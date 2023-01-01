大方廣佛華嚴經卷第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十三

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之四

爾時，善財童子一心正念法光明法門，深信趣入，專念於佛，不斷三寶，歎離欲性，念善知識普照三世，憶諸大願普救眾生，不著有為，究竟思惟諸法自性，悉能嚴淨一切世界，於一切佛眾會道場心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心正念法光明法門，深信趣入，專念於佛，不斷三寶，歎離欲性，念善知識普照三世，憶諸大願普救眾生，不著有為，究竟思惟諸法自性，悉能嚴淨一切世界，於一切佛眾會道場心無所著。

漸次南行，至自在城，求覓彌伽。乃見其人於市肆中，坐於說法師子之座，十千人眾所共圍遶，說輪字莊嚴法門。時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？云何流轉於諸有趣常不忘失菩提之心？云何得平等意堅固不動？云何獲清淨心無能沮壞？云何生大悲力恒不勞疲？云何入陀羅尼普得清淨？云何發生智慧廣大光明，於一切法離諸暗障？云何具無礙解辯才之力，決了一切甚深義藏？云何得正念力，憶持一切差別法輪？云何得淨趣力，於一切趣普演諸法？云何得智慧力，於一切法悉能決定分別其義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次南行，至自在城，求覓彌伽。乃見其人於市肆中，坐於說法師子之座，十千人眾所共圍遶，說輪字莊嚴法門。時，善財童子頂禮其足，遶無量匝，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而我未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？云何流轉於諸有趣常不忘失菩提之心？云何得平等意堅固不動？云何獲清淨心無能沮壞？云何生大悲力恒不勞疲？云何入陀羅尼普得清淨？云何發生智慧廣大光明，於一切法離諸暗障？云何具無礙解辯才之力，決了一切甚深義藏？云何得正念力，憶持一切差別法輪？云何得淨趣力，於一切趣普演諸法？云何得智慧力，於一切法悉能決定分別其義？」

爾時，彌伽告善財言：「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」善財言：「唯！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌伽告善財言：「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」善財言：「唯！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」

彌伽遽即下師子座，於善財所五體投地，散金銀華無價寶珠，及以上妙碎末栴檀、無量種衣以覆其上，復散無量種種香華、種種供具以為供養，然後起立而稱歎言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌伽遽即下師子座，於善財所五體投地，散金銀華無價寶珠，及以上妙碎末栴檀、無量種衣以覆其上，復散無量種種香華、種種供具以為供養，然後起立而稱歎言：

「善哉善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心，則為不斷一切佛種，則為嚴淨一切佛剎，則為成熟一切眾生，則為了達一切法性，則為悟解一切業種，則為圓滿一切諸行，則為不斷一切大願，則如實解離貪種性，則能明見三世差別，則令信解永得堅固，則為一切如來所持，則為一切諸佛憶念，則與一切菩薩平等，則為一切賢聖讚喜，則為一切梵王禮覲，則為一切天主供養，則為一切夜叉守護，則為一切羅剎侍衛，則為一切龍王迎接，則為一切緊那羅王歌詠讚歎，則為一切諸世間主稱揚慶悅，則令一切諸眾生界悉得安隱。所謂：令捨惡趣故，令出難處故，斷一切貧窮根本故，生一切天人快樂故，遇善知識親近故，聞廣大法受持故，生菩提心故，淨菩提心故，照菩薩道故，入菩薩智故，住菩薩地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心，則為不斷一切佛種，則為嚴淨一切佛剎，則為成熟一切眾生，則為了達一切法性，則為悟解一切業種，則為圓滿一切諸行，則為不斷一切大願，則如實解離貪種性，則能明見三世差別，則令信解永得堅固，則為一切如來所持，則為一切諸佛憶念，則與一切菩薩平等，則為一切賢聖讚喜，則為一切梵王禮覲，則為一切天主供養，則為一切夜叉守護，則為一切羅剎侍衛，則為一切龍王迎接，則為一切緊那羅王歌詠讚歎，則為一切諸世間主稱揚慶悅，則令一切諸眾生界悉得安隱。所謂：令捨惡趣故，令出難處故，斷一切貧窮根本故，生一切天人快樂故，遇善知識親近故，聞廣大法受持故，生菩提心故，淨菩提心故，照菩薩道故，入菩薩智故，住菩薩地故。

「善男子！應知菩薩所作甚難，難出難值，見菩薩者倍更難有。菩薩為一切眾生恃怙，生長成就故；為一切眾生拯濟，拔諸苦難故；為一切眾生依處，守護世間故；為一切眾生救護，令免怖畏故。菩薩如風輪，持諸世間不令墮落惡趣故；如大地，增長眾生善根故；如大海，福德充滿無盡故；如淨日，智慧光明普照故；如須彌，善根高出故；如明月，智光出現故；如猛將，摧伏魔軍故；如君主，佛法城中得自在故；如猛火，燒盡眾生我愛心故；如大雲，降霔無量妙法雨故；如時雨，增長一切信根芽故；如船師，示導法海津濟處故；如橋梁，令其得度生死海故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！應知菩薩所作甚難，難出難值，見菩薩者倍更難有。菩薩為一切眾生恃怙，生長成就故；為一切眾生拯濟，拔諸苦難故；為一切眾生依處，守護世間故；為一切眾生救護，令免怖畏故。菩薩如風輪，持諸世間不令墮落惡趣故；如大地，增長眾生善根故；如大海，福德充滿無盡故；如淨日，智慧光明普照故；如須彌，善根高出故；如明月，智光出現故；如猛將，摧伏魔軍故；如君主，佛法城中得自在故；如猛火，燒盡眾生我愛心故；如大雲，降霔無量妙法雨故；如時雨，增長一切信根芽故；如船師，示導法海津濟處故；如橋梁，令其得度生死海故。」

彌伽如是讚歎善財，令諸菩薩皆歡喜已，從其面門出種種光，普照三千大千世界。其中眾生遇斯光已，諸龍神等乃至梵天悉皆來至彌伽之所。彌伽大士即以方便，為開示、演說、分別、解釋輪字品莊嚴法門。彼諸眾生聞此法已，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌伽如是讚歎善財，令諸菩薩皆歡喜已，從其面門出種種光，普照三千大千世界。其中眾生遇斯光已，諸龍神等乃至梵天悉皆來至彌伽之所。彌伽大士即以方便，為開示、演說、分別、解釋輪字品莊嚴法門。彼諸眾生聞此法已，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

彌伽於是還昇本座，告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌伽於是還昇本座，告善財言：

「善男子！我已獲得妙音陀羅尼，能分別知三千大千世界中諸天語言，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人及諸梵天所有語言。如此三千大千世界，十方無數乃至不可說不可說世界，悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已獲得妙音陀羅尼，能分別知三千大千世界中諸天語言，諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人及諸梵天所有語言。如此三千大千世界，十方無數乃至不可說不可說世界，悉亦如是。

「善男子！我唯知此菩薩妙音陀羅尼光明法門。如諸菩薩摩訶薩，能普入一切眾生種種想海、種種施設海、種種名號海、種種語言海，能普入說一切深密法句海、說一切究竟法句海、說一所緣中有一切三世所緣法句海、說上法句海、說上上法句海、說差別法句海、說一切差別法句海，能普入一切世間呪術海、一切音聲莊嚴輪、一切差別字輪際；如是功德，我今云何能知能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩妙音陀羅尼光明法門。如諸菩薩摩訶薩，能普入一切眾生種種想海、種種施設海、種種名號海、種種語言海，能普入說一切深密法句海、說一切究竟法句海、說一所緣中有一切三世所緣法句海、說上法句海、說上上法句海、說差別法句海、說一切差別法句海，能普入一切世間呪術海、一切音聲莊嚴輪、一切差別字輪際；如是功德，我今云何能知能說？

「善男子！從此南行，有一聚落，名曰：住林；彼有長者，名曰：解脫。汝詣彼問：菩薩云何修菩薩行？菩薩云何成菩薩行？菩薩云何集菩薩行？菩薩云何思菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南行，有一聚落，名曰：住林；彼有長者，名曰：解脫。汝詣彼問：菩薩云何修菩薩行？菩薩云何成菩薩行？菩薩云何集菩薩行？菩薩云何思菩薩行？」

爾時，善財童子以善知識故，於一切智法，深生尊重，深植淨信，深自增益；禮彌伽足，涕泗悲泣，遶無量匝，戀慕瞻仰，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子以善知識故，於一切智法，深生尊重，深植淨信，深自增益；禮彌伽足，涕泗悲泣，遶無量匝，戀慕瞻仰，辭退而行。

爾時，善財童子思惟諸菩薩無礙解陀羅尼光明莊嚴門，深入諸菩薩語言海門，憶念諸菩薩知一切眾生微細方便門，觀察諸菩薩清淨心門，成就諸菩薩善根光明門，淨治諸菩薩教化眾生門，明利諸菩薩攝眾生智門，堅固諸菩薩廣大志樂門，住持諸菩薩殊勝志樂門，淨治諸菩薩種種信解門，思惟諸菩薩無量善心門；誓願堅固，心無疲厭；以諸甲冑而自莊嚴，精進深心不可退轉，具不壞信；其心堅固，猶如金剛及那羅延，無能壞者；守持一切善知識教，於諸境界得不壞智；普門清淨，所行無礙；智光圓滿，普照一切；具足諸地總持光明，了知法界種種差別，無依無住，平等無二；自性清淨而普莊嚴，於諸所行皆得究竟，智慧清淨離諸執著；知十方差別法，智無障礙；往十方差別處，身不疲懈；於十方差別業，皆得明了；於十方差別佛，無不現見；於十方差別時，悉得深入；清淨妙法充滿其心，普智三昧明照其心，心恒普入平等境界；如來智慧之所照觸，一切智流相續不斷，若身若心不離佛法；一切諸佛神力所加，一切如來光明所照；成就大願，願身周遍一切剎網，一切法界普入其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子思惟諸菩薩無礙解陀羅尼光明莊嚴門，深入諸菩薩語言海門，憶念諸菩薩知一切眾生微細方便門，觀察諸菩薩清淨心門，成就諸菩薩善根光明門，淨治諸菩薩教化眾生門，明利諸菩薩攝眾生智門，堅固諸菩薩廣大志樂門，住持諸菩薩殊勝志樂門，淨治諸菩薩種種信解門，思惟諸菩薩無量善心門；誓願堅固，心無疲厭；以諸甲冑而自莊嚴，精進深心不可退轉，具不壞信；其心堅固，猶如金剛及那羅延，無能壞者；守持一切善知識教，於諸境界得不壞智；普門清淨，所行無礙；智光圓滿，普照一切；具足諸地總持光明，了知法界種種差別，無依無住，平等無二；自性清淨而普莊嚴，於諸所行皆得究竟，智慧清淨離諸執著；知十方差別法，智無障礙；往十方差別處，身不疲懈；於十方差別業，皆得明了；於十方差別佛，無不現見；於十方差別時，悉得深入；清淨妙法充滿其心，普智三昧明照其心，心恒普入平等境界；如來智慧之所照觸，一切智流相續不斷，若身若心不離佛法；一切諸佛神力所加，一切如來光明所照；成就大願，願身周遍一切剎網，一切法界普入其身。

漸次遊行，十有二年，至住林城，周遍推求解脫長者。既得見已，五體投地，起立合掌，白言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次遊行，十有二年，至住林城，周遍推求解脫長者。既得見已，五體投地，起立合掌，白言：

「聖者！我今得與善知識會，是我獲得廣大善利。何以故？善知識者，難可得見，難可得聞，難可出現，難得奉事，難得親近，難得承接，難可逢值，難得共居，難令喜悅，難得隨逐。我今會遇，為得善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我今得與善知識會，是我獲得廣大善利。何以故？善知識者，難可得見，難可得聞，難可出現，難得奉事，難得親近，難得承接，難可逢值，難得共居，難令喜悅，難得隨逐。我今會遇，為得善利。

「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲事一切佛故，為欲值一切佛故，為欲見一切佛故，為欲觀一切佛故，為欲知一切佛故，為欲證一切佛平等故，為欲發一切佛大願故，為欲滿一切佛大願故，為欲具一切佛智光故，為欲成一切佛眾行故，為欲得一切佛神通故，為欲具一切佛諸力故，為欲獲一切佛無畏故，為欲聞一切佛法故，為欲受一切佛法故，為欲持一切佛法故，為欲解一切佛法故，為欲護一切佛法故，為欲與一切諸菩薩眾同一體故，為欲與一切菩薩善根等無異故，為欲圓滿一切菩薩波羅蜜故，為欲成就一切菩薩所修行故，為欲出生一切菩薩清淨願故，為欲得一切諸佛菩薩威神藏故，為欲得一切菩薩法藏無盡智慧大光明故，為欲得一切菩薩三昧廣大藏故，為欲成就一切菩薩無量無數神通藏故，為欲以大悲藏教化調伏一切眾生皆令究竟到邊際故，為欲顯現神變藏故，為於一切自在藏中悉以自心得自在故，為欲入於清淨藏中以一切相而莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲事一切佛故，為欲值一切佛故，為欲見一切佛故，為欲觀一切佛故，為欲知一切佛故，為欲證一切佛平等故，為欲發一切佛大願故，為欲滿一切佛大願故，為欲具一切佛智光故，為欲成一切佛眾行故，為欲得一切佛神通故，為欲具一切佛諸力故，為欲獲一切佛無畏故，為欲聞一切佛法故，為欲受一切佛法故，為欲持一切佛法故，為欲解一切佛法故，為欲護一切佛法故，為欲與一切諸菩薩眾同一體故，為欲與一切菩薩善根等無異故，為欲圓滿一切菩薩波羅蜜故，為欲成就一切菩薩所修行故，為欲出生一切菩薩清淨願故，為欲得一切諸佛菩薩威神藏故，為欲得一切菩薩法藏無盡智慧大光明故，為欲得一切菩薩三昧廣大藏故，為欲成就一切菩薩無量無數神通藏故，為欲以大悲藏教化調伏一切眾生皆令究竟到邊際故，為欲顯現神變藏故，為於一切自在藏中悉以自心得自在故，為欲入於清淨藏中以一切相而莊嚴故。

「聖者！我今以如是心、如是意、如是樂、如是欲、如是希求、如是思惟、如是尊重、如是方便、如是究竟、如是謙下，至聖者所。我聞聖者善能誘誨諸菩薩眾，能以方便闡明所得，示其道路，與其津梁，授其法門；令除迷倒障，拔猶豫箭，截疑惑網，照心稠林，澣心垢濁，令心潔白，使心清涼，正心諂曲，絕心生死，止心不善，解心執著；於執著處令心解脫，於染愛處使心動轉，令其速入一切智境，使其疾到無上法城；令住大悲，令住大慈，令入菩薩行，令修三昧門，令入證位，令觀法性，令增長力，令修習行，普於一切，其心平等。唯願聖者為我宣說：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？隨所修習，疾得清淨，疾得明了！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我今以如是心、如是意、如是樂、如是欲、如是希求、如是思惟、如是尊重、如是方便、如是究竟、如是謙下，至聖者所。我聞聖者善能誘誨諸菩薩眾，能以方便闡明所得，示其道路，與其津梁，授其法門；令除迷倒障，拔猶豫箭，截疑惑網，照心稠林，澣心垢濁，令心潔白，使心清涼，正心諂曲，絕心生死，止心不善，解心執著；於執著處令心解脫，於染愛處使心動轉，令其速入一切智境，使其疾到無上法城；令住大悲，令住大慈，令入菩薩行，令修三昧門，令入證位，令觀法性，令增長力，令修習行，普於一切，其心平等。唯願聖者為我宣說：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？隨所修習，疾得清淨，疾得明了！」

時，解脫長者以過去善根力、佛威神力、文殊師利童子憶念力故，即入菩薩三昧門，名：普攝一切佛剎無邊旋陀羅尼。入此三昧已，得清淨身。於其身中，顯現十方各十佛剎微塵數佛，及佛國土、眾會、道場、種種光明、諸莊嚴事，亦現彼佛往昔所行神通變化、一切大願、助道之法、諸出離行、清淨莊嚴，亦見諸佛成等正覺、轉妙法輪、教化眾生。如是一切，於其身中悉皆顯現，無所障礙；種種形相、種種次第，如本而住，不相雜亂，所謂：種種國土、種種眾會、種種道場、種種嚴飾。其中諸佛現種種神力、立種種乘道、示種種願門，或於一世界處兜率宮而作佛事，或於一世界沒兜率宮而作佛事；如是，或有住胎，或復誕生，或處宮中，或復出家，或詣道場，或破魔軍，或諸天、龍恭敬圍遶，或諸世主勸請說法，或轉法輪，或般涅槃，或分舍利，或起塔廟。彼諸如來於種種眾會、種種世間、種種趣生、種種家族、種種欲樂、種種業行、種種語言、種種根性、種種煩惱隨眠習氣諸眾生中，或處微細道場，或處廣大道場，或處一由旬量道場，或處十由旬量道場，或處不可說不可說佛剎微塵數由旬量道場，以種種神通、種種言辭、種種音聲、種種法門、種種總持門、種種辯才門，以種種聖諦海、種種無畏大師子吼，說諸眾生種種善根、種種憶念，授種種菩薩記，說種種諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，解脫長者以過去善根力、佛威神力、文殊師利童子憶念力故，即入菩薩三昧門，名：普攝一切佛剎無邊旋陀羅尼。入此三昧已，得清淨身。於其身中，顯現十方各十佛剎微塵數佛，及佛國土、眾會、道場、種種光明、諸莊嚴事，亦現彼佛往昔所行神通變化、一切大願、助道之法、諸出離行、清淨莊嚴，亦見諸佛成等正覺、轉妙法輪、教化眾生。如是一切，於其身中悉皆顯現，無所障礙；種種形相、種種次第，如本而住，不相雜亂，所謂：種種國土、種種眾會、種種道場、種種嚴飾。其中諸佛現種種神力、立種種乘道、示種種願門，或於一世界處兜率宮而作佛事，或於一世界沒兜率宮而作佛事；如是，或有住胎，或復誕生，或處宮中，或復出家，或詣道場，或破魔軍，或諸天、龍恭敬圍遶，或諸世主勸請說法，或轉法輪，或般涅槃，或分舍利，或起塔廟。彼諸如來於種種眾會、種種世間、種種趣生、種種家族、種種欲樂、種種業行、種種語言、種種根性、種種煩惱隨眠習氣諸眾生中，或處微細道場，或處廣大道場，或處一由旬量道場，或處十由旬量道場，或處不可說不可說佛剎微塵數由旬量道場，以種種神通、種種言辭、種種音聲、種種法門、種種總持門、種種辯才門，以種種聖諦海、種種無畏大師子吼，說諸眾生種種善根、種種憶念，授種種菩薩記，說種種諸佛法。

彼諸如來所有言說，善財童子悉能聽受，亦見諸佛及諸菩薩不可思議三昧神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來所有言說，善財童子悉能聽受，亦見諸佛及諸菩薩不可思議三昧神變。

爾時，解脫長者從三昧起，告善財童子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫長者從三昧起，告善財童子言：

「善男子！我已入出如來無礙莊嚴解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已入出如來無礙莊嚴解脫門。

「善男子！我入出此解脫門時，即見東方閻浮檀金光明世界，龍自在王如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，毘盧遮那藏菩薩而為上首；又見南方速疾力世界，普香如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，心王菩薩而為上首；又見西方香光世界，須彌燈王如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，無礙心菩薩而為上首；又見北方袈裟幢世界，不可壞金剛如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，金剛步勇猛菩薩而為上首；又見東北方一切上妙寶世界，無所得境界眼如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，無所得善變化菩薩而為上首；又見東南方香焰光音世界，香燈如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，金剛焰慧菩薩而為上首；又見西南方智慧日普光明世界，法界輪幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，現一切變化幢菩薩而為上首；又見西北方普清淨世界，一切佛寶高勝幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，法幢王菩薩而為上首；又見上方佛次第出現無盡世界，無邊智慧光圓滿幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，法界門幢王菩薩而為上首；又見下方佛光明世界，無礙智幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，一切世間剎幢王菩薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入出此解脫門時，即見東方閻浮檀金光明世界，龍自在王如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，毘盧遮那藏菩薩而為上首；又見南方速疾力世界，普香如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，心王菩薩而為上首；又見西方香光世界，須彌燈王如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，無礙心菩薩而為上首；又見北方袈裟幢世界，不可壞金剛如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，金剛步勇猛菩薩而為上首；又見東北方一切上妙寶世界，無所得境界眼如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，無所得善變化菩薩而為上首；又見東南方香焰光音世界，香燈如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，金剛焰慧菩薩而為上首；又見西南方智慧日普光明世界，法界輪幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，現一切變化幢菩薩而為上首；又見西北方普清淨世界，一切佛寶高勝幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，法幢王菩薩而為上首；又見上方佛次第出現無盡世界，無邊智慧光圓滿幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，法界門幢王菩薩而為上首；又見下方佛光明世界，無礙智幢如來、應、正等覺，道場眾會之所圍遶，一切世間剎幢王菩薩而為上首。

「善男子！我見如是等十方各十佛剎微塵數如來。彼諸如來不來至此，我不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀如來，隨意即見；我若欲見栴檀世界金剛光明如來、妙香世界寶光明如來、蓮華世界寶蓮華光明如來、妙金世界寂靜光如來、妙喜世界不動如來、善住世界師子如來、鏡光明世界月覺如來、寶師子莊嚴世界毘盧遮那如來，如是一切，悉皆即見。然彼如來不來至此，我身亦不往詣於彼。知一切佛及與我心，悉皆如夢；知一切佛猶如影像，自心如水；知一切佛所有色相及以自心，悉皆如幻；知一切佛及以己心，悉皆如響。我如是知，如是憶念：所見諸佛，皆由自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我見如是等十方各十佛剎微塵數如來。彼諸如來不來至此，我不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀如來，隨意即見；我若欲見栴檀世界金剛光明如來、妙香世界寶光明如來、蓮華世界寶蓮華光明如來、妙金世界寂靜光如來、妙喜世界不動如來、善住世界師子如來、鏡光明世界月覺如來、寶師子莊嚴世界毘盧遮那如來，如是一切，悉皆即見。然彼如來不來至此，我身亦不往詣於彼。知一切佛及與我心，悉皆如夢；知一切佛猶如影像，自心如水；知一切佛所有色相及以自心，悉皆如幻；知一切佛及以己心，悉皆如響。我如是知，如是憶念：所見諸佛，皆由自心。

「善男子！當知菩薩修諸佛法，淨諸佛剎，積集妙行，調伏眾生，發大誓願，入一切智自在遊戲不可思議解脫之門，得佛菩提，現大神通，遍往一切十方法界，以微細智普入諸劫；如是一切，悉由自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！當知菩薩修諸佛法，淨諸佛剎，積集妙行，調伏眾生，發大誓願，入一切智自在遊戲不可思議解脫之門，得佛菩提，現大神通，遍往一切十方法界，以微細智普入諸劫；如是一切，悉由自心。

「是故，善男子！應以善法扶助自心，應以法水潤澤自心，應於境界淨治自心，應以精進堅固自心，應以忍辱坦蕩自心，應以智證潔白自心，應以智慧明利自心，應以佛自在開發自心，應以佛平等廣大自心，應以佛十力照察自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！應以善法扶助自心，應以法水潤澤自心，應於境界淨治自心，應以精進堅固自心，應以忍辱坦蕩自心，應以智證潔白自心，應以智慧明利自心，應以佛自在開發自心，應以佛平等廣大自心，應以佛十力照察自心。

「善男子！我唯於此如來無礙莊嚴解脫門而得入出。如諸菩薩摩訶薩得無礙智住無礙行，得常見一切佛三昧，得不住涅槃際三昧，了達三昧普門境界，於三世法悉皆平等，能善分身遍一切剎，住於諸佛平等境界，十方境界皆悉現前，智慧觀察無不明了，於其身中悉現一切世界成壞，而於己身及諸世界不生二想；如是妙行，而我云何能知能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯於此如來無礙莊嚴解脫門而得入出。如諸菩薩摩訶薩得無礙智住無礙行，得常見一切佛三昧，得不住涅槃際三昧，了達三昧普門境界，於三世法悉皆平等，能善分身遍一切剎，住於諸佛平等境界，十方境界皆悉現前，智慧觀察無不明了，於其身中悉現一切世界成壞，而於己身及諸世界不生二想；如是妙行，而我云何能知能說？

「善男子！從此南行，至閻浮提畔，有一國土，名：摩利伽羅；彼有比丘，名曰：海幢。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南行，至閻浮提畔，有一國土，名：摩利伽羅；彼有比丘，名曰：海幢。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮解脫長者足，右遶觀察，稱揚讚歎，思惟戀仰，悲泣流淚——一心憶念：依善知識，事善知識，敬善知識，由善知識見一切智；於善知識不生違逆，於善知識心無諂誑，於善知識心常隨順；於善知識起慈母想，捨離一切無益法故；於善知識起慈父想，出生一切諸善法故。——辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮解脫長者足，右遶觀察，稱揚讚歎，思惟戀仰，悲泣流淚——一心憶念：依善知識，事善知識，敬善知識，由善知識見一切智；於善知識不生違逆，於善知識心無諂誑，於善知識心常隨順；於善知識起慈母想，捨離一切無益法故；於善知識起慈父想，出生一切諸善法故。——辭退而去。

爾時，善財童子一心正念彼長者教，觀察彼長者教，憶念彼不思議菩薩解脫門，思惟彼不思議菩薩智光明，深入彼不思議法界門，趣向彼不思議菩薩普入門，明見彼不思議如來神變，解了彼不思議普入佛剎，分別彼不思議佛力莊嚴，思惟彼不思議菩薩三昧解脫境界分位，了達彼不思議差別世界究竟無礙，修行彼不思議菩薩堅固深心，發起彼不思議菩薩大願淨業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心正念彼長者教，觀察彼長者教，憶念彼不思議菩薩解脫門，思惟彼不思議菩薩智光明，深入彼不思議法界門，趣向彼不思議菩薩普入門，明見彼不思議如來神變，解了彼不思議普入佛剎，分別彼不思議佛力莊嚴，思惟彼不思議菩薩三昧解脫境界分位，了達彼不思議差別世界究竟無礙，修行彼不思議菩薩堅固深心，發起彼不思議菩薩大願淨業。

漸次南行，至閻浮提畔摩利聚落，周遍求覓海幢比丘。乃見其在經行地側結跏趺坐，入于三昧，離出入息，無別思覺，身安不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次南行，至閻浮提畔摩利聚落，周遍求覓海幢比丘。乃見其在經行地側結跏趺坐，入于三昧，離出入息，無別思覺，身安不動。

從其足下，出無數百千億長者、居士、婆羅門眾，皆以種種諸莊嚴具莊嚴其身，悉著寶冠，頂繫明珠，普往十方一切世界，雨一切寶、一切瓔珞、一切衣服、一切飲食如法上味、一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切欲樂資生之具，於一切處救攝一切貧窮眾生，安慰一切苦惱眾生，皆令歡喜心意清淨，成就無上菩提之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其足下，出無數百千億長者、居士、婆羅門眾，皆以種種諸莊嚴具莊嚴其身，悉著寶冠，頂繫明珠，普往十方一切世界，雨一切寶、一切瓔珞、一切衣服、一切飲食如法上味、一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切欲樂資生之具，於一切處救攝一切貧窮眾生，安慰一切苦惱眾生，皆令歡喜心意清淨，成就無上菩提之道。

從其兩膝，出無數百千億剎帝利、婆羅門眾，皆悉聰慧，種種色相、種種形貌、種種衣服上妙莊嚴，普遍十方一切世界，愛語、同事攝諸眾生。所謂：貧者令足，病者令愈，危者令安，怖者令止，有憂苦者咸使快樂；復以方便而勸導之，皆令捨惡，安住善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩膝，出無數百千億剎帝利、婆羅門眾，皆悉聰慧，種種色相、種種形貌、種種衣服上妙莊嚴，普遍十方一切世界，愛語、同事攝諸眾生。所謂：貧者令足，病者令愈，危者令安，怖者令止，有憂苦者咸使快樂；復以方便而勸導之，皆令捨惡，安住善法。

從其腰間，出等眾生數無量仙人，或服草衣或樹皮衣，皆執澡瓶，威儀寂靜，周旋往返十方世界，於虛空中，以佛妙音，稱讚如來，演說諸法；或說清淨梵行之道，令其修習，調伏諸根；或說諸法皆無自性，使其觀察，發生智慧；或說世間言論軌則，或復開示一切智智出要方便，令隨次第各修其業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其腰間，出等眾生數無量仙人，或服草衣或樹皮衣，皆執澡瓶，威儀寂靜，周旋往返十方世界，於虛空中，以佛妙音，稱讚如來，演說諸法；或說清淨梵行之道，令其修習，調伏諸根；或說諸法皆無自性，使其觀察，發生智慧；或說世間言論軌則，或復開示一切智智出要方便，令隨次第各修其業。

從其兩脇，出不思議龍、不思議龍女，示現不思議諸龍神變，所謂：雨不思議香雲、不思議華雲、不思議鬘雲、不思議寶蓋雲、不思議寶幡雲、不思議妙寶莊嚴具雲、不思議大摩尼寶雲、不思議寶瓔珞雲、不思議寶座雲、不思議寶宮殿雲、不思議寶蓮華雲、不思議寶冠雲、不思議天身雲、不思議采女雲，悉遍虛空而為莊嚴，充滿一切十方世界，諸佛道場而為供養，令諸眾生皆生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩脇，出不思議龍、不思議龍女，示現不思議諸龍神變，所謂：雨不思議香雲、不思議華雲、不思議鬘雲、不思議寶蓋雲、不思議寶幡雲、不思議妙寶莊嚴具雲、不思議大摩尼寶雲、不思議寶瓔珞雲、不思議寶座雲、不思議寶宮殿雲、不思議寶蓮華雲、不思議寶冠雲、不思議天身雲、不思議采女雲，悉遍虛空而為莊嚴，充滿一切十方世界，諸佛道場而為供養，令諸眾生皆生歡喜。

從胸前卐字中，出無數百千億阿脩羅王，皆悉示現不可思議自在幻力，令百世界皆大震動，一切海水自然涌沸，一切山王互相衝擊，諸天宮殿無不動搖，諸魔光明無不隱蔽，諸魔兵眾無不摧伏；普令眾生，捨憍慢心，除怒害心，破煩惱山，息眾惡法，長無鬪諍，永共和善；復以幻力，開悟眾生，令滅罪惡，令怖生死，令出諸趣，令離染著，令住無上菩提之心，令修一切諸菩薩行，令住一切諸波羅蜜，令入一切諸菩薩地，令觀一切微妙法門，令知一切諸佛方便。如是所作，周遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從胸前卐字中，出無數百千億阿脩羅王，皆悉示現不可思議自在幻力，令百世界皆大震動，一切海水自然涌沸，一切山王互相衝擊，諸天宮殿無不動搖，諸魔光明無不隱蔽，諸魔兵眾無不摧伏；普令眾生，捨憍慢心，除怒害心，破煩惱山，息眾惡法，長無鬪諍，永共和善；復以幻力，開悟眾生，令滅罪惡，令怖生死，令出諸趣，令離染著，令住無上菩提之心，令修一切諸菩薩行，令住一切諸波羅蜜，令入一切諸菩薩地，令觀一切微妙法門，令知一切諸佛方便。如是所作，周遍法界。

從其背上，為應以二乘而得度者，出無數百千億聲聞、獨覺；為著我者，說無有我；為執常者，說一切行皆悉無常；為貪行者，說不淨觀；為瞋行者，說慈心觀；為癡行者，說緣起觀；為等分行者，說與智慧相應境界法；為樂著境界者，說無所有法；為樂著寂靜處者，說發大誓願普饒益一切眾生法。如是所作，周遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其背上，為應以二乘而得度者，出無數百千億聲聞、獨覺；為著我者，說無有我；為執常者，說一切行皆悉無常；為貪行者，說不淨觀；為瞋行者，說慈心觀；為癡行者，說緣起觀；為等分行者，說與智慧相應境界法；為樂著境界者，說無所有法；為樂著寂靜處者，說發大誓願普饒益一切眾生法。如是所作，周遍法界。

從其兩肩，出無數百千億諸夜叉、羅剎王，種種形貌、種種色相，或長或短，皆可怖畏，無量眷屬而自圍遶，守護一切行善眾生，并諸賢聖、菩薩眾會，若向正住及正住者；或時現作執金剛神，守護諸佛及佛住處，或遍守護一切世間。有怖畏者，令得安隱；有疾病者，令得除差；有苦惱者，令得免離；有過惡者，令其厭悔；有災橫者，令其息滅。如是利益一切眾生，皆悉令其捨生死輪轉正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩肩，出無數百千億諸夜叉、羅剎王，種種形貌、種種色相，或長或短，皆可怖畏，無量眷屬而自圍遶，守護一切行善眾生，并諸賢聖、菩薩眾會，若向正住及正住者；或時現作執金剛神，守護諸佛及佛住處，或遍守護一切世間。有怖畏者，令得安隱；有疾病者，令得除差；有苦惱者，令得免離；有過惡者，令其厭悔；有災橫者，令其息滅。如是利益一切眾生，皆悉令其捨生死輪轉正法輪。

從其腹，出無數百千億緊那羅王，各有無數緊那羅女前後圍遶；又出無數百千億乾闥婆王，各有無數乾闥婆女前後圍遶。各奏無數百千天樂，歌詠讚歎諸法實性，歌詠讚歎一切諸佛，歌詠讚歎發菩提心，歌詠讚歎修菩薩行，歌詠讚歎一切諸佛成正覺門，歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門，歌詠讚歎一切諸佛現神變門，開示演說一切諸佛般涅槃門，開示演說守護一切諸佛教門，開示演說令一切眾生皆歡喜門，開示演說嚴淨一切諸佛剎門，開示演說顯示一切微妙法門，開示演說捨離一切諸障礙門，開示演說發生一切諸善根門。如是周遍十方法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其腹，出無數百千億緊那羅王，各有無數緊那羅女前後圍遶；又出無數百千億乾闥婆王，各有無數乾闥婆女前後圍遶。各奏無數百千天樂，歌詠讚歎諸法實性，歌詠讚歎一切諸佛，歌詠讚歎發菩提心，歌詠讚歎修菩薩行，歌詠讚歎一切諸佛成正覺門，歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門，歌詠讚歎一切諸佛現神變門，開示演說一切諸佛般涅槃門，開示演說守護一切諸佛教門，開示演說令一切眾生皆歡喜門，開示演說嚴淨一切諸佛剎門，開示演說顯示一切微妙法門，開示演說捨離一切諸障礙門，開示演說發生一切諸善根門。如是周遍十方法界。

從其面門，出無數百千億轉輪聖王，七寶具足，四兵圍遶，放大捨光，雨無量寶；諸貧乏者悉使充足，令其永斷不與取行；端正采女無數百千，悉以捨施心無所著，令其永斷邪婬之行；令生慈心，不斷生命；令其究竟常真實語，不作虛誑無益談說；令攝他語，不行離間；令柔軟語，無有麁惡；令常演說甚深決定明了之義，不作無義綺飾言辭；為說少欲，令除貪愛，心無瑕垢；為說大悲，令除忿怒，意得清淨；為說實義，令其觀察一切諸法，深入因緣，善明諦理，拔邪見刺，破疑惑山，一切障礙悉皆除滅。如是所作，充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其面門，出無數百千億轉輪聖王，七寶具足，四兵圍遶，放大捨光，雨無量寶；諸貧乏者悉使充足，令其永斷不與取行；端正采女無數百千，悉以捨施心無所著，令其永斷邪婬之行；令生慈心，不斷生命；令其究竟常真實語，不作虛誑無益談說；令攝他語，不行離間；令柔軟語，無有麁惡；令常演說甚深決定明了之義，不作無義綺飾言辭；為說少欲，令除貪愛，心無瑕垢；為說大悲，令除忿怒，意得清淨；為說實義，令其觀察一切諸法，深入因緣，善明諦理，拔邪見刺，破疑惑山，一切障礙悉皆除滅。如是所作，充滿法界。

從其兩目，出無數百千億日輪，普照一切諸大地獄及諸惡趣，皆令離苦；又照一切世界中間，令除黑暗；又照一切十方眾生，皆令捨離愚癡翳障；於垢濁國土放清淨光，白銀國土放黃金色光，黃金國土放白銀色光，瑠璃國土放玻瓈色光，玻瓈國土放瑠璃色光，硨磲國土放碼碯色光，碼碯國土放硨磲色光，帝青國土放日藏摩尼王色光，日藏摩尼王國土放帝青色光，赤真珠國土放月光網藏摩尼王色光，月光網藏摩尼王國土放赤真珠色光，一寶所成國土放種種寶色光，種種寶所成國土放一寶色光，照諸眾生心之稠林，辦諸眾生無量事業，嚴飾一切世間境界，令諸眾生心得清涼生大歡喜。如是所作，充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩目，出無數百千億日輪，普照一切諸大地獄及諸惡趣，皆令離苦；又照一切世界中間，令除黑暗；又照一切十方眾生，皆令捨離愚癡翳障；於垢濁國土放清淨光，白銀國土放黃金色光，黃金國土放白銀色光，瑠璃國土放玻瓈色光，玻瓈國土放瑠璃色光，硨磲國土放碼碯色光，碼碯國土放硨磲色光，帝青國土放日藏摩尼王色光，日藏摩尼王國土放帝青色光，赤真珠國土放月光網藏摩尼王色光，月光網藏摩尼王國土放赤真珠色光，一寶所成國土放種種寶色光，種種寶所成國土放一寶色光，照諸眾生心之稠林，辦諸眾生無量事業，嚴飾一切世間境界，令諸眾生心得清涼生大歡喜。如是所作，充滿法界。

從其眉間白毫相中，出無數百千億帝釋，皆於境界而得自在，摩尼寶珠繫其頂上，光照一切諸天宮殿，震動一切須彌山王，覺悟一切諸天大眾；歎福德力，說智慧力，生其樂力，持其志力，淨其念力，堅其所發菩提心力，讚樂見佛；令除世欲，讚樂聞法；令厭世境，讚樂觀智；令絕世染，止脩羅戰，斷煩惱諍，滅怖死心，發降魔願，興立正法須彌山王，成辦眾生一切事業。如是所作，周遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其眉間白毫相中，出無數百千億帝釋，皆於境界而得自在，摩尼寶珠繫其頂上，光照一切諸天宮殿，震動一切須彌山王，覺悟一切諸天大眾；歎福德力，說智慧力，生其樂力，持其志力，淨其念力，堅其所發菩提心力，讚樂見佛；令除世欲，讚樂聞法；令厭世境，讚樂觀智；令絕世染，止脩羅戰，斷煩惱諍，滅怖死心，發降魔願，興立正法須彌山王，成辦眾生一切事業。如是所作，周遍法界。

從其額上，出無數百千億梵天，色相端嚴，世間無比，威儀寂靜，言音美妙，勸佛說法，歎佛功德，令諸菩薩悉皆歡喜，能辦眾生無量事業，普遍一切十方世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其額上，出無數百千億梵天，色相端嚴，世間無比，威儀寂靜，言音美妙，勸佛說法，歎佛功德，令諸菩薩悉皆歡喜，能辦眾生無量事業，普遍一切十方世界。

從其頭上，出無量佛剎微塵數諸菩薩眾，悉以相好莊嚴其身，放無邊光，說種種行。所謂：讚歎布施，令捨慳貪，得眾妙寶莊嚴世界；稱揚讚歎持戒功德，令諸眾生永斷諸惡，住於菩薩大慈悲戒；說一切有悉皆如夢，說諸欲樂無有滋味，令諸眾生離煩惱縛；說忍辱力，令於諸法心得自在；讚金色身，令諸眾生離瞋恚垢，起對治行，絕畜生道；歎精進行，令其遠離世間放逸，皆悉勤修無量妙法；又為讚歎禪波羅蜜，令其一切心得自在；又為演說般若波羅蜜，開示正見，令諸眾生樂自在智拔諸見毒；又為演說隨順世間種種所作，令諸眾生雖離生死，而於諸趣自在受生；又為示現神通變化，說壽命自在，令諸眾生發大誓願；又為演說成就總持力、出生大願力、淨治三昧力、自在受生力；又為演說種種諸智，所謂：普知眾生諸根智、普知一切心行智、普知如來十力智、普知諸佛自在智。如是所作，周遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其頭上，出無量佛剎微塵數諸菩薩眾，悉以相好莊嚴其身，放無邊光，說種種行。所謂：讚歎布施，令捨慳貪，得眾妙寶莊嚴世界；稱揚讚歎持戒功德，令諸眾生永斷諸惡，住於菩薩大慈悲戒；說一切有悉皆如夢，說諸欲樂無有滋味，令諸眾生離煩惱縛；說忍辱力，令於諸法心得自在；讚金色身，令諸眾生離瞋恚垢，起對治行，絕畜生道；歎精進行，令其遠離世間放逸，皆悉勤修無量妙法；又為讚歎禪波羅蜜，令其一切心得自在；又為演說般若波羅蜜，開示正見，令諸眾生樂自在智拔諸見毒；又為演說隨順世間種種所作，令諸眾生雖離生死，而於諸趣自在受生；又為示現神通變化，說壽命自在，令諸眾生發大誓願；又為演說成就總持力、出生大願力、淨治三昧力、自在受生力；又為演說種種諸智，所謂：普知眾生諸根智、普知一切心行智、普知如來十力智、普知諸佛自在智。如是所作，周遍法界。

從其頂上，出無數百千億如來身，其身無等，諸相隨好，清淨莊嚴，威光赫奕如真金山，無量光明普照十方，出妙音聲充滿法界，示現無量大神通力，為一切世間普雨法雨。所謂：為坐菩提道場諸菩薩，雨普知平等法雨；為灌頂位諸菩薩，雨入普門法雨；為法王子位諸菩薩，雨普莊嚴法雨；為童子位諸菩薩，雨堅固山法雨；為不退位諸菩薩，雨海藏法雨；為成就正心位諸菩薩，雨普境界法雨；為方便具足位諸菩薩，雨自性門法雨；為生貴位諸菩薩，雨隨順世間法雨；為修行位諸菩薩，雨普悲愍法雨；為新學諸菩薩，雨積集藏法雨；為初發心諸菩薩，雨攝眾生法雨；為信解諸菩薩，雨無盡境界普現前法雨；為色界諸眾生，雨普門法雨；為諸梵天，雨普藏法雨；為諸自在天，雨生力法雨；為諸魔眾，雨心幢法雨；為諸化樂天，雨淨念法雨；為諸兜率天，雨生意法雨；為諸夜摩天，雨歡喜法雨；為諸忉利天，雨疾莊嚴虛空界法雨；為諸夜叉王，雨歡喜法雨；為諸乾闥婆王，雨金剛輪法雨；為諸阿脩羅王，雨大境界法雨；為諸迦樓羅王，雨無邊光明法雨；為諸緊那羅王，雨一切世間殊勝智法雨；為諸人王，雨無樂著法雨；為諸龍王，雨歡喜幢法雨；為諸摩睺羅伽王，雨大休息法雨；為諸地獄眾生，雨正念莊嚴法雨；為諸畜生，雨智慧藏法雨；為閻羅王界眾生，雨無畏法雨；為諸厄難處眾生，雨普安慰法雨。悉令得入賢聖眾會。如是所作，充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其頂上，出無數百千億如來身，其身無等，諸相隨好，清淨莊嚴，威光赫奕如真金山，無量光明普照十方，出妙音聲充滿法界，示現無量大神通力，為一切世間普雨法雨。所謂：為坐菩提道場諸菩薩，雨普知平等法雨；為灌頂位諸菩薩，雨入普門法雨；為法王子位諸菩薩，雨普莊嚴法雨；為童子位諸菩薩，雨堅固山法雨；為不退位諸菩薩，雨海藏法雨；為成就正心位諸菩薩，雨普境界法雨；為方便具足位諸菩薩，雨自性門法雨；為生貴位諸菩薩，雨隨順世間法雨；為修行位諸菩薩，雨普悲愍法雨；為新學諸菩薩，雨積集藏法雨；為初發心諸菩薩，雨攝眾生法雨；為信解諸菩薩，雨無盡境界普現前法雨；為色界諸眾生，雨普門法雨；為諸梵天，雨普藏法雨；為諸自在天，雨生力法雨；為諸魔眾，雨心幢法雨；為諸化樂天，雨淨念法雨；為諸兜率天，雨生意法雨；為諸夜摩天，雨歡喜法雨；為諸忉利天，雨疾莊嚴虛空界法雨；為諸夜叉王，雨歡喜法雨；為諸乾闥婆王，雨金剛輪法雨；為諸阿脩羅王，雨大境界法雨；為諸迦樓羅王，雨無邊光明法雨；為諸緊那羅王，雨一切世間殊勝智法雨；為諸人王，雨無樂著法雨；為諸龍王，雨歡喜幢法雨；為諸摩睺羅伽王，雨大休息法雨；為諸地獄眾生，雨正念莊嚴法雨；為諸畜生，雨智慧藏法雨；為閻羅王界眾生，雨無畏法雨；為諸厄難處眾生，雨普安慰法雨。悉令得入賢聖眾會。如是所作，充滿法界。

海幢比丘又於其身一切毛孔，一一皆出阿僧祇佛剎微塵數光明網，一一光明網具阿僧祇色相、阿僧祇莊嚴、阿僧祇境界、阿僧祇事業，充滿十方一切法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海幢比丘又於其身一切毛孔，一一皆出阿僧祇佛剎微塵數光明網，一一光明網具阿僧祇色相、阿僧祇莊嚴、阿僧祇境界、阿僧祇事業，充滿十方一切法界。

爾時，善財童子一心觀察海幢比丘，深生渴仰，憶念彼三昧解脫，思惟彼不思議菩薩三昧，思惟彼不思議利益眾生方便海，思惟彼不思議無作用普莊嚴門，思惟彼莊嚴法界清淨智，思惟彼受佛加持智，思惟彼出生菩薩自在力，思惟彼堅固菩薩大願力，思惟彼增廣菩薩諸行力。如是住立，思惟觀察，經一日一夜，乃至經於七日七夜、半月、一月，乃至六月，復經六日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心觀察海幢比丘，深生渴仰，憶念彼三昧解脫，思惟彼不思議菩薩三昧，思惟彼不思議利益眾生方便海，思惟彼不思議無作用普莊嚴門，思惟彼莊嚴法界清淨智，思惟彼受佛加持智，思惟彼出生菩薩自在力，思惟彼堅固菩薩大願力，思惟彼增廣菩薩諸行力。如是住立，思惟觀察，經一日一夜，乃至經於七日七夜、半月、一月，乃至六月，復經六日。

過此已後，海幢比丘從三昧出。善財童子讚言：「聖者！希有奇特！如此三昧最為甚深，如此三昧最為廣大，如此三昧境界無量，如此三昧神力難思，如此三昧光明無等，如此三昧莊嚴無數，如此三昧威力難制，如此三昧境界平等，如此三昧普照十方，如此三昧利益無限，以能除滅一切眾生無量苦故。所謂：能令一切眾生離貧苦故，出地獄故，免畜生故，閉諸難門故，開人、天道故，令人、天眾生喜樂故，令其愛樂禪境界故，能令增長有為樂故，能為顯示出有樂故，能為引發菩提心故，能使增長福智行故，能令增長大悲心故，能令生起大願力故，能令明了菩薩道故，能使莊嚴究竟智故，能令趣入大乘境故，能令照了普賢行故，能令證得諸菩薩地智光明故，能令成就一切菩薩諸願行故，能令安住一切智智境界中故。聖者！此三昧者，名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過此已後，海幢比丘從三昧出。善財童子讚言：「聖者！希有奇特！如此三昧最為甚深，如此三昧最為廣大，如此三昧境界無量，如此三昧神力難思，如此三昧光明無等，如此三昧莊嚴無數，如此三昧威力難制，如此三昧境界平等，如此三昧普照十方，如此三昧利益無限，以能除滅一切眾生無量苦故。所謂：能令一切眾生離貧苦故，出地獄故，免畜生故，閉諸難門故，開人、天道故，令人、天眾生喜樂故，令其愛樂禪境界故，能令增長有為樂故，能為顯示出有樂故，能為引發菩提心故，能使增長福智行故，能令增長大悲心故，能令生起大願力故，能令明了菩薩道故，能使莊嚴究竟智故，能令趣入大乘境故，能令照了普賢行故，能令證得諸菩薩地智光明故，能令成就一切菩薩諸願行故，能令安住一切智智境界中故。聖者！此三昧者，名為何等？」

海幢比丘言：「善男子！此三昧名：普眼捨得，又名：般若波羅蜜境界清淨光明，又名：普莊嚴清淨門。善男子！我以修習般若波羅蜜故，得此普莊嚴清淨三昧等百萬阿僧祇三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海幢比丘言：「善男子！此三昧名：普眼捨得，又名：般若波羅蜜境界清淨光明，又名：普莊嚴清淨門。善男子！我以修習般若波羅蜜故，得此普莊嚴清淨三昧等百萬阿僧祇三昧。」

善財童子言：「聖者！此三昧境界究竟唯如是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子言：「聖者！此三昧境界究竟唯如是耶？」

海幢言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海幢言：

「善男子！入此三昧時，了知一切世界，無所障礙；往詣一切世界，無所障礙；超過一切世界，無所障礙；莊嚴一切世界，無所障礙；修治一切世界，無所障礙；嚴淨一切世界，無所障礙；見一切佛，無所障礙；觀一切佛廣大威德，無所障礙；知一切佛自在神力，無所障礙；證一切佛諸廣大力，無所障礙；入一切佛諸功德海，無所障礙；受一切佛無量妙法，無所障礙；入一切佛法中修習妙行，無所障礙；證一切佛轉法輪平等智，無所障礙；入一切諸佛眾會道場海，無所障礙；觀十方佛法，無所障礙；大悲攝受十方眾生，無所障礙；常起大慈充滿十方，無所障礙；見十方佛心無厭足，無所障礙；入一切眾生海，無所障礙；知一切眾生根海，無所障礙；知一切眾生諸根差別智，無所障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！入此三昧時，了知一切世界，無所障礙；往詣一切世界，無所障礙；超過一切世界，無所障礙；莊嚴一切世界，無所障礙；修治一切世界，無所障礙；嚴淨一切世界，無所障礙；見一切佛，無所障礙；觀一切佛廣大威德，無所障礙；知一切佛自在神力，無所障礙；證一切佛諸廣大力，無所障礙；入一切佛諸功德海，無所障礙；受一切佛無量妙法，無所障礙；入一切佛法中修習妙行，無所障礙；證一切佛轉法輪平等智，無所障礙；入一切諸佛眾會道場海，無所障礙；觀十方佛法，無所障礙；大悲攝受十方眾生，無所障礙；常起大慈充滿十方，無所障礙；見十方佛心無厭足，無所障礙；入一切眾生海，無所障礙；知一切眾生根海，無所障礙；知一切眾生諸根差別智，無所障礙。

「善男子！我唯知此一般若波羅蜜三昧光明。如諸菩薩入智慧海，淨法界境，達一切趣，遍無量剎，總持自在，三昧清淨，神通廣大，辯才無盡，善說諸地，為眾生依；而我何能知其妙行，辨其功德，了其所行，明其境界，究其願力，入其要門，達其所證，說其道分，住其三昧，見其心境，得其所有平等智慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此一般若波羅蜜三昧光明。如諸菩薩入智慧海，淨法界境，達一切趣，遍無量剎，總持自在，三昧清淨，神通廣大，辯才無盡，善說諸地，為眾生依；而我何能知其妙行，辨其功德，了其所行，明其境界，究其願力，入其要門，達其所證，說其道分，住其三昧，見其心境，得其所有平等智慧？

「善男子！從此南行，有一住處，名曰：海潮；彼有園林，名：普莊嚴；於其園中，有優婆夷，名曰：休捨。汝往彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南行，有一住處，名曰：海潮；彼有園林，名：普莊嚴；於其園中，有優婆夷，名曰：休捨。汝往彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子於海幢比丘所，得堅固身，獲妙法財，入深境界，智慧明徹，三昧照耀，住清淨解，見甚深法，其心安住諸清淨門，智慧光明充滿十方，心生歡喜，踊躍無量；五體投地，頂禮其足，遶無量匝，恭敬瞻仰，思惟觀察，諮嗟戀慕，持其名號，想其容止，念其音聲，思其三昧及彼大願所行境界，受其智慧清淨光明；辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子於海幢比丘所，得堅固身，獲妙法財，入深境界，智慧明徹，三昧照耀，住清淨解，見甚深法，其心安住諸清淨門，智慧光明充滿十方，心生歡喜，踊躍無量；五體投地，頂禮其足，遶無量匝，恭敬瞻仰，思惟觀察，諮嗟戀慕，持其名號，想其容止，念其音聲，思其三昧及彼大願所行境界，受其智慧清淨光明；辭退而行。