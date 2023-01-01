大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 78 卷
大方廣佛華嚴經卷第七十八
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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入法界品第三十九之十九
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爾時，善財童子合掌恭敬，重白彌勒菩薩摩訶薩言：
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「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？
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「大聖！一切如來授尊者記，一生當得阿耨多羅三藐三菩提；若一生當得無上菩提，則已超越一切菩薩所住處，則已出過一切菩薩離生位，則已圓滿一切波羅蜜，則已深入一切諸忍門，則已具足一切菩薩地，則已遊戲一切解脫門，則已成就一切三昧法，則已通達一切菩薩行，則已證得一切陀羅尼辯才，則已於一切菩薩自在中而得自在，則已積集一切菩薩助道法，則已遊戲智慧方便，則已出生大神通智，則已成就一切學處，則已圓滿一切妙行，則已滿足一切大願，則已領受一切佛所記，則已了知一切諸乘門，則已堪受一切如來所護念，則已能攝一切佛菩提，則已能持一切佛法藏，則已能持一切諸佛菩薩祕密藏，則已能於一切菩薩眾中為上首，則已能為破煩惱魔軍大勇將，則已能作出生死曠野大導師，則已能作治諸惑重病大醫王，則已能於一切眾生中為最勝，則已能於一切世主中得自在，則已能於一切聖人中最第一，則已能於一切聲聞、獨覺中最增上，則已能於生死海中為船師，則已能布調伏一切眾生網，則已能觀一切眾生根，則已能攝一切眾生界，則已能守護一切菩薩眾，則已能談議一切菩薩事，則已能往詣一切如來所，則已能住止一切如來會，則已能現身一切眾生前，則已能於一切世法無所染，則已能超越一切魔境界，則已能安住一切佛境界，則已能到一切菩薩無礙境，則已能精勤供養一切佛，則已與一切諸佛法同體性，已繫妙法繒，已受佛灌頂，已住一切智，已能普生一切佛法，已能速踐一切智位。
「大聖！一切如來授尊者記，一生當得阿耨多羅三藐三菩提；若一生當得無上菩提，則已超越一切菩薩所住處，則已出過一切菩薩離生位，則已圓滿一切波羅蜜，則已深入一切諸忍門，則已具足一切菩薩地，則已遊戲一切解脫門，則已成就一切三昧法，則已通達一切菩薩行，則已證得一切陀羅尼辯才，則已於一切菩薩自在中而得自在，則已積集一切菩薩助道法，則已遊戲智慧方便，則已出生大神通智，則已成就一切學處，則已圓滿一切妙行，則已滿足一切大願，則已領受一切佛所記，則已了知一切諸乘門，則已堪受一切如來所護念，則已能攝一切佛菩提，則已能持一切佛法藏，則已能持一切諸佛菩薩祕密藏，則已能於一切菩薩眾中為上首，則已能為破煩惱魔軍大勇將，則已能作出生死曠野大導師，則已能作治諸惑重病大醫王，則已能於一切眾生中為最勝，則已能於一切世主中得自在，則已能於一切聖人中最第一，則已能於一切聲聞、獨覺中最增上，則已能於生死海中為船師，則已能布調伏一切眾生網，則已能觀一切眾生根，則已能攝一切眾生界，則已能守護一切菩薩眾，則已能談議一切菩薩事，則已能往詣一切如來所，則已能住止一切如來會，則已能現身一切眾生前，則已能於一切世法無所染，則已能超越一切魔境界，則已能安住一切佛境界，則已能到一切菩薩無礙境，則已能精勤供養一切佛，則已與一切諸佛法同體性，已繫妙法繒，已受佛灌頂，已住一切智，已能普生一切佛法，已能速踐一切智位。
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「大聖！菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？隨所修學，疾得具足一切佛法，悉能度脫所念眾生，普能成滿所發大願，普能究竟所起諸行，普能安慰一切天人，不負自身，不斷三寶，不虛一切佛菩薩種，能持一切諸佛法眼。如是等事，願皆為說！」
「大聖！菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？隨所修學，疾得具足一切佛法，悉能度脫所念眾生，普能成滿所發大願，普能究竟所起諸行，普能安慰一切天人，不負自身，不斷三寶，不虛一切佛菩薩種，能持一切諸佛法眼。如是等事，願皆為說！」
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爾時，彌勒菩薩摩訶薩觀察一切道場眾會，指示善財而作是言：
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「諸仁者！汝等見此長者子，今於我所問菩薩行諸功德不？諸仁者！此長者子，勇猛精進，志願無雜，深心堅固，恒不退轉；具勝希望，如救頭然，無有厭足；樂善知識，親近供養，處處尋求，承事請法。諸仁者！此長者子，曩於福城受文殊教，展轉南行求善知識，經由一百一十善知識已，然後而來至於我所，未曾暫起一念疲懈。
「諸仁者！汝等見此長者子，今於我所問菩薩行諸功德不？諸仁者！此長者子，勇猛精進，志願無雜，深心堅固，恒不退轉；具勝希望，如救頭然，無有厭足；樂善知識，親近供養，處處尋求，承事請法。諸仁者！此長者子，曩於福城受文殊教，展轉南行求善知識，經由一百一十善知識已，然後而來至於我所，未曾暫起一念疲懈。
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「諸仁者！此長者子甚為難有，趣向大乘，乘於大慧，發大勇猛，擐大悲甲，以大慈心救護眾生，起大精進波羅蜜行，作大商主護諸眾生，為大法船度諸有海，住於大道，集大法寶，修諸廣大助道之法；如是之人，難可得聞，難可得見，難得親近、同居、共行。何以故？此長者子發心救護一切眾生，令一切眾生，解脫諸苦，超諸惡趣，離諸險難，破無明闇，出生死野，息諸趣輪，度魔境界，不著世法，出欲淤泥，斷貪鞅，解見縛，壞想宅，絕迷道，摧慢幢，拔惑箭，撤睡蓋，裂愛網，滅無明，度有流，離諂幻，淨心垢，斷癡惑，出生死。
「諸仁者！此長者子甚為難有，趣向大乘，乘於大慧，發大勇猛，擐大悲甲，以大慈心救護眾生，起大精進波羅蜜行，作大商主護諸眾生，為大法船度諸有海，住於大道，集大法寶，修諸廣大助道之法；如是之人，難可得聞，難可得見，難得親近、同居、共行。何以故？此長者子發心救護一切眾生，令一切眾生，解脫諸苦，超諸惡趣，離諸險難，破無明闇，出生死野，息諸趣輪，度魔境界，不著世法，出欲淤泥，斷貪鞅，解見縛，壞想宅，絕迷道，摧慢幢，拔惑箭，撤睡蓋，裂愛網，滅無明，度有流，離諂幻，淨心垢，斷癡惑，出生死。
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「諸仁者！此長者子，為被四流漂泊者，造大法船；為被見泥沒溺者，立大法橋；為被癡暗昏迷者，然大智燈；為行生死曠野者，開示聖道；為嬰煩惱重病者，調和法藥；為遭生、老、死苦者，飲以甘露，令其安隱；為入貪、恚、癡火者，沃以定水，使得清涼；多憂惱者，慰諭使安；繫有獄者，曉誨令出；入見網者，開以智劍；住界城者，示諸脫門；在險難者，導安隱處；懼結賊者，與無畏法；墮惡趣者，授慈悲手；拘害蘊者，示涅槃城；界蛇所纏，解以聖道；著於六處空聚落者，以智慧光引之令出；住邪濟者，令入正濟；近惡友者，示其善友；樂凡法者，誨以聖法；著生死者，令其趣入一切智城。
「諸仁者！此長者子，為被四流漂泊者，造大法船；為被見泥沒溺者，立大法橋；為被癡暗昏迷者，然大智燈；為行生死曠野者，開示聖道；為嬰煩惱重病者，調和法藥；為遭生、老、死苦者，飲以甘露，令其安隱；為入貪、恚、癡火者，沃以定水，使得清涼；多憂惱者，慰諭使安；繫有獄者，曉誨令出；入見網者，開以智劍；住界城者，示諸脫門；在險難者，導安隱處；懼結賊者，與無畏法；墮惡趣者，授慈悲手；拘害蘊者，示涅槃城；界蛇所纏，解以聖道；著於六處空聚落者，以智慧光引之令出；住邪濟者，令入正濟；近惡友者，示其善友；樂凡法者，誨以聖法；著生死者，令其趣入一切智城。
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「諸仁者！此長者子，恒以此行救護眾生，發菩提心未甞休息，求大乘道曾無懈倦，飲諸法水不生厭足，恒勤積集助道之行，常樂清淨一切法門，修菩薩行不捨精進，成滿諸願善行方便，見善知識情無厭足，事善知識身不疲懈，聞善知識所有教誨常樂順行未曾違逆。
「諸仁者！此長者子，恒以此行救護眾生，發菩提心未甞休息，求大乘道曾無懈倦，飲諸法水不生厭足，恒勤積集助道之行，常樂清淨一切法門，修菩薩行不捨精進，成滿諸願善行方便，見善知識情無厭足，事善知識身不疲懈，聞善知識所有教誨常樂順行未曾違逆。
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「諸仁者！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是為希有；若發心已，又能如是精進方便集諸佛法，倍為希有；又能如是求菩薩道，又能如是淨菩薩行，又能如是事善知識，又能如是如救頭然，又能如是順知識教，又能如是堅固修行，又能如是集菩提分，又能如是不求一切名聞利養，又能如是不捨菩薩純一之心，又能如是不樂家宅、不著欲樂、不戀父母親戚知識，但樂追求菩薩伴侶，又能如是不顧身命，唯願勤修一切智道，應知展轉倍更難得。
「諸仁者！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是為希有；若發心已，又能如是精進方便集諸佛法，倍為希有；又能如是求菩薩道，又能如是淨菩薩行，又能如是事善知識，又能如是如救頭然，又能如是順知識教，又能如是堅固修行，又能如是集菩提分，又能如是不求一切名聞利養，又能如是不捨菩薩純一之心，又能如是不樂家宅、不著欲樂、不戀父母親戚知識，但樂追求菩薩伴侶，又能如是不顧身命，唯願勤修一切智道，應知展轉倍更難得。
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「諸仁者！餘諸菩薩經於無量百千萬億那由他劫，乃能滿足菩薩願行，乃能親近諸佛菩提；此長者子，於一生內，則能淨佛剎，則能化眾生，則能以智慧深入法界，則能成就諸波羅蜜，則能增廣一切諸行，則能圓滿一切大願，則能超出一切魔業，則能承事一切善友，則能清淨諸菩薩道，則能具足普賢諸行。」
「諸仁者！餘諸菩薩經於無量百千萬億那由他劫，乃能滿足菩薩願行，乃能親近諸佛菩提；此長者子，於一生內，則能淨佛剎，則能化眾生，則能以智慧深入法界，則能成就諸波羅蜜，則能增廣一切諸行，則能圓滿一切大願，則能超出一切魔業，則能承事一切善友，則能清淨諸菩薩道，則能具足普賢諸行。」
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爾時，彌勒菩薩摩訶薩如是稱歎善財童子種種功德，令無量百千眾生發菩提心已，告善財言：
爾時，彌勒菩薩摩訶薩如是稱歎善財童子種種功德，令無量百千眾生發菩提心已，告善財言：
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「善哉善哉！善男子！汝為饒益一切世間，汝為救護一切眾生，汝為勤求一切佛法故，發阿耨多羅三藐三菩提心。
「善哉善哉！善男子！汝為饒益一切世間，汝為救護一切眾生，汝為勤求一切佛法故，發阿耨多羅三藐三菩提心。
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「善男子！汝獲善利，汝善得人身，汝善住壽命，汝善值如來出現，汝善見文殊師利大善知識。汝身是善器，為諸善根之所潤澤。汝為白法之所資持，所有解欲悉已清淨，已為諸佛共所護念，已為善友共所攝受。何以故？
「善男子！汝獲善利，汝善得人身，汝善住壽命，汝善值如來出現，汝善見文殊師利大善知識。汝身是善器，為諸善根之所潤澤。汝為白法之所資持，所有解欲悉已清淨，已為諸佛共所護念，已為善友共所攝受。何以故？
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「善男子！菩提心者，猶如種子，能生一切諸佛法故；菩提心者，猶如良田，能長眾生白淨法故；菩提心者，猶如大地，能持一切諸世間故；菩提心者，猶如淨水，能洗一切煩惱垢故；菩提心者，猶如大風，普於世間無所礙故；菩提心者，猶如盛火，能燒一切諸見薪故；菩提心者，猶如淨日，普照一切諸世間故；菩提心者，猶如盛月，諸白淨法悉圓滿故；菩提心者，猶如明燈，能放種種法光明故；菩提心者，猶如淨目，普見一切安危處故；菩提心者，猶如大道，普令得入大智城故；菩提心者，猶如正濟，令其得離諸邪法故；菩提心者，猶如大車，普能運載諸菩薩故；菩提心者，猶如門戶，開示一切菩薩行故；菩提心者，猶如宮殿，安住修習三昧法故；菩提心者，猶如園苑，於中遊戲受法樂故；菩提心者，猶如舍宅，安隱一切諸眾生故；菩提心者，則為所歸，利益一切諸世間故；菩提心者，則為所依，諸菩薩行所依處故；菩提心者，猶如慈父，訓導一切諸菩薩故；菩提心者，猶如慈母，生長一切諸菩薩故；菩提心者，猶如乳母，養育一切諸菩薩故；菩提心者，猶如善友，成益一切諸菩薩故；菩提心者，猶如君主，勝出一切二乘人故；菩提心者，猶如帝王，一切願中得自在故；菩提心者，猶如大海，一切功德悉入中故；菩提心者，如須彌山，於諸眾生心平等故；菩提心者，如鐵圍山，攝持一切諸世間故；菩提心者，猶如雪山，長養一切智慧藥故；菩提心者，猶如香山，出生一切功德香故；菩提心者，猶如虛空，諸妙功德廣無邊故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切世間法故；菩提心者，如調慧象，其心善順不獷戾故；菩提心者，如良善馬，遠離一切諸惡性故；菩提心者，如調御師，守護大乘一切法故；菩提心者，猶如良藥，能治一切煩惱病故；菩提心者，猶如坑穽，陷沒一切諸惡法故；菩提心者，猶如金剛，悉能穿徹一切法故；菩提心者，猶如香篋，能貯一切功德香故；菩提心者，猶如妙華，一切世間所樂見故；菩提心者，如白栴檀，除眾欲熱使清涼故；菩提心者，如黑沈香，能熏法界悉周遍故；菩提心者，如善見藥王，能破一切煩惱病故；菩提心者，如毘笈摩藥，能拔一切諸惑箭故；菩提心者，猶如帝釋，一切主中最為尊故；菩提心者，如毘沙門，能斷一切貧窮苦故；菩提心者，如功德天，一切功德所莊嚴故；菩提心者，如莊嚴具，莊嚴一切諸菩薩故；菩提心者，如劫燒火，能燒一切諸有為故；菩提心者，如無生根藥，長養一切諸佛法故；菩提心者，猶如龍珠，能消一切煩惱毒故；菩提心者，如水清珠，能清一切煩惱濁故；菩提心者
「善男子！菩提心者，猶如種子，能生一切諸佛法故；菩提心者，猶如良田，能長眾生白淨法故；菩提心者，猶如大地，能持一切諸世間故；菩提心者，猶如淨水，能洗一切煩惱垢故；菩提心者，猶如大風，普於世間無所礙故；菩提心者，猶如盛火，能燒一切諸見薪故；菩提心者，猶如淨日，普照一切諸世間故；菩提心者，猶如盛月，諸白淨法悉圓滿故；菩提心者，猶如明燈，能放種種法光明故；菩提心者，猶如淨目，普見一切安危處故；菩提心者，猶如大道，普令得入大智城故；菩提心者，猶如正濟，令其得離諸邪法故；菩提心者，猶如大車，普能運載諸菩薩故；菩提心者，猶如門戶，開示一切菩薩行故；菩提心者，猶如宮殿，安住修習三昧法故；菩提心者，猶如園苑，於中遊戲受法樂故；菩提心者，猶如舍宅，安隱一切諸眾生故；菩提心者，則為所歸，利益一切諸世間故；菩提心者，則為所依，諸菩薩行所依處故；菩提心者，猶如慈父，訓導一切諸菩薩故；菩提心者，猶如慈母，生長一切諸菩薩故；菩提心者，猶如乳母，養育一切諸菩薩故；菩提心者，猶如善友，成益一切諸菩薩故；菩提心者，猶如君主，勝出一切二乘人故；菩提心者，猶如帝王，一切願中得自在故；菩提心者，猶如大海，一切功德悉入中故；菩提心者，如須彌山，於諸眾生心平等故；菩提心者，如鐵圍山，攝持一切諸世間故；菩提心者，猶如雪山，長養一切智慧藥故；菩提心者，猶如香山，出生一切功德香故；菩提心者，猶如虛空，諸妙功德廣無邊故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切世間法故；菩提心者，如調慧象，其心善順不獷戾故；菩提心者，如良善馬，遠離一切諸惡性故；菩提心者，如調御師，守護大乘一切法故；菩提心者，猶如良藥，能治一切煩惱病故；菩提心者，猶如坑穽，陷沒一切諸惡法故；菩提心者，猶如金剛，悉能穿徹一切法故；菩提心者，猶如香篋，能貯一切功德香故；菩提心者，猶如妙華，一切世間所樂見故；菩提心者，如白栴檀，除眾欲熱使清涼故；菩提心者，如黑沈香，能熏法界悉周遍故；菩提心者，如善見藥王，能破一切煩惱病故；菩提心者，如毘笈摩藥，能拔一切諸惑箭故；菩提心者，猶如帝釋，一切主中最為尊故；菩提心者，如毘沙門，能斷一切貧窮苦故；菩提心者，如功德天，一切功德所莊嚴故；菩提心者，如莊嚴具，莊嚴一切諸菩薩故；菩提心者，如劫燒火，能燒一切諸有為故；菩提心者，如無生根藥，長養一切諸佛法故；菩提心者，猶如龍珠，能消一切煩惱毒故；菩提心者，如水清珠，能清一切煩惱濁故；菩提心者
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，如如意珠，周給一切諸貧乏故；菩提心者，如功德瓶，滿足一切眾生心故；菩提心者，如如意樹，能雨一切莊嚴具故；菩提心者，如鵝羽衣，不受一切生死垢故；菩提心者，如白㲲線，從本已來性清淨故；菩提心者，如快利犁，能治一切眾生田故；菩提心者，如那羅延，能摧一切我見敵故；菩提心者，猶如快箭，能破一切諸苦的故；菩提心者，猶如利矛，能穿一切煩惱甲故；菩提心者，猶如堅甲，能護一切如理心故；菩提心者，猶如利刀，能斬一切煩惱首故；菩提心者，猶如利劍，能斷一切憍慢鎧故；菩提心者，如勇將幢，能伏一切諸魔軍故；菩提心者，猶如利鋸，能截一切無明樹故；菩提心者，猶如利斧，能伐一切諸苦樹故；菩提心者，猶如兵仗，能防一切諸苦難故；菩提心者，猶如善手，防護一切諸度身故；菩提心者，猶如好足，安立一切諸功德故；菩提心者，猶如眼藥，滅除一切無明翳故；菩提心者，猶如鉗鑷，能拔一切身見刺故；菩提心者，猶如臥具，息除生死諸勞苦故；菩提心者，如善知識，能解一切生死縛故；菩提心者，如好珍財，能除一切貧窮事故；菩提心者，如大導師，善知菩薩出要道故；菩提心者，猶如伏藏，出功德財無匱乏故；菩提心者，猶如涌泉，生智慧水無窮盡故；菩提心者，猶如明鏡，普現一切法門像故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切諸罪垢故；菩提心者，猶如大河，流引一切度攝法故；菩提心者，如大龍王，能雨一切妙法雨故；菩提心者，猶如命根，任持菩薩大悲身故；菩提心者，猶如甘露，能令安住不死界故；菩提心者，猶如大網，普攝一切諸眾生故；菩提心者，猶如羂索，攝取一切所應化故；菩提心者，猶如鉤餌，出有淵中所居者故；菩提心者，如阿伽陀藥，能令無病永安隱故；菩提心者，如除毒藥，悉能消歇貪愛毒故；菩提心者，如善持呪，能除一切顛倒毒故；菩提心者，猶如疾風，能卷一切諸障霧故；菩提心者，如大寶洲，出生一切覺分寶故；菩提心者，如好種性，出生一切白淨法故；菩提心者，猶如住宅，諸功德法所依處故；菩提心者，猶如市肆，菩薩商人貿易處故；菩提心者，如鍊金藥，能治一切煩惱垢故；菩提心者，猶如好蜜，圓滿一切功德味故；菩提心者，猶如正道，令諸菩薩入智城故；菩提心者，猶如好器，能持一切白淨法故；菩提心者，猶如時雨，能滅一切煩惱塵故；菩提心者，則為住處，一切菩薩所住處故；菩提心者，則為壽行，不取聲聞解脫果故；菩提心者，如淨瑠璃，自性明潔無諸垢故；菩提心者，如帝青寶，出過世間二乘智故；菩提心者，如更漏鼓，覺諸眾生煩
，如如意珠，周給一切諸貧乏故；菩提心者，如功德瓶，滿足一切眾生心故；菩提心者，如如意樹，能雨一切莊嚴具故；菩提心者，如鵝羽衣，不受一切生死垢故；菩提心者，如白㲲線，從本已來性清淨故；菩提心者，如快利犁，能治一切眾生田故；菩提心者，如那羅延，能摧一切我見敵故；菩提心者，猶如快箭，能破一切諸苦的故；菩提心者，猶如利矛，能穿一切煩惱甲故；菩提心者，猶如堅甲，能護一切如理心故；菩提心者，猶如利刀，能斬一切煩惱首故；菩提心者，猶如利劍，能斷一切憍慢鎧故；菩提心者，如勇將幢，能伏一切諸魔軍故；菩提心者，猶如利鋸，能截一切無明樹故；菩提心者，猶如利斧，能伐一切諸苦樹故；菩提心者，猶如兵仗，能防一切諸苦難故；菩提心者，猶如善手，防護一切諸度身故；菩提心者，猶如好足，安立一切諸功德故；菩提心者，猶如眼藥，滅除一切無明翳故；菩提心者，猶如鉗鑷，能拔一切身見刺故；菩提心者，猶如臥具，息除生死諸勞苦故；菩提心者，如善知識，能解一切生死縛故；菩提心者，如好珍財，能除一切貧窮事故；菩提心者，如大導師，善知菩薩出要道故；菩提心者，猶如伏藏，出功德財無匱乏故；菩提心者，猶如涌泉，生智慧水無窮盡故；菩提心者，猶如明鏡，普現一切法門像故；菩提心者，猶如蓮華，不染一切諸罪垢故；菩提心者，猶如大河，流引一切度攝法故；菩提心者，如大龍王，能雨一切妙法雨故；菩提心者，猶如命根，任持菩薩大悲身故；菩提心者，猶如甘露，能令安住不死界故；菩提心者，猶如大網，普攝一切諸眾生故；菩提心者，猶如羂索，攝取一切所應化故；菩提心者，猶如鉤餌，出有淵中所居者故；菩提心者，如阿伽陀藥，能令無病永安隱故；菩提心者，如除毒藥，悉能消歇貪愛毒故；菩提心者，如善持呪，能除一切顛倒毒故；菩提心者，猶如疾風，能卷一切諸障霧故；菩提心者，如大寶洲，出生一切覺分寶故；菩提心者，如好種性，出生一切白淨法故；菩提心者，猶如住宅，諸功德法所依處故；菩提心者，猶如市肆，菩薩商人貿易處故；菩提心者，如鍊金藥，能治一切煩惱垢故；菩提心者，猶如好蜜，圓滿一切功德味故；菩提心者，猶如正道，令諸菩薩入智城故；菩提心者，猶如好器，能持一切白淨法故；菩提心者，猶如時雨，能滅一切煩惱塵故；菩提心者，則為住處，一切菩薩所住處故；菩提心者，則為壽行，不取聲聞解脫果故；菩提心者，如淨瑠璃，自性明潔無諸垢故；菩提心者，如帝青寶，出過世間二乘智故；菩提心者，如更漏鼓，覺諸眾生煩
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惱睡故；菩提心者，如清淨水，性本澄潔無垢濁故；菩提心者，如閻浮金，映奪一切有為善故；菩提心者，如大山王，超出一切諸世間故；菩提心者，則為所歸，不拒一切諸來者故；菩提心者，則為義利，能除一切衰惱事故；菩提心者，則為妙寶，能令一切心歡喜故；菩提心者，如大施會，充滿一切眾生心故；菩提心者，則為尊勝，諸眾生心無與等故；菩提心者，猶如伏藏，能攝一切諸佛法故；菩提心者，如因陀羅網，能伏煩惱阿脩羅故；菩提心者，如婆樓那風，能動一切所應化故；菩提心者，如因陀羅火，能燒一切諸惑習故；菩提心者，如佛支提，一切世間應供養故。
惱睡故；菩提心者，如清淨水，性本澄潔無垢濁故；菩提心者，如閻浮金，映奪一切有為善故；菩提心者，如大山王，超出一切諸世間故；菩提心者，則為所歸，不拒一切諸來者故；菩提心者，則為義利，能除一切衰惱事故；菩提心者，則為妙寶，能令一切心歡喜故；菩提心者，如大施會，充滿一切眾生心故；菩提心者，則為尊勝，諸眾生心無與等故；菩提心者，猶如伏藏，能攝一切諸佛法故；菩提心者，如因陀羅網，能伏煩惱阿脩羅故；菩提心者，如婆樓那風，能動一切所應化故；菩提心者，如因陀羅火，能燒一切諸惑習故；菩提心者，如佛支提，一切世間應供養故。
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「善男子！菩提心者，成就如是無量功德；舉要言之，應知悉與一切佛法諸功德等。何以故？因菩提心出生一切諸菩薩行，三世如來從菩提心而出生故。是故，善男子！若有發阿耨多羅三藐三菩提心者，則已出生無量功德，普能攝取一切智道。
「善男子！菩提心者，成就如是無量功德；舉要言之，應知悉與一切佛法諸功德等。何以故？因菩提心出生一切諸菩薩行，三世如來從菩提心而出生故。是故，善男子！若有發阿耨多羅三藐三菩提心者，則已出生無量功德，普能攝取一切智道。
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「善男子！譬如有人，得無畏藥，離五恐怖。何等為五？所謂：火不能燒，毒不能中，刀不能傷，水不能漂，煙不能熏。菩薩摩訶薩亦復如是，得一切智菩提心藥，貪火不燒，瞋毒不中，惑刀不傷，有流不漂，諸覺觀煙不能熏害。
「善男子！譬如有人，得無畏藥，離五恐怖。何等為五？所謂：火不能燒，毒不能中，刀不能傷，水不能漂，煙不能熏。菩薩摩訶薩亦復如是，得一切智菩提心藥，貪火不燒，瞋毒不中，惑刀不傷，有流不漂，諸覺觀煙不能熏害。
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「善男子！譬如有人，得解脫藥，終無橫難。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心解脫智藥，永離一切生死橫難。
「善男子！譬如有人，得解脫藥，終無橫難。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心解脫智藥，永離一切生死橫難。
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「善男子！譬如有人，持摩訶應伽藥，毒蛇聞氣，即皆遠去。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心大應伽藥，一切煩惱諸惡毒蛇，聞其氣者，悉皆散滅。
「善男子！譬如有人，持摩訶應伽藥，毒蛇聞氣，即皆遠去。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心大應伽藥，一切煩惱諸惡毒蛇，聞其氣者，悉皆散滅。
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「善男子！譬如有人，持無勝藥，一切怨敵無能勝者。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心無能勝藥，悉能降伏一切魔軍。
「善男子！譬如有人，持無勝藥，一切怨敵無能勝者。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心無能勝藥，悉能降伏一切魔軍。
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「善男子！譬如有人，持毘笈摩藥，能令毒箭自然墮落。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心毘笈摩藥，令貪、恚、癡、諸邪見箭自然墮落。
「善男子！譬如有人，持毘笈摩藥，能令毒箭自然墮落。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心毘笈摩藥，令貪、恚、癡、諸邪見箭自然墮落。
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「善男子！譬如有人，持善見藥，能除一切所有諸病。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心善見藥王，悉除一切諸煩惱病。
「善男子！譬如有人，持善見藥，能除一切所有諸病。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心善見藥王，悉除一切諸煩惱病。
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「善男子！如有藥樹，名：珊陀那，有取其皮以塗瘡者，瘡即除愈；然其樹皮，隨取隨生，終不可盡。菩薩摩訶薩從菩提心生一切智樹亦復如是，若有得見而生信者，煩惱業瘡悉得消滅，一切智樹初無所損。
「善男子！如有藥樹，名：珊陀那，有取其皮以塗瘡者，瘡即除愈；然其樹皮，隨取隨生，終不可盡。菩薩摩訶薩從菩提心生一切智樹亦復如是，若有得見而生信者，煩惱業瘡悉得消滅，一切智樹初無所損。
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「善男子！如有藥樹，名：無生根，以其力故，增長一切閻浮提樹。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，以其力故，增長一切學與無學及諸菩薩所有善法
「善男子！如有藥樹，名：無生根，以其力故，增長一切閻浮提樹。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，以其力故，增長一切學與無學及諸菩薩所有善法
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「善男子！譬如有藥，名：阿藍婆，若用塗身，身之與心咸有堪能。菩薩摩訶薩得菩提心阿藍婆藥亦復如是，令其身心增長善法。
「善男子！譬如有藥，名：阿藍婆，若用塗身，身之與心咸有堪能。菩薩摩訶薩得菩提心阿藍婆藥亦復如是，令其身心增長善法。
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「善男子！譬如有人，得念力藥，凡所聞事憶持不忘。菩薩摩訶薩得菩提心念力妙藥，悉能聞持一切佛法皆無忘失。
「善男子！譬如有人，得念力藥，凡所聞事憶持不忘。菩薩摩訶薩得菩提心念力妙藥，悉能聞持一切佛法皆無忘失。
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「善男子！譬如有藥，名：大蓮華，其有服者住壽一劫。菩薩摩訶薩服菩提心大蓮華藥亦復如是，於無數劫，壽命自在。
「善男子！譬如有藥，名：大蓮華，其有服者住壽一劫。菩薩摩訶薩服菩提心大蓮華藥亦復如是，於無數劫，壽命自在。
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「善男子！譬如有人，執翳形藥，人與非人悉不能見。菩薩摩訶薩執菩提心翳形妙藥，一切諸魔不能得見。
「善男子！譬如有人，執翳形藥，人與非人悉不能見。菩薩摩訶薩執菩提心翳形妙藥，一切諸魔不能得見。
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「善男子！如海有珠，名：普集眾寶，此珠若在，假使劫火焚燒世間，能令此海減於一滴，無有是處。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，住於菩薩大願海中，若常憶持不令退失，能壞菩薩一善根者，終無是處；若退其心，一切善法即皆散滅。
「善男子！如海有珠，名：普集眾寶，此珠若在，假使劫火焚燒世間，能令此海減於一滴，無有是處。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，住於菩薩大願海中，若常憶持不令退失，能壞菩薩一善根者，終無是處；若退其心，一切善法即皆散滅。
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「善男子！如有摩尼，名：大光明，有以此珠瓔珞身者，映蔽一切寶莊嚴具，所有光明悉皆不現。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，瓔珞其身，映蔽一切二乘心寶，諸莊嚴具悉無光彩。
「善男子！如有摩尼，名：大光明，有以此珠瓔珞身者，映蔽一切寶莊嚴具，所有光明悉皆不現。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，瓔珞其身，映蔽一切二乘心寶，諸莊嚴具悉無光彩。
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「善男子！如水清珠，能清濁水。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，能清一切煩惱垢濁。
「善男子！如水清珠，能清濁水。菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是，能清一切煩惱垢濁。
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「善男子！譬如有人，得住水寶，繫其身上，入大海中，不為水害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心住水妙寶，入於一切生死海中，終不沈沒。
「善男子！譬如有人，得住水寶，繫其身上，入大海中，不為水害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心住水妙寶，入於一切生死海中，終不沈沒。
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「善男子！譬如有人，得龍寶珠，持入龍宮，一切龍蛇不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍寶珠，入欲界中，煩惱龍蛇不能為害。
「善男子！譬如有人，得龍寶珠，持入龍宮，一切龍蛇不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心大龍寶珠，入欲界中，煩惱龍蛇不能為害。
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「善男子！譬如帝釋，著摩尼冠，映蔽一切諸餘天眾。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大願寶冠，超過一切三界眾生。
「善男子！譬如帝釋，著摩尼冠，映蔽一切諸餘天眾。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大願寶冠，超過一切三界眾生。
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「善男子！譬如有人，得如意珠，除滅一切貧窮之苦。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心如意寶珠，遠離一切邪命怖畏。
「善男子！譬如有人，得如意珠，除滅一切貧窮之苦。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心如意寶珠，遠離一切邪命怖畏。
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「善男子！譬如有人，得日精珠，持向日光而生於火。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心智日寶珠，持向智光而生智火。
「善男子！譬如有人，得日精珠，持向日光而生於火。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心智日寶珠，持向智光而生智火。
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「善男子！譬如有人，得月精珠，持向月光而生於水。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心月精寶珠，持此心珠，鑒迴向光，而生一切善根願水。
「善男子！譬如有人，得月精珠，持向月光而生於水。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心月精寶珠，持此心珠，鑒迴向光，而生一切善根願水。
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「善男子！譬如龍王，首戴如意摩尼寶冠，遠離一切怨敵怖畏。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大悲寶冠，遠離一切惡道諸難。
「善男子！譬如龍王，首戴如意摩尼寶冠，遠離一切怨敵怖畏。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心大悲寶冠，遠離一切惡道諸難。
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「善男子！如有寶珠，名：一切世間莊嚴藏，若有得者，令其所欲悉得充滿，而此寶珠無所損減。菩提心寶亦復如是，若有得者，令其所願悉得滿足，而菩提心無有損減。
「善男子！如有寶珠，名：一切世間莊嚴藏，若有得者，令其所欲悉得充滿，而此寶珠無所損減。菩提心寶亦復如是，若有得者，令其所願悉得滿足，而菩提心無有損減。
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「善男子！如轉輪王，有摩尼寶，置於宮中，放大光明，破一切暗。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心大摩尼寶，住於欲界，放大智光，悉破諸趣無明黑暗。
「善男子！如轉輪王，有摩尼寶，置於宮中，放大光明，破一切暗。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心大摩尼寶，住於欲界，放大智光，悉破諸趣無明黑暗。
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「善男子！譬如帝青大摩尼寶，若有為此光明所觸，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，觀察諸法迴向善根，靡不即同菩提心色。
「善男子！譬如帝青大摩尼寶，若有為此光明所觸，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，觀察諸法迴向善根，靡不即同菩提心色。
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「善男子！如瑠璃寶，於百千歲處不淨中，不為臭穢之所染著，性本淨故。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，於百千劫住欲界中，不為欲界過患所染，猶如法界性清淨故。
「善男子！如瑠璃寶，於百千歲處不淨中，不為臭穢之所染著，性本淨故。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，於百千劫住欲界中，不為欲界過患所染，猶如法界性清淨故。
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「善男子！譬如有寶，名：淨光明，悉能映蔽一切寶色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，悉能映蔽一切凡夫二乘功德。
「善男子！譬如有寶，名：淨光明，悉能映蔽一切寶色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，悉能映蔽一切凡夫二乘功德。
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「善男子！譬如有寶，名為：火焰，悉能除滅一切暗冥。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，能滅一切無知暗冥。
「善男子！譬如有寶，名為：火焰，悉能除滅一切暗冥。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，能滅一切無知暗冥。
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「善男子！譬如海中有無價寶，商人採得，船載入城；諸餘摩尼百千萬種，光色、價直無與等者。菩提心寶亦復如是，住於生死大海之中，菩薩摩訶薩乘大願船，深心相續，載之來入解脫城中，二乘功德無能及者。
「善男子！譬如海中有無價寶，商人採得，船載入城；諸餘摩尼百千萬種，光色、價直無與等者。菩提心寶亦復如是，住於生死大海之中，菩薩摩訶薩乘大願船，深心相續，載之來入解脫城中，二乘功德無能及者。
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「善男子！如有寶珠，名：自在王，處閻浮洲，去日月輪四萬由旬，日月宮中所有莊嚴，其珠影現悉皆具足。菩薩摩訶薩發菩提心淨功德寶亦復如是，住生死中，照法界空，佛智日月一切功德悉於中現。
「善男子！如有寶珠，名：自在王，處閻浮洲，去日月輪四萬由旬，日月宮中所有莊嚴，其珠影現悉皆具足。菩薩摩訶薩發菩提心淨功德寶亦復如是，住生死中，照法界空，佛智日月一切功德悉於中現。
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「善男子！如有寶珠，名：自在王，日月光明所照之處，一切財寶、衣服等物，所有價直悉不能及。菩薩摩訶薩發菩提心自在王寶亦復如是，一切智光所照之處，三世所有天人、二乘漏無漏善一切功德皆不能及。
「善男子！如有寶珠，名：自在王，日月光明所照之處，一切財寶、衣服等物，所有價直悉不能及。菩薩摩訶薩發菩提心自在王寶亦復如是，一切智光所照之處，三世所有天人、二乘漏無漏善一切功德皆不能及。
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「善男子！海中有寶，名曰：海藏，普現海中諸莊嚴事。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，普能顯現一切智海諸莊嚴事。
「善男子！海中有寶，名曰：海藏，普現海中諸莊嚴事。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，普能顯現一切智海諸莊嚴事。
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「善男子！譬如天上閻浮檀金，唯除心王大摩尼寶，餘無及者。菩薩摩訶薩發菩提心閻浮檀金亦復如是，除一切智心王大寶，餘無及者。
「善男子！譬如天上閻浮檀金，唯除心王大摩尼寶，餘無及者。菩薩摩訶薩發菩提心閻浮檀金亦復如是，除一切智心王大寶，餘無及者。
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「善男子！譬如有人，善調龍法，於諸龍中而得自在。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善調龍法，於諸一切煩惱龍中而得自在。
「善男子！譬如有人，善調龍法，於諸龍中而得自在。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心善調龍法，於諸一切煩惱龍中而得自在。
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「善男子！譬如勇士，被執鎧仗，一切怨敵無能降伏。菩薩摩訶薩亦復如是，被執菩提大心鎧仗，一切業惑諸惡怨敵無能屈伏。
「善男子！譬如勇士，被執鎧仗，一切怨敵無能降伏。菩薩摩訶薩亦復如是，被執菩提大心鎧仗，一切業惑諸惡怨敵無能屈伏。
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「善男子！譬如天上黑栴檀香，若燒一銖，其香普熏小千世界，三千世界滿中珍寶所有價直皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，一念功德普熏法界，聲聞、緣覺一切功德皆所不及。
「善男子！譬如天上黑栴檀香，若燒一銖，其香普熏小千世界，三千世界滿中珍寶所有價直皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，一念功德普熏法界，聲聞、緣覺一切功德皆所不及。
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「善男子！如白栴檀，若以塗身，悉能除滅一切熱惱，令其身心普得清涼；菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，能除一切虛妄、分別、貪、恚、癡等諸惑熱惱，令其具足智慧清涼。
「善男子！如白栴檀，若以塗身，悉能除滅一切熱惱，令其身心普得清涼；菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，能除一切虛妄、分別、貪、恚、癡等諸惑熱惱，令其具足智慧清涼。
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「善男子！如須彌山，若有近者，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心山亦復如是，若有近者，悉得同其一切智色。
「善男子！如須彌山，若有近者，即同其色。菩薩摩訶薩菩提心山亦復如是，若有近者，悉得同其一切智色。
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「善男子！譬如波利質多羅樹，其皮香氣，閻浮提中若婆師迦、若薝蔔迦、若蘇摩那，如是等華所有香氣皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，所發大願功德之香，一切二乘無漏戒定、智慧解脫、解脫知見諸功德香悉不能及。
「善男子！譬如波利質多羅樹，其皮香氣，閻浮提中若婆師迦、若薝蔔迦、若蘇摩那，如是等華所有香氣皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，所發大願功德之香，一切二乘無漏戒定、智慧解脫、解脫知見諸功德香悉不能及。
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「善男子！譬如波利質多羅樹，雖未開華，應知即是無量諸華出生之處。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，雖未開發一切智華，應知即是無數天人眾菩提華所生之處。
「善男子！譬如波利質多羅樹，雖未開華，應知即是無量諸華出生之處。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，雖未開發一切智華，應知即是無數天人眾菩提華所生之處。
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「善男子！譬如波利質多羅華，一日熏衣，薝蔔迦華、婆利師華、蘇摩那華雖千歲熏亦不能及。菩薩摩訶薩菩提心華亦復如是，一生所熏諸功德香，普徹十方一切佛所，一切二乘無漏功德百千劫熏所不能及。
「善男子！譬如波利質多羅華，一日熏衣，薝蔔迦華、婆利師華、蘇摩那華雖千歲熏亦不能及。菩薩摩訶薩菩提心華亦復如是，一生所熏諸功德香，普徹十方一切佛所，一切二乘無漏功德百千劫熏所不能及。
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「善男子！如海島中生椰子樹，根、莖、枝、葉及以華果，一切眾生恒取受用無時暫歇。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，始從發起悲願之心，乃至成佛，正法住世，常時利益一切世間無有間歇。
「善男子！如海島中生椰子樹，根、莖、枝、葉及以華果，一切眾生恒取受用無時暫歇。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，始從發起悲願之心，乃至成佛，正法住世，常時利益一切世間無有間歇。
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「善男子！如有藥汁，名：訶宅迦，人或得之，以其一兩變千兩銅，悉成真金，非千兩銅能變此藥。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心迴向智藥，普變一切業惑等法，悉使成於一切智相，非業惑等能變其心。
「善男子！如有藥汁，名：訶宅迦，人或得之，以其一兩變千兩銅，悉成真金，非千兩銅能變此藥。菩薩摩訶薩亦復如是，以菩提心迴向智藥，普變一切業惑等法，悉使成於一切智相，非業惑等能變其心。
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「善男子！譬如小火，隨所焚燒，其焰轉熾。菩薩摩訶薩菩提心火亦復如是，隨所攀緣，智焰增長。
「善男子！譬如小火，隨所焚燒，其焰轉熾。菩薩摩訶薩菩提心火亦復如是，隨所攀緣，智焰增長。
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「善男子！譬如一燈，然百千燈，其本一燈無減無盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，普然三世諸佛智燈，而其心燈無減無盡。
「善男子！譬如一燈，然百千燈，其本一燈無減無盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，普然三世諸佛智燈，而其心燈無減無盡。
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「善男子！譬如一燈，入於闇室，百千年闇悉能破盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，入於眾生心室之內，百千萬億不可說劫諸業煩惱、種種闇障悉能除盡。
「善男子！譬如一燈，入於闇室，百千年闇悉能破盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，入於眾生心室之內，百千萬億不可說劫諸業煩惱、種種闇障悉能除盡。
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「善男子！譬如燈炷，隨其大小而發光明；若益膏油，明終不絕。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，大願為炷，光照法界；益大悲油，教化眾生，莊嚴國土，施作佛事，無有休息。
「善男子！譬如燈炷，隨其大小而發光明；若益膏油，明終不絕。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，大願為炷，光照法界；益大悲油，教化眾生，莊嚴國土，施作佛事，無有休息。
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「善男子！譬如他化自在天王，冠閻浮檀真金天冠，欲界天子諸莊嚴具皆不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，冠菩提心大願天冠，一切凡夫、二乘功德皆不能及。
「善男子！譬如他化自在天王，冠閻浮檀真金天冠，欲界天子諸莊嚴具皆不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，冠菩提心大願天冠，一切凡夫、二乘功德皆不能及。
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「善男子！如師子王哮吼之時，師子兒聞皆增勇健，餘獸聞之即皆竄伏。佛師子王菩提心吼應知亦爾，諸菩薩聞增長功德，有所得者聞皆退散。
「善男子！如師子王哮吼之時，師子兒聞皆增勇健，餘獸聞之即皆竄伏。佛師子王菩提心吼應知亦爾，諸菩薩聞增長功德，有所得者聞皆退散。
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「善男子！譬如有人，以師子筋而為樂絃；其音既奏，餘絃悉絕。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子波羅蜜身菩提心筋為法樂絃；其音既奏，一切五欲及以二乘諸功德絃悉皆斷滅。
「善男子！譬如有人，以師子筋而為樂絃；其音既奏，餘絃悉絕。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子波羅蜜身菩提心筋為法樂絃；其音既奏，一切五欲及以二乘諸功德絃悉皆斷滅。
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「善男子！譬如有人，以牛羊等種種諸乳，假使積集盈於大海，以師子乳一滴投中，悉令變壞，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子菩提心乳，著無量劫業煩惱乳大海之中，悉令壞滅，直過無礙，終不住於二乘解脫。
「善男子！譬如有人，以牛羊等種種諸乳，假使積集盈於大海，以師子乳一滴投中，悉令變壞，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，以如來師子菩提心乳，著無量劫業煩惱乳大海之中，悉令壞滅，直過無礙，終不住於二乘解脫。
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「善男子！譬如迦陵頻伽鳥，在卵㲉中有大勢力，一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，於生死㲉發菩提心，所有大悲功德勢力，聲聞、緣覺無能及者。
「善男子！譬如迦陵頻伽鳥，在卵㲉中有大勢力，一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是，於生死㲉發菩提心，所有大悲功德勢力，聲聞、緣覺無能及者。
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「善男子！如金翅鳥王子，初始生時，目則明利，飛則勁捷，一切諸鳥雖久成長無能及者。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，為佛王子，智慧清淨，大悲勇猛，一切二乘雖百千劫久修道行所不能及。
「善男子！如金翅鳥王子，初始生時，目則明利，飛則勁捷，一切諸鳥雖久成長無能及者。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心，為佛王子，智慧清淨，大悲勇猛，一切二乘雖百千劫久修道行所不能及。
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「善男子！如有壯夫，手執利矛，刺堅密甲，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，執菩提心銛利快矛，刺諸邪見隨眠密甲，悉能穿徹無有障礙。
「善男子！如有壯夫，手執利矛，刺堅密甲，直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是，執菩提心銛利快矛，刺諸邪見隨眠密甲，悉能穿徹無有障礙。
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「善男子！譬如摩訶那伽大力勇士，若奮威怒，於其額上必生瘡疱；瘡若未合，閻浮提中一切人民無能制伏。菩薩摩訶薩亦復如是，若起大悲，必定發於菩提之心；心未捨來，一切世間魔及魔民不能為害。
「善男子！譬如摩訶那伽大力勇士，若奮威怒，於其額上必生瘡疱；瘡若未合，閻浮提中一切人民無能制伏。菩薩摩訶薩亦復如是，若起大悲，必定發於菩提之心；心未捨來，一切世間魔及魔民不能為害。
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「善男子！譬如射師有諸弟子，雖未慣習其師技藝，然其智慧、方便、善巧，餘一切人所不能及。菩薩摩訶薩初始發心亦復如是，雖未慣習一切智行，然其所有願、智、解、欲，一切世間凡夫、二乘悉不能及。
「善男子！譬如射師有諸弟子，雖未慣習其師技藝，然其智慧、方便、善巧，餘一切人所不能及。菩薩摩訶薩初始發心亦復如是，雖未慣習一切智行，然其所有願、智、解、欲，一切世間凡夫、二乘悉不能及。
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「善男子！如人學射，先安其足，後習其法。菩薩摩訶薩亦復如是，欲學如來一切智道，先當安住菩提之心，然後修行一切佛法。
「善男子！如人學射，先安其足，後習其法。菩薩摩訶薩亦復如是，欲學如來一切智道，先當安住菩提之心，然後修行一切佛法。
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「善男子！譬如幻師，將作幻事，先當起意憶持幻法，然後所作悉得成就。菩薩摩訶薩亦復如是，將起一切諸佛菩薩神通幻事，先當起意發菩提心，然後一切悉得成就。
「善男子！譬如幻師，將作幻事，先當起意憶持幻法，然後所作悉得成就。菩薩摩訶薩亦復如是，將起一切諸佛菩薩神通幻事，先當起意發菩提心，然後一切悉得成就。
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「善男子！譬如幻術，無色現色。菩薩摩訶薩菩提心相亦復如是，雖無有色，不可覩見，然能普於十方法界示現種種功德莊嚴。
「善男子！譬如幻術，無色現色。菩薩摩訶薩菩提心相亦復如是，雖無有色，不可覩見，然能普於十方法界示現種種功德莊嚴。
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「善男子！譬如貓貍，纔見於鼠，鼠即入穴不敢復出。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，暫以慧眼觀諸惑業，皆即竄匿不復出生。
「善男子！譬如貓貍，纔見於鼠，鼠即入穴不敢復出。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，暫以慧眼觀諸惑業，皆即竄匿不復出生。
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「善男子！譬如有人，著閻浮金莊嚴之具，映蔽一切皆如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心莊嚴之具，映蔽一切凡夫二乘功德莊嚴悉無光色。
「善男子！譬如有人，著閻浮金莊嚴之具，映蔽一切皆如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是，著菩提心莊嚴之具，映蔽一切凡夫二乘功德莊嚴悉無光色。
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「善男子！如好磁石，少分之力，即能吸壞諸鐵鉤鎖。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，若起一念，悉能壞滅一切見欲無明鉤鎖。
「善男子！如好磁石，少分之力，即能吸壞諸鐵鉤鎖。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，若起一念，悉能壞滅一切見欲無明鉤鎖。
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「善男子！如有磁石，鐵若見之，即皆散去，無留住者。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，諸業煩惱、二乘解脫，若暫見之，即皆散滅，亦無住者。
「善男子！如有磁石，鐵若見之，即皆散去，無留住者。菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是，諸業煩惱、二乘解脫，若暫見之，即皆散滅，亦無住者。
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「善男子！譬如有人，善入大海，一切水族無能為害；假使入於摩竭魚口，亦不為彼之所吞噬。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心入生死海，諸業煩惱不能為害；假使入於聲聞、緣覺實際法中，亦不為其之所留難。
「善男子！譬如有人，善入大海，一切水族無能為害；假使入於摩竭魚口，亦不為彼之所吞噬。菩薩摩訶薩亦復如是，發菩提心入生死海，諸業煩惱不能為害；假使入於聲聞、緣覺實際法中，亦不為其之所留難。
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「善男子！譬如有人，飲甘露漿，一切諸物不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，飲菩提心甘露法漿，不墮聲聞、辟支佛地，以具廣大悲願力故。
「善男子！譬如有人，飲甘露漿，一切諸物不能為害。菩薩摩訶薩亦復如是，飲菩提心甘露法漿，不墮聲聞、辟支佛地，以具廣大悲願力故。
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「善男子！譬如有人，得安繕那藥以塗其目，雖行人間，人所不見。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心安繕那藥，能以方便入魔境界，一切眾魔所不能見。
「善男子！譬如有人，得安繕那藥以塗其目，雖行人間，人所不見。菩薩摩訶薩亦復如是，得菩提心安繕那藥，能以方便入魔境界，一切眾魔所不能見。
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「善男子！譬如有人，依附於王，不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心大勢力王，不畏障、蓋、惡道之難。
「善男子！譬如有人，依附於王，不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心大勢力王，不畏障、蓋、惡道之難。
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「善男子！譬如有人，住於水中，不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是，住菩提心善根水中，不畏二乘解脫智火。
「善男子！譬如有人，住於水中，不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是，住菩提心善根水中，不畏二乘解脫智火。
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「善男子！譬如有人，依倚猛將，即不怖畏一切怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心勇猛大將，不畏一切惡行怨敵。
「善男子！譬如有人，依倚猛將，即不怖畏一切怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是，依菩提心勇猛大將，不畏一切惡行怨敵。
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「善男子！如釋天王，執金剛杵，摧伏一切阿脩羅眾。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心金剛之杵，摧伏一切諸魔外道。
「善男子！如釋天王，執金剛杵，摧伏一切阿脩羅眾。菩薩摩訶薩亦復如是，持菩提心金剛之杵，摧伏一切諸魔外道。
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「善男子！譬如有人，服延齡藥，長得充健，不老不瘦。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心延齡之藥，於無數劫修菩薩行，心無疲厭亦無染著。
「善男子！譬如有人，服延齡藥，長得充健，不老不瘦。菩薩摩訶薩亦復如是，服菩提心延齡之藥，於無數劫修菩薩行，心無疲厭亦無染著。
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「善男子！譬如有人，調和藥汁，必當先取好清淨水。菩薩摩訶薩亦復如是，欲修菩薩一切行願，先當發起菩提之心。
「善男子！譬如有人，調和藥汁，必當先取好清淨水。菩薩摩訶薩亦復如是，欲修菩薩一切行願，先當發起菩提之心。
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「善男子！如人護身，先護命根。菩薩摩訶薩亦復如是，護持佛法，亦當先護菩提之心。
「善男子！如人護身，先護命根。菩薩摩訶薩亦復如是，護持佛法，亦當先護菩提之心。
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「善男子！譬如有人，命根若斷，不能利益父母、宗親。菩薩摩訶薩亦復如是，捨菩提心，不能利益一切眾生，不能成就諸佛功德。
「善男子！譬如有人，命根若斷，不能利益父母、宗親。菩薩摩訶薩亦復如是，捨菩提心，不能利益一切眾生，不能成就諸佛功德。
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「善男子！譬如大海，無能壞者。菩提心海亦復如是，諸業煩惱、二乘之心所不能壞。
「善男子！譬如大海，無能壞者。菩提心海亦復如是，諸業煩惱、二乘之心所不能壞。
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「善男子！譬如日光，星宿光明不能映蔽。菩提心日亦復如是，一切二乘無漏智光所不能蔽。
「善男子！譬如日光，星宿光明不能映蔽。菩提心日亦復如是，一切二乘無漏智光所不能蔽。
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「善男子！如王子初生，即為大臣之所尊重，以種性自在故。菩薩摩訶薩亦復如是，於佛法中發菩提心，即為耆宿久修梵行聲聞、緣覺所共尊重，以大悲自在故。
「善男子！如王子初生，即為大臣之所尊重，以種性自在故。菩薩摩訶薩亦復如是，於佛法中發菩提心，即為耆宿久修梵行聲聞、緣覺所共尊重，以大悲自在故。
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「善男子！譬如王子，年雖幼稚，一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是，雖初發心修菩薩行，二乘耆舊皆應敬禮。
「善男子！譬如王子，年雖幼稚，一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是，雖初發心修菩薩行，二乘耆舊皆應敬禮。
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「善男子！譬如王子，雖於一切臣佐之中未得自在，已具王相，不與一切諸臣佐等，以生處尊勝故。菩薩摩訶薩亦復如是，雖於一切業煩惱中未得自在，然已具足菩提之相，不與一切二乘齊等，以種性第一故。
「善男子！譬如王子，雖於一切臣佐之中未得自在，已具王相，不與一切諸臣佐等，以生處尊勝故。菩薩摩訶薩亦復如是，雖於一切業煩惱中未得自在，然已具足菩提之相，不與一切二乘齊等，以種性第一故。
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「善男子！譬如清淨摩尼妙寶，眼有翳故見為不淨。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，無智不信謂為不淨。
「善男子！譬如清淨摩尼妙寶，眼有翳故見為不淨。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是，無智不信謂為不淨。
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「善男子！譬如有藥，為呪所持，若有眾生見、聞、同住，一切諸病皆得消滅。菩薩摩訶薩菩提心藥亦復如是，一切善根、智慧、方便、菩薩願智共所攝持，若有眾生見、聞、同住、憶念之者，諸煩惱病悉得除滅。
「善男子！譬如有藥，為呪所持，若有眾生見、聞、同住，一切諸病皆得消滅。菩薩摩訶薩菩提心藥亦復如是，一切善根、智慧、方便、菩薩願智共所攝持，若有眾生見、聞、同住、憶念之者，諸煩惱病悉得除滅。
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「善男子！譬如有人，常持甘露，其身畢竟不變不壞。菩薩摩訶薩亦復如是，若常憶持菩提心露，令願智身畢竟不壞。
「善男子！譬如有人，常持甘露，其身畢竟不變不壞。菩薩摩訶薩亦復如是，若常憶持菩提心露，令願智身畢竟不壞。
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「善男子！如機關木人，若無有楔，身即離散，不能運動。菩薩摩訶薩亦復如是，無菩提心，行即分散，不能成就一切佛法。
「善男子！如機關木人，若無有楔，身即離散，不能運動。菩薩摩訶薩亦復如是，無菩提心，行即分散，不能成就一切佛法。
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「善男子！如轉輪王，有沈香寶，名曰：象藏；若燒此香，王四種兵悉騰虛空。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，若發此意，即令菩薩一切善根永出三界，行如來智無為空中。
「善男子！如轉輪王，有沈香寶，名曰：象藏；若燒此香，王四種兵悉騰虛空。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是，若發此意，即令菩薩一切善根永出三界，行如來智無為空中。
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「善男子！譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處、一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。
「善男子！譬如金剛，唯從金剛處及金處生，非餘寶處生。菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是，唯從大悲救護眾生金剛處、一切智智殊勝境界金處而生，非餘眾生善根處生。
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「善男子！譬如有樹，名曰：無根，不從根生，而枝、葉、華、果悉皆繁茂。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，無根可得，而能長養一切智智神通大願；枝、葉、華、果，扶疎蔭映，普覆世間。
「善男子！譬如有樹，名曰：無根，不從根生，而枝、葉、華、果悉皆繁茂。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是，無根可得，而能長養一切智智神通大願；枝、葉、華、果，扶疎蔭映，普覆世間。
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「善男子！譬如金剛，非劣惡器及以破器所能容持，唯除全具上妙之器。菩提心金剛亦復如是，非下劣眾生慳、嫉、破戒、懈怠、妄念、無智器中所能容持，亦非退失殊勝志願、散亂、惡覺眾生器中所能容持，唯除菩薩深心寶器。
「善男子！譬如金剛，非劣惡器及以破器所能容持，唯除全具上妙之器。菩提心金剛亦復如是，非下劣眾生慳、嫉、破戒、懈怠、妄念、無智器中所能容持，亦非退失殊勝志願、散亂、惡覺眾生器中所能容持，唯除菩薩深心寶器。
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「善男子！譬如金剛，能穿眾寶。菩提心金剛亦復如是，悉能穿徹一切法寶。
「善男子！譬如金剛，能穿眾寶。菩提心金剛亦復如是，悉能穿徹一切法寶。
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「善男子！譬如金剛，能壞眾山。菩提心金剛亦復如是，悉能摧壞諸邪見山。
「善男子！譬如金剛，能壞眾山。菩提心金剛亦復如是，悉能摧壞諸邪見山。
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「善男子！譬如金剛，雖破不全，一切眾寶猶不能及。菩提心金剛亦復如是，雖復志劣，少有虧損，猶勝一切二乘功德。
「善男子！譬如金剛，雖破不全，一切眾寶猶不能及。菩提心金剛亦復如是，雖復志劣，少有虧損，猶勝一切二乘功德。
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「善男子！譬如金剛，雖有損缺，猶能除滅一切貧窮。菩提心金剛亦復如是，雖有損缺，不進諸行，猶能捨離一切生死。
「善男子！譬如金剛，雖有損缺，猶能除滅一切貧窮。菩提心金剛亦復如是，雖有損缺，不進諸行，猶能捨離一切生死。
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「善男子！如小金剛，悉能破壞一切諸物。菩提心金剛亦復如是，入少境界，即破一切無知諸惑。
「善男子！如小金剛，悉能破壞一切諸物。菩提心金剛亦復如是，入少境界，即破一切無知諸惑。
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「善男子！譬如金剛，非凡人所得。菩提心金剛亦復如是，非劣意眾生之所能得。
「善男子！譬如金剛，非凡人所得。菩提心金剛亦復如是，非劣意眾生之所能得。
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「善男子！譬如金剛，不識寶人不知其能、不得其用。菩提心金剛亦復如是，不知法人不了其能、不得其用。
「善男子！譬如金剛，不識寶人不知其能、不得其用。菩提心金剛亦復如是，不知法人不了其能、不得其用。
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「善男子！譬如金剛，無能銷滅。菩提心金剛亦復如是，一切諸法無能銷滅。
「善男子！譬如金剛，無能銷滅。菩提心金剛亦復如是，一切諸法無能銷滅。
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「善男子！如金剛杵，諸大力人皆不能持，唯除有大那羅延力。菩提之心亦復如是，一切二乘皆不能持，唯除菩薩廣大因緣堅固善力。
「善男子！如金剛杵，諸大力人皆不能持，唯除有大那羅延力。菩提之心亦復如是，一切二乘皆不能持，唯除菩薩廣大因緣堅固善力。
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「善男子！譬如金剛，一切諸物無能壞者，而能普壞一切諸物，然其體性無所損減。菩提之心亦復如是，普於三世無數劫中，教化眾生，修行苦行，聲聞、緣覺所不能者咸能作之，然其畢竟無有疲厭亦無損壞。
「善男子！譬如金剛，一切諸物無能壞者，而能普壞一切諸物，然其體性無所損減。菩提之心亦復如是，普於三世無數劫中，教化眾生，修行苦行，聲聞、緣覺所不能者咸能作之，然其畢竟無有疲厭亦無損壞。
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「善男子！譬如金剛，餘不能持，唯金剛地之所能持。菩提之心亦復如是，聲聞、緣覺皆不能持，唯除趣向薩婆若者。
「善男子！譬如金剛，餘不能持，唯金剛地之所能持。菩提之心亦復如是，聲聞、緣覺皆不能持，唯除趣向薩婆若者。
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「善男子！如金剛器，無有瑕缺用盛於水，永不滲漏而入於地。菩提心金剛器亦復如是，盛善根水，永不滲漏，令入諸趣。
「善男子！如金剛器，無有瑕缺用盛於水，永不滲漏而入於地。菩提心金剛器亦復如是，盛善根水，永不滲漏，令入諸趣。
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「善男子！如金剛際，能持大地，不令墜沒。菩提之心亦復如是，能持菩薩一切行願，不令墜沒入於三界。
「善男子！如金剛際，能持大地，不令墜沒。菩提之心亦復如是，能持菩薩一切行願，不令墜沒入於三界。
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「善男子！譬如金剛，久處水中，不爛不濕。菩提之心亦復如是，於一切劫，處在生死業惑水中，無壞無變。
「善男子！譬如金剛，久處水中，不爛不濕。菩提之心亦復如是，於一切劫，處在生死業惑水中，無壞無變。
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「善男子！譬如金剛，一切諸火不能燒然、不能令熱。菩提之心亦復如是，一切生死諸煩惱火不能燒然、不能令熱。
「善男子！譬如金剛，一切諸火不能燒然、不能令熱。菩提之心亦復如是，一切生死諸煩惱火不能燒然、不能令熱。
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「善男子！譬如三千世界之中金剛座上，能持諸佛坐於道場、降伏諸魔、成等正覺，非是餘座之所能持。菩提心座亦復如是，能持菩薩一切願行、諸波羅蜜、諸忍、諸地、迴向、受記、修集菩提助道之法、供養諸佛、聞法受行，一切餘心所不能持。
「善男子！譬如三千世界之中金剛座上，能持諸佛坐於道場、降伏諸魔、成等正覺，非是餘座之所能持。菩提心座亦復如是，能持菩薩一切願行、諸波羅蜜、諸忍、諸地、迴向、受記、修集菩提助道之法、供養諸佛、聞法受行，一切餘心所不能持。
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「善男子！菩提心者，成就如是無量無邊乃至不可說不可說殊勝功德。若有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，則獲如是勝功德法。是故，善男子！汝獲善利！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行，已得如是大功德故。
「善男子！菩提心者，成就如是無量無邊乃至不可說不可說殊勝功德。若有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，則獲如是勝功德法。是故，善男子！汝獲善利！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行，已得如是大功德故。
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「善男子！如汝所問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？善男子！汝可入此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中周遍觀察，則能了知學菩薩行，學已成就無量功德。」
「善男子！如汝所問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？善男子！汝可入此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中周遍觀察，則能了知學菩薩行，學已成就無量功德。」
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大方廣佛華嚴經卷第七十八
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