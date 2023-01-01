大宗地玄文本論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第四

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

大海部藏道路大決擇分第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海部藏道路大決擇分第七

如是已說獨一山王摩訶山王大決擇分，次當說大海部藏道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說獨一山王摩訶山王大決擇分，次當說大海部藏道路大決擇分。其相云何？偈曰：

大海部藏中， 總有十種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海部藏中， 總有十種法，

謂五種非空， 及五種無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂五種非空， 及五種無常。

論曰：此大海部藏道路分中建立幾法為部藏量？所謂建立十種法體以為大海部藏分故。《摩訶衍地修多羅》中作如是說：「俱俱海藏履道分中，唯有十法，無有餘法。」乃至廣說故，如偈「大海部藏中，總有十種法」故。以何義故有十？應知五種非空、五種無常各差別故，如偈「謂五種非空，及五種無常」故。彼十種法，其名字相當如何耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此大海部藏道路分中建立幾法為部藏量？所謂建立十種法體以為大海部藏分故。《摩訶衍地修多羅》中作如是說：「俱俱海藏履道分中，唯有十法，無有餘法。」乃至廣說故，如偈「大海部藏中，總有十種法」故。以何義故有十？應知五種非空、五種無常各差別故，如偈「謂五種非空，及五種無常」故。彼十種法，其名字相當如何耶？偈曰：

離礙及有實， 性火并今光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離礙及有實， 性火并今光，

兼深里出興， 地藏大龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兼深里出興， 地藏大龍王。

如是五種名， 非空不共稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五種名， 非空不共稱，

起持變壞品， 與大力無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起持變壞品， 與大力無明。

如是五種名， 無常不共稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五種名， 無常不共稱，

各有第一一， 以請氣力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各有第一一， 以請氣力故，

立門實本攝， 如法應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立門實本攝， 如法應觀察。

論曰：云何名為五種非空決定住法？一者離礙非空決定住法、二者有實非空決定住法、三者性火非空決定住法、四者今光非空決定住法、五者深里出興決定住法，是名為五，如偈「離礙及有實，性火并今光，兼深里出興，地藏大龍王」故。如是五名，五種非空決定住法不共異轉差別名字，如偈「如是五種名，非空不共稱」故。云何名為五種無常虛假轉法？一者動起無常虛假轉法、二者止持無常虛假轉法、三者易變無常虛假轉法、四者散壞無常虛假轉法、五者大力無常虛假轉法，是名為五，如偈「起持變壞品，與大力無明」故。如是五名，五種無常虛假轉法不共異轉差別名字，如偈「如是五種名，無常不共稱」故。深里、大力如是二法，氣力立門非取實體，應審觀察，如偈各有第一一以請氣力故立門實本攝如法應觀察故。如是已說建立名字不同門，次當說所詮義理差別門。如是五種非空決定住法各有幾數？所謂各各有二種故。云何名為二種離礙？一者守身離礙、二者變轉離礙。言守身離礙者，無障礙身常恒決定不失壞故。言變轉離礙者，建立萬有令自在故。是名為二。云何名為二種有實？一者守身有實、二者變轉有實。言守身有實者，常平等身常恒決定不失壞故。言變轉有實者，建立差別令安住故。是名為二。云何名為二種性火？一者守身性火、二者變轉性火。言守身性火者，明德藏身常恒決定不失壞故。言變轉性火者，塵累俱轉隨順成故。是名為二。云何名為二種今光？一者守身今光、二者變轉今光。言守身今光者，始炎炎身決定常恒不失壞故。言變轉今光者，隨順流轉無所礙故。是名為二。云何名為二種深里？一者守身深里、二者變轉深里。言守身深里者，離絕中身常恒決定不失壞故。言變轉深里者，諸無為中得自在故。是名為二。如前所說五種無常，業用差別各各如何？所謂如次出生一切無量無邊大過患海，皆無餘故；住持一切無量無邊大過患海，皆無餘故；變易一切無量無邊大功德海，皆無餘故；壞滅一切無量無邊大功德海，皆無餘故；覆障非德非患中身自在，皆無餘故。如是五法，自體及品各各差別，應審觀察。如是已說所詮義理差別門，次當說依位決定安立門。如前所說五十一種真金剛位，遍幾處耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為五種非空決定住法？一者離礙非空決定住法、二者有實非空決定住法、三者性火非空決定住法、四者今光非空決定住法、五者深里出興決定住法，是名為五，如偈「離礙及有實，性火并今光，兼深里出興，地藏大龍王」故。如是五名，五種非空決定住法不共異轉差別名字，如偈「如是五種名，非空不共稱」故。云何名為五種無常虛假轉法？一者動起無常虛假轉法、二者止持無常虛假轉法、三者易變無常虛假轉法、四者散壞無常虛假轉法、五者大力無常虛假轉法，是名為五，如偈「起持變壞品，與大力無明」故。如是五名，五種無常虛假轉法不共異轉差別名字，如偈「如是五種名，無常不共稱」故。深里、大力如是二法，氣力立門非取實體，應審觀察，如偈各有第一一以請氣力故立門實本攝如法應觀察故。如是已說建立名字不同門，次當說所詮義理差別門。如是五種非空決定住法各有幾數？所謂各各有二種故。云何名為二種離礙？一者守身離礙、二者變轉離礙。言守身離礙者，無障礙身常恒決定不失壞故。言變轉離礙者，建立萬有令自在故。是名為二。云何名為二種有實？一者守身有實、二者變轉有實。言守身有實者，常平等身常恒決定不失壞故。言變轉有實者，建立差別令安住故。是名為二。云何名為二種性火？一者守身性火、二者變轉性火。言守身性火者，明德藏身常恒決定不失壞故。言變轉性火者，塵累俱轉隨順成故。是名為二。云何名為二種今光？一者守身今光、二者變轉今光。言守身今光者，始炎炎身決定常恒不失壞故。言變轉今光者，隨順流轉無所礙故。是名為二。云何名為二種深里？一者守身深里、二者變轉深里。言守身深里者，離絕中身常恒決定不失壞故。言變轉深里者，諸無為中得自在故。是名為二。如前所說五種無常，業用差別各各如何？所謂如次出生一切無量無邊大過患海，皆無餘故；住持一切無量無邊大過患海，皆無餘故；變易一切無量無邊大功德海，皆無餘故；壞滅一切無量無邊大功德海，皆無餘故；覆障非德非患中身自在，皆無餘故。如是五法，自體及品各各差別，應審觀察。如是已說所詮義理差別門，次當說依位決定安立門。如前所說五十一種真金剛位，遍幾處耶？偈曰：

如是五十一， 遍於五種處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五十一， 遍於五種處，

大聰明行者， 能善決擇知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聰明行者， 能善決擇知。

論曰：如前所說五十一位，遍離礙等五種處中，無所不至、無所不通。以此義故，大金剛位有五應知，如偈「如是五十一，遍於五種處」故。如是位地利根能知，非鈍者境。所以者何？極甚深故、極利了故、極祕密故，如偈「大聰明行者，能善決擇知」故。亦復處二，故位亦二應知，是故具集有十而已。然今所說是變非身，別建立位總幾數有？字身差別其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如前所說五十一位，遍離礙等五種處中，無所不至、無所不通。以此義故，大金剛位有五應知，如偈「如是五十一，遍於五種處」故。如是位地利根能知，非鈍者境。所以者何？極甚深故、極利了故、極祕密故，如偈「大聰明行者，能善決擇知」故。亦復處二，故位亦二應知，是故具集有十而已。然今所說是變非身，別建立位總幾數有？字身差別其相云何？偈曰：

別建立位數， 總有十種焉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別建立位數， 總有十種焉，

漸次及盡餘， 不動與俱滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次及盡餘， 不動與俱滅，

一空一有位， 智智斷智地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一空一有位， 智智斷智地，

相值兼撥立， 邊邊轉一會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相值兼撥立， 邊邊轉一會，

具足此十位， 門界量圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足此十位， 門界量圓滿。

論曰：別建立位總有十種。云何為十？一者一向無超漸次位、二者遍究竟盡不盡位、三者一切中際不動位、四者雙立諸法俱滅位、五者若一空當一有位、六者能斷所斷悉智位、七者熏力相對相值位、八者隨除障處立位位、九者真妄得邊有無位、十者諸法一種一會位，是名為十，如偈「別建立位數，總有十種焉，漸次及盡餘，不動與俱滅，一空一有位，智智斷智地，相值兼撥立，邊邊轉一會」故。隨有一別建立彼總，必當具足一切別位，方得建立大總位耶？必當具別，總得成故，如偈「具足此十位，門界量圓滿」故。如是十種別相之位遍於幾處？遍五處故。所謂轉攝五種處中，各具五十一金剛位，經過諸位亦有十種別相位故。大總相位總有幾數？遍幾處耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：別建立位總有十種。云何為十？一者一向無超漸次位、二者遍究竟盡不盡位、三者一切中際不動位、四者雙立諸法俱滅位、五者若一空當一有位、六者能斷所斷悉智位、七者熏力相對相值位、八者隨除障處立位位、九者真妄得邊有無位、十者諸法一種一會位，是名為十，如偈「別建立位數，總有十種焉，漸次及盡餘，不動與俱滅，一空一有位，智智斷智地，相值兼撥立，邊邊轉一會」故。隨有一別建立彼總，必當具足一切別位，方得建立大總位耶？必當具別，總得成故，如偈「具足此十位，門界量圓滿」故。如是十種別相之位遍於幾處？遍五處故。所謂轉攝五種處中，各具五十一金剛位，經過諸位亦有十種別相位故。大總相位總有幾數？遍幾處耶？偈曰：

總位有三種， 謂上中下故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總位有三種， 謂上中下故，

唯遍五種處， 非餘位應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯遍五種處， 非餘位應知。

論曰：大性總地根本體位總有三種。云何為三？一者趣高上上轉去位、二者自然安住中中位、三者向焉下下轉去位，是名為三，如偈「總位有三種，謂上中下故」故。如是三總，隨別有有唯遍轉五，非所餘位，應審觀察，如偈「唯遍五種處，非餘位應知」故。如是已說依位決定安立門，次當說依位法數具闕門。如前所說十種本法守轉二種，金剛位中為盡不盡？謂若守位中唯具德五，無所餘五。若轉位中十法具足，無所闕失。以此義故，總別二門有無亦了。如是已說依位法數具闕門，次當說德患對量現宗門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：大性總地根本體位總有三種。云何為三？一者趣高上上轉去位、二者自然安住中中位、三者向焉下下轉去位，是名為三，如偈「總位有三種，謂上中下故」故。如是三總，隨別有有唯遍轉五，非所餘位，應審觀察，如偈「唯遍五種處，非餘位應知」故。如是已說依位決定安立門，次當說依位法數具闕門。如前所說十種本法守轉二種，金剛位中為盡不盡？謂若守位中唯具德五，無所餘五。若轉位中十法具足，無所闕失。以此義故，總別二門有無亦了。如是已說依位法數具闕門，次當說德患對量現宗門。其相云何？偈曰：

起性止及今， 變空壞并實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起性止及今， 變空壞并實，

力龍如次對， 有似而取多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力龍如次對， 有似而取多。

論曰：治障照覆對量形相，如其次第動起無常，性火住法止持無常，今光住法易變無常，離礙住法散壞無常，有實住法大力無常，出興龍王以之為量，如偈「起性止及今，變空壞并實，力龍如次對」故。如是對量，一向轉耶？俱量轉耶？俱量應知，如偈「有似而取多」故。如是已說德患對量現宗門，次當說隨次別釋廣說門。且離礙門安布形相現示云何？主伴治障當如何耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：治障照覆對量形相，如其次第動起無常，性火住法止持無常，今光住法易變無常，離礙住法散壞無常，有實住法大力無常，出興龍王以之為量，如偈「起性止及今，變空壞并實，力龍如次對」故。如是對量，一向轉耶？俱量轉耶？俱量應知，如偈「有似而取多」故。如是已說德患對量現宗門，次當說隨次別釋廣說門。且離礙門安布形相現示云何？主伴治障當如何耶？偈曰：

離礙身體中， 有五十一位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離礙身體中， 有五十一位，

五十一位中， 有三種總相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 有三種總相，

三種總相中， 有十種別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種總相中， 有十種別相。

初五十一中， 一一皆各各， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初五十一中， 一一皆各各，

具足十本數， 最初主後伴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足十本數， 最初主後伴，

次初主後伴， 如次應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次初主後伴， 如次應觀察。

論曰：就離礙中有五十一種金剛位，就此位中有三種根本總相位，就此總中有十種分離別相位，如偈「離礙身體中，有五十一位，五十一位中，有三種總相，三種總相中，有十種別相」故，金剛諸位一一位中皆具本數，如偈「初五十一中，一一皆各各，具足十本數」故。主伴各二。云何二主？一者主主、二者伴主。云何二伴？一者伴伴、二者主伴。言主主者，是離礙故。言伴主者，第二轉故。言伴伴者，除五本法餘眷屬故。言主伴者，除其離礙餘四法故。如偈最初主後伴次初主後伴如次應觀察故。三種總相金剛位中，云何安立？謂初信心以為其始，後𮖸陀地以為其終，次第漸轉。是故建立趣高上上轉去位，後𮖸陀地以為其始，第一信心以為其終，次第漸轉，是故建立向焉下下轉去位。上下二門位位各各離邊中道決定安立，是故建立自然安住中中位。以此義故，十種別相唯有上下、不有中焉。且依上門建立十位，形相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就離礙中有五十一種金剛位，就此位中有三種根本總相位，就此總中有十種分離別相位，如偈「離礙身體中，有五十一位，五十一位中，有三種總相，三種總相中，有十種別相」故，金剛諸位一一位中皆具本數，如偈「初五十一中，一一皆各各，具足十本數」故。主伴各二。云何二主？一者主主、二者伴主。云何二伴？一者伴伴、二者主伴。言主主者，是離礙故。言伴主者，第二轉故。言伴伴者，除五本法餘眷屬故。言主伴者，除其離礙餘四法故。如偈最初主後伴次初主後伴如次應觀察故。三種總相金剛位中，云何安立？謂初信心以為其始，後𮖸陀地以為其終，次第漸轉。是故建立趣高上上轉去位，後𮖸陀地以為其始，第一信心以為其終，次第漸轉，是故建立向焉下下轉去位。上下二門位位各各離邊中道決定安立，是故建立自然安住中中位。以此義故，十種別相唯有上下、不有中焉。且依上門建立十位，形相云何？偈曰：

信五事已經， 至後後位故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信五事已經， 至後後位故，

一事究竟故， 一味中轉故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一事究竟故， 一味中轉故，

治障一滅故， 治障不俱故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治障一滅故， 治障不俱故，

以智斷智故， 上下相照故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智斷智故， 上下相照故，

本無今有故， 治障自辨故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無今有故， 治障自辨故，

無別一轉故， 如次應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無別一轉故， 如次應觀察。

論曰：依趣高上上轉去門見十別位形相如何？謂以五種非空住法對治五種虛假轉法，如其次第無有超過，漸漸轉故，建立一向無超漸次位，如偈「信五事已經，至後後位故」故。以五事治五事，隨其所應一究竟故建立遍究竟盡不盡位，如偈「一事究竟故」故。以五事治五事，不增不減不大不小一味平等中道實相故，建立一切中際不動位，如偈「一味中轉故」故。以五事治五事，隨障滅時其智慧體則便滅故，建立雙立諸法俱滅位，如偈「治障一滅故」故。以五事治五事，治起無障障起無治，不能親近、不能俱行、不能及達故，建立若一空當一有位，如偈「治障不俱故」故。以五事治五事，治勝氣力變一切障為治眷屬，亦以勝力斷眷屬故，建立能斷所斷悉智位，如偈「以智斷智故」故。以五事治五事，隨其所應上位下位互相照達，隨其所應斷除障故，建立熏力相對相值位，如偈「上下相照故」故。以五事治五事，隨所斷障虛妄無本，安立位地亦無本故，建立隨除障處立位位，如偈「本無今有故」故。以五事治五事，治皆明淨障皆闇冥，彼治斷事悉已成辨，此障覆用悉已具足故，建立真妄得邊有無位，如偈「治障自辨故」故。以五事治五事，治障二法無二無別一味平等，一體一性一業一用故，建立諸法一種一會位，如偈「無別一轉故」故。如是諸位，如偈釋說，專心觀察其理分明本趣具現，如偈「如次應觀察」故。是名為依離礙門安立諸位總別現示上上差別。次依下門建立十門，形相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依趣高上上轉去門見十別位形相如何？謂以五種非空住法對治五種虛假轉法，如其次第無有超過，漸漸轉故，建立一向無超漸次位，如偈「信五事已經，至後後位故」故。以五事治五事，隨其所應一究竟故建立遍究竟盡不盡位，如偈「一事究竟故」故。以五事治五事，不增不減不大不小一味平等中道實相故，建立一切中際不動位，如偈「一味中轉故」故。以五事治五事，隨障滅時其智慧體則便滅故，建立雙立諸法俱滅位，如偈「治障一滅故」故。以五事治五事，治起無障障起無治，不能親近、不能俱行、不能及達故，建立若一空當一有位，如偈「治障不俱故」故。以五事治五事，治勝氣力變一切障為治眷屬，亦以勝力斷眷屬故，建立能斷所斷悉智位，如偈「以智斷智故」故。以五事治五事，隨其所應上位下位互相照達，隨其所應斷除障故，建立熏力相對相值位，如偈「上下相照故」故。以五事治五事，隨所斷障虛妄無本，安立位地亦無本故，建立隨除障處立位位，如偈「本無今有故」故。以五事治五事，治皆明淨障皆闇冥，彼治斷事悉已成辨，此障覆用悉已具足故，建立真妄得邊有無位，如偈「治障自辨故」故。以五事治五事，治障二法無二無別一味平等，一體一性一業一用故，建立諸法一種一會位，如偈「無別一轉故」故。如是諸位，如偈釋說，專心觀察其理分明本趣具現，如偈「如次應觀察」故。是名為依離礙門安立諸位總別現示上上差別。次依下門建立十門，形相云何？偈曰：

如前說十義， 隨應當如如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前說十義， 隨應當如如，

壞得體歸空， 漸次第轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞得體歸空， 漸次第轉故。

論曰：依向焉下下轉去門見十別位，形相如何？謂如前所說十種義中，隨其所應順順如如，壞其得體歸空本存故，如偈「如前說十義，隨應當如如，壞得體歸空」故。如是諸位為一時轉、前後轉耶？以前後轉，非一時故，如偈「漸次第轉故」故。於餘諸法如是如是，隨隨如如說示造作，應審觀察其別轉相，是本存故是本主故，皆悉各各如是二轉，一時前後有二義故。云何為二？一者建立轉，前後定故；二者本性轉，無前後故。是名為二。如前所說種種諸門，同名異物，住思應觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依向焉下下轉去門見十別位，形相如何？謂如前所說十種義中，隨其所應順順如如，壞其得體歸空本存故，如偈「如前說十義，隨應當如如，壞得體歸空」故。如是諸位為一時轉、前後轉耶？以前後轉，非一時故，如偈「漸次第轉故」故。於餘諸法如是如是，隨隨如如說示造作，應審觀察其別轉相，是本存故是本主故，皆悉各各如是二轉，一時前後有二義故。云何為二？一者建立轉，前後定故；二者本性轉，無前後故。是名為二。如前所說種種諸門，同名異物，住思應觀。

深里出興地藏大龍王大決擇分第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深里出興地藏大龍王大決擇分第八

如是已說大海部藏道路大決擇分，次當說深里出興地藏大龍王大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說大海部藏道路大決擇分，次當說深里出興地藏大龍王大決擇分。其相云何？偈曰：

地藏龍王中， 總有二種義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏龍王中， 總有二種義，

所謂德藏義， 并及患藏義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂德藏義， 并及患藏義。

論曰：就深里出興地藏大龍王體中則有二義。云何為二？一者功德本藏義、二者過患本藏義。言功德本藏義者，此大龍王為四非空根本藏故。言過患本藏義者，此大龍王為四無常根本藏故。如偈「地藏龍王中，總有二種義，所謂德藏義，并及患藏義」故。具二藏義，地藏、龍王居住何處？其里幾量？長短大小等諸形相當如何耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就深里出興地藏大龍王體中則有二義。云何為二？一者功德本藏義、二者過患本藏義。言功德本藏義者，此大龍王為四非空根本藏故。言過患本藏義者，此大龍王為四無常根本藏故。如偈「地藏龍王中，總有二種義，所謂德藏義，并及患藏義」故。具二藏義，地藏、龍王居住何處？其里幾量？長短大小等諸形相當如何耶？偈曰：

處唵婆尸尼， 里五十一量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處唵婆尸尼， 里五十一量，

長一千由旬， 頭有婆多提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長一千由旬， 頭有婆多提，

則出四種水， 尾有舍伽必， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則出四種水， 尾有舍伽必，

則出四種風， 色如玻瓈珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則出四種風， 色如玻瓈珠。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示舉事現理開演本法大海故。此大龍王居於何處？謂居唵婆尸尼中故，如偈「處唵婆尸尼」故。出水入地去隔幾量？謂從水底向地下入五十一由旬之量故，如偈「里五十一量」故。彼大龍王身長幾量？一千由旬無增減故，如偈「長一千由旬」故。彼大龍王於其頭上有清白毫名曰婆多提，從此毫端出四種水。云何為四？一者中空水，其出水塵，空以為內、有以為外而出生故。二者方等水，其出水塵，四角量等無差違故。三者常熟水，其出水塵，於一切處於一切時常恒煖故。四者耀明水，其出水塵，光明清白常恒今故。是名為四，如偈「頭有婆多提，則出四種水」故。亦彼龍王於其尾末有一毛𮑃名曰舍伽必，從此毛末出四種風。云何為四？一者發塵風，此風起時經多中間發起無量無邊塵故。二者持塵風，此風出時止住諸塵令安住故。三者變珍風，此風出時經多中間變諸金玉作砂石故。四者壞珍風，此風出時經多中間壞滅金玉作無有故。是名為四，如偈「尾有舍伽必，則出四種風」故。彼龍身色譬如玻瓈無有定色，如偈「色如玻瓈珠」故。處唵婆尸尼者，喻本性王無住本處。里五十一量者，喻真金位定數量品。長一千由旬者，喻本性王具千種德。頭有婆多提者，喻本性王於諸淨品有作方便。則出四種水者，喻四非空。尾有舍伽必者，喻本性王於諸染品有作業用。則出四種風者，喻四無常色。如玻瓈珠者，喻本性王染淨不攝。如其次第應審思擇。復次住處大海水底相去中間，喻五十一種金剛位已具。出現至大海時，喻雜類趣。息海浪時，喻起善心時。常起浪時，喻惡心興時亦復住心。應審觀察，本行上地一味平等妙法無邊業用具足。《大海寶輪妙嚴王子修多羅》中作如是說：「生四道法不四道攝離絕中心，生四輪法不四輪攝離絕中心。而立名字說大力無明者，隨所生法建立名故。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示舉事現理開演本法大海故。此大龍王居於何處？謂居唵婆尸尼中故，如偈「處唵婆尸尼」故。出水入地去隔幾量？謂從水底向地下入五十一由旬之量故，如偈「里五十一量」故。彼大龍王身長幾量？一千由旬無增減故，如偈「長一千由旬」故。彼大龍王於其頭上有清白毫名曰婆多提，從此毫端出四種水。云何為四？一者中空水，其出水塵，空以為內、有以為外而出生故。二者方等水，其出水塵，四角量等無差違故。三者常熟水，其出水塵，於一切處於一切時常恒煖故。四者耀明水，其出水塵，光明清白常恒今故。是名為四，如偈「頭有婆多提，則出四種水」故。亦彼龍王於其尾末有一毛𮑃名曰舍伽必，從此毛末出四種風。云何為四？一者發塵風，此風起時經多中間發起無量無邊塵故。二者持塵風，此風出時止住諸塵令安住故。三者變珍風，此風出時經多中間變諸金玉作砂石故。四者壞珍風，此風出時經多中間壞滅金玉作無有故。是名為四，如偈「尾有舍伽必，則出四種風」故。彼龍身色譬如玻瓈無有定色，如偈「色如玻瓈珠」故。處唵婆尸尼者，喻本性王無住本處。里五十一量者，喻真金位定數量品。長一千由旬者，喻本性王具千種德。頭有婆多提者，喻本性王於諸淨品有作方便。則出四種水者，喻四非空。尾有舍伽必者，喻本性王於諸染品有作業用。則出四種風者，喻四無常色。如玻瓈珠者，喻本性王染淨不攝。如其次第應審思擇。復次住處大海水底相去中間，喻五十一種金剛位已具。出現至大海時，喻雜類趣。息海浪時，喻起善心時。常起浪時，喻惡心興時亦復住心。應審觀察，本行上地一味平等妙法無邊業用具足。《大海寶輪妙嚴王子修多羅》中作如是說：「生四道法不四道攝離絕中心，生四輪法不四輪攝離絕中心。而立名字說大力無明者，隨所生法建立名故。」乃至廣說故。