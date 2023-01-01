大方廣佛華嚴經卷第六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十九

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之十

爾時，善財童子了知彼婆珊婆演底夜神初發菩提心所生菩薩藏、所發菩薩願、所淨菩薩度、所入菩薩地、所修菩薩行、所行出離道、一切智光海、普救眾生心、普遍大悲雲、於一切佛剎盡未來際常能出生普賢行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子了知彼婆珊婆演底夜神初發菩提心所生菩薩藏、所發菩薩願、所淨菩薩度、所入菩薩地、所修菩薩行、所行出離道、一切智光海、普救眾生心、普遍大悲雲、於一切佛剎盡未來際常能出生普賢行願。

漸次遊行，至普德淨光夜神所，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何修行菩薩地？云何出生菩薩地？云何成就菩薩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至普德淨光夜神所，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何修行菩薩地？云何出生菩薩地？云何成就菩薩地？」

夜神答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神答言：

「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復問於菩薩地修行、出生及以成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復問於菩薩地修行、出生及以成就。

「善男子！菩薩成就十法，能圓滿菩薩行。何者為十？一者，得清淨三昧，常見一切佛；二者，得清淨眼，常觀一切佛相好莊嚴；三者，知一切如來無量無邊功德大海；四者，知等法界無量諸佛法光明海；五者，知一切如來，一一毛孔放等眾生數大光明海，利益無量一切眾生；六者，見一切如來，一一毛孔出一切寶色光明焰海；七者，於念念中出現一切佛變化海充滿法界，究竟一切諸佛境界調伏眾生；八者，得佛音聲同一切眾生言音海，轉三世一切佛法輪；九者，知一切佛無邊名號海；十者，知一切佛調伏眾生不思議自在力。善男子！菩薩成就此十種法，則能圓滿菩薩諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩成就十法，能圓滿菩薩行。何者為十？一者，得清淨三昧，常見一切佛；二者，得清淨眼，常觀一切佛相好莊嚴；三者，知一切如來無量無邊功德大海；四者，知等法界無量諸佛法光明海；五者，知一切如來，一一毛孔放等眾生數大光明海，利益無量一切眾生；六者，見一切如來，一一毛孔出一切寶色光明焰海；七者，於念念中出現一切佛變化海充滿法界，究竟一切諸佛境界調伏眾生；八者，得佛音聲同一切眾生言音海，轉三世一切佛法輪；九者，知一切佛無邊名號海；十者，知一切佛調伏眾生不思議自在力。善男子！菩薩成就此十種法，則能圓滿菩薩諸行。

「善男子！我得菩薩解脫，名：寂靜禪定樂普遊步。普見三世一切諸佛，亦見彼佛清淨國土、道場、眾會、神通、名號、說法、壽命、言音、身相，種種不同，悉皆明覩而無取著。何以故？知諸如來非去，世趣永滅故；非來，體性無生故；非生，法身平等故；非滅，無有生相故；非實，住如幻法故；非妄，利益眾生故；非遷，超過生死故；非壞，性常不變故；一相，言語悉離故；無相，性相本空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：寂靜禪定樂普遊步。普見三世一切諸佛，亦見彼佛清淨國土、道場、眾會、神通、名號、說法、壽命、言音、身相，種種不同，悉皆明覩而無取著。何以故？知諸如來非去，世趣永滅故；非來，體性無生故；非生，法身平等故；非滅，無有生相故；非實，住如幻法故；非妄，利益眾生故；非遷，超過生死故；非壞，性常不變故；一相，言語悉離故；無相，性相本空故。

「善男子！我如是了知一切如來時，於菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，分明了達，成就增長，思惟觀察，堅固莊嚴，不起一切妄想分別，大悲救護一切眾生，一心不動，修習初禪；息一切意業，攝一切眾生，智力勇猛，喜心悅豫，修第二禪；思惟一切眾生自性，厭離生死，修第三禪；悉能息滅一切眾生眾苦熱惱，修第四禪。增長圓滿一切智願，出生一切諸三昧海，入諸菩薩解脫海門，遊戲一切神通，成就一切變化，以清淨智普入法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我如是了知一切如來時，於菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，分明了達，成就增長，思惟觀察，堅固莊嚴，不起一切妄想分別，大悲救護一切眾生，一心不動，修習初禪；息一切意業，攝一切眾生，智力勇猛，喜心悅豫，修第二禪；思惟一切眾生自性，厭離生死，修第三禪；悉能息滅一切眾生眾苦熱惱，修第四禪。增長圓滿一切智願，出生一切諸三昧海，入諸菩薩解脫海門，遊戲一切神通，成就一切變化，以清淨智普入法界。

「善男子！我修此解脫時，以種種方便成就眾生。所謂：於在家放逸眾生，令生不淨想、可厭想、疲勞想、逼迫想、繫縛想、羅剎想、無常想、苦想、無我想、空想、無生想、不自在想、老病死想。自於五欲不生樂著，亦勸眾生不著欲樂，唯住法樂，出離於家，入於非家。若有眾生住於空閑，我為止息諸惡音聲，於靜夜時為說深法，與順行緣，開出家門，示正道路，為作光明，除其闇障，滅其怖畏，讚出家業，歎佛、法、僧及善知識具諸功德，亦歎親近善知識行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我修此解脫時，以種種方便成就眾生。所謂：於在家放逸眾生，令生不淨想、可厭想、疲勞想、逼迫想、繫縛想、羅剎想、無常想、苦想、無我想、空想、無生想、不自在想、老病死想。自於五欲不生樂著，亦勸眾生不著欲樂，唯住法樂，出離於家，入於非家。若有眾生住於空閑，我為止息諸惡音聲，於靜夜時為說深法，與順行緣，開出家門，示正道路，為作光明，除其闇障，滅其怖畏，讚出家業，歎佛、法、僧及善知識具諸功德，亦歎親近善知識行。

「復次，善男子！我修解脫時，令諸眾生，不生非法貪，不起邪分別，不作諸罪業。若已作者，皆令止息；若未生善法，未修波羅蜜行，未求一切智，未起大慈悲，未造人天業，皆令其生；若已生者，令其增長。我與如是順道因緣，乃至令成一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我修解脫時，令諸眾生，不生非法貪，不起邪分別，不作諸罪業。若已作者，皆令止息；若未生善法，未修波羅蜜行，未求一切智，未起大慈悲，未造人天業，皆令其生；若已生者，令其增長。我與如是順道因緣，乃至令成一切智智。

「善男子！我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門。如諸菩薩摩訶薩，具足普賢所有行願，了達一切無邊法界，常能增長一切善根，照見一切如來十力，住於一切如來境界，恒處生死，心無障礙，疾能滿足一切智願，普能往詣一切世界，悉能觀見一切諸佛，遍能聽受一切佛法，能破一切眾生癡闇，能於生死大夜之中出生一切智慧光明；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門。如諸菩薩摩訶薩，具足普賢所有行願，了達一切無邊法界，常能增長一切善根，照見一切如來十力，住於一切如來境界，恒處生死，心無障礙，疾能滿足一切智願，普能往詣一切世界，悉能觀見一切諸佛，遍能聽受一切佛法，能破一切眾生癡闇，能於生死大夜之中出生一切智慧光明；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！去此不遠，於菩提場右邊，有一夜神，名：喜目觀察眾生。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！去此不遠，於菩提場右邊，有一夜神，名：喜目觀察眾生。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

爾時，普德淨光夜神，欲重宣此解脫義，為善財童子而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普德淨光夜神，欲重宣此解脫義，為善財童子而說頌曰：

「若有信解心， 盡見三世佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有信解心， 盡見三世佛；

彼人眼清淨， 能入諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人眼清淨， 能入諸佛海。

汝觀諸佛身， 清淨相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀諸佛身， 清淨相莊嚴，

一念神通力， 法界悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念神通力， 法界悉充滿。

盧舍那如來， 道場成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那如來， 道場成正覺，

一切法界中， 轉於淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界中， 轉於淨法輪。

如來知法性， 寂滅無有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知法性， 寂滅無有二，

清淨相嚴身， 遍示諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨相嚴身， 遍示諸世間。

佛身不思議， 法界悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身不思議， 法界悉充滿，

普現一切剎， 一切無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現一切剎， 一切無不見。

佛身常光明， 一切剎塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身常光明， 一切剎塵等，

種種清淨色， 念念遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種清淨色， 念念遍法界。

如來一毛孔， 放不思議光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一毛孔， 放不思議光，

普照諸群生， 令其煩惱滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照諸群生， 令其煩惱滅。

如來一毛孔， 出生無盡化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一毛孔， 出生無盡化，

充遍於法界， 除滅眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充遍於法界， 除滅眾生苦。

佛演一妙音， 隨類皆令解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛演一妙音， 隨類皆令解，

普雨廣大法， 使發菩提意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨廣大法， 使發菩提意。

佛昔修諸行， 已曾攝受我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔修諸行， 已曾攝受我，

故得見如來， 普現一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故得見如來， 普現一切剎。

諸佛出世間， 量等眾生數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出世間， 量等眾生數，

種種解脫境， 非我所能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種解脫境， 非我所能知。

一切諸菩薩， 入佛一毛孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 入佛一毛孔，

如是妙解脫， 非我所能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是妙解脫， 非我所能知。

此近有夜神， 名喜目觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此近有夜神， 名喜目觀察，

汝應往詣彼， 問修菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應往詣彼， 問修菩薩行。」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子敬善知識教，行善知識語，作如是念：「善知識者，難見難遇；見善知識，令心不散亂；見善知識，破障礙山；見善知識，入大悲海救護眾生；見善知識，得智慧光普照法界；見善知識，悉能修行一切智道；見善知識，普能覩見十方佛海；見善知識，得見諸佛轉於法輪憶持不忘。」作是念已，發意欲詣喜目觀察眾生夜神所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子敬善知識教，行善知識語，作如是念：「善知識者，難見難遇；見善知識，令心不散亂；見善知識，破障礙山；見善知識，入大悲海救護眾生；見善知識，得智慧光普照法界；見善知識，悉能修行一切智道；見善知識，普能覩見十方佛海；見善知識，得見諸佛轉於法輪憶持不忘。」作是念已，發意欲詣喜目觀察眾生夜神所。

時，喜目神加善財童子，令知親近善知識，能生諸善根，增長成熟。所謂：令知親近善知識，能修助道具；令知親近善知識，能起勇猛心；令知親近善知識，能作難壞業；令知親近善知識，能得難伏力；令知親近善知識，能入無邊方；令知親近善知識，能久遠修行；令知親近善知識，能辦無邊業；令知親近善知識，能行無量道；令知親近善知識，能得速疾力普詣諸剎；令知親近善知識，能不離本處遍至十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，喜目神加善財童子，令知親近善知識，能生諸善根，增長成熟。所謂：令知親近善知識，能修助道具；令知親近善知識，能起勇猛心；令知親近善知識，能作難壞業；令知親近善知識，能得難伏力；令知親近善知識，能入無邊方；令知親近善知識，能久遠修行；令知親近善知識，能辦無邊業；令知親近善知識，能行無量道；令知親近善知識，能得速疾力普詣諸剎；令知親近善知識，能不離本處遍至十方。

時，善財童子遽發是念：「由親近善知識，能勇猛勤修一切智道；由親近善知識，能速疾出生諸大願海；由親近善知識，能為一切眾生，盡未來劫受無邊苦；由親近善知識，能被大精進甲，於一微塵中說法聲遍法界；由親近善知識，能速往詣一切方海；由親近善知識，於一毛道，盡未來劫修菩薩行；由親近善知識，於念念中行菩薩行，究竟安住一切智地；由親近善知識，能入三世一切如來自在神力諸莊嚴道；由親近善知識，能常遍入諸法界門；由親近善知識，常緣法界未曾動出，而能遍往十方國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子遽發是念：「由親近善知識，能勇猛勤修一切智道；由親近善知識，能速疾出生諸大願海；由親近善知識，能為一切眾生，盡未來劫受無邊苦；由親近善知識，能被大精進甲，於一微塵中說法聲遍法界；由親近善知識，能速往詣一切方海；由親近善知識，於一毛道，盡未來劫修菩薩行；由親近善知識，於念念中行菩薩行，究竟安住一切智地；由親近善知識，能入三世一切如來自在神力諸莊嚴道；由親近善知識，能常遍入諸法界門；由親近善知識，常緣法界未曾動出，而能遍往十方國土。」

爾時，善財童子發是念已，即詣喜目觀察眾生夜神所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子發是念已，即詣喜目觀察眾生夜神所。

見彼夜神在於如來眾會道場，坐蓮華藏師子之座，入大勢力普喜幢解脫，於其身上一一毛孔，出無量種變化身雲，隨其所應，以妙言音而為說法，普攝無量一切眾生，皆令歡喜而得利益。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼夜神在於如來眾會道場，坐蓮華藏師子之座，入大勢力普喜幢解脫，於其身上一一毛孔，出無量種變化身雲，隨其所應，以妙言音而為說法，普攝無量一切眾生，皆令歡喜而得利益。所謂：

出無量化身雲，充滿十方一切世界，說諸菩薩行檀波羅蜜，於一切事皆無戀著，於一切眾生普皆施與；其心平等，無有輕慢，內外悉施，難捨能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出無量化身雲，充滿十方一切世界，說諸菩薩行檀波羅蜜，於一切事皆無戀著，於一切眾生普皆施與；其心平等，無有輕慢，內外悉施，難捨能捨。

又出等眾生數無量化身雲，充滿法界，普現一切眾生之前，說持淨戒無有缺犯，修諸苦行皆悉具足，於諸世間無有所依，於諸境界無所愛著，說在生死輪迴往返，說諸人天盛衰苦樂，說諸境界皆是不淨，說一切法皆是無常，說一切行悉苦無味，令諸世間捨離顛倒，住諸佛境持如來戒。如是演說種種戒行，戒香普熏，令諸眾生悉得成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出等眾生數無量化身雲，充滿法界，普現一切眾生之前，說持淨戒無有缺犯，修諸苦行皆悉具足，於諸世間無有所依，於諸境界無所愛著，說在生死輪迴往返，說諸人天盛衰苦樂，說諸境界皆是不淨，說一切法皆是無常，說一切行悉苦無味，令諸世間捨離顛倒，住諸佛境持如來戒。如是演說種種戒行，戒香普熏，令諸眾生悉得成熟。

又出等眾生數種種身雲，說能忍受一切眾苦，所謂：割截、捶楚、訶罵、欺辱，其心泰然，不動不亂；於一切行不卑不高，於諸眾生不起我慢，於諸法性安住忍受；說菩提心無有窮盡，心無盡故智亦無盡，普斷一切眾生煩惱；說諸眾生卑賤醜陋不具足身，令生厭離；讚諸如來清淨妙色無上之身，令生欣樂。如是方便，成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出等眾生數種種身雲，說能忍受一切眾苦，所謂：割截、捶楚、訶罵、欺辱，其心泰然，不動不亂；於一切行不卑不高，於諸眾生不起我慢，於諸法性安住忍受；說菩提心無有窮盡，心無盡故智亦無盡，普斷一切眾生煩惱；說諸眾生卑賤醜陋不具足身，令生厭離；讚諸如來清淨妙色無上之身，令生欣樂。如是方便，成熟眾生。

又出等眾生界種種身雲，隨諸眾生心之所樂，說勇猛精進，修一切智助道之法；勇猛精進，降伏魔怨；勇猛精進，發菩提心，不動不退；勇猛精進，度一切眾生，出生死海；勇猛精進，除滅一切惡道諸難；勇猛精進，壞無智山；勇猛精進，供養一切諸佛如來不生疲厭；勇猛精進，受持一切諸佛法輪；勇猛精進，壞散一切諸障礙山；勇猛精進，教化成熟一切眾生；勇猛精進，嚴淨一切諸佛國土。如是方便，成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出等眾生界種種身雲，隨諸眾生心之所樂，說勇猛精進，修一切智助道之法；勇猛精進，降伏魔怨；勇猛精進，發菩提心，不動不退；勇猛精進，度一切眾生，出生死海；勇猛精進，除滅一切惡道諸難；勇猛精進，壞無智山；勇猛精進，供養一切諸佛如來不生疲厭；勇猛精進，受持一切諸佛法輪；勇猛精進，壞散一切諸障礙山；勇猛精進，教化成熟一切眾生；勇猛精進，嚴淨一切諸佛國土。如是方便，成熟眾生。

又出種種無量身雲，以種種方便，令諸眾生，心生歡喜，捨離惡意，厭一切欲；為說慚愧，令諸眾生藏護諸根；為說無上清淨梵行；為說欲界是魔境界，令生恐怖；為現不樂世間欲樂，住於法樂，隨其次第，入諸禪定諸三昧樂，令思惟觀察，除滅一切所有煩惱；又為演說一切菩薩諸三昧海神力變現自在遊戲，令諸眾生歡喜適悅，離諸憂怖，其心清淨，諸根猛利，愛重於法，修習增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出種種無量身雲，以種種方便，令諸眾生，心生歡喜，捨離惡意，厭一切欲；為說慚愧，令諸眾生藏護諸根；為說無上清淨梵行；為說欲界是魔境界，令生恐怖；為現不樂世間欲樂，住於法樂，隨其次第，入諸禪定諸三昧樂，令思惟觀察，除滅一切所有煩惱；又為演說一切菩薩諸三昧海神力變現自在遊戲，令諸眾生歡喜適悅，離諸憂怖，其心清淨，諸根猛利，愛重於法，修習增長。

又出等眾生界種種身雲，為說往詣十方國土，供養諸佛及以師長、真善知識，受持一切諸佛法輪精勤不懈；又為演說、稱讚一切諸如來海，觀察一切諸法門海，顯示一切諸法性相，開闡一切諸三昧門，開智慧境界，竭一切眾生疑海；示智慧金剛，壞一切眾生見山；昇智慧日輪，破一切眾生癡闇。皆令歡喜，成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出等眾生界種種身雲，為說往詣十方國土，供養諸佛及以師長、真善知識，受持一切諸佛法輪精勤不懈；又為演說、稱讚一切諸如來海，觀察一切諸法門海，顯示一切諸法性相，開闡一切諸三昧門，開智慧境界，竭一切眾生疑海；示智慧金剛，壞一切眾生見山；昇智慧日輪，破一切眾生癡闇。皆令歡喜，成一切智。

又出等眾生界種種身雲，普詣一切眾生之前，隨其所應，以種種言辭而為說法；或說世間神通福力；或說三界皆是可怖，令其不作世間業行，離三界處，出見稠林；或為稱讚一切智道，令其超越二乘之地；或為演說不住生死、不住涅槃，令其不著有為、無為；或為演說住於天宮乃至道場，令其欣樂發菩提意。如是方便，教化眾生，皆令究竟得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出等眾生界種種身雲，普詣一切眾生之前，隨其所應，以種種言辭而為說法；或說世間神通福力；或說三界皆是可怖，令其不作世間業行，離三界處，出見稠林；或為稱讚一切智道，令其超越二乘之地；或為演說不住生死、不住涅槃，令其不著有為、無為；或為演說住於天宮乃至道場，令其欣樂發菩提意。如是方便，教化眾生，皆令究竟得一切智。

又出一切世界微塵數身雲，普詣一切眾生之前，念念中，示普賢菩薩一切行願；念念中，示清淨大願充滿法界；念念中，示嚴淨一切世界海；念念中，示供養一切如來海；念念中，示入一切法門海；念念中，示入一切世界海、微塵數世界海；念念中，示於一切剎盡未來劫清淨修行一切智道；念念中，示入如來力；念念中，示入一切三世方便海；念念中，示往一切剎現種種神通變化；念念中，示諸菩薩一切行願，令一切眾生住一切智。如是所作，恒無休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出一切世界微塵數身雲，普詣一切眾生之前，念念中，示普賢菩薩一切行願；念念中，示清淨大願充滿法界；念念中，示嚴淨一切世界海；念念中，示供養一切如來海；念念中，示入一切法門海；念念中，示入一切世界海、微塵數世界海；念念中，示於一切剎盡未來劫清淨修行一切智道；念念中，示入如來力；念念中，示入一切三世方便海；念念中，示往一切剎現種種神通變化；念念中，示諸菩薩一切行願，令一切眾生住一切智。如是所作，恒無休息。

又出等一切眾生心數身雲，普詣一切眾生之前，說諸菩薩集一切智助道之法無邊際力、求一切智不破壞力、無窮盡力、修無上行不退轉力、無間斷力、於生死法無染著力、能破一切諸魔眾力、遠離一切煩惱垢力、能破一切業障山力、住一切劫修大悲行無疲倦力、震動一切諸佛國土令一切眾生生歡喜力、能破一切諸外道力、普於世間轉法輪力。以如是等方便成熟，令諸眾生至一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出等一切眾生心數身雲，普詣一切眾生之前，說諸菩薩集一切智助道之法無邊際力、求一切智不破壞力、無窮盡力、修無上行不退轉力、無間斷力、於生死法無染著力、能破一切諸魔眾力、遠離一切煩惱垢力、能破一切業障山力、住一切劫修大悲行無疲倦力、震動一切諸佛國土令一切眾生生歡喜力、能破一切諸外道力、普於世間轉法輪力。以如是等方便成熟，令諸眾生至一切智。

又出等一切眾生心數無量變化色身雲，普詣十方無量世界，隨眾生心，演說一切菩薩智行。所謂：說入一切眾生界海智，說入一切眾生心海智，說入一切眾生根海智，說入一切眾生行海智，說度一切眾生未曾失時智，說出一切法界音聲智，說念念遍一切法界海智，說念念知一切世界海壞智，說念念知一切世界海成住莊嚴差別智，說念念自在親近供養一切如來聽受法輪智。示現如是智波羅蜜，令諸眾生，皆大歡喜，調暢適悅，其心清淨，生決定解，求一切智無有退轉。如說菩薩諸波羅蜜成熟眾生，如是宣說一切菩薩種種行法而為利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又出等一切眾生心數無量變化色身雲，普詣十方無量世界，隨眾生心，演說一切菩薩智行。所謂：說入一切眾生界海智，說入一切眾生心海智，說入一切眾生根海智，說入一切眾生行海智，說度一切眾生未曾失時智，說出一切法界音聲智，說念念遍一切法界海智，說念念知一切世界海壞智，說念念知一切世界海成住莊嚴差別智，說念念自在親近供養一切如來聽受法輪智。示現如是智波羅蜜，令諸眾生，皆大歡喜，調暢適悅，其心清淨，生決定解，求一切智無有退轉。如說菩薩諸波羅蜜成熟眾生，如是宣說一切菩薩種種行法而為利益。

復於一一諸毛孔中，出無量種眾生身雲。所謂：出與色究竟天、善現天、善見天、無熱天、無煩天相似身雲，出少廣、廣果、福生、無雲天相似身雲，出遍淨、無量淨、少淨天相似身雲，出光音、無量光、少光天相似身雲，出大梵、梵輔、梵眾天相似身雲，出自在天、化樂天、兜率陀天、須夜摩天、忉利天及其采女、諸天子眾相似身雲，出提頭賴吒乾闥婆王、乾闥婆子、乾闥婆女相似身雲，出毘樓勒叉、鳩槃荼王、鳩槃荼子、鳩槃荼女相似身雲，出毘樓博叉龍王、龍子、龍女相似身雲，出毘沙門夜叉王、夜叉子、夜叉女相似身雲，出大樹緊那羅王、善慧摩睺羅伽王、大速疾力迦樓羅王、羅睺阿脩羅王、閻羅法王及其子、其女相似身雲，出諸人王及其子、其女相似身雲，出聲聞、獨覺及諸佛眾相似身雲，出地神、水神、火神、風神、河神、海神、山神、樹神乃至晝、夜、主方神等相似身雲。周遍十方，充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於一一諸毛孔中，出無量種眾生身雲。所謂：出與色究竟天、善現天、善見天、無熱天、無煩天相似身雲，出少廣、廣果、福生、無雲天相似身雲，出遍淨、無量淨、少淨天相似身雲，出光音、無量光、少光天相似身雲，出大梵、梵輔、梵眾天相似身雲，出自在天、化樂天、兜率陀天、須夜摩天、忉利天及其采女、諸天子眾相似身雲，出提頭賴吒乾闥婆王、乾闥婆子、乾闥婆女相似身雲，出毘樓勒叉、鳩槃荼王、鳩槃荼子、鳩槃荼女相似身雲，出毘樓博叉龍王、龍子、龍女相似身雲，出毘沙門夜叉王、夜叉子、夜叉女相似身雲，出大樹緊那羅王、善慧摩睺羅伽王、大速疾力迦樓羅王、羅睺阿脩羅王、閻羅法王及其子、其女相似身雲，出諸人王及其子、其女相似身雲，出聲聞、獨覺及諸佛眾相似身雲，出地神、水神、火神、風神、河神、海神、山神、樹神乃至晝、夜、主方神等相似身雲。周遍十方，充滿法界。

於彼一切眾生之前，現種種聲。所謂：風輪聲、水輪聲、火焰聲、海潮聲、地震聲、大山相擊聲、天城震動聲、摩尼相擊聲、天王聲、龍王聲、夜叉王聲、乾闥婆王聲、阿脩羅王聲、迦樓羅王聲、緊那羅王聲、摩睺羅伽王聲、人王聲、梵王聲、天女歌詠聲、諸天音樂聲、摩尼寶王聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切眾生之前，現種種聲。所謂：風輪聲、水輪聲、火焰聲、海潮聲、地震聲、大山相擊聲、天城震動聲、摩尼相擊聲、天王聲、龍王聲、夜叉王聲、乾闥婆王聲、阿脩羅王聲、迦樓羅王聲、緊那羅王聲、摩睺羅伽王聲、人王聲、梵王聲、天女歌詠聲、諸天音樂聲、摩尼寶王聲。

以如是等種種音聲，說喜目觀察眾生夜神從初發心所集功德。所謂：承事一切諸善知識，親近諸佛，修行善法；行檀波羅蜜，難捨能捨；行尸波羅蜜，棄捨王位、宮殿、眷屬，出家學道；行羼提波羅蜜，能忍世間一切苦事，及以菩薩所修苦行、所持正法，皆悉堅固，其心不動，亦能忍受一切眾生於己身心惡作惡說，忍一切業皆不失壞，忍一切法生決定解，忍諸法性能諦思惟；行精進波羅蜜，起一切智行，成一切佛法；行禪波羅蜜，其禪波羅蜜所有資具、所有修習、所有成就、所有清淨、所有起三昧神通、所有入三昧海門，皆悉顯示；行般若波羅蜜，其般若波羅蜜所有資具，所有清淨、大智慧日、大智慧雲、大智慧藏、大智慧門，皆悉顯示；行方便波羅蜜，其方便波羅蜜所有資具、所有修行、所有體性、所有理趣、所有清淨、所有相應事，皆悉顯示；行願波羅蜜，其願波羅蜜所有體性、所有成就、所有修習、所有相應事，皆悉顯示；行力波羅蜜，其力波羅蜜所有資具、所有因緣、所有理趣、所有演說、所有相應事，皆悉顯示；行智波羅蜜，其智波羅蜜所有資具、所有體性、所有成就、所有清淨、所有處所、所有增長、所有深入、所有光明、所有顯示、所有理趣、所有相應事、所有揀擇、所有行相、所有相應法，所有所攝法、所知法、所知業、所知剎、所知劫、所知世、所知佛出現、所知佛、所知菩薩，所知菩薩心、菩薩位、菩薩資具、菩薩發趣、菩薩迴向、菩薩大願、菩薩法輪、菩薩揀擇法、菩薩法海、菩薩法門海、菩薩法旋流、菩薩法理趣，如是等智波羅蜜相應境界，皆悉顯示，成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是等種種音聲，說喜目觀察眾生夜神從初發心所集功德。所謂：承事一切諸善知識，親近諸佛，修行善法；行檀波羅蜜，難捨能捨；行尸波羅蜜，棄捨王位、宮殿、眷屬，出家學道；行羼提波羅蜜，能忍世間一切苦事，及以菩薩所修苦行、所持正法，皆悉堅固，其心不動，亦能忍受一切眾生於己身心惡作惡說，忍一切業皆不失壞，忍一切法生決定解，忍諸法性能諦思惟；行精進波羅蜜，起一切智行，成一切佛法；行禪波羅蜜，其禪波羅蜜所有資具、所有修習、所有成就、所有清淨、所有起三昧神通、所有入三昧海門，皆悉顯示；行般若波羅蜜，其般若波羅蜜所有資具，所有清淨、大智慧日、大智慧雲、大智慧藏、大智慧門，皆悉顯示；行方便波羅蜜，其方便波羅蜜所有資具、所有修行、所有體性、所有理趣、所有清淨、所有相應事，皆悉顯示；行願波羅蜜，其願波羅蜜所有體性、所有成就、所有修習、所有相應事，皆悉顯示；行力波羅蜜，其力波羅蜜所有資具、所有因緣、所有理趣、所有演說、所有相應事，皆悉顯示；行智波羅蜜，其智波羅蜜所有資具、所有體性、所有成就、所有清淨、所有處所、所有增長、所有深入、所有光明、所有顯示、所有理趣、所有相應事、所有揀擇、所有行相、所有相應法，所有所攝法、所知法、所知業、所知剎、所知劫、所知世、所知佛出現、所知佛、所知菩薩，所知菩薩心、菩薩位、菩薩資具、菩薩發趣、菩薩迴向、菩薩大願、菩薩法輪、菩薩揀擇法、菩薩法海、菩薩法門海、菩薩法旋流、菩薩法理趣，如是等智波羅蜜相應境界，皆悉顯示，成熟眾生。

又說此神從初發心所集功德相續次第；所習善根相續次第；所修無量諸波羅蜜相續次第；死此生彼及其名號相續次第；親近善友，承事諸佛，受持正法，修菩薩行，入諸三昧，以三昧力，普見諸佛，普見諸剎，普知諸劫，深入法界，觀察眾生，入法界海，知諸眾生死此生彼，得淨天耳聞一切聲，得淨天眼見一切色，得他心智知眾生心，得宿住智知前際事，得無依無作神足智通自在遊行遍十方剎，如是所有相續次第；得菩薩解脫，入菩薩解脫海，得菩薩自在，得菩薩勇猛，得菩薩遊步，住菩薩想，入菩薩道，如是一切所有功德相續次第。皆悉演說，分別顯示，成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說此神從初發心所集功德相續次第；所習善根相續次第；所修無量諸波羅蜜相續次第；死此生彼及其名號相續次第；親近善友，承事諸佛，受持正法，修菩薩行，入諸三昧，以三昧力，普見諸佛，普見諸剎，普知諸劫，深入法界，觀察眾生，入法界海，知諸眾生死此生彼，得淨天耳聞一切聲，得淨天眼見一切色，得他心智知眾生心，得宿住智知前際事，得無依無作神足智通自在遊行遍十方剎，如是所有相續次第；得菩薩解脫，入菩薩解脫海，得菩薩自在，得菩薩勇猛，得菩薩遊步，住菩薩想，入菩薩道，如是一切所有功德相續次第。皆悉演說，分別顯示，成熟眾生。

如是說時，於念念中，十方各嚴淨不可說不可說諸佛國土，度脫無量惡趣眾生，令無量眾生生天人中富貴自在，令無量眾生出生死海，令無量眾生安住聲聞、辟支佛地，令無量眾生住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說時，於念念中，十方各嚴淨不可說不可說諸佛國土，度脫無量惡趣眾生，令無量眾生生天人中富貴自在，令無量眾生出生死海，令無量眾生安住聲聞、辟支佛地，令無量眾生住如來地。

爾時，善財童子見聞如上所現一切諸希有事，念念觀察，思惟解了，深入安住，承佛威力及解脫力，則得菩薩不思議大勢力普喜幢自在力解脫。何以故？與喜目夜神於往昔時同修行故，如來神力所加持故，不思議善根所祐助故，得菩薩諸根故，生如來種中故，得善友力所攝受故，受諸如來所護念故，毘盧遮那如來曾所化故，彼分善根已成熟故，堪修普賢菩薩行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見聞如上所現一切諸希有事，念念觀察，思惟解了，深入安住，承佛威力及解脫力，則得菩薩不思議大勢力普喜幢自在力解脫。何以故？與喜目夜神於往昔時同修行故，如來神力所加持故，不思議善根所祐助故，得菩薩諸根故，生如來種中故，得善友力所攝受故，受諸如來所護念故，毘盧遮那如來曾所化故，彼分善根已成熟故，堪修普賢菩薩行故。

爾時，善財童子得此解脫已，心生歡喜，合掌向喜目觀察眾生夜神，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得此解脫已，心生歡喜，合掌向喜目觀察眾生夜神，以偈讚曰：

「無量無數劫， 學佛甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量無數劫， 學佛甚深法，

隨其所應化， 顯現妙色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 顯現妙色身。

了知諸眾生， 沈迷嬰妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸眾生， 沈迷嬰妄想，

種種身皆現， 隨應悉調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種身皆現， 隨應悉調伏。

法身恒寂靜， 清淨無二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身恒寂靜， 清淨無二相，

為化眾生故， 示現種種形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為化眾生故， 示現種種形。

於諸蘊界處， 未曾有所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸蘊界處， 未曾有所著，

示行及色身， 調伏一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示行及色身， 調伏一切眾。

不著內外法， 已度生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著內外法， 已度生死海，

而現種種身， 住於諸有界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而現種種身， 住於諸有界。

遠離諸分別， 戲論所不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸分別， 戲論所不動，

為著妄想者， 弘宣十力法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為著妄想者， 弘宣十力法。

一心住三昧， 無量劫不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心住三昧， 無量劫不動，

毛孔出化雲， 供養十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔出化雲， 供養十方佛。

得佛方便力， 念念無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛方便力， 念念無邊際，

示現種種身， 普攝諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現種種身， 普攝諸群生。

了知諸有海， 種種業莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸有海， 種種業莊嚴，

為說無礙法， 令其悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說無礙法， 令其悉清淨。

色身妙無比， 清淨如普賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色身妙無比， 清淨如普賢，

隨諸眾生心， 示現世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心， 示現世間相。」

爾時，善財童子說此頌已，白言：「天神！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，為幾時耶？得此解脫，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子說此頌已，白言：「天神！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，為幾時耶？得此解脫，其已久如？」

爾時，喜目觀察眾生主夜神以頌答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜目觀察眾生主夜神以頌答曰：

「我念過去世， 過於剎塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念過去世， 過於剎塵劫，

剎號摩尼光， 劫名寂靜音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎號摩尼光， 劫名寂靜音。

百萬那由他， 俱胝四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百萬那由他， 俱胝四天下，

其王數亦爾， 各各自臨馭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王數亦爾， 各各自臨馭。

中有一王都， 號曰香幢寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有一王都， 號曰香幢寶，

莊嚴最殊妙， 見者皆欣悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴最殊妙， 見者皆欣悅。

中有轉輪王， 其身甚微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有轉輪王， 其身甚微妙，

三十二種相， 隨好以莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二種相， 隨好以莊嚴；

蓮華中化生， 金色光明身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華中化生， 金色光明身，

騰空照遠近， 普及閻浮界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 騰空照遠近， 普及閻浮界。

其王有千子， 勇猛身端正； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王有千子， 勇猛身端正；

臣佐滿一億， 智慧善方便； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣佐滿一億， 智慧善方便；

嬪御有十億， 顏容狀天女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嬪御有十億， 顏容狀天女，

利益調柔意， 慈心給侍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益調柔意， 慈心給侍王。

其王以法化， 普及四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王以法化， 普及四天下，

輪圍大地中， 一切皆豐盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪圍大地中， 一切皆豐盛。

我時為寶女， 具足梵音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時為寶女， 具足梵音聲，

身出金色光， 照及千由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出金色光， 照及千由旬。

日光既已沒， 音樂咸寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光既已沒， 音樂咸寂然，

大王及侍御， 一切皆安寢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王及侍御， 一切皆安寢。

彼時德海佛， 出興於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時德海佛， 出興於世間，

顯現神通力， 充滿十方界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現神通力， 充滿十方界；

放大光明海， 一切剎塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明海， 一切剎塵數，

種種自在身， 遍滿於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種自在身， 遍滿於十方。

地震出妙音， 普告佛興世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地震出妙音， 普告佛興世；

天人龍神眾， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人龍神眾， 一切皆歡喜。

一一毛孔中， 出佛化身海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 出佛化身海，

十方皆遍滿， 隨應說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方皆遍滿， 隨應說妙法。

我時於夢中， 見佛諸神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時於夢中， 見佛諸神變，

亦聞深妙法， 心生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦聞深妙法， 心生大歡喜。

一萬主夜神， 共在空中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一萬主夜神， 共在空中住，

讚歎佛興世， 同時覺悟我： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎佛興世， 同時覺悟我：

『賢慧汝應起， 佛已現汝國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『賢慧汝應起， 佛已現汝國，

劫海難值遇， 見者得清淨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫海難值遇， 見者得清淨。』

我時便寐寤， 即覩清淨光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時便寐寤， 即覩清淨光。

觀此從何來？ 見佛樹王下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀此從何來？ 見佛樹王下，

諸相莊嚴體， 猶如寶山王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相莊嚴體， 猶如寶山王；

一切毛孔中， 放大光明海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔中， 放大光明海。

見已心歡喜， 便生此念言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見已心歡喜， 便生此念言：

『願我得如佛， 廣大神通力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『願我得如佛， 廣大神通力。』

我時尋覺寤， 大王并眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時尋覺寤， 大王并眷屬，

令見佛光明， 一切皆欣慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令見佛光明， 一切皆欣慶。

我時與大王， 騎從千萬億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時與大王， 騎從千萬億，

眾生亦無量， 俱行詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦無量， 俱行詣佛所。

我於二萬歲， 供養彼如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於二萬歲， 供養彼如來，

七寶四天下， 一切皆奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶四天下， 一切皆奉施。

時彼如來說， 功德普雲經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼如來說， 功德普雲經，

普應群生心， 莊嚴諸願海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普應群生心， 莊嚴諸願海。

夜神覺悟我， 令我得利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神覺悟我， 令我得利益，

我願作是身， 覺諸放逸者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願作是身， 覺諸放逸者。

我從此初發， 最上菩提願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從此初發， 最上菩提願，

往來諸有中， 其心無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來諸有中， 其心無忘失。

從此後供養， 十億那由佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此後供養， 十億那由佛，

恒受人天樂， 饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒受人天樂， 饒益諸群生。

初佛功德海； 第二功德燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛功德海； 第二功德燈；

第三妙寶幢； 第四虛空智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三妙寶幢； 第四虛空智；

第五蓮華藏； 第六無礙慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五蓮華藏； 第六無礙慧；

第七法月王； 第八智燈輪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法月王； 第八智燈輪；

第九兩足尊， 寶焰山燈王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九兩足尊， 寶焰山燈王；

第十調御師， 三世華光音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十調御師， 三世華光音。

如是等諸佛， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我悉曾供養，

然未得慧眼， 入於解脫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然未得慧眼， 入於解脫海。

從此次第有， 一切寶光剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此次第有， 一切寶光剎，

其劫名天勝， 五百佛興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其劫名天勝， 五百佛興世。

最初月光輪； 第二名日燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初月光輪； 第二名日燈；

第三名光幢； 第四寶須彌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三名光幢； 第四寶須彌；

第五名華焰； 第六號燈海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五名華焰； 第六號燈海；

第七熾然佛； 第八天藏佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七熾然佛； 第八天藏佛；

九光明王幢； 十普智光王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九光明王幢； 十普智光王。

如是等諸佛， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我悉曾供養，

尚於諸法中， 無而計為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚於諸法中， 無而計為有。

從此復有劫， 名曰梵光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此復有劫， 名曰梵光明；

世界蓮華燈， 莊嚴極殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界蓮華燈， 莊嚴極殊妙。

彼有無量佛， 一一無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有無量佛， 一一無量眾，

我悉曾供養， 尊重聽聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我悉曾供養， 尊重聽聞法。

初寶須彌佛； 二功德海佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初寶須彌佛； 二功德海佛；

三法界音佛； 四法震雷佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法界音佛； 四法震雷佛；

五名法幢佛； 六名地光佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五名法幢佛； 六名地光佛；

七名法力光； 八名虛空覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七名法力光； 八名虛空覺；

第九須彌光； 第十功德雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九須彌光； 第十功德雲。

如是等如來， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等如來， 我悉曾供養，

未能明了法， 而入諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未能明了法， 而入諸佛海。

次後復有劫， 名為功德月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次後復有劫， 名為功德月；

爾時有世界， 其名功德幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 其名功德幢。

彼中有諸佛， 八十那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中有諸佛， 八十那由他，

我皆以妙供， 深心而敬奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆以妙供， 深心而敬奉。

初乾闥婆王； 二名大樹王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初乾闥婆王； 二名大樹王；

三功德須彌； 第四寶眼佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三功德須彌； 第四寶眼佛；

第五盧舍那； 第六光莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五盧舍那； 第六光莊嚴；

第七法海佛； 第八光勝佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法海佛； 第八光勝佛；

九名賢勝佛； 第十法王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名賢勝佛； 第十法王佛。

如是等諸佛， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我悉曾供養，

然未得深智， 入於諸法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然未得深智， 入於諸法海。

此後復有劫， 名為寂靜慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後復有劫， 名為寂靜慧，

剎號金剛寶， 莊嚴悉殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎號金剛寶， 莊嚴悉殊妙。

於中有千佛， 次第而出興， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中有千佛， 次第而出興，

眾生少煩惱， 眾會悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生少煩惱， 眾會悉清淨。

初金剛臍佛； 二無礙力佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初金剛臍佛； 二無礙力佛；

三名法界影； 四號十方燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名法界影； 四號十方燈；

第五名悲光； 第六名戒海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五名悲光； 第六名戒海；

第七忍燈輪； 第八法輪光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七忍燈輪； 第八法輪光；

九名光莊嚴； 十名寂靜光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名光莊嚴； 十名寂靜光。

如是等諸佛， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我悉曾供養，

猶未能深悟， 如空清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未能深悟， 如空清淨法。

遊行一切剎， 於彼修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行一切剎， 於彼修諸行。

次第復有劫， 名為善出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名為善出現，

剎號香燈雲， 淨穢所共成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎號香燈雲， 淨穢所共成。

億佛於中現， 莊嚴剎及劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億佛於中現， 莊嚴剎及劫，

所說種種法， 我皆能憶持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說種種法， 我皆能憶持。

初名廣稱佛； 次名法海佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名廣稱佛； 次名法海佛；

三名自在王； 四名功德雲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名自在王； 四名功德雲；

第五法勝佛； 第六天冠佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法勝佛； 第六天冠佛；

第七智焰佛； 第八虛空音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七智焰佛； 第八虛空音；

第九兩足尊， 名普生殊勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九兩足尊， 名普生殊勝；

第十無上士， 眉間勝光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十無上士， 眉間勝光明。

如是一切佛， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切佛， 我悉曾供養，

然猶未能淨， 離諸障礙道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然猶未能淨， 離諸障礙道。

次第復有劫， 名集堅固王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名集堅固王，

剎號寶幢王， 一切善分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎號寶幢王， 一切善分布。

有五百諸佛， 於中而出現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五百諸佛， 於中而出現；

我恭敬供養， 求無礙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我恭敬供養， 求無礙解脫。

最初功德輪； 其次寂靜音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初功德輪； 其次寂靜音；

次名功德海； 次名日光王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次名功德海； 次名日光王；

第五功德王； 第六須彌相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五功德王； 第六須彌相；

次名法自在； 次佛功德王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次名法自在； 次佛功德王；

第九福須彌； 第十光明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九福須彌； 第十光明王。

如是等諸佛， 我悉曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我悉曾供養，

所有清淨道， 普入盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有清淨道， 普入盡無餘，

然於所入門， 未能成就忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然於所入門， 未能成就忍。

次第復有劫， 名為妙勝主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名為妙勝主，

剎號寂靜音， 眾生煩惱薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎號寂靜音， 眾生煩惱薄。

於中有佛現， 八十那由他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中有佛現， 八十那由他；

我悉曾供養， 修行最勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我悉曾供養， 修行最勝道。

初佛名華聚； 次佛名海藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛名華聚； 次佛名海藏；

次名功德生； 次號天王髻； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次名功德生； 次號天王髻；

第五摩尼藏； 第六真金山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五摩尼藏； 第六真金山；

第七寶聚尊； 第八法幢佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七寶聚尊； 第八法幢佛；

第九名勝財； 第十名智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九名勝財； 第十名智慧。

此十為上首， 供養無不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十為上首， 供養無不盡。

次第復有劫， 名曰千功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰千功德；

爾時有世界， 號善化幢燈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 號善化幢燈；

六十億那由， 諸佛興於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十億那由， 諸佛興於世。

最初寂靜幢； 其次奢摩他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初寂靜幢； 其次奢摩他；

第三百燈王； 第四寂靜光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三百燈王； 第四寂靜光；

第五雲密陰； 第六日大明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五雲密陰； 第六日大明；

七號法燈光； 八名殊勝焰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七號法燈光； 八名殊勝焰；

九名天勝藏； 十名大吼音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名天勝藏； 十名大吼音。

如是等諸佛， 我悉常供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我悉常供養，

未得清淨忍， 深入諸法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得清淨忍， 深入諸法海。

次第復有劫， 名無著莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名無著莊嚴；

爾時有世界， 名曰無邊光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰無邊光；

中有三十六， 那由他佛現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中有三十六， 那由他佛現。

初功德須彌； 第二虛空心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初功德須彌； 第二虛空心；

第三具莊嚴； 第四法雷音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三具莊嚴； 第四法雷音；

第五法界聲； 第六妙音雲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法界聲； 第六妙音雲；

第七照十方； 第八法海音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七照十方； 第八法海音；

第九功德海； 第十功德幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九功德海； 第十功德幢。

如是等諸佛， 我悉曾供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我悉曾供養。

次有佛出現， 名為功德幢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次有佛出現， 名為功德幢；

我為月面天， 供養人中主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為月面天， 供養人中主。

時佛為我說， 無依妙法門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛為我說， 無依妙法門；

我聞專念持， 出生諸願海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞專念持， 出生諸願海。

我得清淨眼， 寂滅定總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得清淨眼， 寂滅定總持，

能於念念中， 悉見諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於念念中， 悉見諸佛海。

我得大悲藏， 普明方便眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得大悲藏， 普明方便眼，

增長菩提心， 成就如來力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長菩提心， 成就如來力。

見眾生顛倒， 執常樂我淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生顛倒， 執常樂我淨，

愚癡暗所覆， 妄想起煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡暗所覆， 妄想起煩惱。

行止見稠林， 往來貪欲海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行止見稠林， 往來貪欲海，

集於諸惡趣， 無量種種業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集於諸惡趣， 無量種種業。

一切諸趣中， 隨業而受身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸趣中， 隨業而受身，

生老死眾患， 無量苦逼迫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老死眾患， 無量苦逼迫。

為彼眾生故， 我發無上心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼眾生故， 我發無上心，

願得如十方， 一切十力尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得如十方， 一切十力尊。

緣佛及眾生， 起於大願雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣佛及眾生， 起於大願雲，

從是修功德， 趣入方便道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是修功德， 趣入方便道。

願雲悉彌覆， 普入一切道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願雲悉彌覆， 普入一切道，

具足波羅蜜， 充滿於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足波羅蜜， 充滿於法界。

速入於諸地， 三世方便海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速入於諸地， 三世方便海，

一念修諸佛， 一切無礙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念修諸佛， 一切無礙行。

佛子我爾時， 得入普賢道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子我爾時， 得入普賢道，

了知十法界， 一切差別門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知十法界， 一切差別門。

「善男子！於汝意云何，彼時轉輪聖王，名：十方主，能紹隆佛種者，豈異人乎？文殊師利童子是也！爾時夜神覺悟我者，普賢菩薩之所化耳！我於爾時為王寶女，蒙彼夜神覺悟於我，令我見佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。自從是來，經佛剎微塵數劫，不墮惡趣，常生人、天，於一切處常見諸佛，乃至於妙燈功德幢佛所，得此大勢力普喜幢菩薩解脫，以此解脫如是利益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於汝意云何，彼時轉輪聖王，名：十方主，能紹隆佛種者，豈異人乎？文殊師利童子是也！爾時夜神覺悟我者，普賢菩薩之所化耳！我於爾時為王寶女，蒙彼夜神覺悟於我，令我見佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。自從是來，經佛剎微塵數劫，不墮惡趣，常生人、天，於一切處常見諸佛，乃至於妙燈功德幢佛所，得此大勢力普喜幢菩薩解脫，以此解脫如是利益一切眾生。

「善男子！我唯得此大勢力普喜幢解脫門。如諸菩薩摩訶薩，於念念中，普詣一切諸如來所，疾能趣入一切智海；於念念中，以發趣門，入於一切諸大願海；於念念中，以願海門，盡未來劫，念念出生一切諸行。一一行中出生一切剎微塵數身，一一身普入一切法界門；一一法界門，一切佛剎中，隨眾生心說諸妙行。一切剎一一塵中，悉見無邊諸如來海；一一如來所，悉見遍法界諸佛神通；一一如來所，悉見往劫修菩薩行；一一如來所，受持守護所有法輪；一一如來所，悉見三世一切如來諸神變海。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此大勢力普喜幢解脫門。如諸菩薩摩訶薩，於念念中，普詣一切諸如來所，疾能趣入一切智海；於念念中，以發趣門，入於一切諸大願海；於念念中，以願海門，盡未來劫，念念出生一切諸行。一一行中出生一切剎微塵數身，一一身普入一切法界門；一一法界門，一切佛剎中，隨眾生心說諸妙行。一切剎一一塵中，悉見無邊諸如來海；一一如來所，悉見遍法界諸佛神通；一一如來所，悉見往劫修菩薩行；一一如來所，受持守護所有法輪；一一如來所，悉見三世一切如來諸神變海。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此眾會中，有一夜神，名：普救眾生妙德。汝詣彼問：菩薩云何入菩薩行、淨菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此眾會中，有一夜神，名：普救眾生妙德。汝詣彼問：菩薩云何入菩薩行、淨菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。