大方廣佛華嚴經卷第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六十

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

入法界品第三十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法界品第三十九之一

爾時，世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園大莊嚴重閣，與菩薩摩訶薩五百人俱，普賢菩薩、文殊師利菩薩而為上首，其名曰：光焰幢菩薩、須彌幢菩薩、寶幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、離垢幢菩薩、日幢菩薩、妙幢菩薩、離塵幢菩薩、普光幢菩薩、地威力菩薩、寶威力菩薩、大威力菩薩、金剛智威力菩薩、離塵垢威力菩薩、正法日威力菩薩、功德山威力菩薩、智光影威力菩薩、普吉祥威力菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、淨德藏菩薩、法印藏菩薩、光明藏菩薩、臍藏菩薩、蓮華德藏菩薩、善眼菩薩、淨眼菩薩、離垢眼菩薩、無礙眼菩薩、普見眼菩薩、善觀眼菩薩、青蓮華眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、喜眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、普照法界智慧冠菩薩、道場冠菩薩、普照十方冠菩薩、一切佛藏冠菩薩、超出一切世間冠菩薩、普照冠菩薩、不可壞冠菩薩、持一切如來師子座冠菩薩、普照法界虛空冠菩薩、梵王髻菩薩、龍王髻菩薩、一切化佛光明髻菩薩、一切道場髻菩薩、一切願海音寶王髻菩薩、一切佛光明摩尼髻菩薩、示現一切虛空平等相摩尼王莊嚴髻菩薩、示現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩、出一切佛轉法輪音髻菩薩、說三世一切名字音髻菩薩、大光菩薩、離垢光菩薩、寶光菩薩、離塵光菩薩、焰光菩薩、法光菩薩、寂靜光菩薩、日光菩薩、自在光菩薩、天光菩薩、福德幢菩薩、智慧幢菩薩、法幢菩薩、神通幢菩薩、光幢菩薩、華幢菩薩、摩尼幢菩薩、菩提幢菩薩、梵幢菩薩、普光幢菩薩、梵音菩薩、海音菩薩、大地音菩薩、世主音菩薩、山相擊音菩薩、遍一切法界音菩薩、震一切法海雷音菩薩、降魔音菩薩、大悲方便雲雷音菩薩、息一切世間苦安慰音菩薩、法上菩薩、勝上菩薩、智上菩薩、福德須彌上菩薩、功德珊瑚上菩薩、名稱上菩薩、普光上菩薩、大慈上菩薩、智海上菩薩、佛種上菩薩、光勝菩薩、德勝菩薩、上勝菩薩、普明勝菩薩、法勝菩薩、月勝菩薩、虛空勝菩薩、寶勝菩薩、幢勝菩薩、智勝菩薩、娑羅自在王菩薩、法自在王菩薩、象自在王菩薩、梵自在王菩薩、山自在王菩薩、眾自在王菩薩、速疾自在王菩薩、寂靜自在王菩薩、不動自在王菩薩、勢力自在王菩薩、最勝自在王菩薩、寂靜音菩薩、無礙音菩薩、地震音菩薩、海震音菩薩、雲音菩薩、法光音菩薩、虛空音菩薩、說一切眾生善根音菩薩、示一切大願音菩薩、道場音菩薩、須彌光覺菩薩、虛空覺菩薩、離染覺菩薩、無礙覺菩薩、善覺菩薩、普照三世覺菩薩、廣大覺菩薩、普明覺菩薩、法界光明覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在室羅筏國逝多林給孤獨園大莊嚴重閣，與菩薩摩訶薩五百人俱，普賢菩薩、文殊師利菩薩而為上首，其名曰：光焰幢菩薩、須彌幢菩薩、寶幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、離垢幢菩薩、日幢菩薩、妙幢菩薩、離塵幢菩薩、普光幢菩薩、地威力菩薩、寶威力菩薩、大威力菩薩、金剛智威力菩薩、離塵垢威力菩薩、正法日威力菩薩、功德山威力菩薩、智光影威力菩薩、普吉祥威力菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、淨德藏菩薩、法印藏菩薩、光明藏菩薩、臍藏菩薩、蓮華德藏菩薩、善眼菩薩、淨眼菩薩、離垢眼菩薩、無礙眼菩薩、普見眼菩薩、善觀眼菩薩、青蓮華眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、喜眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、普照法界智慧冠菩薩、道場冠菩薩、普照十方冠菩薩、一切佛藏冠菩薩、超出一切世間冠菩薩、普照冠菩薩、不可壞冠菩薩、持一切如來師子座冠菩薩、普照法界虛空冠菩薩、梵王髻菩薩、龍王髻菩薩、一切化佛光明髻菩薩、一切道場髻菩薩、一切願海音寶王髻菩薩、一切佛光明摩尼髻菩薩、示現一切虛空平等相摩尼王莊嚴髻菩薩、示現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩、出一切佛轉法輪音髻菩薩、說三世一切名字音髻菩薩、大光菩薩、離垢光菩薩、寶光菩薩、離塵光菩薩、焰光菩薩、法光菩薩、寂靜光菩薩、日光菩薩、自在光菩薩、天光菩薩、福德幢菩薩、智慧幢菩薩、法幢菩薩、神通幢菩薩、光幢菩薩、華幢菩薩、摩尼幢菩薩、菩提幢菩薩、梵幢菩薩、普光幢菩薩、梵音菩薩、海音菩薩、大地音菩薩、世主音菩薩、山相擊音菩薩、遍一切法界音菩薩、震一切法海雷音菩薩、降魔音菩薩、大悲方便雲雷音菩薩、息一切世間苦安慰音菩薩、法上菩薩、勝上菩薩、智上菩薩、福德須彌上菩薩、功德珊瑚上菩薩、名稱上菩薩、普光上菩薩、大慈上菩薩、智海上菩薩、佛種上菩薩、光勝菩薩、德勝菩薩、上勝菩薩、普明勝菩薩、法勝菩薩、月勝菩薩、虛空勝菩薩、寶勝菩薩、幢勝菩薩、智勝菩薩、娑羅自在王菩薩、法自在王菩薩、象自在王菩薩、梵自在王菩薩、山自在王菩薩、眾自在王菩薩、速疾自在王菩薩、寂靜自在王菩薩、不動自在王菩薩、勢力自在王菩薩、最勝自在王菩薩、寂靜音菩薩、無礙音菩薩、地震音菩薩、海震音菩薩、雲音菩薩、法光音菩薩、虛空音菩薩、說一切眾生善根音菩薩、示一切大願音菩薩、道場音菩薩、須彌光覺菩薩、虛空覺菩薩、離染覺菩薩、無礙覺菩薩、善覺菩薩、普照三世覺菩薩、廣大覺菩薩、普明覺菩薩、法界光明覺

菩薩……如是等菩薩摩訶薩五百人俱。此諸菩薩皆悉成就普賢行願，境界無礙，普遍一切諸佛剎故；現身無量，親近一切諸如來故；淨眼無障，見一切佛神變事故；至處無限，一切如來成正覺所恒普詣故；光明無際，以智慧光普照一切實法海故；說法無盡，清淨辯才無邊際劫無窮盡故；等虛空界，智慧所行悉清淨故；無所依止，隨眾生心現色身故；除滅癡翳，了眾生界無眾生故；等虛空智，以大光網照法界故。及與五百聲聞眾俱，悉覺真諦，皆證實際，深入法性，永出有海；依佛功德，離結、使、縛，住無礙處；其心寂靜猶如虛空，於諸佛所永斷疑惑，於佛智海深信趣入。及與無量諸世主俱，悉曾供養無量諸佛，常能利益一切眾生，為不請友，恒勤守護，誓願不捨；入於世間殊勝智門，從佛教生，護佛正法，起於大願，不斷佛種，生如來家，求一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩……如是等菩薩摩訶薩五百人俱。此諸菩薩皆悉成就普賢行願，境界無礙，普遍一切諸佛剎故；現身無量，親近一切諸如來故；淨眼無障，見一切佛神變事故；至處無限，一切如來成正覺所恒普詣故；光明無際，以智慧光普照一切實法海故；說法無盡，清淨辯才無邊際劫無窮盡故；等虛空界，智慧所行悉清淨故；無所依止，隨眾生心現色身故；除滅癡翳，了眾生界無眾生故；等虛空智，以大光網照法界故。及與五百聲聞眾俱，悉覺真諦，皆證實際，深入法性，永出有海；依佛功德，離結、使、縛，住無礙處；其心寂靜猶如虛空，於諸佛所永斷疑惑，於佛智海深信趣入。及與無量諸世主俱，悉曾供養無量諸佛，常能利益一切眾生，為不請友，恒勤守護，誓願不捨；入於世間殊勝智門，從佛教生，護佛正法，起於大願，不斷佛種，生如來家，求一切智。

時，諸菩薩大德、聲聞、世間諸王并其眷屬，咸作是念：「如來境界、如來智行、如來加持、如來力、如來無畏、如來三昧、如來所住、如來自在、如來身、如來智，一切世間諸天及人無能通達、無能趣入、無能信解、無能了知、無能忍受、無能觀察、無能揀擇、無能開示、無能宣明、無有能令眾生解了，唯除諸佛加被之力、佛神通力、佛威德力、佛本願力，及其宿世善根之力、諸善知識攝受之力、深淨信力、大明解力、趣向菩提清淨心力、求一切智廣大願力。唯願世尊隨順我等及諸眾生種種欲、種種解、種種智、種種語、種種自在、種種住地、種種根清淨、種種意方便、種種心境界、種種依止如來功德、種種聽受諸所說法，顯示如來往昔趣求一切智心、往昔所起菩薩大願、往昔所淨諸波羅蜜、往昔所入菩薩諸地、往昔圓滿諸菩薩行、往昔成就方便、往昔修行諸道、往昔所得出離法、往昔所作神通事、往昔所有本事因緣，及成等正覺、轉妙法輪、淨佛國土、調伏眾生、開一切智法城、示一切眾生道、入一切眾生所住、受一切眾生所施、為一切眾生說布施功德、為一切眾生現諸佛影像；如是等法，願皆為說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩大德、聲聞、世間諸王并其眷屬，咸作是念：「如來境界、如來智行、如來加持、如來力、如來無畏、如來三昧、如來所住、如來自在、如來身、如來智，一切世間諸天及人無能通達、無能趣入、無能信解、無能了知、無能忍受、無能觀察、無能揀擇、無能開示、無能宣明、無有能令眾生解了，唯除諸佛加被之力、佛神通力、佛威德力、佛本願力，及其宿世善根之力、諸善知識攝受之力、深淨信力、大明解力、趣向菩提清淨心力、求一切智廣大願力。唯願世尊隨順我等及諸眾生種種欲、種種解、種種智、種種語、種種自在、種種住地、種種根清淨、種種意方便、種種心境界、種種依止如來功德、種種聽受諸所說法，顯示如來往昔趣求一切智心、往昔所起菩薩大願、往昔所淨諸波羅蜜、往昔所入菩薩諸地、往昔圓滿諸菩薩行、往昔成就方便、往昔修行諸道、往昔所得出離法、往昔所作神通事、往昔所有本事因緣，及成等正覺、轉妙法輪、淨佛國土、調伏眾生、開一切智法城、示一切眾生道、入一切眾生所住、受一切眾生所施、為一切眾生說布施功德、為一切眾生現諸佛影像；如是等法，願皆為說！」

爾時，世尊知諸菩薩心之所念，大悲為身，大悲為門，大悲為首，以大悲法而為方便，充遍虛空，入師子頻申三昧；入此三昧已，一切世間普皆嚴淨。于時，此大莊嚴樓閣忽然廣博無有邊際。金剛為地，寶王覆上，無量寶華及諸摩尼普散其中處處盈滿。瑠璃為柱，眾寶合成，大光摩尼之所莊嚴，閻浮檀金如意寶王周置其上以為嚴飾。危樓逈帶，閣道傍出，棟宇相承，窓闥交映，階、墀、軒、檻種種備足，一切皆以妙寶莊嚴；其寶悉作人、天形像，堅固妙好，世中第一，摩尼寶網彌覆其上。於諸門側悉建幢幡，咸放光明普周法界。道場之外，階隥、欄楯，其數無量不可稱說，靡不咸以摩尼所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩心之所念，大悲為身，大悲為門，大悲為首，以大悲法而為方便，充遍虛空，入師子頻申三昧；入此三昧已，一切世間普皆嚴淨。于時，此大莊嚴樓閣忽然廣博無有邊際。金剛為地，寶王覆上，無量寶華及諸摩尼普散其中處處盈滿。瑠璃為柱，眾寶合成，大光摩尼之所莊嚴，閻浮檀金如意寶王周置其上以為嚴飾。危樓逈帶，閣道傍出，棟宇相承，窓闥交映，階、墀、軒、檻種種備足，一切皆以妙寶莊嚴；其寶悉作人、天形像，堅固妙好，世中第一，摩尼寶網彌覆其上。於諸門側悉建幢幡，咸放光明普周法界。道場之外，階隥、欄楯，其數無量不可稱說，靡不咸以摩尼所成。

爾時，復以佛神力故，其逝多林忽然廣博，與不可說佛剎微塵數諸佛國土其量正等。一切妙寶間錯莊嚴，不可說寶遍布其地，阿僧祇寶以為垣牆，寶多羅樹莊嚴道側。其間復有無量香河，香水盈滿，湍激洄澓；一切寶華隨流右轉，自然演出佛法音聲；不思議寶芬陀利華，菡萏芬敷，彌布水上；眾寶華樹列植其岸；種種臺榭不可思議，皆於岸上次第行列，摩尼寶網之所彌覆。阿僧祇寶放大光明，阿僧祇寶莊嚴其地。燒眾妙香，香氣氛氳。復建無量種種寶幢，所謂：寶香幢、寶衣幢、寶幡幢、寶繒幢、寶華幢、寶瓔珞幢、寶鬘幢、寶鈴幢、摩尼寶蓋幢、大摩尼寶幢、光明遍照摩尼寶幢、出一切如來名號音聲摩尼王幢、師子摩尼王幢、說一切如來本事海摩尼王幢、現一切法界影像摩尼王幢，周遍十方，行列莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復以佛神力故，其逝多林忽然廣博，與不可說佛剎微塵數諸佛國土其量正等。一切妙寶間錯莊嚴，不可說寶遍布其地，阿僧祇寶以為垣牆，寶多羅樹莊嚴道側。其間復有無量香河，香水盈滿，湍激洄澓；一切寶華隨流右轉，自然演出佛法音聲；不思議寶芬陀利華，菡萏芬敷，彌布水上；眾寶華樹列植其岸；種種臺榭不可思議，皆於岸上次第行列，摩尼寶網之所彌覆。阿僧祇寶放大光明，阿僧祇寶莊嚴其地。燒眾妙香，香氣氛氳。復建無量種種寶幢，所謂：寶香幢、寶衣幢、寶幡幢、寶繒幢、寶華幢、寶瓔珞幢、寶鬘幢、寶鈴幢、摩尼寶蓋幢、大摩尼寶幢、光明遍照摩尼寶幢、出一切如來名號音聲摩尼王幢、師子摩尼王幢、說一切如來本事海摩尼王幢、現一切法界影像摩尼王幢，周遍十方，行列莊嚴。

時，逝多林上虛空之中，有不思議天宮殿雲、無數香樹雲、不可說須彌山雲、不可說妓樂雲、出美妙音歌讚如來不可說寶蓮華雲、不可說寶座雲、敷以天衣菩薩坐上歎佛功德不可說諸天王形像摩尼寶雲、不可說白真珠雲、不可說赤珠樓閣莊嚴具雲、不可說雨金剛堅固珠雲，皆住虛空，周匝遍滿，以為嚴飾。何以故？如來善根不思議故，如來白法不思議故，如來威力不思議故，如來能以一身自在變化遍一切世界不思議故，如來能以神力令一切佛及佛國莊嚴皆入其身不思議故，如來能於一微塵內普現一切法界影像不思議故，如來能於一毛孔中示現過去一切諸佛不思議故，如來隨放一一光明悉能遍照一切世界不思議故，如來能於一毛孔中出一切佛剎微塵數變化雲充滿一切諸佛國土不思議故，如來能於一毛孔中普現一切十方世界成、住、壞劫不思議故。如於此逝多林給孤獨園見佛國土清淨莊嚴，十方一切盡法界、虛空界、一切世界亦如是見。所謂：見如來身住逝多林，菩薩眾會皆悉遍滿；見普雨一切莊嚴雲，見普雨一切寶光明照曜雲，見普雨一切摩尼寶雲，見普雨一切莊嚴蓋彌覆佛剎雲，見普雨一切天身雲，見普雨一切華樹雲，見普雨一切衣樹雲，見普雨一切寶鬘、瓔珞相續不絕周遍一切大地雲，見普雨一切莊嚴具雲，見普雨一切如眾生形種種香雲，見普雨一切微妙寶華網相續不斷雲，見普雨一切諸天女持寶幢幡於虛空中周旋來去雲，見普雨一切眾寶蓮華於華葉間自然而出種種樂音雲，見普雨一切師子座寶網瓔珞而為莊嚴雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，逝多林上虛空之中，有不思議天宮殿雲、無數香樹雲、不可說須彌山雲、不可說妓樂雲、出美妙音歌讚如來不可說寶蓮華雲、不可說寶座雲、敷以天衣菩薩坐上歎佛功德不可說諸天王形像摩尼寶雲、不可說白真珠雲、不可說赤珠樓閣莊嚴具雲、不可說雨金剛堅固珠雲，皆住虛空，周匝遍滿，以為嚴飾。何以故？如來善根不思議故，如來白法不思議故，如來威力不思議故，如來能以一身自在變化遍一切世界不思議故，如來能以神力令一切佛及佛國莊嚴皆入其身不思議故，如來能於一微塵內普現一切法界影像不思議故，如來能於一毛孔中示現過去一切諸佛不思議故，如來隨放一一光明悉能遍照一切世界不思議故，如來能於一毛孔中出一切佛剎微塵數變化雲充滿一切諸佛國土不思議故，如來能於一毛孔中普現一切十方世界成、住、壞劫不思議故。如於此逝多林給孤獨園見佛國土清淨莊嚴，十方一切盡法界、虛空界、一切世界亦如是見。所謂：見如來身住逝多林，菩薩眾會皆悉遍滿；見普雨一切莊嚴雲，見普雨一切寶光明照曜雲，見普雨一切摩尼寶雲，見普雨一切莊嚴蓋彌覆佛剎雲，見普雨一切天身雲，見普雨一切華樹雲，見普雨一切衣樹雲，見普雨一切寶鬘、瓔珞相續不絕周遍一切大地雲，見普雨一切莊嚴具雲，見普雨一切如眾生形種種香雲，見普雨一切微妙寶華網相續不斷雲，見普雨一切諸天女持寶幢幡於虛空中周旋來去雲，見普雨一切眾寶蓮華於華葉間自然而出種種樂音雲，見普雨一切師子座寶網瓔珞而為莊嚴雲。

爾時，東方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：金燈雲幢，佛號：毘盧遮那勝德王。彼佛眾中有菩薩，名：毘盧遮那願光明，與不可說佛剎微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興種種雲，所謂：天華雲、天香雲、天末香雲、天鬘雲、天寶雲、天莊嚴具雲、天寶蓋雲、天微妙衣雲、天寶幢幡雲、天一切妙寶諸莊嚴雲，充滿虛空。至佛所已，頂禮佛足，即於東方化作寶莊嚴樓閣及普照十方寶蓮華藏師子之座，如意寶網羅覆其身，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：金燈雲幢，佛號：毘盧遮那勝德王。彼佛眾中有菩薩，名：毘盧遮那願光明，與不可說佛剎微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興種種雲，所謂：天華雲、天香雲、天末香雲、天鬘雲、天寶雲、天莊嚴具雲、天寶蓋雲、天微妙衣雲、天寶幢幡雲、天一切妙寶諸莊嚴雲，充滿虛空。至佛所已，頂禮佛足，即於東方化作寶莊嚴樓閣及普照十方寶蓮華藏師子之座，如意寶網羅覆其身，與其眷屬結跏趺坐。

南方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：金剛藏，佛號：普光明無勝藏王。彼佛眾中有菩薩，名：不可壞精進王，與不可說佛剎微塵數菩薩俱，來向佛所，持一切寶香網，持一切寶瓔珞，持一切寶華帶，持一切寶鬘帶，持一切金剛瓔珞，持一切摩尼寶網，持一切寶衣帶，持一切寶瓔珞帶，持一切最勝光明摩尼帶，持一切師子摩尼寶瓔珞，悉以神力充遍一切諸世界海。到佛所已，頂禮佛足，即於南方化作遍照世間摩尼寶莊嚴樓閣及普照十方寶蓮華藏師子之座，以一切寶華網羅覆其身，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：金剛藏，佛號：普光明無勝藏王。彼佛眾中有菩薩，名：不可壞精進王，與不可說佛剎微塵數菩薩俱，來向佛所，持一切寶香網，持一切寶瓔珞，持一切寶華帶，持一切寶鬘帶，持一切金剛瓔珞，持一切摩尼寶網，持一切寶衣帶，持一切寶瓔珞帶，持一切最勝光明摩尼帶，持一切師子摩尼寶瓔珞，悉以神力充遍一切諸世界海。到佛所已，頂禮佛足，即於南方化作遍照世間摩尼寶莊嚴樓閣及普照十方寶蓮華藏師子之座，以一切寶華網羅覆其身，與其眷屬結跏趺坐。

西方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：摩尼寶燈須彌山幢，佛號：法界智燈。彼佛眾中有菩薩，名：普勝無上威德王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興不可說佛剎微塵數種種塗香燒香須彌山雲、不可說佛剎微塵數種種色香水須彌山雲、不可說佛剎微塵數一切大地微塵等光明摩尼寶王須彌山雲、不可說佛剎微塵數種種光焰輪莊嚴幢須彌山雲、不可說佛剎微塵數種種色金剛藏摩尼王莊嚴須彌山雲、不可說佛剎微塵數普照一切世界閻浮檀摩尼寶幢須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切法界摩尼寶須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切諸佛相好摩尼寶王須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切如來本事因緣說諸菩薩所行之行摩尼寶王須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切佛坐菩提場摩尼寶王須彌山雲，充滿法界。至佛所已，頂禮佛足，即於西方化作一切香王樓閣，真珠寶網彌覆其上，及化作帝釋影幢寶蓮華藏師子之座，以妙色摩尼網羅覆其身，心王寶冠以嚴其首，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：摩尼寶燈須彌山幢，佛號：法界智燈。彼佛眾中有菩薩，名：普勝無上威德王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興不可說佛剎微塵數種種塗香燒香須彌山雲、不可說佛剎微塵數種種色香水須彌山雲、不可說佛剎微塵數一切大地微塵等光明摩尼寶王須彌山雲、不可說佛剎微塵數種種光焰輪莊嚴幢須彌山雲、不可說佛剎微塵數種種色金剛藏摩尼王莊嚴須彌山雲、不可說佛剎微塵數普照一切世界閻浮檀摩尼寶幢須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切法界摩尼寶須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切諸佛相好摩尼寶王須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切如來本事因緣說諸菩薩所行之行摩尼寶王須彌山雲、不可說佛剎微塵數現一切佛坐菩提場摩尼寶王須彌山雲，充滿法界。至佛所已，頂禮佛足，即於西方化作一切香王樓閣，真珠寶網彌覆其上，及化作帝釋影幢寶蓮華藏師子之座，以妙色摩尼網羅覆其身，心王寶冠以嚴其首，與其眷屬結跏趺坐。

北方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：寶衣光明幢，佛號：照虛空法界大光明。彼佛眾中有菩薩，名：無礙勝藏王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興一切寶衣雲，所謂：黃色寶光明衣雲、種種香所熏衣雲、日幢摩尼王衣雲、金色熾然摩尼衣雲、一切寶光焰衣雲、一切星辰像上妙摩尼衣雲、白玉光摩尼衣雲、光明遍照殊勝赫奕摩尼衣雲、光明遍照威勢熾盛摩尼衣雲、莊嚴海摩尼衣雲，充遍虛空。至佛所已，頂禮佛足，即於北方化作摩尼寶海莊嚴樓閣及毘瑠璃寶蓮華藏師子之座，以師子威德摩尼王網羅覆其身，清淨寶王為髻明珠，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：寶衣光明幢，佛號：照虛空法界大光明。彼佛眾中有菩薩，名：無礙勝藏王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興一切寶衣雲，所謂：黃色寶光明衣雲、種種香所熏衣雲、日幢摩尼王衣雲、金色熾然摩尼衣雲、一切寶光焰衣雲、一切星辰像上妙摩尼衣雲、白玉光摩尼衣雲、光明遍照殊勝赫奕摩尼衣雲、光明遍照威勢熾盛摩尼衣雲、莊嚴海摩尼衣雲，充遍虛空。至佛所已，頂禮佛足，即於北方化作摩尼寶海莊嚴樓閣及毘瑠璃寶蓮華藏師子之座，以師子威德摩尼王網羅覆其身，清淨寶王為髻明珠，與其眷屬結跏趺坐。

東北方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：一切歡喜清淨光明網，佛號：無礙眼。彼佛眾中有菩薩，名：化現法界願月王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興寶樓閣雲、香樓閣雲、燒香樓閣雲、華樓閣雲、栴檀樓閣雲、金剛樓閣雲、摩尼樓閣雲、金樓閣雲、衣樓閣雲、蓮華樓閣雲，彌覆十方一切世界。至佛所已，頂禮佛足，即於東北方化作一切法界門大摩尼樓閣及無等香王蓮華藏師子之座，摩尼華網羅覆其身，著妙寶藏摩尼王冠，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：一切歡喜清淨光明網，佛號：無礙眼。彼佛眾中有菩薩，名：化現法界願月王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興寶樓閣雲、香樓閣雲、燒香樓閣雲、華樓閣雲、栴檀樓閣雲、金剛樓閣雲、摩尼樓閣雲、金樓閣雲、衣樓閣雲、蓮華樓閣雲，彌覆十方一切世界。至佛所已，頂禮佛足，即於東北方化作一切法界門大摩尼樓閣及無等香王蓮華藏師子之座，摩尼華網羅覆其身，著妙寶藏摩尼王冠，與其眷屬結跏趺坐。

東南方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：香雲莊嚴幢，佛號：龍自在王。彼佛眾中有菩薩，名：法慧光焰王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興金色圓滿光明雲、無量寶色圓滿光明雲、如來毫相圓滿光明雲、種種寶色圓滿光明雲、蓮華藏圓滿光明雲、眾寶樹枝圓滿光明雲、如來頂髻圓滿光明雲、閻浮檀金色圓滿光明雲、日色圓滿光明雲、星月色圓滿光明雲，悉遍虛空。到佛所已，頂禮佛足，即於東南方化作毘盧遮那最上寶光明樓閣、金剛摩尼蓮華藏師子之座，眾寶光焰摩尼王網羅覆其身，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：香雲莊嚴幢，佛號：龍自在王。彼佛眾中有菩薩，名：法慧光焰王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，悉以神力興金色圓滿光明雲、無量寶色圓滿光明雲、如來毫相圓滿光明雲、種種寶色圓滿光明雲、蓮華藏圓滿光明雲、眾寶樹枝圓滿光明雲、如來頂髻圓滿光明雲、閻浮檀金色圓滿光明雲、日色圓滿光明雲、星月色圓滿光明雲，悉遍虛空。到佛所已，頂禮佛足，即於東南方化作毘盧遮那最上寶光明樓閣、金剛摩尼蓮華藏師子之座，眾寶光焰摩尼王網羅覆其身，與其眷屬結跏趺坐。

西南方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：日光摩尼藏，佛號：普照諸法智月王。彼佛眾中有菩薩，名：摧破一切魔軍智幢王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，於一切毛孔中出等虛空界華焰雲、香焰雲、寶焰雲、金剛焰雲、燒香焰雲、電光焰雲、毘盧遮那摩尼寶焰雲、一切金光焰雲、勝藏摩尼王光焰雲、等三世如來海光焰雲，一一皆從毛孔中出，遍虛空界。到佛所已，頂禮佛足，即於西南方化作普現十方法界光明網大摩尼寶樓閣及香燈焰寶蓮華藏師子之座，以離垢藏摩尼網羅覆其身，著出一切眾生發趣音摩尼王嚴飾冠，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：日光摩尼藏，佛號：普照諸法智月王。彼佛眾中有菩薩，名：摧破一切魔軍智幢王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，於一切毛孔中出等虛空界華焰雲、香焰雲、寶焰雲、金剛焰雲、燒香焰雲、電光焰雲、毘盧遮那摩尼寶焰雲、一切金光焰雲、勝藏摩尼王光焰雲、等三世如來海光焰雲，一一皆從毛孔中出，遍虛空界。到佛所已，頂禮佛足，即於西南方化作普現十方法界光明網大摩尼寶樓閣及香燈焰寶蓮華藏師子之座，以離垢藏摩尼網羅覆其身，著出一切眾生發趣音摩尼王嚴飾冠，與其眷屬結跏趺坐。

西北方過不可說佛剎微塵數世界海外，有世界，名：毘盧遮那願摩尼王藏，佛號：普光明最勝須彌王。彼佛眾中有菩薩，名：願智光明幢，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，於念念中，一切相好、一切毛孔、一切身分，皆出三世一切如來形像雲、一切菩薩形像雲、一切如來眾會形像雲、一切如來變化身形像雲、一切如來本生身形像雲、一切聲聞辟支佛形像雲、一切如來菩提場形像雲、一切如來神變形像雲、一切世間主形像雲、一切清淨國土形像雲，充滿虛空。至佛所已，頂禮佛足，即於西北方化作普照十方摩尼寶莊嚴樓閣及普照世間寶蓮華藏師子之座，以無能勝光明真珠網羅覆其身，著普光明摩尼寶冠，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方過不可說佛剎微塵數世界海外，有世界，名：毘盧遮那願摩尼王藏，佛號：普光明最勝須彌王。彼佛眾中有菩薩，名：願智光明幢，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，於念念中，一切相好、一切毛孔、一切身分，皆出三世一切如來形像雲、一切菩薩形像雲、一切如來眾會形像雲、一切如來變化身形像雲、一切如來本生身形像雲、一切聲聞辟支佛形像雲、一切如來菩提場形像雲、一切如來神變形像雲、一切世間主形像雲、一切清淨國土形像雲，充滿虛空。至佛所已，頂禮佛足，即於西北方化作普照十方摩尼寶莊嚴樓閣及普照世間寶蓮華藏師子之座，以無能勝光明真珠網羅覆其身，著普光明摩尼寶冠，與其眷屬結跏趺坐。

下方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：一切如來圓滿光普照，佛號：虛空無礙相智幢王。彼佛眾中有菩薩，名：破一切障勇猛智王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，於一切毛孔中，出說一切眾生語言海音聲雲，出說一切三世菩薩修行方便海音聲雲，出說一切菩薩所起願方便海音聲雲，出說一切菩薩成滿清淨波羅蜜方便海音聲雲，出說一切菩薩圓滿行遍一切剎音聲雲，出說一切菩薩成就自在用音聲雲，出說一切如來往詣道場破魔軍眾成等正覺自在用音聲雲，出說一切如來轉法輪契經門名號海音聲雲，出說一切隨應教化調伏眾生法方便海音聲雲，出說一切隨時、隨善根、隨願力普令眾生證得智慧方便海音聲雲。到佛所已，頂禮佛足，即於下方化作現一切如來宮殿形像眾寶莊嚴樓閣及一切寶蓮華藏師子之座，著普現道場影摩尼寶冠，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：一切如來圓滿光普照，佛號：虛空無礙相智幢王。彼佛眾中有菩薩，名：破一切障勇猛智王，與世界海微塵數菩薩俱，來向佛所，於一切毛孔中，出說一切眾生語言海音聲雲，出說一切三世菩薩修行方便海音聲雲，出說一切菩薩所起願方便海音聲雲，出說一切菩薩成滿清淨波羅蜜方便海音聲雲，出說一切菩薩圓滿行遍一切剎音聲雲，出說一切菩薩成就自在用音聲雲，出說一切如來往詣道場破魔軍眾成等正覺自在用音聲雲，出說一切如來轉法輪契經門名號海音聲雲，出說一切隨應教化調伏眾生法方便海音聲雲，出說一切隨時、隨善根、隨願力普令眾生證得智慧方便海音聲雲。到佛所已，頂禮佛足，即於下方化作現一切如來宮殿形像眾寶莊嚴樓閣及一切寶蓮華藏師子之座，著普現道場影摩尼寶冠，與其眷屬結跏趺坐。

上方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：說佛種性無有盡，佛號：普智輪光明音。彼佛眾中有菩薩，名：法界差別願，與世界海微塵數菩薩俱，發彼道場來向此娑婆世界釋迦牟尼佛所，於一切相好、一切毛孔、一切身分、一切肢節、一切莊嚴具、一切衣服中，現毘盧遮那等過去一切諸佛、未來一切諸佛、已得授記、未授記者，現在十方一切國土、一切諸佛并其眾會，亦現過去行檀那波羅蜜及其一切受布施者諸本事海，亦現過去行尸羅波羅蜜諸本事海，亦現過去行羼提波羅蜜割截肢體心無動亂諸本事海，亦現過去行精進波羅蜜勇猛不退諸本事海，亦現過去求一切如來禪波羅蜜海而得成就諸本事海，亦現過去求一切佛所轉法輪所成就法發勇猛心一切皆捨諸本事海，亦現過去樂見一切佛、樂行一切菩薩道、樂化一切眾生界諸本事海，亦現過去所發一切菩薩大願清淨莊嚴諸本事海，亦現過去菩薩所成力波羅蜜勇猛清淨諸本事海，亦現過去一切菩薩所修圓滿智波羅蜜諸本事海；如是一切本事海，悉皆遍滿廣大法界。至佛所已，頂禮佛足，即於上方化作一切金剛藏莊嚴樓閣及帝青金剛王蓮華藏師子之座，以一切寶光明摩尼王網羅覆其身，以演說三世如來名摩尼寶王為髻明珠，與其眷屬結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方過不可說佛剎微塵數世界海外有世界，名：說佛種性無有盡，佛號：普智輪光明音。彼佛眾中有菩薩，名：法界差別願，與世界海微塵數菩薩俱，發彼道場來向此娑婆世界釋迦牟尼佛所，於一切相好、一切毛孔、一切身分、一切肢節、一切莊嚴具、一切衣服中，現毘盧遮那等過去一切諸佛、未來一切諸佛、已得授記、未授記者，現在十方一切國土、一切諸佛并其眾會，亦現過去行檀那波羅蜜及其一切受布施者諸本事海，亦現過去行尸羅波羅蜜諸本事海，亦現過去行羼提波羅蜜割截肢體心無動亂諸本事海，亦現過去行精進波羅蜜勇猛不退諸本事海，亦現過去求一切如來禪波羅蜜海而得成就諸本事海，亦現過去求一切佛所轉法輪所成就法發勇猛心一切皆捨諸本事海，亦現過去樂見一切佛、樂行一切菩薩道、樂化一切眾生界諸本事海，亦現過去所發一切菩薩大願清淨莊嚴諸本事海，亦現過去菩薩所成力波羅蜜勇猛清淨諸本事海，亦現過去一切菩薩所修圓滿智波羅蜜諸本事海；如是一切本事海，悉皆遍滿廣大法界。至佛所已，頂禮佛足，即於上方化作一切金剛藏莊嚴樓閣及帝青金剛王蓮華藏師子之座，以一切寶光明摩尼王網羅覆其身，以演說三世如來名摩尼寶王為髻明珠，與其眷屬結跏趺坐。

如是十方一切菩薩并其眷屬，皆從普賢菩薩行願中生，以淨智眼見三世佛，普聞一切諸佛如來所轉法輪、修多羅海，已得至於一切菩薩自在彼岸；於念念中現大神變，親近一切諸佛如來，一身充滿一切世界一切如來眾會道場，於一塵中普現一切世間境界，教化成熟一切眾生未曾失時，一毛孔中出一切如來說法音聲；知一切眾生悉皆如幻，知一切佛悉皆如影，知一切諸趣受生悉皆如夢，知一切業報如鏡中像，知一切諸有生起如熱時焰，知一切世界皆如變化；成就如來十力、無畏，勇猛自在，能師子吼，深入無盡辯才大海，得一切眾生言辭海諸法智；於虛空法界所行無礙，知一切法無有障礙；一切菩薩神通境界悉已清淨，勇猛精進，摧伏魔軍；恒以智慧了達三世，知一切法猶如虛空，無有違諍，亦無取著；雖勤精進而知一切智終無所來，雖觀境界而知一切有悉不可得；以方便智入一切法界，以平等智入一切國土，以自在力令一切世界展轉相入，於一切世界處處受生，見一切世界種種形相；於微細境現廣大剎，於廣大境現微細剎；於一佛所一念之頃，得一切佛威神所加，普見十方無所迷惑，於剎那頃悉能往詣。如是等一切菩薩滿逝多林，皆是如來威神之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十方一切菩薩并其眷屬，皆從普賢菩薩行願中生，以淨智眼見三世佛，普聞一切諸佛如來所轉法輪、修多羅海，已得至於一切菩薩自在彼岸；於念念中現大神變，親近一切諸佛如來，一身充滿一切世界一切如來眾會道場，於一塵中普現一切世間境界，教化成熟一切眾生未曾失時，一毛孔中出一切如來說法音聲；知一切眾生悉皆如幻，知一切佛悉皆如影，知一切諸趣受生悉皆如夢，知一切業報如鏡中像，知一切諸有生起如熱時焰，知一切世界皆如變化；成就如來十力、無畏，勇猛自在，能師子吼，深入無盡辯才大海，得一切眾生言辭海諸法智；於虛空法界所行無礙，知一切法無有障礙；一切菩薩神通境界悉已清淨，勇猛精進，摧伏魔軍；恒以智慧了達三世，知一切法猶如虛空，無有違諍，亦無取著；雖勤精進而知一切智終無所來，雖觀境界而知一切有悉不可得；以方便智入一切法界，以平等智入一切國土，以自在力令一切世界展轉相入，於一切世界處處受生，見一切世界種種形相；於微細境現廣大剎，於廣大境現微細剎；於一佛所一念之頃，得一切佛威神所加，普見十方無所迷惑，於剎那頃悉能往詣。如是等一切菩薩滿逝多林，皆是如來威神之力。

于時，上首諸大聲聞——舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、離婆多、須菩提、阿㝹樓馱、難陀、劫賓那、迦旃延、富樓那等諸大聲聞，在逝多林皆悉不見如來神力、如來嚴好、如來境界、如來遊戲、如來神變、如來尊勝、如來妙行、如來威德、如來住持、如來淨剎，亦復不見不可思議菩薩境界、菩薩大會、菩薩普入、菩薩普至、菩薩普詣、菩薩神變、菩薩遊戲、菩薩眷屬、菩薩方所、菩薩莊嚴師子座、菩薩宮殿、菩薩住處、菩薩所入三昧自在、菩薩觀察、菩薩頻申、菩薩勇猛、菩薩供養、菩薩受記、菩薩成熟、菩薩勇健、菩薩法身清淨、菩薩智身圓滿、菩薩願身示現、菩薩色身成就、菩薩諸相具足清淨、菩薩常光眾色莊嚴、菩薩放大光網、菩薩起變化雲、菩薩身遍十方、菩薩諸行圓滿。如是等事，一切聲聞諸大弟子皆悉不見。何以故？以善根不同故，本不修習見佛自在善根故，本不讚說十方世界一切佛剎清淨功德故，本不稱歎諸佛世尊種種神變故，本不於生死流轉之中發阿耨多羅三藐三菩提心故，本不令他住菩提心故，本不能令如來種性不斷絕故，本不攝受諸眾生故，本不勸他修習菩薩波羅蜜故，本在生死流轉之時不勸眾生求於最勝大智眼故，本不修習生一切智諸善根故，本不成就如來出世諸善根故，本不得嚴淨佛剎神通智故，本不得諸菩薩眼所知境故，本不求超出世間不共菩提諸善根故，本不發一切菩薩諸大願故，本不從如來加被之所生故，本不知諸法如幻、菩薩如夢故，本不得諸大菩薩廣大歡喜故。如是皆是普賢菩薩智眼境界，不與一切二乘所共。以是因緣，諸大聲聞不能見、不能知、不能聞、不能入、不能得、不能念、不能觀察、不能籌量、不能思惟、不能分別；是故，雖在逝多林中，不見如來諸大神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時，上首諸大聲聞——舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、離婆多、須菩提、阿㝹樓馱、難陀、劫賓那、迦旃延、富樓那等諸大聲聞，在逝多林皆悉不見如來神力、如來嚴好、如來境界、如來遊戲、如來神變、如來尊勝、如來妙行、如來威德、如來住持、如來淨剎，亦復不見不可思議菩薩境界、菩薩大會、菩薩普入、菩薩普至、菩薩普詣、菩薩神變、菩薩遊戲、菩薩眷屬、菩薩方所、菩薩莊嚴師子座、菩薩宮殿、菩薩住處、菩薩所入三昧自在、菩薩觀察、菩薩頻申、菩薩勇猛、菩薩供養、菩薩受記、菩薩成熟、菩薩勇健、菩薩法身清淨、菩薩智身圓滿、菩薩願身示現、菩薩色身成就、菩薩諸相具足清淨、菩薩常光眾色莊嚴、菩薩放大光網、菩薩起變化雲、菩薩身遍十方、菩薩諸行圓滿。如是等事，一切聲聞諸大弟子皆悉不見。何以故？以善根不同故，本不修習見佛自在善根故，本不讚說十方世界一切佛剎清淨功德故，本不稱歎諸佛世尊種種神變故，本不於生死流轉之中發阿耨多羅三藐三菩提心故，本不令他住菩提心故，本不能令如來種性不斷絕故，本不攝受諸眾生故，本不勸他修習菩薩波羅蜜故，本在生死流轉之時不勸眾生求於最勝大智眼故，本不修習生一切智諸善根故，本不成就如來出世諸善根故，本不得嚴淨佛剎神通智故，本不得諸菩薩眼所知境故，本不求超出世間不共菩提諸善根故，本不發一切菩薩諸大願故，本不從如來加被之所生故，本不知諸法如幻、菩薩如夢故，本不得諸大菩薩廣大歡喜故。如是皆是普賢菩薩智眼境界，不與一切二乘所共。以是因緣，諸大聲聞不能見、不能知、不能聞、不能入、不能得、不能念、不能觀察、不能籌量、不能思惟、不能分別；是故，雖在逝多林中，不見如來諸大神變。

復次，諸大聲聞無如是善根故，無如是智眼故，無如是三昧故，無如是解脫故，無如是神通故，無如是威德故，無如是勢力故，無如是自在故，無如是住處故，無如是境界故，是故於此不能知、不能見、不能入、不能證、不能住、不能解、不能觀察、不能忍受、不能趣向、不能遊履；又亦不能廣為他人，開闡解說，稱揚示現，引導勸進，令其趣向，令其修習，令其安住，令其證入。何以故？諸大弟子依聲聞乘而出離故，成就聲聞道，滿足聲聞行，安住聲聞果，於無有諦得決定智，常住實際究竟寂靜，遠離大悲，捨於眾生，住於自事；於彼智慧，不能積集，不能修行，不能安住，不能願求，不能成就，不能清淨，不能趣入，不能通達，不能知見，不能證得。是故，雖在逝多林中對於如來，不見如是廣大神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，諸大聲聞無如是善根故，無如是智眼故，無如是三昧故，無如是解脫故，無如是神通故，無如是威德故，無如是勢力故，無如是自在故，無如是住處故，無如是境界故，是故於此不能知、不能見、不能入、不能證、不能住、不能解、不能觀察、不能忍受、不能趣向、不能遊履；又亦不能廣為他人，開闡解說，稱揚示現，引導勸進，令其趣向，令其修習，令其安住，令其證入。何以故？諸大弟子依聲聞乘而出離故，成就聲聞道，滿足聲聞行，安住聲聞果，於無有諦得決定智，常住實際究竟寂靜，遠離大悲，捨於眾生，住於自事；於彼智慧，不能積集，不能修行，不能安住，不能願求，不能成就，不能清淨，不能趣入，不能通達，不能知見，不能證得。是故，雖在逝多林中對於如來，不見如是廣大神變。

佛子！如恒河岸有百千億無量餓鬼，裸形飢渴，舉體焦然，烏鷲犲狼競來搏撮，為渴所逼，欲求水飲，雖住河邊而不見河；設有見者，見其枯竭。何以故？深厚業障之所覆故。彼大聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，不見如來廣大神力，捨一切智，無明瞖瞙覆其眼故，不曾種植薩婆若地諸善根故。譬如有人，於大會中昏睡安寢，忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見大城，宮殿、園林種種嚴好，天子、天女百千萬億，普散天華遍滿其地，種種衣樹出妙衣服，種種華樹開敷妙華，諸音樂樹奏天音樂，天諸采女歌詠美音，無量諸天於中戲樂；其人自見著天衣服，普於其處住止周旋。其大會中一切諸人雖同一處，不知不見。何以故？夢中所見，非彼大眾所能見故。一切菩薩、世間諸王亦復如是，以久積集善根力故，發一切智廣大願故，學習一切佛功德故，修行菩薩莊嚴道故，圓滿一切智智法故，滿足普賢諸行願故，趣入一切菩薩智地故，遊戲一切菩薩所住諸三昧故，已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故，是故悉見如來世尊不可思議自在神變。一切聲聞諸大弟子，皆不能見，皆不能知，以無菩薩清淨眼故。譬如雪山具眾藥草，良醫詣彼悉能分別；其諸捕獵、放牧之人恒住彼山，不見其藥。此亦如是，以諸菩薩入智境界，具自在力，能見如來廣大神變；諸大弟子唯求自利，不欲利他，唯求自安，不欲安他，雖在林中，不知不見。譬如地中有諸寶藏，種種珍異悉皆充滿，有一丈夫聰慧明達，善能分別一切伏藏，其人復有大福德力，能隨所欲自在而取，奉養父母，賑恤親屬，老、病、窮乏靡不均贍；其無智慧、無福德人，雖亦至於寶藏之處，不知不見，不得其益。此亦如是，諸大菩薩有淨智眼，能入如來不可思議甚深境界，能見佛神力，能入諸法門，能遊三昧海，能供養諸佛，能以正法開悟眾生，能以四攝攝受眾生；諸大聲聞不能得見如來神力，亦不能見諸菩薩眾。譬如盲人至大寶洲，若行、若住、若坐、若臥，不能得見一切眾寶；以不見故，不能採取，不得受用。此亦如是，諸大弟子雖在林中親近世尊，不見如來自在神力，亦不得見菩薩大會。何以故？無有菩薩無礙淨眼，不能次第悟入法界見於如來自在力故。譬如有人得清淨眼，名：離垢光明，一切暗色不能為障。爾時，彼人於夜暗中，處在無量百千萬億人眾之內，或行、或住、或坐、或臥，彼諸人眾形相威儀，此明眼人莫不具見；其明眼者威儀進退，彼諸人眾悉不能覩。佛亦如是，成就智眼，清淨無礙，悉能明見一切世間；其所示現神通變化，大菩薩眾所共圍遶，諸大弟子悉不能見。譬如比丘在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子！如恒河岸有百千億無量餓鬼，裸形飢渴，舉體焦然，烏鷲犲狼競來搏撮，為渴所逼，欲求水飲，雖住河邊而不見河；設有見者，見其枯竭。何以故？深厚業障之所覆故。彼大聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，不見如來廣大神力，捨一切智，無明瞖瞙覆其眼故，不曾種植薩婆若地諸善根故。譬如有人，於大會中昏睡安寢，忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見大城，宮殿、園林種種嚴好，天子、天女百千萬億，普散天華遍滿其地，種種衣樹出妙衣服，種種華樹開敷妙華，諸音樂樹奏天音樂，天諸采女歌詠美音，無量諸天於中戲樂；其人自見著天衣服，普於其處住止周旋。其大會中一切諸人雖同一處，不知不見。何以故？夢中所見，非彼大眾所能見故。一切菩薩、世間諸王亦復如是，以久積集善根力故，發一切智廣大願故，學習一切佛功德故，修行菩薩莊嚴道故，圓滿一切智智法故，滿足普賢諸行願故，趣入一切菩薩智地故，遊戲一切菩薩所住諸三昧故，已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故，是故悉見如來世尊不可思議自在神變。一切聲聞諸大弟子，皆不能見，皆不能知，以無菩薩清淨眼故。譬如雪山具眾藥草，良醫詣彼悉能分別；其諸捕獵、放牧之人恒住彼山，不見其藥。此亦如是，以諸菩薩入智境界，具自在力，能見如來廣大神變；諸大弟子唯求自利，不欲利他，唯求自安，不欲安他，雖在林中，不知不見。譬如地中有諸寶藏，種種珍異悉皆充滿，有一丈夫聰慧明達，善能分別一切伏藏，其人復有大福德力，能隨所欲自在而取，奉養父母，賑恤親屬，老、病、窮乏靡不均贍；其無智慧、無福德人，雖亦至於寶藏之處，不知不見，不得其益。此亦如是，諸大菩薩有淨智眼，能入如來不可思議甚深境界，能見佛神力，能入諸法門，能遊三昧海，能供養諸佛，能以正法開悟眾生，能以四攝攝受眾生；諸大聲聞不能得見如來神力，亦不能見諸菩薩眾。譬如盲人至大寶洲，若行、若住、若坐、若臥，不能得見一切眾寶；以不見故，不能採取，不得受用。此亦如是，諸大弟子雖在林中親近世尊，不見如來自在神力，亦不得見菩薩大會。何以故？無有菩薩無礙淨眼，不能次第悟入法界見於如來自在力故。譬如有人得清淨眼，名：離垢光明，一切暗色不能為障。爾時，彼人於夜暗中，處在無量百千萬億人眾之內，或行、或住、或坐、或臥，彼諸人眾形相威儀，此明眼人莫不具見；其明眼者威儀進退，彼諸人眾悉不能覩。佛亦如是，成就智眼，清淨無礙，悉能明見一切世間；其所示現神通變化，大菩薩眾所共圍遶，諸大弟子悉不能見。譬如比丘在

大眾中入遍處定，所謂：地遍處定、水遍處定、火遍處定、風遍處定、青遍處定、黃遍處定、赤遍處定、白遍處定、天遍處定、種種眾生身遍處定、一切語言音聲遍處定、一切所緣遍處定；入此定者見其所緣，其餘大眾悉不能見，唯除有住此三昧者。如來所現不可思議諸佛境界亦復如是，菩薩具見，聲聞莫覩。譬如有人以翳形藥自塗其眼，在於眾會去、來、坐、立無能見者，而能悉覩眾會中事。應知如來亦復如是，超過於世，普見世間，非諸聲聞所能得見，唯除趣向一切智境諸大菩薩。如人生已，則有二天，恒相隨逐，一曰：同生，二曰：同名；天常見人，人不見天。應知如來亦復如是，在諸菩薩大集會中現大神通，諸大聲聞悉不能見。譬如比丘得心自在，入滅盡定，六根作業皆悉不行，一切語言不知不覺；定力持故，不般涅槃。一切聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，具足六根，而不知不見不解不入如來自在、菩薩眾會諸所作事。何以故？如來境界甚深廣大，難見難知，難測難量，超諸世間，不可思議，無能壞者，非是一切二乘境界；是故，如來自在神力、菩薩眾會及逝多林普遍一切清淨世界，如是等事，諸大聲聞悉不知見，非其器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾中入遍處定，所謂：地遍處定、水遍處定、火遍處定、風遍處定、青遍處定、黃遍處定、赤遍處定、白遍處定、天遍處定、種種眾生身遍處定、一切語言音聲遍處定、一切所緣遍處定；入此定者見其所緣，其餘大眾悉不能見，唯除有住此三昧者。如來所現不可思議諸佛境界亦復如是，菩薩具見，聲聞莫覩。譬如有人以翳形藥自塗其眼，在於眾會去、來、坐、立無能見者，而能悉覩眾會中事。應知如來亦復如是，超過於世，普見世間，非諸聲聞所能得見，唯除趣向一切智境諸大菩薩。如人生已，則有二天，恒相隨逐，一曰：同生，二曰：同名；天常見人，人不見天。應知如來亦復如是，在諸菩薩大集會中現大神通，諸大聲聞悉不能見。譬如比丘得心自在，入滅盡定，六根作業皆悉不行，一切語言不知不覺；定力持故，不般涅槃。一切聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，具足六根，而不知不見不解不入如來自在、菩薩眾會諸所作事。何以故？如來境界甚深廣大，難見難知，難測難量，超諸世間，不可思議，無能壞者，非是一切二乘境界；是故，如來自在神力、菩薩眾會及逝多林普遍一切清淨世界，如是等事，諸大聲聞悉不知見，非其器故。

爾時，毘盧遮那願光明菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘盧遮那願光明菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「汝等應觀察， 佛道不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等應觀察， 佛道不思議，

於此逝多林， 示現神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此逝多林， 示現神通力。

善逝威神力， 所現無央數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝威神力， 所現無央數；

一切諸世間， 迷惑不能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 迷惑不能了。

法王深妙法， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王深妙法， 無量難思議，

所現諸神通， 舉世莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現諸神通， 舉世莫能測。

以了法無相， 是故名為佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以了法無相， 是故名為佛，

而具相莊嚴， 稱揚不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而具相莊嚴， 稱揚不可盡。

今於此林內， 示現大神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於此林內， 示現大神力，

甚深無有邊， 言辭莫能辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深無有邊， 言辭莫能辯。

汝觀大威德， 無量菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀大威德， 無量菩薩眾，

十方諸國土， 而來見世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸國土， 而來見世尊。

所願皆具足， 所行無障礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願皆具足， 所行無障礙；

一切諸世間， 無能測量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 無能測量者。

一切諸緣覺， 及彼大聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸緣覺， 及彼大聲聞，

皆悉不能知， 菩薩行境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉不能知， 菩薩行境界。

菩薩大智慧， 諸地悉究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大智慧， 諸地悉究竟，

高建勇猛幢， 難摧難可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高建勇猛幢， 難摧難可動。

諸大名稱士， 無量三昧力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大名稱士， 無量三昧力，

所現諸神變， 法界悉充滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現諸神變， 法界悉充滿。」

爾時，不可壞精進王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不可壞精進王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「汝觀諸佛子， 智慧功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀諸佛子， 智慧功德藏，

究竟菩提行， 安隱諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩提行， 安隱諸世間。

其心本明達， 善入諸三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心本明達， 善入諸三昧，

智慧無邊際， 境界不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無邊際， 境界不可量。

今此逝多林， 種種皆嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此逝多林， 種種皆嚴飾，

菩薩眾雲集， 親近如來住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眾雲集， 親近如來住。

汝觀無所著， 無量大眾海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀無所著， 無量大眾海，

十方來詣此， 坐寶蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方來詣此， 坐寶蓮華座。

無來亦無住， 無依無戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無來亦無住， 無依無戲論，

離垢心無礙， 究竟於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢心無礙， 究竟於法界。

建立智慧幢， 堅固不動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立智慧幢， 堅固不動搖，

知無變化法， 而現變化事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知無變化法， 而現變化事。

十方無量剎， 一切諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量剎， 一切諸佛所，

同時悉往詣， 而亦不分身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同時悉往詣， 而亦不分身。

汝觀釋師子， 自在神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀釋師子， 自在神通力，

能令菩薩眾， 一切俱來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令菩薩眾， 一切俱來集。

一切諸佛法， 法界悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛法， 法界悉平等，

言說故不同， 此眾咸通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說故不同， 此眾咸通達。

諸佛常安住， 法界平等際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常安住， 法界平等際，

演說差別法， 言辭無有盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說差別法， 言辭無有盡。」

爾時，普勝無上威德王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普勝無上威德王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「汝觀無上士， 廣大智圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀無上士， 廣大智圓滿，

善達時非時， 為眾演說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善達時非時， 為眾演說法；

摧伏眾外道， 一切諸異論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏眾外道， 一切諸異論，

普隨眾生心， 為現神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普隨眾生心， 為現神通力。

正覺非有量， 亦復非無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺非有量， 亦復非無量；

若量若無量， 牟尼悉超越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若量若無量， 牟尼悉超越。

如日在虛空， 照臨一切處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日在虛空， 照臨一切處；

佛智亦如是， 了達三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 了達三世法。

譬如十五夜， 月輪無減缺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如十五夜， 月輪無減缺；

如來亦復然， 白法悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦復然， 白法悉圓滿。

譬如空中日， 運行無暫已； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中日， 運行無暫已；

如來亦如是， 神變恒相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦如是， 神變恒相續。

譬如十方剎， 於空無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如十方剎， 於空無所礙，

世燈現變化， 於世亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世燈現變化， 於世亦復然。

譬如世間地， 群生之所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世間地， 群生之所依；

照世燈法輪， 為依亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照世燈法輪， 為依亦如是。

譬如猛疾風， 所行無障礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如猛疾風， 所行無障礙；

佛法亦如是， 速遍於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法亦如是， 速遍於世間。

譬如大水輪， 世界所依住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大水輪， 世界所依住；

智慧輪亦爾， 三世佛所依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧輪亦爾， 三世佛所依。」

爾時，無礙勝藏王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無礙勝藏王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「譬如大寶山， 饒益諸含識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大寶山， 饒益諸含識；

佛山亦如是， 普益於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛山亦如是， 普益於世間。

譬如大海水， 澄淨無垢濁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 澄淨無垢濁；

見佛亦如是， 能除諸渴愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛亦如是， 能除諸渴愛。

譬如須彌山， 出於大海中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如須彌山， 出於大海中；

世間燈亦爾， 從於法海出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間燈亦爾， 從於法海出。

如海具眾寶， 求者皆滿足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海具眾寶， 求者皆滿足；

無師智亦然， 見者悉開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無師智亦然， 見者悉開悟。

如來甚深智， 無量無有數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來甚深智， 無量無有數；

是故神通力， 示現難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故神通力， 示現難思議。

譬如工幻師， 示現種種事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如工幻師， 示現種種事；

佛智亦如是， 現諸自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 現諸自在力。

譬如如意寶， 能滿一切欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如如意寶， 能滿一切欲；

最勝亦復然， 滿諸清淨願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝亦復然， 滿諸清淨願。

譬如明淨寶， 普照一切物； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明淨寶， 普照一切物；

佛智亦如是， 普照群生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 普照群生心。

譬如八面寶， 等鑒於諸方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如八面寶， 等鑒於諸方；

無礙燈亦然， 普照於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙燈亦然， 普照於法界。

譬如水清珠， 能清諸濁水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如水清珠， 能清諸濁水；

見佛亦如是， 諸根悉清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛亦如是， 諸根悉清淨。」

爾時，化現法界願月王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，化現法界願月王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「譬如帝青寶， 能青一切色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如帝青寶， 能青一切色；

見佛者亦然， 悉發菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛者亦然， 悉發菩提行。

一一微塵內， 佛現神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵內， 佛現神通力，

令無量無邊， 菩薩皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無量無邊， 菩薩皆清淨。

甚深微妙力， 無邊不可知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深微妙力， 無邊不可知；

菩薩之境界， 世間莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之境界， 世間莫能測。

如來所現身， 清淨相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所現身， 清淨相莊嚴，

普入於法界， 成就諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入於法界， 成就諸菩薩。

難思佛國土， 於中成正覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思佛國土， 於中成正覺；

一切諸菩薩， 世主皆充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 世主皆充滿。

釋迦無上尊， 於法悉自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦無上尊， 於法悉自在，

示現神通力， 無邊不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現神通力， 無邊不可量。

菩薩種種行， 無量無有盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩種種行， 無量無有盡；

如來自在力， 為之悉示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自在力， 為之悉示現。

佛子善修學， 甚深諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子善修學， 甚深諸法界，

成就無礙智， 明了一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無礙智， 明了一切法。

善逝威神力， 為眾轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝威神力， 為眾轉法輪，

神變普充滿， 令世皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神變普充滿， 令世皆清淨。

如來智圓滿， 境界亦清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智圓滿， 境界亦清淨；

譬如大龍王， 普濟諸群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大龍王， 普濟諸群生。」

爾時，法慧光焰王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧光焰王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「三世諸如來， 聲聞大弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世諸如來， 聲聞大弟子，

悉不能知佛， 舉足下足事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉不能知佛， 舉足下足事。

去來現在世， 一切諸緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在世， 一切諸緣覺，

亦不知如來， 舉足下足事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不知如來， 舉足下足事。

況復諸凡夫， 結使所纏縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復諸凡夫， 結使所纏縛，

無明覆心識， 而能知導師！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明覆心識， 而能知導師！

正覺無礙智， 超過語言道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺無礙智， 超過語言道，

其量不可測， 孰有能知見！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其量不可測， 孰有能知見！

譬如明月光， 無能測邊際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明月光， 無能測邊際；

佛神通亦爾， 莫見其終盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通亦爾， 莫見其終盡。

一一諸方便， 念念所變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸方便， 念念所變化，

盡於無量劫， 思惟不能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡於無量劫， 思惟不能了。

思惟一切智， 不可思議法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟一切智， 不可思議法，

一一方便門， 邊際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一方便門， 邊際不可得。

若有於此法， 而興廣大願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有於此法， 而興廣大願；

彼於此境界， 知見不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於此境界， 知見不為難。

勇猛勤修習， 難思大法海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛勤修習， 難思大法海；

其心無障礙， 入此方便門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無障礙， 入此方便門。

心意已調伏， 志願亦寬廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意已調伏， 志願亦寬廣，

當獲大菩提， 最勝之境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當獲大菩提， 最勝之境界。」

爾時，破一切魔軍智幢王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，破一切魔軍智幢王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「智身非是身， 無礙難思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智身非是身， 無礙難思議；

設有思議者， 一切無能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有思議者， 一切無能及。

從不思議業， 起此清淨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從不思議業， 起此清淨身，

殊特妙莊嚴， 不著於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊特妙莊嚴， 不著於三界。

光明照一切， 法界悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照一切， 法界悉清淨，

開佛菩提門， 出生眾智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開佛菩提門， 出生眾智慧。

譬如世間日， 普放慧光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世間日， 普放慧光明，

遠離諸塵垢， 滅除一切障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸塵垢， 滅除一切障，

普淨三有處， 永絕生死流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普淨三有處， 永絕生死流，

成就菩薩道， 出生無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就菩薩道， 出生無上覺。

示現無邊色， 此色無依處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現無邊色， 此色無依處；

所現雖無量， 一切不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現雖無量， 一切不思議。

菩提一念頃， 能覺一切法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提一念頃， 能覺一切法；

云何欲測量， 如來智邊際？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲測量， 如來智邊際？

一念悉明達， 一切三世法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念悉明達， 一切三世法；

故說佛智慧， 無盡無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說佛智慧， 無盡無能壞。

智者應如是， 專思佛菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應如是， 專思佛菩提；

此思難思議， 思之不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此思難思議， 思之不可得。

菩提不可說， 超過語言路； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提不可說， 超過語言路；

諸佛從此生， 是法難思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛從此生， 是法難思議。」

爾時，願智光明幢王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，願智光明幢王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「若能善觀察， 菩提無盡海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能善觀察， 菩提無盡海，

則得離癡念， 決定受持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則得離癡念， 決定受持法。

若得決定心， 則能修妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得決定心， 則能修妙行，

禪寂自思慮， 永斷諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪寂自思慮， 永斷諸疑惑。

其心不疲倦， 亦復無懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不疲倦， 亦復無懈怠，

展轉增進修， 究竟諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉增進修， 究竟諸佛法。

信智已成就， 念念令增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信智已成就， 念念令增長，

常樂常觀察， 無得無依法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂常觀察， 無得無依法。

無量億千劫， 所修功德行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億千劫， 所修功德行；

一切悉迴向， 諸佛所求道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉迴向， 諸佛所求道。

雖在於生死， 而心無染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖在於生死， 而心無染著，

安住諸佛法， 常樂如來行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住諸佛法， 常樂如來行。

世間之所有， 蘊界等諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間之所有， 蘊界等諸法；

一切皆捨離， 專求佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆捨離， 專求佛功德。

凡夫嬰妄惑， 於世常流轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫嬰妄惑， 於世常流轉；

菩薩心無礙， 救之令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩心無礙， 救之令解脫。

菩薩行難稱， 舉世莫能思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行難稱， 舉世莫能思，

遍除一切苦， 普與群生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍除一切苦， 普與群生樂。

已獲菩提智， 復愍諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已獲菩提智， 復愍諸群生，

光明照世間， 度脫一切眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照世間， 度脫一切眾。」

爾時，破一切障勇猛智王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，破一切障勇猛智王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「無量億千劫， 佛名難可聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量億千劫， 佛名難可聞；

況復得親近， 永斷諸疑惑！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復得親近， 永斷諸疑惑！

如來世間燈， 通達一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來世間燈， 通達一切法，

普生三世福， 令眾悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普生三世福， 令眾悉清淨。

如來妙色身， 一切所欽歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色身， 一切所欽歎，

億劫常瞻仰， 其心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫常瞻仰， 其心無厭足。

若有諸佛子， 觀佛妙色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸佛子， 觀佛妙色身，

必捨諸有著， 迴向菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必捨諸有著， 迴向菩提道。

如來妙色身， 恒演廣大音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色身， 恒演廣大音，

辯才無障礙， 開佛菩提門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無障礙， 開佛菩提門；

曉悟諸眾生， 無量不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉悟諸眾生， 無量不思議，

令入智慧門， 授以菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令入智慧門， 授以菩提記。

如來出世間， 為世大福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世間， 為世大福田，

普導諸含識， 令其集福行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普導諸含識， 令其集福行。

若有供養佛， 永除惡道畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有供養佛， 永除惡道畏，

消滅一切苦， 成就智慧身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅一切苦， 成就智慧身。

若見兩足尊， 能發廣大心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見兩足尊， 能發廣大心；

是人恒值佛， 增長智慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人恒值佛， 增長智慧力。

若見人中勝， 決意向菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見人中勝， 決意向菩提；

是人能自知， 必當成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人能自知， 必當成正覺。」

爾時，法界差別願智神通王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法界差別願智神通王菩薩，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「釋迦無上尊， 具一切功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦無上尊， 具一切功德；

見者心清淨， 迴向大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者心清淨， 迴向大智慧。

如來大慈悲， 出現於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大慈悲， 出現於世間，

普為諸群生， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為諸群生， 轉無上法輪。

如來無數劫， 勤苦為眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無數劫， 勤苦為眾生；

云何諸世間， 能報大師恩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸世間， 能報大師恩？

寧於無量劫， 受諸惡道苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧於無量劫， 受諸惡道苦；

終不捨如來， 而求於出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不捨如來， 而求於出離。

寧代諸眾生， 備受一切苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧代諸眾生， 備受一切苦；

終不捨於佛， 而求得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不捨於佛， 而求得安樂。

寧在諸惡趣， 恒得聞佛名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧在諸惡趣， 恒得聞佛名；

不願生善道， 暫時不聞佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不願生善道， 暫時不聞佛。

寧生諸地獄， 一一無數劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧生諸地獄， 一一無數劫；

終不遠離佛， 而求出惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不遠離佛， 而求出惡趣。

何故願久住， 一切諸惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故願久住， 一切諸惡道？

以得見如來， 增長智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得見如來， 增長智慧故。

若得見於佛， 除滅一切苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得見於佛， 除滅一切苦；

能入諸如來， 大智之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入諸如來， 大智之境界。

若得見於佛， 捨離一切障； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得見於佛， 捨離一切障；

長養無盡福， 成就菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長養無盡福， 成就菩提道。

如來能永斷， 一切眾生疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來能永斷， 一切眾生疑，

隨其心所樂， 普皆令滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其心所樂， 普皆令滿足。」