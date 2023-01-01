大方廣佛華嚴經卷第六十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十六

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之七

爾時，善財童子於明智居士所，聞此解脫已，游彼福德海，治彼福德田，仰彼福德山，趣彼福德津，開彼福德藏，觀彼福德法，淨彼福德輪，味彼福德聚，生彼福德力，增彼福德勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於明智居士所，聞此解脫已，游彼福德海，治彼福德田，仰彼福德山，趣彼福德津，開彼福德藏，觀彼福德法，淨彼福德輪，味彼福德聚，生彼福德力，增彼福德勢。

漸次而行，向師子城，周遍推求寶髻長者。見此長者在於市中，遽即往詣，頂禮其足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？善哉聖者！願為我說諸菩薩道，我乘此道趣一切智！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次而行，向師子城，周遍推求寶髻長者。見此長者在於市中，遽即往詣，頂禮其足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？善哉聖者！願為我說諸菩薩道，我乘此道趣一切智！」

爾時，長者執善財手，將詣所居，示其舍宅，作如是言：「善男子！且觀我家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長者執善財手，將詣所居，示其舍宅，作如是言：「善男子！且觀我家。」

爾時，善財見其舍宅，清淨光明，真金所成，白銀為牆，玻瓈為殿，紺瑠璃寶以為樓閣，硨磲妙寶而作其柱，百千種寶周遍莊嚴；赤珠摩尼為師子座；摩尼為帳，真珠為網，彌覆其上；碼碯寶池香水盈滿，無量寶樹周遍行列；其宅廣博，十層八門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見其舍宅，清淨光明，真金所成，白銀為牆，玻瓈為殿，紺瑠璃寶以為樓閣，硨磲妙寶而作其柱，百千種寶周遍莊嚴；赤珠摩尼為師子座；摩尼為帳，真珠為網，彌覆其上；碼碯寶池香水盈滿，無量寶樹周遍行列；其宅廣博，十層八門。

善財入已，次第觀察。見最下層，施諸飲食。見第二層，施諸寶衣。見第三層，布施一切寶莊嚴具。見第四層，施諸采女并及一切上妙珍寶。見第五層，乃至五地菩薩雲集，演說諸法利益世間，成就一切陀羅尼門、諸三昧印、諸三昧行智慧光明。見第六層，有諸菩薩皆已成就甚深智慧，於諸法性明了通達，成就廣大總持三昧無障礙門，所行無礙，不住二法，在不可說妙莊嚴道場中而共集會，分別顯示般若波羅蜜門，所謂：寂靜藏般若波羅蜜門、善分別諸眾生智般若波羅蜜門、不可動轉般若波羅蜜門、離欲光明般若波羅蜜門、不可降伏藏般若波羅蜜門、照眾生輪般若波羅蜜門、海藏般若波羅蜜門、普眼捨得般若波羅蜜門、入無盡藏般若波羅蜜門、一切方便海般若波羅蜜門、入一切世間海般若波羅蜜門、無礙辯才般若波羅蜜門、隨順眾生般若波羅蜜門、無礙光明般若波羅蜜門、常觀宿緣而布法雲般若波羅蜜門……說如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門。見第七層，有諸菩薩得如響忍，以方便智分別觀察而得出離，悉能聞持諸佛正法。見第八層，無量菩薩共集其中，皆得神通無有退墮，能以一音遍十方剎，其身普現一切道場，盡于法界靡不周遍，普入佛境，普見佛身，普於一切佛眾會中而為上首演說於法。見第九層，一生所繫諸菩薩眾於中集會。見第十層，一切如來充滿其中，從初發心，修菩薩行，超出生死，成滿大願及神通力，淨佛國土道場眾會，轉正法輪，調伏眾生。如是一切，悉使明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財入已，次第觀察。見最下層，施諸飲食。見第二層，施諸寶衣。見第三層，布施一切寶莊嚴具。見第四層，施諸采女并及一切上妙珍寶。見第五層，乃至五地菩薩雲集，演說諸法利益世間，成就一切陀羅尼門、諸三昧印、諸三昧行智慧光明。見第六層，有諸菩薩皆已成就甚深智慧，於諸法性明了通達，成就廣大總持三昧無障礙門，所行無礙，不住二法，在不可說妙莊嚴道場中而共集會，分別顯示般若波羅蜜門，所謂：寂靜藏般若波羅蜜門、善分別諸眾生智般若波羅蜜門、不可動轉般若波羅蜜門、離欲光明般若波羅蜜門、不可降伏藏般若波羅蜜門、照眾生輪般若波羅蜜門、海藏般若波羅蜜門、普眼捨得般若波羅蜜門、入無盡藏般若波羅蜜門、一切方便海般若波羅蜜門、入一切世間海般若波羅蜜門、無礙辯才般若波羅蜜門、隨順眾生般若波羅蜜門、無礙光明般若波羅蜜門、常觀宿緣而布法雲般若波羅蜜門……說如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門。見第七層，有諸菩薩得如響忍，以方便智分別觀察而得出離，悉能聞持諸佛正法。見第八層，無量菩薩共集其中，皆得神通無有退墮，能以一音遍十方剎，其身普現一切道場，盡于法界靡不周遍，普入佛境，普見佛身，普於一切佛眾會中而為上首演說於法。見第九層，一生所繫諸菩薩眾於中集會。見第十層，一切如來充滿其中，從初發心，修菩薩行，超出生死，成滿大願及神通力，淨佛國土道場眾會，轉正法輪，調伏眾生。如是一切，悉使明見。

爾時，善財見是事已，白言：「聖者！何緣致此清淨眾會？種何善根獲如是報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見是事已，白言：「聖者！何緣致此清淨眾會？種何善根獲如是報？」

長者告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者告言：

「善男子！我念過去，過佛剎微塵數劫，有世界，名：圓滿莊嚴，佛號：無邊光明法界普莊嚴王如來、應、正等覺，十號圓滿。彼佛入城，我奏樂音，并燒一丸香而以供養，以此功德迴向三處，謂：永離一切貧窮困苦、常見諸佛及善知識、恒聞正法，故獲斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我念過去，過佛剎微塵數劫，有世界，名：圓滿莊嚴，佛號：無邊光明法界普莊嚴王如來、應、正等覺，十號圓滿。彼佛入城，我奏樂音，并燒一丸香而以供養，以此功德迴向三處，謂：永離一切貧窮困苦、常見諸佛及善知識、恒聞正法，故獲斯報。

「善男子！我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩，得不思議功德寶藏，入無分別如來身海，受無分別無上法雲，修無分別功德道具，起無分別普賢行網，入無分別三昧境界，等無分別菩薩善根，住無分別如來所住，證無分別三世平等，住無分別普眼境界，住一切劫無有疲厭；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩，得不思議功德寶藏，入無分別如來身海，受無分別無上法雲，修無分別功德道具，起無分別普賢行網，入無分別三昧境界，等無分別菩薩善根，住無分別如來所住，證無分別三世平等，住無分別普眼境界，住一切劫無有疲厭；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一國土，名曰：藤根；其土有城，名曰：普門；中有長者，名為：普眼。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一國土，名曰：藤根；其土有城，名曰：普門；中有長者，名為：普眼。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子於寶髻長者所，聞此解脫已，深入諸佛無量知見，安住菩薩無量勝行，了達菩薩無量方便，希求菩薩無量法門，清淨菩薩無量信解，明利菩薩無量諸根，成就菩薩無量欲樂，通達菩薩無量行門，增長菩薩無量願力，建立菩薩無能勝幢，起菩薩智照菩薩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於寶髻長者所，聞此解脫已，深入諸佛無量知見，安住菩薩無量勝行，了達菩薩無量方便，希求菩薩無量法門，清淨菩薩無量信解，明利菩薩無量諸根，成就菩薩無量欲樂，通達菩薩無量行門，增長菩薩無量願力，建立菩薩無能勝幢，起菩薩智照菩薩法。

漸次而行，至藤根國，推問求覓彼城所在。雖歷艱難，不憚勞苦，但唯正念善知識教，願常親近承事供養，遍策諸根離眾放逸。然後乃得見普門城，百千聚落周匝圍遶，雉堞崇峻，衢路寬平。見彼長者，往詣其所，於前頂禮，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次而行，至藤根國，推問求覓彼城所在。雖歷艱難，不憚勞苦，但唯正念善知識教，願常親近承事供養，遍策諸根離眾放逸。然後乃得見普門城，百千聚落周匝圍遶，雉堞崇峻，衢路寬平。見彼長者，往詣其所，於前頂禮，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？」

長者告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者告言：

「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！我知一切眾生諸病：風黃、痰熱、鬼魅、蠱毒，乃至水火之所傷害。如是一切所生諸疾，我悉能以方便救療。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我知一切眾生諸病：風黃、痰熱、鬼魅、蠱毒，乃至水火之所傷害。如是一切所生諸疾，我悉能以方便救療。

「善男子！十方眾生諸有病者咸來我所，我皆療治，令其得差；復以香湯沐浴其身，香華、瓔珞、名衣、上服、種種莊嚴，施諸飲食及以財寶，悉令充足無所乏短。然後各為如應說法：為貪欲多者，教不淨觀；瞋恚多者，教慈悲觀；愚癡多者，教其分別種種法相；等分行者，為其顯示殊勝法門。為欲令其發菩提心，稱揚一切諸佛功德；為欲令其起大悲意，顯示生死無量苦惱；為欲令其增長功德，讚歎修集無量福智；為欲令其發大誓願，稱讚調伏一切眾生；為欲令其修普賢行，說諸菩薩於一切剎、一切劫住，修諸行網；為欲令其具佛相好，稱揚讚歎檀波羅蜜；為欲令其得佛淨身，悉能遍至一切處故，稱揚讚歎尸波羅蜜；為欲令其得佛清淨不思議身，稱揚讚歎忍波羅蜜；為欲令其獲於如來無能勝身，稱揚讚歎精進波羅蜜；為欲令其得於清淨無與等身，稱揚讚歎禪波羅蜜；為欲令其顯現如來清淨法身，稱揚讚歎般若波羅蜜；為欲令其現佛世尊清淨色身，稱揚讚歎方便波羅蜜；為欲令其為諸眾生住一切劫，稱揚讚歎願波羅蜜；為欲令其現清淨身，悉過一切諸佛剎土，稱揚讚歎力波羅蜜；為欲令其現清淨身，隨眾生心悉使歡喜，稱揚讚歎智波羅蜜；為欲令其獲於究竟淨妙之身，稱揚讚歎永離一切諸不善法。如是施已，各令還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！十方眾生諸有病者咸來我所，我皆療治，令其得差；復以香湯沐浴其身，香華、瓔珞、名衣、上服、種種莊嚴，施諸飲食及以財寶，悉令充足無所乏短。然後各為如應說法：為貪欲多者，教不淨觀；瞋恚多者，教慈悲觀；愚癡多者，教其分別種種法相；等分行者，為其顯示殊勝法門。為欲令其發菩提心，稱揚一切諸佛功德；為欲令其起大悲意，顯示生死無量苦惱；為欲令其增長功德，讚歎修集無量福智；為欲令其發大誓願，稱讚調伏一切眾生；為欲令其修普賢行，說諸菩薩於一切剎、一切劫住，修諸行網；為欲令其具佛相好，稱揚讚歎檀波羅蜜；為欲令其得佛淨身，悉能遍至一切處故，稱揚讚歎尸波羅蜜；為欲令其得佛清淨不思議身，稱揚讚歎忍波羅蜜；為欲令其獲於如來無能勝身，稱揚讚歎精進波羅蜜；為欲令其得於清淨無與等身，稱揚讚歎禪波羅蜜；為欲令其顯現如來清淨法身，稱揚讚歎般若波羅蜜；為欲令其現佛世尊清淨色身，稱揚讚歎方便波羅蜜；為欲令其為諸眾生住一切劫，稱揚讚歎願波羅蜜；為欲令其現清淨身，悉過一切諸佛剎土，稱揚讚歎力波羅蜜；為欲令其現清淨身，隨眾生心悉使歡喜，稱揚讚歎智波羅蜜；為欲令其獲於究竟淨妙之身，稱揚讚歎永離一切諸不善法。如是施已，各令還去。

「善男子！我又善知和合一切諸香要法，所謂：無等香、辛頭波羅香、無勝香、覺悟香、阿盧那跋底香、堅黑栴檀香、烏洛迦栴檀香、沈水香、不動諸根香，如是等香，悉知調理和合之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我又善知和合一切諸香要法，所謂：無等香、辛頭波羅香、無勝香、覺悟香、阿盧那跋底香、堅黑栴檀香、烏洛迦栴檀香、沈水香、不動諸根香，如是等香，悉知調理和合之法。

「又，善男子！我持此香以為供養，普見諸佛，所願皆滿，所謂：救護一切眾生願、嚴淨一切佛剎願、供養一切如來願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！我持此香以為供養，普見諸佛，所願皆滿，所謂：救護一切眾生願、嚴淨一切佛剎願、供養一切如來願。

「又，善男子！然此香時，一一香中出無量香，遍至十方一切法界一切諸佛眾會道場，或為香宮，或為香殿，如是香欄檻、香垣牆、香却敵、香戶牖、香重閣、香半月、香蓋、香幢、香幡、香帳、香羅網、香形像、香莊嚴具、香光明、香雲雨，處處充滿以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！然此香時，一一香中出無量香，遍至十方一切法界一切諸佛眾會道場，或為香宮，或為香殿，如是香欄檻、香垣牆、香却敵、香戶牖、香重閣、香半月、香蓋、香幢、香幡、香帳、香羅網、香形像、香莊嚴具、香光明、香雲雨，處處充滿以為莊嚴。

「善男子！我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜法門。如諸菩薩摩訶薩如大藥王，若見、若聞、若憶念、若同住、若隨行往、若稱名號，皆獲利益，無空過者；若有眾生暫得值遇，必令銷滅一切煩惱，入於佛法，離諸苦蘊，永息一切生死怖畏，到無所畏一切智處，摧壞一切老死大山，安住平等寂滅之樂。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜法門。如諸菩薩摩訶薩如大藥王，若見、若聞、若憶念、若同住、若隨行往、若稱名號，皆獲利益，無空過者；若有眾生暫得值遇，必令銷滅一切煩惱，入於佛法，離諸苦蘊，永息一切生死怖畏，到無所畏一切智處，摧壞一切老死大山，安住平等寂滅之樂。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一大城，名：多羅幢；彼中有王，名：無厭足。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一大城，名：多羅幢；彼中有王，名：無厭足。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子禮普眼足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮普眼足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子憶念思惟善知識教，念善知識：「能攝受我，能守護我，令我於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。」如是思惟，生歡喜心、淨信心、廣大心、怡暢心、踊躍心、欣慶心、勝妙心、寂靜心、莊嚴心、無著心、無礙心、平等心、自在心、住法心、遍往佛剎心、見佛莊嚴心、不捨十力心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子憶念思惟善知識教，念善知識：「能攝受我，能守護我，令我於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。」如是思惟，生歡喜心、淨信心、廣大心、怡暢心、踊躍心、欣慶心、勝妙心、寂靜心、莊嚴心、無著心、無礙心、平等心、自在心、住法心、遍往佛剎心、見佛莊嚴心、不捨十力心。

漸次遊行，經歷國土、村邑、聚落，至多羅幢城，問無厭足王所在之處，諸人答言：「此王今者在於正殿，坐師子座，宣布法化，調御眾生，可治者治，可攝者攝，罰其罪惡，決其諍訟，撫其孤弱，皆令永斷殺、盜、邪婬，亦令禁止妄言、兩舌、惡口、綺語，又使遠離貪、瞋、邪見。」時，善財童子依眾人語，尋即往詣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，經歷國土、村邑、聚落，至多羅幢城，問無厭足王所在之處，諸人答言：「此王今者在於正殿，坐師子座，宣布法化，調御眾生，可治者治，可攝者攝，罰其罪惡，決其諍訟，撫其孤弱，皆令永斷殺、盜、邪婬，亦令禁止妄言、兩舌、惡口、綺語，又使遠離貪、瞋、邪見。」時，善財童子依眾人語，尋即往詣。

遙見彼王坐那羅延金剛之座，阿僧祇寶以為其足，無量寶像以為莊嚴，金繩為網彌覆其上；如意摩尼以為寶冠莊嚴其首，閻浮檀金以為半月莊嚴其額，帝青摩尼以為耳璫相對垂下，無價摩尼以為瓔珞莊嚴其頸，天妙摩尼以為印釧莊嚴其臂；閻浮檀金以為其蓋，眾寶間錯以為輪輻，大瑠璃寶以為其竿，光味摩尼以為其𪗇，雜寶為鈴恒出妙音，放大光明周遍十方，如是寶蓋而覆其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遙見彼王坐那羅延金剛之座，阿僧祇寶以為其足，無量寶像以為莊嚴，金繩為網彌覆其上；如意摩尼以為寶冠莊嚴其首，閻浮檀金以為半月莊嚴其額，帝青摩尼以為耳璫相對垂下，無價摩尼以為瓔珞莊嚴其頸，天妙摩尼以為印釧莊嚴其臂；閻浮檀金以為其蓋，眾寶間錯以為輪輻，大瑠璃寶以為其竿，光味摩尼以為其𪗇，雜寶為鈴恒出妙音，放大光明周遍十方，如是寶蓋而覆其上。

阿那羅王有大力勢，能伏他眾，無能與敵；以離垢繒而繫其頂，十千大臣前後圍遶共理王事。其前復有十萬猛卒，形貌醜惡，衣服褊陋，執持器仗，攘臂瞋目，眾生見者無不恐怖。無量眾生犯王教敕，或盜他物，或害他命，或侵他妻，或生邪見，或起瞋恨，或懷貪嫉，作如是等種種惡業，身被五縛，將詣王所，隨其所犯而治罰之。或斷手足，或截耳鼻，或挑其目，或斬其首，或剝其皮，或解其體，或以湯煮，或以火焚，或驅上高山推令墮落，有如是等無量楚毒；發聲號叫，譬如眾合大地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那羅王有大力勢，能伏他眾，無能與敵；以離垢繒而繫其頂，十千大臣前後圍遶共理王事。其前復有十萬猛卒，形貌醜惡，衣服褊陋，執持器仗，攘臂瞋目，眾生見者無不恐怖。無量眾生犯王教敕，或盜他物，或害他命，或侵他妻，或生邪見，或起瞋恨，或懷貪嫉，作如是等種種惡業，身被五縛，將詣王所，隨其所犯而治罰之。或斷手足，或截耳鼻，或挑其目，或斬其首，或剝其皮，或解其體，或以湯煮，或以火焚，或驅上高山推令墮落，有如是等無量楚毒；發聲號叫，譬如眾合大地獄中。

善財見已，作如是念：「我為利益一切眾生，求菩薩行，修菩薩道。今者，此王滅諸善法，作大罪業，逼惱眾生，乃至斷命，曾不顧懼未來惡道。云何於此而欲求法，發大悲心救護眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見已，作如是念：「我為利益一切眾生，求菩薩行，修菩薩道。今者，此王滅諸善法，作大罪業，逼惱眾生，乃至斷命，曾不顧懼未來惡道。云何於此而欲求法，發大悲心救護眾生？」

作是念時，空中有天而告之言：「善男子！汝當憶念普眼長者善知識教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念時，空中有天而告之言：「善男子！汝當憶念普眼長者善知識教。」

善財仰視而白之曰：「我常憶念，初不敢忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財仰視而白之曰：「我常憶念，初不敢忘。」

天曰：「善男子！汝莫厭離善知識語，善知識者能引導汝至無險難安隱之處。善男子！菩薩善巧方便智不可思議，攝受眾生智不可思議，護念眾生智不可思議，成熟眾生智不可思議，守護眾生智不可思議，度脫眾生智不可思議，調伏眾生智不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：「善男子！汝莫厭離善知識語，善知識者能引導汝至無險難安隱之處。善男子！菩薩善巧方便智不可思議，攝受眾生智不可思議，護念眾生智不可思議，成熟眾生智不可思議，守護眾生智不可思議，度脫眾生智不可思議，調伏眾生智不可思議。」

時，善財童子聞此語已，即詣王所，頂禮其足，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞此語已，即詣王所，頂禮其足，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說！」

時，阿那羅王理王事已，執善財手，將入宮中，命之同坐，告言：「善男子！汝應觀我所住宮殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿那羅王理王事已，執善財手，將入宮中，命之同坐，告言：「善男子！汝應觀我所住宮殿。」

善財如語即遍觀察，見其宮殿廣大無比，皆以妙寶之所合成，七寶為牆周匝圍遶，百千眾寶以為樓閣，種種莊嚴悉皆妙好，不思議摩尼寶網羅覆其上；十億侍女端正殊絕，威儀進止皆悉可觀，凡所施為無非巧妙，先起後臥軟意承旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財如語即遍觀察，見其宮殿廣大無比，皆以妙寶之所合成，七寶為牆周匝圍遶，百千眾寶以為樓閣，種種莊嚴悉皆妙好，不思議摩尼寶網羅覆其上；十億侍女端正殊絕，威儀進止皆悉可觀，凡所施為無非巧妙，先起後臥軟意承旨。

時，阿那羅王告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿那羅王告善財言：

「善男子！於意云何？我若實作如是惡業，云何而得如是果報、如是色身、如是眷屬、如是富贍、如是自在？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？我若實作如是惡業，云何而得如是果報、如是色身、如是眷屬、如是富贍、如是自在？

「善男子！我得菩薩如幻解脫。善男子！我此國土所有眾生，多行殺、盜乃至邪見，作餘方便不能令其捨離惡業。善男子！我為調伏彼眾生故，化作惡人造諸罪業受種種苦，令其一切作惡眾生見是事已，心生惶怖，心生厭離，心生怯弱，斷其所作一切惡業，發阿耨多羅三藐三菩提意。善男子！我以如是巧方便故，令諸眾生，捨十惡業，住十善道，究竟快樂，究竟安隱，究竟住於一切智地。善男子！我身、語、意未曾惱害於一眾生。善男子！如我心者，寧於未來受無間苦，終不發生一念之意與一蚊一蟻而作苦事，況復人耶！人是福田，能生一切諸善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩如幻解脫。善男子！我此國土所有眾生，多行殺、盜乃至邪見，作餘方便不能令其捨離惡業。善男子！我為調伏彼眾生故，化作惡人造諸罪業受種種苦，令其一切作惡眾生見是事已，心生惶怖，心生厭離，心生怯弱，斷其所作一切惡業，發阿耨多羅三藐三菩提意。善男子！我以如是巧方便故，令諸眾生，捨十惡業，住十善道，究竟快樂，究竟安隱，究竟住於一切智地。善男子！我身、語、意未曾惱害於一眾生。善男子！如我心者，寧於未來受無間苦，終不發生一念之意與一蚊一蟻而作苦事，況復人耶！人是福田，能生一切諸善法故。

「善男子！我唯得此如幻解脫。如諸菩薩摩訶薩得無生忍，知諸有趣悉皆如幻，菩薩諸行悉皆如化，一切世間悉皆如影，一切諸法悉皆如夢，入真實相無礙法門，修行帝網一切諸行，以無礙智行於境界，普入一切平等三昧，於陀羅尼已得自在；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此如幻解脫。如諸菩薩摩訶薩得無生忍，知諸有趣悉皆如幻，菩薩諸行悉皆如化，一切世間悉皆如影，一切諸法悉皆如夢，入真實相無礙法門，修行帝網一切諸行，以無礙智行於境界，普入一切平等三昧，於陀羅尼已得自在；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有城名：妙光；王名：大光。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有城名：妙光；王名：大光。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮王足，遶無數匝，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮王足，遶無數匝，辭退而去。

爾時，善財童子一心正念彼王所得幻智法門，思惟彼王如幻解脫，觀察彼王如幻法性，發如幻願，淨如幻法，普於一切如幻三世起於種種如幻變化，如是思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心正念彼王所得幻智法門，思惟彼王如幻解脫，觀察彼王如幻法性，發如幻願，淨如幻法，普於一切如幻三世起於種種如幻變化，如是思惟。

漸次遊行，或至人間城邑、聚落，或經曠野、巖谷、險難，無有疲懈，未曾休息。然後乃至妙光大城，而問人言：「妙光大城在於何所？」人咸報言：「妙光城者，今此城是，是大光王之所住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，或至人間城邑、聚落，或經曠野、巖谷、險難，無有疲懈，未曾休息。然後乃至妙光大城，而問人言：「妙光大城在於何所？」人咸報言：「妙光城者，今此城是，是大光王之所住處。」

時，善財童子歡喜踊躍，作如是念：「我善知識在此城中，我今必當親得奉見，聞諸菩薩所行之行，聞諸菩薩出要之門，聞諸菩薩所證之法，聞諸菩薩不思議功德，聞諸菩薩不思議自在，聞諸菩薩不思議平等，聞諸菩薩不思議勇猛，聞諸菩薩不思議境界廣大清淨。」作是念已，入妙光城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子歡喜踊躍，作如是念：「我善知識在此城中，我今必當親得奉見，聞諸菩薩所行之行，聞諸菩薩出要之門，聞諸菩薩所證之法，聞諸菩薩不思議功德，聞諸菩薩不思議自在，聞諸菩薩不思議平等，聞諸菩薩不思議勇猛，聞諸菩薩不思議境界廣大清淨。」作是念已，入妙光城。

見此大城，以金、銀、瑠璃、玻瓈、真珠、硨磲、碼碯七寶所成，七寶深塹，七重圍遶；八功德水盈滿其中，底布金沙，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍布其上；寶多羅樹七重行列，七種金剛以為其垣各各圍遶，所謂：師子光明金剛垣、無能超勝金剛垣、不可沮壞金剛垣、不可毀缺金剛垣、堅固無礙金剛垣、勝妙網藏金剛垣、離塵清淨金剛垣，悉以無數摩尼妙寶間錯莊嚴，種種眾寶而為埤堄。其城縱廣一十由旬，周迴八方，面開八門，皆以七寶周遍嚴飾，毘瑠璃寶以為其地，種種莊嚴甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見此大城，以金、銀、瑠璃、玻瓈、真珠、硨磲、碼碯七寶所成，七寶深塹，七重圍遶；八功德水盈滿其中，底布金沙，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍布其上；寶多羅樹七重行列，七種金剛以為其垣各各圍遶，所謂：師子光明金剛垣、無能超勝金剛垣、不可沮壞金剛垣、不可毀缺金剛垣、堅固無礙金剛垣、勝妙網藏金剛垣、離塵清淨金剛垣，悉以無數摩尼妙寶間錯莊嚴，種種眾寶而為埤堄。其城縱廣一十由旬，周迴八方，面開八門，皆以七寶周遍嚴飾，毘瑠璃寶以為其地，種種莊嚴甚可愛樂。

其城之內，十億衢道，一一道間，皆有無量萬億眾生於中止住。有無數閻浮檀金樓閣，毘瑠璃摩尼網羅覆其上；無數銀樓閣，赤真珠摩尼網羅覆其上；無數毘瑠璃樓閣，妙藏摩尼網羅覆其上；無數玻瓈樓閣，無垢藏摩尼王網羅覆其上；無數光照世間摩尼寶樓閣，日藏摩尼王網羅覆其上；無數帝青摩尼寶樓閣，妙光摩尼王網羅覆其上；無數眾生海摩尼王樓閣，焰光明摩尼王網羅覆其上；無數金剛寶樓閣，無能勝幢摩尼王網羅覆其上；無數黑栴檀樓閣，天曼陀羅華網羅覆其上；無數無等香王樓閣，種種華網羅覆其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其城之內，十億衢道，一一道間，皆有無量萬億眾生於中止住。有無數閻浮檀金樓閣，毘瑠璃摩尼網羅覆其上；無數銀樓閣，赤真珠摩尼網羅覆其上；無數毘瑠璃樓閣，妙藏摩尼網羅覆其上；無數玻瓈樓閣，無垢藏摩尼王網羅覆其上；無數光照世間摩尼寶樓閣，日藏摩尼王網羅覆其上；無數帝青摩尼寶樓閣，妙光摩尼王網羅覆其上；無數眾生海摩尼王樓閣，焰光明摩尼王網羅覆其上；無數金剛寶樓閣，無能勝幢摩尼王網羅覆其上；無數黑栴檀樓閣，天曼陀羅華網羅覆其上；無數無等香王樓閣，種種華網羅覆其上。

其城復有無數摩尼網、無數寶鈴網、無數天香網、無數天華網、無數寶形像網，無數寶衣帳、無數寶蓋帳、無數寶樓閣帳、無數寶華鬘帳之所彌覆，處處建立寶蓋、幢、幡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其城復有無數摩尼網、無數寶鈴網、無數天香網、無數天華網、無數寶形像網，無數寶衣帳、無數寶蓋帳、無數寶樓閣帳、無數寶華鬘帳之所彌覆，處處建立寶蓋、幢、幡。

當此城中，有一樓閣，名：正法藏，阿僧祇寶以為莊嚴，光明赫奕最勝無比，眾生見者心無厭足，彼大光王常處其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當此城中，有一樓閣，名：正法藏，阿僧祇寶以為莊嚴，光明赫奕最勝無比，眾生見者心無厭足，彼大光王常處其中。

爾時，善財童子於此一切珍寶妙物，乃至男女、六塵境界，皆無愛著，但正思惟究竟之法，一心願樂見善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於此一切珍寶妙物，乃至男女、六塵境界，皆無愛著，但正思惟究竟之法，一心願樂見善知識。

漸次遊行，見大光王去於所住樓閣不遠四衢道中，坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子之座，紺瑠璃寶以為其足，金繒為帳，眾寶為網，上妙天衣以為茵蓐。其王於上結跏趺坐，二十八種大人之相、八十隨好而以嚴身；如真金山，光色熾盛；如淨空日，威光赫奕；如盛滿月，見者清涼；如梵天王，處於梵眾；亦如大海，功德法寶無有邊際；亦如雪山，相好樹林以為嚴飾；亦如大雲，能震法雷，啟悟群品；亦如虛空，顯現種種法門星象；如須彌山，四色普現眾生心海；亦如寶洲，種種智寶充滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，見大光王去於所住樓閣不遠四衢道中，坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子之座，紺瑠璃寶以為其足，金繒為帳，眾寶為網，上妙天衣以為茵蓐。其王於上結跏趺坐，二十八種大人之相、八十隨好而以嚴身；如真金山，光色熾盛；如淨空日，威光赫奕；如盛滿月，見者清涼；如梵天王，處於梵眾；亦如大海，功德法寶無有邊際；亦如雪山，相好樹林以為嚴飾；亦如大雲，能震法雷，啟悟群品；亦如虛空，顯現種種法門星象；如須彌山，四色普現眾生心海；亦如寶洲，種種智寶充滿其中。

於王座前，有金、銀、瑠璃、摩尼、真珠、珊瑚、琥珀、珂貝、璧玉諸珍寶聚，衣服、瓔珞及諸飲食無量無邊種種充滿。復見無量百千萬億上妙寶車、百千萬億諸天妓樂、百千萬億天諸妙香、百千萬億病緣湯藥資生之具，如是一切悉皆珍好。無量乳牛，蹄角金色；無量千億端正女人，上妙栴檀以塗其體，天衣、瓔珞種種莊嚴，六十四能靡不該練，世情禮則悉皆善解，隨眾生心而以給施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於王座前，有金、銀、瑠璃、摩尼、真珠、珊瑚、琥珀、珂貝、璧玉諸珍寶聚，衣服、瓔珞及諸飲食無量無邊種種充滿。復見無量百千萬億上妙寶車、百千萬億諸天妓樂、百千萬億天諸妙香、百千萬億病緣湯藥資生之具，如是一切悉皆珍好。無量乳牛，蹄角金色；無量千億端正女人，上妙栴檀以塗其體，天衣、瓔珞種種莊嚴，六十四能靡不該練，世情禮則悉皆善解，隨眾生心而以給施。

城邑、聚落、四衢道側，悉置一切資生之具。一一道傍皆有二十億菩薩，以此諸物給施眾生，為欲普攝眾生故，為令眾生歡喜故，為令眾生踊躍故，為令眾生心淨故，為令眾生清涼故，為滅眾生煩惱故，為令眾生知一切義理故，為令眾生入一切智道故，為令眾生捨怨敵心故，為令眾生離身、語惡故，為令眾生拔諸邪見故，為令眾生淨諸業道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城邑、聚落、四衢道側，悉置一切資生之具。一一道傍皆有二十億菩薩，以此諸物給施眾生，為欲普攝眾生故，為令眾生歡喜故，為令眾生踊躍故，為令眾生心淨故，為令眾生清涼故，為滅眾生煩惱故，為令眾生知一切義理故，為令眾生入一切智道故，為令眾生捨怨敵心故，為令眾生離身、語惡故，為令眾生拔諸邪見故，為令眾生淨諸業道故。

時，善財童子五體投地，頂禮其足，恭敬右遶，經無量匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子五體投地，頂禮其足，恭敬右遶，經無量匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

時，王告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王告言：

「善男子！我淨修菩薩大慈幢行，我滿足菩薩大慈幢行。善男子！我於無量百千萬億乃至不可說不可說佛所，問難此法，思惟觀察，修習莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我淨修菩薩大慈幢行，我滿足菩薩大慈幢行。善男子！我於無量百千萬億乃至不可說不可說佛所，問難此法，思惟觀察，修習莊嚴。

「善男子！我以此法為王，以此法教敕，以此法攝受，以此法隨逐世間，以此法引導眾生，以此法令眾生修行，以此法令眾生趣入，以此法與眾生方便，以此法令眾生熏習，以此法令眾生起行，以此法令眾生安住思惟諸法自性，以此法令眾生安住慈心，以慈為主，具足慈力；如是，令住利益心、安樂心、哀愍心、攝受心、守護眾生不捨離心、拔眾生苦無休息心。我以此法令一切眾生畢竟快樂，恒自悅豫，身無諸苦，心得清涼，斷生死愛，樂正法樂，滌煩惱垢，破惡業障，絕生死流，入真法海，斷諸有趣，求一切智，淨諸心海，生不壞信。善男子！我已住此大慈幢行，能以正法教化世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以此法為王，以此法教敕，以此法攝受，以此法隨逐世間，以此法引導眾生，以此法令眾生修行，以此法令眾生趣入，以此法與眾生方便，以此法令眾生熏習，以此法令眾生起行，以此法令眾生安住思惟諸法自性，以此法令眾生安住慈心，以慈為主，具足慈力；如是，令住利益心、安樂心、哀愍心、攝受心、守護眾生不捨離心、拔眾生苦無休息心。我以此法令一切眾生畢竟快樂，恒自悅豫，身無諸苦，心得清涼，斷生死愛，樂正法樂，滌煩惱垢，破惡業障，絕生死流，入真法海，斷諸有趣，求一切智，淨諸心海，生不壞信。善男子！我已住此大慈幢行，能以正法教化世間。

「善男子！我國土中一切眾生，皆於我所無有恐怖。善男子！若有眾生貧窮困乏，來至我所而有求索。我開庫藏恣其所取，而語之言：『莫造諸惡，莫害眾生，莫起諸見，莫生執著。汝等貧乏，若有所須，當來我所及四衢道，一切諸物種種具足，隨意而取勿生疑難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我國土中一切眾生，皆於我所無有恐怖。善男子！若有眾生貧窮困乏，來至我所而有求索。我開庫藏恣其所取，而語之言：『莫造諸惡，莫害眾生，莫起諸見，莫生執著。汝等貧乏，若有所須，當來我所及四衢道，一切諸物種種具足，隨意而取勿生疑難。』

「善男子！此妙光城所住眾生，皆是菩薩發大乘意，隨心所欲，所見不同，或見此城其量狹小，或見此城其量廣大；或見土沙以為其地，或見眾寶而以莊嚴；或見聚土以為垣牆，或見寶牆周匝圍遶；或見其地多諸瓦石高下不平，或見無量大摩尼寶間錯莊嚴平坦如掌；或見屋宅土木所成，或見殿堂及諸樓閣、階墀、窓闥、軒檻、戶牖——如是一切無非妙寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此妙光城所住眾生，皆是菩薩發大乘意，隨心所欲，所見不同，或見此城其量狹小，或見此城其量廣大；或見土沙以為其地，或見眾寶而以莊嚴；或見聚土以為垣牆，或見寶牆周匝圍遶；或見其地多諸瓦石高下不平，或見無量大摩尼寶間錯莊嚴平坦如掌；或見屋宅土木所成，或見殿堂及諸樓閣、階墀、窓闥、軒檻、戶牖——如是一切無非妙寶。

「善男子！若有眾生其心清淨，曾種善根供養諸佛，發心趣向一切智道，以一切智為究竟處，及我昔時修菩薩行曾所攝受，則見此城眾寶嚴淨；餘皆見穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生其心清淨，曾種善根供養諸佛，發心趣向一切智道，以一切智為究竟處，及我昔時修菩薩行曾所攝受，則見此城眾寶嚴淨；餘皆見穢。

「善男子！此國土中一切眾生，五濁世時樂作諸惡。我心哀愍而欲救護，入於菩薩大慈為首隨順世間三昧之門。入此三昧時，彼諸眾生所有怖畏心、惱害心、怨敵心、諍論心，如是諸心，悉自消滅。何以故？入於菩薩大慈為首順世三昧，法如是故。善男子！且待須臾，自當現見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此國土中一切眾生，五濁世時樂作諸惡。我心哀愍而欲救護，入於菩薩大慈為首隨順世間三昧之門。入此三昧時，彼諸眾生所有怖畏心、惱害心、怨敵心、諍論心，如是諸心，悉自消滅。何以故？入於菩薩大慈為首順世三昧，法如是故。善男子！且待須臾，自當現見。」

時，大光王即入此定。其城內外六種震動，諸寶地、寶牆、寶堂、寶殿、臺觀、樓閣、階砌、戶牖，如是一切咸出妙音，悉向於王曲躬敬禮。妙光城內所有居人，靡不同時歡喜踊躍，俱向王所舉身投地。村營、城邑一切人眾，咸來見王，歡喜敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大光王即入此定。其城內外六種震動，諸寶地、寶牆、寶堂、寶殿、臺觀、樓閣、階砌、戶牖，如是一切咸出妙音，悉向於王曲躬敬禮。妙光城內所有居人，靡不同時歡喜踊躍，俱向王所舉身投地。村營、城邑一切人眾，咸來見王，歡喜敬禮。

近王所住，鳥獸之屬，互相瞻視，起慈悲心，咸向王前恭敬禮拜。一切山原及諸草樹，莫不迴轉向王敬禮。陂池、泉井及以河海，悉皆騰溢，流注王前。十千龍王起大香雲，激電震雷，注微細雨。有十千天王，所謂：忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王、善變化天王、他化自在天王……如是等而為上首，於虛空中作眾妓樂。無數天女歌詠讚歎，雨無數華雲、無數香雲、無數寶鬘雲、無數寶衣雲、無數寶蓋雲、無數寶幢雲、無數寶幡雲，於虛空中而為莊嚴，供養其王。伊羅婆拏大象王，以自在力，於虛空中敷布無數大寶蓮華，垂無數寶瓔珞、無數寶繒帶、無數寶鬘、無數寶嚴具、無數寶華、無數寶香，種種奇妙以為嚴飾，無數采女種種歌讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近王所住，鳥獸之屬，互相瞻視，起慈悲心，咸向王前恭敬禮拜。一切山原及諸草樹，莫不迴轉向王敬禮。陂池、泉井及以河海，悉皆騰溢，流注王前。十千龍王起大香雲，激電震雷，注微細雨。有十千天王，所謂：忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王、善變化天王、他化自在天王……如是等而為上首，於虛空中作眾妓樂。無數天女歌詠讚歎，雨無數華雲、無數香雲、無數寶鬘雲、無數寶衣雲、無數寶蓋雲、無數寶幢雲、無數寶幡雲，於虛空中而為莊嚴，供養其王。伊羅婆拏大象王，以自在力，於虛空中敷布無數大寶蓮華，垂無數寶瓔珞、無數寶繒帶、無數寶鬘、無數寶嚴具、無數寶華、無數寶香，種種奇妙以為嚴飾，無數采女種種歌讚。

閻浮提內復有無量百千萬億諸羅剎王、諸夜叉王、鳩槃荼王、毘舍闍王，或住大海，或居陸地，飲血噉肉，殘害眾生；皆起慈心，願行利益，明識後世，不造諸惡；恭敬合掌，頂禮於王。如閻浮提，餘三天下，乃至三千大千世界，乃至十方百千萬億那由他世界中，所有一切毒惡眾生悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提內復有無量百千萬億諸羅剎王、諸夜叉王、鳩槃荼王、毘舍闍王，或住大海，或居陸地，飲血噉肉，殘害眾生；皆起慈心，願行利益，明識後世，不造諸惡；恭敬合掌，頂禮於王。如閻浮提，餘三天下，乃至三千大千世界，乃至十方百千萬億那由他世界中，所有一切毒惡眾生悉亦如是。

時，大光王從三昧起，告善財言：「善男子！我唯知此菩薩大慈為首隨順世間三昧門。如諸菩薩摩訶薩為高蓋，慈心普蔭諸眾生故；為修行，下、中、上行悉等行故；為大地，能以慈心任持一切諸眾生故；為滿月，福德光明於世間中平等現故；為淨日，以智光明照耀一切所知境故；為明燈，能破一切眾生心中諸黑闇故；為水清珠，能清一切眾生心中諂誑濁故；為如意寶，悉能滿足一切眾生心所願故；為大風，速令眾生修習三昧入一切智大城中故。而我云何能知其行，能說其德，能稱量彼福德大山，能瞻仰彼功德眾星，能觀察彼大願風輪，能趣入彼甚深法門，能顯示彼莊嚴大海，能闡明彼普賢行門，能開示彼諸三昧窟，能讚歎彼大慈悲雲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大光王從三昧起，告善財言：「善男子！我唯知此菩薩大慈為首隨順世間三昧門。如諸菩薩摩訶薩為高蓋，慈心普蔭諸眾生故；為修行，下、中、上行悉等行故；為大地，能以慈心任持一切諸眾生故；為滿月，福德光明於世間中平等現故；為淨日，以智光明照耀一切所知境故；為明燈，能破一切眾生心中諸黑闇故；為水清珠，能清一切眾生心中諂誑濁故；為如意寶，悉能滿足一切眾生心所願故；為大風，速令眾生修習三昧入一切智大城中故。而我云何能知其行，能說其德，能稱量彼福德大山，能瞻仰彼功德眾星，能觀察彼大願風輪，能趣入彼甚深法門，能顯示彼莊嚴大海，能闡明彼普賢行門，能開示彼諸三昧窟，能讚歎彼大慈悲雲？

「善男子！於此南方，有一王都，名曰：安住；有優婆夷，名曰：不動。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一王都，名曰：安住；有優婆夷，名曰：不動。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮王足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮王足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子出妙光城，遊行道路，正念思惟大光王教，憶念菩薩大慈幢行門，思惟菩薩隨順世間三昧光明門，增長彼不思議願福德自在力，堅固彼不思議成熟眾生智，觀察彼不思議不共受用大威德，憶念彼不思議差別相，思惟彼不思議清淨眷屬，思惟彼不思議所作業；生歡喜心，生淨信心，生猛利心，生欣悅心，生踊躍心，生慶幸心，生無濁心，生清淨心，生堅固心，生廣大心，生無盡心。如是思惟，悲泣流淚，念善知識實為希有，出生一切諸功德處，出生一切諸菩薩行，出生一切菩薩淨念，出生一切陀羅尼輪，出生一切三昧光明，出生一切諸佛知見，普雨一切諸佛法雨，顯示一切菩薩願門，出生難思智慧光明，增長一切菩薩根芽。又作是念：「善知識者，能普救護一切惡道，能普演說諸平等法，能普顯示諸夷險道，能普開闡大乘奧義，能普勸發普賢諸行，能普引到一切智城，能普令入法界大海，能普令見三世法海，能普授與眾聖道場，能普增長一切白法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子出妙光城，遊行道路，正念思惟大光王教，憶念菩薩大慈幢行門，思惟菩薩隨順世間三昧光明門，增長彼不思議願福德自在力，堅固彼不思議成熟眾生智，觀察彼不思議不共受用大威德，憶念彼不思議差別相，思惟彼不思議清淨眷屬，思惟彼不思議所作業；生歡喜心，生淨信心，生猛利心，生欣悅心，生踊躍心，生慶幸心，生無濁心，生清淨心，生堅固心，生廣大心，生無盡心。如是思惟，悲泣流淚，念善知識實為希有，出生一切諸功德處，出生一切諸菩薩行，出生一切菩薩淨念，出生一切陀羅尼輪，出生一切三昧光明，出生一切諸佛知見，普雨一切諸佛法雨，顯示一切菩薩願門，出生難思智慧光明，增長一切菩薩根芽。又作是念：「善知識者，能普救護一切惡道，能普演說諸平等法，能普顯示諸夷險道，能普開闡大乘奧義，能普勸發普賢諸行，能普引到一切智城，能普令入法界大海，能普令見三世法海，能普授與眾聖道場，能普增長一切白法。」

善財童子如是悲哀思念之時，彼常隨逐覺悟菩薩、如來使天，於虛空中而告之言：「善男子！其有修行善知識教，諸佛世尊悉皆歡喜；其有隨順善知識語，則得近於一切智地；其有能於善知識語無疑惑者，則常值遇一切善友；其有發心願常不離善知識者，則得具足一切義利。善男子！汝可往詣安住王都，即當得見不動優婆夷大善知識」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子如是悲哀思念之時，彼常隨逐覺悟菩薩、如來使天，於虛空中而告之言：「善男子！其有修行善知識教，諸佛世尊悉皆歡喜；其有隨順善知識語，則得近於一切智地；其有能於善知識語無疑惑者，則常值遇一切善友；其有發心願常不離善知識者，則得具足一切義利。善男子！汝可往詣安住王都，即當得見不動優婆夷大善知識」

時，善財童子從彼三昧智光明起，漸次遊行，至安住城，周遍推求不動優婆夷今在何所？無量人眾咸告之言：「善男子！不動優婆夷身是童女，在其家內，父母守護，與自親屬無量人眾演說妙法。」善財童子聞是語已，其心歡喜，如見父母，即詣不動優婆夷舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子從彼三昧智光明起，漸次遊行，至安住城，周遍推求不動優婆夷今在何所？無量人眾咸告之言：「善男子！不動優婆夷身是童女，在其家內，父母守護，與自親屬無量人眾演說妙法。」善財童子聞是語已，其心歡喜，如見父母，即詣不動優婆夷舍。

入其宅內，見彼堂宇，金色光明普皆照耀，遇斯光者身意清涼。善財童子光明觸身，即時獲得五百三昧門，所謂：了一切希有相三昧門、入寂靜三昧門、遠離一切世間三昧門、普眼捨得三昧門、如來藏三昧門……得如是等五百三昧門；以此三昧門故，身心柔軟，如七日胎。又聞妙香，非諸天、龍、乾闥婆等人與非人之所能有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入其宅內，見彼堂宇，金色光明普皆照耀，遇斯光者身意清涼。善財童子光明觸身，即時獲得五百三昧門，所謂：了一切希有相三昧門、入寂靜三昧門、遠離一切世間三昧門、普眼捨得三昧門、如來藏三昧門……得如是等五百三昧門；以此三昧門故，身心柔軟，如七日胎。又聞妙香，非諸天、龍、乾闥婆等人與非人之所能有。

善財童子前詣其所，恭敬合掌，一心觀察，見其形色端正殊妙，十方世界一切女人無有能及，況其過者！唯除如來及以一切灌頂菩薩。口出妙香，宮殿莊嚴，并其眷屬悉無與等，況復過者！十方世界一切眾生，無有於此優婆夷所起染著心；若得暫見，所有煩惱悉自消滅。譬如百萬大梵天王，決定不生欲界煩惱；其有見此優婆夷者，所有煩惱應知亦然。十方眾生觀此女人皆無厭足，唯除具足大智慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子前詣其所，恭敬合掌，一心觀察，見其形色端正殊妙，十方世界一切女人無有能及，況其過者！唯除如來及以一切灌頂菩薩。口出妙香，宮殿莊嚴，并其眷屬悉無與等，況復過者！十方世界一切眾生，無有於此優婆夷所起染著心；若得暫見，所有煩惱悉自消滅。譬如百萬大梵天王，決定不生欲界煩惱；其有見此優婆夷者，所有煩惱應知亦然。十方眾生觀此女人皆無厭足，唯除具足大智慧者。

爾時，善財童子曲躬合掌，正念觀察，見此女人，其身自在不可思議，色相顏容世無與等，光明洞徹物無能障，普為眾生而作利益，其身毛孔恒出妙香，眷屬無邊，宮殿第一，功德深廣莫知涯際；心生歡喜，以頌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子曲躬合掌，正念觀察，見此女人，其身自在不可思議，色相顏容世無與等，光明洞徹物無能障，普為眾生而作利益，其身毛孔恒出妙香，眷屬無邊，宮殿第一，功德深廣莫知涯際；心生歡喜，以頌讚曰：

「守護清淨戒， 修行廣大忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「守護清淨戒， 修行廣大忍，

精進不退轉， 光明照世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不退轉， 光明照世間。」

爾時，善財童子說此頌已，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子說此頌已，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

時，不動優婆夷以菩薩柔軟語、悅意語，慰諭善財，而告之言：「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門，我得菩薩堅固受持行門，我得菩薩一切法平等地總持門，我得菩薩照明一切法辯才門，我得菩薩求一切法無疲厭三昧門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，不動優婆夷以菩薩柔軟語、悅意語，慰諭善財，而告之言：「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門，我得菩薩堅固受持行門，我得菩薩一切法平等地總持門，我得菩薩照明一切法辯才門，我得菩薩求一切法無疲厭三昧門。」

善財童子言：「聖者！菩薩難摧伏智慧藏解脫門，乃至求一切法無疲厭三昧門，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「聖者！菩薩難摧伏智慧藏解脫門，乃至求一切法無疲厭三昧門，境界云何？」

童女言：「善男子！此處難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女言：「善男子！此處難知。」

善財白言：「唯願聖者，承佛神力，為我宣說！我當因善知識，能信能受，能知能了，趣入觀察，修習隨順，離諸分別，究竟平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯願聖者，承佛神力，為我宣說！我當因善知識，能信能受，能知能了，趣入觀察，修習隨順，離諸分別，究竟平等。」

優婆夷言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：

「善男子！過去世中有劫，名：離垢，佛號：脩臂。時，有國王名曰：電授，唯有一女，即我身是。我於夜分廢音樂時，父母兄弟悉已眠寢，五百童女亦皆昏寐。我於樓上仰觀星宿，於虛空中見彼如來如寶山王，無量無邊天龍八部、諸菩薩眾所共圍遶，佛身普放大光明網周遍十方無所障礙，佛身毛孔皆出妙香。我聞是香，身體柔軟，心生歡喜；便從樓下至於地上，合十指爪，頂禮於佛。又觀彼佛不見頂相，觀身左右莫知邊際。思惟彼佛諸相隨好無有厭足，竊自念言：『此佛世尊作何等業，獲於如是上妙之身，相好圓滿，光明具足，眷屬成就，宮殿嚴好，福德智慧悉皆清淨，總持三昧不可思議，神通自在，辯才無礙？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過去世中有劫，名：離垢，佛號：脩臂。時，有國王名曰：電授，唯有一女，即我身是。我於夜分廢音樂時，父母兄弟悉已眠寢，五百童女亦皆昏寐。我於樓上仰觀星宿，於虛空中見彼如來如寶山王，無量無邊天龍八部、諸菩薩眾所共圍遶，佛身普放大光明網周遍十方無所障礙，佛身毛孔皆出妙香。我聞是香，身體柔軟，心生歡喜；便從樓下至於地上，合十指爪，頂禮於佛。又觀彼佛不見頂相，觀身左右莫知邊際。思惟彼佛諸相隨好無有厭足，竊自念言：『此佛世尊作何等業，獲於如是上妙之身，相好圓滿，光明具足，眷屬成就，宮殿嚴好，福德智慧悉皆清淨，總持三昧不可思議，神通自在，辯才無礙？』

「善男子！爾時，如來知我心念，即告我言：『汝應發不可壞心，滅諸煩惱；應發無能勝心，破諸取著；應發無退怯心，入深法門；應發能堪耐心，救惡眾生；應發無迷惑心，普於一切諸趣受生；應發無厭足心，求見諸佛無有休息；應發無知足心，悉受一切如來法雨；應發正思惟心，普生一切佛法光明；應發大住持心，普轉一切諸佛法輪；應發廣流通心，隨眾生欲施其法寶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，如來知我心念，即告我言：『汝應發不可壞心，滅諸煩惱；應發無能勝心，破諸取著；應發無退怯心，入深法門；應發能堪耐心，救惡眾生；應發無迷惑心，普於一切諸趣受生；應發無厭足心，求見諸佛無有休息；應發無知足心，悉受一切如來法雨；應發正思惟心，普生一切佛法光明；應發大住持心，普轉一切諸佛法輪；應發廣流通心，隨眾生欲施其法寶。』

「善男子！我於彼佛所聞如是法，求一切智，求佛十力，求佛辯才，求佛光明，求佛色身，求佛相好，求佛眾會，求佛國土，求佛威儀，求佛壽命。發是心已，其心堅固猶如金剛，一切煩惱及以二乘悉不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於彼佛所聞如是法，求一切智，求佛十力，求佛辯才，求佛光明，求佛色身，求佛相好，求佛眾會，求佛國土，求佛威儀，求佛壽命。發是心已，其心堅固猶如金剛，一切煩惱及以二乘悉不能壞。

「善男子！我發是心已來，經閻浮提微塵數劫，尚不生於念欲之心，況行其事！爾所劫中，於自親屬不起瞋心，況他眾生！爾所劫中，於其自身不生我見，況於眾具而計我所！爾所劫中，死時、生時及住胎藏，未曾迷惑起眾生想及無記心，況於餘時！爾所劫中，乃至夢中隨見一佛未曾忘失，何況菩薩十眼所見！爾所劫中，受持一切如來正法，未曾忘失一文一句，乃至世俗所有言辭尚不忘失，何況如來金口所說！爾所劫中，受持一切如來法海，一文一句無不思惟、無不觀察，乃至一切世俗之法亦復如是。爾所劫中，受持如是一切法海，未曾於一法中不得三昧，乃至世間技術之法，一一法中悉亦如是。爾所劫中，住持一切如來法輪，隨所住持，未曾廢捨一文一句，乃至不曾生於世智，唯除為欲調眾生故。爾所劫中，見諸佛海，未曾於一佛所不得成就清淨大願，乃至於諸化佛之所悉亦如是。爾所劫中，見諸菩薩修行妙行，無有一行我不成就。爾所劫中，所見眾生，無一眾生我不勸發阿耨多羅三藐三菩提心，未曾勸一眾生發於聲聞、辟支佛意。爾所劫中，於一切佛法，乃至一文一句，不生疑惑，不生二想，不生分別想，不生種種想，不生執著想，不生勝劣想，不生愛憎想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我發是心已來，經閻浮提微塵數劫，尚不生於念欲之心，況行其事！爾所劫中，於自親屬不起瞋心，況他眾生！爾所劫中，於其自身不生我見，況於眾具而計我所！爾所劫中，死時、生時及住胎藏，未曾迷惑起眾生想及無記心，況於餘時！爾所劫中，乃至夢中隨見一佛未曾忘失，何況菩薩十眼所見！爾所劫中，受持一切如來正法，未曾忘失一文一句，乃至世俗所有言辭尚不忘失，何況如來金口所說！爾所劫中，受持一切如來法海，一文一句無不思惟、無不觀察，乃至一切世俗之法亦復如是。爾所劫中，受持如是一切法海，未曾於一法中不得三昧，乃至世間技術之法，一一法中悉亦如是。爾所劫中，住持一切如來法輪，隨所住持，未曾廢捨一文一句，乃至不曾生於世智，唯除為欲調眾生故。爾所劫中，見諸佛海，未曾於一佛所不得成就清淨大願，乃至於諸化佛之所悉亦如是。爾所劫中，見諸菩薩修行妙行，無有一行我不成就。爾所劫中，所見眾生，無一眾生我不勸發阿耨多羅三藐三菩提心，未曾勸一眾生發於聲聞、辟支佛意。爾所劫中，於一切佛法，乃至一文一句，不生疑惑，不生二想，不生分別想，不生種種想，不生執著想，不生勝劣想，不生愛憎想。

「善男子！我從是來，常見諸佛，常見菩薩，常見真實善知識，常聞諸佛願，常聞菩薩行，常聞菩薩波羅蜜門，常聞菩薩地智光明門，常聞菩薩無盡藏門，常聞入無邊世界網門，常聞出生無邊眾生界因門，常以清淨智慧光明除滅一切眾生煩惱，常以智慧生長一切眾生善根，常隨一切眾生所樂示現其身，常以清淨上妙言音開悟法界一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我從是來，常見諸佛，常見菩薩，常見真實善知識，常聞諸佛願，常聞菩薩行，常聞菩薩波羅蜜門，常聞菩薩地智光明門，常聞菩薩無盡藏門，常聞入無邊世界網門，常聞出生無邊眾生界因門，常以清淨智慧光明除滅一切眾生煩惱，常以智慧生長一切眾生善根，常隨一切眾生所樂示現其身，常以清淨上妙言音開悟法界一切眾生。

「善男子！我得菩薩求一切法無厭足莊嚴門，我得一切法平等地總持門，現不思議自在神變。汝欲見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩求一切法無厭足莊嚴門，我得一切法平等地總持門，現不思議自在神變。汝欲見不？」

善財言：「唯！我心願見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「唯！我心願見。」

爾時，不動優婆夷坐於龍藏師子之座，入求一切法無厭足莊嚴三昧門、不空輪莊嚴三昧門、十力智輪現前三昧門、佛種無盡藏三昧門……入如是等一萬三昧門。入此三昧門時，十方各有不可說佛剎微塵數世界六種震動，皆悉清淨瑠璃所成；一一世界中，有百億四天下，百億如來或住兜率天乃至般涅槃；一一如來放光明網，周遍法界道場眾會，清淨圍遶，轉妙法輪，開悟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不動優婆夷坐於龍藏師子之座，入求一切法無厭足莊嚴三昧門、不空輪莊嚴三昧門、十力智輪現前三昧門、佛種無盡藏三昧門……入如是等一萬三昧門。入此三昧門時，十方各有不可說佛剎微塵數世界六種震動，皆悉清淨瑠璃所成；一一世界中，有百億四天下，百億如來或住兜率天乃至般涅槃；一一如來放光明網，周遍法界道場眾會，清淨圍遶，轉妙法輪，開悟群生。

時，不動優婆夷從三昧起，告善財言：「善男子！汝見此不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，不動優婆夷從三昧起，告善財言：「善男子！汝見此不？」

善財言：「唯！我皆已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「唯！我皆已見。」

優婆夷言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：

「善男子！我唯得此求一切法無厭足三昧光明，為一切眾生說微妙法，皆令歡喜。如諸菩薩摩訶薩，如金翅鳥，遊行虛空無所障礙，能入一切眾生大海，見有善根已成熟者，便即執取置菩提岸；又如商客，入大寶洲，採求如來十力智寶；又如漁師，持正法網，入生死海，於愛水中漉諸眾生；如阿脩羅王，能遍撓動三有大城諸煩惱海；又如日輪，出現虛空，照愛水泥，令其乾竭；又如滿月，出現虛空，令可化者心華開敷；又如大地，普皆平等，無量眾生於中止住，增長一切善法根芽；又如大風，所向無礙，能拔一切諸見大樹；如轉輪王，遊行世間，以四攝事攝諸眾生。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此求一切法無厭足三昧光明，為一切眾生說微妙法，皆令歡喜。如諸菩薩摩訶薩，如金翅鳥，遊行虛空無所障礙，能入一切眾生大海，見有善根已成熟者，便即執取置菩提岸；又如商客，入大寶洲，採求如來十力智寶；又如漁師，持正法網，入生死海，於愛水中漉諸眾生；如阿脩羅王，能遍撓動三有大城諸煩惱海；又如日輪，出現虛空，照愛水泥，令其乾竭；又如滿月，出現虛空，令可化者心華開敷；又如大地，普皆平等，無量眾生於中止住，增長一切善法根芽；又如大風，所向無礙，能拔一切諸見大樹；如轉輪王，遊行世間，以四攝事攝諸眾生。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一大城，名：無量都薩羅；其中有一出家外道，名曰：遍行。汝往彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一大城，名：無量都薩羅；其中有一出家外道，名曰：遍行。汝往彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。