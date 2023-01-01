大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 48 卷
大方廣佛華嚴經卷第四十八
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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如來十身相海品第三十四
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爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：
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「佛子！今當為汝演說如來所有相海。
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「佛子！如來頂上有三十二寶莊嚴大人相。其中有大人相，名：光照一切方普放無量大光明網，一切妙寶以為莊嚴，寶髮周遍，柔軟密緻，一一咸放摩尼寶光，充滿一切無邊世界，悉現佛身色相圓滿，是為一。次有大人相，名：佛眼光明雲，以摩尼王種種莊嚴出金色光，如眉間毫相所放光明，其光普照一切世界，是為二。次有大人相，名：充滿法界雲，上妙寶輪以為莊嚴，放於如來福智燈明，普照十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛及諸菩薩，是為三。次有大人相，名：示現普照雲，真金摩尼種種莊嚴，其諸妙寶咸放光明，照不思議諸佛國土，一切諸佛於中出現，是為四。次有大人相，名：放寶光明雲，摩尼寶王清淨莊嚴，毘瑠璃寶以為華蘂，光照十方一切法界，於中普現種種神變，讚歎如來往昔所行智慧功德，是為五。次有大人相，名：示現如來遍法界大自在雲，菩薩神變寶焰摩尼以為其冠，具如來力覺悟一切寶焰光輪以為其鬘，其光普照十方世界，於中示現一切如來坐於道場，一切智雲充滿虛空無量法界，是為六。次有大人相，名：如來普燈雲，以能震動法界國土大自在寶海而為莊嚴，放淨光明充滿法界，於中普現十方諸菩薩功德海、過現未來佛智慧幢海，是為七。次有大人相，名：普照諸佛廣大雲，因陀羅寶、如意王寶、摩尼王寶以為莊嚴，常放菩薩焰燈光明，普照十方一切世界，於中顯現一切諸佛眾色相海、大音聲海、清淨力海，是為八。次有大人相，名：圓滿光明雲，上妙瑠璃摩尼王種種寶華以為莊嚴，一切眾寶舒大焰網充滿十方，一切世界一切眾生悉見如來現坐其前，讚歎諸佛及諸菩薩法身功德，令入如來清淨境界，是為九。次有大人相，名：普照一切菩薩行藏光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，寶光普照無量世界，寶焰普覆一切國土，十方法界通達無礙，震動佛音宣暢法海，是為十。次有大人相，名：普光照耀雲，毘瑠璃、因陀羅、金剛摩尼寶以為莊嚴，瑠璃寶光色相明徹，普照一切諸世界海，出妙音聲充滿法界，如是皆從諸佛智慧大功德海之所化現，是為十一。次有大人相，名：正覺雲，以雜寶華而為莊嚴，其諸寶華悉放光明，皆有如來坐於道場，充滿一切無邊世界，令諸世界普得清淨，永斷一切妄想分別，是為十二。次有大人相，名：光明照曜雲，以寶焰藏海心王摩尼而為莊嚴，放大光明，光中顯現無量菩薩及諸菩薩所行之行，一切如來智身、法身、諸色相海充滿法界，是為十三。次有大人相，名：莊嚴普照雲，以金剛華、毘瑠璃寶而為莊嚴，放大光明，光中有大寶蓮華座，具足莊嚴，彌覆法界，自然演說四
「佛子！如來頂上有三十二寶莊嚴大人相。其中有大人相，名：光照一切方普放無量大光明網，一切妙寶以為莊嚴，寶髮周遍，柔軟密緻，一一咸放摩尼寶光，充滿一切無邊世界，悉現佛身色相圓滿，是為一。次有大人相，名：佛眼光明雲，以摩尼王種種莊嚴出金色光，如眉間毫相所放光明，其光普照一切世界，是為二。次有大人相，名：充滿法界雲，上妙寶輪以為莊嚴，放於如來福智燈明，普照十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛及諸菩薩，是為三。次有大人相，名：示現普照雲，真金摩尼種種莊嚴，其諸妙寶咸放光明，照不思議諸佛國土，一切諸佛於中出現，是為四。次有大人相，名：放寶光明雲，摩尼寶王清淨莊嚴，毘瑠璃寶以為華蘂，光照十方一切法界，於中普現種種神變，讚歎如來往昔所行智慧功德，是為五。次有大人相，名：示現如來遍法界大自在雲，菩薩神變寶焰摩尼以為其冠，具如來力覺悟一切寶焰光輪以為其鬘，其光普照十方世界，於中示現一切如來坐於道場，一切智雲充滿虛空無量法界，是為六。次有大人相，名：如來普燈雲，以能震動法界國土大自在寶海而為莊嚴，放淨光明充滿法界，於中普現十方諸菩薩功德海、過現未來佛智慧幢海，是為七。次有大人相，名：普照諸佛廣大雲，因陀羅寶、如意王寶、摩尼王寶以為莊嚴，常放菩薩焰燈光明，普照十方一切世界，於中顯現一切諸佛眾色相海、大音聲海、清淨力海，是為八。次有大人相，名：圓滿光明雲，上妙瑠璃摩尼王種種寶華以為莊嚴，一切眾寶舒大焰網充滿十方，一切世界一切眾生悉見如來現坐其前，讚歎諸佛及諸菩薩法身功德，令入如來清淨境界，是為九。次有大人相，名：普照一切菩薩行藏光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，寶光普照無量世界，寶焰普覆一切國土，十方法界通達無礙，震動佛音宣暢法海，是為十。次有大人相，名：普光照耀雲，毘瑠璃、因陀羅、金剛摩尼寶以為莊嚴，瑠璃寶光色相明徹，普照一切諸世界海，出妙音聲充滿法界，如是皆從諸佛智慧大功德海之所化現，是為十一。次有大人相，名：正覺雲，以雜寶華而為莊嚴，其諸寶華悉放光明，皆有如來坐於道場，充滿一切無邊世界，令諸世界普得清淨，永斷一切妄想分別，是為十二。次有大人相，名：光明照曜雲，以寶焰藏海心王摩尼而為莊嚴，放大光明，光中顯現無量菩薩及諸菩薩所行之行，一切如來智身、法身、諸色相海充滿法界，是為十三。次有大人相，名：莊嚴普照雲，以金剛華、毘瑠璃寶而為莊嚴，放大光明，光中有大寶蓮華座，具足莊嚴，彌覆法界，自然演說四
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菩薩行，其音普遍諸法界海，是為十四。次有大人相，名：現佛三昧海行雲，於一念中示現如來無量莊嚴，普遍莊嚴一切法界不思議世界海，是為十五。次有大人相，名：變化海普照雲，妙寶蓮華如須彌山以為莊嚴，眾寶光明從佛願生，現諸變化無有窮盡，是為十六。次有大人相，名：一切如來解脫雲，清淨妙寶以為莊嚴，放大光明莊嚴一切佛師子座，示現一切諸佛色像及無量佛法諸佛剎海，是為十七。次有大人相，名：自在方便普照雲，毘瑠璃華、真金蓮華、摩尼王燈、妙法焰雲以為莊嚴，放一切諸佛寶焰密雲清淨光明，充滿法界，於中普現一切妙好莊嚴之具，是為十八。次有大人相，名：覺佛種性雲，無量寶光以為莊嚴，具足千輪，內外清淨，從於往昔善根所生，其光遍照十方世界，發明智日，宣布法海，是為十九。次有大人相，名：現一切如來相自在雲，眾寶瓔珞、瑠璃寶華以為莊嚴，舒大寶焰充滿法界，於中普現等一切佛剎微塵數去、來、現在無量諸佛，如師子王勇猛無畏，色相、智慧皆悉具足，是為二十。次有大人相，名：遍照一切法界雲，如來寶相清淨莊嚴，放大光明普照法界，顯現一切無量無邊諸佛菩薩智慧妙藏，是為二十一。次有大人相，名：毘盧遮那如來相雲，上妙寶華及毘瑠璃清淨妙月以為莊嚴，悉放無量百千萬億摩尼寶光，充滿一切虛空法界，於中示現無量佛剎，皆有如來結跏趺坐，是為二十二。次有大人相，名：普照一切佛光明雲，眾寶妙燈以為莊嚴，放淨光明遍照十方一切世界，悉現諸佛轉於法輪，是為二十三。次有大人相，名：普現一切莊嚴雲，種種寶焰以為莊嚴，放淨光明充滿法界，念念常現不可說不可說一切諸佛與諸菩薩坐於道場，是為二十四。次有大人相，名：出一切法界音聲雲，摩尼寶海、上妙栴檀以為莊嚴，舒大焰網充滿法界，其中普演微妙音聲，示諸眾生一切業海，是為二十五。次有大人相，名：普照諸佛變化輪雲，如來淨眼以為莊嚴，光照十方一切世界，於中普現去、來、今佛所有一切莊嚴之具，復出妙音演不思議廣大法海，是為二十六。次有大人相，名：光照佛海雲，其光普照一切世界，盡于法界無所障礙，悉有如來結跏趺坐，是為二十七。次有大人相，名：寶燈雲，放於如來廣大光明，普照十方一切法界，於中普現一切諸佛及諸菩薩不可思議諸眾生海，是為二十八。次有大人相，名：法界無差別雲，放於如來大智光明，普照十方諸佛國土、一切菩薩道場眾會無量法海，於中普現種種神通，復出妙音，隨諸眾生心之所樂演說普賢菩薩行願，令其迴向，是為二十九。次有大人相，名
菩薩行，其音普遍諸法界海，是為十四。次有大人相，名：現佛三昧海行雲，於一念中示現如來無量莊嚴，普遍莊嚴一切法界不思議世界海，是為十五。次有大人相，名：變化海普照雲，妙寶蓮華如須彌山以為莊嚴，眾寶光明從佛願生，現諸變化無有窮盡，是為十六。次有大人相，名：一切如來解脫雲，清淨妙寶以為莊嚴，放大光明莊嚴一切佛師子座，示現一切諸佛色像及無量佛法諸佛剎海，是為十七。次有大人相，名：自在方便普照雲，毘瑠璃華、真金蓮華、摩尼王燈、妙法焰雲以為莊嚴，放一切諸佛寶焰密雲清淨光明，充滿法界，於中普現一切妙好莊嚴之具，是為十八。次有大人相，名：覺佛種性雲，無量寶光以為莊嚴，具足千輪，內外清淨，從於往昔善根所生，其光遍照十方世界，發明智日，宣布法海，是為十九。次有大人相，名：現一切如來相自在雲，眾寶瓔珞、瑠璃寶華以為莊嚴，舒大寶焰充滿法界，於中普現等一切佛剎微塵數去、來、現在無量諸佛，如師子王勇猛無畏，色相、智慧皆悉具足，是為二十。次有大人相，名：遍照一切法界雲，如來寶相清淨莊嚴，放大光明普照法界，顯現一切無量無邊諸佛菩薩智慧妙藏，是為二十一。次有大人相，名：毘盧遮那如來相雲，上妙寶華及毘瑠璃清淨妙月以為莊嚴，悉放無量百千萬億摩尼寶光，充滿一切虛空法界，於中示現無量佛剎，皆有如來結跏趺坐，是為二十二。次有大人相，名：普照一切佛光明雲，眾寶妙燈以為莊嚴，放淨光明遍照十方一切世界，悉現諸佛轉於法輪，是為二十三。次有大人相，名：普現一切莊嚴雲，種種寶焰以為莊嚴，放淨光明充滿法界，念念常現不可說不可說一切諸佛與諸菩薩坐於道場，是為二十四。次有大人相，名：出一切法界音聲雲，摩尼寶海、上妙栴檀以為莊嚴，舒大焰網充滿法界，其中普演微妙音聲，示諸眾生一切業海，是為二十五。次有大人相，名：普照諸佛變化輪雲，如來淨眼以為莊嚴，光照十方一切世界，於中普現去、來、今佛所有一切莊嚴之具，復出妙音演不思議廣大法海，是為二十六。次有大人相，名：光照佛海雲，其光普照一切世界，盡于法界無所障礙，悉有如來結跏趺坐，是為二十七。次有大人相，名：寶燈雲，放於如來廣大光明，普照十方一切法界，於中普現一切諸佛及諸菩薩不可思議諸眾生海，是為二十八。次有大人相，名：法界無差別雲，放於如來大智光明，普照十方諸佛國土、一切菩薩道場眾會無量法海，於中普現種種神通，復出妙音，隨諸眾生心之所樂演說普賢菩薩行願，令其迴向，是為二十九。次有大人相，名
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：安住一切世界海普照雲，放寶光明充滿一切虛空法界，於中普現淨妙道場及佛菩薩莊嚴身相，令其見者得無所見，是為三十。次有大人相，名：一切寶清淨光焰雲，放於無量諸佛菩薩摩尼妙寶清淨光明，普照十方一切法界，於中普現諸菩薩海，莫不具足如來神力，常遊十方盡虛空界一切剎網，是為三十一。次有大人相，名：普照一切法界莊嚴雲，最處於中，漸次隆起，閻浮檀金、因陀羅網以為莊嚴，放淨光雲充滿法界，念念常現一切世界諸佛菩薩道場眾會，是為三十二。佛子！如來頂上有如是三十二種大人相以為嚴好。
：安住一切世界海普照雲，放寶光明充滿一切虛空法界，於中普現淨妙道場及佛菩薩莊嚴身相，令其見者得無所見，是為三十。次有大人相，名：一切寶清淨光焰雲，放於無量諸佛菩薩摩尼妙寶清淨光明，普照十方一切法界，於中普現諸菩薩海，莫不具足如來神力，常遊十方盡虛空界一切剎網，是為三十一。次有大人相，名：普照一切法界莊嚴雲，最處於中，漸次隆起，閻浮檀金、因陀羅網以為莊嚴，放淨光雲充滿法界，念念常現一切世界諸佛菩薩道場眾會，是為三十二。佛子！如來頂上有如是三十二種大人相以為嚴好。
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「佛子！如來眉間有大人相，名：遍法界光明雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明，具眾寶色，猶如日月洞徹清淨，其光普照十方國土，於中顯現一切佛身，復出妙音宣暢法海，是為三十三。如來眼有大人相，名：自在普見雲，以眾妙寶而為莊嚴，摩尼寶光清淨映徹，普見一切皆無障礙，是為三十四。如來鼻有大人相，名：一切神通智慧雲，清淨妙寶以為莊嚴，眾寶色光彌覆其上，於中出現無量化佛坐寶蓮華，往諸世界為一切菩薩、一切眾生演不思議諸佛法海，是為三十五。如來舌有大人相，名：示現音聲影像雲，眾色妙寶以為莊嚴，宿世善根之所成就，其舌廣長遍覆一切諸世界海，如來若或熙怡微笑，必放一切摩尼寶光，其光普照十方法界，能令一切心得清涼，去、來、現在所有諸佛皆於光中炳然顯現，悉演廣大微妙之音，遍一切剎，住無量劫，是為三十六。如來舌復有大人相，名：法界雲，其掌安平，眾寶為嚴，放妙寶光色相圓滿，猶如眉間所放光明，其光普照一切佛剎，唯塵所成，無有自性，光中復現無量諸佛，咸發妙音說一切法，是為三十七。如來舌端有大人相，名：照法界光明雲，如意寶王以為莊嚴，自然恒出金色寶焰，於中影現一切佛海，復震妙音充滿一切無邊世界，一一音中具一切音，悉演妙法，聽者心悅，經無量劫玩味不忘，是為三十八。如來舌端復有大人相，名：照耀法界雲，摩尼寶王以為嚴飾，演眾色相微妙光明，充滿十方無量國土，盡于法界靡不清淨，於中悉有無量諸佛及諸菩薩各吐妙音種種開示，一切菩薩現前聽受，是為三十九。如來口上㗁有大人相，名：示現不思議法界雲，因陀羅寶、毘瑠璃寶以為莊嚴，放香燈焰清淨光雲，充滿十方一切法界，示現種種神通方便，普於一切諸世界海開演甚深不思議法，是為四十。如來口右輔下牙有大人相，名：佛牙雲，眾寶摩尼卐字相輪以為莊嚴，放大光明普照法界，於中普現一切佛身，周流十方開悟群生，是為四十一。如來口右輔上牙有大人相，名：寶焰彌盧藏雲，摩尼寶藏以為莊嚴，放金剛香焰清淨光明，一一光明充滿法界，示現一切諸佛神力，復現一切十方世界淨妙道場，是為四十二。如來口左輔下牙有大人相，名：寶燈普照雲，一切妙寶舒華發香以為莊嚴，放燈焰雲清淨光明，充滿一切諸世界海，於中顯現一切諸佛坐蓮華藏師子之座，諸菩薩眾所共圍遶，是為四十三。如來口左輔上牙有大人相，名：照現如來雲，清淨光明、閻浮檀金、寶網、寶華以為莊嚴，放大焰輪充滿法界，於中普現一切諸佛，以神通力於虛空中流布法乳、法燈、法寶，教化一切諸菩薩眾
「佛子！如來眉間有大人相，名：遍法界光明雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明，具眾寶色，猶如日月洞徹清淨，其光普照十方國土，於中顯現一切佛身，復出妙音宣暢法海，是為三十三。如來眼有大人相，名：自在普見雲，以眾妙寶而為莊嚴，摩尼寶光清淨映徹，普見一切皆無障礙，是為三十四。如來鼻有大人相，名：一切神通智慧雲，清淨妙寶以為莊嚴，眾寶色光彌覆其上，於中出現無量化佛坐寶蓮華，往諸世界為一切菩薩、一切眾生演不思議諸佛法海，是為三十五。如來舌有大人相，名：示現音聲影像雲，眾色妙寶以為莊嚴，宿世善根之所成就，其舌廣長遍覆一切諸世界海，如來若或熙怡微笑，必放一切摩尼寶光，其光普照十方法界，能令一切心得清涼，去、來、現在所有諸佛皆於光中炳然顯現，悉演廣大微妙之音，遍一切剎，住無量劫，是為三十六。如來舌復有大人相，名：法界雲，其掌安平，眾寶為嚴，放妙寶光色相圓滿，猶如眉間所放光明，其光普照一切佛剎，唯塵所成，無有自性，光中復現無量諸佛，咸發妙音說一切法，是為三十七。如來舌端有大人相，名：照法界光明雲，如意寶王以為莊嚴，自然恒出金色寶焰，於中影現一切佛海，復震妙音充滿一切無邊世界，一一音中具一切音，悉演妙法，聽者心悅，經無量劫玩味不忘，是為三十八。如來舌端復有大人相，名：照耀法界雲，摩尼寶王以為嚴飾，演眾色相微妙光明，充滿十方無量國土，盡于法界靡不清淨，於中悉有無量諸佛及諸菩薩各吐妙音種種開示，一切菩薩現前聽受，是為三十九。如來口上㗁有大人相，名：示現不思議法界雲，因陀羅寶、毘瑠璃寶以為莊嚴，放香燈焰清淨光雲，充滿十方一切法界，示現種種神通方便，普於一切諸世界海開演甚深不思議法，是為四十。如來口右輔下牙有大人相，名：佛牙雲，眾寶摩尼卐字相輪以為莊嚴，放大光明普照法界，於中普現一切佛身，周流十方開悟群生，是為四十一。如來口右輔上牙有大人相，名：寶焰彌盧藏雲，摩尼寶藏以為莊嚴，放金剛香焰清淨光明，一一光明充滿法界，示現一切諸佛神力，復現一切十方世界淨妙道場，是為四十二。如來口左輔下牙有大人相，名：寶燈普照雲，一切妙寶舒華發香以為莊嚴，放燈焰雲清淨光明，充滿一切諸世界海，於中顯現一切諸佛坐蓮華藏師子之座，諸菩薩眾所共圍遶，是為四十三。如來口左輔上牙有大人相，名：照現如來雲，清淨光明、閻浮檀金、寶網、寶華以為莊嚴，放大焰輪充滿法界，於中普現一切諸佛，以神通力於虛空中流布法乳、法燈、法寶，教化一切諸菩薩眾
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，是為四十四。如來齒有大人相，名：普現光明雲，一一齒間相海莊嚴，若微笑時悉放光明，具眾寶色摩尼寶焰右旋宛轉，流布法界靡不充滿，演佛言音說普賢行，是為四十五。如來脣有大人相，名：影現一切寶光雲，放閻浮檀真金色、蓮華色、一切寶色廣大光明，照于法界悉令清淨，是為四十六。
，是為四十四。如來齒有大人相，名：普現光明雲，一一齒間相海莊嚴，若微笑時悉放光明，具眾寶色摩尼寶焰右旋宛轉，流布法界靡不充滿，演佛言音說普賢行，是為四十五。如來脣有大人相，名：影現一切寶光雲，放閻浮檀真金色、蓮華色、一切寶色廣大光明，照于法界悉令清淨，是為四十六。
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「如來頸有大人相，名：普照一切世界雲，摩尼寶王以為莊嚴，紺蒲成就柔軟細滑，放毘盧遮那清淨光明，充滿十方一切世界，於中普現一切諸佛，是為四十七。如來右肩有大人相，名：佛廣大一切寶雲，放一切寶色、真金色、蓮華色光明，成寶焰網普照法界，於中普現一切菩薩，是為四十八。如來右肩復有大人相，名：最勝寶普照雲，其色清淨如閻浮金，放摩尼光充滿法界，於中普現一切菩薩，是為四十九。如來左肩有大人相，名：最勝光照法界雲，猶如頂上及以眉間種種莊嚴，放閻浮檀金及蓮華色眾寶光明，成大焰網充滿法界，於中示現一切神力，是為五十。如來左肩復有大人相，名：光明遍照雲，其相右旋，閻浮檀金色摩尼寶王以為莊嚴，放眾寶華香焰光明，充遍法界，於中普現一切諸佛及以一切嚴淨國土，是為五十一。如來左肩復有大人相，名：普照耀雲，其相右旋，微密莊嚴，放佛燈焰雲清淨光明，充遍法界，於中顯現一切菩薩種種莊嚴悉皆妙好，是為五十二。如來胸臆有大人相，形如卐字，名：吉祥海雲，摩尼寶華以為莊嚴，放一切寶色種種光焰輪，充滿法界普令清淨，復出妙音宣暢法海，是為五十三。吉祥相右邊有大人相，名：示現光照雲，因陀羅網以為莊嚴，放大光輪充滿法界，於中普現無量諸佛，是為五十四。吉祥相右邊復有大人相，名：普現如來雲，以諸菩薩摩尼寶冠而為莊嚴，放大光明普照十方一切世界悉令清淨，於中示現去、來、今佛坐於道場，普現神力廣宣法海，是為五十五。吉祥相右邊復有大人相，名：開敷華雲，摩尼寶華以為莊嚴，放寶香焰燈清淨光明，狀如蓮華，充滿世界，是為五十六。吉祥相右邊復有大人相，名：可悅樂金色雲，以一切寶心王藏摩尼王而為莊嚴，放淨光明照于法界，於中普現猶如佛眼廣大光明摩尼寶藏，是為五十七。吉祥相右邊復有大人相，名：佛海雲，毘瑠璃寶、香燈、華鬘以為莊嚴，放滿虛空摩尼寶王香燈大焰清淨光明，充遍十方一切國土，於中普現道場眾會，是為五十八。吉祥相左邊有大人相，名：示現光明雲，無數菩薩坐寶蓮華以為莊嚴，放摩尼王種種間錯寶焰光明，普淨一切諸法界海，於中示現無量諸佛，及佛妙音演說諸法，是為五十九。吉祥相左邊復有大人相，名：示現遍法界光明雲，摩尼寶海以為莊嚴，放大光明遍一切剎，於中普現諸菩薩眾，是為六十。吉祥相左邊復有大人相，名：普勝雲，日光明摩尼王寶輪鬘而為莊嚴，放大光焰充滿法界諸世界海，於中示現一切世界、一切如來、一切眾生，是為六十一。吉祥相左邊復有大人相，名：轉法輪妙音雲，一切
「如來頸有大人相，名：普照一切世界雲，摩尼寶王以為莊嚴，紺蒲成就柔軟細滑，放毘盧遮那清淨光明，充滿十方一切世界，於中普現一切諸佛，是為四十七。如來右肩有大人相，名：佛廣大一切寶雲，放一切寶色、真金色、蓮華色光明，成寶焰網普照法界，於中普現一切菩薩，是為四十八。如來右肩復有大人相，名：最勝寶普照雲，其色清淨如閻浮金，放摩尼光充滿法界，於中普現一切菩薩，是為四十九。如來左肩有大人相，名：最勝光照法界雲，猶如頂上及以眉間種種莊嚴，放閻浮檀金及蓮華色眾寶光明，成大焰網充滿法界，於中示現一切神力，是為五十。如來左肩復有大人相，名：光明遍照雲，其相右旋，閻浮檀金色摩尼寶王以為莊嚴，放眾寶華香焰光明，充遍法界，於中普現一切諸佛及以一切嚴淨國土，是為五十一。如來左肩復有大人相，名：普照耀雲，其相右旋，微密莊嚴，放佛燈焰雲清淨光明，充遍法界，於中顯現一切菩薩種種莊嚴悉皆妙好，是為五十二。如來胸臆有大人相，形如卐字，名：吉祥海雲，摩尼寶華以為莊嚴，放一切寶色種種光焰輪，充滿法界普令清淨，復出妙音宣暢法海，是為五十三。吉祥相右邊有大人相，名：示現光照雲，因陀羅網以為莊嚴，放大光輪充滿法界，於中普現無量諸佛，是為五十四。吉祥相右邊復有大人相，名：普現如來雲，以諸菩薩摩尼寶冠而為莊嚴，放大光明普照十方一切世界悉令清淨，於中示現去、來、今佛坐於道場，普現神力廣宣法海，是為五十五。吉祥相右邊復有大人相，名：開敷華雲，摩尼寶華以為莊嚴，放寶香焰燈清淨光明，狀如蓮華，充滿世界，是為五十六。吉祥相右邊復有大人相，名：可悅樂金色雲，以一切寶心王藏摩尼王而為莊嚴，放淨光明照于法界，於中普現猶如佛眼廣大光明摩尼寶藏，是為五十七。吉祥相右邊復有大人相，名：佛海雲，毘瑠璃寶、香燈、華鬘以為莊嚴，放滿虛空摩尼寶王香燈大焰清淨光明，充遍十方一切國土，於中普現道場眾會，是為五十八。吉祥相左邊有大人相，名：示現光明雲，無數菩薩坐寶蓮華以為莊嚴，放摩尼王種種間錯寶焰光明，普淨一切諸法界海，於中示現無量諸佛，及佛妙音演說諸法，是為五十九。吉祥相左邊復有大人相，名：示現遍法界光明雲，摩尼寶海以為莊嚴，放大光明遍一切剎，於中普現諸菩薩眾，是為六十。吉祥相左邊復有大人相，名：普勝雲，日光明摩尼王寶輪鬘而為莊嚴，放大光焰充滿法界諸世界海，於中示現一切世界、一切如來、一切眾生，是為六十一。吉祥相左邊復有大人相，名：轉法輪妙音雲，一切
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法燈清淨香蘂以為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現一切諸佛所有相海及以心海，是為六十二。吉祥相左邊復有大人相，名：莊嚴雲，以去、來、今一切佛海而為莊嚴，放淨光明嚴淨一切諸佛國土，於中普現十方一切諸佛菩薩及佛菩薩所行之行，是為六十三。
法燈清淨香蘂以為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現一切諸佛所有相海及以心海，是為六十二。吉祥相左邊復有大人相，名：莊嚴雲，以去、來、今一切佛海而為莊嚴，放淨光明嚴淨一切諸佛國土，於中普現十方一切諸佛菩薩及佛菩薩所行之行，是為六十三。
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「如來右手有大人相，名：海照雲，眾寶莊嚴，恒放月焰清淨光明，充滿虛空一切世界，發大音聲歎美一切諸菩薩行，是為六十四。如來右手復有大人相，名：影現照耀雲，以毘瑠璃、帝青、摩尼寶華而為莊嚴，放大光明普照十方菩薩所住蓮華藏、摩尼藏等一切世界，於中悉現無量諸佛，以淨法身坐菩提樹，震動一切十方國土，是為六十五。如來右手復有大人相，名：燈焰鬘普嚴淨雲，毘盧遮那寶以為莊嚴，放大光明成變化網，於中普現諸菩薩眾，咸戴寶冠演諸行海，是為六十六。如來右手復有大人相，名：普現一切摩尼雲，蓮華焰燈而為莊嚴，放海藏光充遍法界，於中普現無量諸佛坐蓮華座，是為六十七。如來右手復有大人相，名：光明雲，摩尼焰海以為莊嚴，放眾寶焰、香焰、華焰清淨光明，充滿一切諸世界網，於中普現諸佛道場，是為六十八。如來左手有大人相，名：毘瑠璃清淨燈雲，寶地妙色以為莊嚴，放於如來金色光明，念念常現一切上妙莊嚴之具，是為六十九。如來左手復有大人相，名：一切剎智慧燈音聲雲，以因陀羅網、金剛華而為莊嚴，放閻浮檀金清淨光明，普照十方一切世界，是為七十。如來左手復有大人相，名：安住寶蓮華光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，放大光明如須彌燈，普照十方一切世界，是為七十一。如來左手復有大人相，名：遍照法界雲，以妙寶鬘、寶輪、寶瓶、因陀羅網及眾妙相以為莊嚴，放大光明普照十方一切國土，於中示現一切法界、一切世界海、一切如來坐蓮華座，是為七十二。如來右手指有大人相，名：現諸劫剎海旋雲，水月焰藏摩尼王一切寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界，其中恒出微妙音聲滿十方剎，是為七十三。如來左手指有大人相，名：安住一切寶雲，以帝青、金剛寶而為莊嚴，放摩尼王眾寶光明充滿法界，其中普現一切諸佛及諸菩薩，是為七十四。如來右手掌有大人相，名：照耀雲，以摩尼王千輻寶輪而為莊嚴，放寶光明，其光右旋充滿法界，於中普現一切諸佛，一一佛身光焰熾然，說法度人，淨諸世界，是為七十五。如來左手掌有大人相，名：焰輪普增長化現法界道場雲，以日光摩尼王千輻輪而為莊嚴，放大光明充滿一切諸世界海，於中示現一切菩薩，演說普賢所有行海，普入一切諸佛國土，各各開悟無量眾生，是為七十六。
「如來右手有大人相，名：海照雲，眾寶莊嚴，恒放月焰清淨光明，充滿虛空一切世界，發大音聲歎美一切諸菩薩行，是為六十四。如來右手復有大人相，名：影現照耀雲，以毘瑠璃、帝青、摩尼寶華而為莊嚴，放大光明普照十方菩薩所住蓮華藏、摩尼藏等一切世界，於中悉現無量諸佛，以淨法身坐菩提樹，震動一切十方國土，是為六十五。如來右手復有大人相，名：燈焰鬘普嚴淨雲，毘盧遮那寶以為莊嚴，放大光明成變化網，於中普現諸菩薩眾，咸戴寶冠演諸行海，是為六十六。如來右手復有大人相，名：普現一切摩尼雲，蓮華焰燈而為莊嚴，放海藏光充遍法界，於中普現無量諸佛坐蓮華座，是為六十七。如來右手復有大人相，名：光明雲，摩尼焰海以為莊嚴，放眾寶焰、香焰、華焰清淨光明，充滿一切諸世界網，於中普現諸佛道場，是為六十八。如來左手有大人相，名：毘瑠璃清淨燈雲，寶地妙色以為莊嚴，放於如來金色光明，念念常現一切上妙莊嚴之具，是為六十九。如來左手復有大人相，名：一切剎智慧燈音聲雲，以因陀羅網、金剛華而為莊嚴，放閻浮檀金清淨光明，普照十方一切世界，是為七十。如來左手復有大人相，名：安住寶蓮華光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，放大光明如須彌燈，普照十方一切世界，是為七十一。如來左手復有大人相，名：遍照法界雲，以妙寶鬘、寶輪、寶瓶、因陀羅網及眾妙相以為莊嚴，放大光明普照十方一切國土，於中示現一切法界、一切世界海、一切如來坐蓮華座，是為七十二。如來右手指有大人相，名：現諸劫剎海旋雲，水月焰藏摩尼王一切寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界，其中恒出微妙音聲滿十方剎，是為七十三。如來左手指有大人相，名：安住一切寶雲，以帝青、金剛寶而為莊嚴，放摩尼王眾寶光明充滿法界，其中普現一切諸佛及諸菩薩，是為七十四。如來右手掌有大人相，名：照耀雲，以摩尼王千輻寶輪而為莊嚴，放寶光明，其光右旋充滿法界，於中普現一切諸佛，一一佛身光焰熾然，說法度人，淨諸世界，是為七十五。如來左手掌有大人相，名：焰輪普增長化現法界道場雲，以日光摩尼王千輻輪而為莊嚴，放大光明充滿一切諸世界海，於中示現一切菩薩，演說普賢所有行海，普入一切諸佛國土，各各開悟無量眾生，是為七十六。
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「如來陰藏有大人相，名：普流出佛音聲雲，一切妙寶以為莊嚴，放摩尼燈華焰光明，其光熾盛，具眾寶色，普照一切虛空法界，其中普現一切諸佛遊行往來處處周遍，是為七十七。如來右臀有大人相，名：寶燈鬘普照雲，諸摩尼寶以為莊嚴，放不思議寶焰光明，彌布十方一切法界，與虛空法界同為一相，而能出生一切諸相，一一相中悉現諸佛自在神變，是為七十八。如來左臀有大人相，名：示現一切法界海光明彌覆虛空雲，猶如蓮華，清淨妙寶以為嚴飾，放光明網遍照十方一切法界，於中普現種種相雲，是為七十九。如來右髀有大人相，名：普現雲，以眾色摩尼而為莊嚴，其髀與腨上下相稱，放摩尼焰妙法光明，於一念中能普示現一切寶王遊步相海，是為八十。如來左髀有大人相，名：現一切佛無量相海雲，一切寶海隨順安住以為莊嚴，廣大遊行，放淨光明普照眾生，悉使希求無上佛法，是為八十一。如來右邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：一切虛空法界雲，光明妙寶以為莊嚴，其相圓直，善能遊步，放閻浮金色清淨光明，遍照一切諸佛世界，發大音聲普皆震動，復現一切諸佛國土，住於虛空寶焰莊嚴，無量菩薩從中化現，是為八十二。如來左邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：莊嚴海雲，色如真金，能遍遊行一切佛剎，放一切寶清淨光明，充滿法界施作佛事，是為八十三。如來寶腨上毛有大人相，名：普現法界影像雲，其毛右旋，一一毛端放寶光明，充滿十方一切法界，示現一切諸佛神力，其諸毛孔悉放光明，一切佛剎於中顯現，是為八十四。
「如來陰藏有大人相，名：普流出佛音聲雲，一切妙寶以為莊嚴，放摩尼燈華焰光明，其光熾盛，具眾寶色，普照一切虛空法界，其中普現一切諸佛遊行往來處處周遍，是為七十七。如來右臀有大人相，名：寶燈鬘普照雲，諸摩尼寶以為莊嚴，放不思議寶焰光明，彌布十方一切法界，與虛空法界同為一相，而能出生一切諸相，一一相中悉現諸佛自在神變，是為七十八。如來左臀有大人相，名：示現一切法界海光明彌覆虛空雲，猶如蓮華，清淨妙寶以為嚴飾，放光明網遍照十方一切法界，於中普現種種相雲，是為七十九。如來右髀有大人相，名：普現雲，以眾色摩尼而為莊嚴，其髀與腨上下相稱，放摩尼焰妙法光明，於一念中能普示現一切寶王遊步相海，是為八十。如來左髀有大人相，名：現一切佛無量相海雲，一切寶海隨順安住以為莊嚴，廣大遊行，放淨光明普照眾生，悉使希求無上佛法，是為八十一。如來右邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：一切虛空法界雲，光明妙寶以為莊嚴，其相圓直，善能遊步，放閻浮金色清淨光明，遍照一切諸佛世界，發大音聲普皆震動，復現一切諸佛國土，住於虛空寶焰莊嚴，無量菩薩從中化現，是為八十二。如來左邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：莊嚴海雲，色如真金，能遍遊行一切佛剎，放一切寶清淨光明，充滿法界施作佛事，是為八十三。如來寶腨上毛有大人相，名：普現法界影像雲，其毛右旋，一一毛端放寶光明，充滿十方一切法界，示現一切諸佛神力，其諸毛孔悉放光明，一切佛剎於中顯現，是為八十四。
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「如來足下有大人相，名：一切菩薩海安住雲，色如金剛、閻浮檀金清淨蓮華，放寶光明，普照十方諸世界海，寶香焰雲處處周遍，舉足將步，香氣周流，具眾寶色充滿法界，是為八十五。如來右足上有大人相，名：普照一切光明雲，一切眾寶以為莊嚴，放大光明充滿法界，示現一切諸佛菩薩，是為八十六。如來左足上有大人相，名：普現一切諸佛雲，寶藏摩尼以為莊嚴，放寶光明，於念念中現一切佛神通變化，及其法海所坐道場，盡未來際劫無有間斷，是為八十七。如來右足指間有大人相，名：光照一切法界海雲，須彌燈摩尼王千輻焰輪種種莊嚴，放大光明充滿十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛所有種種寶莊嚴相，是為八十八。如來左足指間有大人相，名：現一切佛海雲，摩尼寶華、香焰、燈鬘、一切寶輪以為莊嚴，恒放寶海清淨光明，充滿虛空，普及十方一切世界，於中示現一切諸佛及諸菩薩圓滿音聲、卐字等相，利益無量一切眾生，是為八十九。如來右足跟有大人相，名：自在照耀雲，帝青、寶末以為莊嚴，常放如來妙寶光明，其光妙好充滿法界，皆同一相無有差別，於中示現一切諸佛坐於道場演說妙法，是為九十。如來左足跟有大人相，名：示現妙音演說諸法海雲，以變化海摩尼寶、香焰海須彌華摩尼寶及毘瑠璃而為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現諸佛神力，是為九十一。如來右足趺有大人相，名：示現一切莊嚴光明雲，眾寶所成，極妙莊嚴，放閻浮檀金色清淨光明，普照十方一切法界，其光明相猶如大雲，普覆一切諸佛道場，是為九十二。如來左足趺有大人相，名：現眾色相雲，以一切月焰藏毘盧遮那寶、因陀羅尼羅寶而為莊嚴，念念遊行諸法界海，放摩尼燈香焰光明，其光遍滿一切法界，是為九十三。如來右足四周有大人相，名：普藏雲，因陀羅尼羅金剛寶以為莊嚴，放寶光明充滿虛空，於中示現一切諸佛坐於道場摩尼寶王師子之座，是為九十四。如來左足四周有大人相，名：光明遍照法界雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界平等一相，於中示現一切諸佛及諸菩薩自在神力，以大妙音演說法界無盡法門，是為九十五。如來右足指端有大人相，名：示現莊嚴雲，甚可愛樂閻浮檀清淨真金以為莊嚴，放大光明充滿十方一切法界，於中示現一切諸佛及諸菩薩無盡法海種種功德、神通變化，是為九十六。如來左足指端有大人相，名：現一切佛神變雲，不思議佛光明、月焰普香、摩尼寶焰輪以為莊嚴，放眾寶色清淨光明，充滿一切諸世界海，於中示現一切諸佛及諸菩薩演說一切諸佛法海，是為九十七。
「如來足下有大人相，名：一切菩薩海安住雲，色如金剛、閻浮檀金清淨蓮華，放寶光明，普照十方諸世界海，寶香焰雲處處周遍，舉足將步，香氣周流，具眾寶色充滿法界，是為八十五。如來右足上有大人相，名：普照一切光明雲，一切眾寶以為莊嚴，放大光明充滿法界，示現一切諸佛菩薩，是為八十六。如來左足上有大人相，名：普現一切諸佛雲，寶藏摩尼以為莊嚴，放寶光明，於念念中現一切佛神通變化，及其法海所坐道場，盡未來際劫無有間斷，是為八十七。如來右足指間有大人相，名：光照一切法界海雲，須彌燈摩尼王千輻焰輪種種莊嚴，放大光明充滿十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛所有種種寶莊嚴相，是為八十八。如來左足指間有大人相，名：現一切佛海雲，摩尼寶華、香焰、燈鬘、一切寶輪以為莊嚴，恒放寶海清淨光明，充滿虛空，普及十方一切世界，於中示現一切諸佛及諸菩薩圓滿音聲、卐字等相，利益無量一切眾生，是為八十九。如來右足跟有大人相，名：自在照耀雲，帝青、寶末以為莊嚴，常放如來妙寶光明，其光妙好充滿法界，皆同一相無有差別，於中示現一切諸佛坐於道場演說妙法，是為九十。如來左足跟有大人相，名：示現妙音演說諸法海雲，以變化海摩尼寶、香焰海須彌華摩尼寶及毘瑠璃而為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現諸佛神力，是為九十一。如來右足趺有大人相，名：示現一切莊嚴光明雲，眾寶所成，極妙莊嚴，放閻浮檀金色清淨光明，普照十方一切法界，其光明相猶如大雲，普覆一切諸佛道場，是為九十二。如來左足趺有大人相，名：現眾色相雲，以一切月焰藏毘盧遮那寶、因陀羅尼羅寶而為莊嚴，念念遊行諸法界海，放摩尼燈香焰光明，其光遍滿一切法界，是為九十三。如來右足四周有大人相，名：普藏雲，因陀羅尼羅金剛寶以為莊嚴，放寶光明充滿虛空，於中示現一切諸佛坐於道場摩尼寶王師子之座，是為九十四。如來左足四周有大人相，名：光明遍照法界雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界平等一相，於中示現一切諸佛及諸菩薩自在神力，以大妙音演說法界無盡法門，是為九十五。如來右足指端有大人相，名：示現莊嚴雲，甚可愛樂閻浮檀清淨真金以為莊嚴，放大光明充滿十方一切法界，於中示現一切諸佛及諸菩薩無盡法海種種功德、神通變化，是為九十六。如來左足指端有大人相，名：現一切佛神變雲，不思議佛光明、月焰普香、摩尼寶焰輪以為莊嚴，放眾寶色清淨光明，充滿一切諸世界海，於中示現一切諸佛及諸菩薩演說一切諸佛法海，是為九十七。
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「佛子！毘盧遮那如來有如是等十華藏世界海微塵數大人相；一一身分，眾寶妙相以為莊嚴。」
「佛子！毘盧遮那如來有如是等十華藏世界海微塵數大人相；一一身分，眾寶妙相以為莊嚴。」
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如來隨好光明功德品第三十五
如來隨好光明功德品第三十五
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爾時，世尊告寶手菩薩言：
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「佛子！如來、應、正等覺有隨好，名：圓滿王。此隨好中出大光明，名為：熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。佛子！我為菩薩時，於兜率天宮放大光明，名：光幢王，照十佛剎微塵數世界。彼世界中地獄眾生，遇斯光者，眾苦休息，得十種清淨眼，耳、鼻、舌、身、意亦復如是，咸生歡喜，踊躍稱慶，從彼命終生兜率天。天中有鼓，名：甚可愛樂。彼天生已，此鼓發音而告之言：『諸天子！汝以心不放逸，於如來所種諸善根，往昔親近眾善知識。毘盧遮那大威神力，於彼命終來生此天。』
「佛子！如來、應、正等覺有隨好，名：圓滿王。此隨好中出大光明，名為：熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。佛子！我為菩薩時，於兜率天宮放大光明，名：光幢王，照十佛剎微塵數世界。彼世界中地獄眾生，遇斯光者，眾苦休息，得十種清淨眼，耳、鼻、舌、身、意亦復如是，咸生歡喜，踊躍稱慶，從彼命終生兜率天。天中有鼓，名：甚可愛樂。彼天生已，此鼓發音而告之言：『諸天子！汝以心不放逸，於如來所種諸善根，往昔親近眾善知識。毘盧遮那大威神力，於彼命終來生此天。』
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「佛子！菩薩足下千輻輪，名：光明普照王。此有隨好，名：圓滿王，常放四十種光明。中有一光，名：清淨功德，能照億那由他佛剎微塵數世界，隨諸眾生種種業行、種種欲樂皆令成熟。阿鼻地獄極苦眾生，遇斯光者，皆悉命終生兜率天。既生天已，聞天鼓音而告之言：『善哉善哉！諸天子！毘盧遮那菩薩入離垢三昧，汝當敬禮。』
「佛子！菩薩足下千輻輪，名：光明普照王。此有隨好，名：圓滿王，常放四十種光明。中有一光，名：清淨功德，能照億那由他佛剎微塵數世界，隨諸眾生種種業行、種種欲樂皆令成熟。阿鼻地獄極苦眾生，遇斯光者，皆悉命終生兜率天。既生天已，聞天鼓音而告之言：『善哉善哉！諸天子！毘盧遮那菩薩入離垢三昧，汝當敬禮。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「爾時，諸天子聞天鼓音如是勸誨，咸生是念：『奇哉希有！何因發此微妙之音？』是時，天鼓告諸天子言：『我所發聲，諸善根力之所成就。諸天子！如我說我，而不著我，不著我所；一切諸佛亦復如是，自說是佛，不著於我，不著我所。諸天子！如我音聲不從東方來，不從南西北方、四維上下來；業報成佛亦復如是，非十方來。諸天子！譬如汝等昔在地獄，地獄及身非十方來，但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛，生地獄身，此無根本、無有來處。諸天子！毘盧遮那菩薩威德力故放大光明，而此光明非十方來。諸天子！我天鼓音亦復如是，非十方來，但以三昧善根力故，般若波羅蜜威德力故，出生如是清淨音聲，示現如是種種自在。諸天子！譬如須彌山王有三十三天上妙宮殿種種樂具，而此樂具非十方來；我天鼓音亦復如是，非十方來。諸天子！譬如億那由他佛剎微塵數世界盡末為塵，我為如是塵數眾生，隨其所樂而演說法，令大歡喜，然我於彼不生疲厭、不生退怯、不生憍慢、不生放逸。諸天子！毘盧遮那菩薩住離垢三昧亦復如是，於右手掌一隨好中放一光明，出現無量自在神力，一切聲聞、辟支佛尚不能知，況諸眾生！諸天子！汝當往詣彼菩薩所親近供養，勿復貪著五欲樂具，著五欲樂障諸善根。諸天子！譬如劫火燒須彌山，悉令除盡，無餘可得；貪欲纏心亦復如是，終不能生念佛之意。諸天子！汝等應當知恩報恩。諸天子！其有眾生不知報恩，多遭橫死，生於地獄。諸天子！汝等昔在地獄之中，蒙光照身，捨彼生此；汝等今者宜疾迴向，增長善根。諸天子！如我天鼓，非男非女，而能出生無量無邊不思議事；汝天子、天女亦復如是，非男非女，而能受用種種上妙宮殿園林。如我天鼓不生不滅，色、受、想、行、識亦復如是不生不滅。汝等若能於此悟解，應知則入無依印三昧。』
「爾時，諸天子聞天鼓音如是勸誨，咸生是念：『奇哉希有！何因發此微妙之音？』是時，天鼓告諸天子言：『我所發聲，諸善根力之所成就。諸天子！如我說我，而不著我，不著我所；一切諸佛亦復如是，自說是佛，不著於我，不著我所。諸天子！如我音聲不從東方來，不從南西北方、四維上下來；業報成佛亦復如是，非十方來。諸天子！譬如汝等昔在地獄，地獄及身非十方來，但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛，生地獄身，此無根本、無有來處。諸天子！毘盧遮那菩薩威德力故放大光明，而此光明非十方來。諸天子！我天鼓音亦復如是，非十方來，但以三昧善根力故，般若波羅蜜威德力故，出生如是清淨音聲，示現如是種種自在。諸天子！譬如須彌山王有三十三天上妙宮殿種種樂具，而此樂具非十方來；我天鼓音亦復如是，非十方來。諸天子！譬如億那由他佛剎微塵數世界盡末為塵，我為如是塵數眾生，隨其所樂而演說法，令大歡喜，然我於彼不生疲厭、不生退怯、不生憍慢、不生放逸。諸天子！毘盧遮那菩薩住離垢三昧亦復如是，於右手掌一隨好中放一光明，出現無量自在神力，一切聲聞、辟支佛尚不能知，況諸眾生！諸天子！汝當往詣彼菩薩所親近供養，勿復貪著五欲樂具，著五欲樂障諸善根。諸天子！譬如劫火燒須彌山，悉令除盡，無餘可得；貪欲纏心亦復如是，終不能生念佛之意。諸天子！汝等應當知恩報恩。諸天子！其有眾生不知報恩，多遭橫死，生於地獄。諸天子！汝等昔在地獄之中，蒙光照身，捨彼生此；汝等今者宜疾迴向，增長善根。諸天子！如我天鼓，非男非女，而能出生無量無邊不思議事；汝天子、天女亦復如是，非男非女，而能受用種種上妙宮殿園林。如我天鼓不生不滅，色、受、想、行、識亦復如是不生不滅。汝等若能於此悟解，應知則入無依印三昧。』
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「時，諸天子聞是音已，得未曾有，即皆化作一萬華雲、一萬香雲、一萬音樂雲、一萬幢雲、一萬蓋雲、一萬歌讚雲；作是化已，即共往詣毘盧遮那菩薩所住宮殿，合掌恭敬，於一面立，欲申瞻覲而不得見。時，有天子作如是言：『毘盧遮那菩薩已從此沒，生於人間淨飯王家，乘栴檀樓閣，處摩耶夫人胎。』時，諸天子以天眼觀見菩薩身，處在人間淨飯王家，梵天、欲天承事供養。諸天子眾咸作是念：『我等若不往菩薩所問訊起居，乃至一念於此天宮而生愛著，則為不可。』時，一一天子與十那由他眷屬欲下閻浮提。時，天鼓中出聲告言：『諸天子！菩薩摩訶薩非此命終而生彼間，但以神通，隨諸眾生心之所宜，令其得見。諸天子！如我今者，非眼所見，而能出聲；菩薩摩訶薩入離垢三昧亦復如是，非眼所見，而能處處示現受生，離分別，除憍慢，無染著。諸天子！汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心，淨治其意，住善威儀，悔除一切業障、煩惱障、報障、見障；以盡法界眾生數等身，以盡法界眾生數等頭，以盡法界眾生數等舌，以盡法界眾生數等善身業、善語業、善意業，悔除所有諸障過惡。』
「時，諸天子聞是音已，得未曾有，即皆化作一萬華雲、一萬香雲、一萬音樂雲、一萬幢雲、一萬蓋雲、一萬歌讚雲；作是化已，即共往詣毘盧遮那菩薩所住宮殿，合掌恭敬，於一面立，欲申瞻覲而不得見。時，有天子作如是言：『毘盧遮那菩薩已從此沒，生於人間淨飯王家，乘栴檀樓閣，處摩耶夫人胎。』時，諸天子以天眼觀見菩薩身，處在人間淨飯王家，梵天、欲天承事供養。諸天子眾咸作是念：『我等若不往菩薩所問訊起居，乃至一念於此天宮而生愛著，則為不可。』時，一一天子與十那由他眷屬欲下閻浮提。時，天鼓中出聲告言：『諸天子！菩薩摩訶薩非此命終而生彼間，但以神通，隨諸眾生心之所宜，令其得見。諸天子！如我今者，非眼所見，而能出聲；菩薩摩訶薩入離垢三昧亦復如是，非眼所見，而能處處示現受生，離分別，除憍慢，無染著。諸天子！汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心，淨治其意，住善威儀，悔除一切業障、煩惱障、報障、見障；以盡法界眾生數等身，以盡法界眾生數等頭，以盡法界眾生數等舌，以盡法界眾生數等善身業、善語業、善意業，悔除所有諸障過惡。』
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「時，諸天子聞是語已，得未曾有，心大歡喜而問之言：『菩薩摩訶薩云何悔除一切過惡？』爾時，天鼓以菩薩三昧善根力故，發聲告言：『諸天子！菩薩知諸業不從東方來，不從南西北方、四維上下來，而共積集，止住於心；但從顛倒生，無有住處。菩薩如是決定明見，無有疑惑。諸天子！如我天鼓，說業、說報、說行、說戒、說喜、說安、說諸三昧；諸佛菩薩亦復如是，說我、說我所、說眾生、說貪恚癡種種諸業，而實無我、無有我所。諸所作業、六趣果報，十方推求悉不可得。諸天子！譬如我聲，不生不滅，造惡諸天不聞餘聲，唯聞以地獄覺悟之聲；一切諸業亦復如是，非生非滅，隨有修集則受其報。諸天子！如我天鼓所出音聲，於無量劫不可窮盡、無有間斷，若來若去皆不可得。諸天子！若有去來則有斷常，一切諸佛終不演說有斷常法，除為方便成熟眾生。諸天子！譬如我聲，於無量世界，隨眾生心皆使得聞；一切諸佛亦復如是，隨眾生心悉令得見。諸天子！如有玻瓈鏡，名為：能照，清淨鑒徹，與十世界其量正等；無量無邊諸國土中，一切山川、一切眾生，乃至地獄、畜生、餓鬼，所有影像皆於中現。諸天子！於汝意云何？彼諸影像可得說言來入鏡中、從鏡去不？』答言：『不也。』『諸天子！一切諸業亦復如是，雖能出生諸業果報，無來去處。諸天子！譬如幻師幻惑人眼，當知諸業亦復如是。若如是知，是真實懺悔，一切罪惡悉得清淨。』
「時，諸天子聞是語已，得未曾有，心大歡喜而問之言：『菩薩摩訶薩云何悔除一切過惡？』爾時，天鼓以菩薩三昧善根力故，發聲告言：『諸天子！菩薩知諸業不從東方來，不從南西北方、四維上下來，而共積集，止住於心；但從顛倒生，無有住處。菩薩如是決定明見，無有疑惑。諸天子！如我天鼓，說業、說報、說行、說戒、說喜、說安、說諸三昧；諸佛菩薩亦復如是，說我、說我所、說眾生、說貪恚癡種種諸業，而實無我、無有我所。諸所作業、六趣果報，十方推求悉不可得。諸天子！譬如我聲，不生不滅，造惡諸天不聞餘聲，唯聞以地獄覺悟之聲；一切諸業亦復如是，非生非滅，隨有修集則受其報。諸天子！如我天鼓所出音聲，於無量劫不可窮盡、無有間斷，若來若去皆不可得。諸天子！若有去來則有斷常，一切諸佛終不演說有斷常法，除為方便成熟眾生。諸天子！譬如我聲，於無量世界，隨眾生心皆使得聞；一切諸佛亦復如是，隨眾生心悉令得見。諸天子！如有玻瓈鏡，名為：能照，清淨鑒徹，與十世界其量正等；無量無邊諸國土中，一切山川、一切眾生，乃至地獄、畜生、餓鬼，所有影像皆於中現。諸天子！於汝意云何？彼諸影像可得說言來入鏡中、從鏡去不？』答言：『不也。』『諸天子！一切諸業亦復如是，雖能出生諸業果報，無來去處。諸天子！譬如幻師幻惑人眼，當知諸業亦復如是。若如是知，是真實懺悔，一切罪惡悉得清淨。』
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「說此法時，百千億那由他佛剎微塵數世界中兜率陀諸天子，得無生法忍；無量不思議阿僧祇六欲諸天子，發阿耨多羅三藐三菩提心；六欲天中一切天女，皆捨女身，發於無上菩提之意。爾時，諸天子聞說普賢廣大迴向，得十地故，獲諸力莊嚴三昧故，以眾生數等清淨三業悔除一切諸重障故，即見百千億那由他佛剎微塵數七寶蓮華；一一華上皆有菩薩結跏趺坐，放大光明；彼諸菩薩一一隨好，放眾生數等光明；彼光明中，有眾生數等諸佛結跏趺坐，隨眾生心而為說法，而猶未現離垢三昧少分之力。
「說此法時，百千億那由他佛剎微塵數世界中兜率陀諸天子，得無生法忍；無量不思議阿僧祇六欲諸天子，發阿耨多羅三藐三菩提心；六欲天中一切天女，皆捨女身，發於無上菩提之意。爾時，諸天子聞說普賢廣大迴向，得十地故，獲諸力莊嚴三昧故，以眾生數等清淨三業悔除一切諸重障故，即見百千億那由他佛剎微塵數七寶蓮華；一一華上皆有菩薩結跏趺坐，放大光明；彼諸菩薩一一隨好，放眾生數等光明；彼光明中，有眾生數等諸佛結跏趺坐，隨眾生心而為說法，而猶未現離垢三昧少分之力。
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「爾時，彼諸天子以上眾華，復於身上一一毛孔化作眾生數等眾妙華雲，供養毘盧遮那如來，持以散佛，一切皆於佛身上住。其諸香雲，普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，譬如比丘入第四禪，一切業障皆得銷滅。若有聞者，彼諸眾生於色、聲、香、味、觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱，貪行多者二萬一千，瞋行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千，了知如是悉是虛妄。如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種一清淨金網轉輪王一恒河沙善根。
「爾時，彼諸天子以上眾華，復於身上一一毛孔化作眾生數等眾妙華雲，供養毘盧遮那如來，持以散佛，一切皆於佛身上住。其諸香雲，普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，譬如比丘入第四禪，一切業障皆得銷滅。若有聞者，彼諸眾生於色、聲、香、味、觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱，貪行多者二萬一千，瞋行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千，了知如是悉是虛妄。如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種一清淨金網轉輪王一恒河沙善根。
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「佛子！菩薩住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。佛子！譬如明鏡世界月智如來，常有無量諸世界中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等化現其身而來聽法，廣為演說本生之事，未曾一念而有間斷。若有眾生聞其佛名，必得往生彼佛國土；菩薩安住清淨金網轉輪王位亦復如是，若有暫得遇其光明，必獲菩薩第十地位，以先修行善根力故。佛子！如得初禪，雖未命終，見梵天處所有宮殿而得受於梵世安樂；得諸禪者悉亦如是。菩薩摩訶薩住清淨金網轉輪王位，放摩尼髻清淨光明；若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼，乃至十種清淨意，具足無量甚深三昧，成就如是清淨肉眼。
「佛子！菩薩住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。佛子！譬如明鏡世界月智如來，常有無量諸世界中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等化現其身而來聽法，廣為演說本生之事，未曾一念而有間斷。若有眾生聞其佛名，必得往生彼佛國土；菩薩安住清淨金網轉輪王位亦復如是，若有暫得遇其光明，必獲菩薩第十地位，以先修行善根力故。佛子！如得初禪，雖未命終，見梵天處所有宮殿而得受於梵世安樂；得諸禪者悉亦如是。菩薩摩訶薩住清淨金網轉輪王位，放摩尼髻清淨光明；若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼，乃至十種清淨意，具足無量甚深三昧，成就如是清淨肉眼。
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「佛子！假使有人以億那由他佛剎碎為微塵，一塵一剎復以爾許微塵數佛剎碎為微塵，如是微塵悉置左手持以東行，過爾許微塵數世界乃下一塵，如是東行盡此微塵，南西北方、四維上下亦復如是；如是十方所有世界若著微塵及不著者，悉以集成一佛國土。寶手！於汝意云何？如是佛土廣大無量可思議不？」
「佛子！假使有人以億那由他佛剎碎為微塵，一塵一剎復以爾許微塵數佛剎碎為微塵，如是微塵悉置左手持以東行，過爾許微塵數世界乃下一塵，如是東行盡此微塵，南西北方、四維上下亦復如是；如是十方所有世界若著微塵及不著者，悉以集成一佛國土。寶手！於汝意云何？如是佛土廣大無量可思議不？」
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答曰：「不也！如是佛土廣大無量，希有奇特，不可思議。若有眾生聞此譬諭能生信解，當知更為希有奇特。」
答曰：「不也！如是佛土廣大無量，希有奇特，不可思議。若有眾生聞此譬諭能生信解，當知更為希有奇特。」
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佛言：「寶手！如是如是！如汝所說！若有善男子、善女人聞此譬諭而生信者，我授彼記，決定當成阿耨多羅三藐三菩提，當獲如來無上智慧。寶手！設復有人以千億佛剎微塵數如上所說廣大佛土末為微塵，以此微塵依前譬諭一一下盡，乃至集成一佛國土，復末為塵，如是次第展轉乃至經八十返；如是一切廣大佛土所有微塵，菩薩業報清淨肉眼於一念中悉能明見，亦見百億廣大佛剎微塵數佛，如玻瓈鏡清淨光明，照十佛剎微塵數世界。寶手！如是皆是清淨金網轉輪王甚深三昧福德善根之所成就。」
佛言：「寶手！如是如是！如汝所說！若有善男子、善女人聞此譬諭而生信者，我授彼記，決定當成阿耨多羅三藐三菩提，當獲如來無上智慧。寶手！設復有人以千億佛剎微塵數如上所說廣大佛土末為微塵，以此微塵依前譬諭一一下盡，乃至集成一佛國土，復末為塵，如是次第展轉乃至經八十返；如是一切廣大佛土所有微塵，菩薩業報清淨肉眼於一念中悉能明見，亦見百億廣大佛剎微塵數佛，如玻瓈鏡清淨光明，照十佛剎微塵數世界。寶手！如是皆是清淨金網轉輪王甚深三昧福德善根之所成就。」
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大方廣佛華嚴經卷第四十八
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