大宗地玄文本論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第八

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

獨地非亂一定一定道路大決擇分第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨地非亂一定一定道路大決擇分第十五

如是已說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分，次當說獨地非亂一定一定道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分，次當說獨地非亂一定一定道路大決擇分。其相云何？偈曰：

非亂道路中， 亦有金剛位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非亂道路中， 亦有金剛位，

一一位各各， 有本存一故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一位各各， 有本存一故，

一百二數成。 依位立轉相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百二數成。 依位立轉相，

則有五種重， 謂上一本一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有五種重， 謂上一本一，

俱轉及不雜， 圓滿具足位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱轉及不雜， 圓滿具足位。

論曰：就獨地非亂一定一定道路分中，亦有五十一種真金剛位，一一位位皆悉各各有本存一。以此義故，一百二數成立而已，如偈「非亂道路中，亦有金剛位，一一位各各，有本存一故，一百二數成」故。依如是位建立轉相則有五種。云何為五？一者上上一一轉相門、二者本本一一轉相門、三者俱行不離轉相門、四者區區不雜轉相門、五者圓滿具足轉相門，是名為五，如偈「依位立轉相，則有五種重，謂上一本一，俱轉及不雜，圓滿具足位」故。第一轉相形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就獨地非亂一定一定道路分中，亦有五十一種真金剛位，一一位位皆悉各各有本存一。以此義故，一百二數成立而已，如偈「非亂道路中，亦有金剛位，一一位各各，有本存一故，一百二數成」故。依如是位建立轉相則有五種。云何為五？一者上上一一轉相門、二者本本一一轉相門、三者俱行不離轉相門、四者區區不雜轉相門、五者圓滿具足轉相門，是名為五，如偈「依位立轉相，則有五種重，謂上一本一，俱轉及不雜，圓滿具足位」故。第一轉相形相如何？偈曰：

五十一種位， 一各攝五十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一種位， 一各攝五十，

一時一處轉， 然不可合一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時一處轉， 然不可合一。

論曰：云何名為上一一門？所謂五十一種位，一一位位各攝五十一時處轉。若爾，合集應作一體。各別一轉，不可合一，如偈「五十一種位，一各攝五十，一時一處轉，然不可合一」故。如是已說上上一一轉相門，次當說本本一一轉相門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為上一一門？所謂五十一種位，一一位位各攝五十一時處轉。若爾，合集應作一體。各別一轉，不可合一，如偈「五十一種位，一各攝五十，一時一處轉，然不可合一」故。如是已說上上一一轉相門，次當說本本一一轉相門。其相云何？偈曰：

五十一本一， 一各攝五十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一本一， 一各攝五十，

一時一處轉， 然不可合一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時一處轉， 然不可合一，

論曰：云何名為本一一門；所謂五十一種本，一一種本一各攝五十一時處轉。若爾，合集應作一體。各別一轉，不可合一，如偈「五十一本一，一各攝五十，一時一處轉，然不可合一」故。如是已說本本一一轉相門，次當說俱行不離轉相門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為本一一門；所謂五十一種本，一一種本一各攝五十一時處轉。若爾，合集應作一體。各別一轉，不可合一，如偈「五十一本一，一各攝五十，一時一處轉，然不可合一」故。如是已說本本一一轉相門，次當說俱行不離轉相門。其相云何？偈曰：

本一及上一， 互各攝諸位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本一及上一， 互各攝諸位，

俱轉不捨離， 然不可合一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱轉不捨離， 然不可合一。

論曰：云何名為俱行轉門：所謂本一五十一法，一一各各攝上一五十一法，上一五十一法亦能攝彼本，俱行俱轉不相離故，然各別別一時處轉不可合一，如偈「本一及上一，互各攝諸位，俱轉不捨離，然不可合一」故。如是已說俱行不離轉相門，次當說區區不雜轉相門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為俱行轉門：所謂本一五十一法，一一各各攝上一五十一法，上一五十一法亦能攝彼本，俱行俱轉不相離故，然各別別一時處轉不可合一，如偈「本一及上一，互各攝諸位，俱轉不捨離，然不可合一」故。如是已說俱行不離轉相門，次當說區區不雜轉相門。其相云何？偈曰：

本上一切位， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本上一切位， 一一皆各各，

安住自家中， 不攝他法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住自家中， 不攝他法故。

論曰：云何名為區不雜門？所謂所有一切種種本上諸位，一一各各唯安住自家中，亦不移轉亦不出入，亦不攝他亦不定常，常恒具足遍廣大故，如偈「本上一切位，一一皆各各，安住自家中，不攝他法故」故。如是已說區區不雜轉相門，次當說具足圓滿轉相門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為區不雜門？所謂所有一切種種本上諸位，一一各各唯安住自家中，亦不移轉亦不出入，亦不攝他亦不定常，常恒具足遍廣大故，如偈「本上一切位，一一皆各各，安住自家中，不攝他法故」故。如是已說區區不雜轉相門，次當說具足圓滿轉相門。其相云何？偈曰：

前所說四門， 一切時處等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前所說四門， 一切時處等，

無礙自在轉， 名具足圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙自在轉， 名具足圓滿。

論曰：云何名為具足轉門？所謂如前所說四門，一時轉一處轉、異時轉異處轉、一轉離轉、總轉別轉，無礙自在故，如偈「前所說四門，一切時處等，無礙自在轉，名具足圓滿」故。《摩訶衍大陀羅尼金剛神呪修多羅》中作如是說：「一一一切一切離雜有無一稱一量法藏門海中總有二法。云何為二？一者是總、二者是別。言別者，四種俱輪地故。言總者，四種俱輪自在轉故。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為具足轉門？所謂如前所說四門，一時轉一處轉、異時轉異處轉、一轉離轉、總轉別轉，無礙自在故，如偈「前所說四門，一切時處等，無礙自在轉，名具足圓滿」故。《摩訶衍大陀羅尼金剛神呪修多羅》中作如是說：「一一一切一切離雜有無一稱一量法藏門海中總有二法。云何為二？一者是總、二者是別。言別者，四種俱輪地故。言總者，四種俱輪自在轉故。」乃至廣說故。

獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分第十六

如是已說獨地非亂一定一定道路大決擇分，次當說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說獨地非亂一定一定道路大決擇分，次當說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分。其相云何？偈曰：

此山王體中， 則有二種門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此山王體中， 則有二種門，

謂自性本本， 如次應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂自性本本， 如次應觀察。

論曰：就此獨地獨天一種廣大無二山王體中則有二門。云何為二？一者本一自性位地門、二者本一之本位地門，是名為二。如其次第應審觀察，如偈「此山王體中，則有二種門，謂自性本本，如次應觀察」故。自性位地形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就此獨地獨天一種廣大無二山王體中則有二門。云何為二？一者本一自性位地門、二者本一之本位地門，是名為二。如其次第應審觀察，如偈「此山王體中，則有二種門，謂自性本本，如次應觀察」故。自性位地形相如何？偈曰：

彼本一法中， 不待他自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼本一法中， 不待他自然，

有五十一位， 是名自性位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五十一位， 是名自性位。

如是五十一， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五十一， 一一皆各各，

有五百法門， 周遍廣大轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五百法門， 周遍廣大轉。

論曰：云何名為自性位地？所謂如前所說五十一種本一法中，一一各各不待他力，自然自性有五十一真金剛位，是故說言自性位地，如偈「彼本一法中，不待他自然，有五十一位，是名自性位」故。如是各各五十一位，一一各各有五百法門之大海，亦周遍轉亦廣大轉，如偈「如是五十一，一一皆各各，有五百法門，周遍廣大轉」故。於此位中亦如前說五種大門，具足具足圓滿圓滿應審思擇。如是已說本一自性位地門，次當說本一之本位地門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為自性位地？所謂如前所說五十一種本一法中，一一各各不待他力，自然自性有五十一真金剛位，是故說言自性位地，如偈「彼本一法中，不待他自然，有五十一位，是名自性位」故。如是各各五十一位，一一各各有五百法門之大海，亦周遍轉亦廣大轉，如偈「如是五十一，一一皆各各，有五百法門，周遍廣大轉」故。於此位中亦如前說五種大門，具足具足圓滿圓滿應審思擇。如是已說本一自性位地門，次當說本一之本位地門。其相云何？偈曰：

五十一本法， 亦各有本法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一本法， 亦各有本法，

名空空空一， 此中亦有位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名空空空一， 此中亦有位。

論曰：本一所依空空空一中亦有諸位，一一位位皆悉各各十萬法門，具足圓滿無闕失轉。於此位中亦有前說五種大門，具足具足圓滿圓滿應審思擇。《品論修多羅》中作如是說：「禪定摩訶衍體中則有三大門。云何為三？一者上地安立廣大海會門、二者宗本有有有一門、三者根本空空空一門。如是三門皆有諸位，具足圓滿同轉異轉等。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：本一所依空空空一中亦有諸位，一一位位皆悉各各十萬法門，具足圓滿無闕失轉。於此位中亦有前說五種大門，具足具足圓滿圓滿應審思擇。《品論修多羅》中作如是說：「禪定摩訶衍體中則有三大門。云何為三？一者上地安立廣大海會門、二者宗本有有有一門、三者根本空空空一門。如是三門皆有諸位，具足圓滿同轉異轉等。」乃至廣說故。