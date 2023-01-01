大方廣佛華嚴經卷第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七十

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十一

爾時，善財童子於喜目觀察眾生夜神所，聞普喜幢解脫門，信解趣入，了知隨順，思惟修習，念善知識所有教誨，心無暫捨，諸根不散，一心願得見善知識，普於十方勤求匪懈，願常親近生諸功德，與善知識同一善根，得善知識巧方便行，依善知識入精進海，於無量劫常不遠離。作是願已，往詣普救眾生妙德夜神所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於喜目觀察眾生夜神所，聞普喜幢解脫門，信解趣入，了知隨順，思惟修習，念善知識所有教誨，心無暫捨，諸根不散，一心願得見善知識，普於十方勤求匪懈，願常親近生諸功德，與善知識同一善根，得善知識巧方便行，依善知識入精進海，於無量劫常不遠離。作是願已，往詣普救眾生妙德夜神所。

時，彼夜神為善財童子示現菩薩調伏眾生解脫神力，以諸相好莊嚴其身，於兩眉間放大光明，名：智燈普照清淨幢，無量光明以為眷屬，其光普照一切世間。照世間已，入善財頂，充滿其身。善財爾時即得究竟清淨輪三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼夜神為善財童子示現菩薩調伏眾生解脫神力，以諸相好莊嚴其身，於兩眉間放大光明，名：智燈普照清淨幢，無量光明以為眷屬，其光普照一切世間。照世間已，入善財頂，充滿其身。善財爾時即得究竟清淨輪三昧。

得此三昧已，悉見二神兩處中間，所有一切地塵、水塵及以火塵，金剛摩尼眾寶微塵，華香、瓔珞、諸莊嚴具，如是一切所有微塵，一一塵中各見佛剎微塵數世界成壞。及見一切地、水、火、風諸大積聚。亦見一切世界接連，皆以地輪任持而住。種種山海、種種河池、種種樹林、種種宮殿，所謂：天宮殿、龍宮殿、夜叉宮殿，乃至摩睺羅伽、人、非人等宮殿屋宅，地獄、畜生、閻羅王界一切住處，諸趣輪轉，生死往來，隨業受報，各各差別，靡不悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此三昧已，悉見二神兩處中間，所有一切地塵、水塵及以火塵，金剛摩尼眾寶微塵，華香、瓔珞、諸莊嚴具，如是一切所有微塵，一一塵中各見佛剎微塵數世界成壞。及見一切地、水、火、風諸大積聚。亦見一切世界接連，皆以地輪任持而住。種種山海、種種河池、種種樹林、種種宮殿，所謂：天宮殿、龍宮殿、夜叉宮殿，乃至摩睺羅伽、人、非人等宮殿屋宅，地獄、畜生、閻羅王界一切住處，諸趣輪轉，生死往來，隨業受報，各各差別，靡不悉見。

又見一切世界差別。所謂：或有世界雜穢，或有世界清淨，或有世界趣雜穢，或有世界趣清淨，或有世界雜穢清淨，或有世界清淨雜穢，或有世界一向清淨，或有世界其形平正，或有覆住，或有側住。如是等一切世界一切趣中，悉見此普救眾生夜神，於一切時一切處，隨諸眾生形貌、言辭、行解差別，以方便力普現其前，隨宜化度，令地獄眾生免諸苦毒，令畜生眾生不相食噉，令餓鬼眾生無有飢渴，令諸龍等離一切怖，令欲界眾生離欲界苦，令人趣眾生離暗夜怖、毀呰怖、惡名怖、大眾怖、不活怖、死怖、惡道怖、斷善根怖、退菩提心怖、遇惡知識怖、離善知識怖、墮二乘地怖、種種生死怖、異類眾生同住怖、惡時受生怖、惡種族中受生怖、造惡業怖、業煩惱障怖、執著諸想繫縛怖，如是等怖悉令捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見一切世界差別。所謂：或有世界雜穢，或有世界清淨，或有世界趣雜穢，或有世界趣清淨，或有世界雜穢清淨，或有世界清淨雜穢，或有世界一向清淨，或有世界其形平正，或有覆住，或有側住。如是等一切世界一切趣中，悉見此普救眾生夜神，於一切時一切處，隨諸眾生形貌、言辭、行解差別，以方便力普現其前，隨宜化度，令地獄眾生免諸苦毒，令畜生眾生不相食噉，令餓鬼眾生無有飢渴，令諸龍等離一切怖，令欲界眾生離欲界苦，令人趣眾生離暗夜怖、毀呰怖、惡名怖、大眾怖、不活怖、死怖、惡道怖、斷善根怖、退菩提心怖、遇惡知識怖、離善知識怖、墮二乘地怖、種種生死怖、異類眾生同住怖、惡時受生怖、惡種族中受生怖、造惡業怖、業煩惱障怖、執著諸想繫縛怖，如是等怖悉令捨離。

又見一切眾生，卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想，非有想、非無想，普現其前，常勤救護，為成就菩薩大願力故，深入菩薩三昧力故，堅固菩薩神通力故，出生普賢行願力故，增廣菩薩大悲海故，得普覆眾生無礙大慈故，得普與眾生無量喜樂故，得普攝一切眾生智慧方便故，得菩薩廣大解脫自在神通故，嚴淨一切佛剎故，覺了一切諸法故，供養一切諸佛故，受持一切佛教故，積集一切善根修一切妙行故，入一切眾生心海而無障礙故，知一切眾生諸根教化成熟故，淨一切眾生信解除其惡障故，破一切眾生無知黑闇故，令得一切智清淨光明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見一切眾生，卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想，非有想、非無想，普現其前，常勤救護，為成就菩薩大願力故，深入菩薩三昧力故，堅固菩薩神通力故，出生普賢行願力故，增廣菩薩大悲海故，得普覆眾生無礙大慈故，得普與眾生無量喜樂故，得普攝一切眾生智慧方便故，得菩薩廣大解脫自在神通故，嚴淨一切佛剎故，覺了一切諸法故，供養一切諸佛故，受持一切佛教故，積集一切善根修一切妙行故，入一切眾生心海而無障礙故，知一切眾生諸根教化成熟故，淨一切眾生信解除其惡障故，破一切眾生無知黑闇故，令得一切智清淨光明故。

時，善財童子見此夜神如是神力不可思議甚深境界，普現調伏一切眾生菩薩解脫已，歡喜無量，頭面作禮，一心瞻仰。時，彼夜神即捨菩薩莊嚴之相，還復本形，而不捨其自在神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子見此夜神如是神力不可思議甚深境界，普現調伏一切眾生菩薩解脫已，歡喜無量，頭面作禮，一心瞻仰。時，彼夜神即捨菩薩莊嚴之相，還復本形，而不捨其自在神力。

爾時，善財童子恭敬合掌，却住一面，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子恭敬合掌，却住一面，以偈讚曰：

「我善財得見， 如是大神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我善財得見， 如是大神力，

其心生歡喜， 說偈而讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心生歡喜， 說偈而讚歎。

我見尊妙身， 眾相以莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見尊妙身， 眾相以莊嚴；

譬如空中星， 一切悉嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中星， 一切悉嚴淨。

所放殊勝光， 無量剎塵數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所放殊勝光， 無量剎塵數；

種種微妙色， 普照於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種微妙色， 普照於十方。

一一毛孔放， 眾生心數光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔放， 眾生心數光；

一一光明端， 皆出寶蓮華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光明端， 皆出寶蓮華；

華中出化身， 能滅眾生苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華中出化身， 能滅眾生苦；

光中出妙香， 普熏於眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中出妙香， 普熏於眾生；

復雨種種華， 供養一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復雨種種華， 供養一切佛。

兩眉放妙光， 量與須彌等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩眉放妙光， 量與須彌等，

普觸諸含識， 令滅愚癡闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觸諸含識， 令滅愚癡闇。

口放清淨光， 譬如無量日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口放清淨光， 譬如無量日，

普照於廣大， 毘盧舍那境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照於廣大， 毘盧舍那境。

眼放清淨光， 譬如無量月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼放清淨光， 譬如無量月，

普照十方剎， 悉滅世癡翳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方剎， 悉滅世癡翳。

現化種種身， 相狀等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現化種種身， 相狀等眾生，

充滿十方界， 度脫三有海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿十方界， 度脫三有海。

妙身遍十方， 普現眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙身遍十方， 普現眾生前，

滅除水火賊， 王等一切怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除水火賊， 王等一切怖。

我承喜目教， 今得詣尊所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承喜目教， 今得詣尊所，

見尊眉間相， 放大清淨光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見尊眉間相， 放大清淨光，

普照十方海， 悉滅一切闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方海， 悉滅一切闇，

顯現神通力， 而來入我身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現神通力， 而來入我身。

我遇圓滿光， 心生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遇圓滿光， 心生大歡喜，

得總持三昧， 普見十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得總持三昧， 普見十方佛。

我於所經處， 悉見諸微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於所經處， 悉見諸微塵，

一一微塵中， 各見塵數剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 各見塵數剎。

或有無量剎， 一切咸濁穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無量剎， 一切咸濁穢，

眾生受諸苦， 常悲歎號泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生受諸苦， 常悲歎號泣。

或有染淨剎， 少樂多憂苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有染淨剎， 少樂多憂苦；

示現三乘像， 往彼而救度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現三乘像， 往彼而救度。

或有淨染剎， 眾生所樂見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有淨染剎， 眾生所樂見，

菩薩常充滿， 住持諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常充滿， 住持諸佛法。

一一微塵中， 無量淨剎海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 無量淨剎海；

毘盧遮那佛， 往劫所嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛， 往劫所嚴淨。

佛於一切剎， 悉坐菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一切剎， 悉坐菩提樹，

成道轉法輪， 度脫諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成道轉法輪， 度脫諸群生。

我見普救天， 於彼無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見普救天， 於彼無量剎，

一切諸佛所， 普皆往供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所， 普皆往供養。」

爾時，善財童子說此頌已，白普救眾生妙德夜神言：「天神！今此解脫甚深希有！其名何等？得此解脫其已久如？修何等行而得清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子說此頌已，白普救眾生妙德夜神言：「天神！今此解脫甚深希有！其名何等？得此解脫其已久如？修何等行而得清淨？」

夜神言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：

「善男子！是處難知，諸天及人、一切二乘所不能測。何以故？此是住普賢菩薩行者境界故，住大悲藏者境界故，救護一切眾生者境界故，能淨一切三惡八難者境界故，能於一切佛剎中紹隆佛種不斷者境界故，能住持一切佛法者境界故，能於一切劫修菩薩行成滿大願海者境界故，能於一切法界海以清淨智光滅無明闇障者境界故，能以一念智慧光明普照一切三世方便海者境界故。我承佛力，今為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是處難知，諸天及人、一切二乘所不能測。何以故？此是住普賢菩薩行者境界故，住大悲藏者境界故，救護一切眾生者境界故，能淨一切三惡八難者境界故，能於一切佛剎中紹隆佛種不斷者境界故，能住持一切佛法者境界故，能於一切劫修菩薩行成滿大願海者境界故，能於一切法界海以清淨智光滅無明闇障者境界故，能以一念智慧光明普照一切三世方便海者境界故。我承佛力，今為汝說。

「善男子！乃往古世，過佛剎微塵數劫，爾時有劫，名：圓滿清淨，世界名：毘盧遮那大威德，有須彌山微塵數如來於中出現。其佛世界，以一切香王摩尼寶為體，眾寶莊嚴，住無垢光明摩尼王海上。其形正圓，淨穢合成，一切嚴具帳雲而覆其上，一切莊嚴摩尼輪山千匝圍遶。有十萬億那由他四天下皆妙莊嚴，或有四天下惡業眾生於中止住，或有四天下雜業眾生於中止住，或有四天下善根眾生於中止住，或有四天下一向清淨諸大菩薩之所止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世，過佛剎微塵數劫，爾時有劫，名：圓滿清淨，世界名：毘盧遮那大威德，有須彌山微塵數如來於中出現。其佛世界，以一切香王摩尼寶為體，眾寶莊嚴，住無垢光明摩尼王海上。其形正圓，淨穢合成，一切嚴具帳雲而覆其上，一切莊嚴摩尼輪山千匝圍遶。有十萬億那由他四天下皆妙莊嚴，或有四天下惡業眾生於中止住，或有四天下雜業眾生於中止住，或有四天下善根眾生於中止住，或有四天下一向清淨諸大菩薩之所止住。

「此界東際輪圍山側，有四天下，名：寶燈華幢。國界清淨，飲食豐足，不藉耕耘而生稻粱；宮殿樓閣悉皆奇妙；諸如意樹處處行列，種種香樹恒出香雲，種種鬘樹恒出鬘雲，種種華樹常雨妙華；種種寶樹出諸奇寶，無量色光周匝照耀；諸音樂樹出諸音樂，隨風吹動演妙音聲；日月光明摩尼寶王普照一切，晝夜受樂無時間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此界東際輪圍山側，有四天下，名：寶燈華幢。國界清淨，飲食豐足，不藉耕耘而生稻粱；宮殿樓閣悉皆奇妙；諸如意樹處處行列，種種香樹恒出香雲，種種鬘樹恒出鬘雲，種種華樹常雨妙華；種種寶樹出諸奇寶，無量色光周匝照耀；諸音樂樹出諸音樂，隨風吹動演妙音聲；日月光明摩尼寶王普照一切，晝夜受樂無時間斷。

「此四天下有百萬億那由他諸王國土，一一國土有千大河周匝圍遶，一一皆以妙華覆上，隨流漂動，出天樂音，一切寶樹列植其岸，種種珍奇以為嚴飾，舟船來往稱情戲樂。一一河間有百萬億城，一一城有百萬億那由他聚落；如是一切城邑、聚落，各有無量百千億那由他宮殿園林周匝圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此四天下有百萬億那由他諸王國土，一一國土有千大河周匝圍遶，一一皆以妙華覆上，隨流漂動，出天樂音，一切寶樹列植其岸，種種珍奇以為嚴飾，舟船來往稱情戲樂。一一河間有百萬億城，一一城有百萬億那由他聚落；如是一切城邑、聚落，各有無量百千億那由他宮殿園林周匝圍遶。

「此四天下閻浮提內，有一國土，名：寶華燈，安隱豐樂，人民熾盛；其中眾生，具行十善。有轉輪王於中出現，名：毘盧遮那妙寶蓮華髻，於蓮華中忽然化生，三十二相以為嚴好，七寶具足，王四天下，恒以正法教導群生。王有千子，端正勇健，能伏怨敵；百萬億那由他宮人、采女，皆悉與王同種善根、同修諸行、同時誕生，端正姝妙猶如天女，身真金色常放光明，諸毛孔中恒出妙香；良臣、猛將，具足十億。王有正妃，名：圓滿面，是王女寶，端正殊特，皮膚金色，目髮紺青，言同梵音，身有天香，常放光明照千由旬。其有一女，名：普智焰妙德眼，形體端嚴，色相殊美，眾生見者情無厭足。爾時，眾生壽命無量，或有不定而中夭者；種種形色、種種音聲、種種名字、種種族姓，愚、智、勇、怯、貧、富、苦、樂，無量品類皆悉不同。時，或有人語餘人言：『我身端正，汝形鄙陋。』作是語已，遞相毀辱，集不善業；以是業故，壽命、色力、一切樂事悉皆損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此四天下閻浮提內，有一國土，名：寶華燈，安隱豐樂，人民熾盛；其中眾生，具行十善。有轉輪王於中出現，名：毘盧遮那妙寶蓮華髻，於蓮華中忽然化生，三十二相以為嚴好，七寶具足，王四天下，恒以正法教導群生。王有千子，端正勇健，能伏怨敵；百萬億那由他宮人、采女，皆悉與王同種善根、同修諸行、同時誕生，端正姝妙猶如天女，身真金色常放光明，諸毛孔中恒出妙香；良臣、猛將，具足十億。王有正妃，名：圓滿面，是王女寶，端正殊特，皮膚金色，目髮紺青，言同梵音，身有天香，常放光明照千由旬。其有一女，名：普智焰妙德眼，形體端嚴，色相殊美，眾生見者情無厭足。爾時，眾生壽命無量，或有不定而中夭者；種種形色、種種音聲、種種名字、種種族姓，愚、智、勇、怯、貧、富、苦、樂，無量品類皆悉不同。時，或有人語餘人言：『我身端正，汝形鄙陋。』作是語已，遞相毀辱，集不善業；以是業故，壽命、色力、一切樂事悉皆損減。

「時，彼城北有菩提樹，名：普光法雲音幢，以念念出現一切如來道場莊嚴堅固摩尼王而為其根，一切摩尼以為其幹，眾雜妙寶以為其葉，次第分布，並相稱可，四方上下，圓滿莊嚴；放寶光明，出妙音聲，說一切如來甚深境界。於彼樹前，有一香池，名：寶華光明，演法雷音；妙寶為岸，百萬億那由他寶樹圍遶，一一樹形如菩提樹，眾寶瓔珞周匝垂下，無量樓閣皆寶所成，周遍道場以為嚴飾。彼香池內出大蓮華，名：普現三世一切如來莊嚴境界雲，須彌山微塵數佛於中出現。其第一佛，名：普智寶焰妙德幢，於此華上，最初得阿耨多羅三藐三菩提，無量千歲演說正法成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼城北有菩提樹，名：普光法雲音幢，以念念出現一切如來道場莊嚴堅固摩尼王而為其根，一切摩尼以為其幹，眾雜妙寶以為其葉，次第分布，並相稱可，四方上下，圓滿莊嚴；放寶光明，出妙音聲，說一切如來甚深境界。於彼樹前，有一香池，名：寶華光明，演法雷音；妙寶為岸，百萬億那由他寶樹圍遶，一一樹形如菩提樹，眾寶瓔珞周匝垂下，無量樓閣皆寶所成，周遍道場以為嚴飾。彼香池內出大蓮華，名：普現三世一切如來莊嚴境界雲，須彌山微塵數佛於中出現。其第一佛，名：普智寶焰妙德幢，於此華上，最初得阿耨多羅三藐三菩提，無量千歲演說正法成熟眾生。

「其彼如來未成佛時，十千年前，此大蓮華放淨光明，名：現諸神通成熟眾生；若有眾生遇斯光者，心自開悟，無所不了，知十千年後佛當出現。九千年前，放淨光明，名：一切眾生離垢燈；若有眾生遇斯光者，得清淨眼，見一切色，知九千年後佛當出現。八千年前，放大光明，名：一切眾生業果音；若有眾生遇斯光者，悉得自知諸業果報，知八千年後佛當出現。七千年前，放大光明，名：生一切善根音；若有眾生遇斯光者，一切諸根悉得圓滿，知七千年後佛當出現。六千年前，放大光明，名：佛不思議境界音；若有眾生遇斯光者，其心廣大，普得自在，知六千年後佛當出現。五千年前，放大光明，名：嚴淨一切佛剎音；若有眾生遇斯光者，悉見一切清淨佛土，知五千年後佛當出現。四千年前，放大光明，名：一切如來境界無差別燈；若有眾生遇斯光者，悉能往覲一切諸佛，知四千年後佛當出現。三千年前，放大光明，名：三世明燈；若有眾生遇斯光者，悉能現見一切如來諸本事海，知三千年後佛當出現。二千年前，放大光明，名：如來離翳智慧燈；若有眾生遇斯光者，則得普眼見一切如來神變、一切諸佛國土、一切世界眾生，知二千年後佛當出現。一千年前，放大光明，名：令一切眾生見佛集諸善根；若有眾生遇斯光者，則得成就見佛三昧，知一千年後佛當出現。次七日前，放大光明，名：一切眾生歡喜音；若有眾生遇斯光者，得普見諸佛生大歡喜，知七日後佛當出現。滿七日已，一切世界悉皆震動，純淨無染，念念普現十方一切清淨佛剎，亦現彼剎種種莊嚴；若有眾生根性淳熟，應見佛者，咸詣道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其彼如來未成佛時，十千年前，此大蓮華放淨光明，名：現諸神通成熟眾生；若有眾生遇斯光者，心自開悟，無所不了，知十千年後佛當出現。九千年前，放淨光明，名：一切眾生離垢燈；若有眾生遇斯光者，得清淨眼，見一切色，知九千年後佛當出現。八千年前，放大光明，名：一切眾生業果音；若有眾生遇斯光者，悉得自知諸業果報，知八千年後佛當出現。七千年前，放大光明，名：生一切善根音；若有眾生遇斯光者，一切諸根悉得圓滿，知七千年後佛當出現。六千年前，放大光明，名：佛不思議境界音；若有眾生遇斯光者，其心廣大，普得自在，知六千年後佛當出現。五千年前，放大光明，名：嚴淨一切佛剎音；若有眾生遇斯光者，悉見一切清淨佛土，知五千年後佛當出現。四千年前，放大光明，名：一切如來境界無差別燈；若有眾生遇斯光者，悉能往覲一切諸佛，知四千年後佛當出現。三千年前，放大光明，名：三世明燈；若有眾生遇斯光者，悉能現見一切如來諸本事海，知三千年後佛當出現。二千年前，放大光明，名：如來離翳智慧燈；若有眾生遇斯光者，則得普眼見一切如來神變、一切諸佛國土、一切世界眾生，知二千年後佛當出現。一千年前，放大光明，名：令一切眾生見佛集諸善根；若有眾生遇斯光者，則得成就見佛三昧，知一千年後佛當出現。次七日前，放大光明，名：一切眾生歡喜音；若有眾生遇斯光者，得普見諸佛生大歡喜，知七日後佛當出現。滿七日已，一切世界悉皆震動，純淨無染，念念普現十方一切清淨佛剎，亦現彼剎種種莊嚴；若有眾生根性淳熟，應見佛者，咸詣道場。

「爾時，彼世界中一切輪圍、一切須彌、一切諸山、一切大海、一切地、一切城、一切垣牆、一切宮殿、一切音樂、一切語言，皆出音聲，讚說一切諸佛如來神力境界；又出一切香雲、一切燒香雲、一切末香雲、一切香摩尼形像雲、一切寶焰雲、一切焰藏雲、一切摩尼衣雲、一切瓔珞雲、一切妙華雲、一切如來光明雲、一切如來圓光雲、一切音樂雲、一切如來願聲雲、一切如來言音海雲、一切如來相好雲，顯示如來出現世間不思議相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼世界中一切輪圍、一切須彌、一切諸山、一切大海、一切地、一切城、一切垣牆、一切宮殿、一切音樂、一切語言，皆出音聲，讚說一切諸佛如來神力境界；又出一切香雲、一切燒香雲、一切末香雲、一切香摩尼形像雲、一切寶焰雲、一切焰藏雲、一切摩尼衣雲、一切瓔珞雲、一切妙華雲、一切如來光明雲、一切如來圓光雲、一切音樂雲、一切如來願聲雲、一切如來言音海雲、一切如來相好雲，顯示如來出現世間不思議相。

「善男子！此普照三世一切如來莊嚴境界大寶蓮華王，有十佛剎微塵數蓮華周匝圍遶，諸蓮華內悉有摩尼寶藏師子之座，一一座上皆有菩薩結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此普照三世一切如來莊嚴境界大寶蓮華王，有十佛剎微塵數蓮華周匝圍遶，諸蓮華內悉有摩尼寶藏師子之座，一一座上皆有菩薩結跏趺坐。

「善男子！彼普智寶焰妙德幢王如來，於此成阿耨多羅三藐三菩提時，即於十方一切世界中成阿耨多羅三藐三菩提；隨眾生心，悉現其前為轉法輪。於一一世界，令無量眾生離惡道苦，令無量眾生得生天中，令無量眾生住於聲聞、辟支佛地，令無量眾生成就出離菩提之行，令無量眾生成就勇猛幢菩提之行，令無量眾生成就法光明菩提之行，令無量眾生成就清淨根菩提之行，令無量眾生成就平等力菩提之行，令無量眾生成就入法城菩提之行，令無量眾生成就遍至一切處不可壞神通力菩提之行，令無量眾生入普門方便道菩提之行，令無量眾生安住三昧門菩提之行，令無量眾生成就緣一切清淨境界菩提之行，令無量眾生發菩提心，令無量眾生住菩薩道，令無量眾生安住清淨波羅蜜道，令無量眾生住菩薩初地，令無量眾生住菩薩二地乃至十地，令無量眾生入於菩薩殊勝行願，令無量眾生安住普賢清淨行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼普智寶焰妙德幢王如來，於此成阿耨多羅三藐三菩提時，即於十方一切世界中成阿耨多羅三藐三菩提；隨眾生心，悉現其前為轉法輪。於一一世界，令無量眾生離惡道苦，令無量眾生得生天中，令無量眾生住於聲聞、辟支佛地，令無量眾生成就出離菩提之行，令無量眾生成就勇猛幢菩提之行，令無量眾生成就法光明菩提之行，令無量眾生成就清淨根菩提之行，令無量眾生成就平等力菩提之行，令無量眾生成就入法城菩提之行，令無量眾生成就遍至一切處不可壞神通力菩提之行，令無量眾生入普門方便道菩提之行，令無量眾生安住三昧門菩提之行，令無量眾生成就緣一切清淨境界菩提之行，令無量眾生發菩提心，令無量眾生住菩薩道，令無量眾生安住清淨波羅蜜道，令無量眾生住菩薩初地，令無量眾生住菩薩二地乃至十地，令無量眾生入於菩薩殊勝行願，令無量眾生安住普賢清淨行願。

「善男子！彼普智寶焰妙德幢如來，現如是不思議自在神力轉法輪時，於彼一一諸世界中，隨其所應，念念調伏無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼普智寶焰妙德幢如來，現如是不思議自在神力轉法輪時，於彼一一諸世界中，隨其所應，念念調伏無量眾生。

「時，普賢菩薩知寶華燈王城中眾生，自恃色貌及諸境界，而生憍慢陵蔑他人；化現妙身，端正殊特，往詣彼城，放大光明，普照一切，令彼聖王及諸妙寶、日月星宿、眾生身等一切光明悉皆不現，譬如日出眾景奪曜，亦如聚墨對閻浮金。時，諸眾生咸作是言：『此為是誰？為天？為梵？今放此光，令我等身所有光色皆不顯現。』種種思惟，無能解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，普賢菩薩知寶華燈王城中眾生，自恃色貌及諸境界，而生憍慢陵蔑他人；化現妙身，端正殊特，往詣彼城，放大光明，普照一切，令彼聖王及諸妙寶、日月星宿、眾生身等一切光明悉皆不現，譬如日出眾景奪曜，亦如聚墨對閻浮金。時，諸眾生咸作是言：『此為是誰？為天？為梵？今放此光，令我等身所有光色皆不顯現。』種種思惟，無能解了。

「爾時，普賢菩薩在彼輪王寶宮殿上虛空中住，而告之言：『大王當知，今汝國中，有佛興世，在普光明法雲音幢菩提樹下。』時，聖王女——蓮華妙眼，見普賢菩薩所現色身光明自在，及聞身上諸莊嚴具所出妙音，心生歡喜，作如是念：『願我所有一切善根，得如是身、如是莊嚴、如是相好、如是威儀、如是自在。今此大聖，能於眾生生死長夜黑闇之中放大光明，開示如來出興於世；願令於我亦得如是，為諸眾生作智光明，破彼所有無知黑闇。願我所在受生之處，常得不離此善知識。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，普賢菩薩在彼輪王寶宮殿上虛空中住，而告之言：『大王當知，今汝國中，有佛興世，在普光明法雲音幢菩提樹下。』時，聖王女——蓮華妙眼，見普賢菩薩所現色身光明自在，及聞身上諸莊嚴具所出妙音，心生歡喜，作如是念：『願我所有一切善根，得如是身、如是莊嚴、如是相好、如是威儀、如是自在。今此大聖，能於眾生生死長夜黑闇之中放大光明，開示如來出興於世；願令於我亦得如是，為諸眾生作智光明，破彼所有無知黑闇。願我所在受生之處，常得不離此善知識。』

「善男子！時，轉輪王與其寶女、千子、眷屬、大臣、輔佐、四種兵眾，及其城內無量人民，前後圍遶；以王神力，俱昇虛空，高一由旬，放大光明照四天下，普使一切咸得瞻仰，欲令眾生俱往見佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時，轉輪王與其寶女、千子、眷屬、大臣、輔佐、四種兵眾，及其城內無量人民，前後圍遶；以王神力，俱昇虛空，高一由旬，放大光明照四天下，普使一切咸得瞻仰，欲令眾生俱往見佛，以偈讚曰：

「『如來出世間， 普救諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來出世間， 普救諸群生，

汝等應速起， 往詣導師所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等應速起， 往詣導師所。

無量無數劫， 乃有佛興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 乃有佛興世，

演說深妙法， 饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說深妙法， 饒益一切眾。

佛觀諸世間， 顛倒常癡惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀諸世間， 顛倒常癡惑，

輪迴生死苦， 而起大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴生死苦， 而起大悲心。

無數億千劫， 修習菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億千劫， 修習菩提行，

為欲度眾生， 斯由大悲力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲度眾生， 斯由大悲力。

頭目手足等， 一切悉能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目手足等， 一切悉能捨，

為求菩提故， 如是無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求菩提故， 如是無量劫。

無量億千劫， 導師難可遇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億千劫， 導師難可遇；

見聞若承事， 一切無空過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞若承事， 一切無空過。

今當共汝等， 往觀調御尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當共汝等， 往觀調御尊，

坐於如來座， 降魔成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於如來座， 降魔成正覺。

瞻仰如來身， 放演無量光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰如來身， 放演無量光，

種種微妙色， 除滅一切暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種微妙色， 除滅一切暗。

一一毛孔中， 放光不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 放光不思議，

普照諸群生， 咸令大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照諸群生， 咸令大歡喜。

汝等咸應發， 廣大精進心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等咸應發， 廣大精進心，

詣彼如來所， 恭敬而供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣彼如來所， 恭敬而供養。』

「爾時，轉輪聖王說偈讚佛，開悟一切眾生已，從輪王善根，出十千種大供養雲，往詣道場，向如來所。所謂：一切寶蓋雲、一切華帳雲、一切寶衣雲、一切寶鈴網雲、一切香海雲、一切寶座雲、一切寶幢雲、一切宮殿雲、一切妙華雲、一切諸莊嚴具雲，於虛空中周遍嚴飾。到已，頂禮普智寶焰妙德幢王如來足，遶無量百千匝，即於佛前坐普照十方寶蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，轉輪聖王說偈讚佛，開悟一切眾生已，從輪王善根，出十千種大供養雲，往詣道場，向如來所。所謂：一切寶蓋雲、一切華帳雲、一切寶衣雲、一切寶鈴網雲、一切香海雲、一切寶座雲、一切寶幢雲、一切宮殿雲、一切妙華雲、一切諸莊嚴具雲，於虛空中周遍嚴飾。到已，頂禮普智寶焰妙德幢王如來足，遶無量百千匝，即於佛前坐普照十方寶蓮華座。

「時，轉輪王女——普智焰妙德眼，即解身上諸莊嚴具，持以散佛。時，莊嚴具於虛空中變成寶蓋，寶網垂下，龍王執持，一切宮殿於中間列；十種寶蓋周匝圍遶，形如樓閣，內外清淨，諸瓔珞雲及諸寶樹、香海摩尼以為莊嚴。於此蓋中，有菩提樹，枝葉榮茂，普覆法界，念念示現無量莊嚴。毘盧遮那如來坐此樹下，有不可說佛剎微塵數菩薩前後圍遶，皆從普賢行願出生，住諸菩薩無差別住，亦見有一切諸世間主，亦見如來自在神力，又見一切諸劫次第世界成壞，又亦見彼一切世界一切諸佛出興次第，又亦見彼一切世界一一皆有普賢菩薩供養於佛、調伏眾生，又亦見彼一切菩薩莫不皆在普賢身中，亦見自身在其身內，亦見其身在一切如來前、一切普賢前、一切菩薩前、一切眾生前，又亦見彼一切世界一一各有佛剎微塵數世界種種際畔、種種任持、種種形狀、種種體性、種種安布、種種莊嚴、種種清淨、種種莊嚴雲而覆其上、種種劫名、種種佛興、種種三世、種種方處、種種住法界、種種入法界、種種住虛空、種種如來菩提場、種種如來神通力、種種如來師子座、種種如來大眾海、種種如來眾差別、種種如來巧方便、種種如來轉法輪、種種如來妙音聲、種種如來言說海、種種如來契經雲；既見是已，其心清淨，生大歡喜。普智寶焰妙德幢王如來，為說修多羅，名：一切如來轉法輪，十佛剎微塵數修多羅而為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，轉輪王女——普智焰妙德眼，即解身上諸莊嚴具，持以散佛。時，莊嚴具於虛空中變成寶蓋，寶網垂下，龍王執持，一切宮殿於中間列；十種寶蓋周匝圍遶，形如樓閣，內外清淨，諸瓔珞雲及諸寶樹、香海摩尼以為莊嚴。於此蓋中，有菩提樹，枝葉榮茂，普覆法界，念念示現無量莊嚴。毘盧遮那如來坐此樹下，有不可說佛剎微塵數菩薩前後圍遶，皆從普賢行願出生，住諸菩薩無差別住，亦見有一切諸世間主，亦見如來自在神力，又見一切諸劫次第世界成壞，又亦見彼一切世界一切諸佛出興次第，又亦見彼一切世界一一皆有普賢菩薩供養於佛、調伏眾生，又亦見彼一切菩薩莫不皆在普賢身中，亦見自身在其身內，亦見其身在一切如來前、一切普賢前、一切菩薩前、一切眾生前，又亦見彼一切世界一一各有佛剎微塵數世界種種際畔、種種任持、種種形狀、種種體性、種種安布、種種莊嚴、種種清淨、種種莊嚴雲而覆其上、種種劫名、種種佛興、種種三世、種種方處、種種住法界、種種入法界、種種住虛空、種種如來菩提場、種種如來神通力、種種如來師子座、種種如來大眾海、種種如來眾差別、種種如來巧方便、種種如來轉法輪、種種如來妙音聲、種種如來言說海、種種如來契經雲；既見是已，其心清淨，生大歡喜。普智寶焰妙德幢王如來，為說修多羅，名：一切如來轉法輪，十佛剎微塵數修多羅而為眷屬。

「時，彼女人聞此經已，則得成就十千三昧門，其心柔軟，無有麁彊，如初受胎，如始誕生，如娑羅樹初始生芽。彼三昧心亦復如是，所謂：現見一切佛三昧、普照一切剎三昧、入一切三世門三昧、說一切佛法輪三昧、知一切佛願海三昧、開悟一切眾生令出生死苦三昧、常願破一切眾生闇三昧、常願滅一切眾生苦三昧、常願生一切眾生樂三昧、教化一切眾生不生疲厭三昧、一切菩薩無障礙幢三昧、普詣一切清淨佛剎三昧……。得如是等十千三昧已，復得妙定心、不動心、歡喜心、安慰心、廣大心、順善知識心、緣甚深一切智心、住廣大方便海心、捨離一切執著心、不住一切世間境界心、入如來境界心、普照一切色海心、無惱害心，無高倨心、無疲倦心、無退轉心、無懈怠心、思惟諸法自性心、安住一切法門海心、觀察一切法門海心、了知一切眾生海心、救護一切眾生海心、普照一切世界海心、普生一切佛願海心、悉破一切障山心、積集福德助道心、現見諸佛十力心、普照菩薩境界心、增長菩薩助道心、遍緣一切方海心。一心思惟普賢大願，發一切如來十佛剎微塵數願海：願嚴淨一切佛國，願調伏一切眾生，願遍知一切法界，願普入一切法界海，願於一切佛剎盡未來際劫修菩薩行，願盡未來際劫不捨一切菩薩行，願得親近一切如來，願得承事一切善友，願得供養一切諸佛，願於念念中修菩薩行增一切智無有間斷……。發如是等十佛剎微塵數願海，成就普賢所有大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼女人聞此經已，則得成就十千三昧門，其心柔軟，無有麁彊，如初受胎，如始誕生，如娑羅樹初始生芽。彼三昧心亦復如是，所謂：現見一切佛三昧、普照一切剎三昧、入一切三世門三昧、說一切佛法輪三昧、知一切佛願海三昧、開悟一切眾生令出生死苦三昧、常願破一切眾生闇三昧、常願滅一切眾生苦三昧、常願生一切眾生樂三昧、教化一切眾生不生疲厭三昧、一切菩薩無障礙幢三昧、普詣一切清淨佛剎三昧……。得如是等十千三昧已，復得妙定心、不動心、歡喜心、安慰心、廣大心、順善知識心、緣甚深一切智心、住廣大方便海心、捨離一切執著心、不住一切世間境界心、入如來境界心、普照一切色海心、無惱害心，無高倨心、無疲倦心、無退轉心、無懈怠心、思惟諸法自性心、安住一切法門海心、觀察一切法門海心、了知一切眾生海心、救護一切眾生海心、普照一切世界海心、普生一切佛願海心、悉破一切障山心、積集福德助道心、現見諸佛十力心、普照菩薩境界心、增長菩薩助道心、遍緣一切方海心。一心思惟普賢大願，發一切如來十佛剎微塵數願海：願嚴淨一切佛國，願調伏一切眾生，願遍知一切法界，願普入一切法界海，願於一切佛剎盡未來際劫修菩薩行，願盡未來際劫不捨一切菩薩行，願得親近一切如來，願得承事一切善友，願得供養一切諸佛，願於念念中修菩薩行增一切智無有間斷……。發如是等十佛剎微塵數願海，成就普賢所有大願。

「時，彼如來復為其女開示演說發心已來所集善根、所修妙行、所得大果，令其開悟成就如來所有願海，一心趣向一切智位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼如來復為其女開示演說發心已來所集善根、所修妙行、所得大果，令其開悟成就如來所有願海，一心趣向一切智位。

「善男子！復於此前，過十大劫，有世界，名：日輪光摩尼，佛號：因陀羅幢妙相。此妙眼女，於彼如來遺法之中，普賢菩薩勸其修補蓮華座上故壞佛像；既修補已而復彩畫，既彩畫已復寶莊嚴，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復於此前，過十大劫，有世界，名：日輪光摩尼，佛號：因陀羅幢妙相。此妙眼女，於彼如來遺法之中，普賢菩薩勸其修補蓮華座上故壞佛像；既修補已而復彩畫，既彩畫已復寶莊嚴，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！我念過去，由普賢菩薩善知識故，種此善根。從是已來，不墮惡趣，常於一切天王、人王種族中生，端正可喜，眾相圓滿，令人樂見，常見於佛，常得親近普賢菩薩；乃至於今，示導開悟，成熟於我，令生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我念過去，由普賢菩薩善知識故，種此善根。從是已來，不墮惡趣，常於一切天王、人王種族中生，端正可喜，眾相圓滿，令人樂見，常見於佛，常得親近普賢菩薩；乃至於今，示導開悟，成熟於我，令生歡喜。

「善男子！於意云何？爾時毘盧遮那藏妙寶蓮華髻轉輪聖王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是。時王妃圓滿面者，寂靜音海夜神是，今所住處去此不遠。時妙德眼童女者，即我身是。我於彼時，身為童女，普賢菩薩勸我修補蓮華座像，以為無上菩提因緣，令我發於阿耨多羅三藐三菩提心。我於彼時，初始發心；次復引導，令我得見妙德幢佛，解身瓔珞，散佛供養，見佛神力，聞佛說法，即得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。於念念中，見須彌山微塵數佛，亦見彼佛道場、眾會、清淨國土；我皆尊重，恭敬供養，聽聞說法，依教修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？爾時毘盧遮那藏妙寶蓮華髻轉輪聖王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是。時王妃圓滿面者，寂靜音海夜神是，今所住處去此不遠。時妙德眼童女者，即我身是。我於彼時，身為童女，普賢菩薩勸我修補蓮華座像，以為無上菩提因緣，令我發於阿耨多羅三藐三菩提心。我於彼時，初始發心；次復引導，令我得見妙德幢佛，解身瓔珞，散佛供養，見佛神力，聞佛說法，即得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門。於念念中，見須彌山微塵數佛，亦見彼佛道場、眾會、清淨國土；我皆尊重，恭敬供養，聽聞說法，依教修行。

「善男子！過彼毘盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已，次有世界，名：寶輪妙莊嚴，劫名：大光，有五百佛於中出現，我皆承事恭敬供養。其最初佛，名：大悲幢；初出家時，我為夜神，恭敬供養。次有佛出，名：金剛那羅延幢；我為轉輪王，恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：一切佛出現，十佛剎微塵數修多羅以為眷屬。次有佛出，名：金剛無礙德；我於彼時為轉輪王，恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：普照一切眾生根，須彌山微塵數修多羅而為眷屬；我皆受持。次有佛出，名：火焰山妙莊嚴；我於彼時為長者女；其佛為我說修多羅，名：普照三世藏，閻浮提微塵數修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：一切法海高勝王；我為阿脩羅王，恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：分別一切法界，五百修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：海嶽法光明；我為龍王女，雨如意摩尼寶雲而為供養；其佛為我說修多羅，名：增長歡喜海，百萬億修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：寶焰山燈；我為海神，雨寶蓮華雲恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：法界方便海光明，佛剎微塵數修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：功德海光明輪；我於彼時為五通仙，現大神通，六萬諸仙前後圍遶，雨香華雲而為供養；其佛為我說修多羅，名：無著法燈，六萬修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：毘盧遮那功德藏；我於彼時，為主地神，名：出生平等義，與無量地神俱，雨一切寶樹、一切摩尼藏、一切寶瓔珞雲而為供養；其佛為我說修多羅，名：出生一切如來智藏，無量修多羅而為眷屬；我皆聽聞，受持不忘。善男子！如是次第，其最後佛，名：充滿虛空法界妙德燈；我為妓女，名曰：美顏，見佛入城，歌舞供養；承佛神力，踊在空中，以千偈頌讚歎於佛；佛為於我，放眉間光，名：莊嚴法界大光明，遍觸我身；我蒙光已，即得解脫門，名：法界方便不退藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過彼毘盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已，次有世界，名：寶輪妙莊嚴，劫名：大光，有五百佛於中出現，我皆承事恭敬供養。其最初佛，名：大悲幢；初出家時，我為夜神，恭敬供養。次有佛出，名：金剛那羅延幢；我為轉輪王，恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：一切佛出現，十佛剎微塵數修多羅以為眷屬。次有佛出，名：金剛無礙德；我於彼時為轉輪王，恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：普照一切眾生根，須彌山微塵數修多羅而為眷屬；我皆受持。次有佛出，名：火焰山妙莊嚴；我於彼時為長者女；其佛為我說修多羅，名：普照三世藏，閻浮提微塵數修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：一切法海高勝王；我為阿脩羅王，恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：分別一切法界，五百修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：海嶽法光明；我為龍王女，雨如意摩尼寶雲而為供養；其佛為我說修多羅，名：增長歡喜海，百萬億修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：寶焰山燈；我為海神，雨寶蓮華雲恭敬供養；其佛為我說修多羅，名：法界方便海光明，佛剎微塵數修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：功德海光明輪；我於彼時為五通仙，現大神通，六萬諸仙前後圍遶，雨香華雲而為供養；其佛為我說修多羅，名：無著法燈，六萬修多羅而為眷屬；我皆聽聞，如法受持。次有佛出，名：毘盧遮那功德藏；我於彼時，為主地神，名：出生平等義，與無量地神俱，雨一切寶樹、一切摩尼藏、一切寶瓔珞雲而為供養；其佛為我說修多羅，名：出生一切如來智藏，無量修多羅而為眷屬；我皆聽聞，受持不忘。善男子！如是次第，其最後佛，名：充滿虛空法界妙德燈；我為妓女，名曰：美顏，見佛入城，歌舞供養；承佛神力，踊在空中，以千偈頌讚歎於佛；佛為於我，放眉間光，名：莊嚴法界大光明，遍觸我身；我蒙光已，即得解脫門，名：法界方便不退藏。

「善男子！此世界中，有如是等佛剎微塵數劫，一切如來於中出現；我皆承事，恭敬供養；彼諸如來所說正法，我皆憶念，乃至不忘一文一句。於彼一一諸如來所，稱揚讚歎一切佛法，為無量眾生廣作利益；於彼一一諸如來所，得一切智光明，現三世法界海，入一切普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此世界中，有如是等佛剎微塵數劫，一切如來於中出現；我皆承事，恭敬供養；彼諸如來所說正法，我皆憶念，乃至不忘一文一句。於彼一一諸如來所，稱揚讚歎一切佛法，為無量眾生廣作利益；於彼一一諸如來所，得一切智光明，現三世法界海，入一切普賢行。

「善男子！我依一切智光明故，於念念中見無量佛；既見佛已，先所未得、先所未見普賢諸行，悉得成滿。何以故？以得一切智光明故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我依一切智光明故，於念念中見無量佛；既見佛已，先所未得、先所未見普賢諸行，悉得成滿。何以故？以得一切智光明故。」

爾時，普救眾生夜神，欲重明此解脫義，承佛神力，為善財童子而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普救眾生夜神，欲重明此解脫義，承佛神力，為善財童子而說頌言：

「善財聽我說， 甚深難見法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財聽我說， 甚深難見法，

普照於三世， 一切差別門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照於三世， 一切差別門。

如我初發心， 專求佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我初發心， 專求佛功德，

所入諸解脫， 汝今應諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所入諸解脫， 汝今應諦聽。

我念過去世， 過剎微塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念過去世， 過剎微塵劫，

次前有一劫， 名圓滿清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次前有一劫， 名圓滿清淨。

是時有世界， 名為遍照燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有世界， 名為遍照燈，

須彌塵數佛， 於中出興世： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌塵數佛， 於中出興世：

初佛名智焰， 次佛名法幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛名智焰， 次佛名法幢，

第三法須彌， 第四德師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法須彌， 第四德師子，

第五寂靜王， 第六滅諸見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五寂靜王， 第六滅諸見，

第七高名稱， 第八大功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七高名稱， 第八大功德，

第九名勝日， 第十名月面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九名勝日， 第十名月面。

於此十佛所， 最初悟法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此十佛所， 最初悟法門。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

初名虛空處， 第二名普光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名虛空處， 第二名普光，

三名住諸方， 四名正念海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名住諸方， 四名正念海，

五名高勝光， 六名須彌雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五名高勝光， 六名須彌雲，

七名法焰佛， 八名山勝佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七名法焰佛， 八名山勝佛，

九名大悲華， 十名法界華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名大悲華， 十名法界華。

此十出現時， 第二悟法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十出現時， 第二悟法門。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

第一光幢佛， 第二智慧佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一光幢佛， 第二智慧佛，

第三心義佛， 第四德主佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三心義佛， 第四德主佛，

第五天慧佛， 第六慧王佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五天慧佛， 第六慧王佛，

第七勝智佛， 第八光王佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七勝智佛， 第八光王佛，

第九勇猛佛， 第十蓮華佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九勇猛佛， 第十蓮華佛。

於此十佛所， 第三悟法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此十佛所， 第三悟法門。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

第一寶焰山， 第二功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一寶焰山， 第二功德海，

第三法光明， 第四蓮華藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法光明， 第四蓮華藏，

第五眾生眼， 第六香光寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五眾生眼， 第六香光寶，

七須彌功德， 八乾闥婆王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七須彌功德， 八乾闥婆王，

第九摩尼藏， 第十寂靜色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九摩尼藏， 第十寂靜色。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

初佛廣大智， 次佛寶光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛廣大智， 次佛寶光明，

第三虛空雲， 第四殊勝相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三虛空雲， 第四殊勝相，

第五圓滿戒， 第六那羅延， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五圓滿戒， 第六那羅延，

第七須彌德， 第八功德輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七須彌德， 第八功德輪，

第九無勝幢， 第十大樹山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九無勝幢， 第十大樹山。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

第一娑羅藏， 第二世主身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一娑羅藏， 第二世主身，

第三高顯光， 第四金剛照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三高顯光， 第四金剛照，

第五地威力， 第六甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五地威力， 第六甚深法，

第七法慧音， 第八須彌幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法慧音， 第八須彌幢，

第九勝光明， 第十妙寶光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九勝光明， 第十妙寶光。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

第一梵光明， 第二虛空音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一梵光明， 第二虛空音，

第三法界身， 第四光明輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法界身， 第四光明輪，

第五智慧幢， 第六虛空燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五智慧幢， 第六虛空燈，

第七微妙德， 第八遍照光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七微妙德， 第八遍照光，

第九勝福光， 第十大悲雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九勝福光， 第十大悲雲。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

第一力光慧， 第二普現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一力光慧， 第二普現前，

第三高顯光， 第四光明身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三高顯光， 第四光明身，

第五法起佛， 第六寶相佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法起佛， 第六寶相佛，

第七速疾風， 第八勇猛幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七速疾風， 第八勇猛幢，

第九妙寶蓋， 第十照三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九妙寶蓋， 第十照三世。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

第一願海光， 第二金剛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一願海光， 第二金剛身，

第三須彌德， 第四念幢王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三須彌德， 第四念幢王，

第五功德慧， 第六智慧燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五功德慧， 第六智慧燈，

第七光明幢， 第八廣大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七光明幢， 第八廣大智，

第九法界智， 第十法海智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法界智， 第十法海智。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

初名布施法， 次名功德輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名布施法， 次名功德輪，

三名勝妙雲， 四名忍智燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名勝妙雲， 四名忍智燈，

五名寂靜音， 六名寂靜幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五名寂靜音， 六名寂靜幢，

七名世間燈， 八名深大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七名世間燈， 八名深大願，

九名無勝幢， 十名智焰海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名無勝幢， 十名智焰海。

從此後次第， 復有十佛出： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後次第， 復有十佛出：

初佛法自在， 二佛無礙慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛法自在， 二佛無礙慧，

三名意海慧， 四名眾妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名意海慧， 四名眾妙音，

五名自在施， 六名普現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五名自在施， 六名普現前，

七名隨樂身， 八名住勝德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七名隨樂身， 八名住勝德，

第九本性佛， 第十賢德佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九本性佛， 第十賢德佛。

須彌塵數劫， 此中所有佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌塵數劫， 此中所有佛，

普作世間燈， 我悉曾供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普作世間燈， 我悉曾供養。

佛剎微塵劫， 所有佛出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎微塵劫， 所有佛出現，

我皆曾供養， 入此解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆曾供養， 入此解脫門。

我於無量劫， 修行得此道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量劫， 修行得此道；

汝若能修行， 不久亦當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若能修行， 不久亦當得。

「善男子！我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫。如諸菩薩摩訶薩，集無邊行，生種種解，現種種身，具種種根，滿種種願，入種種三昧，起種種神變，能種種觀察法，入種種智慧門，得種種法光明；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫。如諸菩薩摩訶薩，集無邊行，生種種解，現種種身，具種種根，滿種種願，入種種三昧，起種種神變，能種種觀察法，入種種智慧門，得種種法光明；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！去此不遠，有主夜神，名：寂靜音海，坐摩尼光幢莊嚴蓮華座，百萬阿僧祇主夜神前後圍遶。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！去此不遠，有主夜神，名：寂靜音海，坐摩尼光幢莊嚴蓮華座，百萬阿僧祇主夜神前後圍遶。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。