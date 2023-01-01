大方廣佛華嚴經卷第六十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十二

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之三

爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已，漸次南行，經歷人間，至福城東，住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛曾所止住教化眾生大塔廟處，亦是世尊於往昔時修菩薩行能捨無量難捨之處；是故，此林名稱普聞無量佛剎，此處常為天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人之所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已，漸次南行，經歷人間，至福城東，住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛曾所止住教化眾生大塔廟處，亦是世尊於往昔時修菩薩行能捨無量難捨之處；是故，此林名稱普聞無量佛剎，此處常為天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人之所供養。

時，文殊師利與其眷屬到此處已，即於其處說普照法界修多羅，百萬億那由他修多羅以為眷屬。說此經時，於大海中有無量百千億諸龍而來其所；聞此法已，深厭龍趣，正求佛道，咸捨龍身，生天人中。一萬諸龍，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；復有無量無數眾生，於三乘中各得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，文殊師利與其眷屬到此處已，即於其處說普照法界修多羅，百萬億那由他修多羅以為眷屬。說此經時，於大海中有無量百千億諸龍而來其所；聞此法已，深厭龍趣，正求佛道，咸捨龍身，生天人中。一萬諸龍，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；復有無量無數眾生，於三乘中各得調伏。

時，福城人聞文殊師利童子在莊嚴幢娑羅林中大塔廟處，無量大眾從其城出，來詣其所。時，有優婆塞，名曰：大智，與五百優婆塞眷屬俱，所謂：須達多優婆塞、婆須達多優婆塞、福德光優婆塞、有名稱優婆塞、施名稱優婆塞、月德優婆塞、善慧優婆塞、大慧優婆塞、賢護優婆塞、賢勝優婆塞……如是等五百優婆塞俱，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。復有五百優婆夷，所謂：大慧優婆夷、善光優婆夷、妙身優婆夷、可樂身優婆夷、賢優婆夷、賢德優婆夷、賢光優婆夷、幢光優婆夷、德光優婆夷、善目優婆夷……如是等五百優婆夷，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。復有五百童子，所謂：善財童子、善行童子、善戒童子、善威儀童子、善勇猛童子、善思童子、善慧童子、善覺童子、善眼童子、善臂童子、善光童子……如是等五百童子，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。復有五百童女，所謂：善賢童女、大智居士女童女、賢稱童女、美顏童女、堅慧童女、賢德童女、有德童女、梵授童女、德光童女、善光童女……如是等五百童女，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，福城人聞文殊師利童子在莊嚴幢娑羅林中大塔廟處，無量大眾從其城出，來詣其所。時，有優婆塞，名曰：大智，與五百優婆塞眷屬俱，所謂：須達多優婆塞、婆須達多優婆塞、福德光優婆塞、有名稱優婆塞、施名稱優婆塞、月德優婆塞、善慧優婆塞、大慧優婆塞、賢護優婆塞、賢勝優婆塞……如是等五百優婆塞俱，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。復有五百優婆夷，所謂：大慧優婆夷、善光優婆夷、妙身優婆夷、可樂身優婆夷、賢優婆夷、賢德優婆夷、賢光優婆夷、幢光優婆夷、德光優婆夷、善目優婆夷……如是等五百優婆夷，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。復有五百童子，所謂：善財童子、善行童子、善戒童子、善威儀童子、善勇猛童子、善思童子、善慧童子、善覺童子、善眼童子、善臂童子、善光童子……如是等五百童子，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。復有五百童女，所謂：善賢童女、大智居士女童女、賢稱童女、美顏童女、堅慧童女、賢德童女、有德童女、梵授童女、德光童女、善光童女……如是等五百童女，來詣文殊師利童子所，頂禮其足，右遶三匝，退坐一面。

爾時，文殊師利童子知福城人悉已來集，隨其心樂現自在身，威光赫奕蔽諸大眾；以自在大慈令彼清涼，以自在大悲起說法心，以自在智慧知其心樂，以廣大辯才將為說法。復於是時，觀察善財以何因緣而有其名？知此童子初入胎時，於其宅內自然而出七寶樓閣，其樓閣下有七伏藏，於其藏上，地自開裂，生七寶芽，所謂：金、銀、瑠璃、玻瓈、真珠、硨磲、碼碯。善財童子處胎十月然後誕生，形體肢分端正具足；其七大藏，縱廣高下各滿七肘，從地涌出，光明照耀。復於宅中自然而有五百寶器，種種諸物自然盈滿。所謂：金剛器中盛一切香，於香器中盛種種衣，美玉器中盛滿種種上味飲食，摩尼器中盛滿種種殊異珍寶，金器盛銀，銀器盛金，金銀器中盛滿瑠璃及摩尼寶，玻瓈器中盛滿硨磲，硨磲器中盛滿玻瓈，碼碯器中盛滿真珠，真珠器中盛滿碼碯，火摩尼器中盛滿水摩尼，水摩尼器中盛滿火摩尼……。如是等五百寶器，自然出現。又雨眾寶及諸財物，一切庫藏悉令充滿。以此事故，父母親屬及善相師共呼此兒，名曰：善財。又知此童子，已曾供養過去諸佛，深種善根，信解廣大，常樂親近諸善知識，身、語、意業皆無過失，淨菩薩道，求一切智，成佛法器，其心清淨猶如虛空，迴向菩提無所障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子知福城人悉已來集，隨其心樂現自在身，威光赫奕蔽諸大眾；以自在大慈令彼清涼，以自在大悲起說法心，以自在智慧知其心樂，以廣大辯才將為說法。復於是時，觀察善財以何因緣而有其名？知此童子初入胎時，於其宅內自然而出七寶樓閣，其樓閣下有七伏藏，於其藏上，地自開裂，生七寶芽，所謂：金、銀、瑠璃、玻瓈、真珠、硨磲、碼碯。善財童子處胎十月然後誕生，形體肢分端正具足；其七大藏，縱廣高下各滿七肘，從地涌出，光明照耀。復於宅中自然而有五百寶器，種種諸物自然盈滿。所謂：金剛器中盛一切香，於香器中盛種種衣，美玉器中盛滿種種上味飲食，摩尼器中盛滿種種殊異珍寶，金器盛銀，銀器盛金，金銀器中盛滿瑠璃及摩尼寶，玻瓈器中盛滿硨磲，硨磲器中盛滿玻瓈，碼碯器中盛滿真珠，真珠器中盛滿碼碯，火摩尼器中盛滿水摩尼，水摩尼器中盛滿火摩尼……。如是等五百寶器，自然出現。又雨眾寶及諸財物，一切庫藏悉令充滿。以此事故，父母親屬及善相師共呼此兒，名曰：善財。又知此童子，已曾供養過去諸佛，深種善根，信解廣大，常樂親近諸善知識，身、語、意業皆無過失，淨菩薩道，求一切智，成佛法器，其心清淨猶如虛空，迴向菩提無所障礙。

爾時，文殊師利菩薩如是觀察善財童子已，安慰開諭，而為演說一切佛法。所謂：說一切佛積集法，說一切佛相續法，說一切佛次第法，說一切佛眾會清淨法，說一切佛法輪化導法，說一切佛色身相好法，說一切佛法身成就法，說一切佛言辭辯才法，說一切佛光明照耀法，說一切佛平等無二法。爾時，文殊師利童子為善財童子及諸大眾說此法已，慇懃勸諭，增長勢力，令其歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，又令憶念過去善根；作是事已，即於其處，復為眾生隨宜說法，然後而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩如是觀察善財童子已，安慰開諭，而為演說一切佛法。所謂：說一切佛積集法，說一切佛相續法，說一切佛次第法，說一切佛眾會清淨法，說一切佛法輪化導法，說一切佛色身相好法，說一切佛法身成就法，說一切佛言辭辯才法，說一切佛光明照耀法，說一切佛平等無二法。爾時，文殊師利童子為善財童子及諸大眾說此法已，慇懃勸諭，增長勢力，令其歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，又令憶念過去善根；作是事已，即於其處，復為眾生隨宜說法，然後而去。

爾時，善財童子從文殊師利所聞佛如是種種功德，一心勤求阿耨多羅三藐三菩提，隨文殊師利而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子從文殊師利所聞佛如是種種功德，一心勤求阿耨多羅三藐三菩提，隨文殊師利而說頌曰：

「三有為城廓， 憍慢為垣牆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三有為城廓， 憍慢為垣牆，

諸趣為門戶， 愛水為池塹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸趣為門戶， 愛水為池塹。

愚癡闇所覆， 貪恚火熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡闇所覆， 貪恚火熾然，

魔王作君主， 童蒙依止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王作君主， 童蒙依止住。

貪愛為徽纆， 諂誑為轡勒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛為徽纆， 諂誑為轡勒，

疑惑蔽其眼， 趣入諸邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑惑蔽其眼， 趣入諸邪道。

慳嫉憍盈故， 入於三惡處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳嫉憍盈故， 入於三惡處，

或墮諸趣中， 生老病死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或墮諸趣中， 生老病死苦。

妙智清淨日， 大悲圓滿輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙智清淨日， 大悲圓滿輪，

能竭煩惱海， 願賜少觀察！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭煩惱海， 願賜少觀察！

妙智清淨月， 大慈無垢輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙智清淨月， 大慈無垢輪，

一切悉施安， 願垂照察我！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉施安， 願垂照察我！

一切法界王， 法寶為先導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界王， 法寶為先導，

遊空無所礙， 願垂教敕我！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊空無所礙， 願垂教敕我！

福智大商主， 勇猛求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智大商主， 勇猛求菩提，

普利諸群生， 願垂守護我！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普利諸群生， 願垂守護我！

身被忍辱甲， 手提智慧劍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身被忍辱甲， 手提智慧劍，

自在降魔軍， 願垂拔濟我！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在降魔軍， 願垂拔濟我！

住法須彌頂， 定女常恭侍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住法須彌頂， 定女常恭侍，

滅惑阿脩羅， 帝釋願觀我！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅惑阿脩羅， 帝釋願觀我！

三有凡愚宅， 惑業地趣因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有凡愚宅， 惑業地趣因；

仁者悉調伏， 如燈示我道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者悉調伏， 如燈示我道！

捨離諸惡趣， 清淨諸善道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離諸惡趣， 清淨諸善道；

超諸世間者， 示我解脫門！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超諸世間者， 示我解脫門！

世間顛倒執， 常樂我淨想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間顛倒執， 常樂我淨想；

智眼悉能離， 開我解脫門！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智眼悉能離， 開我解脫門！

善知邪正道， 分別心無怯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知邪正道， 分別心無怯；

一切決了人， 示我菩提路！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切決了人， 示我菩提路！

住佛正見地， 長佛功德樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住佛正見地， 長佛功德樹，

雨佛妙法華， 示我菩提道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨佛妙法華， 示我菩提道！

去來現在佛， 處處悉周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在佛， 處處悉周遍，

如日出世間， 為我說其道！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日出世間， 為我說其道！

善知一切業， 深達諸乘行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知一切業， 深達諸乘行；

智慧決定人， 示我摩訶衍！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧決定人， 示我摩訶衍！

願輪大悲轂， 信軸堅忍鎋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願輪大悲轂， 信軸堅忍鎋，

功德寶莊校， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德寶莊校， 令我載此乘！

總持廣大箱， 慈愍莊嚴蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持廣大箱， 慈愍莊嚴蓋，

辯才鈴震響， 使我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才鈴震響， 使我載此乘！

梵行為茵蓐， 三昧為采女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行為茵蓐， 三昧為采女，

法鼓震妙音， 願與我此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法鼓震妙音， 願與我此乘！

四攝無盡藏， 功德莊嚴寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝無盡藏， 功德莊嚴寶，

慚愧為羈鞅， 願與我此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧為羈鞅， 願與我此乘！

常轉布施輪， 恒塗淨戒香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常轉布施輪， 恒塗淨戒香，

忍辱牢莊嚴， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱牢莊嚴， 令我載此乘！

禪定三昧箱， 智慧方便軛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定三昧箱， 智慧方便軛，

調伏不退轉， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏不退轉， 令我載此乘！

大願清淨輪， 總持堅固力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願清淨輪， 總持堅固力，

智慧所成就， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧所成就， 令我載此乘！

普行為周校， 悲心作徐轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普行為周校， 悲心作徐轉，

所向皆無怯， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所向皆無怯， 令我載此乘！

堅固如金剛， 善巧如幻化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固如金剛， 善巧如幻化，

一切無障礙， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無障礙， 令我載此乘！

廣大極清淨， 普與眾生樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大極清淨， 普與眾生樂，

虛空法界等， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空法界等， 令我載此乘！

淨諸業惑輪， 斷諸流轉苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨諸業惑輪， 斷諸流轉苦，

摧魔及外道， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧魔及外道， 令我載此乘！

智慧滿十方， 莊嚴遍法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧滿十方， 莊嚴遍法界，

普洽眾生類， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普洽眾生類， 令我載此乘！

清淨如虛空， 愛見悉除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨如虛空， 愛見悉除滅，

利益一切眾， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益一切眾， 令我載此乘！

願力速疾行， 定心安隱住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力速疾行， 定心安隱住，

普運諸含識， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普運諸含識， 令我載此乘！

如地不傾動， 如水普饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地不傾動， 如水普饒益，

如是運眾生， 令我載此乘！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是運眾生， 令我載此乘！

四攝圓滿輪， 總持清淨光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝圓滿輪， 總持清淨光；

如是智慧日， 願示我令見！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智慧日， 願示我令見！

已入法王城， 已著智王冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已入法王城， 已著智王冠，

已繫妙法繒， 願能慈顧我！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已繫妙法繒， 願能慈顧我！」

爾時，文殊師利菩薩如象王迴，觀善財童子，作如是言：「善哉善哉！善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心，復欲親近諸善知識，問菩薩行，修菩薩道。善男子！親近供養諸善知識，是具一切智最初因緣，是故於此勿生疲厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩如象王迴，觀善財童子，作如是言：「善哉善哉！善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心，復欲親近諸善知識，問菩薩行，修菩薩道。善男子！親近供養諸善知識，是具一切智最初因緣，是故於此勿生疲厭。」

善財白言：「唯願聖者廣為我說，菩薩應云何學菩薩行？應云何修菩薩行？應云何趣菩薩行？應云何行菩薩行？應云何淨菩薩行？應云何入菩薩行？應云何成就菩薩行？應云何隨順菩薩行？應云何憶念菩薩行？應云何增廣菩薩行？應云何令普賢行速得圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯願聖者廣為我說，菩薩應云何學菩薩行？應云何修菩薩行？應云何趣菩薩行？應云何行菩薩行？應云何淨菩薩行？應云何入菩薩行？應云何成就菩薩行？應云何隨順菩薩行？應云何憶念菩薩行？應云何增廣菩薩行？應云何令普賢行速得圓滿？」

爾時，文殊師利菩薩為善財童子而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩為善財童子而說頌言：

「善哉功德藏， 能來至我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉功德藏， 能來至我所，

發起大悲心， 勤求無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起大悲心， 勤求無上覺。

已發廣大願， 除滅眾生苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已發廣大願， 除滅眾生苦，

普為諸世間， 修行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為諸世間， 修行菩薩行。

若有諸菩薩， 不厭生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸菩薩， 不厭生死苦，

則具普賢道， 一切無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則具普賢道， 一切無能壞。

福光福威力， 福處福淨海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福光福威力， 福處福淨海；

汝為諸眾生， 願修普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝為諸眾生， 願修普賢行。

汝見無邊際， 十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見無邊際， 十方一切佛，

皆悉聽聞法， 受持不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉聽聞法， 受持不忘失。

汝於十方界， 普見無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於十方界， 普見無量佛，

成就諸願海， 具足菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸願海， 具足菩薩行。

若入方便海， 安住佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入方便海， 安住佛菩提，

能隨導師學， 當成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能隨導師學， 當成一切智。

汝遍一切剎， 微塵等諸劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝遍一切剎， 微塵等諸劫，

修行普賢行， 成就菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行普賢行， 成就菩提道。

汝於無量剎， 無邊諸劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於無量剎， 無邊諸劫海，

修行普賢行， 成滿諸大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行普賢行， 成滿諸大願。

此無量眾生， 聞汝願歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無量眾生， 聞汝願歡喜，

皆發菩提意， 願學普賢乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆發菩提意， 願學普賢乘。」

爾時，文殊師利菩薩說此頌已，告善財童子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩說此頌已，告善財童子言：

「善哉善哉！善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行。善男子！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是事為難；能發心已，求菩薩行，倍更為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心，求菩薩行。善男子！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是事為難；能發心已，求菩薩行，倍更為難。

「善男子！若欲成就一切智智，應決定求真善知識。善男子！求善知識勿生疲懈，見善知識勿生厭足，於善知識所有教誨皆應隨順，於善知識善巧方便勿見過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若欲成就一切智智，應決定求真善知識。善男子！求善知識勿生疲懈，見善知識勿生厭足，於善知識所有教誨皆應隨順，於善知識善巧方便勿見過失。

「善男子！於此南方有一國土，名為：勝樂；其國有山，名曰：妙峯；於彼山中，有一比丘，名曰：德雲。汝可往問：菩薩云何學菩薩行？菩薩云何修菩薩行？乃至菩薩云何於普賢行疾得圓滿？德雲比丘當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於此南方有一國土，名為：勝樂；其國有山，名曰：妙峯；於彼山中，有一比丘，名曰：德雲。汝可往問：菩薩云何學菩薩行？菩薩云何修菩薩行？乃至菩薩云何於普賢行疾得圓滿？德雲比丘當為汝說。」

爾時，善財童子聞是語已，歡喜踊躍，頭頂禮足，遶無數匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子聞是語已，歡喜踊躍，頭頂禮足，遶無數匝，慇懃瞻仰，悲泣流淚。

辭退南行，向勝樂國，登妙峯山，於其山上東、西、南、北、四維、上、下觀察求覓，渴仰欲見德雲比丘。經于七日，見彼比丘在別山上徐步經行。見已往詣，頂禮其足，右遶三匝，於前而住，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩行？乃至應云何於普賢行疾得圓滿？我聞聖者善能誘誨，唯願垂慈，為我宣說：云何菩薩而得成就阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辭退南行，向勝樂國，登妙峯山，於其山上東、西、南、北、四維、上、下觀察求覓，渴仰欲見德雲比丘。經于七日，見彼比丘在別山上徐步經行。見已往詣，頂禮其足，右遶三匝，於前而住，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩行？乃至應云何於普賢行疾得圓滿？我聞聖者善能誘誨，唯願垂慈，為我宣說：云何菩薩而得成就阿耨多羅三藐三菩提？」

時，德雲比丘告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，德雲比丘告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，復能請問諸菩薩行。如是之事，難中之難。所謂：求菩薩行，求菩薩境界，求菩薩出離道，求菩薩清淨道，求菩薩清淨廣大心，求菩薩成就神通，求菩薩示現解脫門，求菩薩示現世間所作業，求菩薩隨順眾生心，求菩薩生死涅槃門，求菩薩觀察有為、無為心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，復能請問諸菩薩行。如是之事，難中之難。所謂：求菩薩行，求菩薩境界，求菩薩出離道，求菩薩清淨道，求菩薩清淨廣大心，求菩薩成就神通，求菩薩示現解脫門，求菩薩示現世間所作業，求菩薩隨順眾生心，求菩薩生死涅槃門，求菩薩觀察有為、無為心無所著。

「善男子！我得自在決定解力，信眼清淨，智光照曜，普觀境界，離一切障，善巧觀察，普眼明徹，具清淨行，往詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛，常念一切諸佛如來，總持一切諸佛正法，常見一切十方諸佛。所謂：見於東方一佛、二佛、十佛、百佛、千佛、百千佛、億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、那由他億佛、百那由他億佛、千那由他億佛、百千那由他億佛，乃至見無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說佛，乃至見閻浮提微塵數佛、四天下微塵數佛、千世界微塵數佛、二千世界微塵數佛、三千世界微塵數佛、佛剎微塵數佛，乃至不可說不可說佛剎微塵數佛；如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。一一方中所有諸佛，種種色相、種種形貌、種種神通、種種遊戲、種種眾會莊嚴道場、種種光明無邊照耀、種種國土、種種壽命，隨諸眾生種種心樂，示現種種成正覺門，於大眾中而師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得自在決定解力，信眼清淨，智光照曜，普觀境界，離一切障，善巧觀察，普眼明徹，具清淨行，往詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛，常念一切諸佛如來，總持一切諸佛正法，常見一切十方諸佛。所謂：見於東方一佛、二佛、十佛、百佛、千佛、百千佛、億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、那由他億佛、百那由他億佛、千那由他億佛、百千那由他億佛，乃至見無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說佛，乃至見閻浮提微塵數佛、四天下微塵數佛、千世界微塵數佛、二千世界微塵數佛、三千世界微塵數佛、佛剎微塵數佛，乃至不可說不可說佛剎微塵數佛；如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。一一方中所有諸佛，種種色相、種種形貌、種種神通、種種遊戲、種種眾會莊嚴道場、種種光明無邊照耀、種種國土、種種壽命，隨諸眾生種種心樂，示現種種成正覺門，於大眾中而師子吼。

「善男子！我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門，豈能了知諸大菩薩無邊智慧清淨行門？所謂：智光普照念佛門，常見一切諸佛國土種種宮殿悉嚴淨故；令一切眾生念佛門，隨諸眾生心之所樂，皆令見佛得清淨故；令安住力念佛門，令入如來十力中故；令安住法念佛門，見無量佛，聽聞法故；照耀諸方念佛門，悉見一切諸世界中等無差別諸佛海故；入不可見處念佛門，悉見一切微細境中諸佛自在神通事故；住於諸劫念佛門，一切劫中常見如來諸所施為無暫捨故；住一切時念佛門，於一切時常見如來，親近同住不捨離故；住一切剎念佛門，一切國土咸見佛身超過一切無與等故；住一切世念佛門，隨於自心之所欲樂普見三世諸如來故；住一切境念佛門，普於一切諸境界中見諸如來次第現故；住寂滅念佛門，於一念中見一切剎一切諸佛示涅槃故；住遠離念佛門，於一日中見一切佛從其所住而出去故；住廣大念佛門，心常觀察一一佛身充遍一切諸法界故；住微細念佛門，於一毛端有不可說如來出現，悉至其所而承事故；住莊嚴念佛門，於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故；住能事念佛門，見一切佛出現世間放智慧光轉法輪故；住自在心念佛門，知隨自心所有欲樂，一切諸佛現其像故；住自業念佛門，知隨眾生所積集業，現其影像令覺悟故；住神變念佛門，見佛所坐廣大蓮華周遍法界而開敷故；住虛空念佛門，觀察如來所有身雲莊嚴法界、虛空界故。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門，豈能了知諸大菩薩無邊智慧清淨行門？所謂：智光普照念佛門，常見一切諸佛國土種種宮殿悉嚴淨故；令一切眾生念佛門，隨諸眾生心之所樂，皆令見佛得清淨故；令安住力念佛門，令入如來十力中故；令安住法念佛門，見無量佛，聽聞法故；照耀諸方念佛門，悉見一切諸世界中等無差別諸佛海故；入不可見處念佛門，悉見一切微細境中諸佛自在神通事故；住於諸劫念佛門，一切劫中常見如來諸所施為無暫捨故；住一切時念佛門，於一切時常見如來，親近同住不捨離故；住一切剎念佛門，一切國土咸見佛身超過一切無與等故；住一切世念佛門，隨於自心之所欲樂普見三世諸如來故；住一切境念佛門，普於一切諸境界中見諸如來次第現故；住寂滅念佛門，於一念中見一切剎一切諸佛示涅槃故；住遠離念佛門，於一日中見一切佛從其所住而出去故；住廣大念佛門，心常觀察一一佛身充遍一切諸法界故；住微細念佛門，於一毛端有不可說如來出現，悉至其所而承事故；住莊嚴念佛門，於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故；住能事念佛門，見一切佛出現世間放智慧光轉法輪故；住自在心念佛門，知隨自心所有欲樂，一切諸佛現其像故；住自業念佛門，知隨眾生所積集業，現其影像令覺悟故；住神變念佛門，見佛所坐廣大蓮華周遍法界而開敷故；住虛空念佛門，觀察如來所有身雲莊嚴法界、虛空界故。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！南方有國，名曰：海門；彼有比丘，名為：海雲。汝往彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？海雲比丘能分別說發起廣大善根因緣。善男子！海雲比丘當令汝入廣大助道位，當令汝生廣大善根力，當為汝說發菩提心因，當令汝生廣大乘光明，當令汝修廣大波羅蜜，當令汝入廣大諸行海，當令汝滿廣大誓願輪，當令汝淨廣大莊嚴門，當令汝生廣大慈悲力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！南方有國，名曰：海門；彼有比丘，名為：海雲。汝往彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？海雲比丘能分別說發起廣大善根因緣。善男子！海雲比丘當令汝入廣大助道位，當令汝生廣大善根力，當為汝說發菩提心因，當令汝生廣大乘光明，當令汝修廣大波羅蜜，當令汝入廣大諸行海，當令汝滿廣大誓願輪，當令汝淨廣大莊嚴門，當令汝生廣大慈悲力。」

時，善財童子禮德雲比丘足，右遶觀察，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮德雲比丘足，右遶觀察，辭退而去。

爾時，善財童子一心思惟善知識教，正念觀察智慧光明門，正念觀察菩薩解脫門，正念觀察菩薩三昧門，正念觀察菩薩大海門，正念觀察諸佛現前門，正念觀察諸佛方所門，正念觀察諸佛軌則門，正念觀察諸佛等虛空界門，正念觀察諸佛出現次第門，正念觀察諸佛所入方便門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心思惟善知識教，正念觀察智慧光明門，正念觀察菩薩解脫門，正念觀察菩薩三昧門，正念觀察菩薩大海門，正念觀察諸佛現前門，正念觀察諸佛方所門，正念觀察諸佛軌則門，正念觀察諸佛等虛空界門，正念觀察諸佛出現次第門，正念觀察諸佛所入方便門。

漸次南行，至海門國，向海雲比丘所頂禮其足，右遶畢已，於前合掌，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲入一切無上智海，而未知菩薩云何能捨世俗家，生如來家？云何能度生死海，入佛智海？云何能離凡夫地，入如來地？云何能斷生死流，入菩薩行流？云何能破生死輪，成菩薩願輪？云何能滅魔境界，顯佛境界？云何能竭愛欲海，長大悲海？云何能閉眾難惡趣門，開諸天涅槃門？云何能出三界城，入一切智城？云何能棄捨一切玩好之物，悉以饒益一切眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次南行，至海門國，向海雲比丘所頂禮其足，右遶畢已，於前合掌，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲入一切無上智海，而未知菩薩云何能捨世俗家，生如來家？云何能度生死海，入佛智海？云何能離凡夫地，入如來地？云何能斷生死流，入菩薩行流？云何能破生死輪，成菩薩願輪？云何能滅魔境界，顯佛境界？云何能竭愛欲海，長大悲海？云何能閉眾難惡趣門，開諸天涅槃門？云何能出三界城，入一切智城？云何能棄捨一切玩好之物，悉以饒益一切眾生？」

時，海雲比丘告善財言：「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，海雲比丘告善財言：「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」

善財言：「唯！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「唯！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」

海雲言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海雲言：

「善男子！若諸眾生不種善根，則不能發阿耨多羅三藐三菩提心。要得普門善根光明，具真實道三昧智光，出生種種廣大福海，長白淨法無有懈息，事善知識不生疲厭，不顧身命無所藏積，等心如地無有高下，性常慈愍一切眾生，於諸有趣專念不捨，恒樂觀察如來境界；如是，乃能發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸眾生不種善根，則不能發阿耨多羅三藐三菩提心。要得普門善根光明，具真實道三昧智光，出生種種廣大福海，長白淨法無有懈息，事善知識不生疲厭，不顧身命無所藏積，等心如地無有高下，性常慈愍一切眾生，於諸有趣專念不捨，恒樂觀察如來境界；如是，乃能發菩提心。

「發菩提心者。所謂：發大悲心，普救一切眾生故；發大慈心，等祐一切世間故；發安樂心，令一切眾生滅諸苦故；發饒益心，令一切眾生離惡法故；發哀愍心，有怖畏者咸守護故；發無礙心，捨離一切諸障礙故；發廣大心，一切法界咸遍滿故；發無邊心，等虛空界無不往故；發寬博心，悉見一切諸如來故；發清淨心，於三世法智無違故；發智慧心，普入一切智慧海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發菩提心者。所謂：發大悲心，普救一切眾生故；發大慈心，等祐一切世間故；發安樂心，令一切眾生滅諸苦故；發饒益心，令一切眾生離惡法故；發哀愍心，有怖畏者咸守護故；發無礙心，捨離一切諸障礙故；發廣大心，一切法界咸遍滿故；發無邊心，等虛空界無不往故；發寬博心，悉見一切諸如來故；發清淨心，於三世法智無違故；發智慧心，普入一切智慧海故。

「善男子！我住此海門國十有二年，常以大海為其境界。所謂：思惟大海廣大無量，思惟大海甚深難測，思惟大海漸次深廣，思惟大海無量眾寶奇妙莊嚴，思惟大海積無量水，思惟大海水色不同不可思議，思惟大海無量眾生之所住處，思惟大海容受種種大身眾生，思惟大海能受大雲所雨之雨，思惟大海無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我住此海門國十有二年，常以大海為其境界。所謂：思惟大海廣大無量，思惟大海甚深難測，思惟大海漸次深廣，思惟大海無量眾寶奇妙莊嚴，思惟大海積無量水，思惟大海水色不同不可思議，思惟大海無量眾生之所住處，思惟大海容受種種大身眾生，思惟大海能受大雲所雨之雨，思惟大海無增無減。

「善男子！我思惟時，復作是念：『世間之中，頗有廣博過此海不？頗有無量過此海不？頗有甚深過此海不？頗有殊特過此海不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我思惟時，復作是念：『世間之中，頗有廣博過此海不？頗有無量過此海不？頗有甚深過此海不？頗有殊特過此海不？』

「善男子！我作是念時，此海之下，有大蓮華忽然出現，以無能勝因陀羅尼羅寶為莖，吠瑠璃寶為藏，閻浮檀金為葉，沈水為臺，碼碯為鬚，芬敷布濩，彌覆大海。百萬阿脩羅王執持其莖，百萬摩尼寶莊嚴網彌覆其上，百萬龍王雨以香水，百萬迦樓羅王銜諸瓔珞及寶繒帶周匝垂下，百萬羅剎王慈心觀察，百萬夜叉王恭敬禮拜，百萬乾闥婆王種種音樂讚歎供養，百萬天王雨諸天華，天鬘、天香、天燒香、天塗香、天末香、天妙衣服、天幢幡蓋，百萬梵王頭頂禮敬，百萬淨居天合掌作禮，百萬轉輪王各以七寶莊嚴供養，百萬海神俱時出現恭敬頂禮，百萬味光摩尼寶光明普照，百萬淨福摩尼寶以為莊嚴，百萬普光摩尼寶為清淨藏，百萬殊勝摩尼寶其光赫奕，百萬妙藏摩尼寶光照無邊，百萬閻浮幢摩尼寶次第行列，百萬金剛師子摩尼寶不可破壞清淨莊嚴，百萬日藏摩尼寶廣大清淨，百萬可樂摩尼寶具種種色，百萬如意摩尼寶莊嚴無盡光明照耀。此大蓮華，如來出世善根所起，一切菩薩皆生信樂，十方世界無不現前，從如幻法生、如夢法生、清淨業生，無諍法門之所莊嚴，入無為印，住無礙門，充滿十方一切國土，隨順諸佛甚深境界，於無數百千劫歎其功德不可得盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我作是念時，此海之下，有大蓮華忽然出現，以無能勝因陀羅尼羅寶為莖，吠瑠璃寶為藏，閻浮檀金為葉，沈水為臺，碼碯為鬚，芬敷布濩，彌覆大海。百萬阿脩羅王執持其莖，百萬摩尼寶莊嚴網彌覆其上，百萬龍王雨以香水，百萬迦樓羅王銜諸瓔珞及寶繒帶周匝垂下，百萬羅剎王慈心觀察，百萬夜叉王恭敬禮拜，百萬乾闥婆王種種音樂讚歎供養，百萬天王雨諸天華，天鬘、天香、天燒香、天塗香、天末香、天妙衣服、天幢幡蓋，百萬梵王頭頂禮敬，百萬淨居天合掌作禮，百萬轉輪王各以七寶莊嚴供養，百萬海神俱時出現恭敬頂禮，百萬味光摩尼寶光明普照，百萬淨福摩尼寶以為莊嚴，百萬普光摩尼寶為清淨藏，百萬殊勝摩尼寶其光赫奕，百萬妙藏摩尼寶光照無邊，百萬閻浮幢摩尼寶次第行列，百萬金剛師子摩尼寶不可破壞清淨莊嚴，百萬日藏摩尼寶廣大清淨，百萬可樂摩尼寶具種種色，百萬如意摩尼寶莊嚴無盡光明照耀。此大蓮華，如來出世善根所起，一切菩薩皆生信樂，十方世界無不現前，從如幻法生、如夢法生、清淨業生，無諍法門之所莊嚴，入無為印，住無礙門，充滿十方一切國土，隨順諸佛甚深境界，於無數百千劫歎其功德不可得盡。

「我時見彼蓮華之上，有一如來結跏趺坐，其身從此上至有頂。寶蓮華座不可思議，道場眾會不可思議，諸相成就不可思議，隨好圓滿不可思議，神通變化不可思議，色相清淨不可思議，無見頂相不可思議，廣長舌相不可思議，善巧言說不可思議，圓滿音聲不可思議，無邊際力不可思議，清淨無畏不可思議，廣大辯才不可思議。又念彼佛往修諸行不可思議，自在成道不可思議，妙音演法不可思議，普門示現種種莊嚴不可思議，隨其左右見各差別不可思議，一切利益皆令圓滿不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我時見彼蓮華之上，有一如來結跏趺坐，其身從此上至有頂。寶蓮華座不可思議，道場眾會不可思議，諸相成就不可思議，隨好圓滿不可思議，神通變化不可思議，色相清淨不可思議，無見頂相不可思議，廣長舌相不可思議，善巧言說不可思議，圓滿音聲不可思議，無邊際力不可思議，清淨無畏不可思議，廣大辯才不可思議。又念彼佛往修諸行不可思議，自在成道不可思議，妙音演法不可思議，普門示現種種莊嚴不可思議，隨其左右見各差別不可思議，一切利益皆令圓滿不可思議。

「時，此如來即伸右手而摩我頂，為我演說普眼法門，開示一切如來境界，顯發一切菩薩諸行，闡明一切諸佛妙法，一切法輪悉入其中，能淨一切諸佛國土，能摧一切異道邪論，能滅一切諸魔軍眾，能令眾生皆生歡喜，能照一切眾生心行，能了一切眾生諸根，隨眾生心悉令開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，此如來即伸右手而摩我頂，為我演說普眼法門，開示一切如來境界，顯發一切菩薩諸行，闡明一切諸佛妙法，一切法輪悉入其中，能淨一切諸佛國土，能摧一切異道邪論，能滅一切諸魔軍眾，能令眾生皆生歡喜，能照一切眾生心行，能了一切眾生諸根，隨眾生心悉令開悟。

「我從於彼如來之所聞此法門，受持讀誦，憶念觀察。假使有人，以大海量墨，須彌聚筆，書寫於此普眼法門，一品中一門，一門中一法，一法中一義，一義中一句，不得少分，何況能盡！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我從於彼如來之所聞此法門，受持讀誦，憶念觀察。假使有人，以大海量墨，須彌聚筆，書寫於此普眼法門，一品中一門，一門中一法，一法中一義，一義中一句，不得少分，何況能盡！

「善男子！我於彼佛所千二百歲，受持如是普眼法門，於日日中，以聞持陀羅尼光明，領受無數品；以寂靜門陀羅尼光明，趣入無數品；以無邊旋陀羅尼光明，普入無數品；以隨地觀察陀羅尼光明，分別無數品；以威力陀羅尼光明，普攝無數品；以蓮華莊嚴陀羅尼光明，引發無數品；以清淨言音陀羅尼光明，開演無數品；以虛空藏陀羅尼光明，顯示無數品；以光聚陀羅尼光明，增廣無數品；以海藏陀羅尼光明，辨析無數品。若有眾生從十方來，若天、若天王，若龍、若龍王，若夜叉、若夜叉王，若乾闥婆、若乾闥婆王，若阿脩羅、若阿脩羅王，若迦樓羅、若迦樓羅王，若緊那羅、若緊那羅王，若摩睺羅伽、若摩睺羅伽王，若人、若人王，若梵、若梵王，如是一切來至我所，我悉為其開示解釋、稱揚讚歎，咸令愛樂、趣入、安住此諸佛菩薩行光明普眼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於彼佛所千二百歲，受持如是普眼法門，於日日中，以聞持陀羅尼光明，領受無數品；以寂靜門陀羅尼光明，趣入無數品；以無邊旋陀羅尼光明，普入無數品；以隨地觀察陀羅尼光明，分別無數品；以威力陀羅尼光明，普攝無數品；以蓮華莊嚴陀羅尼光明，引發無數品；以清淨言音陀羅尼光明，開演無數品；以虛空藏陀羅尼光明，顯示無數品；以光聚陀羅尼光明，增廣無數品；以海藏陀羅尼光明，辨析無數品。若有眾生從十方來，若天、若天王，若龍、若龍王，若夜叉、若夜叉王，若乾闥婆、若乾闥婆王，若阿脩羅、若阿脩羅王，若迦樓羅、若迦樓羅王，若緊那羅、若緊那羅王，若摩睺羅伽、若摩睺羅伽王，若人、若人王，若梵、若梵王，如是一切來至我所，我悉為其開示解釋、稱揚讚歎，咸令愛樂、趣入、安住此諸佛菩薩行光明普眼法門。

「善男子！我唯知此普眼法門。如諸菩薩摩訶薩深入一切菩薩行海，隨其願力而修行故；入大願海，於無量劫住世間故；入一切眾生海，隨其心樂廣利益故；入一切眾生心海，出生十力無礙智光故；入一切眾生根海，應時教化悉令調伏故；入一切剎海，成滿本願嚴淨佛剎故；入一切佛海，願常供養諸如來故；入一切法海，能以智慧咸悟入故；入一切功德海，一一修行令具足故；入一切眾生言辭海，於一切剎轉正法輪故。而我云何能知能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此普眼法門。如諸菩薩摩訶薩深入一切菩薩行海，隨其願力而修行故；入大願海，於無量劫住世間故；入一切眾生海，隨其心樂廣利益故；入一切眾生心海，出生十力無礙智光故；入一切眾生根海，應時教化悉令調伏故；入一切剎海，成滿本願嚴淨佛剎故；入一切佛海，願常供養諸如來故；入一切法海，能以智慧咸悟入故；入一切功德海，一一修行令具足故；入一切眾生言辭海，於一切剎轉正法輪故。而我云何能知能說彼功德行？

「善男子！從此南行六十由旬，楞伽道邊有一聚落，名為：海岸；彼有比丘，名曰：善住。汝詣彼問：菩薩云何淨菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南行六十由旬，楞伽道邊有一聚落，名為：海岸；彼有比丘，名曰：善住。汝詣彼問：菩薩云何淨菩薩行？」

時，善財童子禮海雲足，右遶瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮海雲足，右遶瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子專念善知識教，專念普眼法門，專念佛神力，專持法句雲，專入法海門，專思法差別，深入法漩澓，普入法虛空，淨治法翳障，觀察法寶處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子專念善知識教，專念普眼法門，專念佛神力，專持法句雲，專入法海門，專思法差別，深入法漩澓，普入法虛空，淨治法翳障，觀察法寶處。

漸次南行，至楞伽道海岸聚落，觀察十方，求覓善住。見此比丘於虛空中來往經行，無數諸天恭敬圍遶，散諸天華，作天妓樂，幡幢繒綺悉各無數，遍滿虛空以為供養；諸大龍王，於虛空中興不思議沈水香雲，震雷激電以為供養；緊那羅王奏眾樂音，如法讚美以為供養；摩睺羅伽王以不思議極微細衣，於虛空中周迴布設，心生歡喜，以為供養；阿脩羅王興不思議摩尼寶雲，無量光明種種莊嚴，遍滿虛空以為供養；迦樓羅王作童子形，無量采女之所圍遶，究竟成就無殺害心，於虛空中合掌供養；不思議數諸羅剎王，無量羅剎之所圍遶，其形長大，甚可怖畏，見善住比丘慈心自在，曲躬合掌瞻仰供養；不思議數諸夜叉王，各各悉有自眾圍遶，四面周匝恭敬守護；不思議數諸梵天王，於虛空中曲躬合掌，以人間法稱揚讚歎；不思議數諸淨居天，於虛空中與宮殿俱，恭敬合掌發弘誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次南行，至楞伽道海岸聚落，觀察十方，求覓善住。見此比丘於虛空中來往經行，無數諸天恭敬圍遶，散諸天華，作天妓樂，幡幢繒綺悉各無數，遍滿虛空以為供養；諸大龍王，於虛空中興不思議沈水香雲，震雷激電以為供養；緊那羅王奏眾樂音，如法讚美以為供養；摩睺羅伽王以不思議極微細衣，於虛空中周迴布設，心生歡喜，以為供養；阿脩羅王興不思議摩尼寶雲，無量光明種種莊嚴，遍滿虛空以為供養；迦樓羅王作童子形，無量采女之所圍遶，究竟成就無殺害心，於虛空中合掌供養；不思議數諸羅剎王，無量羅剎之所圍遶，其形長大，甚可怖畏，見善住比丘慈心自在，曲躬合掌瞻仰供養；不思議數諸夜叉王，各各悉有自眾圍遶，四面周匝恭敬守護；不思議數諸梵天王，於虛空中曲躬合掌，以人間法稱揚讚歎；不思議數諸淨居天，於虛空中與宮殿俱，恭敬合掌發弘誓願。

時，善財童子見是事已，心生歡喜，合掌敬禮，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何修行佛法？云何積集佛法？云何備具佛法？云何熏習佛法？云何增長佛法？云何總攝佛法？云何究竟佛法？云何淨治佛法？云何深淨佛法？云何通達佛法？我聞聖者善能誘誨，唯願慈哀，為我宣說：菩薩云何不捨見佛，常於其所精勤修習？菩薩云何不捨菩薩，與諸菩薩同一善根？菩薩云何不捨佛法，悉以智慧而得明證？菩薩云何不捨大願，能普利益一切眾生？菩薩云何不捨眾行，住一切劫心無疲厭？菩薩云何不捨佛剎，普能嚴淨一切世界？菩薩云何不捨佛力，悉能知見如來自在？菩薩云何不捨有為亦復不住，普於一切諸有趣中猶如變化，示受生死，修菩薩行？菩薩云何不捨聞法，悉能領受諸佛正教？菩薩云何不捨智光，普入三世智所行處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子見是事已，心生歡喜，合掌敬禮，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何修行佛法？云何積集佛法？云何備具佛法？云何熏習佛法？云何增長佛法？云何總攝佛法？云何究竟佛法？云何淨治佛法？云何深淨佛法？云何通達佛法？我聞聖者善能誘誨，唯願慈哀，為我宣說：菩薩云何不捨見佛，常於其所精勤修習？菩薩云何不捨菩薩，與諸菩薩同一善根？菩薩云何不捨佛法，悉以智慧而得明證？菩薩云何不捨大願，能普利益一切眾生？菩薩云何不捨眾行，住一切劫心無疲厭？菩薩云何不捨佛剎，普能嚴淨一切世界？菩薩云何不捨佛力，悉能知見如來自在？菩薩云何不捨有為亦復不住，普於一切諸有趣中猶如變化，示受生死，修菩薩行？菩薩云何不捨聞法，悉能領受諸佛正教？菩薩云何不捨智光，普入三世智所行處？」

時，善住比丘告善財言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善住比丘告善財言：

「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復發心求問佛法、一切智法、自然者法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復發心求問佛法、一切智法、自然者法。

「善男子！我已成就菩薩無礙解脫門，若來若去，若行若止，隨順思惟，修習觀察，即時獲得智慧光明，名：究竟無礙。得此智慧光明故，知一切眾生心行無所障礙，知一切眾生沒生無所障礙，知一切眾生宿命無所障礙，知一切眾生未來劫事無所障礙，知一切眾生現在世事無所障礙，知一切眾生言語音聲種種差別無所障礙，決一切眾生所有疑問無所障礙，知一切眾生諸根無所障礙，隨一切眾生應受化時悉能往赴無所障礙，知一切剎那、羅婆、牟呼栗多、日夜時分無所障礙，知三世海流轉次第無所障礙，能以其身遍往十方一切佛剎無所障礙。何以故？得無住無作神通力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已成就菩薩無礙解脫門，若來若去，若行若止，隨順思惟，修習觀察，即時獲得智慧光明，名：究竟無礙。得此智慧光明故，知一切眾生心行無所障礙，知一切眾生沒生無所障礙，知一切眾生宿命無所障礙，知一切眾生未來劫事無所障礙，知一切眾生現在世事無所障礙，知一切眾生言語音聲種種差別無所障礙，決一切眾生所有疑問無所障礙，知一切眾生諸根無所障礙，隨一切眾生應受化時悉能往赴無所障礙，知一切剎那、羅婆、牟呼栗多、日夜時分無所障礙，知三世海流轉次第無所障礙，能以其身遍往十方一切佛剎無所障礙。何以故？得無住無作神通力故。

「善男子！我以得此神通力故，於虛空中或行、或住、或坐、或臥、或隱、或顯，或現一身，或現多身，穿度牆壁猶如虛空；於虛空中結跏趺坐，往來自在猶如飛鳥；入地如水，履水如地，遍身上下普出煙焰如大火聚。或時震動一切大地，或時以手摩觸日月，或現其身高至梵宮。或現燒香雲，或現寶焰雲，或現變化雲，或現光網雲，皆悉廣大彌覆十方。或一念中過於東方一世界、二世界、百世界、千世界、百千世界，乃至無量世界，乃至不可說不可說世界；或過閻浮提微塵數世界，或過不可說不可說佛剎微塵數世界。於彼一切諸佛國土佛世尊前聽聞說法，一一佛所現無量佛剎微塵數差別身，一一身雨無量佛剎微塵數供養雲，所謂：一切華雲、一切香雲、一切鬘雲、一切末香雲、一切塗香雲、一切蓋雲、一切衣雲、一切幢雲、一切幡雲、一切帳雲，以一切身雲而為供養。一一如來所有宣說，我皆受持；一一國土所有莊嚴，我皆憶念。如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。如是一切諸世界中所有眾生，若見我形，皆決定得阿耨多羅三藐三菩提。彼諸世界一切眾生，我皆明見，隨其大小、勝劣、苦樂，示同其形，教化成就。若有眾生親近我者，悉令安住如是法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以得此神通力故，於虛空中或行、或住、或坐、或臥、或隱、或顯，或現一身，或現多身，穿度牆壁猶如虛空；於虛空中結跏趺坐，往來自在猶如飛鳥；入地如水，履水如地，遍身上下普出煙焰如大火聚。或時震動一切大地，或時以手摩觸日月，或現其身高至梵宮。或現燒香雲，或現寶焰雲，或現變化雲，或現光網雲，皆悉廣大彌覆十方。或一念中過於東方一世界、二世界、百世界、千世界、百千世界，乃至無量世界，乃至不可說不可說世界；或過閻浮提微塵數世界，或過不可說不可說佛剎微塵數世界。於彼一切諸佛國土佛世尊前聽聞說法，一一佛所現無量佛剎微塵數差別身，一一身雨無量佛剎微塵數供養雲，所謂：一切華雲、一切香雲、一切鬘雲、一切末香雲、一切塗香雲、一切蓋雲、一切衣雲、一切幢雲、一切幡雲、一切帳雲，以一切身雲而為供養。一一如來所有宣說，我皆受持；一一國土所有莊嚴，我皆憶念。如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。如是一切諸世界中所有眾生，若見我形，皆決定得阿耨多羅三藐三菩提。彼諸世界一切眾生，我皆明見，隨其大小、勝劣、苦樂，示同其形，教化成就。若有眾生親近我者，悉令安住如是法門。

「善男子！我唯知此普速疾供養諸佛成就眾生無礙解脫門。如諸菩薩持大悲戒、波羅蜜戒、大乘戒、菩薩道相應戒、無障礙戒、不退墮戒、不捨菩提心戒、常以佛法為所緣戒、於一切智常作意戒、如虛空戒、一切世間無所依戒、無失戒、無損戒、無缺戒、無雜戒、無濁戒、無悔戒、清淨戒、離塵戒、離垢戒；如是功德，而我云何能知能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此普速疾供養諸佛成就眾生無礙解脫門。如諸菩薩持大悲戒、波羅蜜戒、大乘戒、菩薩道相應戒、無障礙戒、不退墮戒、不捨菩提心戒、常以佛法為所緣戒、於一切智常作意戒、如虛空戒、一切世間無所依戒、無失戒、無損戒、無缺戒、無雜戒、無濁戒、無悔戒、清淨戒、離塵戒、離垢戒；如是功德，而我云何能知能說？

「善男子！從此南方有國，名：達里鼻荼，城名：自在；其中有人，名曰：彌伽。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南方有國，名：達里鼻荼，城名：自在；其中有人，名曰：彌伽。汝詣彼問：菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，右遶瞻仰，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，右遶瞻仰，辭退而行。