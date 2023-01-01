大方廣佛華嚴經卷第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十七

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十八

爾時，善財童子漸次南行，至妙意華門城，見德生童子、有德童女，頂禮其足，右遶畢已，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？唯願慈哀，為我宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸次南行，至妙意華門城，見德生童子、有德童女，頂禮其足，右遶畢已，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？唯願慈哀，為我宣說！」

時，童子、童女告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，童子、童女告善財言：

「善男子！我等證得菩薩解脫，名為：幻住。得此解脫故，見一切世界皆幻住，因緣所生故；一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；一切世間皆幻住，無明、有愛等展轉緣生故；一切法皆幻住，我見等種種幻緣所生故；一切三世皆幻住，我見等顛倒智所生故；一切眾生生滅、生老病死、憂悲苦惱皆幻住，虛妄分別所生故；一切國土皆幻住，想倒、心倒、見倒無明所現故；一切聲聞、辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；一切菩薩皆幻住，能自調伏教化眾生諸行願法之所成故；一切菩薩眾會、變化、調伏、諸所施為皆幻住，願智幻所成故。善男子！幻境自性不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我等證得菩薩解脫，名為：幻住。得此解脫故，見一切世界皆幻住，因緣所生故；一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；一切世間皆幻住，無明、有愛等展轉緣生故；一切法皆幻住，我見等種種幻緣所生故；一切三世皆幻住，我見等顛倒智所生故；一切眾生生滅、生老病死、憂悲苦惱皆幻住，虛妄分別所生故；一切國土皆幻住，想倒、心倒、見倒無明所現故；一切聲聞、辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；一切菩薩皆幻住，能自調伏教化眾生諸行願法之所成故；一切菩薩眾會、變化、調伏、諸所施為皆幻住，願智幻所成故。善男子！幻境自性不可思議。

「善男子！我等二人但能知此幻住解脫。如諸菩薩摩訶薩善入無邊諸事幻網，彼功德行，我等云何能知能說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我等二人但能知此幻住解脫。如諸菩薩摩訶薩善入無邊諸事幻網，彼功德行，我等云何能知能說？」

時，童子、童女說自解脫已，以不思議諸善根力，令善財身柔軟光澤，而告之言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，童子、童女說自解脫已，以不思議諸善根力，令善財身柔軟光澤，而告之言：

「善男子！於此南方，有國名：海岸，有園名：大莊嚴，其中有一廣大樓閣，名：毘盧遮那莊嚴藏，從菩薩善根果報生，從菩薩念力、願力、自在力、神通力生，從菩薩善巧方便生，從菩薩福德智慧生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有國名：海岸，有園名：大莊嚴，其中有一廣大樓閣，名：毘盧遮那莊嚴藏，從菩薩善根果報生，從菩薩念力、願力、自在力、神通力生，從菩薩善巧方便生，從菩薩福德智慧生。

「善男子！住不思議解脫菩薩，以大悲心，為諸眾生，現如是境界，集如是莊嚴。彌勒菩薩摩訶薩安處其中，為欲攝受本所生處父母、眷屬及諸人民，令成熟故；又欲令彼同受生、同修行眾生，於大乘中得堅固故；又欲令彼一切眾生，隨住地、隨善根皆成就故；又欲為汝顯示菩薩解脫門故，顯示菩薩遍一切處受生自在故，顯示菩薩以種種身普現一切眾生之前常教化故，顯示菩薩以大悲力普攝一切世間資財而不厭故，顯示菩薩具修諸行知一切行離諸相故，顯示菩薩處處受生了一切生皆無相故。汝詣彼問：菩薩云何行菩薩行？云何修菩薩道？云何學菩薩戒？云何淨菩薩心？云何發菩薩願？云何集菩薩助道具？云何入菩薩所住地？云何滿菩薩波羅蜜？云何獲菩薩無生忍？云何具菩薩功德法？云何事菩薩善知識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！住不思議解脫菩薩，以大悲心，為諸眾生，現如是境界，集如是莊嚴。彌勒菩薩摩訶薩安處其中，為欲攝受本所生處父母、眷屬及諸人民，令成熟故；又欲令彼同受生、同修行眾生，於大乘中得堅固故；又欲令彼一切眾生，隨住地、隨善根皆成就故；又欲為汝顯示菩薩解脫門故，顯示菩薩遍一切處受生自在故，顯示菩薩以種種身普現一切眾生之前常教化故，顯示菩薩以大悲力普攝一切世間資財而不厭故，顯示菩薩具修諸行知一切行離諸相故，顯示菩薩處處受生了一切生皆無相故。汝詣彼問：菩薩云何行菩薩行？云何修菩薩道？云何學菩薩戒？云何淨菩薩心？云何發菩薩願？云何集菩薩助道具？云何入菩薩所住地？云何滿菩薩波羅蜜？云何獲菩薩無生忍？云何具菩薩功德法？云何事菩薩善知識？

「何以故？善男子！彼菩薩摩訶薩通達一切菩薩行，了知一切眾生心，常現其前教化調伏。彼菩薩已滿一切波羅蜜，已住一切菩薩地，已證一切菩薩忍，已入一切菩薩位，已蒙授與具足記，已遊一切菩薩境，已得一切佛神力，已蒙一切如來以一切智甘露法水而灌其頂。善男子！彼善知識能潤澤汝諸善根，能增長汝菩提心，能堅汝志，能益汝善，能長汝菩薩根，能示汝無礙法，能令汝入普賢地，能為汝說菩薩願，能為汝說普賢行，能為汝說一切菩薩行願所成功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善男子！彼菩薩摩訶薩通達一切菩薩行，了知一切眾生心，常現其前教化調伏。彼菩薩已滿一切波羅蜜，已住一切菩薩地，已證一切菩薩忍，已入一切菩薩位，已蒙授與具足記，已遊一切菩薩境，已得一切佛神力，已蒙一切如來以一切智甘露法水而灌其頂。善男子！彼善知識能潤澤汝諸善根，能增長汝菩提心，能堅汝志，能益汝善，能長汝菩薩根，能示汝無礙法，能令汝入普賢地，能為汝說菩薩願，能為汝說普賢行，能為汝說一切菩薩行願所成功德。

「善男子！汝不應修一善、照一法、行一行、發一願、得一記、住一忍，生究竟想；不應以限量心，行於六度，住於十地，淨佛國土，事善知識。何以故？善男子！菩薩摩訶薩應種無量諸善根，應集無量菩提具，應修無量菩提因，應學無量巧迴向，應化無量眾生界，應知無量眾生心，應知無量眾生根，應識無量眾生解，應觀無量眾生行，應調伏無量眾生，應斷無量煩惱，應淨無量業習，應滅無量邪見，應除無量雜染心，應發無量清淨心，應拔無量苦毒箭，應涸無量愛欲海，應破無量無明暗，應摧無量我慢山，應斷無量生死縛，應度無量諸有流，應竭無量受生海，應令無量眾生出五欲淤泥，應使無量眾生離三界牢獄，應置無量眾生於聖道中，應消滅無量貪欲行，應淨治無量瞋恚行，應摧破無量愚癡行，應超無量魔網，應離無量魔業，應淨治菩薩無量欲樂，應增長菩薩無量方便，應出生菩薩無量增上根，應明潔菩薩無量決定解，應趣入菩薩無量平等，應清淨菩薩無量功德，應修治菩薩無量諸行，應示現菩薩無量隨順世間行，應生無量淨信力，應住無量精進力，應淨無量正念力，應滿無量三昧力，應起無量淨慧力，應堅無量勝解力，應集無量福德力，應長無量智慧力，應發起無量菩薩力，應圓滿無量如來力，應分別無量法門，應了知無量法門，應清淨無量法門，應生無量法光明，應作無量法照耀，應照無量品類根，應知無量煩惱病，應集無量妙法藥，應療無量眾生疾，應嚴辦無量甘露供，應往詣無量佛國土，應供養無量諸如來，應入無量菩薩會，應受無量諸佛教，應忍無量眾生罪，應滅無量惡道難，應令無量眾生生善道，應以四攝攝無量眾生，應修無量總持門，應生無量大願門，應修無量大慈、大願力，應勤求無量法常無休息，應起無量思惟力，應起無量神通事，應淨無量智光明，應往無量眾生趣，應受無量諸有生，應現無量差別身，應知無量言辭法，應入無量差別心，應知菩薩大境界，應住菩薩大宮殿，應觀菩薩甚深妙法，應知菩薩難知境界，應行菩薩難行諸行，應具菩薩尊重威德，應踐菩薩難入正位，應知菩薩種種諸行，應現菩薩普遍神力，應受菩薩平等法雲，應廣菩薩無邊行網，應滿菩薩無邊諸度，應受菩薩無量記別，應入菩薩無量忍門，應治菩薩無量諸地，應淨菩薩無量法門，應同諸菩薩，安住無邊劫，供養無量佛，嚴淨不可說佛國土，出生不可說菩薩願。善男子！舉要言之，應普修一切菩薩行，應普化一切眾生界，應普入一切劫，應普生一切處，應普知一切世，應普行一切法，應普淨一切剎，應普滿一切願，應普供一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝不應修一善、照一法、行一行、發一願、得一記、住一忍，生究竟想；不應以限量心，行於六度，住於十地，淨佛國土，事善知識。何以故？善男子！菩薩摩訶薩應種無量諸善根，應集無量菩提具，應修無量菩提因，應學無量巧迴向，應化無量眾生界，應知無量眾生心，應知無量眾生根，應識無量眾生解，應觀無量眾生行，應調伏無量眾生，應斷無量煩惱，應淨無量業習，應滅無量邪見，應除無量雜染心，應發無量清淨心，應拔無量苦毒箭，應涸無量愛欲海，應破無量無明暗，應摧無量我慢山，應斷無量生死縛，應度無量諸有流，應竭無量受生海，應令無量眾生出五欲淤泥，應使無量眾生離三界牢獄，應置無量眾生於聖道中，應消滅無量貪欲行，應淨治無量瞋恚行，應摧破無量愚癡行，應超無量魔網，應離無量魔業，應淨治菩薩無量欲樂，應增長菩薩無量方便，應出生菩薩無量增上根，應明潔菩薩無量決定解，應趣入菩薩無量平等，應清淨菩薩無量功德，應修治菩薩無量諸行，應示現菩薩無量隨順世間行，應生無量淨信力，應住無量精進力，應淨無量正念力，應滿無量三昧力，應起無量淨慧力，應堅無量勝解力，應集無量福德力，應長無量智慧力，應發起無量菩薩力，應圓滿無量如來力，應分別無量法門，應了知無量法門，應清淨無量法門，應生無量法光明，應作無量法照耀，應照無量品類根，應知無量煩惱病，應集無量妙法藥，應療無量眾生疾，應嚴辦無量甘露供，應往詣無量佛國土，應供養無量諸如來，應入無量菩薩會，應受無量諸佛教，應忍無量眾生罪，應滅無量惡道難，應令無量眾生生善道，應以四攝攝無量眾生，應修無量總持門，應生無量大願門，應修無量大慈、大願力，應勤求無量法常無休息，應起無量思惟力，應起無量神通事，應淨無量智光明，應往無量眾生趣，應受無量諸有生，應現無量差別身，應知無量言辭法，應入無量差別心，應知菩薩大境界，應住菩薩大宮殿，應觀菩薩甚深妙法，應知菩薩難知境界，應行菩薩難行諸行，應具菩薩尊重威德，應踐菩薩難入正位，應知菩薩種種諸行，應現菩薩普遍神力，應受菩薩平等法雲，應廣菩薩無邊行網，應滿菩薩無邊諸度，應受菩薩無量記別，應入菩薩無量忍門，應治菩薩無量諸地，應淨菩薩無量法門，應同諸菩薩，安住無邊劫，供養無量佛，嚴淨不可說佛國土，出生不可說菩薩願。善男子！舉要言之，應普修一切菩薩行，應普化一切眾生界，應普入一切劫，應普生一切處，應普知一切世，應普行一切法，應普淨一切剎，應普滿一切願，應普供一切佛，

應普同一切菩薩願，應普事一切善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應普同一切菩薩願，應普事一切善知識。

「善男子！汝求善知識，不應疲倦；見善知識，勿生厭足；請問善知識，勿憚勞苦；親近善知識，勿懷退轉；供養善知識，不應休息；受善知識教，不應倒錯；學善知識行，不應疑惑；聞善知識演說出離門，不應猶豫；見善知識隨順煩惱行，勿生嫌怪；於善知識所生深信尊敬心，不應變改。何以故？善男子！菩薩因善知識，聽聞一切菩薩諸行，成就一切菩薩功德，出生一切菩薩大願，引發一切菩薩善根，積集一切菩薩助道，開發一切菩薩法光明，顯示一切菩薩出離門，修學一切菩薩清淨戒，安住一切菩薩功德法，清淨一切菩薩廣大志，增長一切菩薩堅固心，具足一切菩薩陀羅尼辯才門，得一切菩薩清淨藏，生一切菩薩定光明，得一切菩薩殊勝願，與一切菩薩同一願，聞一切菩薩殊勝法，得一切菩薩祕密處，至一切菩薩法寶洲，增一切菩薩善根芽，長一切菩薩智慧身，護一切菩薩深密藏，持一切菩薩福德聚，淨一切菩薩受生道，受一切菩薩正法雲，入一切菩薩大願路，趣一切如來菩提果，攝取一切菩薩妙行，開示一切菩薩功德，往一切方聽受妙法，讚一切菩薩廣大威德，生一切菩薩大慈悲力，攝一切菩薩勝自在力，生一切菩薩菩提分，作一切菩薩利益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝求善知識，不應疲倦；見善知識，勿生厭足；請問善知識，勿憚勞苦；親近善知識，勿懷退轉；供養善知識，不應休息；受善知識教，不應倒錯；學善知識行，不應疑惑；聞善知識演說出離門，不應猶豫；見善知識隨順煩惱行，勿生嫌怪；於善知識所生深信尊敬心，不應變改。何以故？善男子！菩薩因善知識，聽聞一切菩薩諸行，成就一切菩薩功德，出生一切菩薩大願，引發一切菩薩善根，積集一切菩薩助道，開發一切菩薩法光明，顯示一切菩薩出離門，修學一切菩薩清淨戒，安住一切菩薩功德法，清淨一切菩薩廣大志，增長一切菩薩堅固心，具足一切菩薩陀羅尼辯才門，得一切菩薩清淨藏，生一切菩薩定光明，得一切菩薩殊勝願，與一切菩薩同一願，聞一切菩薩殊勝法，得一切菩薩祕密處，至一切菩薩法寶洲，增一切菩薩善根芽，長一切菩薩智慧身，護一切菩薩深密藏，持一切菩薩福德聚，淨一切菩薩受生道，受一切菩薩正法雲，入一切菩薩大願路，趣一切如來菩提果，攝取一切菩薩妙行，開示一切菩薩功德，往一切方聽受妙法，讚一切菩薩廣大威德，生一切菩薩大慈悲力，攝一切菩薩勝自在力，生一切菩薩菩提分，作一切菩薩利益事。

「善男子！菩薩由善知識任持，不墮惡趣；由善知識攝受，不退大乘；由善知識護念，不毀犯菩薩戒；由善知識守護，不隨逐惡知識；由善知識養育，不缺減菩薩法；由善知識攝取，超越凡夫地；由善知識教誨，超越二乘地；由善知識示導，得出離世間；由善知識長養，能不染世法；由承事善知識，修一切菩薩行；由供養善知識，具一切助道法；由親近善知識，不為業惑之所摧伏；由恃怙善知識，勢力堅固，不怖諸魔；由依止善知識，增長一切菩提分法。何以故？善男子！善知識者，能淨諸障，能滅諸罪，能除諸難，能止諸惡，能破無明長夜黑暗，能壞諸見堅固牢獄，能出生死城，能捨世俗家，能截諸魔網，能拔眾苦箭，能離無智險難處，能出邪見大曠野，能度諸有流，能離諸邪道，能示菩提路，能教菩薩法，能令安住菩薩行，能令趣向一切智，能淨智慧眼，能長菩提心，能生大悲，能演妙行，能說波羅蜜，能擯惡知識，能令住諸地，能令獲諸忍，能令修習一切善根，能令成辦一切道具，能施與一切大功德，能令到一切種智位，能令歡喜集功德，能令踊躍修諸行，能令趣入甚深義，能令開示出離門，能令杜絕諸惡道，能令以法光照耀，能令以法雨潤澤，能令消滅一切惑，能令捨離一切見，能令增長一切佛智慧，能令安住一切佛法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩由善知識任持，不墮惡趣；由善知識攝受，不退大乘；由善知識護念，不毀犯菩薩戒；由善知識守護，不隨逐惡知識；由善知識養育，不缺減菩薩法；由善知識攝取，超越凡夫地；由善知識教誨，超越二乘地；由善知識示導，得出離世間；由善知識長養，能不染世法；由承事善知識，修一切菩薩行；由供養善知識，具一切助道法；由親近善知識，不為業惑之所摧伏；由恃怙善知識，勢力堅固，不怖諸魔；由依止善知識，增長一切菩提分法。何以故？善男子！善知識者，能淨諸障，能滅諸罪，能除諸難，能止諸惡，能破無明長夜黑暗，能壞諸見堅固牢獄，能出生死城，能捨世俗家，能截諸魔網，能拔眾苦箭，能離無智險難處，能出邪見大曠野，能度諸有流，能離諸邪道，能示菩提路，能教菩薩法，能令安住菩薩行，能令趣向一切智，能淨智慧眼，能長菩提心，能生大悲，能演妙行，能說波羅蜜，能擯惡知識，能令住諸地，能令獲諸忍，能令修習一切善根，能令成辦一切道具，能施與一切大功德，能令到一切種智位，能令歡喜集功德，能令踊躍修諸行，能令趣入甚深義，能令開示出離門，能令杜絕諸惡道，能令以法光照耀，能令以法雨潤澤，能令消滅一切惑，能令捨離一切見，能令增長一切佛智慧，能令安住一切佛法門。

「善男子！善知識者，如慈母，出生佛種故；如慈父，廣大利益故；如乳母，守護不令作惡故；如教師，示其菩薩所學故；如善導，能示波羅蜜道故；如良醫，能治煩惱諸病故；如雪山，增長一切智藥故；如勇將，殄除一切怖畏故；如濟客，令出生死暴流故；如船師，令到智慧寶洲故。善男子！常當如是正念思惟諸善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！善知識者，如慈母，出生佛種故；如慈父，廣大利益故；如乳母，守護不令作惡故；如教師，示其菩薩所學故；如善導，能示波羅蜜道故；如良醫，能治煩惱諸病故；如雪山，增長一切智藥故；如勇將，殄除一切怖畏故；如濟客，令出生死暴流故；如船師，令到智慧寶洲故。善男子！常當如是正念思惟諸善知識。

「復次，善男子！汝承事一切善知識，應發如大地心，荷負重任無疲倦故；應發如金剛心，志願堅固不可壞故；應發如鐵圍山心，一切諸苦無能動故；應發如給侍心，所有教令皆隨順故；應發如弟子心，所有訓誨無違逆故；應發如僮僕心，不厭一切諸作務故；應發如養母心，受諸勤苦不告勞故；應發如傭作心，隨所受教無違逆故；應發如除糞人心，離憍慢故；應發如已熟稼心，能低下故；應發如良馬心，離惡性故；應發如大車心，能運重故；應發如調順象心，恒伏從故；應發如須彌山心，不傾動故；應發如良犬心，不害主故；應發如旃荼羅心，離憍慢故；應發如犗牛心，無威怒故；應發如舟船心，往來不倦故；應發如橋梁心，濟渡忘疲故；應發如孝子心，承順顏色故；應發如王子心，遵行教命故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！汝承事一切善知識，應發如大地心，荷負重任無疲倦故；應發如金剛心，志願堅固不可壞故；應發如鐵圍山心，一切諸苦無能動故；應發如給侍心，所有教令皆隨順故；應發如弟子心，所有訓誨無違逆故；應發如僮僕心，不厭一切諸作務故；應發如養母心，受諸勤苦不告勞故；應發如傭作心，隨所受教無違逆故；應發如除糞人心，離憍慢故；應發如已熟稼心，能低下故；應發如良馬心，離惡性故；應發如大車心，能運重故；應發如調順象心，恒伏從故；應發如須彌山心，不傾動故；應發如良犬心，不害主故；應發如旃荼羅心，離憍慢故；應發如犗牛心，無威怒故；應發如舟船心，往來不倦故；應發如橋梁心，濟渡忘疲故；應發如孝子心，承順顏色故；應發如王子心，遵行教命故。

「復次，善男子！汝應於自身生病苦想，於善知識生醫王想，於所說法生良藥想，於所修行生除病想；又應於自身生遠行想，於善知識生導師想，於所說法生正道想，於所修行生遠達想；又應於自身生求度想，於善知識生船師想，於所說法生舟檝想，於所修行生到岸想；又應於自身生苗稼想，於善知識生龍王想，於所說法生時雨想，於所修行生成熟想；又應於自身生貧窮想，於善知識生毘沙門王想，於所說法生財寶想，於所修行生富饒想；又應於自身生弟子想，於善知識生良工想，於所說法生技藝想，於所修行生了知想；又應於自身生恐怖想，於善知識生勇健想，於所說法生器仗想，於所修行生破怨想；又應於自身生商人想，於善知識生導師想，於所說法生珍寶想，於所修行生捃拾想；又應於自身生兒子想，於善知識生父母想，於所說法生家業想，於所修行生紹繼想；又應於自身生王子想，於善知識生大臣想，於所說法生王教想，於所修行生冠王冠想、服王服想、繫王繒想、坐王殿想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！汝應於自身生病苦想，於善知識生醫王想，於所說法生良藥想，於所修行生除病想；又應於自身生遠行想，於善知識生導師想，於所說法生正道想，於所修行生遠達想；又應於自身生求度想，於善知識生船師想，於所說法生舟檝想，於所修行生到岸想；又應於自身生苗稼想，於善知識生龍王想，於所說法生時雨想，於所修行生成熟想；又應於自身生貧窮想，於善知識生毘沙門王想，於所說法生財寶想，於所修行生富饒想；又應於自身生弟子想，於善知識生良工想，於所說法生技藝想，於所修行生了知想；又應於自身生恐怖想，於善知識生勇健想，於所說法生器仗想，於所修行生破怨想；又應於自身生商人想，於善知識生導師想，於所說法生珍寶想，於所修行生捃拾想；又應於自身生兒子想，於善知識生父母想，於所說法生家業想，於所修行生紹繼想；又應於自身生王子想，於善知識生大臣想，於所說法生王教想，於所修行生冠王冠想、服王服想、繫王繒想、坐王殿想。

「善男子！汝應發如是心，作如是意近善知識。何以故？以如是心近善知識，令其志願永得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝應發如是心，作如是意近善知識。何以故？以如是心近善知識，令其志願永得清淨。

「復次，善男子！善知識者長諸善根，譬如雪山長諸藥草；善知識者是佛法器，譬如大海吞納眾流；善知識者是功德處，譬如大海出生眾寶；善知識者淨菩提心，譬如猛火能鍊真金；善知識者出過世法，如須彌山出於大海；善知識者不染世法，譬如蓮華不著於水；善知識者不受諸惡，譬如大海不宿死屍；善知識者增長白法，譬如白月光色圓滿；善知識者照明法界，譬如盛日照四天下；善知識者長菩薩身，譬如父母養育兒子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！善知識者長諸善根，譬如雪山長諸藥草；善知識者是佛法器，譬如大海吞納眾流；善知識者是功德處，譬如大海出生眾寶；善知識者淨菩提心，譬如猛火能鍊真金；善知識者出過世法，如須彌山出於大海；善知識者不染世法，譬如蓮華不著於水；善知識者不受諸惡，譬如大海不宿死屍；善知識者增長白法，譬如白月光色圓滿；善知識者照明法界，譬如盛日照四天下；善知識者長菩薩身，譬如父母養育兒子。

「善男子！以要言之，菩薩摩訶薩若能隨順善知識教，得十不可說百千億那由他功德，淨十不可說百千億那由他深心，長十不可說百千億那由他菩薩根，淨十不可說百千億那由他菩薩力，斷十不可說百千億阿僧祇障，超十不可說百千億阿僧祇魔境，入十不可說百千億阿僧祇法門，滿十不可說百千億阿僧祇助道，修十不可說百千億阿僧祇妙行，發十不可說百千億阿僧祇大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以要言之，菩薩摩訶薩若能隨順善知識教，得十不可說百千億那由他功德，淨十不可說百千億那由他深心，長十不可說百千億那由他菩薩根，淨十不可說百千億那由他菩薩力，斷十不可說百千億阿僧祇障，超十不可說百千億阿僧祇魔境，入十不可說百千億阿僧祇法門，滿十不可說百千億阿僧祇助道，修十不可說百千億阿僧祇妙行，發十不可說百千億阿僧祇大願。

「善男子！我復略說一切菩薩行、一切菩薩波羅蜜、一切菩薩地、一切菩薩忍、一切菩薩總持門、一切菩薩三昧門、一切菩薩神通智、一切菩薩迴向、一切菩薩願。一切菩薩成就佛法，皆由善知識力，以善知識而為根本，依善知識生，依善知識出，依善知識長，依善知識住，善知識為因緣，善知識能發起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我復略說一切菩薩行、一切菩薩波羅蜜、一切菩薩地、一切菩薩忍、一切菩薩總持門、一切菩薩三昧門、一切菩薩神通智、一切菩薩迴向、一切菩薩願。一切菩薩成就佛法，皆由善知識力，以善知識而為根本，依善知識生，依善知識出，依善知識長，依善知識住，善知識為因緣，善知識能發起。」

時，善財童子聞善知識如是功德，能開示無量菩薩妙行，能成就無量廣大佛法，踊躍歡喜，頂禮德生及有德足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞善知識如是功德，能開示無量菩薩妙行，能成就無量廣大佛法，踊躍歡喜，頂禮德生及有德足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子聞善知識教，潤澤其心，正念思惟諸菩薩行，向海岸國。自憶往世不修禮敬，即時發意勤力而行；復憶往世身心不淨，即時發意專自治潔；復憶往世作諸惡業，即時發意專自防斷；復憶往世起諸妄想，即時發意恒正思惟；復憶往世所修諸行但為自身，即時發意令心廣大普及含識；復憶往世追求欲境常自損耗無有滋味，即時發意修行佛法長養諸根以自安隱；復憶往世起邪思念顛倒相應，即時發意生正見心起菩薩願；復憶往世日夜劬勞作諸惡事，即時發意起大精進成就佛法；復憶往世受五趣生於自他身皆無利益，即時發意願以其身饒益眾生成就佛法承事一切諸善知識。如是思惟，生大歡喜。復觀此身是生、老、病、死眾苦之宅，願盡未來劫，修菩薩道教化眾生，見諸如來成就佛法，遊行一切佛剎，承事一切法師，住持一切佛教，尋求一切法侶，見一切善知識，集一切諸佛法，與一切菩薩願智身而作因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子聞善知識教，潤澤其心，正念思惟諸菩薩行，向海岸國。自憶往世不修禮敬，即時發意勤力而行；復憶往世身心不淨，即時發意專自治潔；復憶往世作諸惡業，即時發意專自防斷；復憶往世起諸妄想，即時發意恒正思惟；復憶往世所修諸行但為自身，即時發意令心廣大普及含識；復憶往世追求欲境常自損耗無有滋味，即時發意修行佛法長養諸根以自安隱；復憶往世起邪思念顛倒相應，即時發意生正見心起菩薩願；復憶往世日夜劬勞作諸惡事，即時發意起大精進成就佛法；復憶往世受五趣生於自他身皆無利益，即時發意願以其身饒益眾生成就佛法承事一切諸善知識。如是思惟，生大歡喜。復觀此身是生、老、病、死眾苦之宅，願盡未來劫，修菩薩道教化眾生，見諸如來成就佛法，遊行一切佛剎，承事一切法師，住持一切佛教，尋求一切法侶，見一切善知識，集一切諸佛法，與一切菩薩願智身而作因緣。

作是念時，長不思議無量善根，即於一切菩薩深信尊重，生希有想，生大師想；諸根清淨，善法增益，起一切菩薩恭敬供養，作一切菩薩曲躬合掌，生一切菩薩普見世間眼，起一切菩薩普念眾生想；現一切菩薩無量願化身，出一切菩薩清淨讚說音想；見過、現一切諸佛及諸菩薩，於一切處示現成道神通變化，乃至無有一毛端處而不周遍；又得清淨智光明眼，見一切菩薩所行境界；其心普入十方剎網，其願普遍虛空法界，三世平等，無有休息。如是一切，皆以信受善知識教之所致耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念時，長不思議無量善根，即於一切菩薩深信尊重，生希有想，生大師想；諸根清淨，善法增益，起一切菩薩恭敬供養，作一切菩薩曲躬合掌，生一切菩薩普見世間眼，起一切菩薩普念眾生想；現一切菩薩無量願化身，出一切菩薩清淨讚說音想；見過、現一切諸佛及諸菩薩，於一切處示現成道神通變化，乃至無有一毛端處而不周遍；又得清淨智光明眼，見一切菩薩所行境界；其心普入十方剎網，其願普遍虛空法界，三世平等，無有休息。如是一切，皆以信受善知識教之所致耳。

善財童子以如是尊重、如是供養、如是稱讚、如是觀察、如是願力、如是想念、如是無量智慧境界，於毘盧遮那莊嚴藏大樓閣前，五體投地，暫時斂念，思惟觀察。以深信解、大願力故，入遍一切處智慧身平等門，普現其身在於一切如來前、一切菩薩前、一切善知識前、一切如來塔廟前、一切如來形像前、一切諸佛諸菩薩住處前、一切法寶前、一切聲聞辟支佛及其塔廟前、一切聖眾福田前、一切父母尊者前、一切十方眾生前，皆如上說，尊重禮讚，盡未來際無有休息。等虛空，無邊量故；等法界，無障礙故；等實際，遍一切故；等如來，無分別故。猶如影，隨智現故；猶如夢，從思起故；猶如像，示一切故；猶如響，緣所發故；無有生，遞興謝故；無有性，隨緣轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子以如是尊重、如是供養、如是稱讚、如是觀察、如是願力、如是想念、如是無量智慧境界，於毘盧遮那莊嚴藏大樓閣前，五體投地，暫時斂念，思惟觀察。以深信解、大願力故，入遍一切處智慧身平等門，普現其身在於一切如來前、一切菩薩前、一切善知識前、一切如來塔廟前、一切如來形像前、一切諸佛諸菩薩住處前、一切法寶前、一切聲聞辟支佛及其塔廟前、一切聖眾福田前、一切父母尊者前、一切十方眾生前，皆如上說，尊重禮讚，盡未來際無有休息。等虛空，無邊量故；等法界，無障礙故；等實際，遍一切故；等如來，無分別故。猶如影，隨智現故；猶如夢，從思起故；猶如像，示一切故；猶如響，緣所發故；無有生，遞興謝故；無有性，隨緣轉故。

又決定知一切諸報皆從業起，一切諸果皆從因起，一切諸業皆從習起，一切佛興皆從信起，一切化現諸供養事皆悉從於決定解起，一切化佛從敬心起，一切佛法從善根起，一切化身從方便起，一切佛事從大願起，一切菩薩所修諸行從迴向起，一切法界廣大莊嚴從一切智境界而起。離於斷見，知迴向故；離於常見，知無生故；離無因見，知正因故；離顛倒見，知如實理故；離自在見，知不由他故；離自他見，知從緣起故；離邊執見，知法界無邊故；離往來見，知如影像故；離有無見，知不生滅故；離一切法見，知空無生故，知不自在故，知願力出生故；離一切相，見入無相際故。知一切法如種生芽故，如印生文故。知質如像故，知聲如響故，知境如夢故，知業如幻故。了世心現故，了果因起故，了報業集故，了知一切諸功德法皆從菩薩善巧方便所流出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又決定知一切諸報皆從業起，一切諸果皆從因起，一切諸業皆從習起，一切佛興皆從信起，一切化現諸供養事皆悉從於決定解起，一切化佛從敬心起，一切佛法從善根起，一切化身從方便起，一切佛事從大願起，一切菩薩所修諸行從迴向起，一切法界廣大莊嚴從一切智境界而起。離於斷見，知迴向故；離於常見，知無生故；離無因見，知正因故；離顛倒見，知如實理故；離自在見，知不由他故；離自他見，知從緣起故；離邊執見，知法界無邊故；離往來見，知如影像故；離有無見，知不生滅故；離一切法見，知空無生故，知不自在故，知願力出生故；離一切相，見入無相際故。知一切法如種生芽故，如印生文故。知質如像故，知聲如響故，知境如夢故，知業如幻故。了世心現故，了果因起故，了報業集故，了知一切諸功德法皆從菩薩善巧方便所流出故。

善財童子入如是智，端心潔念；於樓觀前，舉體投地，慇懃頂禮；不思議善根流注身心，清涼悅懌。從地而起，一心瞻仰，目不暫捨，合掌圍遶，經無量匝，作是念言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子入如是智，端心潔念；於樓觀前，舉體投地，慇懃頂禮；不思議善根流注身心，清涼悅懌。從地而起，一心瞻仰，目不暫捨，合掌圍遶，經無量匝，作是念言：

「此大樓閣，是解空、無相、無願者之所住處；是於一切法無分別者之所住處；是了法界無差別者之所住處；是知一切眾生不可得者之所住處；是知一切法無生者之所住處；是不著一切世間者之所住處；是不著一切窟宅者之所住處；是不樂一切聚落者之所住處；是不依一切境界者之所住處；是離一切想者之所住處；是知一切法無自性者之所住處；是斷一切分別業者之所住處；是離一切想心、意、識者之所住處；是不入不出一切道者之所住處；是入一切甚深般若波羅蜜者之所住處；是能以方便住普門法界者之所住處；是息滅一切煩惱火者之所住處；是以增上慧除斷一切見、愛、慢者之所住處；是出生一切諸禪解脫三昧通明而遊戲者之所住處；是觀察一切菩薩三昧境界者之所住處；是安住一切如來所者之所住處；是以一劫入一切劫，以一切劫入一劫，而不壞其相者之所住處；是以一剎入一切剎，以一切剎入一剎，而不壞其相者之所住處；是以一法入一切法，以一切法入一法，而不壞其相者之所住處；是以一眾生入一切眾生，以一切眾生入一眾生，而不壞其相者之所住處；是以一佛入一切佛，以一切佛入一佛，而不壞其相者之所住處；是於一念中而知一切三世者之所住處；是於一念中往詣一切國土者之所住處；是於一切眾生前悉現其身者之所住處；是心常利益一切世間者之所住處；是能遍至一切處者之所住處；是雖已出一切世間，為化眾生故而恒於中現身者之所住處；是不著一切剎，為供養諸佛故而遊一切剎者之所住處；是不動本處，能普詣一切佛剎而莊嚴者之所住處；是親近一切佛而不起佛想者之所住處；是依止一切善知識而不起善知識想者之所住處；是住一切魔宮而不耽著欲境界者之所住處；是永離一切心想者之所住處；是雖於一切眾生中而現其身，然於自他不生二想者之所住處；是能普入一切世界而於法界無差別想者之所住處；是願住未來一切劫而於諸劫無長短想者之所住處；是不離一毛端處而普現身一切世界者之所住處；是能演說難遭遇法者之所住處；是能住難知法、甚深法、無二法、無相法、無對治法、無所得法、無戲論法者之所住處；是住大慈大悲者之所住處；是已度一切二乘智、已超一切魔境界、已於世法無所染、已到菩薩所到岸、已住如來所住處者之所住處；是雖離一切諸相而亦不入聲聞正位，雖了一切法無生而亦不住無生法性者之所住處；是雖觀不淨而不證離貪法亦不與貪欲俱，雖修於慈而不證離瞋法亦不與瞋垢俱，雖觀緣起而不證離癡法亦不與癡惑俱者之所住處；是雖住四禪而不隨禪生，雖行四無量為化眾生故而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大樓閣，是解空、無相、無願者之所住處；是於一切法無分別者之所住處；是了法界無差別者之所住處；是知一切眾生不可得者之所住處；是知一切法無生者之所住處；是不著一切世間者之所住處；是不著一切窟宅者之所住處；是不樂一切聚落者之所住處；是不依一切境界者之所住處；是離一切想者之所住處；是知一切法無自性者之所住處；是斷一切分別業者之所住處；是離一切想心、意、識者之所住處；是不入不出一切道者之所住處；是入一切甚深般若波羅蜜者之所住處；是能以方便住普門法界者之所住處；是息滅一切煩惱火者之所住處；是以增上慧除斷一切見、愛、慢者之所住處；是出生一切諸禪解脫三昧通明而遊戲者之所住處；是觀察一切菩薩三昧境界者之所住處；是安住一切如來所者之所住處；是以一劫入一切劫，以一切劫入一劫，而不壞其相者之所住處；是以一剎入一切剎，以一切剎入一剎，而不壞其相者之所住處；是以一法入一切法，以一切法入一法，而不壞其相者之所住處；是以一眾生入一切眾生，以一切眾生入一眾生，而不壞其相者之所住處；是以一佛入一切佛，以一切佛入一佛，而不壞其相者之所住處；是於一念中而知一切三世者之所住處；是於一念中往詣一切國土者之所住處；是於一切眾生前悉現其身者之所住處；是心常利益一切世間者之所住處；是能遍至一切處者之所住處；是雖已出一切世間，為化眾生故而恒於中現身者之所住處；是不著一切剎，為供養諸佛故而遊一切剎者之所住處；是不動本處，能普詣一切佛剎而莊嚴者之所住處；是親近一切佛而不起佛想者之所住處；是依止一切善知識而不起善知識想者之所住處；是住一切魔宮而不耽著欲境界者之所住處；是永離一切心想者之所住處；是雖於一切眾生中而現其身，然於自他不生二想者之所住處；是能普入一切世界而於法界無差別想者之所住處；是願住未來一切劫而於諸劫無長短想者之所住處；是不離一毛端處而普現身一切世界者之所住處；是能演說難遭遇法者之所住處；是能住難知法、甚深法、無二法、無相法、無對治法、無所得法、無戲論法者之所住處；是住大慈大悲者之所住處；是已度一切二乘智、已超一切魔境界、已於世法無所染、已到菩薩所到岸、已住如來所住處者之所住處；是雖離一切諸相而亦不入聲聞正位，雖了一切法無生而亦不住無生法性者之所住處；是雖觀不淨而不證離貪法亦不與貪欲俱，雖修於慈而不證離瞋法亦不與瞋垢俱，雖觀緣起而不證離癡法亦不與癡惑俱者之所住處；是雖住四禪而不隨禪生，雖行四無量為化眾生故而

不生色界，雖修四無色定以大悲故而不住無色界者之所住處；是雖勤修止觀為化眾生故而不證明脫，雖行於捨而不捨化眾生事者之所住處；是雖觀於空而不起空見，雖行無相而常化著相眾生，雖行無願而不捨菩提行願者之所住處；是雖於一切業煩惱中而得自在為化眾生故而現隨順諸業煩惱，雖無生死為化眾生故示受生死，雖已離一切趣為化眾生故示入諸趣者之所住處；是雖行於慈而於諸眾生無所愛戀，雖行於悲而於諸眾生無所取著，雖行於喜而觀苦眾生心常哀愍，雖行於捨而不廢捨利益他事者之所住處；是雖行九次第定而不厭離欲界受生，雖知一切法無生無滅而不於實際作證，雖入三解脫門而不取聲聞解脫，雖觀四聖諦而不住小乘聖果，雖觀甚深緣起而不住究竟寂滅，雖修八聖道而不求永出世間，雖超凡夫地而不墮聲聞、辟支佛地，雖觀五取蘊而不永滅諸蘊，雖超出四魔而不分別諸魔，雖不著六處而不永滅六處，雖安住真如而不墮實際，雖說一切乘而不捨大乘。此大樓閣，是住如是等一切諸功德者之所住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生色界，雖修四無色定以大悲故而不住無色界者之所住處；是雖勤修止觀為化眾生故而不證明脫，雖行於捨而不捨化眾生事者之所住處；是雖觀於空而不起空見，雖行無相而常化著相眾生，雖行無願而不捨菩提行願者之所住處；是雖於一切業煩惱中而得自在為化眾生故而現隨順諸業煩惱，雖無生死為化眾生故示受生死，雖已離一切趣為化眾生故示入諸趣者之所住處；是雖行於慈而於諸眾生無所愛戀，雖行於悲而於諸眾生無所取著，雖行於喜而觀苦眾生心常哀愍，雖行於捨而不廢捨利益他事者之所住處；是雖行九次第定而不厭離欲界受生，雖知一切法無生無滅而不於實際作證，雖入三解脫門而不取聲聞解脫，雖觀四聖諦而不住小乘聖果，雖觀甚深緣起而不住究竟寂滅，雖修八聖道而不求永出世間，雖超凡夫地而不墮聲聞、辟支佛地，雖觀五取蘊而不永滅諸蘊，雖超出四魔而不分別諸魔，雖不著六處而不永滅六處，雖安住真如而不墮實際，雖說一切乘而不捨大乘。此大樓閣，是住如是等一切諸功德者之所住處。」

爾時，善財童子而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子而說頌言：

「此是大悲清淨智， 利益世間慈氏尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是大悲清淨智， 利益世間慈氏尊，

灌頂地中佛長子， 入如來境之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂地中佛長子， 入如來境之住處。

一切名聞諸佛子， 已入大乘解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切名聞諸佛子， 已入大乘解脫門，

遊行法界心無著， 此無等者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行法界心無著， 此無等者之住處。

施戒忍進禪智慧， 方便願力及神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍進禪智慧， 方便願力及神通，

如是大乘諸度法， 悉具足者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大乘諸度法， 悉具足者之住處。

智慧廣大如虛空， 普知三世一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧廣大如虛空， 普知三世一切法，

無礙無依無所取， 了諸有者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙無依無所取， 了諸有者之住處。

善能解了一切法， 無性無生無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能解了一切法， 無性無生無所依，

如鳥飛空得自在， 此大智者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥飛空得自在， 此大智者之住處。

了知三毒真實性， 分別因緣虛妄起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知三毒真實性， 分別因緣虛妄起，

亦不厭彼而求出， 此寂靜人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不厭彼而求出， 此寂靜人之住處。

三解脫門八聖道， 諸蘊處界及緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三解脫門八聖道， 諸蘊處界及緣起，

悉能觀察不趣寂， 此善巧人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能觀察不趣寂， 此善巧人之住處。

十方國土及眾生， 以無礙智咸觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土及眾生， 以無礙智咸觀察，

了性皆空不分別， 此寂滅人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了性皆空不分別， 此寂滅人之住處。

普行法界悉無礙， 而求行性不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普行法界悉無礙， 而求行性不可得，

如風行空無所行， 此無依者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風行空無所行， 此無依者之住處。

普見惡道群生類， 受諸楚毒無所歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見惡道群生類， 受諸楚毒無所歸，

放大慈光悉除滅， 此哀愍者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大慈光悉除滅， 此哀愍者之住處。

見諸眾生失正道， 譬如生盲踐畏途， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生失正道， 譬如生盲踐畏途，

引其令入解脫城， 此大導師之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引其令入解脫城， 此大導師之住處。

見諸眾生入魔網， 生老病死常逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生入魔網， 生老病死常逼迫，

令其解脫得慰安， 此勇健人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其解脫得慰安， 此勇健人之住處。

見諸眾生嬰惑病， 而興廣大悲愍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生嬰惑病， 而興廣大悲愍心，

以智慧藥悉除滅， 此大醫王之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧藥悉除滅， 此大醫王之住處。

見諸群生沒有海， 沈淪憂迫受眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸群生沒有海， 沈淪憂迫受眾苦，

悉以法船而救之， 此善度者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以法船而救之， 此善度者之住處。

見諸眾生在惑海， 能發菩提妙寶心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生在惑海， 能發菩提妙寶心，

悉入其中而濟拔， 此善漁人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉入其中而濟拔， 此善漁人之住處。

恒以大願慈悲眼， 普觀一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以大願慈悲眼， 普觀一切諸眾生，

從諸有海而拔出， 此金翅王之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸有海而拔出， 此金翅王之住處。

譬如日月在虛空， 一切世間靡不燭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月在虛空， 一切世間靡不燭，

智慧光明亦如是， 此照世者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧光明亦如是， 此照世者之住處。

菩薩為化一眾生， 普盡未來無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為化一眾生， 普盡未來無量劫，

如為一人一切爾， 此救世者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如為一人一切爾， 此救世者之住處。

於一國土化眾生， 盡未來劫無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一國土化眾生， 盡未來劫無休息，

一一國土咸如是， 此堅固意之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一國土咸如是， 此堅固意之住處。

十方諸佛所說法， 一座普受咸令盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛所說法， 一座普受咸令盡，

盡未來劫恒悉然， 此智海人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來劫恒悉然， 此智海人之住處。

遍遊一切世界海， 普入一切道場海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊一切世界海， 普入一切道場海，

供養一切如來海， 此修行者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切如來海， 此修行者之住處。

修行一切妙行海， 發起無邊大願海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行一切妙行海， 發起無邊大願海，

如是經於眾劫海， 此功德者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是經於眾劫海， 此功德者之住處。

一毛端處無量剎， 佛眾生劫不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛端處無量剎， 佛眾生劫不可說，

如是明見靡不周， 此無礙眼之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是明見靡不周， 此無礙眼之住處。

一念普攝無邊劫， 國土諸佛及眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念普攝無邊劫， 國土諸佛及眾生，

智慧無礙悉正知， 此具德人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無礙悉正知， 此具德人之住處。

十方國土碎為塵， 一切大海以毛滴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土碎為塵， 一切大海以毛滴，

菩薩發願數如是， 此無礙者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發願數如是， 此無礙者之住處。

成就總持三昧門， 大願諸禪及解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就總持三昧門， 大願諸禪及解脫，

一一皆住無邊劫， 此真佛子之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆住無邊劫， 此真佛子之住處。

無量無邊諸佛子， 種種說法度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸佛子， 種種說法度眾生，

亦說世間眾技術， 此修行者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說世間眾技術， 此修行者之住處。

成就神通方便智， 修行如幻妙法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就神通方便智， 修行如幻妙法門，

十方五趣悉現生， 此無礙者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方五趣悉現生， 此無礙者之住處。

菩薩始從初發心， 具足修行一切行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩始從初發心， 具足修行一切行，

化身無量遍法界， 此神力者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化身無量遍法界， 此神力者之住處。

一念成就菩提道， 普作無邊智慧業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念成就菩提道， 普作無邊智慧業，

世情思慮悉發狂， 此難量者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世情思慮悉發狂， 此難量者之住處。

成就神通無障礙， 遊行法界靡不周， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就神通無障礙， 遊行法界靡不周，

其心未甞有所得， 此淨慧者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心未甞有所得， 此淨慧者之住處。

菩薩修行無礙慧， 入諸國土無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修行無礙慧， 入諸國土無所著，

以無二智普照明， 此無我者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無二智普照明， 此無我者之住處。

了知諸法無依止， 本性寂滅同虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法無依止， 本性寂滅同虛空，

常行如是境界中， 此離垢人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行如是境界中， 此離垢人之住處。

普見群生受諸苦， 發大仁慈智慧心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見群生受諸苦， 發大仁慈智慧心，

願常利益諸世間， 此悲愍者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願常利益諸世間， 此悲愍者之住處。

佛子住於此， 普現眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普現眾生前，

猶如日月輪， 遍除生死暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日月輪， 遍除生死暗。

佛子住於此， 普順眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普順眾生心，

變現無量身， 充滿十方剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變現無量身， 充滿十方剎。

佛子住於此， 遍遊諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 遍遊諸世界，

一切如來所， 無量無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來所， 無量無數劫。

佛子住於此， 思量諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 思量諸佛法，

無量無數劫， 其心無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 其心無厭倦。

佛子住於此， 念念入三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 念念入三昧，

一一三昧門， 闡明諸佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一三昧門， 闡明諸佛境。

佛子住於此， 悉知一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 悉知一切剎，

無量無數劫， 眾生佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 眾生佛名號。

佛子住於此， 一念攝諸劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 一念攝諸劫，

但隨眾生心， 而無分別想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但隨眾生心， 而無分別想。

佛子住於此， 修習諸三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 修習諸三昧，

一一心念中， 了知三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一心念中， 了知三世法。

佛子住於此， 結跏身不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 結跏身不動，

普現一切剎， 一切諸趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現一切剎， 一切諸趣中。

佛子住於此， 飲諸佛法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 飲諸佛法海，

深入智慧海， 具足功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入智慧海， 具足功德海。

佛子住於此， 悉知諸剎數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 悉知諸剎數，

世數眾生數， 佛名數亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世數眾生數， 佛名數亦然。

佛子住於此， 一念悉能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 一念悉能了，

一切三世中， 國土之成壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世中， 國土之成壞。

佛子住於此， 普知佛行願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普知佛行願，

菩薩所修行， 眾生根性欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修行， 眾生根性欲。

佛子住於此， 見一微塵中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 見一微塵中，

無量剎道場， 眾生及諸劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎道場， 眾生及諸劫。

如一微塵內， 一切塵亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一微塵內， 一切塵亦然，

種種咸具足， 處處皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種咸具足， 處處皆無礙。

佛子住於此， 普觀一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普觀一切法，

眾生剎及世， 無起無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生剎及世， 無起無所有。

觀察眾生等， 法等如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生等， 法等如來等，

剎等諸願等， 三世悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎等諸願等， 三世悉平等。

佛子住於此， 教化諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 教化諸群生，

供養諸如來， 思惟諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸如來， 思惟諸法性。

無量千萬劫， 所修願智行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量千萬劫， 所修願智行，

廣大不可量， 稱揚莫能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大不可量， 稱揚莫能盡。

彼諸大勇猛， 所行無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸大勇猛， 所行無障礙，

安住於此中， 我合掌敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於此中， 我合掌敬禮。

諸佛之長子， 聖德慈氏尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之長子， 聖德慈氏尊；

我今恭敬禮， 願垂顧念我！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今恭敬禮， 願垂顧念我！」

爾時，善財童子以如是等一切菩薩無量稱揚讚歎法，而讚毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中諸菩薩已，曲躬合掌，恭敬頂禮，一心願見彌勒菩薩親近供養；乃見彌勒菩薩摩訶薩從別處來，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽王，釋、梵、護世，及本生處無量眷屬、婆羅門眾，及餘無數百千眾生，前後圍遶而共來向莊嚴藏大樓觀所。善財見已，歡喜踊躍，五體投地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子以如是等一切菩薩無量稱揚讚歎法，而讚毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中諸菩薩已，曲躬合掌，恭敬頂禮，一心願見彌勒菩薩親近供養；乃見彌勒菩薩摩訶薩從別處來，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽王，釋、梵、護世，及本生處無量眷屬、婆羅門眾，及餘無數百千眾生，前後圍遶而共來向莊嚴藏大樓觀所。善財見已，歡喜踊躍，五體投地。

時，彌勒菩薩觀察善財，指示大眾，歎其功德，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彌勒菩薩觀察善財，指示大眾，歎其功德，而說頌曰：

「汝等觀善財， 智慧心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等觀善財， 智慧心清淨，

為求菩提行， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求菩提行， 而來至我所。

善來圓滿慈， 善來清淨悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來圓滿慈， 善來清淨悲，

善來寂滅眼， 修行無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來寂滅眼， 修行無懈倦。

善來清淨意， 善來廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來清淨意， 善來廣大心，

善來不退根， 修行無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來不退根， 修行無懈倦。

善來不動行， 常求善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來不動行， 常求善知識，

了達一切法， 調伏諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切法， 調伏諸群生。

善來行妙道， 善來住功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來行妙道， 善來住功德，

善來趣佛果， 未曾有疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來趣佛果， 未曾有疲倦。

善來德為體， 善來法所滋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來德為體， 善來法所滋，

善來無邊行， 世間難可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來無邊行， 世間難可見。

善來離迷惑， 世法不能染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來離迷惑， 世法不能染，

利衰毀譽等， 一切無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利衰毀譽等， 一切無分別。

善來施安樂， 調柔堪受化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來施安樂， 調柔堪受化；

諂誑瞋慢心， 一切悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂誑瞋慢心， 一切悉除滅。

善來真佛子， 普詣於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來真佛子， 普詣於十方，

增長諸功德， 調柔無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸功德， 調柔無懈倦。

善來三世智， 遍知一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來三世智， 遍知一切法，

普生功德藏， 修行不疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普生功德藏， 修行不疲厭。

文殊德雲等， 一切諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊德雲等， 一切諸佛子，

令汝至我所， 示汝無礙處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令汝至我所， 示汝無礙處。

具修菩薩行， 普攝諸群生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具修菩薩行， 普攝諸群生；

如是廣大人， 今來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是廣大人， 今來至我所。

為求諸如來， 清淨之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求諸如來， 清淨之境界，

問諸廣大願， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問諸廣大願， 而來至我所。

去來現在佛， 所成諸行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在佛， 所成諸行業，

汝欲皆修學， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝欲皆修學， 而來至我所。

汝於善知識， 欲求微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於善知識， 欲求微妙法，

欲受菩薩行， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲受菩薩行， 而來至我所。

汝念善知識， 諸佛所稱歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝念善知識， 諸佛所稱歎，

令汝成菩提， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令汝成菩提， 而來至我所。

汝念善知識， 生我如父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝念善知識， 生我如父母，

養我如乳母， 增我菩提分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養我如乳母， 增我菩提分，

如醫療眾疾， 如天灑甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如醫療眾疾， 如天灑甘露，

如日示正道， 如月轉淨輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日示正道， 如月轉淨輪，

如山不動搖， 如海無增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如山不動搖， 如海無增減，

如船師濟渡， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如船師濟渡， 而來至我所。

汝觀善知識， 猶如大猛將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀善知識， 猶如大猛將，

亦如大商主， 又如大導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如大商主， 又如大導師，

能建正法幢， 能示佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能建正法幢， 能示佛功德，

能滅諸惡道， 能開善趣門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅諸惡道， 能開善趣門，

能顯諸佛身， 能守諸佛藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能顯諸佛身， 能守諸佛藏，

能持諸佛法， 是故願瞻奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持諸佛法， 是故願瞻奉。

欲滿清淨智， 欲具端正身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲滿清淨智， 欲具端正身，

欲生尊貴家， 而來至我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲生尊貴家， 而來至我所。

汝等觀此人， 親近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等觀此人， 親近善知識，

隨其所修學， 一切應順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所修學， 一切應順行。

以昔福因緣， 文殊令發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以昔福因緣， 文殊令發心，

隨順無違逆， 修行不懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順無違逆， 修行不懈倦。

父母與親屬， 宮殿及財產， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母與親屬， 宮殿及財產，

一切皆捨離， 謙下求知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆捨離， 謙下求知識。

淨治如是意， 永離世間身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨治如是意， 永離世間身，

當生佛國土， 受諸勝果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當生佛國土， 受諸勝果報。

善財見眾生， 生老病死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見眾生， 生老病死苦，

為發大悲意， 勤修無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為發大悲意， 勤修無上道。

善財見眾生， 五趣常流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見眾生， 五趣常流轉，

為求金剛智， 破彼諸苦輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求金剛智， 破彼諸苦輪。

善財見眾生， 心田甚荒穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見眾生， 心田甚荒穢，

為除三毒刺， 專求利智犁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除三毒刺， 專求利智犁。

眾生處癡暗， 盲冥失正道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生處癡暗， 盲冥失正道；

善財為導師， 示其安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財為導師， 示其安隱處。

忍鎧解脫乘， 智慧為利劍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍鎧解脫乘， 智慧為利劍，

能於三有內， 破諸煩惱賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於三有內， 破諸煩惱賊。

善財法船師， 普濟諸含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財法船師， 普濟諸含識，

令過爾焰海， 疾至淨寶洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令過爾焰海， 疾至淨寶洲。

善財正覺日， 智光大願輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財正覺日， 智光大願輪，

周行法界空， 普照群迷宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行法界空， 普照群迷宅。

善財正覺月， 白法悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財正覺月， 白法悉圓滿，

慈定清涼光， 等照眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈定清涼光， 等照眾生心。

善財勝智海， 依於直心住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財勝智海， 依於直心住，

菩提行漸深， 出生眾法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提行漸深， 出生眾法寶。

善財大心龍， 昇於法界空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財大心龍， 昇於法界空，

興雲霔甘澤， 生成一切果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興雲霔甘澤， 生成一切果。

善財然法燈， 信炷慈悲油， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財然法燈， 信炷慈悲油，

念器功德光， 滅除三毒暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念器功德光， 滅除三毒暗。

覺心迦羅邏， 悲胞慈為肉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺心迦羅邏， 悲胞慈為肉，

菩提分肢節， 長於如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分肢節， 長於如來藏。

增長福德藏， 清淨智慧藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長福德藏， 清淨智慧藏，

開顯方便藏， 出生大願藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開顯方便藏， 出生大願藏。

如是大莊嚴， 救護諸群生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大莊嚴， 救護諸群生；

一切天人中， 難聞難可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人中， 難聞難可見。

如是智慧樹， 根深不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智慧樹， 根深不可動，

眾行漸增長， 普蔭諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾行漸增長， 普蔭諸群生。

欲生一切德， 欲問一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲生一切德， 欲問一切法，

欲斷一切疑， 專求善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲斷一切疑， 專求善知識。

欲破諸惑魔， 欲除諸見垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲破諸惑魔， 欲除諸見垢，

欲解眾生縛， 專求善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲解眾生縛， 專求善知識。

當滅諸惡道， 當示人天路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當滅諸惡道， 當示人天路，

令修功德行， 疾入涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令修功德行， 疾入涅槃城。

當度諸見難， 當截諸見網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當度諸見難， 當截諸見網，

當枯愛欲水， 當示三有道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當枯愛欲水， 當示三有道。

當為世依怙， 當作世光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為世依怙， 當作世光明，

當成三界師， 示其解脫處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成三界師， 示其解脫處。

亦當令世間， 普離諸想著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當令世間， 普離諸想著，

普覺煩惱睡， 普出愛欲泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覺煩惱睡， 普出愛欲泥。

當了種種法， 當淨種種剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當了種種法， 當淨種種剎；

一切咸究竟， 其心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切咸究竟， 其心大歡喜。

汝行極調柔， 汝心甚清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝行極調柔， 汝心甚清淨，

所欲修功德， 一切當圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所欲修功德， 一切當圓滿。

不久見諸佛， 了達一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久見諸佛， 了達一切法，

嚴淨眾剎海， 成就大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨眾剎海， 成就大菩提。

當滿諸行海， 當知諸法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當滿諸行海， 當知諸法海，

當度眾生海， 如是修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當度眾生海， 如是修諸行。

當到功德岸， 當生諸善品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當到功德岸， 當生諸善品，

當與佛子等， 如是心決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當與佛子等， 如是心決定。

當斷一切惑， 當淨一切業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當斷一切惑， 當淨一切業，

當伏一切魔， 滿足如是願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當伏一切魔， 滿足如是願。

當生妙智道， 當開正法道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當生妙智道， 當開正法道，

不久當捨離， 惑業諸苦道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當捨離， 惑業諸苦道。

一切眾生輪， 沈迷諸有輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生輪， 沈迷諸有輪；

汝當轉法輪， 令其斷苦輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當轉法輪， 令其斷苦輪。

汝當持佛種， 汝當淨法種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當持佛種， 汝當淨法種，

汝能集僧種， 三世悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能集僧種， 三世悉周遍。

當斷眾愛網， 當裂眾見網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當斷眾愛網， 當裂眾見網，

當救眾苦網， 當成此願網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當救眾苦網， 當成此願網。

當度眾生界， 當淨國土界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當度眾生界， 當淨國土界，

當集智慧界， 當成此心界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當集智慧界， 當成此心界。

當令眾生喜， 當令菩薩喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當令眾生喜， 當令菩薩喜，

當令諸佛喜， 當成此歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當令諸佛喜， 當成此歡喜。

當見一切趣， 當見一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當見一切趣， 當見一切剎，

當見一切法， 當成此佛見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當見一切法， 當成此佛見。

當放破暗光， 當放息熱光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當放破暗光， 當放息熱光，

當放滅惡光， 滌除三有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當放滅惡光， 滌除三有苦。

當開天趣門， 當開佛道門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當開天趣門， 當開佛道門，

當示解脫門， 普使眾生入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當示解脫門， 普使眾生入。

當示於正道， 當絕於邪道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當示於正道， 當絕於邪道；

如是勤修行， 成就菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勤修行， 成就菩提道。

當修功德海， 當度三有海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修功德海， 當度三有海；

普使群生海， 出於眾苦海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使群生海， 出於眾苦海。

當於眾生海， 消竭煩惱海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於眾生海， 消竭煩惱海，

令修諸行海， 疾入大智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令修諸行海， 疾入大智海。

汝當增智海， 汝當修行海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當增智海， 汝當修行海；

諸佛大願海， 汝當咸滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大願海， 汝當咸滿足。

汝當入剎海， 汝當觀眾海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當入剎海， 汝當觀眾海；

汝當以智力， 普飲諸法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當以智力， 普飲諸法海。

當覲諸佛雲， 當起供養雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當覲諸佛雲， 當起供養雲，

當聽妙法雲， 當興此願雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當聽妙法雲， 當興此願雲。

普遊三有室， 普壞眾惑室， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遊三有室， 普壞眾惑室，

普入如來室， 當行如是道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入如來室， 當行如是道。

普入三昧門， 普遊解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入三昧門， 普遊解脫門，

普住神通門， 周行於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普住神通門， 周行於法界。

普現眾生前， 普對諸佛前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現眾生前， 普對諸佛前，

譬如日月光， 當成如是力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月光， 當成如是力。

所行無動亂， 所行無染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行無動亂， 所行無染著，

如鳥行虛空， 當成此妙用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥行虛空， 當成此妙用。

譬如因陀網， 剎網如是住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如因陀網， 剎網如是住；

汝當悉往詣， 如風無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當悉往詣， 如風無所礙。

汝當入法界， 遍往諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當入法界， 遍往諸世界，

普見三世佛， 心生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見三世佛， 心生大歡喜。

汝於諸法門， 已得及當得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於諸法門， 已得及當得，

應生大喜躍， 無貪亦無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生大喜躍， 無貪亦無厭。

汝是功德器， 能隨諸佛教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝是功德器， 能隨諸佛教，

能修菩薩行， 得見此奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修菩薩行， 得見此奇特。

如是諸佛子， 億劫難可遇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛子， 億劫難可遇；

況見其功德， 所修諸妙道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況見其功德， 所修諸妙道！

汝生於人中， 大獲諸善利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝生於人中， 大獲諸善利，

得見文殊等， 無量諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見文殊等， 無量諸功德。

已離諸惡道， 已出諸難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離諸惡道， 已出諸難處，

已超眾苦患， 善哉勿懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已超眾苦患， 善哉勿懈怠。

已離凡夫地， 已住菩薩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離凡夫地， 已住菩薩地，

當滿智慧地， 速入如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當滿智慧地， 速入如來地。

菩薩行如海， 佛智同虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行如海， 佛智同虛空，

汝願亦復然， 應生大欣慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝願亦復然， 應生大欣慶。

諸根不懈倦， 志願恒決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根不懈倦， 志願恒決定，

親近善知識， 不久悉成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 不久悉成滿。

菩薩種種行， 皆為調眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩種種行， 皆為調眾生，

普行諸法門， 慎勿生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普行諸法門， 慎勿生疑惑。

汝具難思福， 及以真實信； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝具難思福， 及以真實信；

是故於今日， 得見諸佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於今日， 得見諸佛子。

汝見諸佛子， 悉獲廣大利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見諸佛子， 悉獲廣大利，

一一諸大願， 一切咸信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸大願， 一切咸信受。

汝於三有中， 能修菩薩行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於三有中， 能修菩薩行；

是故諸佛子， 示汝解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛子， 示汝解脫門。

非是法器人， 與佛子同住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是法器人， 與佛子同住，

設經無量劫， 莫知其境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設經無量劫， 莫知其境界。

汝見諸菩薩， 得聞如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見諸菩薩， 得聞如是法，

世間甚難有， 應生大喜慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間甚難有， 應生大喜慶。

諸佛護念汝， 菩薩攝受汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛護念汝， 菩薩攝受汝，

能順其教行， 善哉住壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能順其教行， 善哉住壽命。

已生菩薩家， 已具菩薩德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已生菩薩家， 已具菩薩德，

已長如來種， 當昇灌頂位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已長如來種， 當昇灌頂位。

不久汝當得， 與諸佛子等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久汝當得， 與諸佛子等，

見苦惱眾生， 悉置安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦惱眾生， 悉置安隱處。

如下如是種， 必獲如是果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如下如是種， 必獲如是果，

我今慶慰汝， 汝應大欣悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今慶慰汝， 汝應大欣悅。

無量諸菩薩， 無量劫行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸菩薩， 無量劫行道，

未能成此行， 今汝皆獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未能成此行， 今汝皆獲得。

信樂堅進力， 善財成此行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信樂堅進力， 善財成此行；

若有敬慕心， 亦當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有敬慕心， 亦當如是學。

一切功德行， 皆從願欲生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德行， 皆從願欲生；

善財已了知， 常樂勤修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財已了知， 常樂勤修習。

如龍布密雲， 必當霔大雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龍布密雲， 必當霔大雨；

菩薩起願智， 決定修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩起願智， 決定修諸行。

若有善知識， 示汝普賢行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善知識， 示汝普賢行；

汝當好承事， 慎勿生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當好承事， 慎勿生疑惑。

汝於無量劫， 為欲妄捨身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於無量劫， 為欲妄捨身；

今為求菩提， 此捨方為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今為求菩提， 此捨方為善。

汝於無量劫， 具受生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於無量劫， 具受生死苦，

不曾事諸佛， 未聞如是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不曾事諸佛， 未聞如是行。

汝今得人身， 值佛善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今得人身， 值佛善知識，

聽受菩提行， 云何不歡喜！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽受菩提行， 云何不歡喜！

雖遇佛興世， 亦值善知識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖遇佛興世， 亦值善知識；

其心不清淨， 不聞如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不清淨， 不聞如是法。

若於善知識， 信樂心尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於善知識， 信樂心尊重，

離疑不疲厭， 乃聞如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離疑不疲厭， 乃聞如是法。

若有聞此法， 而興誓願心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞此法， 而興誓願心；

當知如是人， 已獲廣大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是人， 已獲廣大利。

如是心清淨， 常得近諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是心清淨， 常得近諸佛，

亦近諸菩薩， 決定成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦近諸菩薩， 決定成菩提。

若入此法門， 則具諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入此法門， 則具諸功德，

永離眾惡趣， 不受一切苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離眾惡趣， 不受一切苦。

不久捨此身， 往生佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久捨此身， 往生佛國土，

常見十方佛， 及以諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常見十方佛， 及以諸菩薩。

往因今淨解， 及事善友力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往因今淨解， 及事善友力，

增長諸功德， 如水生蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸功德， 如水生蓮華。

樂事善知識， 勤供一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂事善知識， 勤供一切佛，

專心聽聞法， 常行勿懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心聽聞法， 常行勿懈倦。

汝是真法器， 當具一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝是真法器， 當具一切法，

當修一切道， 當滿一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修一切道， 當滿一切願。

汝以信解心， 而來禮敬我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以信解心， 而來禮敬我，

不久當普入， 一切諸佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當普入， 一切諸佛會。

善哉真佛子， 恭敬一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉真佛子， 恭敬一切佛，

不久具諸行， 到佛功德岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久具諸行， 到佛功德岸。

汝當往大智， 文殊師利所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當往大智， 文殊師利所；

彼當令汝得， 普賢深妙行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當令汝得， 普賢深妙行。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩在眾會前，稱讚善財大功德藏。善財聞已，歡喜踊躍，身毛皆豎，悲泣哽噎；起立合掌，恭敬瞻仰，遶無量匝。以文殊師利心念力故，眾華、瓔珞、種種妙寶不覺忽然自盈其手；善財歡喜，即以奉散彌勒菩薩摩訶薩上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩在眾會前，稱讚善財大功德藏。善財聞已，歡喜踊躍，身毛皆豎，悲泣哽噎；起立合掌，恭敬瞻仰，遶無量匝。以文殊師利心念力故，眾華、瓔珞、種種妙寶不覺忽然自盈其手；善財歡喜，即以奉散彌勒菩薩摩訶薩上。

時，彌勒菩薩摩善財頂，為說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彌勒菩薩摩善財頂，為說頌言：

「善哉善哉真佛子！ 普策諸根無懈倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉真佛子！ 普策諸根無懈倦，

不久當具諸功德， 猶如文殊及與我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當具諸功德， 猶如文殊及與我。」

時，善財童子以頌答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子以頌答曰：

「我念善知識， 億劫難值遇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念善知識， 億劫難值遇；

今得咸親近， 而來詣尊所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得咸親近， 而來詣尊所。

我以文殊故， 見諸難見者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以文殊故， 見諸難見者；

彼大功德尊， 願速還瞻覲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大功德尊， 願速還瞻覲。」