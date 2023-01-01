大方廣佛華嚴經卷第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十四

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十通品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十通品第二十八

爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩有十種通。何者為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種通。何者為十？

「佛子！菩薩摩訶薩以他心智通，知一三千大千世界眾生心差別，所謂：善心、不善心、廣心、狹心、大心、小心、順生死心、背生死心、聲聞心、獨覺心、菩薩心、聲聞行心、獨覺行心、菩薩行心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿脩羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人心、非人心、地獄心、畜生心、閻魔王處心、餓鬼心、諸難處眾生心，如是等無量差別種種眾生心悉分別知。如一世界，如是百世界、千世界、百千世界、百千億那由他世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中所有眾生心悉分別知。是名：菩薩摩訶薩第一善知他心智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以他心智通，知一三千大千世界眾生心差別，所謂：善心、不善心、廣心、狹心、大心、小心、順生死心、背生死心、聲聞心、獨覺心、菩薩心、聲聞行心、獨覺行心、菩薩行心、天心、龍心、夜叉心、乾闥婆心、阿脩羅心、迦樓羅心、緊那羅心、摩睺羅伽心、人心、非人心、地獄心、畜生心、閻魔王處心、餓鬼心、諸難處眾生心，如是等無量差別種種眾生心悉分別知。如一世界，如是百世界、千世界、百千世界、百千億那由他世界，乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中所有眾生心悉分別知。是名：菩薩摩訶薩第一善知他心智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩以無礙清淨天眼智通，見無量不可說不可說佛剎微塵數世界中眾生，死此生彼，善趣、惡趣，福相、罪相，或好或醜，或垢或淨。如是品類無量眾生，所謂：天眾、龍眾、夜叉眾、乾闥婆眾、阿脩羅眾、迦樓羅眾、緊那羅眾、摩睺羅伽眾、人眾、非人眾、微細身眾生眾、廣大身眾生眾、小眾、大眾，如是種種眾生眾中，以無礙眼悉皆明見；隨所積集業、隨所受苦樂、隨心、隨分別、隨見、隨言說、隨因、隨業、隨所緣、隨所起，悉皆見之，無有錯謬。是名：菩薩摩訶薩第二無礙天眼智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以無礙清淨天眼智通，見無量不可說不可說佛剎微塵數世界中眾生，死此生彼，善趣、惡趣，福相、罪相，或好或醜，或垢或淨。如是品類無量眾生，所謂：天眾、龍眾、夜叉眾、乾闥婆眾、阿脩羅眾、迦樓羅眾、緊那羅眾、摩睺羅伽眾、人眾、非人眾、微細身眾生眾、廣大身眾生眾、小眾、大眾，如是種種眾生眾中，以無礙眼悉皆明見；隨所積集業、隨所受苦樂、隨心、隨分別、隨見、隨言說、隨因、隨業、隨所緣、隨所起，悉皆見之，無有錯謬。是名：菩薩摩訶薩第二無礙天眼智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩以宿住隨念智通，能知自身及不可說不可說佛剎微塵數世界中一切眾生，過去不可說不可說佛剎微塵數劫宿住之事。所謂：某處生，如是名，如是姓，如是種族，如是飲食，如是苦樂。從無始來，於諸有中，以因以緣，展轉滋長，次第相續，輪迴不絕，種種品類、種種國土、種種趣生、種種形相、種種業行、種種結使、種種心念、種種因緣、受生差別，如是等事皆悉了知。又憶過去爾所佛剎微塵數劫，爾所佛剎微塵數世界中，有爾所佛剎微塵數諸佛，一一佛如是名號，如是出興，如是眾會，如是父母，如是侍者，如是聲聞，如是最勝二大弟子，於如是城邑，如是出家，復於如是菩提樹下成最正覺，於如是處，坐如是座，演說如是若干經典，如是利益爾所眾生，於爾所時住於壽命，施作如是若干佛事，依無餘依般涅槃界而般涅槃，般涅槃後法住久近，如是一切悉能憶念。又憶念不可說不可說佛剎微塵數諸佛名號，一一名號有不可說不可說佛剎微塵數佛，從初發心，起願修行，供養諸佛，調伏眾生，眾會說法，壽命多少，神通變化，乃至入於無餘涅槃，般涅槃後法住久近，造立塔廟種種莊嚴，令諸眾生種植善根，皆悉能知。是名：菩薩摩訶薩第三知過去際劫宿住智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以宿住隨念智通，能知自身及不可說不可說佛剎微塵數世界中一切眾生，過去不可說不可說佛剎微塵數劫宿住之事。所謂：某處生，如是名，如是姓，如是種族，如是飲食，如是苦樂。從無始來，於諸有中，以因以緣，展轉滋長，次第相續，輪迴不絕，種種品類、種種國土、種種趣生、種種形相、種種業行、種種結使、種種心念、種種因緣、受生差別，如是等事皆悉了知。又憶過去爾所佛剎微塵數劫，爾所佛剎微塵數世界中，有爾所佛剎微塵數諸佛，一一佛如是名號，如是出興，如是眾會，如是父母，如是侍者，如是聲聞，如是最勝二大弟子，於如是城邑，如是出家，復於如是菩提樹下成最正覺，於如是處，坐如是座，演說如是若干經典，如是利益爾所眾生，於爾所時住於壽命，施作如是若干佛事，依無餘依般涅槃界而般涅槃，般涅槃後法住久近，如是一切悉能憶念。又憶念不可說不可說佛剎微塵數諸佛名號，一一名號有不可說不可說佛剎微塵數佛，從初發心，起願修行，供養諸佛，調伏眾生，眾會說法，壽命多少，神通變化，乃至入於無餘涅槃，般涅槃後法住久近，造立塔廟種種莊嚴，令諸眾生種植善根，皆悉能知。是名：菩薩摩訶薩第三知過去際劫宿住智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩以知盡未來際劫智通，知不可說不可說佛剎微塵數世界中所有劫，一一劫中所有眾生，命終受生，諸有相續，業行果報，若善，若不善，若出離，若不出離，若決定，若不決定，若邪定，若正定，若善根與使俱，若善根不與使俱，若具足善根，若不具足善根，若攝取善根，若不攝取善根，若積集善根，若不積集善根，若積集罪法，若不積集罪法，如是一切皆能了知。又知不可說不可說佛剎微塵數世界，盡未來際有不可說不可說佛剎微塵數劫，一一劫有不可說不可說佛剎微塵數諸佛名號，一一名號有不可說不可說佛剎微塵數諸佛如來，一一如來，從初發心，起願立行，供養諸佛，教化眾生，眾會說法，壽命多少，神通變化，乃至入於無餘涅槃，般涅槃後法住久近，造立塔廟種種莊嚴，令諸眾生種植善根，如是等事悉能了知。是名：菩薩摩訶薩第四知盡未來際劫智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以知盡未來際劫智通，知不可說不可說佛剎微塵數世界中所有劫，一一劫中所有眾生，命終受生，諸有相續，業行果報，若善，若不善，若出離，若不出離，若決定，若不決定，若邪定，若正定，若善根與使俱，若善根不與使俱，若具足善根，若不具足善根，若攝取善根，若不攝取善根，若積集善根，若不積集善根，若積集罪法，若不積集罪法，如是一切皆能了知。又知不可說不可說佛剎微塵數世界，盡未來際有不可說不可說佛剎微塵數劫，一一劫有不可說不可說佛剎微塵數諸佛名號，一一名號有不可說不可說佛剎微塵數諸佛如來，一一如來，從初發心，起願立行，供養諸佛，教化眾生，眾會說法，壽命多少，神通變化，乃至入於無餘涅槃，般涅槃後法住久近，造立塔廟種種莊嚴，令諸眾生種植善根，如是等事悉能了知。是名：菩薩摩訶薩第四知盡未來際劫智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩成就無礙清淨天耳，圓滿廣大，聰徹離障，了達無礙，具足成就，於諸一切所有音聲，欲聞、不聞，隨意自在。佛子！東方有不可說不可說佛剎微塵數佛，是諸佛所說、所示、所開、所演、所安立、所教化、所調伏、所憶念、所分別，甚深廣大、種種差別、無量方便、無量善巧清淨之法，於彼一切皆能受持。又於其中若義、若文、若一人、若眾會，如其音辭，如其智慧，如所了達，如所示現，如所調伏，如其境界，如其所依，如其出道，於彼一切悉能記持，不忘不失，不斷不退，無迷無惑；為他演說，令得悟解，終不忘失一文一句。如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。是名：菩薩摩訶薩第五無礙清淨天耳智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩成就無礙清淨天耳，圓滿廣大，聰徹離障，了達無礙，具足成就，於諸一切所有音聲，欲聞、不聞，隨意自在。佛子！東方有不可說不可說佛剎微塵數佛，是諸佛所說、所示、所開、所演、所安立、所教化、所調伏、所憶念、所分別，甚深廣大、種種差別、無量方便、無量善巧清淨之法，於彼一切皆能受持。又於其中若義、若文、若一人、若眾會，如其音辭，如其智慧，如所了達，如所示現，如所調伏，如其境界，如其所依，如其出道，於彼一切悉能記持，不忘不失，不斷不退，無迷無惑；為他演說，令得悟解，終不忘失一文一句。如東方，南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。是名：菩薩摩訶薩第五無礙清淨天耳智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩住無體性神通、無作神通、平等神通、廣大神通、無量神通、無依神通、隨念神通、起神通、不起神通、不退神通、不斷神通、不壞神通、增長神通、隨詣神通。此菩薩聞極遠一切世界中諸佛名，所謂：無數世界、無量世界乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中諸佛名；聞其名已，即自見身在彼佛所。彼諸世界或仰或覆，各各形狀，各各方所，各各差別，無邊無礙；種種國土，種種時劫，無量功德各別莊嚴。彼彼如來於中出現，示現神變，稱揚名號，無量無數，各各不同。此菩薩一得聞彼諸如來名，不動本處，而見其身在彼佛所，禮拜尊重，承事供養，問菩薩法，入佛智慧，悉能了達諸佛國土道場眾會及所說法，至於究竟無所取著。如是，經不可說不可說佛剎微塵數劫，普至十方而無所往，然詣佛剎觀佛聽法請道，無有斷絕，無有廢捨，無有休息，無有疲厭；修菩薩行，成就大願，悉令具足，曾無退轉，為令如來廣大種性不斷絕故。是名：菩薩摩訶薩第六住無體性無動作往一切佛剎智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住無體性神通、無作神通、平等神通、廣大神通、無量神通、無依神通、隨念神通、起神通、不起神通、不退神通、不斷神通、不壞神通、增長神通、隨詣神通。此菩薩聞極遠一切世界中諸佛名，所謂：無數世界、無量世界乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中諸佛名；聞其名已，即自見身在彼佛所。彼諸世界或仰或覆，各各形狀，各各方所，各各差別，無邊無礙；種種國土，種種時劫，無量功德各別莊嚴。彼彼如來於中出現，示現神變，稱揚名號，無量無數，各各不同。此菩薩一得聞彼諸如來名，不動本處，而見其身在彼佛所，禮拜尊重，承事供養，問菩薩法，入佛智慧，悉能了達諸佛國土道場眾會及所說法，至於究竟無所取著。如是，經不可說不可說佛剎微塵數劫，普至十方而無所往，然詣佛剎觀佛聽法請道，無有斷絕，無有廢捨，無有休息，無有疲厭；修菩薩行，成就大願，悉令具足，曾無退轉，為令如來廣大種性不斷絕故。是名：菩薩摩訶薩第六住無體性無動作往一切佛剎智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩以善分別一切眾生言音智通，知不可說不可說佛剎微塵數世界中眾生種種言辭。所謂：聖言辭、非聖言辭、天言辭、龍言辭、夜叉言辭、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人乃至不可說不可說眾生所有言辭，各各表示，種種差別，如是一切皆能了知。此菩薩隨所入世界，能知其中一切眾生所有性欲，如其性欲為出言辭，悉令解了無有疑惑。如日光出現，普照眾色，令有目者悉得明見。菩薩摩訶薩亦復如是，以善分別一切言辭智，深入一切言辭雲，所有言辭令諸世間聰慧之者悉得解了。是名：菩薩摩訶薩第七善分別一切言辭智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以善分別一切眾生言音智通，知不可說不可說佛剎微塵數世界中眾生種種言辭。所謂：聖言辭、非聖言辭、天言辭、龍言辭、夜叉言辭、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人乃至不可說不可說眾生所有言辭，各各表示，種種差別，如是一切皆能了知。此菩薩隨所入世界，能知其中一切眾生所有性欲，如其性欲為出言辭，悉令解了無有疑惑。如日光出現，普照眾色，令有目者悉得明見。菩薩摩訶薩亦復如是，以善分別一切言辭智，深入一切言辭雲，所有言辭令諸世間聰慧之者悉得解了。是名：菩薩摩訶薩第七善分別一切言辭智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩以出生無量阿僧祇色身莊嚴智通，知一切法遠離色相，無差別相，無種種相，無無量相，無分別相，無青、黃、赤、白相。菩薩如是入於法界，能現其身，作種種色。所謂：無邊色、無量色、清淨色、莊嚴色、普遍色、無比色、普照色、增上色、無違逆色、具諸相色、離眾惡色、大威力色、可尊重色、無窮盡色、眾雜妙色、極端嚴色、不可量色、善守護色、能成熟色、隨化者色、無障礙色、甚明徹色、無垢濁色、極澄淨色、大勇健色、不思議方便色、不可壞色、離瑕翳色、無障闇色、善安住色、妙莊嚴色、諸相端嚴色、種種隨好色、大尊貴色、妙境界色、善磨瑩色、清淨深心色、熾然明盛色、最勝廣大色、無間斷色、無所依色、無等比色、充滿不可說佛剎色、增長色、堅固攝受色、最勝功德色、隨諸心樂色、清淨解了色、積集眾妙色、善巧決定色、無有障礙色、虛空明淨色、清淨可樂色、離諸塵垢色、不可稱量色、妙見色、普見色、隨時示現色、寂靜色、離貪色、真實福田色、能作安隱色、離諸怖畏色、離愚癡行色、智慧勇猛色、身相無礙色、遊行普遍色、心無所依色、大慈所起色、大悲所現色、平等出離色、具足福德色、隨心憶念色、無邊妙寶色、寶藏光明色、眾生信樂色、一切智現前色、歡喜眼色、眾寶莊嚴第一色、無有處所色、自在示現色、種種神通色、生如來家色、過諸譬諭色、周遍法界色、眾皆往詣色、種種色、成就色、出離色、隨所化者威儀色、見無厭足色、種種明淨色、能放無數光網色、不可說光明種種差別色、不可思香光明超過三界色、不可量日輪光明照耀色、示現無比月身色、無量可愛樂華雲色、出生種種蓮華鬘雲莊嚴色、超過一切世間香焰普熏色、出生一切如來藏色、不可說音聲開示演暢一切法色、具足一切普賢行色。佛子！菩薩摩訶薩深入如是無色法界，能現此等種種色身，令所化者見，令所化者念，為所化者轉法輪；隨所化者時，隨所化者相，令所化者親近，令所化者開悟，為所化者起種種神通，為所化者現種種自在，為所化者施種種能事。是名：菩薩摩訶薩為度一切眾生故勤修成就第八無數色身智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以出生無量阿僧祇色身莊嚴智通，知一切法遠離色相，無差別相，無種種相，無無量相，無分別相，無青、黃、赤、白相。菩薩如是入於法界，能現其身，作種種色。所謂：無邊色、無量色、清淨色、莊嚴色、普遍色、無比色、普照色、增上色、無違逆色、具諸相色、離眾惡色、大威力色、可尊重色、無窮盡色、眾雜妙色、極端嚴色、不可量色、善守護色、能成熟色、隨化者色、無障礙色、甚明徹色、無垢濁色、極澄淨色、大勇健色、不思議方便色、不可壞色、離瑕翳色、無障闇色、善安住色、妙莊嚴色、諸相端嚴色、種種隨好色、大尊貴色、妙境界色、善磨瑩色、清淨深心色、熾然明盛色、最勝廣大色、無間斷色、無所依色、無等比色、充滿不可說佛剎色、增長色、堅固攝受色、最勝功德色、隨諸心樂色、清淨解了色、積集眾妙色、善巧決定色、無有障礙色、虛空明淨色、清淨可樂色、離諸塵垢色、不可稱量色、妙見色、普見色、隨時示現色、寂靜色、離貪色、真實福田色、能作安隱色、離諸怖畏色、離愚癡行色、智慧勇猛色、身相無礙色、遊行普遍色、心無所依色、大慈所起色、大悲所現色、平等出離色、具足福德色、隨心憶念色、無邊妙寶色、寶藏光明色、眾生信樂色、一切智現前色、歡喜眼色、眾寶莊嚴第一色、無有處所色、自在示現色、種種神通色、生如來家色、過諸譬諭色、周遍法界色、眾皆往詣色、種種色、成就色、出離色、隨所化者威儀色、見無厭足色、種種明淨色、能放無數光網色、不可說光明種種差別色、不可思香光明超過三界色、不可量日輪光明照耀色、示現無比月身色、無量可愛樂華雲色、出生種種蓮華鬘雲莊嚴色、超過一切世間香焰普熏色、出生一切如來藏色、不可說音聲開示演暢一切法色、具足一切普賢行色。佛子！菩薩摩訶薩深入如是無色法界，能現此等種種色身，令所化者見，令所化者念，為所化者轉法輪；隨所化者時，隨所化者相，令所化者親近，令所化者開悟，為所化者起種種神通，為所化者現種種自在，為所化者施種種能事。是名：菩薩摩訶薩為度一切眾生故勤修成就第八無數色身智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩以一切法智通，知一切法無有名字、無有種性，無來、無去，非異、非不異，非種種、非不種種，非二、非不二，無我、無比，不生、不滅，不動、不壞，無實、無虛，一相、無相，非無、非有，非法、非非法，不隨於俗、非不隨俗，非業、非非業，非報、非非報，非有為、非無為，非第一義、非不第一義，非道、非非道，非出離、非不出離，非量、非無量，非世間、非出世間，非從因生、非不從因生，非決定、非不決定，非成就、非不成就，非出、非不出，非分別、非不分別，非如理、非不如理。此菩薩不取世俗諦，不住第一義，不分別諸法，不建立文字，隨順寂滅性，不捨一切願，見義知法，興布法雲，降霔法雨。雖知實相不可言說，而以方便無盡辯才，隨法、隨義次第開演；以於諸法言辭辯說皆得善巧，大慈大悲悉已清淨，能於一切離文字法中出生文字，與法、與義隨順無違，為說諸法悉從緣起，雖有言說而無所著。演一切法辯才無盡，分別安立，開發示導，令諸法性具足明顯，斷眾疑網悉得清淨。雖攝眾生不捨真實，於不二法而無退轉，常能演說無礙法門，以眾妙音，隨眾生心，普雨法雨而不失時。是名：菩薩摩訶薩第九一切法智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以一切法智通，知一切法無有名字、無有種性，無來、無去，非異、非不異，非種種、非不種種，非二、非不二，無我、無比，不生、不滅，不動、不壞，無實、無虛，一相、無相，非無、非有，非法、非非法，不隨於俗、非不隨俗，非業、非非業，非報、非非報，非有為、非無為，非第一義、非不第一義，非道、非非道，非出離、非不出離，非量、非無量，非世間、非出世間，非從因生、非不從因生，非決定、非不決定，非成就、非不成就，非出、非不出，非分別、非不分別，非如理、非不如理。此菩薩不取世俗諦，不住第一義，不分別諸法，不建立文字，隨順寂滅性，不捨一切願，見義知法，興布法雲，降霔法雨。雖知實相不可言說，而以方便無盡辯才，隨法、隨義次第開演；以於諸法言辭辯說皆得善巧，大慈大悲悉已清淨，能於一切離文字法中出生文字，與法、與義隨順無違，為說諸法悉從緣起，雖有言說而無所著。演一切法辯才無盡，分別安立，開發示導，令諸法性具足明顯，斷眾疑網悉得清淨。雖攝眾生不捨真實，於不二法而無退轉，常能演說無礙法門，以眾妙音，隨眾生心，普雨法雨而不失時。是名：菩薩摩訶薩第九一切法智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩以一切法滅盡三昧智通，於念念中入一切法滅盡三昧，亦不退菩薩道，不捨菩薩事，不捨大慈大悲心，修習波羅蜜未嘗休息，觀察一切佛國土無有厭倦，不捨度眾生願，不斷轉法輪事，不廢教化眾生業，不捨供養諸佛行，不捨一切法自在門，不捨常見一切佛，不捨常聞一切法；知一切法平等無礙，自在成就一切佛法，所有勝願皆得圓滿，了知一切國土差別，入佛種性到於彼岸；能於彼彼諸世界中，學一切法，了法無相，知一切法皆從緣起，無有體性，然隨世俗方便演說；雖於諸法心無所住，然順眾生諸根欲樂，方便為說種種諸法。此菩薩住三昧時，隨其心樂，或住一劫，或住百劫，或住千劫，或住億劫，或住百億劫，或住千億劫，或住百千億劫，或住那由他億劫，或住百那由他億劫，或住千那由他億劫，或住百千那由他億劫，或住無數劫，或住無量劫，乃至或住不可說不可說劫。菩薩入此一切法滅盡三昧，雖復經於爾所劫住，而身不離散、不羸瘦、不變異，非見非不見，不滅不壞，不疲不懈，不可盡竭。雖於有於無悉無所作，而能成辦諸菩薩事。所謂：恒不捨離一切眾生，教化調伏未曾失時，令其增長一切佛法，於菩薩行悉得圓滿；為欲利益一切眾生，神通變化無有休息，譬如光影普現一切，而於三昧寂然不動。是為菩薩摩訶薩入一切法滅盡三昧智神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以一切法滅盡三昧智通，於念念中入一切法滅盡三昧，亦不退菩薩道，不捨菩薩事，不捨大慈大悲心，修習波羅蜜未嘗休息，觀察一切佛國土無有厭倦，不捨度眾生願，不斷轉法輪事，不廢教化眾生業，不捨供養諸佛行，不捨一切法自在門，不捨常見一切佛，不捨常聞一切法；知一切法平等無礙，自在成就一切佛法，所有勝願皆得圓滿，了知一切國土差別，入佛種性到於彼岸；能於彼彼諸世界中，學一切法，了法無相，知一切法皆從緣起，無有體性，然隨世俗方便演說；雖於諸法心無所住，然順眾生諸根欲樂，方便為說種種諸法。此菩薩住三昧時，隨其心樂，或住一劫，或住百劫，或住千劫，或住億劫，或住百億劫，或住千億劫，或住百千億劫，或住那由他億劫，或住百那由他億劫，或住千那由他億劫，或住百千那由他億劫，或住無數劫，或住無量劫，乃至或住不可說不可說劫。菩薩入此一切法滅盡三昧，雖復經於爾所劫住，而身不離散、不羸瘦、不變異，非見非不見，不滅不壞，不疲不懈，不可盡竭。雖於有於無悉無所作，而能成辦諸菩薩事。所謂：恒不捨離一切眾生，教化調伏未曾失時，令其增長一切佛法，於菩薩行悉得圓滿；為欲利益一切眾生，神通變化無有休息，譬如光影普現一切，而於三昧寂然不動。是為菩薩摩訶薩入一切法滅盡三昧智神通。

「佛子！菩薩摩訶薩住於如是十種神通，一切天人不能思議，一切眾生不能思議；一切聲聞、一切獨覺，及餘一切諸菩薩眾，如是皆悉不能思議。此菩薩，身業不可思議，語業不可思議，意業不可思議，三昧自在不可思議，智慧境界不可思議，唯除諸佛及有得此神通菩薩，餘無能說此人功德稱揚讚歎。佛子！是為菩薩摩訶薩十種神通。若菩薩摩訶薩住此神通，悉得一切三世無礙智神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住於如是十種神通，一切天人不能思議，一切眾生不能思議；一切聲聞、一切獨覺，及餘一切諸菩薩眾，如是皆悉不能思議。此菩薩，身業不可思議，語業不可思議，意業不可思議，三昧自在不可思議，智慧境界不可思議，唯除諸佛及有得此神通菩薩，餘無能說此人功德稱揚讚歎。佛子！是為菩薩摩訶薩十種神通。若菩薩摩訶薩住此神通，悉得一切三世無礙智神通。」

十忍品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十忍品第二十九

爾時，普賢菩薩告諸菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告諸菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩有十種忍，若得此忍，則得到於一切菩薩無礙忍地，一切佛法無礙無盡。何者為十？所謂：音聲忍、順忍、無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如影忍、如化忍、如空忍。此十種忍，三世諸佛已說、今說、當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩有十種忍，若得此忍，則得到於一切菩薩無礙忍地，一切佛法無礙無盡。何者為十？所謂：音聲忍、順忍、無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如影忍、如化忍、如空忍。此十種忍，三世諸佛已說、今說、當說。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩音聲忍？謂聞諸佛所說之法不驚、不怖、不畏，深信悟解，愛樂趣向，專心憶念，修習安住。是名：菩薩摩訶薩第一音聲忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩音聲忍？謂聞諸佛所說之法不驚、不怖、不畏，深信悟解，愛樂趣向，專心憶念，修習安住。是名：菩薩摩訶薩第一音聲忍。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩順忍？謂於諸法，思惟觀察，平等無違，隨順了知，令心清淨，正住修習，趣入成就。是名：菩薩摩訶薩第二順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩順忍？謂於諸法，思惟觀察，平等無違，隨順了知，令心清淨，正住修習，趣入成就。是名：菩薩摩訶薩第二順忍。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩無生法忍？佛子！此菩薩摩訶薩不見有少法生，亦不見有少法滅。何以故？若無生則無滅，若無滅則無盡，若無盡則離垢，若離垢則無差別，若無差別則無處所，若無處所則寂靜，若寂靜則離欲，若離欲則無作，若無作則無願，若無願則無住，若無住則無去無來。是名：菩薩摩訶薩第三無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩無生法忍？佛子！此菩薩摩訶薩不見有少法生，亦不見有少法滅。何以故？若無生則無滅，若無滅則無盡，若無盡則離垢，若離垢則無差別，若無差別則無處所，若無處所則寂靜，若寂靜則離欲，若離欲則無作，若無作則無願，若無願則無住，若無住則無去無來。是名：菩薩摩訶薩第三無生法忍。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩如幻忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切法，皆悉如幻，從因緣起，於一法中解多法，於多法中解一法。此菩薩知諸法如幻已，了達國土，了達眾生，了達法界，了達世間平等，了達佛出現平等，了達三世平等，成就種種神通變化。譬如幻，非象、非馬，非車、非步，非男、非女，非童男、非童女，非樹、非葉、非華、非果，非地、非水、非火、非風，非晝、非夜，非日、非月，非半月、非一月，非一年、非百年，非一劫、非多劫，非定、非亂，非純、非雜，非一、非異，非廣、非狹，非多、非少，非量、非無量，非麁、非細，非是一切種種眾物；種種非幻，幻非種種，然由幻故，示現種種差別之事。菩薩摩訶薩亦復如是，觀一切世間如幻，所謂：業世間、煩惱世間、國土世間、法世間、時世間、趣世間、成世間、壞世間、運動世間、造作世間。菩薩摩訶薩觀一切世間如幻時，不見眾生生，不見眾生滅；不見國土生，不見國土滅；不見諸法生，不見諸法滅；不見過去可分別，不見未來有起作，不見現在一念住；不觀察菩提，不分別菩提；不見佛出現，不見佛涅槃；不見住大願，不見入正住，不出平等性。是菩薩雖成就佛國土，知國土無差別；雖成就眾生界，知眾生無差別；雖普觀法界，而安住法性寂然不動；雖達三世平等，而不違分別三世法；雖成就蘊、處，而永斷所依；雖度脫眾生，而了知法界平等無種種差別；雖知一切法遠離文字不可言說，而常說法辯才無盡；雖不取著化眾生事，而不捨大悲，為度一切轉於法輪；雖為開示過去因緣，而知因緣性無有動轉。是名：菩薩摩訶薩第四如幻忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩如幻忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切法，皆悉如幻，從因緣起，於一法中解多法，於多法中解一法。此菩薩知諸法如幻已，了達國土，了達眾生，了達法界，了達世間平等，了達佛出現平等，了達三世平等，成就種種神通變化。譬如幻，非象、非馬，非車、非步，非男、非女，非童男、非童女，非樹、非葉、非華、非果，非地、非水、非火、非風，非晝、非夜，非日、非月，非半月、非一月，非一年、非百年，非一劫、非多劫，非定、非亂，非純、非雜，非一、非異，非廣、非狹，非多、非少，非量、非無量，非麁、非細，非是一切種種眾物；種種非幻，幻非種種，然由幻故，示現種種差別之事。菩薩摩訶薩亦復如是，觀一切世間如幻，所謂：業世間、煩惱世間、國土世間、法世間、時世間、趣世間、成世間、壞世間、運動世間、造作世間。菩薩摩訶薩觀一切世間如幻時，不見眾生生，不見眾生滅；不見國土生，不見國土滅；不見諸法生，不見諸法滅；不見過去可分別，不見未來有起作，不見現在一念住；不觀察菩提，不分別菩提；不見佛出現，不見佛涅槃；不見住大願，不見入正住，不出平等性。是菩薩雖成就佛國土，知國土無差別；雖成就眾生界，知眾生無差別；雖普觀法界，而安住法性寂然不動；雖達三世平等，而不違分別三世法；雖成就蘊、處，而永斷所依；雖度脫眾生，而了知法界平等無種種差別；雖知一切法遠離文字不可言說，而常說法辯才無盡；雖不取著化眾生事，而不捨大悲，為度一切轉於法輪；雖為開示過去因緣，而知因緣性無有動轉。是名：菩薩摩訶薩第四如幻忍。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩如焰忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切世間同於陽焰。譬如陽焰，無有方所，非內、非外，非有、非無，非斷、非常，非一色、非種種色亦非無色，但隨世間言說顯示。菩薩如是如實觀察，了知諸法，現證一切，令得圓滿。是名：菩薩摩訶薩第五如焰忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩如焰忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切世間同於陽焰。譬如陽焰，無有方所，非內、非外，非有、非無，非斷、非常，非一色、非種種色亦非無色，但隨世間言說顯示。菩薩如是如實觀察，了知諸法，現證一切，令得圓滿。是名：菩薩摩訶薩第五如焰忍。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩如夢忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切世間如夢。譬如夢，非世間、非離世間，非欲界、非色界、非無色界，非生、非沒，非染、非淨，而有示現。菩薩摩訶薩亦復如是，知一切世間悉同於夢，無有變異故，如夢自性故，如夢執著故，如夢性離故，如夢本性故，如夢所現故，如夢無差別故，如夢想分別故，如夢覺時故。是名：菩薩摩訶薩第六如夢忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩如夢忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切世間如夢。譬如夢，非世間、非離世間，非欲界、非色界、非無色界，非生、非沒，非染、非淨，而有示現。菩薩摩訶薩亦復如是，知一切世間悉同於夢，無有變異故，如夢自性故，如夢執著故，如夢性離故，如夢本性故，如夢所現故，如夢無差別故，如夢想分別故，如夢覺時故。是名：菩薩摩訶薩第六如夢忍。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩如響忍？佛子！此菩薩摩訶薩聞佛說法，觀諸法性，修學成就，到於彼岸；知一切音聲，悉同於響，無來無去，如是示現。佛子！此菩薩摩訶薩觀如來聲，不從內出，不從外出，亦不從於內外而出；雖了此聲非內、非外、非內外出，而能示現善巧名句，成就演說。譬如谷響，從緣所起，而與法性無有相違，令諸眾生隨類各解而得修學。如帝釋夫人阿脩羅女，名曰：舍支，於一音中出千種音，亦不心念令如是出。菩薩摩訶薩亦復如是，入無分別界，成就善巧隨類之音，於無邊世界中恒轉法輪。此菩薩善能觀察一切眾生，以廣長舌相而為演說，其聲無礙，遍十方土，令隨所宜，聞法各異；雖知聲無起而普現音聲，雖知無所說而廣說諸法；妙音平等，隨類各解，悉以智慧而能了達。是名：菩薩摩訶薩第七如響忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩如響忍？佛子！此菩薩摩訶薩聞佛說法，觀諸法性，修學成就，到於彼岸；知一切音聲，悉同於響，無來無去，如是示現。佛子！此菩薩摩訶薩觀如來聲，不從內出，不從外出，亦不從於內外而出；雖了此聲非內、非外、非內外出，而能示現善巧名句，成就演說。譬如谷響，從緣所起，而與法性無有相違，令諸眾生隨類各解而得修學。如帝釋夫人阿脩羅女，名曰：舍支，於一音中出千種音，亦不心念令如是出。菩薩摩訶薩亦復如是，入無分別界，成就善巧隨類之音，於無邊世界中恒轉法輪。此菩薩善能觀察一切眾生，以廣長舌相而為演說，其聲無礙，遍十方土，令隨所宜，聞法各異；雖知聲無起而普現音聲，雖知無所說而廣說諸法；妙音平等，隨類各解，悉以智慧而能了達。是名：菩薩摩訶薩第七如響忍。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩如影忍？佛子！此菩薩摩訶薩，非於世間生，非於世間沒；非在世間內，非在世間外；非行於世間，非不行世間；非同於世間，非異於世間；非往於世間，非不往世間；非住於世間，非不住世間；非是世間，非出世間；非修菩薩行，非捨於大願；非實，非不實。雖常行一切佛法，而能辦一切世間事，不隨世間流，亦不住法流。譬如日月、男子、女人、舍宅、山林、河泉等物，於油、於水、於身、於寶、於明鏡等清淨物中而現其影。影與油等，非一、非異，非離、非合，於川流中亦不漂度，於池井內亦不沈沒，雖現其中，無所染著。然諸眾生，知於此處有是影現，亦知彼處無如是影；遠物、近物雖皆影現，影不隨物而有近遠。菩薩摩訶薩亦復如是，能知自身及以他身，一切皆是智之境界，不作二解，謂自、他別，而於自國土、於他國土，各各差別，一時普現。如種子中，無有根芽、莖節、枝葉，而能生起如是等事。菩薩摩訶薩亦復如是，於無二法中分別二相，善巧方便，通達無礙。是名：菩薩摩訶薩第八如影忍。菩薩摩訶薩成就此忍，雖不往詣十方國土，而能普現一切佛剎；亦不離此，亦不到彼，如影普現，所行無礙；令諸眾生見差別身，同於世間堅實之相，然此差別即非差別，別與不別無所障礙。此菩薩從於如來種性而生，身、語及意清淨無礙，故能獲得無邊色相清淨之身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩如影忍？佛子！此菩薩摩訶薩，非於世間生，非於世間沒；非在世間內，非在世間外；非行於世間，非不行世間；非同於世間，非異於世間；非往於世間，非不往世間；非住於世間，非不住世間；非是世間，非出世間；非修菩薩行，非捨於大願；非實，非不實。雖常行一切佛法，而能辦一切世間事，不隨世間流，亦不住法流。譬如日月、男子、女人、舍宅、山林、河泉等物，於油、於水、於身、於寶、於明鏡等清淨物中而現其影。影與油等，非一、非異，非離、非合，於川流中亦不漂度，於池井內亦不沈沒，雖現其中，無所染著。然諸眾生，知於此處有是影現，亦知彼處無如是影；遠物、近物雖皆影現，影不隨物而有近遠。菩薩摩訶薩亦復如是，能知自身及以他身，一切皆是智之境界，不作二解，謂自、他別，而於自國土、於他國土，各各差別，一時普現。如種子中，無有根芽、莖節、枝葉，而能生起如是等事。菩薩摩訶薩亦復如是，於無二法中分別二相，善巧方便，通達無礙。是名：菩薩摩訶薩第八如影忍。菩薩摩訶薩成就此忍，雖不往詣十方國土，而能普現一切佛剎；亦不離此，亦不到彼，如影普現，所行無礙；令諸眾生見差別身，同於世間堅實之相，然此差別即非差別，別與不別無所障礙。此菩薩從於如來種性而生，身、語及意清淨無礙，故能獲得無邊色相清淨之身。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩如化忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切世間皆悉如化。所謂：一切眾生意業化，覺想所起故；一切世間諸行化，分別所起故；一切苦樂顛倒化，妄取所起故；一切世間不實法化，言說所現故；一切煩惱分別化，想念所起故；復有清淨調伏化，無分別所現故；於三世不轉化，無生平等故；菩薩願力化，廣大修行故；如來大悲化，方便示現故；轉法輪方便化，智慧無畏辯才所說故。菩薩如是了知世間、出世間化，現證知，廣大知，無邊知，如事知，自在知，真實知，非虛妄見所能傾動，隨世所行亦不失壞。譬如化，不從心起、不從心法起，不從業起、不受果報，非世間生、非世間滅，不可隨逐、不可攬觸，非久住、非須臾住，非行世間、非離世間，不專繫一方，不普屬諸方，非有量、非無量，不厭不息、非不厭息，非凡、非聖，非染、非淨，非生、非死，非智、非愚，非見、非不見，非依世間、非入法界，非黠慧、非遲鈍，非取、非不取，非生死、非涅槃，非有、非無有。菩薩如是善巧方便，行於世間修菩薩道，了知世法，分身化往；不著世間，不取自身，於世、於身無所分別；不住世間，不離世間；不住於法，不離於法；以本願故，不棄捨一眾生界，不調伏少眾生界。不分別法；非不分別，知諸法性無來無去，雖無所有而滿足佛法，了法如化非有非無。佛子！菩薩摩訶薩如是安住如化忍時，悉能滿足一切諸佛菩提之道，利益眾生。是名：菩薩摩訶薩第九如化忍。菩薩摩訶薩成就此忍，凡有所作悉同於化，譬如化士，於一切佛剎無所依住，於一切世間無所取著，於一切佛法不生分別，而趣佛菩提無有懈倦，修菩薩行離諸顛倒，雖無有身而現一切身，雖無所住而住眾國土，雖無有色而普現眾色，雖不著實際而明照法性平等圓滿。佛子！此菩薩摩訶薩於一切法無所依止，名：解脫者；一切過失悉皆捨離，名：調伏者；不動不轉，普入一切如來眾會，名：神通者；於無生法已得善巧，名：無退者；具一切力，須彌、鐵圍不能為障，名：無礙者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩如化忍？佛子！此菩薩摩訶薩知一切世間皆悉如化。所謂：一切眾生意業化，覺想所起故；一切世間諸行化，分別所起故；一切苦樂顛倒化，妄取所起故；一切世間不實法化，言說所現故；一切煩惱分別化，想念所起故；復有清淨調伏化，無分別所現故；於三世不轉化，無生平等故；菩薩願力化，廣大修行故；如來大悲化，方便示現故；轉法輪方便化，智慧無畏辯才所說故。菩薩如是了知世間、出世間化，現證知，廣大知，無邊知，如事知，自在知，真實知，非虛妄見所能傾動，隨世所行亦不失壞。譬如化，不從心起、不從心法起，不從業起、不受果報，非世間生、非世間滅，不可隨逐、不可攬觸，非久住、非須臾住，非行世間、非離世間，不專繫一方，不普屬諸方，非有量、非無量，不厭不息、非不厭息，非凡、非聖，非染、非淨，非生、非死，非智、非愚，非見、非不見，非依世間、非入法界，非黠慧、非遲鈍，非取、非不取，非生死、非涅槃，非有、非無有。菩薩如是善巧方便，行於世間修菩薩道，了知世法，分身化往；不著世間，不取自身，於世、於身無所分別；不住世間，不離世間；不住於法，不離於法；以本願故，不棄捨一眾生界，不調伏少眾生界。不分別法；非不分別，知諸法性無來無去，雖無所有而滿足佛法，了法如化非有非無。佛子！菩薩摩訶薩如是安住如化忍時，悉能滿足一切諸佛菩提之道，利益眾生。是名：菩薩摩訶薩第九如化忍。菩薩摩訶薩成就此忍，凡有所作悉同於化，譬如化士，於一切佛剎無所依住，於一切世間無所取著，於一切佛法不生分別，而趣佛菩提無有懈倦，修菩薩行離諸顛倒，雖無有身而現一切身，雖無所住而住眾國土，雖無有色而普現眾色，雖不著實際而明照法性平等圓滿。佛子！此菩薩摩訶薩於一切法無所依止，名：解脫者；一切過失悉皆捨離，名：調伏者；不動不轉，普入一切如來眾會，名：神通者；於無生法已得善巧，名：無退者；具一切力，須彌、鐵圍不能為障，名：無礙者。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩如空忍？佛子！此菩薩摩訶薩了一切法界猶如虛空，以無相故；一切世界猶如虛空，以無起故；一切法猶如虛空，以無二故；一切眾生行猶如虛空，無所行故；一切佛猶如虛空，無分別故；一切佛力猶如虛空，無差別故；一切禪定猶如虛空，三際平等故；所說一切法猶如虛空，不可言說故；一切佛身猶如虛空，無著無礙故。菩薩如是，以如虛空方便，了一切法皆無所有。佛子！菩薩摩訶薩以如虛空忍智了一切法時，得如虛空身、身業，得如虛空語、語業，得如虛空意、意業。譬如虛空，一切法依不生不歿；菩薩摩訶薩亦復如是，一切法身不生不歿。譬如虛空，不可破壞；菩薩摩訶薩亦復如是，智慧諸力不可破壞。譬如虛空，一切世間之所依止而無所依；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法之所依止而無所依。譬如虛空，無生、無滅，能持一切世間生、滅；菩薩摩訶薩亦復如是，無向、無得，能示向、得，普使世間修行清淨。譬如虛空，無方、無隅，而能顯現無邊方、隅；菩薩摩訶薩亦復如是，無業、無報，而能顯示種種業、報。譬如虛空，非行、非住，而能示現種種威儀；菩薩摩訶薩亦復如是，非行、非住，而能分別一切諸行。譬如虛空，非色、非非色，而能示現種種諸色；菩薩摩訶薩亦復如是，非世間色、非出世間色，而能示現一切諸色。譬如虛空，非久、非近，而能久住，現一切物；菩薩摩訶薩亦復如是，非久、非近，而能久住，顯示菩薩所行諸行。譬如虛空，非淨、非穢，不離淨、穢；菩薩摩訶薩亦復如是，非障、非無障，不離障、無障。譬如虛空，一切世間皆現其前，非現一切世間之前；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法皆現其前，非現一切諸法之前。譬如虛空，普入一切，而無邊際；菩薩摩訶薩亦復如是，普入諸法，而菩薩心無有邊際。何以故？菩薩所作如虛空故。謂所有修習、所有嚴淨、所有成就皆悉平等，一體、一味、一種，分量如虛空，清淨遍一切處。如是證知一切諸法，於一切法無有分別，嚴淨一切諸佛國土，圓滿一切無所依身，了一切方無有迷惑，具一切力不可摧壞，滿足一切無邊功德，已到一切甚深法處，通達一切波羅蜜道，普坐一切金剛之座，普發一切隨類之音，為一切世間轉於法輪未曾失時。是名：菩薩摩訶薩第十如空忍。菩薩摩訶薩成就此忍，得無來身，以無去故；得無生身，以無滅故；得無動身，以無壞故；得不實身，離虛妄故；得一相身，以無相故；得無量身，佛力無量故；得平等身，同如相故；得無差別身，等觀三世故；得至一切處身，淨眼等照無障礙故；得離欲際身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩如空忍？佛子！此菩薩摩訶薩了一切法界猶如虛空，以無相故；一切世界猶如虛空，以無起故；一切法猶如虛空，以無二故；一切眾生行猶如虛空，無所行故；一切佛猶如虛空，無分別故；一切佛力猶如虛空，無差別故；一切禪定猶如虛空，三際平等故；所說一切法猶如虛空，不可言說故；一切佛身猶如虛空，無著無礙故。菩薩如是，以如虛空方便，了一切法皆無所有。佛子！菩薩摩訶薩以如虛空忍智了一切法時，得如虛空身、身業，得如虛空語、語業，得如虛空意、意業。譬如虛空，一切法依不生不歿；菩薩摩訶薩亦復如是，一切法身不生不歿。譬如虛空，不可破壞；菩薩摩訶薩亦復如是，智慧諸力不可破壞。譬如虛空，一切世間之所依止而無所依；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法之所依止而無所依。譬如虛空，無生、無滅，能持一切世間生、滅；菩薩摩訶薩亦復如是，無向、無得，能示向、得，普使世間修行清淨。譬如虛空，無方、無隅，而能顯現無邊方、隅；菩薩摩訶薩亦復如是，無業、無報，而能顯示種種業、報。譬如虛空，非行、非住，而能示現種種威儀；菩薩摩訶薩亦復如是，非行、非住，而能分別一切諸行。譬如虛空，非色、非非色，而能示現種種諸色；菩薩摩訶薩亦復如是，非世間色、非出世間色，而能示現一切諸色。譬如虛空，非久、非近，而能久住，現一切物；菩薩摩訶薩亦復如是，非久、非近，而能久住，顯示菩薩所行諸行。譬如虛空，非淨、非穢，不離淨、穢；菩薩摩訶薩亦復如是，非障、非無障，不離障、無障。譬如虛空，一切世間皆現其前，非現一切世間之前；菩薩摩訶薩亦復如是，一切諸法皆現其前，非現一切諸法之前。譬如虛空，普入一切，而無邊際；菩薩摩訶薩亦復如是，普入諸法，而菩薩心無有邊際。何以故？菩薩所作如虛空故。謂所有修習、所有嚴淨、所有成就皆悉平等，一體、一味、一種，分量如虛空，清淨遍一切處。如是證知一切諸法，於一切法無有分別，嚴淨一切諸佛國土，圓滿一切無所依身，了一切方無有迷惑，具一切力不可摧壞，滿足一切無邊功德，已到一切甚深法處，通達一切波羅蜜道，普坐一切金剛之座，普發一切隨類之音，為一切世間轉於法輪未曾失時。是名：菩薩摩訶薩第十如空忍。菩薩摩訶薩成就此忍，得無來身，以無去故；得無生身，以無滅故；得無動身，以無壞故；得不實身，離虛妄故；得一相身，以無相故；得無量身，佛力無量故；得平等身，同如相故；得無差別身，等觀三世故；得至一切處身，淨眼等照無障礙故；得離欲際身，

知一切法無合散故；得虛空無邊際身，福德藏無盡如虛空故；得無斷無盡法性平等辯才身，知一切法相唯是一相，無性為性如虛空故；得無量無礙音聲身，無所障礙如虛空故；得具足一切善巧清淨菩薩行身，於一切處皆無障礙如虛空故；得一切佛法海次第相續身，不可斷絕如虛空故；得一切佛剎中現無量佛剎身，離諸貪著如虛空無邊故；得示現一切自在法無休息身，如虛空大海無邊際故；得一切不可壞堅固勢力身，如虛空任持一切世間故；得諸根明利如金剛堅固不可壞身，如虛空一切劫火不能燒故；得持一切世間力身，智慧力如虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法無合散故；得虛空無邊際身，福德藏無盡如虛空故；得無斷無盡法性平等辯才身，知一切法相唯是一相，無性為性如虛空故；得無量無礙音聲身，無所障礙如虛空故；得具足一切善巧清淨菩薩行身，於一切處皆無障礙如虛空故；得一切佛法海次第相續身，不可斷絕如虛空故；得一切佛剎中現無量佛剎身，離諸貪著如虛空無邊故；得示現一切自在法無休息身，如虛空大海無邊際故；得一切不可壞堅固勢力身，如虛空任持一切世間故；得諸根明利如金剛堅固不可壞身，如虛空一切劫火不能燒故；得持一切世間力身，智慧力如虛空故。

「佛子！是名菩薩摩訶薩十種忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名菩薩摩訶薩十種忍。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重宣其義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩欲重宣其義而說頌言：

「譬如世有人， 聞有寶藏處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如世有人， 聞有寶藏處，

以其可得故， 心生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其可得故， 心生大歡喜。

如是大智慧， 菩薩真佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大智慧， 菩薩真佛子，

聽聞諸佛法， 甚深寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞諸佛法， 甚深寂滅相。

聞此深法時， 其心得安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此深法時， 其心得安隱，

不驚亦不怖， 亦不生恐畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不驚亦不怖， 亦不生恐畏。

大士求菩提， 聞斯廣大音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士求菩提， 聞斯廣大音，

心淨能堪忍， 於此無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨能堪忍， 於此無疑惑。

自念以聞此， 甚深微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自念以聞此， 甚深微妙法，

當成一切智， 人天大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成一切智， 人天大導師。

菩薩聞此音， 其心大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞此音， 其心大歡喜，

發生堅固意， 願求諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生堅固意， 願求諸佛法。

以樂菩提故， 其心漸調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以樂菩提故， 其心漸調伏，

令信益增長， 於法無違謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令信益增長， 於法無違謗。

是故聞此音， 其心得堪忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故聞此音， 其心得堪忍，

安住而不動， 修行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住而不動， 修行菩薩行。

為求菩提故， 專行向彼道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求菩提故， 專行向彼道，

精進無退轉， 不捨眾善軛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進無退轉， 不捨眾善軛。

以求菩提故， 其心無恐畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求菩提故， 其心無恐畏，

聞法增勇猛， 供佛令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法增勇猛， 供佛令歡喜。

如有大福人， 獲得真金藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有大福人， 獲得真金藏，

隨身所應服， 造作莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨身所應服， 造作莊嚴具。

菩薩亦如是， 聞此甚深義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 聞此甚深義，

思惟增智海， 以修隨順法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟增智海， 以修隨順法。

法有亦順知， 法無亦順知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法有亦順知， 法無亦順知，

隨彼法如是， 如是知諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼法如是， 如是知諸法。

成就清淨心， 明徹大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就清淨心， 明徹大歡喜，

知法從緣起， 勇猛勤修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法從緣起， 勇猛勤修習。

平等觀諸法， 了知其自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等觀諸法， 了知其自性，

不違佛法藏， 普覺一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不違佛法藏， 普覺一切法。

志樂常堅固， 嚴淨佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂常堅固， 嚴淨佛菩提，

不動如須彌， 一心求正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如須彌， 一心求正覺。

以發精進意， 復修三昧道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以發精進意， 復修三昧道，

無量劫勤行， 未曾有退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫勤行， 未曾有退失。

菩薩所入法， 是佛所行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所入法， 是佛所行處，

於此能了知， 其心無厭怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此能了知， 其心無厭怠。

如無等所說， 平等觀諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無等所說， 平等觀諸法，

非不平等忍， 能成平等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非不平等忍， 能成平等智。

隨順佛所說， 成就此忍門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順佛所說， 成就此忍門，

如法而了知， 亦不分別法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法而了知， 亦不分別法。

三十三天中， 所有諸天子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天中， 所有諸天子，

共同一器食， 所食各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共同一器食， 所食各不同。

所食種種食， 不從十方來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所食種種食， 不從十方來，

如其所修業， 自然咸在器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所修業， 自然咸在器。

菩薩亦如是， 觀察一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 觀察一切法，

悉從因緣起， 無生故無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉從因緣起， 無生故無滅，

無滅故無盡， 無盡故無染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無滅故無盡， 無盡故無染，

於世變異法， 了知無變異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世變異法， 了知無變異，

無異則無處， 無處則寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異則無處， 無處則寂滅，

其心無染著， 願度諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無染著， 願度諸群生。

專念於佛法， 未嘗有散動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專念於佛法， 未嘗有散動，

而以悲願心， 方便行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而以悲願心， 方便行於世。

勤求於十力， 處世而不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤求於十力， 處世而不住，

無去亦無來， 方便善說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去亦無來， 方便善說法。

此忍最為上， 了法無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此忍最為上， 了法無有盡，

入於真法界， 實亦無所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於真法界， 實亦無所入。

菩薩住此忍， 普見諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此忍， 普見諸如來，

同時與授記， 斯名受佛職。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同時與授記， 斯名受佛職。

了達三世法， 寂滅清淨相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達三世法， 寂滅清淨相，

而能化眾生， 置於善道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能化眾生， 置於善道中。

世間種種法， 一切皆如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間種種法， 一切皆如幻，

若能如是知， 其心無所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是知， 其心無所動。

諸業從心生， 故說心如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸業從心生， 故說心如幻，

若離此分別， 普滅諸有趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離此分別， 普滅諸有趣。

譬如工幻師， 普現諸色像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如工幻師， 普現諸色像，

徒令眾貪樂， 畢竟無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒令眾貪樂， 畢竟無所得。

世間亦如是， 一切皆如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間亦如是， 一切皆如幻，

無性亦無生， 示現有種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性亦無生， 示現有種種。

度脫諸眾生， 令知法如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫諸眾生， 令知法如幻，

眾生不異幻， 了幻無眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不異幻， 了幻無眾生。

眾生及國土， 三世所有法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及國土， 三世所有法，

如是悉無餘， 一切皆如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是悉無餘， 一切皆如幻。

幻作男女形， 及象馬牛羊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻作男女形， 及象馬牛羊，

屋宅池泉類， 園林華果等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屋宅池泉類， 園林華果等。

幻物無知覺， 亦無有住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻物無知覺， 亦無有住處，

畢竟寂滅相， 但隨分別現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟寂滅相， 但隨分別現。

菩薩能如是， 普見諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能如是， 普見諸世間，

有無一切法， 了達悉如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無一切法， 了達悉如幻。

眾生及國土， 種種業所造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及國土， 種種業所造，

入於如幻際， 於彼無依著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於如幻際， 於彼無依著。

如是得善巧， 寂滅無戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是得善巧， 寂滅無戲論，

住於無礙地， 普現大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於無礙地， 普現大威力。

勇猛諸佛子， 隨順入妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛諸佛子， 隨順入妙法，

善觀一切想， 纏網於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善觀一切想， 纏網於世間。

眾想如陽焰， 令眾生倒解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾想如陽焰， 令眾生倒解，

菩薩善知想， 捨離一切倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善知想， 捨離一切倒。

眾生各別異， 形類非一種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生各別異， 形類非一種，

了達皆是想， 一切無真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達皆是想， 一切無真實。

十方諸眾生， 皆為想所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸眾生， 皆為想所覆，

若捨顛倒見， 則滅世間想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若捨顛倒見， 則滅世間想。

世間如陽焰， 以想有差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間如陽焰， 以想有差別，

知世住於想， 遠離三顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世住於想， 遠離三顛倒。

譬如熱時焰， 世見謂為水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如熱時焰， 世見謂為水，

水實無所有， 智者不應求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水實無所有， 智者不應求。

眾生亦復然， 世趣皆無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦復然， 世趣皆無有，

如焰住於想， 無礙心境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如焰住於想， 無礙心境界。

若離於諸想， 亦離諸戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離於諸想， 亦離諸戲論，

愚癡著想者， 悉令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡著想者， 悉令得解脫。

遠離憍慢心， 除滅世間想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離憍慢心， 除滅世間想，

住盡無盡處， 是菩薩方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住盡無盡處， 是菩薩方便。

菩薩了世法， 一切皆如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩了世法， 一切皆如夢，

非處非無處， 體性恒寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非處非無處， 體性恒寂滅。

諸法無分別， 如夢不異心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無分別， 如夢不異心，

三世諸世間， 一切悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸世間， 一切悉如是。

夢體無生滅， 亦無有方所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢體無生滅， 亦無有方所，

三界悉如是， 見者心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界悉如是， 見者心解脫。

夢不在世間， 不在非世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢不在世間， 不在非世間，

此二不分別， 得入於忍地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二不分別， 得入於忍地。

譬如夢中見， 種種諸異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如夢中見， 種種諸異相，

世間亦如是， 與夢無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間亦如是， 與夢無差別。

住於夢定者， 了世皆如夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於夢定者， 了世皆如夢，

非同非是異， 非一非種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非同非是異， 非一非種種。

眾生諸剎業， 雜染及清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸剎業， 雜染及清淨，

如是悉了知， 與夢皆平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是悉了知， 與夢皆平等。

菩薩所行行， 及以諸大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行行， 及以諸大願，

明了皆如夢， 與世亦無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了皆如夢， 與世亦無別。

了世皆空寂， 不壞於世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了世皆空寂， 不壞於世法，

譬如夢所見， 長短等諸色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如夢所見， 長短等諸色。

是名如夢忍， 因此了世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名如夢忍， 因此了世法，

疾成無礙智， 廣度諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾成無礙智， 廣度諸群生。

修行如是行， 出生廣大解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行如是行， 出生廣大解，

巧知諸法性， 於法心無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧知諸法性， 於法心無著。

一切諸世間， 種種諸音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 種種諸音聲，

非內亦非外， 了之悉如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非內亦非外， 了之悉如響。

如聞種種響， 心不生分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞種種響， 心不生分別；

菩薩聞音聲， 其心亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞音聲， 其心亦如是。

瞻仰諸如來， 及聽說法音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰諸如來， 及聽說法音，

演契經無量， 雖聞無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演契經無量， 雖聞無所著。

如響無來處， 所聞聲亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如響無來處， 所聞聲亦然，

而能分別法， 與法無乖謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能分別法， 與法無乖謬。

善了諸音聲， 於聲不分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善了諸音聲， 於聲不分別，

知聲悉空寂， 普出清淨音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知聲悉空寂， 普出清淨音。

了法不在言， 善入無言際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了法不在言， 善入無言際，

而能示言說， 如響遍世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能示言說， 如響遍世間。

了知言語道， 具足音聲分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知言語道， 具足音聲分，

知聲性空寂， 以世言音說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知聲性空寂， 以世言音說。

如世所有音， 示同分別法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世所有音， 示同分別法，

其音悉周遍， 開悟諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音悉周遍， 開悟諸群生。

菩薩獲此忍， 淨音化世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩獲此忍， 淨音化世間，

善巧說三世， 於世無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧說三世， 於世無所著。

為欲利世間， 專意求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利世間， 專意求菩提，

而常入法性， 於彼無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而常入法性， 於彼無分別。

普觀諸世間， 寂滅無體性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀諸世間， 寂滅無體性，

而恒為饒益， 修行意不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而恒為饒益， 修行意不動。

不住於世間， 不離於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於世間， 不離於世間，

於世無所依， 依處不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世無所依， 依處不可得。

了知世間性， 於性無染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知世間性， 於性無染著，

雖不依世間， 化世令超度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖不依世間， 化世令超度。

世間所有法， 悉知其自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有法， 悉知其自性，

了法無有二， 無二亦無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了法無有二， 無二亦無著。

心不離世間， 亦不住世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不離世間， 亦不住世間，

非於世間外， 修行一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非於世間外， 修行一切智。

譬如水中影， 非內亦非外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如水中影， 非內亦非外，

菩薩求菩提， 了世非世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩求菩提， 了世非世間。

不於世住出， 以世不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於世住出， 以世不可說，

亦不在內外， 如影現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不在內外， 如影現世間。

入此甚深義， 離垢悉明徹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入此甚深義， 離垢悉明徹，

不捨本誓心， 普照智慧燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨本誓心， 普照智慧燈。

世間無邊際， 智入悉齊等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無邊際， 智入悉齊等，

普化諸群生， 令其捨眾著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普化諸群生， 令其捨眾著。

觀察甚深法， 利益群生眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察甚深法， 利益群生眾，

從此入於智， 修行一切道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此入於智， 修行一切道。

菩薩觀諸法， 諦了悉如化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀諸法， 諦了悉如化，

而行如化行， 畢竟永不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而行如化行， 畢竟永不捨。

隨順化自性， 修習菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順化自性， 修習菩提道，

一切法如化， 菩薩行亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法如化， 菩薩行亦然。

一切諸世間， 及以無量業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 及以無量業，

平等悉如化， 畢竟住寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等悉如化， 畢竟住寂滅。

三世所有佛， 一切亦如化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有佛， 一切亦如化，

本願修諸行， 變化成如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願修諸行， 變化成如來。

佛以大慈悲， 度脫化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以大慈悲， 度脫化眾生，

度脫亦如化， 化力為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫亦如化， 化力為說法。

知世皆如化， 不分別世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世皆如化， 不分別世間，

化事種種殊， 皆由業差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化事種種殊， 皆由業差別。

修習菩提行， 莊嚴於化藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習菩提行， 莊嚴於化藏，

無量善莊嚴， 如業作世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量善莊嚴， 如業作世間。

化法離分別， 亦不分別法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化法離分別， 亦不分別法，

此二俱寂滅， 菩薩行如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二俱寂滅， 菩薩行如是。

化海了於智， 化性印世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化海了於智， 化性印世間，

化非生滅法， 智慧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化非生滅法， 智慧亦如是。

第十忍明觀， 眾生及諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十忍明觀， 眾生及諸法，

體性皆寂滅， 如空無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性皆寂滅， 如空無處所。

獲此如空智， 永離諸取著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲此如空智， 永離諸取著，

如空無種種， 於世無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無種種， 於世無所礙。

成就空忍力， 如空無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就空忍力， 如空無有盡，

境界如虛空， 不作空分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界如虛空， 不作空分別。

虛空無體性， 亦復非斷滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無體性， 亦復非斷滅，

亦無種種別， 智力亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無種種別， 智力亦如是。

虛空無初際， 亦復無中後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無初際， 亦復無中後，

其量不可得， 菩薩智亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其量不可得， 菩薩智亦然。

如是觀法性， 一切如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀法性， 一切如虛空，

無生亦無滅， 菩薩之所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 菩薩之所得。

自住如空法， 復為眾生說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自住如空法， 復為眾生說，

降伏一切魔， 皆斯忍方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切魔， 皆斯忍方便。

世間相差別， 皆空無有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間相差別， 皆空無有相，

入於無相處， 諸相悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於無相處， 諸相悉平等。

唯以一方便， 普入眾世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯以一方便， 普入眾世間，

謂知三世法， 悉等虛空性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂知三世法， 悉等虛空性。

智慧與音聲， 及以菩薩身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧與音聲， 及以菩薩身，

其性如虛空， 一切皆寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性如虛空， 一切皆寂滅。

如是十種忍， 佛子所修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十種忍， 佛子所修行，

其心善安住， 廣為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心善安住， 廣為眾生說。

於此善修學， 成就廣大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此善修學， 成就廣大力，

法力及智力， 為菩提方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法力及智力， 為菩提方便。

通達此忍門， 成就無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達此忍門， 成就無礙智，

超過一切眾， 轉於無上輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過一切眾， 轉於無上輪。

所修廣大行， 其量不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修廣大行， 其量不可得，

調御師智海， 乃能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御師智海， 乃能分別知。

捨我而修行， 入於深法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨我而修行， 入於深法性，

心常住淨法， 以是施群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常住淨法， 以是施群生。

眾生及剎塵， 尚可知其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及剎塵， 尚可知其數，

菩薩諸功德， 無能度其限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩諸功德， 無能度其限。

菩薩能成就， 如是十種忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能成就， 如是十種忍，

智慧及所行， 眾生莫能測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧及所行， 眾生莫能測。」