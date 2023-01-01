大方廣佛華嚴經卷第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十八

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十九

爾時，善財童子合掌恭敬，重白彌勒菩薩摩訶薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子合掌恭敬，重白彌勒菩薩摩訶薩言：

「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？

「大聖！一切如來授尊者記，一生當得阿耨多羅三藐三菩提；若一生當得無上菩提，則已超越一切菩薩所住處，則已出過一切菩薩離生位，則已圓滿一切波羅蜜，則已深入一切諸忍門，則已具足一切菩薩地，則已遊戲一切解脫門，則已成就一切三昧法，則已通達一切菩薩行，則已證得一切陀羅尼辯才，則已於一切菩薩自在中而得自在，則已積集一切菩薩助道法，則已遊戲智慧方便，則已出生大神通智，則已成就一切學處，則已圓滿一切妙行，則已滿足一切大願，則已領受一切佛所記，則已了知一切諸乘門，則已堪受一切如來所護念，則已能攝一切佛菩提，則已能持一切佛法藏，則已能持一切諸佛菩薩祕密藏，則已能於一切菩薩眾中為上首，則已能為破煩惱魔軍大勇將，則已能作出生死曠野大導師，則已能作治諸惑重病大醫王，則已能於一切眾生中為最勝，則已能於一切世主中得自在，則已能於一切聖人中最第一，則已能於一切聲聞、獨覺中最增上，則已能於生死海中為船師，則已能布調伏一切眾生網，則已能觀一切眾生根，則已能攝一切眾生界，則已能守護一切菩薩眾，則已能談議一切菩薩事，則已能往詣一切如來所，則已能住止一切如來會，則已能現身一切眾生前，則已能於一切世法無所染，則已能超越一切魔境界，則已能安住一切佛境界，則已能到一切菩薩無礙境，則已能精勤供養一切佛，則已與一切諸佛法同體性，已繫妙法繒，已受佛灌頂，已住一切智，已能普生一切佛法，已能速踐一切智位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！一切如來授尊者記，一生當得阿耨多羅三藐三菩提；若一生當得無上菩提，則已超越一切菩薩所住處，則已出過一切菩薩離生位，則已圓滿一切波羅蜜，則已深入一切諸忍門，則已具足一切菩薩地，則已遊戲一切解脫門，則已成就一切三昧法，則已通達一切菩薩行，則已證得一切陀羅尼辯才，則已於一切菩薩自在中而得自在，則已積集一切菩薩助道法，則已遊戲智慧方便，則已出生大神通智，則已成就一切學處，則已圓滿一切妙行，則已滿足一切大願，則已領受一切佛所記，則已了知一切諸乘門，則已堪受一切如來所護念，則已能攝一切佛菩提，則已能持一切佛法藏，則已能持一切諸佛菩薩祕密藏，則已能於一切菩薩眾中為上首，則已能為破煩惱魔軍大勇將，則已能作出生死曠野大導師，則已能作治諸惑重病大醫王，則已能於一切眾生中為最勝，則已能於一切世主中得自在，則已能於一切聖人中最第一，則已能於一切聲聞、獨覺中最增上，則已能於生死海中為船師，則已能布調伏一切眾生網，則已能觀一切眾生根，則已能攝一切眾生界，則已能守護一切菩薩眾，則已能談議一切菩薩事，則已能往詣一切如來所，則已能住止一切如來會，則已能現身一切眾生前，則已能於一切世法無所染，則已能超越一切魔境界，則已能安住一切佛境界，則已能到一切菩薩無礙境，則已能精勤供養一切佛，則已與一切諸佛法同體性，已繫妙法繒，已受佛灌頂，已住一切智，已能普生一切佛法，已能速踐一切智位。

「大聖！菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？隨所修學，疾得具足一切佛法，悉能度脫所念眾生，普能成滿所發大願，普能究竟所起諸行，普能安慰一切天人，不負自身，不斷三寶，不虛一切佛菩薩種，能持一切諸佛法眼。如是等事，願皆為說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？隨所修學，疾得具足一切佛法，悉能度脫所念眾生，普能成滿所發大願，普能究竟所起諸行，普能安慰一切天人，不負自身，不斷三寶，不虛一切佛菩薩種，能持一切諸佛法眼。如是等事，願皆為說！」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩觀察一切道場眾會，指示善財而作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩觀察一切道場眾會，指示善財而作是言：

「諸仁者！汝等見此長者子，今於我所問菩薩行諸功德不？諸仁者！此長者子，勇猛精進，志願無雜，深心堅固，恒不退轉；具勝希望，如救頭然，無有厭足；樂善知識，親近供養，處處尋求，承事請法。諸仁者！此長者子，曩於福城受文殊教，展轉南行求善知識，經由一百一十善知識已，然後而來至於我所，未曾暫起一念疲懈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！汝等見此長者子，今於我所問菩薩行諸功德不？諸仁者！此長者子，勇猛精進，志願無雜，深心堅固，恒不退轉；具勝希望，如救頭然，無有厭足；樂善知識，親近供養，處處尋求，承事請法。諸仁者！此長者子，曩於福城受文殊教，展轉南行求善知識，經由一百一十善知識已，然後而來至於我所，未曾暫起一念疲懈。

「諸仁者！此長者子甚為難有，趣向大乘，乘於大慧，發大勇猛，擐大悲甲，以大慈心救護眾生，起大精進波羅蜜行，作大商主護諸眾生，為大法船度諸有海，住於大道，集大法寶，修諸廣大助道之法；如是之人，難可得聞，難可得見，難得親近、同居、共行。何以故？此長者子發心救護一切眾生，令一切眾生，解脫諸苦，超諸惡趣，離諸險難，破無明闇，出生死野，息諸趣輪，度魔境界，不著世法，出欲淤泥，斷貪鞅，解見縛，壞想宅，絕迷道，摧慢幢，拔惑箭，撤睡蓋，裂愛網，滅無明，度有流，離諂幻，淨心垢，斷癡惑，出生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！此長者子甚為難有，趣向大乘，乘於大慧，發大勇猛，擐大悲甲，以大慈心救護眾生，起大精進波羅蜜行，作大商主護諸眾生，為大法船度諸有海，住於大道，集大法寶，修諸廣大助道之法；如是之人，難可得聞，難可得見，難得親近、同居、共行。何以故？此長者子發心救護一切眾生，令一切眾生，解脫諸苦，超諸惡趣，離諸險難，破無明闇，出生死野，息諸趣輪，度魔境界，不著世法，出欲淤泥，斷貪鞅，解見縛，壞想宅，絕迷道，摧慢幢，拔惑箭，撤睡蓋，裂愛網，滅無明，度有流，離諂幻，淨心垢，斷癡惑，出生死。

「諸仁者！此長者子，為被四流漂泊者，造大法船；為被見泥沒溺者，立大法橋；為被癡暗昏迷者，然大智燈；為行生死曠野者，開示聖道；為嬰煩惱重病者，調和法藥；為遭生、老、死苦者，飲以甘露，令其安隱；為入貪、恚、癡火者，沃以定水，使得清涼；多憂惱者，慰諭使安；繫有獄者，曉誨令出；入見網者，開以智劍；住界城者，示諸脫門；在險難者，導安隱處；懼結賊者，與無畏法；墮惡趣者，授慈悲手；拘害蘊者，示涅槃城；界蛇所纏，解以聖道；著於六處空聚落者，以智慧光引之令出；住邪濟者，令入正濟；近惡友者，示其善友；樂凡法者，誨以聖法；著生死者，令其趣入一切智城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！此長者子，為被四流漂泊者，造大法船；為被見泥沒溺者，立大法橋；為被癡暗昏迷者，然大智燈；為行生死曠野者，開示聖道；為嬰煩惱重病者，調和法藥；為遭生、老、死苦者，飲以甘露，令其安隱；為入貪、恚、癡火者，沃以定水，使得清涼；多憂惱者，慰諭使安；繫有獄者，曉誨令出；入見網者，開以智劍；住界城者，示諸脫門；在險難者，導安隱處；懼結賊者，與無畏法；墮惡趣者，授慈悲手；拘害蘊者，示涅槃城；界蛇所纏，解以聖道；著於六處空聚落者，以智慧光引之令出；住邪濟者，令入正濟；近惡友者，示其善友；樂凡法者，誨以聖法；著生死者，令其趣入一切智城。

「諸仁者！此長者子，恒以此行救護眾生，發菩提心未甞休息，求大乘道曾無懈倦，飲諸法水不生厭足，恒勤積集助道之行，常樂清淨一切法門，修菩薩行不捨精進，成滿諸願善行方便，見善知識情無厭足，事善知識身不疲懈，聞善知識所有教誨常樂順行未曾違逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！此長者子，恒以此行救護眾生，發菩提心未甞休息，求大乘道曾無懈倦，飲諸法水不生厭足，恒勤積集助道之行，常樂清淨一切法門，修菩薩行不捨精進，成滿諸願善行方便，見善知識情無厭足，事善知識身不疲懈，聞善知識所有教誨常樂順行未曾違逆。

「諸仁者！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是為希有；若發心已，又能如是精進方便集諸佛法，倍為希有；又能如是求菩薩道，又能如是淨菩薩行，又能如是事善知識，又能如是如救頭然，又能如是順知識教，又能如是堅固修行，又能如是集菩提分，又能如是不求一切名聞利養，又能如是不捨菩薩純一之心，又能如是不樂家宅、不著欲樂、不戀父母親戚知識，但樂追求菩薩伴侶，又能如是不顧身命，唯願勤修一切智道，應知展轉倍更難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是為希有；若發心已，又能如是精進方便集諸佛法，倍為希有；又能如是求菩薩道，又能如是淨菩薩行，又能如是事善知識，又能如是如救頭然，又能如是順知識教，又能如是堅固修行，又能如是集菩提分，又能如是不求一切名聞利養，又能如是不捨菩薩純一之心，又能如是不樂家宅、不著欲樂、不戀父母親戚知識，但樂追求菩薩伴侶，又能如是不顧身命，唯願勤修一切智道，應知展轉倍更難得。

「諸仁者！餘諸菩薩經於無量百千萬億那由他劫，乃能滿足菩薩願行，乃能親近諸佛菩提；此長者子，於一生內，則能淨佛剎，則能化眾生，則能以智慧深入法界，則能成就諸波羅蜜，則能增廣一切諸行，則能圓滿一切大願，則能超出一切魔業，則能承事一切善友，則能清淨諸菩薩道，則能具足普賢諸行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！餘諸菩薩經於無量百千萬億那由他劫，乃能滿足菩薩願行，乃能親近諸佛菩提；此長者子，於一生內，則能淨佛剎，則能化眾生，則能以智慧深入法界，則能成就諸波羅蜜，則能增廣一切諸行，則能圓滿一切大願，則能超出一切魔業，則能承事一切善友，則能清淨諸菩薩道，則能具足普賢諸行。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩如是稱歎善財童子種種功德，令無量百千眾生發菩提心已，告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩如是稱歎善財童子種種功德，令無量百千眾生發菩提心已，告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝為饒益一切世間，汝為救護一切眾生，汝為勤求一切佛法故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝為饒益一切世間，汝為救護一切眾生，汝為勤求一切佛法故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！汝獲善利，汝善得人身，汝善住壽命，汝善值如來出現，汝善見文殊師利大善知識。汝身是善器，為諸善根之所潤澤。汝為白法之所資持，所有解欲悉已清淨，已為諸佛共所護念，已為善友共所攝受。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝獲善利，汝善得人身，汝善住壽命，汝善值如來出現，汝善見文殊師利大善知識。汝身是善器，為諸善根之所潤澤。汝為白法之所資持，所有解欲悉已清淨，已為諸佛共所護念，已為善友共所攝受。何以故？

「善男子！菩提心者，猶如種子，能生一切諸佛法故；菩提心者，猶如良田，能長眾生白淨法故；菩提心者，猶如大地，能持一切諸世間故；菩提心者，猶如淨水，能洗一切煩惱垢故；菩提心者，猶如大風，普於世間無所礙故；菩提心者，猶如盛火，能燒一切諸見薪故；菩提心者，猶如淨日，普照一切諸世間故；菩提心者，猶如盛月，諸白淨法悉圓滿故；菩提心者，猶如明燈，能放種種法光明故；菩提心者，猶如淨目，普見一切安危處故；菩提心者，猶如大道，普令得入大智城故；菩提心者，猶如正濟，令其得離諸邪法故；菩提心者，猶如大車，普能運載諸菩薩故；菩提心者，猶如門戶，開示一切菩薩行故；菩提心者，猶如宮殿，安住修習三昧法故；菩提心者，猶如園苑，於中遊戲受法樂故；菩提心者，猶如舍宅，安隱一切諸眾生故；菩提心者，則為所歸，利益一切諸世間故；菩提心者，則為所依，諸菩薩行所依處故；菩提心者，猶如慈父，訓導一切諸菩薩故；菩提心者，猶如慈母，生長一切諸菩薩故；菩提心者，猶如乳母，養育一切諸菩薩故；菩提心者，猶如善友，成益一切諸菩薩故；菩提心者，猶如君主，勝出一切二乘人故；菩提心者，猶如帝王，一切願中得自在故；菩提心者，猶如大海，一切功德悉入中故；菩提心者，如須彌山，於諸眾生心平等故；菩提心者，如鐵圍山，攝持一切諸世間故；菩提心者，猶如雪山，長養一切智慧藥故；菩提心者，猶如香山，出生一切功德香故；菩提心者，猶如虛空，諸妙功德廣無邊故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切世間法故；菩提心者，如調慧象，其心善順不獷戾故；菩提心者，如良善馬，遠離一切諸惡性故；菩提心者，如調御師，守護大乘一切法故；菩提心者，猶如良藥，能治一切煩惱病故；菩提心者，猶如坑穽，陷沒一切諸惡法故；菩提心者，猶如金剛，悉能穿徹一切法故；菩提心者，猶如香篋，能貯一切功德香故；菩提心者，猶如妙華，一切世間所樂見故；菩提心者，如白栴檀，除眾欲熱使清涼故；菩提心者，如黑沈香，能熏法界悉周遍故；菩提心者，如善見藥王，能破一切煩惱病故；菩提心者，如毘笈摩藥，能拔一切諸惑箭故；菩提心者，猶如帝釋，一切主中最為尊故；菩提心者，如毘沙門，能斷一切貧窮苦故；菩提心者，如功德天，一切功德所莊嚴故；菩提心者，如莊嚴具，莊嚴一切諸菩薩故；菩提心者，如劫燒火，能燒一切諸有為故；菩提心者，如無生根藥，長養一切諸佛法故；菩提心者，猶如龍珠，能消一切煩惱毒故；菩提心者，如水清珠，能清一切煩惱濁故；菩提心者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩提心者，猶如種子，能生一切諸佛法故；菩提心者，猶如良田，能長眾生白淨法故；菩提心者，猶如大地，能持一切諸世間故；菩提心者，猶如淨水，能洗一切煩惱垢故；菩提心者，猶如大風，普於世間無所礙故；菩提心者，猶如盛火，能燒一切諸見薪故；菩提心者，猶如淨日，普照一切諸世間故；菩提心者，猶如盛月，諸白淨法悉圓滿故；菩提心者，猶如明燈，能放種種法光明故；菩提心者，猶如淨目，普見一切安危處故；菩提心者，猶如大道，普令得入大智城故；菩提心者，猶如正濟，令其得離諸邪法故；菩提心者，猶如大車，普能運載諸菩薩故；菩提心者，猶如門戶，開示一切菩薩行故；菩提心者，猶如宮殿，安住修習三昧法故；菩提心者，猶如園苑，於中遊戲受法樂故；菩提心者，猶如舍宅，安隱一切諸眾生故；菩提心者，則為所歸，利益一切諸世間故；菩提心者，則為所依，諸菩薩行所依處故；菩提心者，猶如慈父，訓導一切諸菩薩故；菩提心者，猶如慈母，生長一切諸菩薩故；菩提心者，猶如乳母，養育一切諸菩薩故；菩提心者，猶如善友，成益一切諸菩薩故；菩提心者，猶如君主，勝出一切二乘人故；菩提心者，猶如帝王，一切願中得自在故；菩提心者，猶如大海，一切功德悉入中故；菩提心者，如須彌山，於諸眾生心平等故；菩提心者，如鐵圍山，攝持一切諸世間故；菩提心者，猶如雪山，長養一切智慧藥故；菩提心者，猶如香山，出生一切功德香故；菩提心者，猶如虛空，諸妙功德廣無邊故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切世間法故；菩提心者，如調慧象，其心善順不獷戾故；菩提心者，如良善馬，遠離一切諸惡性故；菩提心者，如調御師，守護大乘一切法故；菩提心者，猶如良藥，能治一切煩惱病故；菩提心者，猶如坑穽，陷沒一切諸惡法故；菩提心者，猶如金剛，悉能穿徹一切法故；菩提心者，猶如香篋，能貯一切功德香故；菩提心者，猶如妙華，一切世間所樂見故；菩提心者，如白栴檀，除眾欲熱使清涼故；菩提心者，如黑沈香，能熏法界悉周遍故；菩提心者，如善見藥王，能破一切煩惱病故；菩提心者，如毘笈摩藥，能拔一切諸惑箭故；菩提心者，猶如帝釋，一切主中最為尊故；菩提心者，如毘沙門，能斷一切貧窮苦故；菩提心者，如功德天，一切功德所莊嚴故；菩提心者，如莊嚴具，莊嚴一切諸菩薩故；菩提心者，如劫燒火，能燒一切諸有為故；菩提心者，如無生根藥，長養一切諸佛法故；菩提心者，猶如龍珠，能消一切煩惱毒故；菩提心者，如水清珠，能清一切煩惱濁故；菩提心者

，如如意珠，周給一切諸貧乏故；菩提心者，如功德瓶，滿足一切眾生心故；菩提心者，如如意樹，能雨一切莊嚴具故；菩提心者，如鵝羽衣，不受一切生死垢故；菩提心者，如白㲲線，從本已來性清淨故；菩提心者，如快利犁，能治一切眾生田故；菩提心者，如那羅延，能摧一切我見敵故；菩提心者，猶如快箭，能破一切諸苦的故；菩提心者，猶如利矛，能穿一切煩惱甲故；菩提心者，猶如堅甲，能護一切如理心故；菩提心者，猶如利刀，能斬一切煩惱首故；菩提心者，猶如利劍，能斷一切憍慢鎧故；菩提心者，如勇將幢，能伏一切諸魔軍故；菩提心者，猶如利鋸，能截一切無明樹故；菩提心者，猶如利斧，能伐一切諸苦樹故；菩提心者，猶如兵仗，能防一切諸苦難故；菩提心者，猶如善手，防護一切諸度身故；菩提心者，猶如好足，安立一切諸功德故；菩提心者，猶如眼藥，滅除一切無明翳故；菩提心者，猶如鉗鑷，能拔一切身見刺故；菩提心者，猶如臥具，息除生死諸勞苦故；菩提心者，如善知識，能解一切生死縛故；菩提心者，如好珍財，能除一切貧窮事故；菩提心者，如大導師，善知菩薩出要道故；菩提心者，猶如伏藏，出功德財無匱乏故；菩提心者，猶如涌泉，生智慧水無窮盡故；菩提心者，猶如明鏡，普現一切法門像故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切諸罪垢故；菩提心者，猶如大河，流引一切度攝法故；菩提心者，如大龍王，能雨一切妙法雨故；菩提心者，猶如命根，任持菩薩大悲身故；菩提心者，猶如甘露，能令安住不死界故；菩提心者，猶如大網，普攝一切諸眾生故；菩提心者，猶如羂索，攝取一切所應化故；菩提心者，猶如鉤餌，出有淵中所居者故；菩提心者，如阿伽陀藥，能令無病永安隱故；菩提心者，如除毒藥，悉能消歇貪愛毒故；菩提心者，如善持呪，能除一切顛倒毒故；菩提心者，猶如疾風，能卷一切諸障霧故；菩提心者，如大寶洲，出生一切覺分寶故；菩提心者，如好種性，出生一切白淨法故；菩提心者，猶如住宅，諸功德法所依處故；菩提心者，猶如市肆，菩薩商人貿易處故；菩提心者，如鍊金藥，能治一切煩惱垢故；菩提心者，猶如好蜜，圓滿一切功德味故；菩提心者，猶如正道，令諸菩薩入智城故；菩提心者，猶如好器，能持一切白淨法故；菩提心者，猶如時雨，能滅一切煩惱塵故；菩提心者，則為住處，一切菩薩所住處故；菩提心者，則為壽行，不取聲聞解脫果故；菩提心者，如淨瑠璃，自性明潔無諸垢故；菩提心者，如帝青寶，出過世間二乘智故；菩提心者，如更漏鼓，覺諸眾生煩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，如如意珠，周給一切諸貧乏故；菩提心者，如功德瓶，滿足一切眾生心故；菩提心者，如如意樹，能雨一切莊嚴具故；菩提心者，如鵝羽衣，不受一切生死垢故；菩提心者，如白㲲線，從本已來性清淨故；菩提心者，如快利犁，能治一切眾生田故；菩提心者，如那羅延，能摧一切我見敵故；菩提心者，猶如快箭，能破一切諸苦的故；菩提心者，猶如利矛，能穿一切煩惱甲故；菩提心者，猶如堅甲，能護一切如理心故；菩提心者，猶如利刀，能斬一切煩惱首故；菩提心者，猶如利劍，能斷一切憍慢鎧故；菩提心者，如勇將幢，能伏一切諸魔軍故；菩提心者，猶如利鋸，能截一切無明樹故；菩提心者，猶如利斧，能伐一切諸苦樹故；菩提心者，猶如兵仗，能防一切諸苦難故；菩提心者，猶如善手，防護一切諸度身故；菩提心者，猶如好足，安立一切諸功德故；菩提心者，猶如眼藥，滅除一切無明翳故；菩提心者，猶如鉗鑷，能拔一切身見刺故；菩提心者，猶如臥具，息除生死諸勞苦故；菩提心者，如善知識，能解一切生死縛故；菩提心者，如好珍財，能除一切貧窮事故；菩提心者，如大導師，善知菩薩出要道故；菩提心者，猶如伏藏，出功德財無匱乏故；菩提心者，猶如涌泉，生智慧水無窮盡故；菩提心者，猶如明鏡，普現一切法門像故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切諸罪垢故；菩提心者，猶如大河，流引一切度攝法故；菩提心者，如大龍王，能雨一切妙法雨故；菩提心者，猶如命根，任持菩薩大悲身故；菩提心者，猶如甘露，能令安住不死界故；菩提心者，猶如大網，普攝一切諸眾生故；菩提心者，猶如羂索，攝取一切所應化故；菩提心者，猶如鉤餌，出有淵中所居者故；菩提心者，如阿伽陀藥，能令無病永安隱故；菩提心者，如除毒藥，悉能消歇貪愛毒故；菩提心者，如善持呪，能除一切顛倒毒故；菩提心者，猶如疾風，能卷一切諸障霧故；菩提心者，如大寶洲，出生一切覺分寶故；菩提心者，如好種性，出生一切白淨法故；菩提心者，猶如住宅，諸功德法所依處故；菩提心者，猶如市肆，菩薩商人貿易處故；菩提心者，如鍊金藥，能治一切煩惱垢故；菩提心者，猶如好蜜，圓滿一切功德味故；菩提心者，猶如正道，令諸菩薩入智城故；菩提心者，猶如好器，能持一切白淨法故；菩提心者，猶如時雨，能滅一切煩惱塵故；菩提心者，則為住處，一切菩薩所住處故；菩提心者，則為壽行，不取聲聞解脫果故；菩提心者，如淨瑠璃，自性明潔無諸垢故；菩提心者，如帝青寶，出過世間二乘智故；菩提心者，如更漏鼓，覺諸眾生煩

惱睡故；菩提心者，如清淨水，性本澄潔無垢濁故；菩提心者，如閻浮金，映奪一切有為善故；菩提心者，如大山王，超出一切諸世間故；菩提心者，則為所歸，不拒一切諸來者故；菩提心者，則為義利，能除一切衰惱事故；菩提心者，則為妙寶，能令一切心歡喜故；菩提心者，如大施會，充滿一切眾生心故；菩提心者，則為尊勝，諸眾生心無與等故；菩提心者，猶如伏藏，能攝一切諸佛法故；菩提心者，如因陀羅網，能伏煩惱阿脩羅故；菩提心者，如婆樓那風，能動一切所應化故；菩提心者，如因陀羅火，能燒一切諸惑習故；菩提心者，如佛支提，一切世間應供養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱睡故；菩提心者，如清淨水，性本澄潔無垢濁故；菩提心者，如閻浮金，映奪一切有為善故；菩提心者，如大山王，超出一切諸世間故；菩提心者，則為所歸，不拒一切諸來者故；菩提心者，則為義利，能除一切衰惱事故；菩提心者，則為妙寶，能令一切心歡喜故；菩提心者，如大施會，充滿一切眾生心故；菩提心者，則為尊勝，諸眾生心無與等故；菩提心者，猶如伏藏，能攝一切諸佛法故；菩提心者，如因陀羅網，能伏煩惱阿脩羅故；菩提心者，如婆樓那風，能動一切所應化故；菩提心者，如因陀羅火，能燒一切諸惑習故；菩提心者，如佛支提，一切世間應供養故。

「善男子！菩提心者，成就如是無量功德；舉要言之，應知悉與一切佛法諸功德等。何以故？因菩提心出生一切諸菩薩行，三世如來從菩提心而出生故。是故，善男子！若有發阿耨多羅三藐三菩提心者，則已出生無量功德，普能攝取一切智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩提心者，成就如是無量功德；舉要言之，應知悉與一切佛法諸功德等。何以故？因菩提心出生一切諸菩薩行，三世如來從菩提心而出生故。是故，善男子！若有發阿耨多羅三藐三菩提心者，則已出生無量功德，普能攝取一切智道。

「善男子！譬如有人，得無畏藥，離五恐怖。何等為五？所謂：火不能燒，毒不能中，刀不能傷，水不能漂，煙不能熏。菩薩摩訶薩亦復如是，得一切智菩提心藥，貪火不燒，瞋毒不中，惑刀不傷，有流不漂，諸覺觀煙不能熏害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得無畏藥，離五恐怖。何等為五？所謂：火不能燒，毒不能中，刀不能傷，水不能漂，煙不能熏。菩薩摩訶薩亦復如是，得一切智菩提心藥，貪火不燒，瞋毒不中，惑刀不傷，有流不漂，諸覺觀煙不能熏害。

「善男子！譬如有人，得解脫藥，終無橫難。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心解脫智藥，永離一切生死橫難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得解脫藥，終無橫難。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心解脫智藥，永離一切生死橫難。

「善男子！譬如有人，持摩訶應伽藥，毒蛇聞氣，即皆遠去。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心大應伽藥，一切煩惱諸惡毒蛇，聞其氣者，悉皆散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，持摩訶應伽藥，毒蛇聞氣，即皆遠去。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心大應伽藥，一切煩惱諸惡毒蛇，聞其氣者，悉皆散滅。

「善男子！譬如有人，持無勝藥，一切怨敵無能勝者。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心無能勝藥，悉能降伏一切魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，持無勝藥，一切怨敵無能勝者。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心無能勝藥，悉能降伏一切魔軍。

「善男子！譬如有人，持毘笈摩藥，能令毒箭自然墮落。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心毘笈摩藥，令貪、恚、癡、諸邪見箭自然墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，持毘笈摩藥，能令毒箭自然墮落。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心毘笈摩藥，令貪、恚、癡、諸邪見箭自然墮落。

「善男子！譬如有人，持善見藥，能除一切所有諸病。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心善見藥王，悉除一切諸煩惱病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，持善見藥，能除一切所有諸病。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心善見藥王，悉除一切諸煩惱病。

「善男子！如有藥樹，名：珊陀那，有取其皮以塗瘡者，瘡即除愈；然其樹皮，隨取隨生，終不可盡。菩薩摩訶薩從菩提心生一切智樹亦復如是，若有得見而生信者，煩惱業瘡悉得消滅，一切智樹初無所損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有藥樹，名：珊陀那，有取其皮以塗瘡者，瘡即除愈；然其樹皮，隨取隨生，終不可盡。菩薩摩訶薩從菩提心生一切智樹亦復如是，若有得見而生信者，煩惱業瘡悉得消滅，一切智樹初無所損。

「善男子！如有藥樹，名：無生根，以其力故，增長一切閻浮提樹。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，以其力故，增長一切學與無學及諸菩薩所有善法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有藥樹，名：無生根，以其力故，增長一切閻浮提樹。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，以其力故，增長一切學與無學及諸菩薩所有善法

「善男子！譬如有藥，名：阿藍婆，若用塗身，身之與心咸有堪能。菩薩摩訶薩得菩提心阿藍婆藥亦復如是，令其身心增長善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有藥，名：阿藍婆，若用塗身，身之與心咸有堪能。菩薩摩訶薩得菩提心阿藍婆藥亦復如是，令其身心增長善法。

「善男子！譬如有人，得念力藥，凡所聞事憶持不忘。菩薩摩訶薩得菩提心念力妙藥，悉能聞持一切佛法皆無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得念力藥，凡所聞事憶持不忘。菩薩摩訶薩得菩提心念力妙藥，悉能聞持一切佛法皆無忘失。

「善男子！譬如有藥，名：大蓮華，其有服者住壽一劫。菩薩摩訶薩服菩提心大蓮華藥亦復如是，於無數劫，壽命自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有藥，名：大蓮華，其有服者住壽一劫。菩薩摩訶薩服菩提心大蓮華藥亦復如是，於無數劫，壽命自在。

「善男子！譬如有人，執翳形藥，人與非人悉不能見。菩薩摩訶薩執菩提心翳形妙藥，一切諸魔不能得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，執翳形藥，人與非人悉不能見。菩薩摩訶薩執菩提心翳形妙藥，一切諸魔不能得見。

「善男子！如海有珠，名：普集眾寶，此珠若在，假使劫火焚燒世間，能令此海減於一滴，無有是處。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，住於菩薩大願海中，若常憶持不令退失，能壞菩薩一善根者，終無是處；若退其心，一切善法即皆散滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如海有珠，名：普集眾寶，此珠若在，假使劫火焚燒世間，能令此海減於一滴，無有是處。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，住於菩薩大願海中，若常憶持不令退失，能壞菩薩一善根者，終無是處；若退其心，一切善法即皆散滅。

「善男子！如有摩尼，名：大光明，有以此珠瓔珞身者，映蔽一切寶莊嚴具，所有光明悉皆不現。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，瓔珞其身，映蔽一切二乘心寶，諸莊嚴具悉無光彩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有摩尼，名：大光明，有以此珠瓔珞身者，映蔽一切寶莊嚴具，所有光明悉皆不現。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，瓔珞其身，映蔽一切二乘心寶，諸莊嚴具悉無光彩。

「善男子！如水清珠，能清濁水。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，能清一切煩惱垢濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如水清珠，能清濁水。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，能清一切煩惱垢濁。

「善男子！譬如有人，得住水寶，繫其身上，入大海中，不為水害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心住水妙寶，入於一切生死海中，終不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得住水寶，繫其身上，入大海中，不為水害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心住水妙寶，入於一切生死海中，終不沈沒。

「善男子！譬如有人，得龍寶珠，持入龍宮，一切龍蛇不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍寶珠，入欲界中，煩惱龍蛇不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得龍寶珠，持入龍宮，一切龍蛇不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍寶珠，入欲界中，煩惱龍蛇不能為害。

「善男子！譬如帝釋，著摩尼冠，映蔽一切諸餘天眾。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大願寶冠，超過一切三界眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如帝釋，著摩尼冠，映蔽一切諸餘天眾。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大願寶冠，超過一切三界眾生。

「善男子！譬如有人，得如意珠，除滅一切貧窮之苦。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心如意寶珠，遠離一切邪命怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得如意珠，除滅一切貧窮之苦。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心如意寶珠，遠離一切邪命怖畏。

「善男子！譬如有人，得日精珠，持向日光而生於火。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心智日寶珠，持向智光而生智火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得日精珠，持向日光而生於火。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心智日寶珠，持向智光而生智火。

「善男子！譬如有人，得月精珠，持向月光而生於水。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心月精寶珠，持此心珠，鑒迴向光，而生一切善根願水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得月精珠，持向月光而生於水。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心月精寶珠，持此心珠，鑒迴向光，而生一切善根願水。

「善男子！譬如龍王，首戴如意摩尼寶冠，遠離一切怨敵怖畏。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大悲寶冠，遠離一切惡道諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如龍王，首戴如意摩尼寶冠，遠離一切怨敵怖畏。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大悲寶冠，遠離一切惡道諸難。

「善男子！如有寶珠，名：一切世間莊嚴藏，若有得者，令其所欲悉得充滿，而此寶珠無所損減。菩提心寶亦復如是，若有得者，令其所願悉得滿足，而菩提心無有損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有寶珠，名：一切世間莊嚴藏，若有得者，令其所欲悉得充滿，而此寶珠無所損減。菩提心寶亦復如是，若有得者，令其所願悉得滿足，而菩提心無有損減。

「善男子！如轉輪王，有摩尼寶，置於宮中，放大光明，破一切暗。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心大摩尼寶，住於欲界，放大智光，悉破諸趣無明黑暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如轉輪王，有摩尼寶，置於宮中，放大光明，破一切暗。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心大摩尼寶，住於欲界，放大智光，悉破諸趣無明黑暗。

「善男子！譬如帝青大摩尼寶，若有為此光明所觸，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，觀察諸法迴向善根，靡不即同菩提心色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如帝青大摩尼寶，若有為此光明所觸，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，觀察諸法迴向善根，靡不即同菩提心色。

「善男子！如瑠璃寶，於百千歲處不淨中，不為臭穢之所染著，性本淨故。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，於百千劫住欲界中，不為欲界過患所染，猶如法界性清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如瑠璃寶，於百千歲處不淨中，不為臭穢之所染著，性本淨故。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，於百千劫住欲界中，不為欲界過患所染，猶如法界性清淨故。

「善男子！譬如有寶，名：淨光明，悉能映蔽一切寶色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，悉能映蔽一切凡夫二乘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有寶，名：淨光明，悉能映蔽一切寶色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，悉能映蔽一切凡夫二乘功德。

「善男子！譬如有寶，名為：火焰，悉能除滅一切暗冥。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，能滅一切無知暗冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有寶，名為：火焰，悉能除滅一切暗冥。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，能滅一切無知暗冥。

「善男子！譬如海中有無價寶，商人採得，船載入城；諸餘摩尼百千萬種，光色、價直無與等者。菩提心寶亦復如是，住於生死大海之中，菩薩摩訶薩乘大願船，深心相續，載之來入解脫城中，二乘功德無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如海中有無價寶，商人採得，船載入城；諸餘摩尼百千萬種，光色、價直無與等者。菩提心寶亦復如是，住於生死大海之中，菩薩摩訶薩乘大願船，深心相續，載之來入解脫城中，二乘功德無能及者。

「善男子！如有寶珠，名：自在王，處閻浮洲，去日月輪四萬由旬，日月宮中所有莊嚴，其珠影現悉皆具足。菩薩摩訶薩發菩提心淨功德寶亦復如是，住生死中，照法界空，佛智日月一切功德悉於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有寶珠，名：自在王，處閻浮洲，去日月輪四萬由旬，日月宮中所有莊嚴，其珠影現悉皆具足。菩薩摩訶薩發菩提心淨功德寶亦復如是，住生死中，照法界空，佛智日月一切功德悉於中現。

「善男子！如有寶珠，名：自在王，日月光明所照之處，一切財寶、衣服等物，所有價直悉不能及。菩薩摩訶薩發菩提心自在王寶亦復如是，一切智光所照之處，三世所有天人、二乘漏無漏善一切功德皆不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有寶珠，名：自在王，日月光明所照之處，一切財寶、衣服等物，所有價直悉不能及。菩薩摩訶薩發菩提心自在王寶亦復如是，一切智光所照之處，三世所有天人、二乘漏無漏善一切功德皆不能及。

「善男子！海中有寶，名曰：海藏，普現海中諸莊嚴事。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，普能顯現一切智海諸莊嚴事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！海中有寶，名曰：海藏，普現海中諸莊嚴事。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，普能顯現一切智海諸莊嚴事。

「善男子！譬如天上閻浮檀金，唯除心王大摩尼寶，餘無及者。菩薩摩訶薩發菩提心閻浮檀金亦復如是，除一切智心王大寶，餘無及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如天上閻浮檀金，唯除心王大摩尼寶，餘無及者。菩薩摩訶薩發菩提心閻浮檀金亦復如是，除一切智心王大寶，餘無及者。

「善男子！譬如有人，善調龍法，於諸龍中而得自在。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善調龍法，於諸一切煩惱龍中而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，善調龍法，於諸龍中而得自在。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善調龍法，於諸一切煩惱龍中而得自在。

「善男子！譬如勇士，被執鎧仗，一切怨敵無能降伏。菩薩摩訶薩亦復如是，被執菩提大心鎧仗，一切業惑諸惡怨敵無能屈伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如勇士，被執鎧仗，一切怨敵無能降伏。菩薩摩訶薩亦復如是，被執菩提大心鎧仗，一切業惑諸惡怨敵無能屈伏。

「善男子！譬如天上黑栴檀香，若燒一銖，其香普熏小千世界，三千世界滿中珍寶所有價直皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，一念功德普熏法界，聲聞、緣覺一切功德皆所不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如天上黑栴檀香，若燒一銖，其香普熏小千世界，三千世界滿中珍寶所有價直皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，一念功德普熏法界，聲聞、緣覺一切功德皆所不及。

「善男子！如白栴檀，若以塗身，悉能除滅一切熱惱，令其身心普得清涼；菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，能除一切虛妄、分別、貪、恚、癡等諸惑熱惱，令其具足智慧清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如白栴檀，若以塗身，悉能除滅一切熱惱，令其身心普得清涼；菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，能除一切虛妄、分別、貪、恚、癡等諸惑熱惱，令其具足智慧清涼。

「善男子！如須彌山，若有近者，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心山亦復如是，若有近者，悉得同其一切智色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如須彌山，若有近者，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心山亦復如是，若有近者，悉得同其一切智色。

「善男子！譬如波利質多羅樹，其皮香氣，閻浮提中若婆師迦、若薝蔔迦、若蘇摩那，如是等華所有香氣皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，所發大願功德之香，一切二乘無漏戒定、智慧解脫、解脫知見諸功德香悉不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如波利質多羅樹，其皮香氣，閻浮提中若婆師迦、若薝蔔迦、若蘇摩那，如是等華所有香氣皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，所發大願功德之香，一切二乘無漏戒定、智慧解脫、解脫知見諸功德香悉不能及。

「善男子！譬如波利質多羅樹，雖未開華，應知即是無量諸華出生之處。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，雖未開發一切智華，應知即是無數天人眾菩提華所生之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如波利質多羅樹，雖未開華，應知即是無量諸華出生之處。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，雖未開發一切智華，應知即是無數天人眾菩提華所生之處。

「善男子！譬如波利質多羅華，一日熏衣，薝蔔迦華、婆利師華、蘇摩那華雖千歲熏亦不能及。菩薩摩訶薩菩提心華亦復如是，一生所熏諸功德香，普徹十方一切佛所，一切二乘無漏功德百千劫熏所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如波利質多羅華，一日熏衣，薝蔔迦華、婆利師華、蘇摩那華雖千歲熏亦不能及。菩薩摩訶薩菩提心華亦復如是，一生所熏諸功德香，普徹十方一切佛所，一切二乘無漏功德百千劫熏所不能及。

「善男子！如海島中生椰子樹，根、莖、枝、葉及以華果，一切眾生恒取受用無時暫歇。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，始從發起悲願之心，乃至成佛，正法住世，常時利益一切世間無有間歇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如海島中生椰子樹，根、莖、枝、葉及以華果，一切眾生恒取受用無時暫歇。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，始從發起悲願之心，乃至成佛，正法住世，常時利益一切世間無有間歇。

「善男子！如有藥汁，名：訶宅迦，人或得之，以其一兩變千兩銅，悉成真金，非千兩銅能變此藥。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心迴向智藥，普變一切業惑等法，悉使成於一切智相，非業惑等能變其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有藥汁，名：訶宅迦，人或得之，以其一兩變千兩銅，悉成真金，非千兩銅能變此藥。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心迴向智藥，普變一切業惑等法，悉使成於一切智相，非業惑等能變其心。

「善男子！譬如小火，隨所焚燒，其焰轉熾。菩薩摩訶薩菩提心火亦復如是，隨所攀緣，智焰增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如小火，隨所焚燒，其焰轉熾。菩薩摩訶薩菩提心火亦復如是，隨所攀緣，智焰增長。

「善男子！譬如一燈，然百千燈，其本一燈無減無盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，普然三世諸佛智燈，而其心燈無減無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如一燈，然百千燈，其本一燈無減無盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，普然三世諸佛智燈，而其心燈無減無盡。

「善男子！譬如一燈，入於闇室，百千年闇悉能破盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，入於眾生心室之內，百千萬億不可說劫諸業煩惱、種種闇障悉能除盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如一燈，入於闇室，百千年闇悉能破盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，入於眾生心室之內，百千萬億不可說劫諸業煩惱、種種闇障悉能除盡。

「善男子！譬如燈炷，隨其大小而發光明；若益膏油，明終不絕。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，大願為炷，光照法界；益大悲油，教化眾生，莊嚴國土，施作佛事，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如燈炷，隨其大小而發光明；若益膏油，明終不絕。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，大願為炷，光照法界；益大悲油，教化眾生，莊嚴國土，施作佛事，無有休息。

「善男子！譬如他化自在天王，冠閻浮檀真金天冠，欲界天子諸莊嚴具皆不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，冠菩提心大願天冠，一切凡夫、二乘功德皆不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如他化自在天王，冠閻浮檀真金天冠，欲界天子諸莊嚴具皆不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，冠菩提心大願天冠，一切凡夫、二乘功德皆不能及。

「善男子！如師子王哮吼之時，師子兒聞皆增勇健，餘獸聞之即皆竄伏。佛師子王菩提心吼應知亦爾，諸菩薩聞增長功德，有所得者聞皆退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如師子王哮吼之時，師子兒聞皆增勇健，餘獸聞之即皆竄伏。佛師子王菩提心吼應知亦爾，諸菩薩聞增長功德，有所得者聞皆退散。

「善男子！譬如有人，以師子筋而為樂絃；其音既奏，餘絃悉絕。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子波羅蜜身菩提心筋為法樂絃；其音既奏，一切五欲及以二乘諸功德絃悉皆斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，以師子筋而為樂絃；其音既奏，餘絃悉絕。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子波羅蜜身菩提心筋為法樂絃；其音既奏，一切五欲及以二乘諸功德絃悉皆斷滅。

「善男子！譬如有人，以牛羊等種種諸乳，假使積集盈於大海，以師子乳一滴投中，悉令變壞，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子菩提心乳，著無量劫業煩惱乳大海之中，悉令壞滅，直過無礙，終不住於二乘解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，以牛羊等種種諸乳，假使積集盈於大海，以師子乳一滴投中，悉令變壞，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子菩提心乳，著無量劫業煩惱乳大海之中，悉令壞滅，直過無礙，終不住於二乘解脫。

「善男子！譬如迦陵頻伽鳥，在卵㲉中有大勢力，一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，於生死㲉發菩提心，所有大悲功德勢力，聲聞、緣覺無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如迦陵頻伽鳥，在卵㲉中有大勢力，一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，於生死㲉發菩提心，所有大悲功德勢力，聲聞、緣覺無能及者。

「善男子！如金翅鳥王子，初始生時，目則明利，飛則勁捷，一切諸鳥雖久成長無能及者。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，為佛王子，智慧清淨，大悲勇猛，一切二乘雖百千劫久修道行所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如金翅鳥王子，初始生時，目則明利，飛則勁捷，一切諸鳥雖久成長無能及者。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，為佛王子，智慧清淨，大悲勇猛，一切二乘雖百千劫久修道行所不能及。

「善男子！如有壯夫，手執利矛，刺堅密甲，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，執菩提心銛利快矛，刺諸邪見隨眠密甲，悉能穿徹無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有壯夫，手執利矛，刺堅密甲，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，執菩提心銛利快矛，刺諸邪見隨眠密甲，悉能穿徹無有障礙。

「善男子！譬如摩訶那伽大力勇士，若奮威怒，於其額上必生瘡疱；瘡若未合，閻浮提中一切人民無能制伏。菩薩摩訶薩亦復如是，若起大悲，必定發於菩提之心；心未捨來，一切世間魔及魔民不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如摩訶那伽大力勇士，若奮威怒，於其額上必生瘡疱；瘡若未合，閻浮提中一切人民無能制伏。菩薩摩訶薩亦復如是，若起大悲，必定發於菩提之心；心未捨來，一切世間魔及魔民不能為害。

「善男子！譬如射師有諸弟子，雖未慣習其師技藝，然其智慧、方便、善巧，餘一切人所不能及。菩薩摩訶薩初始發心亦復如是，雖未慣習一切智行，然其所有願、智、解、欲，一切世間凡夫、二乘悉不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如射師有諸弟子，雖未慣習其師技藝，然其智慧、方便、善巧，餘一切人所不能及。菩薩摩訶薩初始發心亦復如是，雖未慣習一切智行，然其所有願、智、解、欲，一切世間凡夫、二乘悉不能及。

「善男子！如人學射，先安其足，後習其法。菩薩摩訶薩亦復如是，欲學如來一切智道，先當安住菩提之心，然後修行一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如人學射，先安其足，後習其法。菩薩摩訶薩亦復如是，欲學如來一切智道，先當安住菩提之心，然後修行一切佛法。

「善男子！譬如幻師，將作幻事，先當起意憶持幻法，然後所作悉得成就。菩薩摩訶薩亦復如是，將起一切諸佛菩薩神通幻事，先當起意發菩提心，然後一切悉得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如幻師，將作幻事，先當起意憶持幻法，然後所作悉得成就。菩薩摩訶薩亦復如是，將起一切諸佛菩薩神通幻事，先當起意發菩提心，然後一切悉得成就。

「善男子！譬如幻術，無色現色。菩薩摩訶薩菩提心相亦復如是，雖無有色，不可覩見，然能普於十方法界示現種種功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如幻術，無色現色。菩薩摩訶薩菩提心相亦復如是，雖無有色，不可覩見，然能普於十方法界示現種種功德莊嚴。

「善男子！譬如貓貍，纔見於鼠，鼠即入穴不敢復出。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，暫以慧眼觀諸惑業，皆即竄匿不復出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如貓貍，纔見於鼠，鼠即入穴不敢復出。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，暫以慧眼觀諸惑業，皆即竄匿不復出生。

「善男子！譬如有人，著閻浮金莊嚴之具，映蔽一切皆如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心莊嚴之具，映蔽一切凡夫二乘功德莊嚴悉無光色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，著閻浮金莊嚴之具，映蔽一切皆如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心莊嚴之具，映蔽一切凡夫二乘功德莊嚴悉無光色。

「善男子！如好磁石，少分之力，即能吸壞諸鐵鉤鎖。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，若起一念，悉能壞滅一切見欲無明鉤鎖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如好磁石，少分之力，即能吸壞諸鐵鉤鎖。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，若起一念，悉能壞滅一切見欲無明鉤鎖。

「善男子！如有磁石，鐵若見之，即皆散去，無留住者。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，諸業煩惱、二乘解脫，若暫見之，即皆散滅，亦無住者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如有磁石，鐵若見之，即皆散去，無留住者。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，諸業煩惱、二乘解脫，若暫見之，即皆散滅，亦無住者。

「善男子！譬如有人，善入大海，一切水族無能為害；假使入於摩竭魚口，亦不為彼之所吞噬。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心入生死海，諸業煩惱不能為害；假使入於聲聞、緣覺實際法中，亦不為其之所留難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，善入大海，一切水族無能為害；假使入於摩竭魚口，亦不為彼之所吞噬。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心入生死海，諸業煩惱不能為害；假使入於聲聞、緣覺實際法中，亦不為其之所留難。

「善男子！譬如有人，飲甘露漿，一切諸物不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，飲菩提心甘露法漿，不墮聲聞、辟支佛地，以具廣大悲願力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，飲甘露漿，一切諸物不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，飲菩提心甘露法漿，不墮聲聞、辟支佛地，以具廣大悲願力故。

「善男子！譬如有人，得安繕那藥以塗其目，雖行人間，人所不見。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心安繕那藥，能以方便入魔境界，一切眾魔所不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，得安繕那藥以塗其目，雖行人間，人所不見。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心安繕那藥，能以方便入魔境界，一切眾魔所不能見。

「善男子！譬如有人，依附於王，不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心大勢力王，不畏障、蓋、惡道之難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，依附於王，不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心大勢力王，不畏障、蓋、惡道之難。

「善男子！譬如有人，住於水中，不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是，住菩提心善根水中，不畏二乘解脫智火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，住於水中，不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是，住菩提心善根水中，不畏二乘解脫智火。

「善男子！譬如有人，依倚猛將，即不怖畏一切怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心勇猛大將，不畏一切惡行怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，依倚猛將，即不怖畏一切怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心勇猛大將，不畏一切惡行怨敵。

「善男子！如釋天王，執金剛杵，摧伏一切阿脩羅眾。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心金剛之杵，摧伏一切諸魔外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如釋天王，執金剛杵，摧伏一切阿脩羅眾。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心金剛之杵，摧伏一切諸魔外道。

「善男子！譬如有人，服延齡藥，長得充健，不老不瘦。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心延齡之藥，於無數劫修菩薩行，心無疲厭亦無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，服延齡藥，長得充健，不老不瘦。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心延齡之藥，於無數劫修菩薩行，心無疲厭亦無染著。

「善男子！譬如有人，調和藥汁，必當先取好清淨水。菩薩摩訶薩亦復如是，欲修菩薩一切行願，先當發起菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，調和藥汁，必當先取好清淨水。菩薩摩訶薩亦復如是，欲修菩薩一切行願，先當發起菩提之心。

「善男子！如人護身，先護命根。菩薩摩訶薩亦復如是，護持佛法，亦當先護菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如人護身，先護命根。菩薩摩訶薩亦復如是，護持佛法，亦當先護菩提之心。

「善男子！譬如有人，命根若斷，不能利益父母、宗親。菩薩摩訶薩亦復如是，捨菩提心，不能利益一切眾生，不能成就諸佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，命根若斷，不能利益父母、宗親。菩薩摩訶薩亦復如是，捨菩提心，不能利益一切眾生，不能成就諸佛功德。

「善男子！譬如大海，無能壞者。菩提心海亦復如是，諸業煩惱、二乘之心所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如大海，無能壞者。菩提心海亦復如是，諸業煩惱、二乘之心所不能壞。

「善男子！譬如日光，星宿光明不能映蔽。菩提心日亦復如是，一切二乘無漏智光所不能蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如日光，星宿光明不能映蔽。菩提心日亦復如是，一切二乘無漏智光所不能蔽。

「善男子！如王子初生，即為大臣之所尊重，以種性自在故。菩薩摩訶薩亦復如是，於佛法中發菩提心，即為耆宿久修梵行聲聞、緣覺所共尊重，以大悲自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如王子初生，即為大臣之所尊重，以種性自在故。菩薩摩訶薩亦復如是，於佛法中發菩提心，即為耆宿久修梵行聲聞、緣覺所共尊重，以大悲自在故。

「善男子！譬如王子，年雖幼稚，一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是，雖初發心修菩薩行，二乘耆舊皆應敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如王子，年雖幼稚，一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是，雖初發心修菩薩行，二乘耆舊皆應敬禮。

「善男子！譬如王子，雖於一切臣佐之中未得自在，已具王相，不與一切諸臣佐等，以生處尊勝故。菩薩摩訶薩亦復如是，雖於一切業煩惱中未得自在，然已具足菩提之相，不與一切二乘齊等，以種性第一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如王子，雖於一切臣佐之中未得自在，已具王相，不與一切諸臣佐等，以生處尊勝故。菩薩摩訶薩亦復如是，雖於一切業煩惱中未得自在，然已具足菩提之相，不與一切二乘齊等，以種性第一故。

「善男子！譬如清淨摩尼妙寶，眼有翳故見為不淨。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，無智不信謂為不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如清淨摩尼妙寶，眼有翳故見為不淨。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，無智不信謂為不淨。

「善男子！譬如有藥，為呪所持，若有眾生見、聞、同住，一切諸病皆得消滅。菩薩摩訶薩菩提心藥亦復如是，一切善根、智慧、方便、菩薩願智共所攝持，若有眾生見、聞、同住、憶念之者，諸煩惱病悉得除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有藥，為呪所持，若有眾生見、聞、同住，一切諸病皆得消滅。菩薩摩訶薩菩提心藥亦復如是，一切善根、智慧、方便、菩薩願智共所攝持，若有眾生見、聞、同住、憶念之者，諸煩惱病悉得除滅。

「善男子！譬如有人，常持甘露，其身畢竟不變不壞。菩薩摩訶薩亦復如是，若常憶持菩提心露，令願智身畢竟不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人，常持甘露，其身畢竟不變不壞。菩薩摩訶薩亦復如是，若常憶持菩提心露，令願智身畢竟不壞。

「善男子！如機關木人，若無有楔，身即離散，不能運動。菩薩摩訶薩亦復如是，無菩提心，行即分散，不能成就一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如機關木人，若無有楔，身即離散，不能運動。菩薩摩訶薩亦復如是，無菩提心，行即分散，不能成就一切佛法。

「善男子！如轉輪王，有沈香寶，名曰：象藏；若燒此香，王四種兵悉騰虛空。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，若發此意，即令菩薩一切善根永出三界，行如來智無為空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如轉輪王，有沈香寶，名曰：象藏；若燒此香，王四種兵悉騰虛空。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，若發此意，即令菩薩一切善根永出三界，行如來智無為空中。

「善男子！譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處、一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處、一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。

「善男子！譬如有樹，名曰：無根，不從根生，而枝、葉、華、果悉皆繁茂。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，無根可得，而能長養一切智智神通大願；枝、葉、華、果，扶疎蔭映，普覆世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有樹，名曰：無根，不從根生，而枝、葉、華、果悉皆繁茂。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，無根可得，而能長養一切智智神通大願；枝、葉、華、果，扶疎蔭映，普覆世間。

「善男子！譬如金剛，非劣惡器及以破器所能容持，唯除全具上妙之器。菩提心金剛亦復如是，非下劣眾生慳、嫉、破戒、懈怠、妄念、無智器中所能容持，亦非退失殊勝志願、散亂、惡覺眾生器中所能容持，唯除菩薩深心寶器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，非劣惡器及以破器所能容持，唯除全具上妙之器。菩提心金剛亦復如是，非下劣眾生慳、嫉、破戒、懈怠、妄念、無智器中所能容持，亦非退失殊勝志願、散亂、惡覺眾生器中所能容持，唯除菩薩深心寶器。

「善男子！譬如金剛，能穿眾寶。菩提心金剛亦復如是，悉能穿徹一切法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，能穿眾寶。菩提心金剛亦復如是，悉能穿徹一切法寶。

「善男子！譬如金剛，能壞眾山。菩提心金剛亦復如是，悉能摧壞諸邪見山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，能壞眾山。菩提心金剛亦復如是，悉能摧壞諸邪見山。

「善男子！譬如金剛，雖破不全，一切眾寶猶不能及。菩提心金剛亦復如是，雖復志劣，少有虧損，猶勝一切二乘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，雖破不全，一切眾寶猶不能及。菩提心金剛亦復如是，雖復志劣，少有虧損，猶勝一切二乘功德。

「善男子！譬如金剛，雖有損缺，猶能除滅一切貧窮。菩提心金剛亦復如是，雖有損缺，不進諸行，猶能捨離一切生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，雖有損缺，猶能除滅一切貧窮。菩提心金剛亦復如是，雖有損缺，不進諸行，猶能捨離一切生死。

「善男子！如小金剛，悉能破壞一切諸物。菩提心金剛亦復如是，入少境界，即破一切無知諸惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如小金剛，悉能破壞一切諸物。菩提心金剛亦復如是，入少境界，即破一切無知諸惑。

「善男子！譬如金剛，非凡人所得。菩提心金剛亦復如是，非劣意眾生之所能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，非凡人所得。菩提心金剛亦復如是，非劣意眾生之所能得。

「善男子！譬如金剛，不識寶人不知其能、不得其用。菩提心金剛亦復如是，不知法人不了其能、不得其用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，不識寶人不知其能、不得其用。菩提心金剛亦復如是，不知法人不了其能、不得其用。

「善男子！譬如金剛，無能銷滅。菩提心金剛亦復如是，一切諸法無能銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，無能銷滅。菩提心金剛亦復如是，一切諸法無能銷滅。

「善男子！如金剛杵，諸大力人皆不能持，唯除有大那羅延力。菩提之心亦復如是，一切二乘皆不能持，唯除菩薩廣大因緣堅固善力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如金剛杵，諸大力人皆不能持，唯除有大那羅延力。菩提之心亦復如是，一切二乘皆不能持，唯除菩薩廣大因緣堅固善力。

「善男子！譬如金剛，一切諸物無能壞者，而能普壞一切諸物，然其體性無所損減。菩提之心亦復如是，普於三世無數劫中，教化眾生，修行苦行，聲聞、緣覺所不能者咸能作之，然其畢竟無有疲厭亦無損壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，一切諸物無能壞者，而能普壞一切諸物，然其體性無所損減。菩提之心亦復如是，普於三世無數劫中，教化眾生，修行苦行，聲聞、緣覺所不能者咸能作之，然其畢竟無有疲厭亦無損壞。

「善男子！譬如金剛，餘不能持，唯金剛地之所能持。菩提之心亦復如是，聲聞、緣覺皆不能持，唯除趣向薩婆若者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，餘不能持，唯金剛地之所能持。菩提之心亦復如是，聲聞、緣覺皆不能持，唯除趣向薩婆若者。

「善男子！如金剛器，無有瑕缺用盛於水，永不滲漏而入於地。菩提心金剛器亦復如是，盛善根水，永不滲漏，令入諸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如金剛器，無有瑕缺用盛於水，永不滲漏而入於地。菩提心金剛器亦復如是，盛善根水，永不滲漏，令入諸趣。

「善男子！如金剛際，能持大地，不令墜沒。菩提之心亦復如是，能持菩薩一切行願，不令墜沒入於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如金剛際，能持大地，不令墜沒。菩提之心亦復如是，能持菩薩一切行願，不令墜沒入於三界。

「善男子！譬如金剛，久處水中，不爛不濕。菩提之心亦復如是，於一切劫，處在生死業惑水中，無壞無變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，久處水中，不爛不濕。菩提之心亦復如是，於一切劫，處在生死業惑水中，無壞無變。

「善男子！譬如金剛，一切諸火不能燒然、不能令熱。菩提之心亦復如是，一切生死諸煩惱火不能燒然、不能令熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如金剛，一切諸火不能燒然、不能令熱。菩提之心亦復如是，一切生死諸煩惱火不能燒然、不能令熱。

「善男子！譬如三千世界之中金剛座上，能持諸佛坐於道場、降伏諸魔、成等正覺，非是餘座之所能持。菩提心座亦復如是，能持菩薩一切願行、諸波羅蜜、諸忍、諸地、迴向、受記、修集菩提助道之法、供養諸佛、聞法受行，一切餘心所不能持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如三千世界之中金剛座上，能持諸佛坐於道場、降伏諸魔、成等正覺，非是餘座之所能持。菩提心座亦復如是，能持菩薩一切願行、諸波羅蜜、諸忍、諸地、迴向、受記、修集菩提助道之法、供養諸佛、聞法受行，一切餘心所不能持。

「善男子！菩提心者，成就如是無量無邊乃至不可說不可說殊勝功德。若有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，則獲如是勝功德法。是故，善男子！汝獲善利！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行，已得如是大功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩提心者，成就如是無量無邊乃至不可說不可說殊勝功德。若有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，則獲如是勝功德法。是故，善男子！汝獲善利！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行，已得如是大功德故。

「善男子！如汝所問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？善男子！汝可入此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中周遍觀察，則能了知學菩薩行，學已成就無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如汝所問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？善男子！汝可入此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中周遍觀察，則能了知學菩薩行，學已成就無量功德。」