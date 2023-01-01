大宗地玄文本論
馬鳴菩薩造 陳 真諦譯20卷CBETA T1669大于一万字 5 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
大宗地玄文本論卷第三
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馬鳴菩薩造
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真諦三藏譯
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金輪山王道路大決擇分第五
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如是已說金剛寶輪山王大決擇分，次當說金輪山王道路大決擇分。其相云何？偈曰：
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山王道路中， 總有十五位，
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體五種位中， 各有三用故。
體五種位中， 各有三用故。
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論曰：此金輪山王道路中，建立幾位為道路量？廣說雖無量，略說有十五種位，以如是位為道路分，如偈「山王道路中，總有十五位」故。以何因緣分明了知此道路中有十五種根本之位？謂彼金剛大力寶輪山王體五種位中皆悉各各有三種自在作用故。以此義故，成立十五差別名數，如偈「體五種位中，各有三用故」故。《方修多羅》中作如是說：「一區王民行地地中，唯有十五種體分業數位，無所餘位。」乃至廣說故。然《明神妙理修多羅》中作如是說：「有二十五種差別位者，取王家轉，非取作轉故。」造作轉攝十五種位，名字形相當如何耶？偈曰：
論曰：此金輪山王道路中，建立幾位為道路量？廣說雖無量，略說有十五種位，以如是位為道路分，如偈「山王道路中，總有十五位」故。以何因緣分明了知此道路中有十五種根本之位？謂彼金剛大力寶輪山王體五種位中皆悉各各有三種自在作用故。以此義故，成立十五差別名數，如偈「體五種位中，各有三用故」故。《方修多羅》中作如是說：「一區王民行地地中，唯有十五種體分業數位，無所餘位。」乃至廣說故。然《明神妙理修多羅》中作如是說：「有二十五種差別位者，取王家轉，非取作轉故。」造作轉攝十五種位，名字形相當如何耶？偈曰：
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明了及遠數， 相續并三合，
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遍動遍不動， 字等兼廣大，
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遍到不遍到， 融立與俱離，
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是名十五名， 如次應觀察。
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論曰：就次第漸轉體中則有三種用。云何為三？一者分明了達審地作用，不亂次第建立位地，行道分明名義俱了故，如偈「明了」故。二者遠行遠修無數作用，經無量劫過此諸位，修集功德無窮盡故，如偈「及遠數」故。三者無斷無絕恒轉作用，剎那剎那中間中間常恒不息自然轉故，如偈「相續」故。是名為三。就諸法等是體中亦有三種用。云何為三？一者能詮能了一合作用，善巧言說無礙覺慧，其數無量一金剛故。二者所詮所證一合作用，甚深極義勝妙玄理，唯是一區、唯是一身，無二岐故。三者隨應有名一合作用，隨其所應一切有名一切皆悉一金身故。是名為三，如偈「并三合」故。就無餘究竟體中亦有三種用。云何為三？一者周遍圓滿動轉作用，第一時中依一位中通攝一切而究竟轉故，如偈「遍動」故。二者周遍圓滿不動作用，如是轉者所餘一切無量位中不移不轉常決定故，如偈「遍不動」故。三者名句文字無別作用，隨其先唱與餘一故，如偈「字等」故。是名為三。就周遍圓滿體中亦有三種用。云何為三？一者無量無邊廣大作用，其法自體出現業相盡極廣大無分界故，如偈「廣大」故。二者無礙通達遍到作用，一時建立一切位故，如偈「遍到」故。三者極極無數不遍作用，遍通經過而唯有一邊故，如偈「不遍到」故。是名為三。就俱非絕離體中亦有三種用。云何為三？一者消融無所建立作用，一切諸法皆悉遣除無所許故，如偈「融」故。二者建立諸法悉持作用，一切諸法以俱非義是理成故，如偈「立」故。三者消融建立俱絕作用，究竟絕道廣建立故，如偈「與俱離」故。是名為三。是為十五種位名字焉。此道路位，大利根者乃能通達，鈍根眾生決定難了，如偈是名十五名如次應觀察故。如是諸位，亦一時出興、亦異時出興、亦俱時出興、亦一處轉亦異處轉亦俱處轉、亦不出興亦不移轉、亦唯一種亦是多種。於彼本法有作功用、有作方便，自然自在建立造作，應審觀察。
論曰：就次第漸轉體中則有三種用。云何為三？一者分明了達審地作用，不亂次第建立位地，行道分明名義俱了故，如偈「明了」故。二者遠行遠修無數作用，經無量劫過此諸位，修集功德無窮盡故，如偈「及遠數」故。三者無斷無絕恒轉作用，剎那剎那中間中間常恒不息自然轉故，如偈「相續」故。是名為三。就諸法等是體中亦有三種用。云何為三？一者能詮能了一合作用，善巧言說無礙覺慧，其數無量一金剛故。二者所詮所證一合作用，甚深極義勝妙玄理，唯是一區、唯是一身，無二岐故。三者隨應有名一合作用，隨其所應一切有名一切皆悉一金身故。是名為三，如偈「并三合」故。就無餘究竟體中亦有三種用。云何為三？一者周遍圓滿動轉作用，第一時中依一位中通攝一切而究竟轉故，如偈「遍動」故。二者周遍圓滿不動作用，如是轉者所餘一切無量位中不移不轉常決定故，如偈「遍不動」故。三者名句文字無別作用，隨其先唱與餘一故，如偈「字等」故。是名為三。就周遍圓滿體中亦有三種用。云何為三？一者無量無邊廣大作用，其法自體出現業相盡極廣大無分界故，如偈「廣大」故。二者無礙通達遍到作用，一時建立一切位故，如偈「遍到」故。三者極極無數不遍作用，遍通經過而唯有一邊故，如偈「不遍到」故。是名為三。就俱非絕離體中亦有三種用。云何為三？一者消融無所建立作用，一切諸法皆悉遣除無所許故，如偈「融」故。二者建立諸法悉持作用，一切諸法以俱非義是理成故，如偈「立」故。三者消融建立俱絕作用，究竟絕道廣建立故，如偈「與俱離」故。是名為三。是為十五種位名字焉。此道路位，大利根者乃能通達，鈍根眾生決定難了，如偈是名十五名如次應觀察故。如是諸位，亦一時出興、亦異時出興、亦俱時出興、亦一處轉亦異處轉亦俱處轉、亦不出興亦不移轉、亦唯一種亦是多種。於彼本法有作功用、有作方便，自然自在建立造作，應審觀察。
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獨一山王摩訶山王大決擇分第六
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如是已說金輪山王道路大決擇分，次當說獨一山王摩訶山王大決擇分。其相云何？偈曰：
如是已說金輪山王道路大決擇分，次當說獨一山王摩訶山王大決擇分。其相云何？偈曰：
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摩訶山王中， 總有千二百，
摩訶山王中， 總有千二百，
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七十五種位， 謂五十一種，
七十五種位， 謂五十一種，
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大根本位中， 皆一一各各，
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漸轉等五位， 具足安立故。
漸轉等五位， 具足安立故。
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論曰：此獨一山王摩訶山王體中建立幾位以為體分？廣說雖無量，略說其要唯有一千二百七十五種，決定位故，如偈「摩訶山王中，總有千二百七十五種位」故。以何因緣山王體中有千二百七十五位分明現知？所謂常恒五十一種根本位中，一一各各次第漸轉諸法、等是無餘、究竟周遍、圓滿、俱非絕離五種位具足轉故。亦漸轉等五種位中，各各開示漸轉等五種別位故，是故成立一千二百七十五位，如偈「謂五十一種大根本位中，皆一一各各漸轉等，五位具足安立故」故。此獨一山王摩訶山王體中，如是千二百七十五種位亦一一時轉、亦異一時轉、亦俱一時轉、亦皆非轉、亦一時一處轉、亦一時異處轉、亦異時異處轉、亦皆非轉，自在自然無障無礙，是故說言無盡虛空大陀陀筏羅法界本藏地地出生無窮無極廣德大海法門藏焉。《大智莊嚴法界性身甚深修多羅》中作如是說：「非比非喻難得惟說，大海中藏大海一體，本地地中三品德類，具足圓滿無所闕失。云何為三？一者上品德類，其位名字眾多無數，與十方世界微塵之數其量等故。二者中品德類，其位名字與百百百億三千大千世界微塵之數其量等故。三者下品德類，其位名字有一千二百七十五位故。是名為三。如是諸位一一一一一一，乃至無量無量無量無量無量無量。」乃至廣說故。
論曰：此獨一山王摩訶山王體中建立幾位以為體分？廣說雖無量，略說其要唯有一千二百七十五種，決定位故，如偈「摩訶山王中，總有千二百七十五種位」故。以何因緣山王體中有千二百七十五位分明現知？所謂常恒五十一種根本位中，一一各各次第漸轉諸法、等是無餘、究竟周遍、圓滿、俱非絕離五種位具足轉故。亦漸轉等五種位中，各各開示漸轉等五種別位故，是故成立一千二百七十五位，如偈「謂五十一種大根本位中，皆一一各各漸轉等，五位具足安立故」故。此獨一山王摩訶山王體中，如是千二百七十五種位亦一一時轉、亦異一時轉、亦俱一時轉、亦皆非轉、亦一時一處轉、亦一時異處轉、亦異時異處轉、亦皆非轉，自在自然無障無礙，是故說言無盡虛空大陀陀筏羅法界本藏地地出生無窮無極廣德大海法門藏焉。《大智莊嚴法界性身甚深修多羅》中作如是說：「非比非喻難得惟說，大海中藏大海一體，本地地中三品德類，具足圓滿無所闕失。云何為三？一者上品德類，其位名字眾多無數，與十方世界微塵之數其量等故。二者中品德類，其位名字與百百百億三千大千世界微塵之數其量等故。三者下品德類，其位名字有一千二百七十五位故。是名為三。如是諸位一一一一一一，乃至無量無量無量無量無量無量。」乃至廣說故。
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