大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 67 卷
大方廣佛華嚴經卷第六十七
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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入法界品第三十九之八
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爾時，善財童子於不動優婆夷所得聞法已，專心憶念所有教誨，皆悉信受，思惟觀察。
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漸漸遊行，經歷國邑，至都薩羅城，於日沒時入彼城中，鄽店、隣里、四衢道側，處處尋覓遍行外道。
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城東有山，名曰：善得。善財童子於中夜時，見此山頂草樹巖巘，光明照耀如日初出；見此事已，生大歡喜，作是念言：「我必於此見善知識。」便從城出而登彼山，見此外道於其山上平坦之處徐步經行，色相圓滿，威光照耀，大梵天王所不能及，十千梵眾之所圍遶。往詣其所，頭頂禮足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」
城東有山，名曰：善得。善財童子於中夜時，見此山頂草樹巖巘，光明照耀如日初出；見此事已，生大歡喜，作是念言：「我必於此見善知識。」便從城出而登彼山，見此外道於其山上平坦之處徐步經行，色相圓滿，威光照耀，大梵天王所不能及，十千梵眾之所圍遶。往詣其所，頭頂禮足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」
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遍行答言：「善哉善哉！善男子！我已安住至一切處菩薩行，已成就普觀世間三昧門，已成就無依無作神通力，已成就普門般若波羅蜜。善男子！我普於世間種種方所、種種形貌、種種行解、種種沒生一切諸趣。所謂：天趣、龍趣、夜叉趣、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、地獄、畜生、閻羅王界、人、非人等，一切諸趣，或住諸見，或信二乘，或復信樂大乘之道。如是一切諸眾生中，我以種種方便、種種智門而為利益。所謂：或為演說一切世間種種技藝，令得具足一切巧術陀羅尼智；或為演說四攝方便，令得具足一切智道；或為演說諸波羅蜜，令其迴向一切智位；或為稱讚大菩提心，令其不失無上道意；或為稱讚諸菩薩行，令其滿足淨佛國土度眾生願；或為演說造諸惡行受地獄等種種苦報，令於惡業深生厭離；或為演說供養諸佛種諸善根決定獲得一切智果，令其發起歡喜之心；或為讚說一切如來、應、正等覺所有功德，令樂佛身求一切智；或為讚說諸佛威德，令其願樂佛不壞身；或為讚說佛自在身，令求如來無能映蔽大威德體。
遍行答言：「善哉善哉！善男子！我已安住至一切處菩薩行，已成就普觀世間三昧門，已成就無依無作神通力，已成就普門般若波羅蜜。善男子！我普於世間種種方所、種種形貌、種種行解、種種沒生一切諸趣。所謂：天趣、龍趣、夜叉趣、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、地獄、畜生、閻羅王界、人、非人等，一切諸趣，或住諸見，或信二乘，或復信樂大乘之道。如是一切諸眾生中，我以種種方便、種種智門而為利益。所謂：或為演說一切世間種種技藝，令得具足一切巧術陀羅尼智；或為演說四攝方便，令得具足一切智道；或為演說諸波羅蜜，令其迴向一切智位；或為稱讚大菩提心，令其不失無上道意；或為稱讚諸菩薩行，令其滿足淨佛國土度眾生願；或為演說造諸惡行受地獄等種種苦報，令於惡業深生厭離；或為演說供養諸佛種諸善根決定獲得一切智果，令其發起歡喜之心；或為讚說一切如來、應、正等覺所有功德，令樂佛身求一切智；或為讚說諸佛威德，令其願樂佛不壞身；或為讚說佛自在身，令求如來無能映蔽大威德體。
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「又，善男子！此都薩羅城中，一切方所一切族類，若男若女諸人眾中，我皆以方便示同其形，隨其所應而為說法。諸眾生等，悉不能知我是何人、從何而至，唯令聞者如實修行。善男子！如於此城利益眾生，於閻浮提城邑聚落，所有人眾住止之處，悉亦如是而為利益。
「又，善男子！此都薩羅城中，一切方所一切族類，若男若女諸人眾中，我皆以方便示同其形，隨其所應而為說法。諸眾生等，悉不能知我是何人、從何而至，唯令聞者如實修行。善男子！如於此城利益眾生，於閻浮提城邑聚落，所有人眾住止之處，悉亦如是而為利益。
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「善男子！閻浮提內九十六眾，各起異見而生執著，我悉於中方便調伏，令其捨離所有諸見；如閻浮提，餘四天下亦復如是；如四天下，三千大千世界亦復如是；如三千大千世界，如是十方無量世界諸眾生海，我悉於中，隨諸眾生心之所樂，以種種方便、種種法門，現種種色身，以種種言音而為說法，令得利益。
「善男子！閻浮提內九十六眾，各起異見而生執著，我悉於中方便調伏，令其捨離所有諸見；如閻浮提，餘四天下亦復如是；如四天下，三千大千世界亦復如是；如三千大千世界，如是十方無量世界諸眾生海，我悉於中，隨諸眾生心之所樂，以種種方便、種種法門，現種種色身，以種種言音而為說法，令得利益。
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「善男子！我唯知此至一切處菩薩行。如諸菩薩摩訶薩，身與一切眾生數等，得與眾生無差別身，以變化身普入諸趣，於一切處皆現受生，普現一切眾生之前，清淨光明遍照世間，以無礙願住一切劫，得如帝網諸無等行，常勤利益一切眾生，恒與共居而無所著，普於三世悉皆平等，以無我智周遍照耀，以大悲藏一切觀察；而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此至一切處菩薩行。如諸菩薩摩訶薩，身與一切眾生數等，得與眾生無差別身，以變化身普入諸趣，於一切處皆現受生，普現一切眾生之前，清淨光明遍照世間，以無礙願住一切劫，得如帝網諸無等行，常勤利益一切眾生，恒與共居而無所著，普於三世悉皆平等，以無我智周遍照耀，以大悲藏一切觀察；而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！於此南方，有一國土，名為：廣大；有鬻香長者，名：優鉢羅華。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此南方，有一國土，名為：廣大；有鬻香長者，名：優鉢羅華。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
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爾時，善財童子因善知識教，不顧身命，不著財寶，不樂人眾，不耽五欲，不戀眷屬，不重王位；唯願化度一切眾生，唯願嚴淨諸佛國土，唯願供養一切諸佛，唯願證知諸法實性，唯願修集一切菩薩大功德海，唯願修行一切功德終無退轉，唯願恒於一切劫中以大願力修菩薩行，唯願普入一切諸佛眾會道場，唯願入一三昧門普現一切三昧門自在神力，唯願於佛一毛孔中見一切佛心無厭足，唯願得一切法智慧光明能持一切諸佛法藏，專求此等一切諸佛菩薩功德。
爾時，善財童子因善知識教，不顧身命，不著財寶，不樂人眾，不耽五欲，不戀眷屬，不重王位；唯願化度一切眾生，唯願嚴淨諸佛國土，唯願供養一切諸佛，唯願證知諸法實性，唯願修集一切菩薩大功德海，唯願修行一切功德終無退轉，唯願恒於一切劫中以大願力修菩薩行，唯願普入一切諸佛眾會道場，唯願入一三昧門普現一切三昧門自在神力，唯願於佛一毛孔中見一切佛心無厭足，唯願得一切法智慧光明能持一切諸佛法藏，專求此等一切諸佛菩薩功德。
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漸次遊行，至廣大國，詣長者所，頂禮其足，遶無量匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲求一切佛平等智慧，欲滿一切佛無量大願，欲淨一切佛最上色身，欲見一切佛清淨法身，欲知一切佛廣大智身，欲淨治一切菩薩諸行，欲照明一切菩薩三昧，欲安住一切菩薩總持，欲除滅一切所有障礙，欲遊行一切十方世界，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，而能出生一切智智？」
漸次遊行，至廣大國，詣長者所，頂禮其足，遶無量匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲求一切佛平等智慧，欲滿一切佛無量大願，欲淨一切佛最上色身，欲見一切佛清淨法身，欲知一切佛廣大智身，欲淨治一切菩薩諸行，欲照明一切菩薩三昧，欲安住一切菩薩總持，欲除滅一切所有障礙，欲遊行一切十方世界，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，而能出生一切智智？」
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長者告言：
長者告言：
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「善哉！善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。
「善哉！善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。
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「善男子！我善別知一切諸香，亦知調合一切香法，所謂：一切香、一切燒香、一切塗香、一切末香。亦知如是一切香王所出之處，又善了知天香、龍香、夜叉香，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所有諸香。又善別知治諸病香、斷諸惡香、生歡喜香、增煩惱香、滅煩惱香、令於有為生樂著香、令於有為生厭離香、捨諸憍逸香、發心念佛香、證解法門香、聖所受用香、一切菩薩差別香、一切菩薩地位香，如是等香形相生起、出現成就、清淨安隱、方便境界、威德業用及以根本，如是一切我皆了達。
「善男子！我善別知一切諸香，亦知調合一切香法，所謂：一切香、一切燒香、一切塗香、一切末香。亦知如是一切香王所出之處，又善了知天香、龍香、夜叉香，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所有諸香。又善別知治諸病香、斷諸惡香、生歡喜香、增煩惱香、滅煩惱香、令於有為生樂著香、令於有為生厭離香、捨諸憍逸香、發心念佛香、證解法門香、聖所受用香、一切菩薩差別香、一切菩薩地位香，如是等香形相生起、出現成就、清淨安隱、方便境界、威德業用及以根本，如是一切我皆了達。
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「善男子！人間有香，名曰：象藏，因龍鬪生。若燒一丸，即起大香雲彌覆王都，於七日中雨細香雨。若著身者，身則金色；若著衣服、宮殿、樓閣，亦皆金色。若因風吹入宮殿中，眾生嗅者，七日七夜歡喜充滿，身心快樂，無有諸病，不相侵害，離諸憂苦，不驚不怖，不亂不恚，慈心相向，志意清淨。我知是已而為說法，令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心。
「善男子！人間有香，名曰：象藏，因龍鬪生。若燒一丸，即起大香雲彌覆王都，於七日中雨細香雨。若著身者，身則金色；若著衣服、宮殿、樓閣，亦皆金色。若因風吹入宮殿中，眾生嗅者，七日七夜歡喜充滿，身心快樂，無有諸病，不相侵害，離諸憂苦，不驚不怖，不亂不恚，慈心相向，志意清淨。我知是已而為說法，令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心。
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「善男子！摩羅耶山出栴檀香，名曰：牛頭；若以塗身，設入火坑，火不能燒。善男子！海中有香，名：無能勝；若以塗鼓及諸螺貝，其聲發時，一切敵軍皆自退散。善男子！阿那婆達多池邊出沈水香，名：蓮華藏，其香一丸如麻子大；若以燒之，香氣普熏閻浮提界，眾生聞者，離一切罪，戒品清淨。善男子！雪山有香，名：阿盧那；若有眾生嗅此香者，其心決定離諸染著，我為說法莫不皆得離垢三昧。善男子！羅剎界中有香，名：海藏，其香但為轉輪王用；若燒一丸而以熏之，王及四軍皆騰虛空。善男子！善法天中有香，名：淨莊嚴；若燒一丸而以熏之，普使諸天心念於佛。善男子！須夜摩天有香，名：淨藏；若燒一丸而以熏之，夜摩天眾莫不雲集彼天王所而共聽法。善男子！兜率天中有香，名：先陀婆；於一生所繫菩薩座前燒其一丸，興大香雲遍覆法界，普雨一切諸供養具，供養一切諸佛菩薩。善男子！善變化天有香，名曰：奪意；若燒一丸，於七日中，普雨一切諸莊嚴具。
「善男子！摩羅耶山出栴檀香，名曰：牛頭；若以塗身，設入火坑，火不能燒。善男子！海中有香，名：無能勝；若以塗鼓及諸螺貝，其聲發時，一切敵軍皆自退散。善男子！阿那婆達多池邊出沈水香，名：蓮華藏，其香一丸如麻子大；若以燒之，香氣普熏閻浮提界，眾生聞者，離一切罪，戒品清淨。善男子！雪山有香，名：阿盧那；若有眾生嗅此香者，其心決定離諸染著，我為說法莫不皆得離垢三昧。善男子！羅剎界中有香，名：海藏，其香但為轉輪王用；若燒一丸而以熏之，王及四軍皆騰虛空。善男子！善法天中有香，名：淨莊嚴；若燒一丸而以熏之，普使諸天心念於佛。善男子！須夜摩天有香，名：淨藏；若燒一丸而以熏之，夜摩天眾莫不雲集彼天王所而共聽法。善男子！兜率天中有香，名：先陀婆；於一生所繫菩薩座前燒其一丸，興大香雲遍覆法界，普雨一切諸供養具，供養一切諸佛菩薩。善男子！善變化天有香，名曰：奪意；若燒一丸，於七日中，普雨一切諸莊嚴具。
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「善男子！我唯知此調和香法。如諸菩薩摩訶薩，遠離一切諸惡習氣，不染世欲，永斷煩惱眾魔羂索，超諸有趣，以智慧香而自莊嚴，於諸世間皆無染著，具足成就無所著戒，淨無著智，行無著境，於一切處悉無有著，其心平等，無著無依；而我何能知其妙行？說其功德？顯其所有清淨戒門？示其所作無過失業？辨其離染身、語、意行？
「善男子！我唯知此調和香法。如諸菩薩摩訶薩，遠離一切諸惡習氣，不染世欲，永斷煩惱眾魔羂索，超諸有趣，以智慧香而自莊嚴，於諸世間皆無染著，具足成就無所著戒，淨無著智，行無著境，於一切處悉無有著，其心平等，無著無依；而我何能知其妙行？說其功德？顯其所有清淨戒門？示其所作無過失業？辨其離染身、語、意行？
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「善男子！於此南方，有一大城，名曰：樓閣；中有船師，名：婆施羅。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此南方，有一大城，名曰：樓閣；中有船師，名：婆施羅。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
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爾時，善財童子向樓閣城，觀察道路。所謂：觀道高卑，觀道夷險，觀道淨穢，觀道曲直。
爾時，善財童子向樓閣城，觀察道路。所謂：觀道高卑，觀道夷險，觀道淨穢，觀道曲直。
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漸次遊行，作是思惟：「我當親近彼善知識。善知識者，是成就修行諸菩薩道因，是成就修行波羅蜜道因，是成就修行攝眾生道因，是成就修行普入法界無障礙道因，是成就修行令一切眾生除惡慧道因，是成就修行令一切眾生離憍慢道因，是成就修行令一切眾生滅煩惱道因，是成就修行令一切眾生捨諸見道因，是成就修行令一切眾生拔一切惡刺道因，是成就修行令一切眾生至一切智城道因。何以故？於善知識處，得一切善法故；依善知識力，得一切智道故。善知識者，難見難遇。」如是思惟。
漸次遊行，作是思惟：「我當親近彼善知識。善知識者，是成就修行諸菩薩道因，是成就修行波羅蜜道因，是成就修行攝眾生道因，是成就修行普入法界無障礙道因，是成就修行令一切眾生除惡慧道因，是成就修行令一切眾生離憍慢道因，是成就修行令一切眾生滅煩惱道因，是成就修行令一切眾生捨諸見道因，是成就修行令一切眾生拔一切惡刺道因，是成就修行令一切眾生至一切智城道因。何以故？於善知識處，得一切善法故；依善知識力，得一切智道故。善知識者，難見難遇。」如是思惟。
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漸次遊行，既至彼城，見其船師在城門外海岸上住，百千商人及餘無量大眾圍遶，說大海法，方便開示佛功德海。善財見已，往詣其所，頂禮其足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」
漸次遊行，既至彼城，見其船師在城門外海岸上住，百千商人及餘無量大眾圍遶，說大海法，方便開示佛功德海。善財見已，往詣其所，頂禮其足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」
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船師告言：
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「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復能問生大智因、斷除一切生死苦因、往一切智大寶洲因、成就不壞摩訶衍因、遠離二乘怖畏生死住諸寂靜三昧旋因、乘大願車遍一切處行菩薩行無有障礙清淨道因、以菩薩行莊嚴一切無能壞智清淨道因、普觀一切十方諸法皆無障礙清淨道因、速能趣入一切智海清淨道因。
「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復能問生大智因、斷除一切生死苦因、往一切智大寶洲因、成就不壞摩訶衍因、遠離二乘怖畏生死住諸寂靜三昧旋因、乘大願車遍一切處行菩薩行無有障礙清淨道因、以菩薩行莊嚴一切無能壞智清淨道因、普觀一切十方諸法皆無障礙清淨道因、速能趣入一切智海清淨道因。
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「善男子！我在此城海岸路中，淨修菩薩大悲幢行。善男子！我觀閻浮提內貧窮眾生，為饒益故，修諸苦行，隨其所願悉令滿足。先以世物，充滿其意；復施法財，令其歡喜，令修福行，令生智道，令增善根力，令起菩提心，令淨菩提願，令堅大悲力，令修能滅生死道，令生不厭生死行，令攝一切眾生海，令修一切功德海，令照一切諸法海，令見一切諸佛海，令入一切智智海。善男子！我住於此，如是思惟，如是作意，如是利益一切眾生。
「善男子！我在此城海岸路中，淨修菩薩大悲幢行。善男子！我觀閻浮提內貧窮眾生，為饒益故，修諸苦行，隨其所願悉令滿足。先以世物，充滿其意；復施法財，令其歡喜，令修福行，令生智道，令增善根力，令起菩提心，令淨菩提願，令堅大悲力，令修能滅生死道，令生不厭生死行，令攝一切眾生海，令修一切功德海，令照一切諸法海，令見一切諸佛海，令入一切智智海。善男子！我住於此，如是思惟，如是作意，如是利益一切眾生。
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「善男子！我知海中一切寶洲、一切寶處、一切寶類、一切寶種。我知淨一切寶、鑽一切寶、出一切寶、作一切寶。我知一切寶器、一切寶用、一切寶境界、一切寶光明。我知一切龍宮處、一切夜叉宮處、一切部多宮處，皆善迴避，免其諸難。亦善別知，漩澓淺深，波濤遠近，水色好惡，種種不同。亦善別知，日月星宿運行度數，晝夜晨晡，晷漏延促。亦知其船鐵木堅脆、機關澁滑，水之大小，風之逆順；如是一切安危之相無不明了，可行則行，可止則止。善男子！我以成就如是智慧，常能利益一切眾生。
「善男子！我知海中一切寶洲、一切寶處、一切寶類、一切寶種。我知淨一切寶、鑽一切寶、出一切寶、作一切寶。我知一切寶器、一切寶用、一切寶境界、一切寶光明。我知一切龍宮處、一切夜叉宮處、一切部多宮處，皆善迴避，免其諸難。亦善別知，漩澓淺深，波濤遠近，水色好惡，種種不同。亦善別知，日月星宿運行度數，晝夜晨晡，晷漏延促。亦知其船鐵木堅脆、機關澁滑，水之大小，風之逆順；如是一切安危之相無不明了，可行則行，可止則止。善男子！我以成就如是智慧，常能利益一切眾生。
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「善男子！我以好船運諸商眾行安隱道，復為說法令其歡喜，引至寶洲與諸珍寶咸使充足，然後將領還閻浮提。善男子！我將大船如是往來，未始令其一有損壞。若有眾生得見我身、聞我法者，令其永不怖生死海，必得入於一切智海，必能消竭諸愛欲海，能以智光照三世海，能盡一切眾生苦海，能淨一切眾生心海，速能嚴淨一切剎海，普能往詣十方大海，普知一切眾生根海，普了一切眾生行海，普順一切眾生心海。
「善男子！我以好船運諸商眾行安隱道，復為說法令其歡喜，引至寶洲與諸珍寶咸使充足，然後將領還閻浮提。善男子！我將大船如是往來，未始令其一有損壞。若有眾生得見我身、聞我法者，令其永不怖生死海，必得入於一切智海，必能消竭諸愛欲海，能以智光照三世海，能盡一切眾生苦海，能淨一切眾生心海，速能嚴淨一切剎海，普能往詣十方大海，普知一切眾生根海，普了一切眾生行海，普順一切眾生心海。
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「善男子！我唯得此大悲幢行；若有見我及以聞我、與我同住、憶念我者，皆悉不空。如諸菩薩摩訶薩，善能遊涉生死大海，不染一切諸煩惱海，能捨一切諸妄見海，能觀一切諸法性海，能以四攝攝眾生海，已善安住一切智海，能滅一切眾生著海，能平等住一切時海，能以神通度眾生海，能以其時調眾生海；而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯得此大悲幢行；若有見我及以聞我、與我同住、憶念我者，皆悉不空。如諸菩薩摩訶薩，善能遊涉生死大海，不染一切諸煩惱海，能捨一切諸妄見海，能觀一切諸法性海，能以四攝攝眾生海，已善安住一切智海，能滅一切眾生著海，能平等住一切時海，能以神通度眾生海，能以其時調眾生海；而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！於此南方，有城名：可樂；中有長者，名：無上勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此南方，有城名：可樂；中有長者，名：無上勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚，求善知識心無厭足，辭退而去。
時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚，求善知識心無厭足，辭退而去。
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爾時，善財童子起大慈周遍心、大悲潤澤心相續不斷，福德、智慧二種莊嚴，捨離一切煩惱塵垢，證法平等，心無高下，拔不善刺，滅一切障，堅固精進以為牆塹，甚深三昧而作園苑，以慧日光破無明暗，以方便風開智慧華，以無礙願充滿法界，心常現入一切智城，如是而求菩薩之道。
爾時，善財童子起大慈周遍心、大悲潤澤心相續不斷，福德、智慧二種莊嚴，捨離一切煩惱塵垢，證法平等，心無高下，拔不善刺，滅一切障，堅固精進以為牆塹，甚深三昧而作園苑，以慧日光破無明暗，以方便風開智慧華，以無礙願充滿法界，心常現入一切智城，如是而求菩薩之道。
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漸次經歷，到彼城內。見無上勝在其城東大莊嚴幢無憂林中，無量商人、百千居士之所圍遶，理斷人間種種事務；因為說法，令其永拔一切我慢，離我、我所，捨所積聚，滅慳嫉垢，心得清淨，無諸穢濁，獲淨信力，常樂見佛，受持佛法，生菩薩力，起菩薩行，入菩薩三昧，得菩薩智慧，住菩薩正念，增菩薩樂欲。
漸次經歷，到彼城內。見無上勝在其城東大莊嚴幢無憂林中，無量商人、百千居士之所圍遶，理斷人間種種事務；因為說法，令其永拔一切我慢，離我、我所，捨所積聚，滅慳嫉垢，心得清淨，無諸穢濁，獲淨信力，常樂見佛，受持佛法，生菩薩力，起菩薩行，入菩薩三昧，得菩薩智慧，住菩薩正念，增菩薩樂欲。
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爾時，善財童子觀彼長者為眾說法已，以身投地，頂禮其足，良久乃起，白言：
爾時，善財童子觀彼長者為眾說法已，以身投地，頂禮其足，良久乃起，白言：
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「聖者！我是善財！我是善財！我專尋求菩薩之行，菩薩云何學菩薩行？菩薩云何修菩薩道？隨修學時，常能化度一切眾生，常能現見一切諸佛，常得聽聞一切佛法，常能住持一切佛法，常能趣入一切法門，入一切剎學菩薩行，住一切劫修菩薩道，能知一切如來神力，能受一切如來護念，能得一切如來智慧？」
「聖者！我是善財！我是善財！我專尋求菩薩之行，菩薩云何學菩薩行？菩薩云何修菩薩道？隨修學時，常能化度一切眾生，常能現見一切諸佛，常得聽聞一切佛法，常能住持一切佛法，常能趣入一切法門，入一切剎學菩薩行，住一切劫修菩薩道，能知一切如來神力，能受一切如來護念，能得一切如來智慧？」
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時，彼長者告善財言：
時，彼長者告善財言：
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「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。
「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。
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「善男子！我成就至一切處菩薩行門無依無作神通之力。善男子！云何為至一切處菩薩行門？善男子！我於此三千大千世界，欲界一切諸眾生中，所謂：一切三十三天、一切須夜摩天、一切兜率陀天、一切善變化天、一切他化自在天、一切魔天，及餘一切天、龍、夜叉、羅剎娑、鳩槃荼，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，村營、城邑、一切住處諸眾生中而為說法，令捨非法，令息諍論，令除鬪戰，令止忿競，令破怨結，令解繫縛，令出牢獄，令免怖畏，令斷殺生乃至邪見一切惡業，不可作事皆令禁止；令其順行一切善法，令其修學一切技藝，於諸世間而作利益；為其分別種種諸論，令生歡喜，令漸成熟；隨順外道，為說勝智，令斷諸見，令入佛法。乃至色界一切梵天，我亦為其說超勝法。如於此三千大千世界，乃至十方十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界中，我皆為說佛法、菩薩法、聲聞法、獨覺法；說地獄，說地獄眾生，說向地獄道；說畜生，說畜生差別，說畜生受苦，說向畜生道；說閻羅王世間，說閻羅王世間苦，說向閻羅王世間道；說天世間，說天世間樂，說向天世間道；說人世間，說人世間苦樂，說向人世間道。為欲開顯菩薩功德，為令捨離生死過患，為令知見一切智人諸妙功德，為欲令知諸有趣中迷惑受苦，為令知見無障礙法，為欲顯示一切世間生起所因，為欲顯示一切世間寂滅為樂，為令眾生捨諸想著，為令證得佛無依法，為令永滅諸煩惱輪，為令能轉如來法輪，我為眾生說如是法。
「善男子！我成就至一切處菩薩行門無依無作神通之力。善男子！云何為至一切處菩薩行門？善男子！我於此三千大千世界，欲界一切諸眾生中，所謂：一切三十三天、一切須夜摩天、一切兜率陀天、一切善變化天、一切他化自在天、一切魔天，及餘一切天、龍、夜叉、羅剎娑、鳩槃荼，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，村營、城邑、一切住處諸眾生中而為說法，令捨非法，令息諍論，令除鬪戰，令止忿競，令破怨結，令解繫縛，令出牢獄，令免怖畏，令斷殺生乃至邪見一切惡業，不可作事皆令禁止；令其順行一切善法，令其修學一切技藝，於諸世間而作利益；為其分別種種諸論，令生歡喜，令漸成熟；隨順外道，為說勝智，令斷諸見，令入佛法。乃至色界一切梵天，我亦為其說超勝法。如於此三千大千世界，乃至十方十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界中，我皆為說佛法、菩薩法、聲聞法、獨覺法；說地獄，說地獄眾生，說向地獄道；說畜生，說畜生差別，說畜生受苦，說向畜生道；說閻羅王世間，說閻羅王世間苦，說向閻羅王世間道；說天世間，說天世間樂，說向天世間道；說人世間，說人世間苦樂，說向人世間道。為欲開顯菩薩功德，為令捨離生死過患，為令知見一切智人諸妙功德，為欲令知諸有趣中迷惑受苦，為令知見無障礙法，為欲顯示一切世間生起所因，為欲顯示一切世間寂滅為樂，為令眾生捨諸想著，為令證得佛無依法，為令永滅諸煩惱輪，為令能轉如來法輪，我為眾生說如是法。
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「善男子！我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力。如諸菩薩摩訶薩，具足一切自在神通，悉能遍往一切佛剎，得普眼地；悉聞一切音聲言說，普入諸法智慧自在，無有乖諍，勇健無比，以廣長舌出平等音；其身妙好，同諸菩薩，與諸如來究竟無二、無有差別；智身廣大，普入三世，境界無際，同於虛空。而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力。如諸菩薩摩訶薩，具足一切自在神通，悉能遍往一切佛剎，得普眼地；悉聞一切音聲言說，普入諸法智慧自在，無有乖諍，勇健無比，以廣長舌出平等音；其身妙好，同諸菩薩，與諸如來究竟無二、無有差別；智身廣大，普入三世，境界無際，同於虛空。而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！於此南方，有一國土，名曰：輸那；其國有城，名：迦陵迦林；有比丘尼，名：師子頻申。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此南方，有一國土，名曰：輸那；其國有城，名：迦陵迦林；有比丘尼，名：師子頻申。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
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爾時，善財童子漸次遊行，至彼國城，周遍推求此比丘尼。有無量人咸告之言：
爾時，善財童子漸次遊行，至彼國城，周遍推求此比丘尼。有無量人咸告之言：
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「善男子！此比丘尼在勝光王之所捨施日光園中說法利益無量眾生。」時，善財童子即詣彼園，周遍觀察。
「善男子！此比丘尼在勝光王之所捨施日光園中說法利益無量眾生。」時，善財童子即詣彼園，周遍觀察。
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見其園中有一大樹，名為：滿月，形如樓閣，放大光明照一由旬；見一葉樹，名為：普覆，其形如蓋，放毘瑠璃紺青光明；見一華樹，名曰：華藏，其形高大，如雪山王，雨眾妙華無有窮盡，如忉利天中波利質多羅樹。復見有一甘露果樹，形如金山，常放光明，種種眾果悉皆具足；復見有一摩尼寶樹，名：毘盧遮那藏，其形無比，心王摩尼寶最在其上，阿僧祇色相摩尼寶周遍莊嚴。復有衣樹，名為：清淨，種種色衣垂布嚴飾；復有音樂樹，名為：歡喜，其音美妙，過諸天樂；復有香樹，名：普莊嚴，恒出妙香，普熏十方，無所障礙。
見其園中有一大樹，名為：滿月，形如樓閣，放大光明照一由旬；見一葉樹，名為：普覆，其形如蓋，放毘瑠璃紺青光明；見一華樹，名曰：華藏，其形高大，如雪山王，雨眾妙華無有窮盡，如忉利天中波利質多羅樹。復見有一甘露果樹，形如金山，常放光明，種種眾果悉皆具足；復見有一摩尼寶樹，名：毘盧遮那藏，其形無比，心王摩尼寶最在其上，阿僧祇色相摩尼寶周遍莊嚴。復有衣樹，名為：清淨，種種色衣垂布嚴飾；復有音樂樹，名為：歡喜，其音美妙，過諸天樂；復有香樹，名：普莊嚴，恒出妙香，普熏十方，無所障礙。
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園中復有泉流陂池，一切皆以七寶莊嚴，黑栴檀泥凝積其中，上妙金沙彌布其底，八功德水具足盈滿，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍覆其上，無量寶樹周遍行列。諸寶樹下敷師子座，種種妙寶以為莊嚴，布以天衣，熏諸妙香，垂諸寶繒，施諸寶帳，閻浮金網彌覆其上，寶鐸徐搖出妙音聲。或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香王摩尼藏師子之座，或有樹下敷龍莊嚴摩尼王藏師子之座，或有樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座，或有樹下敷毘盧遮那摩尼王藏師子之座，或有樹下敷十方毘盧遮那摩尼王藏師子之座；其一一座各有十萬寶師子座周匝圍遶，一一皆具無量莊嚴。
園中復有泉流陂池，一切皆以七寶莊嚴，黑栴檀泥凝積其中，上妙金沙彌布其底，八功德水具足盈滿，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍覆其上，無量寶樹周遍行列。諸寶樹下敷師子座，種種妙寶以為莊嚴，布以天衣，熏諸妙香，垂諸寶繒，施諸寶帳，閻浮金網彌覆其上，寶鐸徐搖出妙音聲。或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香王摩尼藏師子之座，或有樹下敷龍莊嚴摩尼王藏師子之座，或有樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座，或有樹下敷毘盧遮那摩尼王藏師子之座，或有樹下敷十方毘盧遮那摩尼王藏師子之座；其一一座各有十萬寶師子座周匝圍遶，一一皆具無量莊嚴。
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此大園中眾寶遍滿，猶如大海寶洲之上。迦隣陀衣以布其地，柔軟妙好，能生樂觸，蹈則沒足，舉則還復；無量諸鳥出和雅音，寶栴檀林上妙莊嚴，種種妙華常雨無盡，猶如帝釋雜華之園。無比香王普熏一切，猶如帝釋善法之堂。諸音樂樹、寶多羅樹、眾寶鈴網出妙音聲，如自在天善口天女所出歌音。諸如意樹，種種妙衣垂布莊嚴，猶如大海。有無量色百千樓閣，眾寶莊嚴，如忉利天宮善見大城。寶蓋遐張，如須彌峯。光明普照，如梵王宮。
此大園中眾寶遍滿，猶如大海寶洲之上。迦隣陀衣以布其地，柔軟妙好，能生樂觸，蹈則沒足，舉則還復；無量諸鳥出和雅音，寶栴檀林上妙莊嚴，種種妙華常雨無盡，猶如帝釋雜華之園。無比香王普熏一切，猶如帝釋善法之堂。諸音樂樹、寶多羅樹、眾寶鈴網出妙音聲，如自在天善口天女所出歌音。諸如意樹，種種妙衣垂布莊嚴，猶如大海。有無量色百千樓閣，眾寶莊嚴，如忉利天宮善見大城。寶蓋遐張，如須彌峯。光明普照，如梵王宮。
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爾時，善財童子見此大園無量功德、種種莊嚴，皆是菩薩業報成就，出世善根之所生起，供養諸佛功德所流，一切世間無與等者，如是皆從師子頻申比丘尼了法如幻集廣大清淨福德善業之所成就。三千大千世界天龍八部、無量眾生，皆入此園而不迫窄。何以故？此比丘尼不可思議威神力故。
爾時，善財童子見此大園無量功德、種種莊嚴，皆是菩薩業報成就，出世善根之所生起，供養諸佛功德所流，一切世間無與等者，如是皆從師子頻申比丘尼了法如幻集廣大清淨福德善業之所成就。三千大千世界天龍八部、無量眾生，皆入此園而不迫窄。何以故？此比丘尼不可思議威神力故。
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爾時，善財見師子頻申比丘尼遍坐一切諸寶樹下大師子座，身相端嚴，威儀寂靜，諸根調順，如大象王；心無垢濁，如清淨池；普濟所求，如如意寶；不染世法，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；護持淨戒不可傾動，如須彌山；能令見者心得清涼，如妙香王；能除眾生諸煩惱熱，如雪山中妙栴檀香；眾生見者，諸苦消滅，如善見藥王；見者不空，如婆樓那天；能長一切眾善根芽，如良沃田。
爾時，善財見師子頻申比丘尼遍坐一切諸寶樹下大師子座，身相端嚴，威儀寂靜，諸根調順，如大象王；心無垢濁，如清淨池；普濟所求，如如意寶；不染世法，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；護持淨戒不可傾動，如須彌山；能令見者心得清涼，如妙香王；能除眾生諸煩惱熱，如雪山中妙栴檀香；眾生見者，諸苦消滅，如善見藥王；見者不空，如婆樓那天；能長一切眾善根芽，如良沃田。
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在一一座，眾會不同，所說法門亦各差別；或見處座，淨居天眾所共圍遶，大自在天子而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡解脫。或見處座，諸梵天眾所共圍遶，愛樂梵王而為上首；此比丘尼為說法門，名：普門差別清淨言音輪。或見處座，他化自在天天子、天女所共圍遶，自在天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：菩薩清淨心。或見處座，善變化天天子、天女所共圍遶，善化天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：一切法善莊嚴。或見處座，兜率陀天天子、天女所共圍遶，兜率天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：心藏旋。或見處座，須夜摩天天子、天女所共圍遶，夜摩天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無邊莊嚴。或見處座，三十三天天子、天女所共圍遶，釋提桓因而為上首；此比丘尼為說法門，名：厭離門。或見處座，百光明龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、摩那斯龍王、伊羅跋難陀龍王、阿那婆達多龍王等龍子、龍女所共圍遶，娑伽羅龍王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛神通境界光明莊嚴。或見處座，諸夜叉眾所共圍遶，毘沙門天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：救護眾生藏。或見處座，乾闥婆眾所共圍遶，持國乾闥婆王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡喜。或見處座，阿脩羅眾所共圍遶，羅睺阿脩羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：速疾莊嚴法界智門。或見處座，迦樓羅眾所共圍遶，捷持迦樓羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：怖動諸有海。或見處座，緊那羅眾所共圍遶，大樹緊那羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛行光明。或見處座，摩睺羅伽眾所共圍遶，菴羅林摩睺羅伽王而為上首；此比丘尼為說法門，名：生佛歡喜心。或見處座，無量百千男子、女人所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：殊勝行。或見處座，諸羅剎眾所共圍遶，常奪精氣大樹羅剎王而為上首；此比丘尼為說法門，名：發生悲愍心。或見處座，信樂聲聞乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：勝智光明。或見處座，信樂緣覺乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：佛功德廣大光明。或見處座，信樂大乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普門三昧智光明門。或見處座，初發心諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：一切佛願聚。或見處座，第二地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：離垢輪。或見處座，第三地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：寂靜莊嚴。或見處座，第四地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：生一切智境界。或見處座，第五地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為
在一一座，眾會不同，所說法門亦各差別；或見處座，淨居天眾所共圍遶，大自在天子而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡解脫。或見處座，諸梵天眾所共圍遶，愛樂梵王而為上首；此比丘尼為說法門，名：普門差別清淨言音輪。或見處座，他化自在天天子、天女所共圍遶，自在天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：菩薩清淨心。或見處座，善變化天天子、天女所共圍遶，善化天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：一切法善莊嚴。或見處座，兜率陀天天子、天女所共圍遶，兜率天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：心藏旋。或見處座，須夜摩天天子、天女所共圍遶，夜摩天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無邊莊嚴。或見處座，三十三天天子、天女所共圍遶，釋提桓因而為上首；此比丘尼為說法門，名：厭離門。或見處座，百光明龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、摩那斯龍王、伊羅跋難陀龍王、阿那婆達多龍王等龍子、龍女所共圍遶，娑伽羅龍王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛神通境界光明莊嚴。或見處座，諸夜叉眾所共圍遶，毘沙門天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：救護眾生藏。或見處座，乾闥婆眾所共圍遶，持國乾闥婆王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡喜。或見處座，阿脩羅眾所共圍遶，羅睺阿脩羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：速疾莊嚴法界智門。或見處座，迦樓羅眾所共圍遶，捷持迦樓羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：怖動諸有海。或見處座，緊那羅眾所共圍遶，大樹緊那羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛行光明。或見處座，摩睺羅伽眾所共圍遶，菴羅林摩睺羅伽王而為上首；此比丘尼為說法門，名：生佛歡喜心。或見處座，無量百千男子、女人所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：殊勝行。或見處座，諸羅剎眾所共圍遶，常奪精氣大樹羅剎王而為上首；此比丘尼為說法門，名：發生悲愍心。或見處座，信樂聲聞乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：勝智光明。或見處座，信樂緣覺乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：佛功德廣大光明。或見處座，信樂大乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普門三昧智光明門。或見處座，初發心諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：一切佛願聚。或見處座，第二地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：離垢輪。或見處座，第三地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：寂靜莊嚴。或見處座，第四地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：生一切智境界。或見處座，第五地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為
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說法門，名：妙華藏。或見處座，第六地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：毘盧遮那藏。或見處座，第七地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普莊嚴地。或見處座，第八地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：遍法界境界身。或見處座，第九地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無所得力莊嚴。或見處座，第十地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無礙輪。或見處座，執金剛神所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：金剛智那羅延莊嚴。
說法門，名：妙華藏。或見處座，第六地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：毘盧遮那藏。或見處座，第七地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普莊嚴地。或見處座，第八地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：遍法界境界身。或見處座，第九地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無所得力莊嚴。或見處座，第十地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無礙輪。或見處座，執金剛神所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：金剛智那羅延莊嚴。
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善財童子見如是等一切諸趣所有眾生已成熟者、已調伏者，堪為法器，皆入此園，各於座下圍遶而坐。師子頻申比丘尼，隨其欲解勝劣差別而為說法，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼入普眼捨得般若波羅蜜門、說一切佛法般若波羅蜜門、法界差別般若波羅蜜門、散壞一切障礙輪般若波羅蜜門、生一切眾生善心般若波羅蜜門、殊勝莊嚴般若波羅蜜門、無礙真實藏般若波羅蜜門、法界圓滿般若波羅蜜門、心藏般若波羅蜜門、普出生藏般若波羅蜜門，此十般若波羅蜜門為首，入如是等無數百萬般若波羅蜜門。此日光園中所有菩薩及諸眾生，皆是師子頻申比丘尼初勸發心，受持正法，思惟修習，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。
善財童子見如是等一切諸趣所有眾生已成熟者、已調伏者，堪為法器，皆入此園，各於座下圍遶而坐。師子頻申比丘尼，隨其欲解勝劣差別而為說法，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼入普眼捨得般若波羅蜜門、說一切佛法般若波羅蜜門、法界差別般若波羅蜜門、散壞一切障礙輪般若波羅蜜門、生一切眾生善心般若波羅蜜門、殊勝莊嚴般若波羅蜜門、無礙真實藏般若波羅蜜門、法界圓滿般若波羅蜜門、心藏般若波羅蜜門、普出生藏般若波羅蜜門，此十般若波羅蜜門為首，入如是等無數百萬般若波羅蜜門。此日光園中所有菩薩及諸眾生，皆是師子頻申比丘尼初勸發心，受持正法，思惟修習，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。
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時，善財童子見師子頻申比丘尼如是園林、如是床座、如是經行、如是眾會、如是神力、如是辯才，復聞不可思議法門，廣大法雲潤澤其心，便生是念：「我當右遶無量百千匝。」
時，善財童子見師子頻申比丘尼如是園林、如是床座、如是經行、如是眾會、如是神力、如是辯才，復聞不可思議法門，廣大法雲潤澤其心，便生是念：「我當右遶無量百千匝。」
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時，比丘尼放大光明，普照其園眾會莊嚴。善財童子即自見身，及園林中所有眾樹，皆悉右遶此比丘尼，經於無量百千萬匝。圍遶畢已，善財童子合掌而住，白言：
時，比丘尼放大光明，普照其園眾會莊嚴。善財童子即自見身，及園林中所有眾樹，皆悉右遶此比丘尼，經於無量百千萬匝。圍遶畢已，善財童子合掌而住，白言：
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「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」
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比丘尼言：「善男子！我得解脫，名：成就一切智。」
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善財言：「聖者！何故名為：成就一切智？」
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比丘尼言：「善男子！此智光明，於一念中普照三世一切諸法。」
比丘尼言：「善男子！此智光明，於一念中普照三世一切諸法。」
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善財白言：「聖者！此智光明境界云何？」
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比丘尼言：
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「善男子！我入此智光明門，得出生一切法三昧王；以此三昧故，得意生身，往十方一切世界兜率天宮一生所繫菩薩所，一一菩薩前現不可說佛剎微塵數身，一一身作不可說佛剎微塵數供養。所謂：現天王身乃至人王身，執持華雲，執持鬘雲，燒香、塗香及以末香，衣服、瓔珞、幢幡、繒蓋、寶網、寶帳、寶藏、寶燈，如是一切諸莊嚴具，我皆執持而以供養。如於住兜率宮菩薩所，如是於住胎、出胎、在家、出家、往詣道場、成等正覺、轉正法輪、入於涅槃，如是中間，或住天宮，或住龍宮，乃至或復住於人宮，於彼一一諸如來所，我皆如是而為供養。若有眾生，知我如是供養佛者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；若有眾生來至我所，我即為說般若波羅蜜。
「善男子！我入此智光明門，得出生一切法三昧王；以此三昧故，得意生身，往十方一切世界兜率天宮一生所繫菩薩所，一一菩薩前現不可說佛剎微塵數身，一一身作不可說佛剎微塵數供養。所謂：現天王身乃至人王身，執持華雲，執持鬘雲，燒香、塗香及以末香，衣服、瓔珞、幢幡、繒蓋、寶網、寶帳、寶藏、寶燈，如是一切諸莊嚴具，我皆執持而以供養。如於住兜率宮菩薩所，如是於住胎、出胎、在家、出家、往詣道場、成等正覺、轉正法輪、入於涅槃，如是中間，或住天宮，或住龍宮，乃至或復住於人宮，於彼一一諸如來所，我皆如是而為供養。若有眾生，知我如是供養佛者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；若有眾生來至我所，我即為說般若波羅蜜。
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「善男子！我見一切眾生，不分別眾生相，智眼明見故；聽一切語言，不分別語言相，心無所著故；見一切如來，不分別如來相，了達法身故；住持一切法輪，不分別法輪相，悟法自性故；一念遍知一切法，不分別諸法相，知法如幻故。
「善男子！我見一切眾生，不分別眾生相，智眼明見故；聽一切語言，不分別語言相，心無所著故；見一切如來，不分別如來相，了達法身故；住持一切法輪，不分別法輪相，悟法自性故；一念遍知一切法，不分別諸法相，知法如幻故。
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「善男子！我唯知此成就一切智解脫。如諸菩薩摩訶薩，心無分別，普知諸法，一身端坐，充滿法界，於自身中現一切剎，一念悉詣一切佛所，於自身內普現一切諸佛神力，一毛遍舉不可言說諸佛世界，於其自身一毛孔中現不可說世界成壞，於一念中與不可說不可說眾生同住，於一念中入不可說不可說一切諸劫；而我云何能知能說彼功德行？
「善男子！我唯知此成就一切智解脫。如諸菩薩摩訶薩，心無分別，普知諸法，一身端坐，充滿法界，於自身中現一切剎，一念悉詣一切佛所，於自身內普現一切諸佛神力，一毛遍舉不可言說諸佛世界，於其自身一毛孔中現不可說世界成壞，於一念中與不可說不可說眾生同住，於一念中入不可說不可說一切諸劫；而我云何能知能說彼功德行？
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「善男子！於此南方，有一國土，名曰：險難；此國有城，名：寶莊嚴；中有女人，名：婆須蜜多。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
「善男子！於此南方，有一國土，名曰：險難；此國有城，名：寶莊嚴；中有女人，名：婆須蜜多。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」
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時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
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大方廣佛華嚴經卷第六十七
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