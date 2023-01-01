大宗地玄文本論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宗地玄文本論卷第一

馬鳴菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬鳴菩薩造

真諦三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真諦三藏譯

歸依德處無邊大決擇分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依德處無邊大決擇分第一

頂禮一切無餘明， 非一非一諸則地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮一切無餘明， 非一非一諸則地，

不數不思無量一， 并諸種種趣生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不數不思無量一， 并諸種種趣生類。

本無量數斷命品， 與等塵塵無有法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無量數斷命品， 與等塵塵無有法，

兼不可說無所有， 通俱非是等諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兼不可說無所有， 通俱非是等諸法。

論曰：就此二行偈中則有八門。云何為八？一者顯示中中主者門、二者顯示道路軌則門、三者顯示離雜合一門、四者顯示無邊毛生門、五者顯示種種離識門、六者顯示假有無實門、七者顯示無所有事門、八者顯示具足無礙門，是名為八。就顯示中中主者門中則有五種。云何為五？一者隨順隨轉應身主者、二者有無無礙變身主者、三者本體本性法身主者、四者本末俱絕滿道主者、五者隨應無礙自然主者，是名為五。《修集行因大陀羅尼修多羅》中作如是說：「爾時花輪寶光明天子則白佛言：『世尊！第一導師有幾數量可思議、不可思議？唯願世尊為我等眾開示顯說，我等大眾聞其名字常誦常念，出無明藏到涅槃城。』於是世尊告天子言：『我若以神通力，無量無邊阿僧祇劫中說其名字，終不能盡。今當略言，為汝等眾宣說其要。善男子！其覺者數廣大圓滿過於恒沙，略說五種。云何為五？一者隨體佛、二者變體佛、三者法體佛、四者莫測佛、五者應轉佛。』」乃至廣說故。如偈「頂禮一切無餘明」故。以何義故一切導師皆名主者？以三義故。云何為三？一者自在義，諸法王故；二者頂上義，三界一故；三者周遍義，無所不至故。是名為三。如是已說顯示中中主者門，次當說顯示道路軌則門。就此門中則有六種。云何為六？一者音臍言導無礙自在軌則、二者所依本地平等一種離諸虛妄軌則、三者生長莊嚴一一有力軌則、四者究竟圓滿無餘盡攝軌則、五者非名非相非體非用無造無作軌則、六者自然現前常住不變無所詮了究竟淨滿軌則，是名為六。《金剛三昧無礙解脫本智實性修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！若我廣說，總有十億七萬三千五十法門行者履遊道路則則；若我略說，總有六種行者履遊則則。如是六則通攝一切無量無邊軌則藏海。云何為六？一者說則、二者等則、三者種則、四者上則、五者非則、六者常則。」乃至廣說故。如偈「非一非一諸則地」故。以何義故一切法藏皆名軌則？以三義故。云何為三？一者金區義，時人易轉法門之印常恒不變，如彼區故；二者引導義，攝將行者令趣治路，如彼導故；三者能持義，善持自相而不壞失，如彼持故。是名為三。如是已說顯示道路軌則門，次當說顯示離雜合一門。就此門中則有三種。云何為三？一者結縛合一，一切無量無邊無明煩惱之眾類再生，雖無內合一而有外合一，以數量等成立契一義故。二者解脫合一，一切無量無邊三乘諸聖人等，內有道理之合一義，外有同塵之合一義故。三者具足俱非合一，一切無量無邊金剛中間大聖眾等，具足能契所契之二義故。是名為三。《文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：就此二行偈中則有八門。云何為八？一者顯示中中主者門、二者顯示道路軌則門、三者顯示離雜合一門、四者顯示無邊毛生門、五者顯示種種離識門、六者顯示假有無實門、七者顯示無所有事門、八者顯示具足無礙門，是名為八。就顯示中中主者門中則有五種。云何為五？一者隨順隨轉應身主者、二者有無無礙變身主者、三者本體本性法身主者、四者本末俱絕滿道主者、五者隨應無礙自然主者，是名為五。《修集行因大陀羅尼修多羅》中作如是說：「爾時花輪寶光明天子則白佛言：『世尊！第一導師有幾數量可思議、不可思議？唯願世尊為我等眾開示顯說，我等大眾聞其名字常誦常念，出無明藏到涅槃城。』於是世尊告天子言：『我若以神通力，無量無邊阿僧祇劫中說其名字，終不能盡。今當略言，為汝等眾宣說其要。善男子！其覺者數廣大圓滿過於恒沙，略說五種。云何為五？一者隨體佛、二者變體佛、三者法體佛、四者莫測佛、五者應轉佛。』」乃至廣說故。如偈「頂禮一切無餘明」故。以何義故一切導師皆名主者？以三義故。云何為三？一者自在義，諸法王故；二者頂上義，三界一故；三者周遍義，無所不至故。是名為三。如是已說顯示中中主者門，次當說顯示道路軌則門。就此門中則有六種。云何為六？一者音臍言導無礙自在軌則、二者所依本地平等一種離諸虛妄軌則、三者生長莊嚴一一有力軌則、四者究竟圓滿無餘盡攝軌則、五者非名非相非體非用無造無作軌則、六者自然現前常住不變無所詮了究竟淨滿軌則，是名為六。《金剛三昧無礙解脫本智實性修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！若我廣說，總有十億七萬三千五十法門行者履遊道路則則；若我略說，總有六種行者履遊則則。如是六則通攝一切無量無邊軌則藏海。云何為六？一者說則、二者等則、三者種則、四者上則、五者非則、六者常則。」乃至廣說故。如偈「非一非一諸則地」故。以何義故一切法藏皆名軌則？以三義故。云何為三？一者金區義，時人易轉法門之印常恒不變，如彼區故；二者引導義，攝將行者令趣治路，如彼導故；三者能持義，善持自相而不壞失，如彼持故。是名為三。如是已說顯示道路軌則門，次當說顯示離雜合一門。就此門中則有三種。云何為三？一者結縛合一，一切無量無邊無明煩惱之眾類再生，雖無內合一而有外合一，以數量等成立契一義故。二者解脫合一，一切無量無邊三乘諸聖人等，內有道理之合一義，外有同塵之合一義故。三者具足俱非合一，一切無量無邊金剛中間大聖眾等，具足能契所契之二義故。是名為三。《文

殊師利論義第一無極無盡修多羅》中作如是說：「僧眾之海雖無有量，而其本體但有三種。云何為三？一者無根無諍地、二者俱根無諍地、三者有根無諍地。」乃至廣說故。如偈不數不思無量一故。以何義故一切諸僧皆名合一？有二義故。云何為二？一者積集義，集會無量無邊一切散亂塵故；二者一種義，安止無量無邊一切波浪識故。是名為二。如是已說顯示離雜合一門，次當說顯示無邊毛生門。就此門中則有三門。云何為三？一者有類毛生無邊門、二者空類毛生無邊門、三者似類毛生無邊門，是名為三。就初門中則有四種。云何為四？一者卵生、二者胎生、三者濕生、四者化生，是名為四。如是四生，能攝一切無量有類根本名數。就中門中則有三種。云何為三？一者光明中藏空類、二者闇色中藏空類、三者風雲中藏空類，是名為三。如是三類，空故非空，以隱故空。應審觀察空類眷屬，其數眾多不出此量。就後門中亦有三種。云何為三？一者幻化呪術相相無理似類、二者變藥方禁相相無理似類、三者隨本現前影像似類，是名為三。如是三類，能攝一切無量無邊種種似類根本名數。《集類法門修多羅》中作如是說：「有識種類廣說有十、略說有三。云何為三？一者心識親近在有眾生、二者處所隱藏不見眾生、三者識遠似有動轉眾生，是名為三。」乃至廣說故。如偈「并諸種種趣生類」故。以何義故一切眾生皆名毛生？有二義故。云何為二？一者動轉不定義，隨趣受生無有定法故；二者眾多無數義，方角無有數量故。是名為二。今此門中為欲現示聖如角尠，凡如毛多故。如是已說顯示無邊毛生門，次當說現示種種離識門。就此門中則有二種。云何為二？一者共業建立斷命品、二者別業建立斷命品，是名為二。就第一門中則有四種。云何為四？一者風輪大地斷命品、二者水輪大地斷命品、三者金輪大地斷命品、四者火輪大地斷命品，是名為四。如是四輪，能攝一切無量無邊共業建立斷命品類根本名數。言別業建立斷名品者，謂眾生身，非執受攝髮毛等類。《業行本因修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！言眾生居住世間者，則有二種。云何為二？一者總輪世間、二者別持世間，是名為二。此二世間，善能攝持無量無邊一切居住依止世間。」乃至廣說故。如偈「及無量數斷命品」故。以何義故一切離識皆名斷命？所謂無有了別智品故。如是已說現示種種離識門，次當說現示假有無實門。就此門中則有五種。云何為五？一者如水中月假有、二者如闥婆城假有、三者如陽炎水假有、四者如幻化作假有、五者如谷響音假有，是名為五。《大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊師利論義第一無極無盡修多羅》中作如是說：「僧眾之海雖無有量，而其本體但有三種。云何為三？一者無根無諍地、二者俱根無諍地、三者有根無諍地。」乃至廣說故。如偈不數不思無量一故。以何義故一切諸僧皆名合一？有二義故。云何為二？一者積集義，集會無量無邊一切散亂塵故；二者一種義，安止無量無邊一切波浪識故。是名為二。如是已說顯示離雜合一門，次當說顯示無邊毛生門。就此門中則有三門。云何為三？一者有類毛生無邊門、二者空類毛生無邊門、三者似類毛生無邊門，是名為三。就初門中則有四種。云何為四？一者卵生、二者胎生、三者濕生、四者化生，是名為四。如是四生，能攝一切無量有類根本名數。就中門中則有三種。云何為三？一者光明中藏空類、二者闇色中藏空類、三者風雲中藏空類，是名為三。如是三類，空故非空，以隱故空。應審觀察空類眷屬，其數眾多不出此量。就後門中亦有三種。云何為三？一者幻化呪術相相無理似類、二者變藥方禁相相無理似類、三者隨本現前影像似類，是名為三。如是三類，能攝一切無量無邊種種似類根本名數。《集類法門修多羅》中作如是說：「有識種類廣說有十、略說有三。云何為三？一者心識親近在有眾生、二者處所隱藏不見眾生、三者識遠似有動轉眾生，是名為三。」乃至廣說故。如偈「并諸種種趣生類」故。以何義故一切眾生皆名毛生？有二義故。云何為二？一者動轉不定義，隨趣受生無有定法故；二者眾多無數義，方角無有數量故。是名為二。今此門中為欲現示聖如角尠，凡如毛多故。如是已說顯示無邊毛生門，次當說現示種種離識門。就此門中則有二種。云何為二？一者共業建立斷命品、二者別業建立斷命品，是名為二。就第一門中則有四種。云何為四？一者風輪大地斷命品、二者水輪大地斷命品、三者金輪大地斷命品、四者火輪大地斷命品，是名為四。如是四輪，能攝一切無量無邊共業建立斷命品類根本名數。言別業建立斷名品者，謂眾生身，非執受攝髮毛等類。《業行本因修多羅》中作如是說：「復次文殊師利！言眾生居住世間者，則有二種。云何為二？一者總輪世間、二者別持世間，是名為二。此二世間，善能攝持無量無邊一切居住依止世間。」乃至廣說故。如偈「及無量數斷命品」故。以何義故一切離識皆名斷命？所謂無有了別智品故。如是已說現示種種離識門，次當說現示假有無實門。就此門中則有五種。云何為五？一者如水中月假有、二者如闥婆城假有、三者如陽炎水假有、四者如幻化作假有、五者如谷響音假有，是名為五。《大

寶無盡蓮花地地修多羅》中作如是說：「如水中月等五種虛說譬喻，總攝五萬五千五百五十詮虛說譬喻根本名字。」乃至廣說故。如偈「與等塵塵無有法」故。以何義故一切無量虛說譬喻皆名無有？所謂無有實自性，故名曰為無。無有其實，非都無故，名曰為有。如是已說現示假有無實門，次當說現示無所有事門。就此門中則有四種。云何為四？一者如石女兒無所有事、二者如兔馬角無所有事、三者如龜䠓毛無所有事、四者如羅漢染無所有事，是名為四。《本地修多羅》中作如是說：「復次佛子！汝前所問，何等法名為無所有品者，石女兒等四種本說，我若廣說其數無量。」乃至廣說故。如偈「兼不可說無所有」故。以何義故一切空法皆悉名為無所有事？有二種故。云何為二？一者彼空法體性空空如此四本說故、二者此空若不詮彼則是空故，是名為二。如是已說現示無所有事門，次當說現示具足無礙門。就此門中則有十種。云何為十？一者心主法、二者心念法、三者色主法、四者色子法、五者非契應法、六者無為法、七者非有為非無為法、八者亦有為亦無為法、九者俱俱法、十者俱非法，是名為十。言心主法者，可一八識等諸心識本法故。言心念法者，與此相應一切數法。言色主法者，可一能造大種法等。言色子法者，可一所造種種色法。言非契應法者，可一非色非心種種諸法。言無為法者，虛空等四種無為法。言非有為非無為法者，一心等諸本性法。言亦有為亦無為法者，一心等諸本性之法作業用相。言俱俱法者，大本之法其第一分。言俱非法者，大本之法其最後分。如是十法，今此門中一有一無、一生一滅、一逆一順、一品一類不相捨離，是故說言現示具足無礙門焉。《最勝德王廣大虛空修多羅》中作如是說：「不可說不可說不可說十方世界微塵之數，無量無邊法門大海，一居一起一住一止，終不分剖亦不捨離。以此義故，建立稱曰廣大圓滿虛空地地無盡無極法界大海門。」乃至廣說故。如偈通俱非是等諸法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶無盡蓮花地地修多羅》中作如是說：「如水中月等五種虛說譬喻，總攝五萬五千五百五十詮虛說譬喻根本名字。」乃至廣說故。如偈「與等塵塵無有法」故。以何義故一切無量虛說譬喻皆名無有？所謂無有實自性，故名曰為無。無有其實，非都無故，名曰為有。如是已說現示假有無實門，次當說現示無所有事門。就此門中則有四種。云何為四？一者如石女兒無所有事、二者如兔馬角無所有事、三者如龜䠓毛無所有事、四者如羅漢染無所有事，是名為四。《本地修多羅》中作如是說：「復次佛子！汝前所問，何等法名為無所有品者，石女兒等四種本說，我若廣說其數無量。」乃至廣說故。如偈「兼不可說無所有」故。以何義故一切空法皆悉名為無所有事？有二種故。云何為二？一者彼空法體性空空如此四本說故、二者此空若不詮彼則是空故，是名為二。如是已說現示無所有事門，次當說現示具足無礙門。就此門中則有十種。云何為十？一者心主法、二者心念法、三者色主法、四者色子法、五者非契應法、六者無為法、七者非有為非無為法、八者亦有為亦無為法、九者俱俱法、十者俱非法，是名為十。言心主法者，可一八識等諸心識本法故。言心念法者，與此相應一切數法。言色主法者，可一能造大種法等。言色子法者，可一所造種種色法。言非契應法者，可一非色非心種種諸法。言無為法者，虛空等四種無為法。言非有為非無為法者，一心等諸本性法。言亦有為亦無為法者，一心等諸本性之法作業用相。言俱俱法者，大本之法其第一分。言俱非法者，大本之法其最後分。如是十法，今此門中一有一無、一生一滅、一逆一順、一品一類不相捨離，是故說言現示具足無礙門焉。《最勝德王廣大虛空修多羅》中作如是說：「不可說不可說不可說十方世界微塵之數，無量無邊法門大海，一居一起一住一止，終不分剖亦不捨離。以此義故，建立稱曰廣大圓滿虛空地地無盡無極法界大海門。」乃至廣說故。如偈通俱非是等諸法故。

歸依德處因緣大決擇分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依德處因緣大決擇分第二

如是已說歸依德處無邊大決擇分，次當說歸依德處因緣大決擇分。其相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已說歸依德處無邊大決擇分，次當說歸依德處因緣大決擇分。其相云何？偈曰：

以有十種大因緣， 造作歸依德處海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有十種大因緣， 造作歸依德處海，

所謂禮恩及加力， 廣大殊勝與無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂禮恩及加力， 廣大殊勝與無我，

決定大海并贊化， 兼通現示自本身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定大海并贊化， 兼通現示自本身。

如是十種大因緣， 圓滿大士乃能具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十種大因緣， 圓滿大士乃能具，

凡非境聖亦非量， 隨分菩薩亦不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡非境聖亦非量， 隨分菩薩亦不能。

論曰：何因緣故歸依德處？以有十種大因緣故而作歸依。如偈「以有十種大因緣，造作歸依德處海」故。云何名為十種因緣？一者禮敬尊重甚深因緣，能作禮敬歸依德處，摧伏憍慢、增長善根故，如偈「禮」故。二者憶念恩澤報推因緣，而能造作勝妙論教，開曉一切狂亂眾生，一切德處皆悉歡喜故，如偈「恩」故。三者仰請加力成為因緣，若為造作大論法門，彼諸德處不其加力，不能分別法門海故，如偈「及加力」故。四者開布廣散令了因緣，以妙言辭示聰明詮，現了彼諸修多羅中祕密微妙深遠文義大海，為令廣大故，如偈「廣大」故。五者勸物令生殊勝因緣，造作論教開示文義，若不歸依彼諸眾生，不能究竟信受奉行故，如偈「殊勝」故。六者修習忍辱無我因緣，發起歡喜尊重歸向，廣大心故，如偈「與無我」故。七者出生功德決定因緣，歸依德處造作論教，若見若聞、若見見者若聞聞者，若同國住，一切皆悉隨時不移，出生增長無量無邊一切功德善根之品，決定決定不謬違故，如偈「決定」故。八者大海無盡寶藏因緣，積集無量無邊一切諸種種力，造作殊勝圓滿大海如意寶輪、金剛德藏，為欲救度無量無邊貧窮苦惱眾生類故，如偈「大海」故。九者方便善巧教化因緣，具足者中雖無別歸，而贊教化為利生故，如偈「并贊化」故。十者現示過去本身因緣，所歸德處一切皆悉無非自身之攝持故，如偈兼「通現示自本身」故。是名十種大因緣相。如是廣大殊勝因緣，何人所作？佛菩薩作。菩薩菩薩當不能作，況凡二乘。如偈「如是十種大因緣，圓滿大士乃能具，凡非境聖亦非量，隨分菩薩亦不能」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何因緣故歸依德處？以有十種大因緣故而作歸依。如偈「以有十種大因緣，造作歸依德處海」故。云何名為十種因緣？一者禮敬尊重甚深因緣，能作禮敬歸依德處，摧伏憍慢、增長善根故，如偈「禮」故。二者憶念恩澤報推因緣，而能造作勝妙論教，開曉一切狂亂眾生，一切德處皆悉歡喜故，如偈「恩」故。三者仰請加力成為因緣，若為造作大論法門，彼諸德處不其加力，不能分別法門海故，如偈「及加力」故。四者開布廣散令了因緣，以妙言辭示聰明詮，現了彼諸修多羅中祕密微妙深遠文義大海，為令廣大故，如偈「廣大」故。五者勸物令生殊勝因緣，造作論教開示文義，若不歸依彼諸眾生，不能究竟信受奉行故，如偈「殊勝」故。六者修習忍辱無我因緣，發起歡喜尊重歸向，廣大心故，如偈「與無我」故。七者出生功德決定因緣，歸依德處造作論教，若見若聞、若見見者若聞聞者，若同國住，一切皆悉隨時不移，出生增長無量無邊一切功德善根之品，決定決定不謬違故，如偈「決定」故。八者大海無盡寶藏因緣，積集無量無邊一切諸種種力，造作殊勝圓滿大海如意寶輪、金剛德藏，為欲救度無量無邊貧窮苦惱眾生類故，如偈「大海」故。九者方便善巧教化因緣，具足者中雖無別歸，而贊教化為利生故，如偈「并贊化」故。十者現示過去本身因緣，所歸德處一切皆悉無非自身之攝持故，如偈兼「通現示自本身」故。是名十種大因緣相。如是廣大殊勝因緣，何人所作？佛菩薩作。菩薩菩薩當不能作，況凡二乘。如偈「如是十種大因緣，圓滿大士乃能具，凡非境聖亦非量，隨分菩薩亦不能」故。