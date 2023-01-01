大方廣佛華嚴經卷第五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五十

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

如來出現品第三十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現品第三十七之一

爾時，世尊從眉間白毫相中放大光明，名：如來出現，無量百千億那由他阿僧祇光明以為眷屬。其光普照十方盡虛空法界一切世界，右遶十匝，顯現如來無量自在，覺悟無數諸菩薩眾，震動一切十方世界，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔宮殿，顯示一切諸佛如來坐菩提座成等正覺及以一切道場眾會；作是事已，而來右遶菩薩眾會，入如來性起妙德菩薩頂。時，此道場一切大眾身心踊躍，生大歡喜，作如是念：「甚奇希有！今者如來放大光明，必當演說甚深大法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從眉間白毫相中放大光明，名：如來出現，無量百千億那由他阿僧祇光明以為眷屬。其光普照十方盡虛空法界一切世界，右遶十匝，顯現如來無量自在，覺悟無數諸菩薩眾，震動一切十方世界，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔宮殿，顯示一切諸佛如來坐菩提座成等正覺及以一切道場眾會；作是事已，而來右遶菩薩眾會，入如來性起妙德菩薩頂。時，此道場一切大眾身心踊躍，生大歡喜，作如是念：「甚奇希有！今者如來放大光明，必當演說甚深大法。」

爾時，如來性起妙德菩薩於蓮華座上，偏袒右肩，右跽合掌，一心向佛而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來性起妙德菩薩於蓮華座上，偏袒右肩，右跽合掌，一心向佛而說頌言：

「正覺功德大智出， 普達境界到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正覺功德大智出， 普達境界到彼岸，

等於三世諸如來， 是故我今恭敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等於三世諸如來， 是故我今恭敬禮。

已昇無相境界岸， 而現妙相莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已昇無相境界岸， 而現妙相莊嚴身，

放於離垢千光明， 破魔軍眾咸令盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放於離垢千光明， 破魔軍眾咸令盡。

十方所有諸世界， 悉能震動無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸世界， 悉能震動無有餘，

未曾恐怖一眾生， 善逝威神力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾恐怖一眾生， 善逝威神力如是。

虛空法界性平等， 已能如是而安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空法界性平等， 已能如是而安住，

一切含生無數量， 咸令滅惡除眾垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切含生無數量， 咸令滅惡除眾垢。

苦行勤勞無數劫， 成就最上菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行勤勞無數劫， 成就最上菩提道，

於諸境界智無礙， 與一切佛同其性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸境界智無礙， 與一切佛同其性。

導師放此大光明， 震動十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師放此大光明， 震動十方諸世界，

已現無量神通力， 而復還來入我身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已現無量神通力， 而復還來入我身。

決定法中能善學， 無量菩薩皆來集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定法中能善學， 無量菩薩皆來集，

令我發起問法心， 是故我今請法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我發起問法心， 是故我今請法王。

今此眾會皆清淨， 善能度脫諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此眾會皆清淨， 善能度脫諸世間，

智慧無邊無染著， 如是賢勝咸來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無邊無染著， 如是賢勝咸來集。

利益世間尊導師， 智慧精進皆無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間尊導師， 智慧精進皆無量，

今以光明照大眾， 令我問於無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以光明照大眾， 令我問於無上法。

誰於大仙深境界， 而能真實具開演？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰於大仙深境界， 而能真實具開演？

誰是如來法長子？ 世間尊導願顯示！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰是如來法長子？ 世間尊導願顯示！」

爾時，如來即於口中放大光明，名：無礙無畏，百千億阿僧祇光明以為眷屬。普照十方盡虛空等法界一切世界，右遶十匝，顯現如來種種自在，開悟無量諸菩薩眾，震動一切十方世界，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔宮殿，顯示一切諸佛如來坐菩提座成等正覺及以一切道場眾會；作是事已，而來右遶菩薩眾會，入普賢菩薩摩訶薩口。其光入已，普賢菩薩身及師子座，過於本時及諸菩薩身座百倍，唯除如來師子之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來即於口中放大光明，名：無礙無畏，百千億阿僧祇光明以為眷屬。普照十方盡虛空等法界一切世界，右遶十匝，顯現如來種種自在，開悟無量諸菩薩眾，震動一切十方世界，除滅一切諸惡道苦，映蔽一切諸魔宮殿，顯示一切諸佛如來坐菩提座成等正覺及以一切道場眾會；作是事已，而來右遶菩薩眾會，入普賢菩薩摩訶薩口。其光入已，普賢菩薩身及師子座，過於本時及諸菩薩身座百倍，唯除如來師子之座。

爾時，如來性起妙德菩薩問普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！佛所示現廣大神變，令諸菩薩皆生歡喜，不可思議，世莫能知，是何瑞相？」普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！我於往昔見諸如來、應、正等覺示現如是廣大神變，即說如來出現法門。如我惟忖，今現此相，當說其法。」說是語時，一切大地悉皆震動，出生無量問法光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來性起妙德菩薩問普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！佛所示現廣大神變，令諸菩薩皆生歡喜，不可思議，世莫能知，是何瑞相？」普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！我於往昔見諸如來、應、正等覺示現如是廣大神變，即說如來出現法門。如我惟忖，今現此相，當說其法。」說是語時，一切大地悉皆震動，出生無量問法光明。

時，性起妙德菩薩問普賢菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩應云何知諸佛如來、應、正等覺出現之法？願為我說！佛子！此諸無量百千億那由他菩薩眾會，皆久修淨業，念慧成就，到於究竟大莊嚴岸，具一切佛威儀之行，正念諸佛未曾忘失，大悲觀察一切眾生，決定了知諸大菩薩神通境界，已得諸佛神力所加，能受一切如來妙法；具如是等無量功德，皆已來集。佛子！汝已曾於無量百千億那由他佛所承事供養，成就菩薩最上妙行，於三昧門皆得自在，入一切佛祕密之處，知諸佛法，斷眾疑惑，為諸如來神力所加，知眾生根，隨其所樂為說真實解脫之法，隨順佛智演說佛法到於彼岸，有如是等無量功德。善哉佛子！願說如來、應、正等覺出現之法，身相、言音、心意境界，所行之行，成道轉法，乃至示現入般涅槃，見聞親近所生善根；如是等事，願皆為說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，性起妙德菩薩問普賢菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩應云何知諸佛如來、應、正等覺出現之法？願為我說！佛子！此諸無量百千億那由他菩薩眾會，皆久修淨業，念慧成就，到於究竟大莊嚴岸，具一切佛威儀之行，正念諸佛未曾忘失，大悲觀察一切眾生，決定了知諸大菩薩神通境界，已得諸佛神力所加，能受一切如來妙法；具如是等無量功德，皆已來集。佛子！汝已曾於無量百千億那由他佛所承事供養，成就菩薩最上妙行，於三昧門皆得自在，入一切佛祕密之處，知諸佛法，斷眾疑惑，為諸如來神力所加，知眾生根，隨其所樂為說真實解脫之法，隨順佛智演說佛法到於彼岸，有如是等無量功德。善哉佛子！願說如來、應、正等覺出現之法，身相、言音、心意境界，所行之行，成道轉法，乃至示現入般涅槃，見聞親近所生善根；如是等事，願皆為說！」

時，如來性起妙德菩薩欲重明此義，向普賢菩薩而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，如來性起妙德菩薩欲重明此義，向普賢菩薩而說頌曰：

「善哉無礙大智慧， 善覺無邊平等境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉無礙大智慧， 善覺無邊平等境，

願說無量佛所行， 佛子聞已皆欣慶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說無量佛所行， 佛子聞已皆欣慶！

菩薩云何隨順入， 諸佛如來出興世？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩云何隨順入， 諸佛如來出興世？

云何身語心境界？ 及所行處願皆說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何身語心境界？ 及所行處願皆說！

云何諸佛成正覺？ 云何如來轉法輪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸佛成正覺？ 云何如來轉法輪？

云何善逝般涅槃？ 大眾聞已心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善逝般涅槃？ 大眾聞已心歡喜。

若有見佛大法王， 親近增長諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見佛大法王， 親近增長諸善根，

願說彼諸功德藏， 眾生見已何所獲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說彼諸功德藏， 眾生見已何所獲？

若有得聞如來名， 若現在世若涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得聞如來名， 若現在世若涅槃，

於彼福藏生深信， 有何等利願宣說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼福藏生深信， 有何等利願宣說！

此諸菩薩皆合掌， 瞻仰如來仁及我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩皆合掌， 瞻仰如來仁及我，

大功德海之境界， 淨眾生者願為說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大功德海之境界， 淨眾生者願為說！

願以因緣及譬諭， 演說妙法相應義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以因緣及譬諭， 演說妙法相應義，

眾生聞已發大心， 疑盡智淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞已發大心， 疑盡智淨如虛空。

如遍一切國土中， 諸佛所現莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如遍一切國土中， 諸佛所現莊嚴身，

願以妙音及因諭， 示佛菩提亦如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以妙音及因諭， 示佛菩提亦如彼。

十方千萬諸佛土， 億那由他無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方千萬諸佛土， 億那由他無量劫，

如今所集菩薩眾， 於彼一切悉難見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今所集菩薩眾， 於彼一切悉難見。

此諸菩薩咸恭敬， 於微妙義生渴仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩咸恭敬， 於微妙義生渴仰，

願以淨心具開演， 如來出現廣大法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以淨心具開演， 如來出現廣大法！」

爾時，普賢菩薩摩訶薩告如來性起妙德等諸菩薩大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告如來性起妙德等諸菩薩大眾言：

「佛子！此處不可思議，所謂如來、應、正等覺以無量法而得出現。何以故？非以一緣，非以一事，如來出現而得成就；以十無量百千阿僧祇事而得成就。何等為十？所謂：過去無量攝受一切眾生菩提心所成故，過去無量清淨殊勝志樂所成故，過去無量救護一切眾生大慈大悲所成故，過去無量相續行願所成故，過去無量修諸福智心無厭足所成故，過去無量供養諸佛教化眾生所成故，過去無量智慧方便清淨道所成故，過去無量清淨功德藏所成故，過去無量莊嚴道智所成故，過去無量通達法義所成故。佛子！如是無量阿僧祇法門圓滿，成於如來。佛子！譬如三千大千世界，非以一緣，非以一事，而得成就，以無量緣、無量事，方乃得成。所謂：興布大雲，降霔大雨，四種風輪相續為依。其四者何？一名：能持，能持大水故；二名：能消，能消大水故；三名：建立，建立一切諸處所故；四名：莊嚴，莊嚴分布咸善巧故。如是皆由眾生共業及諸菩薩善根所起，令於其中一切眾生各隨所宜而得受用。佛子！如是等無量因緣乃成三千大千世界，法性如是，無有生者，無有作者，無有知者，無有成者，然彼世界而得成就。如來出現亦復如是，非以一緣，非以一事，而得成就；以無量因緣，無量事相，乃得成就。所謂：曾於過去佛所聽聞受持大法雲雨，因此能起如來四種大智風輪。何等為四？一者念持不忘陀羅尼大智風輪，能持一切如來大法雲雨故；二者出生止觀大智風輪，能消竭一切煩惱故；三者善巧迴向大智風輪，能成就一切善根故；四者出生離垢差別莊嚴大智風輪，令過去所化一切眾生善根清淨，成就如來無漏善根力故。如來如是成等正覺，法性如是，無生無作而得成就。佛子！是為如來、應、正等覺出現第一相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此處不可思議，所謂如來、應、正等覺以無量法而得出現。何以故？非以一緣，非以一事，如來出現而得成就；以十無量百千阿僧祇事而得成就。何等為十？所謂：過去無量攝受一切眾生菩提心所成故，過去無量清淨殊勝志樂所成故，過去無量救護一切眾生大慈大悲所成故，過去無量相續行願所成故，過去無量修諸福智心無厭足所成故，過去無量供養諸佛教化眾生所成故，過去無量智慧方便清淨道所成故，過去無量清淨功德藏所成故，過去無量莊嚴道智所成故，過去無量通達法義所成故。佛子！如是無量阿僧祇法門圓滿，成於如來。佛子！譬如三千大千世界，非以一緣，非以一事，而得成就，以無量緣、無量事，方乃得成。所謂：興布大雲，降霔大雨，四種風輪相續為依。其四者何？一名：能持，能持大水故；二名：能消，能消大水故；三名：建立，建立一切諸處所故；四名：莊嚴，莊嚴分布咸善巧故。如是皆由眾生共業及諸菩薩善根所起，令於其中一切眾生各隨所宜而得受用。佛子！如是等無量因緣乃成三千大千世界，法性如是，無有生者，無有作者，無有知者，無有成者，然彼世界而得成就。如來出現亦復如是，非以一緣，非以一事，而得成就；以無量因緣，無量事相，乃得成就。所謂：曾於過去佛所聽聞受持大法雲雨，因此能起如來四種大智風輪。何等為四？一者念持不忘陀羅尼大智風輪，能持一切如來大法雲雨故；二者出生止觀大智風輪，能消竭一切煩惱故；三者善巧迴向大智風輪，能成就一切善根故；四者出生離垢差別莊嚴大智風輪，令過去所化一切眾生善根清淨，成就如來無漏善根力故。如來如是成等正覺，法性如是，無生無作而得成就。佛子！是為如來、應、正等覺出現第一相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如三千大千世界將欲成時，大雲降雨，名曰：洪霔，一切方處所不能受、所不能持，唯除大千界將欲成時。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，興大法雲，雨大法雨，名：成就如來出現，一切二乘心志狹劣所不能受、所不能持，唯除諸大菩薩心相續力。佛子！是為如來、應、正等覺出現第二相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界將欲成時，大雲降雨，名曰：洪霔，一切方處所不能受、所不能持，唯除大千界將欲成時。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，興大法雲，雨大法雨，名：成就如來出現，一切二乘心志狹劣所不能受、所不能持，唯除諸大菩薩心相續力。佛子！是為如來、應、正等覺出現第二相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如眾生以業力故，大雲降雨，來無所從，去無所至。如來、應、正等覺亦復如是，以諸菩薩善根力故，興大法雲，雨大法雨，亦無所從來，無所至去。佛子！是為如來、應、正等覺出現第三相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如眾生以業力故，大雲降雨，來無所從，去無所至。如來、應、正等覺亦復如是，以諸菩薩善根力故，興大法雲，雨大法雨，亦無所從來，無所至去。佛子！是為如來、應、正等覺出現第三相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大雲降霔大雨，大千世界一切眾生，無能知數，若欲算計，徒令發狂；唯大千世界主——摩醯首羅，以過去所修善根力故，乃至一滴無不明了。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，興大法雲，雨大法雨，一切眾生、聲聞、獨覺所不能知，若欲思量，心必狂亂；唯除一切世間主——菩薩摩訶薩，以過去所修覺慧力故，乃至一文一句，入眾生心，無不明了。佛子！是為如來、應、正等覺出現第四相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大雲降霔大雨，大千世界一切眾生，無能知數，若欲算計，徒令發狂；唯大千世界主——摩醯首羅，以過去所修善根力故，乃至一滴無不明了。佛子！如來、應、正等覺亦復如是，興大法雲，雨大法雨，一切眾生、聲聞、獨覺所不能知，若欲思量，心必狂亂；唯除一切世間主——菩薩摩訶薩，以過去所修覺慧力故，乃至一文一句，入眾生心，無不明了。佛子！是為如來、應、正等覺出現第四相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大雲降雨之時，有大雲雨，名為：能滅，能滅火災；有大雲雨，名為：能起，能起大水；有大雲雨，名為：能止，能止大水；有大雲雨，名為：能成，能成一切摩尼諸寶；有大雲雨，名為：分別，分別三千大千世界。佛子！如來出現亦復如是，興大法雲，雨大法雨，有大法雨，名為：能滅，能滅一切眾生煩惱；有大法雨，名為：能起，能起一切眾生善根；有大法雨，名為：能止，能止一切眾生見惑；有大法雨，名為：能成，能成一切智慧法寶；有大法雨，名為：分別，分別一切眾生心樂。佛子！是為如來、應、正等覺出現第五相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大雲降雨之時，有大雲雨，名為：能滅，能滅火災；有大雲雨，名為：能起，能起大水；有大雲雨，名為：能止，能止大水；有大雲雨，名為：能成，能成一切摩尼諸寶；有大雲雨，名為：分別，分別三千大千世界。佛子！如來出現亦復如是，興大法雲，雨大法雨，有大法雨，名為：能滅，能滅一切眾生煩惱；有大法雨，名為：能起，能起一切眾生善根；有大法雨，名為：能止，能止一切眾生見惑；有大法雨，名為：能成，能成一切智慧法寶；有大法雨，名為：分別，分別一切眾生心樂。佛子！是為如來、應、正等覺出現第五相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如大雲雨一味水，隨其所雨，無量差別。如來出現亦復如是，雨於大悲一味法水，隨宜說法，無量差別。佛子！是為如來、應、正等覺出現第六相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大雲雨一味水，隨其所雨，無量差別。如來出現亦復如是，雨於大悲一味法水，隨宜說法，無量差別。佛子！是為如來、應、正等覺出現第六相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如三千大千世界初始成時，先成色界諸天宮殿，次成欲界諸天宮殿，次成於人及餘眾生諸所住處。佛子！如來出現亦復如是，先起菩薩諸行智慧，次起緣覺諸行智慧，次起聲聞善根諸行智慧，次起其餘眾生有為善根諸行智慧。佛子！譬如大雲雨一味水，隨諸眾生善根異故，所起宮殿種種不同。如來大悲一味法雨，隨眾生器而有差別。佛子！是為如來、應、正等覺出現第七相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界初始成時，先成色界諸天宮殿，次成欲界諸天宮殿，次成於人及餘眾生諸所住處。佛子！如來出現亦復如是，先起菩薩諸行智慧，次起緣覺諸行智慧，次起聲聞善根諸行智慧，次起其餘眾生有為善根諸行智慧。佛子！譬如大雲雨一味水，隨諸眾生善根異故，所起宮殿種種不同。如來大悲一味法雨，隨眾生器而有差別。佛子！是為如來、應、正等覺出現第七相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如世界初欲成時，有大水生，遍滿三千大千世界；生大蓮華，名：如來出現功德寶莊嚴，遍覆水上，光照十方一切世界。時，摩醯首羅、淨居天等見是華已，即決定知於此劫中有爾所佛出興于世。佛子！爾時，其中有風輪起，名：善淨光明，能成色界諸天宮殿。有風輪起，名：淨光莊嚴，能成欲界諸天宮殿。有風輪起，名：堅密無能壞，能成大小諸輪圍山及金剛山。有風輪起，名：勝高，能成須彌山王。有風輪起，名：不動，能成十大山王。何等為十？所謂：佉陀羅山、仙人山、伏魔山、大伏魔山、持雙山、尼民陀羅山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、雪山。有風輪起，名為：安住，能成大地。有風輪起，名為：莊嚴，能成地天宮殿、龍宮殿、乾闥婆宮殿。有風輪起，名：無盡藏，能成三千大千世界一切大海。有風輪起，名：普光明藏，能成三千大千世界諸摩尼寶。有風輪起，名：堅固根，能成一切諸如意樹。佛子！大雲所雨一味之水，無有分別；以眾生善根不同故，風輪不同；風輪差別故，世界差別。佛子！如來出現亦復如是，具足一切善根功德，放於無上大智光明，名：不斷如來種不思議智，普照十方一切世界，與諸菩薩一切如來灌頂之記：當成正覺出興於世。佛子！如來出現復有無上大智光明，名：清淨離垢，能成如來無漏無盡智。復有無上大智光明，名：普照，能成如來普入法界不思議智。復有無上大智光明，名：持佛種性，能成如來不傾動力。復有無上大智光明，名：逈出無能壞，能成如來無畏無壞智。復有無上大智光明，名：一切神通，能成如來諸不共法、一切智智。復有無上大智光明，名：出生變化，能成如來令見聞親近所生善根不失壞智。復有無上大智光明，名：普隨順，能成如來無盡福德智慧之身，為一切眾生而作饒益。復有無上大智光明，名：不可究竟，能成如來甚深妙智，隨所開悟，令三寶種永不斷絕。復有無上大智光明，名：種種莊嚴，能成如來相好嚴身，令一切眾生皆生歡喜。復有無上大智光明，名：不可壞，能成如來法界、虛空界等殊勝壽命無有窮盡。佛子！如來大悲一味之水無有分別，以諸眾生欲樂不同、根性各別，而起種種大智風輪，令諸菩薩成就如來出現之法。佛子！一切如來同一體性，大智輪中出生種種智慧光明。佛子！汝等應知，如來於一解脫味出生無量不可思議種種功德，眾生念言：『此是如來神力所造。』佛子！此非如來神力所造。佛子！乃至一菩薩，不於佛所曾種善根，能得如來少分智慧，無有是處。但以諸佛威德力故，令諸眾生具佛功德，而佛如來無有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如世界初欲成時，有大水生，遍滿三千大千世界；生大蓮華，名：如來出現功德寶莊嚴，遍覆水上，光照十方一切世界。時，摩醯首羅、淨居天等見是華已，即決定知於此劫中有爾所佛出興于世。佛子！爾時，其中有風輪起，名：善淨光明，能成色界諸天宮殿。有風輪起，名：淨光莊嚴，能成欲界諸天宮殿。有風輪起，名：堅密無能壞，能成大小諸輪圍山及金剛山。有風輪起，名：勝高，能成須彌山王。有風輪起，名：不動，能成十大山王。何等為十？所謂：佉陀羅山、仙人山、伏魔山、大伏魔山、持雙山、尼民陀羅山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、雪山。有風輪起，名為：安住，能成大地。有風輪起，名為：莊嚴，能成地天宮殿、龍宮殿、乾闥婆宮殿。有風輪起，名：無盡藏，能成三千大千世界一切大海。有風輪起，名：普光明藏，能成三千大千世界諸摩尼寶。有風輪起，名：堅固根，能成一切諸如意樹。佛子！大雲所雨一味之水，無有分別；以眾生善根不同故，風輪不同；風輪差別故，世界差別。佛子！如來出現亦復如是，具足一切善根功德，放於無上大智光明，名：不斷如來種不思議智，普照十方一切世界，與諸菩薩一切如來灌頂之記：當成正覺出興於世。佛子！如來出現復有無上大智光明，名：清淨離垢，能成如來無漏無盡智。復有無上大智光明，名：普照，能成如來普入法界不思議智。復有無上大智光明，名：持佛種性，能成如來不傾動力。復有無上大智光明，名：逈出無能壞，能成如來無畏無壞智。復有無上大智光明，名：一切神通，能成如來諸不共法、一切智智。復有無上大智光明，名：出生變化，能成如來令見聞親近所生善根不失壞智。復有無上大智光明，名：普隨順，能成如來無盡福德智慧之身，為一切眾生而作饒益。復有無上大智光明，名：不可究竟，能成如來甚深妙智，隨所開悟，令三寶種永不斷絕。復有無上大智光明，名：種種莊嚴，能成如來相好嚴身，令一切眾生皆生歡喜。復有無上大智光明，名：不可壞，能成如來法界、虛空界等殊勝壽命無有窮盡。佛子！如來大悲一味之水無有分別，以諸眾生欲樂不同、根性各別，而起種種大智風輪，令諸菩薩成就如來出現之法。佛子！一切如來同一體性，大智輪中出生種種智慧光明。佛子！汝等應知，如來於一解脫味出生無量不可思議種種功德，眾生念言：『此是如來神力所造。』佛子！此非如來神力所造。佛子！乃至一菩薩，不於佛所曾種善根，能得如來少分智慧，無有是處。但以諸佛威德力故，令諸眾生具佛功德，而佛如來無有

分別，無成無壞，無有作者，亦無作法。佛子！是為如來、應、正等覺出現第八相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別，無成無壞，無有作者，亦無作法。佛子！是為如來、應、正等覺出現第八相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！如依虛空起四風輪，能持水輪。何等為四？一名：安住，二名：常住，三名：究竟，四名：堅固。此四風輪能持水輪，水輪能持大地令不散壞。是故說：地輪依水輪，水輪依風輪，風輪依虛空，虛空無所依。雖無所依，能令三千大千世界而得安住。佛子！如來出現亦復如是，依無礙慧光明起佛四種大智風輪，能持一切眾生善根。何等為四？所謂：普攝眾生皆令歡喜大智風輪，建立正法令諸眾生皆生愛樂大智風輪，守護一切眾生善根大智風輪，具一切方便通達無漏界大智風輪。是為四。佛子！諸佛世尊，大慈救護一切眾生，大悲度脫一切眾生，大慈大悲普遍饒益。然大慈大悲依大方便善巧，大方便善巧依如來出現，如來出現依無礙慧光明，無礙慧光明無有所依。佛子！是為如來、應、正等覺出現第九相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如依虛空起四風輪，能持水輪。何等為四？一名：安住，二名：常住，三名：究竟，四名：堅固。此四風輪能持水輪，水輪能持大地令不散壞。是故說：地輪依水輪，水輪依風輪，風輪依虛空，虛空無所依。雖無所依，能令三千大千世界而得安住。佛子！如來出現亦復如是，依無礙慧光明起佛四種大智風輪，能持一切眾生善根。何等為四？所謂：普攝眾生皆令歡喜大智風輪，建立正法令諸眾生皆生愛樂大智風輪，守護一切眾生善根大智風輪，具一切方便通達無漏界大智風輪。是為四。佛子！諸佛世尊，大慈救護一切眾生，大悲度脫一切眾生，大慈大悲普遍饒益。然大慈大悲依大方便善巧，大方便善巧依如來出現，如來出現依無礙慧光明，無礙慧光明無有所依。佛子！是為如來、應、正等覺出現第九相，菩薩摩訶薩應如是知。

「復次，佛子！譬如三千大千世界既成就已，饒益無量種種眾生。所謂：水族眾生得水饒益，陸地眾生得地饒益，宮殿眾生得宮殿饒益，虛空眾生得虛空饒益。如來出現亦復如是，種種饒益無量眾生。所謂：見佛生歡喜者，得歡喜益；住淨戒者，得淨戒益；住諸禪定及無量者，得聖出世大神通益；住法門光明者，得因果不壞益；住無所有光明者，得一切法不壞益。是故說言：『如來出現，饒益一切無量眾生。』佛子！是為如來、應、正等覺出現第十相，菩薩摩訶薩應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界既成就已，饒益無量種種眾生。所謂：水族眾生得水饒益，陸地眾生得地饒益，宮殿眾生得宮殿饒益，虛空眾生得虛空饒益。如來出現亦復如是，種種饒益無量眾生。所謂：見佛生歡喜者，得歡喜益；住淨戒者，得淨戒益；住諸禪定及無量者，得聖出世大神通益；住法門光明者，得因果不壞益；住無所有光明者，得一切法不壞益。是故說言：『如來出現，饒益一切無量眾生。』佛子！是為如來、應、正等覺出現第十相，菩薩摩訶薩應如是知。

「佛子！菩薩摩訶薩知如來出現，則知無量，知成就無量行故；則知廣大，知周遍十方故；則知無來去，知離生住滅故；則知無行、無所行，知離心、意、識故；則知無身，知如虛空故；則知平等，知一切眾生皆無我故；則知無盡，知遍一切剎無有盡故；則知無退，知盡後際無斷絕故；則知無壞，知如來智無有對故；則知無二，知平等觀察為、無為故；則知一切眾生皆得饒益，本願迴向自在滿足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩知如來出現，則知無量，知成就無量行故；則知廣大，知周遍十方故；則知無來去，知離生住滅故；則知無行、無所行，知離心、意、識故；則知無身，知如虛空故；則知平等，知一切眾生皆無我故；則知無盡，知遍一切剎無有盡故；則知無退，知盡後際無斷絕故；則知無壞，知如來智無有對故；則知無二，知平等觀察為、無為故；則知一切眾生皆得饒益，本願迴向自在滿足故。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「十力大雄最無上， 譬如虛空無等等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十力大雄最無上， 譬如虛空無等等，

境界廣大不可量， 功德第一超世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界廣大不可量， 功德第一超世間。

十力功德無邊量， 心意思量所不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力功德無邊量， 心意思量所不及，

人中師子一法門， 眾生億劫莫能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子一法門， 眾生億劫莫能知。

十方國土碎為塵， 或有算計知其數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土碎為塵， 或有算計知其數；

如來一毛功德量， 千萬億劫無能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一毛功德量， 千萬億劫無能說。

如人持尺量虛空， 復有隨行計其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人持尺量虛空， 復有隨行計其數，

虛空邊際不可得， 如來境界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空邊際不可得， 如來境界亦如是。

或有能於剎那頃， 悉知三世眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有能於剎那頃， 悉知三世眾生心，

設經眾生數等劫， 不能知佛一念性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設經眾生數等劫， 不能知佛一念性。

譬如法界遍一切， 不可見取為一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如法界遍一切， 不可見取為一切；

十力境界亦復然， 遍於一切非一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力境界亦復然， 遍於一切非一切。

真如離妄恒寂靜， 無生無滅普周遍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如離妄恒寂靜， 無生無滅普周遍；

諸佛境界亦復然， 體性平等不增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界亦復然， 體性平等不增減。

譬如實際而非際， 普在三世亦非普； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如實際而非際， 普在三世亦非普；

導師境界亦如是， 遍於三世皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師境界亦如是， 遍於三世皆無礙。

法性無作無變易， 猶如虛空本清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性無作無變易， 猶如虛空本清淨；

諸佛性淨亦如是， 本性非性離有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛性淨亦如是， 本性非性離有無。

法性不在於言論， 無說離說恒寂滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性不在於言論， 無說離說恒寂滅；

十力境界性亦然， 一切文辭莫能辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力境界性亦然， 一切文辭莫能辯。

了知諸法性寂滅， 如鳥飛空無有迹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法性寂滅， 如鳥飛空無有迹，

以本願力現色身， 令見如來大神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以本願力現色身， 令見如來大神變。

若有欲知佛境界， 當淨其意如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有欲知佛境界， 當淨其意如虛空，

遠離妄想及諸取， 令心所向皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離妄想及諸取， 令心所向皆無礙。

是故佛子應善聽， 我以少譬明佛境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛子應善聽， 我以少譬明佛境，

十力功德不可量， 為悟眾生今略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力功德不可量， 為悟眾生今略說。

導師所現於身業， 語業心業諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師所現於身業， 語業心業諸境界，

轉妙法輪般涅槃， 一切善根我今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉妙法輪般涅槃， 一切善根我今說。

譬如世界初安立， 非一因緣而可成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世界初安立， 非一因緣而可成，

無量方便諸因緣， 成此三千大千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便諸因緣， 成此三千大千界。

如來出現亦如是， 無量功德乃得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現亦如是， 無量功德乃得成，

剎塵心念尚可知， 十力生因莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎塵心念尚可知， 十力生因莫能測。

譬如劫初雲澍雨， 而起四種大風輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如劫初雲澍雨， 而起四種大風輪，

眾生善根菩薩力， 成此三千各安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生善根菩薩力， 成此三千各安住。

十力法雲亦如是， 起智風輪清淨意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力法雲亦如是， 起智風輪清淨意，

昔所迴向諸眾生， 普導令成無上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔所迴向諸眾生， 普導令成無上果。

如有大雨名洪澍， 無有處所能容受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有大雨名洪澍， 無有處所能容受，

唯除世界將成時， 清淨虛空大風力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除世界將成時， 清淨虛空大風力。

如來出現亦如是， 普雨法雨充法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現亦如是， 普雨法雨充法界，

一切劣意無能持， 唯除清淨廣大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切劣意無能持， 唯除清淨廣大心。

譬如空中澍大雨， 無所從來無所去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中澍大雨， 無所從來無所去，

作者受者悉亦無， 自然如是普充洽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作者受者悉亦無， 自然如是普充洽。

十力法雨亦如是， 無去無來無造作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力法雨亦如是， 無去無來無造作，

本行為因菩薩力， 一切大心咸聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本行為因菩薩力， 一切大心咸聽受。

譬如空雲澍大雨， 一切無能數其滴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空雲澍大雨， 一切無能數其滴，

唯除三千自在王， 具功德力悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除三千自在王， 具功德力悉明了。

善逝法雨亦如是， 一切眾生莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝法雨亦如是， 一切眾生莫能測，

唯除於世自在人， 明見如觀掌中寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除於世自在人， 明見如觀掌中寶。

譬如空雲澍大雨， 能滅能起亦能斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空雲澍大雨， 能滅能起亦能斷，

一切珍寶悉能成， 三千所有皆分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切珍寶悉能成， 三千所有皆分別。

十力法雨亦如是， 滅惑起善斷諸見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力法雨亦如是， 滅惑起善斷諸見，

一切智寶皆使成， 眾生心樂悉分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智寶皆使成， 眾生心樂悉分別。

譬如空中雨一味， 隨其所雨各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中雨一味， 隨其所雨各不同，

豈彼雨性有分別， 然隨物異法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈彼雨性有分別， 然隨物異法如是。

如來法雨非一異， 平等寂靜離分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法雨非一異， 平等寂靜離分別，

然隨所化種種殊， 自然如是無邊相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然隨所化種種殊， 自然如是無邊相。

譬如世界初成時， 先成色界天宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世界初成時， 先成色界天宮殿，

次及欲天次人處， 乾闥婆宮最後成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次及欲天次人處， 乾闥婆宮最後成。

如來出現亦如是， 先起無邊菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現亦如是， 先起無邊菩薩行，

次化樂寂諸緣覺， 次聲聞眾後眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次化樂寂諸緣覺， 次聲聞眾後眾生。

諸天初見蓮華瑞， 知佛當出生歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天初見蓮華瑞， 知佛當出生歡喜；

水緣風力起世間， 宮殿山川悉成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水緣風力起世間， 宮殿山川悉成立。

如來宿善大光明， 巧別菩薩與其記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來宿善大光明， 巧別菩薩與其記；

所有智輪體皆淨， 各能開示諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有智輪體皆淨， 各能開示諸佛法。

譬如樹林依地有， 地依於水得不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如樹林依地有， 地依於水得不壞，

水輪依風風依空， 而其虛空無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水輪依風風依空， 而其虛空無所依。

一切佛法依慈悲， 慈悲復依方便立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛法依慈悲， 慈悲復依方便立，

方便依智智依慧， 無礙慧身無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便依智智依慧， 無礙慧身無所依。

譬如世界既成立， 一切眾生獲其利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世界既成立， 一切眾生獲其利，

地水所住及空居， 二足四足皆蒙益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水所住及空居， 二足四足皆蒙益。

法王出現亦如是， 一切眾生獲其利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王出現亦如是， 一切眾生獲其利，

若有見聞及親近， 悉使滅除諸惑惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有見聞及親近， 悉使滅除諸惑惱。

如來出現法無邊， 世間迷惑莫能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現法無邊， 世間迷惑莫能知，

為欲開悟諸含識， 無譬諭中說其譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲開悟諸含識， 無譬諭中說其譬。

「佛子！諸菩薩摩訶薩應云何見如來、應、正等覺身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸菩薩摩訶薩應云何見如來、應、正等覺身？

「佛子！諸菩薩摩訶薩應於無量處見如來身。何以故？諸菩薩摩訶薩不應於一法、一事、一身、一國土、一眾生見於如來，應遍一切處見於如來。佛子！譬如虛空遍至一切色、非色處，非至、非不至。何以故？虛空無身故。如來身亦如是，遍一切處，遍一切眾生，遍一切法，遍一切國土，非至、非不至。何以故？如來身無身故，為眾生故示現其身。佛子！是為如來身第一相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸菩薩摩訶薩應於無量處見如來身。何以故？諸菩薩摩訶薩不應於一法、一事、一身、一國土、一眾生見於如來，應遍一切處見於如來。佛子！譬如虛空遍至一切色、非色處，非至、非不至。何以故？虛空無身故。如來身亦如是，遍一切處，遍一切眾生，遍一切法，遍一切國土，非至、非不至。何以故？如來身無身故，為眾生故示現其身。佛子！是為如來身第一相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如虛空寬廣非色，而能顯現一切諸色，而彼虛空無有分別亦無戲論。如來身亦復如是，以智光明普照明故，令一切眾生世、出世間諸善根業皆得成就，而如來身無有分別亦無戲論。何以故？從本已來，一切執著、一切戲論皆永斷故。佛子！是為如來身第二相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如虛空寬廣非色，而能顯現一切諸色，而彼虛空無有分別亦無戲論。如來身亦復如是，以智光明普照明故，令一切眾生世、出世間諸善根業皆得成就，而如來身無有分別亦無戲論。何以故？從本已來，一切執著、一切戲論皆永斷故。佛子！是為如來身第二相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如日出於閻浮提，無量眾生皆得饒益。所謂：破闇作明，變濕令燥，生長草木，成熟穀稼，廓徹虛空，開敷蓮華，行者見道，居者辦業。何以故？日輪普放無量光故。佛子！如來智日亦復如是，以無量事普益眾生。所謂：滅惡生善，破愚為智，大慈救護，大悲度脫；令其增長根、力、覺分；令生深信，捨離濁心；令得見聞，不壞因果；令得天眼，見歿生處；令心無礙，不壞善根；令智修明，開敷覺華；令其發心，成就本行。何以故？如來廣大智慧日身，放無量光普照耀故。佛子！是為如來身第三相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如日出於閻浮提，無量眾生皆得饒益。所謂：破闇作明，變濕令燥，生長草木，成熟穀稼，廓徹虛空，開敷蓮華，行者見道，居者辦業。何以故？日輪普放無量光故。佛子！如來智日亦復如是，以無量事普益眾生。所謂：滅惡生善，破愚為智，大慈救護，大悲度脫；令其增長根、力、覺分；令生深信，捨離濁心；令得見聞，不壞因果；令得天眼，見歿生處；令心無礙，不壞善根；令智修明，開敷覺華；令其發心，成就本行。何以故？如來廣大智慧日身，放無量光普照耀故。佛子！是為如來身第三相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如日出於閻浮提，先照一切須彌山等諸大山王，次照黑山，次照高原，然後普照一切大地。日不作念：『我先照此，後照於彼。』但以山地有高下故，照有先後。如來、應、正等覺亦復如是，成就無邊法界智輪，常放無礙智慧光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨其心器示廣大智，然後普照一切眾生，乃至邪定亦皆普及，為作未來利益因緣令成熟故。而彼如來大智日光不作是念：『我當先照菩薩大行，乃至後照邪定眾生。』但放光明平等普照，無礙無障，無所分別。佛子！譬如日月隨時出現，大山、幽谷普照無私。如來智慧亦復如是，普照一切無有分別，隨諸眾生根欲不同，智慧光明種種有異。佛子！是為如來身第四相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如日出於閻浮提，先照一切須彌山等諸大山王，次照黑山，次照高原，然後普照一切大地。日不作念：『我先照此，後照於彼。』但以山地有高下故，照有先後。如來、應、正等覺亦復如是，成就無邊法界智輪，常放無礙智慧光明，先照菩薩摩訶薩等諸大山王，次照緣覺，次照聲聞，次照決定善根眾生，隨其心器示廣大智，然後普照一切眾生，乃至邪定亦皆普及，為作未來利益因緣令成熟故。而彼如來大智日光不作是念：『我當先照菩薩大行，乃至後照邪定眾生。』但放光明平等普照，無礙無障，無所分別。佛子！譬如日月隨時出現，大山、幽谷普照無私。如來智慧亦復如是，普照一切無有分別，隨諸眾生根欲不同，智慧光明種種有異。佛子！是為如來身第四相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如日出，生盲眾生無眼根故，未曾得見。雖未曾見，然為日光之所饒益。何以故？因此得知晝夜時節，受用種種衣服、飲食，令身調適離眾患故。如來智日亦復如是，無信、無解、毀戒、毀見、邪命自活生盲之類無信眼故，不見諸佛智慧日輪。雖不見佛智慧日輪，亦為智日之所饒益。何以故？以佛威力，令彼眾生所有身苦及諸煩惱、未來苦因皆消滅故。佛子！如來有光明，名：積集一切功德；有光明，名：普照一切；有光明，名：清淨自在照；有光明，名：出大妙音；有光明，名：普解一切語言法令他歡喜；有光明，名：示現永斷一切疑自在境界；有光明，名：無住智自在普照；有光明，名：永斷一切戲論自在智；有光明，名：隨所應出妙音聲；有光明，名：出清淨自在音莊嚴國土成熟眾生。佛子！如來一一毛孔放如是等千種光明，五百光明普照下方，五百光明普照上方。種種剎中種種佛所諸菩薩眾，其菩薩等見此光明，一時皆得如來境界，十頭、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、十足、十地、十智，皆悉清淨。彼諸菩薩先所成就諸處諸地，見彼光明轉更清淨，一切善根皆悉成熟，趣一切智；住二乘者，滅一切垢；其餘一分生盲眾生，身既快樂，心亦清淨，柔軟調伏，堪修念智；地獄、餓鬼、畜生諸趣所有眾生，皆得快樂，解脫眾苦，命終皆生天上、人間。佛子！彼諸眾生不覺不知，以何因緣、以何神力而來生此？彼生盲者作如是念：『我是梵天！我是梵化！』是時，如來住普自在三昧，出六十種妙音而告之言：『汝等非是梵天，亦非梵化，亦非帝釋護世所作，皆是如來威神之力。』彼諸眾生聞是語已，以佛神力皆知宿命，生大歡喜；心歡喜故，自然而出優曇華雲、香雲、音樂雲、衣雲、蓋雲、幢雲、幡雲、末香雲、寶雲、師子幢半月樓閣雲、歌詠讚歎雲、種種莊嚴雲，皆以尊重心供養如來。何以故？此諸眾生得淨眼故，如來與彼授阿耨多羅三藐三菩提記。佛子！如來智日如是利益生盲眾生，令得善根，具足成熟。佛子！是為如來身第五相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如日出，生盲眾生無眼根故，未曾得見。雖未曾見，然為日光之所饒益。何以故？因此得知晝夜時節，受用種種衣服、飲食，令身調適離眾患故。如來智日亦復如是，無信、無解、毀戒、毀見、邪命自活生盲之類無信眼故，不見諸佛智慧日輪。雖不見佛智慧日輪，亦為智日之所饒益。何以故？以佛威力，令彼眾生所有身苦及諸煩惱、未來苦因皆消滅故。佛子！如來有光明，名：積集一切功德；有光明，名：普照一切；有光明，名：清淨自在照；有光明，名：出大妙音；有光明，名：普解一切語言法令他歡喜；有光明，名：示現永斷一切疑自在境界；有光明，名：無住智自在普照；有光明，名：永斷一切戲論自在智；有光明，名：隨所應出妙音聲；有光明，名：出清淨自在音莊嚴國土成熟眾生。佛子！如來一一毛孔放如是等千種光明，五百光明普照下方，五百光明普照上方。種種剎中種種佛所諸菩薩眾，其菩薩等見此光明，一時皆得如來境界，十頭、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、十足、十地、十智，皆悉清淨。彼諸菩薩先所成就諸處諸地，見彼光明轉更清淨，一切善根皆悉成熟，趣一切智；住二乘者，滅一切垢；其餘一分生盲眾生，身既快樂，心亦清淨，柔軟調伏，堪修念智；地獄、餓鬼、畜生諸趣所有眾生，皆得快樂，解脫眾苦，命終皆生天上、人間。佛子！彼諸眾生不覺不知，以何因緣、以何神力而來生此？彼生盲者作如是念：『我是梵天！我是梵化！』是時，如來住普自在三昧，出六十種妙音而告之言：『汝等非是梵天，亦非梵化，亦非帝釋護世所作，皆是如來威神之力。』彼諸眾生聞是語已，以佛神力皆知宿命，生大歡喜；心歡喜故，自然而出優曇華雲、香雲、音樂雲、衣雲、蓋雲、幢雲、幡雲、末香雲、寶雲、師子幢半月樓閣雲、歌詠讚歎雲、種種莊嚴雲，皆以尊重心供養如來。何以故？此諸眾生得淨眼故，如來與彼授阿耨多羅三藐三菩提記。佛子！如來智日如是利益生盲眾生，令得善根，具足成熟。佛子！是為如來身第五相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如月輪有四奇特未曾有法。何等為四？一者，映蔽一切星宿光明；二者，隨逐於時示現虧盈；三者，於閻浮提澄淨水中影無不現；四者，一切見者皆對目前，而此月輪無有分別、無有戲論。佛子！如來身月亦復如是，有四奇特未曾有法。何等為四？所謂：映蔽一切聲聞、獨覺、學、無學眾；隨其所宜，示現壽命修短不同，而如來身無有增減；一切世界淨心眾生菩提器中，影無不現；一切眾生有瞻對者皆謂如來唯現我前，隨其心樂而為說法，隨其地位令得解脫，隨所應化令見佛身，而如來身無有分別、無有戲論，所作利益皆得究竟。佛子！是為如來身第六相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如月輪有四奇特未曾有法。何等為四？一者，映蔽一切星宿光明；二者，隨逐於時示現虧盈；三者，於閻浮提澄淨水中影無不現；四者，一切見者皆對目前，而此月輪無有分別、無有戲論。佛子！如來身月亦復如是，有四奇特未曾有法。何等為四？所謂：映蔽一切聲聞、獨覺、學、無學眾；隨其所宜，示現壽命修短不同，而如來身無有增減；一切世界淨心眾生菩提器中，影無不現；一切眾生有瞻對者皆謂如來唯現我前，隨其心樂而為說法，隨其地位令得解脫，隨所應化令見佛身，而如來身無有分別、無有戲論，所作利益皆得究竟。佛子！是為如來身第六相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如三千大千世界大梵天王，以少方便於大千世界普現其身，一切眾生皆見梵王現在己前，而此梵王亦不分身、無種種身。佛子！諸佛如來亦復如是，無有分別，無有戲論，亦不分身，無種種身，而隨一切眾生心樂示現其身，亦不作念現若干身。佛子！是為如來身第七相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如三千大千世界大梵天王，以少方便於大千世界普現其身，一切眾生皆見梵王現在己前，而此梵王亦不分身、無種種身。佛子！諸佛如來亦復如是，無有分別，無有戲論，亦不分身，無種種身，而隨一切眾生心樂示現其身，亦不作念現若干身。佛子！是為如來身第七相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如醫王善知眾藥及諸呪論，閻浮提中諸所有藥用無不盡，復以宿世諸善根力、大明呪力，為方便故，眾生見者病無不愈。彼大醫王知命將終，作是念言：『我命終後，一切眾生無所依怙，我今宜應為現方便。』是時，醫王合藥塗身，明呪力持，令其終後身不分散、不萎不枯，威儀視聽與本無別，凡所𤻲治悉得除差。佛子！如來、應、正等覺無上醫王亦復如是，於無量百千億那由他劫，鍊治法藥已得成就，修學一切方便善巧大明呪力皆到彼岸，善能除滅一切眾生諸煩惱病及住壽命；經無量劫，其身清淨無有思慮、無有動用，一切佛事未嘗休息，眾生見者諸煩惱病悉得消滅。佛子！是為如來身第八相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如醫王善知眾藥及諸呪論，閻浮提中諸所有藥用無不盡，復以宿世諸善根力、大明呪力，為方便故，眾生見者病無不愈。彼大醫王知命將終，作是念言：『我命終後，一切眾生無所依怙，我今宜應為現方便。』是時，醫王合藥塗身，明呪力持，令其終後身不分散、不萎不枯，威儀視聽與本無別，凡所𤻲治悉得除差。佛子！如來、應、正等覺無上醫王亦復如是，於無量百千億那由他劫，鍊治法藥已得成就，修學一切方便善巧大明呪力皆到彼岸，善能除滅一切眾生諸煩惱病及住壽命；經無量劫，其身清淨無有思慮、無有動用，一切佛事未嘗休息，眾生見者諸煩惱病悉得消滅。佛子！是為如來身第八相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如大海有大摩尼寶，名：集一切光明毘盧遮那藏；若有眾生觸其光者，悉同其色；若有見者，眼得清淨。隨彼光明所照之處，雨摩尼寶，名為：安樂，令諸眾生離苦調適。佛子！諸如來身亦復如是，為大寶聚一切功德大智慧藏；若有眾生觸佛身寶智慧光者，同佛身色；若有見者，法眼清淨。隨彼光明所照之處，令諸眾生離貧窮苦，乃至具足佛菩提樂。佛子！如來法身無所分別亦無戲論，而能普為一切眾生作大佛事。佛子！是為如來身第九相，諸菩薩摩訶薩應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海有大摩尼寶，名：集一切光明毘盧遮那藏；若有眾生觸其光者，悉同其色；若有見者，眼得清淨。隨彼光明所照之處，雨摩尼寶，名為：安樂，令諸眾生離苦調適。佛子！諸如來身亦復如是，為大寶聚一切功德大智慧藏；若有眾生觸佛身寶智慧光者，同佛身色；若有見者，法眼清淨。隨彼光明所照之處，令諸眾生離貧窮苦，乃至具足佛菩提樂。佛子！如來法身無所分別亦無戲論，而能普為一切眾生作大佛事。佛子！是為如來身第九相，諸菩薩摩訶薩應如是見。

「復次，佛子！譬如大海有大如意摩尼寶王，名：一切世間莊嚴藏，具足成就百萬功德，隨所住處，令諸眾生災患消除、所願滿足；然此如意摩尼寶王非少福眾生所能得見。如來身如意寶王亦復如是，名為：能令一切眾生皆悉歡喜，若有見身、聞名、讚德，悉令永離生死苦患；假使一切世界一切眾生，一時專心欲見如來，悉令得見，所願皆滿。佛子！佛身非是少福眾生所能得見，唯除如來自在神力所應調伏；若有眾生因見佛身便種善根乃至成熟，為成熟故，乃令得見如來身耳。佛子！是為如來身第十相，諸菩薩摩訶薩應如是見。以其心無量遍十方故，所行無礙如虛空故，普入法界故，住真實際故，無生無滅故，等住三世故，永離一切分別故，住盡後際誓願故，嚴淨一切世界故，莊嚴一一佛身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬如大海有大如意摩尼寶王，名：一切世間莊嚴藏，具足成就百萬功德，隨所住處，令諸眾生災患消除、所願滿足；然此如意摩尼寶王非少福眾生所能得見。如來身如意寶王亦復如是，名為：能令一切眾生皆悉歡喜，若有見身、聞名、讚德，悉令永離生死苦患；假使一切世界一切眾生，一時專心欲見如來，悉令得見，所願皆滿。佛子！佛身非是少福眾生所能得見，唯除如來自在神力所應調伏；若有眾生因見佛身便種善根乃至成熟，為成熟故，乃令得見如來身耳。佛子！是為如來身第十相，諸菩薩摩訶薩應如是見。以其心無量遍十方故，所行無礙如虛空故，普入法界故，住真實際故，無生無滅故，等住三世故，永離一切分別故，住盡後際誓願故，嚴淨一切世界故，莊嚴一一佛身故。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重明此義而說頌言：

「譬如虛空遍十方， 若色非色有非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空遍十方， 若色非色有非有，

三世眾生身國土， 如是普在無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世眾生身國土， 如是普在無邊際。

諸佛真身亦如是， 一切法界無不遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛真身亦如是， 一切法界無不遍，

不可得見不可取， 為化眾生而現形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得見不可取， 為化眾生而現形。

譬如虛空不可取， 普使眾生造眾業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空不可取， 普使眾生造眾業，

不念：『我今何所作， 云何我作為誰作？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念：『我今何所作， 云何我作為誰作？』

諸佛身業亦如是， 普使群生修善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛身業亦如是， 普使群生修善法，

如來未曾有分別： 『我今於彼種種作。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來未曾有分別： 『我今於彼種種作。』

譬如日出閻浮提， 光明破闇悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日出閻浮提， 光明破闇悉無餘，

山樹池蓮地眾物， 種種品類皆蒙益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山樹池蓮地眾物， 種種品類皆蒙益。

諸佛日出亦如是， 生長人天眾善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛日出亦如是， 生長人天眾善行，

永除癡闇得智明， 恒受尊榮一切樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永除癡闇得智明， 恒受尊榮一切樂。

譬如日光出現時， 先照山王次餘山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日光出現時， 先照山王次餘山，

後照高原及大地， 而日未始有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後照高原及大地， 而日未始有分別。

善逝光明亦如是， 先照菩薩次緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝光明亦如是， 先照菩薩次緣覺，

後照聲聞及眾生， 而佛本來無動念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後照聲聞及眾生， 而佛本來無動念。

譬如生盲不見日， 日光亦為作饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如生盲不見日， 日光亦為作饒益，

令知時節受飲食， 永離眾患身安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令知時節受飲食， 永離眾患身安隱。

無信眾生不見佛， 而佛亦為興義利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無信眾生不見佛， 而佛亦為興義利，

聞名及以觸光明， 因此乃至得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞名及以觸光明， 因此乃至得菩提。

譬如淨月在虛空， 能蔽眾星示盈缺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨月在虛空， 能蔽眾星示盈缺，

一切水中皆現影， 諸有觀瞻悉對前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切水中皆現影， 諸有觀瞻悉對前。

如來淨月亦復然， 能蔽餘乘示修短， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨月亦復然， 能蔽餘乘示修短，

普現天人淨心水， 一切皆謂對其前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現天人淨心水， 一切皆謂對其前。

譬如梵王住自宮， 普現三千諸梵處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如梵王住自宮， 普現三千諸梵處，

一切人天咸得見， 實不分身向於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天咸得見， 實不分身向於彼。

諸佛現身亦如是， 一切十方無不遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛現身亦如是， 一切十方無不遍，

其身無數不可稱， 亦不分身不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身無數不可稱， 亦不分身不分別。

如有醫王善方術， 若有見者病皆愈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有醫王善方術， 若有見者病皆愈，

命雖已盡藥塗身， 令其作務悉如初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命雖已盡藥塗身， 令其作務悉如初。

最勝醫王亦如是， 具足方便一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝醫王亦如是， 具足方便一切智，

以昔妙行現佛身， 眾生見者煩惱滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以昔妙行現佛身， 眾生見者煩惱滅。

譬如海中有寶王， 普出無量諸光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如海中有寶王， 普出無量諸光明，

眾生觸者同其色， 若有見者眼清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生觸者同其色， 若有見者眼清淨。

最勝寶王亦如是， 觸其光者悉同色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝寶王亦如是， 觸其光者悉同色，

若有得見五眼開， 破諸塵闇住佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得見五眼開， 破諸塵闇住佛地。

譬如如意摩尼寶， 隨有所求皆滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如如意摩尼寶， 隨有所求皆滿足，

少福眾生不能見， 非是寶王有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少福眾生不能見， 非是寶王有分別。

善逝寶王亦如是， 悉滿所求諸欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝寶王亦如是， 悉滿所求諸欲樂，

無信眾生不見佛， 非是善逝心棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無信眾生不見佛， 非是善逝心棄捨。