大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 76 卷
大方廣佛華嚴經卷第七十六
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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入法界品第三十九之十七
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爾時，善財童子一心欲詣摩耶夫人所，即時獲得觀佛境界智，作如是念：「是善知識，遠離世間，住無所住，超過六處，離一切著，知無礙道，具淨法身，以如幻業而現化身，以如幻智而觀世間，以如幻願而持佛身、隨意生身、無生滅身、無來去身、非虛實身、不變壞身、無起盡身、所有諸相皆一相身、離二邊身、無依處身、無窮盡身、離諸分別如影現身、知如夢身、了如像身、如淨日身、普於十方而化現身、住於三世無變異身、非身心身，猶如虛空，所行無礙，超諸世眼，唯是普賢淨目所見。如是之人，我今云何而得親近承事供養、與其同住、觀其狀貌、聽其音聲、思其語言、受其教誨？」
爾時，善財童子一心欲詣摩耶夫人所，即時獲得觀佛境界智，作如是念：「是善知識，遠離世間，住無所住，超過六處，離一切著，知無礙道，具淨法身，以如幻業而現化身，以如幻智而觀世間，以如幻願而持佛身、隨意生身、無生滅身、無來去身、非虛實身、不變壞身、無起盡身、所有諸相皆一相身、離二邊身、無依處身、無窮盡身、離諸分別如影現身、知如夢身、了如像身、如淨日身、普於十方而化現身、住於三世無變異身、非身心身，猶如虛空，所行無礙，超諸世眼，唯是普賢淨目所見。如是之人，我今云何而得親近承事供養、與其同住、觀其狀貌、聽其音聲、思其語言、受其教誨？」
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作是念已，有主城神，名曰：寶眼，眷屬圍遶，於虛空中而現其身，種種妙物以為嚴飾，手持無量眾色寶華以散善財，作如是言：
作是念已，有主城神，名曰：寶眼，眷屬圍遶，於虛空中而現其身，種種妙物以為嚴飾，手持無量眾色寶華以散善財，作如是言：
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「善男子！應守護心城，謂：不貪一切生死境界；應莊嚴心城，謂：專意趣求如來十力；應淨治心城，謂：畢竟斷除慳嫉諂誑；應清涼心城，謂：思惟一切諸法實性；應增長心城，謂：成辦一切助道之法；應嚴飾心城，謂：造立諸禪解脫宮殿；應照耀心城，謂：普入一切諸佛道場聽受般若波羅蜜法；應增益心城，謂：普攝一切佛方便道；應堅固心城，謂：恒勤修習普賢行願；應防護心城，謂：常專禦扞惡友、魔軍；應廓徹心城，謂：開引一切佛智光明；應善補心城，謂：聽受一切佛所說法；應扶助心城，謂：深信一切佛功德海；應廣大心城，謂：大慈普及一切世間；應善覆心城，謂：集眾善法以覆其上；應寬廣心城，謂：大悲哀愍一切眾生；應開心城門，謂：悉捨所有隨應給施；應密護心城，謂：防諸惡欲不令得入；應嚴肅心城，謂：逐諸惡法不令其住；應決定心城，謂：集一切智助道之法恒無退轉；應安立心城，謂：正念三世一切如來所有境界；應瑩徹心城，謂：明達一切佛正法輪修多羅中所有法門種種緣起；應部分心城，謂：普曉示一切眾生皆令得見薩婆若道；應住持心城，謂：發一切三世如來諸大願海；應富實心城，謂：集一切周遍法界大福德聚；應令心城明了，謂：普知眾生根欲等法；應令心城自在，謂：普攝一切十方法界；應令心城清淨，謂：正念一切諸佛如來；應知心城自性，謂：知一切法皆無有性；應知心城如幻，謂：以一切智了諸法性。
「善男子！應守護心城，謂：不貪一切生死境界；應莊嚴心城，謂：專意趣求如來十力；應淨治心城，謂：畢竟斷除慳嫉諂誑；應清涼心城，謂：思惟一切諸法實性；應增長心城，謂：成辦一切助道之法；應嚴飾心城，謂：造立諸禪解脫宮殿；應照耀心城，謂：普入一切諸佛道場聽受般若波羅蜜法；應增益心城，謂：普攝一切佛方便道；應堅固心城，謂：恒勤修習普賢行願；應防護心城，謂：常專禦扞惡友、魔軍；應廓徹心城，謂：開引一切佛智光明；應善補心城，謂：聽受一切佛所說法；應扶助心城，謂：深信一切佛功德海；應廣大心城，謂：大慈普及一切世間；應善覆心城，謂：集眾善法以覆其上；應寬廣心城，謂：大悲哀愍一切眾生；應開心城門，謂：悉捨所有隨應給施；應密護心城，謂：防諸惡欲不令得入；應嚴肅心城，謂：逐諸惡法不令其住；應決定心城，謂：集一切智助道之法恒無退轉；應安立心城，謂：正念三世一切如來所有境界；應瑩徹心城，謂：明達一切佛正法輪修多羅中所有法門種種緣起；應部分心城，謂：普曉示一切眾生皆令得見薩婆若道；應住持心城，謂：發一切三世如來諸大願海；應富實心城，謂：集一切周遍法界大福德聚；應令心城明了，謂：普知眾生根欲等法；應令心城自在，謂：普攝一切十方法界；應令心城清淨，謂：正念一切諸佛如來；應知心城自性，謂：知一切法皆無有性；應知心城如幻，謂：以一切智了諸法性。
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「佛子！菩薩摩訶薩若能如是淨修心城，則能積集一切善法。何以故？蠲除一切諸障難故，所謂：見佛障、聞法障、供養如來障、攝諸眾生障、淨佛國土障。善男子！菩薩摩訶薩以離如是諸障難故，若發希求善知識心，不用功力則便得見，乃至究竟必當成佛。」
「佛子！菩薩摩訶薩若能如是淨修心城，則能積集一切善法。何以故？蠲除一切諸障難故，所謂：見佛障、聞法障、供養如來障、攝諸眾生障、淨佛國土障。善男子！菩薩摩訶薩以離如是諸障難故，若發希求善知識心，不用功力則便得見，乃至究竟必當成佛。」
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爾時，有身眾神，名：蓮華法德及妙華光明，無量諸神前後圍遶，從道場出，住虛空中，於善財前，以妙音聲，種種稱歎摩耶夫人，從其耳璫放無量色相光明網，普照無邊諸佛世界，令善財見十方國土一切諸佛。其光明網，右遶世間，經一匝已，然後還來，入善財頂，乃至遍入身諸毛孔。善財即得淨光明眼，永離一切愚癡闇故；得離翳眼，能了一切眾生性故；得離垢眼，能觀一切法性門故；得淨慧眼，能觀一切佛國性故；得毘盧遮那眼，見佛法身故；得普光明眼，見佛平等不思議身故；得無礙光眼，觀察一切剎海成壞故；得普照眼，見十方佛起大方便轉正法輪故；得普境界眼，見無量佛以自在力調伏眾生故；得普見眼，覩一切剎諸佛出興故。
爾時，有身眾神，名：蓮華法德及妙華光明，無量諸神前後圍遶，從道場出，住虛空中，於善財前，以妙音聲，種種稱歎摩耶夫人，從其耳璫放無量色相光明網，普照無邊諸佛世界，令善財見十方國土一切諸佛。其光明網，右遶世間，經一匝已，然後還來，入善財頂，乃至遍入身諸毛孔。善財即得淨光明眼，永離一切愚癡闇故；得離翳眼，能了一切眾生性故；得離垢眼，能觀一切法性門故；得淨慧眼，能觀一切佛國性故；得毘盧遮那眼，見佛法身故；得普光明眼，見佛平等不思議身故；得無礙光眼，觀察一切剎海成壞故；得普照眼，見十方佛起大方便轉正法輪故；得普境界眼，見無量佛以自在力調伏眾生故；得普見眼，覩一切剎諸佛出興故。
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時，有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰：善眼，與其眷屬萬羅剎俱，於虛空中，以眾妙華，散善財上，作如是言：
時，有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰：善眼，與其眷屬萬羅剎俱，於虛空中，以眾妙華，散善財上，作如是言：
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「善男子！菩薩成就十法，則得親近諸善知識。何等為十？所謂：其心清淨離諸諂誑；大悲平等普攝眾生，知諸眾生無有真實；趣一切智，心不退轉；以信解力普入一切諸佛道場；得淨慧眼了諸法性；大慈平等普覆眾生；以智光明廓諸妄境；以甘露雨滌生死熱；以廣大眼徹鑒諸法；心常隨順諸善知識。是為十。
「善男子！菩薩成就十法，則得親近諸善知識。何等為十？所謂：其心清淨離諸諂誑；大悲平等普攝眾生，知諸眾生無有真實；趣一切智，心不退轉；以信解力普入一切諸佛道場；得淨慧眼了諸法性；大慈平等普覆眾生；以智光明廓諸妄境；以甘露雨滌生死熱；以廣大眼徹鑒諸法；心常隨順諸善知識。是為十。
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「復次，佛子！菩薩成就十種三昧門，則常現見諸善知識。何等為十？所謂：法空清淨輪三昧、觀察十方海三昧、於一切境界不捨離不缺減三昧、普見一切佛出興三昧、集一切功德藏三昧、心恒不捨善知識三昧、常見一切善知識生諸佛功德三昧、常不離一切善知識三昧、常供養一切善知識三昧、常於一切善知識所無過失三昧。佛子！菩薩成就此十三昧門，常得親近諸善知識，又得善知識轉一切佛法輪三昧；得此三昧已，悉知諸佛體性平等，處處值遇諸善知識。」
「復次，佛子！菩薩成就十種三昧門，則常現見諸善知識。何等為十？所謂：法空清淨輪三昧、觀察十方海三昧、於一切境界不捨離不缺減三昧、普見一切佛出興三昧、集一切功德藏三昧、心恒不捨善知識三昧、常見一切善知識生諸佛功德三昧、常不離一切善知識三昧、常供養一切善知識三昧、常於一切善知識所無過失三昧。佛子！菩薩成就此十三昧門，常得親近諸善知識，又得善知識轉一切佛法輪三昧；得此三昧已，悉知諸佛體性平等，處處值遇諸善知識。」
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說是語時，善財童子仰視空中而答之言：「善哉善哉！汝為哀愍攝受我故，方便教我見善知識。願為我說：云何往詣善知識所？於何方處城邑聚落求善知識？」
說是語時，善財童子仰視空中而答之言：「善哉善哉！汝為哀愍攝受我故，方便教我見善知識。願為我說：云何往詣善知識所？於何方處城邑聚落求善知識？」
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羅剎答言：「善男子！汝應普禮十方，求善知識；正念思惟一切境界，求善知識；勇猛自在遍遊十方，求善知識；觀身觀心如夢如影，求善知識。」
羅剎答言：「善男子！汝應普禮十方，求善知識；正念思惟一切境界，求善知識；勇猛自在遍遊十方，求善知識；觀身觀心如夢如影，求善知識。」
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爾時，善財受行其教，即時覩見大寶蓮華從地涌出，金剛為莖，妙寶為藏，摩尼為葉，光明寶王以為其臺，眾寶色香以為其鬚，無數寶網彌覆其上。於其臺上，有一樓觀，名：普納十方法界藏，奇妙嚴飾，金剛為地，千柱行列，一切皆以摩尼寶成，閻浮檀金以為其壁，眾寶瓔珞四面垂下，階陛、欄楯周匝莊嚴。其樓觀中，有如意寶蓮華之座，種種眾寶以為嚴飾，妙寶欄楯，寶衣間列，寶帳、寶網以覆其上，眾寶繒幡周匝垂下，微風徐動，光流響發；寶華幢中雨眾妙華，寶鈴鐸中出美音聲，寶戶牖間垂諸瓔珞，摩尼身中流出香水，寶象口中出蓮華網，寶師子口吐妙香雲，梵形寶輪出隨樂音，金剛寶鈴出諸菩薩大願之音，寶月幢中出佛化形，淨藏寶王現三世佛受生次第，日藏摩尼放大光明遍照十方一切佛剎，摩尼寶王放一切佛圓滿光明，毘盧遮那摩尼寶王興供養雲供養一切諸佛如來，如意珠王念念示現普賢神變充滿法界，須彌寶王出天宮殿，天諸采女種種妙音歌讚如來不可思議微妙功德。
爾時，善財受行其教，即時覩見大寶蓮華從地涌出，金剛為莖，妙寶為藏，摩尼為葉，光明寶王以為其臺，眾寶色香以為其鬚，無數寶網彌覆其上。於其臺上，有一樓觀，名：普納十方法界藏，奇妙嚴飾，金剛為地，千柱行列，一切皆以摩尼寶成，閻浮檀金以為其壁，眾寶瓔珞四面垂下，階陛、欄楯周匝莊嚴。其樓觀中，有如意寶蓮華之座，種種眾寶以為嚴飾，妙寶欄楯，寶衣間列，寶帳、寶網以覆其上，眾寶繒幡周匝垂下，微風徐動，光流響發；寶華幢中雨眾妙華，寶鈴鐸中出美音聲，寶戶牖間垂諸瓔珞，摩尼身中流出香水，寶象口中出蓮華網，寶師子口吐妙香雲，梵形寶輪出隨樂音，金剛寶鈴出諸菩薩大願之音，寶月幢中出佛化形，淨藏寶王現三世佛受生次第，日藏摩尼放大光明遍照十方一切佛剎，摩尼寶王放一切佛圓滿光明，毘盧遮那摩尼寶王興供養雲供養一切諸佛如來，如意珠王念念示現普賢神變充滿法界，須彌寶王出天宮殿，天諸采女種種妙音歌讚如來不可思議微妙功德。
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爾時，善財見如是座，復有無量眾座圍遶，摩耶夫人在彼座上，於一切眾生前，現淨色身。所謂：超三界色身，已出一切諸有趣故；隨心樂色身，於一切世間無所著故；普周遍色身，等於一切眾生數故；無等比色身，令一切眾生滅倒見故；無量種色身，隨眾生心種種現故；無邊相色身，普現種種諸形相故；普對現色身，以大自在而示現故；化一切色身，隨其所應而現前故；恒示現色身，盡眾生界而無盡故；無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故；不生色身，無生起故；不滅色身，離語言故；非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故；無動色身，生滅永離故；不壞色身，法性不壞故；無相色身，言語道斷故；一相色身，無相為相故；如像色身，隨心應現故；如幻色身，幻智所生故；如焰色身，但想所持故；如影色身，隨願現生故；如夢色身，隨心而現故；法界色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故；無礙色身，念念周遍法界故；無邊色身，普淨一切眾生故；無量色身，超出一切語言故；無住色身，願度一切世間故；無處色身，恒化眾生不斷故；無生色身，幻願所成故；無勝色身，超諸世間故；如實色身，定心所現故；不生色身，隨眾生業而出現故；如意珠色身，普滿一切眾生願故；無分別色身，但隨眾生分別起故；離分別色身，一切眾生不能知故；無盡色身，盡諸眾生生死際故；清淨色身，同於如來無分別故。如是身者，非色，所有色相如影像故；非受，世間苦受究竟滅故；非想，但隨眾生想所現故；非行，依如幻業而成就故；離識，菩薩願智空無性故，一切眾生語言斷故，已得成就寂滅身故。
爾時，善財見如是座，復有無量眾座圍遶，摩耶夫人在彼座上，於一切眾生前，現淨色身。所謂：超三界色身，已出一切諸有趣故；隨心樂色身，於一切世間無所著故；普周遍色身，等於一切眾生數故；無等比色身，令一切眾生滅倒見故；無量種色身，隨眾生心種種現故；無邊相色身，普現種種諸形相故；普對現色身，以大自在而示現故；化一切色身，隨其所應而現前故；恒示現色身，盡眾生界而無盡故；無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故；不生色身，無生起故；不滅色身，離語言故；非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故；無動色身，生滅永離故；不壞色身，法性不壞故；無相色身，言語道斷故；一相色身，無相為相故；如像色身，隨心應現故；如幻色身，幻智所生故；如焰色身，但想所持故；如影色身，隨願現生故；如夢色身，隨心而現故；法界色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故；無礙色身，念念周遍法界故；無邊色身，普淨一切眾生故；無量色身，超出一切語言故；無住色身，願度一切世間故；無處色身，恒化眾生不斷故；無生色身，幻願所成故；無勝色身，超諸世間故；如實色身，定心所現故；不生色身，隨眾生業而出現故；如意珠色身，普滿一切眾生願故；無分別色身，但隨眾生分別起故；離分別色身，一切眾生不能知故；無盡色身，盡諸眾生生死際故；清淨色身，同於如來無分別故。如是身者，非色，所有色相如影像故；非受，世間苦受究竟滅故；非想，但隨眾生想所現故；非行，依如幻業而成就故；離識，菩薩願智空無性故，一切眾生語言斷故，已得成就寂滅身故。
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爾時，善財童子又見摩耶夫人，隨諸眾生心之所樂，現超過一切世間色身。所謂：或現超過他化自在天女身乃至超過四大天王天女身，或現超過龍女身乃至超過人女身，現如是等無量色身，饒益眾生。集一切智助道之法，行於平等檀波羅蜜，大悲普覆一切世間。出生如來無量功德，修習增長一切智心，觀察思惟諸法實性；獲深忍海，具眾定門，住於平等三昧境界，得如來定圓滿光明，銷竭眾生煩惱巨海；心常正定，未嘗動亂，恒轉清淨不退法輪，善能了知一切佛法，恒以智慧觀法實相；見諸如來心無厭足，知三世佛出興次第，見佛三昧常現在前，了達如來出現於世無量無數諸清淨道，行於諸佛虛空境界；普攝眾生，各隨其心，教化成就；入佛無量清淨法身，成就大願，淨諸佛剎，究竟調伏一切眾生，心恒遍入諸佛境界；出生菩薩自在神力，已得法身清淨無染，而恒示現無量色身；摧一切魔力，成大善根力，出生正法力，具足諸佛力，得諸菩薩自在之力，速疾增長一切智力；得佛智光，普照一切，悉知無量眾生心海、根性、欲解種種差別；其身普遍十方剎海，悉知諸剎成壞之相，以廣大眼見十方海，以周遍智知三世海，身普承事一切佛海，心恒納受一切法海；修習一切如來功德，出生一切菩薩智慧，常樂觀察一切菩薩從初發心乃至成就所行之道，常勤守護一切眾生，常樂稱揚諸佛功德，願為一切菩薩之母。
爾時，善財童子又見摩耶夫人，隨諸眾生心之所樂，現超過一切世間色身。所謂：或現超過他化自在天女身乃至超過四大天王天女身，或現超過龍女身乃至超過人女身，現如是等無量色身，饒益眾生。集一切智助道之法，行於平等檀波羅蜜，大悲普覆一切世間。出生如來無量功德，修習增長一切智心，觀察思惟諸法實性；獲深忍海，具眾定門，住於平等三昧境界，得如來定圓滿光明，銷竭眾生煩惱巨海；心常正定，未嘗動亂，恒轉清淨不退法輪，善能了知一切佛法，恒以智慧觀法實相；見諸如來心無厭足，知三世佛出興次第，見佛三昧常現在前，了達如來出現於世無量無數諸清淨道，行於諸佛虛空境界；普攝眾生，各隨其心，教化成就；入佛無量清淨法身，成就大願，淨諸佛剎，究竟調伏一切眾生，心恒遍入諸佛境界；出生菩薩自在神力，已得法身清淨無染，而恒示現無量色身；摧一切魔力，成大善根力，出生正法力，具足諸佛力，得諸菩薩自在之力，速疾增長一切智力；得佛智光，普照一切，悉知無量眾生心海、根性、欲解種種差別；其身普遍十方剎海，悉知諸剎成壞之相，以廣大眼見十方海，以周遍智知三世海，身普承事一切佛海，心恒納受一切法海；修習一切如來功德，出生一切菩薩智慧，常樂觀察一切菩薩從初發心乃至成就所行之道，常勤守護一切眾生，常樂稱揚諸佛功德，願為一切菩薩之母。
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爾時，善財童子見摩耶夫人現如是等閻浮提微塵數諸方便門。既見是已，如摩耶夫人所現身數，善財亦現作爾許身，於一切處摩耶之前恭敬禮拜，即時證得無量無數諸三昧門，分別觀察，修行證入。從三昧起，右遶摩耶并其眷屬，合掌而立，白言：
爾時，善財童子見摩耶夫人現如是等閻浮提微塵數諸方便門。既見是已，如摩耶夫人所現身數，善財亦現作爾許身，於一切處摩耶之前恭敬禮拜，即時證得無量無數諸三昧門，分別觀察，修行證入。從三昧起，右遶摩耶并其眷屬，合掌而立，白言：
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「大聖！文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心，求善知識，親近供養。我於一一善知識所，皆往承事，無空過者；漸來至此，願為我說：菩薩云何學菩薩行而得成就？」
「大聖！文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心，求善知識，親近供養。我於一一善知識所，皆往承事，無空過者；漸來至此，願為我說：菩薩云何學菩薩行而得成就？」
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答言：
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「佛子！我已成就菩薩大願智幻解脫門，是故常為諸菩薩母。佛子！如我於此閻浮提中迦毘羅城淨飯王家，右脇而生悉達太子，現不思議自在神變；如是，乃至盡此世界海，所有一切毘盧遮那如來，皆入我身，示現誕生自在神變。
「佛子！我已成就菩薩大願智幻解脫門，是故常為諸菩薩母。佛子！如我於此閻浮提中迦毘羅城淨飯王家，右脇而生悉達太子，現不思議自在神變；如是，乃至盡此世界海，所有一切毘盧遮那如來，皆入我身，示現誕生自在神變。
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「又，善男子！我於淨飯王宮，菩薩將欲下生之時，見菩薩身一一毛孔咸放光明，名：一切如來受生功德輪，一一毛孔皆現不可說不可說佛剎微塵數菩薩受生莊嚴。彼諸光明，皆悉普照一切世界；照世界已，來入我頂乃至一切諸毛孔中。又，彼光中普現一切菩薩名號、受生神變、宮殿眷屬、五欲自娛；又見出家、往詣道場、成等正覺、坐師子座、菩薩圍遶、諸王供養、為諸大眾轉正法輪；又見如來往昔修行菩薩道時，於諸佛所恭敬供養，發菩提心，淨佛國土，念念示現無量化身，充遍十方一切世界，乃至最後入般涅槃。如是等事，靡不皆見。
「又，善男子！我於淨飯王宮，菩薩將欲下生之時，見菩薩身一一毛孔咸放光明，名：一切如來受生功德輪，一一毛孔皆現不可說不可說佛剎微塵數菩薩受生莊嚴。彼諸光明，皆悉普照一切世界；照世界已，來入我頂乃至一切諸毛孔中。又，彼光中普現一切菩薩名號、受生神變、宮殿眷屬、五欲自娛；又見出家、往詣道場、成等正覺、坐師子座、菩薩圍遶、諸王供養、為諸大眾轉正法輪；又見如來往昔修行菩薩道時，於諸佛所恭敬供養，發菩提心，淨佛國土，念念示現無量化身，充遍十方一切世界，乃至最後入般涅槃。如是等事，靡不皆見。
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「又，善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不逾本，然其實已超諸世間。所以者何？我身爾時量同虛空，悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。爾時，菩薩從兜率天將降神時，有十佛剎微塵數諸菩薩，皆與菩薩同願、同行、同善根、同莊嚴、同解脫、同智慧，諸地、諸力、法身、色身，乃至普賢神通行願，悉皆同等，如是菩薩前後圍遶；又有八萬諸龍王等、一切世主，乘其宮殿，俱來供養。菩薩爾時，以神通力，與諸菩薩普現一切兜率天宮；一一宮中，悉現十方一切世界閻浮提內受生影像，方便教化無量眾生，令諸菩薩離諸懈怠無所執著。又以神力，放大光明，普照世間，破諸黑闇，滅諸苦惱；令諸眾生，皆識宿世所有業行，永出惡道。又為救護一切眾生，普現其前，作諸神變。現如是等諸奇特事，與眷屬俱，來入我身。彼諸菩薩於我腹中，遊行自在，或以三千大千世界而為一步，或以不可說不可說佛剎微塵數世界而為一步。又，念念中，十方不可說不可說一切世界諸如來所、菩薩眾會，及四天王天、三十三天，乃至色界諸梵天王，欲見菩薩處胎神變，恭敬供養，聽受正法，皆入我身。雖我腹中悉能容受如是眾會，而身不廣大亦不迫窄；其諸菩薩各見自處眾會道場，清淨嚴飾。
「又，善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不逾本，然其實已超諸世間。所以者何？我身爾時量同虛空，悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。爾時，菩薩從兜率天將降神時，有十佛剎微塵數諸菩薩，皆與菩薩同願、同行、同善根、同莊嚴、同解脫、同智慧，諸地、諸力、法身、色身，乃至普賢神通行願，悉皆同等，如是菩薩前後圍遶；又有八萬諸龍王等、一切世主，乘其宮殿，俱來供養。菩薩爾時，以神通力，與諸菩薩普現一切兜率天宮；一一宮中，悉現十方一切世界閻浮提內受生影像，方便教化無量眾生，令諸菩薩離諸懈怠無所執著。又以神力，放大光明，普照世間，破諸黑闇，滅諸苦惱；令諸眾生，皆識宿世所有業行，永出惡道。又為救護一切眾生，普現其前，作諸神變。現如是等諸奇特事，與眷屬俱，來入我身。彼諸菩薩於我腹中，遊行自在，或以三千大千世界而為一步，或以不可說不可說佛剎微塵數世界而為一步。又，念念中，十方不可說不可說一切世界諸如來所、菩薩眾會，及四天王天、三十三天，乃至色界諸梵天王，欲見菩薩處胎神變，恭敬供養，聽受正法，皆入我身。雖我腹中悉能容受如是眾會，而身不廣大亦不迫窄；其諸菩薩各見自處眾會道場，清淨嚴飾。
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「善男子！如此四天下閻浮提中，菩薩受生，我為其母；三千大千世界百億四天下閻浮提中，悉亦如是。然我此身本來無二，非一處住，非多處住。何以故？以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。善男子！如今世尊，我為其母；往昔所有無量諸佛，悉亦如是而為其母。
「善男子！如此四天下閻浮提中，菩薩受生，我為其母；三千大千世界百億四天下閻浮提中，悉亦如是。然我此身本來無二，非一處住，非多處住。何以故？以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。善男子！如今世尊，我為其母；往昔所有無量諸佛，悉亦如是而為其母。
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「善男子！我昔曾作蓮華池神，時有菩薩於蓮華藏忽然化生，我即捧持瞻侍養育，一切世間皆共號我為：菩薩母。又，我昔為菩提場神，時有菩薩於我懷中忽然化生，世亦號我為：菩薩母。善男子！有無量最後身菩薩，於此世界種種方便示現受生，我皆為母。
「善男子！我昔曾作蓮華池神，時有菩薩於蓮華藏忽然化生，我即捧持瞻侍養育，一切世間皆共號我為：菩薩母。又，我昔為菩提場神，時有菩薩於我懷中忽然化生，世亦號我為：菩薩母。善男子！有無量最後身菩薩，於此世界種種方便示現受生，我皆為母。
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「善男子！如此世界賢劫之中，過去世時，拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛及今世尊釋迦牟尼佛現受生時，我為其母。未來世中，彌勒菩薩從兜率天將降神時，放大光明普照法界，示現一切諸菩薩眾受生神變，乃於人間生大族家，調伏眾生；我於彼時，亦為其母。如是次第，有師子佛、法幢佛、善眼佛、淨華佛、華德佛、提舍佛、弗沙佛、善意佛、金剛佛、離垢佛、月光佛、持炬佛、名稱佛、金剛楯佛、清淨義佛、紺身佛、到彼岸佛、寶焰山佛、持炬佛、蓮華德佛、名稱佛、無量功德佛、最勝燈佛、莊嚴身佛、善威儀佛、慈德佛、無住佛、大威光佛、無邊音佛、勝怨敵佛、離疑惑佛、清淨佛、大光佛、淨心佛、雲德佛、莊嚴頂髻佛、樹王佛、寶璫佛、海慧佛、妙寶佛、華冠佛、滿願佛、大自在佛、妙德王佛、最尊勝佛、栴檀雲佛、紺眼佛、勝慧佛、觀察慧佛、熾盛王佛、堅固慧佛、自在名佛、師子王佛、自在佛、最勝頂佛、金剛智山佛、妙德藏佛、寶網嚴身佛、善慧佛、自在天佛、大天王佛、無依德佛、善施佛、焰慧佛、水天佛、得上味佛、出生無上功德佛、仙人侍衛佛、隨世語言佛、功德自在幢佛、光幢佛、觀身佛、妙身佛、香焰佛、金剛寶嚴佛、喜眼佛、離欲佛、高大身佛、財天佛、無上天佛、順寂滅佛、智覺佛、滅貪佛、大焰王佛、寂諸有佛、毘舍佉天佛、金剛山佛、智焰德佛、安隱佛、師子出現佛、圓滿清淨佛、清淨賢佛、第一義佛、百光明佛、最增上佛、深自在佛、大地王佛、莊嚴王佛、解脫佛、妙音佛、殊勝佛、自在佛、無上醫王佛、功德月佛、無礙光佛、功德聚佛、月現佛、日天佛、出諸有佛、勇猛名稱佛、光明門佛、娑羅王佛、最勝佛、藥王佛、寶勝佛、金剛慧佛、無能勝佛、無能映蔽佛、眾會王佛、大名稱佛、敏持佛、無量光佛、大願光佛、法自在不虛佛、不退地佛、淨天佛、善天佛、堅固苦行佛、一切善友佛、解脫音佛、遊戲王佛、滅邪曲佛、薝蔔淨光佛、具眾德佛、最勝月佛、執明炬佛、殊妙身佛、不可說佛、最清淨佛、友安眾生佛、無量光佛、無畏音佛、水天德佛、不動慧光佛、華勝佛、月焰佛、不退慧佛、離愛佛、無著慧佛、集功德蘊佛、滅惡趣佛、普散華佛、師子吼佛、第一義佛、無礙見佛、破他軍佛、不著相佛、離分別海佛、端嚴海佛、須彌山佛、無著智佛、無邊座佛、清淨住佛、隨師行佛、最上施佛、常月佛、饒益王佛、不動聚佛、普攝受佛、饒益慧佛、持壽佛、無滅佛、具足名稱佛、大威力佛、種種色相佛、無相慧佛、不動天佛、妙德難思佛、滿月佛、解脫月佛、無上王佛、希有身佛、梵
「善男子！如此世界賢劫之中，過去世時，拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛及今世尊釋迦牟尼佛現受生時，我為其母。未來世中，彌勒菩薩從兜率天將降神時，放大光明普照法界，示現一切諸菩薩眾受生神變，乃於人間生大族家，調伏眾生；我於彼時，亦為其母。如是次第，有師子佛、法幢佛、善眼佛、淨華佛、華德佛、提舍佛、弗沙佛、善意佛、金剛佛、離垢佛、月光佛、持炬佛、名稱佛、金剛楯佛、清淨義佛、紺身佛、到彼岸佛、寶焰山佛、持炬佛、蓮華德佛、名稱佛、無量功德佛、最勝燈佛、莊嚴身佛、善威儀佛、慈德佛、無住佛、大威光佛、無邊音佛、勝怨敵佛、離疑惑佛、清淨佛、大光佛、淨心佛、雲德佛、莊嚴頂髻佛、樹王佛、寶璫佛、海慧佛、妙寶佛、華冠佛、滿願佛、大自在佛、妙德王佛、最尊勝佛、栴檀雲佛、紺眼佛、勝慧佛、觀察慧佛、熾盛王佛、堅固慧佛、自在名佛、師子王佛、自在佛、最勝頂佛、金剛智山佛、妙德藏佛、寶網嚴身佛、善慧佛、自在天佛、大天王佛、無依德佛、善施佛、焰慧佛、水天佛、得上味佛、出生無上功德佛、仙人侍衛佛、隨世語言佛、功德自在幢佛、光幢佛、觀身佛、妙身佛、香焰佛、金剛寶嚴佛、喜眼佛、離欲佛、高大身佛、財天佛、無上天佛、順寂滅佛、智覺佛、滅貪佛、大焰王佛、寂諸有佛、毘舍佉天佛、金剛山佛、智焰德佛、安隱佛、師子出現佛、圓滿清淨佛、清淨賢佛、第一義佛、百光明佛、最增上佛、深自在佛、大地王佛、莊嚴王佛、解脫佛、妙音佛、殊勝佛、自在佛、無上醫王佛、功德月佛、無礙光佛、功德聚佛、月現佛、日天佛、出諸有佛、勇猛名稱佛、光明門佛、娑羅王佛、最勝佛、藥王佛、寶勝佛、金剛慧佛、無能勝佛、無能映蔽佛、眾會王佛、大名稱佛、敏持佛、無量光佛、大願光佛、法自在不虛佛、不退地佛、淨天佛、善天佛、堅固苦行佛、一切善友佛、解脫音佛、遊戲王佛、滅邪曲佛、薝蔔淨光佛、具眾德佛、最勝月佛、執明炬佛、殊妙身佛、不可說佛、最清淨佛、友安眾生佛、無量光佛、無畏音佛、水天德佛、不動慧光佛、華勝佛、月焰佛、不退慧佛、離愛佛、無著慧佛、集功德蘊佛、滅惡趣佛、普散華佛、師子吼佛、第一義佛、無礙見佛、破他軍佛、不著相佛、離分別海佛、端嚴海佛、須彌山佛、無著智佛、無邊座佛、清淨住佛、隨師行佛、最上施佛、常月佛、饒益王佛、不動聚佛、普攝受佛、饒益慧佛、持壽佛、無滅佛、具足名稱佛、大威力佛、種種色相佛、無相慧佛、不動天佛、妙德難思佛、滿月佛、解脫月佛、無上王佛、希有身佛、梵
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供養佛、不瞬佛、順先古佛、最上業佛、順法智佛、無勝天佛、不思議功德光佛、隨法行佛、無量賢佛、普隨順自在佛、最尊天佛，如是乃至樓至如來，在賢劫中，於此三千大千世界，當成佛者，悉為其母。如於此三千大千世界，如是於此世界海十方無量諸世界一切劫中，諸有修行普賢行願，為化一切諸眾生者，我自見身悉為其母。」
供養佛、不瞬佛、順先古佛、最上業佛、順法智佛、無勝天佛、不思議功德光佛、隨法行佛、無量賢佛、普隨順自在佛、最尊天佛，如是乃至樓至如來，在賢劫中，於此三千大千世界，當成佛者，悉為其母。如於此三千大千世界，如是於此世界海十方無量諸世界一切劫中，諸有修行普賢行願，為化一切諸眾生者，我自見身悉為其母。」
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爾時，善財童子白摩耶夫人言：「大聖得此解脫，經今幾時？」答言：
爾時，善財童子白摩耶夫人言：「大聖得此解脫，經今幾時？」答言：
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「善男子！乃往古世，過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，爾時有劫名：淨光，世界名：須彌德，雖有諸山五趣雜居，然其國土眾寶所成，清淨莊嚴無諸穢惡。有千億四天下，有一四天下，名：師子幢，於中有八十億王城。有一王城，名：自在幢；有轉輪王，名：大威德。彼王城北，有一道場，名：滿月光明；其道場神，名曰：慈德。時，有菩薩，名：離垢幢，坐於道場，將成正覺。有一惡魔，名：金色光，與其眷屬無量眾俱，至菩薩所。彼大威德轉輪聖王已得菩薩神通自在，化作兵眾，其數倍多，圍遶道場；諸魔惶怖，悉自奔散；故彼菩薩得成阿耨多羅三藐三菩提。時，道場神見是事已，歡喜無量，便於彼王而生子想，頂禮佛足，作是願言：『此轉輪王，在在生處，乃至成佛，願我常得與其為母。』作是願已，於此道場，復曾供養十那由他佛。
「善男子！乃往古世，過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，爾時有劫名：淨光，世界名：須彌德，雖有諸山五趣雜居，然其國土眾寶所成，清淨莊嚴無諸穢惡。有千億四天下，有一四天下，名：師子幢，於中有八十億王城。有一王城，名：自在幢；有轉輪王，名：大威德。彼王城北，有一道場，名：滿月光明；其道場神，名曰：慈德。時，有菩薩，名：離垢幢，坐於道場，將成正覺。有一惡魔，名：金色光，與其眷屬無量眾俱，至菩薩所。彼大威德轉輪聖王已得菩薩神通自在，化作兵眾，其數倍多，圍遶道場；諸魔惶怖，悉自奔散；故彼菩薩得成阿耨多羅三藐三菩提。時，道場神見是事已，歡喜無量，便於彼王而生子想，頂禮佛足，作是願言：『此轉輪王，在在生處，乃至成佛，願我常得與其為母。』作是願已，於此道場，復曾供養十那由他佛。
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「善男子！於汝意云何，彼道場神豈異人乎？我身是也。轉輪王者，今世尊毘盧遮那是。我從於彼發願已來，此佛世尊，於十方剎一切諸趣，處處受生，種諸善根，修菩薩行，教化成就一切眾生，乃至示現住最後身，念念普於一切世界，示現菩薩受生神變，常為我子，我常為母。善男子！過去、現在十方世界無量諸佛將成佛時，皆於𪗇中放大光明，來照我身及我所住宮殿屋宅；彼最後生，我悉為母。
「善男子！於汝意云何，彼道場神豈異人乎？我身是也。轉輪王者，今世尊毘盧遮那是。我從於彼發願已來，此佛世尊，於十方剎一切諸趣，處處受生，種諸善根，修菩薩行，教化成就一切眾生，乃至示現住最後身，念念普於一切世界，示現菩薩受生神變，常為我子，我常為母。善男子！過去、現在十方世界無量諸佛將成佛時，皆於𪗇中放大光明，來照我身及我所住宮殿屋宅；彼最後生，我悉為母。
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「善男子！我唯知此菩薩大願智幻解脫門。如諸菩薩摩訶薩，具大悲藏，教化眾生常無厭足，以自在力，一一毛孔示現無量諸佛神變；我今云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此菩薩大願智幻解脫門。如諸菩薩摩訶薩，具大悲藏，教化眾生常無厭足，以自在力，一一毛孔示現無量諸佛神變；我今云何能知能說彼功德行？
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「善男子！於此世界三十三天，有王名：正念，其王有女名：天主光。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此世界三十三天，有王名：正念，其王有女名：天主光。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子敬受其教，頭面作禮，遶無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。
時，善財童子敬受其教，頭面作禮，遶無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。
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遂往天宮，見彼天女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
遂往天宮，見彼天女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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天女答言：
天女答言：
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「善男子！我得菩薩解脫，名：無礙念清淨莊嚴。善男子！我以此解脫力，憶念過去，有最勝劫，名：青蓮華。我於彼劫中，供養恒河沙數諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉，守護供養，造僧伽藍，營辦什物。又，彼諸佛從為菩薩住母胎時，誕生之時，行七步時，大師子吼時，住童子位在宮中時，向菩提樹成正覺時，轉正法輪現佛神變教化調伏眾生之時；如是一切諸所作事，從初發心乃至法盡，我皆明憶，無有遺餘，常現在前，念持不忘。又，憶過去劫，名：善地，我於彼供養十恒河沙數諸佛如來；又，過去劫名為：妙德，我於彼供養一佛世界微塵數諸佛如來；又，劫名：無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來；又，劫名：善光，我於彼供養閻浮提微塵數諸佛如來；又，劫名：無量光，我於彼供養二十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：最勝德，我於彼供養一恒河沙數諸佛如來；又，劫名：善悲，我於彼供養八十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：勝遊，我於彼供養六十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：妙月，我於彼供養七十恒河沙數諸佛如來。
「善男子！我得菩薩解脫，名：無礙念清淨莊嚴。善男子！我以此解脫力，憶念過去，有最勝劫，名：青蓮華。我於彼劫中，供養恒河沙數諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉，守護供養，造僧伽藍，營辦什物。又，彼諸佛從為菩薩住母胎時，誕生之時，行七步時，大師子吼時，住童子位在宮中時，向菩提樹成正覺時，轉正法輪現佛神變教化調伏眾生之時；如是一切諸所作事，從初發心乃至法盡，我皆明憶，無有遺餘，常現在前，念持不忘。又，憶過去劫，名：善地，我於彼供養十恒河沙數諸佛如來；又，過去劫名為：妙德，我於彼供養一佛世界微塵數諸佛如來；又，劫名：無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來；又，劫名：善光，我於彼供養閻浮提微塵數諸佛如來；又，劫名：無量光，我於彼供養二十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：最勝德，我於彼供養一恒河沙數諸佛如來；又，劫名：善悲，我於彼供養八十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：勝遊，我於彼供養六十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：妙月，我於彼供養七十恒河沙數諸佛如來。
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「善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行恒不忘失。如是，先劫所有如來，從初菩薩，乃至法盡，一切所作，我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念，明了現前，持而順行，曾無懈廢。
「善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行恒不忘失。如是，先劫所有如來，從初菩薩，乃至法盡，一切所作，我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念，明了現前，持而順行，曾無懈廢。
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「善男子！我唯知此無礙念清淨解脫。如諸菩薩摩訶薩，出生死夜朗然明徹，永離癡冥未嘗惛寐，心無諸蓋、身行輕安，於諸法性清淨覺了，成就十力開悟群生；而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此無礙念清淨解脫。如諸菩薩摩訶薩，出生死夜朗然明徹，永離癡冥未嘗惛寐，心無諸蓋、身行輕安，於諸法性清淨覺了，成就十力開悟群生；而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！迦毘羅城有童子師，名曰：遍友。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！迦毘羅城有童子師，名曰：遍友。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子以聞法故，歡喜踊躍，不思議善根自然增廣；頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。
時，善財童子以聞法故，歡喜踊躍，不思議善根自然增廣；頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。
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從天宮下，漸向彼城。至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
從天宮下，漸向彼城。至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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遍友答言：「善男子！此有童子，名：善知眾藝，學菩薩字智。汝可問之，當為汝說。」
遍友答言：「善男子！此有童子，名：善知眾藝，學菩薩字智。汝可問之，當為汝說。」
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爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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時，彼童子告善財言：
時，彼童子告善財言：
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「善男子！我得菩薩解脫，名：善知眾藝。我恒唱持此之字母：唱阿字時，入般若波羅蜜門，名：以菩薩威力入無差別境界；唱多字時，入般若波羅蜜門，名：無邊差別門；唱波字時，入般若波羅蜜門，名：普照法界；唱者字時，入般若波羅蜜門，名：普輪斷差別；唱那字時，入般若波羅蜜門，名：得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名：離依止無垢；唱柂(輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：不退轉方便；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：金剛場；唱荼(徒解切)字時，入般若波羅蜜門，名曰：普輪；唱沙(史我切)字時，入般若波羅蜜門，名為：海藏；唱縛(房可切)字時，入般若波羅蜜門，名：普生安住；唱哆(都我切)字時，入般若波羅蜜門，名：圓滿光；唱也(以可切)字時，入般若波羅蜜門，名：差別積聚；唱瑟吒字時，入般若波羅蜜門，名：普光明息煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名：無差別雲；唱娑(蘇我切)字時，入般若波羅蜜門，名：降霔大雨；唱麼字時，入般若波羅蜜門，名：大流湍激眾峯齊峙；唱伽(上聲輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：普安立；唱他(他可切)字時，入般若波羅蜜門，名：真如平等藏；唱社字時，入般若波羅蜜門，名：入世間海清淨；唱鎖字時，入般若波羅蜜門，名：念一切佛莊嚴；唱柂字時，入般若波羅蜜門，名：觀察揀擇一切法聚；唱奢(尸苛切)字時，入般若波羅蜜門，名：隨順一切佛教輪光明；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名：修因地智慧藏；唱叉(楚我切)字時，入般若波羅蜜門，名：息諸業海藏；唱娑(蘇紇切)多(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名：作世間智慧門；唱曷攞多(上聲)字時，入般若波羅蜜門，名：生死境界智慧輪；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：一切智宮殿圓滿莊嚴；唱車(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：修行方便藏各別圓滿；唱娑(蘇紇切)麼字時，入般若波羅蜜門，名：隨十方現見諸佛；唱訶婆(二字皆上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察一切無緣眾生方便攝受令出生無礙力；唱縒(七可切)字時，入般若波羅蜜門，名：修行趣入一切功德海；唱伽(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名：隨願普見十方諸佛；唱拏(嬭可切)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察字輪有無盡諸億字；唱娑(蘇紇切)頗字時，入般若波羅蜜門，名：化眾生究竟處；唱娑(同前音)迦字時，入般若波羅蜜門，名
「善男子！我得菩薩解脫，名：善知眾藝。我恒唱持此之字母：唱阿字時，入般若波羅蜜門，名：以菩薩威力入無差別境界；唱多字時，入般若波羅蜜門，名：無邊差別門；唱波字時，入般若波羅蜜門，名：普照法界；唱者字時，入般若波羅蜜門，名：普輪斷差別；唱那字時，入般若波羅蜜門，名：得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名：離依止無垢；唱柂(輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：不退轉方便；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：金剛場；唱荼(徒解切)字時，入般若波羅蜜門，名曰：普輪；唱沙(史我切)字時，入般若波羅蜜門，名為：海藏；唱縛(房可切)字時，入般若波羅蜜門，名：普生安住；唱哆(都我切)字時，入般若波羅蜜門，名：圓滿光；唱也(以可切)字時，入般若波羅蜜門，名：差別積聚；唱瑟吒字時，入般若波羅蜜門，名：普光明息煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名：無差別雲；唱娑(蘇我切)字時，入般若波羅蜜門，名：降霔大雨；唱麼字時，入般若波羅蜜門，名：大流湍激眾峯齊峙；唱伽(上聲輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：普安立；唱他(他可切)字時，入般若波羅蜜門，名：真如平等藏；唱社字時，入般若波羅蜜門，名：入世間海清淨；唱鎖字時，入般若波羅蜜門，名：念一切佛莊嚴；唱柂字時，入般若波羅蜜門，名：觀察揀擇一切法聚；唱奢(尸苛切)字時，入般若波羅蜜門，名：隨順一切佛教輪光明；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名：修因地智慧藏；唱叉(楚我切)字時，入般若波羅蜜門，名：息諸業海藏；唱娑(蘇紇切)多(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名：作世間智慧門；唱曷攞多(上聲)字時，入般若波羅蜜門，名：生死境界智慧輪；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：一切智宮殿圓滿莊嚴；唱車(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：修行方便藏各別圓滿；唱娑(蘇紇切)麼字時，入般若波羅蜜門，名：隨十方現見諸佛；唱訶婆(二字皆上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察一切無緣眾生方便攝受令出生無礙力；唱縒(七可切)字時，入般若波羅蜜門，名：修行趣入一切功德海；唱伽(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名：隨願普見十方諸佛；唱拏(嬭可切)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察字輪有無盡諸億字；唱娑(蘇紇切)頗字時，入般若波羅蜜門，名：化眾生究竟處；唱娑(同前音)迦字時，入般若波羅蜜門，名
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：廣大藏無礙辯光明輪遍照；唱也(夷舸切)娑(蘇舸切)字時，入般若波羅蜜門，名：宣說一切佛法境界；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名：於一切眾生界法雷遍吼；唱侘(恥加切)字時，入般若波羅蜜門，名：以無我法開曉眾生；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名：一切法輪差別藏。善男子！我唱如是字母時，此四十二般若波羅蜜門為首，入無量無數般若波羅蜜門。
：廣大藏無礙辯光明輪遍照；唱也(夷舸切)娑(蘇舸切)字時，入般若波羅蜜門，名：宣說一切佛法境界；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名：於一切眾生界法雷遍吼；唱侘(恥加切)字時，入般若波羅蜜門，名：以無我法開曉眾生；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名：一切法輪差別藏。善男子！我唱如是字母時，此四十二般若波羅蜜門為首，入無量無數般若波羅蜜門。
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「善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸；殊方異藝，咸綜無遺；文字、算數，蘊其深解；醫方、呪術，善療眾病；有諸眾生，鬼魅所持，怨憎呪詛，惡星變怪，死屍奔逐，癲癇、羸瘦，種種諸疾，咸能救之，使得痊愈；又善別知金玉、珠貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、雞薩羅等一切寶藏，出生之處，品類不同，價直多少；村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護；又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危，如是世間所有技藝，莫不該練，盡其源本；又能分別出世之法，正名辨義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑、無礙、無愚暗、無頑鈍、無憂惱、無沈沒、無不現證。而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸；殊方異藝，咸綜無遺；文字、算數，蘊其深解；醫方、呪術，善療眾病；有諸眾生，鬼魅所持，怨憎呪詛，惡星變怪，死屍奔逐，癲癇、羸瘦，種種諸疾，咸能救之，使得痊愈；又善別知金玉、珠貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、雞薩羅等一切寶藏，出生之處，品類不同，價直多少；村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護；又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危，如是世間所有技藝，莫不該練，盡其源本；又能分別出世之法，正名辨義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑、無礙、無愚暗、無頑鈍、無憂惱、無沈沒、無不現證。而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！此摩竭提國，有一聚落，彼中有城，名：婆呾那；有優婆夷，號曰：賢勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！此摩竭提國，有一聚落，彼中有城，名：婆呾那；有優婆夷，號曰：賢勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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時，善財童子頭面敬禮知藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。
時，善財童子頭面敬禮知藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。
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向聚落城，至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
向聚落城，至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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賢勝答言：
賢勝答言：
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「善男子！我得菩薩解脫，名：無依處道場；既自開解，復為人說。又得無盡三昧，非彼三昧法有盡、無盡，以能出生一切智性眼無盡故，又能出生一切智性耳無盡故，又能出生一切智性鼻無盡故，又能出生一切智性舌無盡故，又能出生一切智性身無盡故，又能出生一切智性意無盡故，又能出生一切智性功德波濤無盡故，又能出生一切智性智慧光明無盡故，又能出生一切智性速疾神通無盡故。
「善男子！我得菩薩解脫，名：無依處道場；既自開解，復為人說。又得無盡三昧，非彼三昧法有盡、無盡，以能出生一切智性眼無盡故，又能出生一切智性耳無盡故，又能出生一切智性鼻無盡故，又能出生一切智性舌無盡故，又能出生一切智性身無盡故，又能出生一切智性意無盡故，又能出生一切智性功德波濤無盡故，又能出生一切智性智慧光明無盡故，又能出生一切智性速疾神通無盡故。
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「善男子！我唯知此無依處道場解脫。如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行，而我云何盡能知說？
「善男子！我唯知此無依處道場解脫。如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行，而我云何盡能知說？
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「善男子！南方有城，名為：沃田；彼有長者，名：堅固解脫。汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！南方有城，名為：沃田；彼有長者，名：堅固解脫。汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。
爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。
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到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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長者答言：
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「善男子！我得菩薩解脫，名：無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方佛所勤求正法無有休息。
「善男子！我得菩薩解脫，名：無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方佛所勤求正法無有休息。
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「善男子！我唯知此無著念淨莊嚴解脫。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏大師子吼，安住廣大福智之聚；而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此無著念淨莊嚴解脫。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏大師子吼，安住廣大福智之聚；而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！即此城中，有一長者，名為：妙月；其長者宅，常有光明。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！即此城中，有一長者，名為：妙月；其長者宅，常有光明。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。
時，善財童子禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。
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向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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妙月答言：
妙月答言：
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「善男子！我得菩薩解脫，名：淨智光明。
「善男子！我得菩薩解脫，名：淨智光明。
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「善男子！我唯知此智光解脫。如諸菩薩摩訶薩證得無量解脫法門，而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此智光解脫。如諸菩薩摩訶薩證得無量解脫法門，而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！於此南方，有城名：出生；彼有長者，名：無勝軍。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此南方，有城名：出生；彼有長者，名：無勝軍。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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是時，善財禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。
是時，善財禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。
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漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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長者答言：
長者答言：
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「善男子！我得菩薩解脫，名：無盡相。我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。
「善男子！我得菩薩解脫，名：無盡相。我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。
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「善男子！我唯知此無盡相解脫。如諸菩薩摩訶薩得無限智無礙辯才，而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此無盡相解脫。如諸菩薩摩訶薩得無限智無礙辯才，而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！於此城南，有一聚落，名之為：法；彼聚落中，有婆羅門，名：最寂靜。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此城南，有一聚落，名之為：法；彼聚落中，有婆羅門，名：最寂靜。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去。
時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去。
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漸次南行，詣彼聚落，見最寂靜，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
漸次南行，詣彼聚落，見最寂靜，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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婆羅門答言：
婆羅門答言：
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「善男子！我得菩薩解脫，名：誠願語；過去、現在、未來菩薩，以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提，無有退轉，無已退、無現退、無當退。
「善男子！我得菩薩解脫，名：誠願語；過去、現在、未來菩薩，以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提，無有退轉，無已退、無現退、無當退。
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「善男子！我以住於誠願語故，隨意所作，莫不成滿。善男子！我唯知此誠語解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德因之出生；而我云何能知能說？
「善男子！我以住於誠願語故，隨意所作，莫不成滿。善男子！我唯知此誠語解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德因之出生；而我云何能知能說？
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「善男子！於此南方，有城名：妙意華門；彼有童子，名曰：德生；復有童女，名為：有德。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此南方，有城名：妙意華門；彼有童子，名曰：德生；復有童女，名為：有德。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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時，善財童子於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。
時，善財童子於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。
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大方廣佛華嚴經卷第七十六
大方廣佛華嚴經卷第七十六
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