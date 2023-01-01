大方廣佛華嚴經卷第七十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十四

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十五

爾時，善財童子於大願精進力救護一切眾生夜神所，得菩薩解脫已，憶念修習，了達增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於大願精進力救護一切眾生夜神所，得菩薩解脫已，憶念修習，了達增長。

漸次遊行，至嵐毘尼林，周遍尋覓彼妙德神，見在一切寶樹莊嚴樓閣中，坐寶蓮華師子之座，二十億那由他諸天恭敬圍遶，為說菩薩受生海經，令其皆得生如來家，增長菩薩大功德海。善財見已，頂禮其足，合掌前立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未能知菩薩云何修菩薩行、生如來家、為世大明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至嵐毘尼林，周遍尋覓彼妙德神，見在一切寶樹莊嚴樓閣中，坐寶蓮華師子之座，二十億那由他諸天恭敬圍遶，為說菩薩受生海經，令其皆得生如來家，增長菩薩大功德海。善財見已，頂禮其足，合掌前立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未能知菩薩云何修菩薩行、生如來家、為世大明？」

彼神答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼神答言：

「善男子！菩薩有十種受生藏，若菩薩成就此法，則生如來家，念念增長菩薩善根，不疲不懈，不厭不退，無斷無失，離諸迷惑，不生怯劣、惱悔之心，趣一切智，入法界門，發廣大心，增長諸度，成就諸佛無上菩提，捨世間趣，入如來地，獲勝神通，諸佛之法常現在前，順一切智真實義境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩有十種受生藏，若菩薩成就此法，則生如來家，念念增長菩薩善根，不疲不懈，不厭不退，無斷無失，離諸迷惑，不生怯劣、惱悔之心，趣一切智，入法界門，發廣大心，增長諸度，成就諸佛無上菩提，捨世間趣，入如來地，獲勝神通，諸佛之法常現在前，順一切智真實義境。

「何等為十？一者，願常供養一切諸佛受生藏；二者，發菩提心受生藏；三者，觀諸法門勤修行受生藏；四者，以深淨心普照三世受生藏；五者，平等光明受生藏；六者，生如來家受生藏；七者，佛力光明受生藏；八者，觀普智門受生藏；九者，普現莊嚴受生藏；十者，入如來地受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十？一者，願常供養一切諸佛受生藏；二者，發菩提心受生藏；三者，觀諸法門勤修行受生藏；四者，以深淨心普照三世受生藏；五者，平等光明受生藏；六者，生如來家受生藏；七者，佛力光明受生藏；八者，觀普智門受生藏；九者，普現莊嚴受生藏；十者，入如來地受生藏。

「善男子！云何名：願常供養一切佛受生藏？善男子！菩薩初發心時，作如是願：『我當尊重、恭敬、供養一切諸佛，見佛無厭，於諸佛所，常生愛樂，常起深信，修諸功德，恒無休息。』是為菩薩為一切智始集善根受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名：願常供養一切佛受生藏？善男子！菩薩初發心時，作如是願：『我當尊重、恭敬、供養一切諸佛，見佛無厭，於諸佛所，常生愛樂，常起深信，修諸功德，恒無休息。』是為菩薩為一切智始集善根受生藏。

「云何名：發菩提心受生藏？善男子！此菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：起大悲心，救護一切眾生故；起供養佛心，究竟承事故；起普求正法心，一切無吝故；起廣大趣向心，求一切智故；起慈無量心，普攝眾生故；起不捨一切眾生心，被求一切智堅誓甲故；起無諂誑心，得如實智故；起如說行心，修菩薩道故；起不誑諸佛心，守護一切佛大誓願故；起一切智願心，盡未來化眾生不休息故。菩薩以如是等佛剎微塵數菩提心功德故，得生如來家。是為菩薩第二受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：發菩提心受生藏？善男子！此菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：起大悲心，救護一切眾生故；起供養佛心，究竟承事故；起普求正法心，一切無吝故；起廣大趣向心，求一切智故；起慈無量心，普攝眾生故；起不捨一切眾生心，被求一切智堅誓甲故；起無諂誑心，得如實智故；起如說行心，修菩薩道故；起不誑諸佛心，守護一切佛大誓願故；起一切智願心，盡未來化眾生不休息故。菩薩以如是等佛剎微塵數菩提心功德故，得生如來家。是為菩薩第二受生藏。

「云何名：觀諸法門勤修行受生藏？善男子！此菩薩摩訶薩，起觀一切法門海心，起迴向一切智圓滿道心，起正念無過失業心，起一切菩薩三昧海清淨心，起修成一切菩薩功德心，起莊嚴一切菩薩道心，起求一切智大精進行、修諸功德如劫火熾然無休息心，起修普賢行教化一切眾生心，起善學一切威儀、修菩薩功德、捨離一切所有、住無所有真實心。是為菩薩第三受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：觀諸法門勤修行受生藏？善男子！此菩薩摩訶薩，起觀一切法門海心，起迴向一切智圓滿道心，起正念無過失業心，起一切菩薩三昧海清淨心，起修成一切菩薩功德心，起莊嚴一切菩薩道心，起求一切智大精進行、修諸功德如劫火熾然無休息心，起修普賢行教化一切眾生心，起善學一切威儀、修菩薩功德、捨離一切所有、住無所有真實心。是為菩薩第三受生藏。

「云何名：以深淨心普照三世受生藏？善男子！此菩薩具清淨增上心，得如來菩提光，入菩薩方便海，其心堅固猶若金剛，背捨一切諸有趣生，成就一切佛自在力，修殊勝行，具菩薩根，其心明潔，願力不動，常為諸佛之所護念，破壞一切諸障礙山，普為眾生作所依處。是為菩薩第四受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：以深淨心普照三世受生藏？善男子！此菩薩具清淨增上心，得如來菩提光，入菩薩方便海，其心堅固猶若金剛，背捨一切諸有趣生，成就一切佛自在力，修殊勝行，具菩薩根，其心明潔，願力不動，常為諸佛之所護念，破壞一切諸障礙山，普為眾生作所依處。是為菩薩第四受生藏。

「云何名：平等光明受生藏？善男子！此菩薩具足眾行，普化眾生；一切所有，悉皆能捨；住佛究竟淨戒境界；具足忍法，成就諸佛法忍光明；以大精進，趣一切智，到於彼岸；修習諸禪，得普門定；淨智圓滿，以智慧日，明照諸法；得無礙眼，見諸佛海，悟入一切真實法性；一切世間，見者歡喜，善能修習如實法門。是為菩薩第五受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：平等光明受生藏？善男子！此菩薩具足眾行，普化眾生；一切所有，悉皆能捨；住佛究竟淨戒境界；具足忍法，成就諸佛法忍光明；以大精進，趣一切智，到於彼岸；修習諸禪，得普門定；淨智圓滿，以智慧日，明照諸法；得無礙眼，見諸佛海，悟入一切真實法性；一切世間，見者歡喜，善能修習如實法門。是為菩薩第五受生藏。

「云何名：生如來家受生藏？善男子！此菩薩生如來家，隨諸佛住，成就一切甚深法門，具三世佛清淨大願，得一切佛同一善根，與諸如來共一體性，具出世行白淨善法，安住廣大功德法門；入諸三昧，見佛神力；隨所應化，淨諸眾生；如問而對，辯才無盡。是為菩薩第六受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：生如來家受生藏？善男子！此菩薩生如來家，隨諸佛住，成就一切甚深法門，具三世佛清淨大願，得一切佛同一善根，與諸如來共一體性，具出世行白淨善法，安住廣大功德法門；入諸三昧，見佛神力；隨所應化，淨諸眾生；如問而對，辯才無盡。是為菩薩第六受生藏。

「云何名：佛力光明受生藏？善男子！此菩薩深入佛力，遊諸佛剎心無退轉，供養承事菩薩眾會無有疲厭，了一切法皆如幻起，知諸世間如夢所見，一切色相猶如光影，神通所作皆如變化，一切受生悉皆如影，諸佛說法皆如谷響，開示法界咸令究竟。是為菩薩第七受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：佛力光明受生藏？善男子！此菩薩深入佛力，遊諸佛剎心無退轉，供養承事菩薩眾會無有疲厭，了一切法皆如幻起，知諸世間如夢所見，一切色相猶如光影，神通所作皆如變化，一切受生悉皆如影，諸佛說法皆如谷響，開示法界咸令究竟。是為菩薩第七受生藏。

「云何名：觀普智門受生藏？善男子！此菩薩住童真位，觀一切智一一智門，盡無量劫開演一切菩薩所行，於諸菩薩甚深三昧心得自在，念念生於十方世界諸如來所，於有差別境入無差別定，於無差別法現有差別智，於無量境知無境界，於少境界入無量境，通達法性廣大無際，知諸世間悉假施設，一切皆是識心所起。是為菩薩第八受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：觀普智門受生藏？善男子！此菩薩住童真位，觀一切智一一智門，盡無量劫開演一切菩薩所行，於諸菩薩甚深三昧心得自在，念念生於十方世界諸如來所，於有差別境入無差別定，於無差別法現有差別智，於無量境知無境界，於少境界入無量境，通達法性廣大無際，知諸世間悉假施設，一切皆是識心所起。是為菩薩第八受生藏。

「云何名：普現莊嚴受生藏？善男子！此菩薩能種種莊嚴無量佛剎，普能化現一切眾生及諸佛身，得無所畏，演清淨法，周流法界，無所障礙；隨其心樂，普使知見，示現種種成菩提行，令生無礙一切智道；如是所作不失其時，而常在三昧毘盧遮那智慧之藏。是為菩薩第九受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：普現莊嚴受生藏？善男子！此菩薩能種種莊嚴無量佛剎，普能化現一切眾生及諸佛身，得無所畏，演清淨法，周流法界，無所障礙；隨其心樂，普使知見，示現種種成菩提行，令生無礙一切智道；如是所作不失其時，而常在三昧毘盧遮那智慧之藏。是為菩薩第九受生藏。

「云何名：入如來地受生藏？善男子！此菩薩悉於三世諸如來所受灌頂法，普知一切境界次第。所謂：知一切眾生前際後際沒生次第、一切菩薩修行次第、一切眾生心念次第、三世如來成佛次第、善巧方便說法次第，亦知一切初、中、後際所有諸劫若成若壞名號次第。隨諸眾生所應化度，為現成道功德莊嚴，神通說法，方便調伏。是為菩薩第十受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名：入如來地受生藏？善男子！此菩薩悉於三世諸如來所受灌頂法，普知一切境界次第。所謂：知一切眾生前際後際沒生次第、一切菩薩修行次第、一切眾生心念次第、三世如來成佛次第、善巧方便說法次第，亦知一切初、中、後際所有諸劫若成若壞名號次第。隨諸眾生所應化度，為現成道功德莊嚴，神通說法，方便調伏。是為菩薩第十受生藏。

「佛子！若菩薩摩訶薩，於此十法修習增長圓滿成就，則能於一莊嚴中，現種種莊嚴；如是莊嚴一切國土，開導示悟一切眾生，盡未來劫無有休息；演說一切諸佛法海種種境界、種種成熟，展轉傳來無量諸法；現不思議佛自在力，充滿一切虛空法界；於諸眾生心行海中而轉法輪，於一切世界示現成佛，恒無間斷；以不可說清淨言音說一切法，住無量處通達無礙；以一切法莊嚴道場，隨諸眾生欲解差別而現成佛，開示無量甚深法藏，教化成就一切世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩摩訶薩，於此十法修習增長圓滿成就，則能於一莊嚴中，現種種莊嚴；如是莊嚴一切國土，開導示悟一切眾生，盡未來劫無有休息；演說一切諸佛法海種種境界、種種成熟，展轉傳來無量諸法；現不思議佛自在力，充滿一切虛空法界；於諸眾生心行海中而轉法輪，於一切世界示現成佛，恒無間斷；以不可說清淨言音說一切法，住無量處通達無礙；以一切法莊嚴道場，隨諸眾生欲解差別而現成佛，開示無量甚深法藏，教化成就一切世間。」

爾時，嵐毘尼林神，欲重明其義，以佛神力，普觀十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，嵐毘尼林神，欲重明其義，以佛神力，普觀十方而說頌言：

「最上離垢清淨心， 見一切佛無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上離垢清淨心， 見一切佛無厭足，

願盡未來常供養， 此明慧者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願盡未來常供養， 此明慧者受生藏。

一切三世國土中， 所有眾生及諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世國土中， 所有眾生及諸佛，

悉願度脫恒瞻奉， 此難思者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉願度脫恒瞻奉， 此難思者受生藏。

聞法無厭樂觀察， 普於三世無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法無厭樂觀察， 普於三世無所礙，

身心清淨如虛空， 此名稱者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心清淨如虛空， 此名稱者受生藏。

其心恒住大悲海， 堅如金剛及寶山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心恒住大悲海， 堅如金剛及寶山，

了達一切種智門， 此最勝者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切種智門， 此最勝者受生藏。

大慈普覆於一切， 妙行常增諸度海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈普覆於一切， 妙行常增諸度海，

以法光明照群品， 此雄猛者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法光明照群品， 此雄猛者受生藏。

了達法性心無礙， 生於三世諸佛家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達法性心無礙， 生於三世諸佛家，

普入十方法界海， 此明智者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入十方法界海， 此明智者受生藏。

法身清淨心無礙， 普詣十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身清淨心無礙， 普詣十方諸國土，

一切佛力靡不成， 此不思議受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛力靡不成， 此不思議受生藏。

入深智慧已自在， 於諸三昧亦究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入深智慧已自在， 於諸三昧亦究竟，

觀一切智如實門， 此真身者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切智如實門， 此真身者受生藏。

淨治一切諸佛土， 勤修普化眾生法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨治一切諸佛土， 勤修普化眾生法，

顯現如來自在力， 此大名者受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現如來自在力， 此大名者受生藏。

久已修行薩婆若， 疾能趣入如來位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久已修行薩婆若， 疾能趣入如來位，

了知法界皆無礙， 此諸佛子受生藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知法界皆無礙， 此諸佛子受生藏。

「善男子！菩薩具此十法，生如來家，為一切世間清淨光明。善男子！我從無量劫來，得是自在受生解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具此十法，生如來家，為一切世間清淨光明。善男子！我從無量劫來，得是自在受生解脫門。」

善財白言：「聖者！此解脫門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此解脫門境界云何？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！我先發願：『願一切菩薩示受生時皆得親近；願入毘盧遮那如來無量受生海。』以昔願力，生此世界閻浮提中嵐毘尼園，專念菩薩何時下生；經於百年，世尊果從兜率陀天而來生此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我先發願：『願一切菩薩示受生時皆得親近；願入毘盧遮那如來無量受生海。』以昔願力，生此世界閻浮提中嵐毘尼園，專念菩薩何時下生；經於百年，世尊果從兜率陀天而來生此。

「時，此林中現十種相。何等為十？一者，此園中地忽自平坦，坑坎、堆阜悉皆不現。二者，金剛為地，眾寶莊嚴，無有瓦礫、荊棘、株杌。三者，寶多羅樹周匝行列，其根深植至於水際。四者，生眾香芽，現眾香藏，寶香為樹，扶踈蔭映，其諸香氣皆逾天香。五者，諸妙華鬘寶莊嚴具，行列分布，處處充滿。六者，園中所有一切諸樹，皆自然開摩尼寶華。七者，諸池沼中，皆自生華，從地涌出，周布水上。八者，時此林中，娑婆世界欲色所住天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，一切諸王，莫不來集，合掌而住。九者，此世界中所有天女，乃至摩睺羅伽女皆生歡喜，各各捧持諸供養具，向畢洛叉樹前，恭敬而立。十者，十方一切諸佛𪗇中，皆放光明，名：菩薩受生自在燈，普照此林；一一光中，悉現諸佛受生，誕生所有神變，及一切菩薩受生功德，又出諸佛種種言音。是為林中十種瑞相。此相現時，諸天王等即知當有菩薩下生；我見此瑞，歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，此林中現十種相。何等為十？一者，此園中地忽自平坦，坑坎、堆阜悉皆不現。二者，金剛為地，眾寶莊嚴，無有瓦礫、荊棘、株杌。三者，寶多羅樹周匝行列，其根深植至於水際。四者，生眾香芽，現眾香藏，寶香為樹，扶踈蔭映，其諸香氣皆逾天香。五者，諸妙華鬘寶莊嚴具，行列分布，處處充滿。六者，園中所有一切諸樹，皆自然開摩尼寶華。七者，諸池沼中，皆自生華，從地涌出，周布水上。八者，時此林中，娑婆世界欲色所住天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，一切諸王，莫不來集，合掌而住。九者，此世界中所有天女，乃至摩睺羅伽女皆生歡喜，各各捧持諸供養具，向畢洛叉樹前，恭敬而立。十者，十方一切諸佛𪗇中，皆放光明，名：菩薩受生自在燈，普照此林；一一光中，悉現諸佛受生，誕生所有神變，及一切菩薩受生功德，又出諸佛種種言音。是為林中十種瑞相。此相現時，諸天王等即知當有菩薩下生；我見此瑞，歡喜無量。

「善男子！摩耶夫人出迦毘羅城，入此林時，復現十種光明瑞相，令諸眾生得法光明。何等為十？所謂：一切寶華藏光、寶香藏光、寶蓮華開演出真實妙音聲光、十方菩薩初發心光、一切菩薩得入諸地現神變光、一切菩薩修波羅蜜圓滿智光、一切菩薩大願智光、一切菩薩教化眾生方便智光、一切菩薩證於法界真實智光、一切菩薩得佛自在受生出家成正覺光。此十光明，普照無量諸眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！摩耶夫人出迦毘羅城，入此林時，復現十種光明瑞相，令諸眾生得法光明。何等為十？所謂：一切寶華藏光、寶香藏光、寶蓮華開演出真實妙音聲光、十方菩薩初發心光、一切菩薩得入諸地現神變光、一切菩薩修波羅蜜圓滿智光、一切菩薩大願智光、一切菩薩教化眾生方便智光、一切菩薩證於法界真實智光、一切菩薩得佛自在受生出家成正覺光。此十光明，普照無量諸眾生心。

「善男子！摩耶夫人於畢洛叉樹下坐時，復現菩薩將欲誕生十種神變。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！摩耶夫人於畢洛叉樹下坐時，復現菩薩將欲誕生十種神變。何等為十？

「善男子！菩薩將欲誕生之時，欲界諸天天子、天女，及以色界一切諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽并其眷屬，為供養故，悉皆雲集。摩耶夫人威德殊勝，身諸毛孔咸放光明，普照三千大千世界無所障礙，一切光明悉皆不現，除滅一切眾生煩惱及惡道苦。是為菩薩將欲誕生第一神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩將欲誕生之時，欲界諸天天子、天女，及以色界一切諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽并其眷屬，為供養故，悉皆雲集。摩耶夫人威德殊勝，身諸毛孔咸放光明，普照三千大千世界無所障礙，一切光明悉皆不現，除滅一切眾生煩惱及惡道苦。是為菩薩將欲誕生第一神變。

「又，善男子！當爾之時，摩耶夫人腹中悉現三千世界一切形像，其百億閻浮提內，各有都邑，各有園林，名號不同，皆有摩耶夫人於中止住、天眾圍遶，悉為顯現菩薩將生不可思議神變之相。是為菩薩將欲誕生第二神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！當爾之時，摩耶夫人腹中悉現三千世界一切形像，其百億閻浮提內，各有都邑，各有園林，名號不同，皆有摩耶夫人於中止住、天眾圍遶，悉為顯現菩薩將生不可思議神變之相。是為菩薩將欲誕生第二神變。

「又，善男子！摩耶夫人一切毛孔，皆現如來往昔修行菩薩道時，恭敬供養一切諸佛，及聞諸佛說法音聲。譬如明鏡及以水中，能現虛空日月、星宿、雲雷等像；摩耶夫人身諸毛孔亦復如是，能現如來往昔因緣。是為菩薩將欲誕生第三神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人一切毛孔，皆現如來往昔修行菩薩道時，恭敬供養一切諸佛，及聞諸佛說法音聲。譬如明鏡及以水中，能現虛空日月、星宿、雲雷等像；摩耶夫人身諸毛孔亦復如是，能現如來往昔因緣。是為菩薩將欲誕生第三神變。

「又，善男子！摩耶夫人身諸毛孔，一一皆現如來往修菩薩行時，所住世界，城邑聚落，山林河海，眾生劫數，值佛出世，入淨國土，隨所受生，壽命長短，依善知識修行善法，於一切剎在在生處，摩耶夫人常為其母；如是一切，於毛孔中靡不皆現。是為菩薩將欲誕生第四神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人身諸毛孔，一一皆現如來往修菩薩行時，所住世界，城邑聚落，山林河海，眾生劫數，值佛出世，入淨國土，隨所受生，壽命長短，依善知識修行善法，於一切剎在在生處，摩耶夫人常為其母；如是一切，於毛孔中靡不皆現。是為菩薩將欲誕生第四神變。

「又，善男子！摩耶夫人一一毛孔，顯現如來往昔修行菩薩行時，隨所生處，色相形貌，衣服飲食，苦樂等事，一一普現，分明辯了。是為菩薩將欲誕生第五神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人一一毛孔，顯現如來往昔修行菩薩行時，隨所生處，色相形貌，衣服飲食，苦樂等事，一一普現，分明辯了。是為菩薩將欲誕生第五神變。

「又，善男子！摩耶夫人身諸毛孔，一一皆現世尊往昔修施行時，捨所難捨——頭目耳鼻，脣舌牙齒，身體手足，血肉筋骨，男女妻妾，城邑宮殿，衣服瓔珞，金銀寶貨。——如是一切內外諸物，亦見受者形貌、音聲及其處所。是為菩薩將欲誕生第六神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人身諸毛孔，一一皆現世尊往昔修施行時，捨所難捨——頭目耳鼻，脣舌牙齒，身體手足，血肉筋骨，男女妻妾，城邑宮殿，衣服瓔珞，金銀寶貨。——如是一切內外諸物，亦見受者形貌、音聲及其處所。是為菩薩將欲誕生第六神變。

「又，善男子！摩耶夫人入此園時，其林普現過去所有一切諸佛入母胎時國土、園林、衣服、華鬘、塗香、末香、幡繒、幢蓋——一切眾寶莊嚴之事，妓樂歌詠上妙音聲，令諸眾生普得見聞。是為菩薩將誕生時第七神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人入此園時，其林普現過去所有一切諸佛入母胎時國土、園林、衣服、華鬘、塗香、末香、幡繒、幢蓋——一切眾寶莊嚴之事，妓樂歌詠上妙音聲，令諸眾生普得見聞。是為菩薩將誕生時第七神變。

「又，善男子！摩耶夫人入此園時，從其身出菩薩所住摩尼寶王宮殿、樓閣，超過一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及諸人王之所住者，寶網覆上，妙香普熏，眾寶莊嚴，內外清淨，各各差別，不相雜亂，周匝遍滿嵐毘尼園。是為菩薩將誕生時第八神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人入此園時，從其身出菩薩所住摩尼寶王宮殿、樓閣，超過一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及諸人王之所住者，寶網覆上，妙香普熏，眾寶莊嚴，內外清淨，各各差別，不相雜亂，周匝遍滿嵐毘尼園。是為菩薩將誕生時第八神變。

「又，善男子！摩耶夫人入此園時，從其身出十不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩，其諸菩薩身形容貌、相好光明、進止威儀、神通眷屬，皆與毘盧遮那菩薩等無有異，悉共同時讚歎如來。是為菩薩將誕生時第九神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人入此園時，從其身出十不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩，其諸菩薩身形容貌、相好光明、進止威儀、神通眷屬，皆與毘盧遮那菩薩等無有異，悉共同時讚歎如來。是為菩薩將誕生時第九神變。

「又，善男子！摩耶夫人將欲誕生菩薩之時，忽於其前，從金剛際出大蓮華，名為：一切寶莊嚴藏。金剛為莖，眾寶為鬚，如意寶王以為其臺，有十佛剎微塵數葉，一切皆以摩尼所成，寶網、寶蓋以覆其上。一切天王所共執持；一切龍王降注香雨；一切夜叉王恭敬圍遶，散諸天華；一切乾闥婆王出微妙音，歌讚菩薩往昔供養諸佛功德；一切阿脩羅王捨憍慢心，稽首敬禮；一切迦樓羅王垂寶繒幡，遍滿虛空；一切緊那羅王歡喜瞻仰，歌詠讚歎菩薩功德；一切摩睺羅伽王皆生歡喜，歌詠讚歎，普雨一切寶莊嚴雲。是為菩薩將誕生時第十神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！摩耶夫人將欲誕生菩薩之時，忽於其前，從金剛際出大蓮華，名為：一切寶莊嚴藏。金剛為莖，眾寶為鬚，如意寶王以為其臺，有十佛剎微塵數葉，一切皆以摩尼所成，寶網、寶蓋以覆其上。一切天王所共執持；一切龍王降注香雨；一切夜叉王恭敬圍遶，散諸天華；一切乾闥婆王出微妙音，歌讚菩薩往昔供養諸佛功德；一切阿脩羅王捨憍慢心，稽首敬禮；一切迦樓羅王垂寶繒幡，遍滿虛空；一切緊那羅王歡喜瞻仰，歌詠讚歎菩薩功德；一切摩睺羅伽王皆生歡喜，歌詠讚歎，普雨一切寶莊嚴雲。是為菩薩將誕生時第十神變。

「善男子！嵐毘尼園示現如是十種相已，然後菩薩其身誕生。如虛空中現淨日輪，如高山頂出於慶雲，如密雲中而耀電光，如夜闇中而然大炬；爾時，菩薩從母脇生，身相光明亦復如是。善男子！菩薩爾時，雖現初生，悉已了達一切諸法，如夢如幻，如影如像，無來無去，不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！嵐毘尼園示現如是十種相已，然後菩薩其身誕生。如虛空中現淨日輪，如高山頂出於慶雲，如密雲中而耀電光，如夜闇中而然大炬；爾時，菩薩從母脇生，身相光明亦復如是。善男子！菩薩爾時，雖現初生，悉已了達一切諸法，如夢如幻，如影如像，無來無去，不生不滅。

「善男子！當我見佛於此四天下閻浮提內嵐毘尼園示現初生種種神變時，亦見如來於三千大千世界百億四天下閻浮提內嵐毘尼園中示現初生種種神變；亦見三千大千世界一一塵中無量佛剎，亦見百佛世界、千佛世界乃至十方一切世界一一塵中無量佛剎，如是一切諸佛剎中，皆有如來示現受生種種神變。如是念念，常無間斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當我見佛於此四天下閻浮提內嵐毘尼園示現初生種種神變時，亦見如來於三千大千世界百億四天下閻浮提內嵐毘尼園中示現初生種種神變；亦見三千大千世界一一塵中無量佛剎，亦見百佛世界、千佛世界乃至十方一切世界一一塵中無量佛剎，如是一切諸佛剎中，皆有如來示現受生種種神變。如是念念，常無間斷。」

時，善財童子白彼神言：「大天得此解脫，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子白彼神言：「大天得此解脫，其已久如？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！乃往古世，過億佛剎微塵數劫，復過是數。時，有世界名為：普寶，劫名：悅樂，八十那由他佛於中出現；其第一佛，名：自在功德幢，十號具足。彼世界中，有四天下，名：妙光莊嚴；其四天下閻浮提中，有一王都，名：須彌莊嚴幢；其中有王，名：寶焰眼；其王夫人，名曰：喜光。善男子！如此世界摩耶夫人，為毘盧遮那如來之母；彼世界中喜光夫人，為初佛母，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世，過億佛剎微塵數劫，復過是數。時，有世界名為：普寶，劫名：悅樂，八十那由他佛於中出現；其第一佛，名：自在功德幢，十號具足。彼世界中，有四天下，名：妙光莊嚴；其四天下閻浮提中，有一王都，名：須彌莊嚴幢；其中有王，名：寶焰眼；其王夫人，名曰：喜光。善男子！如此世界摩耶夫人，為毘盧遮那如來之母；彼世界中喜光夫人，為初佛母，亦復如是。

「善男子！其喜光夫人將欲誕生菩薩之時，與二十億那由他采女詣金華園；園中有樓，名：妙寶峯；其邊有樹，名：一切施。喜光夫人攀彼樹枝而生菩薩，諸天王眾各持香水共以洗沐。時，有乳母名為：淨光，侍立其側。既洗沐已，諸天王眾授與乳母。乳母敬受，生大歡喜，即得菩薩普眼三昧；得此三昧已，普見十方無量諸佛，復得菩薩於一切處示現受生自在解脫。如初受胎識，速疾無礙；得此解脫故，見一切佛乘本願力受生自在，亦復如是。善男子！於汝意云何？彼乳母者，豈異人乎？我身是也。我從是來，念念常見毘盧遮那佛示現菩薩受生海調伏眾生自在神力。如見毘盧遮那佛乘本願力，念念於此三千大千，乃至十方一切世界微塵之內，皆現菩薩受生神變；見一切佛悉亦如是，我皆恭敬承事供養，聽所說法，如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其喜光夫人將欲誕生菩薩之時，與二十億那由他采女詣金華園；園中有樓，名：妙寶峯；其邊有樹，名：一切施。喜光夫人攀彼樹枝而生菩薩，諸天王眾各持香水共以洗沐。時，有乳母名為：淨光，侍立其側。既洗沐已，諸天王眾授與乳母。乳母敬受，生大歡喜，即得菩薩普眼三昧；得此三昧已，普見十方無量諸佛，復得菩薩於一切處示現受生自在解脫。如初受胎識，速疾無礙；得此解脫故，見一切佛乘本願力受生自在，亦復如是。善男子！於汝意云何？彼乳母者，豈異人乎？我身是也。我從是來，念念常見毘盧遮那佛示現菩薩受生海調伏眾生自在神力。如見毘盧遮那佛乘本願力，念念於此三千大千，乃至十方一切世界微塵之內，皆現菩薩受生神變；見一切佛悉亦如是，我皆恭敬承事供養，聽所說法，如說修行。」

時，嵐毘尼林神，欲重宣此解脫義，承佛神力，普觀十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，嵐毘尼林神，欲重宣此解脫義，承佛神力，普觀十方而說頌言：

「佛子汝所問， 諸佛甚深境； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子汝所問， 諸佛甚深境；

汝今應聽受， 我說其因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今應聽受， 我說其因緣。

過億剎塵劫， 有劫名悅樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過億剎塵劫， 有劫名悅樂；

八十那由他， 如來出興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十那由他， 如來出興世。

最初如來號， 自在功德幢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初如來號， 自在功德幢；

我在金華園， 見彼初生日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我在金華園， 見彼初生日。

我時為乳母， 智慧極聰利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為乳母， 智慧極聰利；

諸天授與我， 菩薩金色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天授與我， 菩薩金色身。

我時疾捧持， 諦觀不見頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時疾捧持， 諦觀不見頂，

身相皆圓滿， 一一無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相皆圓滿， 一一無邊際。

離垢清淨身， 相好以莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢清淨身， 相好以莊嚴，

譬如妙寶像， 見已自欣慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如妙寶像， 見已自欣慶。

思惟彼功德， 疾增眾福海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟彼功德， 疾增眾福海；

見此神通事， 發大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見此神通事， 發大菩提心。

專求佛功德， 增廣諸大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求佛功德， 增廣諸大願，

嚴淨一切剎， 滅除三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨一切剎， 滅除三惡道。

普於十方土， 供養無數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方土， 供養無數佛，

修行本誓願， 救脫眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行本誓願， 救脫眾生苦。

我於彼佛所， 聞法得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於彼佛所， 聞法得解脫，

億剎微塵數， 無量劫修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎微塵數， 無量劫修行。

劫中所有佛， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫中所有佛， 我悉曾供養，

護持其正法， 淨此解脫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持其正法， 淨此解脫海。

億剎微塵數， 過去十力尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎微塵數， 過去十力尊，

盡持其法輪， 增明此解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡持其法輪， 增明此解脫。

我於一念頃， 見此剎塵中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一念頃， 見此剎塵中，

一一有如來， 所淨諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一有如來， 所淨諸剎海。

剎內悉有佛， 園中示誕生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎內悉有佛， 園中示誕生，

各現不思議， 廣大神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各現不思議， 廣大神通力。

或見不思議， 億剎諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見不思議， 億剎諸菩薩，

住於天宮上， 將證佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於天宮上， 將證佛菩提。

無量剎海中， 諸佛現受生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎海中， 諸佛現受生，

說法眾圍遶， 於此我皆見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法眾圍遶， 於此我皆見。

一念見億剎， 微塵數菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念見億剎， 微塵數菩薩，

出家趣道場， 示現佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家趣道場， 示現佛境界。

我見剎塵內， 無量佛成道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見剎塵內， 無量佛成道，

各現諸方便， 度脫苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各現諸方便， 度脫苦眾生。

一一微塵中， 諸佛轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 諸佛轉法輪，

悉以無盡音， 普雨甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以無盡音， 普雨甘露法。

億剎微塵數， 一一剎塵內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎微塵數， 一一剎塵內，

悉見於如來， 示現般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見於如來， 示現般涅槃。

如是無量剎， 如來示誕生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量剎， 如來示誕生；

而我悉分身， 現前興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而我悉分身， 現前興供養。

不思議剎海， 無量趣差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議剎海， 無量趣差別；

我悉現其前， 雨於大法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我悉現其前， 雨於大法雨。

佛子我知此， 難思解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子我知此， 難思解脫門，

無量億劫中， 稱揚不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫中， 稱揚不可盡。

「善男子！我唯知此菩薩於無量劫遍一切處示現受生自在解脫。如諸菩薩摩訶薩，能以一念為諸劫藏，觀一切法，以善方便而現受生；周遍供養一切諸佛，究竟通達一切佛法；於一切趣皆現受生，一切佛前坐蓮華座；知諸眾生應可度時，為現受生方便調伏；於一切剎現諸神變，猶如影像悉現其前。我當云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩於無量劫遍一切處示現受生自在解脫。如諸菩薩摩訶薩，能以一念為諸劫藏，觀一切法，以善方便而現受生；周遍供養一切諸佛，究竟通達一切佛法；於一切趣皆現受生，一切佛前坐蓮華座；知諸眾生應可度時，為現受生方便調伏；於一切剎現諸神變，猶如影像悉現其前。我當云何能知能說彼功德行？

「善男子！此迦毘羅城，有釋種女，名曰：瞿波。汝詣彼問：菩薩云何於生死中教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此迦毘羅城，有釋種女，名曰：瞿波。汝詣彼問：菩薩云何於生死中教化眾生？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。