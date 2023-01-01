大宗地玄文本論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第九

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

獨一無二山王自在道路大決擇分第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨一無二山王自在道路大決擇分第十七

如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分，次當說獨一無二山王自在道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分，次當說獨一無二山王自在道路大決擇分。其相云何？偈曰：

自在道路中， 總有千重轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在道路中， 總有千重轉，

謂本上一中， 各各五百故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂本上一中， 各各五百故。

論曰：就此無二山王自在道路分中，總有千重差別轉相，所謂本上中各各五百故，如偈「自在道路中，總有千重轉，謂本上一中，各各五百故」故。本轉形相當如何耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就此無二山王自在道路分中，總有千重差別轉相，所謂本上中各各五百故，如偈「自在道路中，總有千重轉，謂本上一中，各各五百故」故。本轉形相當如何耶？偈曰：

向本一下轉， 一空一有轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向本一下轉， 一空一有轉，

乃至第五百， 餘位亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至第五百， 餘位亦如是。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示依本一門向下下轉，有一金剛空一金剛，如其次第一一現前，漸漸轉入乃至第五百。如是亦復餘諸位中，漸漸轉入乃至第五百，無有窮盡無有邊際無有始終，具足具足圓滿廣大常恒轉故，如偈「向本一下轉，一空一有轉，乃至第五百，餘位亦如是」故。上轉形相，例此應知。《因明性德修多羅》中作如是說：「無二一天父子法藏上上轉去，有其始終無有窮盡。下下轉入，有其始終無有窮盡。有始終者，從信等位起至五百量故。無窮盡者，法藏之海極廣大故。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示依本一門向下下轉，有一金剛空一金剛，如其次第一一現前，漸漸轉入乃至第五百。如是亦復餘諸位中，漸漸轉入乃至第五百，無有窮盡無有邊際無有始終，具足具足圓滿廣大常恒轉故，如偈「向本一下轉，一空一有轉，乃至第五百，餘位亦如是」故。上轉形相，例此應知。《因明性德修多羅》中作如是說：「無二一天父子法藏上上轉去，有其始終無有窮盡。下下轉入，有其始終無有窮盡。有始終者，從信等位起至五百量故。無窮盡者，法藏之海極廣大故。」乃至廣說故。

摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分第十八

如是已說獨一無二山王自在道路大決擇分，次當說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說獨一無二山王自在道路大決擇分，次當說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分。其相云何？偈曰：

本上無窮盡， 建立如是名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本上無窮盡， 建立如是名，

所餘一切位， 亦如是應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所餘一切位， 亦如是應知。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本本無窮上上無窮，本上無窮上本無窮，一一無窮多多無窮，同同無窮異異無窮，等等無窮別別無窮，有窮無窮無窮無窮，周遍廣大具足圓滿故，如偈「本上無窮盡，建立如是名，所餘一切位，亦如是應知」故。《摩訶衍海修多羅》中作如是說：「禪定摩訶衍海中，一千二百無窮盡品具足俱轉。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示本本無窮上上無窮，本上無窮上本無窮，一一無窮多多無窮，同同無窮異異無窮，等等無窮別別無窮，有窮無窮無窮無窮，周遍廣大具足圓滿故，如偈「本上無窮盡，建立如是名，所餘一切位，亦如是應知」故。《摩訶衍海修多羅》中作如是說：「禪定摩訶衍海中，一千二百無窮盡品具足俱轉。」乃至廣說故。