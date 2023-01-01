大方廣佛華嚴經卷第七十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十五

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十六

爾時，善財童子向迦毘羅城，思惟修習受生解脫，增長廣大，憶念不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子向迦毘羅城，思惟修習受生解脫，增長廣大，憶念不捨。

漸次遊行，至菩薩集會普現法界光明講堂，其中有神，號：無憂德，與一萬主宮殿神俱，來迎善財，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至菩薩集會普現法界光明講堂，其中有神，號：無憂德，與一萬主宮殿神俱，來迎善財，作如是言：

「善來丈夫！有大智慧，有大勇猛，能修菩薩不可思議自在解脫，心恒不捨廣大誓願，善能觀察諸法境界；安住法城，入於無量諸方便門，成就如來功德大海；得妙辯才，善調眾生，獲聖智身，恒順修行，知諸眾生心行差別，令其歡喜趣向佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善來丈夫！有大智慧，有大勇猛，能修菩薩不可思議自在解脫，心恒不捨廣大誓願，善能觀察諸法境界；安住法城，入於無量諸方便門，成就如來功德大海；得妙辯才，善調眾生，獲聖智身，恒順修行，知諸眾生心行差別，令其歡喜趣向佛道。

「我觀仁者修諸妙行心無暫懈，威儀所行悉皆清淨，汝當不久得諸如來清淨莊嚴無上三業，以諸相好莊嚴其身，以十力智瑩飾其心，遊諸世間。我觀仁者勇猛精進而無有比，不久當得普見三世一切諸佛聽受其法，不久當得一切菩薩禪定解脫諸三昧樂，不久當入諸佛如來甚深解脫。何以故？見善知識親近供養，聽受其教，憶念修行，不懈不退，無憂無悔，無有障礙，魔及魔民不能為難，不久當成無上果故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我觀仁者修諸妙行心無暫懈，威儀所行悉皆清淨，汝當不久得諸如來清淨莊嚴無上三業，以諸相好莊嚴其身，以十力智瑩飾其心，遊諸世間。我觀仁者勇猛精進而無有比，不久當得普見三世一切諸佛聽受其法，不久當得一切菩薩禪定解脫諸三昧樂，不久當入諸佛如來甚深解脫。何以故？見善知識親近供養，聽受其教，憶念修行，不懈不退，無憂無悔，無有障礙，魔及魔民不能為難，不久當成無上果故。」

善財童子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：

「聖者！如向所說，願我皆得。聖者！我願一切眾生，息諸熱惱，離諸惡業，生諸安樂，修諸淨行。聖者！一切眾生，起諸煩惱，造諸惡業，墮諸惡趣，若身若心恒受楚毒，菩薩見已心生憂惱。聖者！譬如有人，唯有一子，愛念情至，忽見被人割截肢體，其心痛切不能自安。菩薩摩訶薩亦復如是，見諸眾生以煩惱業墮三惡趣受種種苦，心大憂惱。若見眾生起身、語、意三種善業，生天人趣受身心樂，菩薩爾時生大歡喜。何以故？菩薩不自為故求一切智，不貪生死諸欲快樂，不隨想倒、見倒、心倒、諸結、隨眠、愛見力轉，不起眾生種種樂想，亦不味著諸禪定樂，非有障礙、疲厭、退轉住於生死。但見眾生於諸有中，具受無量種種諸苦，起大悲心，以大願力而普攝取。悲願力故，修菩薩行，為斷一切眾生煩惱，為求如來一切智智，為供養一切諸佛如來，為嚴淨一切廣大國土，為淨治一切眾生樂欲及其所有身心諸行，於生死中無有疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！如向所說，願我皆得。聖者！我願一切眾生，息諸熱惱，離諸惡業，生諸安樂，修諸淨行。聖者！一切眾生，起諸煩惱，造諸惡業，墮諸惡趣，若身若心恒受楚毒，菩薩見已心生憂惱。聖者！譬如有人，唯有一子，愛念情至，忽見被人割截肢體，其心痛切不能自安。菩薩摩訶薩亦復如是，見諸眾生以煩惱業墮三惡趣受種種苦，心大憂惱。若見眾生起身、語、意三種善業，生天人趣受身心樂，菩薩爾時生大歡喜。何以故？菩薩不自為故求一切智，不貪生死諸欲快樂，不隨想倒、見倒、心倒、諸結、隨眠、愛見力轉，不起眾生種種樂想，亦不味著諸禪定樂，非有障礙、疲厭、退轉住於生死。但見眾生於諸有中，具受無量種種諸苦，起大悲心，以大願力而普攝取。悲願力故，修菩薩行，為斷一切眾生煩惱，為求如來一切智智，為供養一切諸佛如來，為嚴淨一切廣大國土，為淨治一切眾生樂欲及其所有身心諸行，於生死中無有疲厭。

「聖者！菩薩摩訶薩於諸眾生，為莊嚴，令生人天富貴樂故；為父母，為其安立菩提心故；為養育，令其成就菩薩道故；為衛護，令其遠離三惡道故；為船師，令其得度生死海故；為歸依，令捨諸魔煩惱怖故；為究竟，令其永得清涼樂故；為津濟，令入一切諸佛海故；為導師，令至一切法寶洲故；為妙華，開敷諸佛功德心故；為嚴具，常放福德智慧光故；為可樂，凡有所作悉端嚴故；為可尊，遠離一切諸惡業故；為普賢，具足一切端嚴身故；為大明，常放智慧淨光明故；為大雲，常雨一切甘露法故。聖者！菩薩如是修諸行時，令一切眾生皆生愛樂、具足法樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！菩薩摩訶薩於諸眾生，為莊嚴，令生人天富貴樂故；為父母，為其安立菩提心故；為養育，令其成就菩薩道故；為衛護，令其遠離三惡道故；為船師，令其得度生死海故；為歸依，令捨諸魔煩惱怖故；為究竟，令其永得清涼樂故；為津濟，令入一切諸佛海故；為導師，令至一切法寶洲故；為妙華，開敷諸佛功德心故；為嚴具，常放福德智慧光故；為可樂，凡有所作悉端嚴故；為可尊，遠離一切諸惡業故；為普賢，具足一切端嚴身故；為大明，常放智慧淨光明故；為大雲，常雨一切甘露法故。聖者！菩薩如是修諸行時，令一切眾生皆生愛樂、具足法樂。」

爾時，善財童子將昇法堂，其無憂德及諸神眾，以出過諸天上妙華鬘、塗香、末香，及以種種寶莊嚴具，散善財上，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子將昇法堂，其無憂德及諸神眾，以出過諸天上妙華鬘、塗香、末香，及以種種寶莊嚴具，散善財上，而說頌言：

「汝今出世間， 為世大明燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今出世間， 為世大明燈，

普為諸眾生， 勤求無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為諸眾生， 勤求無上覺。

無量億千劫， 難可得見汝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億千劫， 難可得見汝；

功德日今出， 滅除諸世闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德日今出， 滅除諸世闇。

汝見諸眾生， 顛倒惑所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見諸眾生， 顛倒惑所覆，

而興大悲意， 求證無師道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而興大悲意， 求證無師道。

汝以清淨心， 尋求佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以清淨心， 尋求佛菩提，

承事善知識， 不自惜身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承事善知識， 不自惜身命。

汝於諸世間， 無依無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於諸世間， 無依無所著，

其心普無礙， 清淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心普無礙， 清淨如虛空。

汝修菩提行， 功德悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝修菩提行， 功德悉圓滿，

放大智慧光， 普照一切世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大智慧光， 普照一切世。

汝不離世間， 亦不著於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不離世間， 亦不著於世，

行世無障礙， 如風遊虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行世無障礙， 如風遊虛空。

譬如火災起， 一切無能滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如火災起， 一切無能滅；

汝修菩提行， 精進火亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝修菩提行， 精進火亦然。

勇猛大精進， 堅固不可動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛大精進， 堅固不可動，

金剛慧師子， 遊行無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛慧師子， 遊行無所畏。

一切法界中， 所有諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界中， 所有諸剎海，

汝悉能往詣， 親近善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝悉能往詣， 親近善知識。」

爾時，無憂德神說此頌已，為愛樂法故，隨逐善財，恒不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無憂德神說此頌已，為愛樂法故，隨逐善財，恒不捨離。

爾時，善財童子入普現法界光明講堂，周遍推求彼釋氏女，見在堂內，坐寶蓮華師子之座，八萬四千采女所共圍遶。是諸采女，靡不皆從王種中生，悉於過去修菩薩行同種善根，布施、愛語普攝眾生；已能明見一切智境，已共修集佛菩提行；恒住正定，常遊大悲，普攝眾生猶如一子；慈心具足，眷屬清淨；已於過去成就菩薩不可思議善巧方便，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，具足菩薩諸波羅蜜；離諸取著，不樂生死；雖行諸有，心常清淨，恒勤觀察一切智道；離障蓋網，超諸著處，從於法身而示化形；生普賢行，長菩薩力，智日慧燈悉已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子入普現法界光明講堂，周遍推求彼釋氏女，見在堂內，坐寶蓮華師子之座，八萬四千采女所共圍遶。是諸采女，靡不皆從王種中生，悉於過去修菩薩行同種善根，布施、愛語普攝眾生；已能明見一切智境，已共修集佛菩提行；恒住正定，常遊大悲，普攝眾生猶如一子；慈心具足，眷屬清淨；已於過去成就菩薩不可思議善巧方便，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，具足菩薩諸波羅蜜；離諸取著，不樂生死；雖行諸有，心常清淨，恒勤觀察一切智道；離障蓋網，超諸著處，從於法身而示化形；生普賢行，長菩薩力，智日慧燈悉已圓滿。

爾時，善財童子詣彼釋女瞿波之所，頂禮其足，合掌而住，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何於生死中，而不為生死過患所染？了法自性，而不住聲聞、辟支佛地？具足佛法，而修菩薩行？住菩薩地，而入佛境界？超過世間，而於世受生？成就法身，而示現無邊種種色身？證無相法，而為眾生示現諸相？知法無說，而廣為眾生演說諸法？知眾生空，而恒不捨化眾生事？雖知諸佛不生不滅，而勤供養無有退轉？雖知諸法無業無報，而修諸善行恒不止息？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子詣彼釋女瞿波之所，頂禮其足，合掌而住，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何於生死中，而不為生死過患所染？了法自性，而不住聲聞、辟支佛地？具足佛法，而修菩薩行？住菩薩地，而入佛境界？超過世間，而於世受生？成就法身，而示現無邊種種色身？證無相法，而為眾生示現諸相？知法無說，而廣為眾生演說諸法？知眾生空，而恒不捨化眾生事？雖知諸佛不生不滅，而勤供養無有退轉？雖知諸法無業無報，而修諸善行恒不止息？」

時，瞿波女告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，瞿波女告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝今能問菩薩摩訶薩如是行法，修習普賢諸行願者能如是問。諦聽諦聽！善思念之！我當承佛神力，為汝宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝今能問菩薩摩訶薩如是行法，修習普賢諸行願者能如是問。諦聽諦聽！善思念之！我當承佛神力，為汝宣說。

「善男子！若諸菩薩成就十法，則能圓滿因陀羅網普智光明菩薩之行。何等為十？所謂：依善知識故，得廣大勝解故，得清淨欲樂故，集一切福智故，於諸佛所聽聞法故，心恒不捨三世佛故，同於一切菩薩行故，一切如來所護念故，大悲妙願皆清淨故，能以智力普斷一切諸生死故。是為十。若諸菩薩成就此法，則能圓滿因陀羅網普智光明菩薩之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸菩薩成就十法，則能圓滿因陀羅網普智光明菩薩之行。何等為十？所謂：依善知識故，得廣大勝解故，得清淨欲樂故，集一切福智故，於諸佛所聽聞法故，心恒不捨三世佛故，同於一切菩薩行故，一切如來所護念故，大悲妙願皆清淨故，能以智力普斷一切諸生死故。是為十。若諸菩薩成就此法，則能圓滿因陀羅網普智光明菩薩之行。

「佛子！若菩薩親近善知識，則能精進不退修習出生無盡佛法。佛子！菩薩以十種法，承事善知識。何等為十？所謂：於自身命無所顧惜，於世樂具心不貪求，知一切法性皆平等，永不退捨一切智願，觀察一切法界實相，心恒捨離一切有海，知法如空心無所依，成就一切菩薩大願，常能示現一切剎海，淨修菩薩無礙智輪。佛子！應以此法承事一切諸善知識，無所違逆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩親近善知識，則能精進不退修習出生無盡佛法。佛子！菩薩以十種法，承事善知識。何等為十？所謂：於自身命無所顧惜，於世樂具心不貪求，知一切法性皆平等，永不退捨一切智願，觀察一切法界實相，心恒捨離一切有海，知法如空心無所依，成就一切菩薩大願，常能示現一切剎海，淨修菩薩無礙智輪。佛子！應以此法承事一切諸善知識，無所違逆。」

爾時，釋迦瞿波女，欲重明此義，承佛神力，觀察十方，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦瞿波女，欲重明此義，承佛神力，觀察十方，而說頌言：

「菩薩為利諸群生， 正念親承善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩為利諸群生， 正念親承善知識，

敬之如佛心無怠， 此行於世帝網行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬之如佛心無怠， 此行於世帝網行。

勝解廣大如虛空， 一切三世悉入中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解廣大如虛空， 一切三世悉入中，

國土眾生佛皆爾， 此是普智光明行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土眾生佛皆爾， 此是普智光明行。

志樂如空無有際， 永斷煩惱離諸垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂如空無有際， 永斷煩惱離諸垢，

一切佛所修功德， 此行於世身雲行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛所修功德， 此行於世身雲行。

菩薩修習一切智， 不可思議功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修習一切智， 不可思議功德海，

淨諸福德智慧身， 此行於世不染行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨諸福德智慧身， 此行於世不染行。

一切諸佛如來所， 聽受其法無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛如來所， 聽受其法無厭足，

能生實相智慧燈， 此行於世普照行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生實相智慧燈， 此行於世普照行。

十方諸佛無有量， 一念一切悉能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛無有量， 一念一切悉能入，

心恒不捨諸如來， 此向菩提大願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心恒不捨諸如來， 此向菩提大願行。

能入諸佛大眾會， 一切菩薩三昧海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入諸佛大眾會， 一切菩薩三昧海，

願海及以方便海， 此行於世帝網行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願海及以方便海， 此行於世帝網行。

一切諸佛所加持， 盡未來際無邊劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所加持， 盡未來際無邊劫，

處處修行普賢道， 此是菩薩分身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處修行普賢道， 此是菩薩分身行。

見諸眾生受大苦， 起大慈悲現世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生受大苦， 起大慈悲現世間，

演法光明除闇冥， 此是菩薩智日行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演法光明除闇冥， 此是菩薩智日行。

見諸眾生在諸趣， 為集無邊妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生在諸趣， 為集無邊妙法輪，

令其永斷生死流， 此是修行普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其永斷生死流， 此是修行普賢行。

菩薩修行此方便， 隨眾生心而現身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修行此方便， 隨眾生心而現身，

普於一切諸趣中， 化度無量諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於一切諸趣中， 化度無量諸含識。

以大慈悲方便力， 普遍世間而現身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲方便力， 普遍世間而現身，

隨其解欲為說法， 皆令趣向菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其解欲為說法， 皆令趣向菩提道。」

時，釋迦瞿波說此頌已，告善財童子言：「善男子！我已成就觀察一切菩薩三昧海解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦瞿波說此頌已，告善財童子言：「善男子！我已成就觀察一切菩薩三昧海解脫門。」

善財言：「大聖！此解脫門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「大聖！此解脫門境界云何？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！我入此解脫，知此娑婆世界佛剎微塵數劫，所有眾生於諸趣中，死此生彼，作善作惡，受諸果報，有求出離、不求出離，正定、邪定及以不定，有煩惱善根，無煩惱善根，具足善根，不具足善根，不善根所攝善根，善根所攝不善根；如是所集善、不善法，我皆知見。又彼劫中所有諸佛名號、次第，我悉了知。彼佛世尊從初發心，及以方便求一切智，出生一切諸大願海，供養諸佛，修菩薩行，成等正覺，轉妙法輪，現大神通，化度眾生，我悉了知。亦知彼佛眾會差別，其眾會中有諸眾生依聲聞乘而得出離，其聲聞眾過去修習一切善根，及其所得種種智慧，我悉了知。有諸眾生依獨覺乘而得出離，其諸獨覺所有善根、所得菩提、寂滅解脫、神通變化、成熟眾生、入於涅槃，我悉了知。亦知彼佛諸菩薩眾，其諸菩薩從初發心，修習善根，出生無量諸大願行，成就滿足諸波羅蜜種種莊嚴菩薩之道，以自在力，入菩薩地，住菩薩地，觀菩薩地，淨菩薩地，菩薩地相、菩薩地智、菩薩攝智、菩薩教化眾生智、菩薩建立智、菩薩廣大行境界、菩薩神通行、菩薩三昧海、菩薩方便，菩薩於念念中所入三昧海、所得一切智光明、所獲一切智電光雲、所得實相忍、所通達一切智、所住剎海、所入法海、所知眾生海、所住方便、所發誓願、所現神通，我悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入此解脫，知此娑婆世界佛剎微塵數劫，所有眾生於諸趣中，死此生彼，作善作惡，受諸果報，有求出離、不求出離，正定、邪定及以不定，有煩惱善根，無煩惱善根，具足善根，不具足善根，不善根所攝善根，善根所攝不善根；如是所集善、不善法，我皆知見。又彼劫中所有諸佛名號、次第，我悉了知。彼佛世尊從初發心，及以方便求一切智，出生一切諸大願海，供養諸佛，修菩薩行，成等正覺，轉妙法輪，現大神通，化度眾生，我悉了知。亦知彼佛眾會差別，其眾會中有諸眾生依聲聞乘而得出離，其聲聞眾過去修習一切善根，及其所得種種智慧，我悉了知。有諸眾生依獨覺乘而得出離，其諸獨覺所有善根、所得菩提、寂滅解脫、神通變化、成熟眾生、入於涅槃，我悉了知。亦知彼佛諸菩薩眾，其諸菩薩從初發心，修習善根，出生無量諸大願行，成就滿足諸波羅蜜種種莊嚴菩薩之道，以自在力，入菩薩地，住菩薩地，觀菩薩地，淨菩薩地，菩薩地相、菩薩地智、菩薩攝智、菩薩教化眾生智、菩薩建立智、菩薩廣大行境界、菩薩神通行、菩薩三昧海、菩薩方便，菩薩於念念中所入三昧海、所得一切智光明、所獲一切智電光雲、所得實相忍、所通達一切智、所住剎海、所入法海、所知眾生海、所住方便、所發誓願、所現神通，我悉了知。

「善男子！此娑婆世界，盡未來際，所有劫海，展轉不斷，我皆了知。如知娑婆世界，亦知娑婆世界內微塵數世界，亦知娑婆世界內一切世界，亦知娑婆世界微塵內所有世界，亦知娑婆世界外十方無間所住世界，亦知娑婆世界世界種所攝世界，亦知毘盧遮那世尊此華藏世界海中十方無量諸世界種所攝世界，所謂：世界廣博、世界安立、世界輪、世界場、世界差別、世界轉、世界蓮華、世界須彌、世界名號。盡此世界海一切世界，由毘盧遮那世尊本願力故，我悉能知，亦能憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此娑婆世界，盡未來際，所有劫海，展轉不斷，我皆了知。如知娑婆世界，亦知娑婆世界內微塵數世界，亦知娑婆世界內一切世界，亦知娑婆世界微塵內所有世界，亦知娑婆世界外十方無間所住世界，亦知娑婆世界世界種所攝世界，亦知毘盧遮那世尊此華藏世界海中十方無量諸世界種所攝世界，所謂：世界廣博、世界安立、世界輪、世界場、世界差別、世界轉、世界蓮華、世界須彌、世界名號。盡此世界海一切世界，由毘盧遮那世尊本願力故，我悉能知，亦能憶念。

「亦念如來往昔所有諸因緣海。所謂：修集一切諸乘方便，無量劫中，住菩薩行，淨佛國土，教化眾生，承事諸佛，造立住處，聽受說法，獲諸三昧，得諸自在；修檀波羅蜜入佛功德海，持戒苦行，具足諸忍，勇猛精進，成就諸禪，圓滿淨慧；於一切處示現受生，普賢行願悉皆清淨，普入諸剎，普淨佛土，普入一切如來智海，普攝一切諸佛菩提，得於如來大智光明，證於諸佛一切智性，成等正覺，轉妙法輪；及其所有道場眾會，其眾會中一切眾生，往世已來所種善根，從初發心，成熟眾生，修行方便，念念增長，獲諸三昧神通解脫。如是一切，我悉了知。何以故？我此解脫，能知一切眾生心行、一切眾生修行善根、一切眾生雜染清淨、一切眾生種種差別、一切聲聞諸三昧門、一切緣覺寂靜三昧神通解脫、一切菩薩一切如來解脫光明，皆了知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦念如來往昔所有諸因緣海。所謂：修集一切諸乘方便，無量劫中，住菩薩行，淨佛國土，教化眾生，承事諸佛，造立住處，聽受說法，獲諸三昧，得諸自在；修檀波羅蜜入佛功德海，持戒苦行，具足諸忍，勇猛精進，成就諸禪，圓滿淨慧；於一切處示現受生，普賢行願悉皆清淨，普入諸剎，普淨佛土，普入一切如來智海，普攝一切諸佛菩提，得於如來大智光明，證於諸佛一切智性，成等正覺，轉妙法輪；及其所有道場眾會，其眾會中一切眾生，往世已來所種善根，從初發心，成熟眾生，修行方便，念念增長，獲諸三昧神通解脫。如是一切，我悉了知。何以故？我此解脫，能知一切眾生心行、一切眾生修行善根、一切眾生雜染清淨、一切眾生種種差別、一切聲聞諸三昧門、一切緣覺寂靜三昧神通解脫、一切菩薩一切如來解脫光明，皆了知故。」

爾時，善財童子白瞿波言：「聖者得此解脫，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白瞿波言：「聖者得此解脫，其已久如？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！我於往世，過佛剎微塵數劫，有劫名：勝行，世界名：無畏。彼世界中，有四天下，名為：安隱。其四天下閻浮提中，有一王城，名：高勝樹，於八十王城中最為上首。彼時，有王名曰：財主，其王具有六萬采女、五百大臣、五百王子；其諸王子皆悉勇健，能伏怨敵。其王太子，名：威德主，端正殊特，人所樂見，足下平滿，輪相備具，足趺隆起，手足指間皆有網縵，足跟齊正，手足柔軟，伊尼耶鹿王腨，七處圓滿，陰藏隱密，其身上分如師子王，兩肩平滿，雙臂𦟛長，身相端直，頸文三道，頰如師子，具四十齒悉皆齊密，四牙鮮白，其舌長廣出梵音聲，眼目紺青，睫如牛王，眉間毫相，頂上肉髻，皮膚細軟如真金色，身毛上靡，髮帝青色，其身洪滿如尼拘陀樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於往世，過佛剎微塵數劫，有劫名：勝行，世界名：無畏。彼世界中，有四天下，名為：安隱。其四天下閻浮提中，有一王城，名：高勝樹，於八十王城中最為上首。彼時，有王名曰：財主，其王具有六萬采女、五百大臣、五百王子；其諸王子皆悉勇健，能伏怨敵。其王太子，名：威德主，端正殊特，人所樂見，足下平滿，輪相備具，足趺隆起，手足指間皆有網縵，足跟齊正，手足柔軟，伊尼耶鹿王腨，七處圓滿，陰藏隱密，其身上分如師子王，兩肩平滿，雙臂𦟛長，身相端直，頸文三道，頰如師子，具四十齒悉皆齊密，四牙鮮白，其舌長廣出梵音聲，眼目紺青，睫如牛王，眉間毫相，頂上肉髻，皮膚細軟如真金色，身毛上靡，髮帝青色，其身洪滿如尼拘陀樹。

「爾時，太子受父王教，與十千采女詣香芽園遊觀戲樂。太子是時，乘妙寶車，其車具有種種嚴飾，置大摩尼師子之座而坐其上；五百采女各執寶繩牽馭而行，進止有度，不遲不速；百千萬人持諸寶蓋，百千萬人持諸寶幢，百千萬人持諸寶幡，百千萬人作諸妓樂，百千萬人燒諸名香，百千萬人散諸妙華，前後圍遶而為翊從。道路平正，無有高下，眾寶雜華散布其上；寶樹行列，寶網彌覆，種種樓閣延袤其間。其樓閣中，或有積聚種種珍寶，或有陳列諸莊嚴具，或有供設種種飲食，或有懸布種種衣服，或有備擬諸資生物，或復安置端正女人，及以無量僮僕侍從；隨有所須，悉皆施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子受父王教，與十千采女詣香芽園遊觀戲樂。太子是時，乘妙寶車，其車具有種種嚴飾，置大摩尼師子之座而坐其上；五百采女各執寶繩牽馭而行，進止有度，不遲不速；百千萬人持諸寶蓋，百千萬人持諸寶幢，百千萬人持諸寶幡，百千萬人作諸妓樂，百千萬人燒諸名香，百千萬人散諸妙華，前後圍遶而為翊從。道路平正，無有高下，眾寶雜華散布其上；寶樹行列，寶網彌覆，種種樓閣延袤其間。其樓閣中，或有積聚種種珍寶，或有陳列諸莊嚴具，或有供設種種飲食，或有懸布種種衣服，或有備擬諸資生物，或復安置端正女人，及以無量僮僕侍從；隨有所須，悉皆施與。

「時，有母人名為：善現，將一童女名：具足妙德，顏容端正，色相嚴潔，洪纖得所，修短合度，目髮紺青，聲如梵音，善達工巧，精通辯論，恭勤匪懈，慈愍不害，具足慚愧，柔和質直，離癡寡欲，無諸諂誑，乘妙寶車，采女圍遶，及與其母從王城出，先太子行。見其太子言辭諷詠，心生愛染，而白母言：『我心願得敬事此人，若不遂情，當自殞滅。』母告女言：『莫生此念。何以故？此甚難得。此人具足輪王諸相，後當嗣位作轉輪王，有寶女出，騰空自在。我等卑賤，非其匹偶。此處難得，勿生是念。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，有母人名為：善現，將一童女名：具足妙德，顏容端正，色相嚴潔，洪纖得所，修短合度，目髮紺青，聲如梵音，善達工巧，精通辯論，恭勤匪懈，慈愍不害，具足慚愧，柔和質直，離癡寡欲，無諸諂誑，乘妙寶車，采女圍遶，及與其母從王城出，先太子行。見其太子言辭諷詠，心生愛染，而白母言：『我心願得敬事此人，若不遂情，當自殞滅。』母告女言：『莫生此念。何以故？此甚難得。此人具足輪王諸相，後當嗣位作轉輪王，有寶女出，騰空自在。我等卑賤，非其匹偶。此處難得，勿生是念。』

「彼香芽園側，有一道場，名：法雲光明。時，有如來名：勝日身，十號具足，於中出現已經七日。時，彼童女暫時假寐，夢見其佛；從夢覺已，空中有天而告之言：『勝日身如來，於法雲光明道場成等正覺已經七日，諸菩薩眾前後圍遶。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、梵天乃至色究竟天，諸地神、風神、火神、水神、河神、海神、山神、樹神、園神、藥神、主城神等，為見佛故，皆來集會。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼香芽園側，有一道場，名：法雲光明。時，有如來名：勝日身，十號具足，於中出現已經七日。時，彼童女暫時假寐，夢見其佛；從夢覺已，空中有天而告之言：『勝日身如來，於法雲光明道場成等正覺已經七日，諸菩薩眾前後圍遶。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、梵天乃至色究竟天，諸地神、風神、火神、水神、河神、海神、山神、樹神、園神、藥神、主城神等，為見佛故，皆來集會。』

「時，妙德童女夢覩如來故，聞佛功德故，其心安隱，無有怖畏，於太子前而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，妙德童女夢覩如來故，聞佛功德故，其心安隱，無有怖畏，於太子前而說頌言：

「『我身最端正， 名聞遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我身最端正， 名聞遍十方，

智慧無等倫， 善達諸工巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無等倫， 善達諸工巧。

無量百千眾， 見我皆貪染； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百千眾， 見我皆貪染；

我心不於彼， 而生少愛欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心不於彼， 而生少愛欲。

無瞋亦無恨， 無嫌亦無喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無瞋亦無恨， 無嫌亦無喜，

但發廣大心， 利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但發廣大心， 利益諸眾生。

我今見太子， 具諸功德相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今見太子， 具諸功德相，

其心大欣慶， 諸根咸悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心大欣慶， 諸根咸悅樂。

色如光明寶， 髮美而右旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色如光明寶， 髮美而右旋，

額廣眉纖曲， 我心願事汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 額廣眉纖曲， 我心願事汝。

我觀太子身， 譬若真金像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀太子身， 譬若真金像，

亦如大寶山， 相好有光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如大寶山， 相好有光明。

目廣紺青色， 月面師子頰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目廣紺青色， 月面師子頰，

喜顏美妙音， 願垂哀納我！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜顏美妙音， 願垂哀納我！

舌相廣長妙， 猶如赤銅色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌相廣長妙， 猶如赤銅色；

梵音緊那聲， 聞者皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音緊那聲， 聞者皆歡喜。

口方不褰縮， 齒白悉齊密， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口方不褰縮， 齒白悉齊密，

發言現笑時， 見者心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發言現笑時， 見者心歡喜。

離垢清淨身， 具相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢清淨身， 具相三十二，

必當於此界， 而作轉輪位。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當於此界， 而作轉輪位。』

「爾時，太子告彼女言：『汝是誰女？為誰守護？若先屬人，我則不應起愛染心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子告彼女言：『汝是誰女？為誰守護？若先屬人，我則不應起愛染心。』

「爾時，太子以頌問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子以頌問言：

「『汝身極清淨， 功德相具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝身極清淨， 功德相具足；

我今問於汝， 汝於誰所住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今問於汝， 汝於誰所住？

誰為汝父母？ 汝今繫屬誰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為汝父母？ 汝今繫屬誰？

若已屬於人， 彼人攝受汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已屬於人， 彼人攝受汝。

汝不盜他物， 汝不有害心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不盜他物， 汝不有害心，

汝不作邪婬， 汝依何語住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不作邪婬， 汝依何語住？

不說他人惡， 不壞他所親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不說他人惡， 不壞他所親，

不侵他境界， 不於他恚怒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不侵他境界， 不於他恚怒。

不生邪險見， 不作相違業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生邪險見， 不作相違業，

不以諂曲力， 方便誑世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以諂曲力， 方便誑世間。

尊重父母不？ 敬善知識不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重父母不？ 敬善知識不？

見諸貧窮人， 能生攝心不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸貧窮人， 能生攝心不？

若有善知識， 誨示於汝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善知識， 誨示於汝法，

能生堅固心， 究竟尊重不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生堅固心， 究竟尊重不？

愛樂於佛不？ 了知菩薩不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂於佛不？ 了知菩薩不？

眾僧功德海， 汝能恭敬不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾僧功德海， 汝能恭敬不？

汝能知法不？ 能淨眾生不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能知法不？ 能淨眾生不？

為住於法中， 為住於非法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為住於法中， 為住於非法？

見諸孤獨者， 能起慈心不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸孤獨者， 能起慈心不？

見惡道眾生， 能生大悲不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見惡道眾生， 能生大悲不？

見他得榮樂， 能生歡喜不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見他得榮樂， 能生歡喜不？

他來逼迫汝， 汝無瞋惱不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他來逼迫汝， 汝無瞋惱不？

汝發菩提意， 開悟眾生不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝發菩提意， 開悟眾生不？

無邊劫修行， 能無疲倦不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊劫修行， 能無疲倦不？』

「爾時，女母為其太子而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，女母為其太子而說頌言：

「『太子汝應聽， 我今說此女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『太子汝應聽， 我今說此女，

初生及成長， 一切諸因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初生及成長， 一切諸因緣。

太子始生日， 即從蓮華生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子始生日， 即從蓮華生，

其目淨修廣， 肢節悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其目淨修廣， 肢節悉具足。

我曾於春月， 遊觀娑羅園， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾於春月， 遊觀娑羅園，

普見諸藥草， 種種皆榮茂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸藥草， 種種皆榮茂。

奇樹發妙華， 望之如慶雲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奇樹發妙華， 望之如慶雲；

好鳥相和鳴， 林間共歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好鳥相和鳴， 林間共歡樂。

同遊八百女， 端正奪人心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同遊八百女， 端正奪人心，

被服皆嚴麗， 歌詠悉殊美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被服皆嚴麗， 歌詠悉殊美。

彼園有浴池， 名曰蓮華幢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼園有浴池， 名曰蓮華幢；

我於池岸坐， 采女眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於池岸坐， 采女眾圍遶。

於彼蓮池內， 忽生千葉華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼蓮池內， 忽生千葉華，

寶葉瑠璃莖， 閻浮金為臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶葉瑠璃莖， 閻浮金為臺。

爾時夜分盡， 日光初出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜分盡， 日光初出現，

其蓮正開剖， 放大清淨光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其蓮正開剖， 放大清淨光。

其光極熾盛， 譬如日初出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光極熾盛， 譬如日初出，

普照閻浮提， 眾歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照閻浮提， 眾歎未曾有。

時見此玉女， 從彼蓮華生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時見此玉女， 從彼蓮華生，

其身甚清淨， 肢分皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身甚清淨， 肢分皆圓滿。

此是人間寶， 從於淨業生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是人間寶， 從於淨業生，

宿因無失壞， 今受此果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿因無失壞， 今受此果報。

紺髮青蓮眼， 梵聲金色光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺髮青蓮眼， 梵聲金色光，

華鬘眾寶髻， 清淨無諸垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華鬘眾寶髻， 清淨無諸垢。

肢節悉具足， 其身無缺減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肢節悉具足， 其身無缺減，

譬如真金像， 安處寶華中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如真金像， 安處寶華中。

毛孔栴檀香， 普熏於一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔栴檀香， 普熏於一切；

口出青蓮香， 常演梵音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口出青蓮香， 常演梵音聲。

此女所住處， 常有天音樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女所住處， 常有天音樂；

不應下劣人， 而當如是偶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應下劣人， 而當如是偶。

世間無有人， 堪與此為夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無有人， 堪與此為夫，

唯汝相嚴身， 願垂見納受！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯汝相嚴身， 願垂見納受！

非長亦非短， 非麁亦非細， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非長亦非短， 非麁亦非細，

種種悉端嚴， 願垂見納受！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種悉端嚴， 願垂見納受！

文字算數法， 工巧諸技藝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字算數法， 工巧諸技藝，

一切皆通達， 願垂見納受！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆通達， 願垂見納受！

善了諸兵法， 巧斷眾諍訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善了諸兵法， 巧斷眾諍訟，

能調難可調， 願垂見納受！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調難可調， 願垂見納受！

其身甚清淨， 見者無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身甚清淨， 見者無厭足，

功德自莊嚴， 汝應垂納受！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德自莊嚴， 汝應垂納受！

眾生所有患， 善達彼緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所有患， 善達彼緣起，

應病而與藥， 一切能消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應病而與藥， 一切能消滅。

閻浮語言法， 差別無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮語言法， 差別無量種，

乃至妓樂音， 靡不皆通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至妓樂音， 靡不皆通達。

婦人之所能， 此女一切知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婦人之所能， 此女一切知，

而無女人過， 願垂速納受！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無女人過， 願垂速納受！

不嫉亦不慳， 無貪亦無恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不嫉亦不慳， 無貪亦無恚，

質直性柔軟， 離諸麁獷惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質直性柔軟， 離諸麁獷惡。

恭敬於尊者， 奉事無違逆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬於尊者， 奉事無違逆，

樂修諸善行， 此能隨順汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂修諸善行， 此能隨順汝。

若見於老病， 貧窮在苦難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見於老病， 貧窮在苦難，

無救無所依， 常生大慈愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無救無所依， 常生大慈愍。

常觀第一義， 不求自利樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀第一義， 不求自利樂，

但願益眾生， 以此莊嚴心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但願益眾生， 以此莊嚴心。

行住與坐臥， 一切無放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住與坐臥， 一切無放逸；

言說及默然， 見者咸欣樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說及默然， 見者咸欣樂。

雖於一切處， 皆無染著心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於一切處， 皆無染著心；

見有功德人， 樂觀無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有功德人， 樂觀無厭足。

尊重善知識， 樂見離惡人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重善知識， 樂見離惡人；

其心不躁動， 先思後作業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不躁動， 先思後作業。

福智所莊嚴， 一切無怨恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智所莊嚴， 一切無怨恨，

女人中最上， 宜應事太子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人中最上， 宜應事太子。』

「爾時，太子入香芽園已，告其妙德及善現言：『善女！我趣求阿耨多羅三藐三菩提，當於盡未來際無量劫，集一切智助道之法，修無邊菩薩行，淨一切波羅蜜，供養一切諸如來，護持一切諸佛教，嚴淨一切佛國土，當令一切如來種性不斷，當隨一切眾生種性而普成熟，當滅一切眾生生死苦置於究竟安樂處，當淨治一切眾生智慧眼，當修習一切菩薩所修行，當安住一切菩薩平等心，當成就一切菩薩所行地，當令一切眾生普歡喜；當捨一切物，盡未來際行檀波羅蜜，令一切眾生普得滿足衣服飲食、妻妾男女、頭目手足，如是一切內外所有，悉當捨施，無所吝惜。當於爾時，汝或於我而作障難：施財物時，汝心吝惜；施男女時，汝心痛惱；割肢體時，汝心憂悶；捨汝出家，汝心悔恨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子入香芽園已，告其妙德及善現言：『善女！我趣求阿耨多羅三藐三菩提，當於盡未來際無量劫，集一切智助道之法，修無邊菩薩行，淨一切波羅蜜，供養一切諸如來，護持一切諸佛教，嚴淨一切佛國土，當令一切如來種性不斷，當隨一切眾生種性而普成熟，當滅一切眾生生死苦置於究竟安樂處，當淨治一切眾生智慧眼，當修習一切菩薩所修行，當安住一切菩薩平等心，當成就一切菩薩所行地，當令一切眾生普歡喜；當捨一切物，盡未來際行檀波羅蜜，令一切眾生普得滿足衣服飲食、妻妾男女、頭目手足，如是一切內外所有，悉當捨施，無所吝惜。當於爾時，汝或於我而作障難：施財物時，汝心吝惜；施男女時，汝心痛惱；割肢體時，汝心憂悶；捨汝出家，汝心悔恨。』

「爾時，太子即為妙德而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子即為妙德而說頌言：

「『哀愍眾生故， 我發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『哀愍眾生故， 我發菩提心，

當於無量劫， 習行一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於無量劫， 習行一切智。

無量大劫中， 淨修諸願海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大劫中， 淨修諸願海，

入地及治障， 悉經無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入地及治障， 悉經無量劫。

三世諸佛所， 學六波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛所， 學六波羅蜜，

具足方便行， 成就菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足方便行， 成就菩提道。

十方垢穢剎， 我當悉嚴淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方垢穢剎， 我當悉嚴淨；

一切惡道難， 我當令永出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切惡道難， 我當令永出。

我當以方便， 廣度諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當以方便， 廣度諸群生，

令滅愚癡暗， 住於佛智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令滅愚癡暗， 住於佛智道。

當供一切佛， 當淨一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當供一切佛， 當淨一切地，

起大慈悲心， 悉捨內外物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起大慈悲心， 悉捨內外物。

汝見來乞者， 或生慳吝心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見來乞者， 或生慳吝心；

我心常樂施， 汝勿違於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心常樂施， 汝勿違於我。

若見我施頭， 慎勿生憂惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見我施頭， 慎勿生憂惱；

我今先語汝， 令汝心堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今先語汝， 令汝心堅固。

乃至截手足， 汝勿嫌乞者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至截手足， 汝勿嫌乞者；

汝今聞我語， 應可諦思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今聞我語， 應可諦思惟。

男女所愛物， 一切我皆捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女所愛物， 一切我皆捨；

汝能順我心， 我當成汝意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能順我心， 我當成汝意。』

「爾時，童女白太子言：『敬奉來教。』即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，童女白太子言：『敬奉來教。』即說頌言：

「『無量劫海中， 地獄火焚身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無量劫海中， 地獄火焚身；

若能眷納我， 甘心受此苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能眷納我， 甘心受此苦。

無量受生處， 碎身如微塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量受生處， 碎身如微塵；

若能眷納我， 甘心受此苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能眷納我， 甘心受此苦。

無量劫頂戴， 廣大金剛山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫頂戴， 廣大金剛山；

若能眷納我， 甘心受此苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能眷納我， 甘心受此苦。

無量生死海， 以我身肉施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量生死海， 以我身肉施；

汝得法王處， 願令我亦然！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝得法王處， 願令我亦然！

若能眷納我， 與我為主者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能眷納我， 與我為主者，

生生行施處， 願常以我施！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生行施處， 願常以我施！

為愍眾生苦， 而發菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為愍眾生苦， 而發菩提心；

既已攝眾生， 亦當攝受我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已攝眾生， 亦當攝受我。

我不求豪富， 不貪五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不求豪富， 不貪五欲樂，

但為共行法， 願以仁為主！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為共行法， 願以仁為主！

紺青修廣眼， 慈愍觀世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺青修廣眼， 慈愍觀世間，

不起染著心， 必成菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起染著心， 必成菩薩道。

太子所行處， 地出眾寶華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子所行處， 地出眾寶華，

必作轉輪王， 願能眷納我！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必作轉輪王， 願能眷納我！

我曾夢見此， 妙法菩提場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾夢見此， 妙法菩提場，

如來樹下坐， 無量眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來樹下坐， 無量眾圍遶。

我夢彼如來， 身如真金山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我夢彼如來， 身如真金山，

以手摩我頂， 寤已心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以手摩我頂， 寤已心歡喜。

往昔眷屬天， 名曰喜光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔眷屬天， 名曰喜光明；

彼天為我說， 道場佛興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天為我說， 道場佛興世。

我曾生是念： 願見太子身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾生是念： 願見太子身。

彼天報我言： 汝今當得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天報我言： 汝今當得見。

我昔所志願， 於今悉成滿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔所志願， 於今悉成滿；

唯願俱往詣， 供養彼如來！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願俱往詣， 供養彼如來！』

「爾時，太子聞勝日身如來名，生大歡喜，願見彼佛，以五百摩尼寶散其女上，冠以妙藏光明寶冠，被以火焰摩尼寶衣。其女爾時，心不動搖，亦無喜相；但合掌恭敬，瞻仰太子，目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子聞勝日身如來名，生大歡喜，願見彼佛，以五百摩尼寶散其女上，冠以妙藏光明寶冠，被以火焰摩尼寶衣。其女爾時，心不動搖，亦無喜相；但合掌恭敬，瞻仰太子，目不暫捨。

「其母善現，於太子前而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其母善現，於太子前而說頌言：

「『此女極端正， 功德莊嚴身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此女極端正， 功德莊嚴身；

昔願奉太子， 今意已滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔願奉太子， 今意已滿足。

持戒有智慧， 具足諸功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒有智慧， 具足諸功德；

普於一切世， 最勝無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於一切世， 最勝無倫匹。

此女蓮華生， 種姓無譏醜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女蓮華生， 種姓無譏醜，

太子同行業， 遠離一切過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子同行業， 遠離一切過。

此女身柔軟， 猶如天繒纊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女身柔軟， 猶如天繒纊；

其手所觸摩， 眾患悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其手所觸摩， 眾患悉除滅。

毛孔出妙香， 芬馨最無比； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔出妙香， 芬馨最無比；

眾生若聞者， 悉住於淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若聞者， 悉住於淨戒。

身色如真金， 端坐華臺上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色如真金， 端坐華臺上；

眾生若見者， 離害具慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若見者， 離害具慈心。

言音極柔軟， 聽之無不喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言音極柔軟， 聽之無不喜；

眾生若得聞， 悉離諸惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若得聞， 悉離諸惡業。

心淨無瑕垢， 遠離諸諂曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨無瑕垢， 遠離諸諂曲，

稱心而發言， 聞者皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱心而發言， 聞者皆歡喜。

調柔具慚愧， 恭敬於尊宿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調柔具慚愧， 恭敬於尊宿，

無貪亦無誑， 憐愍諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪亦無誑， 憐愍諸眾生。

此女心不恃， 色相及眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女心不恃， 色相及眷屬；

但以清淨心， 恭敬一切佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以清淨心， 恭敬一切佛。』

「爾時，太子與妙德女及十千采女并其眷屬，出香芽園，詣法雲光明道場。至已下車，步進詣如來所。見佛身相端嚴寂靜，諸根調順，內外清淨，如大龍池無諸垢濁；皆生淨信，踊躍歡喜，頂禮佛足，遶無數匝。于時，太子及妙德女，各持五百妙寶蓮華供散彼佛。太子為佛造五百精舍，一一皆以香木所成，眾寶莊嚴，五百摩尼以為間錯。時，佛為說普眼燈門修多羅；聞是經已，於一切法中得三昧海，所謂：得普照一切佛願海三昧、普照三世藏三昧、現見一切佛道場三昧、普照一切眾生三昧、普照一切世間智燈三昧、普照一切眾生根智燈三昧、救護一切眾生光明雲三昧、普照一切眾生大明燈三昧、演一切佛法輪三昧、具足普賢清淨行三昧。時，妙德女得三昧，名：難勝海藏，於阿耨多羅三藐三菩提永不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子與妙德女及十千采女并其眷屬，出香芽園，詣法雲光明道場。至已下車，步進詣如來所。見佛身相端嚴寂靜，諸根調順，內外清淨，如大龍池無諸垢濁；皆生淨信，踊躍歡喜，頂禮佛足，遶無數匝。于時，太子及妙德女，各持五百妙寶蓮華供散彼佛。太子為佛造五百精舍，一一皆以香木所成，眾寶莊嚴，五百摩尼以為間錯。時，佛為說普眼燈門修多羅；聞是經已，於一切法中得三昧海，所謂：得普照一切佛願海三昧、普照三世藏三昧、現見一切佛道場三昧、普照一切眾生三昧、普照一切世間智燈三昧、普照一切眾生根智燈三昧、救護一切眾生光明雲三昧、普照一切眾生大明燈三昧、演一切佛法輪三昧、具足普賢清淨行三昧。時，妙德女得三昧，名：難勝海藏，於阿耨多羅三藐三菩提永不退轉。

「時，彼太子與妙德女并其眷屬，頂禮佛足，遶無數匝，辭退還宮；詣父王所，拜跪畢已，奉白王言：『大王當知，勝日身如來出興於世，於此國內法雲光明菩提場中成等正覺，于今未久。』爾時，大王語太子言：『是誰為汝說如是事？天耶？人耶？』太子白言：『是此具足妙德女說。』時，王聞已，歡喜無量，譬如貧人得大伏藏，作如是念：『佛無上寶難可值遇，若得見佛，永斷一切惡道怖畏。佛如醫王，能治一切諸煩惱病，能救一切生死大苦；佛如導師，能令眾生至於究竟安隱住處。』作是念已，集諸小王、群臣、眷屬，及以剎利、婆羅門等一切大眾，便捨王位，授與太子；灌頂訖已，與萬人俱，往詣佛所；到已禮足，遶無數匝，并其眷屬悉皆退坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼太子與妙德女并其眷屬，頂禮佛足，遶無數匝，辭退還宮；詣父王所，拜跪畢已，奉白王言：『大王當知，勝日身如來出興於世，於此國內法雲光明菩提場中成等正覺，于今未久。』爾時，大王語太子言：『是誰為汝說如是事？天耶？人耶？』太子白言：『是此具足妙德女說。』時，王聞已，歡喜無量，譬如貧人得大伏藏，作如是念：『佛無上寶難可值遇，若得見佛，永斷一切惡道怖畏。佛如醫王，能治一切諸煩惱病，能救一切生死大苦；佛如導師，能令眾生至於究竟安隱住處。』作是念已，集諸小王、群臣、眷屬，及以剎利、婆羅門等一切大眾，便捨王位，授與太子；灌頂訖已，與萬人俱，往詣佛所；到已禮足，遶無數匝，并其眷屬悉皆退坐。

「爾時，如來觀察彼王及諸大眾，白毫相中放大光明，名：一切世間心燈，普照十方無量世界，住於一切世主之前，示現如來不可思議大神通力，普令一切應受化者心得清淨。爾時，如來以不思議自在神力，現身超出一切世間，以圓滿音普為大眾說陀羅尼，名：一切法義離闇燈，佛剎微塵數陀羅尼而為眷屬。彼王聞已，即時獲得大智光明；其眾會中，有閻浮提微塵數菩薩，俱時證得此陀羅尼；六十萬那由他人，盡諸有漏，心得解脫；十千眾生，遠塵離垢，得法眼淨；無量眾生，發菩提心。時，佛又以不思議力廣現神變，普於十方無量世界演三乘法化度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來觀察彼王及諸大眾，白毫相中放大光明，名：一切世間心燈，普照十方無量世界，住於一切世主之前，示現如來不可思議大神通力，普令一切應受化者心得清淨。爾時，如來以不思議自在神力，現身超出一切世間，以圓滿音普為大眾說陀羅尼，名：一切法義離闇燈，佛剎微塵數陀羅尼而為眷屬。彼王聞已，即時獲得大智光明；其眾會中，有閻浮提微塵數菩薩，俱時證得此陀羅尼；六十萬那由他人，盡諸有漏，心得解脫；十千眾生，遠塵離垢，得法眼淨；無量眾生，發菩提心。時，佛又以不思議力廣現神變，普於十方無量世界演三乘法化度眾生。

「時，彼父王作如是念：『我若在家，不能證得如是妙法；若於佛所出家學道，即當成就。』作是念已，前白佛言：『願得從佛出家修學！』佛言：『隨意，宜自知時。』時，財主王與十千人，皆於佛所同時出家。未久之間，悉得成就一切法義離闇燈陀羅尼，亦得如上諸三昧門，又得菩薩十神通門，又得菩薩無邊辯才，又得菩薩無礙淨身，往詣十方諸如來所聽受其法，為大法師演說妙法；復以神力遍十方剎，隨眾生心而為現身，讚佛出現，說佛本行，示佛本緣，稱揚如來自在神力，護持於佛所說教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼父王作如是念：『我若在家，不能證得如是妙法；若於佛所出家學道，即當成就。』作是念已，前白佛言：『願得從佛出家修學！』佛言：『隨意，宜自知時。』時，財主王與十千人，皆於佛所同時出家。未久之間，悉得成就一切法義離闇燈陀羅尼，亦得如上諸三昧門，又得菩薩十神通門，又得菩薩無邊辯才，又得菩薩無礙淨身，往詣十方諸如來所聽受其法，為大法師演說妙法；復以神力遍十方剎，隨眾生心而為現身，讚佛出現，說佛本行，示佛本緣，稱揚如來自在神力，護持於佛所說教法。

「爾時，太子於十五日在正殿上，采女圍遶，七寶自至——一者、輪寶，名：無礙行；二者、象寶，名：金剛身；三者、馬寶，名：迅疾風；四者、珠寶，名：日光藏；五者、女寶，名：具妙德；六、藏臣寶，名為：大財；七、主兵寶，名：離垢眼。——七寶具足，為轉輪王，王閻浮提，正法治世，人民快樂。王有千子，端正勇健，能伏怨敵。其閻浮提中有八十王城，一一城中有五百僧坊，一一僧坊立佛支提，皆悉高廣，以眾妙寶而為校飾；一一王城皆請如來，以不思議眾妙供具而為供養。佛入城時，現大神力，令無量眾生種諸善根，無量眾生心得清淨，見佛歡喜，發菩提意，起大悲心，利益眾生，勤修佛法，入真實義，住於法性，了法平等，獲三世智，等觀三世，知一切佛出興次第，說種種法攝取眾生，發菩薩願，入菩薩道，知如來法，成就法海，能普現身遍一切剎，知眾生根及其性欲，令其發起一切智願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子於十五日在正殿上，采女圍遶，七寶自至——一者、輪寶，名：無礙行；二者、象寶，名：金剛身；三者、馬寶，名：迅疾風；四者、珠寶，名：日光藏；五者、女寶，名：具妙德；六、藏臣寶，名為：大財；七、主兵寶，名：離垢眼。——七寶具足，為轉輪王，王閻浮提，正法治世，人民快樂。王有千子，端正勇健，能伏怨敵。其閻浮提中有八十王城，一一城中有五百僧坊，一一僧坊立佛支提，皆悉高廣，以眾妙寶而為校飾；一一王城皆請如來，以不思議眾妙供具而為供養。佛入城時，現大神力，令無量眾生種諸善根，無量眾生心得清淨，見佛歡喜，發菩提意，起大悲心，利益眾生，勤修佛法，入真實義，住於法性，了法平等，獲三世智，等觀三世，知一切佛出興次第，說種種法攝取眾生，發菩薩願，入菩薩道，知如來法，成就法海，能普現身遍一切剎，知眾生根及其性欲，令其發起一切智願。

「佛子！於汝意云何，彼時太子得輪王位供養佛者，豈異人乎？今釋迦牟尼佛是也。財主王者，寶華佛是。其寶華佛，現在東方過世界海微塵數佛剎有世界海，名：現法界虛空影像雲，中有世界種，名：普現三世影摩尼王，彼世界種中有世界，名：圓滿光，中有道場，名：現一切世主身，寶華如來於此成阿耨多羅三藐三菩提，不可說佛剎微塵數諸菩薩眾前後圍遶而為說法。寶華如來往昔修行菩薩道時，淨此世界海；其世界海中去、來、今佛出興世者，皆是寶華如來為菩薩時教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。彼時女母善現者，今我母善目是。其王眷屬，今如來所眾會是也，皆具修行普賢諸行成滿大願，雖恒在此眾會道場而能普現一切世間，住諸菩薩平等三昧，常得現見一切諸佛，一切如來以等虛空妙音聲雲演正法輪悉能聽受，於一切法悉得自在，名稱普聞諸佛國土，普詣一切道場之所，普現一切眾生之前，隨其所應教化調伏，盡未來劫修菩薩道恒無間斷，成滿普賢廣大誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！於汝意云何，彼時太子得輪王位供養佛者，豈異人乎？今釋迦牟尼佛是也。財主王者，寶華佛是。其寶華佛，現在東方過世界海微塵數佛剎有世界海，名：現法界虛空影像雲，中有世界種，名：普現三世影摩尼王，彼世界種中有世界，名：圓滿光，中有道場，名：現一切世主身，寶華如來於此成阿耨多羅三藐三菩提，不可說佛剎微塵數諸菩薩眾前後圍遶而為說法。寶華如來往昔修行菩薩道時，淨此世界海；其世界海中去、來、今佛出興世者，皆是寶華如來為菩薩時教化令發阿耨多羅三藐三菩提心。彼時女母善現者，今我母善目是。其王眷屬，今如來所眾會是也，皆具修行普賢諸行成滿大願，雖恒在此眾會道場而能普現一切世間，住諸菩薩平等三昧，常得現見一切諸佛，一切如來以等虛空妙音聲雲演正法輪悉能聽受，於一切法悉得自在，名稱普聞諸佛國土，普詣一切道場之所，普現一切眾生之前，隨其所應教化調伏，盡未來劫修菩薩道恒無間斷，成滿普賢廣大誓願。

「佛子！其妙德女與威德主轉輪聖王以四事供養勝日身如來者，我身是也。彼佛滅後，其世界中，六十億百千那由他佛出興於世，我皆與王承事供養。其第一佛，名：清淨身；次名：一切智月光明身；次名：閻浮檀金光明王；次名：諸相莊嚴身；次名：妙月光；次名：智觀幢；次名：大智光；次名：金剛那羅延精進；次名：智力無能勝；次名：普安詳智；次名：離垢勝智雲；次名：師子智光明；次名：光明髻；次名：功德光明幢；次名：智日幢；次名：寶蓮華開敷身；次名：福德嚴淨光；次名：智焰雲；次名：普照月；次名：莊嚴蓋妙音聲；次名：師子勇猛智光明；次名：法界月；次名：現虛空影像開悟眾生心；次名：恒嗅寂滅香；次名：普震寂靜音；次名：甘露山；次名：法海音；次名：堅固網；次名：佛影髻；次名：月光毫；次名：辯才口；次名：覺華智；次名：寶焰山；次名：功德星；次名：寶月幢；次名：三昧身；次名：寶光王；次名：普智行；次名：焰海燈；次名：離垢法音王；次名：無比德名稱幢；次名：修臂；次名：本願清淨月；次名：照義燈；次名：深遠音；次名：毘盧遮那勝藏王；次名：諸乘幢；次名：法海妙蓮華。佛子！彼劫中，有如是等六十億百千那由他佛出興于世，我皆親近承事供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！其妙德女與威德主轉輪聖王以四事供養勝日身如來者，我身是也。彼佛滅後，其世界中，六十億百千那由他佛出興於世，我皆與王承事供養。其第一佛，名：清淨身；次名：一切智月光明身；次名：閻浮檀金光明王；次名：諸相莊嚴身；次名：妙月光；次名：智觀幢；次名：大智光；次名：金剛那羅延精進；次名：智力無能勝；次名：普安詳智；次名：離垢勝智雲；次名：師子智光明；次名：光明髻；次名：功德光明幢；次名：智日幢；次名：寶蓮華開敷身；次名：福德嚴淨光；次名：智焰雲；次名：普照月；次名：莊嚴蓋妙音聲；次名：師子勇猛智光明；次名：法界月；次名：現虛空影像開悟眾生心；次名：恒嗅寂滅香；次名：普震寂靜音；次名：甘露山；次名：法海音；次名：堅固網；次名：佛影髻；次名：月光毫；次名：辯才口；次名：覺華智；次名：寶焰山；次名：功德星；次名：寶月幢；次名：三昧身；次名：寶光王；次名：普智行；次名：焰海燈；次名：離垢法音王；次名：無比德名稱幢；次名：修臂；次名：本願清淨月；次名：照義燈；次名：深遠音；次名：毘盧遮那勝藏王；次名：諸乘幢；次名：法海妙蓮華。佛子！彼劫中，有如是等六十億百千那由他佛出興于世，我皆親近承事供養。

「其最後佛，名：廣大解，於彼佛所，得淨智眼。爾時，彼佛入城教化。我為王妃，與王禮覲，以眾妙物而為供養，於其佛所聞說出生一切如來燈法門，即時獲得觀察一切菩薩三昧海境界解脫。佛子！我得此解脫已，與菩薩於佛剎微塵數劫勤加修習，於佛剎微塵數劫中承事供養無量諸佛；或於一劫承事一佛，或二、或三、或不可說，或值佛剎微塵數佛，悉皆親近承事供養，而未能知菩薩之身形量色貌及其身業心行智慧三昧境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其最後佛，名：廣大解，於彼佛所，得淨智眼。爾時，彼佛入城教化。我為王妃，與王禮覲，以眾妙物而為供養，於其佛所聞說出生一切如來燈法門，即時獲得觀察一切菩薩三昧海境界解脫。佛子！我得此解脫已，與菩薩於佛剎微塵數劫勤加修習，於佛剎微塵數劫中承事供養無量諸佛；或於一劫承事一佛，或二、或三、或不可說，或值佛剎微塵數佛，悉皆親近承事供養，而未能知菩薩之身形量色貌及其身業心行智慧三昧境界。

「佛子！若有眾生，得見菩薩修菩提行，若疑若信；菩薩皆以世、出世間種種方便而攝取之，以為眷屬，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。佛子！我見彼佛得此解脫已，與菩薩於百佛剎微塵數劫而共修習；於其劫中，所有諸佛出興于世，我皆親近承事供養，聽所說法讀誦受持。於彼一切諸如來所，得此解脫種種法門，知種種三世，入種種剎海，見種種成正覺，入種種佛眾會，發菩薩種種大願，修菩薩種種妙行，得菩薩種種解脫，然未能知菩薩所得普賢解脫門。何以故？菩薩普賢解脫門，如太虛空，如眾生名，如三世海，如十方海，如法界海，無量無邊。佛子！菩薩普賢解脫門，與如來境界等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若有眾生，得見菩薩修菩提行，若疑若信；菩薩皆以世、出世間種種方便而攝取之，以為眷屬，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。佛子！我見彼佛得此解脫已，與菩薩於百佛剎微塵數劫而共修習；於其劫中，所有諸佛出興于世，我皆親近承事供養，聽所說法讀誦受持。於彼一切諸如來所，得此解脫種種法門，知種種三世，入種種剎海，見種種成正覺，入種種佛眾會，發菩薩種種大願，修菩薩種種妙行，得菩薩種種解脫，然未能知菩薩所得普賢解脫門。何以故？菩薩普賢解脫門，如太虛空，如眾生名，如三世海，如十方海，如法界海，無量無邊。佛子！菩薩普賢解脫門，與如來境界等。

「佛子！我於佛剎微塵數劫，觀菩薩身無有厭足。如多欲人男女集會，遞相愛染，起於無量妄想思覺。我亦如是，觀菩薩身一一毛孔，念念見無量無邊廣大世界種種安住、種種莊嚴、種種形狀，有種種山、種種地、種種雲、種種名、種種佛興、種種道場、種種眾會，演種種修多羅，說種種灌頂、種種諸乘、種種方便、種種清淨。又於菩薩一一毛孔，念念常見無邊佛海，坐種種道場，現種種神變，轉種種法輪，說種種修多羅，恒不斷絕。又於菩薩一一毛孔，見無邊眾生海種種住處、種種形貌、種種作業、種種諸根。又於菩薩一一毛孔，見三世諸菩薩無邊行門，所謂：無邊廣大願、無邊差別地、無邊波羅蜜、無邊往昔事、無邊大慈門、無邊大悲雲、無邊大喜心、無邊攝取眾生方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我於佛剎微塵數劫，觀菩薩身無有厭足。如多欲人男女集會，遞相愛染，起於無量妄想思覺。我亦如是，觀菩薩身一一毛孔，念念見無量無邊廣大世界種種安住、種種莊嚴、種種形狀，有種種山、種種地、種種雲、種種名、種種佛興、種種道場、種種眾會，演種種修多羅，說種種灌頂、種種諸乘、種種方便、種種清淨。又於菩薩一一毛孔，念念常見無邊佛海，坐種種道場，現種種神變，轉種種法輪，說種種修多羅，恒不斷絕。又於菩薩一一毛孔，見無邊眾生海種種住處、種種形貌、種種作業、種種諸根。又於菩薩一一毛孔，見三世諸菩薩無邊行門，所謂：無邊廣大願、無邊差別地、無邊波羅蜜、無邊往昔事、無邊大慈門、無邊大悲雲、無邊大喜心、無邊攝取眾生方便。

「佛子！我於佛剎微塵數劫，念念如是觀於菩薩一一毛孔，已所至處而不重至，已所見處而不重見，求其邊際竟不可得，乃至見彼悉達太子住於宮中、采女圍遶。我以解脫力，觀於菩薩一一毛孔，悉見三世法界中事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我於佛剎微塵數劫，念念如是觀於菩薩一一毛孔，已所至處而不重至，已所見處而不重見，求其邊際竟不可得，乃至見彼悉達太子住於宮中、采女圍遶。我以解脫力，觀於菩薩一一毛孔，悉見三世法界中事。

「佛子！我唯得此觀察菩薩三昧海解脫。如諸菩薩摩訶薩，究竟無量諸方便海，為一切眾生現隨類身，為一切眾生說隨樂行，於一一毛孔現無邊色相海；知諸法性無性為性，知眾生性同虛空相無有分別，知佛神力同於如如，遍一切處示現無邊解脫境界；於一念中，能自在入廣大法界，遊戲一切諸地法門。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我唯得此觀察菩薩三昧海解脫。如諸菩薩摩訶薩，究竟無量諸方便海，為一切眾生現隨類身，為一切眾生說隨樂行，於一一毛孔現無邊色相海；知諸法性無性為性，知眾生性同虛空相無有分別，知佛神力同於如如，遍一切處示現無邊解脫境界；於一念中，能自在入廣大法界，遊戲一切諸地法門。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此世界中，有佛母摩耶。汝詣彼問：菩薩云何修菩薩行，於諸世間無所染著，供養諸佛恒無休息，作菩薩業永不退轉，離一切障礙、入菩薩解脫不由於他，住一切菩薩道，詣一切如來所，攝一切眾生界，盡未來劫修菩薩行、發大乘願，增長一切眾生善根常無休息？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此世界中，有佛母摩耶。汝詣彼問：菩薩云何修菩薩行，於諸世間無所染著，供養諸佛恒無休息，作菩薩業永不退轉，離一切障礙、入菩薩解脫不由於他，住一切菩薩道，詣一切如來所，攝一切眾生界，盡未來劫修菩薩行、發大乘願，增長一切眾生善根常無休息？」

爾時，釋迦瞿波女，欲重明此解脫義，承佛神力即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦瞿波女，欲重明此解脫義，承佛神力即說頌言：

「若有見菩薩， 修行種種行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有見菩薩， 修行種種行，

起善不善心， 菩薩皆攝取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起善不善心， 菩薩皆攝取。

乃往久遠世， 過百剎塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃往久遠世， 過百剎塵劫，

有劫名清淨， 世界名光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有劫名清淨， 世界名光明。

此劫佛興世， 六十千萬億； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此劫佛興世， 六十千萬億；

最後天人主， 號曰法幢燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後天人主， 號曰法幢燈。

彼佛涅槃後， 有王名智山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛涅槃後， 有王名智山，

統領閻浮提， 一切無怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 統領閻浮提， 一切無怨敵。

王有五百子， 端正能勇健， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王有五百子， 端正能勇健，

其身悉清淨， 見者皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身悉清淨， 見者皆歡喜。

彼王及王子， 信心供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼王及王子， 信心供養佛，

護持其法藏， 亦樂勤修法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持其法藏， 亦樂勤修法。

太子名善光， 離垢多方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子名善光， 離垢多方便，

諸相皆圓滿， 見者無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相皆圓滿， 見者無厭足。

五百億人俱， 出家行學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百億人俱， 出家行學道，

勇猛堅精進， 護持其佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛堅精進， 護持其佛法。

王都名智樹， 千億城圍遶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王都名智樹， 千億城圍遶；

有林名靜德， 眾寶所莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有林名靜德， 眾寶所莊嚴。

善光住彼林， 廣宣佛正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善光住彼林， 廣宣佛正法，

辯才智慧力， 令眾悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才智慧力， 令眾悉清淨。

有時因乞食， 入彼王都城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有時因乞食， 入彼王都城，

行止極安詳， 正知心不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行止極安詳， 正知心不亂。

城中有居士， 號曰善名稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城中有居士， 號曰善名稱；

我時為彼女， 名為淨日光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為彼女， 名為淨日光。

時我於城中， 遇見善光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我於城中， 遇見善光明，

諸相極端嚴， 其心生染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相極端嚴， 其心生染著。

次乞至我門， 我心增愛染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次乞至我門， 我心增愛染，

即解身瓔珞， 并珠置鉢中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即解身瓔珞， 并珠置鉢中。

雖以愛染心， 供養彼佛子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以愛染心， 供養彼佛子；

二百五十劫， 不墮三惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百五十劫， 不墮三惡趣。

或生天王家， 或作人王女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或生天王家， 或作人王女，

恒見善光明， 妙相莊嚴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒見善光明， 妙相莊嚴身。

此後所經劫， 二百有五十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後所經劫， 二百有五十，

生於善現家， 名為具妙德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於善現家， 名為具妙德。

時我見太子， 而生尊重心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我見太子， 而生尊重心，

願得備瞻侍， 幸蒙哀納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得備瞻侍， 幸蒙哀納受。

我時與太子， 覲佛勝日身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時與太子， 覲佛勝日身，

恭敬供養畢， 即發菩提意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養畢， 即發菩提意。

於彼一劫中， 六十億如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一劫中， 六十億如來，

最後佛世尊， 名為廣大解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後佛世尊， 名為廣大解。

於彼得淨眼， 了知諸法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼得淨眼， 了知諸法相，

普見受生處， 永除顛倒心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見受生處， 永除顛倒心。

我得觀菩薩， 三昧境解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得觀菩薩， 三昧境解脫，

一念入十方， 不思議剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念入十方， 不思議剎海。

我見諸世界， 淨穢種種別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見諸世界， 淨穢種種別，

於淨不貪樂， 於穢不憎惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨不貪樂， 於穢不憎惡。

普見諸世界， 如來坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸世界， 如來坐道場，

皆於一念中， 悉放無量光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆於一念中， 悉放無量光。

一念能普入， 不可說眾會； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念能普入， 不可說眾會；

亦知彼一切， 所得三昧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知彼一切， 所得三昧門。

一念能悉知， 彼諸廣大行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念能悉知， 彼諸廣大行，

無量地方便， 及以諸願海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量地方便， 及以諸願海。

我觀菩薩身， 無邊劫修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀菩薩身， 無邊劫修行，

一一毛孔量， 求之不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔量， 求之不可得。

一一毛孔剎， 無數不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔剎， 無數不可說，

地水火風輪， 靡不在其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風輪， 靡不在其中。

種種諸建立， 種種諸形狀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸建立， 種種諸形狀，

種種體名號， 無邊種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種體名號， 無邊種莊嚴。

我見諸剎海， 不可說世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見諸剎海， 不可說世界；

及見其中佛， 說法化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及見其中佛， 說法化眾生。

不了菩薩身， 及彼身諸業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不了菩薩身， 及彼身諸業；

亦不知心智， 諸劫所行道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不知心智， 諸劫所行道。」

爾時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。