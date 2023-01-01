大方廣佛華嚴經卷第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十四

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之五

爾時，善財童子蒙善知識力，依善知識教，念善知識語，於善知識深心愛樂，作是念言：「因善知識，令我見佛；因善知識，令我聞法。善知識者是我師傅，示導於我諸佛法故；善知識者是我眼目，令我見佛如虛空故；善知識者是我津濟，令我得入諸佛如來蓮華池故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子蒙善知識力，依善知識教，念善知識語，於善知識深心愛樂，作是念言：「因善知識，令我見佛；因善知識，令我聞法。善知識者是我師傅，示導於我諸佛法故；善知識者是我眼目，令我見佛如虛空故；善知識者是我津濟，令我得入諸佛如來蓮華池故。」

漸漸南行，至海潮處，見普莊嚴園，眾寶垣牆周匝圍遶，一切寶樹行列莊嚴；一切寶華樹，雨眾妙華，布散其地；一切寶香樹，香氣氛氳，普熏十方；一切寶鬘樹，雨大寶鬘，處處垂下；一切摩尼寶王樹，雨大摩尼寶，遍布充滿；一切寶衣樹，雨種種色衣，隨其所應，周匝敷布；一切音樂樹，風動成音，其音美妙，過於天樂；一切莊嚴具樹，各雨珍玩奇妙之物，處處分布，以為嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸南行，至海潮處，見普莊嚴園，眾寶垣牆周匝圍遶，一切寶樹行列莊嚴；一切寶華樹，雨眾妙華，布散其地；一切寶香樹，香氣氛氳，普熏十方；一切寶鬘樹，雨大寶鬘，處處垂下；一切摩尼寶王樹，雨大摩尼寶，遍布充滿；一切寶衣樹，雨種種色衣，隨其所應，周匝敷布；一切音樂樹，風動成音，其音美妙，過於天樂；一切莊嚴具樹，各雨珍玩奇妙之物，處處分布，以為嚴飾。

其地清淨無有高下，於中具有百萬殿堂，大摩尼寶之所合成；百萬樓閣，閻浮檀金以覆其上；百萬宮殿，毘盧遮那摩尼寶間錯莊嚴；一萬浴池，眾寶合成；七寶欄楯，周匝圍遶；七寶階道，四面分布；八功德水，湛然盈滿，其水香氣如天栴檀，金沙布底，水清寶珠周遍間錯；鳧鴈、孔雀、俱枳羅鳥遊戲其中，出和雅音；寶多羅樹周匝行列，覆以寶網，垂諸金鈴，微風徐搖，恒出美音；施大寶帳，寶樹圍遶，建立無數摩尼寶幢，光明普照百千由旬。其中復有百萬陂池，黑栴檀泥凝積其底，一切妙寶以為蓮華敷布水上，大摩尼華光色照耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其地清淨無有高下，於中具有百萬殿堂，大摩尼寶之所合成；百萬樓閣，閻浮檀金以覆其上；百萬宮殿，毘盧遮那摩尼寶間錯莊嚴；一萬浴池，眾寶合成；七寶欄楯，周匝圍遶；七寶階道，四面分布；八功德水，湛然盈滿，其水香氣如天栴檀，金沙布底，水清寶珠周遍間錯；鳧鴈、孔雀、俱枳羅鳥遊戲其中，出和雅音；寶多羅樹周匝行列，覆以寶網，垂諸金鈴，微風徐搖，恒出美音；施大寶帳，寶樹圍遶，建立無數摩尼寶幢，光明普照百千由旬。其中復有百萬陂池，黑栴檀泥凝積其底，一切妙寶以為蓮華敷布水上，大摩尼華光色照耀。

園中復有廣大宮殿，名：莊嚴幢，海藏妙寶以為其地，毘瑠璃寶以為其柱，閻浮檀金以覆其上，光藏摩尼以為莊嚴，無數寶王光焰熾然，重樓挾閣種種莊飾；阿盧那香王、覺悟香王，皆出妙香普熏一切。其宮殿中，復有無量寶蓮華座周迴布列，所謂：照耀十方摩尼寶蓮華座、毘盧遮那摩尼寶蓮華座、照耀世間摩尼寶蓮華座、妙藏摩尼寶蓮華座、師子藏摩尼寶蓮華座、離垢藏摩尼寶蓮華座、普門摩尼寶蓮華座、光嚴摩尼寶蓮華座、安住大海藏清淨摩尼王寶蓮華座、金剛師子摩尼寶蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園中復有廣大宮殿，名：莊嚴幢，海藏妙寶以為其地，毘瑠璃寶以為其柱，閻浮檀金以覆其上，光藏摩尼以為莊嚴，無數寶王光焰熾然，重樓挾閣種種莊飾；阿盧那香王、覺悟香王，皆出妙香普熏一切。其宮殿中，復有無量寶蓮華座周迴布列，所謂：照耀十方摩尼寶蓮華座、毘盧遮那摩尼寶蓮華座、照耀世間摩尼寶蓮華座、妙藏摩尼寶蓮華座、師子藏摩尼寶蓮華座、離垢藏摩尼寶蓮華座、普門摩尼寶蓮華座、光嚴摩尼寶蓮華座、安住大海藏清淨摩尼王寶蓮華座、金剛師子摩尼寶蓮華座。

園中復有百萬種帳，所謂：衣帳、鬘帳、香帳、華帳、枝帳、摩尼帳、真金帳、莊嚴具帳、音樂帳、象王神變帳、馬王神變帳、帝釋所著摩尼寶帳……如是等，其數百萬。有百萬大寶網彌覆其上，所謂：寶鈴網、寶蓋網、寶身網、海藏真珠網、紺瑠璃摩尼寶網、師子摩尼網、月光摩尼網、種種形像眾香網、寶冠網、寶瓔珞網……如是等，其數百萬。有百萬大光明之所照耀，所謂：焰光摩尼寶光明、日藏摩尼寶光明、月幢摩尼寶光明、香焰摩尼寶光明、勝藏摩尼寶光明、蓮華藏摩尼寶光明、焰幢摩尼寶光明、大燈摩尼寶光明、普照十方摩尼寶光明、香光摩尼寶光明……如是等，其數百萬。常雨百萬莊嚴具，百萬黑栴檀香出妙音聲，百萬出過諸天曼陀羅華而以散之，百萬出過諸天瓔珞以為莊嚴，百萬出過諸天妙寶鬘帶處處垂下，百萬出過諸天眾色妙衣，百萬雜色摩尼寶妙光普照，百萬天子欣樂瞻仰頭面作禮，百萬采女於虛空中投身而下，百萬菩薩恭敬親近常樂聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園中復有百萬種帳，所謂：衣帳、鬘帳、香帳、華帳、枝帳、摩尼帳、真金帳、莊嚴具帳、音樂帳、象王神變帳、馬王神變帳、帝釋所著摩尼寶帳……如是等，其數百萬。有百萬大寶網彌覆其上，所謂：寶鈴網、寶蓋網、寶身網、海藏真珠網、紺瑠璃摩尼寶網、師子摩尼網、月光摩尼網、種種形像眾香網、寶冠網、寶瓔珞網……如是等，其數百萬。有百萬大光明之所照耀，所謂：焰光摩尼寶光明、日藏摩尼寶光明、月幢摩尼寶光明、香焰摩尼寶光明、勝藏摩尼寶光明、蓮華藏摩尼寶光明、焰幢摩尼寶光明、大燈摩尼寶光明、普照十方摩尼寶光明、香光摩尼寶光明……如是等，其數百萬。常雨百萬莊嚴具，百萬黑栴檀香出妙音聲，百萬出過諸天曼陀羅華而以散之，百萬出過諸天瓔珞以為莊嚴，百萬出過諸天妙寶鬘帶處處垂下，百萬出過諸天眾色妙衣，百萬雜色摩尼寶妙光普照，百萬天子欣樂瞻仰頭面作禮，百萬采女於虛空中投身而下，百萬菩薩恭敬親近常樂聞法。

時，休捨優婆夷坐真金座，戴海藏真珠網冠，挂出過諸天真金寶釧，垂紺青髮，大摩尼網莊嚴其首，師子口摩尼寶以為耳璫，如意摩尼寶王以為瓔珞，一切寶網垂覆其身，百千億那由他眾生曲躬恭敬。東方有無量眾生來詣其所，所謂：梵天、梵眾天、大梵天、梵輔天、自在天，乃至一切人及非人；南、西、北方，四維、上、下，皆亦如是。其有見此優婆夷者，一切病苦悉得除滅，離煩惱垢，拔諸見刺，摧障礙山，入於無礙清淨境界，增明一切所有善根，長養諸根；入一切智慧門，入一切總持門；一切三昧門、一切大願門、一切妙行門、一切功德門，皆得現前；其心廣大，具足神通，身無障礙，至一切處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，休捨優婆夷坐真金座，戴海藏真珠網冠，挂出過諸天真金寶釧，垂紺青髮，大摩尼網莊嚴其首，師子口摩尼寶以為耳璫，如意摩尼寶王以為瓔珞，一切寶網垂覆其身，百千億那由他眾生曲躬恭敬。東方有無量眾生來詣其所，所謂：梵天、梵眾天、大梵天、梵輔天、自在天，乃至一切人及非人；南、西、北方，四維、上、下，皆亦如是。其有見此優婆夷者，一切病苦悉得除滅，離煩惱垢，拔諸見刺，摧障礙山，入於無礙清淨境界，增明一切所有善根，長養諸根；入一切智慧門，入一切總持門；一切三昧門、一切大願門、一切妙行門、一切功德門，皆得現前；其心廣大，具足神通，身無障礙，至一切處。

爾時，善財童子入普莊嚴園，周遍觀察，見休捨優婆夷坐於妙座，往詣其所，頂禮其足，遶無數匝，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子入普莊嚴園，周遍觀察，見休捨優婆夷坐於妙座，往詣其所，頂禮其足，遶無數匝，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

休捨告言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 休捨告言：

「善男子！我唯得菩薩一解脫門，若有見聞憶念於我，與我同住，供給我者，悉不唐捐。善男子！若有眾生不種善根，不為善友之所攝受，不為諸佛之所護念，是人終不得見於我。善男子！其有眾生得見我者，皆於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得菩薩一解脫門，若有見聞憶念於我，與我同住，供給我者，悉不唐捐。善男子！若有眾生不種善根，不為善友之所攝受，不為諸佛之所護念，是人終不得見於我。善男子！其有眾生得見我者，皆於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉。

「善男子！東方諸佛常來至此，處於寶座為我說法；南、西、北方，四維、上、下，一切諸佛悉來至此，處於寶座為我說法。善男子！我常不離見佛聞法，與諸菩薩而共同住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！東方諸佛常來至此，處於寶座為我說法；南、西、北方，四維、上、下，一切諸佛悉來至此，處於寶座為我說法。善男子！我常不離見佛聞法，與諸菩薩而共同住。

「善男子！我此大眾，有八萬四千億那由他，皆在此園與我同行，悉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；其餘眾生住此園者，亦皆普入不退轉位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我此大眾，有八萬四千億那由他，皆在此園與我同行，悉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；其餘眾生住此園者，亦皆普入不退轉位。」

善財白言：「聖者發阿耨多羅三藐三菩提心為久近耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者發阿耨多羅三藐三菩提心為久近耶？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！我憶過去，於然燈佛所，修行梵行，恭敬供養，聞法受持；次前，於離垢佛所，出家學道，受持正法；次前，於妙幢佛所；次前，於勝須彌佛所；次前，於蓮華德藏佛所；次前，於毘盧遮那佛所；次前，於普眼佛所；次前，於梵壽佛所；次前，於金剛𪗇佛所；次前，於婆樓那天佛所。善男子！我憶過去，於無量劫無量生中，如是次第三十六恒河沙佛所，皆悉承事，恭敬供養，聞法受持，淨修梵行。於此已往，佛智所知，非我能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我憶過去，於然燈佛所，修行梵行，恭敬供養，聞法受持；次前，於離垢佛所，出家學道，受持正法；次前，於妙幢佛所；次前，於勝須彌佛所；次前，於蓮華德藏佛所；次前，於毘盧遮那佛所；次前，於普眼佛所；次前，於梵壽佛所；次前，於金剛𪗇佛所；次前，於婆樓那天佛所。善男子！我憶過去，於無量劫無量生中，如是次第三十六恒河沙佛所，皆悉承事，恭敬供養，聞法受持，淨修梵行。於此已往，佛智所知，非我能測。

「善男子！菩薩初發心無有量，充滿一切法界故；菩薩大悲門無有量，普入一切世間故；菩薩大願門無有量，究竟十方法界故；菩薩大慈門無有量，普覆一切眾生故；菩薩所修行無有量，於一切剎一切劫中修習故；菩薩三昧力無有量，令菩薩道不退故；菩薩總持力無有量，能持一切世間故；菩薩智光力無有量，普能證入三世故；菩薩神通力無有量，普現一切剎網故；菩薩辯才力無有量，一音一切悉解故；菩薩清淨身無有量，悉遍一切佛剎故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩初發心無有量，充滿一切法界故；菩薩大悲門無有量，普入一切世間故；菩薩大願門無有量，究竟十方法界故；菩薩大慈門無有量，普覆一切眾生故；菩薩所修行無有量，於一切剎一切劫中修習故；菩薩三昧力無有量，令菩薩道不退故；菩薩總持力無有量，能持一切世間故；菩薩智光力無有量，普能證入三世故；菩薩神通力無有量，普現一切剎網故；菩薩辯才力無有量，一音一切悉解故；菩薩清淨身無有量，悉遍一切佛剎故。」

善財童子言：「聖者久如當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「聖者久如當得阿耨多羅三藐三菩提？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！菩薩不為教化調伏一眾生故發菩提心，不為教化調伏百眾生故發菩提心，乃至不為教化調伏不可說不可說轉眾生故發菩提心；不為教化一世界眾生故發菩提心，乃至不為教化不可說不可說轉世界眾生故發菩提心；不為教化閻浮提微塵數世界眾生故發菩提心，不為教化三千大千世界微塵數世界眾生故發菩提心，乃至不為教化不可說不可說轉三千大千世界微塵數世界眾生故發菩提心；不為供養一如來故發菩提心，乃至不為供養不可說不可說轉如來故發菩提心；不為供養一世界中次第興世諸如來故發菩提心，乃至不為供養不可說不可說轉世界中次第興世諸如來故發菩提心；不為供養一三千大千世界微塵數世界中次第興世諸如來故發菩提心，乃至不為供養不可說不可說轉佛剎微塵數世界中次第興世諸如來故發菩提心；不為嚴淨一世界故發菩提心，乃至不為嚴淨不可說不可說轉世界故發菩提心；不為嚴淨一三千大千世界微塵數世界故發菩提心，乃至不為嚴淨不可說不可說轉三千大千世界微塵數世界故發菩提心；不為住持一如來遺法故發菩提心，乃至不為住持不可說不可說轉如來遺法故發菩提心；不為住持一世界如來遺法故發菩提心，乃至不為住持不可說不可說轉世界如來遺法故發菩提心；不為住持一閻浮提微塵數世界如來遺法故發菩提心，乃至不為住持不可說不可說轉佛剎微塵數世界如來遺法故發菩提心。如是略說，不為滿一佛誓願故，不為往一佛國土故，不為入一佛眾會故，不為持一佛法眼故，不為轉一佛法輪故，不為知一世界中諸劫次第故，不為知一眾生心海故，不為知一眾生根海故，不為知一眾生業海故，不為知一眾生行海故，不為知一眾生煩惱海故，不為知一眾生煩惱習海故，乃至不為知不可說不可說轉佛剎微塵數眾生煩惱習海故，發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩不為教化調伏一眾生故發菩提心，不為教化調伏百眾生故發菩提心，乃至不為教化調伏不可說不可說轉眾生故發菩提心；不為教化一世界眾生故發菩提心，乃至不為教化不可說不可說轉世界眾生故發菩提心；不為教化閻浮提微塵數世界眾生故發菩提心，不為教化三千大千世界微塵數世界眾生故發菩提心，乃至不為教化不可說不可說轉三千大千世界微塵數世界眾生故發菩提心；不為供養一如來故發菩提心，乃至不為供養不可說不可說轉如來故發菩提心；不為供養一世界中次第興世諸如來故發菩提心，乃至不為供養不可說不可說轉世界中次第興世諸如來故發菩提心；不為供養一三千大千世界微塵數世界中次第興世諸如來故發菩提心，乃至不為供養不可說不可說轉佛剎微塵數世界中次第興世諸如來故發菩提心；不為嚴淨一世界故發菩提心，乃至不為嚴淨不可說不可說轉世界故發菩提心；不為嚴淨一三千大千世界微塵數世界故發菩提心，乃至不為嚴淨不可說不可說轉三千大千世界微塵數世界故發菩提心；不為住持一如來遺法故發菩提心，乃至不為住持不可說不可說轉如來遺法故發菩提心；不為住持一世界如來遺法故發菩提心，乃至不為住持不可說不可說轉世界如來遺法故發菩提心；不為住持一閻浮提微塵數世界如來遺法故發菩提心，乃至不為住持不可說不可說轉佛剎微塵數世界如來遺法故發菩提心。如是略說，不為滿一佛誓願故，不為往一佛國土故，不為入一佛眾會故，不為持一佛法眼故，不為轉一佛法輪故，不為知一世界中諸劫次第故，不為知一眾生心海故，不為知一眾生根海故，不為知一眾生業海故，不為知一眾生行海故，不為知一眾生煩惱海故，不為知一眾生煩惱習海故，乃至不為知不可說不可說轉佛剎微塵數眾生煩惱習海故，發菩提心。

「欲教化調伏一切眾生悉無餘故發菩提心，欲承事供養一切諸佛悉無餘故發菩提心，欲嚴淨一切諸佛國土悉無餘故發菩提心，欲護持一切諸佛正教悉無餘故發菩提心，欲成滿一切如來誓願悉無餘故發菩提心，欲往一切諸佛國土悉無餘故發菩提心，欲入一切諸佛眾會悉無餘故發菩提心，欲知一切世界中諸劫次第悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生心海悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生根海悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生業海悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生行海悉無餘故發菩提心，欲滅一切眾生諸煩惱海悉無餘故發菩提心，欲拔一切眾生煩惱習海悉無餘故發菩提心。善男子！取要言之，菩薩以如是等百萬阿僧祇方便行故發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲教化調伏一切眾生悉無餘故發菩提心，欲承事供養一切諸佛悉無餘故發菩提心，欲嚴淨一切諸佛國土悉無餘故發菩提心，欲護持一切諸佛正教悉無餘故發菩提心，欲成滿一切如來誓願悉無餘故發菩提心，欲往一切諸佛國土悉無餘故發菩提心，欲入一切諸佛眾會悉無餘故發菩提心，欲知一切世界中諸劫次第悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生心海悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生根海悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生業海悉無餘故發菩提心，欲知一切眾生行海悉無餘故發菩提心，欲滅一切眾生諸煩惱海悉無餘故發菩提心，欲拔一切眾生煩惱習海悉無餘故發菩提心。善男子！取要言之，菩薩以如是等百萬阿僧祇方便行故發菩提心。

「善男子！菩薩行普入一切法皆證得故，普入一切剎悉嚴淨故。是故，善男子！嚴淨一切世界盡，我願乃盡；拔一切眾生煩惱習氣盡，我願乃滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩行普入一切法皆證得故，普入一切剎悉嚴淨故。是故，善男子！嚴淨一切世界盡，我願乃盡；拔一切眾生煩惱習氣盡，我願乃滿。」

善財童子言：「聖者！此解脫名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「聖者！此解脫名為何等？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「善男子！此解脫名：離憂安隱幢。善男子！我唯知此一解脫門。如諸菩薩摩訶薩，其心如海，悉能容受一切佛法；如須彌山，志意堅固，不可動搖；如善見藥，能除眾生煩惱重病；如明淨日，能破眾生無明闇障；猶如大地，能作一切眾生依處；猶如好風，能作一切眾生義利；猶如明燈，能為眾生生智慧光；猶如大雲，能為眾生雨寂滅法；猶如淨月，能為眾生放福德光；猶如帝釋，悉能守護一切眾生。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此解脫名：離憂安隱幢。善男子！我唯知此一解脫門。如諸菩薩摩訶薩，其心如海，悉能容受一切佛法；如須彌山，志意堅固，不可動搖；如善見藥，能除眾生煩惱重病；如明淨日，能破眾生無明闇障；猶如大地，能作一切眾生依處；猶如好風，能作一切眾生義利；猶如明燈，能為眾生生智慧光；猶如大雲，能為眾生雨寂滅法；猶如淨月，能為眾生放福德光；猶如帝釋，悉能守護一切眾生。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方海潮之處，有一國土，名：那羅素；中有仙人，名：毘目瞿沙。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方海潮之處，有一國土，名：那羅素；中有仙人，名：毘目瞿沙。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚，作是思惟：「得菩提難，近善知識難，遇善知識難，得菩薩諸根難，淨菩薩諸根難，值同行善知識難，如理觀察難，依教修行難，值遇出生善心方便難，值遇增長一切智法光明難。」作是念已，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚，作是思惟：「得菩提難，近善知識難，遇善知識難，得菩薩諸根難，淨菩薩諸根難，值同行善知識難，如理觀察難，依教修行難，值遇出生善心方便難，值遇增長一切智法光明難。」作是念已，辭退而行。

爾時，善財童子隨順思惟菩薩正教，隨順思惟菩薩淨行，生增長菩薩福力心，生明見一切諸佛心，生出生一切諸佛心，生增長一切大願心，生普見十方諸法心，生明照諸法實性心，生普散一切障礙心，生觀察法界無闇心，生清淨意寶莊嚴心，生摧伏一切眾魔心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子隨順思惟菩薩正教，隨順思惟菩薩淨行，生增長菩薩福力心，生明見一切諸佛心，生出生一切諸佛心，生增長一切大願心，生普見十方諸法心，生明照諸法實性心，生普散一切障礙心，生觀察法界無闇心，生清淨意寶莊嚴心，生摧伏一切眾魔心。

漸漸遊行，至那羅素國，周遍推求毘目瞿沙。見一大林，阿僧祇樹以為莊嚴，所謂：種種葉樹扶疎布濩，種種華樹開敷鮮榮，種種果樹相續成熟，種種寶樹雨摩尼果，大栴檀樹處處行列，諸沈水樹常出好香，悅意香樹妙香莊嚴，波吒羅樹四面圍遶，尼拘律樹其身聳擢，閻浮檀樹常雨甘果，優鉢羅華、波頭摩華以嚴池沼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸遊行，至那羅素國，周遍推求毘目瞿沙。見一大林，阿僧祇樹以為莊嚴，所謂：種種葉樹扶疎布濩，種種華樹開敷鮮榮，種種果樹相續成熟，種種寶樹雨摩尼果，大栴檀樹處處行列，諸沈水樹常出好香，悅意香樹妙香莊嚴，波吒羅樹四面圍遶，尼拘律樹其身聳擢，閻浮檀樹常雨甘果，優鉢羅華、波頭摩華以嚴池沼。

時，善財童子見彼仙人在栴檀樹下敷草而坐，領徒一萬，或著鹿皮，或著樹皮，或復編草以為衣服，髻環垂鬢，前後圍遶。善財見已，往詣其所，五體投地，作如是言：「我今得遇真善知識。善知識者，則是趣向一切智門，令我得入真實道故；善知識者，則是趣向一切智乘，令我得至如來地故；善知識者，則是趣向一切智船，令我得至智寶洲故；善知識者，則是趣向一切智炬，令我得生十力光故；善知識者，則是趣向一切智道，令我得入涅槃城故；善知識者，則是趣向一切智燈，令我得見夷險道故；善知識者，則是趣向一切智橋，令我得度險惡處故；善知識者，則是趣向一切智蓋，令我得生大慈涼故；善知識者，則是趣向一切智眼，令我得見法性門故；善知識者，則是趣向一切智潮，令我滿足大悲水故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子見彼仙人在栴檀樹下敷草而坐，領徒一萬，或著鹿皮，或著樹皮，或復編草以為衣服，髻環垂鬢，前後圍遶。善財見已，往詣其所，五體投地，作如是言：「我今得遇真善知識。善知識者，則是趣向一切智門，令我得入真實道故；善知識者，則是趣向一切智乘，令我得至如來地故；善知識者，則是趣向一切智船，令我得至智寶洲故；善知識者，則是趣向一切智炬，令我得生十力光故；善知識者，則是趣向一切智道，令我得入涅槃城故；善知識者，則是趣向一切智燈，令我得見夷險道故；善知識者，則是趣向一切智橋，令我得度險惡處故；善知識者，則是趣向一切智蓋，令我得生大慈涼故；善知識者，則是趣向一切智眼，令我得見法性門故；善知識者，則是趣向一切智潮，令我滿足大悲水故。」

作是語已，從地而起，遶無量匝，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，從地而起，遶無量匝，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

時，毘目瞿沙顧其徒眾，而作是言：「善男子！此童子已發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！此童子普施一切眾生無畏，此童子普興一切眾生利益，此童子常觀一切諸佛智海，此童子欲飲一切甘露法雨，此童子欲測一切廣大法海，此童子欲令眾生住智海中，此童子欲普發起廣大悲雲，此童子欲普雨於廣大法雨，此童子欲以智月普照世間，此童子欲滅世間煩惱毒熱，此童子欲長含識一切善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，毘目瞿沙顧其徒眾，而作是言：「善男子！此童子已發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！此童子普施一切眾生無畏，此童子普興一切眾生利益，此童子常觀一切諸佛智海，此童子欲飲一切甘露法雨，此童子欲測一切廣大法海，此童子欲令眾生住智海中，此童子欲普發起廣大悲雲，此童子欲普雨於廣大法雨，此童子欲以智月普照世間，此童子欲滅世間煩惱毒熱，此童子欲長含識一切善根。」

時，諸仙眾聞是語已，各以種種上妙香華散善財上，投身作禮，圍遶恭敬，作如是言：「今此童子，必當救護一切眾生，必當除滅諸地獄苦，必當永斷諸畜生道，必當轉去閻羅王界，必當關閉諸難處門，必當乾竭諸愛欲海，必令眾生永滅苦蘊，必當永破無明黑闇，必當永斷貪愛繫縛，必以福德大輪圍山圍遶世間，必以智慧大寶須彌顯示世間，必當出現清淨智日，必當開示善根法藏，必使世間明識險易。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸仙眾聞是語已，各以種種上妙香華散善財上，投身作禮，圍遶恭敬，作如是言：「今此童子，必當救護一切眾生，必當除滅諸地獄苦，必當永斷諸畜生道，必當轉去閻羅王界，必當關閉諸難處門，必當乾竭諸愛欲海，必令眾生永滅苦蘊，必當永破無明黑闇，必當永斷貪愛繫縛，必以福德大輪圍山圍遶世間，必以智慧大寶須彌顯示世間，必當出現清淨智日，必當開示善根法藏，必使世間明識險易。」

時，毘目瞿沙告群仙言：「善男子！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心，必當成就一切智道。此善男子已發阿耨多羅三藐三菩提心，當淨一切佛功德地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，毘目瞿沙告群仙言：「善男子！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心，必當成就一切智道。此善男子已發阿耨多羅三藐三菩提心，當淨一切佛功德地。」

時，毘目瞿沙告善財童子言：「善男子！我得菩薩無勝幢解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，毘目瞿沙告善財童子言：「善男子！我得菩薩無勝幢解脫。」

善財白言：「聖者！無勝幢解脫境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！無勝幢解脫境界云何？」

時，毘目仙人即申右手，摩善財頂，執善財手。即時，善財自見其身往十方十佛剎微塵數世界中，到十佛剎微塵數諸佛所，見彼佛剎及其眾會、諸佛相好、種種莊嚴；亦聞彼佛隨諸眾生心之所樂而演說法，一文一句皆悉通達，各別受持無有雜亂；亦知彼佛以種種解淨治諸願；亦知彼佛以清淨願成就諸力；亦見彼佛隨眾生心所現色相；亦見彼佛大光明網，種種諸色清淨圓滿；亦知彼佛無礙智慧大光明力；又自見身於諸佛所，經一日夜或七日夜、半月、一月、一年、十年、百年、千年，或經億年，或阿庾多億年，或那由他億年，或經半劫，或經一劫、百劫、千劫，或百千億乃至不可說不可說佛剎微塵數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，毘目仙人即申右手，摩善財頂，執善財手。即時，善財自見其身往十方十佛剎微塵數世界中，到十佛剎微塵數諸佛所，見彼佛剎及其眾會、諸佛相好、種種莊嚴；亦聞彼佛隨諸眾生心之所樂而演說法，一文一句皆悉通達，各別受持無有雜亂；亦知彼佛以種種解淨治諸願；亦知彼佛以清淨願成就諸力；亦見彼佛隨眾生心所現色相；亦見彼佛大光明網，種種諸色清淨圓滿；亦知彼佛無礙智慧大光明力；又自見身於諸佛所，經一日夜或七日夜、半月、一月、一年、十年、百年、千年，或經億年，或阿庾多億年，或那由他億年，或經半劫，或經一劫、百劫、千劫，或百千億乃至不可說不可說佛剎微塵數劫。

爾時，善財童子為菩薩無勝幢解脫智光明照故，得毘盧遮那藏三昧光明；為無盡智解脫三昧光明照故，得普攝諸方陀羅尼光明；為金剛輪陀羅尼門光明照故，得極清淨智慧心三昧光明；為普門莊嚴藏般若波羅蜜光明照故，得佛虛空藏輪三昧光明；為一切佛法輪三昧光明照故，得三世無盡智三昧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子為菩薩無勝幢解脫智光明照故，得毘盧遮那藏三昧光明；為無盡智解脫三昧光明照故，得普攝諸方陀羅尼光明；為金剛輪陀羅尼門光明照故，得極清淨智慧心三昧光明；為普門莊嚴藏般若波羅蜜光明照故，得佛虛空藏輪三昧光明；為一切佛法輪三昧光明照故，得三世無盡智三昧光明。

時，彼仙人放善財手，善財童子即自見身還在本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼仙人放善財手，善財童子即自見身還在本處。

時，彼仙人告善財言：「善男子！汝憶念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼仙人告善財言：「善男子！汝憶念耶？」

善財言：「唯！此是聖者善知識力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「唯！此是聖者善知識力。」

仙人言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人言：

「善男子！我唯知此菩薩無勝幢解脫。如諸菩薩摩訶薩成就一切殊勝三昧，於一切時而得自在，於一念頃出生諸佛無量智慧，以佛智燈而為莊嚴普照世間，一念普入三世境界，分形遍往十方國土，智身普入一切法界，隨眾生心普現其前觀其根行而為利益，放淨光明甚可愛樂；而我云何能知能說彼功德行、彼殊勝願、彼莊嚴剎、彼智境界、彼三昧所行、彼神通變化、彼解脫遊戲、彼身相差別、彼音聲清淨、彼智慧光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩無勝幢解脫。如諸菩薩摩訶薩成就一切殊勝三昧，於一切時而得自在，於一念頃出生諸佛無量智慧，以佛智燈而為莊嚴普照世間，一念普入三世境界，分形遍往十方國土，智身普入一切法界，隨眾生心普現其前觀其根行而為利益，放淨光明甚可愛樂；而我云何能知能說彼功德行、彼殊勝願、彼莊嚴剎、彼智境界、彼三昧所行、彼神通變化、彼解脫遊戲、彼身相差別、彼音聲清淨、彼智慧光明？

「善男子！於此南方，有一聚落，名：伊沙那；有婆羅門，名曰：勝熱。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有一聚落，名：伊沙那；有婆羅門，名曰：勝熱。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子歡喜踊躍，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子歡喜踊躍，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退南行。

爾時，善財童子為菩薩無勝幢解脫所照故，住諸佛不思議神力，證菩薩不思議解脫神通智，得菩薩不思議三昧智光明，得一切時熏修三昧智光明，得了知一切境界皆依想所住三昧智光明，得一切世間殊勝智光明；於一切處悉現其身，以究竟智說無二無分別平等法，以明淨智普照境界；凡所聞法皆能忍受，清淨信解，於法自性決定明了；心恒不捨菩薩妙行，求一切智永無退轉，獲得十力智慧光明，勤求妙法常無厭足，以正修行入佛境界，出生菩薩無量莊嚴，無邊大願悉已清淨；以無窮盡智知無邊世界網，以無怯弱心度無量眾生海；了無邊菩薩諸行境界，見無邊世界種種差別，見無邊世界種種莊嚴，入無邊世界微細境界，知無邊世界種種名號，知無邊世界種種言說，知無邊眾生種種解，見無邊眾生種種行，見無邊眾生成熟行，見無邊眾生差別想；念善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子為菩薩無勝幢解脫所照故，住諸佛不思議神力，證菩薩不思議解脫神通智，得菩薩不思議三昧智光明，得一切時熏修三昧智光明，得了知一切境界皆依想所住三昧智光明，得一切世間殊勝智光明；於一切處悉現其身，以究竟智說無二無分別平等法，以明淨智普照境界；凡所聞法皆能忍受，清淨信解，於法自性決定明了；心恒不捨菩薩妙行，求一切智永無退轉，獲得十力智慧光明，勤求妙法常無厭足，以正修行入佛境界，出生菩薩無量莊嚴，無邊大願悉已清淨；以無窮盡智知無邊世界網，以無怯弱心度無量眾生海；了無邊菩薩諸行境界，見無邊世界種種差別，見無邊世界種種莊嚴，入無邊世界微細境界，知無邊世界種種名號，知無邊世界種種言說，知無邊眾生種種解，見無邊眾生種種行，見無邊眾生成熟行，見無邊眾生差別想；念善知識。

漸次遊行，至伊沙那聚落，見彼勝熱修諸苦行求一切智。四面火聚猶如大山，中有刀山高𡺲無極，登彼山上投身入火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，至伊沙那聚落，見彼勝熱修諸苦行求一切智。四面火聚猶如大山，中有刀山高𡺲無極，登彼山上投身入火。

時，善財童子頂禮其足，合掌而立，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，合掌而立，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說！」

婆羅門言：「善男子！汝今若能上此刀山，投身火聚，諸菩薩行悉得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「善男子！汝今若能上此刀山，投身火聚，諸菩薩行悉得清淨。」

時，善財童子作如是念：「得人身難，離諸難難，得無難難，得淨法難，得值佛難，具諸根難，聞佛法難，遇善人難，逢真善知識難，受如理正教難，得正命難，隨法行難。此將非魔、魔所使耶？將非是魔險惡徒黨，詐現菩薩善知識相，而欲為我作善根難、作壽命難，障我修行一切智道，牽我令入諸惡道中，欲障我法門、障我佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子作如是念：「得人身難，離諸難難，得無難難，得淨法難，得值佛難，具諸根難，聞佛法難，遇善人難，逢真善知識難，受如理正教難，得正命難，隨法行難。此將非魔、魔所使耶？將非是魔險惡徒黨，詐現菩薩善知識相，而欲為我作善根難、作壽命難，障我修行一切智道，牽我令入諸惡道中，欲障我法門、障我佛法？」

作是念時，十千梵天，在虛空中，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念時，十千梵天，在虛空中，作如是言：

「善男子！莫作是念！莫作是念！今此聖者得金剛焰三昧光明，發大精進，度諸眾生，心無退轉；欲竭一切貪愛海，欲截一切邪見網，欲燒一切煩惱薪，欲照一切惑稠林，欲斷一切老死怖，欲壞一切三世障，欲放一切法光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！莫作是念！莫作是念！今此聖者得金剛焰三昧光明，發大精進，度諸眾生，心無退轉；欲竭一切貪愛海，欲截一切邪見網，欲燒一切煩惱薪，欲照一切惑稠林，欲斷一切老死怖，欲壞一切三世障，欲放一切法光明。

「善男子！我諸梵天多著邪見，皆悉自謂是自在者、是能作者，於世間中我是最勝。見婆羅門五熱炙身，於自宮殿心不樂著，於諸禪定不得滋味，皆共來詣婆羅門所。時，婆羅門以神通力示大苦行為我說法，能令我等，滅一切見，除一切慢，住於大慈，行於大悲，起廣大心，發菩提意，常見諸佛，恒聞妙法，於一切處心無所礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我諸梵天多著邪見，皆悉自謂是自在者、是能作者，於世間中我是最勝。見婆羅門五熱炙身，於自宮殿心不樂著，於諸禪定不得滋味，皆共來詣婆羅門所。時，婆羅門以神通力示大苦行為我說法，能令我等，滅一切見，除一切慢，住於大慈，行於大悲，起廣大心，發菩提意，常見諸佛，恒聞妙法，於一切處心無所礙。」

復有十千諸魔，在虛空中，以天摩尼寶散婆羅門上，告善財言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明映奪於我所有宮殿諸莊嚴具皆如聚墨，令我於中不生樂著，我與眷屬來詣其所。此婆羅門為我說法，令我及餘無量天子、諸天女等，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千諸魔，在虛空中，以天摩尼寶散婆羅門上，告善財言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明映奪於我所有宮殿諸莊嚴具皆如聚墨，令我於中不生樂著，我與眷屬來詣其所。此婆羅門為我說法，令我及餘無量天子、諸天女等，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

復有十千自在天王，於虛空中，各散天華，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明映奪我等所有宮殿諸莊嚴具皆如聚墨，令我於中不生愛著，即與眷屬來詣其所。此婆羅門為我說法，令我於心而得自在，於煩惱中而得自在，於受生中而得自在，於諸業障而得自在，於諸三昧而得自在，於莊嚴具而得自在，於壽命中而得自在，乃至能於一切佛法而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千自在天王，於虛空中，各散天華，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明映奪我等所有宮殿諸莊嚴具皆如聚墨，令我於中不生愛著，即與眷屬來詣其所。此婆羅門為我說法，令我於心而得自在，於煩惱中而得自在，於受生中而得自在，於諸業障而得自在，於諸三昧而得自在，於莊嚴具而得自在，於壽命中而得自在，乃至能於一切佛法而得自在。」

復有十千化樂天王，於虛空中，作天音樂，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照我宮殿諸莊嚴具及諸采女，能令我等不受欲樂、不求欲樂、身心柔軟，即與眾俱來詣其所。時，婆羅門為我說法，能令我等心得清淨、心得明潔、心得純善、心得柔軟、心生歡喜，乃至令得清淨十力清淨之身，生無量身，乃至令得佛身、佛語、佛聲、佛心，具足成就一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千化樂天王，於虛空中，作天音樂，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照我宮殿諸莊嚴具及諸采女，能令我等不受欲樂、不求欲樂、身心柔軟，即與眾俱來詣其所。時，婆羅門為我說法，能令我等心得清淨、心得明潔、心得純善、心得柔軟、心生歡喜，乃至令得清淨十力清淨之身，生無量身，乃至令得佛身、佛語、佛聲、佛心，具足成就一切智智。」

復有十千兜率天王、天子、天女、無量眷屬，於虛空中，雨眾妙香，恭敬頂禮，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，令我等諸天及其眷屬，於自宮殿無有樂著，共詣其所。聞其說法，能令我等不貪境界，少欲知足，心生歡喜，心得充滿，生諸善根，發菩提心，乃至圓滿一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千兜率天王、天子、天女、無量眷屬，於虛空中，雨眾妙香，恭敬頂禮，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，令我等諸天及其眷屬，於自宮殿無有樂著，共詣其所。聞其說法，能令我等不貪境界，少欲知足，心生歡喜，心得充滿，生諸善根，發菩提心，乃至圓滿一切佛法。」

復有十千三十三天并其眷屬、天子、天女，前後圍遶，於虛空中，雨天曼陀羅華，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，令我等諸天於天音樂不生樂著，共詣其所。時，婆羅門為我等說一切諸法無常敗壞，令我捨離一切欲樂，令我斷除憍慢放逸，令我愛樂無上菩提。又，善男子！我當見此婆羅門時，須彌山頂六種震動，我等恐怖，皆發菩提心堅固不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千三十三天并其眷屬、天子、天女，前後圍遶，於虛空中，雨天曼陀羅華，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，令我等諸天於天音樂不生樂著，共詣其所。時，婆羅門為我等說一切諸法無常敗壞，令我捨離一切欲樂，令我斷除憍慢放逸，令我愛樂無上菩提。又，善男子！我當見此婆羅門時，須彌山頂六種震動，我等恐怖，皆發菩提心堅固不動。」

復有十千龍王，所謂：伊那跋羅龍王、難陀優波難陀龍王等，於虛空中，雨黑栴檀；無量龍女奏天音樂，雨天妙華及天香水，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明普照一切諸龍宮殿，令諸龍眾離熱沙怖、金翅鳥怖，滅除瞋恚，身得清涼，心無垢濁，聞法信解，厭惡龍趣，以至誠心悔除業障，乃至發阿耨多羅三藐三菩提意住一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千龍王，所謂：伊那跋羅龍王、難陀優波難陀龍王等，於虛空中，雨黑栴檀；無量龍女奏天音樂，雨天妙華及天香水，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明普照一切諸龍宮殿，令諸龍眾離熱沙怖、金翅鳥怖，滅除瞋恚，身得清涼，心無垢濁，聞法信解，厭惡龍趣，以至誠心悔除業障，乃至發阿耨多羅三藐三菩提意住一切智。」

復有十千夜叉王，於虛空中，以種種供具，恭敬供養此婆羅門及以善財，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，我及眷屬悉於眾生發慈愍心，一切羅剎、鳩槃荼等亦生慈心；以慈心故，於諸眾生無所惱害而來見我。我及彼等，於自宮殿不生樂著，即與共俱，來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，一切皆得身心安樂，又令無量夜叉、羅剎、鳩槃荼等發於無上菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千夜叉王，於虛空中，以種種供具，恭敬供養此婆羅門及以善財，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，我及眷屬悉於眾生發慈愍心，一切羅剎、鳩槃荼等亦生慈心；以慈心故，於諸眾生無所惱害而來見我。我及彼等，於自宮殿不生樂著，即與共俱，來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，一切皆得身心安樂，又令無量夜叉、羅剎、鳩槃荼等發於無上菩提之心。」

復有十千乾闥婆王，於虛空中，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照我宮殿，悉令我等受不思議無量快樂，是故我等來詣其所。此婆羅門為我說法，能令我等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千乾闥婆王，於虛空中，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照我宮殿，悉令我等受不思議無量快樂，是故我等來詣其所。此婆羅門為我說法，能令我等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

復有十千阿脩羅王，從大海出，住在虛空，舒右膝輪，合掌前禮，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，我阿脩羅所有宮殿、大海、大地，悉皆震動，令我等捨憍慢放逸，是故我等來詣其所。從其聞法，捨離諂誑，安住忍地，堅固不動，圓滿十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千阿脩羅王，從大海出，住在虛空，舒右膝輪，合掌前禮，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，我阿脩羅所有宮殿、大海、大地，悉皆震動，令我等捨憍慢放逸，是故我等來詣其所。從其聞法，捨離諂誑，安住忍地，堅固不動，圓滿十力。」

復有十千迦樓羅王，勇力持王而為上首，化作外道童子之形，於虛空中唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照我宮殿，一切震動皆悉恐怖，是故我等來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，令修習大慈，稱讚大悲，度生死海，於欲泥中拔濟眾生，歎菩提心，起方便智，隨其所宜調伏眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千迦樓羅王，勇力持王而為上首，化作外道童子之形，於虛空中唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照我宮殿，一切震動皆悉恐怖，是故我等來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，令修習大慈，稱讚大悲，度生死海，於欲泥中拔濟眾生，歎菩提心，起方便智，隨其所宜調伏眾生。」

復有十千緊那羅王，於虛空中，唱如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千緊那羅王，於虛空中，唱如是言：

「善男子！此婆羅門五熱炙身時，我等所住宮殿諸多羅樹、諸寶鈴網、諸寶繒帶、諸音樂樹、諸妙寶樹及諸樂器，自然而出佛聲、法聲及不退轉菩薩僧聲、願求無上菩提之聲，云：『某方、某國，有某菩薩，發菩提心；某方、某國，有某菩薩，修行苦行，難捨能捨，乃至清淨一切智行；某方、某國，有某菩薩，往詣道場；乃至某方、某國，有某如來，作佛事已，而般涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此婆羅門五熱炙身時，我等所住宮殿諸多羅樹、諸寶鈴網、諸寶繒帶、諸音樂樹、諸妙寶樹及諸樂器，自然而出佛聲、法聲及不退轉菩薩僧聲、願求無上菩提之聲，云：『某方、某國，有某菩薩，發菩提心；某方、某國，有某菩薩，修行苦行，難捨能捨，乃至清淨一切智行；某方、某國，有某菩薩，往詣道場；乃至某方、某國，有某如來，作佛事已，而般涅槃。』

「善男子！假使有人，以閻浮提一切草木末為微塵，此微塵數可知邊際，我宮殿中寶多羅樹乃至樂器所說菩薩名、如來名、所發大願、所修行等，無有能得知其邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使有人，以閻浮提一切草木末為微塵，此微塵數可知邊際，我宮殿中寶多羅樹乃至樂器所說菩薩名、如來名、所發大願、所修行等，無有能得知其邊際。

「善男子！我等以聞佛聲、法聲、菩薩僧聲，生大歡喜，來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，令我及餘無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我等以聞佛聲、法聲、菩薩僧聲，生大歡喜，來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，令我及餘無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

復有無量欲界諸天，於虛空中，以妙供具，恭敬供養，唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照阿鼻等一切地獄，諸所受苦悉令休息。我等見此火光明故，心生淨信；以信心故，從彼命終，生於天中；為知恩故，而來其所，恭敬瞻仰，無有厭足。時，婆羅門為我說法，令無量眾生發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量欲界諸天，於虛空中，以妙供具，恭敬供養，唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明照阿鼻等一切地獄，諸所受苦悉令休息。我等見此火光明故，心生淨信；以信心故，從彼命終，生於天中；為知恩故，而來其所，恭敬瞻仰，無有厭足。時，婆羅門為我說法，令無量眾生發菩提心。」

爾時，善財童子聞如是法，心大歡喜，於婆羅門所，發起真實善知識心，頭頂禮敬，唱如是言：「我於大聖善知識所生不善心，唯願聖者容我悔過！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子聞如是法，心大歡喜，於婆羅門所，發起真實善知識心，頭頂禮敬，唱如是言：「我於大聖善知識所生不善心，唯願聖者容我悔過！」

時，婆羅門即為善財而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門即為善財而說頌言：

「若有諸菩薩， 順善知識教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸菩薩， 順善知識教，

一切無疑懼， 安住心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無疑懼， 安住心不動。

當知如是人， 必獲廣大利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是人， 必獲廣大利，

坐菩提樹下， 成於無上覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐菩提樹下， 成於無上覺。」

爾時，善財童子即登刀山，自投火聚；未至中間，即得菩薩善住三昧；纔觸火焰，又得菩薩寂靜樂神通三昧。善財白言：「甚奇！聖者！如是刀山及大火聚，我身觸時安隱快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子即登刀山，自投火聚；未至中間，即得菩薩善住三昧；纔觸火焰，又得菩薩寂靜樂神通三昧。善財白言：「甚奇！聖者！如是刀山及大火聚，我身觸時安隱快樂。」

時，婆羅門告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門告善財言：

「善男子！我唯得此菩薩無盡輪解脫。如諸菩薩摩訶薩大功德焰，能燒一切眾生見惑令無有餘，必不退轉無窮盡心、無懈怠心、無怯弱心，發如金剛藏那羅延心，疾修諸行無遲緩心，願如風輪普持一切精進大誓皆無退轉；而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此菩薩無盡輪解脫。如諸菩薩摩訶薩大功德焰，能燒一切眾生見惑令無有餘，必不退轉無窮盡心、無懈怠心、無怯弱心，發如金剛藏那羅延心，疾修諸行無遲緩心，願如風輪普持一切精進大誓皆無退轉；而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！於此南方，有城名：師子奮迅；中有童女，名曰：慈行。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方，有城名：師子奮迅；中有童女，名曰：慈行。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，辭退而去。