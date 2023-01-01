大方廣佛華嚴經卷第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十二

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

如來出現品第三十七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現品第三十七之三

「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺境界？佛子！菩薩摩訶薩以無障無礙智慧，知一切世間境界是如來境界，知一切三世境界、一切剎境界、一切法境界、一切眾生境界、真如無差別境界、法界無障礙境界、實際無邊際境界、虛空無分量境界、無境界境界是如來境界。佛子！如一切世間境界無量，如來境界亦無量；如一切三世境界無量，如來境界亦無量；乃至，如無境界境界無量，如來境界亦無量；如無境界境界一切處無有，如來境界亦如是一切處無有。佛子！菩薩摩訶薩應知心境界是如來境界。如心境界無量無邊、無縛無脫，如來境界亦無量無邊、無縛無脫。何以故？以如是如是思惟分別，如是如是無量顯現故。佛子！如大龍王隨心降雨，其雨不從內出、不從外出。如來境界亦復如是，隨於如是思惟分別，則有如是無量顯現，於十方中悉無來處。佛子！如大海水，皆從龍王心力所起。諸佛如來一切智海亦復如是，皆從如來往昔大願之所生起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺境界？佛子！菩薩摩訶薩以無障無礙智慧，知一切世間境界是如來境界，知一切三世境界、一切剎境界、一切法境界、一切眾生境界、真如無差別境界、法界無障礙境界、實際無邊際境界、虛空無分量境界、無境界境界是如來境界。佛子！如一切世間境界無量，如來境界亦無量；如一切三世境界無量，如來境界亦無量；乃至，如無境界境界無量，如來境界亦無量；如無境界境界一切處無有，如來境界亦如是一切處無有。佛子！菩薩摩訶薩應知心境界是如來境界。如心境界無量無邊、無縛無脫，如來境界亦無量無邊、無縛無脫。何以故？以如是如是思惟分別，如是如是無量顯現故。佛子！如大龍王隨心降雨，其雨不從內出、不從外出。如來境界亦復如是，隨於如是思惟分別，則有如是無量顯現，於十方中悉無來處。佛子！如大海水，皆從龍王心力所起。諸佛如來一切智海亦復如是，皆從如來往昔大願之所生起。

「佛子！一切智海無量無邊，不可思議，不可言說；然我今者略說譬諭，汝應諦聽。佛子！此閻浮提有二千五百河流入大海，西拘耶尼有五千河流入大海，東弗婆提有七千五百河流入大海，北欝單越有一萬河流入大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切智海無量無邊，不可思議，不可言說；然我今者略說譬諭，汝應諦聽。佛子！此閻浮提有二千五百河流入大海，西拘耶尼有五千河流入大海，東弗婆提有七千五百河流入大海，北欝單越有一萬河流入大海。

「佛子！此四天下，如是二萬五千河相續不絕流入大海。於意云何，此水多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此四天下，如是二萬五千河相續不絕流入大海。於意云何，此水多不？」

答言：「甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多。」

「佛子！復有十光明龍王，雨大海中水倍過前；百光明龍王，雨大海中水復倍前；大莊嚴龍王、摩那斯龍王、雷震龍王、難陀跋難陀龍王、無量光明龍王、連霔不斷龍王、大勝龍王、大奮迅龍王，如是等八十億諸大龍王，各雨大海，皆悉展轉倍過於前；娑竭羅龍王太子，名：閻浮幢，雨大海中水復倍前。佛子！十光明龍王宮殿中水流入大海，復倍過前；百光明龍王宮殿中水流入大海，復倍過前；大莊嚴龍王、摩那斯龍王、雷震龍王、難陀跋難陀龍王、無量光明龍王、連霔不斷龍王、大勝龍王、大奮迅龍王，如是等八十億諸大龍王，宮殿各別，其中有水流入大海，皆悉展轉倍過於前；娑竭羅龍王太子閻浮幢宮殿中水流入大海，復倍過前。佛子！娑竭羅龍王連雨大海，水復倍前；其娑竭羅龍王宮殿中水涌出入海，復倍於前；其所出水紺瑠璃色，涌出有時，是故大海潮不失時。佛子！如是大海，其水無量，眾寶無量，眾生無量，所依大地亦復無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復有十光明龍王，雨大海中水倍過前；百光明龍王，雨大海中水復倍前；大莊嚴龍王、摩那斯龍王、雷震龍王、難陀跋難陀龍王、無量光明龍王、連霔不斷龍王、大勝龍王、大奮迅龍王，如是等八十億諸大龍王，各雨大海，皆悉展轉倍過於前；娑竭羅龍王太子，名：閻浮幢，雨大海中水復倍前。佛子！十光明龍王宮殿中水流入大海，復倍過前；百光明龍王宮殿中水流入大海，復倍過前；大莊嚴龍王、摩那斯龍王、雷震龍王、難陀跋難陀龍王、無量光明龍王、連霔不斷龍王、大勝龍王、大奮迅龍王，如是等八十億諸大龍王，宮殿各別，其中有水流入大海，皆悉展轉倍過於前；娑竭羅龍王太子閻浮幢宮殿中水流入大海，復倍過前。佛子！娑竭羅龍王連雨大海，水復倍前；其娑竭羅龍王宮殿中水涌出入海，復倍於前；其所出水紺瑠璃色，涌出有時，是故大海潮不失時。佛子！如是大海，其水無量，眾寶無量，眾生無量，所依大地亦復無量。

「佛子！於汝意云何，彼大海為無量不？」答言：「實為無量，不可為諭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！於汝意云何，彼大海為無量不？」答言：「實為無量，不可為諭。」

「佛子！此大海無量於如來智海無量，百分不及一，千分不及一，乃至優波尼沙陀分不及其一；但隨眾生心為作譬諭，而佛境界非譬所及。佛子！菩薩摩訶薩應知如來智海無量，從初發心修一切菩薩行不斷故；應知寶聚無量，一切菩提分法、三寶種不斷故；應知所住眾生無量，一切學、無學、聲聞、獨覺所受用故；應知住地無量，從初歡喜地乃至究竟無障礙地諸菩薩所居故。佛子！菩薩摩訶薩為入無量智慧利益一切眾生故，於如來、應、正等覺境界應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此大海無量於如來智海無量，百分不及一，千分不及一，乃至優波尼沙陀分不及其一；但隨眾生心為作譬諭，而佛境界非譬所及。佛子！菩薩摩訶薩應知如來智海無量，從初發心修一切菩薩行不斷故；應知寶聚無量，一切菩提分法、三寶種不斷故；應知所住眾生無量，一切學、無學、聲聞、獨覺所受用故；應知住地無量，從初歡喜地乃至究竟無障礙地諸菩薩所居故。佛子！菩薩摩訶薩為入無量智慧利益一切眾生故，於如來、應、正等覺境界應如是知。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「如心境界無有量， 諸佛境界亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如心境界無有量， 諸佛境界亦復然；

如心境界從意生， 佛境如是應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如心境界從意生， 佛境如是應觀察。

如龍不離於本處， 以心威力霔大雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龍不離於本處， 以心威力霔大雨，

雨水雖無來去處， 隨龍心故悉充洽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨水雖無來去處， 隨龍心故悉充洽。

十力牟尼亦如是， 無所從來無所去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力牟尼亦如是， 無所從來無所去，

若有淨心則現身， 量等法界入毛孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有淨心則現身， 量等法界入毛孔。

如海珍奇無有量， 眾生大地亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海珍奇無有量， 眾生大地亦復然，

水性一味等無別， 於中生者各蒙利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水性一味等無別， 於中生者各蒙利。

如來智海亦如是， 一切所有皆無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智海亦如是， 一切所有皆無量，

有學無學住地人， 悉在其中得饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有學無學住地人， 悉在其中得饒益。

「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺行？佛子！菩薩摩訶薩應知無礙行是如來行，應知真如行是如來行。佛子！如真如，前際不生，後際不動，現在不起；如來行亦如是，不生、不動、不起。佛子！如法界，非量、非無量，無形故；如來行亦如是，非量、非無量，無形故。佛子！譬如鳥飛虛空，經於百年，已經過處、未經過處皆不可量。何以故？虛空界無邊際故。如來行亦如是，假使有人經百千億那由他劫分別演說，已說、未說皆不可量。何以故？如來行無邊際故。佛子！如來、應、正等覺住無礙行，無有住處，而能普為一切眾生示現所行，令其見已，出過一切諸障礙道。佛子！譬如金翅鳥王，飛行虛空，迴翔不去，以清淨眼觀察海內諸龍宮殿，奮勇猛力，以左右翅鼓揚海水悉令兩闢，知龍男女命將盡者而搏取之。如來、應、正等覺金翅鳥王亦復如是，住無礙行，以淨佛眼觀察法界諸宮殿中一切眾生，若曾種善根已成熟者，如來奮勇猛十力，以止觀兩翅鼓揚生死大愛水海，使其兩闢而撮取之，置佛法中，令斷一切妄想戲論，安住如來無分別無礙行。佛子！譬如日月，獨無等侶，周行虛空，利益眾生，不作是念：『我從何來，而至何所。』諸佛如來亦復如是，性本寂滅，無有分別，示現遊行一切法界，為欲饒益諸眾生故，作諸佛事無有休息，不生如是戲論分別：『我從彼來，而向彼去。』佛子！菩薩摩訶薩應以如是等無量方便、無量性相，知見如來、應、正等覺所行之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺行？佛子！菩薩摩訶薩應知無礙行是如來行，應知真如行是如來行。佛子！如真如，前際不生，後際不動，現在不起；如來行亦如是，不生、不動、不起。佛子！如法界，非量、非無量，無形故；如來行亦如是，非量、非無量，無形故。佛子！譬如鳥飛虛空，經於百年，已經過處、未經過處皆不可量。何以故？虛空界無邊際故。如來行亦如是，假使有人經百千億那由他劫分別演說，已說、未說皆不可量。何以故？如來行無邊際故。佛子！如來、應、正等覺住無礙行，無有住處，而能普為一切眾生示現所行，令其見已，出過一切諸障礙道。佛子！譬如金翅鳥王，飛行虛空，迴翔不去，以清淨眼觀察海內諸龍宮殿，奮勇猛力，以左右翅鼓揚海水悉令兩闢，知龍男女命將盡者而搏取之。如來、應、正等覺金翅鳥王亦復如是，住無礙行，以淨佛眼觀察法界諸宮殿中一切眾生，若曾種善根已成熟者，如來奮勇猛十力，以止觀兩翅鼓揚生死大愛水海，使其兩闢而撮取之，置佛法中，令斷一切妄想戲論，安住如來無分別無礙行。佛子！譬如日月，獨無等侶，周行虛空，利益眾生，不作是念：『我從何來，而至何所。』諸佛如來亦復如是，性本寂滅，無有分別，示現遊行一切法界，為欲饒益諸眾生故，作諸佛事無有休息，不生如是戲論分別：『我從彼來，而向彼去。』佛子！菩薩摩訶薩應以如是等無量方便、無量性相，知見如來、應、正等覺所行之行。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義而說頌言：

「譬如真如不生滅， 無有方所無能見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如真如不生滅， 無有方所無能見；

大饒益者行如是， 出過三世不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大饒益者行如是， 出過三世不可量。

法界非界非非界， 非是有量非無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界非界非非界， 非是有量非無量；

大功德者行亦然， 非量無量無身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大功德者行亦然， 非量無量無身故。

如鳥飛行億千歲， 前後虛空等無別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥飛行億千歲， 前後虛空等無別；

眾劫演說如來行， 已說未說不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾劫演說如來行， 已說未說不可量。

金翅在空觀大海， 闢水搏取龍男女； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金翅在空觀大海， 闢水搏取龍男女；

十力能拔善根人， 令出有海除眾惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力能拔善根人， 令出有海除眾惑。

譬如日月遊虛空， 照臨一切不分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月遊虛空， 照臨一切不分別；

世尊周行於法界， 教化眾生無動念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊周行於法界， 教化眾生無動念。

「佛子！諸菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺成正覺？佛子！菩薩摩訶薩應知如來成正覺，於一切義無所觀察，於法平等無所疑惑，無二無相，無行無止，無量無際，遠離二邊，住於中道，出過一切文字言說，知一切眾生心念所行、根性欲樂、煩惱染習；舉要言之，於一念中悉知三世一切諸法。佛子！譬如大海普能印現四天下中一切眾生色身形像，是故共說以為大海；諸佛菩提亦復如是，普現一切眾生心念、根性樂欲而無所現，是故說名諸佛菩提。佛子！諸佛菩提，一切文字所不能宣，一切音聲所不能及，一切言語所不能說，但隨所應方便開示。佛子！如來、應、正等覺成正覺時，得一切眾生量等身，得一切法量等身，得一切剎量等身，得一切三世量等身，得一切佛量等身，得一切語言量等身，得真如量等身，得法界量等身，得虛空界量等身，得無礙界量等身，得一切願量等身，得一切行量等身，得寂滅涅槃界量等身。佛子！如所得身，言語及心亦復如是，得如是等無量無數清淨三輪。佛子！如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃，皆同一性，所謂：無性。無何等性？所謂：無相性、無盡性、無生性、無滅性、無我性、無非我性、無眾生性、無非眾生性、無菩提性、無法界性、無虛空性，亦復無有成正覺性。知一切法皆無性故，得一切智，大悲相續，救度眾生。佛子！譬如虛空，一切世界若成若壞，常無增減。何以故？虛空無生故。諸佛菩提亦復如是，若成正覺、不成正覺，亦無增減。何以故？菩提無相、無非相，無一、無種種故。佛子！假使有人能化作恒河沙等心，一一心復化作恒河沙等佛，皆無色、無形、無相，如是盡恒河沙等劫無有休息。佛子！於汝意云何？彼人化心，化作如來，凡有幾何？」如來性起妙德菩薩言：「如我解於仁所說義，化與不化等無有別，云何問言凡有幾何？」普賢菩薩言：「善哉善哉！佛子！如汝所說，設一切眾生，於一念中悉成正覺，與不成正覺等無有異。何以故？菩提無相故；若無有相，則無增無減。佛子！菩薩摩訶薩應如是知成等正覺同於菩提一相無相。如來成正覺時，以一相方便入善覺智三昧；入已，於一成正覺廣大身，現一切眾生數等身住於身中。如一成正覺廣大身，一切成正覺廣大身悉亦如是。佛子！如來有如是等無量成正覺門，是故應知如來所現身無有量；以無量故，說如來身為無量界、等眾生界。佛子！菩薩摩訶薩應知如來身一毛孔中，有一切眾生數等諸佛身。何以故？如來成正覺身究竟無生滅故。如一毛孔遍法界，一切毛孔悉亦如是，當知無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺成正覺？佛子！菩薩摩訶薩應知如來成正覺，於一切義無所觀察，於法平等無所疑惑，無二無相，無行無止，無量無際，遠離二邊，住於中道，出過一切文字言說，知一切眾生心念所行、根性欲樂、煩惱染習；舉要言之，於一念中悉知三世一切諸法。佛子！譬如大海普能印現四天下中一切眾生色身形像，是故共說以為大海；諸佛菩提亦復如是，普現一切眾生心念、根性樂欲而無所現，是故說名諸佛菩提。佛子！諸佛菩提，一切文字所不能宣，一切音聲所不能及，一切言語所不能說，但隨所應方便開示。佛子！如來、應、正等覺成正覺時，得一切眾生量等身，得一切法量等身，得一切剎量等身，得一切三世量等身，得一切佛量等身，得一切語言量等身，得真如量等身，得法界量等身，得虛空界量等身，得無礙界量等身，得一切願量等身，得一切行量等身，得寂滅涅槃界量等身。佛子！如所得身，言語及心亦復如是，得如是等無量無數清淨三輪。佛子！如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃，皆同一性，所謂：無性。無何等性？所謂：無相性、無盡性、無生性、無滅性、無我性、無非我性、無眾生性、無非眾生性、無菩提性、無法界性、無虛空性，亦復無有成正覺性。知一切法皆無性故，得一切智，大悲相續，救度眾生。佛子！譬如虛空，一切世界若成若壞，常無增減。何以故？虛空無生故。諸佛菩提亦復如是，若成正覺、不成正覺，亦無增減。何以故？菩提無相、無非相，無一、無種種故。佛子！假使有人能化作恒河沙等心，一一心復化作恒河沙等佛，皆無色、無形、無相，如是盡恒河沙等劫無有休息。佛子！於汝意云何？彼人化心，化作如來，凡有幾何？」如來性起妙德菩薩言：「如我解於仁所說義，化與不化等無有別，云何問言凡有幾何？」普賢菩薩言：「善哉善哉！佛子！如汝所說，設一切眾生，於一念中悉成正覺，與不成正覺等無有異。何以故？菩提無相故；若無有相，則無增無減。佛子！菩薩摩訶薩應如是知成等正覺同於菩提一相無相。如來成正覺時，以一相方便入善覺智三昧；入已，於一成正覺廣大身，現一切眾生數等身住於身中。如一成正覺廣大身，一切成正覺廣大身悉亦如是。佛子！如來有如是等無量成正覺門，是故應知如來所現身無有量；以無量故，說如來身為無量界、等眾生界。佛子！菩薩摩訶薩應知如來身一毛孔中，有一切眾生數等諸佛身。何以故？如來成正覺身究竟無生滅故。如一毛孔遍法界，一切毛孔悉亦如是，當知無

有少許處空無佛身。何以故？如來成正覺，無處不至故；隨其所能，隨其勢力，於道場菩提樹下師子座上，以種種身成等正覺。佛子！菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成正覺。何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。如自心，一切眾生心亦復如是，悉有如來成等正覺，廣大周遍，無處不有，不離不斷，無有休息，入不思議方便法門。佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有少許處空無佛身。何以故？如來成正覺，無處不至故；隨其所能，隨其勢力，於道場菩提樹下師子座上，以種種身成等正覺。佛子！菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成正覺。何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。如自心，一切眾生心亦復如是，悉有如來成等正覺，廣大周遍，無處不有，不離不斷，無有休息，入不思議方便法門。佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來成正覺。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「正覺了知一切法， 無二離二悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正覺了知一切法， 無二離二悉平等，

自性清淨如虛空， 我與非我不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨如虛空， 我與非我不分別。

如海印現眾生身， 以此說其為大海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海印現眾生身， 以此說其為大海；

菩提普印諸心行， 是故說名為正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提普印諸心行， 是故說名為正覺。

譬如世界有成敗， 而於虛空不增減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世界有成敗， 而於虛空不增減；

一切諸佛出世間， 菩提一相恒無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛出世間， 菩提一相恒無相。

如人化心化作佛， 化與不化性無異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人化心化作佛， 化與不化性無異；

一切眾生成菩提， 成與不成無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生成菩提， 成與不成無增減。

佛有三昧名善覺， 菩提樹下入此定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有三昧名善覺， 菩提樹下入此定，

放眾生等無量光， 開悟群品如蓮敷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放眾生等無量光， 開悟群品如蓮敷。

如三世劫剎眾生， 所有心念及根欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如三世劫剎眾生， 所有心念及根欲，

如是數等身皆現， 是故正覺名無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是數等身皆現， 是故正覺名無量。

「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺轉法輪？佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來以心自在力無起無轉而轉法輪，知一切法恒無起故；以三種轉斷所應斷而轉法輪，知一切法離邊見故；離欲際、非際而轉法輪，入一切法虛空際故；無有言說而轉法輪，知一切法不可說故；究竟寂滅而轉法輪，知一切法涅槃性故；以一切文字、一切言語而轉法輪，如來音聲無處不至故；知聲如響而轉法輪，了於諸法真實性故；於一音中出一切音而轉法輪，畢竟無主故；無遺無盡而轉法輪，內外無著故。佛子！譬如一切文字語言，盡未來劫說不可盡；佛轉法輪亦復如是，一切文字安立顯示，無有休息，無有窮盡。佛子！如來法輪悉入一切語言文字而無所住。譬如書字，普入一切事、一切語、一切算數、一切世間出世間處而無所住；如來音聲亦復如是，普入一切處、一切眾生、一切法、一切業、一切報中而無所住。一切眾生種種語言，皆悉不離如來法輪。何以故？言音實相即法輪故。佛子！菩薩摩訶薩於如來轉法輪應如是知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺轉法輪？佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來以心自在力無起無轉而轉法輪，知一切法恒無起故；以三種轉斷所應斷而轉法輪，知一切法離邊見故；離欲際、非際而轉法輪，入一切法虛空際故；無有言說而轉法輪，知一切法不可說故；究竟寂滅而轉法輪，知一切法涅槃性故；以一切文字、一切言語而轉法輪，如來音聲無處不至故；知聲如響而轉法輪，了於諸法真實性故；於一音中出一切音而轉法輪，畢竟無主故；無遺無盡而轉法輪，內外無著故。佛子！譬如一切文字語言，盡未來劫說不可盡；佛轉法輪亦復如是，一切文字安立顯示，無有休息，無有窮盡。佛子！如來法輪悉入一切語言文字而無所住。譬如書字，普入一切事、一切語、一切算數、一切世間出世間處而無所住；如來音聲亦復如是，普入一切處、一切眾生、一切法、一切業、一切報中而無所住。一切眾生種種語言，皆悉不離如來法輪。何以故？言音實相即法輪故。佛子！菩薩摩訶薩於如來轉法輪應如是知

「復次，佛子！菩薩摩訶薩欲知如來所轉法輪，應知如來法輪所出生處。何等為如來法輪所出生處？佛子！如來隨一切眾生心行欲樂無量差別，出若干音聲而轉法輪。佛子！如來、應、正等覺有三昧，名：究竟無礙無畏，入此三昧已，於成正覺一一身、一一口，各出一切眾生數等言音，一一音中眾音具足，各各差別而轉法輪，令一切眾生皆生歡喜。能如是知轉法輪者，當知此人則為隨順一切佛法；不如是知，則非隨順。佛子！諸菩薩摩訶薩應如是知佛轉法輪，普入無量眾生界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩摩訶薩欲知如來所轉法輪，應知如來法輪所出生處。何等為如來法輪所出生處？佛子！如來隨一切眾生心行欲樂無量差別，出若干音聲而轉法輪。佛子！如來、應、正等覺有三昧，名：究竟無礙無畏，入此三昧已，於成正覺一一身、一一口，各出一切眾生數等言音，一一音中眾音具足，各各差別而轉法輪，令一切眾生皆生歡喜。能如是知轉法輪者，當知此人則為隨順一切佛法；不如是知，則非隨順。佛子！諸菩薩摩訶薩應如是知佛轉法輪，普入無量眾生界故。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「如來法輪無所轉， 三世無起亦無得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來法輪無所轉， 三世無起亦無得，

譬如文字無盡時， 十力法輪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如文字無盡時， 十力法輪亦如是。

如字普入而無至， 正覺法輪亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如字普入而無至， 正覺法輪亦復然，

入諸言音無所入， 能令眾生悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諸言音無所入， 能令眾生悉歡喜。

佛有三昧名究竟， 入此定已乃說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有三昧名究竟， 入此定已乃說法，

一切眾生無有邊， 普出其音令悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生無有邊， 普出其音令悟解。

一一音中復更演， 無量言音各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一音中復更演， 無量言音各差別，

於世自在無分別， 隨其欲樂普使聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世自在無分別， 隨其欲樂普使聞。

文字不從內外出， 亦不失壞無積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字不從內外出， 亦不失壞無積聚，

而為眾生轉法輪， 如是自在甚奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為眾生轉法輪， 如是自在甚奇特。

「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺般涅槃？佛子！菩薩摩訶薩欲知如來大涅槃者，當須了知根本自性。如真如涅槃，如來涅槃亦如是；如實際涅槃，如來涅槃亦如是；如法界涅槃，如來涅槃亦如是；如虛空涅槃，如來涅槃亦如是；如法性涅槃，如來涅槃亦如是；如離欲際涅槃，如來涅槃亦如是；如無相際涅槃，如來涅槃亦如是；如我性際涅槃，如來涅槃亦如是；如一切法性際涅槃，如來涅槃亦如是；如真如際涅槃，如來涅槃亦如是。何以故？涅槃無生無出故；若法無生無出，則無有滅。佛子！如來不為菩薩說諸如來究竟涅槃，亦不為彼示現其事。何以故？為欲令見一切如來常住其前，於一念中見過去、未來一切諸佛色相圓滿皆如現在，亦不起二、不二想。何以故？菩薩摩訶薩永離一切諸想著故。佛子！諸佛如來為令眾生生欣樂故，出現於世；欲令眾生生戀慕故，示現涅槃；而實如來無有出世，亦無涅槃。何以故？如來常住清淨法界，隨眾生心示現涅槃。佛子！譬如日出，普照世間，於一切淨水器中影無不現，普遍眾處而無來往，或一器破便不現影。佛子！於汝意云何，彼影不現為日咎不？」答言：「不也。但由器壞，非日有咎。」「佛子！如來智日亦復如是，普現法界無前無後，一切眾生淨心器中佛無不現，心器常淨常見佛身，若心濁器破則不得見。佛子！若有眾生應以涅槃而得度者，如來則為示現涅槃，而實如來無生、無歿、無有滅度。佛子！譬如火大，於一切世間能為火事，或時一處其火息滅。於意云何，豈一切世間火皆滅耶？」答言：「不也。」「佛子！如來、應、正等覺亦復如是，於一切世界施作佛事，或於一世界能事已畢示入涅槃，豈一切世界諸佛如來悉皆滅度？佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來、應、正等覺大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺般涅槃？佛子！菩薩摩訶薩欲知如來大涅槃者，當須了知根本自性。如真如涅槃，如來涅槃亦如是；如實際涅槃，如來涅槃亦如是；如法界涅槃，如來涅槃亦如是；如虛空涅槃，如來涅槃亦如是；如法性涅槃，如來涅槃亦如是；如離欲際涅槃，如來涅槃亦如是；如無相際涅槃，如來涅槃亦如是；如我性際涅槃，如來涅槃亦如是；如一切法性際涅槃，如來涅槃亦如是；如真如際涅槃，如來涅槃亦如是。何以故？涅槃無生無出故；若法無生無出，則無有滅。佛子！如來不為菩薩說諸如來究竟涅槃，亦不為彼示現其事。何以故？為欲令見一切如來常住其前，於一念中見過去、未來一切諸佛色相圓滿皆如現在，亦不起二、不二想。何以故？菩薩摩訶薩永離一切諸想著故。佛子！諸佛如來為令眾生生欣樂故，出現於世；欲令眾生生戀慕故，示現涅槃；而實如來無有出世，亦無涅槃。何以故？如來常住清淨法界，隨眾生心示現涅槃。佛子！譬如日出，普照世間，於一切淨水器中影無不現，普遍眾處而無來往，或一器破便不現影。佛子！於汝意云何，彼影不現為日咎不？」答言：「不也。但由器壞，非日有咎。」「佛子！如來智日亦復如是，普現法界無前無後，一切眾生淨心器中佛無不現，心器常淨常見佛身，若心濁器破則不得見。佛子！若有眾生應以涅槃而得度者，如來則為示現涅槃，而實如來無生、無歿、無有滅度。佛子！譬如火大，於一切世間能為火事，或時一處其火息滅。於意云何，豈一切世間火皆滅耶？」答言：「不也。」「佛子！如來、應、正等覺亦復如是，於一切世界施作佛事，或於一世界能事已畢示入涅槃，豈一切世界諸佛如來悉皆滅度？佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來、應、正等覺大般涅槃。

「復次，佛子！譬如幻師善明幻術，以幻術力，於三千大千世界一切國土、城邑、聚落示現幻身，以幻力持經劫而住；然於餘處，幻事已訖，隱身不現。佛子！於汝意云何，彼大幻師豈於一處隱身不現，便一切處皆隱滅耶？」答言：「不也。」「佛子！如來、應、正等覺亦復如是，善知無量智慧方便種種幻術，於一切法界普現其身，持令常住盡未來際；或於一處，隨眾生心，所作事訖，示現涅槃。豈以一處示入涅槃，便謂一切悉皆滅度？佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來、應、正等覺大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如幻師善明幻術，以幻術力，於三千大千世界一切國土、城邑、聚落示現幻身，以幻力持經劫而住；然於餘處，幻事已訖，隱身不現。佛子！於汝意云何，彼大幻師豈於一處隱身不現，便一切處皆隱滅耶？」答言：「不也。」「佛子！如來、應、正等覺亦復如是，善知無量智慧方便種種幻術，於一切法界普現其身，持令常住盡未來際；或於一處，隨眾生心，所作事訖，示現涅槃。豈以一處示入涅槃，便謂一切悉皆滅度？佛子！菩薩摩訶薩應如是知如來、應、正等覺大般涅槃。

「復次，佛子！如來、應、正等覺示涅槃時，入不動三昧；入此三昧已，於一一身各放無量百千億那由他大光明，一一光明各出阿僧祇蓮華，一一蓮華各有不可說妙寶華蘂，一一華蘂有師子座，一一座上皆有如來結跏趺坐，其佛身數正與一切眾生數等，皆具上妙功德莊嚴，從本願力之所生起。若有眾生善根熟者，見佛身已，則皆受化。然彼佛身，盡未來際究竟安住，隨宜化度一切眾生未曾失時。佛子！如來身者，無有方處，非實非虛，但以諸佛本誓願力，眾生堪度則便出現。菩薩摩訶薩應如是知如來、應、正等覺大般涅槃。佛子！如來住於無量無礙究竟法界、虛空界，真如法性無生無滅及以實際，為諸眾生隨時示現；本願持故，無有休息，不捨一切眾生、一切剎、一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如來、應、正等覺示涅槃時，入不動三昧；入此三昧已，於一一身各放無量百千億那由他大光明，一一光明各出阿僧祇蓮華，一一蓮華各有不可說妙寶華蘂，一一華蘂有師子座，一一座上皆有如來結跏趺坐，其佛身數正與一切眾生數等，皆具上妙功德莊嚴，從本願力之所生起。若有眾生善根熟者，見佛身已，則皆受化。然彼佛身，盡未來際究竟安住，隨宜化度一切眾生未曾失時。佛子！如來身者，無有方處，非實非虛，但以諸佛本誓願力，眾生堪度則便出現。菩薩摩訶薩應如是知如來、應、正等覺大般涅槃。佛子！如來住於無量無礙究竟法界、虛空界，真如法性無生無滅及以實際，為諸眾生隨時示現；本願持故，無有休息，不捨一切眾生、一切剎、一切法。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「如日舒光照法界， 器壞水漏影隨滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如日舒光照法界， 器壞水漏影隨滅；

最勝智日亦如是， 眾生無信見涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝智日亦如是， 眾生無信見涅槃。

如火世間作火事， 於一城邑或時息； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火世間作火事， 於一城邑或時息；

人中最勝遍法界， 化事訖處示終盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最勝遍法界， 化事訖處示終盡。

幻師現身一切剎， 能事畢處則便謝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻師現身一切剎， 能事畢處則便謝；

如來化訖亦復然， 於餘國土常見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來化訖亦復然， 於餘國土常見佛。

佛有三昧名不動， 化眾生訖入此定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有三昧名不動， 化眾生訖入此定，

一念身放無量光， 光出蓮華華有佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念身放無量光， 光出蓮華華有佛。

佛身無數等法界， 有福眾生所能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無數等法界， 有福眾生所能見，

如是無數一一身， 壽命莊嚴皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無數一一身， 壽命莊嚴皆具足。

如無生性佛出興， 如無滅性佛涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無生性佛出興， 如無滅性佛涅槃，

言辭譬諭悉皆斷， 一切義成無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭譬諭悉皆斷， 一切義成無與等。

「佛子！菩薩摩訶薩應云何知於如來、應、正等覺見聞親近所種善根？佛子！菩薩摩訶薩應知於如來所見聞親近所種善根皆悉不虛，出生無盡覺慧故，離於一切障難故，決定至於究竟故，無有虛誑故，一切願滿故，不盡有為行故，隨順無為智故，生諸佛智故，盡未來際故，成一切種勝行故，到無功用智地故。佛子！譬如丈夫，食少金剛，終竟不消，要穿其身，出在於外。何以故？金剛不與肉身雜穢而同止故。於如來所種少善根亦復如是，要穿一切有為諸行煩惱身過，到於無為究竟智處。何以故？此少善根不與有為諸行煩惱而共住故。佛子！假使乾草積同須彌，投火於中如芥子許，必皆燒盡。何以故？火能燒故。於如來所種少善根亦復如是，必能燒盡一切煩惱，究竟得於無餘涅槃。何以故？此少善根性究竟故。佛子！譬如雪山有藥王樹，名曰：善見。若有見者，眼得清淨；若有聞者，耳得清淨；若有嗅者，鼻得清淨；若有嘗者，舌得清淨；若有觸者，身得清淨；若有眾生取彼地土，亦能為作除病利益。佛子！如來、應、正等覺無上藥王亦復如是，能作一切饒益眾生。若有得見如來色身，眼得清淨；若有得聞如來名號，耳得清淨；若有得嗅如來戒香，鼻得清淨；若有得嘗如來法味，舌得清淨，具廣長舌，解語言法；若有得觸如來光者，身得清淨，究竟獲得無上法身；若於如來生憶念者，則得念佛三昧清淨；若有眾生供養如來所經土地及塔廟者，亦具善根，滅除一切諸煩惱患，得賢聖樂。佛子！我今告汝，設有眾生見聞於佛，業障纏覆不生信樂，亦種善根無空過者，乃至究竟入於涅槃。佛子！菩薩摩訶薩應如是知於如來所見聞親近所種善根，悉離一切諸不善法，具足善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應云何知於如來、應、正等覺見聞親近所種善根？佛子！菩薩摩訶薩應知於如來所見聞親近所種善根皆悉不虛，出生無盡覺慧故，離於一切障難故，決定至於究竟故，無有虛誑故，一切願滿故，不盡有為行故，隨順無為智故，生諸佛智故，盡未來際故，成一切種勝行故，到無功用智地故。佛子！譬如丈夫，食少金剛，終竟不消，要穿其身，出在於外。何以故？金剛不與肉身雜穢而同止故。於如來所種少善根亦復如是，要穿一切有為諸行煩惱身過，到於無為究竟智處。何以故？此少善根不與有為諸行煩惱而共住故。佛子！假使乾草積同須彌，投火於中如芥子許，必皆燒盡。何以故？火能燒故。於如來所種少善根亦復如是，必能燒盡一切煩惱，究竟得於無餘涅槃。何以故？此少善根性究竟故。佛子！譬如雪山有藥王樹，名曰：善見。若有見者，眼得清淨；若有聞者，耳得清淨；若有嗅者，鼻得清淨；若有嘗者，舌得清淨；若有觸者，身得清淨；若有眾生取彼地土，亦能為作除病利益。佛子！如來、應、正等覺無上藥王亦復如是，能作一切饒益眾生。若有得見如來色身，眼得清淨；若有得聞如來名號，耳得清淨；若有得嗅如來戒香，鼻得清淨；若有得嘗如來法味，舌得清淨，具廣長舌，解語言法；若有得觸如來光者，身得清淨，究竟獲得無上法身；若於如來生憶念者，則得念佛三昧清淨；若有眾生供養如來所經土地及塔廟者，亦具善根，滅除一切諸煩惱患，得賢聖樂。佛子！我今告汝，設有眾生見聞於佛，業障纏覆不生信樂，亦種善根無空過者，乃至究竟入於涅槃。佛子！菩薩摩訶薩應如是知於如來所見聞親近所種善根，悉離一切諸不善法，具足善法。

「佛子！如來以一切譬諭說種種事，無有譬諭能說此法。何以故？心智路絕，不思議故。諸佛菩薩但隨眾生心，令其歡喜，為說譬諭，非是究竟。佛子！此法門名為：如來祕密之處，名：一切世間所不能知，名：入如來印，名：開大智門，名：示現如來種性，名：成就一切菩薩，名：一切世間所不能壞，名：一向隨順如來境界，名：能淨一切諸眾生界，名：演說如來根本實性不思議究竟法。佛子！此法門，如來不為餘眾生說，唯為趣向大乘菩薩說，唯為乘不思議乘菩薩說；此法門不入一切餘眾生手，唯除諸菩薩摩訶薩。佛子！譬如轉輪聖王所有七寶，因此寶故顯示輪王，此寶不入餘眾生手，唯除第一夫人所生太子，具足成就聖王相者。若轉輪王無此太子具眾德者，王命終後，此諸寶等於七日中悉皆散滅。佛子！此經珍寶亦復如是，不入一切餘眾生手，唯除如來法王真子，生如來家，種如來相諸善根者。佛子！若無此等佛之真子，如是法門不久散滅。何以故？一切二乘不聞此經，何況受持、讀誦、書寫、分別解說！唯諸菩薩乃能如是。是故，菩薩摩訶薩聞此法門應大歡喜，以尊重心恭敬頂受。何以故？菩薩摩訶薩信樂此經，疾得阿耨多羅三藐三菩提故。佛子！設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜，修習種種菩提分法。若未聞此如來不思議大威德法門，或時聞已不信、不解、不順、不入，不得名為真實菩薩，以不能生如來家故。若得聞此如來無量不可思議無障無礙智慧法門，聞已信解，隨順悟入，當知此人生如來家，隨順一切如來境界，具足一切諸菩薩法，安住一切種智境界，遠離一切諸世間法，出生一切如來所行，通達一切菩薩法性，於佛自在心無疑惑，住無師法，深入如來無礙境界。佛子！菩薩摩訶薩聞此法已，則能以平等智知無量法，則能以正直心離諸分別，則能以勝欲樂現見諸佛，則能以作意力入平等虛空界，則能以自在念行無邊法界，則能以智慧力具一切功德，則能以自然智離一切世間垢，則能以菩提心入一切十方網，則能以大觀察知三世諸佛同一體性，則能以善根迴向智普入如是法，不入而入；不於一法而有攀緣，恒以一法觀一切法。佛子！菩薩摩訶薩成就如是功德，少作功力，得無師自然智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來以一切譬諭說種種事，無有譬諭能說此法。何以故？心智路絕，不思議故。諸佛菩薩但隨眾生心，令其歡喜，為說譬諭，非是究竟。佛子！此法門名為：如來祕密之處，名：一切世間所不能知，名：入如來印，名：開大智門，名：示現如來種性，名：成就一切菩薩，名：一切世間所不能壞，名：一向隨順如來境界，名：能淨一切諸眾生界，名：演說如來根本實性不思議究竟法。佛子！此法門，如來不為餘眾生說，唯為趣向大乘菩薩說，唯為乘不思議乘菩薩說；此法門不入一切餘眾生手，唯除諸菩薩摩訶薩。佛子！譬如轉輪聖王所有七寶，因此寶故顯示輪王，此寶不入餘眾生手，唯除第一夫人所生太子，具足成就聖王相者。若轉輪王無此太子具眾德者，王命終後，此諸寶等於七日中悉皆散滅。佛子！此經珍寶亦復如是，不入一切餘眾生手，唯除如來法王真子，生如來家，種如來相諸善根者。佛子！若無此等佛之真子，如是法門不久散滅。何以故？一切二乘不聞此經，何況受持、讀誦、書寫、分別解說！唯諸菩薩乃能如是。是故，菩薩摩訶薩聞此法門應大歡喜，以尊重心恭敬頂受。何以故？菩薩摩訶薩信樂此經，疾得阿耨多羅三藐三菩提故。佛子！設有菩薩於無量百千億那由他劫行六波羅蜜，修習種種菩提分法。若未聞此如來不思議大威德法門，或時聞已不信、不解、不順、不入，不得名為真實菩薩，以不能生如來家故。若得聞此如來無量不可思議無障無礙智慧法門，聞已信解，隨順悟入，當知此人生如來家，隨順一切如來境界，具足一切諸菩薩法，安住一切種智境界，遠離一切諸世間法，出生一切如來所行，通達一切菩薩法性，於佛自在心無疑惑，住無師法，深入如來無礙境界。佛子！菩薩摩訶薩聞此法已，則能以平等智知無量法，則能以正直心離諸分別，則能以勝欲樂現見諸佛，則能以作意力入平等虛空界，則能以自在念行無邊法界，則能以智慧力具一切功德，則能以自然智離一切世間垢，則能以菩提心入一切十方網，則能以大觀察知三世諸佛同一體性，則能以善根迴向智普入如是法，不入而入；不於一法而有攀緣，恒以一法觀一切法。佛子！菩薩摩訶薩成就如是功德，少作功力，得無師自然智。」

爾時，普賢菩薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重明此義而說頌言：

「見聞供養諸如來， 所得功德不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見聞供養諸如來， 所得功德不可量，

於有為中終不盡， 要滅煩惱離眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有為中終不盡， 要滅煩惱離眾苦。

譬人吞服少金剛， 終竟不消要當出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬人吞服少金剛， 終竟不消要當出；

供養十力諸功德， 滅惑必至金剛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十力諸功德， 滅惑必至金剛智。

如乾草積等須彌， 投芥子火悉燒盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如乾草積等須彌， 投芥子火悉燒盡；

供養諸佛少功德， 必斷煩惱至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛少功德， 必斷煩惱至涅槃。

雪山有藥名善見， 見聞嗅觸消眾疾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪山有藥名善見， 見聞嗅觸消眾疾；

若有見聞於十力， 得勝功德到佛智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見聞於十力， 得勝功德到佛智。」

爾時，佛神力故，法如是故，十方各有十不可說百千億那由他世界六種震動，所謂：東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，邊涌中沒，中涌邊沒。十八相動，所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨出過諸天一切華雲、一切蓋雲、幢雲、幡雲、香雲、鬘雲、塗香雲、莊嚴具雲、大光明摩尼寶雲、諸菩薩讚歎雲、不可說菩薩各差別身雲，雨成正覺雲、嚴淨不思議世界雲，雨如來言語音聲雲，充滿無邊法界。如此四天下，如來神力如是示現，令諸菩薩皆大歡喜；周遍十方一切世界，悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，法如是故，十方各有十不可說百千億那由他世界六種震動，所謂：東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，邊涌中沒，中涌邊沒。十八相動，所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨出過諸天一切華雲、一切蓋雲、幢雲、幡雲、香雲、鬘雲、塗香雲、莊嚴具雲、大光明摩尼寶雲、諸菩薩讚歎雲、不可說菩薩各差別身雲，雨成正覺雲、嚴淨不思議世界雲，雨如來言語音聲雲，充滿無邊法界。如此四天下，如來神力如是示現，令諸菩薩皆大歡喜；周遍十方一切世界，悉亦如是。

是時，十方各過八十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界外，各有八十不可說百千億那由他佛剎微塵數如來，同名：普賢，皆現其前而作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，十方各過八十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界外，各有八十不可說百千億那由他佛剎微塵數如來，同名：普賢，皆現其前而作是言：

「善哉！佛子！乃能承佛威力，隨順法性，演說如來出現不思議法。佛子！我等十方八十不可說百千億那由他佛剎微塵數同名諸佛皆說此法；如我所說，十方世界一切諸佛亦如是說。佛子！今此會中，十萬佛剎微塵數菩薩摩訶薩，得一切菩薩神通三昧；我等皆與授記，一生當得阿耨多羅三藐三菩提。佛剎微塵數眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心；我等亦與授記，於當來世經不可說佛剎微塵數劫，皆得成佛，同號：佛殊勝境界。我等為令未來諸菩薩聞此法故，皆共護持。如此四天下所度眾生，十方百千億那由他無數無量，乃至不可說不可說法界虛空等一切世界中所度眾生，皆亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！佛子！乃能承佛威力，隨順法性，演說如來出現不思議法。佛子！我等十方八十不可說百千億那由他佛剎微塵數同名諸佛皆說此法；如我所說，十方世界一切諸佛亦如是說。佛子！今此會中，十萬佛剎微塵數菩薩摩訶薩，得一切菩薩神通三昧；我等皆與授記，一生當得阿耨多羅三藐三菩提。佛剎微塵數眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心；我等亦與授記，於當來世經不可說佛剎微塵數劫，皆得成佛，同號：佛殊勝境界。我等為令未來諸菩薩聞此法故，皆共護持。如此四天下所度眾生，十方百千億那由他無數無量，乃至不可說不可說法界虛空等一切世界中所度眾生，皆亦如是。」

爾時，十方諸佛威神力故，毘盧遮那本願力故，法如是故，善根力故，如來起智不越念故，如來應緣不失時故，隨時覺悟諸菩薩故，往昔所作無失壞故，令得普賢廣大行故，顯現一切智自在故，十方各過十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界外，各有十不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩來詣於此，充滿十方一切法界，示現菩薩廣大莊嚴，放大光明網，震動一切十方世界，壞散一切諸魔宮殿，消滅一切諸惡道苦，顯現一切如來威德，歌詠讚歎如來無量差別功德法，普雨一切種種雨，示現無量差別身，領受無量諸佛法，以佛神力各作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸佛威神力故，毘盧遮那本願力故，法如是故，善根力故，如來起智不越念故，如來應緣不失時故，隨時覺悟諸菩薩故，往昔所作無失壞故，令得普賢廣大行故，顯現一切智自在故，十方各過十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界外，各有十不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩來詣於此，充滿十方一切法界，示現菩薩廣大莊嚴，放大光明網，震動一切十方世界，壞散一切諸魔宮殿，消滅一切諸惡道苦，顯現一切如來威德，歌詠讚歎如來無量差別功德法，普雨一切種種雨，示現無量差別身，領受無量諸佛法，以佛神力各作是言：

「善哉！佛子！乃能說此如來不可壞法。佛子！我等一切皆名：普賢，各從普光明世界普幢自在如來所而來於此，彼一切處亦說是法，如是文句，如是義理，如是宣說，如是決定，皆同於此，不增不減。我等皆以佛神力故，得如來法故，來詣此處為汝作證。如我來此，十方等虛空遍法界一切世界諸四天下亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！佛子！乃能說此如來不可壞法。佛子！我等一切皆名：普賢，各從普光明世界普幢自在如來所而來於此，彼一切處亦說是法，如是文句，如是義理，如是宣說，如是決定，皆同於此，不增不減。我等皆以佛神力故，得如來法故，來詣此處為汝作證。如我來此，十方等虛空遍法界一切世界諸四天下亦復如是。」

爾時，普賢菩薩承佛神力，觀察一切菩薩大眾，欲重明如來出現廣大威德，如來正法不可沮壞，無量善根皆悉不空，諸佛出世必具一切最勝之法，善能觀察諸眾生心，隨應說法未曾失時，生諸菩薩無量法光，一切諸佛自在莊嚴，一切如來一身無異，從本大行之所生起，而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩承佛神力，觀察一切菩薩大眾，欲重明如來出現廣大威德，如來正法不可沮壞，無量善根皆悉不空，諸佛出世必具一切最勝之法，善能觀察諸眾生心，隨應說法未曾失時，生諸菩薩無量法光，一切諸佛自在莊嚴，一切如來一身無異，從本大行之所生起，而說頌言：

「一切如來諸所作， 世間譬諭無能及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來諸所作， 世間譬諭無能及，

為令眾生得悟解， 非諭為諭而顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令眾生得悟解， 非諭為諭而顯示。

如是微密甚深法， 百千萬劫難可聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是微密甚深法， 百千萬劫難可聞；

精進智慧調伏者， 乃得聞此祕奧義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進智慧調伏者， 乃得聞此祕奧義。

若聞此法生欣慶， 彼曾供養無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此法生欣慶， 彼曾供養無量佛，

為佛加持所攝受， 人天讚歎常供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛加持所攝受， 人天讚歎常供養。

此為超世第一財， 此能救度諸群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為超世第一財， 此能救度諸群品，

此能出生清淨道， 汝等當持莫放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此能出生清淨道， 汝等當持莫放逸。」