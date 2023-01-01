大宗地玄文本論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第六

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

無盡無窮塵塵數量道路大決擇分第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡無窮塵塵數量道路大決擇分第十一

如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分，次當說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分，次當說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分。其相云何？偈曰：

塵塵道路中， 如前所說量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵塵道路中， 如前所說量，

亦有五十一， 決定金剛位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有五十一， 決定金剛位。

依此位立相， 則有十種重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此位立相， 則有十種重，

以為道路量， 二因一果等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為道路量， 二因一果等。

論曰：就此門中有幾數位？五十一種真金剛位，具足圓滿無闕失故，如偈「塵塵道路中，如前所說量，亦有五十一，決定金剛位」故。就此位中則有十種變對法門，能攝門量。云何為十？一者二因一果門、二者一因一果門、三者少因多果門、四者因果一味門、五者無因無果門、六者自然安住門、七者因果門、八者果因門、九者言說門、十者言人門，是名為十。如是十門以為門量，如偈「依此位立相，則有十種重，以為道路量，二因一果等」故。彼第一門形相如何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就此門中有幾數位？五十一種真金剛位，具足圓滿無闕失故，如偈「塵塵道路中，如前所說量，亦有五十一，決定金剛位」故。就此位中則有十種變對法門，能攝門量。云何為十？一者二因一果門、二者一因一果門、三者少因多果門、四者因果一味門、五者無因無果門、六者自然安住門、七者因果門、八者果因門、九者言說門、十者言人門，是名為十。如是十門以為門量，如偈「依此位立相，則有十種重，以為道路量，二因一果等」故。彼第一門形相如何？偈曰：

以信心為初， 如次率自類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以信心為初， 如次率自類，

取所餘位初， 至於定心位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取所餘位初， 至於定心位，

則取如來地， 亦如其次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則取如來地， 亦如其次第，

不退心為初， 率同品自類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退心為初， 率同品自類。

取餘位第二， 至於願心位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取餘位第二， 至於願心位，

亦取如來地， 修行位為初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦取如來地， 修行位為初。

如次率自類， 取餘位第三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次率自類， 取餘位第三，

至於正心位， 亦取如來地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於正心位， 亦取如來地，

不退位為初。 如次率自類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退位為初。 如次率自類，

取餘位第四， 至灌頂住位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取餘位第四， 至灌頂住位，

亦取如來地， 離癡行為初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦取如來地， 離癡行為初。

如次率自類， 取餘位第五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次率自類， 取餘位第五，

至於無著行， 亦取如來地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於無著行， 亦取如來地，

尊重行為初。 如次率自類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重行為初。 如次率自類，

取餘位第六， 至於真實行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取餘位第六， 至於真實行，

亦取如來地， 隨順觀眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦取如來地， 隨順觀眾生，

迴向以為初。 如次率自類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向以為初。 如次率自類，

取所餘四位， 各數量契當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取所餘四位， 各數量契當。

餘有如來地， 以同地為伴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘有如來地， 以同地為伴，

莊嚴一覺海， 各因及果稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴一覺海， 各因及果稱，

配釋廣觀察， 其理當分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 配釋廣觀察， 其理當分明。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一位皆為同量，以二種因感得一果，廣三寶海無窮盡故。此義云何？所謂信心及發心地之二種因，同一行相不相捨離，俱行合轉住一所作，起無量具生無邊德，具足莊嚴一大覺海，能生長因名為最上第一出生增長決定真實本藏原母遠離繫縛莊嚴無勝地種子海會所莊嚴，果名為具足真金剛圓滿大慈悲法身虛空等無差別最初地地無上極海一盡大覺無二山王。次念心地歡喜行地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為安樂常明決定增長無苦無妄自然照達一切法性無所障礙種子海會，果名為常樂總明大虛空界甚深恒了無二山王。次精進心地救護一切眾生迴向地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為發起殊勝大悲光水遠離懈怠常度常行本地自性具足通達種子海會，果名為慈悲光明常恒達慧無二山王。次慧心地逆流歡喜地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為大真金剛日月光明自性離苦除斷闇品種子海會，果名為極極重地無上一體自然窮了無二山王。次定心地大極地地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為決定安寂遠離散亂照曜無窮水水火火種子海會，果名為寂圓滿地明圓滿地具足德藏無二山王。如是諸佛皆悉各各作三大事。云何為三？一者興化、二者說法、三者勝進。言興化者，出興一十方世界之塵量變化身故。言說法者，宣說一十方世界之塵量發心信地法門海故。言勝進者，向上上位如次入故。是名為三。就變化中亦皆各各有此三事，應廣通達。如是如是隨隨如如，後後諸位例前應知，如偈「以信心為初，如次率自類，取所餘位初，至於定心位，則取如來地」故。如是已說二因一果門，次當說一因一果門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一位皆為同量，以二種因感得一果，廣三寶海無窮盡故。此義云何？所謂信心及發心地之二種因，同一行相不相捨離，俱行合轉住一所作，起無量具生無邊德，具足莊嚴一大覺海，能生長因名為最上第一出生增長決定真實本藏原母遠離繫縛莊嚴無勝地種子海會所莊嚴，果名為具足真金剛圓滿大慈悲法身虛空等無差別最初地地無上極海一盡大覺無二山王。次念心地歡喜行地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為安樂常明決定增長無苦無妄自然照達一切法性無所障礙種子海會，果名為常樂總明大虛空界甚深恒了無二山王。次精進心地救護一切眾生迴向地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為發起殊勝大悲光水遠離懈怠常度常行本地自性具足通達種子海會，果名為慈悲光明常恒達慧無二山王。次慧心地逆流歡喜地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為大真金剛日月光明自性離苦除斷闇品種子海會，果名為極極重地無上一體自然窮了無二山王。次定心地大極地地之二種法能長養因，具足莊嚴一大覺海，因名為決定安寂遠離散亂照曜無窮水水火火種子海會，果名為寂圓滿地明圓滿地具足德藏無二山王。如是諸佛皆悉各各作三大事。云何為三？一者興化、二者說法、三者勝進。言興化者，出興一十方世界之塵量變化身故。言說法者，宣說一十方世界之塵量發心信地法門海故。言勝進者，向上上位如次入故。是名為三。就變化中亦皆各各有此三事，應廣通達。如是如是隨隨如如，後後諸位例前應知，如偈「以信心為初，如次率自類，取所餘位初，至於定心位，則取如來地」故。如是已說二因一果門，次當說一因一果門。其相云何？偈曰：

五十一種位， 各不待他力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一種位， 各不待他力，

獨住自家中， 感得一果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨住自家中， 感得一果故。

因及果名字， 如其次第加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因及果名字， 如其次第加，

種子大覺故， 配釋應了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子大覺故， 配釋應了知，

次第同前說， 增減不同耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第同前說， 增減不同耳。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示因果二法數量契當莊嚴覺道，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一種位，各不待他力，獨住自家中，感得一果故」故。因及果稱於本名字，加種子大覺之稱故。如偈「因及果名字，如其次第加，種子大覺故，配釋應了知」故。次第轉相與前所說等無差別，唯增數量、減數量別各不同耳，如偈「次第同前說，增減不同耳」故。如是諸佛皆悉各各作三大事，名同前說義有不同。言興化者，出興十十方世界之塵量變化身故。言說法者，宣說十十方世界之塵量各各因位法門海故。言勝進者，向上上位如次入故。就變化身中亦有此三事，應廣通達。如是已說一因一果門，次當說少因多果門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示因果二法數量契當莊嚴覺道，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一種位，各不待他力，獨住自家中，感得一果故」故。因及果稱於本名字，加種子大覺之稱故。如偈「因及果名字，如其次第加，種子大覺故，配釋應了知」故。次第轉相與前所說等無差別，唯增數量、減數量別各不同耳，如偈「次第同前說，增減不同耳」故。如是諸佛皆悉各各作三大事，名同前說義有不同。言興化者，出興十十方世界之塵量變化身故。言說法者，宣說十十方世界之塵量各各因位法門海故。言勝進者，向上上位如次入故。就變化身中亦有此三事，應廣通達。如是已說一因一果門，次當說少因多果門。其相云何？偈曰：

五十一位中， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 一一皆各各，

感五十果位， 名少因多果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感五十果位， 名少因多果。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示唯一種因感五十果，無礙自在無所闕失，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆各各，感五十果位，名少因多果」故。如是諸佛皆悉各各作三大事，名如前說，義有不同。言興化者，出興百十方世界之塵量變化身故。言說法者，宣說百十方世界之塵量各各因位法門海故。言勝進者，向上上位如次入故。就變化中有此三事，應廣通達。如是已說少因多果門，次當說因果一味門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示唯一種因感五十果，無礙自在無所闕失，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆各各，感五十果位，名少因多果」故。如是諸佛皆悉各各作三大事，名如前說，義有不同。言興化者，出興百十方世界之塵量變化身故。言說法者，宣說百十方世界之塵量各各因位法門海故。言勝進者，向上上位如次入故。就變化中有此三事，應廣通達。如是已說少因多果門，次當說因果一味門。其相云何？偈曰：

五十一位中， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 一一皆各各，

有五百果海， 五百果海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五百果海， 五百果海中，

一一皆各各， 有五百因海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆各各， 有五百因海，

如是平等故， 名因果一味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是平等故， 名因果一味。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示因果二法數量契當無有增減，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆各各，有五百果海，五百果海中，一一皆各各，有五百因海，如是平等故，名因果一味」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，所謂千故。變化身相亦復如是。如是已說因果一味門，次當說無因無果門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示因果二法數量契當無有增減，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆各各，有五百果海，五百果海中，一一皆各各，有五百因海，如是平等故，名因果一味」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，所謂千故。變化身相亦復如是。如是已說因果一味門，次當說無因無果門。其相云何？偈曰：

五十一位法， 非因亦非果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位法， 非因亦非果，

生千因果法， 名無因無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生千因果法， 名無因無果。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一位因而不有果，因出生千因之大海果而不有因，果出生千果之大海，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位法，非因亦非果，生千因果法，名無因無果」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，所謂萬故。如是已說無因無果門，次當說自然安住門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一位因而不有果，因出生千因之大海果而不有因，果出生千果之大海，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位法，非因亦非果，生千因果法，名無因無果」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，所謂萬故。如是已說無因無果門，次當說自然安住門。其相云何？偈曰：

五十一位中， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 一一皆各各，

經無量劫轉， 不出自家故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經無量劫轉， 不出自家故。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示位位皆各經無量劫以修行成道等事轉無其分際，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆各各，經無量劫轉，不出自家故」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，所謂億故。如是已說自然安住門，次當說因果門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示位位皆各經無量劫以修行成道等事轉無其分際，三寶之海轉廣大故，如偈「五十一位中，一一皆各各，經無量劫轉，不出自家故」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，所謂億故。如是已說自然安住門，次當說因果門。其相云何？偈曰：

生五十一位， 生五十一位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生五十一位， 生五十一位，

所生無盡故， 名為因果門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生無盡故， 名為因果門。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示能生能生無有窮盡、所生所生無有窮盡，三寶之海轉廣大故，如偈「生五十一位，生五十一位，所生無盡故，名為因果門」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂十億故。如是已說因果門，次當說果因門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示能生能生無有窮盡、所生所生無有窮盡，三寶之海轉廣大故，如偈「生五十一位，生五十一位，所生無盡故，名為因果門」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂十億故。如是已說因果門，次當說果因門。其相云何？偈曰：

此義例前了， 無別意趣耳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義例前了， 無別意趣耳，

唯有數量增， 住心應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有數量增， 住心應觀察。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一位亦因亦果，各生無盡無盡因果大海法門，三寶之海轉廣大故，如偈「唯有數量增」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂百億故。如是已說果因門，次當說言說門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示五十一位亦因亦果，各生無盡無盡因果大海法門，三寶之海轉廣大故，如偈「唯有數量增」故。如是諸佛所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂百億故。如是已說果因門，次當說言說門。其相云何？偈曰：

一切三寶海， 皆悉起言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三寶海， 皆悉起言說，

無有窮盡故， 名為言說門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有窮盡故， 名為言說門。

論曰：今此門中為明何義？為欲現示一切三寶皆悉各各宣說無盡僧海、無盡法海、無盡覺海，三寶之海轉廣大故，如偈「一切三寶海，皆悉起言說，無有窮盡故，名為言說門」故。如是諸三寶所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂千億故。如是已說言說門，次當說言人門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此門中為明何義？為欲現示一切三寶皆悉各各宣說無盡僧海、無盡法海、無盡覺海，三寶之海轉廣大故，如偈「一切三寶海，皆悉起言說，無有窮盡故，名為言說門」故。如是諸三寶所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂千億故。如是已說言說門，次當說言人門。其相云何？偈曰：

一切三寶說， 如說量作人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三寶說， 如說量作人，

無有窮盡故， 名為言人門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有窮盡故， 名為言人門。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示如前所說諸三寶說，如所說量造作行者無有窮盡，三寶之海轉廣大故，如偈「一切三寶說，如說量作人，無有窮盡故，名為言人門」故。如是諸人成道已訖所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂萬億故。《大明總持具足心地修多羅》中作如是說：「譬喻十方無際無本、無始無終、道行足履地地法藏中，有十種殊勝轉轉增長、倍倍具足圓滿廣大法門海會。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示如前所說諸三寶說，如所說量造作行者無有窮盡，三寶之海轉廣大故，如偈「一切三寶說，如說量作人，無有窮盡故，名為言人門」故。如是諸人成道已訖所作三事，亦復同前，唯義異耳，謂萬億故。《大明總持具足心地修多羅》中作如是說：「譬喻十方無際無本、無始無終、道行足履地地法藏中，有十種殊勝轉轉增長、倍倍具足圓滿廣大法門海會。」乃至廣說故。

不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分第十二

如是已說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分，次當說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分，次當說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分。其相云何？偈曰：

不思議海中， 則有三種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議海中， 則有三種法，

謂三重倍故， 配釋應了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂三重倍故， 配釋應了知。

論曰：就不可思議本大山王體性中則有三種。云何為三？一者法寶數量倍、二者僧寶數量倍、三者佛寶數量倍，是名為三。增幾數量作倍義耶？謂增益億億十方世界之微塵數量三寶海故。如其次第，依道路十增一種倍，應審觀察，如偈「不思議海中，則有三種法，謂三重倍故，配釋應了知」故。末末三倍依本家說，應廣通達。《心地修多羅》中作如是說：「俱塵無上不可思議根本性海分中，具足圓滿億億大方三德大海，以大方分建立大方。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就不可思議本大山王體性中則有三種。云何為三？一者法寶數量倍、二者僧寶數量倍、三者佛寶數量倍，是名為三。增幾數量作倍義耶？謂增益億億十方世界之微塵數量三寶海故。如其次第，依道路十增一種倍，應審觀察，如偈「不思議海中，則有三種法，謂三重倍故，配釋應了知」故。末末三倍依本家說，應廣通達。《心地修多羅》中作如是說：「俱塵無上不可思議根本性海分中，具足圓滿億億大方三德大海，以大方分建立大方。」乃至廣說故。