大方廣佛華嚴經卷第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十八

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

如來十身相海品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來十身相海品第三十四

爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：

「佛子！今當為汝演說如來所有相海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！今當為汝演說如來所有相海。

「佛子！如來頂上有三十二寶莊嚴大人相。其中有大人相，名：光照一切方普放無量大光明網，一切妙寶以為莊嚴，寶髮周遍，柔軟密緻，一一咸放摩尼寶光，充滿一切無邊世界，悉現佛身色相圓滿，是為一。次有大人相，名：佛眼光明雲，以摩尼王種種莊嚴出金色光，如眉間毫相所放光明，其光普照一切世界，是為二。次有大人相，名：充滿法界雲，上妙寶輪以為莊嚴，放於如來福智燈明，普照十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛及諸菩薩，是為三。次有大人相，名：示現普照雲，真金摩尼種種莊嚴，其諸妙寶咸放光明，照不思議諸佛國土，一切諸佛於中出現，是為四。次有大人相，名：放寶光明雲，摩尼寶王清淨莊嚴，毘瑠璃寶以為華蘂，光照十方一切法界，於中普現種種神變，讚歎如來往昔所行智慧功德，是為五。次有大人相，名：示現如來遍法界大自在雲，菩薩神變寶焰摩尼以為其冠，具如來力覺悟一切寶焰光輪以為其鬘，其光普照十方世界，於中示現一切如來坐於道場，一切智雲充滿虛空無量法界，是為六。次有大人相，名：如來普燈雲，以能震動法界國土大自在寶海而為莊嚴，放淨光明充滿法界，於中普現十方諸菩薩功德海、過現未來佛智慧幢海，是為七。次有大人相，名：普照諸佛廣大雲，因陀羅寶、如意王寶、摩尼王寶以為莊嚴，常放菩薩焰燈光明，普照十方一切世界，於中顯現一切諸佛眾色相海、大音聲海、清淨力海，是為八。次有大人相，名：圓滿光明雲，上妙瑠璃摩尼王種種寶華以為莊嚴，一切眾寶舒大焰網充滿十方，一切世界一切眾生悉見如來現坐其前，讚歎諸佛及諸菩薩法身功德，令入如來清淨境界，是為九。次有大人相，名：普照一切菩薩行藏光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，寶光普照無量世界，寶焰普覆一切國土，十方法界通達無礙，震動佛音宣暢法海，是為十。次有大人相，名：普光照耀雲，毘瑠璃、因陀羅、金剛摩尼寶以為莊嚴，瑠璃寶光色相明徹，普照一切諸世界海，出妙音聲充滿法界，如是皆從諸佛智慧大功德海之所化現，是為十一。次有大人相，名：正覺雲，以雜寶華而為莊嚴，其諸寶華悉放光明，皆有如來坐於道場，充滿一切無邊世界，令諸世界普得清淨，永斷一切妄想分別，是為十二。次有大人相，名：光明照曜雲，以寶焰藏海心王摩尼而為莊嚴，放大光明，光中顯現無量菩薩及諸菩薩所行之行，一切如來智身、法身、諸色相海充滿法界，是為十三。次有大人相，名：莊嚴普照雲，以金剛華、毘瑠璃寶而為莊嚴，放大光明，光中有大寶蓮華座，具足莊嚴，彌覆法界，自然演說四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來頂上有三十二寶莊嚴大人相。其中有大人相，名：光照一切方普放無量大光明網，一切妙寶以為莊嚴，寶髮周遍，柔軟密緻，一一咸放摩尼寶光，充滿一切無邊世界，悉現佛身色相圓滿，是為一。次有大人相，名：佛眼光明雲，以摩尼王種種莊嚴出金色光，如眉間毫相所放光明，其光普照一切世界，是為二。次有大人相，名：充滿法界雲，上妙寶輪以為莊嚴，放於如來福智燈明，普照十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛及諸菩薩，是為三。次有大人相，名：示現普照雲，真金摩尼種種莊嚴，其諸妙寶咸放光明，照不思議諸佛國土，一切諸佛於中出現，是為四。次有大人相，名：放寶光明雲，摩尼寶王清淨莊嚴，毘瑠璃寶以為華蘂，光照十方一切法界，於中普現種種神變，讚歎如來往昔所行智慧功德，是為五。次有大人相，名：示現如來遍法界大自在雲，菩薩神變寶焰摩尼以為其冠，具如來力覺悟一切寶焰光輪以為其鬘，其光普照十方世界，於中示現一切如來坐於道場，一切智雲充滿虛空無量法界，是為六。次有大人相，名：如來普燈雲，以能震動法界國土大自在寶海而為莊嚴，放淨光明充滿法界，於中普現十方諸菩薩功德海、過現未來佛智慧幢海，是為七。次有大人相，名：普照諸佛廣大雲，因陀羅寶、如意王寶、摩尼王寶以為莊嚴，常放菩薩焰燈光明，普照十方一切世界，於中顯現一切諸佛眾色相海、大音聲海、清淨力海，是為八。次有大人相，名：圓滿光明雲，上妙瑠璃摩尼王種種寶華以為莊嚴，一切眾寶舒大焰網充滿十方，一切世界一切眾生悉見如來現坐其前，讚歎諸佛及諸菩薩法身功德，令入如來清淨境界，是為九。次有大人相，名：普照一切菩薩行藏光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，寶光普照無量世界，寶焰普覆一切國土，十方法界通達無礙，震動佛音宣暢法海，是為十。次有大人相，名：普光照耀雲，毘瑠璃、因陀羅、金剛摩尼寶以為莊嚴，瑠璃寶光色相明徹，普照一切諸世界海，出妙音聲充滿法界，如是皆從諸佛智慧大功德海之所化現，是為十一。次有大人相，名：正覺雲，以雜寶華而為莊嚴，其諸寶華悉放光明，皆有如來坐於道場，充滿一切無邊世界，令諸世界普得清淨，永斷一切妄想分別，是為十二。次有大人相，名：光明照曜雲，以寶焰藏海心王摩尼而為莊嚴，放大光明，光中顯現無量菩薩及諸菩薩所行之行，一切如來智身、法身、諸色相海充滿法界，是為十三。次有大人相，名：莊嚴普照雲，以金剛華、毘瑠璃寶而為莊嚴，放大光明，光中有大寶蓮華座，具足莊嚴，彌覆法界，自然演說四

菩薩行，其音普遍諸法界海，是為十四。次有大人相，名：現佛三昧海行雲，於一念中示現如來無量莊嚴，普遍莊嚴一切法界不思議世界海，是為十五。次有大人相，名：變化海普照雲，妙寶蓮華如須彌山以為莊嚴，眾寶光明從佛願生，現諸變化無有窮盡，是為十六。次有大人相，名：一切如來解脫雲，清淨妙寶以為莊嚴，放大光明莊嚴一切佛師子座，示現一切諸佛色像及無量佛法諸佛剎海，是為十七。次有大人相，名：自在方便普照雲，毘瑠璃華、真金蓮華、摩尼王燈、妙法焰雲以為莊嚴，放一切諸佛寶焰密雲清淨光明，充滿法界，於中普現一切妙好莊嚴之具，是為十八。次有大人相，名：覺佛種性雲，無量寶光以為莊嚴，具足千輪，內外清淨，從於往昔善根所生，其光遍照十方世界，發明智日，宣布法海，是為十九。次有大人相，名：現一切如來相自在雲，眾寶瓔珞、瑠璃寶華以為莊嚴，舒大寶焰充滿法界，於中普現等一切佛剎微塵數去、來、現在無量諸佛，如師子王勇猛無畏，色相、智慧皆悉具足，是為二十。次有大人相，名：遍照一切法界雲，如來寶相清淨莊嚴，放大光明普照法界，顯現一切無量無邊諸佛菩薩智慧妙藏，是為二十一。次有大人相，名：毘盧遮那如來相雲，上妙寶華及毘瑠璃清淨妙月以為莊嚴，悉放無量百千萬億摩尼寶光，充滿一切虛空法界，於中示現無量佛剎，皆有如來結跏趺坐，是為二十二。次有大人相，名：普照一切佛光明雲，眾寶妙燈以為莊嚴，放淨光明遍照十方一切世界，悉現諸佛轉於法輪，是為二十三。次有大人相，名：普現一切莊嚴雲，種種寶焰以為莊嚴，放淨光明充滿法界，念念常現不可說不可說一切諸佛與諸菩薩坐於道場，是為二十四。次有大人相，名：出一切法界音聲雲，摩尼寶海、上妙栴檀以為莊嚴，舒大焰網充滿法界，其中普演微妙音聲，示諸眾生一切業海，是為二十五。次有大人相，名：普照諸佛變化輪雲，如來淨眼以為莊嚴，光照十方一切世界，於中普現去、來、今佛所有一切莊嚴之具，復出妙音演不思議廣大法海，是為二十六。次有大人相，名：光照佛海雲，其光普照一切世界，盡于法界無所障礙，悉有如來結跏趺坐，是為二十七。次有大人相，名：寶燈雲，放於如來廣大光明，普照十方一切法界，於中普現一切諸佛及諸菩薩不可思議諸眾生海，是為二十八。次有大人相，名：法界無差別雲，放於如來大智光明，普照十方諸佛國土、一切菩薩道場眾會無量法海，於中普現種種神通，復出妙音，隨諸眾生心之所樂演說普賢菩薩行願，令其迴向，是為二十九。次有大人相，名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行，其音普遍諸法界海，是為十四。次有大人相，名：現佛三昧海行雲，於一念中示現如來無量莊嚴，普遍莊嚴一切法界不思議世界海，是為十五。次有大人相，名：變化海普照雲，妙寶蓮華如須彌山以為莊嚴，眾寶光明從佛願生，現諸變化無有窮盡，是為十六。次有大人相，名：一切如來解脫雲，清淨妙寶以為莊嚴，放大光明莊嚴一切佛師子座，示現一切諸佛色像及無量佛法諸佛剎海，是為十七。次有大人相，名：自在方便普照雲，毘瑠璃華、真金蓮華、摩尼王燈、妙法焰雲以為莊嚴，放一切諸佛寶焰密雲清淨光明，充滿法界，於中普現一切妙好莊嚴之具，是為十八。次有大人相，名：覺佛種性雲，無量寶光以為莊嚴，具足千輪，內外清淨，從於往昔善根所生，其光遍照十方世界，發明智日，宣布法海，是為十九。次有大人相，名：現一切如來相自在雲，眾寶瓔珞、瑠璃寶華以為莊嚴，舒大寶焰充滿法界，於中普現等一切佛剎微塵數去、來、現在無量諸佛，如師子王勇猛無畏，色相、智慧皆悉具足，是為二十。次有大人相，名：遍照一切法界雲，如來寶相清淨莊嚴，放大光明普照法界，顯現一切無量無邊諸佛菩薩智慧妙藏，是為二十一。次有大人相，名：毘盧遮那如來相雲，上妙寶華及毘瑠璃清淨妙月以為莊嚴，悉放無量百千萬億摩尼寶光，充滿一切虛空法界，於中示現無量佛剎，皆有如來結跏趺坐，是為二十二。次有大人相，名：普照一切佛光明雲，眾寶妙燈以為莊嚴，放淨光明遍照十方一切世界，悉現諸佛轉於法輪，是為二十三。次有大人相，名：普現一切莊嚴雲，種種寶焰以為莊嚴，放淨光明充滿法界，念念常現不可說不可說一切諸佛與諸菩薩坐於道場，是為二十四。次有大人相，名：出一切法界音聲雲，摩尼寶海、上妙栴檀以為莊嚴，舒大焰網充滿法界，其中普演微妙音聲，示諸眾生一切業海，是為二十五。次有大人相，名：普照諸佛變化輪雲，如來淨眼以為莊嚴，光照十方一切世界，於中普現去、來、今佛所有一切莊嚴之具，復出妙音演不思議廣大法海，是為二十六。次有大人相，名：光照佛海雲，其光普照一切世界，盡于法界無所障礙，悉有如來結跏趺坐，是為二十七。次有大人相，名：寶燈雲，放於如來廣大光明，普照十方一切法界，於中普現一切諸佛及諸菩薩不可思議諸眾生海，是為二十八。次有大人相，名：法界無差別雲，放於如來大智光明，普照十方諸佛國土、一切菩薩道場眾會無量法海，於中普現種種神通，復出妙音，隨諸眾生心之所樂演說普賢菩薩行願，令其迴向，是為二十九。次有大人相，名

：安住一切世界海普照雲，放寶光明充滿一切虛空法界，於中普現淨妙道場及佛菩薩莊嚴身相，令其見者得無所見，是為三十。次有大人相，名：一切寶清淨光焰雲，放於無量諸佛菩薩摩尼妙寶清淨光明，普照十方一切法界，於中普現諸菩薩海，莫不具足如來神力，常遊十方盡虛空界一切剎網，是為三十一。次有大人相，名：普照一切法界莊嚴雲，最處於中，漸次隆起，閻浮檀金、因陀羅網以為莊嚴，放淨光雲充滿法界，念念常現一切世界諸佛菩薩道場眾會，是為三十二。佛子！如來頂上有如是三十二種大人相以為嚴好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：安住一切世界海普照雲，放寶光明充滿一切虛空法界，於中普現淨妙道場及佛菩薩莊嚴身相，令其見者得無所見，是為三十。次有大人相，名：一切寶清淨光焰雲，放於無量諸佛菩薩摩尼妙寶清淨光明，普照十方一切法界，於中普現諸菩薩海，莫不具足如來神力，常遊十方盡虛空界一切剎網，是為三十一。次有大人相，名：普照一切法界莊嚴雲，最處於中，漸次隆起，閻浮檀金、因陀羅網以為莊嚴，放淨光雲充滿法界，念念常現一切世界諸佛菩薩道場眾會，是為三十二。佛子！如來頂上有如是三十二種大人相以為嚴好。

「佛子！如來眉間有大人相，名：遍法界光明雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明，具眾寶色，猶如日月洞徹清淨，其光普照十方國土，於中顯現一切佛身，復出妙音宣暢法海，是為三十三。如來眼有大人相，名：自在普見雲，以眾妙寶而為莊嚴，摩尼寶光清淨映徹，普見一切皆無障礙，是為三十四。如來鼻有大人相，名：一切神通智慧雲，清淨妙寶以為莊嚴，眾寶色光彌覆其上，於中出現無量化佛坐寶蓮華，往諸世界為一切菩薩、一切眾生演不思議諸佛法海，是為三十五。如來舌有大人相，名：示現音聲影像雲，眾色妙寶以為莊嚴，宿世善根之所成就，其舌廣長遍覆一切諸世界海，如來若或熙怡微笑，必放一切摩尼寶光，其光普照十方法界，能令一切心得清涼，去、來、現在所有諸佛皆於光中炳然顯現，悉演廣大微妙之音，遍一切剎，住無量劫，是為三十六。如來舌復有大人相，名：法界雲，其掌安平，眾寶為嚴，放妙寶光色相圓滿，猶如眉間所放光明，其光普照一切佛剎，唯塵所成，無有自性，光中復現無量諸佛，咸發妙音說一切法，是為三十七。如來舌端有大人相，名：照法界光明雲，如意寶王以為莊嚴，自然恒出金色寶焰，於中影現一切佛海，復震妙音充滿一切無邊世界，一一音中具一切音，悉演妙法，聽者心悅，經無量劫玩味不忘，是為三十八。如來舌端復有大人相，名：照耀法界雲，摩尼寶王以為嚴飾，演眾色相微妙光明，充滿十方無量國土，盡于法界靡不清淨，於中悉有無量諸佛及諸菩薩各吐妙音種種開示，一切菩薩現前聽受，是為三十九。如來口上㗁有大人相，名：示現不思議法界雲，因陀羅寶、毘瑠璃寶以為莊嚴，放香燈焰清淨光雲，充滿十方一切法界，示現種種神通方便，普於一切諸世界海開演甚深不思議法，是為四十。如來口右輔下牙有大人相，名：佛牙雲，眾寶摩尼卐字相輪以為莊嚴，放大光明普照法界，於中普現一切佛身，周流十方開悟群生，是為四十一。如來口右輔上牙有大人相，名：寶焰彌盧藏雲，摩尼寶藏以為莊嚴，放金剛香焰清淨光明，一一光明充滿法界，示現一切諸佛神力，復現一切十方世界淨妙道場，是為四十二。如來口左輔下牙有大人相，名：寶燈普照雲，一切妙寶舒華發香以為莊嚴，放燈焰雲清淨光明，充滿一切諸世界海，於中顯現一切諸佛坐蓮華藏師子之座，諸菩薩眾所共圍遶，是為四十三。如來口左輔上牙有大人相，名：照現如來雲，清淨光明、閻浮檀金、寶網、寶華以為莊嚴，放大焰輪充滿法界，於中普現一切諸佛，以神通力於虛空中流布法乳、法燈、法寶，教化一切諸菩薩眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來眉間有大人相，名：遍法界光明雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明，具眾寶色，猶如日月洞徹清淨，其光普照十方國土，於中顯現一切佛身，復出妙音宣暢法海，是為三十三。如來眼有大人相，名：自在普見雲，以眾妙寶而為莊嚴，摩尼寶光清淨映徹，普見一切皆無障礙，是為三十四。如來鼻有大人相，名：一切神通智慧雲，清淨妙寶以為莊嚴，眾寶色光彌覆其上，於中出現無量化佛坐寶蓮華，往諸世界為一切菩薩、一切眾生演不思議諸佛法海，是為三十五。如來舌有大人相，名：示現音聲影像雲，眾色妙寶以為莊嚴，宿世善根之所成就，其舌廣長遍覆一切諸世界海，如來若或熙怡微笑，必放一切摩尼寶光，其光普照十方法界，能令一切心得清涼，去、來、現在所有諸佛皆於光中炳然顯現，悉演廣大微妙之音，遍一切剎，住無量劫，是為三十六。如來舌復有大人相，名：法界雲，其掌安平，眾寶為嚴，放妙寶光色相圓滿，猶如眉間所放光明，其光普照一切佛剎，唯塵所成，無有自性，光中復現無量諸佛，咸發妙音說一切法，是為三十七。如來舌端有大人相，名：照法界光明雲，如意寶王以為莊嚴，自然恒出金色寶焰，於中影現一切佛海，復震妙音充滿一切無邊世界，一一音中具一切音，悉演妙法，聽者心悅，經無量劫玩味不忘，是為三十八。如來舌端復有大人相，名：照耀法界雲，摩尼寶王以為嚴飾，演眾色相微妙光明，充滿十方無量國土，盡于法界靡不清淨，於中悉有無量諸佛及諸菩薩各吐妙音種種開示，一切菩薩現前聽受，是為三十九。如來口上㗁有大人相，名：示現不思議法界雲，因陀羅寶、毘瑠璃寶以為莊嚴，放香燈焰清淨光雲，充滿十方一切法界，示現種種神通方便，普於一切諸世界海開演甚深不思議法，是為四十。如來口右輔下牙有大人相，名：佛牙雲，眾寶摩尼卐字相輪以為莊嚴，放大光明普照法界，於中普現一切佛身，周流十方開悟群生，是為四十一。如來口右輔上牙有大人相，名：寶焰彌盧藏雲，摩尼寶藏以為莊嚴，放金剛香焰清淨光明，一一光明充滿法界，示現一切諸佛神力，復現一切十方世界淨妙道場，是為四十二。如來口左輔下牙有大人相，名：寶燈普照雲，一切妙寶舒華發香以為莊嚴，放燈焰雲清淨光明，充滿一切諸世界海，於中顯現一切諸佛坐蓮華藏師子之座，諸菩薩眾所共圍遶，是為四十三。如來口左輔上牙有大人相，名：照現如來雲，清淨光明、閻浮檀金、寶網、寶華以為莊嚴，放大焰輪充滿法界，於中普現一切諸佛，以神通力於虛空中流布法乳、法燈、法寶，教化一切諸菩薩眾

，是為四十四。如來齒有大人相，名：普現光明雲，一一齒間相海莊嚴，若微笑時悉放光明，具眾寶色摩尼寶焰右旋宛轉，流布法界靡不充滿，演佛言音說普賢行，是為四十五。如來脣有大人相，名：影現一切寶光雲，放閻浮檀真金色、蓮華色、一切寶色廣大光明，照于法界悉令清淨，是為四十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是為四十四。如來齒有大人相，名：普現光明雲，一一齒間相海莊嚴，若微笑時悉放光明，具眾寶色摩尼寶焰右旋宛轉，流布法界靡不充滿，演佛言音說普賢行，是為四十五。如來脣有大人相，名：影現一切寶光雲，放閻浮檀真金色、蓮華色、一切寶色廣大光明，照于法界悉令清淨，是為四十六。

「如來頸有大人相，名：普照一切世界雲，摩尼寶王以為莊嚴，紺蒲成就柔軟細滑，放毘盧遮那清淨光明，充滿十方一切世界，於中普現一切諸佛，是為四十七。如來右肩有大人相，名：佛廣大一切寶雲，放一切寶色、真金色、蓮華色光明，成寶焰網普照法界，於中普現一切菩薩，是為四十八。如來右肩復有大人相，名：最勝寶普照雲，其色清淨如閻浮金，放摩尼光充滿法界，於中普現一切菩薩，是為四十九。如來左肩有大人相，名：最勝光照法界雲，猶如頂上及以眉間種種莊嚴，放閻浮檀金及蓮華色眾寶光明，成大焰網充滿法界，於中示現一切神力，是為五十。如來左肩復有大人相，名：光明遍照雲，其相右旋，閻浮檀金色摩尼寶王以為莊嚴，放眾寶華香焰光明，充遍法界，於中普現一切諸佛及以一切嚴淨國土，是為五十一。如來左肩復有大人相，名：普照耀雲，其相右旋，微密莊嚴，放佛燈焰雲清淨光明，充遍法界，於中顯現一切菩薩種種莊嚴悉皆妙好，是為五十二。如來胸臆有大人相，形如卐字，名：吉祥海雲，摩尼寶華以為莊嚴，放一切寶色種種光焰輪，充滿法界普令清淨，復出妙音宣暢法海，是為五十三。吉祥相右邊有大人相，名：示現光照雲，因陀羅網以為莊嚴，放大光輪充滿法界，於中普現無量諸佛，是為五十四。吉祥相右邊復有大人相，名：普現如來雲，以諸菩薩摩尼寶冠而為莊嚴，放大光明普照十方一切世界悉令清淨，於中示現去、來、今佛坐於道場，普現神力廣宣法海，是為五十五。吉祥相右邊復有大人相，名：開敷華雲，摩尼寶華以為莊嚴，放寶香焰燈清淨光明，狀如蓮華，充滿世界，是為五十六。吉祥相右邊復有大人相，名：可悅樂金色雲，以一切寶心王藏摩尼王而為莊嚴，放淨光明照于法界，於中普現猶如佛眼廣大光明摩尼寶藏，是為五十七。吉祥相右邊復有大人相，名：佛海雲，毘瑠璃寶、香燈、華鬘以為莊嚴，放滿虛空摩尼寶王香燈大焰清淨光明，充遍十方一切國土，於中普現道場眾會，是為五十八。吉祥相左邊有大人相，名：示現光明雲，無數菩薩坐寶蓮華以為莊嚴，放摩尼王種種間錯寶焰光明，普淨一切諸法界海，於中示現無量諸佛，及佛妙音演說諸法，是為五十九。吉祥相左邊復有大人相，名：示現遍法界光明雲，摩尼寶海以為莊嚴，放大光明遍一切剎，於中普現諸菩薩眾，是為六十。吉祥相左邊復有大人相，名：普勝雲，日光明摩尼王寶輪鬘而為莊嚴，放大光焰充滿法界諸世界海，於中示現一切世界、一切如來、一切眾生，是為六十一。吉祥相左邊復有大人相，名：轉法輪妙音雲，一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來頸有大人相，名：普照一切世界雲，摩尼寶王以為莊嚴，紺蒲成就柔軟細滑，放毘盧遮那清淨光明，充滿十方一切世界，於中普現一切諸佛，是為四十七。如來右肩有大人相，名：佛廣大一切寶雲，放一切寶色、真金色、蓮華色光明，成寶焰網普照法界，於中普現一切菩薩，是為四十八。如來右肩復有大人相，名：最勝寶普照雲，其色清淨如閻浮金，放摩尼光充滿法界，於中普現一切菩薩，是為四十九。如來左肩有大人相，名：最勝光照法界雲，猶如頂上及以眉間種種莊嚴，放閻浮檀金及蓮華色眾寶光明，成大焰網充滿法界，於中示現一切神力，是為五十。如來左肩復有大人相，名：光明遍照雲，其相右旋，閻浮檀金色摩尼寶王以為莊嚴，放眾寶華香焰光明，充遍法界，於中普現一切諸佛及以一切嚴淨國土，是為五十一。如來左肩復有大人相，名：普照耀雲，其相右旋，微密莊嚴，放佛燈焰雲清淨光明，充遍法界，於中顯現一切菩薩種種莊嚴悉皆妙好，是為五十二。如來胸臆有大人相，形如卐字，名：吉祥海雲，摩尼寶華以為莊嚴，放一切寶色種種光焰輪，充滿法界普令清淨，復出妙音宣暢法海，是為五十三。吉祥相右邊有大人相，名：示現光照雲，因陀羅網以為莊嚴，放大光輪充滿法界，於中普現無量諸佛，是為五十四。吉祥相右邊復有大人相，名：普現如來雲，以諸菩薩摩尼寶冠而為莊嚴，放大光明普照十方一切世界悉令清淨，於中示現去、來、今佛坐於道場，普現神力廣宣法海，是為五十五。吉祥相右邊復有大人相，名：開敷華雲，摩尼寶華以為莊嚴，放寶香焰燈清淨光明，狀如蓮華，充滿世界，是為五十六。吉祥相右邊復有大人相，名：可悅樂金色雲，以一切寶心王藏摩尼王而為莊嚴，放淨光明照于法界，於中普現猶如佛眼廣大光明摩尼寶藏，是為五十七。吉祥相右邊復有大人相，名：佛海雲，毘瑠璃寶、香燈、華鬘以為莊嚴，放滿虛空摩尼寶王香燈大焰清淨光明，充遍十方一切國土，於中普現道場眾會，是為五十八。吉祥相左邊有大人相，名：示現光明雲，無數菩薩坐寶蓮華以為莊嚴，放摩尼王種種間錯寶焰光明，普淨一切諸法界海，於中示現無量諸佛，及佛妙音演說諸法，是為五十九。吉祥相左邊復有大人相，名：示現遍法界光明雲，摩尼寶海以為莊嚴，放大光明遍一切剎，於中普現諸菩薩眾，是為六十。吉祥相左邊復有大人相，名：普勝雲，日光明摩尼王寶輪鬘而為莊嚴，放大光焰充滿法界諸世界海，於中示現一切世界、一切如來、一切眾生，是為六十一。吉祥相左邊復有大人相，名：轉法輪妙音雲，一切

法燈清淨香蘂以為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現一切諸佛所有相海及以心海，是為六十二。吉祥相左邊復有大人相，名：莊嚴雲，以去、來、今一切佛海而為莊嚴，放淨光明嚴淨一切諸佛國土，於中普現十方一切諸佛菩薩及佛菩薩所行之行，是為六十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法燈清淨香蘂以為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現一切諸佛所有相海及以心海，是為六十二。吉祥相左邊復有大人相，名：莊嚴雲，以去、來、今一切佛海而為莊嚴，放淨光明嚴淨一切諸佛國土，於中普現十方一切諸佛菩薩及佛菩薩所行之行，是為六十三。

「如來右手有大人相，名：海照雲，眾寶莊嚴，恒放月焰清淨光明，充滿虛空一切世界，發大音聲歎美一切諸菩薩行，是為六十四。如來右手復有大人相，名：影現照耀雲，以毘瑠璃、帝青、摩尼寶華而為莊嚴，放大光明普照十方菩薩所住蓮華藏、摩尼藏等一切世界，於中悉現無量諸佛，以淨法身坐菩提樹，震動一切十方國土，是為六十五。如來右手復有大人相，名：燈焰鬘普嚴淨雲，毘盧遮那寶以為莊嚴，放大光明成變化網，於中普現諸菩薩眾，咸戴寶冠演諸行海，是為六十六。如來右手復有大人相，名：普現一切摩尼雲，蓮華焰燈而為莊嚴，放海藏光充遍法界，於中普現無量諸佛坐蓮華座，是為六十七。如來右手復有大人相，名：光明雲，摩尼焰海以為莊嚴，放眾寶焰、香焰、華焰清淨光明，充滿一切諸世界網，於中普現諸佛道場，是為六十八。如來左手有大人相，名：毘瑠璃清淨燈雲，寶地妙色以為莊嚴，放於如來金色光明，念念常現一切上妙莊嚴之具，是為六十九。如來左手復有大人相，名：一切剎智慧燈音聲雲，以因陀羅網、金剛華而為莊嚴，放閻浮檀金清淨光明，普照十方一切世界，是為七十。如來左手復有大人相，名：安住寶蓮華光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，放大光明如須彌燈，普照十方一切世界，是為七十一。如來左手復有大人相，名：遍照法界雲，以妙寶鬘、寶輪、寶瓶、因陀羅網及眾妙相以為莊嚴，放大光明普照十方一切國土，於中示現一切法界、一切世界海、一切如來坐蓮華座，是為七十二。如來右手指有大人相，名：現諸劫剎海旋雲，水月焰藏摩尼王一切寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界，其中恒出微妙音聲滿十方剎，是為七十三。如來左手指有大人相，名：安住一切寶雲，以帝青、金剛寶而為莊嚴，放摩尼王眾寶光明充滿法界，其中普現一切諸佛及諸菩薩，是為七十四。如來右手掌有大人相，名：照耀雲，以摩尼王千輻寶輪而為莊嚴，放寶光明，其光右旋充滿法界，於中普現一切諸佛，一一佛身光焰熾然，說法度人，淨諸世界，是為七十五。如來左手掌有大人相，名：焰輪普增長化現法界道場雲，以日光摩尼王千輻輪而為莊嚴，放大光明充滿一切諸世界海，於中示現一切菩薩，演說普賢所有行海，普入一切諸佛國土，各各開悟無量眾生，是為七十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來右手有大人相，名：海照雲，眾寶莊嚴，恒放月焰清淨光明，充滿虛空一切世界，發大音聲歎美一切諸菩薩行，是為六十四。如來右手復有大人相，名：影現照耀雲，以毘瑠璃、帝青、摩尼寶華而為莊嚴，放大光明普照十方菩薩所住蓮華藏、摩尼藏等一切世界，於中悉現無量諸佛，以淨法身坐菩提樹，震動一切十方國土，是為六十五。如來右手復有大人相，名：燈焰鬘普嚴淨雲，毘盧遮那寶以為莊嚴，放大光明成變化網，於中普現諸菩薩眾，咸戴寶冠演諸行海，是為六十六。如來右手復有大人相，名：普現一切摩尼雲，蓮華焰燈而為莊嚴，放海藏光充遍法界，於中普現無量諸佛坐蓮華座，是為六十七。如來右手復有大人相，名：光明雲，摩尼焰海以為莊嚴，放眾寶焰、香焰、華焰清淨光明，充滿一切諸世界網，於中普現諸佛道場，是為六十八。如來左手有大人相，名：毘瑠璃清淨燈雲，寶地妙色以為莊嚴，放於如來金色光明，念念常現一切上妙莊嚴之具，是為六十九。如來左手復有大人相，名：一切剎智慧燈音聲雲，以因陀羅網、金剛華而為莊嚴，放閻浮檀金清淨光明，普照十方一切世界，是為七十。如來左手復有大人相，名：安住寶蓮華光明雲，眾寶妙華以為莊嚴，放大光明如須彌燈，普照十方一切世界，是為七十一。如來左手復有大人相，名：遍照法界雲，以妙寶鬘、寶輪、寶瓶、因陀羅網及眾妙相以為莊嚴，放大光明普照十方一切國土，於中示現一切法界、一切世界海、一切如來坐蓮華座，是為七十二。如來右手指有大人相，名：現諸劫剎海旋雲，水月焰藏摩尼王一切寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界，其中恒出微妙音聲滿十方剎，是為七十三。如來左手指有大人相，名：安住一切寶雲，以帝青、金剛寶而為莊嚴，放摩尼王眾寶光明充滿法界，其中普現一切諸佛及諸菩薩，是為七十四。如來右手掌有大人相，名：照耀雲，以摩尼王千輻寶輪而為莊嚴，放寶光明，其光右旋充滿法界，於中普現一切諸佛，一一佛身光焰熾然，說法度人，淨諸世界，是為七十五。如來左手掌有大人相，名：焰輪普增長化現法界道場雲，以日光摩尼王千輻輪而為莊嚴，放大光明充滿一切諸世界海，於中示現一切菩薩，演說普賢所有行海，普入一切諸佛國土，各各開悟無量眾生，是為七十六。

「如來陰藏有大人相，名：普流出佛音聲雲，一切妙寶以為莊嚴，放摩尼燈華焰光明，其光熾盛，具眾寶色，普照一切虛空法界，其中普現一切諸佛遊行往來處處周遍，是為七十七。如來右臀有大人相，名：寶燈鬘普照雲，諸摩尼寶以為莊嚴，放不思議寶焰光明，彌布十方一切法界，與虛空法界同為一相，而能出生一切諸相，一一相中悉現諸佛自在神變，是為七十八。如來左臀有大人相，名：示現一切法界海光明彌覆虛空雲，猶如蓮華，清淨妙寶以為嚴飾，放光明網遍照十方一切法界，於中普現種種相雲，是為七十九。如來右髀有大人相，名：普現雲，以眾色摩尼而為莊嚴，其髀與腨上下相稱，放摩尼焰妙法光明，於一念中能普示現一切寶王遊步相海，是為八十。如來左髀有大人相，名：現一切佛無量相海雲，一切寶海隨順安住以為莊嚴，廣大遊行，放淨光明普照眾生，悉使希求無上佛法，是為八十一。如來右邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：一切虛空法界雲，光明妙寶以為莊嚴，其相圓直，善能遊步，放閻浮金色清淨光明，遍照一切諸佛世界，發大音聲普皆震動，復現一切諸佛國土，住於虛空寶焰莊嚴，無量菩薩從中化現，是為八十二。如來左邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：莊嚴海雲，色如真金，能遍遊行一切佛剎，放一切寶清淨光明，充滿法界施作佛事，是為八十三。如來寶腨上毛有大人相，名：普現法界影像雲，其毛右旋，一一毛端放寶光明，充滿十方一切法界，示現一切諸佛神力，其諸毛孔悉放光明，一切佛剎於中顯現，是為八十四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來陰藏有大人相，名：普流出佛音聲雲，一切妙寶以為莊嚴，放摩尼燈華焰光明，其光熾盛，具眾寶色，普照一切虛空法界，其中普現一切諸佛遊行往來處處周遍，是為七十七。如來右臀有大人相，名：寶燈鬘普照雲，諸摩尼寶以為莊嚴，放不思議寶焰光明，彌布十方一切法界，與虛空法界同為一相，而能出生一切諸相，一一相中悉現諸佛自在神變，是為七十八。如來左臀有大人相，名：示現一切法界海光明彌覆虛空雲，猶如蓮華，清淨妙寶以為嚴飾，放光明網遍照十方一切法界，於中普現種種相雲，是為七十九。如來右髀有大人相，名：普現雲，以眾色摩尼而為莊嚴，其髀與腨上下相稱，放摩尼焰妙法光明，於一念中能普示現一切寶王遊步相海，是為八十。如來左髀有大人相，名：現一切佛無量相海雲，一切寶海隨順安住以為莊嚴，廣大遊行，放淨光明普照眾生，悉使希求無上佛法，是為八十一。如來右邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：一切虛空法界雲，光明妙寶以為莊嚴，其相圓直，善能遊步，放閻浮金色清淨光明，遍照一切諸佛世界，發大音聲普皆震動，復現一切諸佛國土，住於虛空寶焰莊嚴，無量菩薩從中化現，是為八十二。如來左邊伊尼延鹿王腨有大人相，名：莊嚴海雲，色如真金，能遍遊行一切佛剎，放一切寶清淨光明，充滿法界施作佛事，是為八十三。如來寶腨上毛有大人相，名：普現法界影像雲，其毛右旋，一一毛端放寶光明，充滿十方一切法界，示現一切諸佛神力，其諸毛孔悉放光明，一切佛剎於中顯現，是為八十四。

「如來足下有大人相，名：一切菩薩海安住雲，色如金剛、閻浮檀金清淨蓮華，放寶光明，普照十方諸世界海，寶香焰雲處處周遍，舉足將步，香氣周流，具眾寶色充滿法界，是為八十五。如來右足上有大人相，名：普照一切光明雲，一切眾寶以為莊嚴，放大光明充滿法界，示現一切諸佛菩薩，是為八十六。如來左足上有大人相，名：普現一切諸佛雲，寶藏摩尼以為莊嚴，放寶光明，於念念中現一切佛神通變化，及其法海所坐道場，盡未來際劫無有間斷，是為八十七。如來右足指間有大人相，名：光照一切法界海雲，須彌燈摩尼王千輻焰輪種種莊嚴，放大光明充滿十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛所有種種寶莊嚴相，是為八十八。如來左足指間有大人相，名：現一切佛海雲，摩尼寶華、香焰、燈鬘、一切寶輪以為莊嚴，恒放寶海清淨光明，充滿虛空，普及十方一切世界，於中示現一切諸佛及諸菩薩圓滿音聲、卐字等相，利益無量一切眾生，是為八十九。如來右足跟有大人相，名：自在照耀雲，帝青、寶末以為莊嚴，常放如來妙寶光明，其光妙好充滿法界，皆同一相無有差別，於中示現一切諸佛坐於道場演說妙法，是為九十。如來左足跟有大人相，名：示現妙音演說諸法海雲，以變化海摩尼寶、香焰海須彌華摩尼寶及毘瑠璃而為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現諸佛神力，是為九十一。如來右足趺有大人相，名：示現一切莊嚴光明雲，眾寶所成，極妙莊嚴，放閻浮檀金色清淨光明，普照十方一切法界，其光明相猶如大雲，普覆一切諸佛道場，是為九十二。如來左足趺有大人相，名：現眾色相雲，以一切月焰藏毘盧遮那寶、因陀羅尼羅寶而為莊嚴，念念遊行諸法界海，放摩尼燈香焰光明，其光遍滿一切法界，是為九十三。如來右足四周有大人相，名：普藏雲，因陀羅尼羅金剛寶以為莊嚴，放寶光明充滿虛空，於中示現一切諸佛坐於道場摩尼寶王師子之座，是為九十四。如來左足四周有大人相，名：光明遍照法界雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界平等一相，於中示現一切諸佛及諸菩薩自在神力，以大妙音演說法界無盡法門，是為九十五。如來右足指端有大人相，名：示現莊嚴雲，甚可愛樂閻浮檀清淨真金以為莊嚴，放大光明充滿十方一切法界，於中示現一切諸佛及諸菩薩無盡法海種種功德、神通變化，是為九十六。如來左足指端有大人相，名：現一切佛神變雲，不思議佛光明、月焰普香、摩尼寶焰輪以為莊嚴，放眾寶色清淨光明，充滿一切諸世界海，於中示現一切諸佛及諸菩薩演說一切諸佛法海，是為九十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來足下有大人相，名：一切菩薩海安住雲，色如金剛、閻浮檀金清淨蓮華，放寶光明，普照十方諸世界海，寶香焰雲處處周遍，舉足將步，香氣周流，具眾寶色充滿法界，是為八十五。如來右足上有大人相，名：普照一切光明雲，一切眾寶以為莊嚴，放大光明充滿法界，示現一切諸佛菩薩，是為八十六。如來左足上有大人相，名：普現一切諸佛雲，寶藏摩尼以為莊嚴，放寶光明，於念念中現一切佛神通變化，及其法海所坐道場，盡未來際劫無有間斷，是為八十七。如來右足指間有大人相，名：光照一切法界海雲，須彌燈摩尼王千輻焰輪種種莊嚴，放大光明充滿十方一切法界諸世界海，於中普現一切諸佛所有種種寶莊嚴相，是為八十八。如來左足指間有大人相，名：現一切佛海雲，摩尼寶華、香焰、燈鬘、一切寶輪以為莊嚴，恒放寶海清淨光明，充滿虛空，普及十方一切世界，於中示現一切諸佛及諸菩薩圓滿音聲、卐字等相，利益無量一切眾生，是為八十九。如來右足跟有大人相，名：自在照耀雲，帝青、寶末以為莊嚴，常放如來妙寶光明，其光妙好充滿法界，皆同一相無有差別，於中示現一切諸佛坐於道場演說妙法，是為九十。如來左足跟有大人相，名：示現妙音演說諸法海雲，以變化海摩尼寶、香焰海須彌華摩尼寶及毘瑠璃而為莊嚴，放大光明充滿法界，於中普現諸佛神力，是為九十一。如來右足趺有大人相，名：示現一切莊嚴光明雲，眾寶所成，極妙莊嚴，放閻浮檀金色清淨光明，普照十方一切法界，其光明相猶如大雲，普覆一切諸佛道場，是為九十二。如來左足趺有大人相，名：現眾色相雲，以一切月焰藏毘盧遮那寶、因陀羅尼羅寶而為莊嚴，念念遊行諸法界海，放摩尼燈香焰光明，其光遍滿一切法界，是為九十三。如來右足四周有大人相，名：普藏雲，因陀羅尼羅金剛寶以為莊嚴，放寶光明充滿虛空，於中示現一切諸佛坐於道場摩尼寶王師子之座，是為九十四。如來左足四周有大人相，名：光明遍照法界雲，摩尼寶華以為莊嚴，放大光明充滿法界平等一相，於中示現一切諸佛及諸菩薩自在神力，以大妙音演說法界無盡法門，是為九十五。如來右足指端有大人相，名：示現莊嚴雲，甚可愛樂閻浮檀清淨真金以為莊嚴，放大光明充滿十方一切法界，於中示現一切諸佛及諸菩薩無盡法海種種功德、神通變化，是為九十六。如來左足指端有大人相，名：現一切佛神變雲，不思議佛光明、月焰普香、摩尼寶焰輪以為莊嚴，放眾寶色清淨光明，充滿一切諸世界海，於中示現一切諸佛及諸菩薩演說一切諸佛法海，是為九十七。

「佛子！毘盧遮那如來有如是等十華藏世界海微塵數大人相；一一身分，眾寶妙相以為莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！毘盧遮那如來有如是等十華藏世界海微塵數大人相；一一身分，眾寶妙相以為莊嚴。」

如來隨好光明功德品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來隨好光明功德品第三十五

爾時，世尊告寶手菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告寶手菩薩言：

「佛子！如來、應、正等覺有隨好，名：圓滿王。此隨好中出大光明，名為：熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。佛子！我為菩薩時，於兜率天宮放大光明，名：光幢王，照十佛剎微塵數世界。彼世界中地獄眾生，遇斯光者，眾苦休息，得十種清淨眼，耳、鼻、舌、身、意亦復如是，咸生歡喜，踊躍稱慶，從彼命終生兜率天。天中有鼓，名：甚可愛樂。彼天生已，此鼓發音而告之言：『諸天子！汝以心不放逸，於如來所種諸善根，往昔親近眾善知識。毘盧遮那大威神力，於彼命終來生此天。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如來、應、正等覺有隨好，名：圓滿王。此隨好中出大光明，名為：熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。佛子！我為菩薩時，於兜率天宮放大光明，名：光幢王，照十佛剎微塵數世界。彼世界中地獄眾生，遇斯光者，眾苦休息，得十種清淨眼，耳、鼻、舌、身、意亦復如是，咸生歡喜，踊躍稱慶，從彼命終生兜率天。天中有鼓，名：甚可愛樂。彼天生已，此鼓發音而告之言：『諸天子！汝以心不放逸，於如來所種諸善根，往昔親近眾善知識。毘盧遮那大威神力，於彼命終來生此天。』

「佛子！菩薩足下千輻輪，名：光明普照王。此有隨好，名：圓滿王，常放四十種光明。中有一光，名：清淨功德，能照億那由他佛剎微塵數世界，隨諸眾生種種業行、種種欲樂皆令成熟。阿鼻地獄極苦眾生，遇斯光者，皆悉命終生兜率天。既生天已，聞天鼓音而告之言：『善哉善哉！諸天子！毘盧遮那菩薩入離垢三昧，汝當敬禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩足下千輻輪，名：光明普照王。此有隨好，名：圓滿王，常放四十種光明。中有一光，名：清淨功德，能照億那由他佛剎微塵數世界，隨諸眾生種種業行、種種欲樂皆令成熟。阿鼻地獄極苦眾生，遇斯光者，皆悉命終生兜率天。既生天已，聞天鼓音而告之言：『善哉善哉！諸天子！毘盧遮那菩薩入離垢三昧，汝當敬禮。』

「爾時，諸天子聞天鼓音如是勸誨，咸生是念：『奇哉希有！何因發此微妙之音？』是時，天鼓告諸天子言：『我所發聲，諸善根力之所成就。諸天子！如我說我，而不著我，不著我所；一切諸佛亦復如是，自說是佛，不著於我，不著我所。諸天子！如我音聲不從東方來，不從南西北方、四維上下來；業報成佛亦復如是，非十方來。諸天子！譬如汝等昔在地獄，地獄及身非十方來，但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛，生地獄身，此無根本、無有來處。諸天子！毘盧遮那菩薩威德力故放大光明，而此光明非十方來。諸天子！我天鼓音亦復如是，非十方來，但以三昧善根力故，般若波羅蜜威德力故，出生如是清淨音聲，示現如是種種自在。諸天子！譬如須彌山王有三十三天上妙宮殿種種樂具，而此樂具非十方來；我天鼓音亦復如是，非十方來。諸天子！譬如億那由他佛剎微塵數世界盡末為塵，我為如是塵數眾生，隨其所樂而演說法，令大歡喜，然我於彼不生疲厭、不生退怯、不生憍慢、不生放逸。諸天子！毘盧遮那菩薩住離垢三昧亦復如是，於右手掌一隨好中放一光明，出現無量自在神力，一切聲聞、辟支佛尚不能知，況諸眾生！諸天子！汝當往詣彼菩薩所親近供養，勿復貪著五欲樂具，著五欲樂障諸善根。諸天子！譬如劫火燒須彌山，悉令除盡，無餘可得；貪欲纏心亦復如是，終不能生念佛之意。諸天子！汝等應當知恩報恩。諸天子！其有眾生不知報恩，多遭橫死，生於地獄。諸天子！汝等昔在地獄之中，蒙光照身，捨彼生此；汝等今者宜疾迴向，增長善根。諸天子！如我天鼓，非男非女，而能出生無量無邊不思議事；汝天子、天女亦復如是，非男非女，而能受用種種上妙宮殿園林。如我天鼓不生不滅，色、受、想、行、識亦復如是不生不滅。汝等若能於此悟解，應知則入無依印三昧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，諸天子聞天鼓音如是勸誨，咸生是念：『奇哉希有！何因發此微妙之音？』是時，天鼓告諸天子言：『我所發聲，諸善根力之所成就。諸天子！如我說我，而不著我，不著我所；一切諸佛亦復如是，自說是佛，不著於我，不著我所。諸天子！如我音聲不從東方來，不從南西北方、四維上下來；業報成佛亦復如是，非十方來。諸天子！譬如汝等昔在地獄，地獄及身非十方來，但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛，生地獄身，此無根本、無有來處。諸天子！毘盧遮那菩薩威德力故放大光明，而此光明非十方來。諸天子！我天鼓音亦復如是，非十方來，但以三昧善根力故，般若波羅蜜威德力故，出生如是清淨音聲，示現如是種種自在。諸天子！譬如須彌山王有三十三天上妙宮殿種種樂具，而此樂具非十方來；我天鼓音亦復如是，非十方來。諸天子！譬如億那由他佛剎微塵數世界盡末為塵，我為如是塵數眾生，隨其所樂而演說法，令大歡喜，然我於彼不生疲厭、不生退怯、不生憍慢、不生放逸。諸天子！毘盧遮那菩薩住離垢三昧亦復如是，於右手掌一隨好中放一光明，出現無量自在神力，一切聲聞、辟支佛尚不能知，況諸眾生！諸天子！汝當往詣彼菩薩所親近供養，勿復貪著五欲樂具，著五欲樂障諸善根。諸天子！譬如劫火燒須彌山，悉令除盡，無餘可得；貪欲纏心亦復如是，終不能生念佛之意。諸天子！汝等應當知恩報恩。諸天子！其有眾生不知報恩，多遭橫死，生於地獄。諸天子！汝等昔在地獄之中，蒙光照身，捨彼生此；汝等今者宜疾迴向，增長善根。諸天子！如我天鼓，非男非女，而能出生無量無邊不思議事；汝天子、天女亦復如是，非男非女，而能受用種種上妙宮殿園林。如我天鼓不生不滅，色、受、想、行、識亦復如是不生不滅。汝等若能於此悟解，應知則入無依印三昧。』

「時，諸天子聞是音已，得未曾有，即皆化作一萬華雲、一萬香雲、一萬音樂雲、一萬幢雲、一萬蓋雲、一萬歌讚雲；作是化已，即共往詣毘盧遮那菩薩所住宮殿，合掌恭敬，於一面立，欲申瞻覲而不得見。時，有天子作如是言：『毘盧遮那菩薩已從此沒，生於人間淨飯王家，乘栴檀樓閣，處摩耶夫人胎。』時，諸天子以天眼觀見菩薩身，處在人間淨飯王家，梵天、欲天承事供養。諸天子眾咸作是念：『我等若不往菩薩所問訊起居，乃至一念於此天宮而生愛著，則為不可。』時，一一天子與十那由他眷屬欲下閻浮提。時，天鼓中出聲告言：『諸天子！菩薩摩訶薩非此命終而生彼間，但以神通，隨諸眾生心之所宜，令其得見。諸天子！如我今者，非眼所見，而能出聲；菩薩摩訶薩入離垢三昧亦復如是，非眼所見，而能處處示現受生，離分別，除憍慢，無染著。諸天子！汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心，淨治其意，住善威儀，悔除一切業障、煩惱障、報障、見障；以盡法界眾生數等身，以盡法界眾生數等頭，以盡法界眾生數等舌，以盡法界眾生數等善身業、善語業、善意業，悔除所有諸障過惡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸天子聞是音已，得未曾有，即皆化作一萬華雲、一萬香雲、一萬音樂雲、一萬幢雲、一萬蓋雲、一萬歌讚雲；作是化已，即共往詣毘盧遮那菩薩所住宮殿，合掌恭敬，於一面立，欲申瞻覲而不得見。時，有天子作如是言：『毘盧遮那菩薩已從此沒，生於人間淨飯王家，乘栴檀樓閣，處摩耶夫人胎。』時，諸天子以天眼觀見菩薩身，處在人間淨飯王家，梵天、欲天承事供養。諸天子眾咸作是念：『我等若不往菩薩所問訊起居，乃至一念於此天宮而生愛著，則為不可。』時，一一天子與十那由他眷屬欲下閻浮提。時，天鼓中出聲告言：『諸天子！菩薩摩訶薩非此命終而生彼間，但以神通，隨諸眾生心之所宜，令其得見。諸天子！如我今者，非眼所見，而能出聲；菩薩摩訶薩入離垢三昧亦復如是，非眼所見，而能處處示現受生，離分別，除憍慢，無染著。諸天子！汝等應發阿耨多羅三藐三菩提心，淨治其意，住善威儀，悔除一切業障、煩惱障、報障、見障；以盡法界眾生數等身，以盡法界眾生數等頭，以盡法界眾生數等舌，以盡法界眾生數等善身業、善語業、善意業，悔除所有諸障過惡。』

「時，諸天子聞是語已，得未曾有，心大歡喜而問之言：『菩薩摩訶薩云何悔除一切過惡？』爾時，天鼓以菩薩三昧善根力故，發聲告言：『諸天子！菩薩知諸業不從東方來，不從南西北方、四維上下來，而共積集，止住於心；但從顛倒生，無有住處。菩薩如是決定明見，無有疑惑。諸天子！如我天鼓，說業、說報、說行、說戒、說喜、說安、說諸三昧；諸佛菩薩亦復如是，說我、說我所、說眾生、說貪恚癡種種諸業，而實無我、無有我所。諸所作業、六趣果報，十方推求悉不可得。諸天子！譬如我聲，不生不滅，造惡諸天不聞餘聲，唯聞以地獄覺悟之聲；一切諸業亦復如是，非生非滅，隨有修集則受其報。諸天子！如我天鼓所出音聲，於無量劫不可窮盡、無有間斷，若來若去皆不可得。諸天子！若有去來則有斷常，一切諸佛終不演說有斷常法，除為方便成熟眾生。諸天子！譬如我聲，於無量世界，隨眾生心皆使得聞；一切諸佛亦復如是，隨眾生心悉令得見。諸天子！如有玻瓈鏡，名為：能照，清淨鑒徹，與十世界其量正等；無量無邊諸國土中，一切山川、一切眾生，乃至地獄、畜生、餓鬼，所有影像皆於中現。諸天子！於汝意云何？彼諸影像可得說言來入鏡中、從鏡去不？』答言：『不也。』『諸天子！一切諸業亦復如是，雖能出生諸業果報，無來去處。諸天子！譬如幻師幻惑人眼，當知諸業亦復如是。若如是知，是真實懺悔，一切罪惡悉得清淨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸天子聞是語已，得未曾有，心大歡喜而問之言：『菩薩摩訶薩云何悔除一切過惡？』爾時，天鼓以菩薩三昧善根力故，發聲告言：『諸天子！菩薩知諸業不從東方來，不從南西北方、四維上下來，而共積集，止住於心；但從顛倒生，無有住處。菩薩如是決定明見，無有疑惑。諸天子！如我天鼓，說業、說報、說行、說戒、說喜、說安、說諸三昧；諸佛菩薩亦復如是，說我、說我所、說眾生、說貪恚癡種種諸業，而實無我、無有我所。諸所作業、六趣果報，十方推求悉不可得。諸天子！譬如我聲，不生不滅，造惡諸天不聞餘聲，唯聞以地獄覺悟之聲；一切諸業亦復如是，非生非滅，隨有修集則受其報。諸天子！如我天鼓所出音聲，於無量劫不可窮盡、無有間斷，若來若去皆不可得。諸天子！若有去來則有斷常，一切諸佛終不演說有斷常法，除為方便成熟眾生。諸天子！譬如我聲，於無量世界，隨眾生心皆使得聞；一切諸佛亦復如是，隨眾生心悉令得見。諸天子！如有玻瓈鏡，名為：能照，清淨鑒徹，與十世界其量正等；無量無邊諸國土中，一切山川、一切眾生，乃至地獄、畜生、餓鬼，所有影像皆於中現。諸天子！於汝意云何？彼諸影像可得說言來入鏡中、從鏡去不？』答言：『不也。』『諸天子！一切諸業亦復如是，雖能出生諸業果報，無來去處。諸天子！譬如幻師幻惑人眼，當知諸業亦復如是。若如是知，是真實懺悔，一切罪惡悉得清淨。』

「說此法時，百千億那由他佛剎微塵數世界中兜率陀諸天子，得無生法忍；無量不思議阿僧祇六欲諸天子，發阿耨多羅三藐三菩提心；六欲天中一切天女，皆捨女身，發於無上菩提之意。爾時，諸天子聞說普賢廣大迴向，得十地故，獲諸力莊嚴三昧故，以眾生數等清淨三業悔除一切諸重障故，即見百千億那由他佛剎微塵數七寶蓮華；一一華上皆有菩薩結跏趺坐，放大光明；彼諸菩薩一一隨好，放眾生數等光明；彼光明中，有眾生數等諸佛結跏趺坐，隨眾生心而為說法，而猶未現離垢三昧少分之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此法時，百千億那由他佛剎微塵數世界中兜率陀諸天子，得無生法忍；無量不思議阿僧祇六欲諸天子，發阿耨多羅三藐三菩提心；六欲天中一切天女，皆捨女身，發於無上菩提之意。爾時，諸天子聞說普賢廣大迴向，得十地故，獲諸力莊嚴三昧故，以眾生數等清淨三業悔除一切諸重障故，即見百千億那由他佛剎微塵數七寶蓮華；一一華上皆有菩薩結跏趺坐，放大光明；彼諸菩薩一一隨好，放眾生數等光明；彼光明中，有眾生數等諸佛結跏趺坐，隨眾生心而為說法，而猶未現離垢三昧少分之力。

「爾時，彼諸天子以上眾華，復於身上一一毛孔化作眾生數等眾妙華雲，供養毘盧遮那如來，持以散佛，一切皆於佛身上住。其諸香雲，普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，譬如比丘入第四禪，一切業障皆得銷滅。若有聞者，彼諸眾生於色、聲、香、味、觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱，貪行多者二萬一千，瞋行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千，了知如是悉是虛妄。如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種一清淨金網轉輪王一恒河沙善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼諸天子以上眾華，復於身上一一毛孔化作眾生數等眾妙華雲，供養毘盧遮那如來，持以散佛，一切皆於佛身上住。其諸香雲，普雨無量佛剎微塵數世界。若有眾生身蒙香者，其身安樂，譬如比丘入第四禪，一切業障皆得銷滅。若有聞者，彼諸眾生於色、聲、香、味、觸，其內具有五百煩惱，其外亦有五百煩惱，貪行多者二萬一千，瞋行多者二萬一千，癡行多者二萬一千，等分行者二萬一千，了知如是悉是虛妄。如是知已，成就香幢雲自在光明清淨善根。若有眾生見其蓋者，種一清淨金網轉輪王一恒河沙善根。

「佛子！菩薩住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。佛子！譬如明鏡世界月智如來，常有無量諸世界中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等化現其身而來聽法，廣為演說本生之事，未曾一念而有間斷。若有眾生聞其佛名，必得往生彼佛國土；菩薩安住清淨金網轉輪王位亦復如是，若有暫得遇其光明，必獲菩薩第十地位，以先修行善根力故。佛子！如得初禪，雖未命終，見梵天處所有宮殿而得受於梵世安樂；得諸禪者悉亦如是。菩薩摩訶薩住清淨金網轉輪王位，放摩尼髻清淨光明；若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼，乃至十種清淨意，具足無量甚深三昧，成就如是清淨肉眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此轉輪王位，於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化眾生。佛子！譬如明鏡世界月智如來，常有無量諸世界中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等化現其身而來聽法，廣為演說本生之事，未曾一念而有間斷。若有眾生聞其佛名，必得往生彼佛國土；菩薩安住清淨金網轉輪王位亦復如是，若有暫得遇其光明，必獲菩薩第十地位，以先修行善根力故。佛子！如得初禪，雖未命終，見梵天處所有宮殿而得受於梵世安樂；得諸禪者悉亦如是。菩薩摩訶薩住清淨金網轉輪王位，放摩尼髻清淨光明；若有眾生遇斯光者，皆得菩薩第十地位，成就無量智慧光明，得十種清淨眼，乃至十種清淨意，具足無量甚深三昧，成就如是清淨肉眼。

「佛子！假使有人以億那由他佛剎碎為微塵，一塵一剎復以爾許微塵數佛剎碎為微塵，如是微塵悉置左手持以東行，過爾許微塵數世界乃下一塵，如是東行盡此微塵，南西北方、四維上下亦復如是；如是十方所有世界若著微塵及不著者，悉以集成一佛國土。寶手！於汝意云何？如是佛土廣大無量可思議不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！假使有人以億那由他佛剎碎為微塵，一塵一剎復以爾許微塵數佛剎碎為微塵，如是微塵悉置左手持以東行，過爾許微塵數世界乃下一塵，如是東行盡此微塵，南西北方、四維上下亦復如是；如是十方所有世界若著微塵及不著者，悉以集成一佛國土。寶手！於汝意云何？如是佛土廣大無量可思議不？」

答曰：「不也！如是佛土廣大無量，希有奇特，不可思議。若有眾生聞此譬諭能生信解，當知更為希有奇特。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也！如是佛土廣大無量，希有奇特，不可思議。若有眾生聞此譬諭能生信解，當知更為希有奇特。」

佛言：「寶手！如是如是！如汝所說！若有善男子、善女人聞此譬諭而生信者，我授彼記，決定當成阿耨多羅三藐三菩提，當獲如來無上智慧。寶手！設復有人以千億佛剎微塵數如上所說廣大佛土末為微塵，以此微塵依前譬諭一一下盡，乃至集成一佛國土，復末為塵，如是次第展轉乃至經八十返；如是一切廣大佛土所有微塵，菩薩業報清淨肉眼於一念中悉能明見，亦見百億廣大佛剎微塵數佛，如玻瓈鏡清淨光明，照十佛剎微塵數世界。寶手！如是皆是清淨金網轉輪王甚深三昧福德善根之所成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「寶手！如是如是！如汝所說！若有善男子、善女人聞此譬諭而生信者，我授彼記，決定當成阿耨多羅三藐三菩提，當獲如來無上智慧。寶手！設復有人以千億佛剎微塵數如上所說廣大佛土末為微塵，以此微塵依前譬諭一一下盡，乃至集成一佛國土，復末為塵，如是次第展轉乃至經八十返；如是一切廣大佛土所有微塵，菩薩業報清淨肉眼於一念中悉能明見，亦見百億廣大佛剎微塵數佛，如玻瓈鏡清淨光明，照十佛剎微塵數世界。寶手！如是皆是清淨金網轉輪王甚深三昧福德善根之所成就。」