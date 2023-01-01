大方廣佛華嚴經卷第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第八十

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之二十一

爾時，善財童子依彌勒菩薩摩訶薩教，漸次而行，經由一百一十餘城已，到普門國蘇摩那城，住其門所，思惟文殊師利，隨順觀察，周旋求覓，希欲奉覲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子依彌勒菩薩摩訶薩教，漸次而行，經由一百一十餘城已，到普門國蘇摩那城，住其門所，思惟文殊師利，隨順觀察，周旋求覓，希欲奉覲。

是時，文殊師利遙伸右手，過一百一十由旬，按善財頂，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，文殊師利遙伸右手，過一百一十由旬，按善財頂，作如是言：

「善哉善哉！善男子！若離信根，心劣憂悔，功行不具，退失精勤，於一善根心生住著，於少功德便以為足，不能善巧發起行願，不為善知識之所攝護，不為如來之所憶念，不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是所行、如是境界；若周遍知、若種種知、若盡源底，若解了、若趣入、若解說、若分別、若證知、若獲得，皆悉不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！若離信根，心劣憂悔，功行不具，退失精勤，於一善根心生住著，於少功德便以為足，不能善巧發起行願，不為善知識之所攝護，不為如來之所憶念，不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是所行、如是境界；若周遍知、若種種知、若盡源底，若解了、若趣入、若解說、若分別、若證知、若獲得，皆悉不能。」

是時，文殊師利宣說此法，示教利喜，令善財童子成就阿僧祇法門，具足無量大智光明，令得菩薩無邊際陀羅尼、無邊際願、無邊際三昧、無邊際神通、無邊際智，令入普賢行道場，及置善財自所住處；文殊師利還攝不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，文殊師利宣說此法，示教利喜，令善財童子成就阿僧祇法門，具足無量大智光明，令得菩薩無邊際陀羅尼、無邊際願、無邊際三昧、無邊際神通、無邊際智，令入普賢行道場，及置善財自所住處；文殊師利還攝不現。

於是，善財思惟觀察，一心願見文殊師利，及見三千大千世界微塵數諸善知識，悉皆親近，恭敬承事，受行其教，無有違逆；增長趣求一切智慧，廣大悲海，益大慈雲，普觀眾生，生大歡喜，安住菩薩寂靜法門；普緣一切廣大境界，學一切佛廣大功德，入一切佛決定知見，增一切智助道之法，善修一切菩薩深心，知三世佛出興次第；入一切法海，轉一切法輪，生一切世間，入於一切菩薩願海，住一切劫修菩薩行，照明一切如來境界，長養一切菩薩諸根；獲一切智清淨光明，普照十方，除諸暗障，智周法界；於一切佛剎、一切諸有，普現其身，靡不周遍；摧一切障，入無礙法，住於法界平等之地；觀察普賢解脫境界，即聞普賢菩薩摩訶薩名字、行願、助道、正道、諸地、地方便、地入、地勝進、地住、地修習、地境界、地威力、地同住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，善財思惟觀察，一心願見文殊師利，及見三千大千世界微塵數諸善知識，悉皆親近，恭敬承事，受行其教，無有違逆；增長趣求一切智慧，廣大悲海，益大慈雲，普觀眾生，生大歡喜，安住菩薩寂靜法門；普緣一切廣大境界，學一切佛廣大功德，入一切佛決定知見，增一切智助道之法，善修一切菩薩深心，知三世佛出興次第；入一切法海，轉一切法輪，生一切世間，入於一切菩薩願海，住一切劫修菩薩行，照明一切如來境界，長養一切菩薩諸根；獲一切智清淨光明，普照十方，除諸暗障，智周法界；於一切佛剎、一切諸有，普現其身，靡不周遍；摧一切障，入無礙法，住於法界平等之地；觀察普賢解脫境界，即聞普賢菩薩摩訶薩名字、行願、助道、正道、諸地、地方便、地入、地勝進、地住、地修習、地境界、地威力、地同住。

渴仰欲見普賢菩薩，即於此金剛藏菩提場，毘盧遮那如來師子座前，一切寶蓮華藏座上，起等虛空界廣大心、捨一切剎離一切著無礙心、普行一切無礙法無礙心、遍入一切十方海無礙心、普入一切智境界清淨心、觀道場莊嚴明了心、入一切佛法海廣大心、化一切眾生界周遍心、淨一切國土無量心、住一切劫無盡心、趣如來十力究竟心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 渴仰欲見普賢菩薩，即於此金剛藏菩提場，毘盧遮那如來師子座前，一切寶蓮華藏座上，起等虛空界廣大心、捨一切剎離一切著無礙心、普行一切無礙法無礙心、遍入一切十方海無礙心、普入一切智境界清淨心、觀道場莊嚴明了心、入一切佛法海廣大心、化一切眾生界周遍心、淨一切國土無量心、住一切劫無盡心、趣如來十力究竟心。

善財童子起如是心時，由自善根力、一切如來所加被力、普賢菩薩同善根力故，見十種瑞相。何等為十？所謂：見一切佛剎清淨，一切如來成正等覺；見一切佛剎清淨，無諸惡道；見一切佛剎清淨，眾妙蓮華以為嚴飾；見一切佛剎清淨，一切眾生身心清淨；見一切佛剎清淨，種種眾寶之所莊嚴；見一切佛剎清淨，一切眾生諸相嚴身；見一切佛剎清淨，諸莊嚴雲以覆其上；見一切佛剎清淨，一切眾生互起慈心，遞相利益，不為惱害；見一切佛剎清淨，道場莊嚴；見一切佛剎清淨，一切眾生心常念佛。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子起如是心時，由自善根力、一切如來所加被力、普賢菩薩同善根力故，見十種瑞相。何等為十？所謂：見一切佛剎清淨，一切如來成正等覺；見一切佛剎清淨，無諸惡道；見一切佛剎清淨，眾妙蓮華以為嚴飾；見一切佛剎清淨，一切眾生身心清淨；見一切佛剎清淨，種種眾寶之所莊嚴；見一切佛剎清淨，一切眾生諸相嚴身；見一切佛剎清淨，諸莊嚴雲以覆其上；見一切佛剎清淨，一切眾生互起慈心，遞相利益，不為惱害；見一切佛剎清淨，道場莊嚴；見一切佛剎清淨，一切眾生心常念佛。是為十。

又見十種光明相。何等為十？所謂：見一切世界所有微塵，一一塵中，出一切世界微塵數佛光明網雲，周遍照耀；一一塵中，出一切世界微塵數佛光明輪雲，種種色相周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數佛色像寶雲，周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數佛光焰輪雲，周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數眾妙香雲，周遍十方，稱讚普賢一切行願大功德海；一一塵中，出一切世界微塵數日月星宿雲，皆放普賢菩薩光明，遍照法界；一一塵中，出一切世界微塵數一切眾生身色像雲，放佛光明，遍照法界；一一塵中，出一切世界微塵數一切佛色像摩尼雲，周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數菩薩身色像雲，充滿法界，令一切眾生皆得出離、所願滿足；一一塵中，出一切世界微塵數如來身色像雲，說一切佛廣大誓願，周遍法界。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見十種光明相。何等為十？所謂：見一切世界所有微塵，一一塵中，出一切世界微塵數佛光明網雲，周遍照耀；一一塵中，出一切世界微塵數佛光明輪雲，種種色相周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數佛色像寶雲，周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數佛光焰輪雲，周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數眾妙香雲，周遍十方，稱讚普賢一切行願大功德海；一一塵中，出一切世界微塵數日月星宿雲，皆放普賢菩薩光明，遍照法界；一一塵中，出一切世界微塵數一切眾生身色像雲，放佛光明，遍照法界；一一塵中，出一切世界微塵數一切佛色像摩尼雲，周遍法界；一一塵中，出一切世界微塵數菩薩身色像雲，充滿法界，令一切眾生皆得出離、所願滿足；一一塵中，出一切世界微塵數如來身色像雲，說一切佛廣大誓願，周遍法界。是為十。

時，善財童子見此十種光明相已，即作是念：「我今必見普賢菩薩，增益善根，見一切佛；於諸菩薩廣大境界，生決定解，得一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子見此十種光明相已，即作是念：「我今必見普賢菩薩，增益善根，見一切佛；於諸菩薩廣大境界，生決定解，得一切智。」

於時，善財普攝諸根，一心求見普賢菩薩，起大精進，心無退轉。即以普眼觀察十方一切諸佛、諸菩薩眾所見境界，皆作得見普賢之想；以智慧眼觀普賢道，其心廣大猶如虛空，大悲堅固猶如金剛，願盡未來常得隨逐普賢菩薩，念念隨順，修普賢行，成就智慧，入如來境，住普賢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，善財普攝諸根，一心求見普賢菩薩，起大精進，心無退轉。即以普眼觀察十方一切諸佛、諸菩薩眾所見境界，皆作得見普賢之想；以智慧眼觀普賢道，其心廣大猶如虛空，大悲堅固猶如金剛，願盡未來常得隨逐普賢菩薩，念念隨順，修普賢行，成就智慧，入如來境，住普賢地。

時，善財童子即見普賢菩薩，在如來前眾會之中，坐寶蓮華師子之座，諸菩薩眾所共圍遶，最為殊特，世無與等；智慧境界無量無邊，難測難思，等三世佛，一切菩薩無能觀察。見普賢身一一毛孔，出一切世界微塵數光明雲，遍法界、虛空界、一切世界，除滅一切眾生苦患，令諸菩薩生大歡喜；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數種種色香焰雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，而以普熏；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數雜華雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨眾妙華；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數香樹雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨眾妙香；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數妙衣雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨眾妙衣；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數寶樹雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨摩尼寶；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數色界天身雲，充滿法界，歎菩提心；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數梵天身雲，勸諸如來轉妙法輪；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數欲界天主身雲，護持一切如來法輪；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數三世佛剎雲，遍法界、虛空界，為諸眾生，無歸趣者為作歸趣，無覆護者為作覆護，無依止者為作依止；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數清淨佛剎雲，遍法界、虛空界，一切諸佛於中出世，菩薩眾會悉皆充滿；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數淨不淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令雜染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數不淨淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令雜染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數不淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令純染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數眾生身雲，遍法界、虛空界，隨其所應，教化眾生，皆令發阿耨多羅三藐三菩提心；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲，遍法界、虛空界，稱揚種種諸佛名號，令諸眾生增長善根。見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲，遍法界、虛空界一切佛剎，宣揚一切諸佛菩薩從初發意所生善根；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲，遍法界、虛空界，於一切佛剎一一剎中，宣揚一切菩薩願海及普賢菩薩清淨妙行；見一一毛孔，念念中出普賢菩薩行雲，令一切眾生心得滿足，具足修集一切智道；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數正覺身雲，於一切佛剎，現成正覺，令諸菩薩增長大法、成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子即見普賢菩薩，在如來前眾會之中，坐寶蓮華師子之座，諸菩薩眾所共圍遶，最為殊特，世無與等；智慧境界無量無邊，難測難思，等三世佛，一切菩薩無能觀察。見普賢身一一毛孔，出一切世界微塵數光明雲，遍法界、虛空界、一切世界，除滅一切眾生苦患，令諸菩薩生大歡喜；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數種種色香焰雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，而以普熏；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數雜華雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨眾妙華；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數香樹雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨眾妙香；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數妙衣雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨眾妙衣；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數寶樹雲，遍法界、虛空界一切諸佛眾會道場，雨摩尼寶；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數色界天身雲，充滿法界，歎菩提心；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數梵天身雲，勸諸如來轉妙法輪；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數欲界天主身雲，護持一切如來法輪；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數三世佛剎雲，遍法界、虛空界，為諸眾生，無歸趣者為作歸趣，無覆護者為作覆護，無依止者為作依止；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數清淨佛剎雲，遍法界、虛空界，一切諸佛於中出世，菩薩眾會悉皆充滿；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數淨不淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令雜染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數不淨淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令雜染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數不淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令純染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數眾生身雲，遍法界、虛空界，隨其所應，教化眾生，皆令發阿耨多羅三藐三菩提心；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲，遍法界、虛空界，稱揚種種諸佛名號，令諸眾生增長善根。見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲，遍法界、虛空界一切佛剎，宣揚一切諸佛菩薩從初發意所生善根；見一一毛孔，念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲，遍法界、虛空界，於一切佛剎一一剎中，宣揚一切菩薩願海及普賢菩薩清淨妙行；見一一毛孔，念念中出普賢菩薩行雲，令一切眾生心得滿足，具足修集一切智道；見一一毛孔，出一切佛剎微塵數正覺身雲，於一切佛剎，現成正覺，令諸菩薩增長大法、成一切智。

爾時，善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界，身心遍喜，踊躍無量；重觀普賢一一身分、一一毛孔，悉有三千大千世界。風輪、水輪、地輪、火輪，大海、江河及諸寶山、須彌、鐵圍，村營、城邑、宮殿、園苑，一切地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界，天龍八部、人與非人，欲界、色界、無色界處，日月星宿、風雲雷電、晝夜月時及以年劫、諸佛出世、菩薩眾會、道場莊嚴；如是等事，悉皆明見。如見此世界，十方所有一切世界悉如是見；如見現在十方世界，前際、後際一切世界亦如是見，各各差別，不相雜亂。如於此毘盧遮那如來所，示現如是神通之力；於東方蓮華德世界賢首佛所，現神通力亦復如是。如賢首佛所；如是東方一切世界。如東方；南、西、北方，四維、上、下，一切世界諸如來所，現神通力當知悉爾。如十方一切世界；如是十方一切佛剎，一一塵中皆有法界諸佛眾會，一一佛所普賢菩薩坐寶蓮華師子座上現神通力悉亦如是。彼一一普賢身中，皆現三世一切境界、一切佛剎、一切眾生、一切佛出現、一切菩薩眾，及聞一切眾生言音、一切佛言音、一切如來所轉法輪、一切菩薩所成諸行、一切如來遊戲神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界，身心遍喜，踊躍無量；重觀普賢一一身分、一一毛孔，悉有三千大千世界。風輪、水輪、地輪、火輪，大海、江河及諸寶山、須彌、鐵圍，村營、城邑、宮殿、園苑，一切地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界，天龍八部、人與非人，欲界、色界、無色界處，日月星宿、風雲雷電、晝夜月時及以年劫、諸佛出世、菩薩眾會、道場莊嚴；如是等事，悉皆明見。如見此世界，十方所有一切世界悉如是見；如見現在十方世界，前際、後際一切世界亦如是見，各各差別，不相雜亂。如於此毘盧遮那如來所，示現如是神通之力；於東方蓮華德世界賢首佛所，現神通力亦復如是。如賢首佛所；如是東方一切世界。如東方；南、西、北方，四維、上、下，一切世界諸如來所，現神通力當知悉爾。如十方一切世界；如是十方一切佛剎，一一塵中皆有法界諸佛眾會，一一佛所普賢菩薩坐寶蓮華師子座上現神通力悉亦如是。彼一一普賢身中，皆現三世一切境界、一切佛剎、一切眾生、一切佛出現、一切菩薩眾，及聞一切眾生言音、一切佛言音、一切如來所轉法輪、一切菩薩所成諸行、一切如來遊戲神通。

善財童子見普賢菩薩如是無量不可思議大神通力，即得十種智波羅蜜。何等為十？所謂：於念念中，悉能周遍一切佛剎智波羅蜜；於念念中，悉能往詣一切佛所智波羅蜜；於念念中，悉能供養一切如來智波羅蜜；於念念中，普於一切諸如來所聞法受持智波羅蜜；於念念中，思惟一切如來法輪智波羅蜜；於念念中，知一切佛不可思議大神通事智波羅蜜；於念念中，說一句法盡未來際辯才無盡智波羅蜜；於念念中，以深般若觀一切法智波羅蜜；於念念中，入一切法界實相海智波羅蜜；於念念中，知一切眾生心智波羅蜜；於念念中，普賢慧行皆現在前智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子見普賢菩薩如是無量不可思議大神通力，即得十種智波羅蜜。何等為十？所謂：於念念中，悉能周遍一切佛剎智波羅蜜；於念念中，悉能往詣一切佛所智波羅蜜；於念念中，悉能供養一切如來智波羅蜜；於念念中，普於一切諸如來所聞法受持智波羅蜜；於念念中，思惟一切如來法輪智波羅蜜；於念念中，知一切佛不可思議大神通事智波羅蜜；於念念中，說一句法盡未來際辯才無盡智波羅蜜；於念念中，以深般若觀一切法智波羅蜜；於念念中，入一切法界實相海智波羅蜜；於念念中，知一切眾生心智波羅蜜；於念念中，普賢慧行皆現在前智波羅蜜。

善財童子既得是已，普賢菩薩即伸右手摩觸其頂。既摩頂已，善財即得一切佛剎微塵數三昧門，各以一切佛剎微塵數三昧而為眷屬；一一三昧，悉見昔所未見一切佛剎微塵數佛大海，集一切佛剎微塵數一切智助道具，生一切佛剎微塵數一切智上妙法，發一切佛剎微塵數一切智大誓願，入一切佛剎微塵數大願海，住一切佛剎微塵數一切智出要道，修一切佛剎微塵數諸菩薩所修行，起一切佛剎微塵數一切智大精進，得一切佛剎微塵數一切智淨光明。如此娑婆世界毘盧遮那佛所，普賢菩薩摩善財頂；如是十方所有世界，及彼世界一一塵中一切世界一切佛所，普賢菩薩悉亦如是摩善財頂，所得法門亦皆同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子既得是已，普賢菩薩即伸右手摩觸其頂。既摩頂已，善財即得一切佛剎微塵數三昧門，各以一切佛剎微塵數三昧而為眷屬；一一三昧，悉見昔所未見一切佛剎微塵數佛大海，集一切佛剎微塵數一切智助道具，生一切佛剎微塵數一切智上妙法，發一切佛剎微塵數一切智大誓願，入一切佛剎微塵數大願海，住一切佛剎微塵數一切智出要道，修一切佛剎微塵數諸菩薩所修行，起一切佛剎微塵數一切智大精進，得一切佛剎微塵數一切智淨光明。如此娑婆世界毘盧遮那佛所，普賢菩薩摩善財頂；如是十方所有世界，及彼世界一一塵中一切世界一切佛所，普賢菩薩悉亦如是摩善財頂，所得法門亦皆同等。

爾時，普賢菩薩摩訶薩告善財言：「善男子！汝見我此神通力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告善財言：「善男子！汝見我此神通力不？」

「唯然！已見。大聖！此不思議大神通事，唯是如來之所能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然！已見。大聖！此不思議大神通事，唯是如來之所能知。」

普賢告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢告言：

「善男子！我於過去不可說不可說佛剎微塵數劫，行菩薩行，求一切智；一一劫中，為欲清淨菩提心故，承事不可說不可說佛剎微塵數佛；一一劫中，為集一切智福德具故，設不可說不可說佛剎微塵數廣大施會，一切世間咸使聞知，凡有所求悉令滿足；一一劫中，為求一切智法故，以不可說不可說佛剎微塵數財物布施；一一劫中，為求佛智故，以不可說不可說佛剎微塵數城邑、聚落、國土、王位、妻子、眷屬、眼、耳、鼻、舌、身、肉、手、足乃至身命而為布施；一一劫中，為求一切智首故，以不可說不可說佛剎微塵數頭而為布施；一一劫中，為求一切智故，於不可說不可說佛剎微塵數諸如來所，恭敬尊重，承事供養，衣服、臥具、飲食、湯藥，一切所須悉皆奉施，於其法中出家學道，修行佛法，護持正教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於過去不可說不可說佛剎微塵數劫，行菩薩行，求一切智；一一劫中，為欲清淨菩提心故，承事不可說不可說佛剎微塵數佛；一一劫中，為集一切智福德具故，設不可說不可說佛剎微塵數廣大施會，一切世間咸使聞知，凡有所求悉令滿足；一一劫中，為求一切智法故，以不可說不可說佛剎微塵數財物布施；一一劫中，為求佛智故，以不可說不可說佛剎微塵數城邑、聚落、國土、王位、妻子、眷屬、眼、耳、鼻、舌、身、肉、手、足乃至身命而為布施；一一劫中，為求一切智首故，以不可說不可說佛剎微塵數頭而為布施；一一劫中，為求一切智故，於不可說不可說佛剎微塵數諸如來所，恭敬尊重，承事供養，衣服、臥具、飲食、湯藥，一切所須悉皆奉施，於其法中出家學道，修行佛法，護持正教。

「善男子！我於爾所劫海中，自憶未曾於一念間不順佛教，於一念間生瞋害心、我我所心、自他差別心、遠離菩提心、於生死中起疲厭心、懶惰心、障礙心、迷惑心，唯住無上不可沮壞集一切智助道之法大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾所劫海中，自憶未曾於一念間不順佛教，於一念間生瞋害心、我我所心、自他差別心、遠離菩提心、於生死中起疲厭心、懶惰心、障礙心、迷惑心，唯住無上不可沮壞集一切智助道之法大菩提心。

「善男子！我莊嚴佛土，以大悲心，救護眾生，教化成就，供養諸佛，事善知識；為求正法，弘宣護持，一切內外悉皆能捨，乃至身命亦無所吝。一切劫海說其因緣，劫海可盡，此無有盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我莊嚴佛土，以大悲心，救護眾生，教化成就，供養諸佛，事善知識；為求正法，弘宣護持，一切內外悉皆能捨，乃至身命亦無所吝。一切劫海說其因緣，劫海可盡，此無有盡。

「善男子！我法海中，無有一文，無有一句，非是捨施轉輪王位而求得者，非是捨施一切所有而求得者。善男子！我所求法，皆為救護一切眾生，一心思惟：『願諸眾生得聞是法，願以智光普照世間，願為開示出世間智，願令眾生悉得安樂，願普稱讚一切諸佛所有功德。』我如是等往昔因緣，於不可說不可說佛剎微塵數劫海，說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我法海中，無有一文，無有一句，非是捨施轉輪王位而求得者，非是捨施一切所有而求得者。善男子！我所求法，皆為救護一切眾生，一心思惟：『願諸眾生得聞是法，願以智光普照世間，願為開示出世間智，願令眾生悉得安樂，願普稱讚一切諸佛所有功德。』我如是等往昔因緣，於不可說不可說佛剎微塵數劫海，說不可盡。

「是故，善男子！我以如是助道法力、諸善根力、大志樂力、修功德力、如實思惟一切法力、智慧眼力、佛威神力、大慈悲力、淨神通力、善知識力故，得此究竟三世平等清淨法身，復得清淨無上色身，超諸世間，隨諸眾生心之所樂而為現形，入一切剎，遍一切處，於諸世界廣現神通，令其見者靡不欣樂。善男子！汝且觀我如是色身；我此色身，無邊劫海之所成就，無量千億那由他劫難見難聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！我以如是助道法力、諸善根力、大志樂力、修功德力、如實思惟一切法力、智慧眼力、佛威神力、大慈悲力、淨神通力、善知識力故，得此究竟三世平等清淨法身，復得清淨無上色身，超諸世間，隨諸眾生心之所樂而為現形，入一切剎，遍一切處，於諸世界廣現神通，令其見者靡不欣樂。善男子！汝且觀我如是色身；我此色身，無邊劫海之所成就，無量千億那由他劫難見難聞。

「善男子！若有眾生未種善根，及種少善根聲聞、菩薩，猶尚不得聞我名字，況見我身！善男子！若有眾生得聞我名，於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉；若見若觸，若迎若送，若暫隨逐，乃至夢中見聞我者，皆亦如是。或有眾生，一日一夜憶念於我即得成熟；或七日七夜、半月一月、半年一年、百年千年、一劫百劫，乃至不可說不可說佛剎微塵數劫，憶念於我而成熟者；或一生、或百生，乃至不可說不可說佛剎微塵數生，憶念於我而成熟者；或見我放大光明，或見我震動佛剎，或生怖畏，或生歡喜，皆得成熟。善男子！我以如是等佛剎微塵數方便門，令諸眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生未種善根，及種少善根聲聞、菩薩，猶尚不得聞我名字，況見我身！善男子！若有眾生得聞我名，於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉；若見若觸，若迎若送，若暫隨逐，乃至夢中見聞我者，皆亦如是。或有眾生，一日一夜憶念於我即得成熟；或七日七夜、半月一月、半年一年、百年千年、一劫百劫，乃至不可說不可說佛剎微塵數劫，憶念於我而成熟者；或一生、或百生，乃至不可說不可說佛剎微塵數生，憶念於我而成熟者；或見我放大光明，或見我震動佛剎，或生怖畏，或生歡喜，皆得成熟。善男子！我以如是等佛剎微塵數方便門，令諸眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

「善男子！若有眾生見聞於我清淨剎者，必得生此清淨剎中；若有眾生見聞於我清淨身者，必得生我清淨身中。善男子！汝應觀我此清淨身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生見聞於我清淨剎者，必得生此清淨剎中；若有眾生見聞於我清淨身者，必得生我清淨身中。善男子！汝應觀我此清淨身。」

爾時，善財童子觀普賢菩薩身，相好肢節，一一毛孔中，皆有不可說不可說佛剎海；一一剎海，皆有諸佛出興于世，大菩薩眾所共圍遶。又復見彼一切剎海，種種建立、種種形狀、種種莊嚴、種種大山周匝圍遶，種種色雲彌覆虛空，種種佛興演種種法；如是等事，各各不同。又見普賢於一一世界海中，出一切佛剎微塵數佛化身雲，周遍十方一切世界，教化眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。時，善財童子又見自身在普賢身內，十方一切諸世界中教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子觀普賢菩薩身，相好肢節，一一毛孔中，皆有不可說不可說佛剎海；一一剎海，皆有諸佛出興于世，大菩薩眾所共圍遶。又復見彼一切剎海，種種建立、種種形狀、種種莊嚴、種種大山周匝圍遶，種種色雲彌覆虛空，種種佛興演種種法；如是等事，各各不同。又見普賢於一一世界海中，出一切佛剎微塵數佛化身雲，周遍十方一切世界，教化眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。時，善財童子又見自身在普賢身內，十方一切諸世界中教化眾生。

又，善財童子親近佛剎微塵數諸善知識所得善根、智慧光明，比見普賢菩薩所得善根，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分乃至算數譬諭亦不能及是。善財童子從初發心，乃至得見普賢菩薩，於其中間所入一切諸佛剎海，今於普賢一毛孔中一念所入諸佛剎海，過前不可說不可說佛剎微塵數倍；如一毛孔，一切毛孔悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，善財童子親近佛剎微塵數諸善知識所得善根、智慧光明，比見普賢菩薩所得善根，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分乃至算數譬諭亦不能及是。善財童子從初發心，乃至得見普賢菩薩，於其中間所入一切諸佛剎海，今於普賢一毛孔中一念所入諸佛剎海，過前不可說不可說佛剎微塵數倍；如一毛孔，一切毛孔悉亦如是。

善財童子於普賢菩薩毛孔剎中，行一步，過不可說不可說佛剎微塵數世界；如是而行，盡未來劫，猶不能知一毛孔中剎海次第、剎海藏、剎海差別、剎海普入、剎海成、剎海壞、剎海莊嚴所有邊際；亦不能知佛海次第、佛海藏、佛海差別、佛海普入、佛海生、佛海滅所有邊際；亦不能知菩薩眾海次第、菩薩眾海藏、菩薩眾海差別、菩薩眾海普入、菩薩眾海集、菩薩眾海散所有邊際；亦不能知入眾生界、知眾生根、教化調伏諸眾生智、菩薩所住甚深自在、菩薩所入諸地諸道，如是等海所有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子於普賢菩薩毛孔剎中，行一步，過不可說不可說佛剎微塵數世界；如是而行，盡未來劫，猶不能知一毛孔中剎海次第、剎海藏、剎海差別、剎海普入、剎海成、剎海壞、剎海莊嚴所有邊際；亦不能知佛海次第、佛海藏、佛海差別、佛海普入、佛海生、佛海滅所有邊際；亦不能知菩薩眾海次第、菩薩眾海藏、菩薩眾海差別、菩薩眾海普入、菩薩眾海集、菩薩眾海散所有邊際；亦不能知入眾生界、知眾生根、教化調伏諸眾生智、菩薩所住甚深自在、菩薩所入諸地諸道，如是等海所有邊際。

善財童子於普賢菩薩毛孔剎中，或於一剎經於一劫如是而行，乃至或有經不可說不可說佛剎微塵數劫如是而行，亦不於此剎沒、於彼剎現，念念周遍無邊剎海，教化眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子於普賢菩薩毛孔剎中，或於一剎經於一劫如是而行，乃至或有經不可說不可說佛剎微塵數劫如是而行，亦不於此剎沒、於彼剎現，念念周遍無邊剎海，教化眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。

當是之時，善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海，與普賢等，與諸佛等，一身充滿一切世界，剎等、行等、正覺等、神通等、法輪等、辯才等、言辭等、音聲等、力無畏等、佛所住等、大慈悲等、不可思議解脫自在悉皆同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當是之時，善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海，與普賢等，與諸佛等，一身充滿一切世界，剎等、行等、正覺等、神通等、法輪等、辯才等、言辭等、音聲等、力無畏等、佛所住等、大慈悲等、不可思議解脫自在悉皆同等。

爾時，普賢菩薩摩訶薩即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩即說頌言：

「汝等應除諸惑垢， 一心不亂而諦聽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等應除諸惑垢， 一心不亂而諦聽；

我說如來具諸度， 一切解脫真實道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說如來具諸度， 一切解脫真實道。

出世調柔勝丈夫， 其心清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世調柔勝丈夫， 其心清淨如虛空，

恒放智日大光明， 普使群生滅癡暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒放智日大光明， 普使群生滅癡暗。

如來難可得見聞， 無量億劫今乃值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來難可得見聞， 無量億劫今乃值，

如優曇華時一現， 是故應聽佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如優曇華時一現， 是故應聽佛功德。

隨順世間諸所作， 譬如幻士現眾業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順世間諸所作， 譬如幻士現眾業，

但為悅可眾生心， 未曾分別起想念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為悅可眾生心， 未曾分別起想念。」

爾時，諸菩薩聞此說已，一心渴仰，唯願得聞如來世尊真實功德，咸作是念：「普賢菩薩具修諸行，體性清淨，所有言說皆悉不虛，一切如來共所稱歎。」作是念已，深生渴仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩聞此說已，一心渴仰，唯願得聞如來世尊真實功德，咸作是念：「普賢菩薩具修諸行，體性清淨，所有言說皆悉不虛，一切如來共所稱歎。」作是念已，深生渴仰。

爾時，普賢菩薩功德智慧具足莊嚴，猶如蓮華不著三界一切塵垢，告諸菩薩言：「汝等諦聽，我今欲說佛功德海一滴之相。」即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩功德智慧具足莊嚴，猶如蓮華不著三界一切塵垢，告諸菩薩言：「汝等諦聽，我今欲說佛功德海一滴之相。」即說頌言：

「佛智廣大同虛空， 普遍一切眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智廣大同虛空， 普遍一切眾生心，

悉了世間諸妄想， 不起種種異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉了世間諸妄想， 不起種種異分別。

一念悉知三世法， 亦了一切眾生根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念悉知三世法， 亦了一切眾生根，

譬如善巧大幻師， 念念示現無邊事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如善巧大幻師， 念念示現無邊事。

隨眾生心種種行， 往昔諸業誓願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心種種行， 往昔諸業誓願力，

令其所見各不同， 而佛本來無動念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其所見各不同， 而佛本來無動念。

或有處處見佛坐， 充滿十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有處處見佛坐， 充滿十方諸世界，

或有其心不清淨， 無量劫中不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有其心不清淨， 無量劫中不見佛。

或有信解離憍慢， 發意即得見如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有信解離憍慢， 發意即得見如來；

或有諂誑不淨心， 億劫尋求莫值遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諂誑不淨心， 億劫尋求莫值遇。

或一切處聞佛音， 其音美妙令心悅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一切處聞佛音， 其音美妙令心悅；

或有百千萬億劫， 心不淨故不聞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有百千萬億劫， 心不淨故不聞者。

或見清淨大菩薩， 充滿三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見清淨大菩薩， 充滿三千大千界，

皆已具足普賢行， 如來於中儼然坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆已具足普賢行， 如來於中儼然坐。

或見此界妙無比， 佛無量劫所嚴淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見此界妙無比， 佛無量劫所嚴淨；

毘盧遮那最勝尊， 於中覺悟成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那最勝尊， 於中覺悟成菩提。

或見蓮華勝妙剎， 賢首如來住在中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見蓮華勝妙剎， 賢首如來住在中，

無量菩薩眾圍遶， 皆悉勤修普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩薩眾圍遶， 皆悉勤修普賢行。

或有見佛無量壽， 觀自在等所圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見佛無量壽， 觀自在等所圍遶，

悉已住於灌頂地， 充滿十方諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉已住於灌頂地， 充滿十方諸世界。

或有見此三千界， 種種莊嚴如妙喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見此三千界， 種種莊嚴如妙喜，

阿閦如來住在中， 及如香象諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦如來住在中， 及如香象諸菩薩。

或見月覺大名稱， 與金剛幢菩薩等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見月覺大名稱， 與金剛幢菩薩等，

住如圓鏡妙莊嚴， 普遍十方清淨剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住如圓鏡妙莊嚴， 普遍十方清淨剎。

或見日藏世所尊， 住善光明清淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見日藏世所尊， 住善光明清淨土，

及與灌頂諸菩薩， 充遍十方而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與灌頂諸菩薩， 充遍十方而說法。

或見金剛大焰佛， 而與智幢菩薩俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見金剛大焰佛， 而與智幢菩薩俱，

周行一切廣大剎， 說法除滅眾生翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行一切廣大剎， 說法除滅眾生翳。

一一毛端不可說， 諸佛具相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛端不可說， 諸佛具相三十二，

菩薩眷屬共圍遶， 種種說法度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眷屬共圍遶， 種種說法度眾生。

或有觀見一毛孔， 具足莊嚴廣大剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有觀見一毛孔， 具足莊嚴廣大剎，

無量如來悉在中， 清淨佛子皆充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量如來悉在中， 清淨佛子皆充滿。

或有見一微塵內， 具有恒沙佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見一微塵內， 具有恒沙佛國土，

無量菩薩悉充滿， 不可說劫修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩薩悉充滿， 不可說劫修諸行。

或有見一毛端處， 無量塵沙諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見一毛端處， 無量塵沙諸剎海，

種種業起各差別， 毘盧遮那轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種業起各差別， 毘盧遮那轉法輪。

或見世界不清淨， 或見清淨寶所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見世界不清淨， 或見清淨寶所成，

如來住壽無量時， 乃至涅槃諸所現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來住壽無量時， 乃至涅槃諸所現。

普遍十方諸世界， 種種示現不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍十方諸世界， 種種示現不思議，

隨諸眾生心智業， 靡不化度令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心智業， 靡不化度令清淨。

如是無上大導師， 充滿十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無上大導師， 充滿十方諸國土，

示現種種神通力， 我說少分汝當聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現種種神通力， 我說少分汝當聽。

或見釋迦成佛道， 已經不可思議劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見釋迦成佛道， 已經不可思議劫；

或見今始為菩薩， 十方利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見今始為菩薩， 十方利益諸眾生。

或有見此釋師子， 供養諸佛修行道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見此釋師子， 供養諸佛修行道；

或見人中最勝尊， 現種種力神通事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見人中最勝尊， 現種種力神通事。

或見布施或持戒， 或忍或進或諸禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見布施或持戒， 或忍或進或諸禪，

般若方便願力智， 隨眾生心皆示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若方便願力智， 隨眾生心皆示現。

或見究竟波羅蜜， 或見安住於諸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見究竟波羅蜜， 或見安住於諸地，

總持三昧神通智， 如是悉現無不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持三昧神通智， 如是悉現無不盡。

或現修行無量劫， 住於菩薩堪忍位； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現修行無量劫， 住於菩薩堪忍位；

或現住於不退地， 或現法水灌其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現住於不退地， 或現法水灌其頂。

或現梵釋護世身， 或現剎利婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現梵釋護世身， 或現剎利婆羅門，

種種色相所莊嚴， 猶如幻師現眾像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種色相所莊嚴， 猶如幻師現眾像。

或現兜率始降神， 或見宮中受嬪御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現兜率始降神， 或見宮中受嬪御，

或見棄捨諸榮樂， 出家離俗行學道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見棄捨諸榮樂， 出家離俗行學道。

或見始生或見滅， 或見出家學異行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見始生或見滅， 或見出家學異行，

或見坐於菩提樹， 降伏魔軍成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見坐於菩提樹， 降伏魔軍成正覺。

或有見佛始涅槃， 或見起塔遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見佛始涅槃， 或見起塔遍世間，

或見塔中立佛像， 以知時故如是現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見塔中立佛像， 以知時故如是現。

或見如來無量壽， 與諸菩薩授尊記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見如來無量壽， 與諸菩薩授尊記，

而成無上大導師， 次補住於安樂剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而成無上大導師， 次補住於安樂剎。

或見無量億千劫， 作佛事已入涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見無量億千劫， 作佛事已入涅槃；

或見今始成菩提， 或見正修諸妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見今始成菩提， 或見正修諸妙行。

或見如來清淨月， 在於梵世及魔宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見如來清淨月， 在於梵世及魔宮，

自在天宮化樂宮， 示現種種諸神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天宮化樂宮， 示現種種諸神變。

或見在於兜率宮， 無量諸天共圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見在於兜率宮， 無量諸天共圍遶，

為彼說法令歡喜， 悉共發心供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼說法令歡喜， 悉共發心供養佛。

或見住在夜摩天， 忉利護世龍神處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見住在夜摩天， 忉利護世龍神處，

如是一切諸宮殿， 莫不於中現其像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切諸宮殿， 莫不於中現其像。

於彼然燈世尊所， 散華布髮為供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼然燈世尊所， 散華布髮為供養，

從是了知深妙法， 恒以此道化群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是了知深妙法， 恒以此道化群生。

或有見佛久涅槃， 或見初始成菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見佛久涅槃， 或見初始成菩提；

或有住於無量劫， 或見須臾即滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有住於無量劫， 或見須臾即滅度。

身相光明與壽命， 智慧菩提及涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相光明與壽命， 智慧菩提及涅槃，

眾會所化威儀聲， 如是一一皆無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會所化威儀聲， 如是一一皆無數。

或現其身極廣大， 譬如須彌大寶山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現其身極廣大， 譬如須彌大寶山；

或見跏趺不動搖， 充滿無邊諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見跏趺不動搖， 充滿無邊諸世界。

或見圓光一尋量， 或見千萬億由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見圓光一尋量， 或見千萬億由旬，

或見照於無量土， 或見充滿一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見照於無量土， 或見充滿一切剎。

或見佛壽八十年， 或壽百千萬億歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見佛壽八十年， 或壽百千萬億歲，

或住不可思議劫， 如是展轉倍過此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或住不可思議劫， 如是展轉倍過此。

佛智通達淨無礙， 一念普知三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智通達淨無礙， 一念普知三世法，

皆從心識因緣起， 生滅無常無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從心識因緣起， 生滅無常無自性。

於一剎中成正覺， 一切剎處悉亦成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一剎中成正覺， 一切剎處悉亦成，

一切入一一亦爾， 隨眾生心皆示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切入一一亦爾， 隨眾生心皆示現。

如來住於無上道， 成就十力四無畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來住於無上道， 成就十力四無畏；

具足智慧無所礙， 轉於十二行法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足智慧無所礙， 轉於十二行法輪。

了知苦集及滅道， 分別十二因緣法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知苦集及滅道， 分別十二因緣法；

法義樂說辭無礙， 以是四辯廣開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法義樂說辭無礙， 以是四辯廣開演。

諸法無我無有相， 業性不起亦無失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無我無有相， 業性不起亦無失，

一切遠離如虛空， 佛以方便而分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切遠離如虛空， 佛以方便而分別。

如來如是轉法輪， 普震十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來如是轉法輪， 普震十方諸國土，

宮殿山河悉搖動， 不使眾生有驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮殿山河悉搖動， 不使眾生有驚怖。

如來普演廣大音， 隨其根欲皆令解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普演廣大音， 隨其根欲皆令解，

悉使發心除惑垢， 而佛未始生心念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使發心除惑垢， 而佛未始生心念。

或聞施戒忍精進， 禪定般若方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞施戒忍精進， 禪定般若方便智，

或聞慈悲及喜捨， 種種音辭各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞慈悲及喜捨， 種種音辭各差別。

或聞四念四正勤， 神足根力及覺道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞四念四正勤， 神足根力及覺道，

諸念神通止觀等， 無量方便諸法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸念神通止觀等， 無量方便諸法門。

龍神八部人非人， 梵釋護世諸天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍神八部人非人， 梵釋護世諸天眾，

佛以一音為說法， 隨其品類皆令解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音為說法， 隨其品類皆令解。

若有貪欲瞋恚癡， 忿覆慳嫉及憍諂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有貪欲瞋恚癡， 忿覆慳嫉及憍諂，

八萬四千煩惱異， 皆令聞說彼治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千煩惱異， 皆令聞說彼治法。

若未具修白淨法， 令其聞說十戒行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若未具修白淨法， 令其聞說十戒行；

已能布施調伏人， 令聞寂滅涅槃音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能布施調伏人， 令聞寂滅涅槃音。

若人志劣無慈愍， 厭惡生死自求離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人志劣無慈愍， 厭惡生死自求離；

令其聞說三脫門， 使得出苦涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其聞說三脫門， 使得出苦涅槃樂。

若有自性少諸欲， 厭背三有求寂靜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有自性少諸欲， 厭背三有求寂靜；

令其聞說諸緣起， 依獨覺乘而出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其聞說諸緣起， 依獨覺乘而出離。

若有清淨廣大心， 具足施戒諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有清淨廣大心， 具足施戒諸功德，

親近如來具慈愍， 令其聞說大乘音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近如來具慈愍， 令其聞說大乘音。

或有國土聞一乘， 或二或三或四五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國土聞一乘， 或二或三或四五，

如是乃至無有量， 悉是如來方便力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是乃至無有量， 悉是如來方便力。

涅槃寂靜未曾異， 智行勝劣有差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃寂靜未曾異， 智行勝劣有差別；

譬如虛空體性一， 鳥飛遠近各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空體性一， 鳥飛遠近各不同。

佛體音聲亦如是， 普遍一切虛空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛體音聲亦如是， 普遍一切虛空界，

隨諸眾生心智殊， 所聞所見各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心智殊， 所聞所見各差別。

佛以過去修諸行， 能隨所樂演妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以過去修諸行， 能隨所樂演妙音，

無心計念此與彼， 我為誰說誰不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心計念此與彼， 我為誰說誰不說。

如來面門放大光， 具足八萬四千數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來面門放大光， 具足八萬四千數；

所說法門亦如是， 普照世界除煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說法門亦如是， 普照世界除煩惱。

具足清淨功德智， 而常隨順三世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足清淨功德智， 而常隨順三世間，

譬如虛空無染著， 為眾生故而出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空無染著， 為眾生故而出現。

示有生老病死苦， 亦示住壽處於世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示有生老病死苦， 亦示住壽處於世；

雖順世間如是現， 體性清淨同虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖順世間如是現， 體性清淨同虛空。

一切國土無有邊， 眾生根欲亦無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土無有邊， 眾生根欲亦無量；

如來智眼皆明見， 隨所應化示佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智眼皆明見， 隨所應化示佛道。

究竟虛空十方界， 所有人天大眾中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟虛空十方界， 所有人天大眾中，

隨其形相各不同， 佛現其身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其形相各不同， 佛現其身亦如是。

若在沙門大眾會， 鬀除鬚髮服袈裟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在沙門大眾會， 鬀除鬚髮服袈裟，

執持衣鉢護諸根， 令其歡喜息煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持衣鉢護諸根， 令其歡喜息煩惱。

若時親近婆羅門， 即為示現羸瘦身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若時親近婆羅門， 即為示現羸瘦身，

執杖持瓶恒潔淨， 具足智慧巧談說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執杖持瓶恒潔淨， 具足智慧巧談說。

吐故納新自充飽， 吸風飲露無異食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吐故納新自充飽， 吸風飲露無異食，

若坐若立不動搖， 現斯苦行摧異道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若坐若立不動搖， 現斯苦行摧異道。

或持彼戒為世師， 善達醫方等諸論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或持彼戒為世師， 善達醫方等諸論，

書數天文地眾相， 及身休咎無不了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書數天文地眾相， 及身休咎無不了。

深入諸禪及解脫， 三昧神通智慧行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸禪及解脫， 三昧神通智慧行，

言談諷詠共嬉戲， 方便皆令住佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言談諷詠共嬉戲， 方便皆令住佛道。

或現上服以嚴身， 首戴華冠蔭高蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現上服以嚴身， 首戴華冠蔭高蓋，

四兵前後共圍遶， 誓眾宣威伏小王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四兵前後共圍遶， 誓眾宣威伏小王。

或為聽訟斷獄官， 善解世間諸法務， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為聽訟斷獄官， 善解世間諸法務，

所有與奪皆明審， 令其一切悉欣伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有與奪皆明審， 令其一切悉欣伏。

或作大臣專弼輔， 善用諸王治政法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作大臣專弼輔， 善用諸王治政法，

十方利益皆周遍， 一切眾生莫了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方利益皆周遍， 一切眾生莫了知。

或為粟散諸小王， 或作飛行轉輪帝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為粟散諸小王， 或作飛行轉輪帝，

令諸王子采女眾， 悉皆受化無能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸王子采女眾， 悉皆受化無能測。

或作護世四天王， 統領諸龍夜叉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作護世四天王， 統領諸龍夜叉等，

為其眾會而說法， 一切皆令大欣慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其眾會而說法， 一切皆令大欣慶。

或為忉利大天王， 住善法堂歡喜園， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為忉利大天王， 住善法堂歡喜園，

首戴華冠說妙法， 諸天覲仰莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首戴華冠說妙法， 諸天覲仰莫能測。

或住夜摩兜率天， 化樂自在魔王所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或住夜摩兜率天， 化樂自在魔王所，

居處摩尼寶宮殿， 說真實行令調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居處摩尼寶宮殿， 說真實行令調伏。

或至梵天眾會中， 說四無量諸禪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或至梵天眾會中， 說四無量諸禪道，

普令歡喜便捨去， 而莫知其往來相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令歡喜便捨去， 而莫知其往來相。

或至阿迦尼吒天， 為說覺分諸寶華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或至阿迦尼吒天， 為說覺分諸寶華，

及餘無量聖功德， 然後捨去無知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘無量聖功德， 然後捨去無知者。

如來無礙智所見， 其中一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無礙智所見， 其中一切諸眾生，

悉以無邊方便門， 種種教化令成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以無邊方便門， 種種教化令成熟。

譬如幻師善幻術， 現作種種諸幻事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師善幻術， 現作種種諸幻事；

佛化眾生亦如是， 為其示現種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛化眾生亦如是， 為其示現種種身。

譬如淨月在虛空， 令世眾生見增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨月在虛空， 令世眾生見增減，

一切河池現影像， 所有星宿奪光色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切河池現影像， 所有星宿奪光色。

如來智月出世間， 亦以方便示增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智月出世間， 亦以方便示增減，

菩薩心水現其影， 聲聞星宿無光色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩心水現其影， 聲聞星宿無光色。

譬如大海寶充滿， 清淨無濁無有量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海寶充滿， 清淨無濁無有量；

四洲所有諸眾生， 一切於中現其像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四洲所有諸眾生， 一切於中現其像。

佛身功德海亦爾， 無垢無濁無邊際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身功德海亦爾， 無垢無濁無邊際；

乃至法界諸眾生， 靡不於中現其影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至法界諸眾生， 靡不於中現其影。

譬如淨日放千光， 不動本處照十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨日放千光， 不動本處照十方；

佛日光明亦如是， 無去無來除世暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日光明亦如是， 無去無來除世暗。

譬如龍王降大雨， 不從身出及心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如龍王降大雨， 不從身出及心出，

而能霑洽悉周遍， 滌除炎熱使清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能霑洽悉周遍， 滌除炎熱使清涼。

如來法雨亦復然， 不從於佛身心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法雨亦復然， 不從於佛身心出，

而能開悟一切眾， 普使滅除三毒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能開悟一切眾， 普使滅除三毒火。

如來清淨妙法身， 一切三界無倫匹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨妙法身， 一切三界無倫匹；

以出世間言語道， 其性非有非無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以出世間言語道， 其性非有非無故。

雖無所依無不住， 雖無不至而不去； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖無所依無不住， 雖無不至而不去；

如空中畫夢所見， 當於佛體如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空中畫夢所見， 當於佛體如是觀。

三界有無一切法， 不能與佛為譬諭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界有無一切法， 不能與佛為譬諭；

譬如山林鳥獸等， 無有依空而住者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如山林鳥獸等， 無有依空而住者。

大海摩尼無量色， 佛身差別亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海摩尼無量色， 佛身差別亦復然；

如來非色非非色， 隨應而現無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來非色非非色， 隨應而現無所住。

虛空真如及實際， 涅槃法性寂滅等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空真如及實際， 涅槃法性寂滅等；

唯有如是真實法， 可以顯示於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有如是真實法， 可以顯示於如來。

剎塵心念可數知， 大海中水可飲盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎塵心念可數知， 大海中水可飲盡，

虛空可量風可繫， 無能盡說佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空可量風可繫， 無能盡說佛功德。

若有聞斯功德海， 而生歡喜信解心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞斯功德海， 而生歡喜信解心，

如所稱揚悉當獲， 慎勿於此懷疑念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所稱揚悉當獲， 慎勿於此懷疑念。」