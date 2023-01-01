大方廣佛華嚴經卷第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十一

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

如來出現品第三十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現品第三十七之二

「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺音聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺音聲？

「佛子！菩薩摩訶薩應知如來音聲遍至，普遍無量諸音聲故；應知如來音聲隨其心樂皆令歡喜，說法明了故；應知如來音聲隨其信解皆令歡喜，心得清涼故；應知如來音聲化不失時，所應聞者無不聞故；應知如來音聲無生滅，如呼響故；應知如來音聲無主，修習一切業所起故；應知如來音聲甚深，難可度量故；應知如來音聲無邪曲，法界所生故；應知如來音聲無斷絕，普入法界故；應知如來音聲無變易，至於究竟故。佛子！菩薩摩訶薩應知如來音聲，非量、非無量，非主、非無主，非示、非無示。何以故？佛子！譬如世界將欲壞時，無主無作，法爾而出四種音聲。其四者何？一曰：『汝等當知初禪安樂，離諸欲惡，超過欲界。』眾生聞已，自然而得成就初禪，捨欲界身，生於梵天。二曰：『汝等當知二禪安樂，無覺無觀，超於梵天。』眾生聞已，自然而得成就二禪，捨梵天身，生光音天。三曰：『汝等當知三禪安樂，無有過失，超光音天。』眾生聞已，自然而得成就三禪，捨光音身，生遍淨天。四曰：『汝等當知四禪寂靜，超遍淨天。』眾生聞已，自然而得成就四禪，捨遍淨身，生廣果天。是為四。佛子！此諸音聲無主無作，但從眾生諸善業力之所出生。佛子！如來音聲亦復如是，無主無作，無有分別，非入非出，但從如來功德法力，出於四種廣大音聲。其四者何？一曰：『汝等當知一切諸行皆悉是苦，所謂：地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、無福德苦、著我我所苦、作諸惡行苦。欲生人、天當種善根；生人、天中，離諸難處。』眾生聞已，捨離顛倒，修諸善行，離諸難處，生人、天中。二曰：『汝等當知一切諸行眾苦熾然，如熱鐵丸。諸行無常，是磨滅法；涅槃寂靜，無為安樂，遠離熾然，消諸熱惱。』眾生聞已，勤修善法，於聲聞乘得隨順音聲忍。三曰：『汝等當知聲聞乘者，隨他語解，智慧狹劣；更有上乘，名：獨覺乘，悟不由師，汝等應學。』樂勝道者聞此音已，捨聲聞道，修獨覺乘。四曰：『汝等當知過二乘位更有勝道，名為：大乘。菩薩所行，順六波羅蜜，不斷菩薩行，不捨菩提心，處無量生死而不疲厭，過於二乘，名為：大乘、第一乘、勝乘、最勝乘、上乘、無上乘、利益一切眾生乘。』若有眾生信解廣大，諸根猛利，宿種善根，為諸如來神力所加，有勝樂欲，希求佛果；聞此音已，發菩提心。佛子！如來音聲不從身出、不從心出，而能利益無量眾生。佛子！是為如來音聲第一相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應知如來音聲遍至，普遍無量諸音聲故；應知如來音聲隨其心樂皆令歡喜，說法明了故；應知如來音聲隨其信解皆令歡喜，心得清涼故；應知如來音聲化不失時，所應聞者無不聞故；應知如來音聲無生滅，如呼響故；應知如來音聲無主，修習一切業所起故；應知如來音聲甚深，難可度量故；應知如來音聲無邪曲，法界所生故；應知如來音聲無斷絕，普入法界故；應知如來音聲無變易，至於究竟故。佛子！菩薩摩訶薩應知如來音聲，非量、非無量，非主、非無主，非示、非無示。何以故？佛子！譬如世界將欲壞時，無主無作，法爾而出四種音聲。其四者何？一曰：『汝等當知初禪安樂，離諸欲惡，超過欲界。』眾生聞已，自然而得成就初禪，捨欲界身，生於梵天。二曰：『汝等當知二禪安樂，無覺無觀，超於梵天。』眾生聞已，自然而得成就二禪，捨梵天身，生光音天。三曰：『汝等當知三禪安樂，無有過失，超光音天。』眾生聞已，自然而得成就三禪，捨光音身，生遍淨天。四曰：『汝等當知四禪寂靜，超遍淨天。』眾生聞已，自然而得成就四禪，捨遍淨身，生廣果天。是為四。佛子！此諸音聲無主無作，但從眾生諸善業力之所出生。佛子！如來音聲亦復如是，無主無作，無有分別，非入非出，但從如來功德法力，出於四種廣大音聲。其四者何？一曰：『汝等當知一切諸行皆悉是苦，所謂：地獄苦、畜生苦、餓鬼苦、無福德苦、著我我所苦、作諸惡行苦。欲生人、天當種善根；生人、天中，離諸難處。』眾生聞已，捨離顛倒，修諸善行，離諸難處，生人、天中。二曰：『汝等當知一切諸行眾苦熾然，如熱鐵丸。諸行無常，是磨滅法；涅槃寂靜，無為安樂，遠離熾然，消諸熱惱。』眾生聞已，勤修善法，於聲聞乘得隨順音聲忍。三曰：『汝等當知聲聞乘者，隨他語解，智慧狹劣；更有上乘，名：獨覺乘，悟不由師，汝等應學。』樂勝道者聞此音已，捨聲聞道，修獨覺乘。四曰：『汝等當知過二乘位更有勝道，名為：大乘。菩薩所行，順六波羅蜜，不斷菩薩行，不捨菩提心，處無量生死而不疲厭，過於二乘，名為：大乘、第一乘、勝乘、最勝乘、上乘、無上乘、利益一切眾生乘。』若有眾生信解廣大，諸根猛利，宿種善根，為諸如來神力所加，有勝樂欲，希求佛果；聞此音已，發菩提心。佛子！如來音聲不從身出、不從心出，而能利益無量眾生。佛子！是為如來音聲第一相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如呼響，因於山谷及音聲起，無有形狀，不可覩見，亦無分別，而能隨逐一切語言。如來音聲亦復如是，無有形狀，不可覩見，非有方所，非無方所；但隨眾生欲解緣出，其性究竟，無言無示，不可宣說。佛子！是為如來音聲第二相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如呼響，因於山谷及音聲起，無有形狀，不可覩見，亦無分別，而能隨逐一切語言。如來音聲亦復如是，無有形狀，不可覩見，非有方所，非無方所；但隨眾生欲解緣出，其性究竟，無言無示，不可宣說。佛子！是為如來音聲第二相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如諸天有大法鼓，名為：覺悟。若諸天子行放逸時，於虛空中出聲告言：『汝等當知一切欲樂皆悉無常，虛妄顛倒，須臾變壞，但誑愚夫令其戀著。汝莫放逸，若放逸者，墮諸惡趣，後悔無及。』放逸諸天聞此音已，生大憂怖，捨自宮中所有欲樂，詣天王所求法行道。佛子！彼天鼓音，無主無作，無起無滅，而能利益無量眾生。當知如來亦復如是，為欲覺悟放逸眾生，出於無量妙法音聲，所謂：無著聲、不放逸聲、無常聲、苦聲、無我聲、不淨聲、寂滅聲、涅槃聲、無有量自然智聲、不可壞菩薩行聲、至一切處如來無功用智地聲，以此音聲遍法界中而開悟之。無數眾生聞是音已，皆生歡喜，勤修善法，各於自乘而求出離，所謂：或修聲聞乘、或修獨覺乘、或習菩薩無上大乘。而如來音，不住方所，無有言說。佛子！是為如來音聲第三相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如諸天有大法鼓，名為：覺悟。若諸天子行放逸時，於虛空中出聲告言：『汝等當知一切欲樂皆悉無常，虛妄顛倒，須臾變壞，但誑愚夫令其戀著。汝莫放逸，若放逸者，墮諸惡趣，後悔無及。』放逸諸天聞此音已，生大憂怖，捨自宮中所有欲樂，詣天王所求法行道。佛子！彼天鼓音，無主無作，無起無滅，而能利益無量眾生。當知如來亦復如是，為欲覺悟放逸眾生，出於無量妙法音聲，所謂：無著聲、不放逸聲、無常聲、苦聲、無我聲、不淨聲、寂滅聲、涅槃聲、無有量自然智聲、不可壞菩薩行聲、至一切處如來無功用智地聲，以此音聲遍法界中而開悟之。無數眾生聞是音已，皆生歡喜，勤修善法，各於自乘而求出離，所謂：或修聲聞乘、或修獨覺乘、或習菩薩無上大乘。而如來音，不住方所，無有言說。佛子！是為如來音聲第三相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如自在天王有天采女，名曰：善口，於其口中出一音聲，其聲則與百千種樂而共相應，一一樂中復有百千差別音聲。佛子！彼善口女從口一聲，出於如是無量音聲。當知如來亦復如是，於一音中出無量聲，隨諸眾生心樂差別，皆悉遍至，悉令得解。佛子！是為如來音聲第四相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如自在天王有天采女，名曰：善口，於其口中出一音聲，其聲則與百千種樂而共相應，一一樂中復有百千差別音聲。佛子！彼善口女從口一聲，出於如是無量音聲。當知如來亦復如是，於一音中出無量聲，隨諸眾生心樂差別，皆悉遍至，悉令得解。佛子！是為如來音聲第四相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大梵天王住於梵宮出梵音聲，一切梵眾靡不皆聞，而彼音聲不出眾外。諸梵天眾咸生是念：『大梵天王獨與我語。』如來妙音亦復如是，道場眾會靡不皆聞，而其音聲不出眾外。何以故？根未熟者不應聞故。其聞音者皆作是念：『如來世尊獨為我說。』佛子！如來音聲無出無住，而能成就一切事業。是為如來音聲第五相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大梵天王住於梵宮出梵音聲，一切梵眾靡不皆聞，而彼音聲不出眾外。諸梵天眾咸生是念：『大梵天王獨與我語。』如來妙音亦復如是，道場眾會靡不皆聞，而其音聲不出眾外。何以故？根未熟者不應聞故。其聞音者皆作是念：『如來世尊獨為我說。』佛子！如來音聲無出無住，而能成就一切事業。是為如來音聲第五相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如眾水皆同一味，隨器異故水有差別，水無念慮亦無分別。如來言音亦復如是，唯是一味，謂解脫味，隨諸眾生心器異故無量差別，而無念慮亦無分別。佛子！是為如來音聲第六相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如眾水皆同一味，隨器異故水有差別，水無念慮亦無分別。如來言音亦復如是，唯是一味，謂解脫味，隨諸眾生心器異故無量差別，而無念慮亦無分別。佛子！是為如來音聲第六相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如阿那婆達多龍王興大密雲，遍閻浮提普霔甘雨，百穀苗稼皆得生長，江河泉池一切盈滿；此大雨水不從龍王身心中出，而能種種饒益眾生。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，興大悲雲遍十方界，普雨無上甘露法雨，令一切眾生皆生歡喜，增長善法，滿足諸乘。佛子！如來音聲不從外來、不從內出，而能饒益一切眾生。是為如來音聲第七相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如阿那婆達多龍王興大密雲，遍閻浮提普霔甘雨，百穀苗稼皆得生長，江河泉池一切盈滿；此大雨水不從龍王身心中出，而能種種饒益眾生。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，興大悲雲遍十方界，普雨無上甘露法雨，令一切眾生皆生歡喜，增長善法，滿足諸乘。佛子！如來音聲不從外來、不從內出，而能饒益一切眾生。是為如來音聲第七相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如摩那斯龍王將欲降雨，未便即降，先起大雲彌覆虛空凝停七日，待諸眾生作務究竟。何以故？彼大龍王有慈悲心，不欲惱亂諸眾生故。過七日已，降微細雨普潤大地。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，將降法雨，未便即降，先興法雲成熟眾生，為欲令其心無驚怖；待其熟已，然後普降甘露法雨，演說甚深微妙善法，漸次令其滿足如來一切智智無上法味。佛子！是為如來音聲第八相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如摩那斯龍王將欲降雨，未便即降，先起大雲彌覆虛空凝停七日，待諸眾生作務究竟。何以故？彼大龍王有慈悲心，不欲惱亂諸眾生故。過七日已，降微細雨普潤大地。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，將降法雨，未便即降，先興法雲成熟眾生，為欲令其心無驚怖；待其熟已，然後普降甘露法雨，演說甚深微妙善法，漸次令其滿足如來一切智智無上法味。佛子！是為如來音聲第八相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如海中有大龍王，名：大莊嚴，於大海中降雨之時，或降十種莊嚴雨，或百、或千、或百千種莊嚴雨。佛子！水無分別，但以龍王不思議力令其莊嚴，乃至百千無量差別。如來、應、正等覺亦復如是，為諸眾生說法之時，或以十種差別音說，或百、或千、或以百千，或以八萬四千音聲說八萬四千行，乃至或以無量百千億那由他音聲各別說法，令其聞者皆生歡喜；如來音聲無所分別，但以諸佛於甚深法界圓滿清淨，能隨眾生根之所宜，出種種言音皆令歡喜。佛子！是為如來音聲第九相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如海中有大龍王，名：大莊嚴，於大海中降雨之時，或降十種莊嚴雨，或百、或千、或百千種莊嚴雨。佛子！水無分別，但以龍王不思議力令其莊嚴，乃至百千無量差別。如來、應、正等覺亦復如是，為諸眾生說法之時，或以十種差別音說，或百、或千、或以百千，或以八萬四千音聲說八萬四千行，乃至或以無量百千億那由他音聲各別說法，令其聞者皆生歡喜；如來音聲無所分別，但以諸佛於甚深法界圓滿清淨，能隨眾生根之所宜，出種種言音皆令歡喜。佛子！是為如來音聲第九相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如娑竭羅龍王，欲現龍王大自在力，饒益眾生咸令歡喜，從四天下乃至他化自在天處，興大雲網周匝彌覆。其雲色相無量差別，或閻浮檀金光明色，或毘瑠璃光明色，或白銀光明色，或玻瓈光明色，或牟薩羅光明色，或碼碯光明色，或勝藏光明色，或赤真珠光明色，或無量香光明色，或無垢衣光明色，或清淨水光明色，或種種莊嚴具光明色，如是雲網周匝彌布。既彌布已，出種種色電光。所謂：閻浮檀金色雲出瑠璃色電光，瑠璃色雲出金色電光，銀色雲出玻瓈色電光，玻瓈色雲出銀色電光，牟薩羅色雲出碼碯色電光，碼碯色雲出牟薩羅色電光，勝藏寶色雲出赤真珠色電光，赤真珠色雲出勝藏寶色電光，無量香色雲出無垢衣色電光，無垢衣色雲出無量香色電光，清淨水色雲出種種莊嚴具色電光，種種莊嚴具色雲出清淨水色電光；乃至種種色雲出一色電光，一色雲出種種色電光。復於彼雲中出種種雷聲，隨眾生心皆令歡喜。所謂：或如天女歌詠音，或如諸天妓樂音，或如龍女歌詠音，或如乾闥婆女歌詠音，或如緊那羅女歌詠音，或如大地震動聲，或如海水波潮聲，或如獸王哮吼聲，或如好鳥鳴囀聲，及餘無量種種音聲。既震雷已，復起涼風，令諸眾生心生悅樂，然後乃降種種諸雨，利益安樂無量眾生。從他化天至於地上，於一切處所雨不同。所謂：於大海中雨清冷水，名：無斷絕；於他化自在天雨簫笛等種種樂音，名為：美妙；於化樂天雨大摩尼寶，名：放大光明；於兜率天雨大莊嚴具，名為：垂髻；於夜摩天雨大妙華，名：種種莊嚴具；於三十三天雨眾妙香，名為：悅意；於四天王天雨天寶衣，名為：覆蓋；於龍王宮雨赤真珠，名：涌出光明；於阿脩羅宮雨諸兵仗，名：降伏怨敵；於北欝單越雨種種華，名曰：開敷；餘三天下悉亦如是，然各隨其處，所雨不同。雖彼龍王其心平等無有彼此，但以眾生善根異故，雨有差別。佛子！如來、應、正等覺無上法王亦復如是，欲以正法教化眾生，先布身雲彌覆法界，隨其樂欲為現不同。所謂：或為眾生現生身雲，或為眾生現化身雲，或為眾生現力持身雲，或為眾生現色身雲，或為眾生現相好身雲，或為眾生現福德身雲，或為眾生現智慧身雲，或為眾生現諸力不可壞身雲，或為眾生現無畏身雲，或為眾生現法界身雲。佛子！如來以如是等無量身雲，普覆十方一切世界，隨諸眾生所樂，各別示現種種光明電光。所謂：或為眾生現光明電光，名：無所不至；或為眾生現光明電光，名：無邊光明；或為眾生現光明電光，名：入佛祕密法；或為眾生現光明電光，名：影現光明；或為眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如娑竭羅龍王，欲現龍王大自在力，饒益眾生咸令歡喜，從四天下乃至他化自在天處，興大雲網周匝彌覆。其雲色相無量差別，或閻浮檀金光明色，或毘瑠璃光明色，或白銀光明色，或玻瓈光明色，或牟薩羅光明色，或碼碯光明色，或勝藏光明色，或赤真珠光明色，或無量香光明色，或無垢衣光明色，或清淨水光明色，或種種莊嚴具光明色，如是雲網周匝彌布。既彌布已，出種種色電光。所謂：閻浮檀金色雲出瑠璃色電光，瑠璃色雲出金色電光，銀色雲出玻瓈色電光，玻瓈色雲出銀色電光，牟薩羅色雲出碼碯色電光，碼碯色雲出牟薩羅色電光，勝藏寶色雲出赤真珠色電光，赤真珠色雲出勝藏寶色電光，無量香色雲出無垢衣色電光，無垢衣色雲出無量香色電光，清淨水色雲出種種莊嚴具色電光，種種莊嚴具色雲出清淨水色電光；乃至種種色雲出一色電光，一色雲出種種色電光。復於彼雲中出種種雷聲，隨眾生心皆令歡喜。所謂：或如天女歌詠音，或如諸天妓樂音，或如龍女歌詠音，或如乾闥婆女歌詠音，或如緊那羅女歌詠音，或如大地震動聲，或如海水波潮聲，或如獸王哮吼聲，或如好鳥鳴囀聲，及餘無量種種音聲。既震雷已，復起涼風，令諸眾生心生悅樂，然後乃降種種諸雨，利益安樂無量眾生。從他化天至於地上，於一切處所雨不同。所謂：於大海中雨清冷水，名：無斷絕；於他化自在天雨簫笛等種種樂音，名為：美妙；於化樂天雨大摩尼寶，名：放大光明；於兜率天雨大莊嚴具，名為：垂髻；於夜摩天雨大妙華，名：種種莊嚴具；於三十三天雨眾妙香，名為：悅意；於四天王天雨天寶衣，名為：覆蓋；於龍王宮雨赤真珠，名：涌出光明；於阿脩羅宮雨諸兵仗，名：降伏怨敵；於北欝單越雨種種華，名曰：開敷；餘三天下悉亦如是，然各隨其處，所雨不同。雖彼龍王其心平等無有彼此，但以眾生善根異故，雨有差別。佛子！如來、應、正等覺無上法王亦復如是，欲以正法教化眾生，先布身雲彌覆法界，隨其樂欲為現不同。所謂：或為眾生現生身雲，或為眾生現化身雲，或為眾生現力持身雲，或為眾生現色身雲，或為眾生現相好身雲，或為眾生現福德身雲，或為眾生現智慧身雲，或為眾生現諸力不可壞身雲，或為眾生現無畏身雲，或為眾生現法界身雲。佛子！如來以如是等無量身雲，普覆十方一切世界，隨諸眾生所樂，各別示現種種光明電光。所謂：或為眾生現光明電光，名：無所不至；或為眾生現光明電光，名：無邊光明；或為眾生現光明電光，名：入佛祕密法；或為眾生現光明電光，名：影現光明；或為眾

生現光明電光，名：光明照耀；或為眾生現光明電光，名：入無盡陀羅尼門；或為眾生現光明電光，名：正念不亂；或為眾生現光明電光，名：究竟不壞；或為眾生現光明電光，名：順入諸趣；或為眾生現光明電光，名：滿一切願皆令歡喜。佛子！如來、應、正等覺現如是等無量光明電光已，復隨眾生心之所樂，出生無量三昧雷聲。所謂：善覺智三昧雷聲、明盛離垢海三昧雷聲、一切法自在三昧雷聲、金剛輪三昧雷聲、須彌山幢三昧雷聲、海印三昧雷聲、日燈三昧雷聲、無盡藏三昧雷聲、不壞解脫力三昧雷聲。佛子！如來身雲中出如是等無量差別三昧雷聲已，將降法雨，先現瑞相開悟眾生。所謂：從無障礙大慈悲心，現於如來大智風輪，名：能令一切眾生生不思議歡喜適悅。此相現已，一切菩薩及諸眾生，身之與心皆得清涼。然後從如來大法身雲、大慈悲雲、大不思議雲，雨不思議廣大法雨，令一切眾生身心清淨。所謂：為坐菩提場菩薩雨大法雨，名：法界無差別；為最後身菩薩雨大法雨，名：菩薩遊戲如來祕密教；為一生所繫菩薩雨大法雨，名：清淨普光明；為灌頂菩薩雨大法雨，名：如來莊嚴具所莊嚴；為得忍菩薩雨大法雨，名：功德寶智慧華開敷不斷菩薩大悲行；為住向行菩薩雨大法雨，名：入現前變化甚深門而行菩薩行無休息無疲厭；為初發心菩薩雨大法雨，名：出生如來大慈悲行救護眾生；為求獨覺乘眾生雨大法雨，名：深知緣起法遠離二邊得不壞解脫果；為求聲聞乘眾生雨大法雨，名：以大智慧劍斷一切煩惱怨；為積集善根決定、不決定眾生雨大法雨，名：能令成就種種法門生大歡喜。佛子！諸佛如來隨眾生心，雨如是等廣大法雨，充滿一切無邊世界。佛子！如來、應、正等覺其心平等，於法無吝，但以眾生根欲不同，所雨法雨示有差別。是為如來音聲第十相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生現光明電光，名：光明照耀；或為眾生現光明電光，名：入無盡陀羅尼門；或為眾生現光明電光，名：正念不亂；或為眾生現光明電光，名：究竟不壞；或為眾生現光明電光，名：順入諸趣；或為眾生現光明電光，名：滿一切願皆令歡喜。佛子！如來、應、正等覺現如是等無量光明電光已，復隨眾生心之所樂，出生無量三昧雷聲。所謂：善覺智三昧雷聲、明盛離垢海三昧雷聲、一切法自在三昧雷聲、金剛輪三昧雷聲、須彌山幢三昧雷聲、海印三昧雷聲、日燈三昧雷聲、無盡藏三昧雷聲、不壞解脫力三昧雷聲。佛子！如來身雲中出如是等無量差別三昧雷聲已，將降法雨，先現瑞相開悟眾生。所謂：從無障礙大慈悲心，現於如來大智風輪，名：能令一切眾生生不思議歡喜適悅。此相現已，一切菩薩及諸眾生，身之與心皆得清涼。然後從如來大法身雲、大慈悲雲、大不思議雲，雨不思議廣大法雨，令一切眾生身心清淨。所謂：為坐菩提場菩薩雨大法雨，名：法界無差別；為最後身菩薩雨大法雨，名：菩薩遊戲如來祕密教；為一生所繫菩薩雨大法雨，名：清淨普光明；為灌頂菩薩雨大法雨，名：如來莊嚴具所莊嚴；為得忍菩薩雨大法雨，名：功德寶智慧華開敷不斷菩薩大悲行；為住向行菩薩雨大法雨，名：入現前變化甚深門而行菩薩行無休息無疲厭；為初發心菩薩雨大法雨，名：出生如來大慈悲行救護眾生；為求獨覺乘眾生雨大法雨，名：深知緣起法遠離二邊得不壞解脫果；為求聲聞乘眾生雨大法雨，名：以大智慧劍斷一切煩惱怨；為積集善根決定、不決定眾生雨大法雨，名：能令成就種種法門生大歡喜。佛子！諸佛如來隨眾生心，雨如是等廣大法雨，充滿一切無邊世界。佛子！如來、應、正等覺其心平等，於法無吝，但以眾生根欲不同，所雨法雨示有差別。是為如來音聲第十相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！應知如來音聲有十種無量。何等為十？所謂：如虛空界無量，至一切處故；如法界無量，無所不遍故；如眾生界無量，令一切心喜故；如諸業無量，說其果報故；如煩惱無量，悉令除滅故；如眾生言音無量，隨解令聞故；如眾生欲解無量，普觀救度故；如三世無量，無有邊際故；如智慧無量，分別一切故；如佛境界無量，入佛法界故。佛子！如來、應、正等覺音聲成就如是等阿僧祇無量，諸菩薩摩訶薩應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！應知如來音聲有十種無量。何等為十？所謂：如虛空界無量，至一切處故；如法界無量，無所不遍故；如眾生界無量，令一切心喜故；如諸業無量，說其果報故；如煩惱無量，悉令除滅故；如眾生言音無量，隨解令聞故；如眾生欲解無量，普觀救度故；如三世無量，無有邊際故；如智慧無量，分別一切故；如佛境界無量，入佛法界故。佛子！如來、應、正等覺音聲成就如是等阿僧祇無量，諸菩薩摩訶薩應如是知。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「三千世界將壞時， 眾生福力聲告言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三千世界將壞時， 眾生福力聲告言，

四禪寂靜無諸苦， 令其聞已悉離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四禪寂靜無諸苦， 令其聞已悉離欲。

十力世尊亦如是， 出妙音聲遍法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力世尊亦如是， 出妙音聲遍法界，

為說諸行苦無常， 令其永度生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說諸行苦無常， 令其永度生死海。

譬如深山大谷中， 隨有音聲皆響應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如深山大谷中， 隨有音聲皆響應，

雖能隨逐他言語， 而響畢竟無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖能隨逐他言語， 而響畢竟無分別。

十力言音亦復然， 隨其根熟為示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力言音亦復然， 隨其根熟為示現，

令其調伏生歡喜， 不念我今能演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其調伏生歡喜， 不念我今能演說。

如天有鼓名能覺， 常於空中震法音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如天有鼓名能覺， 常於空中震法音，

誡彼放逸諸天子， 令其聞已得離著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡彼放逸諸天子， 令其聞已得離著。

十力法鼓亦如是， 出於種種妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力法鼓亦如是， 出於種種妙音聲，

覺悟一切諸群生， 令其悉證菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟一切諸群生， 令其悉證菩提果。

自在天王有寶女， 口中善奏諸音樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天王有寶女， 口中善奏諸音樂，

一聲能出百千音， 一一音中復百千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聲能出百千音， 一一音中復百千。

善逝音聲亦如是， 一聲而出一切音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝音聲亦如是， 一聲而出一切音，

隨其性欲有差別， 各令聞已斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其性欲有差別， 各令聞已斷煩惱。

譬如梵王吐一音， 能令梵眾皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如梵王吐一音， 能令梵眾皆歡喜，

音唯及梵不出外， 一一皆言己獨聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音唯及梵不出外， 一一皆言己獨聞。

十力梵王亦復然， 演一言音充法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力梵王亦復然， 演一言音充法界，

唯霑眾會不遠出， 以無信故未能受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯霑眾會不遠出， 以無信故未能受。

譬如眾水同一性， 八功德味無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如眾水同一性， 八功德味無差別，

因地在器各不同， 是故令其種種異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因地在器各不同， 是故令其種種異。

一切智音亦如是， 法性一味無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智音亦如是， 法性一味無分別，

隨諸眾生行不同， 故使聽聞種種異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生行不同， 故使聽聞種種異。

譬如無熱大龍王， 降雨普洽閻浮地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如無熱大龍王， 降雨普洽閻浮地，

能令草樹皆生長， 而不從身及心出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令草樹皆生長， 而不從身及心出。

諸佛妙音亦如是， 普雨法界悉充洽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛妙音亦如是， 普雨法界悉充洽，

能令生善滅諸惡， 不從內外而得有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令生善滅諸惡， 不從內外而得有。

譬如摩那斯龍王， 興雲七日未先雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如摩那斯龍王， 興雲七日未先雨，

待諸眾生作務竟， 然後始降成利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 待諸眾生作務竟， 然後始降成利益。

十力演義亦如是， 先化眾生使成熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力演義亦如是， 先化眾生使成熟，

然後為說甚深法， 令其聞者不驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後為說甚深法， 令其聞者不驚怖。

大莊嚴龍於海中， 霔於十種莊嚴雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大莊嚴龍於海中， 霔於十種莊嚴雨，

或百或千百千種， 水雖一味莊嚴別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或百或千百千種， 水雖一味莊嚴別。

究竟辯才亦如是， 說十二十諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟辯才亦如是， 說十二十諸法門，

或百或千至無量， 不生心念有殊別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或百或千至無量， 不生心念有殊別。

最勝龍王娑竭羅， 興雲普覆四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝龍王娑竭羅， 興雲普覆四天下，

於一切處雨各別， 而彼龍心無二念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處雨各別， 而彼龍心無二念。

諸佛法王亦如是， 大悲身雲遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法王亦如是， 大悲身雲遍十方，

為諸修行雨各異， 而於一切無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸修行雨各異， 而於一切無分別。

「佛子！諸菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺心？佛子！如來心、意、識俱不可得，但應以智無量故，知如來心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸菩薩摩訶薩應云何知如來、應、正等覺心？佛子！如來心、意、識俱不可得，但應以智無量故，知如來心。

「譬如虛空為一切物所依，而虛空無所依。如來智慧亦復如是，為一切世間、出世間智所依，而如來智無所依。佛子！是為如來心第一相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空為一切物所依，而虛空無所依。如來智慧亦復如是，為一切世間、出世間智所依，而如來智無所依。佛子！是為如來心第一相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如法界常出一切聲聞、獨覺、菩薩解脫，而法界無增減。如來智慧亦復如是，恒出一切世間、出世間種種智慧，而如來智無增減。佛子！是為如來心第二相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如法界常出一切聲聞、獨覺、菩薩解脫，而法界無增減。如來智慧亦復如是，恒出一切世間、出世間種種智慧，而如來智無增減。佛子！是為如來心第二相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大海，其水潛流四天下地及八十億諸小洲中，有穿鑿者無不得水，而彼大海不作分別：『我出於水。』佛智海水亦復如是，流入一切眾生心中，若諸眾生觀察境界、修習法門，則得智慧清淨明了，而如來智平等無二、無有分別，但隨眾生心行異故，所得智慧各各不同。佛子！是為如來心第三相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海，其水潛流四天下地及八十億諸小洲中，有穿鑿者無不得水，而彼大海不作分別：『我出於水。』佛智海水亦復如是，流入一切眾生心中，若諸眾生觀察境界、修習法門，則得智慧清淨明了，而如來智平等無二、無有分別，但隨眾生心行異故，所得智慧各各不同。佛子！是為如來心第三相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大海有四寶珠，具無量德，能生海內一切珍寶；若大海中無此寶珠，乃至一寶亦不可得。何等為四？一名：積集寶，二名：無盡藏，三名：遠離熾然，四名：具足莊嚴。佛子！此四寶珠，一切凡夫諸龍神等悉不得見。何以故？娑竭龍王以此寶珠端嚴方正置於宮中深密處故。佛子！如來、應、正等覺大智慧海亦復如是，於中有四大智寶珠，具足無量福智功德，由此能生一切眾生聲聞、獨覺、學、無學位，及諸菩薩智慧之寶。何等為四？所謂：無染著巧方便大智慧寶、善分別有為無為法大智慧寶、分別說無量法而不壞法性大智慧寶、知時非時未曾誤失大智慧寶。若諸如來大智海中無此四寶，有一眾生得入大乘，終無是處。此四智寶，薄福眾生所不能見。何以故？置於如來深密藏故。此四智寶，平均正直，端潔妙好，普能利益諸菩薩眾，令其悉得智慧光明。佛子！是為如來心第四相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海有四寶珠，具無量德，能生海內一切珍寶；若大海中無此寶珠，乃至一寶亦不可得。何等為四？一名：積集寶，二名：無盡藏，三名：遠離熾然，四名：具足莊嚴。佛子！此四寶珠，一切凡夫諸龍神等悉不得見。何以故？娑竭龍王以此寶珠端嚴方正置於宮中深密處故。佛子！如來、應、正等覺大智慧海亦復如是，於中有四大智寶珠，具足無量福智功德，由此能生一切眾生聲聞、獨覺、學、無學位，及諸菩薩智慧之寶。何等為四？所謂：無染著巧方便大智慧寶、善分別有為無為法大智慧寶、分別說無量法而不壞法性大智慧寶、知時非時未曾誤失大智慧寶。若諸如來大智海中無此四寶，有一眾生得入大乘，終無是處。此四智寶，薄福眾生所不能見。何以故？置於如來深密藏故。此四智寶，平均正直，端潔妙好，普能利益諸菩薩眾，令其悉得智慧光明。佛子！是為如來心第四相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大海，有四熾然光明大寶布在其底，性極猛熱，常能飲縮百川所注無量大水，是故大海無有增減。何等為四？一名：日藏，二名：離潤，三名：火焰光，四名：盡無餘。佛子！若大海中無此四寶，從四天下乃至有頂，其中所有悉被漂沒。佛子！此日藏大寶光明照觸，海水悉變為乳；離潤大寶光明照觸，其乳悉變為酪；火焰光大寶光明照觸，其酪悉變為酥；盡無餘大寶光明照觸，其酥變成醍醐；如火熾然，悉盡無餘。佛子！如來、應、正等覺大智慧海亦復如是，有四種大智慧寶，具足無量威德光明；此智寶光觸諸菩薩，乃至令得如來大智。何等為四？所謂：滅一切散善波浪大智慧寶、除一切法愛大智慧寶、慧光普照大智慧寶、與如來平等無邊無功用大智慧寶。佛子！諸菩薩修習一切助道法時，起無量散善波浪，一切世間天、人、阿脩羅所不能壞；如來以滅一切散善波浪大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨一切散善波浪，持心一境，住於三昧；又以除一切法愛大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨離三昧味著，起廣大神通；又以慧光普照大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨所起廣大神通，住大明功用行；又以與如來平等無邊無功用大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨所起大明功用行，乃至得如來平等地，息一切功用，令無有餘。佛子！若無如來此四智寶大光照觸，乃至有一菩薩得如來地，無有是處。佛子！是為如來心第五相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海，有四熾然光明大寶布在其底，性極猛熱，常能飲縮百川所注無量大水，是故大海無有增減。何等為四？一名：日藏，二名：離潤，三名：火焰光，四名：盡無餘。佛子！若大海中無此四寶，從四天下乃至有頂，其中所有悉被漂沒。佛子！此日藏大寶光明照觸，海水悉變為乳；離潤大寶光明照觸，其乳悉變為酪；火焰光大寶光明照觸，其酪悉變為酥；盡無餘大寶光明照觸，其酥變成醍醐；如火熾然，悉盡無餘。佛子！如來、應、正等覺大智慧海亦復如是，有四種大智慧寶，具足無量威德光明；此智寶光觸諸菩薩，乃至令得如來大智。何等為四？所謂：滅一切散善波浪大智慧寶、除一切法愛大智慧寶、慧光普照大智慧寶、與如來平等無邊無功用大智慧寶。佛子！諸菩薩修習一切助道法時，起無量散善波浪，一切世間天、人、阿脩羅所不能壞；如來以滅一切散善波浪大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨一切散善波浪，持心一境，住於三昧；又以除一切法愛大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨離三昧味著，起廣大神通；又以慧光普照大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨所起廣大神通，住大明功用行；又以與如來平等無邊無功用大智慧寶光明觸彼菩薩，令捨所起大明功用行，乃至得如來平等地，息一切功用，令無有餘。佛子！若無如來此四智寶大光照觸，乃至有一菩薩得如來地，無有是處。佛子！是為如來心第五相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！如從水際，上至非想非非想天，其中所有大千國土，欲、色、無色眾生之處，莫不皆依虛空而起、虛空而住。何以故？虛空普遍故；雖彼虛空，普容三界而無分別。佛子！如來智慧亦復如是，若聲聞智，若獨覺智，若菩薩智，若有為行智，若無為行智，一切皆依如來智起、如來智住。何以故？如來智慧遍一切故；雖復普容無量智慧而無分別。佛子！是為如來心第六相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如從水際，上至非想非非想天，其中所有大千國土，欲、色、無色眾生之處，莫不皆依虛空而起、虛空而住。何以故？虛空普遍故；雖彼虛空，普容三界而無分別。佛子！如來智慧亦復如是，若聲聞智，若獨覺智，若菩薩智，若有為行智，若無為行智，一切皆依如來智起、如來智住。何以故？如來智慧遍一切故；雖復普容無量智慧而無分別。佛子！是為如來心第六相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！如雪山頂有藥王樹，名：無盡根。彼藥樹根從十六萬八千由旬下盡金剛地水輪際生。彼藥王樹若生根時，令閻浮提一切樹根生；若生莖時，令閻浮提一切樹莖生；枝、葉、華、果悉皆如是。此藥王樹，根能生莖，莖能生根，根無有盡，名：無盡根。佛子！彼藥王樹於一切處皆令生長，唯於二處不能為作生長利益，所謂：地獄深坑及水輪中；然亦於彼初無厭捨。佛子！如來智慧大藥王樹亦復如是，以過去所發成就一切智慧善法、普覆一切諸眾生界、除滅一切諸惡道苦廣大悲願而為其根，於一切如來真實智慧種性中生堅固不動善巧方便以為其莖，遍法界智、諸波羅蜜以為其枝，禪定、解脫、諸大三昧以為其葉，總持、辯才、菩提分法以為其華，究竟無變諸佛解脫以為其果。佛子！如來智慧大藥王樹，何故得名為：無盡根？以究竟無休息故，不斷菩薩行故；菩薩行即如來性，如來性即菩薩行，是故得名為：無盡根。佛子！如來智慧大藥王樹，其根生時，令一切菩薩生不捨眾生大慈悲根；其莖生時，令一切菩薩增長堅固精進深心莖；其枝生時，令一切菩薩增長一切諸波羅蜜枝；其葉生時，令一切菩薩生長淨戒頭陀功德少欲知足葉；其華生時，令一切菩薩具諸善根相好莊嚴華；其果生時，令一切菩薩得無生忍乃至一切佛灌頂忍果。佛子！如來智慧大藥王樹唯於二處不能為作生長利益，所謂：二乘墮於無為廣大深阬及壞善根非器眾生溺大邪見貪愛之水；然亦於彼曾無厭捨。佛子！如來智慧無有增減，以根善安住，生無休息故。佛子！是為如來心第七相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如雪山頂有藥王樹，名：無盡根。彼藥樹根從十六萬八千由旬下盡金剛地水輪際生。彼藥王樹若生根時，令閻浮提一切樹根生；若生莖時，令閻浮提一切樹莖生；枝、葉、華、果悉皆如是。此藥王樹，根能生莖，莖能生根，根無有盡，名：無盡根。佛子！彼藥王樹於一切處皆令生長，唯於二處不能為作生長利益，所謂：地獄深坑及水輪中；然亦於彼初無厭捨。佛子！如來智慧大藥王樹亦復如是，以過去所發成就一切智慧善法、普覆一切諸眾生界、除滅一切諸惡道苦廣大悲願而為其根，於一切如來真實智慧種性中生堅固不動善巧方便以為其莖，遍法界智、諸波羅蜜以為其枝，禪定、解脫、諸大三昧以為其葉，總持、辯才、菩提分法以為其華，究竟無變諸佛解脫以為其果。佛子！如來智慧大藥王樹，何故得名為：無盡根？以究竟無休息故，不斷菩薩行故；菩薩行即如來性，如來性即菩薩行，是故得名為：無盡根。佛子！如來智慧大藥王樹，其根生時，令一切菩薩生不捨眾生大慈悲根；其莖生時，令一切菩薩增長堅固精進深心莖；其枝生時，令一切菩薩增長一切諸波羅蜜枝；其葉生時，令一切菩薩生長淨戒頭陀功德少欲知足葉；其華生時，令一切菩薩具諸善根相好莊嚴華；其果生時，令一切菩薩得無生忍乃至一切佛灌頂忍果。佛子！如來智慧大藥王樹唯於二處不能為作生長利益，所謂：二乘墮於無為廣大深阬及壞善根非器眾生溺大邪見貪愛之水；然亦於彼曾無厭捨。佛子！如來智慧無有增減，以根善安住，生無休息故。佛子！是為如來心第七相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如三千大千世界劫火起時，焚燒一切草木叢林，乃至鐵圍、大鐵圍山皆悉熾然無有遺餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界劫火起時，焚燒一切草木叢林，乃至鐵圍、大鐵圍山皆悉熾然無有遺餘。

「佛子！假使有人手執乾草投彼火中，於意云何，得不燒不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！假使有人手執乾草投彼火中，於意云何，得不燒不？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

「佛子！彼所投草容可不燒；如來智慧分別三世一切眾生、一切國土、一切劫數、一切諸法，無不知者；若言不知，無有是處。何以故？智慧平等悉明達故。佛子！是為如來心第八相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼所投草容可不燒；如來智慧分別三世一切眾生、一切國土、一切劫數、一切諸法，無不知者；若言不知，無有是處。何以故？智慧平等悉明達故。佛子！是為如來心第八相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如風災壞世界時，有大風起，名曰：散壞，能壞三千大千世界，鐵圍山等皆成碎末。復有大風，名為：能障，周匝三千大千世界障散壞風，不令得至餘方世界。佛子！若令無此能障大風，十方世界無不壞盡。如來、應、正等覺亦復如是，有大智風，名為：能滅，能滅一切諸大菩薩煩惱習氣；有大智風，名為：巧持，巧持其根未熟菩薩不令能滅大智風輪斷其一切煩惱習氣。佛子！若無如來巧持智風，無量菩薩皆墮聲聞、辟支佛地；由此智故，令諸菩薩超二乘地，安住如來究竟之位。佛子！是為如來心第九相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如風災壞世界時，有大風起，名曰：散壞，能壞三千大千世界，鐵圍山等皆成碎末。復有大風，名為：能障，周匝三千大千世界障散壞風，不令得至餘方世界。佛子！若令無此能障大風，十方世界無不壞盡。如來、應、正等覺亦復如是，有大智風，名為：能滅，能滅一切諸大菩薩煩惱習氣；有大智風，名為：巧持，巧持其根未熟菩薩不令能滅大智風輪斷其一切煩惱習氣。佛子！若無如來巧持智風，無量菩薩皆墮聲聞、辟支佛地；由此智故，令諸菩薩超二乘地，安住如來究竟之位。佛子！是為如來心第九相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！如來智慧無處不至。何以故？無一眾生而不具有如來智慧，但以妄想顛倒執著而不證得；若離妄想，一切智、自然智、無礙智則得現前。佛子！譬如有大經卷，量等三千大千世界，書寫三千大千世界中事，一切皆盡。所謂：書寫大鐵圍山中事，量等大鐵圍山；書寫大地中事，量等大地；書寫中千世界中事，量等中千世界；書寫小千世界中事，量等小千世界；如是，若四天下，若大海，若須彌山，若地天宮殿，若欲界空居天宮殿，若色界宮殿，若無色界宮殿，一一書寫，其量悉等。此大經卷雖復量等大千世界，而全住在一微塵中；如一微塵，一切微塵皆亦如是。時，有一人智慧明達，具足成就清淨天眼，見此經卷在微塵內，於諸眾生無少利益，即作是念：『我當以精進力，破彼微塵，出此經卷，令得饒益一切眾生。』作是念已，即起方便，破彼微塵，出此大經，令諸眾生普得饒益。如於一塵，一切微塵應知悉然。佛子！如來智慧亦復如是，無量無礙，普能利益一切眾生，具足在於眾生身中；但諸凡愚妄想執著，不知不覺，不得利益。爾時，如來以無障礙清淨智眼，普觀法界一切眾生而作是言：『奇哉！奇哉！此諸眾生云何具有如來智慧，愚癡迷惑，不知不見？我當教以聖道，令其永離妄想執著，自於身中得見如來廣大智慧與佛無異。』即教彼眾生修習聖道，令離妄想；離妄想已，證得如來無量智慧，利益安樂一切眾生。佛子！是為如來心第十相，諸菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如來智慧無處不至。何以故？無一眾生而不具有如來智慧，但以妄想顛倒執著而不證得；若離妄想，一切智、自然智、無礙智則得現前。佛子！譬如有大經卷，量等三千大千世界，書寫三千大千世界中事，一切皆盡。所謂：書寫大鐵圍山中事，量等大鐵圍山；書寫大地中事，量等大地；書寫中千世界中事，量等中千世界；書寫小千世界中事，量等小千世界；如是，若四天下，若大海，若須彌山，若地天宮殿，若欲界空居天宮殿，若色界宮殿，若無色界宮殿，一一書寫，其量悉等。此大經卷雖復量等大千世界，而全住在一微塵中；如一微塵，一切微塵皆亦如是。時，有一人智慧明達，具足成就清淨天眼，見此經卷在微塵內，於諸眾生無少利益，即作是念：『我當以精進力，破彼微塵，出此經卷，令得饒益一切眾生。』作是念已，即起方便，破彼微塵，出此大經，令諸眾生普得饒益。如於一塵，一切微塵應知悉然。佛子！如來智慧亦復如是，無量無礙，普能利益一切眾生，具足在於眾生身中；但諸凡愚妄想執著，不知不覺，不得利益。爾時，如來以無障礙清淨智眼，普觀法界一切眾生而作是言：『奇哉！奇哉！此諸眾生云何具有如來智慧，愚癡迷惑，不知不見？我當教以聖道，令其永離妄想執著，自於身中得見如來廣大智慧與佛無異。』即教彼眾生修習聖道，令離妄想；離妄想已，證得如來無量智慧，利益安樂一切眾生。佛子！是為如來心第十相，諸菩薩摩訶薩應如是知。

「佛子！菩薩摩訶薩應以如是等無量無礙不可思議廣大相，知如來、應、正等覺心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩應以如是等無量無礙不可思議廣大相，知如來、應、正等覺心。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「欲知諸佛心， 當觀佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲知諸佛心， 當觀佛智慧，

佛智無依處， 如空無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智無依處， 如空無所依。

眾生種種樂， 及諸方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生種種樂， 及諸方便智，

皆依佛智慧， 佛智無依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆依佛智慧， 佛智無依止。

聲聞與獨覺， 及諸佛解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞與獨覺， 及諸佛解脫，

皆依於法界， 法界無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆依於法界， 法界無增減。

佛智亦如是， 出生一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 出生一切智，

無增亦無減， 無生亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無增亦無減， 無生亦無盡。

如水潛流地， 求之無不得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水潛流地， 求之無不得，

無念亦無盡， 功力遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無念亦無盡， 功力遍十方。

佛智亦如是， 普在眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 普在眾生心，

若有勤修行， 疾得智光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有勤修行， 疾得智光明。

如龍有四珠， 出生一切寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龍有四珠， 出生一切寶，

置之深密處， 凡人莫能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置之深密處， 凡人莫能見。

佛四智亦然， 出生一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛四智亦然， 出生一切智，

餘人莫能見， 唯除大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘人莫能見， 唯除大菩薩。

如海有四寶， 能飲一切水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如海有四寶， 能飲一切水，

令海不流溢， 亦復無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令海不流溢， 亦復無增減。

如來智亦爾， 息浪除法愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智亦爾， 息浪除法愛，

廣大無有邊， 能生佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大無有邊， 能生佛菩薩。

下方至有頂， 欲色無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方至有頂， 欲色無色界，

一切依虛空， 虛空不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切依虛空， 虛空不分別。

聲聞與獨覺， 菩薩眾智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞與獨覺， 菩薩眾智慧，

皆依於佛智， 佛智無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆依於佛智， 佛智無分別。

雪山有藥王， 名為無盡根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪山有藥王， 名為無盡根，

能生一切樹， 根莖葉華實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生一切樹， 根莖葉華實。

佛智亦如是， 如來種中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 如來種中生，

既得菩提已， 復生菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得菩提已， 復生菩薩行。

如人把乾草， 置之於劫燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人把乾草， 置之於劫燒，

金剛猶洞然， 此無不燒理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛猶洞然， 此無不燒理。

三世劫與剎， 及其中眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世劫與剎， 及其中眾生，

彼草容不燒， 此佛無不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼草容不燒， 此佛無不知。

有風名散壞， 能壞於大千； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有風名散壞， 能壞於大千；

若無別風止， 壞及無量界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無別風止， 壞及無量界。

大智風亦爾， 滅諸菩薩惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智風亦爾， 滅諸菩薩惑；

別有善巧風， 令住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別有善巧風， 令住如來地。

如有大經卷， 量等三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有大經卷， 量等三千界，

在於一塵內， 一切塵悉然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於一塵內， 一切塵悉然。

有一聰慧人， 淨眼悉明見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一聰慧人， 淨眼悉明見，

破塵出經卷， 普饒益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破塵出經卷， 普饒益眾生。

佛智亦如是， 遍在眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 遍在眾生心，

妄想之所纏， 不覺亦不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄想之所纏， 不覺亦不知。

諸佛大慈悲， 令其除妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大慈悲， 令其除妄想，

如是乃出現， 饒益諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是乃出現， 饒益諸菩薩。