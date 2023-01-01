大方廣佛華嚴經卷第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十三

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

離世間品第三十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第三十八之一

爾時，世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中普光明殿，坐蓮華藏師子之座，妙悟皆滿，二行永絕，達無相法；住於佛住，得佛平等，到無障處不可轉法；所行無礙，立不思議，普見三世；身恒充遍一切國土，智恒明達一切諸法；了一切行，盡一切疑，無能測身；一切菩薩等所求智，到佛無二究竟彼岸，具足如來平等解脫，證無中邊佛平等地，盡於法界等虛空界。與不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱，皆一生當得阿耨多羅三藐三菩提，各從他方種種國土而共來集，悉具菩薩方便智慧。所謂：善能觀察一切眾生，以方便力，令其調伏，住菩薩法；善能觀察一切世界，以方便力，普皆往詣；善能觀察涅槃境界，思惟籌量永離一切戲論分別，而修妙行無有間斷；善能攝受一切眾生，善入無量諸方便法，知諸眾生空無所有而不壞業果；善知眾生心使、諸根境界方便種種差別；悉能受持三世佛法，自得解了，復為他說；於世、出世無量諸法，皆善安住，知其真實；於有為、無為一切諸法，悉善觀察，知無有二；於一念中，悉能獲得三世諸佛所有智慧；於念念中，悉能示現成等正覺，令一切眾生發心成道；於一眾生心之所緣，悉知一切眾生境界；雖入如來一切智地，而不捨菩薩行諸所作業，智慧方便而無所作；為一一眾生住無量劫，而於阿僧祇劫難可值遇，轉正法輪調伏眾生皆不唐捐，三世諸佛清淨行願悉已具足；成就如是無量功德，一切如來於無邊劫說不可盡。其名曰：普賢菩薩、普眼菩薩、普化菩薩、普慧菩薩、普見菩薩、普光菩薩、普觀菩薩、普照菩薩、普幢菩薩、普覺菩薩……。如是等十不可說百千億那由他佛剎微塵數，皆悉成就普賢行願，深心大願皆已圓滿；一切諸佛出興世處，悉能往詣請轉法輪；善能受持諸佛法眼，不斷一切諸佛種性；善知一切諸佛興世授記次第、名號、國土、成等正覺、轉於法輪；無佛世界現身成佛，能令一切雜染眾生皆悉清淨；能滅一切菩薩業障，入於無礙清淨法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中普光明殿，坐蓮華藏師子之座，妙悟皆滿，二行永絕，達無相法；住於佛住，得佛平等，到無障處不可轉法；所行無礙，立不思議，普見三世；身恒充遍一切國土，智恒明達一切諸法；了一切行，盡一切疑，無能測身；一切菩薩等所求智，到佛無二究竟彼岸，具足如來平等解脫，證無中邊佛平等地，盡於法界等虛空界。與不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱，皆一生當得阿耨多羅三藐三菩提，各從他方種種國土而共來集，悉具菩薩方便智慧。所謂：善能觀察一切眾生，以方便力，令其調伏，住菩薩法；善能觀察一切世界，以方便力，普皆往詣；善能觀察涅槃境界，思惟籌量永離一切戲論分別，而修妙行無有間斷；善能攝受一切眾生，善入無量諸方便法，知諸眾生空無所有而不壞業果；善知眾生心使、諸根境界方便種種差別；悉能受持三世佛法，自得解了，復為他說；於世、出世無量諸法，皆善安住，知其真實；於有為、無為一切諸法，悉善觀察，知無有二；於一念中，悉能獲得三世諸佛所有智慧；於念念中，悉能示現成等正覺，令一切眾生發心成道；於一眾生心之所緣，悉知一切眾生境界；雖入如來一切智地，而不捨菩薩行諸所作業，智慧方便而無所作；為一一眾生住無量劫，而於阿僧祇劫難可值遇，轉正法輪調伏眾生皆不唐捐，三世諸佛清淨行願悉已具足；成就如是無量功德，一切如來於無邊劫說不可盡。其名曰：普賢菩薩、普眼菩薩、普化菩薩、普慧菩薩、普見菩薩、普光菩薩、普觀菩薩、普照菩薩、普幢菩薩、普覺菩薩……。如是等十不可說百千億那由他佛剎微塵數，皆悉成就普賢行願，深心大願皆已圓滿；一切諸佛出興世處，悉能往詣請轉法輪；善能受持諸佛法眼，不斷一切諸佛種性；善知一切諸佛興世授記次第、名號、國土、成等正覺、轉於法輪；無佛世界現身成佛，能令一切雜染眾生皆悉清淨；能滅一切菩薩業障，入於無礙清淨法界。

爾時，普賢菩薩摩訶薩入廣大三昧，名：佛華莊嚴；入此三昧時，十方所有一切世界六種、十八相動，出大音聲靡不皆聞；然後從其三昧而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩入廣大三昧，名：佛華莊嚴；入此三昧時，十方所有一切世界六種、十八相動，出大音聲靡不皆聞；然後從其三昧而起。

爾時，普慧菩薩知眾已集，問普賢菩薩言：「佛子！願為演說：何等為菩薩摩訶薩依？何等為奇特想？何等為行？何等為善知識？何等為勤精進？何等為心得安隱？何等為成就眾生？何等為戒？何等為自知受記？何等為入菩薩？何等為入如來？何等為入眾生心行？何等為入世界？何等為入劫？何等為說三世？何等為入三世？何等為發無疲厭心？何等為差別智？何等為陀羅尼？何等為演說佛？何等為發普賢心？何等為普賢行法？以何等故而起大悲？何等為發菩提心因緣？何等為於善知識起尊重心？何等為清淨？何等為諸波羅蜜？何等為智隨覺？何等為證知？何等為力？何等為平等？何等為佛法實義句？何等為說法？何等為持？何等為辯才？何等為自在？何等為無著性？何等為平等心？何等為出生智慧？何等為變化？何等為力持？何等為得大欣慰？何等為深入佛法？何等為依止？何等為發無畏心？何等為發無疑惑心？何等為不思議？何等為巧密語？何等為巧分別智？何等為入三昧？何等為遍入？何等為解脫門？何等為神通？何等為明？何等為解脫？何等為園林？何等為宮殿？何等為所樂？何等為莊嚴？何等為發不動心？何等為不捨深大心？何等為觀察？何等為說法？何等為清淨？何等為印？何等為智光照？何等為無等住？何等為無下劣心？何等為如山增上心？何等為入無上菩提如海智？何等為如寶住？何等為發如金剛大乘誓願心？何等為大發起？何等為究竟大事？何等為不壞信？何等為授記？何等為善根迴向？何等為得智慧？何等為發無邊廣大心？何等為伏藏？何等為律儀？何等為自在？何等為無礙用？何等為眾生無礙用？何等為剎無礙用？何等為法無礙用？何等為身無礙用？何等為願無礙用？何等為境界無礙用？何等為智無礙用？何等為神通無礙用？何等為神力無礙用？何等為力無礙用？何等為遊戲？何等為境界？何等為力？何等為無畏？何等為不共法？何等為業？何等為身？何等為身業？何等為身？何等為語？何等為淨修語業？何等為得守護？何等為成辦大事？何等為心？何等為發心？何等為周遍心？何等為諸根？何等為深心？何等為增上深心？何等為勤修？何等為決定解？何等為決定解入世界？何等為決定解入眾生界？何等為習氣？何等為取？何等為修？何等為成就佛法？何等為退失佛法道？何等為離生道？何等為決定法？何等為出生佛法道？何等為大丈夫名號？何等為道？何等為無量道？何等為助道？何等為修道？何等為莊嚴道？何等為足？何等為手？何等為腹？何等為藏？何等為心？何等為被甲？何等為器仗？何等為首？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普慧菩薩知眾已集，問普賢菩薩言：「佛子！願為演說：何等為菩薩摩訶薩依？何等為奇特想？何等為行？何等為善知識？何等為勤精進？何等為心得安隱？何等為成就眾生？何等為戒？何等為自知受記？何等為入菩薩？何等為入如來？何等為入眾生心行？何等為入世界？何等為入劫？何等為說三世？何等為入三世？何等為發無疲厭心？何等為差別智？何等為陀羅尼？何等為演說佛？何等為發普賢心？何等為普賢行法？以何等故而起大悲？何等為發菩提心因緣？何等為於善知識起尊重心？何等為清淨？何等為諸波羅蜜？何等為智隨覺？何等為證知？何等為力？何等為平等？何等為佛法實義句？何等為說法？何等為持？何等為辯才？何等為自在？何等為無著性？何等為平等心？何等為出生智慧？何等為變化？何等為力持？何等為得大欣慰？何等為深入佛法？何等為依止？何等為發無畏心？何等為發無疑惑心？何等為不思議？何等為巧密語？何等為巧分別智？何等為入三昧？何等為遍入？何等為解脫門？何等為神通？何等為明？何等為解脫？何等為園林？何等為宮殿？何等為所樂？何等為莊嚴？何等為發不動心？何等為不捨深大心？何等為觀察？何等為說法？何等為清淨？何等為印？何等為智光照？何等為無等住？何等為無下劣心？何等為如山增上心？何等為入無上菩提如海智？何等為如寶住？何等為發如金剛大乘誓願心？何等為大發起？何等為究竟大事？何等為不壞信？何等為授記？何等為善根迴向？何等為得智慧？何等為發無邊廣大心？何等為伏藏？何等為律儀？何等為自在？何等為無礙用？何等為眾生無礙用？何等為剎無礙用？何等為法無礙用？何等為身無礙用？何等為願無礙用？何等為境界無礙用？何等為智無礙用？何等為神通無礙用？何等為神力無礙用？何等為力無礙用？何等為遊戲？何等為境界？何等為力？何等為無畏？何等為不共法？何等為業？何等為身？何等為身業？何等為身？何等為語？何等為淨修語業？何等為得守護？何等為成辦大事？何等為心？何等為發心？何等為周遍心？何等為諸根？何等為深心？何等為增上深心？何等為勤修？何等為決定解？何等為決定解入世界？何等為決定解入眾生界？何等為習氣？何等為取？何等為修？何等為成就佛法？何等為退失佛法道？何等為離生道？何等為決定法？何等為出生佛法道？何等為大丈夫名號？何等為道？何等為無量道？何等為助道？何等為修道？何等為莊嚴道？何等為足？何等為手？何等為腹？何等為藏？何等為心？何等為被甲？何等為器仗？何等為首？

何等為眼？何等為耳？何等為鼻？何等為舌？何等為身？何等為意？何等為行？何等為住？何等為坐？何等為臥？何等為所住處？何等為所行處？何等為觀察？何等為普觀察？何等為奮迅？何等為師子吼？何等為清淨施？何等為清淨戒？何等為清淨忍？何等為清淨精進？何等為清淨定？何等為清淨慧？何等為清淨慈？何等為清淨悲？何等為清淨喜？何等為清淨捨？何等為義？何等為法？何等為福德助道具？何等為智慧助道具？何等為明足？何等為求法？何等為明了法？何等為修行法？何等為魔？何等為魔業？何等為捨離魔業？何等為見佛？何等為佛業？何等為慢業？何等為智業？何等為魔所攝持？何等為佛所攝持？何等為法所攝持？何等為住兜率天所作業？何故於兜率天宮歿？何故現處胎？何等為現微細趣？何故現初生？何故現微笑？何故示行七步？何故現童子地？何故現處內宮？何故現出家？何故示苦行？云何往詣道場？云何坐道場？何等為坐道場時奇特相？何故示降魔？何等為成如來力？云何轉法輪？何故因轉法輪得白淨法？何故如來、應、正等覺示般涅槃？善哉！佛子！如是等法，願為演說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為眼？何等為耳？何等為鼻？何等為舌？何等為身？何等為意？何等為行？何等為住？何等為坐？何等為臥？何等為所住處？何等為所行處？何等為觀察？何等為普觀察？何等為奮迅？何等為師子吼？何等為清淨施？何等為清淨戒？何等為清淨忍？何等為清淨精進？何等為清淨定？何等為清淨慧？何等為清淨慈？何等為清淨悲？何等為清淨喜？何等為清淨捨？何等為義？何等為法？何等為福德助道具？何等為智慧助道具？何等為明足？何等為求法？何等為明了法？何等為修行法？何等為魔？何等為魔業？何等為捨離魔業？何等為見佛？何等為佛業？何等為慢業？何等為智業？何等為魔所攝持？何等為佛所攝持？何等為法所攝持？何等為住兜率天所作業？何故於兜率天宮歿？何故現處胎？何等為現微細趣？何故現初生？何故現微笑？何故示行七步？何故現童子地？何故現處內宮？何故現出家？何故示苦行？云何往詣道場？云何坐道場？何等為坐道場時奇特相？何故示降魔？何等為成如來力？云何轉法輪？何故因轉法輪得白淨法？何故如來、應、正等覺示般涅槃？善哉！佛子！如是等法，願為演說！」

爾時，普賢菩薩告普慧等諸菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告普慧等諸菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩有十種依。何等為十？所謂：以菩提心為依，恒不忘失故；以善知識為依，和合如一故；以善根為依，修集增長故；以波羅蜜為依，具足修行故；以一切法為依，究竟出離故；以大願為依，增長菩提故；以諸行為依，普皆成就故；以一切菩薩為依，同一智慧故；以供養諸佛為依，信心清淨故；以一切如來為依，如慈父教誨不斷故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得為如來無上大智所依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種依。何等為十？所謂：以菩提心為依，恒不忘失故；以善知識為依，和合如一故；以善根為依，修集增長故；以波羅蜜為依，具足修行故；以一切法為依，究竟出離故；以大願為依，增長菩提故；以諸行為依，普皆成就故；以一切菩薩為依，同一智慧故；以供養諸佛為依，信心清淨故；以一切如來為依，如慈父教誨不斷故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得為如來無上大智所依處。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種奇特想。何等為十？所謂：於一切善根生自善根想；於一切善根生菩提種子想；於一切眾生生菩提器想；於一切願生自願想；於一切法生出離想；於一切行生自行想；於一切法生佛法想；於一切語言法生語言道想；於一切佛生慈父想；於一切如來生無二想。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上善巧想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種奇特想。何等為十？所謂：於一切善根生自善根想；於一切善根生菩提種子想；於一切眾生生菩提器想；於一切願生自願想；於一切法生出離想；於一切行生自行想；於一切法生佛法想；於一切語言法生語言道想；於一切佛生慈父想；於一切如來生無二想。是為十。若諸菩薩安住此法，則得無上善巧想。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：一切眾生行，普令成熟故；一切求法行，咸悉修學故；一切善根行，悉使增長故；一切三昧行，一心不亂故；一切智慧行，無不了知故；一切修習行，無不能修故；一切佛剎行，皆悉莊嚴故；一切善友行，恭敬供養故；一切如來行，尊重承事故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？所謂：一切眾生行，普令成熟故；一切求法行，咸悉修學故；一切善根行，悉使增長故；一切三昧行，一心不亂故；一切智慧行，無不了知故；一切修習行，無不能修故；一切佛剎行，皆悉莊嚴故；一切善友行，恭敬供養故；一切如來行，尊重承事故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智慧行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種善知識。何等為十？所謂：令住菩提心善知識；令生善根善知識；令行諸波羅蜜善知識；令解說一切法善知識；令成熟一切眾生善知識；令得決定辯才善知識；令不著一切世間善知識；令於一切劫修行無厭倦善知識；令安住普賢行善知識；令入一切佛智所入善知識。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種善知識。何等為十？所謂：令住菩提心善知識；令生善根善知識；令行諸波羅蜜善知識；令解說一切法善知識；令成熟一切眾生善知識；令得決定辯才善知識；令不著一切世間善知識；令於一切劫修行無厭倦善知識；令安住普賢行善知識；令入一切佛智所入善知識。是為十。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種勤精進。何等為十？所謂：教化一切眾生勤精進；深入一切法勤精進；嚴淨一切世界勤精進；修行一切菩薩所學勤精進；滅除一切眾生惡勤精進；止息一切三惡道苦勤精進；摧破一切眾魔勤精進；願為一切眾生作清淨眼勤精進；供養一切諸佛勤精進；令一切如來皆悉歡喜勤精進。是為十。若諸菩薩安住此法，則得具足如來無上精進波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種勤精進。何等為十？所謂：教化一切眾生勤精進；深入一切法勤精進；嚴淨一切世界勤精進；修行一切菩薩所學勤精進；滅除一切眾生惡勤精進；止息一切三惡道苦勤精進；摧破一切眾魔勤精進；願為一切眾生作清淨眼勤精進；供養一切諸佛勤精進；令一切如來皆悉歡喜勤精進。是為十。若諸菩薩安住此法，則得具足如來無上精進波羅蜜。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種心得安隱。何等為十？所謂：自住菩提心，亦當令他住菩提心，心得安隱；自究竟離忿諍，亦當令他離忿諍，心得安隱；自離凡愚法，亦令他離凡愚法，心得安隱；自勤修善根，亦令他勤修善根，心得安隱；自住波羅蜜道，亦令他住波羅蜜道，心得安隱；自生在佛家，亦當令他生於佛家，心得安隱；自深入無自性真實法，亦令他入無自性真實法，心得安隱；自不誹謗一切佛法，亦令他不誹謗一切佛法，心得安隱；自滿一切智菩提願，亦令他滿一切智菩提願，心得安隱；自深入一切如來無盡智藏，亦令他入一切如來無盡智藏，心得安隱。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種心得安隱。何等為十？所謂：自住菩提心，亦當令他住菩提心，心得安隱；自究竟離忿諍，亦當令他離忿諍，心得安隱；自離凡愚法，亦令他離凡愚法，心得安隱；自勤修善根，亦令他勤修善根，心得安隱；自住波羅蜜道，亦令他住波羅蜜道，心得安隱；自生在佛家，亦當令他生於佛家，心得安隱；自深入無自性真實法，亦令他入無自性真實法，心得安隱；自不誹謗一切佛法，亦令他不誹謗一切佛法，心得安隱；自滿一切智菩提願，亦令他滿一切智菩提願，心得安隱；自深入一切如來無盡智藏，亦令他入一切如來無盡智藏，心得安隱。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智安隱。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種成就眾生。何等為十？所謂：以布施成就眾生；以色身成就眾生；以說法成就眾生；以同行成就眾生；以無染著成就眾生；以開示菩薩行成就眾生；以熾然示現一切世界成就眾生；以示現佛法大威德成就眾生；以種種神通變現成就眾生；以種種微密善巧方便成就眾生。是為十。菩薩以此成就眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種成就眾生。何等為十？所謂：以布施成就眾生；以色身成就眾生；以說法成就眾生；以同行成就眾生；以無染著成就眾生；以開示菩薩行成就眾生；以熾然示現一切世界成就眾生；以示現佛法大威德成就眾生；以種種神通變現成就眾生；以種種微密善巧方便成就眾生。是為十。菩薩以此成就眾生界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種戒。何等為十？所謂：不捨菩提心戒；遠離二乘地戒；觀察利益一切眾生戒；令一切眾生住佛法戒；修一切菩薩所學戒；於一切法無所得戒；以一切善根迴向菩提戒；不著一切如來身戒；思惟一切法離取著戒；諸根律儀戒。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大戒波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種戒。何等為十？所謂：不捨菩提心戒；遠離二乘地戒；觀察利益一切眾生戒；令一切眾生住佛法戒；修一切菩薩所學戒；於一切法無所得戒；以一切善根迴向菩提戒；不著一切如來身戒；思惟一切法離取著戒；諸根律儀戒。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大戒波羅蜜。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種受記法，菩薩以此自知受記。何等為十？所謂：以殊勝意發菩提心，自知受記；永不厭捨諸菩薩行，自知受記；住一切劫行菩薩行，自知受記；修一切佛法，自知受記；於一切佛教一向深信，自知受記；修一切善根皆令成就，自知受記；置一切眾生於佛菩提，自知受記；於一切善知識和合無二，自知受記；於一切善知識起如來想，自知受記；恒勤守護菩提本願，自知受記。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種受記法，菩薩以此自知受記。何等為十？所謂：以殊勝意發菩提心，自知受記；永不厭捨諸菩薩行，自知受記；住一切劫行菩薩行，自知受記；修一切佛法，自知受記；於一切佛教一向深信，自知受記；修一切善根皆令成就，自知受記；置一切眾生於佛菩提，自知受記；於一切善知識和合無二，自知受記；於一切善知識起如來想，自知受記；恒勤守護菩提本願，自知受記。是為十。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入，入諸菩薩。何等為十？所謂：入本願；入行；入聚；入諸波羅蜜；入成就；入差別願；入種種解；入莊嚴佛土；入神力自在；入示現受生。是為十。菩薩以此普入三世一切菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入，入諸菩薩。何等為十？所謂：入本願；入行；入聚；入諸波羅蜜；入成就；入差別願；入種種解；入莊嚴佛土；入神力自在；入示現受生。是為十。菩薩以此普入三世一切菩薩。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入，入諸如來。何等為十？所謂：入無邊成正覺；入無邊轉法輪；入無邊方便法；入無邊差別音聲；入無邊調伏眾生；入無邊神力自在；入無邊種種差別身；入無邊三昧；入無邊力、無所畏；入無邊示現涅槃。是為十。菩薩以此普入三世一切如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入，入諸如來。何等為十？所謂：入無邊成正覺；入無邊轉法輪；入無邊方便法；入無邊差別音聲；入無邊調伏眾生；入無邊神力自在；入無邊種種差別身；入無邊三昧；入無邊力、無所畏；入無邊示現涅槃。是為十。菩薩以此普入三世一切如來。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入眾生行。何等為十？所謂：入一切眾生過去行；入一切眾生未來行；入一切眾生現在行；入一切眾生善行；入一切眾生不善行；入一切眾生心行；入一切眾生根行；入一切眾生解行；入一切眾生煩惱習氣行；入一切眾生教化調伏時、非時行。是為十。菩薩以此普入一切諸眾生行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入眾生行。何等為十？所謂：入一切眾生過去行；入一切眾生未來行；入一切眾生現在行；入一切眾生善行；入一切眾生不善行；入一切眾生心行；入一切眾生根行；入一切眾生解行；入一切眾生煩惱習氣行；入一切眾生教化調伏時、非時行。是為十。菩薩以此普入一切諸眾生行。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入世界。何等為十？所謂：入染世界；入淨世界；入小世界；入大世界；入微塵中世界；入微細世界；入覆世界；入仰世界；入有佛世界；入無佛世界。是為十。菩薩以此普入十方一切世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入世界。何等為十？所謂：入染世界；入淨世界；入小世界；入大世界；入微塵中世界；入微細世界；入覆世界；入仰世界；入有佛世界；入無佛世界。是為十。菩薩以此普入十方一切世界。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種入劫。何等為十？所謂：入過去劫；入未來劫；入現在劫；入可數劫；入不可數劫；入可數劫即不可數劫；入不可數劫即可數劫；入一切劫即非劫；入非劫即一切劫；入一切劫即一念。是為十。菩薩以此普入一切劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種入劫。何等為十？所謂：入過去劫；入未來劫；入現在劫；入可數劫；入不可數劫；入可數劫即不可數劫；入不可數劫即可數劫；入一切劫即非劫；入非劫即一切劫；入一切劫即一念。是為十。菩薩以此普入一切劫。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種說三世。何等為十？所謂：過去世說過去世；過去世說未來世；過去世說現在世；未來世說過去世；未來世說現在世；未來世說無盡；現在世說過去世；現在世說未來世；現在世說平等；現在世說三世即一念。是為十。菩薩以此普說三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種說三世。何等為十？所謂：過去世說過去世；過去世說未來世；過去世說現在世；未來世說過去世；未來世說現在世；未來世說無盡；現在世說過去世；現在世說未來世；現在世說平等；現在世說三世即一念。是為十。菩薩以此普說三世。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種知三世。何等為十？所謂：知諸安立；知諸語言；知諸談議；知諸軌則；知諸稱謂；知諸制令；知其假名；知其無盡；知其寂滅；知一切空。是為十。菩薩以此普知一切三世諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種知三世。何等為十？所謂：知諸安立；知諸語言；知諸談議；知諸軌則；知諸稱謂；知諸制令；知其假名；知其無盡；知其寂滅；知一切空。是為十。菩薩以此普知一切三世諸法。

「佛子！菩薩摩訶薩發十種無疲厭心。何等為十？所謂：供養一切諸佛無疲厭心；親近一切善知識無疲厭心；求一切法無疲厭心；聽聞正法無疲厭心；宣說正法無疲厭心；教化調伏一切眾生無疲厭心；置一切眾生於佛菩提無疲厭心；於一一世界經不可說不可說劫行菩薩行無疲厭心；遊行一切世界無疲厭心；觀察思惟一切佛法無疲厭心。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無疲厭無上大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩發十種無疲厭心。何等為十？所謂：供養一切諸佛無疲厭心；親近一切善知識無疲厭心；求一切法無疲厭心；聽聞正法無疲厭心；宣說正法無疲厭心；教化調伏一切眾生無疲厭心；置一切眾生於佛菩提無疲厭心；於一一世界經不可說不可說劫行菩薩行無疲厭心；遊行一切世界無疲厭心；觀察思惟一切佛法無疲厭心。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無疲厭無上大智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種差別智。何等為十？所謂：知眾生差別智；知諸根差別智；知業報差別智；知受生差別智；知世界差別智；知法界差別智；知諸佛差別智；知諸法差別智；知三世差別智；知一切語言道差別智。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大差別智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種差別智。何等為十？所謂：知眾生差別智；知諸根差別智；知業報差別智；知受生差別智；知世界差別智；知法界差別智；知諸佛差別智；知諸法差別智；知三世差別智；知一切語言道差別智。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上廣大差別智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種陀羅尼。何等為十？所謂：聞持陀羅尼，持一切法不忘失故；修行陀羅尼，如實巧觀一切法故；思惟陀羅尼，了知一切諸法性故；法光明陀羅尼，照不思議諸佛法故；三昧陀羅尼，普於現在一切佛所聽聞正法心不亂故；圓音陀羅尼，解了不思議音聲語言故；三世陀羅尼，演說三世不可思議諸佛法故；種種辯才陀羅尼，演說無邊諸佛法故；出生無礙耳陀羅尼，不可說佛所說之法悉能聞故；一切佛法陀羅尼，安住如來力、無畏故。是為十。若諸菩薩欲得此法，當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種陀羅尼。何等為十？所謂：聞持陀羅尼，持一切法不忘失故；修行陀羅尼，如實巧觀一切法故；思惟陀羅尼，了知一切諸法性故；法光明陀羅尼，照不思議諸佛法故；三昧陀羅尼，普於現在一切佛所聽聞正法心不亂故；圓音陀羅尼，解了不思議音聲語言故；三世陀羅尼，演說三世不可思議諸佛法故；種種辯才陀羅尼，演說無邊諸佛法故；出生無礙耳陀羅尼，不可說佛所說之法悉能聞故；一切佛法陀羅尼，安住如來力、無畏故。是為十。若諸菩薩欲得此法，當勤修學。

「佛子！菩薩摩訶薩說十種佛。何等為十？所謂：成正覺佛；願佛；業報佛；住持佛；涅槃佛；法界佛；心佛；三昧佛；本性佛；隨樂佛。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩說十種佛。何等為十？所謂：成正覺佛；願佛；業報佛；住持佛；涅槃佛；法界佛；心佛；三昧佛；本性佛；隨樂佛。是為十。

「佛子！菩薩摩訶薩發十種普賢心。何等為十？所謂：發大慈心，救護一切眾生故；發大悲心，代一切眾生受苦故；發一切施心，悉捨所有故；發念一切智為首心，樂求一切佛法故；發功德莊嚴心，學一切菩薩行故；發如金剛心，一切處受生不忘失故；發如海心，一切白淨法悉流入故；發如大山王心，一切惡言皆忍受故；發安隱心，施一切眾生無怖畏故；發般若波羅蜜究竟心，巧觀一切法無所有故。是為十。若諸菩薩安住此心，疾得成就普賢善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩發十種普賢心。何等為十？所謂：發大慈心，救護一切眾生故；發大悲心，代一切眾生受苦故；發一切施心，悉捨所有故；發念一切智為首心，樂求一切佛法故；發功德莊嚴心，學一切菩薩行故；發如金剛心，一切處受生不忘失故；發如海心，一切白淨法悉流入故；發如大山王心，一切惡言皆忍受故；發安隱心，施一切眾生無怖畏故；發般若波羅蜜究竟心，巧觀一切法無所有故。是為十。若諸菩薩安住此心，疾得成就普賢善巧智。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種普賢行法。何等為十？所謂：願住未來一切劫普賢行法；願供養恭敬未來一切佛普賢行法；願安置一切眾生於普賢菩薩行普賢行法；願積集一切善根普賢行法；願入一切波羅蜜普賢行法；願滿足一切菩薩行普賢行法；願莊嚴一切世界普賢行法；願生一切佛剎普賢行法；願善觀察一切法普賢行法；願於一切佛國土成無上菩提普賢行法。是為十。若諸菩薩勤修此法，疾得滿足普賢行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種普賢行法。何等為十？所謂：願住未來一切劫普賢行法；願供養恭敬未來一切佛普賢行法；願安置一切眾生於普賢菩薩行普賢行法；願積集一切善根普賢行法；願入一切波羅蜜普賢行法；願滿足一切菩薩行普賢行法；願莊嚴一切世界普賢行法；願生一切佛剎普賢行法；願善觀察一切法普賢行法；願於一切佛國土成無上菩提普賢行法。是為十。若諸菩薩勤修此法，疾得滿足普賢行願。

「佛子！菩薩摩訶薩以十種觀眾生而起大悲。何等為十？所謂：觀察眾生無依無怙而起大悲；觀察眾生性不調順而起大悲；觀察眾生貧無善根而起大悲；觀察眾生長夜睡眠而起大悲；觀察眾生行不善法而起大悲；觀察眾生欲縛所縛而起大悲；觀察眾生沒生死海而起大悲；觀察眾生長嬰疾苦而起大悲；觀察眾生無善法欲而起大悲；觀察眾生失諸佛法而起大悲。是為十。菩薩恒以此心觀察眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以十種觀眾生而起大悲。何等為十？所謂：觀察眾生無依無怙而起大悲；觀察眾生性不調順而起大悲；觀察眾生貧無善根而起大悲；觀察眾生長夜睡眠而起大悲；觀察眾生行不善法而起大悲；觀察眾生欲縛所縛而起大悲；觀察眾生沒生死海而起大悲；觀察眾生長嬰疾苦而起大悲；觀察眾生無善法欲而起大悲；觀察眾生失諸佛法而起大悲。是為十。菩薩恒以此心觀察眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種發菩提心因緣。何等為十？所謂：為教化調伏一切眾生故，發菩提心；為除滅一切眾生苦聚故，發菩提心；為與一切眾生具足安樂故，發菩提心；為斷一切眾生愚癡故，發菩提心；為與一切眾生佛智故，發菩提心；為恭敬供養一切諸佛故，發菩提心；為隨如來教，令佛歡喜故，發菩提心；為見一切佛色身相好故，發菩提心；為入一切佛廣大智慧故，發菩提心；為顯現諸佛力、無所畏故，發菩提心。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種發菩提心因緣。何等為十？所謂：為教化調伏一切眾生故，發菩提心；為除滅一切眾生苦聚故，發菩提心；為與一切眾生具足安樂故，發菩提心；為斷一切眾生愚癡故，發菩提心；為與一切眾生佛智故，發菩提心；為恭敬供養一切諸佛故，發菩提心；為隨如來教，令佛歡喜故，發菩提心；為見一切佛色身相好故，發菩提心；為入一切佛廣大智慧故，發菩提心；為顯現諸佛力、無所畏故，發菩提心。是為十。

「佛子！若菩薩發無上菩提心，為悟入一切智智故，親近供養善知識時，應起十種心。何等為十？所謂：起給侍心、歡喜心、無違心、隨順心、無異求心、一向心、同善根心、同願心、如來心、同圓滿行心。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩發無上菩提心，為悟入一切智智故，親近供養善知識時，應起十種心。何等為十？所謂：起給侍心、歡喜心、無違心、隨順心、無異求心、一向心、同善根心、同願心、如來心、同圓滿行心。是為十。

「佛子！若菩薩摩訶薩起如是心，則得十種清淨。何等為十？所謂：深心清淨，到於究竟無失壞故；色身清淨，隨其所宜為示現故；音聲清淨，了達一切諸語言故；辯才清淨，善說無邊諸佛法故；智慧清淨，捨離一切愚癡暗故；受生清淨，具足菩薩自在力故；眷屬清淨，成就過去同行眾生諸善根故；果報清淨，除滅一切諸業障故；大願清淨，與諸菩薩性無二故；諸行清淨，以普賢乘而出離故。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩摩訶薩起如是心，則得十種清淨。何等為十？所謂：深心清淨，到於究竟無失壞故；色身清淨，隨其所宜為示現故；音聲清淨，了達一切諸語言故；辯才清淨，善說無邊諸佛法故；智慧清淨，捨離一切愚癡暗故；受生清淨，具足菩薩自在力故；眷屬清淨，成就過去同行眾生諸善根故；果報清淨，除滅一切諸業障故；大願清淨，與諸菩薩性無二故；諸行清淨，以普賢乘而出離故。是為十。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種波羅蜜。何等為十？所謂：施波羅蜜，悉捨一切諸所有故；戒波羅蜜，淨佛戒故；忍波羅蜜，住佛忍故；精進波羅蜜，一切所作不退轉故；禪波羅蜜，念一境故；般若波羅蜜，如實觀察一切法故；智波羅蜜，入佛力故；願波羅蜜，滿足普賢諸大願故；神通波羅蜜，示現一切自在用故；法波羅蜜，普入一切諸佛法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得具足如來無上大智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種波羅蜜。何等為十？所謂：施波羅蜜，悉捨一切諸所有故；戒波羅蜜，淨佛戒故；忍波羅蜜，住佛忍故；精進波羅蜜，一切所作不退轉故；禪波羅蜜，念一境故；般若波羅蜜，如實觀察一切法故；智波羅蜜，入佛力故；願波羅蜜，滿足普賢諸大願故；神通波羅蜜，示現一切自在用故；法波羅蜜，普入一切諸佛法故。是為十。若諸菩薩安住此法，則得具足如來無上大智波羅蜜。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種智隨覺。何等為十？所謂：一切世界無量差別智隨覺；一切眾生界不可思議智隨覺；一切諸法一入種種種種入一智隨覺；一切法界廣大智隨覺；一切虛空界究竟智隨覺；一切世界入過去世智隨覺；一切世界入未來世智隨覺；一切世界入現在世智隨覺；一切如來無量行願皆於一智而得圓滿智隨覺；三世諸佛皆同一行而得出離智隨覺。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切法自在光明，所願皆滿，於一念頃悉能解了一切佛法成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種智隨覺。何等為十？所謂：一切世界無量差別智隨覺；一切眾生界不可思議智隨覺；一切諸法一入種種種種入一智隨覺；一切法界廣大智隨覺；一切虛空界究竟智隨覺；一切世界入過去世智隨覺；一切世界入未來世智隨覺；一切世界入現在世智隨覺；一切如來無量行願皆於一智而得圓滿智隨覺；三世諸佛皆同一行而得出離智隨覺。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切法自在光明，所願皆滿，於一念頃悉能解了一切佛法成等正覺。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種證知。何等為十？所謂：知一切法一相；知一切法無量相；知一切法在一念；知一切眾生心行無礙；知一切眾生諸根平等；知一切眾生煩惱習氣行；知一切眾生心使行；知一切眾生善、不善行；知一切菩薩願行自在住持變化；知一切如來具足十力成等正覺。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切法善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種證知。何等為十？所謂：知一切法一相；知一切法無量相；知一切法在一念；知一切眾生心行無礙；知一切眾生諸根平等；知一切眾生煩惱習氣行；知一切眾生心使行；知一切眾生善、不善行；知一切菩薩願行自在住持變化；知一切如來具足十力成等正覺。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切法善巧方便。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種力。何等為十？所謂：入一切法自性力；入一切法如化力；入一切法如幻力；入一切法皆是佛法力；於一切法無染著力；於一切法甚明解力；於一切善知識恒不捨離尊重心力；令一切善根順至無上智王力；於一切佛法深信不謗力；令一切智心不退善巧力。是為十。若諸菩薩安住此法，則具如來無上諸力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種力。何等為十？所謂：入一切法自性力；入一切法如化力；入一切法如幻力；入一切法皆是佛法力；於一切法無染著力；於一切法甚明解力；於一切善知識恒不捨離尊重心力；令一切善根順至無上智王力；於一切佛法深信不謗力；令一切智心不退善巧力。是為十。若諸菩薩安住此法，則具如來無上諸力。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等。何等為十？所謂：於一切眾生平等、一切法平等、一切剎平等、一切深心平等、一切善根平等、一切菩薩平等、一切願平等、一切波羅蜜平等、一切行平等、一切佛平等。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上平等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等。何等為十？所謂：於一切眾生平等、一切法平等、一切剎平等、一切深心平等、一切善根平等、一切菩薩平等、一切願平等、一切波羅蜜平等、一切行平等、一切佛平等。是為十。若諸菩薩安住此法，則得一切諸佛無上平等法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種佛法實義句。何等為十？所謂：一切法但有名；一切法猶如幻；一切法猶如影；一切法但緣起；一切法業清淨；一切法但文字所作；一切法實際；一切法無相；一切法第一義；一切法法界。是為十。若諸菩薩安住此法，則善入一切智智無上真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種佛法實義句。何等為十？所謂：一切法但有名；一切法猶如幻；一切法猶如影；一切法但緣起；一切法業清淨；一切法但文字所作；一切法實際；一切法無相；一切法第一義；一切法法界。是為十。若諸菩薩安住此法，則善入一切智智無上真實義。

「佛子！菩薩摩訶薩說十種法。何等為十？所謂：說甚深法；說廣大法；說種種法；說一切智法；說隨順波羅蜜法；說出生如來力法；說三世相應法；說令菩薩不退法；說讚歎佛功德法；說一切菩薩學一切佛平等、一切如來境界相應法。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上巧說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩說十種法。何等為十？所謂：說甚深法；說廣大法；說種種法；說一切智法；說隨順波羅蜜法；說出生如來力法；說三世相應法；說令菩薩不退法；說讚歎佛功德法；說一切菩薩學一切佛平等、一切如來境界相應法。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上巧說法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種持。何等為十？所謂：持所集一切福德善根；持一切如來所說法；持一切譬諭；持一切法理趣門；持一切出生陀羅尼門；持一切除疑惑法；持成就一切菩薩法；持一切如來所說平等三昧門；持一切法照明門；持一切諸佛神通遊戲力。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智住持力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種持。何等為十？所謂：持所集一切福德善根；持一切如來所說法；持一切譬諭；持一切法理趣門；持一切出生陀羅尼門；持一切除疑惑法；持成就一切菩薩法；持一切如來所說平等三昧門；持一切法照明門；持一切諸佛神通遊戲力。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智住持力。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種辯才。何等為十？所謂：於一切法無分別辯才；於一切法無所作辯才；於一切法無所著辯才；於一切法了達空辯才；於一切法無疑暗辯才；於一切法佛加被辯才；於一切法自覺悟辯才；於一切法文句差別善巧辯才；於一切法真實說辯才；隨一切眾生心令歡喜辯才。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上巧妙辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種辯才。何等為十？所謂：於一切法無分別辯才；於一切法無所作辯才；於一切法無所著辯才；於一切法了達空辯才；於一切法無疑暗辯才；於一切法佛加被辯才；於一切法自覺悟辯才；於一切法文句差別善巧辯才；於一切法真實說辯才；隨一切眾生心令歡喜辯才。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上巧妙辯才。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：教化調伏一切眾生自在；普照一切法自在；修一切善根行自在；廣大智自在；無所依戒自在；一切善根迴向菩提自在；精進不退轉自在；智慧摧破一切眾魔自在；隨所樂欲令發菩提心自在；隨所應化現成正覺自在。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種自在。何等為十？所謂：教化調伏一切眾生自在；普照一切法自在；修一切善根行自在；廣大智自在；無所依戒自在；一切善根迴向菩提自在；精進不退轉自在；智慧摧破一切眾魔自在；隨所樂欲令發菩提心自在；隨所應化現成正覺自在。是為十。若諸菩薩安住此法，則得如來無上大智自在。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種無著。何等為十？所謂：於一切世界無著；於一切眾生無著；於一切法無著；於一切所作無著；於一切善根無著；於一切受生處無著；於一切願無著；於一切行無著；於一切菩薩無著；於一切佛無著。是為十。若諸菩薩安住此法，則能速轉一切眾想，得無上清淨智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種無著。何等為十？所謂：於一切世界無著；於一切眾生無著；於一切法無著；於一切所作無著；於一切善根無著；於一切受生處無著；於一切願無著；於一切行無著；於一切菩薩無著；於一切佛無著。是為十。若諸菩薩安住此法，則能速轉一切眾想，得無上清淨智慧。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等心。何等為十？所謂：積集一切功德平等心；發一切差別願平等心；於一切眾生身平等心；於一切眾生業報平等心；於一切法平等心；於一切淨穢國土平等心；於一切眾生解平等心；於一切行無所分別平等心；於一切佛力無畏平等心；於一切如來智慧平等心。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大平等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種平等心。何等為十？所謂：積集一切功德平等心；發一切差別願平等心；於一切眾生身平等心；於一切眾生業報平等心；於一切法平等心；於一切淨穢國土平等心；於一切眾生解平等心；於一切行無所分別平等心；於一切佛力無畏平等心；於一切如來智慧平等心。是為十。若諸菩薩安住其中，則得如來無上大平等心。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生智慧。何等為十？所謂：知一切眾生解出生智慧；知一切佛剎種種差別出生智慧；知十方網分齊出生智慧；知覆仰等一切世界出生智慧；知一切法一性、種種性廣大住出生智慧；知一切種種身出生智慧；知一切世間顛倒妄想悉無所著出生智慧；知一切法究竟皆以一道出離出生智慧；知如來神力能入一切法界出生智慧；知三世一切眾生佛種不斷出生智慧。是為十。若諸菩薩安住此法，則於諸法無不了達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種出生智慧。何等為十？所謂：知一切眾生解出生智慧；知一切佛剎種種差別出生智慧；知十方網分齊出生智慧；知覆仰等一切世界出生智慧；知一切法一性、種種性廣大住出生智慧；知一切種種身出生智慧；知一切世間顛倒妄想悉無所著出生智慧；知一切法究竟皆以一道出離出生智慧；知如來神力能入一切法界出生智慧；知三世一切眾生佛種不斷出生智慧。是為十。若諸菩薩安住此法，則於諸法無不了達。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種變化。何等為十？所謂：一切眾生變化；一切身變化；一切剎變化；一切供養變化；一切音聲變化；一切行願變化；一切教化調伏眾生變化；一切成正覺變化；一切說法變化；一切加持變化。是為十。若諸菩薩安住此法，則得具足一切無上變化法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種變化。何等為十？所謂：一切眾生變化；一切身變化；一切剎變化；一切供養變化；一切音聲變化；一切行願變化；一切教化調伏眾生變化；一切成正覺變化；一切說法變化；一切加持變化。是為十。若諸菩薩安住此法，則得具足一切無上變化法。

「佛子！菩薩摩訶薩有十種力持。何等為十？所謂：佛力持；法力持；眾生力持；業力持；行力持；願力持；境界力持；時力持；善力持；智力持。是為十。若諸菩薩安住此法，則於一切法得無上自在力持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種力持。何等為十？所謂：佛力持；法力持；眾生力持；業力持；行力持；願力持；境界力持；時力持；善力持；智力持。是為十。若諸菩薩安住此法，則於一切法得無上自在力持。