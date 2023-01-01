大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 79 卷
大方廣佛華嚴經卷第七十九
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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入法界品第三十九之二十
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爾時，善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已，而白之言：「唯願大聖開樓閣門，令我得入！」
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時，彌勒菩薩前詣樓閣，彈指出聲，其門即開，命善財入。善財心喜，入已還閉。
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見其樓閣廣博無量同於虛空，阿僧祇寶以為其地；阿僧祇宮殿、阿僧祇門闥、阿僧祇窓牖、阿僧祇階陛、阿僧祇欄楯、阿僧祇道路，皆七寶成；阿僧祇幡、阿僧祇幢、阿僧祇蓋，周迴間列；阿僧祇眾寶瓔珞、阿僧祇真珠瓔珞、阿僧祇赤真珠瓔珞、阿僧祇師子珠瓔珞，處處垂下；阿僧祇半月、阿僧祇繒帶、阿僧祇寶網，以為嚴飾；阿僧祇寶鐸風動成音，散阿僧祇天諸雜華，懸阿僧祇天寶鬘帶，嚴阿僧祇眾寶香爐，雨阿僧祇細末金屑，懸阿僧祇寶鏡，然阿僧祇寶燈，布阿僧祇寶衣，列阿僧祇寶帳，設阿僧祇寶座，阿僧祇寶繒以敷座上；阿僧祇閻浮檀金童女像、阿僧祇雜寶諸形像、阿僧祇妙寶菩薩像，處處充遍；阿僧祇眾鳥出和雅音；阿僧祇寶優鉢羅華、阿僧祇寶波頭摩華、阿僧祇寶拘物頭華、阿僧祇寶芬陀利華，以為莊嚴；阿僧祇寶樹次第行列，阿僧祇摩尼寶放大光明。如是等無量阿僧祇諸莊嚴具，以為莊嚴。
見其樓閣廣博無量同於虛空，阿僧祇寶以為其地；阿僧祇宮殿、阿僧祇門闥、阿僧祇窓牖、阿僧祇階陛、阿僧祇欄楯、阿僧祇道路，皆七寶成；阿僧祇幡、阿僧祇幢、阿僧祇蓋，周迴間列；阿僧祇眾寶瓔珞、阿僧祇真珠瓔珞、阿僧祇赤真珠瓔珞、阿僧祇師子珠瓔珞，處處垂下；阿僧祇半月、阿僧祇繒帶、阿僧祇寶網，以為嚴飾；阿僧祇寶鐸風動成音，散阿僧祇天諸雜華，懸阿僧祇天寶鬘帶，嚴阿僧祇眾寶香爐，雨阿僧祇細末金屑，懸阿僧祇寶鏡，然阿僧祇寶燈，布阿僧祇寶衣，列阿僧祇寶帳，設阿僧祇寶座，阿僧祇寶繒以敷座上；阿僧祇閻浮檀金童女像、阿僧祇雜寶諸形像、阿僧祇妙寶菩薩像，處處充遍；阿僧祇眾鳥出和雅音；阿僧祇寶優鉢羅華、阿僧祇寶波頭摩華、阿僧祇寶拘物頭華、阿僧祇寶芬陀利華，以為莊嚴；阿僧祇寶樹次第行列，阿僧祇摩尼寶放大光明。如是等無量阿僧祇諸莊嚴具，以為莊嚴。
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又見其中，有無量百千諸妙樓閣，一一嚴飾悉如上說；廣博嚴麗皆同虛空，不相障礙亦無雜亂。善財童子於一處中見一切處，一切諸處悉如是見。
又見其中，有無量百千諸妙樓閣，一一嚴飾悉如上說；廣博嚴麗皆同虛空，不相障礙亦無雜亂。善財童子於一處中見一切處，一切諸處悉如是見。
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爾時，善財童子見毘盧遮那莊嚴藏樓閣如是種種不可思議自在境界，生大歡喜，踊躍無量，身心柔軟，離一切想，除一切障，滅一切惑，所見不忘，所聞能憶，所思不亂，入於無礙解脫之門。普運其心，普見一切，普申敬禮，纔始稽首，以彌勒菩薩威神之力，自見其身遍在一切諸樓閣中，具見種種不可思議自在境界。
爾時，善財童子見毘盧遮那莊嚴藏樓閣如是種種不可思議自在境界，生大歡喜，踊躍無量，身心柔軟，離一切想，除一切障，滅一切惑，所見不忘，所聞能憶，所思不亂，入於無礙解脫之門。普運其心，普見一切，普申敬禮，纔始稽首，以彌勒菩薩威神之力，自見其身遍在一切諸樓閣中，具見種種不可思議自在境界。
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所謂：或見彌勒菩薩初發無上菩提心時如是名字、如是種族，如是善友之所開悟，令其種植如是善根、住如是壽、在如是劫、值如是佛、處於如是莊嚴剎土、修如是行、發如是願；彼諸如來如是眾會、如是壽命，經爾許時親近供養。——悉皆明見。
所謂：或見彌勒菩薩初發無上菩提心時如是名字、如是種族，如是善友之所開悟，令其種植如是善根、住如是壽、在如是劫、值如是佛、處於如是莊嚴剎土、修如是行、發如是願；彼諸如來如是眾會、如是壽命，經爾許時親近供養。——悉皆明見。
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或見彌勒最初證得慈心三昧，從是已來，號為慈氏；或見彌勒修諸妙行，成滿一切諸波羅蜜；或見得忍，或見住地，或見成就清淨國土，或見護持如來正教，為大法師，得無生忍，某時、某處、某如來所受於無上菩提之記。
或見彌勒最初證得慈心三昧，從是已來，號為慈氏；或見彌勒修諸妙行，成滿一切諸波羅蜜；或見得忍，或見住地，或見成就清淨國土，或見護持如來正教，為大法師，得無生忍，某時、某處、某如來所受於無上菩提之記。
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或見彌勒為轉輪王，勸諸眾生住十善道；或為護世，饒益眾生；或為釋天，訶責五欲；或為焰摩天王，讚不放逸；或為兜率天王，稱歎一生菩薩功德；或為化樂天王，為諸天眾現諸菩薩變化莊嚴；或為他化自在天王，為諸天眾演說一切諸佛之法；或作魔王，說一切法皆悉無常；或為梵王，說諸禪定無量喜樂；或為阿脩羅王，入大智海，了法如幻，為其眾會常演說法，斷除一切憍慢醉傲。
或見彌勒為轉輪王，勸諸眾生住十善道；或為護世，饒益眾生；或為釋天，訶責五欲；或為焰摩天王，讚不放逸；或為兜率天王，稱歎一生菩薩功德；或為化樂天王，為諸天眾現諸菩薩變化莊嚴；或為他化自在天王，為諸天眾演說一切諸佛之法；或作魔王，說一切法皆悉無常；或為梵王，說諸禪定無量喜樂；或為阿脩羅王，入大智海，了法如幻，為其眾會常演說法，斷除一切憍慢醉傲。
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或復見其處閻羅界，放大光明，救地獄苦；或見在於餓鬼之處，施諸飲食，濟彼飢渴；或見在於畜生之道，種種方便，調伏眾生。
或復見其處閻羅界，放大光明，救地獄苦；或見在於餓鬼之處，施諸飲食，濟彼飢渴；或見在於畜生之道，種種方便，調伏眾生。
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或復見為護世天王眾會說法，或復見為忉利天王眾會說法，或復見為焰摩天王眾會說法，或復見為兜率天王眾會說法，或復見為化樂天王眾會說法，或復見為他化自在天王眾會說法，或復見為大梵王眾會說法，或復見為龍王眾會說法，或復見為夜叉、羅剎王眾會說法，或復見為乾闥婆、緊那羅王眾會說法，或復見為阿脩羅、陀那婆王眾會說法，或復見為迦樓羅、摩睺羅伽王眾會說法，或復見為其餘一切人、非人等眾會說法，或復見為聲聞眾會說法，或復見為緣覺眾會說法，或復見為初發心乃至一生所繫已灌頂者諸菩薩眾而演說法。
或復見為護世天王眾會說法，或復見為忉利天王眾會說法，或復見為焰摩天王眾會說法，或復見為兜率天王眾會說法，或復見為化樂天王眾會說法，或復見為他化自在天王眾會說法，或復見為大梵王眾會說法，或復見為龍王眾會說法，或復見為夜叉、羅剎王眾會說法，或復見為乾闥婆、緊那羅王眾會說法，或復見為阿脩羅、陀那婆王眾會說法，或復見為迦樓羅、摩睺羅伽王眾會說法，或復見為其餘一切人、非人等眾會說法，或復見為聲聞眾會說法，或復見為緣覺眾會說法，或復見為初發心乃至一生所繫已灌頂者諸菩薩眾而演說法。
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或見讚說初地乃至十地所有功德，或見讚說滿足一切諸波羅蜜，或見讚說入諸忍門，或見讚說諸大三昧門，或見讚說甚深解脫門，或見讚說諸禪三昧神通境界，或見讚說諸菩薩行，或見讚說諸大誓願，或見與諸同行菩薩讚說世間資生工巧種種方便利眾生事，或見與諸一生菩薩讚說一切佛灌頂門。
或見讚說初地乃至十地所有功德，或見讚說滿足一切諸波羅蜜，或見讚說入諸忍門，或見讚說諸大三昧門，或見讚說甚深解脫門，或見讚說諸禪三昧神通境界，或見讚說諸菩薩行，或見讚說諸大誓願，或見與諸同行菩薩讚說世間資生工巧種種方便利眾生事，或見與諸一生菩薩讚說一切佛灌頂門。
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或見彌勒於百千年，經行、讀誦、書寫經卷，勤求觀察，為眾說法，或入諸禪四無量心，或入遍處及諸解脫，或入三昧以方便力現諸神變。
或見彌勒於百千年，經行、讀誦、書寫經卷，勤求觀察，為眾說法，或入諸禪四無量心，或入遍處及諸解脫，或入三昧以方便力現諸神變。
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或見諸菩薩入變化三昧，各於其身一一毛孔，出於一切變化身雲；或見出天眾身雲，或見出龍眾身雲，或見出夜叉、乾闥婆、緊那羅、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官屬、長者、居士身雲，或見出聲聞、緣覺及諸菩薩、如來身雲，或見出一切眾生身雲。
或見諸菩薩入變化三昧，各於其身一一毛孔，出於一切變化身雲；或見出天眾身雲，或見出龍眾身雲，或見出夜叉、乾闥婆、緊那羅、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官屬、長者、居士身雲，或見出聲聞、緣覺及諸菩薩、如來身雲，或見出一切眾生身雲。
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或見出妙音，讚諸菩薩種種法門。所謂：讚說菩提心功德門；讚說檀波羅蜜乃至智波羅蜜功德門；讚說諸攝、諸禪、諸無量心，及諸三昧、三摩鉢底、諸通、諸明、總持、辯才、諸諦、諸智、止觀、解脫、諸緣、諸依、諸說法門；讚說念處、正勤、神足、根、力、七菩提分、八聖道分、諸聲聞乘、諸獨覺乘、諸菩薩乘、諸地、諸忍、諸行、諸願，如是等一切諸功德門。
或見出妙音，讚諸菩薩種種法門。所謂：讚說菩提心功德門；讚說檀波羅蜜乃至智波羅蜜功德門；讚說諸攝、諸禪、諸無量心，及諸三昧、三摩鉢底、諸通、諸明、總持、辯才、諸諦、諸智、止觀、解脫、諸緣、諸依、諸說法門；讚說念處、正勤、神足、根、力、七菩提分、八聖道分、諸聲聞乘、諸獨覺乘、諸菩薩乘、諸地、諸忍、諸行、諸願，如是等一切諸功德門。
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或復於中，見諸如來，大眾圍遶；亦見其佛生處、種姓、身形、壽命、剎劫、名號、說法利益、教住久近，乃至所有道場眾會種種不同，悉皆明見。
或復於中，見諸如來，大眾圍遶；亦見其佛生處、種姓、身形、壽命、剎劫、名號、說法利益、教住久近，乃至所有道場眾會種種不同，悉皆明見。
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又復於彼莊嚴藏內諸樓閣中，見一樓閣，高廣嚴飾，最上無比；於中悉見三千世界百億四天下、百億兜率陀天，一一皆有彌勒菩薩降神誕生、釋梵天王捧持頂戴、遊行七步、觀察十方、大師子吼、現為童子、居處宮殿、遊戲園苑、為一切智出家苦行、示受乳糜、往詣道場、降伏諸魔、成等正覺、觀菩提樹、梵王勸請轉正法輪、昇天宮殿而演說法、劫數壽量、眾會莊嚴、所淨國土、所修行願、教化成熟眾生方便、分布舍利、住持教法，皆悉不同。
又復於彼莊嚴藏內諸樓閣中，見一樓閣，高廣嚴飾，最上無比；於中悉見三千世界百億四天下、百億兜率陀天，一一皆有彌勒菩薩降神誕生、釋梵天王捧持頂戴、遊行七步、觀察十方、大師子吼、現為童子、居處宮殿、遊戲園苑、為一切智出家苦行、示受乳糜、往詣道場、降伏諸魔、成等正覺、觀菩提樹、梵王勸請轉正法輪、昇天宮殿而演說法、劫數壽量、眾會莊嚴、所淨國土、所修行願、教化成熟眾生方便、分布舍利、住持教法，皆悉不同。
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爾時，善財自見其身，在彼一切諸如來所；亦見於彼一切眾會、一切佛事，憶持不忘，通達無礙。復聞一切諸樓閣內，寶網鈴鐸及諸樂器，皆悉演暢不可思議微妙法音，說種種法。所謂：或說菩薩發菩提心，或說修行波羅蜜行，或說諸願，或說諸地，或說恭敬供養如來，或說莊嚴諸佛國土，或說諸佛說法差別。如上所說一切佛法，悉聞其音，敷暢辨了。
爾時，善財自見其身，在彼一切諸如來所；亦見於彼一切眾會、一切佛事，憶持不忘，通達無礙。復聞一切諸樓閣內，寶網鈴鐸及諸樂器，皆悉演暢不可思議微妙法音，說種種法。所謂：或說菩薩發菩提心，或說修行波羅蜜行，或說諸願，或說諸地，或說恭敬供養如來，或說莊嚴諸佛國土，或說諸佛說法差別。如上所說一切佛法，悉聞其音，敷暢辨了。
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又聞某處，有某菩薩，聞某法門，某善知識之所勸導發菩提心，於某劫、某剎、某如來所、某大眾中，聞於某佛如是功德，發如是心，起如是願，種於如是廣大善根；經若干劫修菩薩行，於爾許時當成正覺，如是名號，如是壽量，如是國土，具足莊嚴，滿如是願，化如是眾，如是聲聞、菩薩眾會；般涅槃後，正法住世，經爾許劫，利益如是無量眾生。
又聞某處，有某菩薩，聞某法門，某善知識之所勸導發菩提心，於某劫、某剎、某如來所、某大眾中，聞於某佛如是功德，發如是心，起如是願，種於如是廣大善根；經若干劫修菩薩行，於爾許時當成正覺，如是名號，如是壽量，如是國土，具足莊嚴，滿如是願，化如是眾，如是聲聞、菩薩眾會；般涅槃後，正法住世，經爾許劫，利益如是無量眾生。
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或聞某處，有某菩薩，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修習如是諸波羅蜜。或聞某處有某菩薩，為求法故，棄捨王位及諸珍寶、妻子、眷屬、手、足、頭、目，一切身分皆無所吝。或聞某處，有某菩薩，守護如來所說正法，為大法師，廣行法施，建法幢，吹法螺，擊法鼓，雨法雨，造佛塔廟，作佛形像，施諸眾生一切樂具。或聞某處，有某如來，於某劫中，成等正覺，如是國土，如是眾會，如是壽命，說如是法，滿如是願，教化如是無量眾生。
或聞某處，有某菩薩，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修習如是諸波羅蜜。或聞某處有某菩薩，為求法故，棄捨王位及諸珍寶、妻子、眷屬、手、足、頭、目，一切身分皆無所吝。或聞某處，有某菩薩，守護如來所說正法，為大法師，廣行法施，建法幢，吹法螺，擊法鼓，雨法雨，造佛塔廟，作佛形像，施諸眾生一切樂具。或聞某處，有某如來，於某劫中，成等正覺，如是國土，如是眾會，如是壽命，說如是法，滿如是願，教化如是無量眾生。
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善財童子聞如是等不可思議微妙法音，身心歡喜，柔軟悅澤，即得無量諸總持門、諸辯才門、諸禪、諸忍、諸願、諸度、諸通、諸明，及諸解脫、諸三昧門。
善財童子聞如是等不可思議微妙法音，身心歡喜，柔軟悅澤，即得無量諸總持門、諸辯才門、諸禪、諸忍、諸願、諸度、諸通、諸明，及諸解脫、諸三昧門。
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又見一切諸寶鏡中種種形像。所謂：或見諸佛眾會道場，或見菩薩眾會道場，或見聲聞眾會道場，或見緣覺眾會道場，或見淨世界，或見不淨世界，或見淨不淨世界，或見不淨淨世界，或見有佛世界，或見無佛世界，或見小世界，或見中世界，或見大世界，或見因陀羅網世界，或見覆世界，或見仰世界，或見平坦世界，或見地獄、畜生、餓鬼所住世界，或見天人充滿世界。於如是等諸世界中，見有無數大菩薩眾，或行或坐作諸事業，或起大悲憐愍眾生，或造諸論利益世間，或受或持，或書或誦，或問或答，三時懺悔，迴向發願。
又見一切諸寶鏡中種種形像。所謂：或見諸佛眾會道場，或見菩薩眾會道場，或見聲聞眾會道場，或見緣覺眾會道場，或見淨世界，或見不淨世界，或見淨不淨世界，或見不淨淨世界，或見有佛世界，或見無佛世界，或見小世界，或見中世界，或見大世界，或見因陀羅網世界，或見覆世界，或見仰世界，或見平坦世界，或見地獄、畜生、餓鬼所住世界，或見天人充滿世界。於如是等諸世界中，見有無數大菩薩眾，或行或坐作諸事業，或起大悲憐愍眾生，或造諸論利益世間，或受或持，或書或誦，或問或答，三時懺悔，迴向發願。
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又見一切諸寶柱中，放摩尼王大光明網，或青、或黃、或赤、或白、或玻瓈色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或閻浮檀金色，或作一切諸光明色。
又見一切諸寶柱中，放摩尼王大光明網，或青、或黃、或赤、或白、或玻瓈色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或閻浮檀金色，或作一切諸光明色。
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又見彼閻浮檀金童女及眾寶像，或以其手而執華雲，或執衣雲，或執幢幡，或執鬘蓋，或持種種塗香、末香，或持上妙摩尼寶網，或垂金鎖，或挂瓔珞，或舉其臂捧莊嚴具，或低其首垂摩尼冠，曲躬瞻仰，目不暫捨。
又見彼閻浮檀金童女及眾寶像，或以其手而執華雲，或執衣雲，或執幢幡，或執鬘蓋，或持種種塗香、末香，或持上妙摩尼寶網，或垂金鎖，或挂瓔珞，或舉其臂捧莊嚴具，或低其首垂摩尼冠，曲躬瞻仰，目不暫捨。
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又見彼真珠瓔珞，常出香水，具八功德；瑠璃、瓔珞，百千光明，同時照耀；幢、幡、網、蓋，如是等物，一切皆以眾寶莊嚴。
又見彼真珠瓔珞，常出香水，具八功德；瑠璃、瓔珞，百千光明，同時照耀；幢、幡、網、蓋，如是等物，一切皆以眾寶莊嚴。
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又復見彼優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，各各生於無量諸華，或大一手，或長一肘，或復縱廣猶如車輪，一一華中皆悉示現種種色像以為嚴飾。所謂：男色像、女色像、童男色像、童女色像、釋、梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、緣覺及諸菩薩。如是一切眾生色像，皆悉合掌，曲躬禮敬。
又復見彼優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，各各生於無量諸華，或大一手，或長一肘，或復縱廣猶如車輪，一一華中皆悉示現種種色像以為嚴飾。所謂：男色像、女色像、童男色像、童女色像、釋、梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、緣覺及諸菩薩。如是一切眾生色像，皆悉合掌，曲躬禮敬。
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亦見如來結跏趺坐，三十二相莊嚴其身。
亦見如來結跏趺坐，三十二相莊嚴其身。
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又復見彼淨瑠璃地，一一步間，現不思議種種色像。所謂：世界色像、菩薩色像、如來色像及諸樓閣莊嚴色像。
又復見彼淨瑠璃地，一一步間，現不思議種種色像。所謂：世界色像、菩薩色像、如來色像及諸樓閣莊嚴色像。
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又於寶樹枝、葉、華、果一一事中，悉見種種半身色像。所謂：佛半身色像、菩薩半身色像，天、龍、夜叉，乃至護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官長，及以四眾半身色像。其諸色像，或執華鬘，或執瓔珞，或持一切諸莊嚴具；或有曲躬合掌禮敬，一心瞻仰，目不暫捨；或有讚歎，或入三昧。其身悉以相好莊嚴，普放種種諸色光明，所謂：金色光明、銀色光明、珊瑚色光明、兜沙羅色光明、帝青色光明、毘盧遮那寶色光明、一切眾寶色光明、瞻波迦華色光明。
又於寶樹枝、葉、華、果一一事中，悉見種種半身色像。所謂：佛半身色像、菩薩半身色像，天、龍、夜叉，乃至護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官長，及以四眾半身色像。其諸色像，或執華鬘，或執瓔珞，或持一切諸莊嚴具；或有曲躬合掌禮敬，一心瞻仰，目不暫捨；或有讚歎，或入三昧。其身悉以相好莊嚴，普放種種諸色光明，所謂：金色光明、銀色光明、珊瑚色光明、兜沙羅色光明、帝青色光明、毘盧遮那寶色光明、一切眾寶色光明、瞻波迦華色光明。
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又見諸樓閣半月像中，出阿僧祇日月星宿種種光明普照十方。
又見諸樓閣半月像中，出阿僧祇日月星宿種種光明普照十方。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又見諸樓閣周迴四壁，一一步內，一切眾寶以為莊嚴。一一寶中，皆現彌勒曩劫修行菩薩道時，或施頭目，或施手足、脣舌、牙齒、耳鼻、血肉、皮膚、骨髓乃至爪髮，如是一切，悉皆能捨；妻妾、男女、城邑、聚落、國土、王位，隨其所須，盡皆施與。處牢獄者，令得出離；被繫縛者，使其解脫；有疾病者，為其救療；入邪徑者，示其正道。或為船師，令度大海；或為馬王，救護惡難；或為大仙，善說諸論；或為輪王，勸修十善；或為醫王，善療眾病；或孝順父母，或親近善友，或作聲聞，或作緣覺，或作菩薩，或作如來，教化調伏一切眾生；或為法師，奉行佛教，受持讀誦，如理思惟，立佛支提，作佛形像，若自供養，若勸於他，塗香散華，恭敬禮拜。如是等事，相續不絕。或見坐於師子之座，廣演說法，勸諸眾生安住十善，一心歸向佛、法、僧寶，受持五戒及八齋戒，出家聽法，受持讀誦，如理修行。
又見諸樓閣周迴四壁，一一步內，一切眾寶以為莊嚴。一一寶中，皆現彌勒曩劫修行菩薩道時，或施頭目，或施手足、脣舌、牙齒、耳鼻、血肉、皮膚、骨髓乃至爪髮，如是一切，悉皆能捨；妻妾、男女、城邑、聚落、國土、王位，隨其所須，盡皆施與。處牢獄者，令得出離；被繫縛者，使其解脫；有疾病者，為其救療；入邪徑者，示其正道。或為船師，令度大海；或為馬王，救護惡難；或為大仙，善說諸論；或為輪王，勸修十善；或為醫王，善療眾病；或孝順父母，或親近善友，或作聲聞，或作緣覺，或作菩薩，或作如來，教化調伏一切眾生；或為法師，奉行佛教，受持讀誦，如理思惟，立佛支提，作佛形像，若自供養，若勸於他，塗香散華，恭敬禮拜。如是等事，相續不絕。或見坐於師子之座，廣演說法，勸諸眾生安住十善，一心歸向佛、法、僧寶，受持五戒及八齋戒，出家聽法，受持讀誦，如理修行。
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乃至見於彌勒菩薩，百千億那由他阿僧祇劫，修行諸度一切色像；又見彌勒曾所承事諸善知識，悉以一切功德莊嚴；亦見彌勒在彼一一善知識所，親近供養，受行其教，乃至住於灌頂之地。
乃至見於彌勒菩薩，百千億那由他阿僧祇劫，修行諸度一切色像；又見彌勒曾所承事諸善知識，悉以一切功德莊嚴；亦見彌勒在彼一一善知識所，親近供養，受行其教，乃至住於灌頂之地。
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時，諸知識告善財言：「善來童子！汝觀此菩薩不思議事，莫生疲厭。」
時，諸知識告善財言：「善來童子！汝觀此菩薩不思議事，莫生疲厭。」
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爾時，善財童子得不忘失憶念力故，得見十方清淨眼故，得善觀察無礙智故，得諸菩薩自在智故，得諸菩薩已入智地廣大解故，於一切樓閣一一物中，悉見如是及餘無量不可思議自在境界諸莊嚴事。
爾時，善財童子得不忘失憶念力故，得見十方清淨眼故，得善觀察無礙智故，得諸菩薩自在智故，得諸菩薩已入智地廣大解故，於一切樓閣一一物中，悉見如是及餘無量不可思議自在境界諸莊嚴事。
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譬如有人，於睡夢中見種種物，所謂：城邑、聚落、宮殿、園苑、山林、河池、衣服、飲食乃至一切資生之具；或見自身父母兄弟、內外親屬；或見大海須彌山王，乃至一切諸天宮殿、閻浮提等四天下事；或見其身形量廣大百千由旬，房舍、衣服悉皆相稱，謂於晝日經無量時不眠不寢受諸安樂。從睡覺已，乃知是夢，而能明記所見之事。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩力所持故，知三界法皆如夢故，滅諸眾生狹劣想故，得無障礙廣大解故，住諸菩薩勝境界故，入不思議方便智故，能見如是自在境界。
譬如有人，於睡夢中見種種物，所謂：城邑、聚落、宮殿、園苑、山林、河池、衣服、飲食乃至一切資生之具；或見自身父母兄弟、內外親屬；或見大海須彌山王，乃至一切諸天宮殿、閻浮提等四天下事；或見其身形量廣大百千由旬，房舍、衣服悉皆相稱，謂於晝日經無量時不眠不寢受諸安樂。從睡覺已，乃知是夢，而能明記所見之事。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩力所持故，知三界法皆如夢故，滅諸眾生狹劣想故，得無障礙廣大解故，住諸菩薩勝境界故，入不思議方便智故，能見如是自在境界。
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譬如有人，將欲命終，見隨其業所受報相：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼所有一切眾苦境界，或見獄卒手持兵仗或瞋或罵囚執將去，亦聞號叫、悲歎之聲，或見灰河，或見鑊湯，或見刀山，或見劍樹，種種逼迫，受諸苦惱；作善業者，即見一切諸天宮殿無量天眾、天諸采女，種種衣服具足莊嚴，宮殿、園林盡皆妙好。身雖未死，而由業力見如是事。善財童子亦復如是，以菩薩業不思議力，得見一切莊嚴境界。
譬如有人，將欲命終，見隨其業所受報相：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼所有一切眾苦境界，或見獄卒手持兵仗或瞋或罵囚執將去，亦聞號叫、悲歎之聲，或見灰河，或見鑊湯，或見刀山，或見劍樹，種種逼迫，受諸苦惱；作善業者，即見一切諸天宮殿無量天眾、天諸采女，種種衣服具足莊嚴，宮殿、園林盡皆妙好。身雖未死，而由業力見如是事。善財童子亦復如是，以菩薩業不思議力，得見一切莊嚴境界。
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譬如有人，為鬼所持，見種種事，隨其所問，悉皆能答。善財童子亦復如是，菩薩智慧之所持故，見彼一切諸莊嚴事，若有問者，靡不能答。
譬如有人，為鬼所持，見種種事，隨其所問，悉皆能答。善財童子亦復如是，菩薩智慧之所持故，見彼一切諸莊嚴事，若有問者，靡不能答。
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譬如有人，為龍所持，自謂是龍，入於龍宮，於少時間，自謂已經日月年載。善財童子亦復如是，以住菩薩智慧想故，彌勒菩薩所加持故，於少時間謂無量劫。
譬如有人，為龍所持，自謂是龍，入於龍宮，於少時間，自謂已經日月年載。善財童子亦復如是，以住菩薩智慧想故，彌勒菩薩所加持故，於少時間謂無量劫。
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譬如梵宮，名：莊嚴藏，於中悉見三千世界一切諸物不相雜亂。善財童子亦復如是，於樓觀中，普見一切莊嚴境界種種差別不相雜亂。
譬如梵宮，名：莊嚴藏，於中悉見三千世界一切諸物不相雜亂。善財童子亦復如是，於樓觀中，普見一切莊嚴境界種種差別不相雜亂。
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譬如比丘，入遍處定，若行、若住、若坐、若臥，隨所入定，境界現前。善財童子亦復如是，入於樓觀，一切境界悉皆明了。
譬如比丘，入遍處定，若行、若住、若坐、若臥，隨所入定，境界現前。善財童子亦復如是，入於樓觀，一切境界悉皆明了。
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譬如有人，於虛空中見乾闥婆城具足莊嚴，悉分別知，無有障礙；譬如夜叉宮殿與人宮殿，同在一處而不相雜，各隨其業，所見不同；譬如大海，於中悉見三千世界一切色像；譬如幻師，以幻力故，現諸幻事種種作業。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神力故，及不思議幻智力故，能以幻智知諸法故，得諸菩薩自在力故，見樓閣中一切莊嚴自在境界。
譬如有人，於虛空中見乾闥婆城具足莊嚴，悉分別知，無有障礙；譬如夜叉宮殿與人宮殿，同在一處而不相雜，各隨其業，所見不同；譬如大海，於中悉見三千世界一切色像；譬如幻師，以幻力故，現諸幻事種種作業。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神力故，及不思議幻智力故，能以幻智知諸法故，得諸菩薩自在力故，見樓閣中一切莊嚴自在境界。
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爾時，彌勒菩薩摩訶薩即攝神力入樓閣中，彈指作聲，告善財言：「善男子！起，法性如是，此是菩薩知諸法智因緣聚集所現之相。如是自性，如幻、如夢、如影、如像，悉不成就。」爾時，善財聞彈指聲，從三昧起。
爾時，彌勒菩薩摩訶薩即攝神力入樓閣中，彈指作聲，告善財言：「善男子！起，法性如是，此是菩薩知諸法智因緣聚集所現之相。如是自性，如幻、如夢、如影、如像，悉不成就。」爾時，善財聞彈指聲，從三昧起。
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彌勒告言：「善男子！汝住菩薩不可思議自在解脫，受諸菩薩三昧喜樂，能見菩薩神力所持、助道所流、願智所現種種上妙莊嚴宮殿；見菩薩行，聞菩薩法，知菩薩德，了如來願。」
彌勒告言：「善男子！汝住菩薩不可思議自在解脫，受諸菩薩三昧喜樂，能見菩薩神力所持、助道所流、願智所現種種上妙莊嚴宮殿；見菩薩行，聞菩薩法，知菩薩德，了如來願。」
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善財白言：「唯然！聖者！是善知識加被憶念威神之力。聖者！此解脫門，其名何等？」
善財白言：「唯然！聖者！是善知識加被憶念威神之力。聖者！此解脫門，其名何等？」
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彌勒告言：「善男子！此解脫門，名：入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。善男子！此解脫門中，有不可說不可說解脫門，一生菩薩之所能得。」
彌勒告言：「善男子！此解脫門，名：入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。善男子！此解脫門中，有不可說不可說解脫門，一生菩薩之所能得。」
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善財問言：「此莊嚴事，何處去耶？」
善財問言：「此莊嚴事，何處去耶？」
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彌勒答言：「於來處去。」
彌勒答言：「於來處去。」
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曰：「從何處來？」
曰：「從何處來？」
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曰：「從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧神力而住，無有去處，亦無住處，非集非常，遠離一切。善男子！如龍王降雨，不從身出，不從心出，無有積集，而非不見；但以龍王心念力故，霈然洪霔，周遍天下，如是境界不可思議。善男子！彼莊嚴事亦復如是，不住於內，亦不住外，而非不見；但由菩薩威神之力、汝善根力，見如是事。善男子！譬如幻師作諸幻事，無所從來，無所至去；雖無來去，以幻力故，分明可見。彼莊嚴事亦復如是，無所從來，亦無所去；雖無來去，然以慣習不可思議幻智力故，及由往昔大願力故，如是顯現。」
曰：「從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧神力而住，無有去處，亦無住處，非集非常，遠離一切。善男子！如龍王降雨，不從身出，不從心出，無有積集，而非不見；但以龍王心念力故，霈然洪霔，周遍天下，如是境界不可思議。善男子！彼莊嚴事亦復如是，不住於內，亦不住外，而非不見；但由菩薩威神之力、汝善根力，見如是事。善男子！譬如幻師作諸幻事，無所從來，無所至去；雖無來去，以幻力故，分明可見。彼莊嚴事亦復如是，無所從來，亦無所去；雖無來去，然以慣習不可思議幻智力故，及由往昔大願力故，如是顯現。」
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善財童子言：「大聖從何處來？」
善財童子言：「大聖從何處來？」
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彌勒言：
彌勒言：
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「善男子！諸菩薩無來無去，如是而來；無行無住，如是而來；無處無著，不沒不生，不住不遷，不動不起，無戀無著，無業無報，無起無滅，不斷不常，如是而來。善男子！菩薩從大悲處來，為欲調伏諸眾生故；從大慈處來，為欲救護諸眾生故；從淨戒處來，隨其所樂而受生故；從大願處來，往昔願力之所持故；從神通處來，於一切處隨樂現故；從無動搖處來，恒不捨離一切佛故；從無取捨處來，不役身心使往來故；從智慧方便處來，隨順一切諸眾生故；從示現變化處來，猶如影像而化現故。
「善男子！諸菩薩無來無去，如是而來；無行無住，如是而來；無處無著，不沒不生，不住不遷，不動不起，無戀無著，無業無報，無起無滅，不斷不常，如是而來。善男子！菩薩從大悲處來，為欲調伏諸眾生故；從大慈處來，為欲救護諸眾生故；從淨戒處來，隨其所樂而受生故；從大願處來，往昔願力之所持故；從神通處來，於一切處隨樂現故；從無動搖處來，恒不捨離一切佛故；從無取捨處來，不役身心使往來故；從智慧方便處來，隨順一切諸眾生故；從示現變化處來，猶如影像而化現故。
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「然，善男子！汝問於我從何處來者。善男子！我從生處摩羅提國而來於此。善男子！彼有聚落，名為：房舍；有長者子，名：瞿波羅。為化其人，令入佛法，而住於彼；又為生處一切人民隨所應化而為說法，亦為父母及諸眷屬、婆羅門等演說大乘，令其趣入故住於彼。而從彼來。」
「然，善男子！汝問於我從何處來者。善男子！我從生處摩羅提國而來於此。善男子！彼有聚落，名為：房舍；有長者子，名：瞿波羅。為化其人，令入佛法，而住於彼；又為生處一切人民隨所應化而為說法，亦為父母及諸眷屬、婆羅門等演說大乘，令其趣入故住於彼。而從彼來。」
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善財童子言：「聖者！何者是菩薩生處？」
善財童子言：「聖者！何者是菩薩生處？」
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答言：
答言：
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「善男子！菩薩有十種生處。何者為十？善男子！菩提心是菩薩生處，生菩薩家故；深心是菩薩生處，生善知識家故；諸地是菩薩生處，生波羅蜜家故；大願是菩薩生處，生妙行家故；大悲是菩薩生處，生四攝家故；如理觀察是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；大乘是菩薩生處，生方便善巧家故；教化眾生是菩薩生處，生佛家故；智慧方便是菩薩生處，生無生法忍家故；修行一切法是菩薩生處，生過、現、未來一切如來家故。
「善男子！菩薩有十種生處。何者為十？善男子！菩提心是菩薩生處，生菩薩家故；深心是菩薩生處，生善知識家故；諸地是菩薩生處，生波羅蜜家故；大願是菩薩生處，生妙行家故；大悲是菩薩生處，生四攝家故；如理觀察是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；大乘是菩薩生處，生方便善巧家故；教化眾生是菩薩生處，生佛家故；智慧方便是菩薩生處，生無生法忍家故；修行一切法是菩薩生處，生過、現、未來一切如來家故。
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「善男子！菩薩摩訶薩，以般若波羅蜜為母，方便善巧為父，檀波羅蜜為乳母，尸波羅蜜為養母，忍波羅蜜為莊嚴具，勤波羅蜜為養育者，禪波羅蜜為澣濯人，善知識為教授師，一切菩提分為伴侶，一切善法為眷屬，一切菩薩為兄弟，菩提心為家，如理修行為家法，諸地為家處，諸忍為家族，大願為家教，滿足諸行為順家法，勸發大乘為紹家業，法水灌頂一生所繫菩薩為王太子，成就菩提為能淨家族。
「善男子！菩薩摩訶薩，以般若波羅蜜為母，方便善巧為父，檀波羅蜜為乳母，尸波羅蜜為養母，忍波羅蜜為莊嚴具，勤波羅蜜為養育者，禪波羅蜜為澣濯人，善知識為教授師，一切菩提分為伴侶，一切善法為眷屬，一切菩薩為兄弟，菩提心為家，如理修行為家法，諸地為家處，諸忍為家族，大願為家教，滿足諸行為順家法，勸發大乘為紹家業，法水灌頂一生所繫菩薩為王太子，成就菩提為能淨家族。
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「善男子！菩薩如是超凡夫地，入菩薩位，生如來家，住佛種性，能修諸行，不斷三寶，善能守護菩薩種族，淨菩薩種，生處尊勝，無諸過惡，一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門恭敬讚歎。
「善男子！菩薩如是超凡夫地，入菩薩位，生如來家，住佛種性，能修諸行，不斷三寶，善能守護菩薩種族，淨菩薩種，生處尊勝，無諸過惡，一切世間天、人、魔、梵、沙門、婆羅門恭敬讚歎。
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「善男子！菩薩摩訶薩生於如是尊勝家已，知一切法如影像故，於諸世間無所惡賤；知一切法如變化故，於諸有趣無所染著；知一切法無有我故，教化眾生心無疲厭；以大慈悲為體性故，攝受眾生不覺勞苦；了達生死猶如夢故，經一切劫而無怖畏；了知諸蘊皆如幻故，示現受生而無憂厭；知諸界、處同法界故，於諸境界無所壞滅；知一切想如陽焰故，入於諸趣不生倒惑；達一切法皆如幻故，入魔境界不起染著；知法身故，一切煩惱不能欺誑；得自在故，於一切趣通達無礙。
「善男子！菩薩摩訶薩生於如是尊勝家已，知一切法如影像故，於諸世間無所惡賤；知一切法如變化故，於諸有趣無所染著；知一切法無有我故，教化眾生心無疲厭；以大慈悲為體性故，攝受眾生不覺勞苦；了達生死猶如夢故，經一切劫而無怖畏；了知諸蘊皆如幻故，示現受生而無憂厭；知諸界、處同法界故，於諸境界無所壞滅；知一切想如陽焰故，入於諸趣不生倒惑；達一切法皆如幻故，入魔境界不起染著；知法身故，一切煩惱不能欺誑；得自在故，於一切趣通達無礙。
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「善男子！我身普生一切法界，等一切眾生差別色相，等一切眾生殊異言音，等一切眾生種種名號，等一切眾生所樂威儀，隨順世間教化調伏；等一切清淨眾生示現受生，等一切凡夫眾生所作事業，等一切眾生想，等一切菩薩願，而現其身充滿法界。
「善男子！我身普生一切法界，等一切眾生差別色相，等一切眾生殊異言音，等一切眾生種種名號，等一切眾生所樂威儀，隨順世間教化調伏；等一切清淨眾生示現受生，等一切凡夫眾生所作事業，等一切眾生想，等一切菩薩願，而現其身充滿法界。
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「善男子！我為化度與我往昔同修諸行，今時退失菩提心者；亦為教化父母、親屬；亦為教化諸婆羅門，令其離於種族憍慢，得生如來種性之中。——而生於此閻浮提界、摩羅提國、拘吒聚落、婆羅門家。善男子！我住於此大樓閣中，隨諸眾生心之所樂，種種方便教化調伏。善男子！我為隨順眾生心故，我為成熟兜率天中同行天故，我為示現菩薩福智變化莊嚴；超過一切諸欲界故，令其捨離諸欲樂故，令知有為皆無常故，令知諸天盛必衰故，為欲示現將降生時大智法門；與一生菩薩共談論故，為欲攝化諸同行故，為欲教化釋迦如來所遣來者令如蓮華悉開悟故，於此命終，生兜率天。善男子！我願滿足，成一切智，得菩提時，汝及文殊俱得見我。
「善男子！我為化度與我往昔同修諸行，今時退失菩提心者；亦為教化父母、親屬；亦為教化諸婆羅門，令其離於種族憍慢，得生如來種性之中。——而生於此閻浮提界、摩羅提國、拘吒聚落、婆羅門家。善男子！我住於此大樓閣中，隨諸眾生心之所樂，種種方便教化調伏。善男子！我為隨順眾生心故，我為成熟兜率天中同行天故，我為示現菩薩福智變化莊嚴；超過一切諸欲界故，令其捨離諸欲樂故，令知有為皆無常故，令知諸天盛必衰故，為欲示現將降生時大智法門；與一生菩薩共談論故，為欲攝化諸同行故，為欲教化釋迦如來所遣來者令如蓮華悉開悟故，於此命終，生兜率天。善男子！我願滿足，成一切智，得菩提時，汝及文殊俱得見我。
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「善男子！汝當往詣文殊師利善知識所而問之言：『菩薩云何學菩薩行？云何而入普賢行門？云何成就？云何廣大？云何隨順？云何清淨？云何圓滿？』善男子！彼當為汝分別演說。何以故？文殊師利所有大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。
「善男子！汝當往詣文殊師利善知識所而問之言：『菩薩云何學菩薩行？云何而入普賢行門？云何成就？云何廣大？云何隨順？云何清淨？云何圓滿？』善男子！彼當為汝分別演說。何以故？文殊師利所有大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。
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「善男子！文殊師利童子，其行廣大，其願無邊，出生一切菩薩功德無有休息。善男子！文殊師利常為無量百千億那由他諸佛母，常為無量百千億那由他菩薩師，教化成熟一切眾生，名稱普聞十方世界；常於一切諸佛眾中為說法師，一切如來之所讚歎；住甚深智，能如實見一切諸法，通達一切解脫境界，究竟普賢所行諸行。
「善男子！文殊師利童子，其行廣大，其願無邊，出生一切菩薩功德無有休息。善男子！文殊師利常為無量百千億那由他諸佛母，常為無量百千億那由他菩薩師，教化成熟一切眾生，名稱普聞十方世界；常於一切諸佛眾中為說法師，一切如來之所讚歎；住甚深智，能如實見一切諸法，通達一切解脫境界，究竟普賢所行諸行。
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「善男子！文殊師利童子是汝善知識，令汝得生如來家，長養一切諸善根，發起一切助道法，值遇真實善知識；令汝修一切功德，入一切願網，住一切大願；為汝說一切菩薩祕密法，現一切菩薩難思行；與汝往昔同生同行。
「善男子！文殊師利童子是汝善知識，令汝得生如來家，長養一切諸善根，發起一切助道法，值遇真實善知識；令汝修一切功德，入一切願網，住一切大願；為汝說一切菩薩祕密法，現一切菩薩難思行；與汝往昔同生同行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「是故，善男子！汝應往詣文殊之所莫生疲厭，文殊師利當為汝說一切功德。何以故？汝先所見諸善知識聞菩薩行、入解脫門、滿足大願，皆是文殊威神之力，文殊師利於一切處咸得究竟。」
「是故，善男子！汝應往詣文殊之所莫生疲厭，文殊師利當為汝說一切功德。何以故？汝先所見諸善知識聞菩薩行、入解脫門、滿足大願，皆是文殊威神之力，文殊師利於一切處咸得究竟。」
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時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
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大方廣佛華嚴經卷第七十九
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