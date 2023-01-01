大方廣佛華嚴經卷第六十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十一

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之二

爾時，普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會，以等法界方便、等虛空界方便、等眾生界方便，等三世、等一切劫、等一切眾生業、等一切眾生欲、等一切眾生解、等一切眾生根、等一切眾生成熟時、等一切法光影方便，為諸菩薩，以十種法句開發、顯示、照明、演說此師子頻申三昧。何等為十？所謂：演說能示現等法界一切佛剎微塵中，諸佛出興次第、諸剎成壞次第法句；演說能示現等虛空界一切佛剎中，盡未來劫讚歎如來功德音聲法句；演說能示現等虛空界一切佛剎中，如來出世無量無邊成正覺門法句；演說能示現等虛空界一切佛剎中，佛坐道場菩薩眾會法句；演說於一切毛孔，念念出現等三世一切佛變化身充滿法界法句；演說能令一身充滿十方一切剎海，平等顯現法句；演說能令一切諸境界中，普現三世諸佛神變法句；演說能令一切佛剎微塵中，普現三世一切佛剎微塵數佛種種神變經無量劫法句；演說能令一切毛孔出生三世一切諸佛大願海音，盡未來劫開發化導一切菩薩法句；演說能令佛師子座量同法界，菩薩眾會道場莊嚴等無差別，盡未來劫轉於種種微妙法輪法句。佛子！此十為首，有不可說佛剎微塵數法句，皆是如來智慧境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會，以等法界方便、等虛空界方便、等眾生界方便，等三世、等一切劫、等一切眾生業、等一切眾生欲、等一切眾生解、等一切眾生根、等一切眾生成熟時、等一切法光影方便，為諸菩薩，以十種法句開發、顯示、照明、演說此師子頻申三昧。何等為十？所謂：演說能示現等法界一切佛剎微塵中，諸佛出興次第、諸剎成壞次第法句；演說能示現等虛空界一切佛剎中，盡未來劫讚歎如來功德音聲法句；演說能示現等虛空界一切佛剎中，如來出世無量無邊成正覺門法句；演說能示現等虛空界一切佛剎中，佛坐道場菩薩眾會法句；演說於一切毛孔，念念出現等三世一切佛變化身充滿法界法句；演說能令一身充滿十方一切剎海，平等顯現法句；演說能令一切諸境界中，普現三世諸佛神變法句；演說能令一切佛剎微塵中，普現三世一切佛剎微塵數佛種種神變經無量劫法句；演說能令一切毛孔出生三世一切諸佛大願海音，盡未來劫開發化導一切菩薩法句；演說能令佛師子座量同法界，菩薩眾會道場莊嚴等無差別，盡未來劫轉於種種微妙法輪法句。佛子！此十為首，有不可說佛剎微塵數法句，皆是如來智慧境界。

爾時，普賢菩薩欲重宣此義，承佛神力，觀察如來，觀察眾會，觀察諸佛難思境界，觀察諸佛無邊三昧，觀察不可思議諸世界海，觀察不可思議如幻法智，觀察不可思議三世諸佛悉皆平等，觀察一切無量無邊諸言辭法，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣此義，承佛神力，觀察如來，觀察眾會，觀察諸佛難思境界，觀察諸佛無邊三昧，觀察不可思議諸世界海，觀察不可思議如幻法智，觀察不可思議三世諸佛悉皆平等，觀察一切無量無邊諸言辭法，而說頌言：

「一一毛孔中， 微塵數剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一毛孔中， 微塵數剎海，

悉有如來坐， 皆具菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉有如來坐， 皆具菩薩眾。

一一毛孔中， 無量諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 無量諸剎海，

佛處菩提座， 如是遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛處菩提座， 如是遍法界。

一一毛孔中， 一切剎塵佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 一切剎塵佛，

菩薩眾圍遶， 為說普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眾圍遶， 為說普賢行。

佛坐一國土， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛坐一國土， 充滿十方界，

無量菩薩雲， 咸來集其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩薩雲， 咸來集其所。

億剎微塵數， 菩薩功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎微塵數， 菩薩功德海，

俱從會中起， 遍滿十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱從會中起， 遍滿十方界。

悉住普賢行， 皆遊法界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉住普賢行， 皆遊法界海，

普現一切剎， 等入諸佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現一切剎， 等入諸佛會。

安坐一切剎， 聽聞一切法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安坐一切剎， 聽聞一切法；

一一國土中， 億劫修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一國土中， 億劫修諸行。

菩薩所修行， 普明法海行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修行， 普明法海行，

入於大願海， 住佛境界地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於大願海， 住佛境界地。

了達普賢行， 出生諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達普賢行， 出生諸佛法，

具佛功德海， 廣現神通事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具佛功德海， 廣現神通事。

身雲等塵數， 充遍一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身雲等塵數， 充遍一切剎，

普雨甘露法， 令眾住佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露法， 令眾住佛道。」

爾時，世尊欲令諸菩薩安住如來師子頻申廣大三昧故，從眉間白毫相放大光明，其光名：普照三世法界門，以不可說佛剎微塵數光明而為眷屬，普照十方一切世界海諸佛國土。時，逝多林菩薩大眾，悉見一切盡法界、虛空界一切佛剎一一微塵中，各有一切佛剎微塵數諸佛國土，種種名、種種色、種種清淨、種種住處、種種形相。如是一切諸國土中，皆有大菩薩坐於道場師子座上成等正覺，菩薩大眾前後圍遶，諸世間主而為供養；或見於不可說佛剎量大眾會中，出妙音聲充滿法界，轉正法輪；或見在天宮殿、龍宮殿、夜叉宮殿，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等諸宮殿中，或在人間村邑聚落、王都大處，現種種姓、種種名、種種身、種種相、種種光明，住種種威儀，入種種三昧，現種種神變，或時自以種種言音，或令種種諸菩薩等在於種種大眾會中種種言辭說種種法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲令諸菩薩安住如來師子頻申廣大三昧故，從眉間白毫相放大光明，其光名：普照三世法界門，以不可說佛剎微塵數光明而為眷屬，普照十方一切世界海諸佛國土。時，逝多林菩薩大眾，悉見一切盡法界、虛空界一切佛剎一一微塵中，各有一切佛剎微塵數諸佛國土，種種名、種種色、種種清淨、種種住處、種種形相。如是一切諸國土中，皆有大菩薩坐於道場師子座上成等正覺，菩薩大眾前後圍遶，諸世間主而為供養；或見於不可說佛剎量大眾會中，出妙音聲充滿法界，轉正法輪；或見在天宮殿、龍宮殿、夜叉宮殿，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等諸宮殿中，或在人間村邑聚落、王都大處，現種種姓、種種名、種種身、種種相、種種光明，住種種威儀，入種種三昧，現種種神變，或時自以種種言音，或令種種諸菩薩等在於種種大眾會中種種言辭說種種法。

如此會中，菩薩大眾見於如是諸佛如來甚深三昧大神通力；如是盡法界、虛空界，東、西、南、北、四維、上、下一切方海中，依於眾生心想而住，始從前際至今現在，一切國土身、一切眾生身、一切虛空道，其中一一毛端量處，一一各有微塵數剎種種業起次第而住，悉有道場菩薩眾會，皆亦如是見佛神力，不壞三世，不壞世間，於一切眾生心中現其影像，隨一切眾生心樂出妙言音，普入一切眾會中，普現一切眾生前，色相有別，智慧無異，隨其所應開示佛法，教化調伏一切眾生未曾休息。其有見此佛神力者，皆是毘盧遮那如來於往昔時善根攝受，或昔曾以四攝所攝，或是見聞憶念親近之所成熟，或是往昔教其令發阿耨多羅三藐三菩提心，或是往昔於諸佛所同種善根，或是過去以一切智善巧方便教化成熟。是故皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界、虛空界大神通力：或入法身，或入色身，或入往昔所成就行，或入圓滿諸波羅蜜，或入莊嚴清淨行輪，或入菩薩諸地，或入成正覺力，或入佛所住三昧無差別大神變，或入如來力、無畏智，或入佛無礙辯才海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此會中，菩薩大眾見於如是諸佛如來甚深三昧大神通力；如是盡法界、虛空界，東、西、南、北、四維、上、下一切方海中，依於眾生心想而住，始從前際至今現在，一切國土身、一切眾生身、一切虛空道，其中一一毛端量處，一一各有微塵數剎種種業起次第而住，悉有道場菩薩眾會，皆亦如是見佛神力，不壞三世，不壞世間，於一切眾生心中現其影像，隨一切眾生心樂出妙言音，普入一切眾會中，普現一切眾生前，色相有別，智慧無異，隨其所應開示佛法，教化調伏一切眾生未曾休息。其有見此佛神力者，皆是毘盧遮那如來於往昔時善根攝受，或昔曾以四攝所攝，或是見聞憶念親近之所成熟，或是往昔教其令發阿耨多羅三藐三菩提心，或是往昔於諸佛所同種善根，或是過去以一切智善巧方便教化成熟。是故皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界、虛空界大神通力：或入法身，或入色身，或入往昔所成就行，或入圓滿諸波羅蜜，或入莊嚴清淨行輪，或入菩薩諸地，或入成正覺力，或入佛所住三昧無差別大神變，或入如來力、無畏智，或入佛無礙辯才海。

彼諸菩薩以種種解、種種道、種種門、種種入、種種理趣、種種隨順、種種智慧、種種助道、種種方便、種種三昧，入如是等十不可說佛剎微塵數佛神變海方便門。云何種種三昧？所謂：普莊嚴法界三昧、普照一切三世無礙境界三昧、法界無差別智光明三昧、入如來境界不動轉三昧、普照無邊虛空三昧、入如來力三昧、佛無畏勇猛奮迅莊嚴三昧、一切法界旋轉藏三昧、如月普現一切法界以無礙音大開演三昧、普清淨法光明三昧、無礙繒法王幢三昧、一一境界中悉見一切諸佛海三昧、於一切世間悉現身三昧、入如來無差別身境界三昧、隨一切世間轉大悲藏三昧、知一切法無有迹三昧、知一切法究竟寂滅三昧、雖無所得而能變化普現世間三昧、普入一切剎三昧、莊嚴一切佛剎成正覺三昧、觀一切世間主色相差別三昧、觀一切眾生境界無障礙三昧、能出生一切如來母三昧、能修行入一切佛海功德道三昧、一一境界中出現神變盡未來際三昧、入一切如來本事海三昧、盡未來際護持一切如來種性三昧、以決定解力令現在十方一切佛剎海皆清淨三昧、一念中普照一切佛所住三昧、入一切境界無礙際三昧、令一切世界為一佛剎三昧、出一切佛變化身三昧、以金剛王智知一切諸根海三昧、知一切如來同一身三昧、知一切法界所安立悉住心念際三昧、於一切法界廣大國土中示現涅槃三昧、令住最上處三昧、於一切佛剎現種種眾生差別身三昧、普入一切佛智慧三昧、知一切法性相三昧、一念普知三世法三昧、念念中普現法界身三昧、以師子勇猛智知一切如來出興次第三昧、於一切法界境界慧眼圓滿三昧、勇猛趣向十力三昧、放一切功德圓滿光明普照世間三昧、不動藏三昧、說一法普入一切法三昧、於一法以一切言音差別訓釋三昧、演說一切佛無二法三昧、知三世無礙際三昧、知一切劫無差別三昧、入十力微細方便三昧、於一切劫成就一切菩薩行不斷絕三昧、十方普現身三昧、於法界自在成正覺三昧、生一切安隱受三昧、出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧、念念中出等眾生數變化身雲三昧、如來淨空月光明三昧、常見一切如來住虛空三昧、開示一切佛莊嚴三昧、照明一切法義燈三昧、照十力境界三昧、三世一切佛幢相三昧、一切佛一密藏三昧、念念中所作皆究竟三昧、無盡福德藏三昧、見無邊佛境界三昧、堅住一切法三昧、現一切如來變化悉令知見三昧、念念中佛日常出現三昧、一日中悉知三世所有法三昧、普音演說一切法性寂滅三昧、見一切佛自在力三昧、法界開敷蓮華三昧、觀諸法如虛空無住處三昧、十方海普入一方三昧、入一切法界無源底三昧、一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩以種種解、種種道、種種門、種種入、種種理趣、種種隨順、種種智慧、種種助道、種種方便、種種三昧，入如是等十不可說佛剎微塵數佛神變海方便門。云何種種三昧？所謂：普莊嚴法界三昧、普照一切三世無礙境界三昧、法界無差別智光明三昧、入如來境界不動轉三昧、普照無邊虛空三昧、入如來力三昧、佛無畏勇猛奮迅莊嚴三昧、一切法界旋轉藏三昧、如月普現一切法界以無礙音大開演三昧、普清淨法光明三昧、無礙繒法王幢三昧、一一境界中悉見一切諸佛海三昧、於一切世間悉現身三昧、入如來無差別身境界三昧、隨一切世間轉大悲藏三昧、知一切法無有迹三昧、知一切法究竟寂滅三昧、雖無所得而能變化普現世間三昧、普入一切剎三昧、莊嚴一切佛剎成正覺三昧、觀一切世間主色相差別三昧、觀一切眾生境界無障礙三昧、能出生一切如來母三昧、能修行入一切佛海功德道三昧、一一境界中出現神變盡未來際三昧、入一切如來本事海三昧、盡未來際護持一切如來種性三昧、以決定解力令現在十方一切佛剎海皆清淨三昧、一念中普照一切佛所住三昧、入一切境界無礙際三昧、令一切世界為一佛剎三昧、出一切佛變化身三昧、以金剛王智知一切諸根海三昧、知一切如來同一身三昧、知一切法界所安立悉住心念際三昧、於一切法界廣大國土中示現涅槃三昧、令住最上處三昧、於一切佛剎現種種眾生差別身三昧、普入一切佛智慧三昧、知一切法性相三昧、一念普知三世法三昧、念念中普現法界身三昧、以師子勇猛智知一切如來出興次第三昧、於一切法界境界慧眼圓滿三昧、勇猛趣向十力三昧、放一切功德圓滿光明普照世間三昧、不動藏三昧、說一法普入一切法三昧、於一法以一切言音差別訓釋三昧、演說一切佛無二法三昧、知三世無礙際三昧、知一切劫無差別三昧、入十力微細方便三昧、於一切劫成就一切菩薩行不斷絕三昧、十方普現身三昧、於法界自在成正覺三昧、生一切安隱受三昧、出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧、念念中出等眾生數變化身雲三昧、如來淨空月光明三昧、常見一切如來住虛空三昧、開示一切佛莊嚴三昧、照明一切法義燈三昧、照十力境界三昧、三世一切佛幢相三昧、一切佛一密藏三昧、念念中所作皆究竟三昧、無盡福德藏三昧、見無邊佛境界三昧、堅住一切法三昧、現一切如來變化悉令知見三昧、念念中佛日常出現三昧、一日中悉知三世所有法三昧、普音演說一切法性寂滅三昧、見一切佛自在力三昧、法界開敷蓮華三昧、觀諸法如虛空無住處三昧、十方海普入一方三昧、入一切法界無源底三昧、一切

法海三昧、以寂靜身放一切光明三昧、一念中現一切神通大願三昧、一切時一切處成正覺三昧、以一莊嚴入一切法界三昧、普現一切諸佛身三昧、知一切眾生廣大殊勝神通智三昧、一念中其身遍法界三昧、現一乘淨法界三昧、入普門法界示現大莊嚴三昧、住持一切佛法輪三昧、以一切法門莊嚴一法門三昧、以因陀羅網願行攝一切眾生界三昧、分別一切世界門三昧、乘蓮華自在遊步三昧、知一切眾生種種差別神通智三昧、令其身恒現一切眾生前三昧、知一切眾生差別音聲言辭海三昧、知一切眾生差別智神通三昧、大悲平等藏三昧、一切佛入如來際三昧、觀察一切如來解脫處師子頻申三昧……。菩薩以如是等不可說佛剎微塵數三昧，入毘盧遮那如來念念充滿一切法界三昧神變海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法海三昧、以寂靜身放一切光明三昧、一念中現一切神通大願三昧、一切時一切處成正覺三昧、以一莊嚴入一切法界三昧、普現一切諸佛身三昧、知一切眾生廣大殊勝神通智三昧、一念中其身遍法界三昧、現一乘淨法界三昧、入普門法界示現大莊嚴三昧、住持一切佛法輪三昧、以一切法門莊嚴一法門三昧、以因陀羅網願行攝一切眾生界三昧、分別一切世界門三昧、乘蓮華自在遊步三昧、知一切眾生種種差別神通智三昧、令其身恒現一切眾生前三昧、知一切眾生差別音聲言辭海三昧、知一切眾生差別智神通三昧、大悲平等藏三昧、一切佛入如來際三昧、觀察一切如來解脫處師子頻申三昧……。菩薩以如是等不可說佛剎微塵數三昧，入毘盧遮那如來念念充滿一切法界三昧神變海。

其諸菩薩皆悉具足大智神通，明利自在，住於諸地，以廣大智普觀一切；從諸智慧種性而生，一切智智常現在前，得離癡翳清淨智眼，為諸眾生作調御師；住佛平等，於一切法無有分別；了達境界，知諸世間性皆寂滅無有依處；普詣一切諸佛國土而無所著，悉能觀察一切諸法而無所住，遍入一切妙法宮殿而無所來；教化調伏一切世間，普為眾生現安隱處；智慧解脫，為其所行；恒以智身住離貪際，超諸有海，示真實際；智光圓滿，普見諸法；住於三昧，堅固不動；於諸眾生恒起大悲，知諸法門悉皆如幻，一切眾生悉皆如夢，一切如來悉皆如影，一切言音悉皆如響，一切諸法悉皆如化；善能積集殊勝行願，智慧圓滿，清淨善巧，心極寂靜；善入一切總持境界，具三昧力，勇猛無怯；獲明智眼，住法界際，到一切法無所得處；修習無涯智慧大海，到智波羅蜜究竟彼岸，為般若波羅蜜之所攝持；以神通波羅蜜普入世間，依三昧波羅蜜得心自在；以不顛倒智知一切義，以巧分別智開示法藏，以現了智訓釋文辭，以大願力說法無盡，以無所畏大師子吼；常樂觀察無依處法，以淨法眼普觀一切，以淨智月照世成壞，以智慧光照真實諦；福德智慧如金剛山，一切譬諭所不能及；善觀諸法，慧根增長；勇猛精進，摧伏眾魔；無量智慧，威光熾盛；其身超出一切世間，得一切法無礙智慧，善能悟解盡、無盡際；住於普際，入真實際，無相觀智常現在前；善巧成就諸菩薩行，以無二智知諸境界，普見一切世間諸趣，遍往一切諸佛國土；智燈圓滿，於一切法無諸暗障，放淨法光照十方界；為諸世間真實福田，若見若聞所願皆滿，福德高大超諸世間，勇猛無畏摧諸外道；演微妙音遍一切剎，普見諸佛心無厭足；於佛法身已得自在，隨所應化而為現身，一身充滿一切佛剎；已得自在清淨神通，乘大智舟，所往無礙，智慧圓滿周遍法界；譬如日出普照世間，隨眾生心現其色像；知諸眾生根性欲樂，入一切法無諍境界；知諸法性無生無起，能令小大自在相入；決了佛地甚深之趣，以無盡句說甚深義，於一句中演說一切修多羅海；獲大智慧陀羅尼身，凡所受持永無忘失；一念能憶無量劫事，一念悉知三世一切諸眾生智；恒以一切陀羅尼門，演說無邊諸佛法海，常轉不退清淨法輪，令諸眾生皆生智慧；得佛境界智慧光明，入於善見甚深三昧；入一切法無障礙際，於一切法勝智自在，一切境界清淨莊嚴；普入十方一切法界，隨其方所靡不咸至；一一塵中現成正覺，於無色性現一切色，以一切方普入一方。其諸菩薩具如是等無邊福智功德之藏，常為諸佛之所稱歎，種種言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸菩薩皆悉具足大智神通，明利自在，住於諸地，以廣大智普觀一切；從諸智慧種性而生，一切智智常現在前，得離癡翳清淨智眼，為諸眾生作調御師；住佛平等，於一切法無有分別；了達境界，知諸世間性皆寂滅無有依處；普詣一切諸佛國土而無所著，悉能觀察一切諸法而無所住，遍入一切妙法宮殿而無所來；教化調伏一切世間，普為眾生現安隱處；智慧解脫，為其所行；恒以智身住離貪際，超諸有海，示真實際；智光圓滿，普見諸法；住於三昧，堅固不動；於諸眾生恒起大悲，知諸法門悉皆如幻，一切眾生悉皆如夢，一切如來悉皆如影，一切言音悉皆如響，一切諸法悉皆如化；善能積集殊勝行願，智慧圓滿，清淨善巧，心極寂靜；善入一切總持境界，具三昧力，勇猛無怯；獲明智眼，住法界際，到一切法無所得處；修習無涯智慧大海，到智波羅蜜究竟彼岸，為般若波羅蜜之所攝持；以神通波羅蜜普入世間，依三昧波羅蜜得心自在；以不顛倒智知一切義，以巧分別智開示法藏，以現了智訓釋文辭，以大願力說法無盡，以無所畏大師子吼；常樂觀察無依處法，以淨法眼普觀一切，以淨智月照世成壞，以智慧光照真實諦；福德智慧如金剛山，一切譬諭所不能及；善觀諸法，慧根增長；勇猛精進，摧伏眾魔；無量智慧，威光熾盛；其身超出一切世間，得一切法無礙智慧，善能悟解盡、無盡際；住於普際，入真實際，無相觀智常現在前；善巧成就諸菩薩行，以無二智知諸境界，普見一切世間諸趣，遍往一切諸佛國土；智燈圓滿，於一切法無諸暗障，放淨法光照十方界；為諸世間真實福田，若見若聞所願皆滿，福德高大超諸世間，勇猛無畏摧諸外道；演微妙音遍一切剎，普見諸佛心無厭足；於佛法身已得自在，隨所應化而為現身，一身充滿一切佛剎；已得自在清淨神通，乘大智舟，所往無礙，智慧圓滿周遍法界；譬如日出普照世間，隨眾生心現其色像；知諸眾生根性欲樂，入一切法無諍境界；知諸法性無生無起，能令小大自在相入；決了佛地甚深之趣，以無盡句說甚深義，於一句中演說一切修多羅海；獲大智慧陀羅尼身，凡所受持永無忘失；一念能憶無量劫事，一念悉知三世一切諸眾生智；恒以一切陀羅尼門，演說無邊諸佛法海，常轉不退清淨法輪，令諸眾生皆生智慧；得佛境界智慧光明，入於善見甚深三昧；入一切法無障礙際，於一切法勝智自在，一切境界清淨莊嚴；普入十方一切法界，隨其方所靡不咸至；一一塵中現成正覺，於無色性現一切色，以一切方普入一方。其諸菩薩具如是等無邊福智功德之藏，常為諸佛之所稱歎，種種言

辭說其功德不能令盡，靡不咸在逝多林中，深入如來功德大海，悉見於佛光明所照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辭說其功德不能令盡，靡不咸在逝多林中，深入如來功德大海，悉見於佛光明所照。

爾時，諸菩薩得不思議正法光明，心大歡喜，各於其身及以樓閣、諸莊嚴具，并其所坐師子之座，遍逝多林一切物中，化現種種大莊嚴雲，充滿一切十方法界。所謂：於念念中放大光明雲，充滿十方，悉能開悟一切眾生；出一切摩尼寶鈴雲，充滿十方，出微妙音，稱揚讚歎三世諸佛一切功德；出一切音樂雲，充滿十方，音中演說一切眾生諸業果報；出一切菩薩種種願行色相雲，充滿十方，說諸菩薩所有大願；出一切如來自在變化雲，充滿十方，演出一切諸佛如來語言音聲；出一切菩薩相好莊嚴身雲，充滿十方，說諸如來於一切國土出興次第；出三世如來道場雲，充滿十方，現一切如來成等正覺功德莊嚴；出一切龍王雲，充滿十方，雨一切諸香；出一切世主身雲，充滿十方，演說普賢菩薩之行；出一切寶莊嚴清淨佛剎雲，充滿十方，現一切如來轉正法輪。是諸菩薩以得不思議法光明故，法應如是，出興此等不可說佛剎微塵數大神變莊嚴雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩得不思議正法光明，心大歡喜，各於其身及以樓閣、諸莊嚴具，并其所坐師子之座，遍逝多林一切物中，化現種種大莊嚴雲，充滿一切十方法界。所謂：於念念中放大光明雲，充滿十方，悉能開悟一切眾生；出一切摩尼寶鈴雲，充滿十方，出微妙音，稱揚讚歎三世諸佛一切功德；出一切音樂雲，充滿十方，音中演說一切眾生諸業果報；出一切菩薩種種願行色相雲，充滿十方，說諸菩薩所有大願；出一切如來自在變化雲，充滿十方，演出一切諸佛如來語言音聲；出一切菩薩相好莊嚴身雲，充滿十方，說諸如來於一切國土出興次第；出三世如來道場雲，充滿十方，現一切如來成等正覺功德莊嚴；出一切龍王雲，充滿十方，雨一切諸香；出一切世主身雲，充滿十方，演說普賢菩薩之行；出一切寶莊嚴清淨佛剎雲，充滿十方，現一切如來轉正法輪。是諸菩薩以得不思議法光明故，法應如是，出興此等不可說佛剎微塵數大神變莊嚴雲。

爾時，文殊師利菩薩，承佛神力，欲重宣此逝多林中諸神變事，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩，承佛神力，欲重宣此逝多林中諸神變事，觀察十方而說頌言：

「汝應觀此逝多林， 以佛威神廣無際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應觀此逝多林， 以佛威神廣無際，

一切莊嚴皆示現， 十方法界悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莊嚴皆示現， 十方法界悉充滿。

十方一切諸國土， 無邊品類大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸國土， 無邊品類大莊嚴，

於其座等境界中， 色像分明皆顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其座等境界中， 色像分明皆顯現。

從諸佛子毛孔出， 種種莊嚴寶焰雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸佛子毛孔出， 種種莊嚴寶焰雲，

及發如來微妙音， 遍滿十方一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及發如來微妙音， 遍滿十方一切剎。

寶樹華中現妙身， 其身色相等梵王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樹華中現妙身， 其身色相等梵王，

從禪定起而遊步， 進止威儀恒寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從禪定起而遊步， 進止威儀恒寂靜。

如來一一毛孔內， 常現難思變化身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一一毛孔內， 常現難思變化身，

皆如普賢大菩薩， 種種諸相為嚴好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆如普賢大菩薩， 種種諸相為嚴好。

逝多林上虛空中， 所有莊嚴發妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝多林上虛空中， 所有莊嚴發妙音，

普說三世諸菩薩， 成就一切功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普說三世諸菩薩， 成就一切功德海。

逝多林中諸寶樹， 亦出無量妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝多林中諸寶樹， 亦出無量妙音聲，

演說一切諸群生， 種種業海各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說一切諸群生， 種種業海各差別。

林中所有眾境界， 悉現三世諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林中所有眾境界， 悉現三世諸如來，

一一皆起大神通， 十方剎海微塵數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆起大神通， 十方剎海微塵數。

十方所有諸國土， 一切剎海微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸國土， 一切剎海微塵數，

悉入如來毛孔中， 次第莊嚴皆現覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉入如來毛孔中， 次第莊嚴皆現覩。

所有莊嚴皆現佛， 數等眾生遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有莊嚴皆現佛， 數等眾生遍世間，

一一咸放大光明， 種種隨宜化群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一咸放大光明， 種種隨宜化群品。

香焰眾華及寶藏， 一切莊嚴殊妙雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香焰眾華及寶藏， 一切莊嚴殊妙雲，

靡不廣大等虛空， 遍滿十方諸國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靡不廣大等虛空， 遍滿十方諸國土。

十方三世一切佛， 所有莊嚴妙道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世一切佛， 所有莊嚴妙道場，

於此園林境界中， 一一色像皆明現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此園林境界中， 一一色像皆明現。

一切普賢諸佛子， 百千劫海莊嚴剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切普賢諸佛子， 百千劫海莊嚴剎，

其數無量等眾生， 莫不於此林中見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數無量等眾生， 莫不於此林中見。」

爾時，彼諸菩薩，以佛三昧光明照故，即時得入如是三昧，一一皆得不可說佛剎微塵數大悲門，利益安樂一切眾生；於其身上一一毛孔，皆出不可說佛剎微塵數光明；一一光明，皆化現不可說佛剎微塵數菩薩。其身形相如世諸主，普現一切眾生之前，周匝遍滿十方法界，種種方便教化調伏，或現不可說佛剎微塵數諸天宮殿無常門，或現不可說佛剎微塵數一切眾生受生門，或現不可說佛剎微塵數一切菩薩修行門，或現不可說佛剎微塵數夢境門，或現不可說佛剎微塵數菩薩大願門，或現不可說佛剎微塵數震動世界門，或現不可說佛剎微塵數分別世界門，或現不可說佛剎微塵數現生世界門，或現不可說佛剎微塵數檀波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數一切如來修諸功德種種苦行尸波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數割截肢體羼提波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數勤修毘梨耶波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數一切菩薩修諸三昧禪定解脫門，或現不可說佛剎微塵數佛道圓滿智光明門，或現不可說佛剎微塵數勤求佛法為一文一句故捨無數身命門，或現不可說佛剎微塵數親近一切佛諮問一切法心無疲厭門，或現不可說佛剎微塵數隨諸眾生時節欲樂往詣其所方便成熟令住一切智海光明門，或現不可說佛剎微塵數降伏眾魔制諸外道顯現菩薩福智力門，或現不可說佛剎微塵數知一切工巧明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生差別明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切法差別明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生心樂差別明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生根行、煩惱、習氣明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生種種業明智門，或現不可說佛剎微塵數開悟一切眾生門……。以如是等不可說佛剎微塵數方便門，往詣一切眾生住處而成熟之。所謂：或往天宮，或往龍宮，或往夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽宮，或往梵王宮，或往人王宮，或往閻羅王宮，或往畜生、餓鬼、地獄之所住處，以平等大悲、平等大願、平等智慧、平等方便攝諸眾生。或有見已而調伏者，或有聞已而調伏者，或有憶念而調伏者，或聞音聲而調伏者，或聞名號而調伏者，或見圓光而調伏者，或見光網而調伏者；隨諸眾生心之所樂，皆詣其所令其獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩，以佛三昧光明照故，即時得入如是三昧，一一皆得不可說佛剎微塵數大悲門，利益安樂一切眾生；於其身上一一毛孔，皆出不可說佛剎微塵數光明；一一光明，皆化現不可說佛剎微塵數菩薩。其身形相如世諸主，普現一切眾生之前，周匝遍滿十方法界，種種方便教化調伏，或現不可說佛剎微塵數諸天宮殿無常門，或現不可說佛剎微塵數一切眾生受生門，或現不可說佛剎微塵數一切菩薩修行門，或現不可說佛剎微塵數夢境門，或現不可說佛剎微塵數菩薩大願門，或現不可說佛剎微塵數震動世界門，或現不可說佛剎微塵數分別世界門，或現不可說佛剎微塵數現生世界門，或現不可說佛剎微塵數檀波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數一切如來修諸功德種種苦行尸波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數割截肢體羼提波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數勤修毘梨耶波羅蜜門，或現不可說佛剎微塵數一切菩薩修諸三昧禪定解脫門，或現不可說佛剎微塵數佛道圓滿智光明門，或現不可說佛剎微塵數勤求佛法為一文一句故捨無數身命門，或現不可說佛剎微塵數親近一切佛諮問一切法心無疲厭門，或現不可說佛剎微塵數隨諸眾生時節欲樂往詣其所方便成熟令住一切智海光明門，或現不可說佛剎微塵數降伏眾魔制諸外道顯現菩薩福智力門，或現不可說佛剎微塵數知一切工巧明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生差別明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切法差別明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生心樂差別明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生根行、煩惱、習氣明智門，或現不可說佛剎微塵數知一切眾生種種業明智門，或現不可說佛剎微塵數開悟一切眾生門……。以如是等不可說佛剎微塵數方便門，往詣一切眾生住處而成熟之。所謂：或往天宮，或往龍宮，或往夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽宮，或往梵王宮，或往人王宮，或往閻羅王宮，或往畜生、餓鬼、地獄之所住處，以平等大悲、平等大願、平等智慧、平等方便攝諸眾生。或有見已而調伏者，或有聞已而調伏者，或有憶念而調伏者，或聞音聲而調伏者，或聞名號而調伏者，或見圓光而調伏者，或見光網而調伏者；隨諸眾生心之所樂，皆詣其所令其獲益。

佛子！此逝多林一切菩薩，為欲成熟諸眾生故，或時現處種種嚴飾諸宮殿中，或時示現住自樓閣寶師子座，道場眾會所共圍遶，周遍十方皆令得見，然亦不離此逝多林如來之所。佛子！此諸菩薩，或時示現無量化身雲，或現其身獨一無侶。所謂：或現沙門身，或現婆羅門身，或現苦行身，或現充盛身，或現醫王身，或現商主身，或現淨命身，或現妓樂身，或現奉事諸天身，或現工巧技術身。往詣一切村營城邑、王都聚落、諸眾生所，隨其所應，以種種形相、種種威儀、種種音聲、種種言論、種種住處，於一切世間猶如帝網行菩薩行。或說一切世間工巧事業，或說一切智慧照世明燈，或說一切眾生業力所莊嚴，或說十方國土建立諸乘位，或說智燈所照一切法境界，教化成就一切眾生，而亦不離此逝多林如來之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子！此逝多林一切菩薩，為欲成熟諸眾生故，或時現處種種嚴飾諸宮殿中，或時示現住自樓閣寶師子座，道場眾會所共圍遶，周遍十方皆令得見，然亦不離此逝多林如來之所。佛子！此諸菩薩，或時示現無量化身雲，或現其身獨一無侶。所謂：或現沙門身，或現婆羅門身，或現苦行身，或現充盛身，或現醫王身，或現商主身，或現淨命身，或現妓樂身，或現奉事諸天身，或現工巧技術身。往詣一切村營城邑、王都聚落、諸眾生所，隨其所應，以種種形相、種種威儀、種種音聲、種種言論、種種住處，於一切世間猶如帝網行菩薩行。或說一切世間工巧事業，或說一切智慧照世明燈，或說一切眾生業力所莊嚴，或說十方國土建立諸乘位，或說智燈所照一切法境界，教化成就一切眾生，而亦不離此逝多林如來之所。

爾時，文殊師利童子從善住樓閣出，與無量同行菩薩，及常隨侍衛諸金剛神、普為眾生供養諸佛諸身眾神、久發堅誓願常隨從諸足行神、樂聞妙法主地神、常修大悲主水神、智光照耀主火神、摩尼為冠主風神、明練十方一切儀式主方神、專勤除滅無明黑暗主夜神、一心匪懈闡明佛日主晝神、莊嚴法界一切虛空主空神、普度眾生超諸有海主海神、常勤積集趣一切智助道善根高大如山主山神、常勤守護一切眾生菩提心城主城神、常勤守護一切智智無上法城諸大龍王、常勤守護一切眾生諸夜叉王、常令眾生增長歡喜乾闥婆王、常勤除滅諸餓鬼趣鳩槃荼王、恒願拔濟一切眾生出諸有海迦樓羅王、願得成就諸如來身高出世間阿脩羅王、見佛歡喜曲躬恭敬摩睺羅伽王、常厭生死恒樂見佛諸大天王、尊重於佛讚歎供養諸大梵王。文殊師利與如是等功德莊嚴諸菩薩眾，出自住處，來詣佛所，右遶世尊，經無量匝，以諸供具種種供養；供養畢已，辭退南行，往於人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子從善住樓閣出，與無量同行菩薩，及常隨侍衛諸金剛神、普為眾生供養諸佛諸身眾神、久發堅誓願常隨從諸足行神、樂聞妙法主地神、常修大悲主水神、智光照耀主火神、摩尼為冠主風神、明練十方一切儀式主方神、專勤除滅無明黑暗主夜神、一心匪懈闡明佛日主晝神、莊嚴法界一切虛空主空神、普度眾生超諸有海主海神、常勤積集趣一切智助道善根高大如山主山神、常勤守護一切眾生菩提心城主城神、常勤守護一切智智無上法城諸大龍王、常勤守護一切眾生諸夜叉王、常令眾生增長歡喜乾闥婆王、常勤除滅諸餓鬼趣鳩槃荼王、恒願拔濟一切眾生出諸有海迦樓羅王、願得成就諸如來身高出世間阿脩羅王、見佛歡喜曲躬恭敬摩睺羅伽王、常厭生死恒樂見佛諸大天王、尊重於佛讚歎供養諸大梵王。文殊師利與如是等功德莊嚴諸菩薩眾，出自住處，來詣佛所，右遶世尊，經無量匝，以諸供具種種供養；供養畢已，辭退南行，往於人間。

爾時，尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利菩薩，與諸菩薩眾會莊嚴，出逝多林，往於南方，遊行人間；作如是念：「我今當與文殊師利俱往南方。」時，尊者舍利弗與六千比丘，前後圍遶，出自住處，來詣佛所，頂禮佛足，具白世尊；世尊聽許，右遶三匝，辭退而去，往文殊師利所。此六千比丘是舍利弗自所同住，出家未久，所謂：海覺比丘、善生比丘、福光比丘、大童子比丘、電生比丘、淨行比丘、天德比丘、君慧比丘、梵勝比丘、寂慧比丘……。如是等，其數六千，悉曾供養無量諸佛，深植善根，解力廣大，信眼明徹，其心寬博，觀佛境界，了法本性，饒益眾生，常樂勤求諸佛功德，皆是文殊師利說法教化之所成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利菩薩，與諸菩薩眾會莊嚴，出逝多林，往於南方，遊行人間；作如是念：「我今當與文殊師利俱往南方。」時，尊者舍利弗與六千比丘，前後圍遶，出自住處，來詣佛所，頂禮佛足，具白世尊；世尊聽許，右遶三匝，辭退而去，往文殊師利所。此六千比丘是舍利弗自所同住，出家未久，所謂：海覺比丘、善生比丘、福光比丘、大童子比丘、電生比丘、淨行比丘、天德比丘、君慧比丘、梵勝比丘、寂慧比丘……。如是等，其數六千，悉曾供養無量諸佛，深植善根，解力廣大，信眼明徹，其心寬博，觀佛境界，了法本性，饒益眾生，常樂勤求諸佛功德，皆是文殊師利說法教化之所成就。

爾時，尊者舍利弗在行道中觀諸比丘，告海覺言：「海覺！汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身相好莊嚴，一切天人莫能思議。汝可觀察文殊師利圓光映徹，令無量眾生發歡喜心。汝可觀察文殊師利光網莊嚴，除滅眾生無量苦惱。汝可觀察文殊師利眾會具足，皆是菩薩往昔善根之所攝受。汝可觀察文殊師利所行之路，左右八步，平坦莊嚴。汝可觀察文殊師利所住之處，周迴十方常有道場隨逐而轉。汝可觀察文殊師利所行之路，具足無量福德莊嚴，左右兩邊有大伏藏，種種珍寶自然而出。汝可觀察文殊師利曾供養佛，善根所流，一切樹間出莊嚴藏。汝可觀察文殊師利，諸世間主雨供具雲，頂禮恭敬以為供養。汝可觀察文殊師利，十方一切諸佛如來將說法時，悉放眉間白毫相光來照其身，從頂上入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗在行道中觀諸比丘，告海覺言：「海覺！汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身相好莊嚴，一切天人莫能思議。汝可觀察文殊師利圓光映徹，令無量眾生發歡喜心。汝可觀察文殊師利光網莊嚴，除滅眾生無量苦惱。汝可觀察文殊師利眾會具足，皆是菩薩往昔善根之所攝受。汝可觀察文殊師利所行之路，左右八步，平坦莊嚴。汝可觀察文殊師利所住之處，周迴十方常有道場隨逐而轉。汝可觀察文殊師利所行之路，具足無量福德莊嚴，左右兩邊有大伏藏，種種珍寶自然而出。汝可觀察文殊師利曾供養佛，善根所流，一切樹間出莊嚴藏。汝可觀察文殊師利，諸世間主雨供具雲，頂禮恭敬以為供養。汝可觀察文殊師利，十方一切諸佛如來將說法時，悉放眉間白毫相光來照其身，從頂上入。」

爾時，尊者舍利弗為諸比丘稱揚讚歎、開示演說文殊師利童子有如是等無量功德具足莊嚴。彼諸比丘聞是說已，心意清淨，信解堅固，喜不自持，舉身踊躍，形體柔軟，諸根悅豫，憂苦悉除，垢障咸盡，常見諸佛，深求正法，具菩薩根，得菩薩力，大悲大願皆自出生，入於諸度甚深境界，十方佛海常現在前，於一切智深生信樂；即白尊者舍利弗言：「唯願大師將引我等，往詣於彼勝人之所。」時，舍利弗即與俱行，至其所已，白言：「仁者！此諸比丘，願得奉覲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗為諸比丘稱揚讚歎、開示演說文殊師利童子有如是等無量功德具足莊嚴。彼諸比丘聞是說已，心意清淨，信解堅固，喜不自持，舉身踊躍，形體柔軟，諸根悅豫，憂苦悉除，垢障咸盡，常見諸佛，深求正法，具菩薩根，得菩薩力，大悲大願皆自出生，入於諸度甚深境界，十方佛海常現在前，於一切智深生信樂；即白尊者舍利弗言：「唯願大師將引我等，往詣於彼勝人之所。」時，舍利弗即與俱行，至其所已，白言：「仁者！此諸比丘，願得奉覲。」

爾時，文殊師利童子，無量自在菩薩圍遶并其大眾，如象王迴觀諸比丘。時，諸比丘頂禮其足，合掌恭敬，作如是言：「我今奉見，恭敬禮拜，及餘所有一切善根。唯願仁者文殊師利、和尚舍利弗、世尊釋迦牟尼，皆悉證知！如仁所有如是色身、如是音聲、如是相好、如是自在，願我一切悉當具得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子，無量自在菩薩圍遶并其大眾，如象王迴觀諸比丘。時，諸比丘頂禮其足，合掌恭敬，作如是言：「我今奉見，恭敬禮拜，及餘所有一切善根。唯願仁者文殊師利、和尚舍利弗、世尊釋迦牟尼，皆悉證知！如仁所有如是色身、如是音聲、如是相好、如是自在，願我一切悉當具得。」

爾時，文殊師利菩薩告諸比丘言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩告諸比丘言：

「比丘！若善男子、善女人，成就十種趣大乘法，則能速入如來之地，況菩薩地！何者為十？所謂：積集一切善根，心無疲厭。見一切佛承事供養，心無疲厭。求一切佛法，心無疲厭。行一切波羅蜜，心無疲厭。成就一切菩薩三昧，心無疲厭。次第入一切三世，心無疲厭。普嚴淨十方佛剎，心無疲厭。教化調伏一切眾生，心無疲厭。於一切剎一切劫中成就菩薩行，心無疲厭。為成熟一眾生故，修行一切佛剎微塵數波羅蜜，成就如來十力；如是次第，為成熟一切眾生界，成就如來一切力，心無疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！若善男子、善女人，成就十種趣大乘法，則能速入如來之地，況菩薩地！何者為十？所謂：積集一切善根，心無疲厭。見一切佛承事供養，心無疲厭。求一切佛法，心無疲厭。行一切波羅蜜，心無疲厭。成就一切菩薩三昧，心無疲厭。次第入一切三世，心無疲厭。普嚴淨十方佛剎，心無疲厭。教化調伏一切眾生，心無疲厭。於一切剎一切劫中成就菩薩行，心無疲厭。為成熟一眾生故，修行一切佛剎微塵數波羅蜜，成就如來十力；如是次第，為成熟一切眾生界，成就如來一切力，心無疲厭。

「比丘！若善男子、善女人，成就深信，發此十種無疲厭心，則能長養一切善根，捨離一切諸生死趣，超過一切世間種姓，不墮聲聞、辟支佛地，生一切如來家，具一切菩薩願，學習一切如來功德，修行一切菩薩諸行，得如來力，摧伏眾魔及諸外道，亦能除滅一切煩惱，入菩薩地，近如來地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！若善男子、善女人，成就深信，發此十種無疲厭心，則能長養一切善根，捨離一切諸生死趣，超過一切世間種姓，不墮聲聞、辟支佛地，生一切如來家，具一切菩薩願，學習一切如來功德，修行一切菩薩諸行，得如來力，摧伏眾魔及諸外道，亦能除滅一切煩惱，入菩薩地，近如來地。」

時，諸比丘聞此法已，則得三昧，名：無礙眼見一切佛境界。得此三昧故，悉見十方無量無邊一切世界諸佛如來，及其所有道場眾會；亦悉見彼十方世界一切諸趣所有眾生；亦悉見彼一切世界種種差別；亦悉見彼一切世界所有微塵；亦悉見彼諸世界中，一切眾生所住宮殿，以種種寶而為莊嚴；及亦聞彼諸佛如來種種言音演說諸法文辭訓釋，悉皆解了；亦能觀察彼世界中一切眾生諸根心欲；亦能憶念彼世界中一切眾生前後十生；亦能憶念彼世界中過去、未來各十劫事；亦能憶念彼諸如來十本生事、十成正覺、十轉法輪、十種神通、十種說法、十種教誡、十種辯才；又即成就十千菩提心、十千三昧、十千波羅蜜，悉皆清淨；得大智慧圓滿光明，得菩薩十神通，柔軟微妙，住菩提心，堅固不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘聞此法已，則得三昧，名：無礙眼見一切佛境界。得此三昧故，悉見十方無量無邊一切世界諸佛如來，及其所有道場眾會；亦悉見彼十方世界一切諸趣所有眾生；亦悉見彼一切世界種種差別；亦悉見彼一切世界所有微塵；亦悉見彼諸世界中，一切眾生所住宮殿，以種種寶而為莊嚴；及亦聞彼諸佛如來種種言音演說諸法文辭訓釋，悉皆解了；亦能觀察彼世界中一切眾生諸根心欲；亦能憶念彼世界中一切眾生前後十生；亦能憶念彼世界中過去、未來各十劫事；亦能憶念彼諸如來十本生事、十成正覺、十轉法輪、十種神通、十種說法、十種教誡、十種辯才；又即成就十千菩提心、十千三昧、十千波羅蜜，悉皆清淨；得大智慧圓滿光明，得菩薩十神通，柔軟微妙，住菩提心，堅固不動。

爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘住普賢行；住普賢行已，入大願海；入大願海已，成就大願海。以成就大願海故，心清淨；心清淨故，身清淨；身清淨故，身輕利；身清淨、輕利故，得大神通無有退轉；得此神通故，不離文殊師利足下，普於十方一切佛所悉現其身，具足成就一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘住普賢行；住普賢行已，入大願海；入大願海已，成就大願海。以成就大願海故，心清淨；心清淨故，身清淨；身清淨故，身輕利；身清淨、輕利故，得大神通無有退轉；得此神通故，不離文殊師利足下，普於十方一切佛所悉現其身，具足成就一切佛法。