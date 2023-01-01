大方廣佛華嚴經卷第五十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十四

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

離世間品第三十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十八之二

「佛子！菩薩摩訶薩有十種大欣慰。何等為十？所謂：諸菩薩發如是心：『盡未來世所有諸佛出興于世，我當皆得隨逐承事令生歡喜。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『彼諸如來出興於世，我當悉以無上供具恭敬供養。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我於諸佛所興供養時，彼諸如來必示誨我法，我悉以深心恭敬聽受、如說修行，於菩薩地必得已生、現生、當生。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我當於不可說不可說劫行菩薩行，常與一切諸佛菩薩而得共俱。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我於往昔未發無上大菩提心，有諸怖畏，所謂：不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏。自一發心，悉皆遠離，不驚不恐，不畏不懼，不怯不怖，一切眾魔及諸外道所不能壞。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我當令一切眾生成無上菩提；成菩提已，我當於彼佛所修菩薩行盡其形壽，以大信心興所應供佛諸供養具而為供養；及涅槃後，各起無量塔供養舍利，及受持守護所有遺法。』如是思惟，心大欣慰。又作是念：『十方所有一切世界，我當悉以無上莊嚴而莊嚴之，皆令具足種種奇妙平等清淨，復以種種大神通力住持震動，光明照曜普使周遍。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我當斷一切眾生疑惑，淨一切眾生欲樂，啟一切眾生心意，滅一切眾生煩惱，閉一切眾生惡道門，開一切眾生善趣門，破一切眾生黑闇，與一切眾生光明，令一切眾生離眾魔業，使一切眾生至安隱處。』如是思惟，心大欣慰。菩薩摩訶薩復作是念：『諸佛如來如優曇華，難可值遇，於無量劫莫能一見。我當於未來世欲見如來則便得見，諸佛如來常不捨我，恒住我所，令我得見，為我說法無有斷絕；既聞法已，心意清淨，遠離諂曲，質直無偽，於念念中常見諸佛。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我於未來當得成佛，以佛神力，於一切世界，為一切眾生各別示現成等正覺清淨無畏大師子吼，以本大願周遍法界，擊大法鼓，雨大法雨，作大法施，於無量劫常演正法，大悲所持身、語、意業無有疲厭。』如是思惟，心大欣慰。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大欣慰。若諸菩薩安住此法，則得無上成正覺智慧大欣慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種大欣慰。何等為十？所謂：諸菩薩發如是心：『盡未來世所有諸佛出興于世，我當皆得隨逐承事令生歡喜。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『彼諸如來出興於世，我當悉以無上供具恭敬供養。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我於諸佛所興供養時，彼諸如來必示誨我法，我悉以深心恭敬聽受、如說修行，於菩薩地必得已生、現生、當生。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我當於不可說不可說劫行菩薩行，常與一切諸佛菩薩而得共俱。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我於往昔未發無上大菩提心，有諸怖畏，所謂：不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏。自一發心，悉皆遠離，不驚不恐，不畏不懼，不怯不怖，一切眾魔及諸外道所不能壞。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我當令一切眾生成無上菩提；成菩提已，我當於彼佛所修菩薩行盡其形壽，以大信心興所應供佛諸供養具而為供養；及涅槃後，各起無量塔供養舍利，及受持守護所有遺法。』如是思惟，心大欣慰。又作是念：『十方所有一切世界，我當悉以無上莊嚴而莊嚴之，皆令具足種種奇妙平等清淨，復以種種大神通力住持震動，光明照曜普使周遍。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我當斷一切眾生疑惑，淨一切眾生欲樂，啟一切眾生心意，滅一切眾生煩惱，閉一切眾生惡道門，開一切眾生善趣門，破一切眾生黑闇，與一切眾生光明，令一切眾生離眾魔業，使一切眾生至安隱處。』如是思惟，心大欣慰。菩薩摩訶薩復作是念：『諸佛如來如優曇華，難可值遇，於無量劫莫能一見。我當於未來世欲見如來則便得見，諸佛如來常不捨我，恒住我所，令我得見，為我說法無有斷絕；既聞法已，心意清淨，遠離諂曲，質直無偽，於念念中常見諸佛。』如是思惟，心大欣慰。復作是念：『我於未來當得成佛，以佛神力，於一切世界，為一切眾生各別示現成等正覺清淨無畏大師子吼，以本大願周遍法界，擊大法鼓，雨大法雨，作大法施，於無量劫常演正法，大悲所持身、語、意業無有疲厭。』如是思惟，心大欣慰。佛子！是為菩薩摩訶薩十種大欣慰。若諸菩薩安住此法，則得無上成正覺智慧大欣慰。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入佛法。何等為十？所謂：入過去世一切世界；入未來世一切世界；入現在世世界數、世界行、世界說、世界清淨；入一切世界種種性；入一切眾生種種業報；入一切菩薩種種行；知過去一切佛次第；知未來一切佛次第；知現在十方虛空法界等一切諸佛、國土眾會、說法調伏；知世間法、聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，雖知諸法皆無分別而說種種法，悉入法界無所入故，如其法說無所取著。是為十。若諸菩薩安住此法，則得入於阿耨多羅三藐三菩提大智慧甚深性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種深入佛法。何等為十？所謂：入過去世一切世界；入未來世一切世界；入現在世世界數、世界行、世界說、世界清淨；入一切世界種種性；入一切眾生種種業報；入一切菩薩種種行；知過去一切佛次第；知未來一切佛次第；知現在十方虛空法界等一切諸佛、國土眾會、說法調伏；知世間法、聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，雖知諸法皆無分別而說種種法，悉入法界無所入故，如其法說無所取著。是為十。若諸菩薩安住此法，則得入於阿耨多羅三藐三菩提大智慧甚深性。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種依止，菩薩依此行菩薩行。何等為十？所謂：依止供養一切諸佛，行菩薩行；依止調伏一切眾生，行菩薩行；依止親近一切善友，行菩薩行；依止積集一切善根，行菩薩行；依止嚴淨一切佛土，行菩薩行；依止不捨一切眾生，行菩薩行；依止深入一切波羅蜜，行菩薩行；依止滿足一切菩薩願，行菩薩行；依止無量菩提心，行菩薩行；依止一切佛菩提，行菩薩行。是為十。菩薩依此行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種依止，菩薩依此行菩薩行。何等為十？所謂：依止供養一切諸佛，行菩薩行；依止調伏一切眾生，行菩薩行；依止親近一切善友，行菩薩行；依止積集一切善根，行菩薩行；依止嚴淨一切佛土，行菩薩行；依止不捨一切眾生，行菩薩行；依止深入一切波羅蜜，行菩薩行；依止滿足一切菩薩願，行菩薩行；依止無量菩提心，行菩薩行；依止一切佛菩提，行菩薩行。是為十。菩薩依此行菩薩行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無畏心。何等為十？所謂：滅一切障礙業，發無畏心；於佛滅後護持正法，發無畏心；降伏一切魔，發無畏心；不惜身命，發無畏心；摧破一切外道邪論，發無畏心；令一切眾生歡喜，發無畏心；令一切眾會皆悉歡喜，發無畏心；調伏一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，發無畏心；離二乘地，入甚深法，發無畏心；於不可說不可說劫行菩薩行，心無疲厭，發無畏心。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智無所畏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發無畏心。何等為十？所謂：滅一切障礙業，發無畏心；於佛滅後護持正法，發無畏心；降伏一切魔，發無畏心；不惜身命，發無畏心；摧破一切外道邪論，發無畏心；令一切眾生歡喜，發無畏心；令一切眾會皆悉歡喜，發無畏心；調伏一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，發無畏心；離二乘地，入甚深法，發無畏心；於不可說不可說劫行菩薩行，心無疲厭，發無畏心。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智無所畏心。

「佛子！菩薩摩訶薩發十種無疑心，於一切佛法心無疑惑。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩發如是心：『我當以布施，攝一切眾生；以戒、忍、精進、禪定、智慧、慈、悲、喜、捨，攝一切眾生。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第一發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『未來諸佛出興于世，我當一切承事供養。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第二發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當以種種奇妙光明網，周遍莊嚴一切世界。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第三發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當盡未來劫修菩薩行。無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說，過諸算數，究竟法界、虛空界一切眾生，我當悉以無上教化調伏法而成熟之。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第四發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當修菩薩行，滿大誓願，具一切智，安住其中。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第五發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當普為一切世間行菩薩行，為一切法清淨光明，照明一切所有佛法。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第六發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當知一切法皆是佛法，隨眾生心，為其演說，悉令開悟。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第七發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當於一切法得無障礙門，知一切障礙不可得故；其心如是，無有疑惑，住真實性，乃至成於阿耨多羅三藐三菩提。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第八發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當知一切法莫不皆是出世間法，遠離一切妄想顛倒，以一莊嚴而自莊嚴而無所莊嚴；於此自了，不由他悟。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第九發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當於一切法成最正覺，離一切妄想顛倒故，得一念相應智故，若一若異不可得故，離一切數故，究竟無為故，離一切言說故，住不可說境界際故。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第十發無疑心。若諸菩薩安住此法，則於一切佛法心無所疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩發十種無疑心，於一切佛法心無疑惑。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩發如是心：『我當以布施，攝一切眾生；以戒、忍、精進、禪定、智慧、慈、悲、喜、捨，攝一切眾生。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第一發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『未來諸佛出興于世，我當一切承事供養。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第二發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當以種種奇妙光明網，周遍莊嚴一切世界。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第三發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當盡未來劫修菩薩行。無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說，過諸算數，究竟法界、虛空界一切眾生，我當悉以無上教化調伏法而成熟之。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第四發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當修菩薩行，滿大誓願，具一切智，安住其中。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第五發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當普為一切世間行菩薩行，為一切法清淨光明，照明一切所有佛法。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第六發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當知一切法皆是佛法，隨眾生心，為其演說，悉令開悟。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第七發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當於一切法得無障礙門，知一切障礙不可得故；其心如是，無有疑惑，住真實性，乃至成於阿耨多羅三藐三菩提。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第八發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當知一切法莫不皆是出世間法，遠離一切妄想顛倒，以一莊嚴而自莊嚴而無所莊嚴；於此自了，不由他悟。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第九發無疑心。菩薩摩訶薩又作是念：『我當於一切法成最正覺，離一切妄想顛倒故，得一念相應智故，若一若異不可得故，離一切數故，究竟無為故，離一切言說故，住不可說境界際故。』發此心時，決定無疑；若生疑心，無有是處。是為第十發無疑心。若諸菩薩安住此法，則於一切佛法心無所疑。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可思議。何等為十？所謂：一切善根，不可思議。一切誓願，不可思議。知一切法如幻，不可思議。發菩提心修菩薩行，善根不失，無所分別，不可思議。雖深入一切法，亦不取滅度，以一切願未成滿故，不可思議。修菩薩道而示現降神、入胎、誕生、出家、苦行、往詣道場、降伏眾魔、成最正覺、轉正法輪、入般涅槃，神變自在無有休息，不捨悲願救護眾生，不可思議。雖能示現如來十力神變自在，而亦不捨等法界心教化眾生，不可思議。知一切法無相是相，相是無相，無分別是分別，分別是無分別，非有是有，有是非有，無作是作，作是無作，非說是說，說是非說，不可思議。知心與菩提等，知菩提與心等，心及菩提與眾生等，亦不生心顛倒、想顛倒、見顛倒，不可思議。於念念中入滅盡定，盡一切漏而不證實際，亦不盡有漏善根；雖知一切法無漏，而知漏盡，亦知漏滅；雖知佛法即世間法，世間法即佛法，而不於佛法中分別世間法，不於世間法中分別佛法；一切諸法悉入法界，無所入故；知一切法皆無二，無變易故；是為第十不可思議。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不可思議。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上不可思議法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不可思議。何等為十？所謂：一切善根，不可思議。一切誓願，不可思議。知一切法如幻，不可思議。發菩提心修菩薩行，善根不失，無所分別，不可思議。雖深入一切法，亦不取滅度，以一切願未成滿故，不可思議。修菩薩道而示現降神、入胎、誕生、出家、苦行、往詣道場、降伏眾魔、成最正覺、轉正法輪、入般涅槃，神變自在無有休息，不捨悲願救護眾生，不可思議。雖能示現如來十力神變自在，而亦不捨等法界心教化眾生，不可思議。知一切法無相是相，相是無相，無分別是分別，分別是無分別，非有是有，有是非有，無作是作，作是無作，非說是說，說是非說，不可思議。知心與菩提等，知菩提與心等，心及菩提與眾生等，亦不生心顛倒、想顛倒、見顛倒，不可思議。於念念中入滅盡定，盡一切漏而不證實際，亦不盡有漏善根；雖知一切法無漏，而知漏盡，亦知漏滅；雖知佛法即世間法，世間法即佛法，而不於佛法中分別世間法，不於世間法中分別佛法；一切諸法悉入法界，無所入故；知一切法皆無二，無變易故；是為第十不可思議。佛子！是為菩薩摩訶薩十種不可思議。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上不可思議法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧密語。何等為十？所謂：於一切佛經中，巧密語；於一切受生處，巧密語；於一切菩薩神通變現、成等正覺，巧密語；於一切眾生業報，巧密語；於一切眾生所起染淨，巧密語；於一切法究竟無障礙門，巧密語；於一切虛空界，一一方處悉有世界或成或壞，間無空處，巧密語；於一切法界、一切十方，乃至微細處，悉有如來示現初生，乃至成佛、入般涅槃，充滿法界悉分別見，巧密語；見一切眾生平等涅槃無變易故，而不捨大願，以一切智願未得圓滿令滿足故，巧密語；雖知一切法不由他悟，而不捨離諸善知識，於如來所轉加尊敬，與善知識和合無二，於諸善根修集種植，迴向安住，同一所作，同一體性，同一出離，同一成就，巧密語。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上善巧微密語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧密語。何等為十？所謂：於一切佛經中，巧密語；於一切受生處，巧密語；於一切菩薩神通變現、成等正覺，巧密語；於一切眾生業報，巧密語；於一切眾生所起染淨，巧密語；於一切法究竟無障礙門，巧密語；於一切虛空界，一一方處悉有世界或成或壞，間無空處，巧密語；於一切法界、一切十方，乃至微細處，悉有如來示現初生，乃至成佛、入般涅槃，充滿法界悉分別見，巧密語；見一切眾生平等涅槃無變易故，而不捨大願，以一切智願未得圓滿令滿足故，巧密語；雖知一切法不由他悟，而不捨離諸善知識，於如來所轉加尊敬，與善知識和合無二，於諸善根修集種植，迴向安住，同一所作，同一體性，同一出離，同一成就，巧密語。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上善巧微密語。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧分別智。何等為十？所謂：入一切剎巧分別智；入一切眾生處巧分別智；入一切眾生心行巧分別智；入一切眾生根巧分別智；入一切眾生業報巧分別智；入一切聲聞行巧分別智；入一切獨覺行巧分別智；入一切菩薩行巧分別智；入一切世間法巧分別智；入一切佛法巧分別智。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上善巧分別諸法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種巧分別智。何等為十？所謂：入一切剎巧分別智；入一切眾生處巧分別智；入一切眾生心行巧分別智；入一切眾生根巧分別智；入一切眾生業報巧分別智；入一切聲聞行巧分別智；入一切獨覺行巧分別智；入一切菩薩行巧分別智；入一切世間法巧分別智；入一切佛法巧分別智。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上善巧分別諸法智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入三昧。何等為十？所謂：於一切世界入三昧；於一切眾生身入三昧；於一切法入三昧；見一切佛入三昧；住一切劫入三昧；從三昧起現不思議身入三昧；於一切佛身入三昧；覺悟一切眾生平等入三昧；一念中入一切菩薩三昧智入三昧；一念中以無礙智成就一切諸菩薩行願無有休息入三昧。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上善巧三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入三昧。何等為十？所謂：於一切世界入三昧；於一切眾生身入三昧；於一切法入三昧；見一切佛入三昧；住一切劫入三昧；從三昧起現不思議身入三昧；於一切佛身入三昧；覺悟一切眾生平等入三昧；一念中入一切菩薩三昧智入三昧；一念中以無礙智成就一切諸菩薩行願無有休息入三昧。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切諸佛無上善巧三昧法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種遍入。何等為十？所謂：眾生遍入；國土遍入；世間種種相遍入；火災遍入；水災遍入；佛遍入；莊嚴遍入；如來無邊功德身遍入；一切種種說法遍入；一切如來種種供養遍入。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大智遍入法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種遍入。何等為十？所謂：眾生遍入；國土遍入；世間種種相遍入；火災遍入；水災遍入；佛遍入；莊嚴遍入；如來無邊功德身遍入；一切種種說法遍入；一切如來種種供養遍入。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大智遍入法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫門。何等為十？所謂：一身周遍一切世界解脫門；於一切世界示現無量種種色相解脫門；以一切世界入一佛剎解脫門；普加持一切眾生界解脫門；以一切佛莊嚴身充滿一切世界解脫門；於自身中見一切世界解脫門；一念中往一切世界解脫門；於一世界示現一切如來出世解脫門；一身充滿一切法界解脫門；一念中示現一切佛遊戲神通解脫門。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫門。何等為十？所謂：一身周遍一切世界解脫門；於一切世界示現無量種種色相解脫門；以一切世界入一佛剎解脫門；普加持一切眾生界解脫門；以一切佛莊嚴身充滿一切世界解脫門；於自身中見一切世界解脫門；一念中往一切世界解脫門；於一世界示現一切如來出世解脫門；一身充滿一切法界解脫門；一念中示現一切佛遊戲神通解脫門。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上解脫門。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種神通。何等為十？所謂：憶念宿命方便智通；天耳無礙方便智通；知他眾生不思議心行方便智通；天眼觀察無有障礙方便智通；隨眾生心現不思議大神通力方便智通；一身普現無量世界方便智通；一念遍入不可說不可說世界方便智通；出生無量莊嚴具，莊嚴不思議世界方便智通；示現不可說變化身方便智通；隨不思議眾生心，於不可說世界現成阿耨多羅三藐三菩提方便智通。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大善巧神通，為一切眾生種種示現，令其修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種神通。何等為十？所謂：憶念宿命方便智通；天耳無礙方便智通；知他眾生不思議心行方便智通；天眼觀察無有障礙方便智通；隨眾生心現不思議大神通力方便智通；一身普現無量世界方便智通；一念遍入不可說不可說世界方便智通；出生無量莊嚴具，莊嚴不思議世界方便智通；示現不可說變化身方便智通；隨不思議眾生心，於不可說世界現成阿耨多羅三藐三菩提方便智通。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大善巧神通，為一切眾生種種示現，令其修學。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種明。何等為十？所謂：知一切眾生業報，善巧智明。知一切眾生境界，寂滅清淨，無諸戲論，善巧智明。知一切眾生種種所緣唯是一相悉不可得，一切諸法皆如金剛，善巧智明。能以無量微妙音聲，普聞十方一切世界，善巧智明。普壞一切心所染著，善巧智明。能以方便示現受生或不受生，善巧智明。捨離一切想、受境界，善巧智明。知一切法非相、非無相，一性無性，無所分別，而能了知種種諸法，於無量劫分別演說，住於法界，成阿耨多羅三藐三菩提，善巧智明。菩薩摩訶薩知一切眾生生本無有生，了達受生不可得故，而知因、知緣、知事、知境界、知行、知生、知滅、知言說、知迷惑、知離迷惑、知顛倒、知離顛倒、知雜染、知清淨、知生死、知涅槃、知可得、知不可得、知執著、知無執著、知住、知動、知去、知還、知起、知不起、知失壞、知出離、知成熟、知諸根、知調伏，隨其所應種種教化，未曾忘失菩薩所行。何以故？菩薩但為利益眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，無餘所為。是故，菩薩常化眾生，身無疲倦，不違一切世間所作。是名：緣起善巧智明。菩薩摩訶薩於佛無著，不起著心；於法無著，不起著心；於剎無著，不起著心；於眾生無著，不起著心；不見有眾生而行教化調伏說法，然亦不捨菩薩諸行，大悲大願，見佛聞法，隨順修行，依於如來種諸善根，恭敬供養無有休息，能以神力震動十方無量世界，其心廣大等法界故，知種種說法，知眾生數，知眾生差別，知苦生，知苦滅，知一切行皆如影像，行菩薩行，永斷一切受生根本，但為救護一切眾生，行菩薩行而無所行，隨順一切諸佛種性，發如大山王心，知一切虛妄顛倒，入一切種智門，智慧廣大不可傾動，當成正覺，於生死海平等濟渡一切眾生，善巧智明。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大善巧智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種明。何等為十？所謂：知一切眾生業報，善巧智明。知一切眾生境界，寂滅清淨，無諸戲論，善巧智明。知一切眾生種種所緣唯是一相悉不可得，一切諸法皆如金剛，善巧智明。能以無量微妙音聲，普聞十方一切世界，善巧智明。普壞一切心所染著，善巧智明。能以方便示現受生或不受生，善巧智明。捨離一切想、受境界，善巧智明。知一切法非相、非無相，一性無性，無所分別，而能了知種種諸法，於無量劫分別演說，住於法界，成阿耨多羅三藐三菩提，善巧智明。菩薩摩訶薩知一切眾生生本無有生，了達受生不可得故，而知因、知緣、知事、知境界、知行、知生、知滅、知言說、知迷惑、知離迷惑、知顛倒、知離顛倒、知雜染、知清淨、知生死、知涅槃、知可得、知不可得、知執著、知無執著、知住、知動、知去、知還、知起、知不起、知失壞、知出離、知成熟、知諸根、知調伏，隨其所應種種教化，未曾忘失菩薩所行。何以故？菩薩但為利益眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，無餘所為。是故，菩薩常化眾生，身無疲倦，不違一切世間所作。是名：緣起善巧智明。菩薩摩訶薩於佛無著，不起著心；於法無著，不起著心；於剎無著，不起著心；於眾生無著，不起著心；不見有眾生而行教化調伏說法，然亦不捨菩薩諸行，大悲大願，見佛聞法，隨順修行，依於如來種諸善根，恭敬供養無有休息，能以神力震動十方無量世界，其心廣大等法界故，知種種說法，知眾生數，知眾生差別，知苦生，知苦滅，知一切行皆如影像，行菩薩行，永斷一切受生根本，但為救護一切眾生，行菩薩行而無所行，隨順一切諸佛種性，發如大山王心，知一切虛妄顛倒，入一切種智門，智慧廣大不可傾動，當成正覺，於生死海平等濟渡一切眾生，善巧智明。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大善巧智明。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫。何等為十？所謂：煩惱解脫；邪見解脫；諸取解脫；蘊、界、處解脫；超二乘解脫；無生法忍解脫；於一切世間、一切剎、一切眾生、一切法離著解脫；無邊住解脫；發起一切菩薩行入如來無分別地解脫；於一念中悉能了知一切三世解脫。是為十。若諸菩薩安住此法，則能施作無上佛事，教化成熟一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種解脫。何等為十？所謂：煩惱解脫；邪見解脫；諸取解脫；蘊、界、處解脫；超二乘解脫；無生法忍解脫；於一切世間、一切剎、一切眾生、一切法離著解脫；無邊住解脫；發起一切菩薩行入如來無分別地解脫；於一念中悉能了知一切三世解脫。是為十。若諸菩薩安住此法，則能施作無上佛事，教化成熟一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種園林。何等為十？所謂：生死是菩薩園林，無厭捨故；教化眾生是菩薩園林，不疲倦故；住一切劫是菩薩園林，攝諸大行故；清淨世界是菩薩園林，自所止住故；一切魔宮殿是菩薩園林，降伏彼眾故；思惟所聞法是菩薩園林，如理觀察故；六波羅蜜、四攝事、三十七菩提分法是菩薩園林，紹繼慈父境界故；十力、四無所畏、十八不共乃至一切佛法是菩薩園林，不念餘法故；示現一切菩薩威力自在神通是菩薩園林，以大神力轉正法輪調伏眾生無休息故；一念於一切處為一切眾生示成正覺是菩薩園林，法身周遍盡虛空一切世界故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上離憂惱、大安樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種園林。何等為十？所謂：生死是菩薩園林，無厭捨故；教化眾生是菩薩園林，不疲倦故；住一切劫是菩薩園林，攝諸大行故；清淨世界是菩薩園林，自所止住故；一切魔宮殿是菩薩園林，降伏彼眾故；思惟所聞法是菩薩園林，如理觀察故；六波羅蜜、四攝事、三十七菩提分法是菩薩園林，紹繼慈父境界故；十力、四無所畏、十八不共乃至一切佛法是菩薩園林，不念餘法故；示現一切菩薩威力自在神通是菩薩園林，以大神力轉正法輪調伏眾生無休息故；一念於一切處為一切眾生示成正覺是菩薩園林，法身周遍盡虛空一切世界故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上離憂惱、大安樂行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種宮殿。何等為十？所謂：菩提心是菩薩宮殿，恒不忘失故；十善業道福德智慧是菩薩宮殿，教化欲界眾生故；四梵住禪定是菩薩宮殿，教化色界眾生故；生淨居天是菩薩宮殿，一切煩惱不染故；生無色界是菩薩宮殿，令諸眾生離難處故；生雜染世界是菩薩宮殿，令一切眾生斷煩惱故；現處內宮妻子、眷屬是菩薩宮殿，成就往昔同行眾生故；現居輪王、護世、釋、梵是菩薩宮殿，為調伏自在心眾生故；住一切菩薩行遊戲神通皆得自在是菩薩宮殿，善遊戲諸禪解脫三昧智慧故；一切佛所受無上自在、一切智王灌頂記是菩薩宮殿，住十力莊嚴作一切法王自在事故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得法灌頂，於一切世間神力自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種宮殿。何等為十？所謂：菩提心是菩薩宮殿，恒不忘失故；十善業道福德智慧是菩薩宮殿，教化欲界眾生故；四梵住禪定是菩薩宮殿，教化色界眾生故；生淨居天是菩薩宮殿，一切煩惱不染故；生無色界是菩薩宮殿，令諸眾生離難處故；生雜染世界是菩薩宮殿，令一切眾生斷煩惱故；現處內宮妻子、眷屬是菩薩宮殿，成就往昔同行眾生故；現居輪王、護世、釋、梵是菩薩宮殿，為調伏自在心眾生故；住一切菩薩行遊戲神通皆得自在是菩薩宮殿，善遊戲諸禪解脫三昧智慧故；一切佛所受無上自在、一切智王灌頂記是菩薩宮殿，住十力莊嚴作一切法王自在事故。是為十。若諸菩薩安住其中，則得法灌頂，於一切世間神力自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種所樂。何等為十？所謂：樂正念，心不散亂故；樂智慧，分別諸法故；樂往詣一切佛所，聽法無厭故；樂諸佛，充滿十方無邊際故；樂菩薩，自在為諸眾生以無量門而現身故；樂諸三昧門，於一三昧門入一切三昧門故；樂陀羅尼，持法不忘轉授眾生故；樂無礙辯才，於一文一句經不可說劫分別演說無窮盡故；樂成正覺，為一切眾生以無量門示現於身成正覺故；樂轉法輪，摧滅一切異道法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛如來無上法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種所樂。何等為十？所謂：樂正念，心不散亂故；樂智慧，分別諸法故；樂往詣一切佛所，聽法無厭故；樂諸佛，充滿十方無邊際故；樂菩薩，自在為諸眾生以無量門而現身故；樂諸三昧門，於一三昧門入一切三昧門故；樂陀羅尼，持法不忘轉授眾生故；樂無礙辯才，於一文一句經不可說劫分別演說無窮盡故；樂成正覺，為一切眾生以無量門示現於身成正覺故；樂轉法輪，摧滅一切異道法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛如來無上法樂。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴。何等為十？所謂：力莊嚴，不可壞故；無畏莊嚴，無能伏故；義莊嚴，說不可說義無窮盡故；法莊嚴，八萬四千法聚觀察演說無忘失故；願莊嚴，一切菩薩所發弘誓無退轉故；行莊嚴，修普賢行而出離故；剎莊嚴，以一切剎作一剎故；普音莊嚴，周遍一切諸佛世界雨法雨故；力持莊嚴，於一切劫行無數行不斷絕故；變化莊嚴，於一眾生身示現一切眾生數等身，令一切眾生悉得知見，求一切智無退轉故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來一切無上法莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種莊嚴。何等為十？所謂：力莊嚴，不可壞故；無畏莊嚴，無能伏故；義莊嚴，說不可說義無窮盡故；法莊嚴，八萬四千法聚觀察演說無忘失故；願莊嚴，一切菩薩所發弘誓無退轉故；行莊嚴，修普賢行而出離故；剎莊嚴，以一切剎作一剎故；普音莊嚴，周遍一切諸佛世界雨法雨故；力持莊嚴，於一切劫行無數行不斷絕故；變化莊嚴，於一眾生身示現一切眾生數等身，令一切眾生悉得知見，求一切智無退轉故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來一切無上法莊嚴。

「佛子！菩薩摩訶薩發十種不動心。何等為十？所謂：於一切所有悉皆能捨不動心；思惟觀察一切佛法不動心；憶念供養一切諸佛不動心；於一切眾生誓無惱害不動心；普攝眾生不揀怨親不動心；求一切佛法無有休息不動心；一切眾生數等不可說不可說劫，行菩薩行不生疲厭亦無退轉不動心；成就有根信、無濁信、清淨信、極清淨信、離垢信、明徹信、恭敬供養一切佛信、不退轉信、不可盡信、無能壞信、大歡喜踊躍信不動心；成就出生一切智方便道不動心；聞一切菩薩行法信受不謗不動心。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上一切智不動心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩發十種不動心。何等為十？所謂：於一切所有悉皆能捨不動心；思惟觀察一切佛法不動心；憶念供養一切諸佛不動心；於一切眾生誓無惱害不動心；普攝眾生不揀怨親不動心；求一切佛法無有休息不動心；一切眾生數等不可說不可說劫，行菩薩行不生疲厭亦無退轉不動心；成就有根信、無濁信、清淨信、極清淨信、離垢信、明徹信、恭敬供養一切佛信、不退轉信、不可盡信、無能壞信、大歡喜踊躍信不動心；成就出生一切智方便道不動心；聞一切菩薩行法信受不謗不動心。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上一切智不動心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種不捨深大心。何等為十？所謂：不捨成滿一切佛菩提深大心；不捨教化調伏一切眾生深大心；不捨不斷一切諸佛種性深大心；不捨親近一切善知識深大心；不捨供養一切諸佛深大心；不捨專求一切大乘功德法深大心；不捨於一切佛所修行梵行、護持淨戒深大心；不捨親近一切菩薩深大心；不捨求一切佛法方便護持深大心；不捨滿一切菩薩行願、集一切諸佛法深大心。是為十。若諸菩薩安住其中，則能不捨一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種不捨深大心。何等為十？所謂：不捨成滿一切佛菩提深大心；不捨教化調伏一切眾生深大心；不捨不斷一切諸佛種性深大心；不捨親近一切善知識深大心；不捨供養一切諸佛深大心；不捨專求一切大乘功德法深大心；不捨於一切佛所修行梵行、護持淨戒深大心；不捨親近一切菩薩深大心；不捨求一切佛法方便護持深大心；不捨滿一切菩薩行願、集一切諸佛法深大心。是為十。若諸菩薩安住其中，則能不捨一切佛法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智慧觀察。何等為十？所謂：善巧分別說一切法智慧觀察；了知三世一切善根智慧觀察；了知一切諸菩薩行自在變化智慧觀察；了知一切諸法義門智慧觀察；了知一切諸佛威力智慧觀察；了知一切陀羅尼門智慧觀察；於一切世界普說正法智慧觀察；入一切法界智慧觀察；知一切十方不可思議智慧觀察；知一切佛法智慧光明無有障礙智慧觀察。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大智慧觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智慧觀察。何等為十？所謂：善巧分別說一切法智慧觀察；了知三世一切善根智慧觀察；了知一切諸菩薩行自在變化智慧觀察；了知一切諸法義門智慧觀察；了知一切諸佛威力智慧觀察；了知一切陀羅尼門智慧觀察；於一切世界普說正法智慧觀察；入一切法界智慧觀察；知一切十方不可思議智慧觀察；知一切佛法智慧光明無有障礙智慧觀察。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大智慧觀察。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種說法。何等為十？所謂：說一切法皆從緣起；說一切法皆悉如幻；說一切法無有乖諍；說一切法無有邊際；說一切法無所依止；說一切法猶如金剛；說一切法皆悉如如；說一切法皆悉寂靜；說一切法皆悉出離；說一切法皆住一義，本性成就。是為十。若諸菩薩安住其中，則能善巧說一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種說法。何等為十？所謂：說一切法皆從緣起；說一切法皆悉如幻；說一切法無有乖諍；說一切法無有邊際；說一切法無所依止；說一切法猶如金剛；說一切法皆悉如如；說一切法皆悉寂靜；說一切法皆悉出離；說一切法皆住一義，本性成就。是為十。若諸菩薩安住其中，則能善巧說一切法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨。何等為十？所謂：深心清淨；斷疑清淨；離見清淨；境界清淨；求一切智清淨；辯才清淨；無畏清淨；住一切菩薩智清淨；受一切菩薩律儀清淨；具足成就無上菩提、三十二種百福相、白淨法、一切善根清淨。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切如來無上清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種清淨。何等為十？所謂：深心清淨；斷疑清淨；離見清淨；境界清淨；求一切智清淨；辯才清淨；無畏清淨；住一切菩薩智清淨；受一切菩薩律儀清淨；具足成就無上菩提、三十二種百福相、白淨法、一切善根清淨。是為十。若諸菩薩安住其中，則得一切如來無上清淨法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種印。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩知苦苦、壞苦、行苦，專求佛法，不生懈怠，行菩薩行無有疲懈，不驚不畏，不恐不怖，不捨大願，求一切智堅固不退，究竟阿耨多羅三藐三菩提，是為第一印。菩薩摩訶薩見有眾生愚癡狂亂，或以麁弊惡語而相毀辱，或以刀杖瓦石而加損害，終不以此境界捨菩薩心，但忍辱柔和，專修佛法，住最勝道，入離生位，是為第二印。菩薩摩訶薩聞說與一切智相應甚深佛法，能以自智，深信忍可，解了趣入，是為第三印。菩薩摩訶薩又作是念：『我發深心求一切智，我當成佛得阿耨多羅三藐三菩提。一切眾生流轉五趣受無量苦，亦當令其發菩提心，深信歡喜，勤修精進，堅固不退。』是為第四印。菩薩摩訶薩知如來智無有邊際，不以齊限測如來智；菩薩曾於無量佛所聞如來智無有邊際故，能不以齊限測度；一切世間文字所說皆有齊限，悉不能知如來智慧；是為第五印。菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得最勝欲、甚深欲、廣欲、大欲、種種欲、無能勝欲、無上欲、堅固欲、眾魔外道并其眷屬無能壞欲、求一切智不退轉欲，菩薩住如是等欲，於無上菩提畢竟不退，是為第六印。菩薩摩訶薩行菩薩行，不顧身命，無能沮壞，發心趣向一切智故，一切智性常現前故，得一切佛智光明故，終不捨離佛菩提，終不捨離善知識，是為第七印。菩薩摩訶薩若見善男子、善女人趣大乘者，令其增長求佛法心，令其安住一切善根，令其攝取一切智心，令其不退無上菩提，是為第八印。菩薩摩訶薩令一切眾生得平等心，勸令勤修一切智道，以大悲心而為說法，令於阿耨多羅三藐三菩提永不退轉，是為第九印。菩薩摩訶薩與三世諸佛同一善根，不斷一切諸佛種性，究竟得至一切智智，是為第十印。佛子！是為菩薩摩訶薩十種印。菩薩以此速成阿耨多羅三藐三菩提，具足如來一切法無上智印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種印。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩知苦苦、壞苦、行苦，專求佛法，不生懈怠，行菩薩行無有疲懈，不驚不畏，不恐不怖，不捨大願，求一切智堅固不退，究竟阿耨多羅三藐三菩提，是為第一印。菩薩摩訶薩見有眾生愚癡狂亂，或以麁弊惡語而相毀辱，或以刀杖瓦石而加損害，終不以此境界捨菩薩心，但忍辱柔和，專修佛法，住最勝道，入離生位，是為第二印。菩薩摩訶薩聞說與一切智相應甚深佛法，能以自智，深信忍可，解了趣入，是為第三印。菩薩摩訶薩又作是念：『我發深心求一切智，我當成佛得阿耨多羅三藐三菩提。一切眾生流轉五趣受無量苦，亦當令其發菩提心，深信歡喜，勤修精進，堅固不退。』是為第四印。菩薩摩訶薩知如來智無有邊際，不以齊限測如來智；菩薩曾於無量佛所聞如來智無有邊際故，能不以齊限測度；一切世間文字所說皆有齊限，悉不能知如來智慧；是為第五印。菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得最勝欲、甚深欲、廣欲、大欲、種種欲、無能勝欲、無上欲、堅固欲、眾魔外道并其眷屬無能壞欲、求一切智不退轉欲，菩薩住如是等欲，於無上菩提畢竟不退，是為第六印。菩薩摩訶薩行菩薩行，不顧身命，無能沮壞，發心趣向一切智故，一切智性常現前故，得一切佛智光明故，終不捨離佛菩提，終不捨離善知識，是為第七印。菩薩摩訶薩若見善男子、善女人趣大乘者，令其增長求佛法心，令其安住一切善根，令其攝取一切智心，令其不退無上菩提，是為第八印。菩薩摩訶薩令一切眾生得平等心，勸令勤修一切智道，以大悲心而為說法，令於阿耨多羅三藐三菩提永不退轉，是為第九印。菩薩摩訶薩與三世諸佛同一善根，不斷一切諸佛種性，究竟得至一切智智，是為第十印。佛子！是為菩薩摩訶薩十種印。菩薩以此速成阿耨多羅三藐三菩提，具足如來一切法無上智印。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智光照。何等為十？所謂：知定當成阿耨多羅三藐三菩提智光照；見一切佛智光照；見一切眾生死此生彼智光照；解一切修多羅法門智光照；依善知識發菩提心集諸善根智光照；示現一切諸佛智光照；教化一切眾生悉令安住如來地智光照；演說不可思議廣大法門智光照；善巧了知一切諸佛神通威力智光照；滿足一切諸波羅蜜智光照。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上智光照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智光照。何等為十？所謂：知定當成阿耨多羅三藐三菩提智光照；見一切佛智光照；見一切眾生死此生彼智光照；解一切修多羅法門智光照；依善知識發菩提心集諸善根智光照；示現一切諸佛智光照；教化一切眾生悉令安住如來地智光照；演說不可思議廣大法門智光照；善巧了知一切諸佛神通威力智光照；滿足一切諸波羅蜜智光照。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上智光照。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無等住，一切眾生、聲聞、獨覺悉無與等。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩雖觀實際而不取證，以一切願未成滿故，是為第一無等住。菩薩摩訶薩種等法界一切善根，而不於中有少執著，是為第二無等住。菩薩摩訶薩修菩薩行，知其如化，以一切法悉寂滅故，而於佛法不生疑惑，是為第三無等住。菩薩摩訶薩雖離世間所有妄想，然能作意，於不可說劫行菩薩行，滿足大願，終不中起疲厭之心，是為第四無等住。菩薩摩訶薩於一切法無所取著，以一切法性寂滅故，而不證涅槃。何以故？一切智道未成滿故，是為第五無等住。菩薩摩訶薩知一切劫皆即非劫，而真實說一切劫數，是為第六無等住。菩薩摩訶薩知一切法悉無所作，而不捨作道，求諸佛法，是為第七無等住。菩薩摩訶薩知三界唯心、三世唯心，而了知其心無量無邊，是為第八無等住。菩薩摩訶薩為一眾生，於不可說劫行菩薩行，欲令安住一切智地；如為一眾生，為一切眾生悉亦如是，而不生疲厭，是為第九無等住。菩薩摩訶薩雖修行圓滿，而不證菩提。何以故？菩薩作如是念：『我之所作本為眾生，是故我應久處生死，方便利益，皆令安住無上佛道。』是為第十無等住。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無等住。若諸菩薩安住其中，則得無上大智、一切佛法無等住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無等住，一切眾生、聲聞、獨覺悉無與等。何等為十？所謂：菩薩摩訶薩雖觀實際而不取證，以一切願未成滿故，是為第一無等住。菩薩摩訶薩種等法界一切善根，而不於中有少執著，是為第二無等住。菩薩摩訶薩修菩薩行，知其如化，以一切法悉寂滅故，而於佛法不生疑惑，是為第三無等住。菩薩摩訶薩雖離世間所有妄想，然能作意，於不可說劫行菩薩行，滿足大願，終不中起疲厭之心，是為第四無等住。菩薩摩訶薩於一切法無所取著，以一切法性寂滅故，而不證涅槃。何以故？一切智道未成滿故，是為第五無等住。菩薩摩訶薩知一切劫皆即非劫，而真實說一切劫數，是為第六無等住。菩薩摩訶薩知一切法悉無所作，而不捨作道，求諸佛法，是為第七無等住。菩薩摩訶薩知三界唯心、三世唯心，而了知其心無量無邊，是為第八無等住。菩薩摩訶薩為一眾生，於不可說劫行菩薩行，欲令安住一切智地；如為一眾生，為一切眾生悉亦如是，而不生疲厭，是為第九無等住。菩薩摩訶薩雖修行圓滿，而不證菩提。何以故？菩薩作如是念：『我之所作本為眾生，是故我應久處生死，方便利益，皆令安住無上佛道。』是為第十無等住。佛子！是為菩薩摩訶薩十種無等住。若諸菩薩安住其中，則得無上大智、一切佛法無等住。