大方廣佛華嚴經卷第七十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十二

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十三

爾時，善財童子入菩薩甚深自在妙音解脫門，修行增進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子入菩薩甚深自在妙音解脫門，修行增進。

往詣開敷一切樹華夜神所，見其身在眾寶香樹樓閣之內妙寶所成師子座上，百萬夜神所共圍遶。時，善財童子頂禮其足，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何得一切智？唯願垂慈，為我宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣開敷一切樹華夜神所，見其身在眾寶香樹樓閣之內妙寶所成師子座上，百萬夜神所共圍遶。時，善財童子頂禮其足，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何得一切智？唯願垂慈，為我宣說！」

夜神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：

「善男子！我於此娑婆世界，日光已沒，蓮華覆合，諸人眾等罷遊觀時，見其一切若山、若水、若城、若野，如是等處種種眾生，咸悉發心欲還所住；我皆密護，令得正道，達其處所，宿夜安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於此娑婆世界，日光已沒，蓮華覆合，諸人眾等罷遊觀時，見其一切若山、若水、若城、若野，如是等處種種眾生，咸悉發心欲還所住；我皆密護，令得正道，達其處所，宿夜安樂。

「善男子！若有眾生，盛年好色，憍慢放逸，五欲自恣。我為示現老、病、死相，令生恐怖，捨離諸惡。復為稱歎種種善根，使其修習：為慳吝者，讚歎布施；為破戒者，稱揚淨戒；有瞋恚者，教住大慈；懷惱害者，令行忍辱；若懈怠者，令起精進；若散亂者，令修禪定；住惡慧者，令學般若；樂小乘者，令住大乘；樂著三界諸趣中者，令住菩薩願波羅蜜；若有眾生，福智微劣，為諸結業之所逼迫多留礙者，令住菩薩力波羅蜜；若有眾生，其心闇昧，無有智慧，令住菩薩智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生，盛年好色，憍慢放逸，五欲自恣。我為示現老、病、死相，令生恐怖，捨離諸惡。復為稱歎種種善根，使其修習：為慳吝者，讚歎布施；為破戒者，稱揚淨戒；有瞋恚者，教住大慈；懷惱害者，令行忍辱；若懈怠者，令起精進；若散亂者，令修禪定；住惡慧者，令學般若；樂小乘者，令住大乘；樂著三界諸趣中者，令住菩薩願波羅蜜；若有眾生，福智微劣，為諸結業之所逼迫多留礙者，令住菩薩力波羅蜜；若有眾生，其心闇昧，無有智慧，令住菩薩智波羅蜜。

「善男子！我已成就菩薩出生廣大喜光明解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已成就菩薩出生廣大喜光明解脫門。」

善財言：「大聖！此解脫門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「大聖！此解脫門境界云何？」

夜神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：

「善男子！入此解脫，能知如來普攝眾生巧方便智。云何普攝？善男子！一切眾生所受諸樂，皆是如來威德力故，順如來教故，行如來語故，學如來行故，得如來所護力故，修如來所印道故，種如來所行善故，依如來所說法故，如來智慧日光之所照故，如來性淨業力之所攝故。云何知然？善男子！我入此出生廣大喜光明解脫，憶念毘盧遮那如來、應、正等覺往昔所修菩薩行海，悉皆明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！入此解脫，能知如來普攝眾生巧方便智。云何普攝？善男子！一切眾生所受諸樂，皆是如來威德力故，順如來教故，行如來語故，學如來行故，得如來所護力故，修如來所印道故，種如來所行善故，依如來所說法故，如來智慧日光之所照故，如來性淨業力之所攝故。云何知然？善男子！我入此出生廣大喜光明解脫，憶念毘盧遮那如來、應、正等覺往昔所修菩薩行海，悉皆明見。

「善男子！世尊往昔為菩薩時，見一切眾生，著我、我所，住無明闇室，入諸見稠林，為貪愛所縛、忿怒所壞、愚癡所亂、慳嫉所纏，生死輪迴，貧窮困苦，不得值遇諸佛菩薩。見如是已，起大悲心利益眾生。所謂：起願得一切妙寶資具攝眾生心；願一切眾生，皆悉具足資生之物無所乏心，於一切眾事離執著心，於一切境界無貪染心，於一切所有無慳吝心，於一切果報無希望心，於一切榮好無羨慕心，於一切因緣無迷惑心；起觀察真實法性心；起救護一切眾生心；起深入一切法漩澓心；起於一切眾生住平等大慈心；起於一切眾生行方便大悲心；起為大法蓋普覆眾生心；起以大智金剛杵破一切眾生煩惱障山心；起令一切眾生增長喜樂心；起願一切眾生究竟安樂心；起隨眾生所欲雨一切財寶心；起以平等方便成熟一切眾生心；起令一切眾生滿足聖財心；起願一切眾生究竟皆得十力智果心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！世尊往昔為菩薩時，見一切眾生，著我、我所，住無明闇室，入諸見稠林，為貪愛所縛、忿怒所壞、愚癡所亂、慳嫉所纏，生死輪迴，貧窮困苦，不得值遇諸佛菩薩。見如是已，起大悲心利益眾生。所謂：起願得一切妙寶資具攝眾生心；願一切眾生，皆悉具足資生之物無所乏心，於一切眾事離執著心，於一切境界無貪染心，於一切所有無慳吝心，於一切果報無希望心，於一切榮好無羨慕心，於一切因緣無迷惑心；起觀察真實法性心；起救護一切眾生心；起深入一切法漩澓心；起於一切眾生住平等大慈心；起於一切眾生行方便大悲心；起為大法蓋普覆眾生心；起以大智金剛杵破一切眾生煩惱障山心；起令一切眾生增長喜樂心；起願一切眾生究竟安樂心；起隨眾生所欲雨一切財寶心；起以平等方便成熟一切眾生心；起令一切眾生滿足聖財心；起願一切眾生究竟皆得十力智果心。

「起如是心已，得菩薩力，現大神變；遍法界、虛空界，於一切眾生前，普雨一切資生之物，隨其所欲悉滿其意皆令歡喜，不悔不吝，無間無斷。以是方便，普攝眾生，教化成熟，皆令得出生死苦難，不求其報；淨治一切眾生心寶，令其生起一切諸佛同一善根，增一切智福德大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起如是心已，得菩薩力，現大神變；遍法界、虛空界，於一切眾生前，普雨一切資生之物，隨其所欲悉滿其意皆令歡喜，不悔不吝，無間無斷。以是方便，普攝眾生，教化成熟，皆令得出生死苦難，不求其報；淨治一切眾生心寶，令其生起一切諸佛同一善根，增一切智福德大海。

「菩薩如是念念成熟一切眾生，念念嚴淨一切佛剎，念念普入一切法界，念念悉皆遍虛空界，念念普入一切三世，念念成就調伏一切諸眾生智，念念恒轉一切法輪，念念恒以一切智道利益眾生，念念普於一切世界種種差別諸眾生前盡未來劫現一切佛成等正覺，念念普於一切世界、一切諸劫修菩薩行不生二想。所謂：普入一切廣大世界海一切世界種中，種種際畔諸世界，種種莊嚴諸世界，種種體性諸世界，種種形狀諸世界，種種分布諸世界，或有世界穢而兼淨，或有世界淨而兼穢，或有世界一向雜穢，或有世界一向清淨，或小或大，或麁或細，或正或側，或覆或仰；如是一切諸世界中，念念修行諸菩薩行，入菩薩位，現菩薩力，亦現三世一切佛身，隨眾生心普使知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是念念成熟一切眾生，念念嚴淨一切佛剎，念念普入一切法界，念念悉皆遍虛空界，念念普入一切三世，念念成就調伏一切諸眾生智，念念恒轉一切法輪，念念恒以一切智道利益眾生，念念普於一切世界種種差別諸眾生前盡未來劫現一切佛成等正覺，念念普於一切世界、一切諸劫修菩薩行不生二想。所謂：普入一切廣大世界海一切世界種中，種種際畔諸世界，種種莊嚴諸世界，種種體性諸世界，種種形狀諸世界，種種分布諸世界，或有世界穢而兼淨，或有世界淨而兼穢，或有世界一向雜穢，或有世界一向清淨，或小或大，或麁或細，或正或側，或覆或仰；如是一切諸世界中，念念修行諸菩薩行，入菩薩位，現菩薩力，亦現三世一切佛身，隨眾生心普使知見。

「善男子！毘盧遮那如來，於過去世，如是修行菩薩行時，見諸眾生——不修功德，無有智慧，著我、我所，無明翳障，不正思惟，入諸邪見，不識因果，順煩惱業，墮於生死險難深坑，具受種種無量諸苦。——起大悲心，具修一切波羅蜜行，為諸眾生稱揚讚歎堅固善根，令其安住遠離生死、貧窮之苦，勤修福智助道之法；為說種種諸因果門，為說業報不相違反，為說於法證入之處，為說一切眾生欲解，及說一切受生國土，令其不斷一切佛種，令其守護一切佛教，令其捨離一切諸惡；又為稱讚趣一切智助道之法，令諸眾生心生歡喜，令行法施普攝一切，令其發起一切智行，令其修學諸大菩薩波羅蜜道，令其增長成一切智諸善根海，令其滿足一切聖財，令其得入佛自在門，令其攝取無量方便，令其觀見如來威德，令其安住菩薩智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！毘盧遮那如來，於過去世，如是修行菩薩行時，見諸眾生——不修功德，無有智慧，著我、我所，無明翳障，不正思惟，入諸邪見，不識因果，順煩惱業，墮於生死險難深坑，具受種種無量諸苦。——起大悲心，具修一切波羅蜜行，為諸眾生稱揚讚歎堅固善根，令其安住遠離生死、貧窮之苦，勤修福智助道之法；為說種種諸因果門，為說業報不相違反，為說於法證入之處，為說一切眾生欲解，及說一切受生國土，令其不斷一切佛種，令其守護一切佛教，令其捨離一切諸惡；又為稱讚趣一切智助道之法，令諸眾生心生歡喜，令行法施普攝一切，令其發起一切智行，令其修學諸大菩薩波羅蜜道，令其增長成一切智諸善根海，令其滿足一切聖財，令其得入佛自在門，令其攝取無量方便，令其觀見如來威德，令其安住菩薩智慧。」

善財童子言：「聖者發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「聖者發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」

夜神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：

「善男子！此處難信、難知、難解、難入、難說，一切世間及以二乘皆不能知。唯除諸佛神力所護，善友所攝，集勝功德，欲樂清淨，無下劣心，無雜染心，無諂曲心，得普照耀智光明心，發普饒益諸眾生心、一切煩惱及以眾魔無能壞心，起必成就一切智心，不樂一切生死樂心，能求一切諸佛妙樂，能滅一切眾生苦惱，能修一切佛功德海，能觀一切諸法實性，能具一切清淨信解，能超一切生死暴流，能入一切如來智海，能決定到無上法城，能勇猛入如來境界，能速疾趣諸佛地位，能即成就一切智力，能於十力已得究竟；如是之人，於此能持、能入、能了。何以故？此是如來智慧境界，一切菩薩尚不能知，況餘眾生！然我今者，以佛威力，欲令調順可化眾生意速清淨，欲令修習善根眾生心得自在，隨汝所問，為汝宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此處難信、難知、難解、難入、難說，一切世間及以二乘皆不能知。唯除諸佛神力所護，善友所攝，集勝功德，欲樂清淨，無下劣心，無雜染心，無諂曲心，得普照耀智光明心，發普饒益諸眾生心、一切煩惱及以眾魔無能壞心，起必成就一切智心，不樂一切生死樂心，能求一切諸佛妙樂，能滅一切眾生苦惱，能修一切佛功德海，能觀一切諸法實性，能具一切清淨信解，能超一切生死暴流，能入一切如來智海，能決定到無上法城，能勇猛入如來境界，能速疾趣諸佛地位，能即成就一切智力，能於十力已得究竟；如是之人，於此能持、能入、能了。何以故？此是如來智慧境界，一切菩薩尚不能知，況餘眾生！然我今者，以佛威力，欲令調順可化眾生意速清淨，欲令修習善根眾生心得自在，隨汝所問，為汝宣說。」

爾時，開敷一切樹華夜神，欲重明其義，觀察三世如來境界而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開敷一切樹華夜神，欲重明其義，觀察三世如來境界而說頌言：

「佛子汝所問， 甚深佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子汝所問， 甚深佛境界，

難思剎塵劫， 說之不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思剎塵劫， 說之不可盡。

非是貪恚癡， 憍慢惑所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是貪恚癡， 憍慢惑所覆，

如是眾生等， 能知佛妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生等， 能知佛妙法。

非是住慳嫉， 諂誑諸濁意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是住慳嫉， 諂誑諸濁意，

煩惱業所覆， 能知佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業所覆， 能知佛境界。

非著蘊界處， 及計於有身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非著蘊界處， 及計於有身，

見倒想倒人， 能知佛所覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見倒想倒人， 能知佛所覺。

佛境界寂靜， 性淨離分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛境界寂靜， 性淨離分別，

非著諸有者， 能知此法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非著諸有者， 能知此法性。

生於諸佛家， 為佛所守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於諸佛家， 為佛所守護，

持佛法藏者， 智眼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持佛法藏者， 智眼之境界。

親近善知識， 愛樂白淨法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 愛樂白淨法，

勤求諸佛力， 聞此法歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤求諸佛力， 聞此法歡喜。

心淨無分別， 猶如大虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨無分別， 猶如大虛空，

慧燈破諸闇， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧燈破諸闇， 是彼之境界。

以大慈悲意， 普覆諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲意， 普覆諸世間，

一切皆平等， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆平等， 是彼之境界。

歡喜心無著， 一切皆能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜心無著， 一切皆能捨，

平等施眾生， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等施眾生， 是彼之境界。

心淨離諸惡， 究竟無所悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨離諸惡， 究竟無所悔，

順行諸佛教， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順行諸佛教， 是彼之境界。

了知法自性， 及以諸業種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知法自性， 及以諸業種，

其心無動亂， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無動亂， 是彼之境界。

勇猛勤精進， 安住心不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤精進， 安住心不退，

勤修一切智， 是彼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修一切智， 是彼之境界。

其心寂靜住三昧， 究竟清涼無熱惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心寂靜住三昧， 究竟清涼無熱惱，

已修一切智海因， 此證悟者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修一切智海因， 此證悟者之解脫。

善知一切真實相， 深入無邊法界門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知一切真實相， 深入無邊法界門，

普度群生靡有餘， 此慧燈者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普度群生靡有餘， 此慧燈者之解脫。

了達眾生真實性， 不著一切諸有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達眾生真實性， 不著一切諸有海，

如影普現心水中， 此正道者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影普現心水中， 此正道者之解脫。

從於一切三世佛， 方便願種而出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於一切三世佛， 方便願種而出生，

盡諸劫剎勤修行， 此普賢者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸劫剎勤修行， 此普賢者之解脫。

普入一切法界門， 悉見十方諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入一切法界門， 悉見十方諸剎海，

亦見其中劫成壞， 而心畢竟無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見其中劫成壞， 而心畢竟無分別。

法界所有微塵中， 悉見如來坐道樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界所有微塵中， 悉見如來坐道樹，

成就菩提化群品， 此無礙眼之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就菩提化群品， 此無礙眼之解脫。

汝於無量大劫海， 親近供養善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於無量大劫海， 親近供養善知識，

為利群生求正法， 聞已憶念無遺忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利群生求正法， 聞已憶念無遺忘。

毘盧遮那廣大境， 無量無邊不可思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那廣大境， 無量無邊不可思，

我承佛力為汝說， 令汝深心轉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承佛力為汝說， 令汝深心轉清淨。

「善男子！乃往古世，過世界海微塵數劫，有世界海，名：普光明真金摩尼山；其世界海中，有佛出現，名：普照法界智慧山寂靜威德王。善男子！其佛往修菩薩行時，淨彼世界海。其世界海中，有世界微塵數世界種；一一世界種，有世界微塵數世界；一一世界，皆有如來出興於世；一一如來，說世界海微塵數修多羅；一一修多羅，授佛剎微塵數諸菩薩記，現種種神力，說種種法門，度無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世，過世界海微塵數劫，有世界海，名：普光明真金摩尼山；其世界海中，有佛出現，名：普照法界智慧山寂靜威德王。善男子！其佛往修菩薩行時，淨彼世界海。其世界海中，有世界微塵數世界種；一一世界種，有世界微塵數世界；一一世界，皆有如來出興於世；一一如來，說世界海微塵數修多羅；一一修多羅，授佛剎微塵數諸菩薩記，現種種神力，說種種法門，度無量眾生。

「善男子！彼普光明真金摩尼山世界海中，有世界種，名：普莊嚴幢。此世界種中，有世界，名：一切寶色普光明，以現一切化佛影摩尼王為體，形如天城；以現一切如來道場影像摩尼王為其下際，住一切寶華海上，淨穢相雜。此世界中，有須彌山微塵數四天下，有一四天下最處其中，名：一切寶山幢。其四天下，一一縱廣十萬由旬，一一各有一萬大城。其閻浮提中，有一王都，名：堅固妙寶莊嚴雲燈，一萬大城周匝圍遶。閻浮提人壽萬歲時，其中有王，名：一切法音圓滿蓋，有五百大臣、六萬采女、七百王子；其諸王子皆端正勇健，有大威力。爾時，彼王威德普被閻浮提內，無有怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼普光明真金摩尼山世界海中，有世界種，名：普莊嚴幢。此世界種中，有世界，名：一切寶色普光明，以現一切化佛影摩尼王為體，形如天城；以現一切如來道場影像摩尼王為其下際，住一切寶華海上，淨穢相雜。此世界中，有須彌山微塵數四天下，有一四天下最處其中，名：一切寶山幢。其四天下，一一縱廣十萬由旬，一一各有一萬大城。其閻浮提中，有一王都，名：堅固妙寶莊嚴雲燈，一萬大城周匝圍遶。閻浮提人壽萬歲時，其中有王，名：一切法音圓滿蓋，有五百大臣、六萬采女、七百王子；其諸王子皆端正勇健，有大威力。爾時，彼王威德普被閻浮提內，無有怨敵。

「時，彼世界劫欲盡時，有五濁起。一切人眾，壽命短促，資財乏少，形色鄙陋，多苦少樂，不修十善，專作惡業，更相忿諍，互相毀辱，離他眷屬，妒他榮好，任情起見，非法貪求。以是因緣，風雨不時，苗稼不登，園林、草樹一切枯槁，人民匱乏，多諸疫病，馳走四方，靡所依怙，咸來共遶王都大城，無量無邊百千萬億，四面周匝高聲大呼；或舉其手，或合其掌，或以頭扣地，或以手搥胸，或屈膝長號，或踊身大叫；頭髮蓬亂，衣裳弊惡，皮膚皴裂，面目無光，而向王言：『大王！大王！我等今者，貧窮孤露，飢渴寒凍，疾病衰羸，眾苦所逼，命將不久，無依無救，無所控告。我等今者來歸大王，我觀大王仁慈智慧，於大王所生得安樂想、得所愛想、得活命想、得攝受想、得寶藏想、遇津梁想、逢道路想、值船筏想、見寶洲想、獲財利想、昇天宮想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼世界劫欲盡時，有五濁起。一切人眾，壽命短促，資財乏少，形色鄙陋，多苦少樂，不修十善，專作惡業，更相忿諍，互相毀辱，離他眷屬，妒他榮好，任情起見，非法貪求。以是因緣，風雨不時，苗稼不登，園林、草樹一切枯槁，人民匱乏，多諸疫病，馳走四方，靡所依怙，咸來共遶王都大城，無量無邊百千萬億，四面周匝高聲大呼；或舉其手，或合其掌，或以頭扣地，或以手搥胸，或屈膝長號，或踊身大叫；頭髮蓬亂，衣裳弊惡，皮膚皴裂，面目無光，而向王言：『大王！大王！我等今者，貧窮孤露，飢渴寒凍，疾病衰羸，眾苦所逼，命將不久，無依無救，無所控告。我等今者來歸大王，我觀大王仁慈智慧，於大王所生得安樂想、得所愛想、得活命想、得攝受想、得寶藏想、遇津梁想、逢道路想、值船筏想、見寶洲想、獲財利想、昇天宮想。』

「爾時，大王聞此語已，得百萬阿僧祇大悲門，一心思惟，發十種大悲語。其十者何？所謂：『哀哉眾生！墮於無底生死大坑；我當云何而速勉濟，令其得住一切智地？哀哉眾生！為諸煩惱之所逼迫；我當云何而作救護，令其安住一切善業？哀哉眾生！生老病死之所恐怖；我當云何為作歸依，令其永得身心安隱？哀哉眾生！常為世間眾怖所逼；我當云何而為祐助，令其得住一切智道？哀哉眾生！無有智眼，常為身見疑惑所覆；我當云何為作方便，令其得決疑見翳膜？哀哉眾生！常為癡闇之所迷惑；我當云何為作明炬，令其照見一切智城？哀哉眾生！常為慳嫉諂誑所濁；我當云何而為開曉，令其證得清淨法身？哀哉眾生！長時漂沒生死大海；我當云何而普運度，令其得上菩提彼岸？哀哉眾生！諸根剛彊，難可調伏；我當云何而為調御，令其具足諸佛神力？哀哉眾生！猶如盲瞽，不見道路；我當云何而為引導，令其得入一切智門？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大王聞此語已，得百萬阿僧祇大悲門，一心思惟，發十種大悲語。其十者何？所謂：『哀哉眾生！墮於無底生死大坑；我當云何而速勉濟，令其得住一切智地？哀哉眾生！為諸煩惱之所逼迫；我當云何而作救護，令其安住一切善業？哀哉眾生！生老病死之所恐怖；我當云何為作歸依，令其永得身心安隱？哀哉眾生！常為世間眾怖所逼；我當云何而為祐助，令其得住一切智道？哀哉眾生！無有智眼，常為身見疑惑所覆；我當云何為作方便，令其得決疑見翳膜？哀哉眾生！常為癡闇之所迷惑；我當云何為作明炬，令其照見一切智城？哀哉眾生！常為慳嫉諂誑所濁；我當云何而為開曉，令其證得清淨法身？哀哉眾生！長時漂沒生死大海；我當云何而普運度，令其得上菩提彼岸？哀哉眾生！諸根剛彊，難可調伏；我當云何而為調御，令其具足諸佛神力？哀哉眾生！猶如盲瞽，不見道路；我當云何而為引導，令其得入一切智門？』

「作是語已，擊鼓宣令：『我今普施一切眾生，隨有所須悉令充足。』即時頒下閻浮提內大小諸城及諸聚落，悉開庫藏，出種種物，置四衢道。所謂：金、銀、瑠璃、摩尼等寶；衣服、飲食、華香、瓔珞、宮殿、屋宅、床榻、敷具；建大光明摩尼寶幢，其光觸身，悉使安隱；亦施一切病緣湯藥；種種寶器盛眾雜寶，金剛器中盛種種香，寶香器中盛種種衣；輦輿、車乘、幢幡、繒蓋。如是一切資生之物，悉開庫藏而以給施。亦施一切村營、城邑、山澤、林藪、妻子、眷屬及以王位，頭、目、耳、鼻、脣、舌、牙、齒、手、足、皮、肉、心、腎、肝、肺，內外所有，悉皆能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是語已，擊鼓宣令：『我今普施一切眾生，隨有所須悉令充足。』即時頒下閻浮提內大小諸城及諸聚落，悉開庫藏，出種種物，置四衢道。所謂：金、銀、瑠璃、摩尼等寶；衣服、飲食、華香、瓔珞、宮殿、屋宅、床榻、敷具；建大光明摩尼寶幢，其光觸身，悉使安隱；亦施一切病緣湯藥；種種寶器盛眾雜寶，金剛器中盛種種香，寶香器中盛種種衣；輦輿、車乘、幢幡、繒蓋。如是一切資生之物，悉開庫藏而以給施。亦施一切村營、城邑、山澤、林藪、妻子、眷屬及以王位，頭、目、耳、鼻、脣、舌、牙、齒、手、足、皮、肉、心、腎、肝、肺，內外所有，悉皆能捨。

「其堅固妙寶莊嚴雲燈城，東面有門，名：摩尼山光明。於其門外，有施會處。其地廣博，清淨平坦，無諸坑坎、荊棘、沙礫，一切皆以妙寶所成，散眾寶華，熏諸妙香，然諸寶燈，一切香雲充滿虛空，無量寶樹次第行列，無量華網、無量香網彌覆其上，無量百千億那由他諸音樂器恒出妙音。如是一切，皆以妙寶而為莊嚴，悉是菩薩淨業果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其堅固妙寶莊嚴雲燈城，東面有門，名：摩尼山光明。於其門外，有施會處。其地廣博，清淨平坦，無諸坑坎、荊棘、沙礫，一切皆以妙寶所成，散眾寶華，熏諸妙香，然諸寶燈，一切香雲充滿虛空，無量寶樹次第行列，無量華網、無量香網彌覆其上，無量百千億那由他諸音樂器恒出妙音。如是一切，皆以妙寶而為莊嚴，悉是菩薩淨業果報。

「於彼會中，置師子座，十寶為地，十寶欄楯，十種寶樹周匝圍遶，金剛寶輪以承其下，以一切寶為龍神像而共捧持，種種寶物以為嚴飾，幢幡間列，眾網覆上，無量寶香常出香雲，種種寶衣處處分布，百千種樂恒奏美音。復於其上張施寶蓋，常放無量寶焰光明，如閻浮金熾然清淨；覆以寶網，垂諸瓔珞，摩尼寶帶周迴間列，種種寶鈴恒出妙音，勸諸眾生修行善業。時，彼大王處師子座，形容端正，人相具足，光明妙寶以為其冠，那羅延身不可沮壞，一一肢分悉皆圓滿，性普賢善，王種中生，於財及法悉得自在，辯才無礙，智慧明達，以政治國，無違命者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼會中，置師子座，十寶為地，十寶欄楯，十種寶樹周匝圍遶，金剛寶輪以承其下，以一切寶為龍神像而共捧持，種種寶物以為嚴飾，幢幡間列，眾網覆上，無量寶香常出香雲，種種寶衣處處分布，百千種樂恒奏美音。復於其上張施寶蓋，常放無量寶焰光明，如閻浮金熾然清淨；覆以寶網，垂諸瓔珞，摩尼寶帶周迴間列，種種寶鈴恒出妙音，勸諸眾生修行善業。時，彼大王處師子座，形容端正，人相具足，光明妙寶以為其冠，那羅延身不可沮壞，一一肢分悉皆圓滿，性普賢善，王種中生，於財及法悉得自在，辯才無礙，智慧明達，以政治國，無違命者。

「爾時，閻浮提無量無數百千萬億那由他眾生——種種國土、種種族類、種種形貌、種種衣服、種種言辭、種種欲樂，俱來此會，觀察彼王，咸言：『此王是大智人、是福須彌、是功德月，住菩薩願，行廣大施。』時，王見彼諸來乞者，生悲愍心，生歡喜心，生尊重心，生善友心，生廣大心，生相續心，生精進心，生不退心，生捨施心，生周遍心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，閻浮提無量無數百千萬億那由他眾生——種種國土、種種族類、種種形貌、種種衣服、種種言辭、種種欲樂，俱來此會，觀察彼王，咸言：『此王是大智人、是福須彌、是功德月，住菩薩願，行廣大施。』時，王見彼諸來乞者，生悲愍心，生歡喜心，生尊重心，生善友心，生廣大心，生相續心，生精進心，生不退心，生捨施心，生周遍心。

「善男子！爾時，彼王見諸乞者，心大歡喜經須臾頃；假使忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王，盡百千億那由他劫所受快樂，亦不能及。善化天王於無數劫所受快樂，自在天王於無量劫所受快樂，大梵天王於無邊劫所受梵樂，光音天王於難思劫所受天樂，遍淨天王於無盡劫所受天樂，淨居天王不可說劫住寂靜樂，悉不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，彼王見諸乞者，心大歡喜經須臾頃；假使忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王，盡百千億那由他劫所受快樂，亦不能及。善化天王於無數劫所受快樂，自在天王於無量劫所受快樂，大梵天王於無邊劫所受梵樂，光音天王於難思劫所受天樂，遍淨天王於無盡劫所受天樂，淨居天王不可說劫住寂靜樂，悉不能及。

「善男子！譬如有人仁慈孝友，遭逢世難，父母、妻息、兄弟、姊妹竝皆散失，忽於曠野道路之間而相值遇，瞻奉撫對，情無厭足。時，彼大王見來求者，心生歡喜，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人仁慈孝友，遭逢世難，父母、妻息、兄弟、姊妹竝皆散失，忽於曠野道路之間而相值遇，瞻奉撫對，情無厭足。時，彼大王見來求者，心生歡喜，亦復如是。

「善男子！其王爾時，因善知識，於佛菩提，解欲增長，諸根成就，信心清淨，歡喜圓滿。何以故？此菩薩勤修諸行，求一切智，願得利益一切眾生，願獲菩提無量妙樂，捨離一切諸不善心，常樂積集一切善根，常願救護一切眾生，常樂觀察薩婆若道，常樂修行一切智法，滿足一切眾生所願，入一切佛功德大海，破一切魔業惑障山，隨順一切如來教行，行一切智無障礙道，已能深入一切智流，一切法流常現在前，大願無盡，為大丈夫，住大人法，積集一切普門善藏，離一切著，不染一切世間境界，知諸法性猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其王爾時，因善知識，於佛菩提，解欲增長，諸根成就，信心清淨，歡喜圓滿。何以故？此菩薩勤修諸行，求一切智，願得利益一切眾生，願獲菩提無量妙樂，捨離一切諸不善心，常樂積集一切善根，常願救護一切眾生，常樂觀察薩婆若道，常樂修行一切智法，滿足一切眾生所願，入一切佛功德大海，破一切魔業惑障山，隨順一切如來教行，行一切智無障礙道，已能深入一切智流，一切法流常現在前，大願無盡，為大丈夫，住大人法，積集一切普門善藏，離一切著，不染一切世間境界，知諸法性猶如虛空。

「於來乞者，生一子想，生父母想，生福田想，生難得想，生恩益想，生堅固想、師想、佛想。不揀方處，不擇族類，不選形貌，隨有來至，如其所欲，以大慈心，平等無礙，一切普施，皆令滿足：求飲食者，施與飲食；求衣服者，施與衣服；求香華者，施與香華；求鬘蓋者，施與鬘蓋；幢幡、瓔珞、宮殿、園苑、象馬、車乘、床座、被褥、金、銀、摩尼、諸珍寶物、一切庫藏，及諸眷屬、城邑、聚落，皆悉如是普施眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於來乞者，生一子想，生父母想，生福田想，生難得想，生恩益想，生堅固想、師想、佛想。不揀方處，不擇族類，不選形貌，隨有來至，如其所欲，以大慈心，平等無礙，一切普施，皆令滿足：求飲食者，施與飲食；求衣服者，施與衣服；求香華者，施與香華；求鬘蓋者，施與鬘蓋；幢幡、瓔珞、宮殿、園苑、象馬、車乘、床座、被褥、金、銀、摩尼、諸珍寶物、一切庫藏，及諸眷屬、城邑、聚落，皆悉如是普施眾生。

「時，此會中有長者女，名：寶光明，與六十童女俱，端正姝妙，人所喜見，皮膚金色，目髮紺青，身出妙香；口演梵音，上妙寶衣以為莊嚴，常懷慚愧，正念不亂，具足威儀，恭敬師長，常念順行、甚深妙行，所聞之法憶持不忘，宿世善根流潤其心，清淨廣大猶如虛空，等安眾生，常見諸佛，求一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，此會中有長者女，名：寶光明，與六十童女俱，端正姝妙，人所喜見，皮膚金色，目髮紺青，身出妙香；口演梵音，上妙寶衣以為莊嚴，常懷慚愧，正念不亂，具足威儀，恭敬師長，常念順行、甚深妙行，所聞之法憶持不忘，宿世善根流潤其心，清淨廣大猶如虛空，等安眾生，常見諸佛，求一切智。

「時，寶光明女去王不遠，合掌頂禮，作如是念：『我獲善利！我獲善利！我今得見大善知識。』於彼王所，生大師想、善知識想、具慈悲想、能攝受想。其心正直，生大歡喜，脫身瓔珞，持奉彼王，作是願言：『今此大王為無量無邊無明眾生作所依處，願我未來亦復如是。如彼大王所知之法、所載之乘、所修之道、所具色相、所有財產、所攝眾會，無邊無盡，難勝難壞，願我未來悉得如是。隨所生處，皆隨往生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，寶光明女去王不遠，合掌頂禮，作如是念：『我獲善利！我獲善利！我今得見大善知識。』於彼王所，生大師想、善知識想、具慈悲想、能攝受想。其心正直，生大歡喜，脫身瓔珞，持奉彼王，作是願言：『今此大王為無量無邊無明眾生作所依處，願我未來亦復如是。如彼大王所知之法、所載之乘、所修之道、所具色相、所有財產、所攝眾會，無邊無盡，難勝難壞，願我未來悉得如是。隨所生處，皆隨往生。』

「爾時，大王知此童女發如是心，而告之言：『童女！隨汝所欲，我皆與汝。我今所有，一切皆捨；令諸眾生，普得滿足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大王知此童女發如是心，而告之言：『童女！隨汝所欲，我皆與汝。我今所有，一切皆捨；令諸眾生，普得滿足。』

「時，寶光明女，信心清淨，生大歡喜，即以偈頌而讚王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，寶光明女，信心清淨，生大歡喜，即以偈頌而讚王言：

「『往昔此城邑， 大王未出時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『往昔此城邑， 大王未出時，

一切不可樂， 猶如餓鬼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不可樂， 猶如餓鬼處。

眾生相殺害， 竊盜縱婬佚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生相殺害， 竊盜縱婬佚，

兩舌不實語， 無義麁惡言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩舌不實語， 無義麁惡言，

貪愛他財物， 瞋恚懷毒心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛他財物， 瞋恚懷毒心，

邪見不善行， 命終墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見不善行， 命終墮惡道。

以是等眾生， 愚癡所覆蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是等眾生， 愚癡所覆蔽，

住於顛倒見， 天旱不降澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於顛倒見， 天旱不降澤。

以無時雨故， 百穀悉不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無時雨故， 百穀悉不生，

草木皆枯槁， 泉流亦乾竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草木皆枯槁， 泉流亦乾竭。

大王未興世， 津池悉枯涸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王未興世， 津池悉枯涸，

園苑多骸骨， 望之如曠野。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園苑多骸骨， 望之如曠野。

大王昇寶位， 廣濟諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王昇寶位， 廣濟諸群生，

油雲被八方， 普雨皆充洽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 油雲被八方， 普雨皆充洽。

大王臨庶品， 普斷諸暴虐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王臨庶品， 普斷諸暴虐，

刑獄皆止措， 惸獨悉安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刑獄皆止措， 惸獨悉安隱。

往昔諸眾生， 各各相殘害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔諸眾生， 各各相殘害，

飲血而噉肉， 今悉起慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲血而噉肉， 今悉起慈心。

往昔諸眾生， 貧窮少衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔諸眾生， 貧窮少衣服，

以草自遮蔽， 飢羸如餓鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以草自遮蔽， 飢羸如餓鬼。

大王既興世， 秔米自然生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王既興世， 秔米自然生，

樹中出妙衣， 男女皆嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樹中出妙衣， 男女皆嚴飾。

昔日競微利， 非法相陵奪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日競微利， 非法相陵奪；

今時竝豐足， 如遊帝釋園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今時竝豐足， 如遊帝釋園。

昔時人作惡， 非分生貪染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔時人作惡， 非分生貪染，

他妻及童女， 種種相侵逼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他妻及童女， 種種相侵逼。

今見他婦人， 端正妙嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見他婦人， 端正妙嚴飾，

而心無染著， 猶如知足天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而心無染著， 猶如知足天。

昔日諸眾生， 妄言不真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日諸眾生， 妄言不真實，

非法無利益， 諂曲取人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法無利益， 諂曲取人意。

今日群生類， 悉離諸惡言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日群生類， 悉離諸惡言，

其心既柔軟， 發語亦調順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心既柔軟， 發語亦調順。

昔日諸眾生， 種種行邪法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔日諸眾生， 種種行邪法，

合掌恭敬禮， 牛羊犬豚類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌恭敬禮， 牛羊犬豚類。

今聞王正法， 悟解除邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聞王正法， 悟解除邪見，

了知苦樂報， 悉從因緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知苦樂報， 悉從因緣起。

大王演妙音， 聞者皆欣樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王演妙音， 聞者皆欣樂；

梵釋音聲等， 一切無能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋音聲等， 一切無能及。

大王眾寶蓋， 逈處虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王眾寶蓋， 逈處虛空中，

擎以瑠璃幹， 覆以摩尼網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擎以瑠璃幹， 覆以摩尼網。

金鈴自然出， 如來和雅音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金鈴自然出， 如來和雅音，

宣揚微妙法， 除滅眾生惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣揚微妙法， 除滅眾生惑。

次復廣演說， 十方諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復廣演說， 十方諸佛剎，

一切諸劫中， 如來并眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸劫中， 如來并眷屬。

又復次第說， 過去十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復次第說， 過去十方剎，

及彼國土中， 一切諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼國土中， 一切諸如來。

又出微妙音， 普遍閻浮界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出微妙音， 普遍閻浮界，

廣說人天等， 種種業差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說人天等， 種種業差別。

眾生聽聞已， 自知諸業藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聽聞已， 自知諸業藏，

離惡勤修行， 迴向佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離惡勤修行， 迴向佛菩提。

王父淨光明， 王母蓮華光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王父淨光明， 王母蓮華光，

五濁出現時， 處位治天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五濁出現時， 處位治天下。

時有廣大園， 園有五百池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有廣大園， 園有五百池，

一一千樹遶， 各各華彌覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一千樹遶， 各各華彌覆。

於其池岸上， 建立千柱堂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其池岸上， 建立千柱堂，

欄楯等莊嚴， 一切無不備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欄楯等莊嚴， 一切無不備。

末世惡法起， 積年不降雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末世惡法起， 積年不降雨，

池流悉乾竭， 草樹皆枯槁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池流悉乾竭， 草樹皆枯槁。

王生七日前， 先現靈瑞相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王生七日前， 先現靈瑞相；

見者咸心念： 救世今當出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者咸心念： 救世今當出。

爾時於中夜， 大地六種動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於中夜， 大地六種動；

有一寶華池， 光明猶日現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一寶華池， 光明猶日現。

五百諸池內， 功德水充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百諸池內， 功德水充滿，

枯樹悉生枝， 華葉皆榮茂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枯樹悉生枝， 華葉皆榮茂。

池水既盈滿， 流演一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池水既盈滿， 流演一切處，

普及閻浮地， 靡不皆霑洽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普及閻浮地， 靡不皆霑洽。

藥草及諸樹， 百穀苗稼等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥草及諸樹， 百穀苗稼等，

枝葉華果實， 一切皆繁盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枝葉華果實， 一切皆繁盛。

溝坑及堆阜， 種種高下處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溝坑及堆阜， 種種高下處，

如是一切地， 莫不皆平坦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切地， 莫不皆平坦。

荊棘沙礫等， 所有諸雜穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊棘沙礫等， 所有諸雜穢，

皆於一念中， 變成眾寶玉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆於一念中， 變成眾寶玉。

眾生見是已， 歡喜而讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見是已， 歡喜而讚歎，

咸言得善利， 如渴飲美水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸言得善利， 如渴飲美水。

時彼光明王， 眷屬無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼光明王， 眷屬無量眾，

僉然備法駕， 遊觀諸園苑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僉然備法駕， 遊觀諸園苑。

五百諸池內， 有池名慶喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百諸池內， 有池名慶喜，

池上有法堂， 父王於此住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池上有法堂， 父王於此住。

先王語夫人： 我念七夜前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先王語夫人： 我念七夜前，

中宵地震動， 此中有光現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宵地震動， 此中有光現。

時彼華池內， 千葉蓮華出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼華池內， 千葉蓮華出，

光如千日照， 上徹須彌頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光如千日照， 上徹須彌頂。

金剛以為莖， 閻浮金為臺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛以為莖， 閻浮金為臺，

眾寶為華葉， 妙香作鬚蘂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶為華葉， 妙香作鬚蘂。

王生彼華上， 端身結跏坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王生彼華上， 端身結跏坐，

相好以莊嚴， 天神所恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好以莊嚴， 天神所恭敬。

先王大歡喜， 入池自撫掬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先王大歡喜， 入池自撫掬，

持以授夫人： 汝子應欣慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持以授夫人： 汝子應欣慶。

寶藏皆涌出， 寶樹生妙衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏皆涌出， 寶樹生妙衣，

天樂奏美聲， 充滿虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天樂奏美聲， 充滿虛空中。

一切諸眾生， 皆生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 皆生大歡喜，

合掌稱希有： 善哉救護世！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌稱希有： 善哉救護世！

王時放身光， 普照於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王時放身光， 普照於一切，

能令四天下， 闇盡病除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令四天下， 闇盡病除滅。

夜叉毘舍闍， 毒蟲諸惡獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉毘舍闍， 毒蟲諸惡獸，

所欲害人者， 一切自藏匿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所欲害人者， 一切自藏匿。

惡名失善利， 橫事病所持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡名失善利， 橫事病所持，

如是眾苦滅， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾苦滅， 一切皆歡喜。

凡是眾生類， 相視如父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡是眾生類， 相視如父母，

離惡起慈心， 專求一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離惡起慈心， 專求一切智。

關閉諸惡趣， 開示人天路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 關閉諸惡趣， 開示人天路，

宣揚薩婆若， 度脫諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣揚薩婆若， 度脫諸群生。

我等見大王， 普獲於善利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見大王， 普獲於善利，

無歸無導者， 一切悉安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無歸無導者， 一切悉安樂。』

「爾時，寶光明童女，以偈讚歎一切法音圓滿蓋王已，遶無量匝，合掌頂禮，曲躬恭敬，却住一面。時，彼大王告童女言：『善哉！童女！汝能信知他人功德，是為希有。童女！一切眾生，不能信知他人功德。童女！一切眾生，不知報恩，無有智慧，其心濁亂，性不明了，本無志力，又退修行；如是之人，不信不知菩薩如來所有功德神通智慧。童女！汝今決定求趣菩提，能知菩薩如是功德。汝今生此閻浮提中，發勇猛心，普攝眾生，功不唐捐，亦當成就如是功德。』王讚女已，以無價寶衣，手自授與寶光童女并其眷屬，一一告言：『汝著此衣。』時，諸童女雙膝著地，兩手承捧，置於頂上，然後而著；既著衣已，右遶於王，諸寶衣中普出一切星宿光明。眾人見之，咸作是言：『此諸女等，皆悉端正，如淨夜天星宿莊嚴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶光明童女，以偈讚歎一切法音圓滿蓋王已，遶無量匝，合掌頂禮，曲躬恭敬，却住一面。時，彼大王告童女言：『善哉！童女！汝能信知他人功德，是為希有。童女！一切眾生，不能信知他人功德。童女！一切眾生，不知報恩，無有智慧，其心濁亂，性不明了，本無志力，又退修行；如是之人，不信不知菩薩如來所有功德神通智慧。童女！汝今決定求趣菩提，能知菩薩如是功德。汝今生此閻浮提中，發勇猛心，普攝眾生，功不唐捐，亦當成就如是功德。』王讚女已，以無價寶衣，手自授與寶光童女并其眷屬，一一告言：『汝著此衣。』時，諸童女雙膝著地，兩手承捧，置於頂上，然後而著；既著衣已，右遶於王，諸寶衣中普出一切星宿光明。眾人見之，咸作是言：『此諸女等，皆悉端正，如淨夜天星宿莊嚴。』

「善男子！爾時一切法音圓滿蓋王者，豈異人乎？今毘盧遮那如來、應、正等覺是也。光明王者，淨飯王是。蓮華光夫人者，摩耶夫人是。寶光童女者，即我身是。其王爾時以四攝法所攝眾生，即此會中一切菩薩是，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，或住初地乃至十地，具種種大願，集種種助道，修種種妙行，備種種莊嚴，得種種神通，住種種解脫，於此會中處於種種妙法宮殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時一切法音圓滿蓋王者，豈異人乎？今毘盧遮那如來、應、正等覺是也。光明王者，淨飯王是。蓮華光夫人者，摩耶夫人是。寶光童女者，即我身是。其王爾時以四攝法所攝眾生，即此會中一切菩薩是，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，或住初地乃至十地，具種種大願，集種種助道，修種種妙行，備種種莊嚴，得種種神通，住種種解脫，於此會中處於種種妙法宮殿。」

爾時，開敷一切樹華主夜神，為善財童子，欲重宣此解脫義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開敷一切樹華主夜神，為善財童子，欲重宣此解脫義而說頌言：

「我有廣大眼， 普見於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我有廣大眼， 普見於十方，

一切剎海中， 五趣輪迴者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎海中， 五趣輪迴者。

亦見彼諸佛， 菩提樹下坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見彼諸佛， 菩提樹下坐，

神通遍十方， 說法度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通遍十方， 說法度眾生。

我有清淨耳， 普聞一切聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有清淨耳， 普聞一切聲，

亦聞佛說法， 歡喜而信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦聞佛說法， 歡喜而信受。

我有他心智， 無二無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有他心智， 無二無所礙，

能於一念中， 悉了諸心海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念中， 悉了諸心海。

我得宿命智， 能知一切劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得宿命智， 能知一切劫，

自身及他人， 分別悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身及他人， 分別悉明了。

我於一念知， 剎海微塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一念知， 剎海微塵劫，

諸佛及菩薩， 五道眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及菩薩， 五道眾生類。

憶知彼諸佛， 始發菩提願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶知彼諸佛， 始發菩提願，

乃至修諸行， 一一悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至修諸行， 一一悉圓滿。

亦知彼諸佛， 成就菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知彼諸佛， 成就菩提道，

以種種方便， 為眾轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以種種方便， 為眾轉法輪。

亦知彼諸佛， 所有諸乘海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知彼諸佛， 所有諸乘海，

正法住久近， 眾生度多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法住久近， 眾生度多少。

我於無量劫， 修習此法門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量劫， 修習此法門；

我今為汝說， 佛子汝應學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝說， 佛子汝應學。

「善男子！我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門。如諸菩薩摩訶薩，親近供養一切諸佛，入一切智大願海，滿一切佛諸願海；得勇猛智，於一菩薩地，普入一切菩薩地海；得清淨願，於一菩薩行，普入一切菩薩行海；得自在力，於一菩薩解脫門，普入一切菩薩解脫門海。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門。如諸菩薩摩訶薩，親近供養一切諸佛，入一切智大願海，滿一切佛諸願海；得勇猛智，於一菩薩地，普入一切菩薩地海；得清淨願，於一菩薩行，普入一切菩薩行海；得自在力，於一菩薩解脫門，普入一切菩薩解脫門海。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此道場中，有一夜神，名：大願精進力救護一切眾生。汝詣彼問：菩薩云何教化眾生，令趣阿耨多羅三藐三菩提？云何嚴淨一切佛剎？云何承事一切如來？云何修行一切佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此道場中，有一夜神，名：大願精進力救護一切眾生。汝詣彼問：菩薩云何教化眾生，令趣阿耨多羅三藐三菩提？云何嚴淨一切佛剎？云何承事一切如來？云何修行一切佛法？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。