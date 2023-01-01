大方廣佛華嚴經卷第六十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十五

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之六

爾時，善財童子於善知識所，起最極尊重心，生廣大清淨解，常念大乘，專求佛智，願見諸佛，觀法境界，無障礙智常現在前，決定了知諸法實際、常住際、一切三世諸剎那際、如虛空際、無二際、一切法無分別際、一切義無障礙際、一切劫無失壞際、一切如來無際之際；於一切佛心無分別，破眾想網，離諸執著，不取諸佛眾會道場，亦不取佛清淨國土；知諸眾生皆無有我，知一切聲悉皆如響，知一切色悉皆如影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於善知識所，起最極尊重心，生廣大清淨解，常念大乘，專求佛智，願見諸佛，觀法境界，無障礙智常現在前，決定了知諸法實際、常住際、一切三世諸剎那際、如虛空際、無二際、一切法無分別際、一切義無障礙際、一切劫無失壞際、一切如來無際之際；於一切佛心無分別，破眾想網，離諸執著，不取諸佛眾會道場，亦不取佛清淨國土；知諸眾生皆無有我，知一切聲悉皆如響，知一切色悉皆如影。

漸次南行，至師子奮迅城，周遍推求慈行童女。聞此童女是師子幢王女，五百童女以為侍從，住毘盧遮那藏殿，於龍勝栴檀足金線網天衣座上而說妙法。善財聞已，詣王宮門，求見彼女。見無量眾來入宮中，善財問言：「諸人今者何所往詣？」咸報之言：「我等欲詣慈行童女聽受妙法。」善財童子即作是念：「此王宮門既無限礙，我亦應入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次南行，至師子奮迅城，周遍推求慈行童女。聞此童女是師子幢王女，五百童女以為侍從，住毘盧遮那藏殿，於龍勝栴檀足金線網天衣座上而說妙法。善財聞已，詣王宮門，求見彼女。見無量眾來入宮中，善財問言：「諸人今者何所往詣？」咸報之言：「我等欲詣慈行童女聽受妙法。」善財童子即作是念：「此王宮門既無限礙，我亦應入。」

善財入已，見毘盧遮那藏殿，玻瓈為地，瑠璃為柱，金剛為壁，閻浮檀金以為垣牆，百千光明而為窓牖，阿僧祇摩尼寶而莊校之，寶藏摩尼鏡周匝莊嚴，以世間最上摩尼寶而為莊飾，無數寶網羅覆其上，百千金鈴出妙音聲，有如是等不可思議眾寶嚴飾。其慈行童女，皮膚金色，眼紺紫色，髮紺青色，以梵音聲而演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財入已，見毘盧遮那藏殿，玻瓈為地，瑠璃為柱，金剛為壁，閻浮檀金以為垣牆，百千光明而為窓牖，阿僧祇摩尼寶而莊校之，寶藏摩尼鏡周匝莊嚴，以世間最上摩尼寶而為莊飾，無數寶網羅覆其上，百千金鈴出妙音聲，有如是等不可思議眾寶嚴飾。其慈行童女，皮膚金色，眼紺紫色，髮紺青色，以梵音聲而演說法。

善財見已，頂禮其足，遶無數匝，合掌前住，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財見已，頂禮其足，遶無數匝，合掌前住，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

時，慈行童女告善財言：「善男子！汝應觀我宮殿莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈行童女告善財言：「善男子！汝應觀我宮殿莊嚴。」

善財頂禮，周遍觀察，見一一壁中、一一柱中、一一鏡中、一一相中、一一形中、一一摩尼寶中、一一莊嚴具中、一一金鈴中、一一寶樹中、一一寶形像中、一一寶瓔珞中，悉見法界一切如來，從初發心，修菩薩行，成滿大願，具足功德，成等正覺，轉妙法輪，乃至示現入於涅槃；如是影像靡不皆現，如淨水中普見虛空日月星宿所有眾像，如此皆是慈行童女過去世中善根之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財頂禮，周遍觀察，見一一壁中、一一柱中、一一鏡中、一一相中、一一形中、一一摩尼寶中、一一莊嚴具中、一一金鈴中、一一寶樹中、一一寶形像中、一一寶瓔珞中，悉見法界一切如來，從初發心，修菩薩行，成滿大願，具足功德，成等正覺，轉妙法輪，乃至示現入於涅槃；如是影像靡不皆現，如淨水中普見虛空日月星宿所有眾像，如此皆是慈行童女過去世中善根之力。

爾時，善財童子憶念所見諸佛之相，合掌瞻仰慈行童女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子憶念所見諸佛之相，合掌瞻仰慈行童女。

爾時，童女告善財言：「善男子！此是般若波羅蜜普莊嚴門，我於三十六恒河沙佛所求得此法。彼諸如來各以異門，令我入此般若波羅蜜普莊嚴門；一佛所演，餘不重說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，童女告善財言：「善男子！此是般若波羅蜜普莊嚴門，我於三十六恒河沙佛所求得此法。彼諸如來各以異門，令我入此般若波羅蜜普莊嚴門；一佛所演，餘不重說。」

善財白言：「聖者！此般若波羅蜜普莊嚴門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此般若波羅蜜普莊嚴門境界云何？」

童女答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女答言：

「善男子！我入此般若波羅蜜普莊嚴門，隨順趣向，思惟觀察，憶持分別時得普門陀羅尼，百萬阿僧祇陀羅尼門皆悉現前。所謂：佛剎陀羅尼門、佛陀羅尼門、法陀羅尼門、眾生陀羅尼門、過去陀羅尼門、未來陀羅尼門、現在陀羅尼門、常住際陀羅尼門、福德陀羅尼門、福德助道具陀羅尼門、智慧陀羅尼門、智慧助道具陀羅尼門、諸願陀羅尼門、分別諸願陀羅尼門、集諸行陀羅尼門、清淨行陀羅尼門、圓滿行陀羅尼門、業陀羅尼門、業不失壞陀羅尼門、業流注陀羅尼門、業所作陀羅尼門、捨離惡業陀羅尼門、修習正業陀羅尼門、業自在陀羅尼門、善行陀羅尼門、持善行陀羅尼門、三昧陀羅尼門、隨順三昧陀羅尼門、觀察三昧陀羅尼門、三昧境界陀羅尼門、從三昧起陀羅尼門、神通陀羅尼門、心海陀羅尼門、種種心陀羅尼門、直心陀羅尼門、照心稠林陀羅尼門、調心清淨陀羅尼門、知眾生所從生陀羅尼門、知眾生煩惱行陀羅尼門、知煩惱習氣陀羅尼門、知煩惱方便陀羅尼門、知眾生解陀羅尼門、知眾生行陀羅尼門、知眾生行不同陀羅尼門、知眾生性陀羅尼門、知眾生欲陀羅尼門、知眾生想陀羅尼門、普見十方陀羅尼門、說法陀羅尼門、大悲陀羅尼門、大慈陀羅尼門、寂靜陀羅尼門、言語道陀羅尼門、方便非方便陀羅尼門、隨順陀羅尼門、差別陀羅尼門、普入陀羅尼門、無礙際陀羅尼門、普遍陀羅尼門、佛法陀羅尼門、菩薩法陀羅尼門、聲聞法陀羅尼門、獨覺法陀羅尼門、世間法陀羅尼門、世界成陀羅尼門、世界壞陀羅尼門、世界住陀羅尼門、淨世界陀羅尼門、垢世界陀羅尼門、於垢世界現淨陀羅尼門、於淨世界現垢陀羅尼門、純垢世界陀羅尼門、純淨世界陀羅尼門、平坦世界陀羅尼門、不平坦世界陀羅尼門、覆世界陀羅尼門、因陀羅網世界陀羅尼門、世界轉陀羅尼門、知依想住陀羅尼門、細入麁陀羅尼門、麁入細陀羅尼門、見諸佛陀羅尼門、分別佛身陀羅尼門、佛光明莊嚴網陀羅尼門、佛圓滿音陀羅尼門、佛法輪陀羅尼門、成就佛法輪陀羅尼門、差別佛法輪陀羅尼門、無差別佛法輪陀羅尼門、解釋佛法輪陀羅尼門、轉佛法輪陀羅尼門、能作佛事陀羅尼門、分別佛眾會陀羅尼門、入佛眾會海陀羅尼門、普照佛力陀羅尼門、諸佛三昧陀羅尼門、諸佛三昧自在用陀羅尼門、諸佛所住陀羅尼門、諸佛所持陀羅尼門、諸佛變化陀羅尼門、佛知眾生心行陀羅尼門、諸佛神通變現陀羅尼門、住兜率天宮乃至示現入于涅槃陀羅尼門、利益無量眾生陀羅尼門、入甚深法陀羅尼門、入微妙法陀羅尼門、菩提心陀羅尼門、起菩提心陀羅尼門、助菩提心陀羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入此般若波羅蜜普莊嚴門，隨順趣向，思惟觀察，憶持分別時得普門陀羅尼，百萬阿僧祇陀羅尼門皆悉現前。所謂：佛剎陀羅尼門、佛陀羅尼門、法陀羅尼門、眾生陀羅尼門、過去陀羅尼門、未來陀羅尼門、現在陀羅尼門、常住際陀羅尼門、福德陀羅尼門、福德助道具陀羅尼門、智慧陀羅尼門、智慧助道具陀羅尼門、諸願陀羅尼門、分別諸願陀羅尼門、集諸行陀羅尼門、清淨行陀羅尼門、圓滿行陀羅尼門、業陀羅尼門、業不失壞陀羅尼門、業流注陀羅尼門、業所作陀羅尼門、捨離惡業陀羅尼門、修習正業陀羅尼門、業自在陀羅尼門、善行陀羅尼門、持善行陀羅尼門、三昧陀羅尼門、隨順三昧陀羅尼門、觀察三昧陀羅尼門、三昧境界陀羅尼門、從三昧起陀羅尼門、神通陀羅尼門、心海陀羅尼門、種種心陀羅尼門、直心陀羅尼門、照心稠林陀羅尼門、調心清淨陀羅尼門、知眾生所從生陀羅尼門、知眾生煩惱行陀羅尼門、知煩惱習氣陀羅尼門、知煩惱方便陀羅尼門、知眾生解陀羅尼門、知眾生行陀羅尼門、知眾生行不同陀羅尼門、知眾生性陀羅尼門、知眾生欲陀羅尼門、知眾生想陀羅尼門、普見十方陀羅尼門、說法陀羅尼門、大悲陀羅尼門、大慈陀羅尼門、寂靜陀羅尼門、言語道陀羅尼門、方便非方便陀羅尼門、隨順陀羅尼門、差別陀羅尼門、普入陀羅尼門、無礙際陀羅尼門、普遍陀羅尼門、佛法陀羅尼門、菩薩法陀羅尼門、聲聞法陀羅尼門、獨覺法陀羅尼門、世間法陀羅尼門、世界成陀羅尼門、世界壞陀羅尼門、世界住陀羅尼門、淨世界陀羅尼門、垢世界陀羅尼門、於垢世界現淨陀羅尼門、於淨世界現垢陀羅尼門、純垢世界陀羅尼門、純淨世界陀羅尼門、平坦世界陀羅尼門、不平坦世界陀羅尼門、覆世界陀羅尼門、因陀羅網世界陀羅尼門、世界轉陀羅尼門、知依想住陀羅尼門、細入麁陀羅尼門、麁入細陀羅尼門、見諸佛陀羅尼門、分別佛身陀羅尼門、佛光明莊嚴網陀羅尼門、佛圓滿音陀羅尼門、佛法輪陀羅尼門、成就佛法輪陀羅尼門、差別佛法輪陀羅尼門、無差別佛法輪陀羅尼門、解釋佛法輪陀羅尼門、轉佛法輪陀羅尼門、能作佛事陀羅尼門、分別佛眾會陀羅尼門、入佛眾會海陀羅尼門、普照佛力陀羅尼門、諸佛三昧陀羅尼門、諸佛三昧自在用陀羅尼門、諸佛所住陀羅尼門、諸佛所持陀羅尼門、諸佛變化陀羅尼門、佛知眾生心行陀羅尼門、諸佛神通變現陀羅尼門、住兜率天宮乃至示現入于涅槃陀羅尼門、利益無量眾生陀羅尼門、入甚深法陀羅尼門、入微妙法陀羅尼門、菩提心陀羅尼門、起菩提心陀羅尼門、助菩提心陀羅

尼門、諸願陀羅尼門、諸行陀羅尼門、神通陀羅尼門、出離陀羅尼門、總持清淨陀羅尼門、智輪清淨陀羅尼門、智慧清淨陀羅尼門、菩提無量陀羅尼門、自心清淨陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼門、諸願陀羅尼門、諸行陀羅尼門、神通陀羅尼門、出離陀羅尼門、總持清淨陀羅尼門、智輪清淨陀羅尼門、智慧清淨陀羅尼門、菩提無量陀羅尼門、自心清淨陀羅尼門。

「善男子！我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門。如諸菩薩摩訶薩，其心廣大，等虛空界，入於法界，福德成滿，住出世法，遠世間行，智眼無瞖，普觀法界，慧心廣大猶如虛空，一切境界悉皆明見，獲無礙地大光明藏，善能分別一切法義，行於世行不染世法，能益於世非世所壞，普作一切世間依止，普知一切眾生心行，隨其所應而為說法，於一切時恒得自在；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門。如諸菩薩摩訶薩，其心廣大，等虛空界，入於法界，福德成滿，住出世法，遠世間行，智眼無瞖，普觀法界，慧心廣大猶如虛空，一切境界悉皆明見，獲無礙地大光明藏，善能分別一切法義，行於世行不染世法，能益於世非世所壞，普作一切世間依止，普知一切眾生心行，隨其所應而為說法，於一切時恒得自在；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一國土，名為：三眼；彼有比丘，名曰：善見。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一國土，名為：三眼；彼有比丘，名曰：善見。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退而行。

爾時，善財童子思惟菩薩所住行甚深，思惟菩薩所證法甚深，思惟菩薩所入處甚深，思惟眾生微細智甚深，思惟世間依想住甚深，思惟眾生所作行甚深，思惟眾生心流注甚深，思惟眾生如光影甚深，思惟眾生名號甚深，思惟眾生言說甚深，思惟莊嚴法界甚深，思惟種植業行甚深，思惟業莊飾世間甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子思惟菩薩所住行甚深，思惟菩薩所證法甚深，思惟菩薩所入處甚深，思惟眾生微細智甚深，思惟世間依想住甚深，思惟眾生所作行甚深，思惟眾生心流注甚深，思惟眾生如光影甚深，思惟眾生名號甚深，思惟眾生言說甚深，思惟莊嚴法界甚深，思惟種植業行甚深，思惟業莊飾世間甚深。

漸次遊行，至三眼國，於城邑聚落、村隣市肆、川原山谷、一切諸處，周遍求覓善見比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至三眼國，於城邑聚落、村隣市肆、川原山谷、一切諸處，周遍求覓善見比丘。

見在林中，經行往返，壯年美貌，端正可喜。其髮紺青右旋不亂，頂有肉髻，皮膚金色，頸文三道，額廣平正，眼目修廣如青蓮華，脣口丹潔如頻婆果，胸標卍字，七處平滿，其臂纖長，其指網縵，手足掌中有金剛輪。其身殊妙如淨居天，上下端直如尼拘陀樹，諸相隨好，悉皆圓滿，如雪山王種種嚴飾，目視不瞬，圓光一尋。智慧廣博猶如大海，於諸境界心無所動，若沈若舉，若智非智，動轉戲論，一切皆息。得佛所行平等境界，大悲教化一切眾生，心無暫捨。為欲利樂一切眾生，為欲開示如來法眼，為踐如來所行之道，不遲不速，審諦經行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見在林中，經行往返，壯年美貌，端正可喜。其髮紺青右旋不亂，頂有肉髻，皮膚金色，頸文三道，額廣平正，眼目修廣如青蓮華，脣口丹潔如頻婆果，胸標卍字，七處平滿，其臂纖長，其指網縵，手足掌中有金剛輪。其身殊妙如淨居天，上下端直如尼拘陀樹，諸相隨好，悉皆圓滿，如雪山王種種嚴飾，目視不瞬，圓光一尋。智慧廣博猶如大海，於諸境界心無所動，若沈若舉，若智非智，動轉戲論，一切皆息。得佛所行平等境界，大悲教化一切眾生，心無暫捨。為欲利樂一切眾生，為欲開示如來法眼，為踐如來所行之道，不遲不速，審諦經行。

無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、人與非人前後圍遶，主方之神隨方迴轉引導其前，足行諸神持寶蓮華以承其足，無盡光神舒光破闇，閻浮幢林神雨眾雜華，不動藏地神現諸寶藏，普光明虛空神莊嚴虛空，成就德海神雨摩尼寶，無垢藏須彌山神頭頂禮敬曲躬合掌，無礙力風神雨妙香華，春和主夜神莊嚴其身舉體投地，常覺主晝神執普照諸方摩尼幢住在虛空放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、人與非人前後圍遶，主方之神隨方迴轉引導其前，足行諸神持寶蓮華以承其足，無盡光神舒光破闇，閻浮幢林神雨眾雜華，不動藏地神現諸寶藏，普光明虛空神莊嚴虛空，成就德海神雨摩尼寶，無垢藏須彌山神頭頂禮敬曲躬合掌，無礙力風神雨妙香華，春和主夜神莊嚴其身舉體投地，常覺主晝神執普照諸方摩尼幢住在虛空放大光明。

時，善財童子詣比丘所，頂禮其足，曲躬合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行。我聞聖者善能開示諸菩薩道，願為我說：菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子詣比丘所，頂禮其足，曲躬合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行。我聞聖者善能開示諸菩薩道，願為我說：菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？」

善見答言：「善男子！我年既少，出家又近。我此生中，於三十八恒河沙佛所淨修梵行，或有佛所一日一夜淨修梵行，或有佛所七日七夜淨修梵行，或有佛所半月、一月、一歲、百歲、萬歲、億歲、那由他歲，乃至不可說不可說歲，或一小劫、或半大劫、或一大劫、或百大劫，乃至不可說不可說大劫，聽聞妙法，受行其教，莊嚴諸願，入所證處，淨修諸行，滿足六種波羅蜜海。亦見彼佛成道說法，各各差別，無有雜亂，住持遺教，乃至滅盡。亦知彼佛本所興願，以三昧願力嚴淨一切諸佛國土，以入一切行三昧力淨修一切諸菩薩行，以普賢乘出離力清淨一切佛波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善見答言：「善男子！我年既少，出家又近。我此生中，於三十八恒河沙佛所淨修梵行，或有佛所一日一夜淨修梵行，或有佛所七日七夜淨修梵行，或有佛所半月、一月、一歲、百歲、萬歲、億歲、那由他歲，乃至不可說不可說歲，或一小劫、或半大劫、或一大劫、或百大劫，乃至不可說不可說大劫，聽聞妙法，受行其教，莊嚴諸願，入所證處，淨修諸行，滿足六種波羅蜜海。亦見彼佛成道說法，各各差別，無有雜亂，住持遺教，乃至滅盡。亦知彼佛本所興願，以三昧願力嚴淨一切諸佛國土，以入一切行三昧力淨修一切諸菩薩行，以普賢乘出離力清淨一切佛波羅蜜。

「又，善男子！我經行時，一念中，一切十方皆悉現前，智慧清淨故；一念中，一切世界皆悉現前，經過不可說不可說世界故；一念中，不可說不可說佛剎皆悉嚴淨，成就大願力故；一念中，不可說不可說眾生差別行皆悉現前，滿足十力智故；一念中，不可說不可說諸佛清淨身皆悉現前，成就普賢行願力故；一念中，恭敬供養不可說不可說佛剎微塵數如來，成就柔軟心供養如來願力故；一念中，領受不可說不可說如來法，得證阿僧祇差別法住持法輪陀羅尼力故；一念中，不可說不可說菩薩行海皆悉現前，得能淨一切行如因陀羅網願力故；一念中，不可說不可說諸三昧海皆悉現前，得於一三昧門入一切三昧門皆令清淨願力故；一念中，不可說不可說諸根海皆悉現前，得了知諸根際於一根中見一切根願力故；一念中，不可說不可說佛剎微塵數時皆悉現前，得於一切時轉法輪眾生界盡法輪無盡願力故；一念中，不可說不可說一切三世海皆悉現前，得了知一切世界中一切三世分位智光明願力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！我經行時，一念中，一切十方皆悉現前，智慧清淨故；一念中，一切世界皆悉現前，經過不可說不可說世界故；一念中，不可說不可說佛剎皆悉嚴淨，成就大願力故；一念中，不可說不可說眾生差別行皆悉現前，滿足十力智故；一念中，不可說不可說諸佛清淨身皆悉現前，成就普賢行願力故；一念中，恭敬供養不可說不可說佛剎微塵數如來，成就柔軟心供養如來願力故；一念中，領受不可說不可說如來法，得證阿僧祇差別法住持法輪陀羅尼力故；一念中，不可說不可說菩薩行海皆悉現前，得能淨一切行如因陀羅網願力故；一念中，不可說不可說諸三昧海皆悉現前，得於一三昧門入一切三昧門皆令清淨願力故；一念中，不可說不可說諸根海皆悉現前，得了知諸根際於一根中見一切根願力故；一念中，不可說不可說佛剎微塵數時皆悉現前，得於一切時轉法輪眾生界盡法輪無盡願力故；一念中，不可說不可說一切三世海皆悉現前，得了知一切世界中一切三世分位智光明願力故。

「善男子！我唯知此菩薩隨順燈解脫門。如諸菩薩摩訶薩如金剛燈，於如來家真正受生，具足成就不死命根，常然智燈無有盡滅，其身堅固不可沮壞，現於如幻色相之身，如緣起法無量差別，隨眾生心各各示現，形貌色相世無倫匹，毒刃火災所不能害，如金剛山無能壞者，降伏一切諸魔外道；其身妙好如真金山，於天人中最為殊特，名稱廣大靡不聞知，觀諸世間咸對目前，演深法藏如海無盡，放大光明普照十方。若有見者，必破一切障礙大山，必拔一切不善根本，必令種植廣大善根。如是之人，難可得見，難可出世；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩隨順燈解脫門。如諸菩薩摩訶薩如金剛燈，於如來家真正受生，具足成就不死命根，常然智燈無有盡滅，其身堅固不可沮壞，現於如幻色相之身，如緣起法無量差別，隨眾生心各各示現，形貌色相世無倫匹，毒刃火災所不能害，如金剛山無能壞者，降伏一切諸魔外道；其身妙好如真金山，於天人中最為殊特，名稱廣大靡不聞知，觀諸世間咸對目前，演深法藏如海無盡，放大光明普照十方。若有見者，必破一切障礙大山，必拔一切不善根本，必令種植廣大善根。如是之人，難可得見，難可出世；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有一國土，名曰：名聞；於河渚中，有一童子，名：自在主。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一國土，名曰：名聞；於河渚中，有一童子，名：自在主。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子為欲究竟菩薩勇猛清淨之行，欲得菩薩大力光明，欲修菩薩無勝無盡諸功德行，欲滿菩薩堅固大願，欲成菩薩廣大深心，欲持菩薩無量勝行，於菩薩法心無厭足，願入一切菩薩功德，欲常攝御一切眾生，欲超生死稠林曠野，於善知識常樂見聞，承事供養無有厭倦；頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子為欲究竟菩薩勇猛清淨之行，欲得菩薩大力光明，欲修菩薩無勝無盡諸功德行，欲滿菩薩堅固大願，欲成菩薩廣大深心，欲持菩薩無量勝行，於菩薩法心無厭足，願入一切菩薩功德，欲常攝御一切眾生，欲超生死稠林曠野，於善知識常樂見聞，承事供養無有厭倦；頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子受善見比丘教已，憶念誦持，思惟修習，明了決定，於彼法門而得悟入。天、龍、夜叉、乾闥婆眾前後圍遶，向名聞國，周遍求覓自在主童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子受善見比丘教已，憶念誦持，思惟修習，明了決定，於彼法門而得悟入。天、龍、夜叉、乾闥婆眾前後圍遶，向名聞國，周遍求覓自在主童子。

時，有天、龍、乾闥婆等，於虛空中告善財言：「善男子！今此童子在河渚上。」爾時，善財即詣其所，見此童子，十千童子所共圍遶，聚沙為戲。善財見已，頂禮其足，遶無量匝，合掌恭敬，却住一面，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？願為解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有天、龍、乾闥婆等，於虛空中告善財言：「善男子！今此童子在河渚上。」爾時，善財即詣其所，見此童子，十千童子所共圍遶，聚沙為戲。善財見已，頂禮其足，遶無量匝，合掌恭敬，却住一面，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？願為解說！」

自在主言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在主言：

「善男子！我昔曾於文殊師利童子所，修學書、數、算、印等法，即得悟入一切工巧神通智法門。善男子！我因此法門故，得知世間書、數、算、印界處等法，亦能療治風癇、消瘦、鬼魅所著——如是所有一切諸病，亦能造立城邑聚落、園林臺觀、宮殿屋宅種種諸處，亦善調鍊種種仙藥，亦善營理田農商估一切諸業，取捨進退咸得其所；又善別知眾生身相，作善作惡，當生善趣，當生惡趣，此人應得聲聞乘道，此人應得緣覺乘道，此人應入一切智地，如是等事皆悉能知。亦令眾生學習此法，增長決定究竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我昔曾於文殊師利童子所，修學書、數、算、印等法，即得悟入一切工巧神通智法門。善男子！我因此法門故，得知世間書、數、算、印界處等法，亦能療治風癇、消瘦、鬼魅所著——如是所有一切諸病，亦能造立城邑聚落、園林臺觀、宮殿屋宅種種諸處，亦善調鍊種種仙藥，亦善營理田農商估一切諸業，取捨進退咸得其所；又善別知眾生身相，作善作惡，當生善趣，當生惡趣，此人應得聲聞乘道，此人應得緣覺乘道，此人應入一切智地，如是等事皆悉能知。亦令眾生學習此法，增長決定究竟清淨。

「善男子！我亦能知菩薩算法。所謂：一百洛叉為一俱胝，俱胝俱胝為一阿庾多，阿庾多阿庾多為一那由他，那由他那由他為一頻婆羅，頻婆羅頻婆羅為一矜羯羅；廣說乃至，優鉢羅優鉢羅為一波頭摩，波頭摩波頭摩為一僧祇，僧祇僧祇為一趣，趣趣為一諭，諭諭為一無數，無數無數為一無數轉，無數轉無數轉為一無量，無量無量為一無量轉，無量轉無量轉為一無邊，無邊無邊為一無邊轉，無邊轉無邊轉為一無等，無等無等為一無等轉，無等轉無等轉為一不可數，不可數不可數為一不可數轉，不可數轉不可數轉為一不可稱，不可稱不可稱為一不可稱轉，不可稱轉不可稱轉為一不可思，不可思不可思為一不可思轉，不可思轉不可思轉為一不可量，不可量不可量為一不可量轉，不可量轉不可量轉為一不可說，不可說不可說為一不可說轉，不可說轉不可說轉為一不可說不可說，此又不可說不可說為一不可說不可說轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我亦能知菩薩算法。所謂：一百洛叉為一俱胝，俱胝俱胝為一阿庾多，阿庾多阿庾多為一那由他，那由他那由他為一頻婆羅，頻婆羅頻婆羅為一矜羯羅；廣說乃至，優鉢羅優鉢羅為一波頭摩，波頭摩波頭摩為一僧祇，僧祇僧祇為一趣，趣趣為一諭，諭諭為一無數，無數無數為一無數轉，無數轉無數轉為一無量，無量無量為一無量轉，無量轉無量轉為一無邊，無邊無邊為一無邊轉，無邊轉無邊轉為一無等，無等無等為一無等轉，無等轉無等轉為一不可數，不可數不可數為一不可數轉，不可數轉不可數轉為一不可稱，不可稱不可稱為一不可稱轉，不可稱轉不可稱轉為一不可思，不可思不可思為一不可思轉，不可思轉不可思轉為一不可量，不可量不可量為一不可量轉，不可量轉不可量轉為一不可說，不可說不可說為一不可說轉，不可說轉不可說轉為一不可說不可說，此又不可說不可說為一不可說不可說轉。

「善男子！我以此菩薩算法，算無量由旬廣大沙聚，悉知其內顆粒多少；亦能算知東方所有一切世界種種差別次第安住，南西北方、四維上下亦復如是；亦能算知十方所有一切世界廣狹大小及以名字，其中所有一切劫名、一切佛名、一切法名、一切眾生名、一切業名、一切菩薩名、一切諦名，皆悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以此菩薩算法，算無量由旬廣大沙聚，悉知其內顆粒多少；亦能算知東方所有一切世界種種差別次第安住，南西北方、四維上下亦復如是；亦能算知十方所有一切世界廣狹大小及以名字，其中所有一切劫名、一切佛名、一切法名、一切眾生名、一切業名、一切菩薩名、一切諦名，皆悉了知。

「善男子！我唯知此一切工巧大神通智光明法門。如諸菩薩摩訶薩，能知一切諸眾生數，能知一切諸法品類數，能知一切諸法差別數，能知一切三世數，能知一切眾生名數，能知一切諸法名數，能知一切諸如來數，能知一切諸佛名數，能知一切諸菩薩數，能知一切菩薩名數；而我何能說其功德，示其所行，顯其境界，讚其勝力，辨其樂欲，宣其助道，彰其大願，歎其妙行，闡其諸度，演其清淨，發其殊勝智慧光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此一切工巧大神通智光明法門。如諸菩薩摩訶薩，能知一切諸眾生數，能知一切諸法品類數，能知一切諸法差別數，能知一切三世數，能知一切眾生名數，能知一切諸法名數，能知一切諸如來數，能知一切諸佛名數，能知一切諸菩薩數，能知一切菩薩名數；而我何能說其功德，示其所行，顯其境界，讚其勝力，辨其樂欲，宣其助道，彰其大願，歎其妙行，闡其諸度，演其清淨，發其殊勝智慧光明？

「善男子！於此南方，有一大城，名曰：海住；有優婆夷，名為：具足。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一大城，名曰：海住；有優婆夷，名為：具足。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子聞是語已，舉身毛豎，歡喜踊躍，獲得希有信樂寶心，成就廣大利眾生心，悉能明見一切諸佛出興次第，悉能通達甚深智慧清淨法輪，於一切趣皆隨現身，了知三世平等境界，出生無盡功德大海，放大智慧自在光明，開三有城所有關鑰；頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞是語已，舉身毛豎，歡喜踊躍，獲得希有信樂寶心，成就廣大利眾生心，悉能明見一切諸佛出興次第，悉能通達甚深智慧清淨法輪，於一切趣皆隨現身，了知三世平等境界，出生無盡功德大海，放大智慧自在光明，開三有城所有關鑰；頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子觀察思惟善知識教，猶如巨海受大雲雨無有厭足，作是念言：「善知識教，猶如春日，生長一切善法根苗；善知識教，猶如滿月，凡所照及皆使清涼；善知識教，如夏雪山，能除一切諸獸熱渴；善知識教，如芳池日，能開一切善心蓮華；善知識教，如大寶洲，種種法寶充滿其心；善知識教，如閻浮樹，積集一切福智華果；善知識教，如大龍王，於虛空中遊戲自在；善知識教，如須彌山無量善法，三十三天於中止住；善知識教，猶如帝釋，眾會圍遶，無能映蔽，能伏異道、脩羅軍眾。」如是思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子觀察思惟善知識教，猶如巨海受大雲雨無有厭足，作是念言：「善知識教，猶如春日，生長一切善法根苗；善知識教，猶如滿月，凡所照及皆使清涼；善知識教，如夏雪山，能除一切諸獸熱渴；善知識教，如芳池日，能開一切善心蓮華；善知識教，如大寶洲，種種法寶充滿其心；善知識教，如閻浮樹，積集一切福智華果；善知識教，如大龍王，於虛空中遊戲自在；善知識教，如須彌山無量善法，三十三天於中止住；善知識教，猶如帝釋，眾會圍遶，無能映蔽，能伏異道、脩羅軍眾。」如是思惟。

漸次遊行，至海住城，處處尋覓此優婆夷。時，彼眾人咸告之言：「善男子！此優婆夷在此城中所住宅內。」善財聞已，即詣其門，合掌而立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至海住城，處處尋覓此優婆夷。時，彼眾人咸告之言：「善男子！此優婆夷在此城中所住宅內。」善財聞已，即詣其門，合掌而立。

其宅廣博，種種莊嚴，眾寶垣牆周匝圍遶，四面皆有寶莊嚴門。善財入已，見優婆夷處於寶座，盛年好色，端正可喜，素服垂髮，身無瓔珞，其身色相威德光明，除佛菩薩餘無能及。於其宅內，敷十億座，超出人、天一切所有，皆是菩薩業力成就。宅中無有衣服、飲食及餘一切資生之物，但於其前置一小器。復有一萬童女圍遶，威儀色相如天采女，妙寶嚴具莊飾其身，言音美妙，聞者喜悅，常在左右，親近瞻仰，思惟觀察，曲躬低首，應其教命。彼諸童女，身出妙香，普熏一切；若有眾生遇斯香者，皆不退轉，無怒害心，無怨結心，無慳嫉心，無諂誑心，無險曲心，無憎愛心，無瞋恚心，無下劣心，無高慢心，生平等心，起大慈心，發利益心，住律儀心，離貪求心。聞其音者，歡喜踊躍；見其身者，悉離貪染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其宅廣博，種種莊嚴，眾寶垣牆周匝圍遶，四面皆有寶莊嚴門。善財入已，見優婆夷處於寶座，盛年好色，端正可喜，素服垂髮，身無瓔珞，其身色相威德光明，除佛菩薩餘無能及。於其宅內，敷十億座，超出人、天一切所有，皆是菩薩業力成就。宅中無有衣服、飲食及餘一切資生之物，但於其前置一小器。復有一萬童女圍遶，威儀色相如天采女，妙寶嚴具莊飾其身，言音美妙，聞者喜悅，常在左右，親近瞻仰，思惟觀察，曲躬低首，應其教命。彼諸童女，身出妙香，普熏一切；若有眾生遇斯香者，皆不退轉，無怒害心，無怨結心，無慳嫉心，無諂誑心，無險曲心，無憎愛心，無瞋恚心，無下劣心，無高慢心，生平等心，起大慈心，發利益心，住律儀心，離貪求心。聞其音者，歡喜踊躍；見其身者，悉離貪染。

爾時，善財既見具足優婆夷已，頂禮其足，恭敬圍遶，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財既見具足優婆夷已，頂禮其足，恭敬圍遶，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

彼即告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即告言：

「善男子！我得菩薩無盡福德藏解脫門，能於如是一小器中，隨諸眾生種種欲樂，出生種種美味飲食，悉令充滿。假使百眾生、千眾生、百千眾生、億眾生、百億眾生、千億眾生、百千億那由他眾生，乃至不可說不可說眾生；假使閻浮提微塵數眾生、一四天下微塵數眾生，小千世界、中千世界、大千世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數眾生；假使十方世界一切眾生，隨其欲樂悉令充滿，而其飲食無有窮盡亦不減少。如是飲食，如是種種上味、種種床座、種種衣服、種種臥具、種種車乘、種種華、種種鬘、種種香、種種塗香、種種燒香、種種末香、種種珍寶、種種瓔珞、種種幢、種種幡、種種蓋、種種上妙資生之具，隨意所樂悉令充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩無盡福德藏解脫門，能於如是一小器中，隨諸眾生種種欲樂，出生種種美味飲食，悉令充滿。假使百眾生、千眾生、百千眾生、億眾生、百億眾生、千億眾生、百千億那由他眾生，乃至不可說不可說眾生；假使閻浮提微塵數眾生、一四天下微塵數眾生，小千世界、中千世界、大千世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數眾生；假使十方世界一切眾生，隨其欲樂悉令充滿，而其飲食無有窮盡亦不減少。如是飲食，如是種種上味、種種床座、種種衣服、種種臥具、種種車乘、種種華、種種鬘、種種香、種種塗香、種種燒香、種種末香、種種珍寶、種種瓔珞、種種幢、種種幡、種種蓋、種種上妙資生之具，隨意所樂悉令充足。

「又，善男子！假使東方一世界中，聲聞、獨覺食我食已，皆證聲聞、辟支佛果，住最後身；如一世界中，如是百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界、百千億那由他世界、閻浮提微塵數世界、一四天下微塵數世界、小千國土微塵數世界、中千國土微塵數世界、三千大千國土微塵數世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中，所有一切聲聞、獨覺食我食已，皆證聲聞、辟支佛果，住最後身。如於東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！假使東方一世界中，聲聞、獨覺食我食已，皆證聲聞、辟支佛果，住最後身；如一世界中，如是百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界、百千億那由他世界、閻浮提微塵數世界、一四天下微塵數世界、小千國土微塵數世界、中千國土微塵數世界、三千大千國土微塵數世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中，所有一切聲聞、獨覺食我食已，皆證聲聞、辟支佛果，住最後身。如於東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。

「又，善男子！東方一世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中，所有一生所繫菩薩食我食已，皆菩提樹下坐於道場，降伏魔軍，成阿耨多羅三藐三菩提；如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！東方一世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中，所有一生所繫菩薩食我食已，皆菩提樹下坐於道場，降伏魔軍，成阿耨多羅三藐三菩提；如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。

「善男子！汝見我此十千童女眷屬以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝見我此十千童女眷屬以不？」

答言：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見。」

優婆夷言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：

「善男子！此十千童女而為上首，如是眷屬百萬阿僧祇，皆悉與我同行、同願、同善根、同出離道、同清淨解、同清淨念、同清淨趣、同無量覺、同得諸根、同廣大心、同所行境、同理、同義、同明了法、同淨色相、同無量力、同最精進、同正法音、同隨類音、同清淨第一音、同讚無量清淨功德、同清淨業、同清淨報、同大慈周普救護一切、同大悲周普成熟眾生、同清淨身業隨緣集起令見者欣悅、同清淨口業隨世語言宣布法化、同往詣一切諸佛眾會道場、同往詣一切佛剎供養諸佛、同能現見一切法門、同住菩薩清淨行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此十千童女而為上首，如是眷屬百萬阿僧祇，皆悉與我同行、同願、同善根、同出離道、同清淨解、同清淨念、同清淨趣、同無量覺、同得諸根、同廣大心、同所行境、同理、同義、同明了法、同淨色相、同無量力、同最精進、同正法音、同隨類音、同清淨第一音、同讚無量清淨功德、同清淨業、同清淨報、同大慈周普救護一切、同大悲周普成熟眾生、同清淨身業隨緣集起令見者欣悅、同清淨口業隨世語言宣布法化、同往詣一切諸佛眾會道場、同往詣一切佛剎供養諸佛、同能現見一切法門、同住菩薩清淨行地。

「善男子！是十千童女，能於此器取上飲食，一剎那頃遍至十方，供養一切後身菩薩、聲聞、獨覺，乃至遍及諸餓鬼趣，皆令充足。善男子！此十千女以我此器，能於天中充足天食，乃至人中充足人食。善男子！且待須臾，汝當自見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是十千童女，能於此器取上飲食，一剎那頃遍至十方，供養一切後身菩薩、聲聞、獨覺，乃至遍及諸餓鬼趣，皆令充足。善男子！此十千女以我此器，能於天中充足天食，乃至人中充足人食。善男子！且待須臾，汝當自見。」

說是語時，善財則見無量眾生從四門入，皆優婆夷本願所請。既來集已，敷座令坐，隨其所須，給施飲食，悉使充足。告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，善財則見無量眾生從四門入，皆優婆夷本願所請。既來集已，敷座令坐，隨其所須，給施飲食，悉使充足。告善財言：

「善男子！我唯知此無盡福德藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩一切功德，猶如大海甚深無盡，猶如虛空廣大無際，如如意珠滿眾生願，如大聚落所求皆得，如須彌山普集眾寶，猶如奧藏常貯法財，猶如明燈破諸黑闇，猶如高蓋普蔭群生；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此無盡福德藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩一切功德，猶如大海甚深無盡，猶如虛空廣大無際，如如意珠滿眾生願，如大聚落所求皆得，如須彌山普集眾寶，猶如奧藏常貯法財，猶如明燈破諸黑闇，猶如高蓋普蔭群生；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！南方有城，名曰：大興；彼有居士，名曰：明智。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！南方有城，名曰：大興；彼有居士，名曰：明智。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，瞻仰無厭，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，瞻仰無厭，辭退而去。

爾時，善財童子得無盡莊嚴福德藏解脫光明已，思惟彼福德大海，觀察彼福德虛空，趣彼福德聚，登彼福德山，攝彼福德藏，入彼福德淵，游彼福德池，淨彼福德輪，見彼福德藏，入彼福德門，行彼福德道，修彼福德種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得無盡莊嚴福德藏解脫光明已，思惟彼福德大海，觀察彼福德虛空，趣彼福德聚，登彼福德山，攝彼福德藏，入彼福德淵，游彼福德池，淨彼福德輪，見彼福德藏，入彼福德門，行彼福德道，修彼福德種。

漸次而行，至大興城，周遍推求明智居士。於善知識心生渴仰，以善知識熏習其心，於善知識志欲堅固，方便求見諸善知識心不退轉，願得承事諸善知識心無懈倦；知由依止善知識故，能滿眾善；知由依止善知識故，能生眾福；知由依止善知識故，能長眾行；知由依止善知識故，不由他教，自能承事一切善友。如是思惟時，長其善根，淨其深心，增其根性，益其德本，加其大願，廣其大悲，近一切智，具普賢道，照明一切諸佛正法，增長如來十力光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次而行，至大興城，周遍推求明智居士。於善知識心生渴仰，以善知識熏習其心，於善知識志欲堅固，方便求見諸善知識心不退轉，願得承事諸善知識心無懈倦；知由依止善知識故，能滿眾善；知由依止善知識故，能生眾福；知由依止善知識故，能長眾行；知由依止善知識故，不由他教，自能承事一切善友。如是思惟時，長其善根，淨其深心，增其根性，益其德本，加其大願，廣其大悲，近一切智，具普賢道，照明一切諸佛正法，增長如來十力光明。

爾時，善財見彼居士在其城內市四衢道七寶臺上，處無數寶莊嚴之座。其座妙好，清淨摩尼以為其身，金剛帝青以為其足，寶繩交絡，五百妙寶而為校飾；敷天寶衣，建天幢幡，張大寶網，施大寶帳；閻浮檀金以為其蓋，毘瑠璃寶以為其竿，令人執持以覆其上；鵝王羽翮清淨嚴潔以為其扇；熏眾妙香，雨眾天華；左右常奏五百樂音，其音美妙過於天樂，眾生聞者無不悅豫。十千眷屬前後圍遶，色相端嚴，人所喜見，天莊嚴具以為嚴飾，於天人中最勝無比，悉已成就菩薩志欲，皆與居士同昔善根，侍立瞻對，承其教命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見彼居士在其城內市四衢道七寶臺上，處無數寶莊嚴之座。其座妙好，清淨摩尼以為其身，金剛帝青以為其足，寶繩交絡，五百妙寶而為校飾；敷天寶衣，建天幢幡，張大寶網，施大寶帳；閻浮檀金以為其蓋，毘瑠璃寶以為其竿，令人執持以覆其上；鵝王羽翮清淨嚴潔以為其扇；熏眾妙香，雨眾天華；左右常奏五百樂音，其音美妙過於天樂，眾生聞者無不悅豫。十千眷屬前後圍遶，色相端嚴，人所喜見，天莊嚴具以為嚴飾，於天人中最勝無比，悉已成就菩薩志欲，皆與居士同昔善根，侍立瞻對，承其教命。

爾時，善財頂禮其足，遶無量匝，合掌而立，白言：「聖者！我為利益一切眾生故，為令一切眾生出諸苦難故，為令一切眾生究竟安樂故，為令一切眾生出生死海故，為令一切眾生住法寶洲故，為令一切眾生枯竭愛河故，為令一切眾生起大慈悲故，為令一切眾生捨離欲愛故，為令一切眾生渴仰佛智故，為令一切眾生出生死曠野故，為令一切眾生樂諸佛功德故，為令一切眾生出三界城故，為令一切眾生入一切智城故，發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，能為一切眾生作依止處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財頂禮其足，遶無量匝，合掌而立，白言：「聖者！我為利益一切眾生故，為令一切眾生出諸苦難故，為令一切眾生究竟安樂故，為令一切眾生出生死海故，為令一切眾生住法寶洲故，為令一切眾生枯竭愛河故，為令一切眾生起大慈悲故，為令一切眾生捨離欲愛故，為令一切眾生渴仰佛智故，為令一切眾生出生死曠野故，為令一切眾生樂諸佛功德故，為令一切眾生出三界城故，為令一切眾生入一切智城故，發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，能為一切眾生作依止處？」

居士告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士告言：

「善哉善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！發阿耨多羅三藐三菩提心，是人難得。若能發心，是人則能求菩薩行，值遇善知識恒無厭足，親近善知識恒無勞倦，供養善知識恒不疲懈，給侍善知識不生憂慼，求覓善知識終不退轉，愛念善知識終不放捨，承事善知識無暫休息，瞻仰善知識無時憩止，行善知識教未曾怠惰，稟善知識心無有誤失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！發阿耨多羅三藐三菩提心，是人難得。若能發心，是人則能求菩薩行，值遇善知識恒無厭足，親近善知識恒無勞倦，供養善知識恒不疲懈，給侍善知識不生憂慼，求覓善知識終不退轉，愛念善知識終不放捨，承事善知識無暫休息，瞻仰善知識無時憩止，行善知識教未曾怠惰，稟善知識心無有誤失。

「善男子！汝見我此眾會人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝見我此眾會人不？」

善財答言：「唯然！已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財答言：「唯然！已見。」

居士言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士言：

「善男子！我已令其發阿耨多羅三藐三菩提心，生如來家，增長白法，安住無量諸波羅蜜，學佛十力，離世間種，住如來種，棄生死輪，轉正法輪，滅三惡趣，住正法趣，如諸菩薩悉能救護一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已令其發阿耨多羅三藐三菩提心，生如來家，增長白法，安住無量諸波羅蜜，學佛十力，離世間種，住如來種，棄生死輪，轉正法輪，滅三惡趣，住正法趣，如諸菩薩悉能救護一切眾生。

「善男子！我得隨意出生福德藏解脫門，凡有所須悉滿其願。所謂：衣服、瓔珞、象馬、車乘、華香、幢蓋、飲食、湯藥、房舍、屋宅、床座、燈炬、奴婢、牛羊及諸侍使，如是一切資生之物，諸有所須悉令充滿，乃至為說真實妙法。善男子！且待須臾，汝當自見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得隨意出生福德藏解脫門，凡有所須悉滿其願。所謂：衣服、瓔珞、象馬、車乘、華香、幢蓋、飲食、湯藥、房舍、屋宅、床座、燈炬、奴婢、牛羊及諸侍使，如是一切資生之物，諸有所須悉令充滿，乃至為說真實妙法。善男子！且待須臾，汝當自見。」

說是語時，無量眾生從種種方所、種種世界、種種國土、種種城邑，形類各別，愛欲不同，皆以菩薩往昔願力，其數無邊俱來集會，各隨所欲而有求請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，無量眾生從種種方所、種種世界、種種國土、種種城邑，形類各別，愛欲不同，皆以菩薩往昔願力，其數無邊俱來集會，各隨所欲而有求請。

爾時，居士知眾普集，須臾繫念，仰視虛空；如其所須，悉從空下，一切眾會普皆滿足。然後復為說種種法。所謂：為得美食而充足者，與說種種集福德行、離貧窮行、知諸法行、成就法喜禪悅食行、修習具足諸相好行、增長成就難屈伏行、善能了達無上食行、成就無盡大威德力降魔怨行；為得好飲而充足者，與其說法，令於生死，捨離愛著，入佛法味；為得種種諸上味者，與其說法，皆令獲得諸佛如來上味之相；為得車乘而充足者，與其宣說種種法門，皆令得載摩訶衍乘；為得衣服而充足者，與其說法，令得清淨慚愧之衣，乃至如來清淨妙色。如是一切靡不周贍，然後悉為如應說法。既聞法已，還歸本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，居士知眾普集，須臾繫念，仰視虛空；如其所須，悉從空下，一切眾會普皆滿足。然後復為說種種法。所謂：為得美食而充足者，與說種種集福德行、離貧窮行、知諸法行、成就法喜禪悅食行、修習具足諸相好行、增長成就難屈伏行、善能了達無上食行、成就無盡大威德力降魔怨行；為得好飲而充足者，與其說法，令於生死，捨離愛著，入佛法味；為得種種諸上味者，與其說法，皆令獲得諸佛如來上味之相；為得車乘而充足者，與其宣說種種法門，皆令得載摩訶衍乘；為得衣服而充足者，與其說法，令得清淨慚愧之衣，乃至如來清淨妙色。如是一切靡不周贍，然後悉為如應說法。既聞法已，還歸本處。

爾時，居士為善財童子示現菩薩不可思議解脫境界已，告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，居士為善財童子示現菩薩不可思議解脫境界已，告言：

「善男子！我唯知此隨意出生福德藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩成就寶手，遍覆一切十方國土，以自在力普雨一切資生之具，所謂：雨種種色寶、種種色瓔珞、種種色寶冠、種種色衣服、種種色音樂、種種色華、種種色香、種種色末香、種種色燒香、種種色寶蓋、種種色幢幡，遍滿一切眾生住處，及諸如來眾會道場，或以成熟一切眾生，或以供養一切諸佛；而我云何能知能說彼諸功德自在神力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此隨意出生福德藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩成就寶手，遍覆一切十方國土，以自在力普雨一切資生之具，所謂：雨種種色寶、種種色瓔珞、種種色寶冠、種種色衣服、種種色音樂、種種色華、種種色香、種種色末香、種種色燒香、種種色寶蓋、種種色幢幡，遍滿一切眾生住處，及諸如來眾會道場，或以成熟一切眾生，或以供養一切諸佛；而我云何能知能說彼諸功德自在神力？

「善男子！於此南方，有一大城，名：師子宮；彼有長者，名：法寶髻。汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一大城，名：師子宮；彼有長者，名：法寶髻。汝可往問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子歡喜踊躍，恭敬尊重，如弟子禮，作如是念：「由此居士護念於我，令我得見一切智道，不斷愛念善知識見，不壞尊重善知識心，常能隨順善知識教，決定深信善知識語，恒發深心事善知識。」頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子歡喜踊躍，恭敬尊重，如弟子禮，作如是念：「由此居士護念於我，令我得見一切智道，不斷愛念善知識見，不壞尊重善知識心，常能隨順善知識教，決定深信善知識語，恒發深心事善知識。」頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。