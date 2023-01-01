大方廣佛華嚴經卷第七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十六

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十七

爾時，善財童子一心欲詣摩耶夫人所，即時獲得觀佛境界智，作如是念：「是善知識，遠離世間，住無所住，超過六處，離一切著，知無礙道，具淨法身，以如幻業而現化身，以如幻智而觀世間，以如幻願而持佛身、隨意生身、無生滅身、無來去身、非虛實身、不變壞身、無起盡身、所有諸相皆一相身、離二邊身、無依處身、無窮盡身、離諸分別如影現身、知如夢身、了如像身、如淨日身、普於十方而化現身、住於三世無變異身、非身心身，猶如虛空，所行無礙，超諸世眼，唯是普賢淨目所見。如是之人，我今云何而得親近承事供養、與其同住、觀其狀貌、聽其音聲、思其語言、受其教誨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心欲詣摩耶夫人所，即時獲得觀佛境界智，作如是念：「是善知識，遠離世間，住無所住，超過六處，離一切著，知無礙道，具淨法身，以如幻業而現化身，以如幻智而觀世間，以如幻願而持佛身、隨意生身、無生滅身、無來去身、非虛實身、不變壞身、無起盡身、所有諸相皆一相身、離二邊身、無依處身、無窮盡身、離諸分別如影現身、知如夢身、了如像身、如淨日身、普於十方而化現身、住於三世無變異身、非身心身，猶如虛空，所行無礙，超諸世眼，唯是普賢淨目所見。如是之人，我今云何而得親近承事供養、與其同住、觀其狀貌、聽其音聲、思其語言、受其教誨？」

作是念已，有主城神，名曰：寶眼，眷屬圍遶，於虛空中而現其身，種種妙物以為嚴飾，手持無量眾色寶華以散善財，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念已，有主城神，名曰：寶眼，眷屬圍遶，於虛空中而現其身，種種妙物以為嚴飾，手持無量眾色寶華以散善財，作如是言：

「善男子！應守護心城，謂：不貪一切生死境界；應莊嚴心城，謂：專意趣求如來十力；應淨治心城，謂：畢竟斷除慳嫉諂誑；應清涼心城，謂：思惟一切諸法實性；應增長心城，謂：成辦一切助道之法；應嚴飾心城，謂：造立諸禪解脫宮殿；應照耀心城，謂：普入一切諸佛道場聽受般若波羅蜜法；應增益心城，謂：普攝一切佛方便道；應堅固心城，謂：恒勤修習普賢行願；應防護心城，謂：常專禦扞惡友、魔軍；應廓徹心城，謂：開引一切佛智光明；應善補心城，謂：聽受一切佛所說法；應扶助心城，謂：深信一切佛功德海；應廣大心城，謂：大慈普及一切世間；應善覆心城，謂：集眾善法以覆其上；應寬廣心城，謂：大悲哀愍一切眾生；應開心城門，謂：悉捨所有隨應給施；應密護心城，謂：防諸惡欲不令得入；應嚴肅心城，謂：逐諸惡法不令其住；應決定心城，謂：集一切智助道之法恒無退轉；應安立心城，謂：正念三世一切如來所有境界；應瑩徹心城，謂：明達一切佛正法輪修多羅中所有法門種種緣起；應部分心城，謂：普曉示一切眾生皆令得見薩婆若道；應住持心城，謂：發一切三世如來諸大願海；應富實心城，謂：集一切周遍法界大福德聚；應令心城明了，謂：普知眾生根欲等法；應令心城自在，謂：普攝一切十方法界；應令心城清淨，謂：正念一切諸佛如來；應知心城自性，謂：知一切法皆無有性；應知心城如幻，謂：以一切智了諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！應守護心城，謂：不貪一切生死境界；應莊嚴心城，謂：專意趣求如來十力；應淨治心城，謂：畢竟斷除慳嫉諂誑；應清涼心城，謂：思惟一切諸法實性；應增長心城，謂：成辦一切助道之法；應嚴飾心城，謂：造立諸禪解脫宮殿；應照耀心城，謂：普入一切諸佛道場聽受般若波羅蜜法；應增益心城，謂：普攝一切佛方便道；應堅固心城，謂：恒勤修習普賢行願；應防護心城，謂：常專禦扞惡友、魔軍；應廓徹心城，謂：開引一切佛智光明；應善補心城，謂：聽受一切佛所說法；應扶助心城，謂：深信一切佛功德海；應廣大心城，謂：大慈普及一切世間；應善覆心城，謂：集眾善法以覆其上；應寬廣心城，謂：大悲哀愍一切眾生；應開心城門，謂：悉捨所有隨應給施；應密護心城，謂：防諸惡欲不令得入；應嚴肅心城，謂：逐諸惡法不令其住；應決定心城，謂：集一切智助道之法恒無退轉；應安立心城，謂：正念三世一切如來所有境界；應瑩徹心城，謂：明達一切佛正法輪修多羅中所有法門種種緣起；應部分心城，謂：普曉示一切眾生皆令得見薩婆若道；應住持心城，謂：發一切三世如來諸大願海；應富實心城，謂：集一切周遍法界大福德聚；應令心城明了，謂：普知眾生根欲等法；應令心城自在，謂：普攝一切十方法界；應令心城清淨，謂：正念一切諸佛如來；應知心城自性，謂：知一切法皆無有性；應知心城如幻，謂：以一切智了諸法性。

「佛子！菩薩摩訶薩若能如是淨修心城，則能積集一切善法。何以故？蠲除一切諸障難故，所謂：見佛障、聞法障、供養如來障、攝諸眾生障、淨佛國土障。善男子！菩薩摩訶薩以離如是諸障難故，若發希求善知識心，不用功力則便得見，乃至究竟必當成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩若能如是淨修心城，則能積集一切善法。何以故？蠲除一切諸障難故，所謂：見佛障、聞法障、供養如來障、攝諸眾生障、淨佛國土障。善男子！菩薩摩訶薩以離如是諸障難故，若發希求善知識心，不用功力則便得見，乃至究竟必當成佛。」

爾時，有身眾神，名：蓮華法德及妙華光明，無量諸神前後圍遶，從道場出，住虛空中，於善財前，以妙音聲，種種稱歎摩耶夫人，從其耳璫放無量色相光明網，普照無邊諸佛世界，令善財見十方國土一切諸佛。其光明網，右遶世間，經一匝已，然後還來，入善財頂，乃至遍入身諸毛孔。善財即得淨光明眼，永離一切愚癡闇故；得離翳眼，能了一切眾生性故；得離垢眼，能觀一切法性門故；得淨慧眼，能觀一切佛國性故；得毘盧遮那眼，見佛法身故；得普光明眼，見佛平等不思議身故；得無礙光眼，觀察一切剎海成壞故；得普照眼，見十方佛起大方便轉正法輪故；得普境界眼，見無量佛以自在力調伏眾生故；得普見眼，覩一切剎諸佛出興故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有身眾神，名：蓮華法德及妙華光明，無量諸神前後圍遶，從道場出，住虛空中，於善財前，以妙音聲，種種稱歎摩耶夫人，從其耳璫放無量色相光明網，普照無邊諸佛世界，令善財見十方國土一切諸佛。其光明網，右遶世間，經一匝已，然後還來，入善財頂，乃至遍入身諸毛孔。善財即得淨光明眼，永離一切愚癡闇故；得離翳眼，能了一切眾生性故；得離垢眼，能觀一切法性門故；得淨慧眼，能觀一切佛國性故；得毘盧遮那眼，見佛法身故；得普光明眼，見佛平等不思議身故；得無礙光眼，觀察一切剎海成壞故；得普照眼，見十方佛起大方便轉正法輪故；得普境界眼，見無量佛以自在力調伏眾生故；得普見眼，覩一切剎諸佛出興故。

時，有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰：善眼，與其眷屬萬羅剎俱，於虛空中，以眾妙華，散善財上，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰：善眼，與其眷屬萬羅剎俱，於虛空中，以眾妙華，散善財上，作如是言：

「善男子！菩薩成就十法，則得親近諸善知識。何等為十？所謂：其心清淨離諸諂誑；大悲平等普攝眾生，知諸眾生無有真實；趣一切智，心不退轉；以信解力普入一切諸佛道場；得淨慧眼了諸法性；大慈平等普覆眾生；以智光明廓諸妄境；以甘露雨滌生死熱；以廣大眼徹鑒諸法；心常隨順諸善知識。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就十法，則得親近諸善知識。何等為十？所謂：其心清淨離諸諂誑；大悲平等普攝眾生，知諸眾生無有真實；趣一切智，心不退轉；以信解力普入一切諸佛道場；得淨慧眼了諸法性；大慈平等普覆眾生；以智光明廓諸妄境；以甘露雨滌生死熱；以廣大眼徹鑒諸法；心常隨順諸善知識。是為十。

「復次，佛子！菩薩成就十種三昧門，則常現見諸善知識。何等為十？所謂：法空清淨輪三昧、觀察十方海三昧、於一切境界不捨離不缺減三昧、普見一切佛出興三昧、集一切功德藏三昧、心恒不捨善知識三昧、常見一切善知識生諸佛功德三昧、常不離一切善知識三昧、常供養一切善知識三昧、常於一切善知識所無過失三昧。佛子！菩薩成就此十三昧門，常得親近諸善知識，又得善知識轉一切佛法輪三昧；得此三昧已，悉知諸佛體性平等，處處值遇諸善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩成就十種三昧門，則常現見諸善知識。何等為十？所謂：法空清淨輪三昧、觀察十方海三昧、於一切境界不捨離不缺減三昧、普見一切佛出興三昧、集一切功德藏三昧、心恒不捨善知識三昧、常見一切善知識生諸佛功德三昧、常不離一切善知識三昧、常供養一切善知識三昧、常於一切善知識所無過失三昧。佛子！菩薩成就此十三昧門，常得親近諸善知識，又得善知識轉一切佛法輪三昧；得此三昧已，悉知諸佛體性平等，處處值遇諸善知識。」

說是語時，善財童子仰視空中而答之言：「善哉善哉！汝為哀愍攝受我故，方便教我見善知識。願為我說：云何往詣善知識所？於何方處城邑聚落求善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，善財童子仰視空中而答之言：「善哉善哉！汝為哀愍攝受我故，方便教我見善知識。願為我說：云何往詣善知識所？於何方處城邑聚落求善知識？」

羅剎答言：「善男子！汝應普禮十方，求善知識；正念思惟一切境界，求善知識；勇猛自在遍遊十方，求善知識；觀身觀心如夢如影，求善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答言：「善男子！汝應普禮十方，求善知識；正念思惟一切境界，求善知識；勇猛自在遍遊十方，求善知識；觀身觀心如夢如影，求善知識。」

爾時，善財受行其教，即時覩見大寶蓮華從地涌出，金剛為莖，妙寶為藏，摩尼為葉，光明寶王以為其臺，眾寶色香以為其鬚，無數寶網彌覆其上。於其臺上，有一樓觀，名：普納十方法界藏，奇妙嚴飾，金剛為地，千柱行列，一切皆以摩尼寶成，閻浮檀金以為其壁，眾寶瓔珞四面垂下，階陛、欄楯周匝莊嚴。其樓觀中，有如意寶蓮華之座，種種眾寶以為嚴飾，妙寶欄楯，寶衣間列，寶帳、寶網以覆其上，眾寶繒幡周匝垂下，微風徐動，光流響發；寶華幢中雨眾妙華，寶鈴鐸中出美音聲，寶戶牖間垂諸瓔珞，摩尼身中流出香水，寶象口中出蓮華網，寶師子口吐妙香雲，梵形寶輪出隨樂音，金剛寶鈴出諸菩薩大願之音，寶月幢中出佛化形，淨藏寶王現三世佛受生次第，日藏摩尼放大光明遍照十方一切佛剎，摩尼寶王放一切佛圓滿光明，毘盧遮那摩尼寶王興供養雲供養一切諸佛如來，如意珠王念念示現普賢神變充滿法界，須彌寶王出天宮殿，天諸采女種種妙音歌讚如來不可思議微妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財受行其教，即時覩見大寶蓮華從地涌出，金剛為莖，妙寶為藏，摩尼為葉，光明寶王以為其臺，眾寶色香以為其鬚，無數寶網彌覆其上。於其臺上，有一樓觀，名：普納十方法界藏，奇妙嚴飾，金剛為地，千柱行列，一切皆以摩尼寶成，閻浮檀金以為其壁，眾寶瓔珞四面垂下，階陛、欄楯周匝莊嚴。其樓觀中，有如意寶蓮華之座，種種眾寶以為嚴飾，妙寶欄楯，寶衣間列，寶帳、寶網以覆其上，眾寶繒幡周匝垂下，微風徐動，光流響發；寶華幢中雨眾妙華，寶鈴鐸中出美音聲，寶戶牖間垂諸瓔珞，摩尼身中流出香水，寶象口中出蓮華網，寶師子口吐妙香雲，梵形寶輪出隨樂音，金剛寶鈴出諸菩薩大願之音，寶月幢中出佛化形，淨藏寶王現三世佛受生次第，日藏摩尼放大光明遍照十方一切佛剎，摩尼寶王放一切佛圓滿光明，毘盧遮那摩尼寶王興供養雲供養一切諸佛如來，如意珠王念念示現普賢神變充滿法界，須彌寶王出天宮殿，天諸采女種種妙音歌讚如來不可思議微妙功德。

爾時，善財見如是座，復有無量眾座圍遶，摩耶夫人在彼座上，於一切眾生前，現淨色身。所謂：超三界色身，已出一切諸有趣故；隨心樂色身，於一切世間無所著故；普周遍色身，等於一切眾生數故；無等比色身，令一切眾生滅倒見故；無量種色身，隨眾生心種種現故；無邊相色身，普現種種諸形相故；普對現色身，以大自在而示現故；化一切色身，隨其所應而現前故；恒示現色身，盡眾生界而無盡故；無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故；不生色身，無生起故；不滅色身，離語言故；非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故；無動色身，生滅永離故；不壞色身，法性不壞故；無相色身，言語道斷故；一相色身，無相為相故；如像色身，隨心應現故；如幻色身，幻智所生故；如焰色身，但想所持故；如影色身，隨願現生故；如夢色身，隨心而現故；法界色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故；無礙色身，念念周遍法界故；無邊色身，普淨一切眾生故；無量色身，超出一切語言故；無住色身，願度一切世間故；無處色身，恒化眾生不斷故；無生色身，幻願所成故；無勝色身，超諸世間故；如實色身，定心所現故；不生色身，隨眾生業而出現故；如意珠色身，普滿一切眾生願故；無分別色身，但隨眾生分別起故；離分別色身，一切眾生不能知故；無盡色身，盡諸眾生生死際故；清淨色身，同於如來無分別故。如是身者，非色，所有色相如影像故；非受，世間苦受究竟滅故；非想，但隨眾生想所現故；非行，依如幻業而成就故；離識，菩薩願智空無性故，一切眾生語言斷故，已得成就寂滅身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見如是座，復有無量眾座圍遶，摩耶夫人在彼座上，於一切眾生前，現淨色身。所謂：超三界色身，已出一切諸有趣故；隨心樂色身，於一切世間無所著故；普周遍色身，等於一切眾生數故；無等比色身，令一切眾生滅倒見故；無量種色身，隨眾生心種種現故；無邊相色身，普現種種諸形相故；普對現色身，以大自在而示現故；化一切色身，隨其所應而現前故；恒示現色身，盡眾生界而無盡故；無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故；不生色身，無生起故；不滅色身，離語言故；非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故；無動色身，生滅永離故；不壞色身，法性不壞故；無相色身，言語道斷故；一相色身，無相為相故；如像色身，隨心應現故；如幻色身，幻智所生故；如焰色身，但想所持故；如影色身，隨願現生故；如夢色身，隨心而現故；法界色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故；無礙色身，念念周遍法界故；無邊色身，普淨一切眾生故；無量色身，超出一切語言故；無住色身，願度一切世間故；無處色身，恒化眾生不斷故；無生色身，幻願所成故；無勝色身，超諸世間故；如實色身，定心所現故；不生色身，隨眾生業而出現故；如意珠色身，普滿一切眾生願故；無分別色身，但隨眾生分別起故；離分別色身，一切眾生不能知故；無盡色身，盡諸眾生生死際故；清淨色身，同於如來無分別故。如是身者，非色，所有色相如影像故；非受，世間苦受究竟滅故；非想，但隨眾生想所現故；非行，依如幻業而成就故；離識，菩薩願智空無性故，一切眾生語言斷故，已得成就寂滅身故。

爾時，善財童子又見摩耶夫人，隨諸眾生心之所樂，現超過一切世間色身。所謂：或現超過他化自在天女身乃至超過四大天王天女身，或現超過龍女身乃至超過人女身，現如是等無量色身，饒益眾生。集一切智助道之法，行於平等檀波羅蜜，大悲普覆一切世間。出生如來無量功德，修習增長一切智心，觀察思惟諸法實性；獲深忍海，具眾定門，住於平等三昧境界，得如來定圓滿光明，銷竭眾生煩惱巨海；心常正定，未嘗動亂，恒轉清淨不退法輪，善能了知一切佛法，恒以智慧觀法實相；見諸如來心無厭足，知三世佛出興次第，見佛三昧常現在前，了達如來出現於世無量無數諸清淨道，行於諸佛虛空境界；普攝眾生，各隨其心，教化成就；入佛無量清淨法身，成就大願，淨諸佛剎，究竟調伏一切眾生，心恒遍入諸佛境界；出生菩薩自在神力，已得法身清淨無染，而恒示現無量色身；摧一切魔力，成大善根力，出生正法力，具足諸佛力，得諸菩薩自在之力，速疾增長一切智力；得佛智光，普照一切，悉知無量眾生心海、根性、欲解種種差別；其身普遍十方剎海，悉知諸剎成壞之相，以廣大眼見十方海，以周遍智知三世海，身普承事一切佛海，心恒納受一切法海；修習一切如來功德，出生一切菩薩智慧，常樂觀察一切菩薩從初發心乃至成就所行之道，常勤守護一切眾生，常樂稱揚諸佛功德，願為一切菩薩之母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子又見摩耶夫人，隨諸眾生心之所樂，現超過一切世間色身。所謂：或現超過他化自在天女身乃至超過四大天王天女身，或現超過龍女身乃至超過人女身，現如是等無量色身，饒益眾生。集一切智助道之法，行於平等檀波羅蜜，大悲普覆一切世間。出生如來無量功德，修習增長一切智心，觀察思惟諸法實性；獲深忍海，具眾定門，住於平等三昧境界，得如來定圓滿光明，銷竭眾生煩惱巨海；心常正定，未嘗動亂，恒轉清淨不退法輪，善能了知一切佛法，恒以智慧觀法實相；見諸如來心無厭足，知三世佛出興次第，見佛三昧常現在前，了達如來出現於世無量無數諸清淨道，行於諸佛虛空境界；普攝眾生，各隨其心，教化成就；入佛無量清淨法身，成就大願，淨諸佛剎，究竟調伏一切眾生，心恒遍入諸佛境界；出生菩薩自在神力，已得法身清淨無染，而恒示現無量色身；摧一切魔力，成大善根力，出生正法力，具足諸佛力，得諸菩薩自在之力，速疾增長一切智力；得佛智光，普照一切，悉知無量眾生心海、根性、欲解種種差別；其身普遍十方剎海，悉知諸剎成壞之相，以廣大眼見十方海，以周遍智知三世海，身普承事一切佛海，心恒納受一切法海；修習一切如來功德，出生一切菩薩智慧，常樂觀察一切菩薩從初發心乃至成就所行之道，常勤守護一切眾生，常樂稱揚諸佛功德，願為一切菩薩之母。

爾時，善財童子見摩耶夫人現如是等閻浮提微塵數諸方便門。既見是已，如摩耶夫人所現身數，善財亦現作爾許身，於一切處摩耶之前恭敬禮拜，即時證得無量無數諸三昧門，分別觀察，修行證入。從三昧起，右遶摩耶并其眷屬，合掌而立，白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見摩耶夫人現如是等閻浮提微塵數諸方便門。既見是已，如摩耶夫人所現身數，善財亦現作爾許身，於一切處摩耶之前恭敬禮拜，即時證得無量無數諸三昧門，分別觀察，修行證入。從三昧起，右遶摩耶并其眷屬，合掌而立，白言：

「大聖！文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心，求善知識，親近供養。我於一一善知識所，皆往承事，無空過者；漸來至此，願為我說：菩薩云何學菩薩行而得成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖！文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心，求善知識，親近供養。我於一一善知識所，皆往承事，無空過者；漸來至此，願為我說：菩薩云何學菩薩行而得成就？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「佛子！我已成就菩薩大願智幻解脫門，是故常為諸菩薩母。佛子！如我於此閻浮提中迦毘羅城淨飯王家，右脇而生悉達太子，現不思議自在神變；如是，乃至盡此世界海，所有一切毘盧遮那如來，皆入我身，示現誕生自在神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我已成就菩薩大願智幻解脫門，是故常為諸菩薩母。佛子！如我於此閻浮提中迦毘羅城淨飯王家，右脇而生悉達太子，現不思議自在神變；如是，乃至盡此世界海，所有一切毘盧遮那如來，皆入我身，示現誕生自在神變。

「又，善男子！我於淨飯王宮，菩薩將欲下生之時，見菩薩身一一毛孔咸放光明，名：一切如來受生功德輪，一一毛孔皆現不可說不可說佛剎微塵數菩薩受生莊嚴。彼諸光明，皆悉普照一切世界；照世界已，來入我頂乃至一切諸毛孔中。又，彼光中普現一切菩薩名號、受生神變、宮殿眷屬、五欲自娛；又見出家、往詣道場、成等正覺、坐師子座、菩薩圍遶、諸王供養、為諸大眾轉正法輪；又見如來往昔修行菩薩道時，於諸佛所恭敬供養，發菩提心，淨佛國土，念念示現無量化身，充遍十方一切世界，乃至最後入般涅槃。如是等事，靡不皆見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！我於淨飯王宮，菩薩將欲下生之時，見菩薩身一一毛孔咸放光明，名：一切如來受生功德輪，一一毛孔皆現不可說不可說佛剎微塵數菩薩受生莊嚴。彼諸光明，皆悉普照一切世界；照世界已，來入我頂乃至一切諸毛孔中。又，彼光中普現一切菩薩名號、受生神變、宮殿眷屬、五欲自娛；又見出家、往詣道場、成等正覺、坐師子座、菩薩圍遶、諸王供養、為諸大眾轉正法輪；又見如來往昔修行菩薩道時，於諸佛所恭敬供養，發菩提心，淨佛國土，念念示現無量化身，充遍十方一切世界，乃至最後入般涅槃。如是等事，靡不皆見。

「又，善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不逾本，然其實已超諸世間。所以者何？我身爾時量同虛空，悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。爾時，菩薩從兜率天將降神時，有十佛剎微塵數諸菩薩，皆與菩薩同願、同行、同善根、同莊嚴、同解脫、同智慧，諸地、諸力、法身、色身，乃至普賢神通行願，悉皆同等，如是菩薩前後圍遶；又有八萬諸龍王等、一切世主，乘其宮殿，俱來供養。菩薩爾時，以神通力，與諸菩薩普現一切兜率天宮；一一宮中，悉現十方一切世界閻浮提內受生影像，方便教化無量眾生，令諸菩薩離諸懈怠無所執著。又以神力，放大光明，普照世間，破諸黑闇，滅諸苦惱；令諸眾生，皆識宿世所有業行，永出惡道。又為救護一切眾生，普現其前，作諸神變。現如是等諸奇特事，與眷屬俱，來入我身。彼諸菩薩於我腹中，遊行自在，或以三千大千世界而為一步，或以不可說不可說佛剎微塵數世界而為一步。又，念念中，十方不可說不可說一切世界諸如來所、菩薩眾會，及四天王天、三十三天，乃至色界諸梵天王，欲見菩薩處胎神變，恭敬供養，聽受正法，皆入我身。雖我腹中悉能容受如是眾會，而身不廣大亦不迫窄；其諸菩薩各見自處眾會道場，清淨嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不逾本，然其實已超諸世間。所以者何？我身爾時量同虛空，悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。爾時，菩薩從兜率天將降神時，有十佛剎微塵數諸菩薩，皆與菩薩同願、同行、同善根、同莊嚴、同解脫、同智慧，諸地、諸力、法身、色身，乃至普賢神通行願，悉皆同等，如是菩薩前後圍遶；又有八萬諸龍王等、一切世主，乘其宮殿，俱來供養。菩薩爾時，以神通力，與諸菩薩普現一切兜率天宮；一一宮中，悉現十方一切世界閻浮提內受生影像，方便教化無量眾生，令諸菩薩離諸懈怠無所執著。又以神力，放大光明，普照世間，破諸黑闇，滅諸苦惱；令諸眾生，皆識宿世所有業行，永出惡道。又為救護一切眾生，普現其前，作諸神變。現如是等諸奇特事，與眷屬俱，來入我身。彼諸菩薩於我腹中，遊行自在，或以三千大千世界而為一步，或以不可說不可說佛剎微塵數世界而為一步。又，念念中，十方不可說不可說一切世界諸如來所、菩薩眾會，及四天王天、三十三天，乃至色界諸梵天王，欲見菩薩處胎神變，恭敬供養，聽受正法，皆入我身。雖我腹中悉能容受如是眾會，而身不廣大亦不迫窄；其諸菩薩各見自處眾會道場，清淨嚴飾。

「善男子！如此四天下閻浮提中，菩薩受生，我為其母；三千大千世界百億四天下閻浮提中，悉亦如是。然我此身本來無二，非一處住，非多處住。何以故？以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。善男子！如今世尊，我為其母；往昔所有無量諸佛，悉亦如是而為其母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如此四天下閻浮提中，菩薩受生，我為其母；三千大千世界百億四天下閻浮提中，悉亦如是。然我此身本來無二，非一處住，非多處住。何以故？以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。善男子！如今世尊，我為其母；往昔所有無量諸佛，悉亦如是而為其母。

「善男子！我昔曾作蓮華池神，時有菩薩於蓮華藏忽然化生，我即捧持瞻侍養育，一切世間皆共號我為：菩薩母。又，我昔為菩提場神，時有菩薩於我懷中忽然化生，世亦號我為：菩薩母。善男子！有無量最後身菩薩，於此世界種種方便示現受生，我皆為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我昔曾作蓮華池神，時有菩薩於蓮華藏忽然化生，我即捧持瞻侍養育，一切世間皆共號我為：菩薩母。又，我昔為菩提場神，時有菩薩於我懷中忽然化生，世亦號我為：菩薩母。善男子！有無量最後身菩薩，於此世界種種方便示現受生，我皆為母。

「善男子！如此世界賢劫之中，過去世時，拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛及今世尊釋迦牟尼佛現受生時，我為其母。未來世中，彌勒菩薩從兜率天將降神時，放大光明普照法界，示現一切諸菩薩眾受生神變，乃於人間生大族家，調伏眾生；我於彼時，亦為其母。如是次第，有師子佛、法幢佛、善眼佛、淨華佛、華德佛、提舍佛、弗沙佛、善意佛、金剛佛、離垢佛、月光佛、持炬佛、名稱佛、金剛楯佛、清淨義佛、紺身佛、到彼岸佛、寶焰山佛、持炬佛、蓮華德佛、名稱佛、無量功德佛、最勝燈佛、莊嚴身佛、善威儀佛、慈德佛、無住佛、大威光佛、無邊音佛、勝怨敵佛、離疑惑佛、清淨佛、大光佛、淨心佛、雲德佛、莊嚴頂髻佛、樹王佛、寶璫佛、海慧佛、妙寶佛、華冠佛、滿願佛、大自在佛、妙德王佛、最尊勝佛、栴檀雲佛、紺眼佛、勝慧佛、觀察慧佛、熾盛王佛、堅固慧佛、自在名佛、師子王佛、自在佛、最勝頂佛、金剛智山佛、妙德藏佛、寶網嚴身佛、善慧佛、自在天佛、大天王佛、無依德佛、善施佛、焰慧佛、水天佛、得上味佛、出生無上功德佛、仙人侍衛佛、隨世語言佛、功德自在幢佛、光幢佛、觀身佛、妙身佛、香焰佛、金剛寶嚴佛、喜眼佛、離欲佛、高大身佛、財天佛、無上天佛、順寂滅佛、智覺佛、滅貪佛、大焰王佛、寂諸有佛、毘舍佉天佛、金剛山佛、智焰德佛、安隱佛、師子出現佛、圓滿清淨佛、清淨賢佛、第一義佛、百光明佛、最增上佛、深自在佛、大地王佛、莊嚴王佛、解脫佛、妙音佛、殊勝佛、自在佛、無上醫王佛、功德月佛、無礙光佛、功德聚佛、月現佛、日天佛、出諸有佛、勇猛名稱佛、光明門佛、娑羅王佛、最勝佛、藥王佛、寶勝佛、金剛慧佛、無能勝佛、無能映蔽佛、眾會王佛、大名稱佛、敏持佛、無量光佛、大願光佛、法自在不虛佛、不退地佛、淨天佛、善天佛、堅固苦行佛、一切善友佛、解脫音佛、遊戲王佛、滅邪曲佛、薝蔔淨光佛、具眾德佛、最勝月佛、執明炬佛、殊妙身佛、不可說佛、最清淨佛、友安眾生佛、無量光佛、無畏音佛、水天德佛、不動慧光佛、華勝佛、月焰佛、不退慧佛、離愛佛、無著慧佛、集功德蘊佛、滅惡趣佛、普散華佛、師子吼佛、第一義佛、無礙見佛、破他軍佛、不著相佛、離分別海佛、端嚴海佛、須彌山佛、無著智佛、無邊座佛、清淨住佛、隨師行佛、最上施佛、常月佛、饒益王佛、不動聚佛、普攝受佛、饒益慧佛、持壽佛、無滅佛、具足名稱佛、大威力佛、種種色相佛、無相慧佛、不動天佛、妙德難思佛、滿月佛、解脫月佛、無上王佛、希有身佛、梵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如此世界賢劫之中，過去世時，拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛及今世尊釋迦牟尼佛現受生時，我為其母。未來世中，彌勒菩薩從兜率天將降神時，放大光明普照法界，示現一切諸菩薩眾受生神變，乃於人間生大族家，調伏眾生；我於彼時，亦為其母。如是次第，有師子佛、法幢佛、善眼佛、淨華佛、華德佛、提舍佛、弗沙佛、善意佛、金剛佛、離垢佛、月光佛、持炬佛、名稱佛、金剛楯佛、清淨義佛、紺身佛、到彼岸佛、寶焰山佛、持炬佛、蓮華德佛、名稱佛、無量功德佛、最勝燈佛、莊嚴身佛、善威儀佛、慈德佛、無住佛、大威光佛、無邊音佛、勝怨敵佛、離疑惑佛、清淨佛、大光佛、淨心佛、雲德佛、莊嚴頂髻佛、樹王佛、寶璫佛、海慧佛、妙寶佛、華冠佛、滿願佛、大自在佛、妙德王佛、最尊勝佛、栴檀雲佛、紺眼佛、勝慧佛、觀察慧佛、熾盛王佛、堅固慧佛、自在名佛、師子王佛、自在佛、最勝頂佛、金剛智山佛、妙德藏佛、寶網嚴身佛、善慧佛、自在天佛、大天王佛、無依德佛、善施佛、焰慧佛、水天佛、得上味佛、出生無上功德佛、仙人侍衛佛、隨世語言佛、功德自在幢佛、光幢佛、觀身佛、妙身佛、香焰佛、金剛寶嚴佛、喜眼佛、離欲佛、高大身佛、財天佛、無上天佛、順寂滅佛、智覺佛、滅貪佛、大焰王佛、寂諸有佛、毘舍佉天佛、金剛山佛、智焰德佛、安隱佛、師子出現佛、圓滿清淨佛、清淨賢佛、第一義佛、百光明佛、最增上佛、深自在佛、大地王佛、莊嚴王佛、解脫佛、妙音佛、殊勝佛、自在佛、無上醫王佛、功德月佛、無礙光佛、功德聚佛、月現佛、日天佛、出諸有佛、勇猛名稱佛、光明門佛、娑羅王佛、最勝佛、藥王佛、寶勝佛、金剛慧佛、無能勝佛、無能映蔽佛、眾會王佛、大名稱佛、敏持佛、無量光佛、大願光佛、法自在不虛佛、不退地佛、淨天佛、善天佛、堅固苦行佛、一切善友佛、解脫音佛、遊戲王佛、滅邪曲佛、薝蔔淨光佛、具眾德佛、最勝月佛、執明炬佛、殊妙身佛、不可說佛、最清淨佛、友安眾生佛、無量光佛、無畏音佛、水天德佛、不動慧光佛、華勝佛、月焰佛、不退慧佛、離愛佛、無著慧佛、集功德蘊佛、滅惡趣佛、普散華佛、師子吼佛、第一義佛、無礙見佛、破他軍佛、不著相佛、離分別海佛、端嚴海佛、須彌山佛、無著智佛、無邊座佛、清淨住佛、隨師行佛、最上施佛、常月佛、饒益王佛、不動聚佛、普攝受佛、饒益慧佛、持壽佛、無滅佛、具足名稱佛、大威力佛、種種色相佛、無相慧佛、不動天佛、妙德難思佛、滿月佛、解脫月佛、無上王佛、希有身佛、梵

供養佛、不瞬佛、順先古佛、最上業佛、順法智佛、無勝天佛、不思議功德光佛、隨法行佛、無量賢佛、普隨順自在佛、最尊天佛，如是乃至樓至如來，在賢劫中，於此三千大千世界，當成佛者，悉為其母。如於此三千大千世界，如是於此世界海十方無量諸世界一切劫中，諸有修行普賢行願，為化一切諸眾生者，我自見身悉為其母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛、不瞬佛、順先古佛、最上業佛、順法智佛、無勝天佛、不思議功德光佛、隨法行佛、無量賢佛、普隨順自在佛、最尊天佛，如是乃至樓至如來，在賢劫中，於此三千大千世界，當成佛者，悉為其母。如於此三千大千世界，如是於此世界海十方無量諸世界一切劫中，諸有修行普賢行願，為化一切諸眾生者，我自見身悉為其母。」

爾時，善財童子白摩耶夫人言：「大聖得此解脫，經今幾時？」答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白摩耶夫人言：「大聖得此解脫，經今幾時？」答言：

「善男子！乃往古世，過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，爾時有劫名：淨光，世界名：須彌德，雖有諸山五趣雜居，然其國土眾寶所成，清淨莊嚴無諸穢惡。有千億四天下，有一四天下，名：師子幢，於中有八十億王城。有一王城，名：自在幢；有轉輪王，名：大威德。彼王城北，有一道場，名：滿月光明；其道場神，名曰：慈德。時，有菩薩，名：離垢幢，坐於道場，將成正覺。有一惡魔，名：金色光，與其眷屬無量眾俱，至菩薩所。彼大威德轉輪聖王已得菩薩神通自在，化作兵眾，其數倍多，圍遶道場；諸魔惶怖，悉自奔散；故彼菩薩得成阿耨多羅三藐三菩提。時，道場神見是事已，歡喜無量，便於彼王而生子想，頂禮佛足，作是願言：『此轉輪王，在在生處，乃至成佛，願我常得與其為母。』作是願已，於此道場，復曾供養十那由他佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世，過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，爾時有劫名：淨光，世界名：須彌德，雖有諸山五趣雜居，然其國土眾寶所成，清淨莊嚴無諸穢惡。有千億四天下，有一四天下，名：師子幢，於中有八十億王城。有一王城，名：自在幢；有轉輪王，名：大威德。彼王城北，有一道場，名：滿月光明；其道場神，名曰：慈德。時，有菩薩，名：離垢幢，坐於道場，將成正覺。有一惡魔，名：金色光，與其眷屬無量眾俱，至菩薩所。彼大威德轉輪聖王已得菩薩神通自在，化作兵眾，其數倍多，圍遶道場；諸魔惶怖，悉自奔散；故彼菩薩得成阿耨多羅三藐三菩提。時，道場神見是事已，歡喜無量，便於彼王而生子想，頂禮佛足，作是願言：『此轉輪王，在在生處，乃至成佛，願我常得與其為母。』作是願已，於此道場，復曾供養十那由他佛。

「善男子！於汝意云何，彼道場神豈異人乎？我身是也。轉輪王者，今世尊毘盧遮那是。我從於彼發願已來，此佛世尊，於十方剎一切諸趣，處處受生，種諸善根，修菩薩行，教化成就一切眾生，乃至示現住最後身，念念普於一切世界，示現菩薩受生神變，常為我子，我常為母。善男子！過去、現在十方世界無量諸佛將成佛時，皆於𪗇中放大光明，來照我身及我所住宮殿屋宅；彼最後生，我悉為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何，彼道場神豈異人乎？我身是也。轉輪王者，今世尊毘盧遮那是。我從於彼發願已來，此佛世尊，於十方剎一切諸趣，處處受生，種諸善根，修菩薩行，教化成就一切眾生，乃至示現住最後身，念念普於一切世界，示現菩薩受生神變，常為我子，我常為母。善男子！過去、現在十方世界無量諸佛將成佛時，皆於𪗇中放大光明，來照我身及我所住宮殿屋宅；彼最後生，我悉為母。

「善男子！我唯知此菩薩大願智幻解脫門。如諸菩薩摩訶薩，具大悲藏，教化眾生常無厭足，以自在力，一一毛孔示現無量諸佛神變；我今云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩大願智幻解脫門。如諸菩薩摩訶薩，具大悲藏，教化眾生常無厭足，以自在力，一一毛孔示現無量諸佛神變；我今云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此世界三十三天，有王名：正念，其王有女名：天主光。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此世界三十三天，有王名：正念，其王有女名：天主光。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子敬受其教，頭面作禮，遶無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子敬受其教，頭面作禮，遶無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。

遂往天宮，見彼天女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂往天宮，見彼天女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

天女答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：無礙念清淨莊嚴。善男子！我以此解脫力，憶念過去，有最勝劫，名：青蓮華。我於彼劫中，供養恒河沙數諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉，守護供養，造僧伽藍，營辦什物。又，彼諸佛從為菩薩住母胎時，誕生之時，行七步時，大師子吼時，住童子位在宮中時，向菩提樹成正覺時，轉正法輪現佛神變教化調伏眾生之時；如是一切諸所作事，從初發心乃至法盡，我皆明憶，無有遺餘，常現在前，念持不忘。又，憶過去劫，名：善地，我於彼供養十恒河沙數諸佛如來；又，過去劫名為：妙德，我於彼供養一佛世界微塵數諸佛如來；又，劫名：無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來；又，劫名：善光，我於彼供養閻浮提微塵數諸佛如來；又，劫名：無量光，我於彼供養二十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：最勝德，我於彼供養一恒河沙數諸佛如來；又，劫名：善悲，我於彼供養八十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：勝遊，我於彼供養六十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：妙月，我於彼供養七十恒河沙數諸佛如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：無礙念清淨莊嚴。善男子！我以此解脫力，憶念過去，有最勝劫，名：青蓮華。我於彼劫中，供養恒河沙數諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉，守護供養，造僧伽藍，營辦什物。又，彼諸佛從為菩薩住母胎時，誕生之時，行七步時，大師子吼時，住童子位在宮中時，向菩提樹成正覺時，轉正法輪現佛神變教化調伏眾生之時；如是一切諸所作事，從初發心乃至法盡，我皆明憶，無有遺餘，常現在前，念持不忘。又，憶過去劫，名：善地，我於彼供養十恒河沙數諸佛如來；又，過去劫名為：妙德，我於彼供養一佛世界微塵數諸佛如來；又，劫名：無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來；又，劫名：善光，我於彼供養閻浮提微塵數諸佛如來；又，劫名：無量光，我於彼供養二十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：最勝德，我於彼供養一恒河沙數諸佛如來；又，劫名：善悲，我於彼供養八十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：勝遊，我於彼供養六十恒河沙數諸佛如來；又，劫名：妙月，我於彼供養七十恒河沙數諸佛如來。

「善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行恒不忘失。如是，先劫所有如來，從初菩薩，乃至法盡，一切所作，我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念，明了現前，持而順行，曾無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行恒不忘失。如是，先劫所有如來，從初菩薩，乃至法盡，一切所作，我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念，明了現前，持而順行，曾無懈廢。

「善男子！我唯知此無礙念清淨解脫。如諸菩薩摩訶薩，出生死夜朗然明徹，永離癡冥未嘗惛寐，心無諸蓋、身行輕安，於諸法性清淨覺了，成就十力開悟群生；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此無礙念清淨解脫。如諸菩薩摩訶薩，出生死夜朗然明徹，永離癡冥未嘗惛寐，心無諸蓋、身行輕安，於諸法性清淨覺了，成就十力開悟群生；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！迦毘羅城有童子師，名曰：遍友。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！迦毘羅城有童子師，名曰：遍友。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子以聞法故，歡喜踊躍，不思議善根自然增廣；頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子以聞法故，歡喜踊躍，不思議善根自然增廣；頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。

從天宮下，漸向彼城。至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從天宮下，漸向彼城。至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

遍友答言：「善男子！此有童子，名：善知眾藝，學菩薩字智。汝可問之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍友答言：「善男子！此有童子，名：善知眾藝，學菩薩字智。汝可問之，當為汝說。」

爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

時，彼童子告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼童子告善財言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：善知眾藝。我恒唱持此之字母：唱阿字時，入般若波羅蜜門，名：以菩薩威力入無差別境界；唱多字時，入般若波羅蜜門，名：無邊差別門；唱波字時，入般若波羅蜜門，名：普照法界；唱者字時，入般若波羅蜜門，名：普輪斷差別；唱那字時，入般若波羅蜜門，名：得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名：離依止無垢；唱柂(輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：不退轉方便；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：金剛場；唱荼(徒解切)字時，入般若波羅蜜門，名曰：普輪；唱沙(史我切)字時，入般若波羅蜜門，名為：海藏；唱縛(房可切)字時，入般若波羅蜜門，名：普生安住；唱哆(都我切)字時，入般若波羅蜜門，名：圓滿光；唱也(以可切)字時，入般若波羅蜜門，名：差別積聚；唱瑟吒字時，入般若波羅蜜門，名：普光明息煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名：無差別雲；唱娑(蘇我切)字時，入般若波羅蜜門，名：降霔大雨；唱麼字時，入般若波羅蜜門，名：大流湍激眾峯齊峙；唱伽(上聲輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：普安立；唱他(他可切)字時，入般若波羅蜜門，名：真如平等藏；唱社字時，入般若波羅蜜門，名：入世間海清淨；唱鎖字時，入般若波羅蜜門，名：念一切佛莊嚴；唱柂字時，入般若波羅蜜門，名：觀察揀擇一切法聚；唱奢(尸苛切)字時，入般若波羅蜜門，名：隨順一切佛教輪光明；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名：修因地智慧藏；唱叉(楚我切)字時，入般若波羅蜜門，名：息諸業海藏；唱娑(蘇紇切)多(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名：作世間智慧門；唱曷攞多(上聲)字時，入般若波羅蜜門，名：生死境界智慧輪；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：一切智宮殿圓滿莊嚴；唱車(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：修行方便藏各別圓滿；唱娑(蘇紇切)麼字時，入般若波羅蜜門，名：隨十方現見諸佛；唱訶婆(二字皆上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察一切無緣眾生方便攝受令出生無礙力；唱縒(七可切)字時，入般若波羅蜜門，名：修行趣入一切功德海；唱伽(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名：隨願普見十方諸佛；唱拏(嬭可切)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察字輪有無盡諸億字；唱娑(蘇紇切)頗字時，入般若波羅蜜門，名：化眾生究竟處；唱娑(同前音)迦字時，入般若波羅蜜門，名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：善知眾藝。我恒唱持此之字母：唱阿字時，入般若波羅蜜門，名：以菩薩威力入無差別境界；唱多字時，入般若波羅蜜門，名：無邊差別門；唱波字時，入般若波羅蜜門，名：普照法界；唱者字時，入般若波羅蜜門，名：普輪斷差別；唱那字時，入般若波羅蜜門，名：得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名：離依止無垢；唱柂(輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：不退轉方便；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：金剛場；唱荼(徒解切)字時，入般若波羅蜜門，名曰：普輪；唱沙(史我切)字時，入般若波羅蜜門，名為：海藏；唱縛(房可切)字時，入般若波羅蜜門，名：普生安住；唱哆(都我切)字時，入般若波羅蜜門，名：圓滿光；唱也(以可切)字時，入般若波羅蜜門，名：差別積聚；唱瑟吒字時，入般若波羅蜜門，名：普光明息煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名：無差別雲；唱娑(蘇我切)字時，入般若波羅蜜門，名：降霔大雨；唱麼字時，入般若波羅蜜門，名：大流湍激眾峯齊峙；唱伽(上聲輕呼)字時，入般若波羅蜜門，名：普安立；唱他(他可切)字時，入般若波羅蜜門，名：真如平等藏；唱社字時，入般若波羅蜜門，名：入世間海清淨；唱鎖字時，入般若波羅蜜門，名：念一切佛莊嚴；唱柂字時，入般若波羅蜜門，名：觀察揀擇一切法聚；唱奢(尸苛切)字時，入般若波羅蜜門，名：隨順一切佛教輪光明；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名：修因地智慧藏；唱叉(楚我切)字時，入般若波羅蜜門，名：息諸業海藏；唱娑(蘇紇切)多(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名：作世間智慧門；唱曷攞多(上聲)字時，入般若波羅蜜門，名：生死境界智慧輪；唱婆(蒲我切)字時，入般若波羅蜜門，名：一切智宮殿圓滿莊嚴；唱車(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：修行方便藏各別圓滿；唱娑(蘇紇切)麼字時，入般若波羅蜜門，名：隨十方現見諸佛；唱訶婆(二字皆上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察一切無緣眾生方便攝受令出生無礙力；唱縒(七可切)字時，入般若波羅蜜門，名：修行趣入一切功德海；唱伽(上聲呼)字時，入般若波羅蜜門，名：持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名：隨願普見十方諸佛；唱拏(嬭可切)字時，入般若波羅蜜門，名：觀察字輪有無盡諸億字；唱娑(蘇紇切)頗字時，入般若波羅蜜門，名：化眾生究竟處；唱娑(同前音)迦字時，入般若波羅蜜門，名

：廣大藏無礙辯光明輪遍照；唱也(夷舸切)娑(蘇舸切)字時，入般若波羅蜜門，名：宣說一切佛法境界；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名：於一切眾生界法雷遍吼；唱侘(恥加切)字時，入般若波羅蜜門，名：以無我法開曉眾生；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名：一切法輪差別藏。善男子！我唱如是字母時，此四十二般若波羅蜜門為首，入無量無數般若波羅蜜門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：廣大藏無礙辯光明輪遍照；唱也(夷舸切)娑(蘇舸切)字時，入般若波羅蜜門，名：宣說一切佛法境界；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名：於一切眾生界法雷遍吼；唱侘(恥加切)字時，入般若波羅蜜門，名：以無我法開曉眾生；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名：一切法輪差別藏。善男子！我唱如是字母時，此四十二般若波羅蜜門為首，入無量無數般若波羅蜜門。

「善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸；殊方異藝，咸綜無遺；文字、算數，蘊其深解；醫方、呪術，善療眾病；有諸眾生，鬼魅所持，怨憎呪詛，惡星變怪，死屍奔逐，癲癇、羸瘦，種種諸疾，咸能救之，使得痊愈；又善別知金玉、珠貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、雞薩羅等一切寶藏，出生之處，品類不同，價直多少；村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護；又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危，如是世間所有技藝，莫不該練，盡其源本；又能分別出世之法，正名辨義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑、無礙、無愚暗、無頑鈍、無憂惱、無沈沒、無不現證。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，能於一切世、出世間善巧之法，以智通達到於彼岸；殊方異藝，咸綜無遺；文字、算數，蘊其深解；醫方、呪術，善療眾病；有諸眾生，鬼魅所持，怨憎呪詛，惡星變怪，死屍奔逐，癲癇、羸瘦，種種諸疾，咸能救之，使得痊愈；又善別知金玉、珠貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、雞薩羅等一切寶藏，出生之處，品類不同，價直多少；村營鄉邑、大小都城、宮殿苑園、巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護；又善觀察天文地理、人相吉凶、鳥獸音聲、雲霞氣候、年穀豐儉、國土安危，如是世間所有技藝，莫不該練，盡其源本；又能分別出世之法，正名辨義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑、無礙、無愚暗、無頑鈍、無憂惱、無沈沒、無不現證。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此摩竭提國，有一聚落，彼中有城，名：婆呾那；有優婆夷，號曰：賢勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此摩竭提國，有一聚落，彼中有城，名：婆呾那；有優婆夷，號曰：賢勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頭面敬禮知藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頭面敬禮知藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。

向聚落城，至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向聚落城，至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

賢勝答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢勝答言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：無依處道場；既自開解，復為人說。又得無盡三昧，非彼三昧法有盡、無盡，以能出生一切智性眼無盡故，又能出生一切智性耳無盡故，又能出生一切智性鼻無盡故，又能出生一切智性舌無盡故，又能出生一切智性身無盡故，又能出生一切智性意無盡故，又能出生一切智性功德波濤無盡故，又能出生一切智性智慧光明無盡故，又能出生一切智性速疾神通無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：無依處道場；既自開解，復為人說。又得無盡三昧，非彼三昧法有盡、無盡，以能出生一切智性眼無盡故，又能出生一切智性耳無盡故，又能出生一切智性鼻無盡故，又能出生一切智性舌無盡故，又能出生一切智性身無盡故，又能出生一切智性意無盡故，又能出生一切智性功德波濤無盡故，又能出生一切智性智慧光明無盡故，又能出生一切智性速疾神通無盡故。

「善男子！我唯知此無依處道場解脫。如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行，而我云何盡能知說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此無依處道場解脫。如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行，而我云何盡能知說？

「善男子！南方有城，名為：沃田；彼有長者，名：堅固解脫。汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！南方有城，名為：沃田；彼有長者，名：堅固解脫。汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。

到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

長者答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方佛所勤求正法無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方佛所勤求正法無有休息。

「善男子！我唯知此無著念淨莊嚴解脫。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏大師子吼，安住廣大福智之聚；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此無著念淨莊嚴解脫。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏大師子吼，安住廣大福智之聚；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！即此城中，有一長者，名為：妙月；其長者宅，常有光明。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！即此城中，有一長者，名為：妙月；其長者宅，常有光明。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。

向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

妙月答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月答言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：淨智光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：淨智光明。

「善男子！我唯知此智光解脫。如諸菩薩摩訶薩證得無量解脫法門，而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此智光解脫。如諸菩薩摩訶薩證得無量解脫法門，而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有城名：出生；彼有長者，名：無勝軍。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有城名：出生；彼有長者，名：無勝軍。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

是時，善財禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，善財禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。

漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

長者答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：無盡相。我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：無盡相。我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。

「善男子！我唯知此無盡相解脫。如諸菩薩摩訶薩得無限智無礙辯才，而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此無盡相解脫。如諸菩薩摩訶薩得無限智無礙辯才，而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此城南，有一聚落，名之為：法；彼聚落中，有婆羅門，名：最寂靜。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此城南，有一聚落，名之為：法；彼聚落中，有婆羅門，名：最寂靜。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去。

漸次南行，詣彼聚落，見最寂靜，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次南行，詣彼聚落，見最寂靜，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

婆羅門答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門答言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：誠願語；過去、現在、未來菩薩，以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提，無有退轉，無已退、無現退、無當退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：誠願語；過去、現在、未來菩薩，以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提，無有退轉，無已退、無現退、無當退。

「善男子！我以住於誠願語故，隨意所作，莫不成滿。善男子！我唯知此誠語解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德因之出生；而我云何能知能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以住於誠願語故，隨意所作，莫不成滿。善男子！我唯知此誠語解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德因之出生；而我云何能知能說？

「善男子！於此南方，有城名：妙意華門；彼有童子，名曰：德生；復有童女，名為：有德。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有城名：妙意華門；彼有童子，名曰：德生；復有童女，名為：有德。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。