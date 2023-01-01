大宗地玄文本論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第七

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分第十三

如是已說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分，次當說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分，次當說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分。其相云何？偈曰：

微塵道路中， 有十方界量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵道路中， 有十方界量，

五十一本位， 名與前說等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一本位， 名與前說等。

一五十一中， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一五十一中， 一一皆各各，

有十方界量， 障治三寶海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十方界量， 障治三寶海，

如一餘亦爾， 配此應了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一餘亦爾， 配此應了知。

論曰：就俱俱微塵道路中，則有一十方世界之數量五十一根本位，其名字量與前說等無有差別，如偈「微塵道路中，有十方界量，五十一本位，名與前說等」故。就一五十一種位中，一一各各有十方世界之數量，煩惱大海、對治大海、僧寶大海、法寶大海、佛寶大海，具足轉故，如偈「一五十一中，一一皆各各，有十方界量，障治三寶海」故。如說一五十一種位，餘一切位亦復如是，如偈「如一餘亦爾，配此應了知」故。如是已說現示本體安立門，次當說現示上末轉相門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就俱俱微塵道路中，則有一十方世界之數量五十一根本位，其名字量與前說等無有差別，如偈「微塵道路中，有十方界量，五十一本位，名與前說等」故。就一五十一種位中，一一各各有十方世界之數量，煩惱大海、對治大海、僧寶大海、法寶大海、佛寶大海，具足轉故，如偈「一五十一中，一一皆各各，有十方界量，障治三寶海」故。如說一五十一種位，餘一切位亦復如是，如偈「如一餘亦爾，配此應了知」故。如是已說現示本體安立門，次當說現示上末轉相門。其相云何？偈曰：

今此道路佛， 出興小無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此道路佛， 出興小無量，

法及化大海。 第二轉覺者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法及化大海。 第二轉覺者，

出興中無量， 法及化大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出興中無量， 法及化大海。

第三轉覺者， 出興大無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三轉覺者， 出興大無量，

法及化大海。 後後諸轉中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法及化大海。 後後諸轉中，

如次第無超， 漸漸增數量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次第無超， 漸漸增數量。

論曰：依一本信出興覺者，總有一十方世界之數量，其中一佛成道已訖，則便出興小無量十方世界之微塵數量，無礙自在化身大海，如是數量信心大海，如偈「今此道路佛，出興小無量，法及化大海」故。依此佛身出興化身，總有小無量十方世界之微塵數量，其中一佛出興已訖，則便出興中無量十方世界之微塵數量，無礙自在化身大海，如是數量信地大海，如偈「第二轉覺者，出興中無量，法及化大海」故。依此化身出興化身，總有中無量十方世界之微塵數量，其中一佛出興已訖，則便出興大無量十方世界之微塵數量，無礙自在化身大海，如是數量信地大海，如偈第三轉覺者出興大無量法及化大海故。如是如是隨隨如如，後諸轉中如次無超漸漸增數，如偈「後後諸轉中，如次第無超，漸漸增數量」故。舉此一隅，應廣通達。《本品足地智修多羅》中作如是說：「大地微塵譬喻大海履行無住法門，第一轉中小無量大方微塵之數品，第二轉中中無量品，第三轉中大無量品，第四轉中無邊無量品，第五轉中無數無量品，第六轉中無量無量品，第七轉中不可計量無量品，第八轉中具足無量品，第九轉中不可說無量品，第十轉中不可思議無量品。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依一本信出興覺者，總有一十方世界之數量，其中一佛成道已訖，則便出興小無量十方世界之微塵數量，無礙自在化身大海，如是數量信心大海，如偈「今此道路佛，出興小無量，法及化大海」故。依此佛身出興化身，總有小無量十方世界之微塵數量，其中一佛出興已訖，則便出興中無量十方世界之微塵數量，無礙自在化身大海，如是數量信地大海，如偈「第二轉覺者，出興中無量，法及化大海」故。依此化身出興化身，總有中無量十方世界之微塵數量，其中一佛出興已訖，則便出興大無量十方世界之微塵數量，無礙自在化身大海，如是數量信地大海，如偈第三轉覺者出興大無量法及化大海故。如是如是隨隨如如，後諸轉中如次無超漸漸增數，如偈「後後諸轉中，如次第無超，漸漸增數量」故。舉此一隅，應廣通達。《本品足地智修多羅》中作如是說：「大地微塵譬喻大海履行無住法門，第一轉中小無量大方微塵之數品，第二轉中中無量品，第三轉中大無量品，第四轉中無邊無量品，第五轉中無數無量品，第六轉中無量無量品，第七轉中不可計量無量品，第八轉中具足無量品，第九轉中不可說無量品，第十轉中不可思議無量品。」乃至廣說故。

一切虛空一切微塵數量高王大決擇分第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切虛空一切微塵數量高王大決擇分第十四

如是已說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分，次當說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分，次當說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分。其相云何？偈曰：

虛空微塵中， 則有十方量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空微塵中， 則有十方量，

十方塵空量， 五十一本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方塵空量， 五十一本位。

一五十一中， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一五十一中， 一一皆各各，

有如前說量， 障治三寶海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如前說量， 障治三寶海。

論曰：就一切虛空一切微塵數量高王分中，則有十方世界之塵量十方世界之塵量五十一種根本位，十方世界之塵量十方虛空之塵量五十一種根本位，如偈「虛空微塵中，則有十方量，十方塵空量，五十一本位」故。就一五十一種根本位中，一一各各有十方世界之塵量十方世界之塵量，十方世界之塵量十方虛空之塵量，煩惱大海、對治大海、僧寶大海、法寶大海、佛寶大海，具足轉故，如偈「一五十一中，一一皆各各，有如前說量，障治三寶海」故。如是已說現示本體安立門，次當說現示上末轉相門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就一切虛空一切微塵數量高王分中，則有十方世界之塵量十方世界之塵量五十一種根本位，十方世界之塵量十方虛空之塵量五十一種根本位，如偈「虛空微塵中，則有十方量，十方塵空量，五十一本位」故。就一五十一種根本位中，一一各各有十方世界之塵量十方世界之塵量，十方世界之塵量十方虛空之塵量，煩惱大海、對治大海、僧寶大海、法寶大海、佛寶大海，具足轉故，如偈「一五十一中，一一皆各各，有如前說量，障治三寶海」故。如是已說現示本體安立門，次當說現示上末轉相門。其相云何？偈曰：

此本王覺者， 前數倍十重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此本王覺者， 前數倍十重，

興化宣說法， 大聰明能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興化宣說法， 大聰明能了。

後後諸轉中， 如次第無超， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後後諸轉中， 如次第無超，

漸漸增數量， 轉勝廣大轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸增數量， 轉勝廣大轉。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示依一本信出興覺者。其中一佛譬喻，譬喻之數量增益十重，出興變化宣說信地，後後轉中漸漸增數百千萬億乃至無量無窮盡故，如偈「此本王覺者，前數倍十重，興化宣說法，大聰明能了，後後諸轉中，如次第無超，漸漸增數量，轉勝廣大轉」故。《地智修多羅》中作如是說：「可一總持大周遍王之自體，轉相無量無邊。譬喻量說，轉化時中漸增數量滿玄數量。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示依一本信出興覺者。其中一佛譬喻，譬喻之數量增益十重，出興變化宣說信地，後後轉中漸漸增數百千萬億乃至無量無窮盡故，如偈「此本王覺者，前數倍十重，興化宣說法，大聰明能了，後後諸轉中，如次第無超，漸漸增數量，轉勝廣大轉」故。《地智修多羅》中作如是說：「可一總持大周遍王之自體，轉相無量無邊。譬喻量說，轉化時中漸增數量滿玄數量。」乃至廣說故。