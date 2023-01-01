論曰：就次第漸轉體中則有三種用。云何為三？一者分明了達審地作用，不亂次第建立位地，行道分明名義俱了故，如偈「明了」故。二者遠行遠修無數作用，經無量劫過此諸位，修集功德無窮盡故，如偈「及遠數」故。三者無斷無絕恒轉作用，剎那剎那中間中間常恒不息自然轉故，如偈「相續」故。是名為三。就諸法等是體中亦有三種用。云何為三？一者能詮能了一合作用，善巧言說無礙覺慧，其數無量一金剛故。二者所詮所證一合作用，甚深極義勝妙玄理，唯是一區、唯是一身，無二岐故。三者隨應有名一合作用，隨其所應一切有名一切皆悉一金身故。是名為三，如偈「并三合」故。就無餘究竟體中亦有三種用。云何為三？一者周遍圓滿動轉作用，第一時中依一位中通攝一切而究竟轉故，如偈「遍動」故。二者周遍圓滿不動作用，如是轉者所餘一切無量位中不移不轉常決定故，如偈「遍不動」故。三者名句文字無別作用，隨其先唱與餘一故，如偈「字等」故。是名為三。就周遍圓滿體中亦有三種用。云何為三？一者無量無邊廣大作用，其法自體出現業相盡極廣大無分界故，如偈「廣大」故。二者無礙通達遍到作用，一時建立一切位故，如偈「遍到」故。三者極極無數不遍作用，遍通經過而唯有一邊故，如偈「不遍到」故。是名為三。就俱非絕離體中亦有三種用。云何為三？一者消融無所建立作用，一切諸法皆悉遣除無所許故，如偈「融」故。二者建立諸法悉持作用，一切諸法以俱非義是理成故，如偈「立」故。三者消融建立俱絕作用，究竟絕道廣建立故，如偈「與俱離」故。是名為三。是為十五種位名字焉。此道路位，大利根者乃能通達，鈍根眾生決定難了，如偈是名十五名如次應觀察故。如是諸位，亦一時出興、亦異時出興、亦俱時出興、亦一處轉亦異處轉亦俱處轉、亦不出興亦不移轉、亦唯一種亦是多種。於彼本法有作功用、有作方便，自然自在建立造作，應審觀察。

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