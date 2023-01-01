大方廣佛華嚴經卷第五十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十五

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

離世間品第三十八之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十八之三

「佛子！菩薩摩訶薩發十種無下劣心。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩作如是念：『我當降伏一切天魔及其眷屬。』是為第一無下劣心。又作是念：『我當悉破一切外道及其邪法。』是為第二無下劣心。又作是念：『我當於一切眾生善言開諭皆令歡喜。』是為第三無下劣心。又作是念：『我當成滿遍法界一切波羅蜜行。』是為第四無下劣心。又作是念：『我當積集一切福德藏。』是為第五無下劣心。又作是念：『無上菩提廣大難成，我當修行悉令圓滿。』是為第六無下劣心。又作是念：『我當以無上教化、無上調伏，教化調伏一切眾生。』是為第七無下劣心。又作是念：『一切世界種種不同，我當以無量身成等正覺。』是為第八無下劣心。又作是念：『我修菩薩行時，若有眾生來從我乞手足、耳鼻、血肉、骨髓、妻子、象馬乃至王位，如是一切悉皆能捨，不生一念憂悔之心，但為利益一切眾生，不求果報，以大悲為首，大慈究竟。』是為第九無下劣心。又作是念：『三世所有一切諸佛，一切佛法、一切眾生、一切國土、一切世間、一切三世、一切虛空界、一切法界、一切語言施設界、一切寂滅涅槃界，如是一切種種諸法，我當以一念相應慧，悉知悉覺，悉見悉證，悉修悉斷，然於其中無分別、離分別、無種種無差別、無功德、無境界、非有非無、非一非二。以不二智知一切二，以無相智知一切相，以無分別智知一切分別，以無異智知一切異，以無差別智知一切差別，以無世間智知一切世間，以無世智知一切世，以無眾生智知一切眾生，以無執著智知一切執著，以無住處智知一切住處，以無雜染智知一切雜染，以無盡智知一切盡，以究竟法界智於一切世界示現身，以離言音智示不可說言音，以一自性智入於無自性，以一境界智現種種境界；知一切法不可說，而現大自在言說，證一切智地；為教化調伏一切眾生故，於一切世間示現大神通變化。』是為第十無下劣心。佛子！是為菩薩摩訶薩發十種無下劣心。若諸菩薩安住此心，則得一切最上無下劣佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩發十種無下劣心。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩作如是念：『我當降伏一切天魔及其眷屬。』是為第一無下劣心。又作是念：『我當悉破一切外道及其邪法。』是為第二無下劣心。又作是念：『我當於一切眾生善言開諭皆令歡喜。』是為第三無下劣心。又作是念：『我當成滿遍法界一切波羅蜜行。』是為第四無下劣心。又作是念：『我當積集一切福德藏。』是為第五無下劣心。又作是念：『無上菩提廣大難成，我當修行悉令圓滿。』是為第六無下劣心。又作是念：『我當以無上教化、無上調伏，教化調伏一切眾生。』是為第七無下劣心。又作是念：『一切世界種種不同，我當以無量身成等正覺。』是為第八無下劣心。又作是念：『我修菩薩行時，若有眾生來從我乞手足、耳鼻、血肉、骨髓、妻子、象馬乃至王位，如是一切悉皆能捨，不生一念憂悔之心，但為利益一切眾生，不求果報，以大悲為首，大慈究竟。』是為第九無下劣心。又作是念：『三世所有一切諸佛，一切佛法、一切眾生、一切國土、一切世間、一切三世、一切虛空界、一切法界、一切語言施設界、一切寂滅涅槃界，如是一切種種諸法，我當以一念相應慧，悉知悉覺，悉見悉證，悉修悉斷，然於其中無分別、離分別、無種種無差別、無功德、無境界、非有非無、非一非二。以不二智知一切二，以無相智知一切相，以無分別智知一切分別，以無異智知一切異，以無差別智知一切差別，以無世間智知一切世間，以無世智知一切世，以無眾生智知一切眾生，以無執著智知一切執著，以無住處智知一切住處，以無雜染智知一切雜染，以無盡智知一切盡，以究竟法界智於一切世界示現身，以離言音智示不可說言音，以一自性智入於無自性，以一境界智現種種境界；知一切法不可說，而現大自在言說，證一切智地；為教化調伏一切眾生故，於一切世間示現大神通變化。』是為第十無下劣心。佛子！是為菩薩摩訶薩發十種無下劣心。若諸菩薩安住此心，則得一切最上無下劣佛法。

「佛子！菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提，有十種如山增上心。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩常作意勤修一切智法，是為第一如山增上心。恒觀一切法本性空無所得，是為第二如山增上心。願於無量劫行菩薩行，修一切白淨法，以住一切白淨法故，知見如來無量智慧，是為第三如山增上心。為求一切佛法故，等心敬奉諸善知識，無異希求，無盜法心，唯生尊重，未曾有意，一切所有悉皆能捨，是為第四如山增上心。若有眾生罵辱、毀謗、打棒、屠割，苦其形體，乃至斷命，如是等事悉皆能受，終不因此生動亂心、生瞋害心，亦不退捨大悲弘誓，更令增長無有休息。何以故？菩薩於一切法如實出離，捨成就故；證得一切諸如來法，忍辱柔和已自在故。是為第五如山增上心。菩薩摩訶薩成就增上大功德，所謂：天增上功德、人增上功德、色增上功德、力增上功德、眷屬增上功德、欲增上功德、王位增上功德、自在增上功德、福德增上功德、智慧增上功德。雖復成就如是功德，終不於此而生染著，所謂：不著味、不著欲、不著財富、不著眷屬；但深樂法，隨法去、隨法住、隨法趣向、隨法究竟，以法為依、以法為救、以法為歸、以法為舍，守護法、愛樂法、希求法、思惟法。佛子！菩薩摩訶薩雖復具受種種法樂，而常遠離眾魔境界。何以故？菩薩摩訶薩於過去世發如是心：『我當令一切眾生皆悉永離眾魔境界，住佛境界故。』是為第六如山增上心。菩薩摩訶薩為求阿耨多羅三藐三菩提，已於無量阿僧祇劫行菩薩道精勤匪懈，猶謂：『我今始發阿耨多羅三藐三菩提心。』行菩薩行，亦不驚、亦不怖、亦不畏。雖能一念即成阿耨多羅三藐三菩提，然為眾生故，於無量劫行菩薩行無有休息，是為第七如山增上心。菩薩摩訶薩知一切眾生性不和善，難調難度，不能知恩，不能報恩，是故為其發大誓願，欲令皆得心意自在，所行無礙，捨離惡念，不於他所生諸煩惱，是為第八如山增上心。菩薩摩訶薩復作是念：『非他令我發菩提心，亦不待人助我修行。我自發心，集諸佛法，誓期自勉，盡未來劫行菩薩道，成阿耨多羅三藐三菩提。是故我今修菩薩行，當淨自心亦淨他心，當知自境界亦知他境界，我當悉與三世諸佛境界平等。』是為第九如山增上心。菩薩摩訶薩作如是觀：『無有一法修菩薩行，無有一法滿菩薩行，無有一法教化調伏一切眾生，無有一法供養恭敬一切諸佛，無有一法於阿耨多羅三藐三菩提已成、今成、當成，無有一法已說、今說、當說，說者及法俱不可得，而亦不捨阿耨多羅三藐三菩提願。』何以故？菩薩求一切法皆無所得，如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提，有十種如山增上心。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩常作意勤修一切智法，是為第一如山增上心。恒觀一切法本性空無所得，是為第二如山增上心。願於無量劫行菩薩行，修一切白淨法，以住一切白淨法故，知見如來無量智慧，是為第三如山增上心。為求一切佛法故，等心敬奉諸善知識，無異希求，無盜法心，唯生尊重，未曾有意，一切所有悉皆能捨，是為第四如山增上心。若有眾生罵辱、毀謗、打棒、屠割，苦其形體，乃至斷命，如是等事悉皆能受，終不因此生動亂心、生瞋害心，亦不退捨大悲弘誓，更令增長無有休息。何以故？菩薩於一切法如實出離，捨成就故；證得一切諸如來法，忍辱柔和已自在故。是為第五如山增上心。菩薩摩訶薩成就增上大功德，所謂：天增上功德、人增上功德、色增上功德、力增上功德、眷屬增上功德、欲增上功德、王位增上功德、自在增上功德、福德增上功德、智慧增上功德。雖復成就如是功德，終不於此而生染著，所謂：不著味、不著欲、不著財富、不著眷屬；但深樂法，隨法去、隨法住、隨法趣向、隨法究竟，以法為依、以法為救、以法為歸、以法為舍，守護法、愛樂法、希求法、思惟法。佛子！菩薩摩訶薩雖復具受種種法樂，而常遠離眾魔境界。何以故？菩薩摩訶薩於過去世發如是心：『我當令一切眾生皆悉永離眾魔境界，住佛境界故。』是為第六如山增上心。菩薩摩訶薩為求阿耨多羅三藐三菩提，已於無量阿僧祇劫行菩薩道精勤匪懈，猶謂：『我今始發阿耨多羅三藐三菩提心。』行菩薩行，亦不驚、亦不怖、亦不畏。雖能一念即成阿耨多羅三藐三菩提，然為眾生故，於無量劫行菩薩行無有休息，是為第七如山增上心。菩薩摩訶薩知一切眾生性不和善，難調難度，不能知恩，不能報恩，是故為其發大誓願，欲令皆得心意自在，所行無礙，捨離惡念，不於他所生諸煩惱，是為第八如山增上心。菩薩摩訶薩復作是念：『非他令我發菩提心，亦不待人助我修行。我自發心，集諸佛法，誓期自勉，盡未來劫行菩薩道，成阿耨多羅三藐三菩提。是故我今修菩薩行，當淨自心亦淨他心，當知自境界亦知他境界，我當悉與三世諸佛境界平等。』是為第九如山增上心。菩薩摩訶薩作如是觀：『無有一法修菩薩行，無有一法滿菩薩行，無有一法教化調伏一切眾生，無有一法供養恭敬一切諸佛，無有一法於阿耨多羅三藐三菩提已成、今成、當成，無有一法已說、今說、當說，說者及法俱不可得，而亦不捨阿耨多羅三藐三菩提願。』何以故？菩薩求一切法皆無所得，如是

出生阿耨多羅三藐三菩提。是故，於法雖無所得，而勤修習增上善業，清淨對治，智慧圓滿，念念增長，一切具足。其心於此不驚不怖，不作是念：『若一切法皆悉寂滅，我有何義求於無上菩提之道？』是為第十如山增上心。佛子！是為菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提十種如山增上心。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大智山王增上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生阿耨多羅三藐三菩提。是故，於法雖無所得，而勤修習增上善業，清淨對治，智慧圓滿，念念增長，一切具足。其心於此不驚不怖，不作是念：『若一切法皆悉寂滅，我有何義求於無上菩提之道？』是為第十如山增上心。佛子！是為菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提十種如山增上心。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大智山王增上心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入阿耨多羅三藐三菩提如海智。何等為十？所謂：入一切無量眾生界，是為第一如海智。入一切世界而不起分別，是為第二如海智。知一切虛空界無量無礙，普入十方一切差別世界網，是為第三如海智。菩薩摩訶薩善入法界，所謂：無礙入、不斷入、不常入、無量入、不生入、不滅入、一切入，悉了知故，是為第四如海智。菩薩摩訶薩於過去、未來、現在諸佛、菩薩、法師、聲聞、獨覺及一切凡夫所集善根已集、現集、當集，三世諸佛於阿耨多羅三藐三菩提已成、今成、當成所有善根，三世諸佛說法調伏一切眾生已說、今說、當說所有善根，於彼一切皆悉了知，深信隨喜，願樂修習，無有厭足，是為第五如海智。菩薩摩訶薩於念念中入過去世不可說劫，於一劫中，或百億佛出世，或千億佛出世，或百千億佛出世，或無數、或無量、或無邊、或無等、或不可數、或不可稱、或不可思、或不可量、或不可說、或不可說不可說，超過算數諸佛世尊出興于世，及彼諸佛道場眾會聲聞、菩薩說法調伏，一切眾生壽命延促，法住久近，如是一切悉皆明見；如一劫，一切諸劫皆亦如是。其無佛劫所有眾生，有於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根，亦悉了知；若有眾生善根熟已，於未來世當得見佛，亦悉了知。如是觀察過去世不可說不可說劫，心無厭足，是為第六如海智。菩薩摩訶薩入未來世，觀察分別一切諸劫無量無邊，知何劫有佛，何劫無佛，何劫有幾如來出世，一一如來名號何等，住何世界，世界名何，度幾眾生，壽命幾時。如是觀察，盡未來際皆悉了知，不可窮盡而無厭足，是為第七如海智。菩薩摩訶薩入現在世觀察思惟，於念念中普見十方無邊品類不可說世界，皆有諸佛於無上菩提已成、今成、當成，往詣道場菩提樹下，坐吉祥草，降伏魔軍，成阿耨多羅三藐三菩提；從此起已，入於城邑，昇天宮殿，說微妙法，轉大法輪，示現神通，調伏眾生，乃至付囑阿耨多羅三藐三菩提法，捨於壽命，入般涅槃；入涅槃已，結集法藏令久住世，莊嚴佛塔種種供養。亦見彼世界所有眾生，值佛聞法，受持諷誦，憶念思惟，增長慧解。如是觀察普遍十方，而於佛法無有錯謬。何以故？菩薩摩訶薩了知諸佛皆悉如夢，而能往詣一切佛所恭敬供養。菩薩爾時，不著自身、不著諸佛、不著世界、不著眾會、不著說法、不著劫數，然見佛聞法，觀察世界，入諸劫數，無有厭足，是為第八如海智。菩薩摩訶薩於不可說不可說劫一一劫中，供養恭敬不可說不可說無量諸佛，示現自身歿此生彼，以出過三界一切供具而為供養，并及供養菩薩、聲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入阿耨多羅三藐三菩提如海智。何等為十？所謂：入一切無量眾生界，是為第一如海智。入一切世界而不起分別，是為第二如海智。知一切虛空界無量無礙，普入十方一切差別世界網，是為第三如海智。菩薩摩訶薩善入法界，所謂：無礙入、不斷入、不常入、無量入、不生入、不滅入、一切入，悉了知故，是為第四如海智。菩薩摩訶薩於過去、未來、現在諸佛、菩薩、法師、聲聞、獨覺及一切凡夫所集善根已集、現集、當集，三世諸佛於阿耨多羅三藐三菩提已成、今成、當成所有善根，三世諸佛說法調伏一切眾生已說、今說、當說所有善根，於彼一切皆悉了知，深信隨喜，願樂修習，無有厭足，是為第五如海智。菩薩摩訶薩於念念中入過去世不可說劫，於一劫中，或百億佛出世，或千億佛出世，或百千億佛出世，或無數、或無量、或無邊、或無等、或不可數、或不可稱、或不可思、或不可量、或不可說、或不可說不可說，超過算數諸佛世尊出興于世，及彼諸佛道場眾會聲聞、菩薩說法調伏，一切眾生壽命延促，法住久近，如是一切悉皆明見；如一劫，一切諸劫皆亦如是。其無佛劫所有眾生，有於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根，亦悉了知；若有眾生善根熟已，於未來世當得見佛，亦悉了知。如是觀察過去世不可說不可說劫，心無厭足，是為第六如海智。菩薩摩訶薩入未來世，觀察分別一切諸劫無量無邊，知何劫有佛，何劫無佛，何劫有幾如來出世，一一如來名號何等，住何世界，世界名何，度幾眾生，壽命幾時。如是觀察，盡未來際皆悉了知，不可窮盡而無厭足，是為第七如海智。菩薩摩訶薩入現在世觀察思惟，於念念中普見十方無邊品類不可說世界，皆有諸佛於無上菩提已成、今成、當成，往詣道場菩提樹下，坐吉祥草，降伏魔軍，成阿耨多羅三藐三菩提；從此起已，入於城邑，昇天宮殿，說微妙法，轉大法輪，示現神通，調伏眾生，乃至付囑阿耨多羅三藐三菩提法，捨於壽命，入般涅槃；入涅槃已，結集法藏令久住世，莊嚴佛塔種種供養。亦見彼世界所有眾生，值佛聞法，受持諷誦，憶念思惟，增長慧解。如是觀察普遍十方，而於佛法無有錯謬。何以故？菩薩摩訶薩了知諸佛皆悉如夢，而能往詣一切佛所恭敬供養。菩薩爾時，不著自身、不著諸佛、不著世界、不著眾會、不著說法、不著劫數，然見佛聞法，觀察世界，入諸劫數，無有厭足，是為第八如海智。菩薩摩訶薩於不可說不可說劫一一劫中，供養恭敬不可說不可說無量諸佛，示現自身歿此生彼，以出過三界一切供具而為供養，并及供養菩薩、聲

聞、一切大眾；一一如來般涅槃後，皆以無上供具供養舍利，及廣行惠施滿足眾生。佛子！菩薩摩訶薩以不可思議心、不求報心、究竟心、饒益心，於不可說不可說劫，為阿耨多羅三藐三菩提故，供養諸佛，饒益眾生，護持正法，開示演說，是為第九如海智。菩薩摩訶薩於一切佛所、一切菩薩所、一切法師所，一向專求菩薩所說法、菩薩所學法、菩薩所教法、菩薩修行法、菩薩清淨法、菩薩成熟法、菩薩調伏法、菩薩平等法、菩薩出離法、菩薩總持法；得此法已，受持讀誦，分別解說，無有厭足；令無量眾生，於佛法中，發一切智相應心，入真實相，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。菩薩如是於不可說不可說劫無有厭足，是為第十如海智。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入阿耨多羅三藐三菩提如海智。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上大智慧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞、一切大眾；一一如來般涅槃後，皆以無上供具供養舍利，及廣行惠施滿足眾生。佛子！菩薩摩訶薩以不可思議心、不求報心、究竟心、饒益心，於不可說不可說劫，為阿耨多羅三藐三菩提故，供養諸佛，饒益眾生，護持正法，開示演說，是為第九如海智。菩薩摩訶薩於一切佛所、一切菩薩所、一切法師所，一向專求菩薩所說法、菩薩所學法、菩薩所教法、菩薩修行法、菩薩清淨法、菩薩成熟法、菩薩調伏法、菩薩平等法、菩薩出離法、菩薩總持法；得此法已，受持讀誦，分別解說，無有厭足；令無量眾生，於佛法中，發一切智相應心，入真實相，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。菩薩如是於不可說不可說劫無有厭足，是為第十如海智。佛子！是為菩薩摩訶薩十種入阿耨多羅三藐三菩提如海智。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上大智慧海。

「佛子！菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提，有十種如寶住。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩悉能往詣無數世界諸如來所，瞻覲頂禮，承事供養，是為第一如寶住。於不思議諸如來所，聽聞正法，受持憶念，不令忘失，分別思惟，覺慧增長，如是所作充滿十方，是為第二如寶住。於此剎歿，餘處現生，而於佛法無所迷惑，是為第三如寶住。知從一法出一切法，而能各各分別演說，以一切法種種義究竟皆是一義故，是為第四如寶住。知厭離煩惱，知止息煩惱，知防護煩惱，知除斷煩惱，修菩薩行不證實際，究竟到於實際彼岸，方便善巧，善學所學，令往昔願行皆得成滿，身不疲倦，是為第五如寶住。知一切眾生心所分別皆無處所，而亦說有種種方處；雖無分別、無所造作，為欲調伏一切眾生而有修行、而有所作，是為第六如寶住。知一切法皆同一性，所謂：無性，無種種性，無無量性，無可算數性，無可稱量性，無色無相，若一若多皆不可得，而決定了知此是諸佛法、此是菩薩法、此是獨覺法、此是聲聞法、此是凡夫法、此是善法、此是不善法、此是世間法、此是出世間法、此是過失法、此是無過失法、此是有漏法、此是無漏法，乃至此是有為法、此是無為法，是為第七如寶住。菩薩摩訶薩求佛不可得、求菩薩不可得、求法不可得、求眾生不可得，而亦不捨調伏眾生令於諸法成正覺願。何以故？菩薩摩訶薩善巧觀察，知一切眾生分別，知一切眾生境界，方便化導令得涅槃；為欲滿足化眾生願，熾然修行菩薩行故。是為第八如寶住。菩薩摩訶薩知善巧說法、示現涅槃，為度眾生所有方便，一切皆是心想建立，非是顛倒，亦非虛誑。何以故？菩薩了知一切諸法三世平等、如如不動、實際無住，不見有一眾生已受化、今受化、當受化，亦自了知無所修行，無有少法若生若滅而可得者，而依於一切法，令所願不空。是為第九如寶住。菩薩摩訶薩於不思議無量諸佛一一佛所，聞不可說不可說授記法，名號各異，劫數不同；從於一劫乃至不可說不可說劫常如是聞，聞已修行，不驚不怖，不迷不惑，知如來智不思議故，如來授記言無二故，自身行願殊勝力故，隨應受化令成阿耨多羅三藐三菩提滿等法界一切願故，是為第十如寶住。佛子！是為菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提十種如寶住。若諸菩薩安住此法，則得諸佛無上大智慧寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提，有十種如寶住。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩悉能往詣無數世界諸如來所，瞻覲頂禮，承事供養，是為第一如寶住。於不思議諸如來所，聽聞正法，受持憶念，不令忘失，分別思惟，覺慧增長，如是所作充滿十方，是為第二如寶住。於此剎歿，餘處現生，而於佛法無所迷惑，是為第三如寶住。知從一法出一切法，而能各各分別演說，以一切法種種義究竟皆是一義故，是為第四如寶住。知厭離煩惱，知止息煩惱，知防護煩惱，知除斷煩惱，修菩薩行不證實際，究竟到於實際彼岸，方便善巧，善學所學，令往昔願行皆得成滿，身不疲倦，是為第五如寶住。知一切眾生心所分別皆無處所，而亦說有種種方處；雖無分別、無所造作，為欲調伏一切眾生而有修行、而有所作，是為第六如寶住。知一切法皆同一性，所謂：無性，無種種性，無無量性，無可算數性，無可稱量性，無色無相，若一若多皆不可得，而決定了知此是諸佛法、此是菩薩法、此是獨覺法、此是聲聞法、此是凡夫法、此是善法、此是不善法、此是世間法、此是出世間法、此是過失法、此是無過失法、此是有漏法、此是無漏法，乃至此是有為法、此是無為法，是為第七如寶住。菩薩摩訶薩求佛不可得、求菩薩不可得、求法不可得、求眾生不可得，而亦不捨調伏眾生令於諸法成正覺願。何以故？菩薩摩訶薩善巧觀察，知一切眾生分別，知一切眾生境界，方便化導令得涅槃；為欲滿足化眾生願，熾然修行菩薩行故。是為第八如寶住。菩薩摩訶薩知善巧說法、示現涅槃，為度眾生所有方便，一切皆是心想建立，非是顛倒，亦非虛誑。何以故？菩薩了知一切諸法三世平等、如如不動、實際無住，不見有一眾生已受化、今受化、當受化，亦自了知無所修行，無有少法若生若滅而可得者，而依於一切法，令所願不空。是為第九如寶住。菩薩摩訶薩於不思議無量諸佛一一佛所，聞不可說不可說授記法，名號各異，劫數不同；從於一劫乃至不可說不可說劫常如是聞，聞已修行，不驚不怖，不迷不惑，知如來智不思議故，如來授記言無二故，自身行願殊勝力故，隨應受化令成阿耨多羅三藐三菩提滿等法界一切願故，是為第十如寶住。佛子！是為菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提十種如寶住。若諸菩薩安住此法，則得諸佛無上大智慧寶。

「佛子！菩薩摩訶薩發十種如金剛大乘誓願心。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩作如是念：『一切諸法，無有邊際，不可窮盡。我當以盡三世智，普皆覺了，無有遺餘。』是為第一如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『於一毛端處有無量無邊眾生，何況一切法界！我當皆以無上涅槃而滅度之。』是為第二如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『十方世界，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當以諸佛國土最上莊嚴，莊嚴如是一切世界，所有莊嚴皆悉真實。』是為第三如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『一切眾生，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當以一切善根，迴向於彼無上智光，照曜於彼。』是為第四如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『一切諸佛，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當以所種善根迴向供養，悉令周遍，無所闕少，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。』是為第五如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩見一切佛，聞所說法生大歡喜，不著自身，不著佛身，解如來身非實非虛、非有非無、非性非無性、非色非無色、非相非無相、非生非滅，實無所有，亦不壞有。何以故？不可以一切性相而取著故。是為第六如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩，或有眾生訶罵毀呰、撾打楚撻，或截手足，或割耳鼻，或挑其目，或級其頭；如是一切皆能忍受，終不因此生恚害心。於不可說不可說無央數劫修菩薩行，攝受眾生恒無廢捨。何以故？菩薩摩訶薩已善觀察一切諸法無有二相，心不動亂，能捨自身忍其苦故。是為第七如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩又作是念：『未來世劫，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當盡彼劫，於一世界，行菩薩道教化眾生；如一世界，盡法界、虛空界、一切世界悉亦如是，而心不驚、不怖、不畏。何以故？為菩薩道法應如是，為一切眾生而修行故。』是為第八如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩又作是念：『阿耨多羅三藐三菩提以心為本，心若清淨，則能圓滿一切善根，於佛菩提必得自在，欲成阿耨多羅三藐三菩提隨意即成。若欲除斷一切取緣，住一向道，我亦能得，而我不斷，為欲究竟佛菩提故，亦不即證無上菩提。何以故？為滿本願，盡一切世界行菩薩行化眾生故。』是為第九如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩知佛不可得、菩提不可得、菩薩不可得、一切法不可得、眾生不可得、心不可得、行不可得、過去不可得、未來不可得、現在不可得、一切世間不可得、有為無為不可得。菩薩如是寂靜住、甚深住、寂滅住、無諍住、無言住、無二住、無等住、自性住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩發十種如金剛大乘誓願心。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩作如是念：『一切諸法，無有邊際，不可窮盡。我當以盡三世智，普皆覺了，無有遺餘。』是為第一如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『於一毛端處有無量無邊眾生，何況一切法界！我當皆以無上涅槃而滅度之。』是為第二如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『十方世界，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當以諸佛國土最上莊嚴，莊嚴如是一切世界，所有莊嚴皆悉真實。』是為第三如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『一切眾生，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當以一切善根，迴向於彼無上智光，照曜於彼。』是為第四如金剛大乘誓願心。菩薩摩訶薩又作是念：『一切諸佛，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當以所種善根迴向供養，悉令周遍，無所闕少，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。』是為第五如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩見一切佛，聞所說法生大歡喜，不著自身，不著佛身，解如來身非實非虛、非有非無、非性非無性、非色非無色、非相非無相、非生非滅，實無所有，亦不壞有。何以故？不可以一切性相而取著故。是為第六如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩，或有眾生訶罵毀呰、撾打楚撻，或截手足，或割耳鼻，或挑其目，或級其頭；如是一切皆能忍受，終不因此生恚害心。於不可說不可說無央數劫修菩薩行，攝受眾生恒無廢捨。何以故？菩薩摩訶薩已善觀察一切諸法無有二相，心不動亂，能捨自身忍其苦故。是為第七如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩又作是念：『未來世劫，無量無邊，無有齊限，不可窮盡。我當盡彼劫，於一世界，行菩薩道教化眾生；如一世界，盡法界、虛空界、一切世界悉亦如是，而心不驚、不怖、不畏。何以故？為菩薩道法應如是，為一切眾生而修行故。』是為第八如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩又作是念：『阿耨多羅三藐三菩提以心為本，心若清淨，則能圓滿一切善根，於佛菩提必得自在，欲成阿耨多羅三藐三菩提隨意即成。若欲除斷一切取緣，住一向道，我亦能得，而我不斷，為欲究竟佛菩提故，亦不即證無上菩提。何以故？為滿本願，盡一切世界行菩薩行化眾生故。』是為第九如金剛大乘誓願心。佛子！菩薩摩訶薩知佛不可得、菩提不可得、菩薩不可得、一切法不可得、眾生不可得、心不可得、行不可得、過去不可得、未來不可得、現在不可得、一切世間不可得、有為無為不可得。菩薩如是寂靜住、甚深住、寂滅住、無諍住、無言住、無二住、無等住、自性住

、如理住、解脫住、涅槃住、實際住，而亦不捨一切大願，不捨薩婆若心，不捨菩薩行，不捨教化眾生，不捨諸波羅蜜，不捨調伏眾生，不捨承事諸佛，不捨演說諸法，不捨莊嚴世界。何以故？菩薩摩訶薩發大願故，雖復了達一切法相，大慈悲心轉更增長，無量功德皆具修行，於諸眾生心不捨離。何以故？『一切諸法皆無所有，凡夫愚迷不知不覺，我當令彼悉得開悟，於諸法性分明照了。』何以故？『一切諸佛安住寂滅，而以大悲心，於諸世間說法教化曾無休息。我今云何而捨大悲？又我先發廣大誓願心，發決定利益一切眾生心，發積集一切善根心，發安住善巧迴向心，發出生甚深智慧心，發含受一切眾生心，發於一切眾生平等心；作真實語、不虛誑語，願與一切眾生無上大法，願不斷一切諸佛種性。今一切眾生未得解脫、未成正覺、未具佛法，大願未滿，云何而欲捨離大悲？』是為第十如金剛大乘誓願心。佛子！是為菩薩摩訶薩發十種如金剛大乘誓願心。若諸菩薩安住此法，則得如來金剛性無上大神通智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、如理住、解脫住、涅槃住、實際住，而亦不捨一切大願，不捨薩婆若心，不捨菩薩行，不捨教化眾生，不捨諸波羅蜜，不捨調伏眾生，不捨承事諸佛，不捨演說諸法，不捨莊嚴世界。何以故？菩薩摩訶薩發大願故，雖復了達一切法相，大慈悲心轉更增長，無量功德皆具修行，於諸眾生心不捨離。何以故？『一切諸法皆無所有，凡夫愚迷不知不覺，我當令彼悉得開悟，於諸法性分明照了。』何以故？『一切諸佛安住寂滅，而以大悲心，於諸世間說法教化曾無休息。我今云何而捨大悲？又我先發廣大誓願心，發決定利益一切眾生心，發積集一切善根心，發安住善巧迴向心，發出生甚深智慧心，發含受一切眾生心，發於一切眾生平等心；作真實語、不虛誑語，願與一切眾生無上大法，願不斷一切諸佛種性。今一切眾生未得解脫、未成正覺、未具佛法，大願未滿，云何而欲捨離大悲？』是為第十如金剛大乘誓願心。佛子！是為菩薩摩訶薩發十種如金剛大乘誓願心。若諸菩薩安住此法，則得如來金剛性無上大神通智

「佛子！菩薩摩訶薩有十種大發起。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩作如是念：『我當供養恭敬一切諸佛。』是為第一大發起。又作是念：『我當長養一切菩薩所有善根。』是為第二大發起。又作是念：『我當於一切如來般涅槃後，莊嚴佛塔，以一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切末香、一切衣、一切蓋、一切幢、一切幡而供養之，受持守護彼佛正法。』是為第三大發起。又作是念：『我當教化調伏一切眾生，令得阿耨多羅三藐三菩提。』是為第四大發起。又作是念：『我當以諸佛國土無上莊嚴，而以莊嚴一切世界。』是為第五大發起。又作是念：『我當發大悲心，為一眾生，於一切世界，一一各盡未來際劫行菩薩行；如為一眾生，為一切眾生悉亦如是，皆令得佛無上菩提，乃至不生一念疲懈。』是為第六大發起。又作是念：『彼諸如來無量無邊，我當於一如來所，經不思議劫恭敬供養；如於一如來，於一切如來悉亦如是。』是為第七大發起。菩薩摩訶薩又作是念：『彼諸如來滅度之後，我當為一一如來所有舍利各起寶塔，其量高廣與不可說諸世界等；造佛形像亦復如是，於不可思議劫以一切寶幢、幡蓋、香華、衣服而為供養，不生一念厭倦之心。為成就佛法故，為供養諸佛故，為教化眾生故，為護持正法開示演說故。』是為第八大發起。菩薩摩訶薩又作是念：『我當以此善根成無上菩提，得入一切諸如來地，與一切如來體性平等。』是為第九大發起。菩薩摩訶薩復作是念：『我當成正覺已，於一切世界不可說劫，演說正法，示現不可思議自在神通，身、語及意不生疲倦，不離正法。以佛力所持故，為一切眾生勤行大願故，大慈為首故，大悲究竟故，達無相法故，住真實語故，證一切法皆寂滅故；知一切眾生悉不可得而亦不違諸業所作故，與三世佛同一體故，周遍法界、虛空界故，通達諸法無相故，成就不生不滅故，具足一切佛法故，以大願力調伏眾生，作大佛事無有休息。』是為第十大發起。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大發起。若諸菩薩安住此法，則不斷菩薩行，具足如來無上大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種大發起。何等為十？佛子！菩薩摩訶薩作如是念：『我當供養恭敬一切諸佛。』是為第一大發起。又作是念：『我當長養一切菩薩所有善根。』是為第二大發起。又作是念：『我當於一切如來般涅槃後，莊嚴佛塔，以一切華、一切鬘、一切香、一切塗香、一切末香、一切衣、一切蓋、一切幢、一切幡而供養之，受持守護彼佛正法。』是為第三大發起。又作是念：『我當教化調伏一切眾生，令得阿耨多羅三藐三菩提。』是為第四大發起。又作是念：『我當以諸佛國土無上莊嚴，而以莊嚴一切世界。』是為第五大發起。又作是念：『我當發大悲心，為一眾生，於一切世界，一一各盡未來際劫行菩薩行；如為一眾生，為一切眾生悉亦如是，皆令得佛無上菩提，乃至不生一念疲懈。』是為第六大發起。又作是念：『彼諸如來無量無邊，我當於一如來所，經不思議劫恭敬供養；如於一如來，於一切如來悉亦如是。』是為第七大發起。菩薩摩訶薩又作是念：『彼諸如來滅度之後，我當為一一如來所有舍利各起寶塔，其量高廣與不可說諸世界等；造佛形像亦復如是，於不可思議劫以一切寶幢、幡蓋、香華、衣服而為供養，不生一念厭倦之心。為成就佛法故，為供養諸佛故，為教化眾生故，為護持正法開示演說故。』是為第八大發起。菩薩摩訶薩又作是念：『我當以此善根成無上菩提，得入一切諸如來地，與一切如來體性平等。』是為第九大發起。菩薩摩訶薩復作是念：『我當成正覺已，於一切世界不可說劫，演說正法，示現不可思議自在神通，身、語及意不生疲倦，不離正法。以佛力所持故，為一切眾生勤行大願故，大慈為首故，大悲究竟故，達無相法故，住真實語故，證一切法皆寂滅故；知一切眾生悉不可得而亦不違諸業所作故，與三世佛同一體故，周遍法界、虛空界故，通達諸法無相故，成就不生不滅故，具足一切佛法故，以大願力調伏眾生，作大佛事無有休息。』是為第十大發起。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大發起。若諸菩薩安住此法，則不斷菩薩行，具足如來無上大智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種究竟大事。何等為十？所謂：恭敬供養一切如來究竟大事；隨所念眾生悉能救護究竟大事；專求一切佛法究竟大事；積集一切善根究竟大事；思惟一切佛法究竟大事；滿足一切誓願究竟大事；成就一切菩薩行究竟大事；奉事一切善知識究竟大事；往詣一切世界諸如來所究竟大事；聞持一切諸佛正法究竟大事。是為十。若諸菩薩安住此法，則得阿耨多羅三藐三菩提大智慧究竟事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種究竟大事。何等為十？所謂：恭敬供養一切如來究竟大事；隨所念眾生悉能救護究竟大事；專求一切佛法究竟大事；積集一切善根究竟大事；思惟一切佛法究竟大事；滿足一切誓願究竟大事；成就一切菩薩行究竟大事；奉事一切善知識究竟大事；往詣一切世界諸如來所究竟大事；聞持一切諸佛正法究竟大事。是為十。若諸菩薩安住此法，則得阿耨多羅三藐三菩提大智慧究竟事。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不壞信。何等為十？所謂：於一切佛不壞信；於一切佛法不壞信；於一切聖僧不壞信；於一切菩薩不壞信；於一切善知識不壞信；於一切眾生不壞信；於一切菩薩大願不壞信；於一切菩薩行不壞信；於恭敬供養一切諸佛不壞信；於菩薩巧密方便教化調伏一切眾生不壞信。是為十。若諸菩薩安住此法，則得諸佛無上大智慧不壞信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不壞信。何等為十？所謂：於一切佛不壞信；於一切佛法不壞信；於一切聖僧不壞信；於一切菩薩不壞信；於一切善知識不壞信；於一切眾生不壞信；於一切菩薩大願不壞信；於一切菩薩行不壞信；於恭敬供養一切諸佛不壞信；於菩薩巧密方便教化調伏一切眾生不壞信。是為十。若諸菩薩安住此法，則得諸佛無上大智慧不壞信。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種得授記。何等為十？所謂：內有甚深解得授記；能隨順起菩薩諸善根得授記；修廣大行得授記；現前得授記；不現前得授記；因自心證菩提得授記；成就忍得授記；教化調伏眾生得授記；究竟一切劫數得授記；一切菩薩行自在得授記。是為十。若諸菩薩安住此法，則於一切諸佛所而得授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種得授記。何等為十？所謂：內有甚深解得授記；能隨順起菩薩諸善根得授記；修廣大行得授記；現前得授記；不現前得授記；因自心證菩提得授記；成就忍得授記；教化調伏眾生得授記；究竟一切劫數得授記；一切菩薩行自在得授記。是為十。若諸菩薩安住此法，則於一切諸佛所而得授記。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種善根迴向，菩薩由此能以一切善根悉皆迴向。何等為十？所謂：以我善根同善知識願，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識心，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識行，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識善根，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識平等，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識念，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識清淨，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識所住，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識成滿，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識不壞，如是成就，莫別成就。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種善根迴向，菩薩由此能以一切善根悉皆迴向。何等為十？所謂：以我善根同善知識願，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識心，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識行，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識善根，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識平等，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識念，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識清淨，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識所住，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識成滿，如是成就，莫別成就；以我善根同善知識不壞，如是成就，莫別成就。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種得智慧。何等為十？所謂：於施自在得智慧；深解一切佛法得智慧；入如來無邊智得智慧；於一切問答中能斷疑得智慧；入於智者義得智慧；深解一切如來於一切佛法中言音善巧得智慧；深解於諸佛所種少善根必能滿足一切白淨法獲如來無量智得智慧；成就菩薩不思議住得智慧；於一念中悉能往詣不可說佛剎得智慧；覺一切佛菩提、入一切法界聞持一切佛所說法、深入一切如來種種莊嚴言音得智慧。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上現證智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種得智慧。何等為十？所謂：於施自在得智慧；深解一切佛法得智慧；入如來無邊智得智慧；於一切問答中能斷疑得智慧；入於智者義得智慧；深解一切如來於一切佛法中言音善巧得智慧；深解於諸佛所種少善根必能滿足一切白淨法獲如來無量智得智慧；成就菩薩不思議住得智慧；於一念中悉能往詣不可說佛剎得智慧；覺一切佛菩提、入一切法界聞持一切佛所說法、深入一切如來種種莊嚴言音得智慧。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上現證智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無量無邊廣大心。何等為十？所謂：於一切諸佛所，發無量無邊廣大心；觀一切眾生界，發無量無邊廣大心；觀一切剎、一切世、一切法界，發無量無邊廣大心；觀察一切法皆如虛空，發無量無邊廣大心；觀察一切菩薩廣大行，發無量無邊廣大心；正念三世一切諸佛，發無量無邊廣大心；觀不思議諸業果報，發無量無邊廣大心；嚴淨一切佛剎，發無量無邊廣大心；遍入一切諸佛大會，發無量無邊廣大心；觀察一切如來妙音，發無量無邊廣大心。是為十。若諸菩薩安住此心，則得一切佛法無量無邊廣大智慧海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無量無邊廣大心。何等為十？所謂：於一切諸佛所，發無量無邊廣大心；觀一切眾生界，發無量無邊廣大心；觀一切剎、一切世、一切法界，發無量無邊廣大心；觀察一切法皆如虛空，發無量無邊廣大心；觀察一切菩薩廣大行，發無量無邊廣大心；正念三世一切諸佛，發無量無邊廣大心；觀不思議諸業果報，發無量無邊廣大心；嚴淨一切佛剎，發無量無邊廣大心；遍入一切諸佛大會，發無量無邊廣大心；觀察一切如來妙音，發無量無邊廣大心。是為十。若諸菩薩安住此心，則得一切佛法無量無邊廣大智慧海。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種伏藏。何等為十？所謂：知一切法是起功德行藏；知一切法是正思惟藏；知一切法是陀羅尼照明藏；知一切法是辯才開演藏；知一切法是不可說善覺真實藏；知一切佛自在神通是觀察示現藏；知一切法是善巧出生平等藏；知一切法是常見一切諸佛藏；知一切不思議劫是善了皆如幻住藏；知一切諸佛菩薩是發生歡喜淨信藏。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧法藏，悉能調伏一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種伏藏。何等為十？所謂：知一切法是起功德行藏；知一切法是正思惟藏；知一切法是陀羅尼照明藏；知一切法是辯才開演藏；知一切法是不可說善覺真實藏；知一切佛自在神通是觀察示現藏；知一切法是善巧出生平等藏；知一切法是常見一切諸佛藏；知一切不思議劫是善了皆如幻住藏；知一切諸佛菩薩是發生歡喜淨信藏。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上智慧法藏，悉能調伏一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種律儀。何等為十？所謂：於一切佛法不生誹謗律儀；於一切佛所信樂心不可壞律儀；於一切菩薩所起尊重恭敬律儀；於一切善知識所終不捨愛樂心律儀；於一切聲聞、獨覺不生憶念心律儀；遠離一切退菩薩道律儀；不起一切損害眾生心律儀；修一切善根皆令究竟律儀；於一切魔悉能降伏律儀；於一切波羅蜜皆令滿足律儀。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上大智律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種律儀。何等為十？所謂：於一切佛法不生誹謗律儀；於一切佛所信樂心不可壞律儀；於一切菩薩所起尊重恭敬律儀；於一切善知識所終不捨愛樂心律儀；於一切聲聞、獨覺不生憶念心律儀；遠離一切退菩薩道律儀；不起一切損害眾生心律儀；修一切善根皆令究竟律儀；於一切魔悉能降伏律儀；於一切波羅蜜皆令滿足律儀。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上大智律儀。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：命自在，於不可說劫住壽命故；心自在，智慧能入阿僧祇諸三昧故；資具自在，能以無量莊嚴莊嚴一切世界故；業自在，隨時受報故；受生自在，於一切世界示現受生故；解自在，於一切世界見佛充滿故；願自在，隨欲隨時於諸剎中成正覺故；神力自在，示現一切大神變故；法自在，示現無邊諸法門故；智自在，於念念中示現如來十力、無畏、成正覺故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得圓滿一切諸佛諸波羅蜜智慧神力菩提自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：命自在，於不可說劫住壽命故；心自在，智慧能入阿僧祇諸三昧故；資具自在，能以無量莊嚴莊嚴一切世界故；業自在，隨時受報故；受生自在，於一切世界示現受生故；解自在，於一切世界見佛充滿故；願自在，隨欲隨時於諸剎中成正覺故；神力自在，示現一切大神變故；法自在，示現無邊諸法門故；智自在，於念念中示現如來十力、無畏、成正覺故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得圓滿一切諸佛諸波羅蜜智慧神力菩提自在。