大方廣佛華嚴經卷第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十七

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

佛不思議法品第三十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議法品第三十三之二

「佛子！諸佛世尊有十種廣大佛事，無量無邊，不可思議，一切世間諸天及人皆不能知，去、來、現在所有一切聲聞、獨覺亦不能知，唯除如來威神之力。何等為十？所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種廣大佛事，無量無邊，不可思議，一切世間諸天及人皆不能知，去、來、現在所有一切聲聞、獨覺亦不能知，唯除如來威神之力。何等為十？所謂：

「一切諸佛於盡虛空遍法界一切世界兜率陀天，皆現受生，修菩薩行，作大佛事，無量色相，無量威德，無量光明，無量音聲，無量言辭，無量三昧，無量智慧所行境界，攝取一切人、天、魔、梵、沙門、婆羅門、阿脩羅等，大慈無礙，大悲究竟，平等饒益一切眾生，或令生天，或令生人，或淨其根，或調其心，或時為說差別三乘，或時為說圓滿一乘，普皆濟度，令出生死，是為第一廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛於盡虛空遍法界一切世界兜率陀天，皆現受生，修菩薩行，作大佛事，無量色相，無量威德，無量光明，無量音聲，無量言辭，無量三昧，無量智慧所行境界，攝取一切人、天、魔、梵、沙門、婆羅門、阿脩羅等，大慈無礙，大悲究竟，平等饒益一切眾生，或令生天，或令生人，或淨其根，或調其心，或時為說差別三乘，或時為說圓滿一乘，普皆濟度，令出生死，是為第一廣大佛事。

「佛子！一切諸佛從兜率天降神母胎，以究竟三昧觀受生法如幻、如化、如影、如空、如熱時焰，隨樂而受，無量無礙，入無諍法，起無著智，離欲清淨，成就廣大妙莊嚴藏，受最後身，住大寶莊嚴樓閣而作佛事，或以神力而作佛事，或以正念而作佛事，或現神通而作佛事，或現智日而作佛事，或現諸佛廣大境界而作佛事，或現諸佛無量光明而作佛事，或入無數廣大三昧而作佛事，或現從彼諸三昧起而作佛事。佛子！如來爾時在母胎中，為欲利益一切世間種種示現而作佛事。所謂：或現初生，或現童子，或現在宮，或現出家，或復示現成等正覺，或復示現轉妙法輪，或示現於入般涅槃，如是皆以種種方便，於一切方、一切網、一切族、一切種、一切世界中而作佛事。是為第二廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛從兜率天降神母胎，以究竟三昧觀受生法如幻、如化、如影、如空、如熱時焰，隨樂而受，無量無礙，入無諍法，起無著智，離欲清淨，成就廣大妙莊嚴藏，受最後身，住大寶莊嚴樓閣而作佛事，或以神力而作佛事，或以正念而作佛事，或現神通而作佛事，或現智日而作佛事，或現諸佛廣大境界而作佛事，或現諸佛無量光明而作佛事，或入無數廣大三昧而作佛事，或現從彼諸三昧起而作佛事。佛子！如來爾時在母胎中，為欲利益一切世間種種示現而作佛事。所謂：或現初生，或現童子，或現在宮，或現出家，或復示現成等正覺，或復示現轉妙法輪，或示現於入般涅槃，如是皆以種種方便，於一切方、一切網、一切族、一切種、一切世界中而作佛事。是為第二廣大佛事。

「佛子！一切諸佛一切善業皆已清淨，一切生智皆已明潔，而以生法誘導群迷，令其開悟，具行眾善。為眾生故，示誕王宮，一切諸佛於諸色欲宮殿妓樂皆已捨離，無所貪染，常觀諸有空無體性，一切樂具悉不真實，持佛淨戒究竟圓滿；觀諸內宮妻妾、侍從生大悲愍，觀諸眾生虛妄不實起大慈心，觀諸世間無一可樂而生大喜，於一切法心得自在而起大捨；具佛功德，現生法界，身相圓滿，眷屬清淨，而於一切皆無所著；以隨類音為眾演說，令於世法深生厭離，如其所行示所得果，復以方便隨應教化；未成熟者令其成熟，已成熟者令得解脫，為作佛事令不退轉；復以廣大慈悲之心，恒為眾生說種種法，又為示現三種自在，令其開悟，心得清淨。雖處內宮，眾所咸覩，而於一切諸世界中施作佛事；以大智慧，以大精進，示現種種諸佛神通，無礙無盡。恒住三種巧方便業，所謂：身業究竟清淨、語業常隨智慧而行、意業甚深無有障礙，以是方便利益眾生。是為第三廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛一切善業皆已清淨，一切生智皆已明潔，而以生法誘導群迷，令其開悟，具行眾善。為眾生故，示誕王宮，一切諸佛於諸色欲宮殿妓樂皆已捨離，無所貪染，常觀諸有空無體性，一切樂具悉不真實，持佛淨戒究竟圓滿；觀諸內宮妻妾、侍從生大悲愍，觀諸眾生虛妄不實起大慈心，觀諸世間無一可樂而生大喜，於一切法心得自在而起大捨；具佛功德，現生法界，身相圓滿，眷屬清淨，而於一切皆無所著；以隨類音為眾演說，令於世法深生厭離，如其所行示所得果，復以方便隨應教化；未成熟者令其成熟，已成熟者令得解脫，為作佛事令不退轉；復以廣大慈悲之心，恒為眾生說種種法，又為示現三種自在，令其開悟，心得清淨。雖處內宮，眾所咸覩，而於一切諸世界中施作佛事；以大智慧，以大精進，示現種種諸佛神通，無礙無盡。恒住三種巧方便業，所謂：身業究竟清淨、語業常隨智慧而行、意業甚深無有障礙，以是方便利益眾生。是為第三廣大佛事。

「佛子！一切諸佛示處種種莊嚴宮殿，觀察厭離，捨而出家，欲使眾生了知世法皆是妄想、無常、敗壞，深起厭離，不生染著，永斷世間貪愛煩惱，修清淨行，利益眾生。當出家時，捨俗威儀，住無諍法，滿足本願無量功德，以大智光滅世癡闇，為諸世間無上福田，常為眾生讚佛功德，令於佛所植諸善本，以智慧眼見真實義；復為眾生讚說出家，清淨無過，永得出離，長為世間智慧高幢。是為第四廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛示處種種莊嚴宮殿，觀察厭離，捨而出家，欲使眾生了知世法皆是妄想、無常、敗壞，深起厭離，不生染著，永斷世間貪愛煩惱，修清淨行，利益眾生。當出家時，捨俗威儀，住無諍法，滿足本願無量功德，以大智光滅世癡闇，為諸世間無上福田，常為眾生讚佛功德，令於佛所植諸善本，以智慧眼見真實義；復為眾生讚說出家，清淨無過，永得出離，長為世間智慧高幢。是為第四廣大佛事。

「佛子！一切諸佛具一切智，於無量法悉已知見，菩提樹下成最正覺，降伏眾魔，威德特尊。其身充滿一切世界，神力所作無邊無盡，於一切智所行之義皆得自在，修諸功德悉已圓滿。其菩提座具足莊嚴，周遍十方一切世界，佛處其上轉妙法輪，說諸菩薩所有行願，開示無量諸佛境界，令諸菩薩皆得悟入，修行種種清淨妙行。復能示導一切眾生令種善根，生於如來平等地中，住諸菩薩無邊妙行，成就一切功德勝法，一切世界、一切眾生、一切佛剎、一切諸法、一切菩薩、一切教化、一切三世、一切調伏、一切神變、一切眾生心之樂欲，悉善了知而作佛事。是為第五廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛具一切智，於無量法悉已知見，菩提樹下成最正覺，降伏眾魔，威德特尊。其身充滿一切世界，神力所作無邊無盡，於一切智所行之義皆得自在，修諸功德悉已圓滿。其菩提座具足莊嚴，周遍十方一切世界，佛處其上轉妙法輪，說諸菩薩所有行願，開示無量諸佛境界，令諸菩薩皆得悟入，修行種種清淨妙行。復能示導一切眾生令種善根，生於如來平等地中，住諸菩薩無邊妙行，成就一切功德勝法，一切世界、一切眾生、一切佛剎、一切諸法、一切菩薩、一切教化、一切三世、一切調伏、一切神變、一切眾生心之樂欲，悉善了知而作佛事。是為第五廣大佛事。

「佛子！一切諸佛轉不退法輪，令諸菩薩不退轉故；轉無量法輪，令一切世間咸了知故；轉開悟一切法輪，能大無畏師子吼故；轉一切法智藏法輪，開法藏門，除闇障故；轉無礙法輪，等虛空故；轉無著法輪，觀一切法非有無故；轉照世法輪，令一切眾生淨法眼故；轉開示一切智法輪，悉遍一切三世法故；轉一切佛同一法輪，一切佛法不相違故。一切諸佛以如是等無量無數百千億那由他法輪，隨諸眾生心行差別而作佛事不可思議。是為第六廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛轉不退法輪，令諸菩薩不退轉故；轉無量法輪，令一切世間咸了知故；轉開悟一切法輪，能大無畏師子吼故；轉一切法智藏法輪，開法藏門，除闇障故；轉無礙法輪，等虛空故；轉無著法輪，觀一切法非有無故；轉照世法輪，令一切眾生淨法眼故；轉開示一切智法輪，悉遍一切三世法故；轉一切佛同一法輪，一切佛法不相違故。一切諸佛以如是等無量無數百千億那由他法輪，隨諸眾生心行差別而作佛事不可思議。是為第六廣大佛事。

「佛子！一切諸佛入於一切王都城邑，為諸眾生而作佛事，所謂；人王都邑、天王都邑，龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、羅剎王、毘舍闍王，如是等王一切都邑。入城門時，大地震動，光明普照，盲者得眼，聾者得耳，狂者得心，裸者得衣，諸憂苦者悉得安樂；一切樂器不鼓自鳴，諸莊嚴具若著、不著咸出妙音，眾生聞者無不欣樂。一切諸佛色身清淨，相好具足，見者無厭，能為眾生作於佛事。所謂：若顧視，若觀察，若動轉，若屈伸，若行，若住，若坐，若臥，若默，若語，若現神通，若為說法，若有教敕，如是一切皆為眾生而作佛事。一切諸佛普於一切無數世界種種眾生心樂海中，勸令念佛，常勤觀察，種諸善根，修菩薩行；歎佛色相微妙第一，一切眾生難可值遇，若有得見而興信心，則生一切無量善法，集佛功德普皆清淨。如是稱讚佛功德已，分身普往十方世界，令諸眾生，悉得瞻奉，思惟觀察，承事供養，種諸善根，得佛歡喜，增長佛種，悉當成佛。以如是行而作佛事，或為眾生示現色身，或出妙音，或但微笑，令其信樂，頭頂禮敬，曲躬合掌，稱揚讚歎，問訊起居而作佛事。一切諸佛以如是等無量無數不可言說不可思議種種佛事，於一切世界中，隨諸眾生心之所樂，以本願力、大慈悲力、一切智力，方便教化，悉令調伏。是為第七廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛入於一切王都城邑，為諸眾生而作佛事，所謂；人王都邑、天王都邑，龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、羅剎王、毘舍闍王，如是等王一切都邑。入城門時，大地震動，光明普照，盲者得眼，聾者得耳，狂者得心，裸者得衣，諸憂苦者悉得安樂；一切樂器不鼓自鳴，諸莊嚴具若著、不著咸出妙音，眾生聞者無不欣樂。一切諸佛色身清淨，相好具足，見者無厭，能為眾生作於佛事。所謂：若顧視，若觀察，若動轉，若屈伸，若行，若住，若坐，若臥，若默，若語，若現神通，若為說法，若有教敕，如是一切皆為眾生而作佛事。一切諸佛普於一切無數世界種種眾生心樂海中，勸令念佛，常勤觀察，種諸善根，修菩薩行；歎佛色相微妙第一，一切眾生難可值遇，若有得見而興信心，則生一切無量善法，集佛功德普皆清淨。如是稱讚佛功德已，分身普往十方世界，令諸眾生，悉得瞻奉，思惟觀察，承事供養，種諸善根，得佛歡喜，增長佛種，悉當成佛。以如是行而作佛事，或為眾生示現色身，或出妙音，或但微笑，令其信樂，頭頂禮敬，曲躬合掌，稱揚讚歎，問訊起居而作佛事。一切諸佛以如是等無量無數不可言說不可思議種種佛事，於一切世界中，隨諸眾生心之所樂，以本願力、大慈悲力、一切智力，方便教化，悉令調伏。是為第七廣大佛事。

「佛子！一切諸佛或住阿蘭若處而作佛事；或住寂靜處而作佛事；或住空閑處而作佛事；或住佛住處而作佛事；或住三昧而作佛事；或獨處園林而作佛事；或隱身不現而作佛事；或住甚深智而作佛事；或住諸佛無比境界而作佛事；或住不可見種種身行，隨諸眾生心樂欲解，方便教化無有休息，而作佛事；或以天身求一切智而作佛事；或以龍身、夜叉身、乾闥婆身、阿脩羅身、迦樓羅身、緊那羅身、摩睺羅伽、人、非人等身，求一切智而作佛事；或以聲聞身、獨覺身、菩薩身，求一切智而作佛事；或時說法，或時寂默，而作佛事；或說一佛，或說多佛，而作佛事；或說諸菩薩一切行、一切願，為一行願而作佛事；或說諸菩薩一行、一願，為無量行願而作佛事；或說佛境界即世間境界而作佛事；或說世間境界即佛境界而作佛事；或說佛境界即非境界而作佛事；或住一日，或住一夜，或住半月，或住一月，或住一年，乃至住不可說劫，為諸眾生而作佛事。是為第八廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛或住阿蘭若處而作佛事；或住寂靜處而作佛事；或住空閑處而作佛事；或住佛住處而作佛事；或住三昧而作佛事；或獨處園林而作佛事；或隱身不現而作佛事；或住甚深智而作佛事；或住諸佛無比境界而作佛事；或住不可見種種身行，隨諸眾生心樂欲解，方便教化無有休息，而作佛事；或以天身求一切智而作佛事；或以龍身、夜叉身、乾闥婆身、阿脩羅身、迦樓羅身、緊那羅身、摩睺羅伽、人、非人等身，求一切智而作佛事；或以聲聞身、獨覺身、菩薩身，求一切智而作佛事；或時說法，或時寂默，而作佛事；或說一佛，或說多佛，而作佛事；或說諸菩薩一切行、一切願，為一行願而作佛事；或說諸菩薩一行、一願，為無量行願而作佛事；或說佛境界即世間境界而作佛事；或說世間境界即佛境界而作佛事；或說佛境界即非境界而作佛事；或住一日，或住一夜，或住半月，或住一月，或住一年，乃至住不可說劫，為諸眾生而作佛事。是為第八廣大佛事。

「佛子！一切諸佛是生清淨善根之藏，令諸眾生於佛法中生淨信解，諸根調伏，永離世間；令諸菩薩於菩提道，具智慧明，不由他悟。或現涅槃而作佛事；或現世間皆悉無常而作佛事；或說佛身而作佛事；或說所作皆悉已辦而作佛事；或說功德圓滿無缺而作佛事；或說永斷諸有根本而作佛事；或令眾生，厭離世間，隨順佛心，而作佛事；或說壽命終歸於盡而作佛事；或說世間無一可樂而作佛事；或為宣說盡未來際供養諸佛而作佛事；或說諸佛轉淨法輪，令其得聞生大歡喜，而作佛事；或為宣說諸佛境界，令其發心而修諸行，而作佛事；或為宣說念佛三昧，令其發心常樂見佛，而作佛事；或為宣說諸根清淨，勤求佛道，心無懈退，而作佛事；或詣一切諸佛國土，觀諸境界種種因緣而作佛事；或攝一切諸眾生身皆為佛身，令諸懈怠放逸眾生悉住如來清淨禁戒，而作佛事。是為第九廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛是生清淨善根之藏，令諸眾生於佛法中生淨信解，諸根調伏，永離世間；令諸菩薩於菩提道，具智慧明，不由他悟。或現涅槃而作佛事；或現世間皆悉無常而作佛事；或說佛身而作佛事；或說所作皆悉已辦而作佛事；或說功德圓滿無缺而作佛事；或說永斷諸有根本而作佛事；或令眾生，厭離世間，隨順佛心，而作佛事；或說壽命終歸於盡而作佛事；或說世間無一可樂而作佛事；或為宣說盡未來際供養諸佛而作佛事；或說諸佛轉淨法輪，令其得聞生大歡喜，而作佛事；或為宣說諸佛境界，令其發心而修諸行，而作佛事；或為宣說念佛三昧，令其發心常樂見佛，而作佛事；或為宣說諸根清淨，勤求佛道，心無懈退，而作佛事；或詣一切諸佛國土，觀諸境界種種因緣而作佛事；或攝一切諸眾生身皆為佛身，令諸懈怠放逸眾生悉住如來清淨禁戒，而作佛事。是為第九廣大佛事。

「佛子！一切諸佛入涅槃時，無量眾生悲號涕泣，生大憂惱，遞相瞻顧而作是言：『如來世尊有大慈悲，哀愍饒益一切世間，與諸眾生為救為歸。如來出現難可值遇，無上福田於今永滅。』即以如是，令諸眾生悲號戀慕，而作佛事。復為化度一切天人、龍神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等故，隨其樂欲，自碎其身以為舍利，無量無數不可思議，令諸眾生起淨信心，恭敬尊重，歡喜供養，修諸功德，具足圓滿。復起於塔，種種嚴飾，於諸天宮、龍宮、夜叉宮，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等諸宮殿中，以為供養。牙齒、爪髮咸以起塔，令其見者皆悉念佛、念法、念僧，信樂不回，誠敬尊重，在在處處布施供養、修諸功德；以是福故，或生天上，或處人間，種族尊榮，財產備足，所有眷屬悉皆清淨，不入惡趣，常生善道，恒得見佛，具眾白法，於三有中速得出離，各隨所願獲自乘果，於如來所知恩報恩，永與世間作所歸依。佛子！諸佛世尊雖般涅槃，仍與眾生作不思議清淨福田、無盡功德最上福田，令諸眾生善根具足、福德圓滿。是為第十廣大佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛入涅槃時，無量眾生悲號涕泣，生大憂惱，遞相瞻顧而作是言：『如來世尊有大慈悲，哀愍饒益一切世間，與諸眾生為救為歸。如來出現難可值遇，無上福田於今永滅。』即以如是，令諸眾生悲號戀慕，而作佛事。復為化度一切天人、龍神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等故，隨其樂欲，自碎其身以為舍利，無量無數不可思議，令諸眾生起淨信心，恭敬尊重，歡喜供養，修諸功德，具足圓滿。復起於塔，種種嚴飾，於諸天宮、龍宮、夜叉宮，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等諸宮殿中，以為供養。牙齒、爪髮咸以起塔，令其見者皆悉念佛、念法、念僧，信樂不回，誠敬尊重，在在處處布施供養、修諸功德；以是福故，或生天上，或處人間，種族尊榮，財產備足，所有眷屬悉皆清淨，不入惡趣，常生善道，恒得見佛，具眾白法，於三有中速得出離，各隨所願獲自乘果，於如來所知恩報恩，永與世間作所歸依。佛子！諸佛世尊雖般涅槃，仍與眾生作不思議清淨福田、無盡功德最上福田，令諸眾生善根具足、福德圓滿。是為第十廣大佛事。

「佛子！此諸佛事無量廣大、不可思議，一切世間諸天及人及去來今聲聞、獨覺皆不能知，唯除如來威神所加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此諸佛事無量廣大、不可思議，一切世間諸天及人及去來今聲聞、獨覺皆不能知，唯除如來威神所加。

「佛子！諸佛世尊有十種無二行自在法。何等為十？所謂：一切諸佛悉能善說，授記言辭，決定無二；一切諸佛悉能隨順眾生心念，令其意滿，決定無二；一切諸佛悉能現覺一切諸法，演說其義，決定無二；一切諸佛悉能具足去、來、今世諸佛智慧，決定無二；一切諸佛悉知三世一切剎那即一剎那，決定無二；一切諸佛悉知三世一切佛剎入一佛剎，決定無二；一切諸佛悉知三世一切佛語即一佛語，決定無二；一切諸佛悉知三世一切諸佛，與其所化一切眾生，體性平等，決定無二；一切諸佛悉知世法及諸佛法性無差別，決定無二；一切諸佛悉知三世一切諸佛所有善根同一善根，決定無二。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種無二行自在法。何等為十？所謂：一切諸佛悉能善說，授記言辭，決定無二；一切諸佛悉能隨順眾生心念，令其意滿，決定無二；一切諸佛悉能現覺一切諸法，演說其義，決定無二；一切諸佛悉能具足去、來、今世諸佛智慧，決定無二；一切諸佛悉知三世一切剎那即一剎那，決定無二；一切諸佛悉知三世一切佛剎入一佛剎，決定無二；一切諸佛悉知三世一切佛語即一佛語，決定無二；一切諸佛悉知三世一切諸佛，與其所化一切眾生，體性平等，決定無二；一切諸佛悉知世法及諸佛法性無差別，決定無二；一切諸佛悉知三世一切諸佛所有善根同一善根，決定無二。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種住，住一切法。何等為十？所謂：一切諸佛住覺悟一切法界；一切諸佛住大悲語；一切諸佛住本大願；一切諸佛住不捨調伏眾生；一切諸佛住無自性法；一切諸佛住平等利益；一切諸佛住無忘失法；一切諸佛住無障礙心；一切諸佛住恒正定心；一切諸佛住等入一切法，不違實際相。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種住，住一切法。何等為十？所謂：一切諸佛住覺悟一切法界；一切諸佛住大悲語；一切諸佛住本大願；一切諸佛住不捨調伏眾生；一切諸佛住無自性法；一切諸佛住平等利益；一切諸佛住無忘失法；一切諸佛住無障礙心；一切諸佛住恒正定心；一切諸佛住等入一切法，不違實際相。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種知一切法盡無有餘。何等為十？所謂：知過去一切法盡無有餘；知未來一切法盡無有餘；知現在一切法盡無有餘；知一切言語法盡無有餘；知一切世間道盡無有餘；知一切眾生心盡無有餘；知一切菩薩善根上、中、下種種分位盡無有餘；知一切佛圓滿智及諸善根不增不減盡無有餘；知一切法皆從緣起盡無有餘；知一切世界種盡無有餘；知一切法界中如因陀羅網諸差別事盡無有餘。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種知一切法盡無有餘。何等為十？所謂：知過去一切法盡無有餘；知未來一切法盡無有餘；知現在一切法盡無有餘；知一切言語法盡無有餘；知一切世間道盡無有餘；知一切眾生心盡無有餘；知一切菩薩善根上、中、下種種分位盡無有餘；知一切佛圓滿智及諸善根不增不減盡無有餘；知一切法皆從緣起盡無有餘；知一切世界種盡無有餘；知一切法界中如因陀羅網諸差別事盡無有餘。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種力。何等為十？所謂：廣大力、最上力、無量力、大威德力、難獲力、不退力、堅固力、不可壞力、一切世間不思議力、一切眾生無能動力。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種力。何等為十？所謂：廣大力、最上力、無量力、大威德力、難獲力、不退力、堅固力、不可壞力、一切世間不思議力、一切眾生無能動力。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種大那羅延幢勇健法。何者為十？所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種大那羅延幢勇健法。何者為十？所謂：

「一切諸佛，身不可壞，命不可斷，世間毒藥所不能中，一切世界水、火、風災皆於佛身不能為害。一切諸魔、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人、毘舍闍、羅剎等，盡其勢力，雨大金剛如須彌山及鐵圍山，遍於三千大千世界，一時俱下，不能令佛心有驚怖，乃至一毛亦不搖動，行、住、坐、臥初無變易。佛所住處四方遠近，不令其下則不能雨；假使不制而從雨之，終不為損。若有眾生為佛所持及佛所使，尚不可害，況如來身！是為諸佛第一大那羅延幢勇健法。佛子！一切諸佛以一切法界諸世界中須彌山王，及鐵圍山、大鐵圍山、大海、山林、宮殿、屋宅，置一毛孔，盡未來劫，而諸眾生不覺不知，唯除如來神力所被。佛子！爾時，諸佛於一毛孔持於爾所一切世界，盡未來劫，或行、或住、或坐、或臥，不生一念勞倦之心。佛子！譬如虛空普持一切遍法界中所有世界而無勞倦，一切諸佛於一毛孔持諸世界亦復如是。是為諸佛第二大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛，身不可壞，命不可斷，世間毒藥所不能中，一切世界水、火、風災皆於佛身不能為害。一切諸魔、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人、毘舍闍、羅剎等，盡其勢力，雨大金剛如須彌山及鐵圍山，遍於三千大千世界，一時俱下，不能令佛心有驚怖，乃至一毛亦不搖動，行、住、坐、臥初無變易。佛所住處四方遠近，不令其下則不能雨；假使不制而從雨之，終不為損。若有眾生為佛所持及佛所使，尚不可害，況如來身！是為諸佛第一大那羅延幢勇健法。佛子！一切諸佛以一切法界諸世界中須彌山王，及鐵圍山、大鐵圍山、大海、山林、宮殿、屋宅，置一毛孔，盡未來劫，而諸眾生不覺不知，唯除如來神力所被。佛子！爾時，諸佛於一毛孔持於爾所一切世界，盡未來劫，或行、或住、或坐、或臥，不生一念勞倦之心。佛子！譬如虛空普持一切遍法界中所有世界而無勞倦，一切諸佛於一毛孔持諸世界亦復如是。是為諸佛第二大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛能於一念起不可說不可說世界微塵數步，一一步過不可說不可說佛剎微塵數國土，如是而行，經一切世界微塵數劫。佛子！假使有一大金剛山，與上所經一切佛剎其量正等。如是量等大金剛山，有不可說不可說佛剎微塵數，諸佛能以如是諸山置一毛孔。佛身毛孔與法界中一切眾生毛孔數等，一一毛孔悉置爾許大金剛山，持爾許山遊行十方，入盡虛空一切世界，從於前際盡未來際，一切諸劫無有休息，佛身無損亦不勞倦，心常在定無有散亂。是為諸佛第三大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛能於一念起不可說不可說世界微塵數步，一一步過不可說不可說佛剎微塵數國土，如是而行，經一切世界微塵數劫。佛子！假使有一大金剛山，與上所經一切佛剎其量正等。如是量等大金剛山，有不可說不可說佛剎微塵數，諸佛能以如是諸山置一毛孔。佛身毛孔與法界中一切眾生毛孔數等，一一毛孔悉置爾許大金剛山，持爾許山遊行十方，入盡虛空一切世界，從於前際盡未來際，一切諸劫無有休息，佛身無損亦不勞倦，心常在定無有散亂。是為諸佛第三大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛一坐食已，結跏趺坐，經前後際不可說劫，入佛所受不思議樂，其身安住，寂然不動，亦不廢捨化眾生事。佛子！假使有人於遍虛空一一世界悉以毛端次第度量，諸佛能於一毛端處結跏趺坐，盡未來劫；如一毛端處，一切毛端處悉亦如是。佛子！假使十方一切世界所有眾生，一一眾生其身大小悉與不可說佛剎微塵數世界量等，輕重亦爾，諸佛能以爾所眾生置一指端，盡於後際所有諸劫；一切指端皆亦如是，盡持爾許一切眾生入遍虛空一一世界，盡於法界悉使無餘，而佛身心曾無勞倦。是為諸佛第四大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛一坐食已，結跏趺坐，經前後際不可說劫，入佛所受不思議樂，其身安住，寂然不動，亦不廢捨化眾生事。佛子！假使有人於遍虛空一一世界悉以毛端次第度量，諸佛能於一毛端處結跏趺坐，盡未來劫；如一毛端處，一切毛端處悉亦如是。佛子！假使十方一切世界所有眾生，一一眾生其身大小悉與不可說佛剎微塵數世界量等，輕重亦爾，諸佛能以爾所眾生置一指端，盡於後際所有諸劫；一切指端皆亦如是，盡持爾許一切眾生入遍虛空一一世界，盡於法界悉使無餘，而佛身心曾無勞倦。是為諸佛第四大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛能於一身化現不可說不可說佛剎微塵數頭，一一頭化現不可說不可說佛剎微塵數舌，一一舌化出不可說不可說佛剎微塵數差別音聲——法界眾生靡不皆聞，一一音聲演不可說不可說佛剎微塵數修多羅藏，一一修多羅藏演不可說不可說佛剎微塵數法，一一法有不可說不可說佛剎微塵數文字句義；如是演說，盡不可說不可說佛剎微塵數劫；盡是劫已，復更演說，盡不可說不可說佛剎微塵數劫；如是次第，乃至盡於一切世界微塵數，盡一切眾生心念數。未來際劫猶可窮盡，如來化身所轉法輪無有窮盡。所謂：智慧演說法輪、斷諸疑惑法輪、照一切法法輪、開無礙藏法輪、令無量眾生歡喜調伏法輪、開示一切諸菩薩行法輪、高昇圓滿大智慧日法輪、普然照世智慧明燈法輪、辯才無畏種種莊嚴法輪。如一佛身以神通力轉如是等差別法輪，一切世法無能為諭。如是，盡虛空界一一毛端分量之處，有不可說不可說佛剎微塵數世界，一一世界中念念現不可說不可說佛剎微塵數化身，一一化身皆亦如是，所說音聲文字句義，一一充滿一切法界，其中眾生皆得解了，而佛言音無變、無斷、無有窮盡。是為諸佛第五大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛能於一身化現不可說不可說佛剎微塵數頭，一一頭化現不可說不可說佛剎微塵數舌，一一舌化出不可說不可說佛剎微塵數差別音聲——法界眾生靡不皆聞，一一音聲演不可說不可說佛剎微塵數修多羅藏，一一修多羅藏演不可說不可說佛剎微塵數法，一一法有不可說不可說佛剎微塵數文字句義；如是演說，盡不可說不可說佛剎微塵數劫；盡是劫已，復更演說，盡不可說不可說佛剎微塵數劫；如是次第，乃至盡於一切世界微塵數，盡一切眾生心念數。未來際劫猶可窮盡，如來化身所轉法輪無有窮盡。所謂：智慧演說法輪、斷諸疑惑法輪、照一切法法輪、開無礙藏法輪、令無量眾生歡喜調伏法輪、開示一切諸菩薩行法輪、高昇圓滿大智慧日法輪、普然照世智慧明燈法輪、辯才無畏種種莊嚴法輪。如一佛身以神通力轉如是等差別法輪，一切世法無能為諭。如是，盡虛空界一一毛端分量之處，有不可說不可說佛剎微塵數世界，一一世界中念念現不可說不可說佛剎微塵數化身，一一化身皆亦如是，所說音聲文字句義，一一充滿一切法界，其中眾生皆得解了，而佛言音無變、無斷、無有窮盡。是為諸佛第五大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛皆以德相莊嚴胸臆，猶若金剛不可損壞，菩提樹下結跏趺坐。魔王軍眾其數無邊，種種異形甚可怖畏，眾生見者靡不驚懾，悉發狂亂或時致死。如是魔眾遍滿虛空。如來見之，心無恐怖，容色不變，一毛不豎，不動不亂，無所分別，離諸喜怒，寂然清淨，住佛所住，具慈悲力，諸根調伏，心無所畏，非諸魔眾所能傾動，而能摧伏一切魔軍皆使迴心、稽首歸依，然後復以三輪教化，令其悉發阿耨多羅三藐三菩提意永不退轉。是為諸佛第六大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛皆以德相莊嚴胸臆，猶若金剛不可損壞，菩提樹下結跏趺坐。魔王軍眾其數無邊，種種異形甚可怖畏，眾生見者靡不驚懾，悉發狂亂或時致死。如是魔眾遍滿虛空。如來見之，心無恐怖，容色不變，一毛不豎，不動不亂，無所分別，離諸喜怒，寂然清淨，住佛所住，具慈悲力，諸根調伏，心無所畏，非諸魔眾所能傾動，而能摧伏一切魔軍皆使迴心、稽首歸依，然後復以三輪教化，令其悉發阿耨多羅三藐三菩提意永不退轉。是為諸佛第六大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛有無礙音，其音普遍十方世界，眾生聞者自然調伏。彼諸如來所出音聲，須彌盧等一切諸山不能為障，天宮、龍宮、夜叉宮，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等一切諸宮所不能障，一切世界高大音聲亦不能障。隨所應化，一切眾生靡不皆聞，文字句義悉得解了。是為諸佛第七大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛有無礙音，其音普遍十方世界，眾生聞者自然調伏。彼諸如來所出音聲，須彌盧等一切諸山不能為障，天宮、龍宮、夜叉宮，乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等一切諸宮所不能障，一切世界高大音聲亦不能障。隨所應化，一切眾生靡不皆聞，文字句義悉得解了。是為諸佛第七大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛心無障礙，於百千億那由他不可說不可說劫，恒善清淨。去、來、現在一切諸佛同一體性，無濁、無翳，無我、無我所，非內、非外，了境空寂，不生妄想；無所依，無所作，不住諸相，永斷分別；本性清淨，捨離一切攀緣憶念，於一切法常無違諍；住於實際，離欲清淨，入真法界，演說無盡；離量、非量所有妄想，絕為、無為一切言說，於不可說無邊境界悉已通達；無礙無盡智慧方便，成就十力一切功德莊嚴清淨，演說種種無量諸法，皆與實相不相違背；於諸法界三世諸法，悉等無異，究竟自在；入一切法最勝之藏，一切法門正念不惑，安住十方一切佛剎而無動轉；得不斷智，知一切法究竟無餘，盡諸有漏，心善解脫，慧善解脫，住於實際，通達無礙，心常正定；於三世法及以一切眾生心行，一念了達，皆無障礙。是為諸佛第八大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛心無障礙，於百千億那由他不可說不可說劫，恒善清淨。去、來、現在一切諸佛同一體性，無濁、無翳，無我、無我所，非內、非外，了境空寂，不生妄想；無所依，無所作，不住諸相，永斷分別；本性清淨，捨離一切攀緣憶念，於一切法常無違諍；住於實際，離欲清淨，入真法界，演說無盡；離量、非量所有妄想，絕為、無為一切言說，於不可說無邊境界悉已通達；無礙無盡智慧方便，成就十力一切功德莊嚴清淨，演說種種無量諸法，皆與實相不相違背；於諸法界三世諸法，悉等無異，究竟自在；入一切法最勝之藏，一切法門正念不惑，安住十方一切佛剎而無動轉；得不斷智，知一切法究竟無餘，盡諸有漏，心善解脫，慧善解脫，住於實際，通達無礙，心常正定；於三世法及以一切眾生心行，一念了達，皆無障礙。是為諸佛第八大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛同一法身、境界無量身、功德無邊身、世間無盡身、三界不染身、隨念示現身、非實非虛平等清淨身、無來無去無為不壞身、一相無相法自性身、無處無方遍一切身、神變自在無邊色相身、種種示現普入一切身、妙法方便身、智藏普照身、示法平等身、普遍法界身、無動無分別非有非無常清淨身、非方便非不方便非滅非不滅隨所應化一切眾生種種信解而示現身、從一切功德寶所生身、具一切諸佛法真如身、本性寂靜無障礙身、成就一切無礙法身、遍住一切清淨法界身、分形普遍一切世間身、無攀緣無退轉永解脫具一切智普了達身，是為諸佛第九大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛同一法身、境界無量身、功德無邊身、世間無盡身、三界不染身、隨念示現身、非實非虛平等清淨身、無來無去無為不壞身、一相無相法自性身、無處無方遍一切身、神變自在無邊色相身、種種示現普入一切身、妙法方便身、智藏普照身、示法平等身、普遍法界身、無動無分別非有非無常清淨身、非方便非不方便非滅非不滅隨所應化一切眾生種種信解而示現身、從一切功德寶所生身、具一切諸佛法真如身、本性寂靜無障礙身、成就一切無礙法身、遍住一切清淨法界身、分形普遍一切世間身、無攀緣無退轉永解脫具一切智普了達身，是為諸佛第九大那羅延幢勇健法。

「佛子！一切諸佛等悟一切諸如來法，等修一切諸菩薩行；若願若智，清淨平等，猶如大海，悉得滿足；行力尊勝，未曾退怯，住諸三昧無量境界，示一切道，勸善誡惡；智力第一演法無畏，隨有所問悉能善答，智慧說法平等清淨，身、語、意行悉皆無雜，住佛所住諸佛種性，以佛智慧而作佛事；住一切智，演無量法，無有根本，無有邊際，神通智慧不可思議，一切世間無能解了；智慧深入，見一切法微妙廣大無量無邊，三世法門咸善通達，一切世界悉能開曉；以出世智，於諸世間作不可說種種佛事，成不退智，入諸佛數；雖已證得不可言說離文字法，而能開示種種言辭；以普賢智集諸善行，成就一念相應妙慧，於一切法悉能覺了，如先所念一切眾生，皆依自乘而施其法；一切諸法、一切世界、一切眾生、一切三世，於法界內，如是境界其量無邊，以無礙智悉能知見。佛子！一切諸佛於一念頃，隨所應化出興於世，住清淨土，成等正覺，現神通力，開悟三世一切眾生心、意及識不失於時。佛子！眾生無邊，世界無邊，法界無邊，三世無邊，諸佛最勝亦無有邊，悉現於中成等正覺，以佛智慧方便開悟無有休息。佛子！一切諸佛以神通力，現最妙身，住無邊處，大悲方便，心無障礙，於一切時常為眾生演說妙法。是為諸佛第十大那羅延幢勇健法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切諸佛等悟一切諸如來法，等修一切諸菩薩行；若願若智，清淨平等，猶如大海，悉得滿足；行力尊勝，未曾退怯，住諸三昧無量境界，示一切道，勸善誡惡；智力第一演法無畏，隨有所問悉能善答，智慧說法平等清淨，身、語、意行悉皆無雜，住佛所住諸佛種性，以佛智慧而作佛事；住一切智，演無量法，無有根本，無有邊際，神通智慧不可思議，一切世間無能解了；智慧深入，見一切法微妙廣大無量無邊，三世法門咸善通達，一切世界悉能開曉；以出世智，於諸世間作不可說種種佛事，成不退智，入諸佛數；雖已證得不可言說離文字法，而能開示種種言辭；以普賢智集諸善行，成就一念相應妙慧，於一切法悉能覺了，如先所念一切眾生，皆依自乘而施其法；一切諸法、一切世界、一切眾生、一切三世，於法界內，如是境界其量無邊，以無礙智悉能知見。佛子！一切諸佛於一念頃，隨所應化出興於世，住清淨土，成等正覺，現神通力，開悟三世一切眾生心、意及識不失於時。佛子！眾生無邊，世界無邊，法界無邊，三世無邊，諸佛最勝亦無有邊，悉現於中成等正覺，以佛智慧方便開悟無有休息。佛子！一切諸佛以神通力，現最妙身，住無邊處，大悲方便，心無障礙，於一切時常為眾生演說妙法。是為諸佛第十大那羅延幢勇健法。

「佛子！此一切諸佛大那羅延幢勇健法無量無邊、不可思議，去、來、現在一切眾生及以二乘不能解了，唯除如來神力所加。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此一切諸佛大那羅延幢勇健法無量無邊、不可思議，去、來、現在一切眾生及以二乘不能解了，唯除如來神力所加。

「佛子！諸佛世尊有十種決定法。何等為十？所謂：一切諸佛定從兜率壽盡下生；一切諸佛定示受生，處胎十月；一切諸佛定厭世俗，樂求出家；一切諸佛決定坐於菩提樹下成等正覺，悟諸佛法；一切諸佛定於一念悟一切法，一切世界示現神力；一切諸佛定能應時轉妙法輪；一切諸佛定能隨彼所種善根，應時說法而為授記；一切諸佛定能應時為作佛事；一切諸佛定能為諸成就菩薩而授記別；一切諸佛定能一念普答一切眾生所問。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種決定法。何等為十？所謂：一切諸佛定從兜率壽盡下生；一切諸佛定示受生，處胎十月；一切諸佛定厭世俗，樂求出家；一切諸佛決定坐於菩提樹下成等正覺，悟諸佛法；一切諸佛定於一念悟一切法，一切世界示現神力；一切諸佛定能應時轉妙法輪；一切諸佛定能隨彼所種善根，應時說法而為授記；一切諸佛定能應時為作佛事；一切諸佛定能為諸成就菩薩而授記別；一切諸佛定能一念普答一切眾生所問。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種速疾法。何等為十？所謂：一切諸佛若有見者，速得遠離一切惡趣；一切諸佛若有見者，速得圓滿殊勝功德；一切諸佛若有見者，速能成就廣大善根；一切諸佛若有見者，速得往生淨妙天上；一切諸佛若有見者，速能除斷一切疑惑；一切諸佛若已發菩提心而得見者，速得成就廣大信解永不退轉，能隨所應教化眾生，若未發心即能速發阿耨多羅三藐三菩提心；一切諸佛若未入正位而得見者，速入正位；一切諸佛若有見者，速能清淨世、出世間一切諸根；一切諸佛若有見者，速得除滅一切障礙；一切諸佛若有見者，速能獲得無畏辯才。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種速疾法。何等為十？所謂：一切諸佛若有見者，速得遠離一切惡趣；一切諸佛若有見者，速得圓滿殊勝功德；一切諸佛若有見者，速能成就廣大善根；一切諸佛若有見者，速得往生淨妙天上；一切諸佛若有見者，速能除斷一切疑惑；一切諸佛若已發菩提心而得見者，速得成就廣大信解永不退轉，能隨所應教化眾生，若未發心即能速發阿耨多羅三藐三菩提心；一切諸佛若未入正位而得見者，速入正位；一切諸佛若有見者，速能清淨世、出世間一切諸根；一切諸佛若有見者，速得除滅一切障礙；一切諸佛若有見者，速能獲得無畏辯才。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種應常憶念清淨法。何等為十？所謂：一切諸佛過去因緣，一切菩薩應常憶念；一切諸佛清淨勝行，一切菩薩應常憶念；一切諸佛滿足諸度，一切菩薩應常憶念；一切諸佛成就大願，一切菩薩應常憶念；一切諸佛積集善根，一切菩薩應常憶念；一切諸佛已具梵行，一切菩薩應常憶念；一切諸佛現成正覺，一切菩薩應常憶念；一切諸佛色身無量，一切菩薩應常憶念；一切諸佛神通無量，一切菩薩應常憶念；一切諸佛十力無畏，一切菩薩應常憶念。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種應常憶念清淨法。何等為十？所謂：一切諸佛過去因緣，一切菩薩應常憶念；一切諸佛清淨勝行，一切菩薩應常憶念；一切諸佛滿足諸度，一切菩薩應常憶念；一切諸佛成就大願，一切菩薩應常憶念；一切諸佛積集善根，一切菩薩應常憶念；一切諸佛已具梵行，一切菩薩應常憶念；一切諸佛現成正覺，一切菩薩應常憶念；一切諸佛色身無量，一切菩薩應常憶念；一切諸佛神通無量，一切菩薩應常憶念；一切諸佛十力無畏，一切菩薩應常憶念。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種一切智住。何等為十？所謂：一切諸佛於一念中，悉知三世一切眾生心、心所行；一切諸佛於一念中，悉知三世一切眾生所集諸業及業果報；一切諸佛於一念中，悉知一切眾生所宜，以三種輪教化調伏；一切諸佛於一念中，盡知法界一切眾生所有心相，於一切處普現佛興，令其得見，方便攝受；一切諸佛於一念中，普隨法界一切眾生心樂欲解，示現說法，令其調伏；一切諸佛於一念中，悉知法界一切眾生心之所樂，為現神力；一切諸佛於一念中，遍一切處，隨所應化一切眾生示現出興，為說佛身不可取著；一切諸佛於一念中，普至法界一切處一切眾生彼彼諸道；一切諸佛於一念中，隨諸眾生有憶念者，在在處處無不往應；一切諸佛於一念中，悉知一切眾生解欲，為其示現無量色相。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種一切智住。何等為十？所謂：一切諸佛於一念中，悉知三世一切眾生心、心所行；一切諸佛於一念中，悉知三世一切眾生所集諸業及業果報；一切諸佛於一念中，悉知一切眾生所宜，以三種輪教化調伏；一切諸佛於一念中，盡知法界一切眾生所有心相，於一切處普現佛興，令其得見，方便攝受；一切諸佛於一念中，普隨法界一切眾生心樂欲解，示現說法，令其調伏；一切諸佛於一念中，悉知法界一切眾生心之所樂，為現神力；一切諸佛於一念中，遍一切處，隨所應化一切眾生示現出興，為說佛身不可取著；一切諸佛於一念中，普至法界一切處一切眾生彼彼諸道；一切諸佛於一念中，隨諸眾生有憶念者，在在處處無不往應；一切諸佛於一念中，悉知一切眾生解欲，為其示現無量色相。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種無量不可思議佛三昧。何等為十？所謂：一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普為眾生廣說妙法；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普為眾生說無我際；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，普入三世；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普入十方廣大佛剎；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普現無量種種佛身；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，隨諸眾生種種心解現身、語、意；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，說一切法離欲真際；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，演說一切緣起自性；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，示現無量世、出世間廣大莊嚴，令諸眾生常得見佛；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，令諸眾生悉得通達一切佛法、無量解脫，究竟到於無上彼岸。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種無量不可思議佛三昧。何等為十？所謂：一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普為眾生廣說妙法；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普為眾生說無我際；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，普入三世；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普入十方廣大佛剎；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，普現無量種種佛身；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，隨諸眾生種種心解現身、語、意；一切諸佛恒在正定，於一念中遍一切處，說一切法離欲真際；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，演說一切緣起自性；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，示現無量世、出世間廣大莊嚴，令諸眾生常得見佛；一切諸佛恒住正定，於一念中遍一切處，令諸眾生悉得通達一切佛法、無量解脫，究竟到於無上彼岸。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種無礙解脫。何等為十？所謂：一切諸佛能於一塵現不可說不可說諸佛出興於世；一切諸佛能於一塵現不可說不可說諸佛轉淨法輪；一切諸佛能於一塵現不可說不可說眾生受化調伏；一切諸佛能於一塵現不可說不可說諸佛國土；一切諸佛能於一塵現不可說不可說菩薩授記；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切諸佛；一切諸佛能於一塵現去、來、今諸世界種；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切神通；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切眾生；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切佛事。是為十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種無礙解脫。何等為十？所謂：一切諸佛能於一塵現不可說不可說諸佛出興於世；一切諸佛能於一塵現不可說不可說諸佛轉淨法輪；一切諸佛能於一塵現不可說不可說眾生受化調伏；一切諸佛能於一塵現不可說不可說諸佛國土；一切諸佛能於一塵現不可說不可說菩薩授記；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切諸佛；一切諸佛能於一塵現去、來、今諸世界種；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切神通；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切眾生；一切諸佛能於一塵現去、來、今一切佛事。是為十。」