大方廣佛華嚴經卷第七十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十一

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十二

爾時，善財童子於普救眾生妙德夜神所，聞菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，了知信解，自在安住；而往寂靜音海夜神所，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，我欲依善知識，學菩薩行，入菩薩行，修菩薩行，住菩薩行。唯願慈哀，為我宣說：菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？」時，彼夜神告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於普救眾生妙德夜神所，聞菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，了知信解，自在安住；而往寂靜音海夜神所，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，我欲依善知識，學菩薩行，入菩薩行，修菩薩行，住菩薩行。唯願慈哀，為我宣說：菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？」時，彼夜神告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝能依善知識求菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝能依善知識求菩薩行。

「善男子！我得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門。」

善財言：「大聖！此解脫門為何事業？行何境界？起何方便？作何觀察？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「大聖！此解脫門為何事業？行何境界？起何方便？作何觀察？」

夜神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：

「善男子！我發起清淨平等樂欲心，我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心，我發起攀緣不退轉位永不退轉心，我發起莊嚴功德寶山不動心，我發起無住處心，我發起普現一切眾生前救護心，我發起見一切佛海無厭足心，我發起求一切菩薩清淨願力心，我發起住大智光明海心，我發起令一切眾生超過憂惱曠野心，我發起令一切眾生捨離愁憂苦惱心，我發起令一切眾生捨離不可意色、聲、香、味、觸、法心，我發起令一切眾生捨離愛別離苦、怨憎會苦心，我發起令一切眾生捨離惡緣、愚癡等苦心，我發起與一切險難眾生作依怙心，我發起令一切眾生出生死苦處心，我發起令一切眾生捨離生、老、病、死等苦心，我發起令一切眾生成就如來無上法樂心，我發起令一切眾生皆受喜樂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我發起清淨平等樂欲心，我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心，我發起攀緣不退轉位永不退轉心，我發起莊嚴功德寶山不動心，我發起無住處心，我發起普現一切眾生前救護心，我發起見一切佛海無厭足心，我發起求一切菩薩清淨願力心，我發起住大智光明海心，我發起令一切眾生超過憂惱曠野心，我發起令一切眾生捨離愁憂苦惱心，我發起令一切眾生捨離不可意色、聲、香、味、觸、法心，我發起令一切眾生捨離愛別離苦、怨憎會苦心，我發起令一切眾生捨離惡緣、愚癡等苦心，我發起與一切險難眾生作依怙心，我發起令一切眾生出生死苦處心，我發起令一切眾生捨離生、老、病、死等苦心，我發起令一切眾生成就如來無上法樂心，我發起令一切眾生皆受喜樂心。

「發是心已，復為說法，令其漸至一切智地。所謂：若見眾生樂著所住宮殿、屋宅，我為說法，令其了達諸法自性，離諸執著；若見眾生戀著父母、兄弟、姊妹，我為說法，令其得預諸佛菩薩清淨眾會；若見眾生戀著妻子，我為說法，令其捨離生死愛染，起大悲心，於一切眾生平等無二；若見眾生住於王宮，采女侍奉，我為說法，令其得與眾聖集會，入如來教；若見眾生染著境界，我為說法，令其得入如來境界；若見眾生多瞋恚者，我為說法，令住如來忍波羅蜜；若見眾生其心懈怠，我為說法，令得清淨精進波羅蜜；若見眾生其心散亂，我為說法，令得如來禪波羅蜜；若見眾生入見稠林無明暗障，我為說法，令得出離稠林黑暗；若見眾生無智慧者，我為說法，令得般若波羅蜜；若見眾生染著三界，我為說法，令出生死；若見眾生志意下劣，我為說法，令其圓滿佛菩提願；若見眾生住自利行，我為說法，令其發起利益一切諸眾生願；若見眾生志力微弱，我為說法，令得菩薩力波羅蜜；若見眾生愚癡闇心，我為說法，令得菩薩智波羅蜜；若見眾生色相不具，我為說法，令得如來清淨色身；若見眾生形容醜陋，我為說法，令得無上清淨法身；若見眾生色相麁惡，我為說法，令得如來微妙色身；若見眾生情多憂惱，我為說法，令得如來畢竟安樂；若見眾生貧窮所苦，我為說法，令得菩薩功德寶藏；若見眾生住止園林，我為說法，令彼勤求佛法因緣；若見眾生行於道路，我為說法，令其趣向一切智道；若見眾生在聚落中，我為說法，令出三界；若見眾生住止人間，我為說法，令其超越二乘之道，住如來地；若見眾生居住城廓，我為說法，令其得住法王城中；若見眾生住於四隅，我為說法，令得三世平等智慧；若見眾生住於諸方，我為說法，令得智慧見一切法；若見眾生貪行多者，我為彼說不淨觀門，令其捨離生死愛染；若見眾生瞋行多者，我為彼說大慈觀門，令其得入勤加修習；若見眾生癡行多者，我為說法，令得明智觀諸法海；若見眾生等分行者，我為說法，令其得入諸乘願海；若見眾生樂生死樂，我為說法，令其厭離；若見眾生厭生死苦，應為如來所化度者，我為說法，令能方便示現受生；若見眾生愛著五蘊，我為說法，令其得住無依境界；若見眾生其心下劣，我為顯示勝莊嚴道；若見眾生心生憍慢，我為其說平等法忍；若見眾生其心諂曲，我為其說菩薩直心。善男子！我以此等無量法施攝諸眾生，種種方便教化調伏，令離惡道，受人天樂，脫三界縛，住一切智；我時便得廣大歡喜法光明海，其心怡暢，安隱適悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發是心已，復為說法，令其漸至一切智地。所謂：若見眾生樂著所住宮殿、屋宅，我為說法，令其了達諸法自性，離諸執著；若見眾生戀著父母、兄弟、姊妹，我為說法，令其得預諸佛菩薩清淨眾會；若見眾生戀著妻子，我為說法，令其捨離生死愛染，起大悲心，於一切眾生平等無二；若見眾生住於王宮，采女侍奉，我為說法，令其得與眾聖集會，入如來教；若見眾生染著境界，我為說法，令其得入如來境界；若見眾生多瞋恚者，我為說法，令住如來忍波羅蜜；若見眾生其心懈怠，我為說法，令得清淨精進波羅蜜；若見眾生其心散亂，我為說法，令得如來禪波羅蜜；若見眾生入見稠林無明暗障，我為說法，令得出離稠林黑暗；若見眾生無智慧者，我為說法，令得般若波羅蜜；若見眾生染著三界，我為說法，令出生死；若見眾生志意下劣，我為說法，令其圓滿佛菩提願；若見眾生住自利行，我為說法，令其發起利益一切諸眾生願；若見眾生志力微弱，我為說法，令得菩薩力波羅蜜；若見眾生愚癡闇心，我為說法，令得菩薩智波羅蜜；若見眾生色相不具，我為說法，令得如來清淨色身；若見眾生形容醜陋，我為說法，令得無上清淨法身；若見眾生色相麁惡，我為說法，令得如來微妙色身；若見眾生情多憂惱，我為說法，令得如來畢竟安樂；若見眾生貧窮所苦，我為說法，令得菩薩功德寶藏；若見眾生住止園林，我為說法，令彼勤求佛法因緣；若見眾生行於道路，我為說法，令其趣向一切智道；若見眾生在聚落中，我為說法，令出三界；若見眾生住止人間，我為說法，令其超越二乘之道，住如來地；若見眾生居住城廓，我為說法，令其得住法王城中；若見眾生住於四隅，我為說法，令得三世平等智慧；若見眾生住於諸方，我為說法，令得智慧見一切法；若見眾生貪行多者，我為彼說不淨觀門，令其捨離生死愛染；若見眾生瞋行多者，我為彼說大慈觀門，令其得入勤加修習；若見眾生癡行多者，我為說法，令得明智觀諸法海；若見眾生等分行者，我為說法，令其得入諸乘願海；若見眾生樂生死樂，我為說法，令其厭離；若見眾生厭生死苦，應為如來所化度者，我為說法，令能方便示現受生；若見眾生愛著五蘊，我為說法，令其得住無依境界；若見眾生其心下劣，我為顯示勝莊嚴道；若見眾生心生憍慢，我為其說平等法忍；若見眾生其心諂曲，我為其說菩薩直心。善男子！我以此等無量法施攝諸眾生，種種方便教化調伏，令離惡道，受人天樂，脫三界縛，住一切智；我時便得廣大歡喜法光明海，其心怡暢，安隱適悅。

「復次，善男子！我常觀察一切菩薩道場眾會，修種種願行，現種種淨身，有種種常光，放種種光明；以種種方便，入一切智門，入種種三昧，現種種神變，出種種音聲海，具種種莊嚴身，入種種如來門，詣種種國土海，見種種諸佛海，得種種辯才海，照種種解脫境，得種種智光海，入種種三昧海，遊戲種種諸解脫門，以種種門趣一切智，種種莊嚴虛空法界，以種種莊嚴雲遍覆虛空，觀察種種道場眾會，集種種世界，入種種佛剎，詣種種方海，受種種如來命，從種種如來所，與種種菩薩俱，雨種種莊嚴雲，入如來種種方便，觀如來種種法海，入種種智慧海，坐種種莊嚴座。善男子！我觀察此道場眾會，知佛神力無量無邊，生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我常觀察一切菩薩道場眾會，修種種願行，現種種淨身，有種種常光，放種種光明；以種種方便，入一切智門，入種種三昧，現種種神變，出種種音聲海，具種種莊嚴身，入種種如來門，詣種種國土海，見種種諸佛海，得種種辯才海，照種種解脫境，得種種智光海，入種種三昧海，遊戲種種諸解脫門，以種種門趣一切智，種種莊嚴虛空法界，以種種莊嚴雲遍覆虛空，觀察種種道場眾會，集種種世界，入種種佛剎，詣種種方海，受種種如來命，從種種如來所，與種種菩薩俱，雨種種莊嚴雲，入如來種種方便，觀如來種種法海，入種種智慧海，坐種種莊嚴座。善男子！我觀察此道場眾會，知佛神力無量無邊，生大歡喜。

「善男子！我觀毘盧遮那如來，念念出現不可思議清淨色身；既見是已，生大歡喜。又觀如來於念念中，放大光明充滿法界；既見是已，生大歡喜。又見如來一一毛孔，念念出現無量佛剎微塵數光明海，一一光明以無量佛剎微塵數光明而為眷屬，一一周遍一切法界，消滅一切諸眾生苦；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來頂及兩肩，念念出現一切佛剎微塵數寶焰山雲，充滿十方一切法界；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出一切佛剎微塵數香光明雲，充滿十方一切佛剎；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一相，念念出一切佛剎微塵數諸相莊嚴如來身雲，遍往十方一切世界；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出不可說佛剎微塵數佛變化雲，示現如來從初發心、修波羅蜜、具莊嚴道、入菩薩地；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一毛孔，念念出現不可說不可說佛剎微塵數天王身雲，及以天王自在神變，充遍一切十方法界，應以天王身而得度者，即現其前而為說法；既見是已，生大歡喜。如天王身雲，其龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王身雲，莫不皆於一一毛孔，如是出現，如是說法；我見是已，於念念中，生大歡喜，生大信樂，量與法界薩婆若等。昔所未得而今始得，昔所未證而今始證，昔所未入而今始入，昔所未滿而今始滿，昔所未見而今始見，昔所未聞而今始聞。何以故？以能了知法界相故，知一切法唯一相故，能平等入三世道故，能說一切無邊法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我觀毘盧遮那如來，念念出現不可思議清淨色身；既見是已，生大歡喜。又觀如來於念念中，放大光明充滿法界；既見是已，生大歡喜。又見如來一一毛孔，念念出現無量佛剎微塵數光明海，一一光明以無量佛剎微塵數光明而為眷屬，一一周遍一切法界，消滅一切諸眾生苦；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來頂及兩肩，念念出現一切佛剎微塵數寶焰山雲，充滿十方一切法界；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出一切佛剎微塵數香光明雲，充滿十方一切佛剎；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一相，念念出一切佛剎微塵數諸相莊嚴如來身雲，遍往十方一切世界；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出不可說佛剎微塵數佛變化雲，示現如來從初發心、修波羅蜜、具莊嚴道、入菩薩地；既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來一一毛孔，念念出現不可說不可說佛剎微塵數天王身雲，及以天王自在神變，充遍一切十方法界，應以天王身而得度者，即現其前而為說法；既見是已，生大歡喜。如天王身雲，其龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王身雲，莫不皆於一一毛孔，如是出現，如是說法；我見是已，於念念中，生大歡喜，生大信樂，量與法界薩婆若等。昔所未得而今始得，昔所未證而今始證，昔所未入而今始入，昔所未滿而今始滿，昔所未見而今始見，昔所未聞而今始聞。何以故？以能了知法界相故，知一切法唯一相故，能平等入三世道故，能說一切無邊法故。

「善男子！我入此菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫光明海。又，善男子！此解脫無邊，普入一切法界門故；此解脫無盡，等發一切智性心故；此解脫無際，入無際畔一切眾生心想中故；此解脫甚深，寂靜智慧所知境故；此解脫廣大，周遍一切如來境故；此解脫無壞，菩薩智眼之所知故；此解脫無底，盡於法界之源底故。此解脫者即是普門，於一事中普見一切諸神變故；此解脫者終不可取，一切法身等無二故；此解脫者終無有生，以能了知如幻法故；此解脫者猶如影像，一切智願光所生故；此解脫者猶如變化，化生菩薩諸勝行故；此解脫者猶如大地，為一切眾生所依處故；此解脫者猶如大水，能以大悲潤一切故；此解脫者猶如大火，乾竭眾生貪愛水故；此解脫者猶如大風，令諸眾生速疾趣於一切智故；此解脫者猶如大海，種種功德莊嚴一切諸眾生故；此解脫者如須彌山，出一切智法寶海故；此解脫者如大城廓，一切妙法所莊嚴故；此解脫者猶如虛空，普容三世佛神力故；此解脫者猶如大雲，普為眾生雨法雨故；此解脫者猶如淨日，能破眾生無知暗故；此解脫者猶如滿月，滿足廣大福德海故；此解脫者猶如真如，悉能周遍一切處故；此解脫者猶如自影，從自善業所化出故；此解脫者猶如呼響，隨其所應為說法故；此解脫者猶如影像，隨眾生心而照現故；此解脫者如大樹王，開敷一切神通華故；此解脫者猶如金剛，從本已來不可壞故；此解脫者如如意珠，出生無量自在力故；此解脫者如離垢藏摩尼寶王，示現一切三世如來諸神力故；此解脫者如喜幢摩尼寶，能平等出一切諸佛法輪聲故。善男子！我今為汝說此譬諭，汝應思惟，隨順悟入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入此菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫光明海。又，善男子！此解脫無邊，普入一切法界門故；此解脫無盡，等發一切智性心故；此解脫無際，入無際畔一切眾生心想中故；此解脫甚深，寂靜智慧所知境故；此解脫廣大，周遍一切如來境故；此解脫無壞，菩薩智眼之所知故；此解脫無底，盡於法界之源底故。此解脫者即是普門，於一事中普見一切諸神變故；此解脫者終不可取，一切法身等無二故；此解脫者終無有生，以能了知如幻法故；此解脫者猶如影像，一切智願光所生故；此解脫者猶如變化，化生菩薩諸勝行故；此解脫者猶如大地，為一切眾生所依處故；此解脫者猶如大水，能以大悲潤一切故；此解脫者猶如大火，乾竭眾生貪愛水故；此解脫者猶如大風，令諸眾生速疾趣於一切智故；此解脫者猶如大海，種種功德莊嚴一切諸眾生故；此解脫者如須彌山，出一切智法寶海故；此解脫者如大城廓，一切妙法所莊嚴故；此解脫者猶如虛空，普容三世佛神力故；此解脫者猶如大雲，普為眾生雨法雨故；此解脫者猶如淨日，能破眾生無知暗故；此解脫者猶如滿月，滿足廣大福德海故；此解脫者猶如真如，悉能周遍一切處故；此解脫者猶如自影，從自善業所化出故；此解脫者猶如呼響，隨其所應為說法故；此解脫者猶如影像，隨眾生心而照現故；此解脫者如大樹王，開敷一切神通華故；此解脫者猶如金剛，從本已來不可壞故；此解脫者如如意珠，出生無量自在力故；此解脫者如離垢藏摩尼寶王，示現一切三世如來諸神力故；此解脫者如喜幢摩尼寶，能平等出一切諸佛法輪聲故。善男子！我今為汝說此譬諭，汝應思惟，隨順悟入。」

爾時，善財童子白寂靜音海夜神言：「大聖！云何修行，得此解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白寂靜音海夜神言：「大聖！云何修行，得此解脫？」

夜神言：「善男子！菩薩修行十大法藏，得此解脫。何等為十？一修布施廣大法藏，隨眾生心悉令滿足；二修淨戒廣大法藏，普入一切佛功德海；三修堪忍廣大法藏，能遍思惟一切法性；四修精進廣大法藏，趣一切智恒不退轉；五修禪定廣大法藏，能滅一切眾生熱惱；六修般若廣大法藏，能遍了知一切法海；七修方便廣大法藏，能遍成熟諸眾生海；八修諸願廣大法藏，遍一切佛剎、一切諸眾生海，盡未來劫修菩薩行；九修諸力廣大法藏，念念現於一切法界海、一切佛國土，成等正覺常不休息；十修淨智廣大法藏，得如來智，遍知三世一切諸法無有障礙。善男子！若諸菩薩安住如是十大法藏，則能獲得如是解脫，清淨增長，積集堅固，安住圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：「善男子！菩薩修行十大法藏，得此解脫。何等為十？一修布施廣大法藏，隨眾生心悉令滿足；二修淨戒廣大法藏，普入一切佛功德海；三修堪忍廣大法藏，能遍思惟一切法性；四修精進廣大法藏，趣一切智恒不退轉；五修禪定廣大法藏，能滅一切眾生熱惱；六修般若廣大法藏，能遍了知一切法海；七修方便廣大法藏，能遍成熟諸眾生海；八修諸願廣大法藏，遍一切佛剎、一切諸眾生海，盡未來劫修菩薩行；九修諸力廣大法藏，念念現於一切法界海、一切佛國土，成等正覺常不休息；十修淨智廣大法藏，得如來智，遍知三世一切諸法無有障礙。善男子！若諸菩薩安住如是十大法藏，則能獲得如是解脫，清淨增長，積集堅固，安住圓滿。」

善財童子言：「聖者！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「聖者！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」

夜神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：

「善男子！此華藏莊嚴世界海東，過十世界海，有世界海，名：一切淨光寶；此世界海中，有世界種，名：一切如來願光明音；中有世界，名：清淨光金莊嚴，一切香金剛摩尼王為體，形如樓閣，眾妙寶雲以為其際，住於一切寶瓔珞海，妙宮殿雲而覆其上，淨穢相雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此華藏莊嚴世界海東，過十世界海，有世界海，名：一切淨光寶；此世界海中，有世界種，名：一切如來願光明音；中有世界，名：清淨光金莊嚴，一切香金剛摩尼王為體，形如樓閣，眾妙寶雲以為其際，住於一切寶瓔珞海，妙宮殿雲而覆其上，淨穢相雜。

「此世界中，乃往古世，有劫名：普光幢，國名：普滿妙藏，道場名：一切寶藏妙月光明，有佛名：不退轉法界音，於此成阿耨多羅三藐三菩提；我於爾時，作菩提樹神，名：具足福德燈光明幢，守護道場；我見彼佛成等正覺、示現神力、發阿耨多羅三藐三菩提心，即於此時，獲得三昧，名：普照如來功德海。此道場中，次有如來出興於世，名：法樹威德山；我時命終，還生此中，為道場主夜神，名：殊妙福智光，見彼如來轉正法輪、現大神通，即得三昧，名：普照一切離貪境界。次有如來出興於世，名：一切法海音聲王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：生長一切善法地。次有如來出興於世，名：寶光明燈幢王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：普現神通光明雲。次有如來，出興於世，名：功德須彌光；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：普照諸佛海。次有如來出興於世，名：法雲音聲王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：一切法海燈。次有如來出興於世，名：智燈照耀王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：滅一切眾生苦清淨光明燈。次有如來出興於世，名：法勇妙德幢；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：三世如來光明藏。次有如來出興於世，名：師子勇猛法智燈；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：一切世間無障礙智慧輪。次有如來出興於世，名：智力山王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：普照三世眾生諸根行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此世界中，乃往古世，有劫名：普光幢，國名：普滿妙藏，道場名：一切寶藏妙月光明，有佛名：不退轉法界音，於此成阿耨多羅三藐三菩提；我於爾時，作菩提樹神，名：具足福德燈光明幢，守護道場；我見彼佛成等正覺、示現神力、發阿耨多羅三藐三菩提心，即於此時，獲得三昧，名：普照如來功德海。此道場中，次有如來出興於世，名：法樹威德山；我時命終，還生此中，為道場主夜神，名：殊妙福智光，見彼如來轉正法輪、現大神通，即得三昧，名：普照一切離貪境界。次有如來出興於世，名：一切法海音聲王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：生長一切善法地。次有如來出興於世，名：寶光明燈幢王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：普現神通光明雲。次有如來，出興於世，名：功德須彌光；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：普照諸佛海。次有如來出興於世，名：法雲音聲王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：一切法海燈。次有如來出興於世，名：智燈照耀王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：滅一切眾生苦清淨光明燈。次有如來出興於世，名：法勇妙德幢；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：三世如來光明藏。次有如來出興於世，名：師子勇猛法智燈；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：一切世間無障礙智慧輪。次有如來出興於世，名：智力山王；我於彼時，身為夜神，因得見佛承事供養，即獲三昧，名：普照三世眾生諸根行。

「善男子！清淨光金莊嚴世界普光明幢劫中，有如是等佛剎微塵數如來出興於世。我於彼時，或為天王，或為龍王，或為夜叉王，或為乾闥婆王，或為阿脩羅王，或為迦樓羅王，或為緊那羅王，或為摩睺羅伽王，或為人王，或為梵王，或為天身，或為人身，或為男子身，或為女人身，或為童男身，或為童女身，悉以種種諸供養具，供養於彼一切如來，亦聞其佛所說諸法。從此命終，還即於此世界中生，經佛剎微塵數劫修菩薩行；然後命終，生此華藏莊嚴世界海娑婆世界，值迦羅鳩孫馱如來，承事供養，得三昧，名：離一切塵垢光明。次值拘那含牟尼如來，承事供養，得三昧，名：普現一切諸剎海。次值迦葉如來，承事供養，得三昧，名：演一切眾生言音海。次值毘盧遮那如來，於此道場成正等覺，念念示現大神通力；我時得見，即獲此念念出生廣大喜莊嚴解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！清淨光金莊嚴世界普光明幢劫中，有如是等佛剎微塵數如來出興於世。我於彼時，或為天王，或為龍王，或為夜叉王，或為乾闥婆王，或為阿脩羅王，或為迦樓羅王，或為緊那羅王，或為摩睺羅伽王，或為人王，或為梵王，或為天身，或為人身，或為男子身，或為女人身，或為童男身，或為童女身，悉以種種諸供養具，供養於彼一切如來，亦聞其佛所說諸法。從此命終，還即於此世界中生，經佛剎微塵數劫修菩薩行；然後命終，生此華藏莊嚴世界海娑婆世界，值迦羅鳩孫馱如來，承事供養，得三昧，名：離一切塵垢光明。次值拘那含牟尼如來，承事供養，得三昧，名：普現一切諸剎海。次值迦葉如來，承事供養，得三昧，名：演一切眾生言音海。次值毘盧遮那如來，於此道場成正等覺，念念示現大神通力；我時得見，即獲此念念出生廣大喜莊嚴解脫。

「得此解脫已，能入十不可說不可說佛剎微塵數法界安立海，見彼一切法界安立海一切佛剎所有微塵，一一塵中有十不可說不可說佛剎微塵數佛國土。一一佛土皆有毘盧遮那如來坐於道場，於念念中，成正等覺，現諸神變；所現神變，一一皆遍一切法界海。亦見自身在彼一切諸如來所，又亦聞其所說妙法；又亦見彼一切諸佛一一毛孔，出變化海，現神通力，於一切法界海、一切世界海、一切世界種、一切世界中，隨眾生心，轉正法輪。我得速疾陀羅尼力，受持思惟一切文義；以明了智，普入一切清淨法藏；以自在智，普遊一切甚深法海；以周遍智，普知三世諸廣大義；以平等智，普達諸佛無差別法。如是悟解一切法門；一一法門中，悟解一切修多羅雲；一一修多羅雲中，悟解一切法海；一一法海中，悟解一切法品；一一法品中，悟解一切法雲；一一法雲中，悟解一切法流；一一法流中，出生一切大喜海；一一大喜海，出生一切地；一一地，出生一切三昧海；一一三昧海，得一切見佛海；一一見佛海，得一切智光海；一一智光海，普照三世，遍入十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得此解脫已，能入十不可說不可說佛剎微塵數法界安立海，見彼一切法界安立海一切佛剎所有微塵，一一塵中有十不可說不可說佛剎微塵數佛國土。一一佛土皆有毘盧遮那如來坐於道場，於念念中，成正等覺，現諸神變；所現神變，一一皆遍一切法界海。亦見自身在彼一切諸如來所，又亦聞其所說妙法；又亦見彼一切諸佛一一毛孔，出變化海，現神通力，於一切法界海、一切世界海、一切世界種、一切世界中，隨眾生心，轉正法輪。我得速疾陀羅尼力，受持思惟一切文義；以明了智，普入一切清淨法藏；以自在智，普遊一切甚深法海；以周遍智，普知三世諸廣大義；以平等智，普達諸佛無差別法。如是悟解一切法門；一一法門中，悟解一切修多羅雲；一一修多羅雲中，悟解一切法海；一一法海中，悟解一切法品；一一法品中，悟解一切法雲；一一法雲中，悟解一切法流；一一法流中，出生一切大喜海；一一大喜海，出生一切地；一一地，出生一切三昧海；一一三昧海，得一切見佛海；一一見佛海，得一切智光海；一一智光海，普照三世，遍入十方。

「知無量如來往昔諸行海；知無量如來所有本事海；知無量如來難捨能施海；知無量如來清淨戒輪海；知無量如來清淨堪忍海；知無量如來廣大精進海；知無量如來甚深禪定海；知無量如來般若波羅蜜海；知無量如來方便波羅蜜海；知無量如來願波羅蜜海；知無量如來力波羅蜜海；知無量如來智波羅蜜海；知無量如來往昔超菩薩地；知無量如來往昔住菩薩地無量劫海，現神通力；知無量如來往昔入菩薩地；知無量如來往昔修菩薩地；知無量如來往昔治菩薩地；知無量如來往昔觀菩薩地；知無量如來昔為菩薩時，常見諸佛；知無量如來昔為菩薩時，盡見佛海、劫海同住；知無量如來昔為菩薩時，以無量身遍生剎海；知無量如來昔為菩薩時，周遍法界修廣大行；知無量如來昔為菩薩時，示現種種諸方便門，調伏成熟一切眾生；知無量如來放大光明，普照十方一切剎海；知無量如來現大神力，普現一切諸眾生前；知無量如來廣大智地；知無量如來轉正法輪；知無量如來示現相海；知無量如來示現身海；知無量如來廣大力海。彼諸如來，從初發心，乃至法滅；我於念念，悉得知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知無量如來往昔諸行海；知無量如來所有本事海；知無量如來難捨能施海；知無量如來清淨戒輪海；知無量如來清淨堪忍海；知無量如來廣大精進海；知無量如來甚深禪定海；知無量如來般若波羅蜜海；知無量如來方便波羅蜜海；知無量如來願波羅蜜海；知無量如來力波羅蜜海；知無量如來智波羅蜜海；知無量如來往昔超菩薩地；知無量如來往昔住菩薩地無量劫海，現神通力；知無量如來往昔入菩薩地；知無量如來往昔修菩薩地；知無量如來往昔治菩薩地；知無量如來往昔觀菩薩地；知無量如來昔為菩薩時，常見諸佛；知無量如來昔為菩薩時，盡見佛海、劫海同住；知無量如來昔為菩薩時，以無量身遍生剎海；知無量如來昔為菩薩時，周遍法界修廣大行；知無量如來昔為菩薩時，示現種種諸方便門，調伏成熟一切眾生；知無量如來放大光明，普照十方一切剎海；知無量如來現大神力，普現一切諸眾生前；知無量如來廣大智地；知無量如來轉正法輪；知無量如來示現相海；知無量如來示現身海；知無量如來廣大力海。彼諸如來，從初發心，乃至法滅；我於念念，悉得知見。

「善男子！汝問我言：『汝發心來，其已久如？』善男子！我於往昔，過二佛剎微塵數劫，如上所說，於清淨光金莊嚴世界中，為菩提樹神，聞不退轉法界音如來說法，發阿耨多羅三藐三菩提心；於二佛剎微塵數劫中修菩薩行，然後乃生此娑婆世界賢劫之中。從迦羅鳩孫馱佛至釋迦牟尼佛，及此劫中未來所有一切諸佛，我皆如是親近供養。如於此世界賢劫之中，供養未來一切諸佛；一切世界一切劫中，所有未來一切諸佛，悉亦如是親近供養。善男子！彼清淨光金莊嚴世界，今猶現在，諸佛出現相續不斷。汝當一心修此菩薩大勇猛門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝問我言：『汝發心來，其已久如？』善男子！我於往昔，過二佛剎微塵數劫，如上所說，於清淨光金莊嚴世界中，為菩提樹神，聞不退轉法界音如來說法，發阿耨多羅三藐三菩提心；於二佛剎微塵數劫中修菩薩行，然後乃生此娑婆世界賢劫之中。從迦羅鳩孫馱佛至釋迦牟尼佛，及此劫中未來所有一切諸佛，我皆如是親近供養。如於此世界賢劫之中，供養未來一切諸佛；一切世界一切劫中，所有未來一切諸佛，悉亦如是親近供養。善男子！彼清淨光金莊嚴世界，今猶現在，諸佛出現相續不斷。汝當一心修此菩薩大勇猛門。」

爾時，寂靜音海主夜神，欲重宣此解脫義，為善財童子而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寂靜音海主夜神，欲重宣此解脫義，為善財童子而說頌言：

「善財聽我說， 清淨解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財聽我說， 清淨解脫門，

聞已生歡喜， 勤修令究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已生歡喜， 勤修令究竟。

我昔於劫海， 生大信樂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔於劫海， 生大信樂心，

清淨如虛空， 常觀一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如虛空， 常觀一切智。

我於三世佛， 皆生信樂心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於三世佛， 皆生信樂心；

并及其眾會， 悉願常親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并及其眾會， 悉願常親近。

我昔曾見佛， 為眾生供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔曾見佛， 為眾生供養，

得聞清淨法， 其心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞清淨法， 其心大歡喜。

常尊重父母， 恭敬而供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常尊重父母， 恭敬而供養；

如是無休懈， 入此解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無休懈， 入此解脫門。

老病貧窮人， 諸根不具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老病貧窮人， 諸根不具足；

一切皆愍濟， 令其得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆愍濟， 令其得安隱。

水火及王賊， 海中諸恐怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水火及王賊， 海中諸恐怖；

我昔修諸行， 為救彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔修諸行， 為救彼眾生。

煩惱恒熾然， 業障所纏覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱恒熾然， 業障所纏覆，

墮於諸險道， 我救彼眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮於諸險道， 我救彼眾生。

一切諸惡趣， 無量楚毒苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸惡趣， 無量楚毒苦，

生老病死等， 我當悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死等， 我當悉除滅。

願盡未來劫， 普為諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願盡未來劫， 普為諸群生，

滅除生死苦， 得佛究竟樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除生死苦， 得佛究竟樂。

「善男子！我唯知此念念生廣大喜莊嚴解脫。如諸菩薩摩訶薩，深入一切法界海，悉知一切諸劫數，普見一切剎成壞；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此念念生廣大喜莊嚴解脫。如諸菩薩摩訶薩，深入一切法界海，悉知一切諸劫數，普見一切剎成壞；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此菩提場如來會中，有主夜神，名：守護一切城增長威力。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此菩提場如來會中，有主夜神，名：守護一切城增長威力。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

爾時，善財童子一心觀察寂靜音海主夜神身，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心觀察寂靜音海主夜神身，而說頌言：

「我因善友教， 來詣天神所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我因善友教， 來詣天神所，

見神處寶座， 身量無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見神處寶座， 身量無有邊。

非是著色相， 計有於諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是著色相， 計有於諸法，

劣智淺識人， 能知尊境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劣智淺識人， 能知尊境界。

世間天及人， 無量劫觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間天及人， 無量劫觀察，

亦不能測度， 色相無邊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不能測度， 色相無邊故。

遠離於五蘊， 亦不住於處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於五蘊， 亦不住於處，

永斷世間疑， 顯現自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷世間疑， 顯現自在力。

不取內外法， 無動無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取內外法， 無動無所礙，

清淨智慧眼， 見佛神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨智慧眼， 見佛神通力。

身為正法藏， 心是無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身為正法藏， 心是無礙智，

既得智光照， 復照諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得智光照， 復照諸群生。

心集無邊業， 莊嚴諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心集無邊業， 莊嚴諸世間，

了世皆是心， 現身等眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了世皆是心， 現身等眾生。

知世悉如夢， 一切佛如影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世悉如夢， 一切佛如影，

諸法皆如響， 令眾無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆如響， 令眾無所著。

為三世眾生， 念念示現身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為三世眾生， 念念示現身，

而心無所住， 十方遍說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而心無所住， 十方遍說法。

無邊諸剎海， 佛海眾生海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊諸剎海， 佛海眾生海，

悉在一塵中， 此尊解脫力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉在一塵中， 此尊解脫力。」

時，善財童子說此偈已，頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子說此偈已，頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子隨順寂靜音海夜神教，思惟觀察所說法門，一一文句皆無忘失，於無量深心、無量法性、一切方便神通智慧，憶念思擇，相續不斷；其心廣大，證入安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子隨順寂靜音海夜神教，思惟觀察所說法門，一一文句皆無忘失，於無量深心、無量法性、一切方便神通智慧，憶念思擇，相續不斷；其心廣大，證入安住。

行詣守護一切城夜神所，見彼夜神坐一切寶光明摩尼王師子之座，無數夜神所共圍遶，現一切眾生色相身，現普對一切眾生身，現不染一切世間身，現一切眾生身數身，現超過一切世間身，現成熟一切眾生身，現速往一切十方身，現遍攝一切十方身，現究竟如來體性身，現究竟調伏眾生身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行詣守護一切城夜神所，見彼夜神坐一切寶光明摩尼王師子之座，無數夜神所共圍遶，現一切眾生色相身，現普對一切眾生身，現不染一切世間身，現一切眾生身數身，現超過一切世間身，現成熟一切眾生身，現速往一切十方身，現遍攝一切十方身，現究竟如來體性身，現究竟調伏眾生身。

善財見已，歡喜踊躍，頂禮其足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩修菩薩行時，云何饒益眾生？云何以無上攝而攝眾生？云何順諸佛教？云何近法王位？唯願慈哀，為我宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見已，歡喜踊躍，頂禮其足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩修菩薩行時，云何饒益眾生？云何以無上攝而攝眾生？云何順諸佛教？云何近法王位？唯願慈哀，為我宣說！」

時，彼夜神告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼夜神告善財言：

「善男子！汝為救護一切眾生故，汝為嚴淨一切佛剎故，汝為供養一切如來故，汝欲住一切劫救眾生故，汝欲守護一切佛種性故，汝欲普入十方修諸行故，汝欲普入一切法門海故，汝欲以平等心遍一切故，汝欲普受一切佛法輪故，汝欲普隨一切眾生心之所樂雨法雨故，問諸菩薩所修行門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝為救護一切眾生故，汝為嚴淨一切佛剎故，汝為供養一切如來故，汝欲住一切劫救眾生故，汝欲守護一切佛種性故，汝欲普入十方修諸行故，汝欲普入一切法門海故，汝欲以平等心遍一切故，汝欲普受一切佛法輪故，汝欲普隨一切眾生心之所樂雨法雨故，問諸菩薩所修行門。

「善男子！我得菩薩甚深自在妙音解脫，為大法師，無所罣礙，善能開示諸佛法藏故；具大誓願、大慈悲力，令一切眾生住菩提心故；能作一切利眾生事，積集善根無有休息故；為一切眾生調御之師，令一切眾生住薩婆若道故；為一切世間清淨法日，普照世間，令生善根故；於一切世間其心平等，普令眾生增長善法故；於諸境界其心清淨，除滅一切諸不善業故；誓願利益一切眾生，身恒普現一切國土故；示現一切本事因緣，令諸眾生安住善行故；恒事一切諸善知識，為令眾生安住佛教故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩甚深自在妙音解脫，為大法師，無所罣礙，善能開示諸佛法藏故；具大誓願、大慈悲力，令一切眾生住菩提心故；能作一切利眾生事，積集善根無有休息故；為一切眾生調御之師，令一切眾生住薩婆若道故；為一切世間清淨法日，普照世間，令生善根故；於一切世間其心平等，普令眾生增長善法故；於諸境界其心清淨，除滅一切諸不善業故；誓願利益一切眾生，身恒普現一切國土故；示現一切本事因緣，令諸眾生安住善行故；恒事一切諸善知識，為令眾生安住佛教故。

「佛子！我以此等法施眾生，令生白法，求一切智，其心堅固猶如金剛那羅延藏，善能觀察佛力、魔力，常得親近諸善知識，摧破一切業惑障山，集一切智助道之法，心恒不捨一切智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我以此等法施眾生，令生白法，求一切智，其心堅固猶如金剛那羅延藏，善能觀察佛力、魔力，常得親近諸善知識，摧破一切業惑障山，集一切智助道之法，心恒不捨一切智地。

「善男子！我以如是淨法光明饒益一切眾生，集善根助道法時，作十種觀察法界。何者為十？所謂：我知法界無量，獲得廣大智光明故；我知法界無邊，見一切佛所知見故；我知法界無限，普入一切諸佛國土，恭敬供養諸如來故；我知法界無畔，普於一切法界海中，示現修行菩薩行故；我知法界無斷，入於如來不斷智故；我知法界一性，如來一音，一切眾生無不了故；我知法界性淨，了如來願普度一切諸眾生故；我知法界遍眾生，普賢妙行悉周遍故；我知法界一莊嚴，普賢妙行善莊嚴故；我知法界不可壞，一切智善根充滿法界不可壞故。善男子！我作此十種觀察法界，集諸善根辦助道法，了知諸佛廣大威德，深入如來難思境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以如是淨法光明饒益一切眾生，集善根助道法時，作十種觀察法界。何者為十？所謂：我知法界無量，獲得廣大智光明故；我知法界無邊，見一切佛所知見故；我知法界無限，普入一切諸佛國土，恭敬供養諸如來故；我知法界無畔，普於一切法界海中，示現修行菩薩行故；我知法界無斷，入於如來不斷智故；我知法界一性，如來一音，一切眾生無不了故；我知法界性淨，了如來願普度一切諸眾生故；我知法界遍眾生，普賢妙行悉周遍故；我知法界一莊嚴，普賢妙行善莊嚴故；我知法界不可壞，一切智善根充滿法界不可壞故。善男子！我作此十種觀察法界，集諸善根辦助道法，了知諸佛廣大威德，深入如來難思境界。

「又，善男子！我如是正念思惟，得如來十種大威德陀羅尼輪。何者為十？所謂：普入一切法陀羅尼輪、普持一切法陀羅尼輪、普說一切法陀羅尼輪、普念十方一切佛陀羅尼輪、普說一切佛名號陀羅尼輪、普入三世諸佛願海陀羅尼輪、普入一切諸乘海陀羅尼輪、普入一切眾生業海陀羅尼輪、疾轉一切業陀羅尼輪、疾生一切智陀羅尼輪。善男子！此十陀羅尼輪，以十千陀羅尼輪而為眷屬，恒為眾生演說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！我如是正念思惟，得如來十種大威德陀羅尼輪。何者為十？所謂：普入一切法陀羅尼輪、普持一切法陀羅尼輪、普說一切法陀羅尼輪、普念十方一切佛陀羅尼輪、普說一切佛名號陀羅尼輪、普入三世諸佛願海陀羅尼輪、普入一切諸乘海陀羅尼輪、普入一切眾生業海陀羅尼輪、疾轉一切業陀羅尼輪、疾生一切智陀羅尼輪。善男子！此十陀羅尼輪，以十千陀羅尼輪而為眷屬，恒為眾生演說妙法。

「善男子！我或為眾生說聞慧法，或為眾生說思慧法，或為眾生說修慧法，或為眾生說一有法，或為眾生說一切有法，或為說一如來名海法，或為說一切如來名海法，或為說一世界海法，或為說一切世界海法，或為說一佛授記海法，或為說一切佛授記海法，或為說一如來眾會道場海法，或為說一切如來眾會道場海法，或為說一如來法輪海法，或為說一切如來法輪海法，或為說一如來修多羅法，或為說一切如來修多羅法，或為說一如來集會法，或為說一切如來集會法，或為說一薩婆若心海法，或為說一切薩婆若心海法，或為說一乘出離法，或為說一切乘出離法。善男子！我以如是等不可說法門，為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我或為眾生說聞慧法，或為眾生說思慧法，或為眾生說修慧法，或為眾生說一有法，或為眾生說一切有法，或為說一如來名海法，或為說一切如來名海法，或為說一世界海法，或為說一切世界海法，或為說一佛授記海法，或為說一切佛授記海法，或為說一如來眾會道場海法，或為說一切如來眾會道場海法，或為說一如來法輪海法，或為說一切如來法輪海法，或為說一如來修多羅法，或為說一切如來修多羅法，或為說一如來集會法，或為說一切如來集會法，或為說一薩婆若心海法，或為說一切薩婆若心海法，或為說一乘出離法，或為說一切乘出離法。善男子！我以如是等不可說法門，為眾生說。

「善男子！我入如來無差別法界門海，說無上法，普攝眾生，盡未來劫，住普賢行。善男子！我成就此甚深自在妙音解脫，於念念中增長一切諸解脫門，念念充滿一切法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入如來無差別法界門海，說無上法，普攝眾生，盡未來劫，住普賢行。善男子！我成就此甚深自在妙音解脫，於念念中增長一切諸解脫門，念念充滿一切法界。」

時，善財童子白夜神言：「奇哉！天神！此解脫門如是希有！聖者證得，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子白夜神言：「奇哉！天神！此解脫門如是希有！聖者證得，其已久如？」

夜神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：

「善男子！乃往古世，過世界轉微塵數劫，有劫名：離垢光明，有世界名：法界功德雲，以現一切眾生業摩尼王海為體，形如蓮華，住四天下微塵數香摩尼須彌山網中，以出一切如來本願音蓮華而為莊嚴，須彌山微塵數蓮華而為眷屬，須彌山微塵數香摩尼以為間錯，有須彌山微塵數四天下，一一四天下有百千億那由他不可說不可說城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世，過世界轉微塵數劫，有劫名：離垢光明，有世界名：法界功德雲，以現一切眾生業摩尼王海為體，形如蓮華，住四天下微塵數香摩尼須彌山網中，以出一切如來本願音蓮華而為莊嚴，須彌山微塵數蓮華而為眷屬，須彌山微塵數香摩尼以為間錯，有須彌山微塵數四天下，一一四天下有百千億那由他不可說不可說城。

「善男子！彼世界中，有四天下，名為：妙幢；中有王都，名：普寶華光；去此不遠，有菩提場，名：普顯現法王宮殿。須彌山微塵數如來於中出現，其最初佛，名：法海雷音光明王。彼佛出時，有轉輪王，名：清淨日光明面，於其佛所，受持一切法海旋修多羅。佛涅槃後，其王出家，護持正法。法欲滅時，有千部異眾千種說法。近於末劫，業惑障重；諸惡比丘多有鬪諍，樂著境界，不求功德，樂說王論、賊論、女論、國論、海論，及以一切世間之論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼世界中，有四天下，名為：妙幢；中有王都，名：普寶華光；去此不遠，有菩提場，名：普顯現法王宮殿。須彌山微塵數如來於中出現，其最初佛，名：法海雷音光明王。彼佛出時，有轉輪王，名：清淨日光明面，於其佛所，受持一切法海旋修多羅。佛涅槃後，其王出家，護持正法。法欲滅時，有千部異眾千種說法。近於末劫，業惑障重；諸惡比丘多有鬪諍，樂著境界，不求功德，樂說王論、賊論、女論、國論、海論，及以一切世間之論。

「時，王比丘而語之言：『奇哉！苦哉！佛於無量諸大劫海集此法炬，云何汝等而共毀滅？』作是說已，上昇虛空，高七多羅樹，身出無量諸色焰雲，放種種色大光明網，令無量眾生除煩惱熱，令無量眾生發菩提心。以是因緣，彼如來教，復於六萬五千歲中而得興盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王比丘而語之言：『奇哉！苦哉！佛於無量諸大劫海集此法炬，云何汝等而共毀滅？』作是說已，上昇虛空，高七多羅樹，身出無量諸色焰雲，放種種色大光明網，令無量眾生除煩惱熱，令無量眾生發菩提心。以是因緣，彼如來教，復於六萬五千歲中而得興盛。

「時，有比丘尼，名：法輪化光，是此王女，百千比丘尼而為眷屬，聞父王語及見神力，發菩提心永不退轉，得三昧，名：一切佛教燈，又得此甚深自在妙音解脫；得已，身心柔軟，即得現見法海雷音光明王如來一切神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，有比丘尼，名：法輪化光，是此王女，百千比丘尼而為眷屬，聞父王語及見神力，發菩提心永不退轉，得三昧，名：一切佛教燈，又得此甚深自在妙音解脫；得已，身心柔軟，即得現見法海雷音光明王如來一切神力。

「善男子！於汝意云何？彼時轉輪聖王隨於如來轉正法輪，佛涅槃後興隆末法者，豈異人乎？今普賢菩薩是。其法輪化光比丘尼，即我身是。我於彼時，守護佛法，令十萬比丘尼於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，又令得現見一切佛三昧，又令得一切佛法輪金剛光明陀羅尼，又令得普入一切法門海般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何？彼時轉輪聖王隨於如來轉正法輪，佛涅槃後興隆末法者，豈異人乎？今普賢菩薩是。其法輪化光比丘尼，即我身是。我於彼時，守護佛法，令十萬比丘尼於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，又令得現見一切佛三昧，又令得一切佛法輪金剛光明陀羅尼，又令得普入一切法門海般若波羅蜜。

「次有佛興，名：離垢法光明；次有佛興，名：法輪光明髻；次有佛興，名：法日功德雲；次有佛興，名：法海妙音王；次有佛興，名：法日智慧燈；次有佛興，名：法華幢雲；次有佛興，名：法焰山幢王；次有佛興，名：甚深法功德月；次有佛興，名：法智普光藏；次有佛興，名：開示普智藏；次有佛興，名：功德藏山王；次有佛興，名：普門須彌賢；次有佛興，名：一切法精進幢；次有佛興，名：法寶華功德雲；次有佛興，名：寂靜光明髻；次有佛興，名：法光明慈悲月；次有佛興，名：功德焰海；次有佛興，名：智日普光明；次有佛興，名：普賢圓滿智；次有佛興，名：神通智光王；次有佛興，名：福德華光燈；次有佛興，名：智師子幢王；次有佛興，名：日光普照王；次有佛興，名：須彌寶莊嚴相；次有佛興，名：日光普照；次有佛興，名：法王功德月；次有佛興，名：開敷蓮華妙音雲；次有佛興，名：日光明相；次有佛興，名：普光明妙法音；次有佛興，名：師子金剛那羅延無畏；次有佛興，名：普智勇猛幢；次有佛興，名：普開法蓮華身；次有佛興，名：功德妙華海；次有佛興，名：道場功德月；次有佛興，名：法炬熾然月；次有佛興，名：普光明髻；次有佛興，名：法幢燈；次有佛興，名：金剛海幢雲；次有佛興，名：名稱山功德雲；次有佛興，名：栴檀妙月；次有佛興，名：普妙光明華；次有佛興，名：照一切眾生光明王；次有佛興，名：功德蓮華藏；次有佛興，名：香焰光明王；次有佛興，名：波頭摩華因；次有佛興，名：眾相山普光明；次有佛興，名：普名稱幢；次有佛興，名：須彌普門光；次有佛興，名：功德法城光；次有佛興，名：大樹山光明；次有佛興，名：普德光明幢；次有佛興，名：功德吉祥相；次有佛興，名：勇猛法力幢；次有佛興，名：法輪光明音；次有佛興，名：功德山智慧光；次有佛興，名：無上妙法月；次有佛興，名：法蓮華淨光幢；次有佛興，名：寶蓮華光明藏；次有佛興，名：光焰雲山燈；次有佛興，名：普覺華；次有佛興，名：種種功德焰須彌藏；次有佛興，名：圓滿光山王；次有佛興，名：福德雲莊嚴；次有佛興，名：法山雲幢；次有佛興，名：功德山光明；次有佛興，名：法日雲燈王；次有佛興，名：法雲名稱王；次有佛興，名：法輪雲；次有佛興，名：開悟菩提智光幢；次有佛興，名：普照法輪月；次有佛興，名：寶山威德賢；次有佛興，名：賢德廣大光；次有佛興，名：普智雲；次有佛興，名：法力功德山；次有佛興，名：功德香焰王；次有佛興，名：金色摩尼山妙音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次有佛興，名：離垢法光明；次有佛興，名：法輪光明髻；次有佛興，名：法日功德雲；次有佛興，名：法海妙音王；次有佛興，名：法日智慧燈；次有佛興，名：法華幢雲；次有佛興，名：法焰山幢王；次有佛興，名：甚深法功德月；次有佛興，名：法智普光藏；次有佛興，名：開示普智藏；次有佛興，名：功德藏山王；次有佛興，名：普門須彌賢；次有佛興，名：一切法精進幢；次有佛興，名：法寶華功德雲；次有佛興，名：寂靜光明髻；次有佛興，名：法光明慈悲月；次有佛興，名：功德焰海；次有佛興，名：智日普光明；次有佛興，名：普賢圓滿智；次有佛興，名：神通智光王；次有佛興，名：福德華光燈；次有佛興，名：智師子幢王；次有佛興，名：日光普照王；次有佛興，名：須彌寶莊嚴相；次有佛興，名：日光普照；次有佛興，名：法王功德月；次有佛興，名：開敷蓮華妙音雲；次有佛興，名：日光明相；次有佛興，名：普光明妙法音；次有佛興，名：師子金剛那羅延無畏；次有佛興，名：普智勇猛幢；次有佛興，名：普開法蓮華身；次有佛興，名：功德妙華海；次有佛興，名：道場功德月；次有佛興，名：法炬熾然月；次有佛興，名：普光明髻；次有佛興，名：法幢燈；次有佛興，名：金剛海幢雲；次有佛興，名：名稱山功德雲；次有佛興，名：栴檀妙月；次有佛興，名：普妙光明華；次有佛興，名：照一切眾生光明王；次有佛興，名：功德蓮華藏；次有佛興，名：香焰光明王；次有佛興，名：波頭摩華因；次有佛興，名：眾相山普光明；次有佛興，名：普名稱幢；次有佛興，名：須彌普門光；次有佛興，名：功德法城光；次有佛興，名：大樹山光明；次有佛興，名：普德光明幢；次有佛興，名：功德吉祥相；次有佛興，名：勇猛法力幢；次有佛興，名：法輪光明音；次有佛興，名：功德山智慧光；次有佛興，名：無上妙法月；次有佛興，名：法蓮華淨光幢；次有佛興，名：寶蓮華光明藏；次有佛興，名：光焰雲山燈；次有佛興，名：普覺華；次有佛興，名：種種功德焰須彌藏；次有佛興，名：圓滿光山王；次有佛興，名：福德雲莊嚴；次有佛興，名：法山雲幢；次有佛興，名：功德山光明；次有佛興，名：法日雲燈王；次有佛興，名：法雲名稱王；次有佛興，名：法輪雲；次有佛興，名：開悟菩提智光幢；次有佛興，名：普照法輪月；次有佛興，名：寶山威德賢；次有佛興，名：賢德廣大光；次有佛興，名：普智雲；次有佛興，名：法力功德山；次有佛興，名：功德香焰王；次有佛興，名：金色摩尼山妙音

聲；次有佛興，名：頂髻出一切法光明雲；次有佛興，名：法輪熾盛光；次有佛興，名：無上功德山；次有佛興，名：精進炬光明雲；次有佛興，名：三昧印廣大光明冠；次有佛興，名：寶光明功德王；次有佛興，名：法炬寶蓋音；次有佛興，名：普照虛空界無畏法光明；次有佛興，名：月相莊嚴幢；次有佛興，名：光明焰山雲；次有佛興，名：照無障礙法虛空；次有佛興，名：開顯智光身；次有佛興，名：世主德光明音；次有佛興，名：一切法三昧光明音；次有佛興，名：法音功德藏；次有佛興，名：熾然焰法海雲；次有佛興，名：普照三世相大光明；次有佛興，名：普照法輪山；次有佛興，名：法界師子光；次有佛興，名：須彌華光明；次有佛興，名：一切三昧海師子焰；次有佛興，名：普智光明燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲；次有佛興，名：頂髻出一切法光明雲；次有佛興，名：法輪熾盛光；次有佛興，名：無上功德山；次有佛興，名：精進炬光明雲；次有佛興，名：三昧印廣大光明冠；次有佛興，名：寶光明功德王；次有佛興，名：法炬寶蓋音；次有佛興，名：普照虛空界無畏法光明；次有佛興，名：月相莊嚴幢；次有佛興，名：光明焰山雲；次有佛興，名：照無障礙法虛空；次有佛興，名：開顯智光身；次有佛興，名：世主德光明音；次有佛興，名：一切法三昧光明音；次有佛興，名：法音功德藏；次有佛興，名：熾然焰法海雲；次有佛興，名：普照三世相大光明；次有佛興，名：普照法輪山；次有佛興，名：法界師子光；次有佛興，名：須彌華光明；次有佛興，名：一切三昧海師子焰；次有佛興，名：普智光明燈。

「善男子！如是等須彌山微塵數如來，其最後佛，名：法界城智慧燈，並於離垢光明劫中，出興于世。我皆尊重，親近供養，聽聞受持所說妙法；亦於彼一切諸如來所，出家學道，護持法教，入此菩薩甚深自在妙音解脫，種種方便教化成熟無量眾生。從是已來，於佛剎微塵數劫，所有諸佛出興於世；我皆供養，修行其法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是等須彌山微塵數如來，其最後佛，名：法界城智慧燈，並於離垢光明劫中，出興于世。我皆尊重，親近供養，聽聞受持所說妙法；亦於彼一切諸如來所，出家學道，護持法教，入此菩薩甚深自在妙音解脫，種種方便教化成熟無量眾生。從是已來，於佛剎微塵數劫，所有諸佛出興於世；我皆供養，修行其法。

「善男子！我從是來，於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟；令諸眾生，守護心城，捨三界城，住一切智無上法城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我從是來，於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟；令諸眾生，守護心城，捨三界城，住一切智無上法城。

「善男子！我唯知此甚深自在妙音解脫，令諸世間，離戲論語，不作二語，常真實語，恒清淨語。如諸菩薩摩訶薩，能知一切語言自性，於念念中自在開悟一切眾生，入一切眾生言音海，於一切言辭悉皆辨了，明見一切諸法門海，於普攝一切法陀羅尼已得自在，隨諸眾生心之所疑而為說法，究竟調伏一切眾生，能普攝受一切眾生，巧修菩薩諸無上業，深入菩薩諸微細智，能善觀察諸菩薩藏，能自在說諸菩薩法。何以故？已得成就一切法輪陀羅尼故。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此甚深自在妙音解脫，令諸世間，離戲論語，不作二語，常真實語，恒清淨語。如諸菩薩摩訶薩，能知一切語言自性，於念念中自在開悟一切眾生，入一切眾生言音海，於一切言辭悉皆辨了，明見一切諸法門海，於普攝一切法陀羅尼已得自在，隨諸眾生心之所疑而為說法，究竟調伏一切眾生，能普攝受一切眾生，巧修菩薩諸無上業，深入菩薩諸微細智，能善觀察諸菩薩藏，能自在說諸菩薩法。何以故？已得成就一切法輪陀羅尼故。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此佛會中，有主夜神，名：開敷一切樹華。汝詣彼問：菩薩云何學一切智？云何安立一切眾生住一切智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此佛會中，有主夜神，名：開敷一切樹華。汝詣彼問：菩薩云何學一切智？云何安立一切眾生住一切智？」

爾時，守護一切城主夜神，欲重宣此解脫義，為善財童子而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，守護一切城主夜神，欲重宣此解脫義，為善財童子而說頌言：

「菩薩解脫深難見， 虛空如如平等相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩解脫深難見， 虛空如如平等相，

普見無邊法界內， 一切三世諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見無邊法界內， 一切三世諸如來。

出生無量勝功德， 證入難思真法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無量勝功德， 證入難思真法性，

增長一切自在智， 開通三世解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長一切自在智， 開通三世解脫道。

過於剎轉微塵劫， 爾時有劫名淨光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於剎轉微塵劫， 爾時有劫名淨光，

世界名為法焰雲， 其城號曰寶華光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界名為法焰雲， 其城號曰寶華光。

其中諸佛興於世， 量與須彌塵數等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中諸佛興於世， 量與須彌塵數等；

有佛名為法海音， 於此劫中先出現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名為法海音， 於此劫中先出現；

乃至其中最後佛， 名為法界焰燈王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至其中最後佛， 名為法界焰燈王；

如是一切諸如來， 我皆供養聽受法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切諸如來， 我皆供養聽受法。

我見法海雷音佛， 其身普作真金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見法海雷音佛， 其身普作真金色，

諸相莊嚴如寶山， 發心願得成如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相莊嚴如寶山， 發心願得成如來。

我暫見彼如來身， 即發菩提廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我暫見彼如來身， 即發菩提廣大心，

誓願勤求一切智， 性與法界虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願勤求一切智， 性與法界虛空等。

由斯普見三世佛， 及以一切菩薩眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯普見三世佛， 及以一切菩薩眾；

亦見國土眾生海， 而普攀緣起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見國土眾生海， 而普攀緣起大悲。

隨諸眾生心所樂， 示現種種無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心所樂， 示現種種無量身，

普遍十方諸國土， 動地舒光悟含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍十方諸國土， 動地舒光悟含識。

見第二佛而親近， 亦見十方剎海佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見第二佛而親近， 亦見十方剎海佛，

乃至最後佛出興， 如是須彌塵數等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至最後佛出興， 如是須彌塵數等。

於諸剎轉微塵劫， 所有如來照世燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸剎轉微塵劫， 所有如來照世燈；

我皆親近而瞻奉， 令此解脫得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆親近而瞻奉， 令此解脫得清淨。」

爾時，善財童子得入此菩薩甚深自在妙音解脫故，入無邊三昧海，入廣大總持海，得菩薩大神通，獲菩薩大辯才；心大歡喜，觀察守護一切城主夜神，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得入此菩薩甚深自在妙音解脫故，入無邊三昧海，入廣大總持海，得菩薩大神通，獲菩薩大辯才；心大歡喜，觀察守護一切城主夜神，以偈讚曰：

「已行廣大妙慧海， 已度無邊諸有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已行廣大妙慧海， 已度無邊諸有海，

長壽無患智藏身， 威德光明住此眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長壽無患智藏身， 威德光明住此眾。

了達法性如虛空， 普入三世皆無礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達法性如虛空， 普入三世皆無礙；

念念攀緣一切境， 心心永斷諸分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念攀緣一切境， 心心永斷諸分別。

了達眾生無有性， 而於眾生起大悲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達眾生無有性， 而於眾生起大悲；

深入如來解脫門， 廣度群迷無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入如來解脫門， 廣度群迷無量眾。

觀察思惟一切法， 了知證入諸法性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察思惟一切法， 了知證入諸法性；

如是修行佛智慧， 普化眾生令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修行佛智慧， 普化眾生令解脫。

天是眾生調御師， 開示如來智慧道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天是眾生調御師， 開示如來智慧道，

普為法界諸含識， 說離世間眾怖行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為法界諸含識， 說離世間眾怖行。

已住如來諸願道， 已受菩提廣大教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住如來諸願道， 已受菩提廣大教，

已修一切遍行力， 已見十方佛自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修一切遍行力， 已見十方佛自在。

天神心淨如虛空， 普離一切諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天神心淨如虛空， 普離一切諸煩惱，

了知三世無量剎， 諸佛菩薩及眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知三世無量剎， 諸佛菩薩及眾生。

天神一念悉了知， 晝夜日月年劫海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天神一念悉了知， 晝夜日月年劫海；

亦知一切眾生類， 種種名相各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知一切眾生類， 種種名相各差別。

十方眾生生死處， 有色無色想無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生生死處， 有色無色想無想，

隨順世俗悉了知， 引導使入菩提路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順世俗悉了知， 引導使入菩提路。

已生如來誓願家， 已入諸佛功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已生如來誓願家， 已入諸佛功德海，

法身清淨心無礙， 隨眾生樂現眾色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身清淨心無礙， 隨眾生樂現眾色。」

時，善財童子說此頌已，禮夜神足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子說此頌已，禮夜神足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。