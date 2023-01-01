大宗地玄文本論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第二

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

一種金剛道路大決擇分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一種金剛道路大決擇分第三

如是已說歸依德處因緣大決擇分，次當說一種金剛道路大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說歸依德處因緣大決擇分，次當說一種金剛道路大決擇分。其相云何？偈曰：

一種金剛地， 總有五種位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一種金剛地， 總有五種位，

謂漸次究竟， 及圓滿等非， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂漸次究竟， 及圓滿等非，

并及等是位， 如是五種位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并及等是位， 如是五種位，

諸修多羅中， 具足無餘說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸修多羅中， 具足無餘說。

論曰：一種金剛道路無礙本地地中總有幾位？廣說雖無量，略說有五種。如是五位，一切總則、一切根本、一切中藏、一切出生，如偈「一種金剛地，總有五種位」故。云何名為五種本位？一者無超次第漸轉位、二者無餘究竟總持位、三者周遍圓滿廣大位、四者一切諸法俱非位、五者一切諸法俱是位，是名為五種根本位，如偈「謂漸次究竟，及圓滿等非，并及等是位」故。如是五位自家宣說龜則方說，如是五位直是方說非宣說量，如偈「如是五種位，諸修多羅中，具足無餘說」故。位所依止本數名字，其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一種金剛道路無礙本地地中總有幾位？廣說雖無量，略說有五種。如是五位，一切總則、一切根本、一切中藏、一切出生，如偈「一種金剛地，總有五種位」故。云何名為五種本位？一者無超次第漸轉位、二者無餘究竟總持位、三者周遍圓滿廣大位、四者一切諸法俱非位、五者一切諸法俱是位，是名為五種根本位，如偈「謂漸次究竟，及圓滿等非，并及等是位」故。如是五位自家宣說龜則方說，如是五位直是方說非宣說量，如偈「如是五種位，諸修多羅中，具足無餘說」故。位所依止本數名字，其相云何？偈曰：

所依止本數， 總有五十一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依止本數， 總有五十一，

謂虛假光明， 四十種名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂虛假光明， 四十種名字，

不動真金剛， 十種本名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動真金剛， 十種本名字，

及大極地故， 是名所依數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及大極地故， 是名所依數。

論曰：五種本位所依止之名字差別，其數幾有？廣說雖無量，略說有五十一種名字。如是五十一種根本名字，一切天地、一切父母、一切體性、一切所依，如偈「所依止本數，總有五十一」故。云何名為五十一數？所謂虛假光明分中有四十種、真金剛中有十種數，此五十中加大極自然陀羅尼地故，是故成立五十一數。名字分中四十種數當何等相？所謂十種愛樂心、十種識知心、十種修道心、十種不退心各差別故。云何名為十愛樂心？一者必叉多、二者阿摩呵尸、三者諦度毘梨耶、四者和羅只度、五者奢摩陀提尸、六者摩訶阿毘跋致多、七者阿羅婆訶尼、八者婆𡄣多阿梨羅訶諦、九者尸羅俱尸阿尸羅、十者摩訶毘呵阿僧那，是名為十。云何名為十識知心？一者留伽度、二者留諦迦度、三者留羅伽、四者留摩訶、五者安婆娑、六者毘跋致、七者阿毘跋致、八者必叉伽、九者必阿羅、十者留山迦，是名為十。云何名為十修道心？一者度伽呵、二者度安爾、三者度只羅、四者度和差、五者度利他、六者度生婆諦、七者度沙必、八者度阿訶、九者度佛阿、十者度叉一婆，是名為十。云何名為十不退心？一者羅諦流沙、二者羅曇沙、三者必自伽、四者法必他、五者佛度陀、六者羅叉必、七者師羅文伽、八者婆訶諦、九者婆羅提弗陀、十者達摩邊伽，是名為十。如偈謂虛假光明四十種名字故。云何為十真金剛心？一者鳩摩羅伽、二者須何伽一婆、三者須那迦、四者須陀洹、五者斯陀含、六者阿那含、七者阿羅漢、八者阿尼羅漢、九者阿那訶訶、十者阿訶羅弗，是名為十，如偈「不動真金剛，十種本名字」故。此五十中，更復加婆伽婆佛陀應審觀察，是名五十一種名字，如偈及大極地故是名所依數故。如是五十一種心中，彼無超次第漸轉位安立屬當，其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：五種本位所依止之名字差別，其數幾有？廣說雖無量，略說有五十一種名字。如是五十一種根本名字，一切天地、一切父母、一切體性、一切所依，如偈「所依止本數，總有五十一」故。云何名為五十一數？所謂虛假光明分中有四十種、真金剛中有十種數，此五十中加大極自然陀羅尼地故，是故成立五十一數。名字分中四十種數當何等相？所謂十種愛樂心、十種識知心、十種修道心、十種不退心各差別故。云何名為十愛樂心？一者必叉多、二者阿摩呵尸、三者諦度毘梨耶、四者和羅只度、五者奢摩陀提尸、六者摩訶阿毘跋致多、七者阿羅婆訶尼、八者婆𡄣多阿梨羅訶諦、九者尸羅俱尸阿尸羅、十者摩訶毘呵阿僧那，是名為十。云何名為十識知心？一者留伽度、二者留諦迦度、三者留羅伽、四者留摩訶、五者安婆娑、六者毘跋致、七者阿毘跋致、八者必叉伽、九者必阿羅、十者留山迦，是名為十。云何名為十修道心？一者度伽呵、二者度安爾、三者度只羅、四者度和差、五者度利他、六者度生婆諦、七者度沙必、八者度阿訶、九者度佛阿、十者度叉一婆，是名為十。云何名為十不退心？一者羅諦流沙、二者羅曇沙、三者必自伽、四者法必他、五者佛度陀、六者羅叉必、七者師羅文伽、八者婆訶諦、九者婆羅提弗陀、十者達摩邊伽，是名為十。如偈謂虛假光明四十種名字故。云何為十真金剛心？一者鳩摩羅伽、二者須何伽一婆、三者須那迦、四者須陀洹、五者斯陀含、六者阿那含、七者阿羅漢、八者阿尼羅漢、九者阿那訶訶、十者阿訶羅弗，是名為十，如偈「不動真金剛，十種本名字」故。此五十中，更復加婆伽婆佛陀應審觀察，是名五十一種名字，如偈及大極地故是名所依數故。如是五十一種心中，彼無超次第漸轉位安立屬當，其相云何？偈曰：

五十一位中， 如次無超轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 如次無超轉，

一中具一切， 名為漸轉位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一中具一切， 名為漸轉位。

論曰：唯一行者五十一種別相位中迴向趣入，如其次第無超過法。所以者何？此門位量法如是故，如偈「五十一位中，如次無超轉」故。如是行者以何行相而漸漸轉？謂具具轉故。云何名為具具轉相？謂一信心位中具餘五十心而轉，乃至一大極地位中具餘五十心而轉故。若爾，一物耶、異物耶？實是異物而一物故。所以者何？一信心中具一切位，非餘位故。而一信中具一切位，同餘餘位中具一切位故。以何義故一信心中具諸餘位更須漸轉？具一中具而不能具多中具故，是故須轉。今此門中五十一中，一切具具皆悉具足，方名漸轉位故，如偈「一中具一切，名為漸轉位」故。《摩訶衍金剛種子修多羅》中作如是說：「金剛道路足行行者，以二大事而決定轉。云何名為二決定轉？一者遍度通達轉、二者具具增長轉，是名為二。言遍度通達轉者，通遍經過五十一種大道路故。言具具增長轉者，一一位中攝諸位故。」乃至廣說故。如是已說無超次第漸轉門，次當說無餘究竟總持門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：唯一行者五十一種別相位中迴向趣入，如其次第無超過法。所以者何？此門位量法如是故，如偈「五十一位中，如次無超轉」故。如是行者以何行相而漸漸轉？謂具具轉故。云何名為具具轉相？謂一信心位中具餘五十心而轉，乃至一大極地位中具餘五十心而轉故。若爾，一物耶、異物耶？實是異物而一物故。所以者何？一信心中具一切位，非餘位故。而一信中具一切位，同餘餘位中具一切位故。以何義故一信心中具諸餘位更須漸轉？具一中具而不能具多中具故，是故須轉。今此門中五十一中，一切具具皆悉具足，方名漸轉位故，如偈「一中具一切，名為漸轉位」故。《摩訶衍金剛種子修多羅》中作如是說：「金剛道路足行行者，以二大事而決定轉。云何名為二決定轉？一者遍度通達轉、二者具具增長轉，是名為二。言遍度通達轉者，通遍經過五十一種大道路故。言具具增長轉者，一一位中攝諸位故。」乃至廣說故。如是已說無超次第漸轉門，次當說無餘究竟總持門。其相云何？偈曰：

五十一位中， 隨其先得入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一位中， 隨其先得入，

攝一切一切， 名無餘究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝一切一切， 名無餘究竟。

論曰：有五十一別相位中，或有行者以信趣入、或有行者以真金地而趣入、或有行者以大極地而趣入。如是等諸行者，隨其先得入位之量，盡攝一切一切位地究竟無餘，亦無移轉亦無出入，一一白白，是故說言總持門位，如偈「五十一位中，隨其先得入，攝一切一切，名無餘究竟」故。《難入未曾有會修多羅》中作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有五十一別相位中，或有行者以信趣入、或有行者以真金地而趣入、或有行者以大極地而趣入。如是等諸行者，隨其先得入位之量，盡攝一切一切位地究竟無餘，亦無移轉亦無出入，一一白白，是故說言總持門位，如偈「五十一位中，隨其先得入，攝一切一切，名無餘究竟」故。《難入未曾有會修多羅》中作如是說：

「迴向則信心， 信心則佛地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迴向則信心， 信心則佛地，

佛地則十地， 究竟有何次？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地則十地， 究竟有何次？」

乃至廣說故。如是已說無餘究竟總持門，次當說周遍圓滿廣大門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至廣說故。如是已說無餘究竟總持門，次當說周遍圓滿廣大門。其相云何？偈曰：

五十一種位， 無前後一時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一種位， 無前後一時，

俱轉俱行故， 名周遍圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱轉俱行故， 名周遍圓滿。

論曰：五十一位無有前後，一時俱轉、一時俱行，無有所餘。亦五十一別相位中所有無量無邊諸位，無有前後，一時俱轉、一時俱行，無有所餘，是故說言圓滿位焉，如偈「五十一種位，無前後一時，俱轉俱行故，名周遍圓滿」故。《法界法輪無盡中藏修多羅》中作如是說：「爾時文殊師利聞世尊所說，即從坐起合掌頂禮前白佛言：『世尊！云何名為橫轉無向修道人者？如宜世尊為諸大眾宣說開示如是大事。』於是世尊即告文殊師利言：『一種無二、一道一區。大地行者一切行道無前無後，一時發起、一時同轉、一時住持、一時證入、一時安立，是名橫轉無向道人。』」乃至廣說故。如是已說周遍圓滿廣大門，次當說一切諸法俱非門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：五十一位無有前後，一時俱轉、一時俱行，無有所餘。亦五十一別相位中所有無量無邊諸位，無有前後，一時俱轉、一時俱行，無有所餘，是故說言圓滿位焉，如偈「五十一種位，無前後一時，俱轉俱行故，名周遍圓滿」故。《法界法輪無盡中藏修多羅》中作如是說：「爾時文殊師利聞世尊所說，即從坐起合掌頂禮前白佛言：『世尊！云何名為橫轉無向修道人者？如宜世尊為諸大眾宣說開示如是大事。』於是世尊即告文殊師利言：『一種無二、一道一區。大地行者一切行道無前無後，一時發起、一時同轉、一時住持、一時證入、一時安立，是名橫轉無向道人。』」乃至廣說故。如是已說周遍圓滿廣大門，次當說一切諸法俱非門。其相云何？偈曰：

諸無量無邊， 一切種種位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無量無邊， 一切種種位，

皆悉非建立， 名俱非位地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉非建立， 名俱非位地。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示此俱非門，非因非果、非位非地、非有非無、非名非義、非事非理、非壞非常、非生非滅，一切一切皆悉非故，如偈「諸無量無邊，一切種種位，皆悉非建立，名俱非位地」故。若爾，以何義故建立位名？以其非義立為位故。《大明修多羅》中作如是說：「無位位第一位。」乃至廣說故。如是已說一切諸法俱非門，次當說一切諸法俱是門。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示此俱非門，非因非果、非位非地、非有非無、非名非義、非事非理、非壞非常、非生非滅，一切一切皆悉非故，如偈「諸無量無邊，一切種種位，皆悉非建立，名俱非位地」故。若爾，以何義故建立位名？以其非義立為位故。《大明修多羅》中作如是說：「無位位第一位。」乃至廣說故。如是已說一切諸法俱非門，次當說一切諸法俱是門。其相云何？偈曰：

一切種種法， 無非金剛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種種法， 無非金剛身，

以一身義故， 名為俱是門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一身義故， 名為俱是門。

論曰：無量無邊一切位法，一切皆悉是金剛身等無差別，唯依一身，是故說言俱是門焉。所以者何？今此門中無一一法而非金剛真實身故，如偈「一切種種法，無非金剛身，以一身義故，名為俱是門」故。《種金大地修多羅》中作如是說：「無病道人唯見積影，不見散身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無量無邊一切位法，一切皆悉是金剛身等無差別，唯依一身，是故說言俱是門焉。所以者何？今此門中無一一法而非金剛真實身故，如偈「一切種種法，無非金剛身，以一身義故，名為俱是門」故。《種金大地修多羅》中作如是說：「無病道人唯見積影，不見散身故。」

金剛實輪山王大決擇分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛實輪山王大決擇分第四

如是已說一種金剛道路大決擇分，次當說金剛寶輪山王大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說一種金剛道路大決擇分，次當說金剛寶輪山王大決擇分。其相云何？偈曰：

漸是盡滿非， 一時及前後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸是盡滿非， 一時及前後，

與俱并俱非， 一異時處轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與俱并俱非， 一異時處轉。

論曰：今此偈中為明何義？為欲現示一身金剛大力寶輪山王體中，次第漸轉諸法、等是、無餘究竟、周遍圓滿、俱非絕離，此五種位一時轉、前後轉、俱有轉、俱非轉、亦一時轉亦異時轉、亦一處轉亦異處轉，具足具足自在自在無所障礙故。《大嚴盡地虛空法界修多羅》中作如是說：「復次龍明！汝前所問，云何名為金剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者？殊勝極妙不可思議不可思議，五種金剛道路足行地地，無盡中藏之根本自性，出生增長所依止藏。」乃至廣說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：今此偈中為明何義？為欲現示一身金剛大力寶輪山王體中，次第漸轉諸法、等是、無餘究竟、周遍圓滿、俱非絕離，此五種位一時轉、前後轉、俱有轉、俱非轉、亦一時轉亦異時轉、亦一處轉亦異處轉，具足具足自在自在無所障礙故。《大嚴盡地虛空法界修多羅》中作如是說：「復次龍明！汝前所問，云何名為金剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者？殊勝極妙不可思議不可思議，五種金剛道路足行地地，無盡中藏之根本自性，出生增長所依止藏。」乃至廣說故。