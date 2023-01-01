大方廣佛華嚴經卷第四十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十六

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

佛不思議法品第三十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議法品第三十三之一

爾時，大會中有諸菩薩作是念：「諸佛國土云何不思議？諸佛本願云何不思議？諸佛種性云何不思議？諸佛出現云何不思議？諸佛身云何不思議？諸佛音聲云何不思議？諸佛智慧云何不思議？諸佛自在云何不思議？諸佛無礙云何不思議？諸佛解脫云何不思議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大會中有諸菩薩作是念：「諸佛國土云何不思議？諸佛本願云何不思議？諸佛種性云何不思議？諸佛出現云何不思議？諸佛身云何不思議？諸佛音聲云何不思議？諸佛智慧云何不思議？諸佛自在云何不思議？諸佛無礙云何不思議？諸佛解脫云何不思議？」

爾時，世尊知諸菩薩心之所念，則以神力加持，智慧攝受，光明照曜，威勢充滿，令青蓮華藏菩薩住佛無畏，入佛法界，獲佛威德，神通自在，得佛無礙廣大觀察，知一切佛種性次第，住不可說佛法方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩心之所念，則以神力加持，智慧攝受，光明照曜，威勢充滿，令青蓮華藏菩薩住佛無畏，入佛法界，獲佛威德，神通自在，得佛無礙廣大觀察，知一切佛種性次第，住不可說佛法方便。

爾時，青蓮華藏菩薩則能通達無礙法界，則能安住離障深行，則能成滿普賢大願，則能知見一切佛法，以大悲心觀察眾生，欲令清淨精勤修習無有厭怠，受行一切諸菩薩法，於一念中出生佛智，解了一切無盡智門，總持、辯才皆悉具足；承佛神力，告蓮華藏菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，青蓮華藏菩薩則能通達無礙法界，則能安住離障深行，則能成滿普賢大願，則能知見一切佛法，以大悲心觀察眾生，欲令清淨精勤修習無有厭怠，受行一切諸菩薩法，於一念中出生佛智，解了一切無盡智門，總持、辯才皆悉具足；承佛神力，告蓮華藏菩薩言：

「佛子！諸佛世尊有無量住，所謂：常住大悲、住種種身作諸佛事、住平等意轉淨法輪、住四辯才說無量法、住不思議一切佛法、住清淨音遍無量土、住不可說甚深法界、住現一切最勝神通、住能開示無有障礙究竟之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有無量住，所謂：常住大悲、住種種身作諸佛事、住平等意轉淨法輪、住四辯才說無量法、住不思議一切佛法、住清淨音遍無量土、住不可說甚深法界、住現一切最勝神通、住能開示無有障礙究竟之法。

「佛子！諸佛世尊有十種法，普遍無量無邊法界。何等為十？所謂：一切諸佛有無邊際身，色相清淨，普入諸趣而無染著；一切諸佛有無邊際無障礙眼，於一切法悉能明見；一切諸佛有無邊際無障礙耳，悉能解了一切音聲；一切諸佛有無邊際鼻，能到諸佛自在彼岸；一切諸佛有廣長舌，出妙音聲周遍法界；一切諸佛有無邊際身，應眾生心，咸令得見；一切諸佛有無邊際意，住於無礙平等法身；一切諸佛有無邊際無礙解脫，示現無盡大神通力；一切諸佛有無邊際清淨世界，隨眾生樂現眾佛土，具足無量種種莊嚴，而於其中不生染著；一切諸佛有無邊際菩薩行願，得圓滿智，遊戲自在，悉能通達一切佛法。佛子！是為如來、應、正等覺普遍法界無邊際十種佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種法，普遍無量無邊法界。何等為十？所謂：一切諸佛有無邊際身，色相清淨，普入諸趣而無染著；一切諸佛有無邊際無障礙眼，於一切法悉能明見；一切諸佛有無邊際無障礙耳，悉能解了一切音聲；一切諸佛有無邊際鼻，能到諸佛自在彼岸；一切諸佛有廣長舌，出妙音聲周遍法界；一切諸佛有無邊際身，應眾生心，咸令得見；一切諸佛有無邊際意，住於無礙平等法身；一切諸佛有無邊際無礙解脫，示現無盡大神通力；一切諸佛有無邊際清淨世界，隨眾生樂現眾佛土，具足無量種種莊嚴，而於其中不生染著；一切諸佛有無邊際菩薩行願，得圓滿智，遊戲自在，悉能通達一切佛法。佛子！是為如來、應、正等覺普遍法界無邊際十種佛法。

「佛子！諸佛世尊有十種念念出生智。何等為十？所謂：一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界從天來下；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界菩薩受生；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界出家學道；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界菩提樹下成等正覺；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界轉妙法輪；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界教化眾生供養諸佛；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界不可言說種種佛身；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界種種莊嚴、無數莊嚴、如來自在一切智藏；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界無量無數清淨眾生；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界三世諸佛種種根性、種種精進、種種行解，於三世中成等正覺。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種念念出生智。何等為十？所謂：一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界從天來下；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界菩薩受生；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界出家學道；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界菩提樹下成等正覺；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界轉妙法輪；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界教化眾生供養諸佛；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界不可言說種種佛身；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界種種莊嚴、無數莊嚴、如來自在一切智藏；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界無量無數清淨眾生；一切諸佛於一念中，悉能示現無量世界三世諸佛種種根性、種種精進、種種行解，於三世中成等正覺。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種不失時。何等為十？所謂：一切諸佛成等正覺不失時；一切諸佛成熟有緣不失時；一切諸佛授菩薩記不失時；一切諸佛隨眾生心示現神力不失時；一切諸佛隨眾生解示現佛身不失時；一切諸佛住於大捨不失時；一切諸佛入諸聚落不失時；一切諸佛攝諸淨信不失時；一切諸佛調惡眾生不失時；一切諸佛現不思議諸佛神通不失時。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種不失時。何等為十？所謂：一切諸佛成等正覺不失時；一切諸佛成熟有緣不失時；一切諸佛授菩薩記不失時；一切諸佛隨眾生心示現神力不失時；一切諸佛隨眾生解示現佛身不失時；一切諸佛住於大捨不失時；一切諸佛入諸聚落不失時；一切諸佛攝諸淨信不失時；一切諸佛調惡眾生不失時；一切諸佛現不思議諸佛神通不失時。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種無比不思議境界。何等為十？所謂：一切諸佛一跏趺坐，遍滿十方無量世界；一切諸佛說一義句，悉能開示一切佛法；一切諸佛放一光明，悉能遍照一切世界；一切諸佛於一身中，悉能示現一切諸身；一切諸佛於一處中，悉能示現一切世界；一切諸佛於一智中，悉能決了一切諸法無所罣礙；一切諸佛於一念中，悉能遍往十方世界；一切諸佛於一念中，悉現如來無量威德；一切諸佛於一念中，普緣三世佛及眾生，心無雜亂；一切諸佛於一念中，與去、來、今一切諸佛體同無二。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種無比不思議境界。何等為十？所謂：一切諸佛一跏趺坐，遍滿十方無量世界；一切諸佛說一義句，悉能開示一切佛法；一切諸佛放一光明，悉能遍照一切世界；一切諸佛於一身中，悉能示現一切諸身；一切諸佛於一處中，悉能示現一切世界；一切諸佛於一智中，悉能決了一切諸法無所罣礙；一切諸佛於一念中，悉能遍往十方世界；一切諸佛於一念中，悉現如來無量威德；一切諸佛於一念中，普緣三世佛及眾生，心無雜亂；一切諸佛於一念中，與去、來、今一切諸佛體同無二。是為十。

「佛子！諸佛世尊能出生十種智。何者為十？所謂：一切諸佛知一切法無所趣向，而能出生迴向願智；一切諸佛知一切法皆無有身，而能出生清淨身智；一切諸佛知一切法本來無二，而能出生能覺悟智；一切諸佛知一切法無我無眾生，而能出生調眾生智；一切諸佛知一切法本來無相，而能出生了諸相智；一切諸佛知一切世界無有成壞，而能出生了成壞智；一切諸佛知一切法無有造作，而能出生知業果智；一切諸佛知一切法無有言說，而能出生了言說智；一切諸佛知一切法無有染淨，而能出生知染淨智；一切諸佛知一切法無有生滅，而能出生了生滅智。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊能出生十種智。何者為十？所謂：一切諸佛知一切法無所趣向，而能出生迴向願智；一切諸佛知一切法皆無有身，而能出生清淨身智；一切諸佛知一切法本來無二，而能出生能覺悟智；一切諸佛知一切法無我無眾生，而能出生調眾生智；一切諸佛知一切法本來無相，而能出生了諸相智；一切諸佛知一切世界無有成壞，而能出生了成壞智；一切諸佛知一切法無有造作，而能出生知業果智；一切諸佛知一切法無有言說，而能出生了言說智；一切諸佛知一切法無有染淨，而能出生知染淨智；一切諸佛知一切法無有生滅，而能出生了生滅智。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種普入法。何等為十？所謂：一切諸佛有淨妙身，普入三世；一切諸佛皆悉具足三種自在，普化眾生；一切諸佛皆悉具足諸陀羅尼，普能受持一切佛法；一切諸佛皆悉具足四種辯才，普轉一切清淨法輪；一切諸佛皆悉具足平等大悲，恒不捨離一切眾生；一切諸佛皆悉具足甚深禪定，恒普觀察一切眾生；一切諸佛皆悉具足利他善根，調伏眾生無有休息；一切諸佛皆悉具足無所礙心，普能安住一切法界；一切諸佛皆悉具足無礙神力，一念普現三世諸佛；一切諸佛皆悉具足無礙智慧，一念普立三世劫數。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種普入法。何等為十？所謂：一切諸佛有淨妙身，普入三世；一切諸佛皆悉具足三種自在，普化眾生；一切諸佛皆悉具足諸陀羅尼，普能受持一切佛法；一切諸佛皆悉具足四種辯才，普轉一切清淨法輪；一切諸佛皆悉具足平等大悲，恒不捨離一切眾生；一切諸佛皆悉具足甚深禪定，恒普觀察一切眾生；一切諸佛皆悉具足利他善根，調伏眾生無有休息；一切諸佛皆悉具足無所礙心，普能安住一切法界；一切諸佛皆悉具足無礙神力，一念普現三世諸佛；一切諸佛皆悉具足無礙智慧，一念普立三世劫數。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種難信受廣大法。何等為十？所謂：一切諸佛悉能摧滅一切諸魔；一切諸佛悉能降伏一切外道；一切諸佛悉能調伏一切眾生咸令歡悅；一切諸佛悉能往詣一切世界化導群品；一切諸佛悉能智證甚深法界；一切諸佛悉皆能以無二之身現種種身充滿世界；一切諸佛悉皆能以清淨音聲起四辯才說法無斷，凡有信受功不唐捐；一切諸佛皆悉能於一毛孔中出現諸佛，與一切世界微塵數等，無有斷絕；一切諸佛皆悉能於一微塵中示現眾剎，與一切世界微塵數等，具足種種上妙莊嚴，恒於其中轉妙法輪教化眾生，而微塵不大、世界不小，常以證智安住法界；一切諸佛皆悉了達清淨法界，以智光明破世癡闇，令於佛法悉得開曉，隨逐如來住十力中。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種難信受廣大法。何等為十？所謂：一切諸佛悉能摧滅一切諸魔；一切諸佛悉能降伏一切外道；一切諸佛悉能調伏一切眾生咸令歡悅；一切諸佛悉能往詣一切世界化導群品；一切諸佛悉能智證甚深法界；一切諸佛悉皆能以無二之身現種種身充滿世界；一切諸佛悉皆能以清淨音聲起四辯才說法無斷，凡有信受功不唐捐；一切諸佛皆悉能於一毛孔中出現諸佛，與一切世界微塵數等，無有斷絕；一切諸佛皆悉能於一微塵中示現眾剎，與一切世界微塵數等，具足種種上妙莊嚴，恒於其中轉妙法輪教化眾生，而微塵不大、世界不小，常以證智安住法界；一切諸佛皆悉了達清淨法界，以智光明破世癡闇，令於佛法悉得開曉，隨逐如來住十力中。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種大功德，離過清淨。何等為十？所謂：一切諸佛具大威德，離過清淨；一切諸佛悉於三世如來家生，種族調善，離過清淨；一切諸佛盡未來際心無所住，離過清淨；一切諸佛於三世法皆無所著，離過清淨；一切諸佛知種種性皆是一性，無所從來，離過清淨；一切諸佛前際、後際福德無盡，等於法界，離過清淨；一切諸佛無邊身相遍十方剎，隨時調伏一切眾生，離過清淨；一切諸佛獲四無畏，離諸恐怖，於眾會中大師子吼，明了分別一切諸法，離過清淨；一切諸佛於不可說不可說劫入般涅槃，眾生聞名獲無量福，如佛現在功德無異，離過清淨；一切諸佛遠在不可說不可說世界中，若有眾生一心正念則皆得見，離過清淨。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種大功德，離過清淨。何等為十？所謂：一切諸佛具大威德，離過清淨；一切諸佛悉於三世如來家生，種族調善，離過清淨；一切諸佛盡未來際心無所住，離過清淨；一切諸佛於三世法皆無所著，離過清淨；一切諸佛知種種性皆是一性，無所從來，離過清淨；一切諸佛前際、後際福德無盡，等於法界，離過清淨；一切諸佛無邊身相遍十方剎，隨時調伏一切眾生，離過清淨；一切諸佛獲四無畏，離諸恐怖，於眾會中大師子吼，明了分別一切諸法，離過清淨；一切諸佛於不可說不可說劫入般涅槃，眾生聞名獲無量福，如佛現在功德無異，離過清淨；一切諸佛遠在不可說不可說世界中，若有眾生一心正念則皆得見，離過清淨。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種究竟清淨。何等為十？所謂：一切諸佛往昔大願究竟清淨；一切諸佛所持梵行究竟清淨；一切諸佛離世眾惑究竟清淨；一切諸佛莊嚴國土究竟清淨；一切諸佛所有眷屬究竟清淨；一切諸佛所有種族究竟清淨；一切諸佛色身相好究竟清淨；一切諸佛法身無染究竟清淨；一切諸佛一切智智無有障礙究竟清淨；一切諸佛解脫自在，所作已辦，到於彼岸，究竟清淨。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種究竟清淨。何等為十？所謂：一切諸佛往昔大願究竟清淨；一切諸佛所持梵行究竟清淨；一切諸佛離世眾惑究竟清淨；一切諸佛莊嚴國土究竟清淨；一切諸佛所有眷屬究竟清淨；一切諸佛所有種族究竟清淨；一切諸佛色身相好究竟清淨；一切諸佛法身無染究竟清淨；一切諸佛一切智智無有障礙究竟清淨；一切諸佛解脫自在，所作已辦，到於彼岸，究竟清淨。是為十。

「佛子！諸佛世尊於一切世界、一切時，有十種佛事。何等為十？一者，若有眾生專心憶念，則現其前；二者，若有眾生心不調順，則為說法；三者，若有眾生能生淨信，必令獲得無量善根；四者，若有眾生能入法位，悉皆現證，無不了知；五者，教化眾生無有疲厭；六者，遊諸佛剎，往來無礙；七者，大悲不捨一切眾生；八者，現變化身，恒不斷絕；九者，神通自在，未嘗休息；十者，安住法界，能遍觀察。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊於一切世界、一切時，有十種佛事。何等為十？一者，若有眾生專心憶念，則現其前；二者，若有眾生心不調順，則為說法；三者，若有眾生能生淨信，必令獲得無量善根；四者，若有眾生能入法位，悉皆現證，無不了知；五者，教化眾生無有疲厭；六者，遊諸佛剎，往來無礙；七者，大悲不捨一切眾生；八者，現變化身，恒不斷絕；九者，神通自在，未嘗休息；十者，安住法界，能遍觀察。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種無盡智海法。何等為十？所謂：一切諸佛無邊法身無盡智海法；一切諸佛無量佛事無盡智海法；一切諸佛佛眼境界無盡智海法；一切諸佛無量無數難思善根無盡智海法；一切諸佛普雨一切甘露妙法無盡智海法；一切諸佛讚佛功德無盡智海法；一切諸佛往昔所修種種願行無盡智海法；一切諸佛盡未來際恒作佛事無盡智海法；一切諸佛了知一切眾生心行無盡智海法；一切諸佛福智莊嚴無能過者無盡智海法。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種無盡智海法。何等為十？所謂：一切諸佛無邊法身無盡智海法；一切諸佛無量佛事無盡智海法；一切諸佛佛眼境界無盡智海法；一切諸佛無量無數難思善根無盡智海法；一切諸佛普雨一切甘露妙法無盡智海法；一切諸佛讚佛功德無盡智海法；一切諸佛往昔所修種種願行無盡智海法；一切諸佛盡未來際恒作佛事無盡智海法；一切諸佛了知一切眾生心行無盡智海法；一切諸佛福智莊嚴無能過者無盡智海法。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種常法。何等為十？所謂：一切諸佛常行一切諸波羅蜜；一切諸佛於一切法常離迷惑；一切諸佛常具大悲；一切諸佛常有十力；一切諸佛常轉法輪；一切諸佛常為眾生示成正覺；一切諸佛常樂調伏一切眾生；一切諸佛心常正念不二之法；一切諸佛化眾生已，常示入於無餘涅槃，諸佛境界無邊際故。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種常法。何等為十？所謂：一切諸佛常行一切諸波羅蜜；一切諸佛於一切法常離迷惑；一切諸佛常具大悲；一切諸佛常有十力；一切諸佛常轉法輪；一切諸佛常為眾生示成正覺；一切諸佛常樂調伏一切眾生；一切諸佛心常正念不二之法；一切諸佛化眾生已，常示入於無餘涅槃，諸佛境界無邊際故。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種演說無量諸佛法門。何等為十？所謂：一切諸佛演說無量眾生界門；一切諸佛演說無量眾生行門；一切諸佛演說無量眾生業果門；一切諸佛演說無量化眾生門；一切諸佛演說無量淨眾生門；一切諸佛演說無量菩薩行門；一切諸佛演說無量菩薩願門；一切諸佛演說無量一切世界成壞劫門；一切諸佛演說無量菩薩深心淨佛剎門；一切諸佛演說無量一切世界三世諸佛於彼彼劫次第出現門；一切諸佛演說一切諸佛智門。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種演說無量諸佛法門。何等為十？所謂：一切諸佛演說無量眾生界門；一切諸佛演說無量眾生行門；一切諸佛演說無量眾生業果門；一切諸佛演說無量化眾生門；一切諸佛演說無量淨眾生門；一切諸佛演說無量菩薩行門；一切諸佛演說無量菩薩願門；一切諸佛演說無量一切世界成壞劫門；一切諸佛演說無量菩薩深心淨佛剎門；一切諸佛演說無量一切世界三世諸佛於彼彼劫次第出現門；一切諸佛演說一切諸佛智門。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種為眾生作佛事。何等為十？所謂：一切諸佛示現色身為眾生作佛事；一切諸佛出妙音聲為眾生作佛事；一切諸佛有所受為眾生作佛事；一切諸佛無所受為眾生作佛事；一切諸佛以地、水、火、風為眾生作佛事；一切諸佛神力自在示現一切所緣境界為眾生作佛事；一切諸佛種種名號為眾生作佛事；一切諸佛以佛剎境界為眾生作佛事；一切諸佛嚴淨佛剎為眾生作佛事；一切諸佛寂寞無言為眾生作佛事。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種為眾生作佛事。何等為十？所謂：一切諸佛示現色身為眾生作佛事；一切諸佛出妙音聲為眾生作佛事；一切諸佛有所受為眾生作佛事；一切諸佛無所受為眾生作佛事；一切諸佛以地、水、火、風為眾生作佛事；一切諸佛神力自在示現一切所緣境界為眾生作佛事；一切諸佛種種名號為眾生作佛事；一切諸佛以佛剎境界為眾生作佛事；一切諸佛嚴淨佛剎為眾生作佛事；一切諸佛寂寞無言為眾生作佛事。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種最勝法。何等為十？所謂：一切諸佛大願堅固不可沮壞，所言必作，言無有二；一切諸佛為欲圓滿一切功德，盡未來劫修菩薩行不生懈倦；一切諸佛為欲調伏一眾生故，往不可說不可說世界，如是而為一切眾生而無斷絕；一切諸佛於信、於毀二種眾生，大悲普觀，平等無異；一切諸佛從初發心乃至成佛，終不退失菩提之心；一切諸佛積集無量諸善功德，皆以迴向一切智性，於諸世間終無染著；一切諸佛於諸佛所修學三業，唯行佛行，非二乘行，皆為迴向一切智性，成於無上正等菩提；一切諸佛放大光明，其光平等照一切處，及照一切諸佛之法，令諸菩薩心得清淨，滿一切智；一切諸佛捨離世樂，不貪不染，而普願世間離苦得樂，無諸戲論；一切諸佛愍諸眾生受種種苦，守護佛種，行佛境界，出離生死，逮十力地。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種最勝法。何等為十？所謂：一切諸佛大願堅固不可沮壞，所言必作，言無有二；一切諸佛為欲圓滿一切功德，盡未來劫修菩薩行不生懈倦；一切諸佛為欲調伏一眾生故，往不可說不可說世界，如是而為一切眾生而無斷絕；一切諸佛於信、於毀二種眾生，大悲普觀，平等無異；一切諸佛從初發心乃至成佛，終不退失菩提之心；一切諸佛積集無量諸善功德，皆以迴向一切智性，於諸世間終無染著；一切諸佛於諸佛所修學三業，唯行佛行，非二乘行，皆為迴向一切智性，成於無上正等菩提；一切諸佛放大光明，其光平等照一切處，及照一切諸佛之法，令諸菩薩心得清淨，滿一切智；一切諸佛捨離世樂，不貪不染，而普願世間離苦得樂，無諸戲論；一切諸佛愍諸眾生受種種苦，守護佛種，行佛境界，出離生死，逮十力地。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種無障礙住。何等為十？所謂：一切諸佛皆能往一切世界無障礙住；一切諸佛皆能住一切世界無障礙住；一切諸佛皆能於一切世界行、住、坐、臥無障礙住；一切諸佛皆能於一切世界演說正法無障礙住；一切諸佛皆能於一切世界住兜率天宮無障礙住；一切諸佛皆能入法界一切三世無障礙住；一切諸佛皆能坐法界一切道場無障礙住；一切諸佛皆能念念觀一切眾生心行以三種自在教化調伏無障礙住；一切諸佛皆能以一身住無量不思議佛所及一切處利益眾生無障礙住；一切諸佛皆能開示無量諸佛所說正法無障礙住。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種無障礙住。何等為十？所謂：一切諸佛皆能往一切世界無障礙住；一切諸佛皆能住一切世界無障礙住；一切諸佛皆能於一切世界行、住、坐、臥無障礙住；一切諸佛皆能於一切世界演說正法無障礙住；一切諸佛皆能於一切世界住兜率天宮無障礙住；一切諸佛皆能入法界一切三世無障礙住；一切諸佛皆能坐法界一切道場無障礙住；一切諸佛皆能念念觀一切眾生心行以三種自在教化調伏無障礙住；一切諸佛皆能以一身住無量不思議佛所及一切處利益眾生無障礙住；一切諸佛皆能開示無量諸佛所說正法無障礙住。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種最勝無上莊嚴。何等為十？一切諸佛皆悉具足諸相隨好，是為諸佛第一最勝無上身莊嚴。一切諸佛皆悉具足六十種音，一一音有五百分，一一分無量百千清淨之音以為嚴好，能於法界一切眾中無諸恐怖，大師子吼演說如來甚深法義，眾生聞者靡不歡喜，隨其根欲悉得調伏，是為諸佛第二最勝無上語莊嚴。一切諸佛皆具十力、諸大三昧、十八不共莊嚴意業，所行境界通達無礙，一切佛法咸得無餘，法界莊嚴而為莊嚴，法界眾生心之所行，去、來、現在各各差別，於一念中悉能明見，是為諸佛第三最勝無上意莊嚴。一切諸佛皆悉能放無數光明，一一光明有不可說光明網以為眷屬，普照一切諸佛國土，滅除一切世間黑闇，示現無量諸佛出興，其身平等悉皆清淨，所作佛事咸不唐捐，能令眾生至不退轉，是為諸佛第四最勝無上光明莊嚴。一切諸佛現微笑時，皆於口中放百千億那由他阿僧祇光明，一一光明各有無量不思議種種色，遍照十方一切世界，於大眾中發誠實語，授無量無數不思議眾生阿耨多羅三藐三菩提記，是為諸佛第五離世癡惑最勝無上現微笑莊嚴。一切諸佛皆有法身清淨無礙，於一切法究竟通達，住於法界無有邊際，雖在世間不與世雜，了世實性，行出世法，言語道斷，超蘊、界、處，是為諸佛第六最勝無上法身莊嚴。一切諸佛皆有無量常妙光明，不可說不可說種種色相以為嚴好為光明藏，出生無量圓滿光明，普照十方無有障礙，是為諸佛第七最勝無上常妙光明莊嚴。一切諸佛皆有無邊妙色、可愛妙色、清淨妙色、隨心所現妙色、映蔽一切三界妙色、到於彼岸無上妙色，是為諸佛第八最勝無上妙色莊嚴。一切諸佛皆於三世佛種中生，積眾善寶，究竟清淨，無諸過失，離世譏謗，一切法中最為殊勝清淨妙行之所莊嚴，具足成就一切智智，種族清淨無能譏毀，是為諸佛第九最勝無上種族莊嚴。一切諸佛以大慈力莊嚴其身，究竟清淨無諸渴愛，身行永息，心善解脫，見者無厭，大悲救護一切世間；第一福田、無上受者，哀愍利益一切眾生，悉令增長無量福德、智慧之聚，是為諸佛第十最勝無上大慈大悲功德莊嚴。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種最勝無上莊嚴。何等為十？一切諸佛皆悉具足諸相隨好，是為諸佛第一最勝無上身莊嚴。一切諸佛皆悉具足六十種音，一一音有五百分，一一分無量百千清淨之音以為嚴好，能於法界一切眾中無諸恐怖，大師子吼演說如來甚深法義，眾生聞者靡不歡喜，隨其根欲悉得調伏，是為諸佛第二最勝無上語莊嚴。一切諸佛皆具十力、諸大三昧、十八不共莊嚴意業，所行境界通達無礙，一切佛法咸得無餘，法界莊嚴而為莊嚴，法界眾生心之所行，去、來、現在各各差別，於一念中悉能明見，是為諸佛第三最勝無上意莊嚴。一切諸佛皆悉能放無數光明，一一光明有不可說光明網以為眷屬，普照一切諸佛國土，滅除一切世間黑闇，示現無量諸佛出興，其身平等悉皆清淨，所作佛事咸不唐捐，能令眾生至不退轉，是為諸佛第四最勝無上光明莊嚴。一切諸佛現微笑時，皆於口中放百千億那由他阿僧祇光明，一一光明各有無量不思議種種色，遍照十方一切世界，於大眾中發誠實語，授無量無數不思議眾生阿耨多羅三藐三菩提記，是為諸佛第五離世癡惑最勝無上現微笑莊嚴。一切諸佛皆有法身清淨無礙，於一切法究竟通達，住於法界無有邊際，雖在世間不與世雜，了世實性，行出世法，言語道斷，超蘊、界、處，是為諸佛第六最勝無上法身莊嚴。一切諸佛皆有無量常妙光明，不可說不可說種種色相以為嚴好為光明藏，出生無量圓滿光明，普照十方無有障礙，是為諸佛第七最勝無上常妙光明莊嚴。一切諸佛皆有無邊妙色、可愛妙色、清淨妙色、隨心所現妙色、映蔽一切三界妙色、到於彼岸無上妙色，是為諸佛第八最勝無上妙色莊嚴。一切諸佛皆於三世佛種中生，積眾善寶，究竟清淨，無諸過失，離世譏謗，一切法中最為殊勝清淨妙行之所莊嚴，具足成就一切智智，種族清淨無能譏毀，是為諸佛第九最勝無上種族莊嚴。一切諸佛以大慈力莊嚴其身，究竟清淨無諸渴愛，身行永息，心善解脫，見者無厭，大悲救護一切世間；第一福田、無上受者，哀愍利益一切眾生，悉令增長無量福德、智慧之聚，是為諸佛第十最勝無上大慈大悲功德莊嚴。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種自在法。何等為十？所謂：一切諸佛於一切法悉得自在，明達種種句身、味身，演說諸法辯才無礙，是為諸佛第一自在法。一切諸佛教化眾生未曾失時，隨其願樂為說正法，咸令調伏無有斷絕，是為諸佛第二自在法。一切諸佛能令盡虛空界無量無數種種莊嚴，一切世界六種震動，令彼世界或舉或下、或大或小、或合或散，未曾惱害於一眾生，其中眾生不覺不知、無疑無怪，是為諸佛第三自在法。一切諸佛以神通力悉能嚴淨一切世界，於一念頃普現一切世界莊嚴，此諸莊嚴經無數劫說不能盡，悉皆離染，清淨無比，一切佛剎嚴淨之事，皆令平等入一剎中，是為諸佛第四自在法。一切諸佛見一眾生應受化者，為其住壽，經不可說不可說劫，乃至盡未來際，結跏趺坐，身心無倦，專心憶念，未曾廢忘，方便調伏而不失時；如為一眾生，為一切眾生悉亦如是，是為諸佛第五自在法。一切諸佛悉能遍往一切世界一切如來所行之處，而不暫捨一切法界；十方各別，一一方有無量世界海，一一世界海有無量世界種，佛以神力一念咸到，轉於無礙清淨法輪，是為諸佛第六自在法。一切諸佛為欲調伏一切眾生，念念中成阿耨多羅三藐三菩提，而於一切佛法非已現覺，亦非當覺，亦不住於有學之地，而悉知見，通達無礙，無量智慧，無量自在，教化調伏一切眾生，是為諸佛第七自在法。一切諸佛能以眼處作耳處佛事，能以耳處作鼻處佛事，能以鼻處作舌處佛事，能以舌處作身處佛事，能以身處作意處佛事，能以意處於一切世界中住世、出世間種種境界，一一境界中能作無量廣大佛事，是為諸佛第八自在法。一切諸佛，其身毛孔一一能容一切眾生，一一眾生其身悉與不可說諸佛剎等而無迫隘，一一眾生步步能過無數世界，如是展轉盡無數劫，悉見諸佛出現於世，教化眾生，轉淨法輪，開示過去、未來、現在不可說法；盡虛空界一切眾生諸趣受身，威儀、往來及其所受種種樂具皆悉具足，而於其中無所障礙，是為諸佛第九自在法。一切諸佛於一念頃現一切世界微塵數佛，一一佛皆於一切法界眾妙蓮華廣大莊嚴世界蓮華藏師子座上成等正覺，示現諸佛自在神力；如於眾妙蓮華廣大莊嚴世界，如是於一切法界中不可說不可說種種莊嚴、種種境界、種種形相、種種示現、種種劫數清淨世界；如於一念，如是於無量無邊阿僧祇劫一切念中，一念一切現，一念無量住，而未曾用少方便力，是為諸佛第十自在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種自在法。何等為十？所謂：一切諸佛於一切法悉得自在，明達種種句身、味身，演說諸法辯才無礙，是為諸佛第一自在法。一切諸佛教化眾生未曾失時，隨其願樂為說正法，咸令調伏無有斷絕，是為諸佛第二自在法。一切諸佛能令盡虛空界無量無數種種莊嚴，一切世界六種震動，令彼世界或舉或下、或大或小、或合或散，未曾惱害於一眾生，其中眾生不覺不知、無疑無怪，是為諸佛第三自在法。一切諸佛以神通力悉能嚴淨一切世界，於一念頃普現一切世界莊嚴，此諸莊嚴經無數劫說不能盡，悉皆離染，清淨無比，一切佛剎嚴淨之事，皆令平等入一剎中，是為諸佛第四自在法。一切諸佛見一眾生應受化者，為其住壽，經不可說不可說劫，乃至盡未來際，結跏趺坐，身心無倦，專心憶念，未曾廢忘，方便調伏而不失時；如為一眾生，為一切眾生悉亦如是，是為諸佛第五自在法。一切諸佛悉能遍往一切世界一切如來所行之處，而不暫捨一切法界；十方各別，一一方有無量世界海，一一世界海有無量世界種，佛以神力一念咸到，轉於無礙清淨法輪，是為諸佛第六自在法。一切諸佛為欲調伏一切眾生，念念中成阿耨多羅三藐三菩提，而於一切佛法非已現覺，亦非當覺，亦不住於有學之地，而悉知見，通達無礙，無量智慧，無量自在，教化調伏一切眾生，是為諸佛第七自在法。一切諸佛能以眼處作耳處佛事，能以耳處作鼻處佛事，能以鼻處作舌處佛事，能以舌處作身處佛事，能以身處作意處佛事，能以意處於一切世界中住世、出世間種種境界，一一境界中能作無量廣大佛事，是為諸佛第八自在法。一切諸佛，其身毛孔一一能容一切眾生，一一眾生其身悉與不可說諸佛剎等而無迫隘，一一眾生步步能過無數世界，如是展轉盡無數劫，悉見諸佛出現於世，教化眾生，轉淨法輪，開示過去、未來、現在不可說法；盡虛空界一切眾生諸趣受身，威儀、往來及其所受種種樂具皆悉具足，而於其中無所障礙，是為諸佛第九自在法。一切諸佛於一念頃現一切世界微塵數佛，一一佛皆於一切法界眾妙蓮華廣大莊嚴世界蓮華藏師子座上成等正覺，示現諸佛自在神力；如於眾妙蓮華廣大莊嚴世界，如是於一切法界中不可說不可說種種莊嚴、種種境界、種種形相、種種示現、種種劫數清淨世界；如於一念，如是於無量無邊阿僧祇劫一切念中，一念一切現，一念無量住，而未曾用少方便力，是為諸佛第十自在法。

「佛子！諸佛世尊有十種無量不思議圓滿佛法。何等為十？所謂：一切諸佛一一淨相皆具百福；一切諸佛皆悉成就一切佛法；一切諸佛皆悉成就一切善根；一切諸佛皆悉成就一切功德；一切諸佛皆能教化一切眾生；一切諸佛皆悉能為眾生作主；一切諸佛皆悉成就清淨佛剎；一切諸佛皆悉成就一切智智；一切諸佛皆悉成就色身相好，見者獲益，功不唐捐；一切諸佛皆具諸佛平等正法；一切諸佛作佛事已，莫不示現入於涅槃。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種無量不思議圓滿佛法。何等為十？所謂：一切諸佛一一淨相皆具百福；一切諸佛皆悉成就一切佛法；一切諸佛皆悉成就一切善根；一切諸佛皆悉成就一切功德；一切諸佛皆能教化一切眾生；一切諸佛皆悉能為眾生作主；一切諸佛皆悉成就清淨佛剎；一切諸佛皆悉成就一切智智；一切諸佛皆悉成就色身相好，見者獲益，功不唐捐；一切諸佛皆具諸佛平等正法；一切諸佛作佛事已，莫不示現入於涅槃。是為十。

「佛子！諸佛世尊有十種善巧方便。何等為十？一切諸佛了知諸法皆離戲論，而能開示諸佛善根，是為第一善巧方便。一切諸佛知一切法悉無所見、各不相知、無縛無解、無受無集、無成就，自在究竟到於彼岸，然於諸法真實而知不異不別，而得自在、無我無受、不壞實際，已得至於大自在地，常能觀察一切法界，是為第二善巧方便。一切諸佛永離諸相，心無所住，而能悉知不亂不錯，雖知一切相皆無自性，而如其體性悉能善入，而亦示現無量色身，及以一切清淨佛土種種莊嚴無盡之相，集智慧燈滅眾生惑，是為第三善巧方便。一切諸佛住於法界，不住過去、未來、現在，如如性中無去、來、今三世相故，而能演說去、來、今世無量諸佛出現世間，令其聞者普見一切諸佛境界，是為第四善巧方便。一切諸佛身、語、意業，無所造作，無來無去，亦無有住，離諸數法，到於一切諸法彼岸，而為眾法藏，具無量智，了達種種世、出世法，智慧無礙，示現無量自在神力，調伏一切法界眾生，是為第五善巧方便。一切諸佛知一切法不可見，非一、非異，非量、非無量，非來、非去，皆無自性，亦不違於世間諸法；一切智者，無自性中見一切法，於法自在，廣說諸法，而常安住真如實性，是為第六善巧方便。一切諸佛於一時中知一切時，具淨善根，入於正位而無所著，於其日月、年劫、成壞，如是等時不住不捨，而能示現若晝若夜、初中後時、一日、七日、半月、一月、一年、百年、一劫、多劫、不可思劫、不可說劫，乃至盡於未來際劫，恒為眾生轉妙法輪，不斷不退，無有休息，是為第七善巧方便。一切諸佛恒住法界，成就諸佛無量無畏及不可數辯、不可量辯、無盡辯、無斷辯、無邊辯、不共辯、無窮辯、真實辯、方便開示一切句辯、一切法辯，隨其根性及以欲解，以種種法門說不可說不可說百千億那由他修多羅，初、中、後善，皆悉究竟，是為第八善巧方便。一切諸佛住淨法界，知一切法本無名字，無過去名，無現在名，無未來名；無眾生名，無非眾生名；無國土名，無非國土名；無法名，無非法名；無功德名，無非功德名；無菩薩名，無佛名；無數名，無非數名；無生名，無滅名；無有名，無無名；無一名，無種種名。何以故？諸法體性不可說故。一切諸法無方無處，不可集說，不可散說，不可一說，不可多說，音聲莫逮，言語悉斷，雖隨世俗種種言說，無所攀緣，無所造作，遠離一切虛妄想著，如是究竟到於彼岸。是為第九善巧方便。一切諸佛知一切法本性寂靜，無生故非色，無戲論故非受，無名數故非想，無造作故非行，無執取 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊有十種善巧方便。何等為十？一切諸佛了知諸法皆離戲論，而能開示諸佛善根，是為第一善巧方便。一切諸佛知一切法悉無所見、各不相知、無縛無解、無受無集、無成就，自在究竟到於彼岸，然於諸法真實而知不異不別，而得自在、無我無受、不壞實際，已得至於大自在地，常能觀察一切法界，是為第二善巧方便。一切諸佛永離諸相，心無所住，而能悉知不亂不錯，雖知一切相皆無自性，而如其體性悉能善入，而亦示現無量色身，及以一切清淨佛土種種莊嚴無盡之相，集智慧燈滅眾生惑，是為第三善巧方便。一切諸佛住於法界，不住過去、未來、現在，如如性中無去、來、今三世相故，而能演說去、來、今世無量諸佛出現世間，令其聞者普見一切諸佛境界，是為第四善巧方便。一切諸佛身、語、意業，無所造作，無來無去，亦無有住，離諸數法，到於一切諸法彼岸，而為眾法藏，具無量智，了達種種世、出世法，智慧無礙，示現無量自在神力，調伏一切法界眾生，是為第五善巧方便。一切諸佛知一切法不可見，非一、非異，非量、非無量，非來、非去，皆無自性，亦不違於世間諸法；一切智者，無自性中見一切法，於法自在，廣說諸法，而常安住真如實性，是為第六善巧方便。一切諸佛於一時中知一切時，具淨善根，入於正位而無所著，於其日月、年劫、成壞，如是等時不住不捨，而能示現若晝若夜、初中後時、一日、七日、半月、一月、一年、百年、一劫、多劫、不可思劫、不可說劫，乃至盡於未來際劫，恒為眾生轉妙法輪，不斷不退，無有休息，是為第七善巧方便。一切諸佛恒住法界，成就諸佛無量無畏及不可數辯、不可量辯、無盡辯、無斷辯、無邊辯、不共辯、無窮辯、真實辯、方便開示一切句辯、一切法辯，隨其根性及以欲解，以種種法門說不可說不可說百千億那由他修多羅，初、中、後善，皆悉究竟，是為第八善巧方便。一切諸佛住淨法界，知一切法本無名字，無過去名，無現在名，無未來名；無眾生名，無非眾生名；無國土名，無非國土名；無法名，無非法名；無功德名，無非功德名；無菩薩名，無佛名；無數名，無非數名；無生名，無滅名；無有名，無無名；無一名，無種種名。何以故？諸法體性不可說故。一切諸法無方無處，不可集說，不可散說，不可一說，不可多說，音聲莫逮，言語悉斷，雖隨世俗種種言說，無所攀緣，無所造作，遠離一切虛妄想著，如是究竟到於彼岸。是為第九善巧方便。一切諸佛知一切法本性寂靜，無生故非色，無戲論故非受，無名數故非想，無造作故非行，無執取

故非識，無入處故非處，無所得故非界，然亦不壞一切諸法，本性無起如虛空故。一切諸法皆悉空寂，無業果，無修習，無成就，無出生，非數、非不數，非有、非無，非生、非滅，非垢、非淨，非入、非出，非住、非不住，非調伏、非不調伏，非眾生、非無眾生，非壽命、非無壽命，非因緣、非無因緣，而能了知正定、邪定及不定聚一切眾生，為說妙法令到彼岸，成就十力、四無所畏，能師子吼，具一切智，住佛境界，是為第十善巧方便。佛子！是為諸佛成就十種善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故非識，無入處故非處，無所得故非界，然亦不壞一切諸法，本性無起如虛空故。一切諸法皆悉空寂，無業果，無修習，無成就，無出生，非數、非不數，非有、非無，非生、非滅，非垢、非淨，非入、非出，非住、非不住，非調伏、非不調伏，非眾生、非無眾生，非壽命、非無壽命，非因緣、非無因緣，而能了知正定、邪定及不定聚一切眾生，為說妙法令到彼岸，成就十力、四無所畏，能師子吼，具一切智，住佛境界，是為第十善巧方便。佛子！是為諸佛成就十種善巧方便。