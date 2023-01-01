大方廣佛華嚴經卷第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十五

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

阿僧祇品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇品第三十

爾時，心王菩薩白佛言：「世尊！諸佛如來演說阿僧祇無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說。世尊！云何阿僧祇乃至不可說不可說耶？」佛告心王菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今為欲令諸世間入佛所知數量之義，而問如來、應、正等覺。善男子！諦聽諦聽！善思念之！當為汝說。」時，心王菩薩唯然受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，心王菩薩白佛言：「世尊！諸佛如來演說阿僧祇無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說。世尊！云何阿僧祇乃至不可說不可說耶？」佛告心王菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今為欲令諸世間入佛所知數量之義，而問如來、應、正等覺。善男子！諦聽諦聽！善思念之！當為汝說。」時，心王菩薩唯然受教。

佛言：「善男子！一百洛叉為一俱胝，俱胝俱胝為一阿庾多，阿庾多阿庾多為一那由他，那由他那由他為一頻婆羅，頻婆羅頻婆羅為一矜羯羅，矜羯羅矜羯羅為一阿伽羅，阿伽羅阿伽羅為一最勝，最勝最勝為一摩婆(上聲呼)羅，摩婆羅摩婆羅為一阿婆(上)羅，阿婆羅阿婆羅為一多婆(上)羅，多婆羅多婆羅為一界分，界分界分為一普摩，普摩普摩為一禰摩，禰摩禰摩為一阿婆(上)鈐，阿婆鈐阿婆鈐為一彌伽(上)婆，彌伽婆彌伽婆為一毘攞伽，毘攞伽毘攞伽為一毘伽(上)婆，毘伽婆毘伽婆為一僧羯邏摩，僧羯邏摩僧羯邏摩為一毘薩羅，毘薩羅毘薩羅為一毘贍婆，毘贍婆毘贍婆為一毘盛(上)伽，毘盛伽毘盛伽為一毘素陀，毘素陀毘素陀為一毘婆訶，毘婆訶毘婆訶為一毘薄底，毘薄底毘薄底為一毘佉擔，毘佉擔毘佉擔為一稱量，稱量稱量為一一持，一持一持為一異路，異路異路為一顛倒，顛倒顛倒為一三末耶，三末耶三末耶為一毘覩羅，毘覩羅毘覩羅為一奚婆(上)羅，奚婆羅奚婆羅為一伺察，伺察伺察為一周廣，周廣周廣為一高出，高出高出為一最妙，最妙最妙為一泥羅婆，泥羅婆泥羅婆為一訶理婆，訶理婆訶理婆為一一動，一動一動為一訶理蒲，訶理蒲訶理蒲為一訶理三，訶理三訶理三為一奚魯伽，奚魯伽奚魯伽為一達攞步陀，達攞步陀達攞步陀為一訶魯那，訶魯那訶魯那為一摩魯陀，摩魯陀摩魯陀為一懺慕陀，懺慕陀懺慕陀為一瑿攞陀，瑿攞陀瑿攞陀為一摩魯摩，摩魯摩摩魯摩為一調伏，調伏調伏為一離憍慢，離憍慢離憍慢為一不動，不動不動為一極量，極量極量為一阿麼怛羅，阿麼怛羅阿麼怛羅為一勃麼怛羅，勃麼怛羅勃麼怛羅為一伽麼怛羅，伽麼怛羅伽麼怛羅為一那麼怛羅，那麼怛羅那麼怛羅為一奚麼怛羅，奚麼怛羅奚麼怛羅為一鞞麼怛羅，鞞麼怛羅鞞麼怛羅為一鉢羅麼怛羅，鉢羅麼怛羅鉢羅麼怛羅為一尸婆麼怛羅，尸婆麼怛羅尸婆麼怛羅為一翳羅，翳羅翳羅為一薜羅，薜羅薜羅為一諦羅，諦羅諦羅為一偈羅，偈羅偈羅為一窣步羅，窣步羅窣步羅為一泥羅，泥羅泥羅為一計羅，計羅計羅為一細羅，細羅細羅為一睥羅，睥羅睥羅為一謎羅，謎羅謎羅為一娑攞荼，娑攞荼娑攞荼為一謎魯陀，謎魯陀謎魯陀為一契魯陀，契魯陀契魯陀為一摩覩羅，摩覩羅摩覩羅為一娑母羅，娑母羅娑母羅為一阿野娑，阿野娑阿野娑為一迦麼羅，迦麼羅迦麼羅為一摩伽婆，摩伽婆摩伽婆為一阿怛羅，阿怛羅阿怛羅為一醯魯耶，醯魯耶醯魯耶為一薜魯婆，薜魯婆薜魯婆為一羯羅波，羯羅波羯羅波為一訶婆婆，訶婆婆訶婆婆為一毘婆(上)羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！一百洛叉為一俱胝，俱胝俱胝為一阿庾多，阿庾多阿庾多為一那由他，那由他那由他為一頻婆羅，頻婆羅頻婆羅為一矜羯羅，矜羯羅矜羯羅為一阿伽羅，阿伽羅阿伽羅為一最勝，最勝最勝為一摩婆(上聲呼)羅，摩婆羅摩婆羅為一阿婆(上)羅，阿婆羅阿婆羅為一多婆(上)羅，多婆羅多婆羅為一界分，界分界分為一普摩，普摩普摩為一禰摩，禰摩禰摩為一阿婆(上)鈐，阿婆鈐阿婆鈐為一彌伽(上)婆，彌伽婆彌伽婆為一毘攞伽，毘攞伽毘攞伽為一毘伽(上)婆，毘伽婆毘伽婆為一僧羯邏摩，僧羯邏摩僧羯邏摩為一毘薩羅，毘薩羅毘薩羅為一毘贍婆，毘贍婆毘贍婆為一毘盛(上)伽，毘盛伽毘盛伽為一毘素陀，毘素陀毘素陀為一毘婆訶，毘婆訶毘婆訶為一毘薄底，毘薄底毘薄底為一毘佉擔，毘佉擔毘佉擔為一稱量，稱量稱量為一一持，一持一持為一異路，異路異路為一顛倒，顛倒顛倒為一三末耶，三末耶三末耶為一毘覩羅，毘覩羅毘覩羅為一奚婆(上)羅，奚婆羅奚婆羅為一伺察，伺察伺察為一周廣，周廣周廣為一高出，高出高出為一最妙，最妙最妙為一泥羅婆，泥羅婆泥羅婆為一訶理婆，訶理婆訶理婆為一一動，一動一動為一訶理蒲，訶理蒲訶理蒲為一訶理三，訶理三訶理三為一奚魯伽，奚魯伽奚魯伽為一達攞步陀，達攞步陀達攞步陀為一訶魯那，訶魯那訶魯那為一摩魯陀，摩魯陀摩魯陀為一懺慕陀，懺慕陀懺慕陀為一瑿攞陀，瑿攞陀瑿攞陀為一摩魯摩，摩魯摩摩魯摩為一調伏，調伏調伏為一離憍慢，離憍慢離憍慢為一不動，不動不動為一極量，極量極量為一阿麼怛羅，阿麼怛羅阿麼怛羅為一勃麼怛羅，勃麼怛羅勃麼怛羅為一伽麼怛羅，伽麼怛羅伽麼怛羅為一那麼怛羅，那麼怛羅那麼怛羅為一奚麼怛羅，奚麼怛羅奚麼怛羅為一鞞麼怛羅，鞞麼怛羅鞞麼怛羅為一鉢羅麼怛羅，鉢羅麼怛羅鉢羅麼怛羅為一尸婆麼怛羅，尸婆麼怛羅尸婆麼怛羅為一翳羅，翳羅翳羅為一薜羅，薜羅薜羅為一諦羅，諦羅諦羅為一偈羅，偈羅偈羅為一窣步羅，窣步羅窣步羅為一泥羅，泥羅泥羅為一計羅，計羅計羅為一細羅，細羅細羅為一睥羅，睥羅睥羅為一謎羅，謎羅謎羅為一娑攞荼，娑攞荼娑攞荼為一謎魯陀，謎魯陀謎魯陀為一契魯陀，契魯陀契魯陀為一摩覩羅，摩覩羅摩覩羅為一娑母羅，娑母羅娑母羅為一阿野娑，阿野娑阿野娑為一迦麼羅，迦麼羅迦麼羅為一摩伽婆，摩伽婆摩伽婆為一阿怛羅，阿怛羅阿怛羅為一醯魯耶，醯魯耶醯魯耶為一薜魯婆，薜魯婆薜魯婆為一羯羅波，羯羅波羯羅波為一訶婆婆，訶婆婆訶婆婆為一毘婆(上)羅

，毘婆羅毘婆羅為一那婆(上)羅，那婆羅那婆羅為一摩攞羅，摩攞羅摩攞羅為一娑婆(上)羅，娑婆羅娑婆羅為一迷攞普，迷攞普迷攞普為一者麼羅，者麼羅者麼羅為一馱麼羅，馱麼羅馱麼羅為一鉢攞麼陀，鉢攞麼陀鉢攞麼陀為一毘伽摩，毘伽摩毘伽摩為一烏波跋多，烏波跋多烏波跋多為一演說，演說演說為一無盡，無盡無盡為一出生，出生出生為一無我，無我無我為一阿畔多，阿畔多阿畔多為一青蓮華，青蓮華青蓮華為一鉢頭摩，鉢頭摩鉢頭摩為一僧祇，僧祇僧祇為一趣，趣趣為一至，至至為一阿僧祇，阿僧祇阿僧祇為一阿僧祇轉，阿僧祇轉阿僧祇轉為一無量，無量無量為一無量轉，無量轉無量轉為一無邊，無邊無邊為一無邊轉，無邊轉無邊轉為一無等，無等無等為一無等轉，無等轉無等轉為一不可數，不可數不可數為一不可數轉，不可數轉不可數轉為一不可稱，不可稱不可稱為一不可稱轉，不可稱轉不可稱轉為一不可思，不可思不可思為一不可思轉，不可思轉不可思轉為一不可量，不可量不可量為一不可量轉，不可量轉不可量轉為一不可說，不可說不可說為一不可說轉，不可說轉不可說轉為一不可說不可說，此又不可說不可說為一不可說不可說轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，毘婆羅毘婆羅為一那婆(上)羅，那婆羅那婆羅為一摩攞羅，摩攞羅摩攞羅為一娑婆(上)羅，娑婆羅娑婆羅為一迷攞普，迷攞普迷攞普為一者麼羅，者麼羅者麼羅為一馱麼羅，馱麼羅馱麼羅為一鉢攞麼陀，鉢攞麼陀鉢攞麼陀為一毘伽摩，毘伽摩毘伽摩為一烏波跋多，烏波跋多烏波跋多為一演說，演說演說為一無盡，無盡無盡為一出生，出生出生為一無我，無我無我為一阿畔多，阿畔多阿畔多為一青蓮華，青蓮華青蓮華為一鉢頭摩，鉢頭摩鉢頭摩為一僧祇，僧祇僧祇為一趣，趣趣為一至，至至為一阿僧祇，阿僧祇阿僧祇為一阿僧祇轉，阿僧祇轉阿僧祇轉為一無量，無量無量為一無量轉，無量轉無量轉為一無邊，無邊無邊為一無邊轉，無邊轉無邊轉為一無等，無等無等為一無等轉，無等轉無等轉為一不可數，不可數不可數為一不可數轉，不可數轉不可數轉為一不可稱，不可稱不可稱為一不可稱轉，不可稱轉不可稱轉為一不可思，不可思不可思為一不可思轉，不可思轉不可思轉為一不可量，不可量不可量為一不可量轉，不可量轉不可量轉為一不可說，不可說不可說為一不可說轉，不可說轉不可說轉為一不可說不可說，此又不可說不可說為一不可說不可說轉。」

爾時，世尊為心王菩薩而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為心王菩薩而說頌曰：

「不可言說不可說， 充滿一切不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可言說不可說， 充滿一切不可說，

不可言說諸劫中， 說不可說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說諸劫中， 說不可說不可盡。

不可言說諸佛剎， 皆悉碎末為微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說諸佛剎， 皆悉碎末為微塵，

一塵中剎不可說， 如一一切皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一塵中剎不可說， 如一一切皆如是。

此不可說諸佛剎， 一念碎塵不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可說諸佛剎， 一念碎塵不可說，

念念所碎悉亦然， 盡不可說劫恒爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念所碎悉亦然， 盡不可說劫恒爾。

此塵有剎不可說， 此剎為塵說更難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此塵有剎不可說， 此剎為塵說更難，

以不可說算數法， 不可說劫如是數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不可說算數法， 不可說劫如是數。

以此諸塵數諸劫， 一塵十萬不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此諸塵數諸劫， 一塵十萬不可說，

爾劫稱讚一普賢， 無能盡其功德量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾劫稱讚一普賢， 無能盡其功德量。

於一微細毛端處， 有不可說諸普賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一微細毛端處， 有不可說諸普賢，

一切毛端悉亦爾， 如是乃至遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛端悉亦爾， 如是乃至遍法界。

一毛端處所有剎， 其數無量不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛端處所有剎， 其數無量不可說，

盡虛空量諸毛端， 一一處剎悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡虛空量諸毛端， 一一處剎悉如是。

彼毛端處諸國土， 無量種類差別住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼毛端處諸國土， 無量種類差別住，

有不可說異類剎， 有不可說同類剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有不可說異類剎， 有不可說同類剎。

不可言說毛端處， 皆有淨剎不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說毛端處， 皆有淨剎不可說，

種種莊嚴不可說， 種種奇妙不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴不可說， 種種奇妙不可說。

於彼一一毛端處， 演不可說諸佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一毛端處， 演不可說諸佛名，

一一名有諸如來， 皆不可說不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一名有諸如來， 皆不可說不可說。

一一諸佛於身上， 現不可說諸毛孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸佛於身上， 現不可說諸毛孔，

於彼一一毛孔中， 現眾色相不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一毛孔中， 現眾色相不可說。

不可言說諸毛孔， 咸放光明不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說諸毛孔， 咸放光明不可說，

於彼一一光明中， 悉現蓮華不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一光明中， 悉現蓮華不可說。

於彼一一蓮華內， 悉有眾葉不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一蓮華內， 悉有眾葉不可說，

不可說華眾葉中， 各現色相不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說華眾葉中， 各現色相不可說。

彼不可說諸色內， 復現眾葉不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不可說諸色內， 復現眾葉不可說，

葉中光明不可說， 光中色相不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 葉中光明不可說， 光中色相不可說。

此不可說色相中， 一一現光不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可說色相中， 一一現光不可說，

光中現月不可說， 月復現月不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中現月不可說， 月復現月不可說。

於不可說諸月中， 一一現光不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不可說諸月中， 一一現光不可說，

於彼一一光明內， 復現於日不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一光明內， 復現於日不可說。

於不可說諸日中， 一一現色不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不可說諸日中， 一一現色不可說，

於彼一一諸色內， 又現光明不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一諸色內， 又現光明不可說。

於彼一一光明內， 現不可說師子座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一光明內， 現不可說師子座，

一一嚴具不可說， 一一光明不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一嚴具不可說， 一一光明不可說。

光中妙色不可說， 色中淨光不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中妙色不可說， 色中淨光不可說，

於彼一一淨光內， 復現種種妙光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一淨光內， 復現種種妙光明。

此光復現種種光， 不可言說不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此光復現種種光， 不可言說不可說，

如是種種光明內， 各現妙寶如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種光明內， 各現妙寶如須彌。

一一光中所現寶， 不可言說不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光中所現寶， 不可言說不可說，

彼如須彌一妙寶， 現眾剎土不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如須彌一妙寶， 現眾剎土不可說。

盡須彌寶無有餘， 示現剎土皆如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡須彌寶無有餘， 示現剎土皆如是，

以一剎土末為塵， 一塵色相不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一剎土末為塵， 一塵色相不可說。

眾剎為塵塵有相， 不可言說不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾剎為塵塵有相， 不可言說不可說，

如是種種諸塵相， 皆出光明不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種諸塵相， 皆出光明不可說。

光中現佛不可說， 佛所說法不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中現佛不可說， 佛所說法不可說，

法中妙偈不可說， 聞偈得解不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中妙偈不可說， 聞偈得解不可說。

不可說解念念中， 顯了真諦不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說解念念中， 顯了真諦不可說，

示現未來一切佛， 常演說法無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現未來一切佛， 常演說法無窮盡。

一一佛法不可說， 種種清淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛法不可說， 種種清淨不可說，

出妙音聲不可說， 轉正法輪不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出妙音聲不可說， 轉正法輪不可說。

於彼一一法輪中， 演修多羅不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一法輪中， 演修多羅不可說；

於彼一一修多羅， 分別法門不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一修多羅， 分別法門不可說；

於彼一一法門中， 又說諸法不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一法門中， 又說諸法不可說；

於彼一一諸法中， 調伏眾生不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一諸法中， 調伏眾生不可說。

或復於一毛端處， 不可說劫常安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復於一毛端處， 不可說劫常安住，

如一毛端餘悉然， 所住劫數皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一毛端餘悉然， 所住劫數皆如是。

其心無礙不可說， 變化諸佛不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無礙不可說， 變化諸佛不可說，

一一變化諸如來， 復現於化不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一變化諸如來， 復現於化不可說。

彼佛法身不可說， 彼佛分身不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛法身不可說， 彼佛分身不可說，

莊嚴無量不可說， 往詣十方不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴無量不可說， 往詣十方不可說，

周行國土不可說， 觀察眾生不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行國土不可說， 觀察眾生不可說，

清淨眾生不可說， 調伏眾生不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨眾生不可說， 調伏眾生不可說。

彼諸莊嚴不可說， 彼諸神力不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸莊嚴不可說， 彼諸神力不可說，

彼諸自在不可說， 彼諸神變不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸自在不可說， 彼諸神變不可說。

所有神通不可說， 所有境界不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有神通不可說， 所有境界不可說，

所有加持不可說， 所住世間不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有加持不可說， 所住世間不可說。

清淨實相不可說， 說修多羅不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨實相不可說， 說修多羅不可說，

於彼一一修多羅， 演說法門不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一修多羅， 演說法門不可說；

於彼一一法門中， 又說諸法不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一法門中， 又說諸法不可說；

於彼一一諸法中， 所有決定不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一諸法中， 所有決定不可說；

於彼一一決定中， 調伏眾生不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一一決定中， 調伏眾生不可說。

不可言說同類法， 不可言說同類心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說同類法， 不可言說同類心，

不可言說異類法， 不可言說異類心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說異類法， 不可言說異類心，

不可言說異類根， 不可言說異類語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說異類根， 不可言說異類語，

念念於諸所行處， 調伏眾生不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念於諸所行處， 調伏眾生不可說。

所有神變不可說， 所有示現不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有神變不可說， 所有示現不可說，

於中時劫不可說， 於中差別不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中時劫不可說， 於中差別不可說，

菩薩悉能分別說， 諸明算者莫能辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉能分別說， 諸明算者莫能辨。

一毛端處大小剎， 雜染清淨麁細剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛端處大小剎， 雜染清淨麁細剎，

如是一切不可說， 一一明了可分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切不可說， 一一明了可分別。

以一國土碎為塵， 其塵無量不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一國土碎為塵， 其塵無量不可說，

如是塵數無邊剎， 俱來共集一毛端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是塵數無邊剎， 俱來共集一毛端。

此諸國土不可說， 共集毛端無迫隘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸國土不可說， 共集毛端無迫隘，

不使毛端有增大， 而彼國土俱來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不使毛端有增大， 而彼國土俱來集。

於中所有諸國土， 形相如本無雜亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中所有諸國土， 形相如本無雜亂，

如一國土不亂餘， 一切國土皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一國土不亂餘， 一切國土皆如是。

虛空境界無邊際， 悉布毛端使充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空境界無邊際， 悉布毛端使充滿，

如是毛端諸國土， 菩薩一念皆能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是毛端諸國土， 菩薩一念皆能說。

於一微細毛孔中， 不可說剎次第入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一微細毛孔中， 不可說剎次第入，

毛孔能受彼諸剎， 諸剎不能遍毛孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔能受彼諸剎， 諸剎不能遍毛孔。

入時劫數不可說， 受時劫數不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入時劫數不可說， 受時劫數不可說，

於此行列安住時， 一切諸劫無能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此行列安住時， 一切諸劫無能說。

如是攝受安住已， 所有境界不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是攝受安住已， 所有境界不可說，

入時方便不可說， 入已所作不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入時方便不可說， 入已所作不可說，

意根明了不可說， 遊歷諸方不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意根明了不可說， 遊歷諸方不可說，

勇猛精進不可說， 自在神變不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精進不可說， 自在神變不可說，

所有思惟不可說， 所有大願不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有思惟不可說， 所有大願不可說，

所有境界不可說， 一切通達不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有境界不可說， 一切通達不可說，

身業清淨不可說， 語業清淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業清淨不可說， 語業清淨不可說，

意業清淨不可說， 信解清淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意業清淨不可說， 信解清淨不可說，

妙智清淨不可說， 妙慧清淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙智清淨不可說， 妙慧清淨不可說，

了諸實相不可說， 斷諸疑惑不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了諸實相不可說， 斷諸疑惑不可說，

出離生死不可說， 超昇正位不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離生死不可說， 超昇正位不可說，

甚深三昧不可說， 了達一切不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深三昧不可說， 了達一切不可說，

一切眾生不可說， 一切佛剎不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生不可說， 一切佛剎不可說，

知眾生身不可說， 知其心樂不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生身不可說， 知其心樂不可說，

知其業果不可說， 知其意解不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其業果不可說， 知其意解不可說，

知其品類不可說， 知其種性不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其品類不可說， 知其種性不可說，

知其受身不可說， 知其生處不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其受身不可說， 知其生處不可說，

知其正生不可說， 知其生已不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其正生不可說， 知其生已不可說，

知其解了不可說， 知其趣向不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其解了不可說， 知其趣向不可說，

知其言語不可說， 知其作業不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其言語不可說， 知其作業不可說。

菩薩如是大慈悲， 利益一切諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是大慈悲， 利益一切諸世間，

普現其身不可說， 入諸佛剎不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現其身不可說， 入諸佛剎不可說，

見諸菩薩不可說， 發生智慧不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸菩薩不可說， 發生智慧不可說，

請問正法不可說， 敷揚佛教不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請問正法不可說， 敷揚佛教不可說，

現種種身不可說， 詣諸國土不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現種種身不可說， 詣諸國土不可說，

示現神通不可說， 普遍十方不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現神通不可說， 普遍十方不可說，

處處分身不可說， 親近諸佛不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處分身不可說， 親近諸佛不可說，

作諸供具不可說， 種種無量不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作諸供具不可說， 種種無量不可說，

清淨眾寶不可說， 上妙蓮華不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨眾寶不可說， 上妙蓮華不可說，

最勝香鬘不可說， 供養如來不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝香鬘不可說， 供養如來不可說，

清淨信心不可說， 最勝悟解不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨信心不可說， 最勝悟解不可說，

增上志樂不可說， 恭敬諸佛不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上志樂不可說， 恭敬諸佛不可說，

修行於施不可說， 其心過去不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行於施不可說， 其心過去不可說，

有求皆施不可說， 一切悉施不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有求皆施不可說， 一切悉施不可說，

持戒清淨不可說， 心意清淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒清淨不可說， 心意清淨不可說，

讚歎諸佛不可說， 愛樂正法不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎諸佛不可說， 愛樂正法不可說，

成就諸忍不可說， 無生法忍不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸忍不可說， 無生法忍不可說，

具足寂靜不可說， 住寂靜地不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足寂靜不可說， 住寂靜地不可說，

起大精進不可說， 其心過去不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起大精進不可說， 其心過去不可說，

不退轉心不可說， 不傾動心不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉心不可說， 不傾動心不可說，

一切定藏不可說， 觀察諸法不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切定藏不可說， 觀察諸法不可說，

寂然在定不可說， 了達諸禪不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然在定不可說， 了達諸禪不可說，

智慧通達不可說， 三昧自在不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧通達不可說， 三昧自在不可說，

了達諸法不可說， 明見諸佛不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達諸法不可說， 明見諸佛不可說，

修無量行不可說， 發廣大願不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修無量行不可說， 發廣大願不可說，

甚深境界不可說， 清淨法門不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深境界不可說， 清淨法門不可說，

菩薩法力不可說， 菩薩法住不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法力不可說， 菩薩法住不可說，

彼諸正念不可說， 彼諸法界不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸正念不可說， 彼諸法界不可說，

修方便智不可說， 學甚深智不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修方便智不可說， 學甚深智不可說，

無量智慧不可說， 究竟智慧不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量智慧不可說， 究竟智慧不可說，

彼諸法智不可說， 彼淨法輪不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸法智不可說， 彼淨法輪不可說，

彼大法雲不可說， 彼大法雨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大法雲不可說， 彼大法雨不可說，

彼諸神力不可說， 彼諸方便不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸神力不可說， 彼諸方便不可說，

入空寂智不可說， 念念相續不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入空寂智不可說， 念念相續不可說，

無量行門不可說， 念念恒住不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量行門不可說， 念念恒住不可說，

諸佛剎海不可說， 悉能往詣不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛剎海不可說， 悉能往詣不可說，

諸剎差別不可說， 種種清淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸剎差別不可說， 種種清淨不可說，

差別莊嚴不可說， 無邊色相不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別莊嚴不可說， 無邊色相不可說，

種種間錯不可說， 種種妙好不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種間錯不可說， 種種妙好不可說，

清淨佛土不可說， 雜染世界不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨佛土不可說， 雜染世界不可說，

了知眾生不可說， 知其種性不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾生不可說， 知其種性不可說，

知其業報不可說， 知其心行不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其業報不可說， 知其心行不可說，

知其根性不可說， 知其解欲不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其根性不可說， 知其解欲不可說，

雜染清淨不可說， 觀察調伏不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染清淨不可說， 觀察調伏不可說，

變化自在不可說， 現種種身不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化自在不可說， 現種種身不可說，

修行精進不可說， 度脫眾生不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行精進不可說， 度脫眾生不可說，

示現神變不可說， 放大光明不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現神變不可說， 放大光明不可說，

種種色相不可說， 令眾生淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種色相不可說， 令眾生淨不可說，

一一毛孔不可說， 放光明網不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔不可說， 放光明網不可說，

光網現色不可說， 普照佛剎不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光網現色不可說， 普照佛剎不可說，

勇猛無畏不可說， 方便善巧不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛無畏不可說， 方便善巧不可說，

調伏眾生不可說， 令出生死不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏眾生不可說， 令出生死不可說，

清淨身業不可說， 清淨語業不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨身業不可說， 清淨語業不可說，

無邊意業不可說， 殊勝妙行不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊意業不可說， 殊勝妙行不可說，

成就智寶不可說， 深入法界不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就智寶不可說， 深入法界不可說，

菩薩總持不可說， 善能修學不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩總持不可說， 善能修學不可說，

智者音聲不可說， 音聲清淨不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者音聲不可說， 音聲清淨不可說，

正念真實不可說， 開悟眾生不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念真實不可說， 開悟眾生不可說，

具足威儀不可說， 清淨修行不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足威儀不可說， 清淨修行不可說，

成就無畏不可說， 調伏世間不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無畏不可說， 調伏世間不可說，

諸佛子眾不可說， 清淨勝行不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子眾不可說， 清淨勝行不可說，

稱歎諸佛不可說， 讚揚無盡不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱歎諸佛不可說， 讚揚無盡不可說，

世間導師不可說， 演說讚歎不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間導師不可說， 演說讚歎不可說，

彼諸菩薩不可說， 清淨功德不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩不可說， 清淨功德不可說，

彼諸邊際不可說， 能住其中不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸邊際不可說， 能住其中不可說，

住中智慧不可說， 盡諸劫住無能說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住中智慧不可說， 盡諸劫住無能說，

欣樂諸佛不可說， 智慧平等不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣樂諸佛不可說， 智慧平等不可說，

善入諸法不可說， 於法無礙不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善入諸法不可說， 於法無礙不可說，

三世如空不可說， 三世智慧不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世如空不可說， 三世智慧不可說，

了達三世不可說， 住於智慧不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達三世不可說， 住於智慧不可說，

殊勝妙行不可說， 無量大願不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝妙行不可說， 無量大願不可說，

清淨大願不可說， 成就菩提不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨大願不可說， 成就菩提不可說，

諸佛菩提不可說， 發生智慧不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩提不可說， 發生智慧不可說，

分別義理不可說， 知一切法不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別義理不可說， 知一切法不可說，

嚴淨佛剎不可說， 修行諸力不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨佛剎不可說， 修行諸力不可說，

長時修習不可說， 一念悟解不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長時修習不可說， 一念悟解不可說，

諸佛自在不可說， 廣演正法不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛自在不可說， 廣演正法不可說，

種種神力不可說， 示現世間不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種神力不可說， 示現世間不可說，

清淨法輪不可說， 勇猛能轉不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法輪不可說， 勇猛能轉不可說，

種種開演不可說， 哀愍世間不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種開演不可說， 哀愍世間不可說。

不可言說一切劫， 讚不可說諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說一切劫， 讚不可說諸功德，

不可說劫猶可盡， 不可說德不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說劫猶可盡， 不可說德不可盡。

不可言說諸如來， 不可言說諸舌根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可言說諸如來， 不可言說諸舌根，

歎佛不可言說德， 不可說劫無能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎佛不可言說德， 不可說劫無能盡。

十方所有諸眾生， 一切同時成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸眾生， 一切同時成正覺，

於中一佛普能現， 不可言說一切身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中一佛普能現， 不可言說一切身。

此不可說中一身， 示現於頭不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可說中一身， 示現於頭不可說；

此不可說中一頭， 示現於舌不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可說中一頭， 示現於舌不可說；

此不可說中一舌， 示現於聲不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可說中一舌， 示現於聲不可說；

此不可說中一聲， 經於劫住不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可說中一聲， 經於劫住不可說。

如一如是一切佛， 如一如是一切身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一如是一切佛， 如一如是一切身，

如一如是一切頭， 如一如是一切舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一如是一切頭， 如一如是一切舌，

如一如是一切聲， 不可說劫恒讚佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一如是一切聲， 不可說劫恒讚佛，

不可說劫猶可盡， 歎佛功德無能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說劫猶可盡， 歎佛功德無能盡。

一微塵中能悉有， 不可言說蓮華界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一微塵中能悉有， 不可言說蓮華界，

一一蓮華世界中， 賢首如來不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一蓮華世界中， 賢首如來不可說。

乃至法界悉周遍， 其中所有諸微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至法界悉周遍， 其中所有諸微塵，

世界若成若住壞， 其數無量不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界若成若住壞， 其數無量不可說。

一微塵處無邊際， 無量諸剎普來入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一微塵處無邊際， 無量諸剎普來入，

十方差別不可說， 剎海分布不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方差別不可說， 剎海分布不可說。

一一剎中有如來， 壽命劫數不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一剎中有如來， 壽命劫數不可說，

諸佛所行不可說， 甚深妙法不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所行不可說， 甚深妙法不可說，

神通大力不可說， 無障礙智不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通大力不可說， 無障礙智不可說，

入於毛孔不可說， 毛孔因緣不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於毛孔不可說， 毛孔因緣不可說，

成就十力不可說， 覺悟菩提不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就十力不可說， 覺悟菩提不可說，

入淨法界不可說， 獲深智藏不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入淨法界不可說， 獲深智藏不可說。

種種數量不可說， 如其一切悉了知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種數量不可說， 如其一切悉了知；

種種形量不可說， 於此靡不皆通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種形量不可說， 於此靡不皆通達。

種種三昧不可說， 悉能經劫於中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種三昧不可說， 悉能經劫於中住，

於不可說諸佛所， 所行清淨不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不可說諸佛所， 所行清淨不可說。

得不可說無礙心， 往詣十方不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不可說無礙心， 往詣十方不可說，

神力示現不可說， 所行無際不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力示現不可說， 所行無際不可說，

往詣眾剎不可說， 了達諸佛不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣眾剎不可說， 了達諸佛不可說，

精進勇猛不可說， 智慧通達不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勇猛不可說， 智慧通達不可說。

於法非行非不行， 入諸境界不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法非行非不行， 入諸境界不可說，

不可稱說諸大劫， 恒遊十方不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可稱說諸大劫， 恒遊十方不可說。

方便智慧不可說， 真實智慧不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便智慧不可說， 真實智慧不可說，

神通智慧不可說， 念念示現不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通智慧不可說， 念念示現不可說。

於不可說諸佛法， 一一了知不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不可說諸佛法， 一一了知不可說，

能於一時證菩提， 或種種時而證入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一時證菩提， 或種種時而證入。

毛端佛剎不可說， 塵中佛剎不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛端佛剎不可說， 塵中佛剎不可說，

如是佛剎皆往詣， 見諸如來不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛剎皆往詣， 見諸如來不可說。

通達一實不可說， 善入佛種不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達一實不可說， 善入佛種不可說，

諸佛國土不可說， 悉能往詣成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛國土不可說， 悉能往詣成菩提。

國土眾生及諸佛， 體性差別不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土眾生及諸佛， 體性差別不可說，

如是三世無有邊， 菩薩一切皆明見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三世無有邊， 菩薩一切皆明見。」

壽量品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品第三十一

爾時，心王菩薩摩訶薩於眾會中告諸菩薩言：「佛子！此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫，於極樂世界阿彌陀佛剎為一日一夜；極樂世界一劫，於袈裟幢世界金剛堅佛剎為一日一夜；袈裟幢世界一劫，於不退轉音聲輪世界善勝光明蓮華開敷佛剎為一日一夜；不退轉音聲輪世界一劫，於離垢世界法幢佛剎為一日一夜；離垢世界一劫，於善燈世界師子佛剎為一日一夜；善燈世界一劫，於妙光明世界光明藏佛剎為一日一夜；妙光明世界一劫，於難超過世界法光明蓮華開敷佛剎為一日一夜；難超過世界一劫，於莊嚴慧世界一切神通光明佛剎為一日一夜；莊嚴慧世界一劫，於鏡光明世界月智佛剎為一日一夜。佛子！如是次第，乃至過百萬阿僧祇世界，最後世界一劫，於勝蓮華世界賢勝佛剎為一日一夜，普賢菩薩及諸同行大菩薩等充滿其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，心王菩薩摩訶薩於眾會中告諸菩薩言：「佛子！此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫，於極樂世界阿彌陀佛剎為一日一夜；極樂世界一劫，於袈裟幢世界金剛堅佛剎為一日一夜；袈裟幢世界一劫，於不退轉音聲輪世界善勝光明蓮華開敷佛剎為一日一夜；不退轉音聲輪世界一劫，於離垢世界法幢佛剎為一日一夜；離垢世界一劫，於善燈世界師子佛剎為一日一夜；善燈世界一劫，於妙光明世界光明藏佛剎為一日一夜；妙光明世界一劫，於難超過世界法光明蓮華開敷佛剎為一日一夜；難超過世界一劫，於莊嚴慧世界一切神通光明佛剎為一日一夜；莊嚴慧世界一劫，於鏡光明世界月智佛剎為一日一夜。佛子！如是次第，乃至過百萬阿僧祇世界，最後世界一劫，於勝蓮華世界賢勝佛剎為一日一夜，普賢菩薩及諸同行大菩薩等充滿其中。」

諸菩薩住處品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩住處品第三十二

爾時，心王菩薩摩訶薩於眾會中告諸菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，心王菩薩摩訶薩於眾會中告諸菩薩言：

「佛子！東方有處，名：仙人山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名：金剛勝，與其眷屬、諸菩薩眾三百人俱，常在其中而演說法。南方有處，名：勝峯山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：法慧，與其眷屬、諸菩薩眾五百人俱，常在其中而演說法。西方有處，名：金剛焰山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名：精進無畏行，與其眷屬、諸菩薩眾三百人俱，常在其中而演說法。北方有處，名：香積山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：香象，與其眷屬、諸菩薩眾三千人俱，常在其中而演說法。東北方有處，名：清涼山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名：文殊師利，與其眷屬、諸菩薩眾一萬人俱，常在其中而演說法。海中有處，名：金剛山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：法起，與其眷屬、諸菩薩眾千二百人俱，常在其中而演說法。東南方有處，名：支提山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：天冠，與其眷屬、諸菩薩眾一千人俱，常在其中而演說法。西南方有處，名：光明山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：賢勝，與其眷屬、諸菩薩眾三千人俱，常在其中而演說法。西北方有處，名：香風山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：香光，與其眷屬、諸菩薩眾五千人俱，常在其中而演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！東方有處，名：仙人山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名：金剛勝，與其眷屬、諸菩薩眾三百人俱，常在其中而演說法。南方有處，名：勝峯山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：法慧，與其眷屬、諸菩薩眾五百人俱，常在其中而演說法。西方有處，名：金剛焰山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名：精進無畏行，與其眷屬、諸菩薩眾三百人俱，常在其中而演說法。北方有處，名：香積山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：香象，與其眷屬、諸菩薩眾三千人俱，常在其中而演說法。東北方有處，名：清涼山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名：文殊師利，與其眷屬、諸菩薩眾一萬人俱，常在其中而演說法。海中有處，名：金剛山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：法起，與其眷屬、諸菩薩眾千二百人俱，常在其中而演說法。東南方有處，名：支提山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：天冠，與其眷屬、諸菩薩眾一千人俱，常在其中而演說法。西南方有處，名：光明山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：賢勝，與其眷屬、諸菩薩眾三千人俱，常在其中而演說法。西北方有處，名：香風山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住；現有菩薩，名曰：香光，與其眷屬、諸菩薩眾五千人俱，常在其中而演說法。

「大海之中復有住處，名：莊嚴窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。毘舍離南有一住處，名：善住根，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。摩度羅城有一住處，名：滿足窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。俱珍那城有一住處，名曰：法座，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。清淨彼岸城有一住處，名：目真隣陀窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。摩蘭陀國有一住處，名：無礙龍王建立，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。甘菩遮國有一住處，名：出生慈，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。震旦國有一住處，名：那羅延窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。䟽勒國有一住處，名：牛頭山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。迦葉彌羅國有一住處，名曰：次第，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。增長歡喜城有一住處，名：尊者窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。菴浮梨摩國有一住處，名：見億藏光明，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。乾陀羅國有一住處，名：苫婆羅窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大海之中復有住處，名：莊嚴窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。毘舍離南有一住處，名：善住根，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。摩度羅城有一住處，名：滿足窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。俱珍那城有一住處，名曰：法座，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。清淨彼岸城有一住處，名：目真隣陀窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。摩蘭陀國有一住處，名：無礙龍王建立，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。甘菩遮國有一住處，名：出生慈，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。震旦國有一住處，名：那羅延窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。䟽勒國有一住處，名：牛頭山，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。迦葉彌羅國有一住處，名曰：次第，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。增長歡喜城有一住處，名：尊者窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。菴浮梨摩國有一住處，名：見億藏光明，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。乾陀羅國有一住處，名：苫婆羅窟，從昔已來，諸菩薩眾於中止住。」