大方廣佛華嚴經卷第五十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十七

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

離世間品第三十八之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十八之五

「佛子！菩薩摩訶薩有十種習氣。何等為十？所謂：菩提心習氣；善根習氣；教化眾生習氣；見佛習氣；於清淨世界受生習氣；行習氣；願習氣；波羅蜜習氣；思惟平等法習氣；種種境界差別習氣。是為十。若諸菩薩安住此法，則永離一切煩惱習氣，得如來大智習氣非習氣智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種習氣。何等為十？所謂：菩提心習氣；善根習氣；教化眾生習氣；見佛習氣；於清淨世界受生習氣；行習氣；願習氣；波羅蜜習氣；思惟平等法習氣；種種境界差別習氣。是為十。若諸菩薩安住此法，則永離一切煩惱習氣，得如來大智習氣非習氣智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種取，以此不斷諸菩薩行。何等為十？所謂：取一切眾生界，究竟教化故；取一切世界，究竟嚴淨故；取如來，修菩薩行為供養故；取善根，積集諸佛相好功德故；取大悲，滅一切眾生苦故；取大慈，與一切眾生一切智樂故；取波羅蜜，積集菩薩諸莊嚴故；取善巧方便，於一切處皆示現故；取菩提，得無礙智故；略說菩薩取一切法，於一切處悉以明智而現了故。是為十。若諸菩薩安住此取，則能不斷諸菩薩行，得一切如來無上無所取法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種取，以此不斷諸菩薩行。何等為十？所謂：取一切眾生界，究竟教化故；取一切世界，究竟嚴淨故；取如來，修菩薩行為供養故；取善根，積集諸佛相好功德故；取大悲，滅一切眾生苦故；取大慈，與一切眾生一切智樂故；取波羅蜜，積集菩薩諸莊嚴故；取善巧方便，於一切處皆示現故；取菩提，得無礙智故；略說菩薩取一切法，於一切處悉以明智而現了故。是為十。若諸菩薩安住此取，則能不斷諸菩薩行，得一切如來無上無所取法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種修。何等為十？所謂：修諸波羅蜜；修學；修慧；修義；修法；修出離；修示現；修勤行匪懈；修成等正覺；修轉正法輪。是為十。若諸菩薩安住其中，則得無上修修一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種修。何等為十？所謂：修諸波羅蜜；修學；修慧；修義；修法；修出離；修示現；修勤行匪懈；修成等正覺；修轉正法輪。是為十。若諸菩薩安住其中，則得無上修修一切法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種成就佛法。何等為十？所謂：不離善知識成就佛法；深信佛語成就佛法；不謗正法成就佛法；以無量無盡善根迴向成就佛法；信解如來境界無邊際成就佛法；知一切世界境界成就佛法；不捨法界境界成就佛法；遠離諸魔境界成就佛法；正念一切諸佛境界成就佛法；樂求如來十力境界成就佛法。是為十。若諸菩薩安住此法，則得成就如來無上大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種成就佛法。何等為十？所謂：不離善知識成就佛法；深信佛語成就佛法；不謗正法成就佛法；以無量無盡善根迴向成就佛法；信解如來境界無邊際成就佛法；知一切世界境界成就佛法；不捨法界境界成就佛法；遠離諸魔境界成就佛法；正念一切諸佛境界成就佛法；樂求如來十力境界成就佛法。是為十。若諸菩薩安住此法，則得成就如來無上大智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種退失佛法，應當遠離。何等為十？所謂：輕慢善知識退失佛法；畏生死苦退失佛法；厭修菩薩行退失佛法；不樂住世間退失佛法；耽著三昧退失佛法；執取善根退失佛法；誹謗正法退失佛法；斷菩薩行退失佛法；樂二乘道退失佛法；嫌恨諸菩薩退失佛法。是為十。若諸菩薩遠離此法，則入菩薩離生道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種退失佛法，應當遠離。何等為十？所謂：輕慢善知識退失佛法；畏生死苦退失佛法；厭修菩薩行退失佛法；不樂住世間退失佛法；耽著三昧退失佛法；執取善根退失佛法；誹謗正法退失佛法；斷菩薩行退失佛法；樂二乘道退失佛法；嫌恨諸菩薩退失佛法。是為十。若諸菩薩遠離此法，則入菩薩離生道。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種離生道。何等為十？所謂：出生般若波羅蜜而恒觀察一切眾生，是為一；遠離諸見而度脫一切見縛眾生，是為二；不念一切相而不捨一切著相眾生，是為三；超過三界而常在一切世界，是為四；永離煩惱而與一切眾生共居，是為五；得離欲法而常以大悲哀愍一切著欲眾生，是為六；常樂寂靜而恒示現一切眷屬，是為七；離世間生而死此生彼起菩薩行，是為八；不染一切世間法而不斷一切世間所作，是為九；諸佛菩提已現其前而不捨菩薩一切願行，是為十。佛子！是為菩薩摩訶薩十種離生道，出離世間，不與世共，而亦不雜二乘之行。若諸菩薩安住此法，則得菩薩決定法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種離生道。何等為十？所謂：出生般若波羅蜜而恒觀察一切眾生，是為一；遠離諸見而度脫一切見縛眾生，是為二；不念一切相而不捨一切著相眾生，是為三；超過三界而常在一切世界，是為四；永離煩惱而與一切眾生共居，是為五；得離欲法而常以大悲哀愍一切著欲眾生，是為六；常樂寂靜而恒示現一切眷屬，是為七；離世間生而死此生彼起菩薩行，是為八；不染一切世間法而不斷一切世間所作，是為九；諸佛菩提已現其前而不捨菩薩一切願行，是為十。佛子！是為菩薩摩訶薩十種離生道，出離世間，不與世共，而亦不雜二乘之行。若諸菩薩安住此法，則得菩薩決定法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種決定法。何等為十？所謂；決定於如來種族中生；決定於諸佛境界中住；決定了知菩薩所作事；決定安住諸波羅蜜；決定得預如來眾會；決定能顯如來種性；決定安住如來力；決定深入佛菩提；決定與一切如來同一身；決定與一切如來所住無有二。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種決定法。何等為十？所謂；決定於如來種族中生；決定於諸佛境界中住；決定了知菩薩所作事；決定安住諸波羅蜜；決定得預如來眾會；決定能顯如來種性；決定安住如來力；決定深入佛菩提；決定與一切如來同一身；決定與一切如來所住無有二。是為十。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生佛法道。何等為十？所謂：隨順善友是出生佛法道，同種善根故；深心信解是出生佛法道，知佛自在故；發大誓願是出生佛法道，其心寬廣故；忍自善根是出生佛法道，知業不失故；一切劫修行無厭足是出生佛法道，盡未來際故；阿僧祇世界皆示現是出生佛法道，成熟眾生故；不斷菩薩行是出生佛法道，增長大悲故；無量心是出生佛法道，一念遍一切虛空界故；殊勝行是出生佛法道，本所修行無失壞故；如來種是出生佛法道，令一切眾生樂發菩提心，以一切善法資持故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得大丈夫名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生佛法道。何等為十？所謂：隨順善友是出生佛法道，同種善根故；深心信解是出生佛法道，知佛自在故；發大誓願是出生佛法道，其心寬廣故；忍自善根是出生佛法道，知業不失故；一切劫修行無厭足是出生佛法道，盡未來際故；阿僧祇世界皆示現是出生佛法道，成熟眾生故；不斷菩薩行是出生佛法道，增長大悲故；無量心是出生佛法道，一念遍一切虛空界故；殊勝行是出生佛法道，本所修行無失壞故；如來種是出生佛法道，令一切眾生樂發菩提心，以一切善法資持故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得大丈夫名號。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種大丈夫名號。何等為十？所謂：名為：菩提薩埵，菩提智所生故；名為：摩訶薩埵，安住大乘故；名為：第一薩埵，證第一法故；名為：勝薩埵，覺悟勝法故；名為：最勝薩埵，智慧最勝故；名為：上薩埵，起上精進故；名為：無上薩埵，開示無上法故；名為：力薩埵，廣知十力故；名為：無等薩埵，世間無比故；名為：不思議薩埵，一念成佛故。是為十。若諸菩薩得此名號，則成就菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種大丈夫名號。何等為十？所謂：名為：菩提薩埵，菩提智所生故；名為：摩訶薩埵，安住大乘故；名為：第一薩埵，證第一法故；名為：勝薩埵，覺悟勝法故；名為：最勝薩埵，智慧最勝故；名為：上薩埵，起上精進故；名為：無上薩埵，開示無上法故；名為：力薩埵，廣知十力故；名為：無等薩埵，世間無比故；名為：不思議薩埵，一念成佛故。是為十。若諸菩薩得此名號，則成就菩薩道。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種道。何等為十？所謂：一道是菩薩道，不捨獨一菩提心故。二道是菩薩道，出生智慧及方便故。三道是菩薩道，行空、無相、無願，不著三界故。四行是菩薩道，懺除罪障，隨喜福德，恭敬尊重勸請如來，善巧迴向無休息故。五根是菩薩道，安住淨信堅固不動，起大精進所作究竟，一向正念無異攀緣，巧知三昧入出方便，善能分別智慧境界故。六通是菩薩道。所謂；天眼，悉見一切世界所有眾色，知諸眾生死此生彼故；天耳，悉聞諸佛說法，受持憶念，廣為眾生隨根演暢故；他心智，能知他心，自在無礙故；宿命念，憶知過去一切劫數，增長善根故；神足通，隨所應化一切眾生，種種為現，令樂法故；漏盡智，現證實際，起菩薩行不斷絕故。七念是菩薩道。所謂：念佛，於一毛孔見無量佛，開悟一切眾生心故；念法，不離一如來眾會，於一切如來眾會中親承妙法，隨諸眾生根性欲樂而為演說，令悟入故；念僧，恒相續見無有休息，於一切世間見菩薩故；念捨，了知一切菩薩捨行，增長廣大布施心故；念戒，不捨菩提心，以一切善根迴向眾生故；念天，常憶念兜率陀天宮一生補處菩薩故；念眾生，智慧方便教化調伏，普及一切無間斷故。隨順菩提八聖道是菩薩道。所謂：行正見道，遠離一切諸邪見故；起正思惟，捨妄分別，心常隨順一切智故；常行正語，離語四過，順聖言故；恒修正業，教化眾生令調伏故；安住正命，頭陀知足，威儀審正，隨順菩提行四聖種，一切過失皆永離故；起正精進，勤修一切菩薩苦行，入佛十力無罣礙故；心常正念，悉能憶持一切言音，除滅世間散動心故；心常正定，善入菩薩不思議解脫門，於一三昧中出生一切諸三昧故。入九次第定是菩薩道。所謂；離欲恚害，而以一切語業說法無礙；滅除覺觀，而以一切智覺觀教化眾生；捨離喜愛，而見一切佛，心大歡喜；離世間樂，而隨順出世菩薩道樂；從此不動，入無色定，而亦不捨欲、色受生；雖住滅一切想受定，而亦不息菩薩行故。學佛十力是菩薩道。所謂：善知是處、非處智；善知一切眾生、去、來現在業報因果智；善知一切眾生上、中、下根不同隨宜說法智；善知一切眾生種種無量性智；善知一切眾生軟、中、上解差別令入法方便智；遍一切世間、一切剎、一切三世、一切劫，普現如來形相威儀而亦不捨菩薩所行智；善知一切諸禪解脫及諸三昧若垢若淨、時與非時，方便出生諸菩薩解脫門智；知一切眾生於諸趣中死此生彼差別智；於一念中悉知三世一切劫數智；善知一切眾生樂欲、諸使、惑習滅盡智，而不捨離諸菩薩行。是為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種道。何等為十？所謂：一道是菩薩道，不捨獨一菩提心故。二道是菩薩道，出生智慧及方便故。三道是菩薩道，行空、無相、無願，不著三界故。四行是菩薩道，懺除罪障，隨喜福德，恭敬尊重勸請如來，善巧迴向無休息故。五根是菩薩道，安住淨信堅固不動，起大精進所作究竟，一向正念無異攀緣，巧知三昧入出方便，善能分別智慧境界故。六通是菩薩道。所謂；天眼，悉見一切世界所有眾色，知諸眾生死此生彼故；天耳，悉聞諸佛說法，受持憶念，廣為眾生隨根演暢故；他心智，能知他心，自在無礙故；宿命念，憶知過去一切劫數，增長善根故；神足通，隨所應化一切眾生，種種為現，令樂法故；漏盡智，現證實際，起菩薩行不斷絕故。七念是菩薩道。所謂：念佛，於一毛孔見無量佛，開悟一切眾生心故；念法，不離一如來眾會，於一切如來眾會中親承妙法，隨諸眾生根性欲樂而為演說，令悟入故；念僧，恒相續見無有休息，於一切世間見菩薩故；念捨，了知一切菩薩捨行，增長廣大布施心故；念戒，不捨菩提心，以一切善根迴向眾生故；念天，常憶念兜率陀天宮一生補處菩薩故；念眾生，智慧方便教化調伏，普及一切無間斷故。隨順菩提八聖道是菩薩道。所謂：行正見道，遠離一切諸邪見故；起正思惟，捨妄分別，心常隨順一切智故；常行正語，離語四過，順聖言故；恒修正業，教化眾生令調伏故；安住正命，頭陀知足，威儀審正，隨順菩提行四聖種，一切過失皆永離故；起正精進，勤修一切菩薩苦行，入佛十力無罣礙故；心常正念，悉能憶持一切言音，除滅世間散動心故；心常正定，善入菩薩不思議解脫門，於一三昧中出生一切諸三昧故。入九次第定是菩薩道。所謂；離欲恚害，而以一切語業說法無礙；滅除覺觀，而以一切智覺觀教化眾生；捨離喜愛，而見一切佛，心大歡喜；離世間樂，而隨順出世菩薩道樂；從此不動，入無色定，而亦不捨欲、色受生；雖住滅一切想受定，而亦不息菩薩行故。學佛十力是菩薩道。所謂：善知是處、非處智；善知一切眾生、去、來現在業報因果智；善知一切眾生上、中、下根不同隨宜說法智；善知一切眾生種種無量性智；善知一切眾生軟、中、上解差別令入法方便智；遍一切世間、一切剎、一切三世、一切劫，普現如來形相威儀而亦不捨菩薩所行智；善知一切諸禪解脫及諸三昧若垢若淨、時與非時，方便出生諸菩薩解脫門智；知一切眾生於諸趣中死此生彼差別智；於一念中悉知三世一切劫數智；善知一切眾生樂欲、諸使、惑習滅盡智，而不捨離諸菩薩行。是為

十。若諸菩薩安住此法，則得一切如來無上巧方便道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十。若諸菩薩安住此法，則得一切如來無上巧方便道。

「佛子！菩薩摩訶薩有無量道、無量助道、無量修道、無量莊嚴道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有無量道、無量助道、無量修道、無量莊嚴道。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無量道。何等為十？所謂：虛空無量故，菩薩道亦無量；法界無邊故，菩薩道亦無量；眾生界無盡故，菩薩道亦無量；世界無際故，菩薩道亦無量；劫數不可盡故，菩薩道亦無量；一切眾生語言法無量故，菩薩道亦無量；如來身無量故，菩薩道亦無量；佛音聲無量故，菩薩道亦無量；如來力無量故，菩薩道亦無量；一切智智無量故，菩薩道亦無量。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無量道。何等為十？所謂：虛空無量故，菩薩道亦無量；法界無邊故，菩薩道亦無量；眾生界無盡故，菩薩道亦無量；世界無際故，菩薩道亦無量；劫數不可盡故，菩薩道亦無量；一切眾生語言法無量故，菩薩道亦無量；如來身無量故，菩薩道亦無量；佛音聲無量故，菩薩道亦無量；如來力無量故，菩薩道亦無量；一切智智無量故，菩薩道亦無量。是為十。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無量助道。何等為十？所謂：如虛空界無量，菩薩集助道亦無量；如法界無邊，菩薩集助道亦無邊；如眾生界無盡，菩薩集助道亦無盡；如世界無際，菩薩集助道亦無際；如劫數說不可盡，菩薩集助道亦一切世間說不能盡；如眾生語言法無量，菩薩集助道出生智慧知語言法亦無量；如如來身無量，菩薩集助道遍一切眾生、一切剎、一切世、一切劫亦無量；如佛音聲無量，菩薩出一言音周遍法界，一切眾生無不聞知故，所集助道亦無量；如佛力無量，菩薩承如來力積集助道亦無量；如一切智智無量，菩薩積集助道亦如是無有量。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無量智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無量助道。何等為十？所謂：如虛空界無量，菩薩集助道亦無量；如法界無邊，菩薩集助道亦無邊；如眾生界無盡，菩薩集助道亦無盡；如世界無際，菩薩集助道亦無際；如劫數說不可盡，菩薩集助道亦一切世間說不能盡；如眾生語言法無量，菩薩集助道出生智慧知語言法亦無量；如如來身無量，菩薩集助道遍一切眾生、一切剎、一切世、一切劫亦無量；如佛音聲無量，菩薩出一言音周遍法界，一切眾生無不聞知故，所集助道亦無量；如佛力無量，菩薩承如來力積集助道亦無量；如一切智智無量，菩薩積集助道亦如是無有量。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無量智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無量修道。何等為十？所謂：不來不去修，身、語、意業無動作故；不增不減修，如本性故；非有非無修，無自性故；如幻如夢、如影如響、如鏡中像、如熱時焰、如水中月修，離一切執著故；空、無相、無願、無作修，明見三界而集福德不休息故；不可說、無言說、離言說修，遠離施設安立法故；不壞法界修，智慧現知一切法故；不壞真如實際修，普入真如實際虛空際故；廣大智慧修，諸有所作力無盡故；住如來十力、四無所畏、一切智智平等修，現見一切法無疑惑故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來一切智無上善巧修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無量修道。何等為十？所謂：不來不去修，身、語、意業無動作故；不增不減修，如本性故；非有非無修，無自性故；如幻如夢、如影如響、如鏡中像、如熱時焰、如水中月修，離一切執著故；空、無相、無願、無作修，明見三界而集福德不休息故；不可說、無言說、離言說修，遠離施設安立法故；不壞法界修，智慧現知一切法故；不壞真如實際修，普入真如實際虛空際故；廣大智慧修，諸有所作力無盡故；住如來十力、四無所畏、一切智智平等修，現見一切法無疑惑故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來一切智無上善巧修。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴道。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩不離欲界，入色界、無色界禪定解脫及諸三昧，亦不因此而受彼生，是為第一莊嚴道。智慧現前，入聲聞道，不以此道而取出離，是為第二莊嚴道。智慧現前，入辟支佛道，而起大悲無有休息，是為第三莊嚴道。雖有人、天眷屬圍遶，百千采女歌舞侍從，未曾暫捨禪定解脫及諸三昧，是為第四莊嚴道。與一切眾生受諸欲樂共相娛樂，乃至未曾於一念間捨離菩薩平等三昧，是為第五莊嚴道。已到一切世間彼岸，於諸世法悉無所著，而亦不捨度眾生行，是為第六莊嚴道。安住正道、正智、正見，而能示入一切邪道，不取為實，不執為淨，令彼眾生遠離邪法，是為第七莊嚴道。常善護持如來淨戒，身、語、意業無諸過失，為欲教化犯戒眾生，示行一切凡愚之行，雖已具足清淨福德住菩薩趣，而示生於一切地獄、畜生、餓鬼及諸險難、貧窮等處，令彼眾生皆得解脫，而實菩薩不生彼趣，是為第八莊嚴道。不由他教，得無礙辯，智慧光明普能照了一切佛法，為一切如來神力所持，與一切諸佛同一法身，成就一切堅固大人明淨密法，安住一切平等諸乘，諸佛境界皆現其前，具足一切世智光明，照見一切諸眾生界，能為眾生作知法師，而示求正法未曾休息，雖實與眾生作無上師，而示行尊敬闍梨和尚。何以故？菩薩摩訶薩善巧方便住菩薩道，隨其所應皆為示現。是為第九莊嚴道。善根具足，諸行究竟，一切如來所共灌頂，到一切法自在彼岸，無礙法繒以冠其首；其身遍至一切世界，普現如來無礙之身，於法自在最上究竟，轉於無礙清淨法輪；一切菩薩自在之法皆已成就，而為眾生故，於一切國土示現受生；與三世諸佛同一境界，而不廢菩薩行，不捨菩薩法，不懈菩薩業，不離菩薩道，不弛菩薩儀，不斷菩薩取，不息菩薩巧方便，不絕菩薩所作事，不厭菩薩生成用，不止菩薩住持力。何以故？菩薩欲疾證阿耨多羅三藐三菩提，觀一切智門修菩薩行無休息故。是為第十莊嚴道。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大莊嚴道，亦不捨菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴道。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩不離欲界，入色界、無色界禪定解脫及諸三昧，亦不因此而受彼生，是為第一莊嚴道。智慧現前，入聲聞道，不以此道而取出離，是為第二莊嚴道。智慧現前，入辟支佛道，而起大悲無有休息，是為第三莊嚴道。雖有人、天眷屬圍遶，百千采女歌舞侍從，未曾暫捨禪定解脫及諸三昧，是為第四莊嚴道。與一切眾生受諸欲樂共相娛樂，乃至未曾於一念間捨離菩薩平等三昧，是為第五莊嚴道。已到一切世間彼岸，於諸世法悉無所著，而亦不捨度眾生行，是為第六莊嚴道。安住正道、正智、正見，而能示入一切邪道，不取為實，不執為淨，令彼眾生遠離邪法，是為第七莊嚴道。常善護持如來淨戒，身、語、意業無諸過失，為欲教化犯戒眾生，示行一切凡愚之行，雖已具足清淨福德住菩薩趣，而示生於一切地獄、畜生、餓鬼及諸險難、貧窮等處，令彼眾生皆得解脫，而實菩薩不生彼趣，是為第八莊嚴道。不由他教，得無礙辯，智慧光明普能照了一切佛法，為一切如來神力所持，與一切諸佛同一法身，成就一切堅固大人明淨密法，安住一切平等諸乘，諸佛境界皆現其前，具足一切世智光明，照見一切諸眾生界，能為眾生作知法師，而示求正法未曾休息，雖實與眾生作無上師，而示行尊敬闍梨和尚。何以故？菩薩摩訶薩善巧方便住菩薩道，隨其所應皆為示現。是為第九莊嚴道。善根具足，諸行究竟，一切如來所共灌頂，到一切法自在彼岸，無礙法繒以冠其首；其身遍至一切世界，普現如來無礙之身，於法自在最上究竟，轉於無礙清淨法輪；一切菩薩自在之法皆已成就，而為眾生故，於一切國土示現受生；與三世諸佛同一境界，而不廢菩薩行，不捨菩薩法，不懈菩薩業，不離菩薩道，不弛菩薩儀，不斷菩薩取，不息菩薩巧方便，不絕菩薩所作事，不厭菩薩生成用，不止菩薩住持力。何以故？菩薩欲疾證阿耨多羅三藐三菩提，觀一切智門修菩薩行無休息故。是為第十莊嚴道。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大莊嚴道，亦不捨菩薩道。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種足。何等為十？所謂持戒足，殊勝大願悉成滿故；精進足，集一切菩提分法不退轉故；神通足，隨眾生欲令歡喜故；神力足，不離一佛剎往一切佛剎故；深心足，願求一切殊勝法故；堅誓足，一切所作咸究竟故；隨順足，不違一切尊者教故；樂法足，聞持一切佛所說法不疲懈故；法雨足，為眾演說無怯弱故；修行足，一切諸惡悉遠離故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上最勝足，若一舉步，悉能遍至一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種足。何等為十？所謂持戒足，殊勝大願悉成滿故；精進足，集一切菩提分法不退轉故；神通足，隨眾生欲令歡喜故；神力足，不離一佛剎往一切佛剎故；深心足，願求一切殊勝法故；堅誓足，一切所作咸究竟故；隨順足，不違一切尊者教故；樂法足，聞持一切佛所說法不疲懈故；法雨足，為眾演說無怯弱故；修行足，一切諸惡悉遠離故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上最勝足，若一舉步，悉能遍至一切世界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種手。何等為十？所謂：深信手，於佛所說，一向忍可，究竟受持故；布施手，有來求者，隨其所欲皆令充滿故；先意問訊手，舒展右掌相迎引故；供養諸佛手，集眾福德無疲厭故；多聞善巧手，悉斷一切眾生疑故；令超三界手，授與眾生拔出欲泥故；置於彼岸手，四暴流中救溺眾生故；不吝正法手，所有妙法悉以開示故；善用眾論手，以智慧藥滅身心病故；恒持智寶手，開法光明破煩惱闇故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上手，普覆十方一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種手。何等為十？所謂：深信手，於佛所說，一向忍可，究竟受持故；布施手，有來求者，隨其所欲皆令充滿故；先意問訊手，舒展右掌相迎引故；供養諸佛手，集眾福德無疲厭故；多聞善巧手，悉斷一切眾生疑故；令超三界手，授與眾生拔出欲泥故；置於彼岸手，四暴流中救溺眾生故；不吝正法手，所有妙法悉以開示故；善用眾論手，以智慧藥滅身心病故；恒持智寶手，開法光明破煩惱闇故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上手，普覆十方一切世界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種腹。何等為十？所謂；離諂曲腹，心清淨故；離幻偽腹，性質直故；不虛假腹，無險詖故；無欺奪腹，於一切物無所貪故；斷煩惱腹，具智慧故；清淨心腹，離諸惡故；觀察飲食腹，念如實法故；觀察無作腹，覺悟緣起故；覺悟一切出離道腹，善成熟深心故；遠離一切邊見垢腹，令一切眾生得入佛腹故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大腹，悉能容受一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種腹。何等為十？所謂；離諂曲腹，心清淨故；離幻偽腹，性質直故；不虛假腹，無險詖故；無欺奪腹，於一切物無所貪故；斷煩惱腹，具智慧故；清淨心腹，離諸惡故；觀察飲食腹，念如實法故；觀察無作腹，覺悟緣起故；覺悟一切出離道腹，善成熟深心故；遠離一切邊見垢腹，令一切眾生得入佛腹故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大腹，悉能容受一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏。何等為十？所謂：不斷佛種是菩薩藏，開示佛法無量威德故；增長法種是菩薩藏，出生智慧廣大光明故；住持僧種是菩薩藏，令其得入不退法輪故；覺悟正定眾生是菩薩藏，善隨其時不逾一念故；究竟成熟不定眾生是菩薩藏，令因相續無有間斷故；為邪定眾生發起大悲是菩薩藏，令未來因悉得成就故；滿佛十力不可壞因是菩薩藏，具降伏魔軍無對善根故；最勝無畏大師子吼是菩薩藏，令一切眾生皆歡喜故；得佛十八不共法是菩薩藏，智慧普入一切處故；普了知一切眾生、一切剎、一切法、一切佛是菩薩藏，於一念中悉明見故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上善根不可壞大智慧藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏。何等為十？所謂：不斷佛種是菩薩藏，開示佛法無量威德故；增長法種是菩薩藏，出生智慧廣大光明故；住持僧種是菩薩藏，令其得入不退法輪故；覺悟正定眾生是菩薩藏，善隨其時不逾一念故；究竟成熟不定眾生是菩薩藏，令因相續無有間斷故；為邪定眾生發起大悲是菩薩藏，令未來因悉得成就故；滿佛十力不可壞因是菩薩藏，具降伏魔軍無對善根故；最勝無畏大師子吼是菩薩藏，令一切眾生皆歡喜故；得佛十八不共法是菩薩藏，智慧普入一切處故；普了知一切眾生、一切剎、一切法、一切佛是菩薩藏，於一念中悉明見故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上善根不可壞大智慧藏。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種心。何等為十？所謂：精勤心，一切所作悉究竟故；不懈心，積集相好福德行故；大勇健心，摧破一切諸魔軍故；如理行心，除滅一切諸煩惱故；不退轉心，乃至菩提終不息故；性清淨心，知心不動無所著故；知眾生心，隨其解欲令出離故；令入佛法大梵住心，知諸眾生種種解欲，不以別乘而救護故；空、無相、無願、無作心，見三界相不取著故；卐字相金剛堅固勝藏莊嚴心，一切眾生數等魔來乃至不能動一毛故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智光明藏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種心。何等為十？所謂：精勤心，一切所作悉究竟故；不懈心，積集相好福德行故；大勇健心，摧破一切諸魔軍故；如理行心，除滅一切諸煩惱故；不退轉心，乃至菩提終不息故；性清淨心，知心不動無所著故；知眾生心，隨其解欲令出離故；令入佛法大梵住心，知諸眾生種種解欲，不以別乘而救護故；空、無相、無願、無作心，見三界相不取著故；卐字相金剛堅固勝藏莊嚴心，一切眾生數等魔來乃至不能動一毛故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智光明藏心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種被甲。何等為十？所謂：被大慈甲，救護一切眾生故；被大悲甲，堪忍一切諸苦故；被大願甲，一切所作究竟故；被迴向甲，建立一切佛莊嚴故；被福德甲，饒益一切諸眾生故，被波羅蜜甲，度脫一切諸含識故；被智慧甲，滅一切眾生煩惱闇故；被善巧方便甲，生普門善根故；被一切智心堅固不散亂甲，不樂餘乘故；被一心決定甲，於一切法離疑惑故。是為十。若諸菩薩安住此法，則被如來無上甲冑，悉能摧伏一切魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種被甲。何等為十？所謂：被大慈甲，救護一切眾生故；被大悲甲，堪忍一切諸苦故；被大願甲，一切所作究竟故；被迴向甲，建立一切佛莊嚴故；被福德甲，饒益一切諸眾生故，被波羅蜜甲，度脫一切諸含識故；被智慧甲，滅一切眾生煩惱闇故；被善巧方便甲，生普門善根故；被一切智心堅固不散亂甲，不樂餘乘故；被一心決定甲，於一切法離疑惑故。是為十。若諸菩薩安住此法，則被如來無上甲冑，悉能摧伏一切魔軍。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種器仗。何等為十？所謂；布施是菩薩器仗，摧破一切慳吝故；持戒是菩薩器仗，棄捨一切毀犯故；平等是菩薩器仗，斷除一切分別故；智慧是菩薩器仗，消滅一切煩惱故；正命是菩薩器仗，遠離一切邪命故；善巧方便是菩薩器仗，於一切處示現故；略說貪、瞋、癡等一切煩惱是菩薩器仗，以煩惱門度眾生故；生死是菩薩器仗，不斷菩薩行教化眾生故；說如實法是菩薩器仗，能破一切執著故；一切智是菩薩器仗，不捨菩薩行門故。是為十。若諸菩薩安住此法，則能除滅一切眾生長夜所集煩惱結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種器仗。何等為十？所謂；布施是菩薩器仗，摧破一切慳吝故；持戒是菩薩器仗，棄捨一切毀犯故；平等是菩薩器仗，斷除一切分別故；智慧是菩薩器仗，消滅一切煩惱故；正命是菩薩器仗，遠離一切邪命故；善巧方便是菩薩器仗，於一切處示現故；略說貪、瞋、癡等一切煩惱是菩薩器仗，以煩惱門度眾生故；生死是菩薩器仗，不斷菩薩行教化眾生故；說如實法是菩薩器仗，能破一切執著故；一切智是菩薩器仗，不捨菩薩行門故。是為十。若諸菩薩安住此法，則能除滅一切眾生長夜所集煩惱結使。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種首。何等為十？所謂：涅槃首，無能見頂故；尊敬首，一切人、天所敬禮故；廣大勝解首，三千界中最為勝故；第一善根首，三界眾生咸供養故；荷戴眾生首，成就頂上肉髻相故；不輕賤他首，於一切處常尊勝故；般若波羅蜜首，長養一切功德法故；方便智相應首，普現一切同類身故；教化一切眾生首，以一切眾生為弟子故；守護諸佛法眼首，能令三寶種不斷絕故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種首。何等為十？所謂：涅槃首，無能見頂故；尊敬首，一切人、天所敬禮故；廣大勝解首，三千界中最為勝故；第一善根首，三界眾生咸供養故；荷戴眾生首，成就頂上肉髻相故；不輕賤他首，於一切處常尊勝故；般若波羅蜜首，長養一切功德法故；方便智相應首，普現一切同類身故；教化一切眾生首，以一切眾生為弟子故；守護諸佛法眼首，能令三寶種不斷絕故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧首。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種眼。所謂：肉眼，見一切色故；天眼，見一切眾生心故；慧眼，見一切眾生諸根境界故；法眼，見一切法如實相故；佛眼，見如來十力故；智眼，知見諸法故；光明眼，見佛光明故；出生死眼，見涅槃故；無礙眼，所見無障故；一切智眼，見普門法界故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧眼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種眼。所謂：肉眼，見一切色故；天眼，見一切眾生心故；慧眼，見一切眾生諸根境界故；法眼，見一切法如實相故；佛眼，見如來十力故；智眼，知見諸法故；光明眼，見佛光明故；出生死眼，見涅槃故；無礙眼，所見無障故；一切智眼，見普門法界故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧眼

「佛子！菩薩摩訶薩有十種耳。何等為十？所謂：聞讚歎聲，斷除貪愛；聞毀呰聲，斷除瞋恚；聞說二乘，不著不求；聞菩薩道，歡喜踊躍；聞地獄等諸苦難處，起大悲心，發弘誓願；聞說人、天勝妙之事，知彼皆是無常之法；聞有讚歎諸佛功德，勤加精進，令速圓滿；聞說六度、四攝等法，發心修行，願到彼岸；聞十方世界一切音聲，悉知如響，入不可說甚深妙義；菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，常聞正法未曾暫息，而恒不捨化眾生事。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來無上大智慧耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種耳。何等為十？所謂：聞讚歎聲，斷除貪愛；聞毀呰聲，斷除瞋恚；聞說二乘，不著不求；聞菩薩道，歡喜踊躍；聞地獄等諸苦難處，起大悲心，發弘誓願；聞說人、天勝妙之事，知彼皆是無常之法；聞有讚歎諸佛功德，勤加精進，令速圓滿；聞說六度、四攝等法，發心修行，願到彼岸；聞十方世界一切音聲，悉知如響，入不可說甚深妙義；菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，常聞正法未曾暫息，而恒不捨化眾生事。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來無上大智慧耳。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種鼻。何等為十？所謂：聞諸臭物不以為臭；聞諸香氣不以為香；香臭俱聞，其心平等；非香非臭，安住於捨；若聞眾生衣服、臥具及其肢體所有香臭，則能知彼貪、恚、愚癡等分之行；若聞諸伏藏草木等香，皆如對目前，分明辨了；若聞下至阿鼻地獄、上至有頂眾生之香，皆知彼過去所行之行；若聞諸聲聞布施、持戒、多聞慧香，住一切智心，不令散動；若聞一切菩薩行香，以平等慧入如來地；聞一切佛智境界香，亦不廢捨諸菩薩行。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來無量無邊清淨鼻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種鼻。何等為十？所謂：聞諸臭物不以為臭；聞諸香氣不以為香；香臭俱聞，其心平等；非香非臭，安住於捨；若聞眾生衣服、臥具及其肢體所有香臭，則能知彼貪、恚、愚癡等分之行；若聞諸伏藏草木等香，皆如對目前，分明辨了；若聞下至阿鼻地獄、上至有頂眾生之香，皆知彼過去所行之行；若聞諸聲聞布施、持戒、多聞慧香，住一切智心，不令散動；若聞一切菩薩行香，以平等慧入如來地；聞一切佛智境界香，亦不廢捨諸菩薩行。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來無量無邊清淨鼻。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種舌。何等為十？所謂：開示演說無盡眾生行舌；開示演說無盡法門舌；讚歎諸佛無盡功德舌；演暢辭辯無盡舌；開闡大乘助道舌；遍覆十方虛空舌；普照一切佛剎舌；普使眾生悟解舌；悉令諸佛歎喜舌；降伏一切諸魔外道，除滅一切生死煩惱，令至涅槃舌。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來遍覆一切諸佛國土無上舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種舌。何等為十？所謂：開示演說無盡眾生行舌；開示演說無盡法門舌；讚歎諸佛無盡功德舌；演暢辭辯無盡舌；開闡大乘助道舌；遍覆十方虛空舌；普照一切佛剎舌；普使眾生悟解舌；悉令諸佛歎喜舌；降伏一切諸魔外道，除滅一切生死煩惱，令至涅槃舌。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來遍覆一切諸佛國土無上舌。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：人身，為教化一切諸人故；非人身，為教化地獄、畜生、餓鬼故；天身，為教化欲界、色界、無色界眾生故；學身，示現學地故；無學身，示現阿羅漢地故；獨覺身，教化令入辟支佛地故；菩薩身，令成就大乘故；如來身，智水灌頂故；意生身，善巧出生故；無漏法身，以無功用示現一切眾生身故。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來無上之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種身。何等為十？所謂：人身，為教化一切諸人故；非人身，為教化地獄、畜生、餓鬼故；天身，為教化欲界、色界、無色界眾生故；學身，示現學地故；無學身，示現阿羅漢地故；獨覺身，教化令入辟支佛地故；菩薩身，令成就大乘故；如來身，智水灌頂故；意生身，善巧出生故；無漏法身，以無功用示現一切眾生身故。是為十。若諸菩薩成就此法，則得如來無上之身。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種意。何等為十？所謂上首意，發起一切善根故；安住意，深信堅固不動故；深入意，隨順佛法而解故；內了意，知諸眾生心樂故；無亂意，一切煩惱不雜故；明淨意，客塵不能染著故；善觀眾生意，無有一念失時故；善擇所作意，未曾一處生過故；密護諸根意，調伏不令馳散故；善入三昧意，深入佛三昧無我、我所故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切佛無上意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種意。何等為十？所謂上首意，發起一切善根故；安住意，深信堅固不動故；深入意，隨順佛法而解故；內了意，知諸眾生心樂故；無亂意，一切煩惱不雜故；明淨意，客塵不能染著故；善觀眾生意，無有一念失時故；善擇所作意，未曾一處生過故；密護諸根意，調伏不令馳散故；善入三昧意，深入佛三昧無我、我所故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切佛無上意。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：聞法行，愛樂於法故；說法行，利益眾生故；離貪、恚，癡怖畏行，調伏自心故；欲界行，教化欲界眾生故；色、無色界三昧行，令速轉還故；趣向法義行，速得智慧故；一切生處行，自在教化眾生故；一切佛剎行，禮拜供養諸佛故；涅槃行，不斷生死相續故；成滿一切佛法行，不捨菩薩法行故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無來無去行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：聞法行，愛樂於法故；說法行，利益眾生故；離貪、恚，癡怖畏行，調伏自心故；欲界行，教化欲界眾生故；色、無色界三昧行，令速轉還故；趣向法義行，速得智慧故；一切生處行，自在教化眾生故；一切佛剎行，禮拜供養諸佛故；涅槃行，不斷生死相續故；成滿一切佛法行，不捨菩薩法行故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無來無去行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種住。何等為十？所謂：菩提心住，曾不忘失故；波羅蜜住，不厭助道故；說法住，增長智慧故；阿蘭若住，證大禪定故；隨順一切智頭陀知足四聖種住，少欲少事故；深信住，荷負正法故；親近如來住，學佛威儀故；出生神通住，圓滿大智故；得忍住，滿足授記故；道場住，具足力、無畏、一切佛法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切智無上住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種住。何等為十？所謂：菩提心住，曾不忘失故；波羅蜜住，不厭助道故；說法住，增長智慧故；阿蘭若住，證大禪定故；隨順一切智頭陀知足四聖種住，少欲少事故；深信住，荷負正法故；親近如來住，學佛威儀故；出生神通住，圓滿大智故；得忍住，滿足授記故；道場住，具足力、無畏、一切佛法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切智無上住。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種坐。何等為十？所謂：轉輪王坐，興十善道故；四天王坐，於一切世間自在安立佛法故；帝釋坐，與一切眾生為勝主故；梵天坐，於自他心得自在故；師子坐，能說法故；正法坐，以總持辯才力而開示故；堅固坐，誓願究竟故；大慈坐，令惡眾生悉歡喜故；大悲坐，忍一切苦不疲厭故；金剛坐，降伏眾魔及外道故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上正覺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種坐。何等為十？所謂：轉輪王坐，興十善道故；四天王坐，於一切世間自在安立佛法故；帝釋坐，與一切眾生為勝主故；梵天坐，於自他心得自在故；師子坐，能說法故；正法坐，以總持辯才力而開示故；堅固坐，誓願究竟故；大慈坐，令惡眾生悉歡喜故；大悲坐，忍一切苦不疲厭故；金剛坐，降伏眾魔及外道故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上正覺坐。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種臥。何等為十？所謂：寂靜臥，身心憺怕故；禪定臥，如理修行故；三昧臥，身心柔軟故；梵天臥，不惱自他故；善業臥，於後不悔故；正信臥，不可傾動故；正道臥，善友開覺故；妙願臥，善巧迴向故；一切事畢臥，所作成辦故；捨諸功用臥，一切慣習故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大法臥，悉能開悟一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種臥。何等為十？所謂：寂靜臥，身心憺怕故；禪定臥，如理修行故；三昧臥，身心柔軟故；梵天臥，不惱自他故；善業臥，於後不悔故；正信臥，不可傾動故；正道臥，善友開覺故；妙願臥，善巧迴向故；一切事畢臥，所作成辦故；捨諸功用臥，一切慣習故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大法臥，悉能開悟一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種所住處。何等為十？所謂；以大慈為所住處，於一切眾生心平等故；以大悲為所住處，不輕未學故；以大喜為所住處，離一切憂惱故；以大捨為所住處，於有為、無為平等故；以一切波羅蜜為所住處，菩提心為首故；以一切空為所住處，善巧觀察故；以無相為所住處，不出正位故；以無願為所住處，觀察受生故；以念慧為所住處，忍法成滿故；以一切法平等為所住處，得授記別故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上無礙所住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種所住處。何等為十？所謂；以大慈為所住處，於一切眾生心平等故；以大悲為所住處，不輕未學故；以大喜為所住處，離一切憂惱故；以大捨為所住處，於有為、無為平等故；以一切波羅蜜為所住處，菩提心為首故；以一切空為所住處，善巧觀察故；以無相為所住處，不出正位故；以無願為所住處，觀察受生故；以念慧為所住處，忍法成滿故；以一切法平等為所住處，得授記別故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上無礙所住處。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種所行處。何等為十？所謂：以正念為所行處，滿足念處故；以諸趣為所行處，正覺法趣故；以智慧為所行處，得佛歡喜故；以波羅蜜為所行處，滿足一切智智故；以四攝為所行處，教化眾生故；以生死為所行處，積集善根故；以與一切眾生雜談戲為所行處，隨應教化令永離故；以神通為所行處，知一切眾生諸根境界故；以善巧方便為所行處，般若波羅蜜相應故；以道場為所行處，成一切智而不斷菩薩行故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧所行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種所行處。何等為十？所謂：以正念為所行處，滿足念處故；以諸趣為所行處，正覺法趣故；以智慧為所行處，得佛歡喜故；以波羅蜜為所行處，滿足一切智智故；以四攝為所行處，教化眾生故；以生死為所行處，積集善根故；以與一切眾生雜談戲為所行處，隨應教化令永離故；以神通為所行處，知一切眾生諸根境界故；以善巧方便為所行處，般若波羅蜜相應故；以道場為所行處，成一切智而不斷菩薩行故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧所行處。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種觀察。何等為十？所謂：知諸業觀察，微細悉見故；知諸趣觀察，不取眾生故；知諸根觀察，了達無根故；知諸法觀察，不壞法界故；見佛法觀察，勤修佛眼故；得智慧觀察，如理說法故；無生忍觀察，決了佛法故；不退地觀察，滅一切煩惱，超出三界、二乘地故；灌頂地觀察，於一切佛法自在不動故；善覺智三昧觀察，於一切十方施作佛事故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大觀察智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種觀察。何等為十？所謂：知諸業觀察，微細悉見故；知諸趣觀察，不取眾生故；知諸根觀察，了達無根故；知諸法觀察，不壞法界故；見佛法觀察，勤修佛眼故；得智慧觀察，如理說法故；無生忍觀察，決了佛法故；不退地觀察，滅一切煩惱，超出三界、二乘地故；灌頂地觀察，於一切佛法自在不動故；善覺智三昧觀察，於一切十方施作佛事故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大觀察智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種普觀察。何等為十？所謂：普觀一切諸來求者，以無違心滿其意故；普觀一切犯戒眾生，安置如來淨戒中故；普觀一切害心眾生，安置如來忍力中故；普觀一切懈怠眾生，勸令精勤不捨荷負大乘擔故；普觀一切亂心眾生，令住如來一切智地無散動故；普觀一切惡慧眾生，令除疑惑破有見故；普觀一切平等善友，順其教命住佛法故；普觀一切所聞之法，疾得證見最上義故；普觀一切無邊眾生，常不捨離大悲力故；普觀一切諸佛之法，速得成就一切智故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧普觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種普觀察。何等為十？所謂：普觀一切諸來求者，以無違心滿其意故；普觀一切犯戒眾生，安置如來淨戒中故；普觀一切害心眾生，安置如來忍力中故；普觀一切懈怠眾生，勸令精勤不捨荷負大乘擔故；普觀一切亂心眾生，令住如來一切智地無散動故；普觀一切惡慧眾生，令除疑惑破有見故；普觀一切平等善友，順其教命住佛法故；普觀一切所聞之法，疾得證見最上義故；普觀一切無邊眾生，常不捨離大悲力故；普觀一切諸佛之法，速得成就一切智故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧普觀察。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種奮迅。何等為十？所謂：牛王奮迅，映蔽一切天、龍、夜叉、乾闥婆等諸大眾故；象王奮迅，心善調柔，荷負一切諸眾生故；龍王奮迅，興大法密雲，耀解脫電光，震如實義雷，降諸根、力、覺分、禪定、解脫、三昧甘露雨故；大金翅鳥王奮迅，竭貪愛水，破愚癡㲉，搏撮煩惱諸惡毒龍，令出生死大苦海故；大師子王奮迅，安住無畏平等大智以為器仗，摧伏眾魔及外道故；勇健奮迅，能於生死大戰陣中摧滅一切煩惱怨故；大智奮迅，知蘊、界、處及諸緣起，自在開示一切法故；陀羅尼奮迅，以念慧力持法不忘，隨眾生根為宣說故；辯才奮迅，無礙迅疾分別一切，咸令受益心歡喜故；如來奮迅，一切智智助道之法皆悉成滿，以一念相應慧，所應得者一切皆得，所應悟者一切皆悟，坐師子座降魔怨敵，成阿耨多羅三藐三菩提故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得諸佛於一切法無上自在奮迅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種奮迅。何等為十？所謂：牛王奮迅，映蔽一切天、龍、夜叉、乾闥婆等諸大眾故；象王奮迅，心善調柔，荷負一切諸眾生故；龍王奮迅，興大法密雲，耀解脫電光，震如實義雷，降諸根、力、覺分、禪定、解脫、三昧甘露雨故；大金翅鳥王奮迅，竭貪愛水，破愚癡㲉，搏撮煩惱諸惡毒龍，令出生死大苦海故；大師子王奮迅，安住無畏平等大智以為器仗，摧伏眾魔及外道故；勇健奮迅，能於生死大戰陣中摧滅一切煩惱怨故；大智奮迅，知蘊、界、處及諸緣起，自在開示一切法故；陀羅尼奮迅，以念慧力持法不忘，隨眾生根為宣說故；辯才奮迅，無礙迅疾分別一切，咸令受益心歡喜故；如來奮迅，一切智智助道之法皆悉成滿，以一念相應慧，所應得者一切皆得，所應悟者一切皆悟，坐師子座降魔怨敵，成阿耨多羅三藐三菩提故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得諸佛於一切法無上自在奮迅。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種師子吼。何等為十？所謂：唱言：『我當必定成正等覺。』是菩提心大師子吼。『我當令一切眾生，未度者度，未脫者脫，未安者安，未涅槃者令得涅槃。』是大悲大師子吼。『我當令佛、法、僧種無有斷絕。』是報如來恩大師子吼。『我當嚴淨一切佛剎。』是究竟堅誓大師子吼。『我當除滅一切惡道及諸難處。』是自持淨戒大師子吼。『我當滿足一切諸佛身、語及意相好莊嚴。』是求福無厭大師子吼。『我當成滿一切諸佛所有智慧。』是求智無厭大師子吼。『我當除滅一切眾魔及諸魔業。』是修正行斷諸煩惱大師子吼。『我當了知一切諸法無我，無眾生、無壽命、無補伽羅，空、無相、無願，淨如虛空。』是無生法忍大師子吼。最後生菩薩震動一切諸佛國土悉令嚴淨，是時，一切釋、梵、四王咸來讚請：『唯願菩薩以無生法而現受生！』菩薩則以無礙慧眼普觀世間：『一切眾生無如我者。』即於王宮示現誕生，自行七步大師子吼：『我於世間最勝第一，我當永盡生死邊際。』是如說而作大師子吼。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種師子吼。何等為十？所謂：唱言：『我當必定成正等覺。』是菩提心大師子吼。『我當令一切眾生，未度者度，未脫者脫，未安者安，未涅槃者令得涅槃。』是大悲大師子吼。『我當令佛、法、僧種無有斷絕。』是報如來恩大師子吼。『我當嚴淨一切佛剎。』是究竟堅誓大師子吼。『我當除滅一切惡道及諸難處。』是自持淨戒大師子吼。『我當滿足一切諸佛身、語及意相好莊嚴。』是求福無厭大師子吼。『我當成滿一切諸佛所有智慧。』是求智無厭大師子吼。『我當除滅一切眾魔及諸魔業。』是修正行斷諸煩惱大師子吼。『我當了知一切諸法無我，無眾生、無壽命、無補伽羅，空、無相、無願，淨如虛空。』是無生法忍大師子吼。最後生菩薩震動一切諸佛國土悉令嚴淨，是時，一切釋、梵、四王咸來讚請：『唯願菩薩以無生法而現受生！』菩薩則以無礙慧眼普觀世間：『一切眾生無如我者。』即於王宮示現誕生，自行七步大師子吼：『我於世間最勝第一，我當永盡生死邊際。』是如說而作大師子吼。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大師子吼。