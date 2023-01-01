大方廣佛華嚴經卷第六十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十八

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之九

爾時，善財童子，大智光明照啟其心，思惟觀察見諸法性，得了知一切言音陀羅尼門，得受持一切法輪陀羅尼門，得與一切眾生作所歸依大悲力，得觀察一切法義理光明門，得充滿法界清淨願，得普照十方一切法智光明，得遍莊嚴一切世界自在力，得普發起一切菩薩業圓滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子，大智光明照啟其心，思惟觀察見諸法性，得了知一切言音陀羅尼門，得受持一切法輪陀羅尼門，得與一切眾生作所歸依大悲力，得觀察一切法義理光明門，得充滿法界清淨願，得普照十方一切法智光明，得遍莊嚴一切世界自在力，得普發起一切菩薩業圓滿願。

漸次遊行，至險難國寶莊嚴城，處處尋覓婆須蜜多女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至險難國寶莊嚴城，處處尋覓婆須蜜多女。

城中有人不知此女功德智慧，作如是念： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城中有人不知此女功德智慧，作如是念：

「今此童子，諸根寂靜，智慧明了，不迷不亂，諦視一尋，無有疲懈，無所取著，目視不瞬，心無所動，甚深寬廣，猶如大海；不應於此婆須蜜女，有貪愛心，有顛倒心，生於淨想，生於欲想；不應為此女色所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此童子，諸根寂靜，智慧明了，不迷不亂，諦視一尋，無有疲懈，無所取著，目視不瞬，心無所動，甚深寬廣，猶如大海；不應於此婆須蜜女，有貪愛心，有顛倒心，生於淨想，生於欲想；不應為此女色所攝。

「此童子者，不行魔行，不入魔境，不沒欲泥，不被魔縛，不應作處已能不作，有何等意而求此女？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此童子者，不行魔行，不入魔境，不沒欲泥，不被魔縛，不應作處已能不作，有何等意而求此女？」

其中有人先知此女有智慧者，告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中有人先知此女有智慧者，告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝今乃能推求尋覓婆須蜜女，汝已獲得廣大善利。善男子！汝應決定求佛果位，決定欲為一切眾生作所依怙，決定欲拔一切眾生貪愛毒箭，決定欲破一切眾生於女色中所有淨想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝今乃能推求尋覓婆須蜜女，汝已獲得廣大善利。善男子！汝應決定求佛果位，決定欲為一切眾生作所依怙，決定欲拔一切眾生貪愛毒箭，決定欲破一切眾生於女色中所有淨想。

「善男子！婆須蜜女於此城內市鄽之北自宅中住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！婆須蜜女於此城內市鄽之北自宅中住。」

時，善財童子聞是語已，歡喜踊躍，往詣其門。見其住宅廣博嚴麗，寶牆、寶樹及以寶塹，一一皆有十重圍遶；其寶塹中，香水盈滿，金沙布地，諸天寶華、優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍覆水上；宮殿、樓閣處處分布，門闥、窓牖相望間列，咸施網鐸，悉置幡幢，無量珍奇以為嚴飾；瑠璃為地，眾寶間錯，燒諸沈水，塗以栴檀，懸眾寶鈴，風動成音，散諸天華遍布其地；種種嚴麗不可稱說，諸珍寶藏其數百千，十大園林以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞是語已，歡喜踊躍，往詣其門。見其住宅廣博嚴麗，寶牆、寶樹及以寶塹，一一皆有十重圍遶；其寶塹中，香水盈滿，金沙布地，諸天寶華、優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍覆水上；宮殿、樓閣處處分布，門闥、窓牖相望間列，咸施網鐸，悉置幡幢，無量珍奇以為嚴飾；瑠璃為地，眾寶間錯，燒諸沈水，塗以栴檀，懸眾寶鈴，風動成音，散諸天華遍布其地；種種嚴麗不可稱說，諸珍寶藏其數百千，十大園林以為莊嚴。

爾時，善財見此女人，顏貌端嚴，色相圓滿，皮膚金色，目髮紺青，不長不短，不麁不細，欲界人、天無能與比；音聲美妙超諸梵世，一切眾生差別言音，悉皆具足，無不解了；深達字義，善巧談說，得如幻智，入方便門；眾寶瓔珞及諸嚴具莊嚴其身，如意摩尼以為寶冠而冠其首；復有無量眷屬圍遶，皆共善根同一行願，福德大藏具足無盡。時，婆須蜜多女從其身出廣大光明，普照宅中一切宮殿；遇斯光者，身得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見此女人，顏貌端嚴，色相圓滿，皮膚金色，目髮紺青，不長不短，不麁不細，欲界人、天無能與比；音聲美妙超諸梵世，一切眾生差別言音，悉皆具足，無不解了；深達字義，善巧談說，得如幻智，入方便門；眾寶瓔珞及諸嚴具莊嚴其身，如意摩尼以為寶冠而冠其首；復有無量眷屬圍遶，皆共善根同一行願，福德大藏具足無盡。時，婆須蜜多女從其身出廣大光明，普照宅中一切宮殿；遇斯光者，身得清涼。

爾時，善財前詣其所，頂禮其足，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財前詣其所，頂禮其足，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」

彼即告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即告言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：離貪欲際，隨其欲樂而為現身。若天見我，我為天女，形貌、光明殊勝無比；如是乃至人、非人等而見我者，我即為現人、非人女，隨其樂欲皆令得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：離貪欲際，隨其欲樂而為現身。若天見我，我為天女，形貌、光明殊勝無比；如是乃至人、非人等而見我者，我即為現人、非人女，隨其樂欲皆令得見。

「若有眾生欲意所纏來詣我所，我為說法，彼聞法已，則離貪欲，得菩薩無著境界三昧；若有眾生暫見於我，則離貪欲，得菩薩歡喜三昧；若有眾生暫與我語，則離貪欲，得菩薩無礙音聲三昧；若有眾生暫執我手，則離貪欲，得菩薩遍往一切佛剎三昧；若有眾生暫昇我座，則離貪欲，得菩薩解脫光明三昧；若有眾生暫觀於我，則離貪欲，得菩薩寂靜莊嚴三昧；若有眾生見我頻申，則離貪欲，得菩薩摧伏外道三昧；若有眾生見我目瞬，則離貪欲，得菩薩佛境界光明三昧；若有眾生抱持於我，則離貪欲，得菩薩攝一切眾生恒不捨離三昧；若有眾生咂我脣吻，則離貪欲，得菩薩增長一切眾生福德藏三昧。凡有眾生親近於我，一切皆得住離貪際，入菩薩一切智地現前無礙解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生欲意所纏來詣我所，我為說法，彼聞法已，則離貪欲，得菩薩無著境界三昧；若有眾生暫見於我，則離貪欲，得菩薩歡喜三昧；若有眾生暫與我語，則離貪欲，得菩薩無礙音聲三昧；若有眾生暫執我手，則離貪欲，得菩薩遍往一切佛剎三昧；若有眾生暫昇我座，則離貪欲，得菩薩解脫光明三昧；若有眾生暫觀於我，則離貪欲，得菩薩寂靜莊嚴三昧；若有眾生見我頻申，則離貪欲，得菩薩摧伏外道三昧；若有眾生見我目瞬，則離貪欲，得菩薩佛境界光明三昧；若有眾生抱持於我，則離貪欲，得菩薩攝一切眾生恒不捨離三昧；若有眾生咂我脣吻，則離貪欲，得菩薩增長一切眾生福德藏三昧。凡有眾生親近於我，一切皆得住離貪際，入菩薩一切智地現前無礙解脫。」

善財白言：「聖者種何善根、修何福業，而得成就如是自在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者種何善根、修何福業，而得成就如是自在？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！我念過去，有佛出世，名為：高行；其王都城，名曰：妙門。善男子！彼高行如來哀愍眾生，入於王城蹈彼門閫，其城一切悉皆震動，忽然廣博，眾寶莊嚴，無量光明遞相映徹，種種寶華散布其地，諸天音樂同時俱奏，一切諸天充滿虛空。善男子！我於彼時，為長者妻，名曰：善慧；見佛神力，心生覺悟，則與其夫往詣佛所，以一寶錢而為供養。是時，文殊師利童子為佛侍者，為我說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我念過去，有佛出世，名為：高行；其王都城，名曰：妙門。善男子！彼高行如來哀愍眾生，入於王城蹈彼門閫，其城一切悉皆震動，忽然廣博，眾寶莊嚴，無量光明遞相映徹，種種寶華散布其地，諸天音樂同時俱奏，一切諸天充滿虛空。善男子！我於彼時，為長者妻，名曰：善慧；見佛神力，心生覺悟，則與其夫往詣佛所，以一寶錢而為供養。是時，文殊師利童子為佛侍者，為我說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！我唯知此菩薩離貪際解脫。如諸菩薩摩訶薩，成就無邊巧方便智，其藏廣大，境界無比；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩離貪際解脫。如諸菩薩摩訶薩，成就無邊巧方便智，其藏廣大，境界無比；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方有城，名：善度；中有居士，名：鞞瑟胝羅，彼常供養栴檀座佛塔。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方有城，名：善度；中有居士，名：鞞瑟胝羅，彼常供養栴檀座佛塔。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子漸次遊行，至善度城，詣居士宅，頂禮其足，合掌而立，白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸次遊行，至善度城，詣居士宅，頂禮其足，合掌而立，白言：

「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

居士告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士告言：

「善男子！我得菩薩解脫，名：不般涅槃際。善男子！我不生心言：『如是如來已般涅槃，如是如來現般涅槃，如是如來當般涅槃。』我知十方一切世界諸佛如來，畢竟無有般涅槃者，唯除為欲調伏眾生而示現耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：不般涅槃際。善男子！我不生心言：『如是如來已般涅槃，如是如來現般涅槃，如是如來當般涅槃。』我知十方一切世界諸佛如來，畢竟無有般涅槃者，唯除為欲調伏眾生而示現耳。

「善男子！我開栴檀座如來塔門時，得三昧，名：佛種無盡。善男子！我念念中入此三昧，念念得知一切無量殊勝之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我開栴檀座如來塔門時，得三昧，名：佛種無盡。善男子！我念念中入此三昧，念念得知一切無量殊勝之事。」

善財白言：「此三昧者，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「此三昧者，境界云何？」

居士答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士答言：

「善男子！我入此三昧，隨其次第，見此世界一切諸佛，所謂：迦葉佛、拘那含牟尼佛、拘留孫佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、無上勝佛、無上蓮華佛；如是等而為上首，於一念頃，得見百佛，得見千佛，得見百千佛，得見億佛、千億佛、百千億佛、阿庾多億佛、那由他億佛，乃至不可說不可說世界微塵數佛，如是一切，次第皆見。亦見彼佛，初始發心，種諸善根，獲勝神通，成就大願，修行妙行，具波羅蜜，入菩薩地，得清淨忍，摧伏魔軍，成正等覺，國土清淨，眾會圍遶，放大光明，轉妙法輪，神通變現；種種差別，我悉能持，我悉能憶，悉能觀察，分別顯示。未來彌勒佛等一切諸佛，現在毘盧遮那佛等一切諸佛，悉亦如是。如此世界，十方世界所有三世一切諸佛、聲聞、獨覺、諸菩薩眾，悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入此三昧，隨其次第，見此世界一切諸佛，所謂：迦葉佛、拘那含牟尼佛、拘留孫佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、無上勝佛、無上蓮華佛；如是等而為上首，於一念頃，得見百佛，得見千佛，得見百千佛，得見億佛、千億佛、百千億佛、阿庾多億佛、那由他億佛，乃至不可說不可說世界微塵數佛，如是一切，次第皆見。亦見彼佛，初始發心，種諸善根，獲勝神通，成就大願，修行妙行，具波羅蜜，入菩薩地，得清淨忍，摧伏魔軍，成正等覺，國土清淨，眾會圍遶，放大光明，轉妙法輪，神通變現；種種差別，我悉能持，我悉能憶，悉能觀察，分別顯示。未來彌勒佛等一切諸佛，現在毘盧遮那佛等一切諸佛，悉亦如是。如此世界，十方世界所有三世一切諸佛、聲聞、獨覺、諸菩薩眾，悉亦如是。

「善男子！我唯得此菩薩所得不般涅槃際解脫。如諸菩薩摩訶薩，以一念智普知三世，一念遍入一切三昧，如來智日恒照其心，於一切法無有分別，了一切佛悉皆平等、如來及我一切眾生等無有二，知一切法自性清淨，無有思慮，無有動轉，而能普入一切世間，離諸分別，住佛法印，悉能開悟法界眾生；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此菩薩所得不般涅槃際解脫。如諸菩薩摩訶薩，以一念智普知三世，一念遍入一切三昧，如來智日恒照其心，於一切法無有分別，了一切佛悉皆平等、如來及我一切眾生等無有二，知一切法自性清淨，無有思慮，無有動轉，而能普入一切世間，離諸分別，住佛法印，悉能開悟法界眾生；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方有山，名：補怛洛迦；彼有菩薩，名：觀自在。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方有山，名：補怛洛迦；彼有菩薩，名：觀自在。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說頌言：

「海上有山多聖賢， 眾寶所成極清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海上有山多聖賢， 眾寶所成極清淨，

華果樹林皆遍滿， 泉流池沼悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華果樹林皆遍滿， 泉流池沼悉具足。

勇猛丈夫觀自在， 為利眾生住此山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛丈夫觀自在， 為利眾生住此山；

汝應往問諸功德， 彼當示汝大方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應往問諸功德， 彼當示汝大方便。」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝已，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝已，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子一心思惟彼居士教，入彼菩薩解脫之藏，得彼菩薩能隨念力，憶彼諸佛出現次第，念彼諸佛相續次第，持彼諸佛名號次第，觀彼諸佛所說妙法，知彼諸佛具足莊嚴，見彼諸佛成正等覺，了彼諸佛不思議業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心思惟彼居士教，入彼菩薩解脫之藏，得彼菩薩能隨念力，憶彼諸佛出現次第，念彼諸佛相續次第，持彼諸佛名號次第，觀彼諸佛所說妙法，知彼諸佛具足莊嚴，見彼諸佛成正等覺，了彼諸佛不思議業。

漸次遊行，至於彼山，處處求覓此大菩薩。見其西面巖谷之中，泉流縈映，樹林蓊欝，香草柔軟，右旋布地。觀自在菩薩於金剛寶石上結跏趺坐，無量菩薩皆坐寶石恭敬圍遶，而為宣說大慈悲法，令其攝受一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至於彼山，處處求覓此大菩薩。見其西面巖谷之中，泉流縈映，樹林蓊欝，香草柔軟，右旋布地。觀自在菩薩於金剛寶石上結跏趺坐，無量菩薩皆坐寶石恭敬圍遶，而為宣說大慈悲法，令其攝受一切眾生。

善財見已，歡喜踊躍，合掌諦觀，目不暫瞬，作如是念：「善知識者，則是如來；善知識者，一切法雲；善知識者，諸功德藏；善知識者，難可值遇；善知識者，十力寶因；善知識者，無盡智炬；善知識者，福德根芽；善知識者，一切智門；善知識者，智海導師；善知識者，至一切智助道之具。」便即往詣大菩薩所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見已，歡喜踊躍，合掌諦觀，目不暫瞬，作如是念：「善知識者，則是如來；善知識者，一切法雲；善知識者，諸功德藏；善知識者，難可值遇；善知識者，十力寶因；善知識者，無盡智炬；善知識者，福德根芽；善知識者，一切智門；善知識者，智海導師；善知識者，至一切智助道之具。」便即往詣大菩薩所。

爾時，觀自在菩薩遙見善財，告言：「善來！汝發大乘意普攝眾生，起正直心專求佛法，大悲深重救護一切，普賢妙行相續現前，大願深心圓滿清淨，勤求佛法悉能領受，積集善根恒無厭足，順善知識不違其教；從文殊師利功德智慧大海所生，其心成熟，得佛勢力；已獲廣大三昧光明，專意希求甚深妙法，常見諸佛生大歡喜，智慧清淨猶如虛空，既自明了復為他說，安住如來智慧光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩遙見善財，告言：「善來！汝發大乘意普攝眾生，起正直心專求佛法，大悲深重救護一切，普賢妙行相續現前，大願深心圓滿清淨，勤求佛法悉能領受，積集善根恒無厭足，順善知識不違其教；從文殊師利功德智慧大海所生，其心成熟，得佛勢力；已獲廣大三昧光明，專意希求甚深妙法，常見諸佛生大歡喜，智慧清淨猶如虛空，既自明了復為他說，安住如來智慧光明。」

爾時，善財童子頂禮觀自在菩薩足，遶無數匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子頂禮觀自在菩薩足，遶無數匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」

菩薩告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：

「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！我已成就菩薩大悲行解脫門。善男子！我以此菩薩大悲行門，平等教化一切眾生相續不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已成就菩薩大悲行解脫門。善男子！我以此菩薩大悲行門，平等教化一切眾生相續不斷。

「善男子！我住此大悲行門，常在一切諸如來所，普現一切眾生之前。或以布施，攝取眾生；或以愛語，或以利行，或以同事，攝取眾生；或現色身，攝取眾生；或現種種不思議色淨光明網，攝取眾生；或以音聲，或以威儀，或為說法，或現神變，令其心悟而得成熟；或為化現同類之形，與其共居而成熟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我住此大悲行門，常在一切諸如來所，普現一切眾生之前。或以布施，攝取眾生；或以愛語，或以利行，或以同事，攝取眾生；或現色身，攝取眾生；或現種種不思議色淨光明網，攝取眾生；或以音聲，或以威儀，或為說法，或現神變，令其心悟而得成熟；或為化現同類之形，與其共居而成熟之。

「善男子！我修行此大悲行門，願常救護一切眾生；願一切眾生，離險道怖，離熱惱怖，離迷惑怖，離繫縛怖，離殺害怖，離貧窮怖，離不活怖，離惡名怖，離於死怖，離大眾怖，離惡趣怖，離黑闇怖，離遷移怖，離愛別怖，離怨會怖，離逼迫身怖，離逼迫心怖，離憂悲怖。復作是願：『願諸眾生，若念於我，若稱我名，若見我身，皆得免離一切怖畏。』善男子！我以此方便，令諸眾生離怖畏已，復教令發阿耨多羅三藐三菩提心永不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我修行此大悲行門，願常救護一切眾生；願一切眾生，離險道怖，離熱惱怖，離迷惑怖，離繫縛怖，離殺害怖，離貧窮怖，離不活怖，離惡名怖，離於死怖，離大眾怖，離惡趣怖，離黑闇怖，離遷移怖，離愛別怖，離怨會怖，離逼迫身怖，離逼迫心怖，離憂悲怖。復作是願：『願諸眾生，若念於我，若稱我名，若見我身，皆得免離一切怖畏。』善男子！我以此方便，令諸眾生離怖畏已，復教令發阿耨多羅三藐三菩提心永不退轉。

「善男子！我唯得此菩薩大悲行門。如諸菩薩摩訶薩，已淨普賢一切願，已住普賢一切行，常行一切諸善法，常入一切諸三昧，常住一切無邊劫，常知一切三世法，常詣一切無邊剎，常息一切眾生惡，常長一切眾生善，常絕眾生生死流；而我云何能知能說彼功德行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此菩薩大悲行門。如諸菩薩摩訶薩，已淨普賢一切願，已住普賢一切行，常行一切諸善法，常入一切諸三昧，常住一切無邊劫，常知一切三世法，常詣一切無邊剎，常息一切眾生惡，常長一切眾生善，常絕眾生生死流；而我云何能知能說彼功德行？」

爾時，東方有一菩薩，名曰：正趣，從空中來，至娑婆世界輪圍山頂，以足按地；其娑婆世界六種震動，一切皆以眾寶莊嚴。正趣菩薩放身光明，映蔽一切日、月、星、電，天龍八部、釋、梵、護世所有光明皆如聚墨；其光普照一切地獄、畜生、餓鬼、閻羅王處，令諸惡趣，眾苦皆滅，煩惱不起，憂悲悉離。又於一切諸佛國土，普雨一切華香、瓔珞、衣服、幢蓋；如是所有諸莊嚴具，供養於佛。復隨眾生心之所樂，普於一切諸宮殿中而現其身，令其見者皆悉歡喜，然後來詣觀自在所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方有一菩薩，名曰：正趣，從空中來，至娑婆世界輪圍山頂，以足按地；其娑婆世界六種震動，一切皆以眾寶莊嚴。正趣菩薩放身光明，映蔽一切日、月、星、電，天龍八部、釋、梵、護世所有光明皆如聚墨；其光普照一切地獄、畜生、餓鬼、閻羅王處，令諸惡趣，眾苦皆滅，煩惱不起，憂悲悉離。又於一切諸佛國土，普雨一切華香、瓔珞、衣服、幢蓋；如是所有諸莊嚴具，供養於佛。復隨眾生心之所樂，普於一切諸宮殿中而現其身，令其見者皆悉歡喜，然後來詣觀自在所。

時，觀自在菩薩告善財言：「善男子！汝見正趣菩薩來此會不？」白言：「已見。」告言：「善男子！汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，觀自在菩薩告善財言：「善男子！汝見正趣菩薩來此會不？」白言：「已見。」告言：「善男子！汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

爾時，善財童子敬承其教，遽即往詣彼菩薩所，頂禮其足，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子敬承其教，遽即往詣彼菩薩所，頂禮其足，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」

正趣菩薩言：「善男子！我得菩薩解脫，名：普門速疾行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正趣菩薩言：「善男子！我得菩薩解脫，名：普門速疾行。」

善財言：「聖者！於何佛所得此法門？所從來剎，去此幾何？發來久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「聖者！於何佛所得此法門？所從來剎，去此幾何？發來久如？」

告言：「善男子！此事難知，一切世間天、人、阿脩羅、沙門、婆羅門等所不能了；唯勇猛精進無退無怯諸菩薩眾，已為一切善友所攝、諸佛所念，善根具足，志樂清淨，得菩薩根，有智慧眼，能聞能持，能解能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告言：「善男子！此事難知，一切世間天、人、阿脩羅、沙門、婆羅門等所不能了；唯勇猛精進無退無怯諸菩薩眾，已為一切善友所攝、諸佛所念，善根具足，志樂清淨，得菩薩根，有智慧眼，能聞能持，能解能說。」

善財言：「聖者！我承佛神力、善知識力，能信能受，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「聖者！我承佛神力、善知識力，能信能受，願為我說！」

正趣菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正趣菩薩言：

「善男子！我從東方妙藏世界普勝生佛所而來此土，於彼佛所得此法門，從彼發來已經不可說不可說佛剎微塵數劫，一一念中舉不可說不可說佛剎微塵數步，一一步過不可說不可說世界微塵數佛剎。一一佛剎，我皆遍入，至其佛所，以妙供具而為供養；此諸供具，皆是無上心所成，無作法所印，諸如來所忍，諸菩薩所歎。善男子！我又普見彼世界中一切眾生，悉知其心，悉知其根，隨其欲解，現身說法，或放光明，或施財寶，種種方便，教化調伏，無有休息。如從東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我從東方妙藏世界普勝生佛所而來此土，於彼佛所得此法門，從彼發來已經不可說不可說佛剎微塵數劫，一一念中舉不可說不可說佛剎微塵數步，一一步過不可說不可說世界微塵數佛剎。一一佛剎，我皆遍入，至其佛所，以妙供具而為供養；此諸供具，皆是無上心所成，無作法所印，諸如來所忍，諸菩薩所歎。善男子！我又普見彼世界中一切眾生，悉知其心，悉知其根，隨其欲解，現身說法，或放光明，或施財寶，種種方便，教化調伏，無有休息。如從東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。

「善男子！我唯得此菩薩普疾行解脫，能疾周遍到一切處。如諸菩薩摩訶薩，普於十方無所不至，智慧境界等無差別，善布其身悉遍法界，至一切道，入一切剎，知一切法，到一切世，平等演說一切法門，同時照耀一切眾生，於諸佛所不生分別，於一切處無有障礙；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此菩薩普疾行解脫，能疾周遍到一切處。如諸菩薩摩訶薩，普於十方無所不至，智慧境界等無差別，善布其身悉遍法界，至一切道，入一切剎，知一切法，到一切世，平等演說一切法門，同時照耀一切眾生，於諸佛所不生分別，於一切處無有障礙；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方有城，名：墮羅鉢底；其中有神，名曰：大天。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方有城，名：墮羅鉢底；其中有神，名曰：大天。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子入菩薩廣大行，求菩薩智慧境，見菩薩神通事，念菩薩勝功德，生菩薩大歡喜，起菩薩堅精進，入菩薩不思議自在解脫，行菩薩功德地，觀菩薩三昧地，住菩薩總持地，入菩薩大願地，得菩薩辯才地，成菩薩諸力地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子入菩薩廣大行，求菩薩智慧境，見菩薩神通事，念菩薩勝功德，生菩薩大歡喜，起菩薩堅精進，入菩薩不思議自在解脫，行菩薩功德地，觀菩薩三昧地，住菩薩總持地，入菩薩大願地，得菩薩辯才地，成菩薩諸力地。

漸次遊行，至於彼城，推問大天今在何所？人咸告言：「在此城內，現廣大身，為眾說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至於彼城，推問大天今在何所？人咸告言：「在此城內，現廣大身，為眾說法。」

爾時，善財至大天所，頂禮其足，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財至大天所，頂禮其足，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」

爾時，大天長舒四手，取四大海水自洗其面，持諸金華以散善財，而告之言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大天長舒四手，取四大海水自洗其面，持諸金華以散善財，而告之言：

「善男子！一切菩薩，難可得見，難可得聞，希出世間，於眾生中最為第一，是諸人中芬陀利華，為眾生歸，為眾生救，為諸世間作安隱處，為諸世間作大光明，示迷惑者安隱正道；為大導師，引諸眾生入佛法門；為大法將，善能守護一切智城。菩薩如是難可值遇，唯身、語、意無過失者，然後乃得見其形像、聞其辯才，於一切時常現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切菩薩，難可得見，難可得聞，希出世間，於眾生中最為第一，是諸人中芬陀利華，為眾生歸，為眾生救，為諸世間作安隱處，為諸世間作大光明，示迷惑者安隱正道；為大導師，引諸眾生入佛法門；為大法將，善能守護一切智城。菩薩如是難可值遇，唯身、語、意無過失者，然後乃得見其形像、聞其辯才，於一切時常現在前。

「善男子！我已成就菩薩解脫，名為：雲網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已成就菩薩解脫，名為：雲網。」

善財言：「聖者！雲網解脫境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「聖者！雲網解脫境界云何？」

爾時，大天於善財前，示現金聚、銀聚、瑠璃聚、玻瓈聚、硨磲聚、碼碯聚、大焰寶聚、離垢藏寶聚、大光明寶聚、普現十方寶聚、寶冠聚、寶印聚、寶瓔珞聚、寶璫聚、寶釧聚、寶鎖聚、珠網聚、種種摩尼寶聚、一切莊嚴具聚、如意摩尼聚，皆如大山；又復示現一切華、一切鬘、一切香、一切燒香、一切塗香、一切衣服、一切幢幡、一切音樂、一切五欲娛樂之具，皆如山積；及現無數百千萬億諸童女眾。而彼大天告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大天於善財前，示現金聚、銀聚、瑠璃聚、玻瓈聚、硨磲聚、碼碯聚、大焰寶聚、離垢藏寶聚、大光明寶聚、普現十方寶聚、寶冠聚、寶印聚、寶瓔珞聚、寶璫聚、寶釧聚、寶鎖聚、珠網聚、種種摩尼寶聚、一切莊嚴具聚、如意摩尼聚，皆如大山；又復示現一切華、一切鬘、一切香、一切燒香、一切塗香、一切衣服、一切幢幡、一切音樂、一切五欲娛樂之具，皆如山積；及現無數百千萬億諸童女眾。而彼大天告善財言：

「善男子！可取此物，供養如來，修諸福德，并施一切，攝取眾生，令其修學檀波羅蜜，能捨難捨。善男子！如我為汝，示現此物，教汝行施；為一切眾生悉亦如是，皆令以此善根熏習，於三寶所、善知識所，恭敬供養，增長善法，發於無上菩提之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！可取此物，供養如來，修諸福德，并施一切，攝取眾生，令其修學檀波羅蜜，能捨難捨。善男子！如我為汝，示現此物，教汝行施；為一切眾生悉亦如是，皆令以此善根熏習，於三寶所、善知識所，恭敬供養，增長善法，發於無上菩提之意。

「善男子！若有眾生貪著五欲，自放逸者，為其示現不淨境界；若有眾生瞋恚、憍慢、多諍競者，為其示現極可怖形，如羅剎等飲血噉肉；令其見已，驚恐惶懼，心意調柔，捨離怨結。若有眾生惛沈、懶惰，為其示現王、賊、水、火及諸重疾；令其見已，心生惶怖，知有憂苦而自勉策。以如是等種種方便，令捨一切諸不善行，修行善法；令除一切波羅蜜障，具波羅蜜；令超一切障礙險道，到無障處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生貪著五欲，自放逸者，為其示現不淨境界；若有眾生瞋恚、憍慢、多諍競者，為其示現極可怖形，如羅剎等飲血噉肉；令其見已，驚恐惶懼，心意調柔，捨離怨結。若有眾生惛沈、懶惰，為其示現王、賊、水、火及諸重疾；令其見已，心生惶怖，知有憂苦而自勉策。以如是等種種方便，令捨一切諸不善行，修行善法；令除一切波羅蜜障，具波羅蜜；令超一切障礙險道，到無障處。

「善男子！我唯知此雲網解脫。如諸菩薩摩訶薩，猶如帝釋，已能摧伏一切煩惱阿脩羅軍；猶如大水，普能消滅一切眾生諸煩惱火；猶如猛火，普能乾竭一切眾生諸愛欲水；猶如大風，普能吹倒一切眾生諸見取幢；猶如金剛，悉能摧破一切眾生諸我見山。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此雲網解脫。如諸菩薩摩訶薩，猶如帝釋，已能摧伏一切煩惱阿脩羅軍；猶如大水，普能消滅一切眾生諸煩惱火；猶如猛火，普能乾竭一切眾生諸愛欲水；猶如大風，普能吹倒一切眾生諸見取幢；猶如金剛，悉能摧破一切眾生諸我見山。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此閻浮提摩竭提國菩提場中，有主地神，其名：安住。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此閻浮提摩竭提國菩提場中，有主地神，其名：安住。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子禮大天足，遶無數匝，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮大天足，遶無數匝，辭退而去。

爾時，善財童子漸次遊行，趣摩竭提國菩提場內安住神所，百萬地神同在其中，更相謂言：「此來童子即是佛藏，必當普為一切眾生作所依處，必當普壞一切眾生無明㲉藏。此人已生法王種中，當以離垢無礙法繒而冠其首，當開智慧大珍寶藏，摧伏一切邪論異道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸次遊行，趣摩竭提國菩提場內安住神所，百萬地神同在其中，更相謂言：「此來童子即是佛藏，必當普為一切眾生作所依處，必當普壞一切眾生無明㲉藏。此人已生法王種中，當以離垢無礙法繒而冠其首，當開智慧大珍寶藏，摧伏一切邪論異道。」

時，安住等百萬地神，放大光明，遍照三千大千世界，普令大地同時震吼，種種寶物處處莊嚴，影潔光流遞相鑒徹；一切葉樹俱時生長，一切華樹咸共開敷，一切果樹靡不成熟，一切河流遞相灌注，一切池沼悉皆盈滿；雨細香雨遍灑其地，風來吹華普散其上，無數音樂一時俱奏，天莊嚴具咸出美音；牛王、象王、師子王等，皆生歡喜，踊躍、哮吼，猶如大山相擊出聲；百千伏藏自然踊現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，安住等百萬地神，放大光明，遍照三千大千世界，普令大地同時震吼，種種寶物處處莊嚴，影潔光流遞相鑒徹；一切葉樹俱時生長，一切華樹咸共開敷，一切果樹靡不成熟，一切河流遞相灌注，一切池沼悉皆盈滿；雨細香雨遍灑其地，風來吹華普散其上，無數音樂一時俱奏，天莊嚴具咸出美音；牛王、象王、師子王等，皆生歡喜，踊躍、哮吼，猶如大山相擊出聲；百千伏藏自然踊現。

時，安住地神告善財言：「善來童子！汝於此地曾種善根，我為汝現，汝欲見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，安住地神告善財言：「善來童子！汝於此地曾種善根，我為汝現，汝欲見不？」

爾時，善財禮地神足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！唯然！欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財禮地神足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！唯然！欲見。」

時，安住地神以足按地，百千億阿僧祇寶藏自然踊出，告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，安住地神以足按地，百千億阿僧祇寶藏自然踊出，告言：

「善男子！今此寶藏隨逐於汝，是汝往昔善根果報，是汝福力之所攝受，汝應隨意自在受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！今此寶藏隨逐於汝，是汝往昔善根果報，是汝福力之所攝受，汝應隨意自在受用。

「善男子！我得菩薩解脫，名：不可壞智慧藏，常以此法成就眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩解脫，名：不可壞智慧藏，常以此法成就眾生。

「善男子！我憶自從然燈佛來，常隨菩薩，恭敬守護，觀察菩薩所有心行、智慧境界、一切誓願、諸清淨行、一切三昧、廣大神通、大自在力、無能壞法，遍往一切諸佛國土，普授一切諸如來記，轉於一切諸佛法輪，廣說一切修多羅門，大法光明普皆照耀，教化調伏一切眾生，示現一切諸佛神變，我皆能領受、皆能憶持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我憶自從然燈佛來，常隨菩薩，恭敬守護，觀察菩薩所有心行、智慧境界、一切誓願、諸清淨行、一切三昧、廣大神通、大自在力、無能壞法，遍往一切諸佛國土，普授一切諸如來記，轉於一切諸佛法輪，廣說一切修多羅門，大法光明普皆照耀，教化調伏一切眾生，示現一切諸佛神變，我皆能領受、皆能憶持。

「善男子！乃往古世，過須彌山微塵數劫，有劫名：莊嚴，世界名：月幢，佛號：妙眼，於彼佛所得此法門。善男子！我於此法門，若入若出修習增長，常見諸佛未曾捨離，始從初得乃至賢劫，於其中間，值遇不可說不可說佛剎微塵數如來、應、正等覺，悉皆承事，恭敬供養；亦見彼佛詣菩提座，現大神力；亦見彼佛所有一切功德善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世，過須彌山微塵數劫，有劫名：莊嚴，世界名：月幢，佛號：妙眼，於彼佛所得此法門。善男子！我於此法門，若入若出修習增長，常見諸佛未曾捨離，始從初得乃至賢劫，於其中間，值遇不可說不可說佛剎微塵數如來、應、正等覺，悉皆承事，恭敬供養；亦見彼佛詣菩提座，現大神力；亦見彼佛所有一切功德善根。

「善男子！我唯知此不可壞智慧藏法門。如諸菩薩摩訶薩常隨諸佛，能持一切諸佛所說，入一切佛甚深智慧，念念充遍一切法界，等如來身，生諸佛心，具諸佛法，作諸佛事；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此不可壞智慧藏法門。如諸菩薩摩訶薩常隨諸佛，能持一切諸佛所說，入一切佛甚深智慧，念念充遍一切法界，等如來身，生諸佛心，具諸佛法，作諸佛事；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！此閻浮提摩竭提國迦毘羅城，有主夜神，名：婆珊婆演底。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此閻浮提摩竭提國迦毘羅城，有主夜神，名：婆珊婆演底。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子禮地神足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮地神足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子一心思惟安住神教，憶持菩薩不可沮壞智藏解脫，修其三昧，學其軌則，觀其遊戲，入其微妙，得其智慧，達其平等，知其無邊，測其甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心思惟安住神教，憶持菩薩不可沮壞智藏解脫，修其三昧，學其軌則，觀其遊戲，入其微妙，得其智慧，達其平等，知其無邊，測其甚深。

漸次遊行，至於彼城，從東門入，佇立未久，便見日沒。心念隨順諸菩薩教，渴仰欲見彼主夜神，於善知識生如來想，復作是念：「由善知識得周遍眼，普能明見十方境界；由善知識得廣大解，普能了達一切所緣；由善知識得三昧眼，普能觀察一切法門；由善知識得智慧眼，普能明照十方剎海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至於彼城，從東門入，佇立未久，便見日沒。心念隨順諸菩薩教，渴仰欲見彼主夜神，於善知識生如來想，復作是念：「由善知識得周遍眼，普能明見十方境界；由善知識得廣大解，普能了達一切所緣；由善知識得三昧眼，普能觀察一切法門；由善知識得智慧眼，普能明照十方剎海。」

作是念時，見彼夜神於虛空中，處寶樓閣香蓮華藏師子之座，身真金色，目髮紺青，形貌端嚴，見者歡喜，眾寶瓔珞以為嚴飾，身服朱衣，首戴梵冠，一切星宿炳然在體。於其身上一一毛孔，皆現化度無量無數惡道眾生，令其免離險難之像；是諸眾生，或生人中，或生天上，或有趣向二乘菩提，或有修行一切智道。又彼一一諸毛孔中，示現種種教化方便，或為現身，或為說法，或為示現聲聞乘道，或為示現獨覺乘道，或為示現諸菩薩行、菩薩勇猛、菩薩三昧、菩薩自在、菩薩住處、菩薩觀察、菩薩師子頻申、菩薩解脫遊戲，如是種種成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念時，見彼夜神於虛空中，處寶樓閣香蓮華藏師子之座，身真金色，目髮紺青，形貌端嚴，見者歡喜，眾寶瓔珞以為嚴飾，身服朱衣，首戴梵冠，一切星宿炳然在體。於其身上一一毛孔，皆現化度無量無數惡道眾生，令其免離險難之像；是諸眾生，或生人中，或生天上，或有趣向二乘菩提，或有修行一切智道。又彼一一諸毛孔中，示現種種教化方便，或為現身，或為說法，或為示現聲聞乘道，或為示現獨覺乘道，或為示現諸菩薩行、菩薩勇猛、菩薩三昧、菩薩自在、菩薩住處、菩薩觀察、菩薩師子頻申、菩薩解脫遊戲，如是種種成熟眾生。

善財童子見聞此已，心大歡喜，以身投地，禮夜神足，遶無數匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，我心冀望依善知識獲諸如來功德法藏。唯願示我一切智道，我行於中，至十力地！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子見聞此已，心大歡喜，以身投地，禮夜神足，遶無數匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，我心冀望依善知識獲諸如來功德法藏。唯願示我一切智道，我行於中，至十力地！」

時，彼夜神告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼夜神告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝能深心敬善知識，樂聞其語，修行其教；以修行故，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝能深心敬善知識，樂聞其語，修行其教；以修行故，決定當得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！我得菩薩破一切眾生癡暗法光明解脫。善男子！我於惡慧眾生，起大慈心；於不善業眾生，起大悲心；於作善業眾生，起於喜心；於善惡二行眾生，起不二心；於雜染眾生，起令生清淨心；於邪道眾生，起令生正行心；於劣解眾生，起令興大解心；於樂生死眾生，起令捨輪轉心；於住二乘道眾生，起令住一切智心。善男子！我以得此解脫故，常與如是心共相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩破一切眾生癡暗法光明解脫。善男子！我於惡慧眾生，起大慈心；於不善業眾生，起大悲心；於作善業眾生，起於喜心；於善惡二行眾生，起不二心；於雜染眾生，起令生清淨心；於邪道眾生，起令生正行心；於劣解眾生，起令興大解心；於樂生死眾生，起令捨輪轉心；於住二乘道眾生，起令住一切智心。善男子！我以得此解脫故，常與如是心共相應。

「善男子！我於夜闇人靜，鬼、神、盜賊、諸惡眾生所遊行時，密雲重霧、惡風暴雨、日月星宿並皆昏蔽不見色時，見諸眾生，若入於海，若行於陸，山林、曠野、諸險難處，或遭盜賊，或乏資糧，或迷惑方隅，或忘失道路，慞惶憂怖不能自出；我時即以種種方便而救濟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於夜闇人靜，鬼、神、盜賊、諸惡眾生所遊行時，密雲重霧、惡風暴雨、日月星宿並皆昏蔽不見色時，見諸眾生，若入於海，若行於陸，山林、曠野、諸險難處，或遭盜賊，或乏資糧，或迷惑方隅，或忘失道路，慞惶憂怖不能自出；我時即以種種方便而救濟之。

「為海難者，示作船師、魚王、馬王、龜王、象王、阿脩羅王及以海神；為彼眾生，止惡風雨，息大波浪，引其道路，示其洲岸，令免怖畏，悉得安隱。復作是念：『以此善根，迴施眾生，願令捨離一切諸苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為海難者，示作船師、魚王、馬王、龜王、象王、阿脩羅王及以海神；為彼眾生，止惡風雨，息大波浪，引其道路，示其洲岸，令免怖畏，悉得安隱。復作是念：『以此善根，迴施眾生，願令捨離一切諸苦。』

「為在陸地一切眾生於夜暗中遭恐怖者，現作日月及諸星宿、晨霞、夕電種種光明，或作屋宅，或為人眾，令其得免恐怖之厄。復作是念：『以此善根，迴施眾生，悉令除滅諸煩惱暗。』一切眾生，有惜壽命，有愛名聞，有貪財寶，有重官位，有著男女，有戀妻妾，未稱所求，多生憂怖；我皆救濟，令其離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為在陸地一切眾生於夜暗中遭恐怖者，現作日月及諸星宿、晨霞、夕電種種光明，或作屋宅，或為人眾，令其得免恐怖之厄。復作是念：『以此善根，迴施眾生，悉令除滅諸煩惱暗。』一切眾生，有惜壽命，有愛名聞，有貪財寶，有重官位，有著男女，有戀妻妾，未稱所求，多生憂怖；我皆救濟，令其離苦。

「為行山險而留難者，為作善神，現形親近；為作好鳥，發音慰悅；為作靈藥，舒光照耀；示其果樹，示其泉井，示正直道，示平坦地，令其免離一切憂厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為行山險而留難者，為作善神，現形親近；為作好鳥，發音慰悅；為作靈藥，舒光照耀；示其果樹，示其泉井，示正直道，示平坦地，令其免離一切憂厄。

「為行曠野、稠林、險道，藤蘿所羂、雲霧所暗而恐怖者，示其正道，令得出離。作是念言：『願一切眾生，伐見稠林，截愛羅網，出生死野，滅煩惱暗，入一切智平坦正道，到無畏處畢竟安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為行曠野、稠林、險道，藤蘿所羂、雲霧所暗而恐怖者，示其正道，令得出離。作是念言：『願一切眾生，伐見稠林，截愛羅網，出生死野，滅煩惱暗，入一切智平坦正道，到無畏處畢竟安樂。』

「善男子！若有眾生，樂著國土而憂苦者；我以方便，令生厭離。作是念言：『願一切眾生不著諸蘊，住一切佛薩婆若境。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生，樂著國土而憂苦者；我以方便，令生厭離。作是念言：『願一切眾生不著諸蘊，住一切佛薩婆若境。』

「善男子！若有眾生，樂著聚落，貪愛宅舍，常處黑暗，受諸苦者；我為說法，令生厭離，令法滿足，令依法住。作是念言：『願一切眾生，悉不貪樂六處聚落，速得出離生死境界，究竟安住一切智城。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生，樂著聚落，貪愛宅舍，常處黑暗，受諸苦者；我為說法，令生厭離，令法滿足，令依法住。作是念言：『願一切眾生，悉不貪樂六處聚落，速得出離生死境界，究竟安住一切智城。』

「善男子！若有眾生行暗夜中，迷惑十方，於平坦路生險難想，於險難道起平坦想，以高為下，以下為高，其心迷惑，生大苦惱。我以方便舒光照及，若欲出者，示其門戶；若欲行者，示其道路；欲度溝洫，示其橋梁；欲涉河海，與其船筏；樂觀方者，示其險易安危之處；欲休息者，示其城邑、水、樹之所。作是念言：『如我於此照除夜暗，令諸世事悉得宣敘；願我普於一切眾生生死長夜、無明暗處，以智慧光普皆照了。是諸眾生無有智眼，想心見倒之所覆翳，無常常想，無樂樂想，無我我想，不淨淨想，堅固執著我人眾生、蘊界處法，迷惑因果，不識善惡，殺害眾生，乃至邪見，不孝父母，不敬沙門及婆羅門，不知惡人，不識善人，貪著惡事，安住邪法，毀謗如來，壞正法輪，於諸菩薩呰辱傷害，輕大乘道，斷菩提心，於有恩人反加殺害，於無恩處常懷怨結，毀謗賢聖，親近惡伴，盜塔寺物，作五逆罪，不久當墮三惡道處。願我速以大智光明，破彼眾生無明黑暗，令其疾發阿耨多羅三藐三菩提心。』既發心已，示普賢乘，開十力道，亦示如來法王境界，亦示諸佛一切智城、諸佛所行、諸佛自在、諸佛成就、諸佛總持、一切諸佛共同一身、一切諸佛平等之處，令其安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生行暗夜中，迷惑十方，於平坦路生險難想，於險難道起平坦想，以高為下，以下為高，其心迷惑，生大苦惱。我以方便舒光照及，若欲出者，示其門戶；若欲行者，示其道路；欲度溝洫，示其橋梁；欲涉河海，與其船筏；樂觀方者，示其險易安危之處；欲休息者，示其城邑、水、樹之所。作是念言：『如我於此照除夜暗，令諸世事悉得宣敘；願我普於一切眾生生死長夜、無明暗處，以智慧光普皆照了。是諸眾生無有智眼，想心見倒之所覆翳，無常常想，無樂樂想，無我我想，不淨淨想，堅固執著我人眾生、蘊界處法，迷惑因果，不識善惡，殺害眾生，乃至邪見，不孝父母，不敬沙門及婆羅門，不知惡人，不識善人，貪著惡事，安住邪法，毀謗如來，壞正法輪，於諸菩薩呰辱傷害，輕大乘道，斷菩提心，於有恩人反加殺害，於無恩處常懷怨結，毀謗賢聖，親近惡伴，盜塔寺物，作五逆罪，不久當墮三惡道處。願我速以大智光明，破彼眾生無明黑暗，令其疾發阿耨多羅三藐三菩提心。』既發心已，示普賢乘，開十力道，亦示如來法王境界，亦示諸佛一切智城、諸佛所行、諸佛自在、諸佛成就、諸佛總持、一切諸佛共同一身、一切諸佛平等之處，令其安住。

「善男子！一切眾生，或病所纏，或老所侵，或苦貧窮，或遭禍難，或犯王法，臨當受刑，無所依怙，生大怖畏；我皆救濟，使得安隱。復作是念：『願我以法普攝眾生，令其解脫一切煩惱、生老病死、憂悲苦患，近善知識，常行法施，勤行善業，速得如來清淨法身，住於究竟無變易處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生，或病所纏，或老所侵，或苦貧窮，或遭禍難，或犯王法，臨當受刑，無所依怙，生大怖畏；我皆救濟，使得安隱。復作是念：『願我以法普攝眾生，令其解脫一切煩惱、生老病死、憂悲苦患，近善知識，常行法施，勤行善業，速得如來清淨法身，住於究竟無變易處。』

「善男子！一切眾生入見稠林，住於邪道，於諸境界起邪分別，常行不善身、語、意業，妄作種種諸邪苦行，於非正覺生正覺想，於正覺所非正覺想，為惡知識之所攝受，以起惡見，將墮惡道；我以種種諸方便門而為救護，令住正見，生人天中。復作是念：『如我救此將墜惡道諸眾生等，願我普救一切眾生，悉令解脫一切諸苦，住波羅蜜出世聖道，於一切智得不退轉，具普賢願，近一切智，而不捨離諸菩薩行，常勤教化一切眾生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切眾生入見稠林，住於邪道，於諸境界起邪分別，常行不善身、語、意業，妄作種種諸邪苦行，於非正覺生正覺想，於正覺所非正覺想，為惡知識之所攝受，以起惡見，將墮惡道；我以種種諸方便門而為救護，令住正見，生人天中。復作是念：『如我救此將墜惡道諸眾生等，願我普救一切眾生，悉令解脫一切諸苦，住波羅蜜出世聖道，於一切智得不退轉，具普賢願，近一切智，而不捨離諸菩薩行，常勤教化一切眾生。』」

爾時，婆珊婆演底主夜神，欲重宣此解脫義，承佛神力，觀察十方，為善財童子而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，婆珊婆演底主夜神，欲重宣此解脫義，承佛神力，觀察十方，為善財童子而說頌言：

「我此解脫門， 生淨法光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我此解脫門， 生淨法光明，

能破愚癡暗， 待時而演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破愚癡暗， 待時而演說。

我昔無邊劫， 勤行廣大慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔無邊劫， 勤行廣大慈，

普覆諸世間， 佛子應修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覆諸世間， 佛子應修學。

寂靜大悲海， 出生三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜大悲海， 出生三世佛，

能滅眾生苦， 汝應入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅眾生苦， 汝應入此門。

能生世間樂， 亦生出世樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生世間樂， 亦生出世樂，

令我心歡喜， 汝應入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我心歡喜， 汝應入此門。

既捨有為患， 亦遠聲聞果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既捨有為患， 亦遠聲聞果，

淨修諸佛力， 汝應入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨修諸佛力， 汝應入此門。

我目甚清淨， 普見十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我目甚清淨， 普見十方剎，

亦見其中佛， 菩提樹下坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見其中佛， 菩提樹下坐，

相好莊嚴身， 無量眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴身， 無量眾圍遶，

一一毛孔內， 種種光明出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔內， 種種光明出；

見諸群生類， 死此而生彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸群生類， 死此而生彼，

輪迴五趣中， 常受無量苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴五趣中， 常受無量苦。

我耳甚清淨， 聽之無不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我耳甚清淨， 聽之無不及，

一切語言海， 悉聞能憶持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切語言海， 悉聞能憶持；

諸佛轉法輪， 其聲妙無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛轉法輪， 其聲妙無比，

所有諸文字， 悉皆能憶持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸文字， 悉皆能憶持。

我鼻甚清淨， 於法無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我鼻甚清淨， 於法無所礙，

一切皆自在， 汝應入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆自在， 汝應入此門。

我舌甚廣大， 淨好能言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我舌甚廣大， 淨好能言說，

隨應演妙法， 汝應入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應演妙法， 汝應入此門。

我身甚清淨， 三世等如如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身甚清淨， 三世等如如，

隨諸眾生心， 一切悉皆現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心， 一切悉皆現。

我心淨無礙， 如空含萬像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心淨無礙， 如空含萬像，

普念諸如來， 而亦不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普念諸如來， 而亦不分別。

了知無量剎， 一切諸心海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知無量剎， 一切諸心海，

諸根及欲樂， 而亦不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根及欲樂， 而亦不分別。

我以大神通， 震動無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以大神通， 震動無量剎，

其身悉遍往， 調彼難調眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身悉遍往， 調彼難調眾。

我福甚廣大， 如空無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我福甚廣大， 如空無有盡，

供養諸如來， 饒益一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸如來， 饒益一切眾。

我智廣清淨， 了知諸法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我智廣清淨， 了知諸法海，

除滅眾生惑， 汝應入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅眾生惑， 汝應入此門。

我知三世佛， 及以一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我知三世佛， 及以一切法，

亦了彼方便， 此門遍無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦了彼方便， 此門遍無等。

一一塵中見， 三世一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中見， 三世一切剎，

亦見彼諸佛， 此是普門力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見彼諸佛， 此是普門力。

十方剎塵內， 悉見盧舍那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎塵內， 悉見盧舍那，

菩提樹下坐， 成道演妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提樹下坐， 成道演妙法。」

爾時，善財童子白夜神言：「汝發阿耨多羅三藐三菩提心為幾時耶？得此解脫其已久如，乃能如是饒益眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白夜神言：「汝發阿耨多羅三藐三菩提心為幾時耶？得此解脫其已久如，乃能如是饒益眾生？」

其神答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其神答言：

「善男子！乃往古世，過如須彌山微塵數劫，有劫名：寂靜光，世界名：出生妙寶，有五億佛於中出現。彼世界中有四天下，名：寶月燈光，有城，名：蓮華光，王名：善法度，以法施化，成就七寶，王四天下。王有夫人，名：法慧月，夜久眠寐。時，彼城東有一大林，名為：寂住，林中有一大菩提樹，名：一切光摩尼王莊嚴身出生一切佛神力光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世，過如須彌山微塵數劫，有劫名：寂靜光，世界名：出生妙寶，有五億佛於中出現。彼世界中有四天下，名：寶月燈光，有城，名：蓮華光，王名：善法度，以法施化，成就七寶，王四天下。王有夫人，名：法慧月，夜久眠寐。時，彼城東有一大林，名為：寂住，林中有一大菩提樹，名：一切光摩尼王莊嚴身出生一切佛神力光明。

「爾時，有佛名：一切法雷音王，於此樹下成等正覺，放無量色廣大光明，遍照出生妙寶世界。蓮華光城內有主夜神，名為：淨月，詣王夫人法慧月所，動身瓔珞以覺夫人，而告之言：『夫人當知，一切法雷音王如來，於寂住林成無上覺，及廣為說諸佛功德自在神力、普賢菩薩所有行願。』令王夫人發阿耨多羅三藐三菩提意，供養彼佛及諸菩薩、聲聞、僧眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有佛名：一切法雷音王，於此樹下成等正覺，放無量色廣大光明，遍照出生妙寶世界。蓮華光城內有主夜神，名為：淨月，詣王夫人法慧月所，動身瓔珞以覺夫人，而告之言：『夫人當知，一切法雷音王如來，於寂住林成無上覺，及廣為說諸佛功德自在神力、普賢菩薩所有行願。』令王夫人發阿耨多羅三藐三菩提意，供養彼佛及諸菩薩、聲聞、僧眾。

「善男子！時王夫人法慧月者，豈異人乎？我身是也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時王夫人法慧月者，豈異人乎？我身是也！

「我於彼佛所發菩提心種善根故，於須彌山微塵數劫，不生地獄、餓鬼、畜生諸惡趣中，亦不生於下賤之家，諸根具足，無有眾苦，於天人中福德殊勝，不生惡世，恒不離佛及諸菩薩、大善知識，常於其所種植善根，經八十須彌山微塵數劫常受安樂，而未滿足菩薩諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於彼佛所發菩提心種善根故，於須彌山微塵數劫，不生地獄、餓鬼、畜生諸惡趣中，亦不生於下賤之家，諸根具足，無有眾苦，於天人中福德殊勝，不生惡世，恒不離佛及諸菩薩、大善知識，常於其所種植善根，經八十須彌山微塵數劫常受安樂，而未滿足菩薩諸根。

「過此劫已，復過萬劫，於賢劫前，有劫名：無憂遍照，世界名：離垢妙光。其世界中淨穢相雜，有五百佛於中出現。其第一佛，名：須彌幢寂靜妙眼如來、應、正等覺；我為：名稱長者；女名：妙慧光明，端正殊妙。彼淨月夜神，以願力故，於離垢世界一四天下妙幢王城中生，作主夜神，名：清淨眼。我於一時，在父母邊，夜久眠息。彼清淨眼來詣我所，震動我宅，放大光明，出現其身，讚佛功德言：『妙眼如來坐菩提座，始成正覺。』勸諭於我及以父母并諸眷屬，令速見佛；自為前導，引至佛所，廣興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過此劫已，復過萬劫，於賢劫前，有劫名：無憂遍照，世界名：離垢妙光。其世界中淨穢相雜，有五百佛於中出現。其第一佛，名：須彌幢寂靜妙眼如來、應、正等覺；我為：名稱長者；女名：妙慧光明，端正殊妙。彼淨月夜神，以願力故，於離垢世界一四天下妙幢王城中生，作主夜神，名：清淨眼。我於一時，在父母邊，夜久眠息。彼清淨眼來詣我所，震動我宅，放大光明，出現其身，讚佛功德言：『妙眼如來坐菩提座，始成正覺。』勸諭於我及以父母并諸眷屬，令速見佛；自為前導，引至佛所，廣興供養。

「我纔見佛，即得三昧，名：出生見佛調伏眾生三世智光明輪。獲此三昧故，能憶念須彌山微塵數劫，亦見其中諸佛出現，於彼佛所聽聞妙法；以聞法故，即得此破一切眾生暗法光明解脫。得此解脫已，即見其身遍往佛剎微塵數世界，亦見彼世界所有諸佛，又見自身在其佛所；亦見彼世界一切眾生，解其言音，識其根性，知其往昔曾為善友之所攝受，隨其所樂而為現身，令生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我纔見佛，即得三昧，名：出生見佛調伏眾生三世智光明輪。獲此三昧故，能憶念須彌山微塵數劫，亦見其中諸佛出現，於彼佛所聽聞妙法；以聞法故，即得此破一切眾生暗法光明解脫。得此解脫已，即見其身遍往佛剎微塵數世界，亦見彼世界所有諸佛，又見自身在其佛所；亦見彼世界一切眾生，解其言音，識其根性，知其往昔曾為善友之所攝受，隨其所樂而為現身，令生歡喜。

「我時於彼所得解脫，念念增長，此心無間；又見自身遍往百佛剎微塵數世界，此心無間；又見自身遍往千佛剎微塵數世界，此心無間；又見自身遍往百千佛剎微塵數世界。如是，念念乃至不可說不可說佛剎微塵數世界，亦見彼世界中一切如來；亦自見身在彼佛所，聽聞妙法，受持憶念，觀察決了；亦知彼佛諸本事海、諸大願海，彼諸如來嚴淨佛剎，我亦嚴淨；亦見彼世界一切眾生，隨其所應而為現身教化調伏。此解脫門，念念增長，如是乃至充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時於彼所得解脫，念念增長，此心無間；又見自身遍往百佛剎微塵數世界，此心無間；又見自身遍往千佛剎微塵數世界，此心無間；又見自身遍往百千佛剎微塵數世界。如是，念念乃至不可說不可說佛剎微塵數世界，亦見彼世界中一切如來；亦自見身在彼佛所，聽聞妙法，受持憶念，觀察決了；亦知彼佛諸本事海、諸大願海，彼諸如來嚴淨佛剎，我亦嚴淨；亦見彼世界一切眾生，隨其所應而為現身教化調伏。此解脫門，念念增長，如是乃至充滿法界。

「善男子！我唯知此菩薩破一切眾生暗法光明解脫。如諸菩薩摩訶薩，成就普賢無邊行願，普入一切諸法界海，得諸菩薩金剛智幢自在三昧，出生大願，住持佛種；於念念中，成滿一切大功德海，嚴淨一切廣大世界；以自在智，教化成熟一切眾生；以智慧日，滅除一切世間暗障；以勇猛智，覺悟一切眾生惛睡；以智慧月，決了一切眾生疑惑；以清淨音，斷除一切諸有執著；於一切法界一一塵中，示現一切自在神力，智眼明淨，等見三世。而我何能知其妙行、說其功德、入其境界、示其自在？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩破一切眾生暗法光明解脫。如諸菩薩摩訶薩，成就普賢無邊行願，普入一切諸法界海，得諸菩薩金剛智幢自在三昧，出生大願，住持佛種；於念念中，成滿一切大功德海，嚴淨一切廣大世界；以自在智，教化成熟一切眾生；以智慧日，滅除一切世間暗障；以勇猛智，覺悟一切眾生惛睡；以智慧月，決了一切眾生疑惑；以清淨音，斷除一切諸有執著；於一切法界一一塵中，示現一切自在神力，智眼明淨，等見三世。而我何能知其妙行、說其功德、入其境界、示其自在？

「善男子！此閻浮提摩竭提國菩提場內，有主夜神，名：普德淨光。我本從其發阿耨多羅三藐三菩提心，常以妙法開悟於我。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此閻浮提摩竭提國菩提場內，有主夜神，名：普德淨光。我本從其發阿耨多羅三藐三菩提心，常以妙法開悟於我。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，善財童子向婆珊婆演底神而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子向婆珊婆演底神而說頌曰：

「見汝清淨身， 相好超世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見汝清淨身， 相好超世間，

如文殊師利， 亦如寶山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文殊師利， 亦如寶山王。

汝法身清淨， 三世悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝法身清淨， 三世悉平等，

世界悉入中， 成壞無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界悉入中， 成壞無所礙。

我觀一切趣， 悉見汝形像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀一切趣， 悉見汝形像，

一一毛孔中， 星月各分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 星月各分布。

汝心極廣大， 如空遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝心極廣大， 如空遍十方，

諸佛悉入中， 清淨無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛悉入中， 清淨無分別。

一一毛孔內， 悉放無數光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔內， 悉放無數光，

十方諸佛所， 普雨莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛所， 普雨莊嚴具。

一一毛孔內， 各現無數身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔內， 各現無數身，

十方諸國土， 方便度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸國土， 方便度眾生。

一一毛孔內， 示現無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔內， 示現無量剎，

隨諸眾生欲， 種種令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生欲， 種種令清淨。

若有諸眾生， 聞名及見身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸眾生， 聞名及見身，

悉獲功德利， 成就菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉獲功德利， 成就菩提道。

多劫在惡趣， 始得見聞汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多劫在惡趣， 始得見聞汝，

亦應歡喜受， 以滅煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應歡喜受， 以滅煩惱故。

千剎微塵劫， 歎汝一毛德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千剎微塵劫， 歎汝一毛德，

劫數猶可窮， 功德終無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫數猶可窮， 功德終無盡。」

時，善財童子說此頌已，頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子說此頌已，頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。