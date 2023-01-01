大方廣佛華嚴經卷第六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十七

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之八

爾時，善財童子於不動優婆夷所得聞法已，專心憶念所有教誨，皆悉信受，思惟觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於不動優婆夷所得聞法已，專心憶念所有教誨，皆悉信受，思惟觀察。

漸漸遊行，經歷國邑，至都薩羅城，於日沒時入彼城中，鄽店、隣里、四衢道側，處處尋覓遍行外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸遊行，經歷國邑，至都薩羅城，於日沒時入彼城中，鄽店、隣里、四衢道側，處處尋覓遍行外道。

城東有山，名曰：善得。善財童子於中夜時，見此山頂草樹巖巘，光明照耀如日初出；見此事已，生大歡喜，作是念言：「我必於此見善知識。」便從城出而登彼山，見此外道於其山上平坦之處徐步經行，色相圓滿，威光照耀，大梵天王所不能及，十千梵眾之所圍遶。往詣其所，頭頂禮足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城東有山，名曰：善得。善財童子於中夜時，見此山頂草樹巖巘，光明照耀如日初出；見此事已，生大歡喜，作是念言：「我必於此見善知識。」便從城出而登彼山，見此外道於其山上平坦之處徐步經行，色相圓滿，威光照耀，大梵天王所不能及，十千梵眾之所圍遶。往詣其所，頭頂禮足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」

遍行答言：「善哉善哉！善男子！我已安住至一切處菩薩行，已成就普觀世間三昧門，已成就無依無作神通力，已成就普門般若波羅蜜。善男子！我普於世間種種方所、種種形貌、種種行解、種種沒生一切諸趣。所謂：天趣、龍趣、夜叉趣、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、地獄、畜生、閻羅王界、人、非人等，一切諸趣，或住諸見，或信二乘，或復信樂大乘之道。如是一切諸眾生中，我以種種方便、種種智門而為利益。所謂：或為演說一切世間種種技藝，令得具足一切巧術陀羅尼智；或為演說四攝方便，令得具足一切智道；或為演說諸波羅蜜，令其迴向一切智位；或為稱讚大菩提心，令其不失無上道意；或為稱讚諸菩薩行，令其滿足淨佛國土度眾生願；或為演說造諸惡行受地獄等種種苦報，令於惡業深生厭離；或為演說供養諸佛種諸善根決定獲得一切智果，令其發起歡喜之心；或為讚說一切如來、應、正等覺所有功德，令樂佛身求一切智；或為讚說諸佛威德，令其願樂佛不壞身；或為讚說佛自在身，令求如來無能映蔽大威德體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行答言：「善哉善哉！善男子！我已安住至一切處菩薩行，已成就普觀世間三昧門，已成就無依無作神通力，已成就普門般若波羅蜜。善男子！我普於世間種種方所、種種形貌、種種行解、種種沒生一切諸趣。所謂：天趣、龍趣、夜叉趣、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、地獄、畜生、閻羅王界、人、非人等，一切諸趣，或住諸見，或信二乘，或復信樂大乘之道。如是一切諸眾生中，我以種種方便、種種智門而為利益。所謂：或為演說一切世間種種技藝，令得具足一切巧術陀羅尼智；或為演說四攝方便，令得具足一切智道；或為演說諸波羅蜜，令其迴向一切智位；或為稱讚大菩提心，令其不失無上道意；或為稱讚諸菩薩行，令其滿足淨佛國土度眾生願；或為演說造諸惡行受地獄等種種苦報，令於惡業深生厭離；或為演說供養諸佛種諸善根決定獲得一切智果，令其發起歡喜之心；或為讚說一切如來、應、正等覺所有功德，令樂佛身求一切智；或為讚說諸佛威德，令其願樂佛不壞身；或為讚說佛自在身，令求如來無能映蔽大威德體。

「又，善男子！此都薩羅城中，一切方所一切族類，若男若女諸人眾中，我皆以方便示同其形，隨其所應而為說法。諸眾生等，悉不能知我是何人、從何而至，唯令聞者如實修行。善男子！如於此城利益眾生，於閻浮提城邑聚落，所有人眾住止之處，悉亦如是而為利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！此都薩羅城中，一切方所一切族類，若男若女諸人眾中，我皆以方便示同其形，隨其所應而為說法。諸眾生等，悉不能知我是何人、從何而至，唯令聞者如實修行。善男子！如於此城利益眾生，於閻浮提城邑聚落，所有人眾住止之處，悉亦如是而為利益。

「善男子！閻浮提內九十六眾，各起異見而生執著，我悉於中方便調伏，令其捨離所有諸見；如閻浮提，餘四天下亦復如是；如四天下，三千大千世界亦復如是；如三千大千世界，如是十方無量世界諸眾生海，我悉於中，隨諸眾生心之所樂，以種種方便、種種法門，現種種色身，以種種言音而為說法，令得利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！閻浮提內九十六眾，各起異見而生執著，我悉於中方便調伏，令其捨離所有諸見；如閻浮提，餘四天下亦復如是；如四天下，三千大千世界亦復如是；如三千大千世界，如是十方無量世界諸眾生海，我悉於中，隨諸眾生心之所樂，以種種方便、種種法門，現種種色身，以種種言音而為說法，令得利益。

「善男子！我唯知此至一切處菩薩行。如諸菩薩摩訶薩，身與一切眾生數等，得與眾生無差別身，以變化身普入諸趣，於一切處皆現受生，普現一切眾生之前，清淨光明遍照世間，以無礙願住一切劫，得如帝網諸無等行，常勤利益一切眾生，恒與共居而無所著，普於三世悉皆平等，以無我智周遍照耀，以大悲藏一切觀察；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此至一切處菩薩行。如諸菩薩摩訶薩，身與一切眾生數等，得與眾生無差別身，以變化身普入諸趣，於一切處皆現受生，普現一切眾生之前，清淨光明遍照世間，以無礙願住一切劫，得如帝網諸無等行，常勤利益一切眾生，恒與共居而無所著，普於三世悉皆平等，以無我智周遍照耀，以大悲藏一切觀察；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一國土，名為：廣大；有鬻香長者，名：優鉢羅華。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一國土，名為：廣大；有鬻香長者，名：優鉢羅華。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子因善知識教，不顧身命，不著財寶，不樂人眾，不耽五欲，不戀眷屬，不重王位；唯願化度一切眾生，唯願嚴淨諸佛國土，唯願供養一切諸佛，唯願證知諸法實性，唯願修集一切菩薩大功德海，唯願修行一切功德終無退轉，唯願恒於一切劫中以大願力修菩薩行，唯願普入一切諸佛眾會道場，唯願入一三昧門普現一切三昧門自在神力，唯願於佛一毛孔中見一切佛心無厭足，唯願得一切法智慧光明能持一切諸佛法藏，專求此等一切諸佛菩薩功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子因善知識教，不顧身命，不著財寶，不樂人眾，不耽五欲，不戀眷屬，不重王位；唯願化度一切眾生，唯願嚴淨諸佛國土，唯願供養一切諸佛，唯願證知諸法實性，唯願修集一切菩薩大功德海，唯願修行一切功德終無退轉，唯願恒於一切劫中以大願力修菩薩行，唯願普入一切諸佛眾會道場，唯願入一三昧門普現一切三昧門自在神力，唯願於佛一毛孔中見一切佛心無厭足，唯願得一切法智慧光明能持一切諸佛法藏，專求此等一切諸佛菩薩功德。

漸次遊行，至廣大國，詣長者所，頂禮其足，遶無量匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲求一切佛平等智慧，欲滿一切佛無量大願，欲淨一切佛最上色身，欲見一切佛清淨法身，欲知一切佛廣大智身，欲淨治一切菩薩諸行，欲照明一切菩薩三昧，欲安住一切菩薩總持，欲除滅一切所有障礙，欲遊行一切十方世界，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，而能出生一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至廣大國，詣長者所，頂禮其足，遶無量匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲求一切佛平等智慧，欲滿一切佛無量大願，欲淨一切佛最上色身，欲見一切佛清淨法身，欲知一切佛廣大智身，欲淨治一切菩薩諸行，欲照明一切菩薩三昧，欲安住一切菩薩總持，欲除滅一切所有障礙，欲遊行一切十方世界，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，而能出生一切智智？」

長者告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者告言：

「善哉！善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！我善別知一切諸香，亦知調合一切香法，所謂：一切香、一切燒香、一切塗香、一切末香。亦知如是一切香王所出之處，又善了知天香、龍香、夜叉香，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所有諸香。又善別知治諸病香、斷諸惡香、生歡喜香、增煩惱香、滅煩惱香、令於有為生樂著香、令於有為生厭離香、捨諸憍逸香、發心念佛香、證解法門香、聖所受用香、一切菩薩差別香、一切菩薩地位香，如是等香形相生起、出現成就、清淨安隱、方便境界、威德業用及以根本，如是一切我皆了達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我善別知一切諸香，亦知調合一切香法，所謂：一切香、一切燒香、一切塗香、一切末香。亦知如是一切香王所出之處，又善了知天香、龍香、夜叉香，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所有諸香。又善別知治諸病香、斷諸惡香、生歡喜香、增煩惱香、滅煩惱香、令於有為生樂著香、令於有為生厭離香、捨諸憍逸香、發心念佛香、證解法門香、聖所受用香、一切菩薩差別香、一切菩薩地位香，如是等香形相生起、出現成就、清淨安隱、方便境界、威德業用及以根本，如是一切我皆了達。

「善男子！人間有香，名曰：象藏，因龍鬪生。若燒一丸，即起大香雲彌覆王都，於七日中雨細香雨。若著身者，身則金色；若著衣服、宮殿、樓閣，亦皆金色。若因風吹入宮殿中，眾生嗅者，七日七夜歡喜充滿，身心快樂，無有諸病，不相侵害，離諸憂苦，不驚不怖，不亂不恚，慈心相向，志意清淨。我知是已而為說法，令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！人間有香，名曰：象藏，因龍鬪生。若燒一丸，即起大香雲彌覆王都，於七日中雨細香雨。若著身者，身則金色；若著衣服、宮殿、樓閣，亦皆金色。若因風吹入宮殿中，眾生嗅者，七日七夜歡喜充滿，身心快樂，無有諸病，不相侵害，離諸憂苦，不驚不怖，不亂不恚，慈心相向，志意清淨。我知是已而為說法，令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！摩羅耶山出栴檀香，名曰：牛頭；若以塗身，設入火坑，火不能燒。善男子！海中有香，名：無能勝；若以塗鼓及諸螺貝，其聲發時，一切敵軍皆自退散。善男子！阿那婆達多池邊出沈水香，名：蓮華藏，其香一丸如麻子大；若以燒之，香氣普熏閻浮提界，眾生聞者，離一切罪，戒品清淨。善男子！雪山有香，名：阿盧那；若有眾生嗅此香者，其心決定離諸染著，我為說法莫不皆得離垢三昧。善男子！羅剎界中有香，名：海藏，其香但為轉輪王用；若燒一丸而以熏之，王及四軍皆騰虛空。善男子！善法天中有香，名：淨莊嚴；若燒一丸而以熏之，普使諸天心念於佛。善男子！須夜摩天有香，名：淨藏；若燒一丸而以熏之，夜摩天眾莫不雲集彼天王所而共聽法。善男子！兜率天中有香，名：先陀婆；於一生所繫菩薩座前燒其一丸，興大香雲遍覆法界，普雨一切諸供養具，供養一切諸佛菩薩。善男子！善變化天有香，名曰：奪意；若燒一丸，於七日中，普雨一切諸莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！摩羅耶山出栴檀香，名曰：牛頭；若以塗身，設入火坑，火不能燒。善男子！海中有香，名：無能勝；若以塗鼓及諸螺貝，其聲發時，一切敵軍皆自退散。善男子！阿那婆達多池邊出沈水香，名：蓮華藏，其香一丸如麻子大；若以燒之，香氣普熏閻浮提界，眾生聞者，離一切罪，戒品清淨。善男子！雪山有香，名：阿盧那；若有眾生嗅此香者，其心決定離諸染著，我為說法莫不皆得離垢三昧。善男子！羅剎界中有香，名：海藏，其香但為轉輪王用；若燒一丸而以熏之，王及四軍皆騰虛空。善男子！善法天中有香，名：淨莊嚴；若燒一丸而以熏之，普使諸天心念於佛。善男子！須夜摩天有香，名：淨藏；若燒一丸而以熏之，夜摩天眾莫不雲集彼天王所而共聽法。善男子！兜率天中有香，名：先陀婆；於一生所繫菩薩座前燒其一丸，興大香雲遍覆法界，普雨一切諸供養具，供養一切諸佛菩薩。善男子！善變化天有香，名曰：奪意；若燒一丸，於七日中，普雨一切諸莊嚴具。

「善男子！我唯知此調和香法。如諸菩薩摩訶薩，遠離一切諸惡習氣，不染世欲，永斷煩惱眾魔羂索，超諸有趣，以智慧香而自莊嚴，於諸世間皆無染著，具足成就無所著戒，淨無著智，行無著境，於一切處悉無有著，其心平等，無著無依；而我何能知其妙行？說其功德？顯其所有清淨戒門？示其所作無過失業？辨其離染身、語、意行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此調和香法。如諸菩薩摩訶薩，遠離一切諸惡習氣，不染世欲，永斷煩惱眾魔羂索，超諸有趣，以智慧香而自莊嚴，於諸世間皆無染著，具足成就無所著戒，淨無著智，行無著境，於一切處悉無有著，其心平等，無著無依；而我何能知其妙行？說其功德？顯其所有清淨戒門？示其所作無過失業？辨其離染身、語、意行？

「善男子！於此南方，有一大城，名曰：樓閣；中有船師，名：婆施羅。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一大城，名曰：樓閣；中有船師，名：婆施羅。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子向樓閣城，觀察道路。所謂：觀道高卑，觀道夷險，觀道淨穢，觀道曲直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子向樓閣城，觀察道路。所謂：觀道高卑，觀道夷險，觀道淨穢，觀道曲直。

漸次遊行，作是思惟：「我當親近彼善知識。善知識者，是成就修行諸菩薩道因，是成就修行波羅蜜道因，是成就修行攝眾生道因，是成就修行普入法界無障礙道因，是成就修行令一切眾生除惡慧道因，是成就修行令一切眾生離憍慢道因，是成就修行令一切眾生滅煩惱道因，是成就修行令一切眾生捨諸見道因，是成就修行令一切眾生拔一切惡刺道因，是成就修行令一切眾生至一切智城道因。何以故？於善知識處，得一切善法故；依善知識力，得一切智道故。善知識者，難見難遇。」如是思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，作是思惟：「我當親近彼善知識。善知識者，是成就修行諸菩薩道因，是成就修行波羅蜜道因，是成就修行攝眾生道因，是成就修行普入法界無障礙道因，是成就修行令一切眾生除惡慧道因，是成就修行令一切眾生離憍慢道因，是成就修行令一切眾生滅煩惱道因，是成就修行令一切眾生捨諸見道因，是成就修行令一切眾生拔一切惡刺道因，是成就修行令一切眾生至一切智城道因。何以故？於善知識處，得一切善法故；依善知識力，得一切智道故。善知識者，難見難遇。」如是思惟。

漸次遊行，既至彼城，見其船師在城門外海岸上住，百千商人及餘無量大眾圍遶，說大海法，方便開示佛功德海。善財見已，往詣其所，頂禮其足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，既至彼城，見其船師在城門外海岸上住，百千商人及餘無量大眾圍遶，說大海法，方便開示佛功德海。善財見已，往詣其所，頂禮其足，遶無量匝，於前合掌而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」

船師告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 船師告言：

「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復能問生大智因、斷除一切生死苦因、往一切智大寶洲因、成就不壞摩訶衍因、遠離二乘怖畏生死住諸寂靜三昧旋因、乘大願車遍一切處行菩薩行無有障礙清淨道因、以菩薩行莊嚴一切無能壞智清淨道因、普觀一切十方諸法皆無障礙清淨道因、速能趣入一切智海清淨道因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復能問生大智因、斷除一切生死苦因、往一切智大寶洲因、成就不壞摩訶衍因、遠離二乘怖畏生死住諸寂靜三昧旋因、乘大願車遍一切處行菩薩行無有障礙清淨道因、以菩薩行莊嚴一切無能壞智清淨道因、普觀一切十方諸法皆無障礙清淨道因、速能趣入一切智海清淨道因。

「善男子！我在此城海岸路中，淨修菩薩大悲幢行。善男子！我觀閻浮提內貧窮眾生，為饒益故，修諸苦行，隨其所願悉令滿足。先以世物，充滿其意；復施法財，令其歡喜，令修福行，令生智道，令增善根力，令起菩提心，令淨菩提願，令堅大悲力，令修能滅生死道，令生不厭生死行，令攝一切眾生海，令修一切功德海，令照一切諸法海，令見一切諸佛海，令入一切智智海。善男子！我住於此，如是思惟，如是作意，如是利益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我在此城海岸路中，淨修菩薩大悲幢行。善男子！我觀閻浮提內貧窮眾生，為饒益故，修諸苦行，隨其所願悉令滿足。先以世物，充滿其意；復施法財，令其歡喜，令修福行，令生智道，令增善根力，令起菩提心，令淨菩提願，令堅大悲力，令修能滅生死道，令生不厭生死行，令攝一切眾生海，令修一切功德海，令照一切諸法海，令見一切諸佛海，令入一切智智海。善男子！我住於此，如是思惟，如是作意，如是利益一切眾生。

「善男子！我知海中一切寶洲、一切寶處、一切寶類、一切寶種。我知淨一切寶、鑽一切寶、出一切寶、作一切寶。我知一切寶器、一切寶用、一切寶境界、一切寶光明。我知一切龍宮處、一切夜叉宮處、一切部多宮處，皆善迴避，免其諸難。亦善別知，漩澓淺深，波濤遠近，水色好惡，種種不同。亦善別知，日月星宿運行度數，晝夜晨晡，晷漏延促。亦知其船鐵木堅脆、機關澁滑，水之大小，風之逆順；如是一切安危之相無不明了，可行則行，可止則止。善男子！我以成就如是智慧，常能利益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我知海中一切寶洲、一切寶處、一切寶類、一切寶種。我知淨一切寶、鑽一切寶、出一切寶、作一切寶。我知一切寶器、一切寶用、一切寶境界、一切寶光明。我知一切龍宮處、一切夜叉宮處、一切部多宮處，皆善迴避，免其諸難。亦善別知，漩澓淺深，波濤遠近，水色好惡，種種不同。亦善別知，日月星宿運行度數，晝夜晨晡，晷漏延促。亦知其船鐵木堅脆、機關澁滑，水之大小，風之逆順；如是一切安危之相無不明了，可行則行，可止則止。善男子！我以成就如是智慧，常能利益一切眾生。

「善男子！我以好船運諸商眾行安隱道，復為說法令其歡喜，引至寶洲與諸珍寶咸使充足，然後將領還閻浮提。善男子！我將大船如是往來，未始令其一有損壞。若有眾生得見我身、聞我法者，令其永不怖生死海，必得入於一切智海，必能消竭諸愛欲海，能以智光照三世海，能盡一切眾生苦海，能淨一切眾生心海，速能嚴淨一切剎海，普能往詣十方大海，普知一切眾生根海，普了一切眾生行海，普順一切眾生心海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以好船運諸商眾行安隱道，復為說法令其歡喜，引至寶洲與諸珍寶咸使充足，然後將領還閻浮提。善男子！我將大船如是往來，未始令其一有損壞。若有眾生得見我身、聞我法者，令其永不怖生死海，必得入於一切智海，必能消竭諸愛欲海，能以智光照三世海，能盡一切眾生苦海，能淨一切眾生心海，速能嚴淨一切剎海，普能往詣十方大海，普知一切眾生根海，普了一切眾生行海，普順一切眾生心海。

「善男子！我唯得此大悲幢行；若有見我及以聞我、與我同住、憶念我者，皆悉不空。如諸菩薩摩訶薩，善能遊涉生死大海，不染一切諸煩惱海，能捨一切諸妄見海，能觀一切諸法性海，能以四攝攝眾生海，已善安住一切智海，能滅一切眾生著海，能平等住一切時海，能以神通度眾生海，能以其時調眾生海；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此大悲幢行；若有見我及以聞我、與我同住、憶念我者，皆悉不空。如諸菩薩摩訶薩，善能遊涉生死大海，不染一切諸煩惱海，能捨一切諸妄見海，能觀一切諸法性海，能以四攝攝眾生海，已善安住一切智海，能滅一切眾生著海，能平等住一切時海，能以神通度眾生海，能以其時調眾生海；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有城名：可樂；中有長者，名：無上勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有城名：可樂；中有長者，名：無上勝。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚，求善知識心無厭足，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚，求善知識心無厭足，辭退而去。

爾時，善財童子起大慈周遍心、大悲潤澤心相續不斷，福德、智慧二種莊嚴，捨離一切煩惱塵垢，證法平等，心無高下，拔不善刺，滅一切障，堅固精進以為牆塹，甚深三昧而作園苑，以慧日光破無明暗，以方便風開智慧華，以無礙願充滿法界，心常現入一切智城，如是而求菩薩之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子起大慈周遍心、大悲潤澤心相續不斷，福德、智慧二種莊嚴，捨離一切煩惱塵垢，證法平等，心無高下，拔不善刺，滅一切障，堅固精進以為牆塹，甚深三昧而作園苑，以慧日光破無明暗，以方便風開智慧華，以無礙願充滿法界，心常現入一切智城，如是而求菩薩之道。

漸次經歷，到彼城內。見無上勝在其城東大莊嚴幢無憂林中，無量商人、百千居士之所圍遶，理斷人間種種事務；因為說法，令其永拔一切我慢，離我、我所，捨所積聚，滅慳嫉垢，心得清淨，無諸穢濁，獲淨信力，常樂見佛，受持佛法，生菩薩力，起菩薩行，入菩薩三昧，得菩薩智慧，住菩薩正念，增菩薩樂欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次經歷，到彼城內。見無上勝在其城東大莊嚴幢無憂林中，無量商人、百千居士之所圍遶，理斷人間種種事務；因為說法，令其永拔一切我慢，離我、我所，捨所積聚，滅慳嫉垢，心得清淨，無諸穢濁，獲淨信力，常樂見佛，受持佛法，生菩薩力，起菩薩行，入菩薩三昧，得菩薩智慧，住菩薩正念，增菩薩樂欲。

爾時，善財童子觀彼長者為眾說法已，以身投地，頂禮其足，良久乃起，白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子觀彼長者為眾說法已，以身投地，頂禮其足，良久乃起，白言：

「聖者！我是善財！我是善財！我專尋求菩薩之行，菩薩云何學菩薩行？菩薩云何修菩薩道？隨修學時，常能化度一切眾生，常能現見一切諸佛，常得聽聞一切佛法，常能住持一切佛法，常能趣入一切法門，入一切剎學菩薩行，住一切劫修菩薩道，能知一切如來神力，能受一切如來護念，能得一切如來智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我是善財！我是善財！我專尋求菩薩之行，菩薩云何學菩薩行？菩薩云何修菩薩道？隨修學時，常能化度一切眾生，常能現見一切諸佛，常得聽聞一切佛法，常能住持一切佛法，常能趣入一切法門，入一切剎學菩薩行，住一切劫修菩薩道，能知一切如來神力，能受一切如來護念，能得一切如來智慧？」

時，彼長者告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼長者告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！我成就至一切處菩薩行門無依無作神通之力。善男子！云何為至一切處菩薩行門？善男子！我於此三千大千世界，欲界一切諸眾生中，所謂：一切三十三天、一切須夜摩天、一切兜率陀天、一切善變化天、一切他化自在天、一切魔天，及餘一切天、龍、夜叉、羅剎娑、鳩槃荼，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，村營、城邑、一切住處諸眾生中而為說法，令捨非法，令息諍論，令除鬪戰，令止忿競，令破怨結，令解繫縛，令出牢獄，令免怖畏，令斷殺生乃至邪見一切惡業，不可作事皆令禁止；令其順行一切善法，令其修學一切技藝，於諸世間而作利益；為其分別種種諸論，令生歡喜，令漸成熟；隨順外道，為說勝智，令斷諸見，令入佛法。乃至色界一切梵天，我亦為其說超勝法。如於此三千大千世界，乃至十方十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界中，我皆為說佛法、菩薩法、聲聞法、獨覺法；說地獄，說地獄眾生，說向地獄道；說畜生，說畜生差別，說畜生受苦，說向畜生道；說閻羅王世間，說閻羅王世間苦，說向閻羅王世間道；說天世間，說天世間樂，說向天世間道；說人世間，說人世間苦樂，說向人世間道。為欲開顯菩薩功德，為令捨離生死過患，為令知見一切智人諸妙功德，為欲令知諸有趣中迷惑受苦，為令知見無障礙法，為欲顯示一切世間生起所因，為欲顯示一切世間寂滅為樂，為令眾生捨諸想著，為令證得佛無依法，為令永滅諸煩惱輪，為令能轉如來法輪，我為眾生說如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我成就至一切處菩薩行門無依無作神通之力。善男子！云何為至一切處菩薩行門？善男子！我於此三千大千世界，欲界一切諸眾生中，所謂：一切三十三天、一切須夜摩天、一切兜率陀天、一切善變化天、一切他化自在天、一切魔天，及餘一切天、龍、夜叉、羅剎娑、鳩槃荼，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，村營、城邑、一切住處諸眾生中而為說法，令捨非法，令息諍論，令除鬪戰，令止忿競，令破怨結，令解繫縛，令出牢獄，令免怖畏，令斷殺生乃至邪見一切惡業，不可作事皆令禁止；令其順行一切善法，令其修學一切技藝，於諸世間而作利益；為其分別種種諸論，令生歡喜，令漸成熟；隨順外道，為說勝智，令斷諸見，令入佛法。乃至色界一切梵天，我亦為其說超勝法。如於此三千大千世界，乃至十方十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界中，我皆為說佛法、菩薩法、聲聞法、獨覺法；說地獄，說地獄眾生，說向地獄道；說畜生，說畜生差別，說畜生受苦，說向畜生道；說閻羅王世間，說閻羅王世間苦，說向閻羅王世間道；說天世間，說天世間樂，說向天世間道；說人世間，說人世間苦樂，說向人世間道。為欲開顯菩薩功德，為令捨離生死過患，為令知見一切智人諸妙功德，為欲令知諸有趣中迷惑受苦，為令知見無障礙法，為欲顯示一切世間生起所因，為欲顯示一切世間寂滅為樂，為令眾生捨諸想著，為令證得佛無依法，為令永滅諸煩惱輪，為令能轉如來法輪，我為眾生說如是法。

「善男子！我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力。如諸菩薩摩訶薩，具足一切自在神通，悉能遍往一切佛剎，得普眼地；悉聞一切音聲言說，普入諸法智慧自在，無有乖諍，勇健無比，以廣長舌出平等音；其身妙好，同諸菩薩，與諸如來究竟無二、無有差別；智身廣大，普入三世，境界無際，同於虛空。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力。如諸菩薩摩訶薩，具足一切自在神通，悉能遍往一切佛剎，得普眼地；悉聞一切音聲言說，普入諸法智慧自在，無有乖諍，勇健無比，以廣長舌出平等音；其身妙好，同諸菩薩，與諸如來究竟無二、無有差別；智身廣大，普入三世，境界無際，同於虛空。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一國土，名曰：輸那；其國有城，名：迦陵迦林；有比丘尼，名：師子頻申。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一國土，名曰：輸那；其國有城，名：迦陵迦林；有比丘尼，名：師子頻申。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子漸次遊行，至彼國城，周遍推求此比丘尼。有無量人咸告之言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸次遊行，至彼國城，周遍推求此比丘尼。有無量人咸告之言：

「善男子！此比丘尼在勝光王之所捨施日光園中說法利益無量眾生。」時，善財童子即詣彼園，周遍觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此比丘尼在勝光王之所捨施日光園中說法利益無量眾生。」時，善財童子即詣彼園，周遍觀察。

見其園中有一大樹，名為：滿月，形如樓閣，放大光明照一由旬；見一葉樹，名為：普覆，其形如蓋，放毘瑠璃紺青光明；見一華樹，名曰：華藏，其形高大，如雪山王，雨眾妙華無有窮盡，如忉利天中波利質多羅樹。復見有一甘露果樹，形如金山，常放光明，種種眾果悉皆具足；復見有一摩尼寶樹，名：毘盧遮那藏，其形無比，心王摩尼寶最在其上，阿僧祇色相摩尼寶周遍莊嚴。復有衣樹，名為：清淨，種種色衣垂布嚴飾；復有音樂樹，名為：歡喜，其音美妙，過諸天樂；復有香樹，名：普莊嚴，恒出妙香，普熏十方，無所障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見其園中有一大樹，名為：滿月，形如樓閣，放大光明照一由旬；見一葉樹，名為：普覆，其形如蓋，放毘瑠璃紺青光明；見一華樹，名曰：華藏，其形高大，如雪山王，雨眾妙華無有窮盡，如忉利天中波利質多羅樹。復見有一甘露果樹，形如金山，常放光明，種種眾果悉皆具足；復見有一摩尼寶樹，名：毘盧遮那藏，其形無比，心王摩尼寶最在其上，阿僧祇色相摩尼寶周遍莊嚴。復有衣樹，名為：清淨，種種色衣垂布嚴飾；復有音樂樹，名為：歡喜，其音美妙，過諸天樂；復有香樹，名：普莊嚴，恒出妙香，普熏十方，無所障礙。

園中復有泉流陂池，一切皆以七寶莊嚴，黑栴檀泥凝積其中，上妙金沙彌布其底，八功德水具足盈滿，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍覆其上，無量寶樹周遍行列。諸寶樹下敷師子座，種種妙寶以為莊嚴，布以天衣，熏諸妙香，垂諸寶繒，施諸寶帳，閻浮金網彌覆其上，寶鐸徐搖出妙音聲。或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香王摩尼藏師子之座，或有樹下敷龍莊嚴摩尼王藏師子之座，或有樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座，或有樹下敷毘盧遮那摩尼王藏師子之座，或有樹下敷十方毘盧遮那摩尼王藏師子之座；其一一座各有十萬寶師子座周匝圍遶，一一皆具無量莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園中復有泉流陂池，一切皆以七寶莊嚴，黑栴檀泥凝積其中，上妙金沙彌布其底，八功德水具足盈滿，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍覆其上，無量寶樹周遍行列。諸寶樹下敷師子座，種種妙寶以為莊嚴，布以天衣，熏諸妙香，垂諸寶繒，施諸寶帳，閻浮金網彌覆其上，寶鐸徐搖出妙音聲。或有樹下敷蓮華藏師子之座，或有樹下敷香王摩尼藏師子之座，或有樹下敷龍莊嚴摩尼王藏師子之座，或有樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座，或有樹下敷毘盧遮那摩尼王藏師子之座，或有樹下敷十方毘盧遮那摩尼王藏師子之座；其一一座各有十萬寶師子座周匝圍遶，一一皆具無量莊嚴。

此大園中眾寶遍滿，猶如大海寶洲之上。迦隣陀衣以布其地，柔軟妙好，能生樂觸，蹈則沒足，舉則還復；無量諸鳥出和雅音，寶栴檀林上妙莊嚴，種種妙華常雨無盡，猶如帝釋雜華之園。無比香王普熏一切，猶如帝釋善法之堂。諸音樂樹、寶多羅樹、眾寶鈴網出妙音聲，如自在天善口天女所出歌音。諸如意樹，種種妙衣垂布莊嚴，猶如大海。有無量色百千樓閣，眾寶莊嚴，如忉利天宮善見大城。寶蓋遐張，如須彌峯。光明普照，如梵王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大園中眾寶遍滿，猶如大海寶洲之上。迦隣陀衣以布其地，柔軟妙好，能生樂觸，蹈則沒足，舉則還復；無量諸鳥出和雅音，寶栴檀林上妙莊嚴，種種妙華常雨無盡，猶如帝釋雜華之園。無比香王普熏一切，猶如帝釋善法之堂。諸音樂樹、寶多羅樹、眾寶鈴網出妙音聲，如自在天善口天女所出歌音。諸如意樹，種種妙衣垂布莊嚴，猶如大海。有無量色百千樓閣，眾寶莊嚴，如忉利天宮善見大城。寶蓋遐張，如須彌峯。光明普照，如梵王宮。

爾時，善財童子見此大園無量功德、種種莊嚴，皆是菩薩業報成就，出世善根之所生起，供養諸佛功德所流，一切世間無與等者，如是皆從師子頻申比丘尼了法如幻集廣大清淨福德善業之所成就。三千大千世界天龍八部、無量眾生，皆入此園而不迫窄。何以故？此比丘尼不可思議威神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見此大園無量功德、種種莊嚴，皆是菩薩業報成就，出世善根之所生起，供養諸佛功德所流，一切世間無與等者，如是皆從師子頻申比丘尼了法如幻集廣大清淨福德善業之所成就。三千大千世界天龍八部、無量眾生，皆入此園而不迫窄。何以故？此比丘尼不可思議威神力故。

爾時，善財見師子頻申比丘尼遍坐一切諸寶樹下大師子座，身相端嚴，威儀寂靜，諸根調順，如大象王；心無垢濁，如清淨池；普濟所求，如如意寶；不染世法，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；護持淨戒不可傾動，如須彌山；能令見者心得清涼，如妙香王；能除眾生諸煩惱熱，如雪山中妙栴檀香；眾生見者，諸苦消滅，如善見藥王；見者不空，如婆樓那天；能長一切眾善根芽，如良沃田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見師子頻申比丘尼遍坐一切諸寶樹下大師子座，身相端嚴，威儀寂靜，諸根調順，如大象王；心無垢濁，如清淨池；普濟所求，如如意寶；不染世法，猶如蓮華；心無所畏，如師子王；護持淨戒不可傾動，如須彌山；能令見者心得清涼，如妙香王；能除眾生諸煩惱熱，如雪山中妙栴檀香；眾生見者，諸苦消滅，如善見藥王；見者不空，如婆樓那天；能長一切眾善根芽，如良沃田。

在一一座，眾會不同，所說法門亦各差別；或見處座，淨居天眾所共圍遶，大自在天子而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡解脫。或見處座，諸梵天眾所共圍遶，愛樂梵王而為上首；此比丘尼為說法門，名：普門差別清淨言音輪。或見處座，他化自在天天子、天女所共圍遶，自在天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：菩薩清淨心。或見處座，善變化天天子、天女所共圍遶，善化天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：一切法善莊嚴。或見處座，兜率陀天天子、天女所共圍遶，兜率天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：心藏旋。或見處座，須夜摩天天子、天女所共圍遶，夜摩天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無邊莊嚴。或見處座，三十三天天子、天女所共圍遶，釋提桓因而為上首；此比丘尼為說法門，名：厭離門。或見處座，百光明龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、摩那斯龍王、伊羅跋難陀龍王、阿那婆達多龍王等龍子、龍女所共圍遶，娑伽羅龍王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛神通境界光明莊嚴。或見處座，諸夜叉眾所共圍遶，毘沙門天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：救護眾生藏。或見處座，乾闥婆眾所共圍遶，持國乾闥婆王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡喜。或見處座，阿脩羅眾所共圍遶，羅睺阿脩羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：速疾莊嚴法界智門。或見處座，迦樓羅眾所共圍遶，捷持迦樓羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：怖動諸有海。或見處座，緊那羅眾所共圍遶，大樹緊那羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛行光明。或見處座，摩睺羅伽眾所共圍遶，菴羅林摩睺羅伽王而為上首；此比丘尼為說法門，名：生佛歡喜心。或見處座，無量百千男子、女人所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：殊勝行。或見處座，諸羅剎眾所共圍遶，常奪精氣大樹羅剎王而為上首；此比丘尼為說法門，名：發生悲愍心。或見處座，信樂聲聞乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：勝智光明。或見處座，信樂緣覺乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：佛功德廣大光明。或見處座，信樂大乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普門三昧智光明門。或見處座，初發心諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：一切佛願聚。或見處座，第二地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：離垢輪。或見處座，第三地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：寂靜莊嚴。或見處座，第四地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：生一切智境界。或見處座，第五地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在一一座，眾會不同，所說法門亦各差別；或見處座，淨居天眾所共圍遶，大自在天子而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡解脫。或見處座，諸梵天眾所共圍遶，愛樂梵王而為上首；此比丘尼為說法門，名：普門差別清淨言音輪。或見處座，他化自在天天子、天女所共圍遶，自在天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：菩薩清淨心。或見處座，善變化天天子、天女所共圍遶，善化天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：一切法善莊嚴。或見處座，兜率陀天天子、天女所共圍遶，兜率天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：心藏旋。或見處座，須夜摩天天子、天女所共圍遶，夜摩天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無邊莊嚴。或見處座，三十三天天子、天女所共圍遶，釋提桓因而為上首；此比丘尼為說法門，名：厭離門。或見處座，百光明龍王、難陀龍王、優波難陀龍王、摩那斯龍王、伊羅跋難陀龍王、阿那婆達多龍王等龍子、龍女所共圍遶，娑伽羅龍王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛神通境界光明莊嚴。或見處座，諸夜叉眾所共圍遶，毘沙門天王而為上首；此比丘尼為說法門，名：救護眾生藏。或見處座，乾闥婆眾所共圍遶，持國乾闥婆王而為上首；此比丘尼為說法門，名：無盡喜。或見處座，阿脩羅眾所共圍遶，羅睺阿脩羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：速疾莊嚴法界智門。或見處座，迦樓羅眾所共圍遶，捷持迦樓羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：怖動諸有海。或見處座，緊那羅眾所共圍遶，大樹緊那羅王而為上首；此比丘尼為說法門，名：佛行光明。或見處座，摩睺羅伽眾所共圍遶，菴羅林摩睺羅伽王而為上首；此比丘尼為說法門，名：生佛歡喜心。或見處座，無量百千男子、女人所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：殊勝行。或見處座，諸羅剎眾所共圍遶，常奪精氣大樹羅剎王而為上首；此比丘尼為說法門，名：發生悲愍心。或見處座，信樂聲聞乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：勝智光明。或見處座，信樂緣覺乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：佛功德廣大光明。或見處座，信樂大乘眾生所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普門三昧智光明門。或見處座，初發心諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：一切佛願聚。或見處座，第二地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：離垢輪。或見處座，第三地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：寂靜莊嚴。或見處座，第四地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：生一切智境界。或見處座，第五地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為

說法門，名：妙華藏。或見處座，第六地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：毘盧遮那藏。或見處座，第七地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普莊嚴地。或見處座，第八地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：遍法界境界身。或見處座，第九地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無所得力莊嚴。或見處座，第十地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無礙輪。或見處座，執金剛神所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：金剛智那羅延莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法門，名：妙華藏。或見處座，第六地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：毘盧遮那藏。或見處座，第七地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：普莊嚴地。或見處座，第八地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：遍法界境界身。或見處座，第九地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無所得力莊嚴。或見處座，第十地諸菩薩所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：無礙輪。或見處座，執金剛神所共圍遶；此比丘尼為說法門，名：金剛智那羅延莊嚴。

善財童子見如是等一切諸趣所有眾生已成熟者、已調伏者，堪為法器，皆入此園，各於座下圍遶而坐。師子頻申比丘尼，隨其欲解勝劣差別而為說法，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼入普眼捨得般若波羅蜜門、說一切佛法般若波羅蜜門、法界差別般若波羅蜜門、散壞一切障礙輪般若波羅蜜門、生一切眾生善心般若波羅蜜門、殊勝莊嚴般若波羅蜜門、無礙真實藏般若波羅蜜門、法界圓滿般若波羅蜜門、心藏般若波羅蜜門、普出生藏般若波羅蜜門，此十般若波羅蜜門為首，入如是等無數百萬般若波羅蜜門。此日光園中所有菩薩及諸眾生，皆是師子頻申比丘尼初勸發心，受持正法，思惟修習，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子見如是等一切諸趣所有眾生已成熟者、已調伏者，堪為法器，皆入此園，各於座下圍遶而坐。師子頻申比丘尼，隨其欲解勝劣差別而為說法，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何以故？此比丘尼入普眼捨得般若波羅蜜門、說一切佛法般若波羅蜜門、法界差別般若波羅蜜門、散壞一切障礙輪般若波羅蜜門、生一切眾生善心般若波羅蜜門、殊勝莊嚴般若波羅蜜門、無礙真實藏般若波羅蜜門、法界圓滿般若波羅蜜門、心藏般若波羅蜜門、普出生藏般若波羅蜜門，此十般若波羅蜜門為首，入如是等無數百萬般若波羅蜜門。此日光園中所有菩薩及諸眾生，皆是師子頻申比丘尼初勸發心，受持正法，思惟修習，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

時，善財童子見師子頻申比丘尼如是園林、如是床座、如是經行、如是眾會、如是神力、如是辯才，復聞不可思議法門，廣大法雲潤澤其心，便生是念：「我當右遶無量百千匝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子見師子頻申比丘尼如是園林、如是床座、如是經行、如是眾會、如是神力、如是辯才，復聞不可思議法門，廣大法雲潤澤其心，便生是念：「我當右遶無量百千匝。」

時，比丘尼放大光明，普照其園眾會莊嚴。善財童子即自見身，及園林中所有眾樹，皆悉右遶此比丘尼，經於無量百千萬匝。圍遶畢已，善財童子合掌而住，白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，比丘尼放大光明，普照其園眾會莊嚴。善財童子即自見身，及園林中所有眾樹，皆悉右遶此比丘尼，經於無量百千萬匝。圍遶畢已，善財童子合掌而住，白言：

「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

比丘尼言：「善男子！我得解脫，名：成就一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼言：「善男子！我得解脫，名：成就一切智。」

善財言：「聖者！何故名為：成就一切智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「聖者！何故名為：成就一切智？」

比丘尼言：「善男子！此智光明，於一念中普照三世一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼言：「善男子！此智光明，於一念中普照三世一切諸法。」

善財白言：「聖者！此智光明境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此智光明境界云何？」

比丘尼言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼言：

「善男子！我入此智光明門，得出生一切法三昧王；以此三昧故，得意生身，往十方一切世界兜率天宮一生所繫菩薩所，一一菩薩前現不可說佛剎微塵數身，一一身作不可說佛剎微塵數供養。所謂：現天王身乃至人王身，執持華雲，執持鬘雲，燒香、塗香及以末香，衣服、瓔珞、幢幡、繒蓋、寶網、寶帳、寶藏、寶燈，如是一切諸莊嚴具，我皆執持而以供養。如於住兜率宮菩薩所，如是於住胎、出胎、在家、出家、往詣道場、成等正覺、轉正法輪、入於涅槃，如是中間，或住天宮，或住龍宮，乃至或復住於人宮，於彼一一諸如來所，我皆如是而為供養。若有眾生，知我如是供養佛者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；若有眾生來至我所，我即為說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入此智光明門，得出生一切法三昧王；以此三昧故，得意生身，往十方一切世界兜率天宮一生所繫菩薩所，一一菩薩前現不可說佛剎微塵數身，一一身作不可說佛剎微塵數供養。所謂：現天王身乃至人王身，執持華雲，執持鬘雲，燒香、塗香及以末香，衣服、瓔珞、幢幡、繒蓋、寶網、寶帳、寶藏、寶燈，如是一切諸莊嚴具，我皆執持而以供養。如於住兜率宮菩薩所，如是於住胎、出胎、在家、出家、往詣道場、成等正覺、轉正法輪、入於涅槃，如是中間，或住天宮，或住龍宮，乃至或復住於人宮，於彼一一諸如來所，我皆如是而為供養。若有眾生，知我如是供養佛者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；若有眾生來至我所，我即為說般若波羅蜜。

「善男子！我見一切眾生，不分別眾生相，智眼明見故；聽一切語言，不分別語言相，心無所著故；見一切如來，不分別如來相，了達法身故；住持一切法輪，不分別法輪相，悟法自性故；一念遍知一切法，不分別諸法相，知法如幻故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我見一切眾生，不分別眾生相，智眼明見故；聽一切語言，不分別語言相，心無所著故；見一切如來，不分別如來相，了達法身故；住持一切法輪，不分別法輪相，悟法自性故；一念遍知一切法，不分別諸法相，知法如幻故。

「善男子！我唯知此成就一切智解脫。如諸菩薩摩訶薩，心無分別，普知諸法，一身端坐，充滿法界，於自身中現一切剎，一念悉詣一切佛所，於自身內普現一切諸佛神力，一毛遍舉不可言說諸佛世界，於其自身一毛孔中現不可說世界成壞，於一念中與不可說不可說眾生同住，於一念中入不可說不可說一切諸劫；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此成就一切智解脫。如諸菩薩摩訶薩，心無分別，普知諸法，一身端坐，充滿法界，於自身中現一切剎，一念悉詣一切佛所，於自身內普現一切諸佛神力，一毛遍舉不可言說諸佛世界，於其自身一毛孔中現不可說世界成壞，於一念中與不可說不可說眾生同住，於一念中入不可說不可說一切諸劫；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一國土，名曰：險難；此國有城，名：寶莊嚴；中有女人，名：婆須蜜多。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一國土，名曰：險難；此國有城，名：寶莊嚴；中有女人，名：婆須蜜多。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。