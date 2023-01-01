大方廣佛華嚴經卷第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十九

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之二十

爾時，善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已，而白之言：「唯願大聖開樓閣門，令我得入！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已，而白之言：「唯願大聖開樓閣門，令我得入！」

時，彌勒菩薩前詣樓閣，彈指出聲，其門即開，命善財入。善財心喜，入已還閉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彌勒菩薩前詣樓閣，彈指出聲，其門即開，命善財入。善財心喜，入已還閉。

見其樓閣廣博無量同於虛空，阿僧祇寶以為其地；阿僧祇宮殿、阿僧祇門闥、阿僧祇窓牖、阿僧祇階陛、阿僧祇欄楯、阿僧祇道路，皆七寶成；阿僧祇幡、阿僧祇幢、阿僧祇蓋，周迴間列；阿僧祇眾寶瓔珞、阿僧祇真珠瓔珞、阿僧祇赤真珠瓔珞、阿僧祇師子珠瓔珞，處處垂下；阿僧祇半月、阿僧祇繒帶、阿僧祇寶網，以為嚴飾；阿僧祇寶鐸風動成音，散阿僧祇天諸雜華，懸阿僧祇天寶鬘帶，嚴阿僧祇眾寶香爐，雨阿僧祇細末金屑，懸阿僧祇寶鏡，然阿僧祇寶燈，布阿僧祇寶衣，列阿僧祇寶帳，設阿僧祇寶座，阿僧祇寶繒以敷座上；阿僧祇閻浮檀金童女像、阿僧祇雜寶諸形像、阿僧祇妙寶菩薩像，處處充遍；阿僧祇眾鳥出和雅音；阿僧祇寶優鉢羅華、阿僧祇寶波頭摩華、阿僧祇寶拘物頭華、阿僧祇寶芬陀利華，以為莊嚴；阿僧祇寶樹次第行列，阿僧祇摩尼寶放大光明。如是等無量阿僧祇諸莊嚴具，以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見其樓閣廣博無量同於虛空，阿僧祇寶以為其地；阿僧祇宮殿、阿僧祇門闥、阿僧祇窓牖、阿僧祇階陛、阿僧祇欄楯、阿僧祇道路，皆七寶成；阿僧祇幡、阿僧祇幢、阿僧祇蓋，周迴間列；阿僧祇眾寶瓔珞、阿僧祇真珠瓔珞、阿僧祇赤真珠瓔珞、阿僧祇師子珠瓔珞，處處垂下；阿僧祇半月、阿僧祇繒帶、阿僧祇寶網，以為嚴飾；阿僧祇寶鐸風動成音，散阿僧祇天諸雜華，懸阿僧祇天寶鬘帶，嚴阿僧祇眾寶香爐，雨阿僧祇細末金屑，懸阿僧祇寶鏡，然阿僧祇寶燈，布阿僧祇寶衣，列阿僧祇寶帳，設阿僧祇寶座，阿僧祇寶繒以敷座上；阿僧祇閻浮檀金童女像、阿僧祇雜寶諸形像、阿僧祇妙寶菩薩像，處處充遍；阿僧祇眾鳥出和雅音；阿僧祇寶優鉢羅華、阿僧祇寶波頭摩華、阿僧祇寶拘物頭華、阿僧祇寶芬陀利華，以為莊嚴；阿僧祇寶樹次第行列，阿僧祇摩尼寶放大光明。如是等無量阿僧祇諸莊嚴具，以為莊嚴。

又見其中，有無量百千諸妙樓閣，一一嚴飾悉如上說；廣博嚴麗皆同虛空，不相障礙亦無雜亂。善財童子於一處中見一切處，一切諸處悉如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見其中，有無量百千諸妙樓閣，一一嚴飾悉如上說；廣博嚴麗皆同虛空，不相障礙亦無雜亂。善財童子於一處中見一切處，一切諸處悉如是見。

爾時，善財童子見毘盧遮那莊嚴藏樓閣如是種種不可思議自在境界，生大歡喜，踊躍無量，身心柔軟，離一切想，除一切障，滅一切惑，所見不忘，所聞能憶，所思不亂，入於無礙解脫之門。普運其心，普見一切，普申敬禮，纔始稽首，以彌勒菩薩威神之力，自見其身遍在一切諸樓閣中，具見種種不可思議自在境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見毘盧遮那莊嚴藏樓閣如是種種不可思議自在境界，生大歡喜，踊躍無量，身心柔軟，離一切想，除一切障，滅一切惑，所見不忘，所聞能憶，所思不亂，入於無礙解脫之門。普運其心，普見一切，普申敬禮，纔始稽首，以彌勒菩薩威神之力，自見其身遍在一切諸樓閣中，具見種種不可思議自在境界。

所謂：或見彌勒菩薩初發無上菩提心時如是名字、如是種族，如是善友之所開悟，令其種植如是善根、住如是壽、在如是劫、值如是佛、處於如是莊嚴剎土、修如是行、發如是願；彼諸如來如是眾會、如是壽命，經爾許時親近供養。——悉皆明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂：或見彌勒菩薩初發無上菩提心時如是名字、如是種族，如是善友之所開悟，令其種植如是善根、住如是壽、在如是劫、值如是佛、處於如是莊嚴剎土、修如是行、發如是願；彼諸如來如是眾會、如是壽命，經爾許時親近供養。——悉皆明見。

或見彌勒最初證得慈心三昧，從是已來，號為慈氏；或見彌勒修諸妙行，成滿一切諸波羅蜜；或見得忍，或見住地，或見成就清淨國土，或見護持如來正教，為大法師，得無生忍，某時、某處、某如來所受於無上菩提之記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見彌勒最初證得慈心三昧，從是已來，號為慈氏；或見彌勒修諸妙行，成滿一切諸波羅蜜；或見得忍，或見住地，或見成就清淨國土，或見護持如來正教，為大法師，得無生忍，某時、某處、某如來所受於無上菩提之記。

或見彌勒為轉輪王，勸諸眾生住十善道；或為護世，饒益眾生；或為釋天，訶責五欲；或為焰摩天王，讚不放逸；或為兜率天王，稱歎一生菩薩功德；或為化樂天王，為諸天眾現諸菩薩變化莊嚴；或為他化自在天王，為諸天眾演說一切諸佛之法；或作魔王，說一切法皆悉無常；或為梵王，說諸禪定無量喜樂；或為阿脩羅王，入大智海，了法如幻，為其眾會常演說法，斷除一切憍慢醉傲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見彌勒為轉輪王，勸諸眾生住十善道；或為護世，饒益眾生；或為釋天，訶責五欲；或為焰摩天王，讚不放逸；或為兜率天王，稱歎一生菩薩功德；或為化樂天王，為諸天眾現諸菩薩變化莊嚴；或為他化自在天王，為諸天眾演說一切諸佛之法；或作魔王，說一切法皆悉無常；或為梵王，說諸禪定無量喜樂；或為阿脩羅王，入大智海，了法如幻，為其眾會常演說法，斷除一切憍慢醉傲。

或復見其處閻羅界，放大光明，救地獄苦；或見在於餓鬼之處，施諸飲食，濟彼飢渴；或見在於畜生之道，種種方便，調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復見其處閻羅界，放大光明，救地獄苦；或見在於餓鬼之處，施諸飲食，濟彼飢渴；或見在於畜生之道，種種方便，調伏眾生。

或復見為護世天王眾會說法，或復見為忉利天王眾會說法，或復見為焰摩天王眾會說法，或復見為兜率天王眾會說法，或復見為化樂天王眾會說法，或復見為他化自在天王眾會說法，或復見為大梵王眾會說法，或復見為龍王眾會說法，或復見為夜叉、羅剎王眾會說法，或復見為乾闥婆、緊那羅王眾會說法，或復見為阿脩羅、陀那婆王眾會說法，或復見為迦樓羅、摩睺羅伽王眾會說法，或復見為其餘一切人、非人等眾會說法，或復見為聲聞眾會說法，或復見為緣覺眾會說法，或復見為初發心乃至一生所繫已灌頂者諸菩薩眾而演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復見為護世天王眾會說法，或復見為忉利天王眾會說法，或復見為焰摩天王眾會說法，或復見為兜率天王眾會說法，或復見為化樂天王眾會說法，或復見為他化自在天王眾會說法，或復見為大梵王眾會說法，或復見為龍王眾會說法，或復見為夜叉、羅剎王眾會說法，或復見為乾闥婆、緊那羅王眾會說法，或復見為阿脩羅、陀那婆王眾會說法，或復見為迦樓羅、摩睺羅伽王眾會說法，或復見為其餘一切人、非人等眾會說法，或復見為聲聞眾會說法，或復見為緣覺眾會說法，或復見為初發心乃至一生所繫已灌頂者諸菩薩眾而演說法。

或見讚說初地乃至十地所有功德，或見讚說滿足一切諸波羅蜜，或見讚說入諸忍門，或見讚說諸大三昧門，或見讚說甚深解脫門，或見讚說諸禪三昧神通境界，或見讚說諸菩薩行，或見讚說諸大誓願，或見與諸同行菩薩讚說世間資生工巧種種方便利眾生事，或見與諸一生菩薩讚說一切佛灌頂門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見讚說初地乃至十地所有功德，或見讚說滿足一切諸波羅蜜，或見讚說入諸忍門，或見讚說諸大三昧門，或見讚說甚深解脫門，或見讚說諸禪三昧神通境界，或見讚說諸菩薩行，或見讚說諸大誓願，或見與諸同行菩薩讚說世間資生工巧種種方便利眾生事，或見與諸一生菩薩讚說一切佛灌頂門。

或見彌勒於百千年，經行、讀誦、書寫經卷，勤求觀察，為眾說法，或入諸禪四無量心，或入遍處及諸解脫，或入三昧以方便力現諸神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見彌勒於百千年，經行、讀誦、書寫經卷，勤求觀察，為眾說法，或入諸禪四無量心，或入遍處及諸解脫，或入三昧以方便力現諸神變。

或見諸菩薩入變化三昧，各於其身一一毛孔，出於一切變化身雲；或見出天眾身雲，或見出龍眾身雲，或見出夜叉、乾闥婆、緊那羅、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官屬、長者、居士身雲，或見出聲聞、緣覺及諸菩薩、如來身雲，或見出一切眾生身雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見諸菩薩入變化三昧，各於其身一一毛孔，出於一切變化身雲；或見出天眾身雲，或見出龍眾身雲，或見出夜叉、乾闥婆、緊那羅、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官屬、長者、居士身雲，或見出聲聞、緣覺及諸菩薩、如來身雲，或見出一切眾生身雲。

或見出妙音，讚諸菩薩種種法門。所謂：讚說菩提心功德門；讚說檀波羅蜜乃至智波羅蜜功德門；讚說諸攝、諸禪、諸無量心，及諸三昧、三摩鉢底、諸通、諸明、總持、辯才、諸諦、諸智、止觀、解脫、諸緣、諸依、諸說法門；讚說念處、正勤、神足、根、力、七菩提分、八聖道分、諸聲聞乘、諸獨覺乘、諸菩薩乘、諸地、諸忍、諸行、諸願，如是等一切諸功德門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見出妙音，讚諸菩薩種種法門。所謂：讚說菩提心功德門；讚說檀波羅蜜乃至智波羅蜜功德門；讚說諸攝、諸禪、諸無量心，及諸三昧、三摩鉢底、諸通、諸明、總持、辯才、諸諦、諸智、止觀、解脫、諸緣、諸依、諸說法門；讚說念處、正勤、神足、根、力、七菩提分、八聖道分、諸聲聞乘、諸獨覺乘、諸菩薩乘、諸地、諸忍、諸行、諸願，如是等一切諸功德門。

或復於中，見諸如來，大眾圍遶；亦見其佛生處、種姓、身形、壽命、剎劫、名號、說法利益、教住久近，乃至所有道場眾會種種不同，悉皆明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復於中，見諸如來，大眾圍遶；亦見其佛生處、種姓、身形、壽命、剎劫、名號、說法利益、教住久近，乃至所有道場眾會種種不同，悉皆明見。

又復於彼莊嚴藏內諸樓閣中，見一樓閣，高廣嚴飾，最上無比；於中悉見三千世界百億四天下、百億兜率陀天，一一皆有彌勒菩薩降神誕生、釋梵天王捧持頂戴、遊行七步、觀察十方、大師子吼、現為童子、居處宮殿、遊戲園苑、為一切智出家苦行、示受乳糜、往詣道場、降伏諸魔、成等正覺、觀菩提樹、梵王勸請轉正法輪、昇天宮殿而演說法、劫數壽量、眾會莊嚴、所淨國土、所修行願、教化成熟眾生方便、分布舍利、住持教法，皆悉不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復於彼莊嚴藏內諸樓閣中，見一樓閣，高廣嚴飾，最上無比；於中悉見三千世界百億四天下、百億兜率陀天，一一皆有彌勒菩薩降神誕生、釋梵天王捧持頂戴、遊行七步、觀察十方、大師子吼、現為童子、居處宮殿、遊戲園苑、為一切智出家苦行、示受乳糜、往詣道場、降伏諸魔、成等正覺、觀菩提樹、梵王勸請轉正法輪、昇天宮殿而演說法、劫數壽量、眾會莊嚴、所淨國土、所修行願、教化成熟眾生方便、分布舍利、住持教法，皆悉不同。

爾時，善財自見其身，在彼一切諸如來所；亦見於彼一切眾會、一切佛事，憶持不忘，通達無礙。復聞一切諸樓閣內，寶網鈴鐸及諸樂器，皆悉演暢不可思議微妙法音，說種種法。所謂：或說菩薩發菩提心，或說修行波羅蜜行，或說諸願，或說諸地，或說恭敬供養如來，或說莊嚴諸佛國土，或說諸佛說法差別。如上所說一切佛法，悉聞其音，敷暢辨了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財自見其身，在彼一切諸如來所；亦見於彼一切眾會、一切佛事，憶持不忘，通達無礙。復聞一切諸樓閣內，寶網鈴鐸及諸樂器，皆悉演暢不可思議微妙法音，說種種法。所謂：或說菩薩發菩提心，或說修行波羅蜜行，或說諸願，或說諸地，或說恭敬供養如來，或說莊嚴諸佛國土，或說諸佛說法差別。如上所說一切佛法，悉聞其音，敷暢辨了。

又聞某處，有某菩薩，聞某法門，某善知識之所勸導發菩提心，於某劫、某剎、某如來所、某大眾中，聞於某佛如是功德，發如是心，起如是願，種於如是廣大善根；經若干劫修菩薩行，於爾許時當成正覺，如是名號，如是壽量，如是國土，具足莊嚴，滿如是願，化如是眾，如是聲聞、菩薩眾會；般涅槃後，正法住世，經爾許劫，利益如是無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又聞某處，有某菩薩，聞某法門，某善知識之所勸導發菩提心，於某劫、某剎、某如來所、某大眾中，聞於某佛如是功德，發如是心，起如是願，種於如是廣大善根；經若干劫修菩薩行，於爾許時當成正覺，如是名號，如是壽量，如是國土，具足莊嚴，滿如是願，化如是眾，如是聲聞、菩薩眾會；般涅槃後，正法住世，經爾許劫，利益如是無量眾生。

或聞某處，有某菩薩，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修習如是諸波羅蜜。或聞某處有某菩薩，為求法故，棄捨王位及諸珍寶、妻子、眷屬、手、足、頭、目，一切身分皆無所吝。或聞某處，有某菩薩，守護如來所說正法，為大法師，廣行法施，建法幢，吹法螺，擊法鼓，雨法雨，造佛塔廟，作佛形像，施諸眾生一切樂具。或聞某處，有某如來，於某劫中，成等正覺，如是國土，如是眾會，如是壽命，說如是法，滿如是願，教化如是無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞某處，有某菩薩，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修習如是諸波羅蜜。或聞某處有某菩薩，為求法故，棄捨王位及諸珍寶、妻子、眷屬、手、足、頭、目，一切身分皆無所吝。或聞某處，有某菩薩，守護如來所說正法，為大法師，廣行法施，建法幢，吹法螺，擊法鼓，雨法雨，造佛塔廟，作佛形像，施諸眾生一切樂具。或聞某處，有某如來，於某劫中，成等正覺，如是國土，如是眾會，如是壽命，說如是法，滿如是願，教化如是無量眾生。

善財童子聞如是等不可思議微妙法音，身心歡喜，柔軟悅澤，即得無量諸總持門、諸辯才門、諸禪、諸忍、諸願、諸度、諸通、諸明，及諸解脫、諸三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子聞如是等不可思議微妙法音，身心歡喜，柔軟悅澤，即得無量諸總持門、諸辯才門、諸禪、諸忍、諸願、諸度、諸通、諸明，及諸解脫、諸三昧門。

又見一切諸寶鏡中種種形像。所謂：或見諸佛眾會道場，或見菩薩眾會道場，或見聲聞眾會道場，或見緣覺眾會道場，或見淨世界，或見不淨世界，或見淨不淨世界，或見不淨淨世界，或見有佛世界，或見無佛世界，或見小世界，或見中世界，或見大世界，或見因陀羅網世界，或見覆世界，或見仰世界，或見平坦世界，或見地獄、畜生、餓鬼所住世界，或見天人充滿世界。於如是等諸世界中，見有無數大菩薩眾，或行或坐作諸事業，或起大悲憐愍眾生，或造諸論利益世間，或受或持，或書或誦，或問或答，三時懺悔，迴向發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見一切諸寶鏡中種種形像。所謂：或見諸佛眾會道場，或見菩薩眾會道場，或見聲聞眾會道場，或見緣覺眾會道場，或見淨世界，或見不淨世界，或見淨不淨世界，或見不淨淨世界，或見有佛世界，或見無佛世界，或見小世界，或見中世界，或見大世界，或見因陀羅網世界，或見覆世界，或見仰世界，或見平坦世界，或見地獄、畜生、餓鬼所住世界，或見天人充滿世界。於如是等諸世界中，見有無數大菩薩眾，或行或坐作諸事業，或起大悲憐愍眾生，或造諸論利益世間，或受或持，或書或誦，或問或答，三時懺悔，迴向發願。

又見一切諸寶柱中，放摩尼王大光明網，或青、或黃、或赤、或白、或玻瓈色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或閻浮檀金色，或作一切諸光明色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見一切諸寶柱中，放摩尼王大光明網，或青、或黃、或赤、或白、或玻瓈色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或閻浮檀金色，或作一切諸光明色。

又見彼閻浮檀金童女及眾寶像，或以其手而執華雲，或執衣雲，或執幢幡，或執鬘蓋，或持種種塗香、末香，或持上妙摩尼寶網，或垂金鎖，或挂瓔珞，或舉其臂捧莊嚴具，或低其首垂摩尼冠，曲躬瞻仰，目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見彼閻浮檀金童女及眾寶像，或以其手而執華雲，或執衣雲，或執幢幡，或執鬘蓋，或持種種塗香、末香，或持上妙摩尼寶網，或垂金鎖，或挂瓔珞，或舉其臂捧莊嚴具，或低其首垂摩尼冠，曲躬瞻仰，目不暫捨。

又見彼真珠瓔珞，常出香水，具八功德；瑠璃、瓔珞，百千光明，同時照耀；幢、幡、網、蓋，如是等物，一切皆以眾寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見彼真珠瓔珞，常出香水，具八功德；瑠璃、瓔珞，百千光明，同時照耀；幢、幡、網、蓋，如是等物，一切皆以眾寶莊嚴。

又復見彼優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，各各生於無量諸華，或大一手，或長一肘，或復縱廣猶如車輪，一一華中皆悉示現種種色像以為嚴飾。所謂：男色像、女色像、童男色像、童女色像、釋、梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、緣覺及諸菩薩。如是一切眾生色像，皆悉合掌，曲躬禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復見彼優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，各各生於無量諸華，或大一手，或長一肘，或復縱廣猶如車輪，一一華中皆悉示現種種色像以為嚴飾。所謂：男色像、女色像、童男色像、童女色像、釋、梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、緣覺及諸菩薩。如是一切眾生色像，皆悉合掌，曲躬禮敬。

亦見如來結跏趺坐，三十二相莊嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見如來結跏趺坐，三十二相莊嚴其身。

又復見彼淨瑠璃地，一一步間，現不思議種種色像。所謂：世界色像、菩薩色像、如來色像及諸樓閣莊嚴色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復見彼淨瑠璃地，一一步間，現不思議種種色像。所謂：世界色像、菩薩色像、如來色像及諸樓閣莊嚴色像。

又於寶樹枝、葉、華、果一一事中，悉見種種半身色像。所謂：佛半身色像、菩薩半身色像，天、龍、夜叉，乃至護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官長，及以四眾半身色像。其諸色像，或執華鬘，或執瓔珞，或持一切諸莊嚴具；或有曲躬合掌禮敬，一心瞻仰，目不暫捨；或有讚歎，或入三昧。其身悉以相好莊嚴，普放種種諸色光明，所謂：金色光明、銀色光明、珊瑚色光明、兜沙羅色光明、帝青色光明、毘盧遮那寶色光明、一切眾寶色光明、瞻波迦華色光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於寶樹枝、葉、華、果一一事中，悉見種種半身色像。所謂：佛半身色像、菩薩半身色像，天、龍、夜叉，乃至護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官長，及以四眾半身色像。其諸色像，或執華鬘，或執瓔珞，或持一切諸莊嚴具；或有曲躬合掌禮敬，一心瞻仰，目不暫捨；或有讚歎，或入三昧。其身悉以相好莊嚴，普放種種諸色光明，所謂：金色光明、銀色光明、珊瑚色光明、兜沙羅色光明、帝青色光明、毘盧遮那寶色光明、一切眾寶色光明、瞻波迦華色光明。

又見諸樓閣半月像中，出阿僧祇日月星宿種種光明普照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見諸樓閣半月像中，出阿僧祇日月星宿種種光明普照十方。

又見諸樓閣周迴四壁，一一步內，一切眾寶以為莊嚴。一一寶中，皆現彌勒曩劫修行菩薩道時，或施頭目，或施手足、脣舌、牙齒、耳鼻、血肉、皮膚、骨髓乃至爪髮，如是一切，悉皆能捨；妻妾、男女、城邑、聚落、國土、王位，隨其所須，盡皆施與。處牢獄者，令得出離；被繫縛者，使其解脫；有疾病者，為其救療；入邪徑者，示其正道。或為船師，令度大海；或為馬王，救護惡難；或為大仙，善說諸論；或為輪王，勸修十善；或為醫王，善療眾病；或孝順父母，或親近善友，或作聲聞，或作緣覺，或作菩薩，或作如來，教化調伏一切眾生；或為法師，奉行佛教，受持讀誦，如理思惟，立佛支提，作佛形像，若自供養，若勸於他，塗香散華，恭敬禮拜。如是等事，相續不絕。或見坐於師子之座，廣演說法，勸諸眾生安住十善，一心歸向佛、法、僧寶，受持五戒及八齋戒，出家聽法，受持讀誦，如理修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見諸樓閣周迴四壁，一一步內，一切眾寶以為莊嚴。一一寶中，皆現彌勒曩劫修行菩薩道時，或施頭目，或施手足、脣舌、牙齒、耳鼻、血肉、皮膚、骨髓乃至爪髮，如是一切，悉皆能捨；妻妾、男女、城邑、聚落、國土、王位，隨其所須，盡皆施與。處牢獄者，令得出離；被繫縛者，使其解脫；有疾病者，為其救療；入邪徑者，示其正道。或為船師，令度大海；或為馬王，救護惡難；或為大仙，善說諸論；或為輪王，勸修十善；或為醫王，善療眾病；或孝順父母，或親近善友，或作聲聞，或作緣覺，或作菩薩，或作如來，教化調伏一切眾生；或為法師，奉行佛教，受持讀誦，如理思惟，立佛支提，作佛形像，若自供養，若勸於他，塗香散華，恭敬禮拜。如是等事，相續不絕。或見坐於師子之座，廣演說法，勸諸眾生安住十善，一心歸向佛、法、僧寶，受持五戒及八齋戒，出家聽法，受持讀誦，如理修行。

乃至見於彌勒菩薩，百千億那由他阿僧祇劫，修行諸度一切色像；又見彌勒曾所承事諸善知識，悉以一切功德莊嚴；亦見彌勒在彼一一善知識所，親近供養，受行其教，乃至住於灌頂之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至見於彌勒菩薩，百千億那由他阿僧祇劫，修行諸度一切色像；又見彌勒曾所承事諸善知識，悉以一切功德莊嚴；亦見彌勒在彼一一善知識所，親近供養，受行其教，乃至住於灌頂之地。

時，諸知識告善財言：「善來童子！汝觀此菩薩不思議事，莫生疲厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸知識告善財言：「善來童子！汝觀此菩薩不思議事，莫生疲厭。」

爾時，善財童子得不忘失憶念力故，得見十方清淨眼故，得善觀察無礙智故，得諸菩薩自在智故，得諸菩薩已入智地廣大解故，於一切樓閣一一物中，悉見如是及餘無量不可思議自在境界諸莊嚴事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得不忘失憶念力故，得見十方清淨眼故，得善觀察無礙智故，得諸菩薩自在智故，得諸菩薩已入智地廣大解故，於一切樓閣一一物中，悉見如是及餘無量不可思議自在境界諸莊嚴事。

譬如有人，於睡夢中見種種物，所謂：城邑、聚落、宮殿、園苑、山林、河池、衣服、飲食乃至一切資生之具；或見自身父母兄弟、內外親屬；或見大海須彌山王，乃至一切諸天宮殿、閻浮提等四天下事；或見其身形量廣大百千由旬，房舍、衣服悉皆相稱，謂於晝日經無量時不眠不寢受諸安樂。從睡覺已，乃知是夢，而能明記所見之事。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩力所持故，知三界法皆如夢故，滅諸眾生狹劣想故，得無障礙廣大解故，住諸菩薩勝境界故，入不思議方便智故，能見如是自在境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人，於睡夢中見種種物，所謂：城邑、聚落、宮殿、園苑、山林、河池、衣服、飲食乃至一切資生之具；或見自身父母兄弟、內外親屬；或見大海須彌山王，乃至一切諸天宮殿、閻浮提等四天下事；或見其身形量廣大百千由旬，房舍、衣服悉皆相稱，謂於晝日經無量時不眠不寢受諸安樂。從睡覺已，乃知是夢，而能明記所見之事。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩力所持故，知三界法皆如夢故，滅諸眾生狹劣想故，得無障礙廣大解故，住諸菩薩勝境界故，入不思議方便智故，能見如是自在境界。

譬如有人，將欲命終，見隨其業所受報相：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼所有一切眾苦境界，或見獄卒手持兵仗或瞋或罵囚執將去，亦聞號叫、悲歎之聲，或見灰河，或見鑊湯，或見刀山，或見劍樹，種種逼迫，受諸苦惱；作善業者，即見一切諸天宮殿無量天眾、天諸采女，種種衣服具足莊嚴，宮殿、園林盡皆妙好。身雖未死，而由業力見如是事。善財童子亦復如是，以菩薩業不思議力，得見一切莊嚴境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人，將欲命終，見隨其業所受報相：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼所有一切眾苦境界，或見獄卒手持兵仗或瞋或罵囚執將去，亦聞號叫、悲歎之聲，或見灰河，或見鑊湯，或見刀山，或見劍樹，種種逼迫，受諸苦惱；作善業者，即見一切諸天宮殿無量天眾、天諸采女，種種衣服具足莊嚴，宮殿、園林盡皆妙好。身雖未死，而由業力見如是事。善財童子亦復如是，以菩薩業不思議力，得見一切莊嚴境界。

譬如有人，為鬼所持，見種種事，隨其所問，悉皆能答。善財童子亦復如是，菩薩智慧之所持故，見彼一切諸莊嚴事，若有問者，靡不能答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人，為鬼所持，見種種事，隨其所問，悉皆能答。善財童子亦復如是，菩薩智慧之所持故，見彼一切諸莊嚴事，若有問者，靡不能答。

譬如有人，為龍所持，自謂是龍，入於龍宮，於少時間，自謂已經日月年載。善財童子亦復如是，以住菩薩智慧想故，彌勒菩薩所加持故，於少時間謂無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人，為龍所持，自謂是龍，入於龍宮，於少時間，自謂已經日月年載。善財童子亦復如是，以住菩薩智慧想故，彌勒菩薩所加持故，於少時間謂無量劫。

譬如梵宮，名：莊嚴藏，於中悉見三千世界一切諸物不相雜亂。善財童子亦復如是，於樓觀中，普見一切莊嚴境界種種差別不相雜亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如梵宮，名：莊嚴藏，於中悉見三千世界一切諸物不相雜亂。善財童子亦復如是，於樓觀中，普見一切莊嚴境界種種差別不相雜亂。

譬如比丘，入遍處定，若行、若住、若坐、若臥，隨所入定，境界現前。善財童子亦復如是，入於樓觀，一切境界悉皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如比丘，入遍處定，若行、若住、若坐、若臥，隨所入定，境界現前。善財童子亦復如是，入於樓觀，一切境界悉皆明了。

譬如有人，於虛空中見乾闥婆城具足莊嚴，悉分別知，無有障礙；譬如夜叉宮殿與人宮殿，同在一處而不相雜，各隨其業，所見不同；譬如大海，於中悉見三千世界一切色像；譬如幻師，以幻力故，現諸幻事種種作業。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神力故，及不思議幻智力故，能以幻智知諸法故，得諸菩薩自在力故，見樓閣中一切莊嚴自在境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人，於虛空中見乾闥婆城具足莊嚴，悉分別知，無有障礙；譬如夜叉宮殿與人宮殿，同在一處而不相雜，各隨其業，所見不同；譬如大海，於中悉見三千世界一切色像；譬如幻師，以幻力故，現諸幻事種種作業。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神力故，及不思議幻智力故，能以幻智知諸法故，得諸菩薩自在力故，見樓閣中一切莊嚴自在境界。

爾時，彌勒菩薩摩訶薩即攝神力入樓閣中，彈指作聲，告善財言：「善男子！起，法性如是，此是菩薩知諸法智因緣聚集所現之相。如是自性，如幻、如夢、如影、如像，悉不成就。」爾時，善財聞彈指聲，從三昧起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩即攝神力入樓閣中，彈指作聲，告善財言：「善男子！起，法性如是，此是菩薩知諸法智因緣聚集所現之相。如是自性，如幻、如夢、如影、如像，悉不成就。」爾時，善財聞彈指聲，從三昧起。

彌勒告言：「善男子！汝住菩薩不可思議自在解脫，受諸菩薩三昧喜樂，能見菩薩神力所持、助道所流、願智所現種種上妙莊嚴宮殿；見菩薩行，聞菩薩法，知菩薩德，了如來願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒告言：「善男子！汝住菩薩不可思議自在解脫，受諸菩薩三昧喜樂，能見菩薩神力所持、助道所流、願智所現種種上妙莊嚴宮殿；見菩薩行，聞菩薩法，知菩薩德，了如來願。」

善財白言：「唯然！聖者！是善知識加被憶念威神之力。聖者！此解脫門，其名何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯然！聖者！是善知識加被憶念威神之力。聖者！此解脫門，其名何等？」

彌勒告言：「善男子！此解脫門，名：入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。善男子！此解脫門中，有不可說不可說解脫門，一生菩薩之所能得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒告言：「善男子！此解脫門，名：入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。善男子！此解脫門中，有不可說不可說解脫門，一生菩薩之所能得。」

善財問言：「此莊嚴事，何處去耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財問言：「此莊嚴事，何處去耶？」

彌勒答言：「於來處去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒答言：「於來處去。」

曰：「從何處來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「從何處來？」

曰：「從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧神力而住，無有去處，亦無住處，非集非常，遠離一切。善男子！如龍王降雨，不從身出，不從心出，無有積集，而非不見；但以龍王心念力故，霈然洪霔，周遍天下，如是境界不可思議。善男子！彼莊嚴事亦復如是，不住於內，亦不住外，而非不見；但由菩薩威神之力、汝善根力，見如是事。善男子！譬如幻師作諸幻事，無所從來，無所至去；雖無來去，以幻力故，分明可見。彼莊嚴事亦復如是，無所從來，亦無所去；雖無來去，然以慣習不可思議幻智力故，及由往昔大願力故，如是顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧神力而住，無有去處，亦無住處，非集非常，遠離一切。善男子！如龍王降雨，不從身出，不從心出，無有積集，而非不見；但以龍王心念力故，霈然洪霔，周遍天下，如是境界不可思議。善男子！彼莊嚴事亦復如是，不住於內，亦不住外，而非不見；但由菩薩威神之力、汝善根力，見如是事。善男子！譬如幻師作諸幻事，無所從來，無所至去；雖無來去，以幻力故，分明可見。彼莊嚴事亦復如是，無所從來，亦無所去；雖無來去，然以慣習不可思議幻智力故，及由往昔大願力故，如是顯現。」

善財童子言：「大聖從何處來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「大聖從何處來？」

彌勒言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒言：

「善男子！諸菩薩無來無去，如是而來；無行無住，如是而來；無處無著，不沒不生，不住不遷，不動不起，無戀無著，無業無報，無起無滅，不斷不常，如是而來。善男子！菩薩從大悲處來，為欲調伏諸眾生故；從大慈處來，為欲救護諸眾生故；從淨戒處來，隨其所樂而受生故；從大願處來，往昔願力之所持故；從神通處來，於一切處隨樂現故；從無動搖處來，恒不捨離一切佛故；從無取捨處來，不役身心使往來故；從智慧方便處來，隨順一切諸眾生故；從示現變化處來，猶如影像而化現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸菩薩無來無去，如是而來；無行無住，如是而來；無處無著，不沒不生，不住不遷，不動不起，無戀無著，無業無報，無起無滅，不斷不常，如是而來。善男子！菩薩從大悲處來，為欲調伏諸眾生故；從大慈處來，為欲救護諸眾生故；從淨戒處來，隨其所樂而受生故；從大願處來，往昔願力之所持故；從神通處來，於一切處隨樂現故；從無動搖處來，恒不捨離一切佛故；從無取捨處來，不役身心使往來故；從智慧方便處來，隨順一切諸眾生故；從示現變化處來，猶如影像而化現故。

「然，善男子！汝問於我從何處來者。善男子！我從生處摩羅提國而來於此。善男子！彼有聚落，名為：房舍；有長者子，名：瞿波羅。為化其人，令入佛法，而住於彼；又為生處一切人民隨所應化而為說法，亦為父母及諸眷屬、婆羅門等演說大乘，令其趣入故住於彼。而從彼來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然，善男子！汝問於我從何處來者。善男子！我從生處摩羅提國而來於此。善男子！彼有聚落，名為：房舍；有長者子，名：瞿波羅。為化其人，令入佛法，而住於彼；又為生處一切人民隨所應化而為說法，亦為父母及諸眷屬、婆羅門等演說大乘，令其趣入故住於彼。而從彼來。」

善財童子言：「聖者！何者是菩薩生處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「聖者！何者是菩薩生處？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！菩薩有十種生處。何者為十？善男子！菩提心是菩薩生處，生菩薩家故；深心是菩薩生處，生善知識家故；諸地是菩薩生處，生波羅蜜家故；大願是菩薩生處，生妙行家故；大悲是菩薩生處，生四攝家故；如理觀察是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；大乘是菩薩生處，生方便善巧家故；教化眾生是菩薩生處，生佛家故；智慧方便是菩薩生處，生無生法忍家故；修行一切法是菩薩生處，生過、現、未來一切如來家故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有十種生處。何者為十？善男子！菩提心是菩薩生處，生菩薩家故；深心是菩薩生處，生善知識家故；諸地是菩薩生處，生波羅蜜家故；大願是菩薩生處，生妙行家故；大悲是菩薩生處，生四攝家故；如理觀察是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；大乘是菩薩生處，生方便善巧家故；教化眾生是菩薩生處，生佛家故；智慧方便是菩薩生處，生無生法忍家故；修行一切法是菩薩生處，生過、現、未來一切如來家故。

「善男子！菩薩摩訶薩，以般若波羅蜜為母，方便善巧為父，檀波羅蜜為乳母，尸波羅蜜為養母，忍波羅蜜為莊嚴具，勤波羅蜜為養育者，禪波羅蜜為澣濯人，善知識為教授師，一切菩提分為伴侶，一切善法為眷屬，一切菩薩為兄弟，菩提心為家，如理修行為家法，諸地為家處，諸忍為家族，大願為家教，滿足諸行為順家法，勸發大乘為紹家業，法水灌頂一生所繫菩薩為王太子，成就菩提為能淨家族。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩，以般若波羅蜜為母，方便善巧為父，檀波羅蜜為乳母，尸波羅蜜為養母，忍波羅蜜為莊嚴具，勤波羅蜜為養育者，禪波羅蜜為澣濯人，善知識為教授師，一切菩提分為伴侶，一切善法為眷屬，一切菩薩為兄弟，菩提心為家，如理修行為家法，諸地為家處，諸忍為家族，大願為家教，滿足諸行為順家法，勸發大乘為紹家業，法水灌頂一生所繫菩薩為王太子，成就菩提為能淨家族。

「善男子！菩薩如是超凡夫地，入菩薩位，生如來家，住佛種性，能修諸行，不斷三寶，善能守護菩薩種族，淨菩薩種，生處尊勝，無諸過惡，一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門恭敬讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩如是超凡夫地，入菩薩位，生如來家，住佛種性，能修諸行，不斷三寶，善能守護菩薩種族，淨菩薩種，生處尊勝，無諸過惡，一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門恭敬讚歎。

「善男子！菩薩摩訶薩生於如是尊勝家已，知一切法如影像故，於諸世間無所惡賤；知一切法如變化故，於諸有趣無所染著；知一切法無有我故，教化眾生心無疲厭；以大慈悲為體性故，攝受眾生不覺勞苦；了達生死猶如夢故，經一切劫而無怖畏；了知諸蘊皆如幻故，示現受生而無憂厭；知諸界、處同法界故，於諸境界無所壞滅；知一切想如陽焰故，入於諸趣不生倒惑；達一切法皆如幻故，入魔境界不起染著；知法身故，一切煩惱不能欺誑；得自在故，於一切趣通達無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩生於如是尊勝家已，知一切法如影像故，於諸世間無所惡賤；知一切法如變化故，於諸有趣無所染著；知一切法無有我故，教化眾生心無疲厭；以大慈悲為體性故，攝受眾生不覺勞苦；了達生死猶如夢故，經一切劫而無怖畏；了知諸蘊皆如幻故，示現受生而無憂厭；知諸界、處同法界故，於諸境界無所壞滅；知一切想如陽焰故，入於諸趣不生倒惑；達一切法皆如幻故，入魔境界不起染著；知法身故，一切煩惱不能欺誑；得自在故，於一切趣通達無礙。

「善男子！我身普生一切法界，等一切眾生差別色相，等一切眾生殊異言音，等一切眾生種種名號，等一切眾生所樂威儀，隨順世間教化調伏；等一切清淨眾生示現受生，等一切凡夫眾生所作事業，等一切眾生想，等一切菩薩願，而現其身充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我身普生一切法界，等一切眾生差別色相，等一切眾生殊異言音，等一切眾生種種名號，等一切眾生所樂威儀，隨順世間教化調伏；等一切清淨眾生示現受生，等一切凡夫眾生所作事業，等一切眾生想，等一切菩薩願，而現其身充滿法界。

「善男子！我為化度與我往昔同修諸行，今時退失菩提心者；亦為教化父母、親屬；亦為教化諸婆羅門，令其離於種族憍慢，得生如來種性之中。——而生於此閻浮提界、摩羅提國、拘吒聚落、婆羅門家。善男子！我住於此大樓閣中，隨諸眾生心之所樂，種種方便教化調伏。善男子！我為隨順眾生心故，我為成熟兜率天中同行天故，我為示現菩薩福智變化莊嚴；超過一切諸欲界故，令其捨離諸欲樂故，令知有為皆無常故，令知諸天盛必衰故，為欲示現將降生時大智法門；與一生菩薩共談論故，為欲攝化諸同行故，為欲教化釋迦如來所遣來者令如蓮華悉開悟故，於此命終，生兜率天。善男子！我願滿足，成一切智，得菩提時，汝及文殊俱得見我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我為化度與我往昔同修諸行，今時退失菩提心者；亦為教化父母、親屬；亦為教化諸婆羅門，令其離於種族憍慢，得生如來種性之中。——而生於此閻浮提界、摩羅提國、拘吒聚落、婆羅門家。善男子！我住於此大樓閣中，隨諸眾生心之所樂，種種方便教化調伏。善男子！我為隨順眾生心故，我為成熟兜率天中同行天故，我為示現菩薩福智變化莊嚴；超過一切諸欲界故，令其捨離諸欲樂故，令知有為皆無常故，令知諸天盛必衰故，為欲示現將降生時大智法門；與一生菩薩共談論故，為欲攝化諸同行故，為欲教化釋迦如來所遣來者令如蓮華悉開悟故，於此命終，生兜率天。善男子！我願滿足，成一切智，得菩提時，汝及文殊俱得見我。

「善男子！汝當往詣文殊師利善知識所而問之言：『菩薩云何學菩薩行？云何而入普賢行門？云何成就？云何廣大？云何隨順？云何清淨？云何圓滿？』善男子！彼當為汝分別演說。何以故？文殊師利所有大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝當往詣文殊師利善知識所而問之言：『菩薩云何學菩薩行？云何而入普賢行門？云何成就？云何廣大？云何隨順？云何清淨？云何圓滿？』善男子！彼當為汝分別演說。何以故？文殊師利所有大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。

「善男子！文殊師利童子，其行廣大，其願無邊，出生一切菩薩功德無有休息。善男子！文殊師利常為無量百千億那由他諸佛母，常為無量百千億那由他菩薩師，教化成熟一切眾生，名稱普聞十方世界；常於一切諸佛眾中為說法師，一切如來之所讚歎；住甚深智，能如實見一切諸法，通達一切解脫境界，究竟普賢所行諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！文殊師利童子，其行廣大，其願無邊，出生一切菩薩功德無有休息。善男子！文殊師利常為無量百千億那由他諸佛母，常為無量百千億那由他菩薩師，教化成熟一切眾生，名稱普聞十方世界；常於一切諸佛眾中為說法師，一切如來之所讚歎；住甚深智，能如實見一切諸法，通達一切解脫境界，究竟普賢所行諸行。

「善男子！文殊師利童子是汝善知識，令汝得生如來家，長養一切諸善根，發起一切助道法，值遇真實善知識；令汝修一切功德，入一切願網，住一切大願；為汝說一切菩薩祕密法，現一切菩薩難思行；與汝往昔同生同行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！文殊師利童子是汝善知識，令汝得生如來家，長養一切諸善根，發起一切助道法，值遇真實善知識；令汝修一切功德，入一切願網，住一切大願；為汝說一切菩薩祕密法，現一切菩薩難思行；與汝往昔同生同行。

「是故，善男子！汝應往詣文殊之所莫生疲厭，文殊師利當為汝說一切功德。何以故？汝先所見諸善知識聞菩薩行、入解脫門、滿足大願，皆是文殊威神之力，文殊師利於一切處咸得究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！汝應往詣文殊之所莫生疲厭，文殊師利當為汝說一切功德。何以故？汝先所見諸善知識聞菩薩行、入解脫門、滿足大願，皆是文殊威神之力，文殊師利於一切處咸得究竟。」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。