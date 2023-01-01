大方廣佛華嚴經卷第五十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十八

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

離世間品第三十八之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十八之六

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨施。何等為十？所謂：平等施，不揀眾生故；隨意施，滿其所願故；不亂施，令得利益故；隨宜施，知上、中、下故；不住施，不求果報故；開捨施，心不戀著故；一切施，究竟清淨故；迴向菩提施，遠離有為、無為故；教化眾生施，乃至道場不捨故；三輪清淨施，於施者、受者及以施物正念觀察如虛空故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上清淨廣大施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨施。何等為十？所謂：平等施，不揀眾生故；隨意施，滿其所願故；不亂施，令得利益故；隨宜施，知上、中、下故；不住施，不求果報故；開捨施，心不戀著故；一切施，究竟清淨故；迴向菩提施，遠離有為、無為故；教化眾生施，乃至道場不捨故；三輪清淨施，於施者、受者及以施物正念觀察如虛空故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上清淨廣大施。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨戒。何等為十？所謂：身清淨戒，護身三惡故；語清淨戒，離語四過故；心清淨戒，永離貪、瞋、邪見故；不破一切學處清淨戒，於一切人、天中作尊主故；守護菩提心清淨戒，不樂小乘故；守護如來所制清淨戒，乃至微細罪生大怖畏故；隱密護持清淨戒，善拔犯戒眾生故；不作一切惡清淨戒，誓修一切善法故；遠離一切有見清淨戒，於戒無著故；守護一切眾生清淨戒，發起大悲故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上無過失清淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨戒。何等為十？所謂：身清淨戒，護身三惡故；語清淨戒，離語四過故；心清淨戒，永離貪、瞋、邪見故；不破一切學處清淨戒，於一切人、天中作尊主故；守護菩提心清淨戒，不樂小乘故；守護如來所制清淨戒，乃至微細罪生大怖畏故；隱密護持清淨戒，善拔犯戒眾生故；不作一切惡清淨戒，誓修一切善法故；遠離一切有見清淨戒，於戒無著故；守護一切眾生清淨戒，發起大悲故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上無過失清淨戒。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨忍。何等為十？所謂：安受呰辱清淨忍，護諸眾生故；安受刀杖清淨忍，善護自他故；不生恚害清淨忍，其心不動故；不責卑賤清淨忍，為上能寬故；有歸咸救清淨忍，捨自身命故；遠離我慢清淨忍，不輕未學故；殘毀不瞋清淨忍，觀察如幻故；有犯無報清淨忍，不見自他故；不隨煩惱清淨忍，離諸境界故；隨順菩薩真實智知一切法無生清淨忍，不由他教，入一切智境界故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛不由他悟無上法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨忍。何等為十？所謂：安受呰辱清淨忍，護諸眾生故；安受刀杖清淨忍，善護自他故；不生恚害清淨忍，其心不動故；不責卑賤清淨忍，為上能寬故；有歸咸救清淨忍，捨自身命故；遠離我慢清淨忍，不輕未學故；殘毀不瞋清淨忍，觀察如幻故；有犯無報清淨忍，不見自他故；不隨煩惱清淨忍，離諸境界故；隨順菩薩真實智知一切法無生清淨忍，不由他教，入一切智境界故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛不由他悟無上法忍。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨精進。何等為十？所謂：身清淨精進，承事供養諸佛菩薩及諸師長，尊重福田不退轉故；語清淨精進，隨所聞法廣為他說，讚佛功德無疲倦故；意清淨精進，善能入出慈、悲、喜、捨、禪定、解脫及諸三昧無休息故；正直心清淨精進，無誑無諂，無曲無偽，一切勤修無退轉故；增勝心清淨精進，志常趣求上上智慧，願具一切白淨法故；不唐捐清淨精進，攝取布施、戒、忍、多聞及不放逸乃至菩提無中息故；摧伏一切魔清淨精進，悉能除滅貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、一切煩惱、諸纏蓋故；成滿智慧光清淨精進，有所施為悉善觀察，咸使究竟，不令後悔，得一切佛不共法故；無來無去清淨精進，得如實智，入法界門，身、語及心皆悉平等，了相非相，無所著故；成就法光清淨精進，超過諸地，得佛灌頂，以無漏身而示歿生、出家、成道、說法、滅度，具足如是普賢事故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大清淨精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨精進。何等為十？所謂：身清淨精進，承事供養諸佛菩薩及諸師長，尊重福田不退轉故；語清淨精進，隨所聞法廣為他說，讚佛功德無疲倦故；意清淨精進，善能入出慈、悲、喜、捨、禪定、解脫及諸三昧無休息故；正直心清淨精進，無誑無諂，無曲無偽，一切勤修無退轉故；增勝心清淨精進，志常趣求上上智慧，願具一切白淨法故；不唐捐清淨精進，攝取布施、戒、忍、多聞及不放逸乃至菩提無中息故；摧伏一切魔清淨精進，悉能除滅貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、一切煩惱、諸纏蓋故；成滿智慧光清淨精進，有所施為悉善觀察，咸使究竟，不令後悔，得一切佛不共法故；無來無去清淨精進，得如實智，入法界門，身、語及心皆悉平等，了相非相，無所著故；成就法光清淨精進，超過諸地，得佛灌頂，以無漏身而示歿生、出家、成道、說法、滅度，具足如是普賢事故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大清淨精進。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨禪。何等為十？所謂：常樂出家清淨禪，捨一切所有故；得真善友清淨禪，示教正道故；住阿蘭若忍風雨等清淨禪，離我、我所故；離憒閙眾生清淨禪，常樂寂靜故；心業調柔清淨禪，守護諸根故；心智寂滅清淨禪，一切音聲、諸禪定刺不能亂故；覺道方便清淨禪，觀察一切皆現證故；離於味著清淨禪，不捨欲界故；發起通明清淨禪，知一切眾生根性故；自在遊戲清淨禪，入佛三昧，知無我故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大清淨禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨禪。何等為十？所謂：常樂出家清淨禪，捨一切所有故；得真善友清淨禪，示教正道故；住阿蘭若忍風雨等清淨禪，離我、我所故；離憒閙眾生清淨禪，常樂寂靜故；心業調柔清淨禪，守護諸根故；心智寂滅清淨禪，一切音聲、諸禪定刺不能亂故；覺道方便清淨禪，觀察一切皆現證故；離於味著清淨禪，不捨欲界故；發起通明清淨禪，知一切眾生根性故；自在遊戲清淨禪，入佛三昧，知無我故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大清淨禪。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨慧。何等為十？所謂：知一切因清淨慧，不壞果報故；知一切緣清淨慧，不違和合故；知不斷不常清淨慧，了達緣起皆如實故；拔一切見清淨慧，於眾生相無取捨故；觀一切眾生心行清淨慧，了知如幻故；廣大辯才清淨慧，分別諸法、問答無礙故；一切諸魔、外道、聲聞、獨覺所不能知清淨慧，深入一切如來智故；見一切佛微妙法身、見一切眾生本性清淨、見一切法皆悉寂滅、見一切剎同於虛空清淨慧，知一切相皆無礙故；一切總持、辯才、方便波羅蜜清淨慧，令得一切最勝智故；一念相應金剛智了一切法平等清淨慧，得一切法最尊智故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無障礙大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨慧。何等為十？所謂：知一切因清淨慧，不壞果報故；知一切緣清淨慧，不違和合故；知不斷不常清淨慧，了達緣起皆如實故；拔一切見清淨慧，於眾生相無取捨故；觀一切眾生心行清淨慧，了知如幻故；廣大辯才清淨慧，分別諸法、問答無礙故；一切諸魔、外道、聲聞、獨覺所不能知清淨慧，深入一切如來智故；見一切佛微妙法身、見一切眾生本性清淨、見一切法皆悉寂滅、見一切剎同於虛空清淨慧，知一切相皆無礙故；一切總持、辯才、方便波羅蜜清淨慧，令得一切最勝智故；一念相應金剛智了一切法平等清淨慧，得一切法最尊智故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無障礙大智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨慈。何等為十？所謂：等心清淨慈，普攝眾生無所揀擇故；饒益清淨慈，隨有所作皆令歡喜故；攝物同己清淨慈，究竟皆令出生死故；不捨世間清淨慈，心常緣念集善根故；能至解脫清淨慈，普使眾生除滅一切諸煩惱故；出生菩提清淨慈，普使眾生發求一切智心故；世間無礙清淨慈，放大光明平等普照故；充滿虛空清淨慈，救護眾生無處不至故；法緣清淨慈，證於如如真實法故；無緣清淨慈，入於菩薩離生性故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大清淨慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨慈。何等為十？所謂：等心清淨慈，普攝眾生無所揀擇故；饒益清淨慈，隨有所作皆令歡喜故；攝物同己清淨慈，究竟皆令出生死故；不捨世間清淨慈，心常緣念集善根故；能至解脫清淨慈，普使眾生除滅一切諸煩惱故；出生菩提清淨慈，普使眾生發求一切智心故；世間無礙清淨慈，放大光明平等普照故；充滿虛空清淨慈，救護眾生無處不至故；法緣清淨慈，證於如如真實法故；無緣清淨慈，入於菩薩離生性故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大清淨慈。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨悲。何等為十？所謂：無儔伴清淨悲，獨發其心故。無疲厭清淨悲，代一切眾生受苦，不以為勞故。難處受生清淨悲，為度眾生故。善趣受生清淨悲，示現無常故。為邪定眾生清淨悲，歷劫不捨弘誓故。不著己樂清淨悲，普與眾生快樂故。不求恩報清淨悲，修潔其心故。能除顛倒清淨悲，說如實法故。菩薩摩訶薩知一切法本性清淨、無染著、無熱惱，以客塵煩惱故而受眾苦；如是知已，於諸眾生而起大悲，名：本性清淨，為說無垢清淨光明法故。菩薩摩訶薩知一切法如空中鳥迹，眾生癡翳不能照了；觀察於彼，起大悲心，名：真實智，為其開示涅槃法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大清淨悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨悲。何等為十？所謂：無儔伴清淨悲，獨發其心故。無疲厭清淨悲，代一切眾生受苦，不以為勞故。難處受生清淨悲，為度眾生故。善趣受生清淨悲，示現無常故。為邪定眾生清淨悲，歷劫不捨弘誓故。不著己樂清淨悲，普與眾生快樂故。不求恩報清淨悲，修潔其心故。能除顛倒清淨悲，說如實法故。菩薩摩訶薩知一切法本性清淨、無染著、無熱惱，以客塵煩惱故而受眾苦；如是知已，於諸眾生而起大悲，名：本性清淨，為說無垢清淨光明法故。菩薩摩訶薩知一切法如空中鳥迹，眾生癡翳不能照了；觀察於彼，起大悲心，名：真實智，為其開示涅槃法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大清淨悲。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨喜。何等為十？所謂：發菩提心清淨喜；悉捨所有清淨喜；不嫌棄破戒眾生而教化成就清淨喜；能忍受造惡眾生，誓願救度清淨喜；捨身求法不生悔心清淨喜；自捨欲樂，常樂法樂清淨喜；令一切眾生捨資生樂，常樂法樂清淨喜；見一切佛恭敬供養無有厭足，法界平等清淨喜；令一切眾生愛樂禪定、解脫、三昧遊戲入出清淨喜；心樂具行順菩薩道一切苦行，證得牟尼寂靜不動無上定慧清淨喜。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大清淨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨喜。何等為十？所謂：發菩提心清淨喜；悉捨所有清淨喜；不嫌棄破戒眾生而教化成就清淨喜；能忍受造惡眾生，誓願救度清淨喜；捨身求法不生悔心清淨喜；自捨欲樂，常樂法樂清淨喜；令一切眾生捨資生樂，常樂法樂清淨喜；見一切佛恭敬供養無有厭足，法界平等清淨喜；令一切眾生愛樂禪定、解脫、三昧遊戲入出清淨喜；心樂具行順菩薩道一切苦行，證得牟尼寂靜不動無上定慧清淨喜。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大清淨喜。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨捨。何等為十？所謂：一切眾生恭敬供養，不生愛著清淨捨；一切眾生輕慢毀辱，不生瞋恚清淨捨；常行世間，不為世間八法所染清淨捨；於法器眾生待時而化，於無法器亦不生嫌清淨捨；不求二乘學、無學法清淨捨；心常遠離一切欲樂、順煩惱法清淨捨；不歎二乘、厭離生死清淨捨；遠離一切世間語，非涅槃語、非離欲語、不順理語、惱亂他語、聲聞獨覺語，略說乃至一切障菩薩道語皆悉遠離清淨捨；或有眾生，根已成熟發生念慧而未能知最上之法，待時方化清淨捨；或有眾生，菩薩往昔已曾教化至於佛地方可調伏，彼亦待時清淨捨；菩薩摩訶薩於彼二人，無高無下，無取無捨，遠離一切種種分別，恒住正定，入如實法，心得堪忍清淨捨。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上廣大清淨捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨捨。何等為十？所謂：一切眾生恭敬供養，不生愛著清淨捨；一切眾生輕慢毀辱，不生瞋恚清淨捨；常行世間，不為世間八法所染清淨捨；於法器眾生待時而化，於無法器亦不生嫌清淨捨；不求二乘學、無學法清淨捨；心常遠離一切欲樂、順煩惱法清淨捨；不歎二乘、厭離生死清淨捨；遠離一切世間語，非涅槃語、非離欲語、不順理語、惱亂他語、聲聞獨覺語，略說乃至一切障菩薩道語皆悉遠離清淨捨；或有眾生，根已成熟發生念慧而未能知最上之法，待時方化清淨捨；或有眾生，菩薩往昔已曾教化至於佛地方可調伏，彼亦待時清淨捨；菩薩摩訶薩於彼二人，無高無下，無取無捨，遠離一切種種分別，恒住正定，入如實法，心得堪忍清淨捨。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上廣大清淨捨。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種義。何等為十？所謂：多聞義，堅固修行故；法義，善巧思擇故；空義，第一義空故；寂靜義，離諸眾生諠憒故；不可說義，不著一切語言故；如實義，了達三世平等故；法界義，一切諸法一味故；真如義，一切如來順入故；實際義，了知究竟如實故；大般涅槃義，滅一切苦而修菩薩諸行故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切智無上義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種義。何等為十？所謂：多聞義，堅固修行故；法義，善巧思擇故；空義，第一義空故；寂靜義，離諸眾生諠憒故；不可說義，不著一切語言故；如實義，了達三世平等故；法界義，一切諸法一味故；真如義，一切如來順入故；實際義，了知究竟如實故；大般涅槃義，滅一切苦而修菩薩諸行故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切智無上義。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法。何等為十？所謂：真實法，如說修行故；離取法，能取、所取悉離故；無諍法，無有一切惑諍故；寂滅法，滅除一切熱惱故；離欲法，一切貪欲皆斷故；無分別法，攀緣分別永息故；無生法，猶如虛空不動故；無為法，離生、住、滅諸相故；本性法，自性無染清淨故；捨一切烏波提涅槃法，能生一切菩薩行，修習不斷故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上廣大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法。何等為十？所謂：真實法，如說修行故；離取法，能取、所取悉離故；無諍法，無有一切惑諍故；寂滅法，滅除一切熱惱故；離欲法，一切貪欲皆斷故；無分別法，攀緣分別永息故；無生法，猶如虛空不動故；無為法，離生、住、滅諸相故；本性法，自性無染清淨故；捨一切烏波提涅槃法，能生一切菩薩行，修習不斷故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上廣大法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種福德助道具。何等為十？所謂：勸眾生起菩提心，是菩薩福德助道具；不斷三寶種故。隨順十種迴向，是菩薩福德助道具；斷一切不善法，集一切善法故。智慧誘誨，是菩薩福德助道具；超過三界福德故。心無疲倦，是菩薩福德助道具；究竟度脫一切眾生故。悉捨內外一切所有，是菩薩福德助道具；於一切物無所著故。為滿足相好精進不退，是菩薩福德助道具；開門大施無所限故。上、中、下三品善根，悉以迴向無上菩提，心無所輕，是菩薩福德助道具；善巧方便相應故。於邪定、下劣、不善眾生，皆生大悲，不懷輕賤，是菩薩福德助道具；常起大人弘誓心故。恭敬供養一切如來，於一切菩薩起如來想，令一切眾生皆生歡喜，是菩薩福德助道具；守本志願極堅牢故。菩薩摩訶薩於阿僧祇劫積集善根，自欲取證無上菩提如在掌中，然悉捨與一切眾生，心無憂惱亦無悔恨，其心廣大等虛空界，此是菩薩福德助道具；起大智慧證大法故。是為十。若諸菩薩安住其中，則具足如來無上廣大福德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種福德助道具。何等為十？所謂：勸眾生起菩提心，是菩薩福德助道具；不斷三寶種故。隨順十種迴向，是菩薩福德助道具；斷一切不善法，集一切善法故。智慧誘誨，是菩薩福德助道具；超過三界福德故。心無疲倦，是菩薩福德助道具；究竟度脫一切眾生故。悉捨內外一切所有，是菩薩福德助道具；於一切物無所著故。為滿足相好精進不退，是菩薩福德助道具；開門大施無所限故。上、中、下三品善根，悉以迴向無上菩提，心無所輕，是菩薩福德助道具；善巧方便相應故。於邪定、下劣、不善眾生，皆生大悲，不懷輕賤，是菩薩福德助道具；常起大人弘誓心故。恭敬供養一切如來，於一切菩薩起如來想，令一切眾生皆生歡喜，是菩薩福德助道具；守本志願極堅牢故。菩薩摩訶薩於阿僧祇劫積集善根，自欲取證無上菩提如在掌中，然悉捨與一切眾生，心無憂惱亦無悔恨，其心廣大等虛空界，此是菩薩福德助道具；起大智慧證大法故。是為十。若諸菩薩安住其中，則具足如來無上廣大福德聚。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智慧助道具。何等為十？所謂：親近多聞真善知識，恭敬供養，尊重禮拜，種種隨順，不違其教，是為一；一切正直無虛矯故。永離憍慢，常行謙敬，身、語、意業無有麁獷，柔和善順，不偽不曲，是為二；其身堪作佛法器故。念慧隨覺未曾散亂，慚愧柔和，心安不動，常憶六念，常行六敬，常隨順住六堅固法，是為三；與十種智為方便故。樂法、樂義，以法為樂，常樂聽聞無有厭足，捨離世論及世言說，專心聽受出世間語，遠離小乘，入大乘慧，是為四；一心憶念無散動故。六波羅蜜心專荷負，四種梵住行已成熟，隨順明法悉善修行，聰敏智人皆勤請問，遠離惡趣，歸向善道，心常愛樂，正念觀察，調伏己情，守護他意，是為五；堅固修行真實行故。常樂出離，不著三有，恒覺自心，曾無惡念，三覺已絕，三業皆善，決定了知心之自性，是為六；能令自他心清淨故。觀察五蘊皆如幻事，界如毒蛇，處如空聚，一切諸法如幻、如焰、如水中月、如夢、如影、如響、如像、如空中畫、如旋火輪、如虹霓色、如日月光，無相無形，非常非斷，不來不去，亦無所住，如是觀察，知一切法無生無滅，是為七；知一切法性空寂故。菩薩摩訶薩聞一切法無我、無眾生、無壽者、無補伽羅、無心、無境、無貪瞋癡、無身、無物、無主、無待、無著、無行，如是一切皆無所有、悉歸寂滅，聞已深信，不疑不謗，是為八；以能成就圓滿解故。菩薩摩訶薩善調諸根，如理修行，恒住止觀，心意寂靜，一切動念皆悉不生，無我、無人、無作、無行、無計我想、無計我業、無有瘡疣、無有瘢痕，亦無於此所得之忍，身、語、意業無來無去，無有精進亦無勇猛，觀一切眾生、一切諸法，心皆平等而無所住，非此岸、非彼岸，此彼性離，無所從來，無所至去，常以智慧如是思惟，是為九；到分別相彼岸處故。菩薩摩訶薩見緣起法故見法清淨，見法清淨故見國土清淨，見國土清淨故見虛空清淨，見虛空清淨故見法界清淨，見法界清淨故見智慧清淨，是為十；修行積集一切智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智慧助道具。若諸菩薩安住此法，則得如來一切法無障礙清淨微妙智慧聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智慧助道具。何等為十？所謂：親近多聞真善知識，恭敬供養，尊重禮拜，種種隨順，不違其教，是為一；一切正直無虛矯故。永離憍慢，常行謙敬，身、語、意業無有麁獷，柔和善順，不偽不曲，是為二；其身堪作佛法器故。念慧隨覺未曾散亂，慚愧柔和，心安不動，常憶六念，常行六敬，常隨順住六堅固法，是為三；與十種智為方便故。樂法、樂義，以法為樂，常樂聽聞無有厭足，捨離世論及世言說，專心聽受出世間語，遠離小乘，入大乘慧，是為四；一心憶念無散動故。六波羅蜜心專荷負，四種梵住行已成熟，隨順明法悉善修行，聰敏智人皆勤請問，遠離惡趣，歸向善道，心常愛樂，正念觀察，調伏己情，守護他意，是為五；堅固修行真實行故。常樂出離，不著三有，恒覺自心，曾無惡念，三覺已絕，三業皆善，決定了知心之自性，是為六；能令自他心清淨故。觀察五蘊皆如幻事，界如毒蛇，處如空聚，一切諸法如幻、如焰、如水中月、如夢、如影、如響、如像、如空中畫、如旋火輪、如虹霓色、如日月光，無相無形，非常非斷，不來不去，亦無所住，如是觀察，知一切法無生無滅，是為七；知一切法性空寂故。菩薩摩訶薩聞一切法無我、無眾生、無壽者、無補伽羅、無心、無境、無貪瞋癡、無身、無物、無主、無待、無著、無行，如是一切皆無所有、悉歸寂滅，聞已深信，不疑不謗，是為八；以能成就圓滿解故。菩薩摩訶薩善調諸根，如理修行，恒住止觀，心意寂靜，一切動念皆悉不生，無我、無人、無作、無行、無計我想、無計我業、無有瘡疣、無有瘢痕，亦無於此所得之忍，身、語、意業無來無去，無有精進亦無勇猛，觀一切眾生、一切諸法，心皆平等而無所住，非此岸、非彼岸，此彼性離，無所從來，無所至去，常以智慧如是思惟，是為九；到分別相彼岸處故。菩薩摩訶薩見緣起法故見法清淨，見法清淨故見國土清淨，見國土清淨故見虛空清淨，見虛空清淨故見法界清淨，見法界清淨故見智慧清淨，是為十；修行積集一切智故。佛子！是為菩薩摩訶薩十種智慧助道具。若諸菩薩安住此法，則得如來一切法無障礙清淨微妙智慧聚。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種明足。何等為十？所謂：善分別諸法明足；不取著諸法明足；離顛倒見明足；智慧光照諸根明足；巧發起正精進明足；能深入真諦智明足；滅煩惱業成就盡智無生智明足；天眼智普觀察明足；宿住念知前際清淨明足；漏盡神通智斷眾生諸漏明足。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來於一切佛法無上大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種明足。何等為十？所謂：善分別諸法明足；不取著諸法明足；離顛倒見明足；智慧光照諸根明足；巧發起正精進明足；能深入真諦智明足；滅煩惱業成就盡智無生智明足；天眼智普觀察明足；宿住念知前際清淨明足；漏盡神通智斷眾生諸漏明足。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來於一切佛法無上大光明。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種求法。何等為十？所謂：直心求法，無有諂誑故；精進求法，遠離懈慢故；一向求法，不惜身命故；為斷一切眾生煩惱求法，不為名利恭敬故；為饒益自他一切眾生求法，不但自利故；為入智慧求法，不樂文字故；為出生死求法，不貪世樂故；為度眾生求法，發菩提心故；為斷一切眾生疑求法，令無猶豫故；為滿足佛法求法，不樂餘乘故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得不由他教一切佛法大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種求法。何等為十？所謂：直心求法，無有諂誑故；精進求法，遠離懈慢故；一向求法，不惜身命故；為斷一切眾生煩惱求法，不為名利恭敬故；為饒益自他一切眾生求法，不但自利故；為入智慧求法，不樂文字故；為出生死求法，不貪世樂故；為度眾生求法，發菩提心故；為斷一切眾生疑求法，令無猶豫故；為滿足佛法求法，不樂餘乘故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得不由他教一切佛法大智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種明了法。何等為十？所謂：隨順世俗生長善根，是童蒙凡夫明了法；得無礙不壞信，覺法自性，是隨信行人明了法；勤修習法，隨順法住，是隨法行人明了法；遠離八邪，向八正道，是第八人明了法；除滅眾結，斷生死漏，見真實諦，是須陀洹人明了法；觀味是患，知無往來，是斯陀含人明了法；不樂三界，求盡有漏，於受生法乃至一念不生愛著，是阿那含人明了法；獲六神通，得八解脫，九定、四辯悉皆成就，是阿羅漢人明了法；性樂觀察一味緣起，心常寂靜，知足少事，解因自得，悟不由他，成就種種神通智慧，是辟支佛人明了法；智慧廣大，諸根明利，常樂度脫一切眾生，勤修福智助道之法，如來所有十力、無畏、一切功德具足圓滿，是菩薩人明了法。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智明了法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種明了法。何等為十？所謂：隨順世俗生長善根，是童蒙凡夫明了法；得無礙不壞信，覺法自性，是隨信行人明了法；勤修習法，隨順法住，是隨法行人明了法；遠離八邪，向八正道，是第八人明了法；除滅眾結，斷生死漏，見真實諦，是須陀洹人明了法；觀味是患，知無往來，是斯陀含人明了法；不樂三界，求盡有漏，於受生法乃至一念不生愛著，是阿那含人明了法；獲六神通，得八解脫，九定、四辯悉皆成就，是阿羅漢人明了法；性樂觀察一味緣起，心常寂靜，知足少事，解因自得，悟不由他，成就種種神通智慧，是辟支佛人明了法；智慧廣大，諸根明利，常樂度脫一切眾生，勤修福智助道之法，如來所有十力、無畏、一切功德具足圓滿，是菩薩人明了法。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智明了法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種修行法。何等為十？所謂：恭敬尊重諸善知識修行法；常為諸天之所覺悟修行法；於諸佛所常懷慚愧修行法；哀愍眾生不捨生死修行法；事必究竟心無變動修行法；專念隨逐發大乘心諸菩薩眾精勤修學修行法；遠離邪見勤求正道修行法；摧破眾魔及煩惱業修行法；知諸眾生根性勝劣而為說法令住佛地修行法；安住無邊廣大法界除滅煩惱令身清淨修行法。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上修行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種修行法。何等為十？所謂：恭敬尊重諸善知識修行法；常為諸天之所覺悟修行法；於諸佛所常懷慚愧修行法；哀愍眾生不捨生死修行法；事必究竟心無變動修行法；專念隨逐發大乘心諸菩薩眾精勤修學修行法；遠離邪見勤求正道修行法；摧破眾魔及煩惱業修行法；知諸眾生根性勝劣而為說法令住佛地修行法；安住無邊廣大法界除滅煩惱令身清淨修行法。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上修行法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔。何等為十？所謂：蘊魔，生諸取故；煩惱魔，恒雜染故；業魔，能障礙故；心魔，起高慢故；死魔，捨生處故；天魔，自憍縱故；善根魔，恒執取故；三昧魔，久耽味故；善知識魔，起著心故；菩提法智魔，不願捨離故。是為十。菩薩摩訶薩應作方便，速求遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔。何等為十？所謂：蘊魔，生諸取故；煩惱魔，恒雜染故；業魔，能障礙故；心魔，起高慢故；死魔，捨生處故；天魔，自憍縱故；善根魔，恒執取故；三昧魔，久耽味故；善知識魔，起著心故；菩提法智魔，不願捨離故。是為十。菩薩摩訶薩應作方便，速求遠離。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔業。何等為十？所謂：忘失菩提心修諸善根，是為魔業；惡心布施，瞋心持戒，捨惡性人，遠懈怠者，輕慢亂意，譏嫌惡慧，是為魔業；於甚深法心生慳吝，有堪化者而不為說，若得財利恭敬供養，雖非法器而強為說，是為魔業；不樂聽聞諸波羅蜜，假使聞說而不修行，雖亦修行多生懈怠，以懈怠故，志意狹劣，不求無上大菩提法，是為魔業；遠善知識，近惡知識，樂求二乘，不樂受生，志尚涅槃離欲寂靜，是為魔業；於菩薩所起瞋恚心，惡眼視之，求其罪釁，說其過惡，斷彼所有財利供養，是為魔業；誹謗正法不樂聽聞，假使得聞便生毀呰，見人說法不生尊重，言自說是，餘說悉非，是為魔業；樂學世論巧術文詞，開闡二乘，隱覆深法，或以妙義授非其人，遠離菩提住於邪道，是為魔業；已得解脫、已安隱者常樂親近而供養之，未得解脫、未安隱者不肯親近亦不教化，是為魔業；增長我慢，無有恭敬，於諸眾生多行惱害，不求正法真實智慧，其心弊惡難可開悟，是為魔業。是為十。菩薩摩訶薩應速遠離，勤求佛業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔業。何等為十？所謂：忘失菩提心修諸善根，是為魔業；惡心布施，瞋心持戒，捨惡性人，遠懈怠者，輕慢亂意，譏嫌惡慧，是為魔業；於甚深法心生慳吝，有堪化者而不為說，若得財利恭敬供養，雖非法器而強為說，是為魔業；不樂聽聞諸波羅蜜，假使聞說而不修行，雖亦修行多生懈怠，以懈怠故，志意狹劣，不求無上大菩提法，是為魔業；遠善知識，近惡知識，樂求二乘，不樂受生，志尚涅槃離欲寂靜，是為魔業；於菩薩所起瞋恚心，惡眼視之，求其罪釁，說其過惡，斷彼所有財利供養，是為魔業；誹謗正法不樂聽聞，假使得聞便生毀呰，見人說法不生尊重，言自說是，餘說悉非，是為魔業；樂學世論巧術文詞，開闡二乘，隱覆深法，或以妙義授非其人，遠離菩提住於邪道，是為魔業；已得解脫、已安隱者常樂親近而供養之，未得解脫、未安隱者不肯親近亦不教化，是為魔業；增長我慢，無有恭敬，於諸眾生多行惱害，不求正法真實智慧，其心弊惡難可開悟，是為魔業。是為十。菩薩摩訶薩應速遠離，勤求佛業。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種捨離魔業。何等為十？所謂：近善知識恭敬供養，捨離魔業；不自尊舉，不自讚歎，捨離魔業；於佛深法信解不謗，捨離魔業；未曾忘失一切智心，捨離魔業；勤修妙行恒不放逸，捨離魔業；常求一切菩薩藏法，捨離魔業；恒演說法，心無疲倦，捨離魔業；歸依十方一切諸佛，起救護想，捨離魔業；信受憶念一切諸佛，神力加持，捨離魔業；與一切菩薩同種善根，平等無二，捨離魔業。是為十。若諸菩薩安住此法，則能出離一切魔道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種捨離魔業。何等為十？所謂：近善知識恭敬供養，捨離魔業；不自尊舉，不自讚歎，捨離魔業；於佛深法信解不謗，捨離魔業；未曾忘失一切智心，捨離魔業；勤修妙行恒不放逸，捨離魔業；常求一切菩薩藏法，捨離魔業；恒演說法，心無疲倦，捨離魔業；歸依十方一切諸佛，起救護想，捨離魔業；信受憶念一切諸佛，神力加持，捨離魔業；與一切菩薩同種善根，平等無二，捨離魔業。是為十。若諸菩薩安住此法，則能出離一切魔道。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種見佛。何等為十？所謂：於安住世間成正覺佛無著見；願佛出生見；業報佛深信見；住持佛隨順見；涅槃佛深入見；法界佛普至見；心佛安住見；三昧佛無量無依見；本性佛明了見；隨樂佛普受見。是為十。若諸菩薩安住此法，則常得見無上如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種見佛。何等為十？所謂：於安住世間成正覺佛無著見；願佛出生見；業報佛深信見；住持佛隨順見；涅槃佛深入見；法界佛普至見；心佛安住見；三昧佛無量無依見；本性佛明了見；隨樂佛普受見。是為十。若諸菩薩安住此法，則常得見無上如來。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種佛業。何等為十？所謂：隨時開導，是佛業；令正修行故。夢中令見，是佛業；覺昔善根故。為他演說所未聞經，是佛業；令生智斷疑故。為悔纏所纏者說出離法，是佛業；令離疑心故。若有眾生起慳吝心，乃至惡慧心、二乘心、損害心、疑惑心、散動心、憍慢心，為現如來眾相莊嚴身，是佛業；生長過去善根故。於正法難遇時，廣為說法，令其聞已，得陀羅尼智、神通智，普能利益無量眾生，是佛業；勝解清淨故。若有魔事起，能以方便現虛空界等聲，說不損惱他法以為對治，令其開悟，眾魔聞已威光歇滅，是佛業；志樂殊勝，威德大故。其心無間，常自守護，不令證入二乘正位，若有眾生根性未熟，終不為說解脫境界，是佛業；本願所作故。生死結漏一切皆離，修菩薩行相續不斷，以大悲心攝取眾生，令其起行究竟解脫，是佛業；不斷修行菩薩行故。菩薩摩訶薩了達自身及以眾生本來寂滅不驚不怖而勤修福智無有厭足，雖知一切法無有造作而亦不捨諸法自相，雖於諸境界永離貪欲而常樂瞻奉諸佛色身，雖知不由他悟入於法而種種方便求一切智，雖知諸國土皆如虛空而常樂莊嚴一切佛剎，雖恒觀察無人無我而教化眾生無有疲厭，雖於法界本來不動而以神通智力現眾變化，雖已成就一切智智而修菩薩行無有休息，雖知諸法不可言說而轉淨法輪令眾心喜，雖能示現諸佛神力而不厭捨菩薩之身，雖現入於大般涅槃而一切處示現受生，能作如是權實雙行法，是佛業。是為十。若諸菩薩安住其中，則得不由他教無上無師廣大業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種佛業。何等為十？所謂：隨時開導，是佛業；令正修行故。夢中令見，是佛業；覺昔善根故。為他演說所未聞經，是佛業；令生智斷疑故。為悔纏所纏者說出離法，是佛業；令離疑心故。若有眾生起慳吝心，乃至惡慧心、二乘心、損害心、疑惑心、散動心、憍慢心，為現如來眾相莊嚴身，是佛業；生長過去善根故。於正法難遇時，廣為說法，令其聞已，得陀羅尼智、神通智，普能利益無量眾生，是佛業；勝解清淨故。若有魔事起，能以方便現虛空界等聲，說不損惱他法以為對治，令其開悟，眾魔聞已威光歇滅，是佛業；志樂殊勝，威德大故。其心無間，常自守護，不令證入二乘正位，若有眾生根性未熟，終不為說解脫境界，是佛業；本願所作故。生死結漏一切皆離，修菩薩行相續不斷，以大悲心攝取眾生，令其起行究竟解脫，是佛業；不斷修行菩薩行故。菩薩摩訶薩了達自身及以眾生本來寂滅不驚不怖而勤修福智無有厭足，雖知一切法無有造作而亦不捨諸法自相，雖於諸境界永離貪欲而常樂瞻奉諸佛色身，雖知不由他悟入於法而種種方便求一切智，雖知諸國土皆如虛空而常樂莊嚴一切佛剎，雖恒觀察無人無我而教化眾生無有疲厭，雖於法界本來不動而以神通智力現眾變化，雖已成就一切智智而修菩薩行無有休息，雖知諸法不可言說而轉淨法輪令眾心喜，雖能示現諸佛神力而不厭捨菩薩之身，雖現入於大般涅槃而一切處示現受生，能作如是權實雙行法，是佛業。是為十。若諸菩薩安住其中，則得不由他教無上無師廣大業。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種慢業。何等為十？所謂：於師、僧、父母、沙門、婆羅門、住於正道向正道者，尊重福田所而不恭敬，是慢業；或有法師獲最勝法，乘於大乘，知出要道，得陀羅尼，演說契經廣大之法無有休息，而於其所起高慢心，及於所說法不生恭敬，是慢業；於眾會中聞說妙法，不肯歎美令人信受，是慢業；好起過慢，自高陵物，不見己失，不知自短，是慢業；好起過過慢，見有德人應讚不讚，見他讚歎不生歡喜，是慢業；見有法師為人說法，知是法、是律、是真實、是佛語，為嫌其人亦嫌其法，自起誹謗亦令他謗，是慢業；自求高座，自稱法師，應受供給，不應執事，見有耆舊久修行人不起逢迎、不肯承事，是慢業；見有德人，顰蹙不喜，言辭麁獷，伺其過失，是慢業；見有聰慧知法之人，不肯親近恭敬供養，不肯諮問：『何等為善？何等不善？何等應作？何等不應作？作何等業，於長夜中而得種種利益安樂？』愚癡頑很，我慢所吞，終不能見出要之道，是慢業；復有眾生慢心所覆，諸佛出世不能親近恭敬供養，新善不起，舊善消滅，不應說而說，不應諍而諍，未來必墮險難深坑，於百千劫尚不值佛，何況聞法！但以曾發菩提心故，終自醒悟，是慢業。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種慢業。何等為十？所謂：於師、僧、父母、沙門、婆羅門、住於正道向正道者，尊重福田所而不恭敬，是慢業；或有法師獲最勝法，乘於大乘，知出要道，得陀羅尼，演說契經廣大之法無有休息，而於其所起高慢心，及於所說法不生恭敬，是慢業；於眾會中聞說妙法，不肯歎美令人信受，是慢業；好起過慢，自高陵物，不見己失，不知自短，是慢業；好起過過慢，見有德人應讚不讚，見他讚歎不生歡喜，是慢業；見有法師為人說法，知是法、是律、是真實、是佛語，為嫌其人亦嫌其法，自起誹謗亦令他謗，是慢業；自求高座，自稱法師，應受供給，不應執事，見有耆舊久修行人不起逢迎、不肯承事，是慢業；見有德人，顰蹙不喜，言辭麁獷，伺其過失，是慢業；見有聰慧知法之人，不肯親近恭敬供養，不肯諮問：『何等為善？何等不善？何等應作？何等不應作？作何等業，於長夜中而得種種利益安樂？』愚癡頑很，我慢所吞，終不能見出要之道，是慢業；復有眾生慢心所覆，諸佛出世不能親近恭敬供養，新善不起，舊善消滅，不應說而說，不應諍而諍，未來必墮險難深坑，於百千劫尚不值佛，何況聞法！但以曾發菩提心故，終自醒悟，是慢業。是為十。

「若諸菩薩離此慢業，則得十種智業。何等為十？所謂：信解業報，不壞因果，是智業；不捨菩提心，常念諸佛，是智業；近善知識恭敬供養，其心尊重終無厭怠，是智業；樂法、樂義無有厭足，遠離邪念，勤修正念，是智業；於一切眾生離於我慢，於諸菩薩起如來想，愛重正法如惜己身，尊奉如來如護己命，於修行者生諸佛想，是智業；身、語、意業無諸不善，讚美賢聖，隨順菩提，是智業；不壞緣起，離諸邪見，破闇得明，照一切法，是智業；十種迴向隨順修行，於諸波羅蜜起慈母想，於善巧方便起慈父想，以深淨心入菩提舍，是智業；施、戒、多聞、止觀、福慧，如是一切助道之法常勤積集無有厭倦，是智業；若有一業為佛所讚，能破眾魔煩惱鬪諍，能離一切障、蓋、纏、縛，能教化調伏一切眾生，能隨順智慧攝取正法，能嚴淨佛剎，能發起通明，皆勤修習無有懈退，是智業。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來一切善巧方便無上大智業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩離此慢業，則得十種智業。何等為十？所謂：信解業報，不壞因果，是智業；不捨菩提心，常念諸佛，是智業；近善知識恭敬供養，其心尊重終無厭怠，是智業；樂法、樂義無有厭足，遠離邪念，勤修正念，是智業；於一切眾生離於我慢，於諸菩薩起如來想，愛重正法如惜己身，尊奉如來如護己命，於修行者生諸佛想，是智業；身、語、意業無諸不善，讚美賢聖，隨順菩提，是智業；不壞緣起，離諸邪見，破闇得明，照一切法，是智業；十種迴向隨順修行，於諸波羅蜜起慈母想，於善巧方便起慈父想，以深淨心入菩提舍，是智業；施、戒、多聞、止觀、福慧，如是一切助道之法常勤積集無有厭倦，是智業；若有一業為佛所讚，能破眾魔煩惱鬪諍，能離一切障、蓋、纏、縛，能教化調伏一切眾生，能隨順智慧攝取正法，能嚴淨佛剎，能發起通明，皆勤修習無有懈退，是智業。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來一切善巧方便無上大智業。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔所攝持。何等為十？所謂：懈怠心，魔所攝持；志樂狹劣，魔所攝持；於少行生足，魔所攝持；受一非餘，魔所攝持；不發大願，魔所攝持；樂處寂滅，斷除煩惱，魔所攝持；永斷生死，魔所攝持；捨菩薩行，魔所攝持；不化眾生，魔所攝持；疑謗正法，魔所攝持。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種魔所攝持。何等為十？所謂：懈怠心，魔所攝持；志樂狹劣，魔所攝持；於少行生足，魔所攝持；受一非餘，魔所攝持；不發大願，魔所攝持；樂處寂滅，斷除煩惱，魔所攝持；永斷生死，魔所攝持；捨菩薩行，魔所攝持；不化眾生，魔所攝持；疑謗正法，魔所攝持。是為十。

「若諸菩薩能棄捨此魔所攝持，則得十種佛所攝持。何等為十？所謂：初始能發菩提之心，佛所攝持；於生生中持菩提心不令忘失，佛所攝持；覺諸魔事，悉能遠離，佛所攝持；聞諸波羅蜜，如說修行，佛所攝持；知生死苦而不厭惡，佛所攝持；觀甚深法，得無量果，佛所攝持；為諸眾生說二乘法，而不證取彼乘解脫，佛所攝持；樂觀無為法而不住其中，於有為、無為不生二想，佛所攝持；至無生處而現受生，佛所攝持；雖證得一切智，而起菩薩行，不斷菩薩種，佛所攝持。是為十。若諸菩薩安住其中，則得諸佛無上攝持力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩能棄捨此魔所攝持，則得十種佛所攝持。何等為十？所謂：初始能發菩提之心，佛所攝持；於生生中持菩提心不令忘失，佛所攝持；覺諸魔事，悉能遠離，佛所攝持；聞諸波羅蜜，如說修行，佛所攝持；知生死苦而不厭惡，佛所攝持；觀甚深法，得無量果，佛所攝持；為諸眾生說二乘法，而不證取彼乘解脫，佛所攝持；樂觀無為法而不住其中，於有為、無為不生二想，佛所攝持；至無生處而現受生，佛所攝持；雖證得一切智，而起菩薩行，不斷菩薩種，佛所攝持。是為十。若諸菩薩安住其中，則得諸佛無上攝持力。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種法所攝持。何等為十？所謂：知一切行無常，法所攝持；知一切行苦，法所攝持；知一切行無我，法所攝持；知一切法寂滅涅槃，法所攝持；知諸法從緣起，無緣則不起，法所攝持；知不正思惟故起於無明，無明起故乃至老死起，不正思惟滅故無明滅，無明滅故乃至老死滅，法所攝持；知三解脫門出生聲聞乘，證無諍法出生獨覺乘，法所攝持；知六波羅蜜、四攝法出生大乘，法所攝持；知一切剎、一切法、一切眾生、一切世是佛智境界，法所攝持；知斷一切念，捨一切取，離前後際，隨順涅槃，法所攝持。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上法所攝持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種法所攝持。何等為十？所謂：知一切行無常，法所攝持；知一切行苦，法所攝持；知一切行無我，法所攝持；知一切法寂滅涅槃，法所攝持；知諸法從緣起，無緣則不起，法所攝持；知不正思惟故起於無明，無明起故乃至老死起，不正思惟滅故無明滅，無明滅故乃至老死滅，法所攝持；知三解脫門出生聲聞乘，證無諍法出生獨覺乘，法所攝持；知六波羅蜜、四攝法出生大乘，法所攝持；知一切剎、一切法、一切眾生、一切世是佛智境界，法所攝持；知斷一切念，捨一切取，離前後際，隨順涅槃，法所攝持。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上法所攝持。

「佛子！菩薩摩訶薩住兜率天，有十種所作業。何等為十？所謂：為欲界諸天子說厭離法言：『一切自在皆是無常，一切快樂悉當衰謝。』勸彼諸天發菩提心。是為第一所作業。為色界諸天說入出諸禪解脫三昧，若於其中而生愛著，因愛復起身見、邪見、無明等者，則為其說如實智慧；若於一切色、非色法起顛倒想，以為清淨，為說不淨皆是無常，勸其令發菩提之心。是為第二所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，入三昧，名：光明莊嚴，身放光明，遍照三千大千世界，隨眾生心，以種種音而為說法；眾生聞已，信心清淨，命終生於兜率天中，勸其令發菩提之心。是為第三所作業。菩薩摩訶薩在兜率天，以無障礙眼普見十方兜率天中一切菩薩，彼諸菩薩皆亦見此；互相見已，論說妙法，謂：降神母胎、初生、出家、往詣道場、具大莊嚴；而復示現往昔已來所行之行，以彼行故成此大智；所有功德不離本處，而能示現如是等事。是為第四所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，十方一切兜率天宮諸菩薩眾，皆悉來集，恭敬圍遶；爾時，菩薩摩訶薩欲令彼諸菩薩皆滿其願生歡喜故，隨彼菩薩所應住地、所行所斷、所修所證，演說法門；彼諸菩薩聞說法已，皆大歡喜，得未曾有，各還本土所住宮殿。是為第五所作業。菩薩摩訶薩住兜率天時，欲界主天魔波旬，為欲壞亂菩薩業故，眷屬圍遶詣菩薩所；爾時，菩薩為摧伏魔軍故，住金剛道所攝般若波羅蜜方便善巧智慧門，以柔軟、麁獷二種語而為說法，令魔波旬不得其便；魔見菩薩自在威力，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是為第六所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，知欲界諸天子不樂聞法；爾時，菩薩出大音聲，遍告之言：『今日菩薩當於宮中現希有事，若欲見者宜速往詣。』時，諸天子聞是語已，無量百千億那由他皆來集會；爾時，菩薩見諸天眾皆來集已，為現宮中諸希有事；彼諸天子曾未見聞，既得見已，皆大歡喜，其心醉沒；又於樂中出聲告言：『諸仁者！一切諸行皆悉無常，一切諸行皆悉是苦，一切諸法皆悉無我，涅槃寂滅。』又復告言：『汝等皆應修菩薩行，皆當圓滿一切智智。』彼諸天子聞此法音，憂歎諮嗟而生厭離，靡不皆發菩提之心。是為第七所作業。菩薩摩訶薩住兜率宮，不捨本處，悉能往詣十方無量一切佛所，見諸如來親近禮拜恭敬聽法；爾時，諸佛欲令菩薩獲得最上灌頂法故，為說菩薩地，名：一切神通，以一念相應慧，具足一切最勝功德，入一切智智位。是為第八所作業。菩薩摩訶薩住兜率宮，為欲供養諸如來故，以大神力興起種種諸供養具，名：殊勝可樂，遍法界、虛空界、一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住兜率天，有十種所作業。何等為十？所謂：為欲界諸天子說厭離法言：『一切自在皆是無常，一切快樂悉當衰謝。』勸彼諸天發菩提心。是為第一所作業。為色界諸天說入出諸禪解脫三昧，若於其中而生愛著，因愛復起身見、邪見、無明等者，則為其說如實智慧；若於一切色、非色法起顛倒想，以為清淨，為說不淨皆是無常，勸其令發菩提之心。是為第二所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，入三昧，名：光明莊嚴，身放光明，遍照三千大千世界，隨眾生心，以種種音而為說法；眾生聞已，信心清淨，命終生於兜率天中，勸其令發菩提之心。是為第三所作業。菩薩摩訶薩在兜率天，以無障礙眼普見十方兜率天中一切菩薩，彼諸菩薩皆亦見此；互相見已，論說妙法，謂：降神母胎、初生、出家、往詣道場、具大莊嚴；而復示現往昔已來所行之行，以彼行故成此大智；所有功德不離本處，而能示現如是等事。是為第四所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，十方一切兜率天宮諸菩薩眾，皆悉來集，恭敬圍遶；爾時，菩薩摩訶薩欲令彼諸菩薩皆滿其願生歡喜故，隨彼菩薩所應住地、所行所斷、所修所證，演說法門；彼諸菩薩聞說法已，皆大歡喜，得未曾有，各還本土所住宮殿。是為第五所作業。菩薩摩訶薩住兜率天時，欲界主天魔波旬，為欲壞亂菩薩業故，眷屬圍遶詣菩薩所；爾時，菩薩為摧伏魔軍故，住金剛道所攝般若波羅蜜方便善巧智慧門，以柔軟、麁獷二種語而為說法，令魔波旬不得其便；魔見菩薩自在威力，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是為第六所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，知欲界諸天子不樂聞法；爾時，菩薩出大音聲，遍告之言：『今日菩薩當於宮中現希有事，若欲見者宜速往詣。』時，諸天子聞是語已，無量百千億那由他皆來集會；爾時，菩薩見諸天眾皆來集已，為現宮中諸希有事；彼諸天子曾未見聞，既得見已，皆大歡喜，其心醉沒；又於樂中出聲告言：『諸仁者！一切諸行皆悉無常，一切諸行皆悉是苦，一切諸法皆悉無我，涅槃寂滅。』又復告言：『汝等皆應修菩薩行，皆當圓滿一切智智。』彼諸天子聞此法音，憂歎諮嗟而生厭離，靡不皆發菩提之心。是為第七所作業。菩薩摩訶薩住兜率宮，不捨本處，悉能往詣十方無量一切佛所，見諸如來親近禮拜恭敬聽法；爾時，諸佛欲令菩薩獲得最上灌頂法故，為說菩薩地，名：一切神通，以一念相應慧，具足一切最勝功德，入一切智智位。是為第八所作業。菩薩摩訶薩住兜率宮，為欲供養諸如來故，以大神力興起種種諸供養具，名：殊勝可樂，遍法界、虛空界、一切

世界供養諸佛；彼世界中無量眾生見此供養，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是為第九所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，出無量無邊如幻如影法門，周遍十方一切世界，示現種種色、種種相、種種形體、種種威儀、種種事業、種種方便、種種譬諭、種種言說，隨眾生心皆令歡喜。是為第十所作業。佛子！是為菩薩摩訶薩住兜率天十種所作業。若諸菩薩成就此法，則能於後下生人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界供養諸佛；彼世界中無量眾生見此供養，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是為第九所作業。菩薩摩訶薩住兜率天，出無量無邊如幻如影法門，周遍十方一切世界，示現種種色、種種相、種種形體、種種威儀、種種事業、種種方便、種種譬諭、種種言說，隨眾生心皆令歡喜。是為第十所作業。佛子！是為菩薩摩訶薩住兜率天十種所作業。若諸菩薩成就此法，則能於後下生人間。

「佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，現十種事。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩於兜率天下生之時，從於足下放大光明，名：安樂莊嚴，普照三千大千世界一切惡趣諸難眾生；觸斯光者，莫不皆得離苦安樂；得安樂已，悉知將有奇特大人出興于世。是為第一所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天下生之時，從於眉間白毫相中放大光明，名曰：覺悟，普照三千大千世界，照彼宿世一切同行諸菩薩身；彼諸菩薩蒙光照已，咸知菩薩將欲下生，各各出興無量供具，詣菩薩所而為供養。是為第二所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，於右掌中放大光明，名：清淨境界，悉能嚴淨一切三千大千世界，其中若有已得無漏諸辟支佛覺斯光者，即捨壽命；若不覺者，光明力故，徙置他方餘世界中；一切諸魔及諸外道、有見眾生，皆亦徙置他方世界，唯除諸佛神力所持應化眾生。是為第三所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，從其兩膝放大光明，名：清淨莊嚴，普照一切諸天宮殿，下從護世，上至淨居，靡不周遍；彼諸天等，咸知菩薩於兜率天將欲下生，俱懷戀慕，悲歎憂惱，各持種種華鬘、衣服、塗香、末香、幡蓋、妓樂，詣菩薩所恭敬供養，隨逐下生乃至涅槃。是為第四所示現事。佛子！菩薩摩訶薩在兜率天將下生時，於卍字金剛莊嚴心藏中放大光明，名：無能勝幢，普照十方一切世界金剛力士；時，有百億金剛力士皆悉來集，隨逐侍衛，始於下生，乃至涅槃。是為第五所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，從其身上一切毛孔放大光明，名：分別眾生，普照一切大千世界，遍觸一切諸菩薩身，復觸一切諸天世人；諸菩薩等咸作是念：『我應住此，供養如來，教化眾生。』是為第六所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，從大摩尼寶藏殿中放大光明，名：善住觀察，照此菩薩當生之處所託王宮；其光照已，諸餘菩薩皆共隨逐下閻浮提，若於其家、若其聚落、若其城邑而現受生，為欲教化諸眾生故。是為第七所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時，從天宮殿及大樓閣諸莊嚴中放大光明，名：一切宮殿清淨莊嚴，照所生母腹；光明照已，令菩薩母安隱快樂，具足成就一切功德，其母腹中自然而有廣大樓閣大摩尼寶而為莊嚴，為欲安處菩薩身故。是為第八所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時，從兩足下放大光明，名為：善住；若諸天子及諸梵天其命將終，蒙光照觸皆得住壽，供養菩薩從初下生乃至涅槃。是為第九所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時，從隨好中放大光明，名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，現十種事。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩於兜率天下生之時，從於足下放大光明，名：安樂莊嚴，普照三千大千世界一切惡趣諸難眾生；觸斯光者，莫不皆得離苦安樂；得安樂已，悉知將有奇特大人出興于世。是為第一所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天下生之時，從於眉間白毫相中放大光明，名曰：覺悟，普照三千大千世界，照彼宿世一切同行諸菩薩身；彼諸菩薩蒙光照已，咸知菩薩將欲下生，各各出興無量供具，詣菩薩所而為供養。是為第二所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，於右掌中放大光明，名：清淨境界，悉能嚴淨一切三千大千世界，其中若有已得無漏諸辟支佛覺斯光者，即捨壽命；若不覺者，光明力故，徙置他方餘世界中；一切諸魔及諸外道、有見眾生，皆亦徙置他方世界，唯除諸佛神力所持應化眾生。是為第三所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，從其兩膝放大光明，名：清淨莊嚴，普照一切諸天宮殿，下從護世，上至淨居，靡不周遍；彼諸天等，咸知菩薩於兜率天將欲下生，俱懷戀慕，悲歎憂惱，各持種種華鬘、衣服、塗香、末香、幡蓋、妓樂，詣菩薩所恭敬供養，隨逐下生乃至涅槃。是為第四所示現事。佛子！菩薩摩訶薩在兜率天將下生時，於卍字金剛莊嚴心藏中放大光明，名：無能勝幢，普照十方一切世界金剛力士；時，有百億金剛力士皆悉來集，隨逐侍衛，始於下生，乃至涅槃。是為第五所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，從其身上一切毛孔放大光明，名：分別眾生，普照一切大千世界，遍觸一切諸菩薩身，復觸一切諸天世人；諸菩薩等咸作是念：『我應住此，供養如來，教化眾生。』是為第六所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天將下生時，從大摩尼寶藏殿中放大光明，名：善住觀察，照此菩薩當生之處所託王宮；其光照已，諸餘菩薩皆共隨逐下閻浮提，若於其家、若其聚落、若其城邑而現受生，為欲教化諸眾生故。是為第七所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時，從天宮殿及大樓閣諸莊嚴中放大光明，名：一切宮殿清淨莊嚴，照所生母腹；光明照已，令菩薩母安隱快樂，具足成就一切功德，其母腹中自然而有廣大樓閣大摩尼寶而為莊嚴，為欲安處菩薩身故。是為第八所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時，從兩足下放大光明，名為：善住；若諸天子及諸梵天其命將終，蒙光照觸皆得住壽，供養菩薩從初下生乃至涅槃。是為第九所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於兜率天臨下生時，從隨好中放大光明，名曰：

眼莊嚴，示現菩薩種種諸業；時，諸人、天或見菩薩住兜率天，或見入胎，或見初生，或見出家，或見成道，或見降魔，或見轉法輪，或見入涅槃。是為第十所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於身、於座、於宮殿、於樓閣中，放如是等百萬阿僧祇光明，悉現種種諸菩薩業；現是業已，具足一切功德法故，從兜率天下生人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼莊嚴，示現菩薩種種諸業；時，諸人、天或見菩薩住兜率天，或見入胎，或見初生，或見出家，或見成道，或見降魔，或見轉法輪，或見入涅槃。是為第十所示現事。佛子！菩薩摩訶薩於身、於座、於宮殿、於樓閣中，放如是等百萬阿僧祇光明，悉現種種諸菩薩業；現是業已，具足一切功德法故，從兜率天下生人間。