大方廣佛華嚴經卷第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十三

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十定品第二十七之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十定品第二十七之四

「佛子！云何為菩薩摩訶薩無礙輪三昧？佛子！菩薩摩訶薩入此三昧時，住無礙身業、無礙語業、無礙意業，住無礙佛國土，得無礙成就眾生智，獲無礙調伏眾生智，放無礙光明，現無礙光明網，示無礙廣大變化，轉無礙清淨法輪，得菩薩無礙自在，普入諸佛力，普住諸佛智，作佛所作，淨佛所淨，現佛神通，令佛歡喜，行如來行，住如來道，常得親近無量諸佛，作諸佛事紹諸佛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩無礙輪三昧？佛子！菩薩摩訶薩入此三昧時，住無礙身業、無礙語業、無礙意業，住無礙佛國土，得無礙成就眾生智，獲無礙調伏眾生智，放無礙光明，現無礙光明網，示無礙廣大變化，轉無礙清淨法輪，得菩薩無礙自在，普入諸佛力，普住諸佛智，作佛所作，淨佛所淨，現佛神通，令佛歡喜，行如來行，住如來道，常得親近無量諸佛，作諸佛事紹諸佛種。

「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧已，觀一切智，總觀一切智，別觀一切智，隨順一切智，顯示一切智，攀緣一切智，見一切智，總見一切智，別見一切智，於普賢菩薩廣大願、廣大心、廣大行、廣大所趣、廣大所入、廣大光明、廣大出現、廣大護念、廣大變化、廣大道，不斷不退，無休無替，無倦無捨，無散無亂，常增進，恒相續。何以故？此菩薩摩訶薩於諸法中，成就大願，發行大乘，入於佛法大方便海；以勝願力，於諸菩薩所行之行，智慧明照皆得善巧，具足菩薩神通變化，善能護念一切眾生；如去、來、今一切諸佛之所護念，於諸眾生恒起大悲，成就如來不變異法。佛子！譬如有人以摩尼寶置色衣中，其摩尼寶雖同衣色，不捨自性。菩薩摩訶薩亦復如是，成就智慧以為心寶，觀一切智普皆明現，然不捨於菩薩諸行。何以故？菩薩摩訶薩發大誓願，利益一切眾生，度脫一切眾生，承事一切諸佛，嚴淨一切世界，安慰眾生，深入法海；為淨眾生界，現大自在，給施眾生，普照世間，入於無邊幻化法門，不退不轉，無疲無厭。佛子！譬如虛空持眾世界，若成若住，無厭無倦，無羸無朽，無散無壞，無變無異，無有差別，不捨自性。何以故？虛空自性，法應爾故。菩薩摩訶薩亦復如是，立無量大願，度一切眾生，心無厭倦。佛子！譬如涅槃，去、來、現在無量眾生於中滅度，終無厭倦。何以故？一切諸法本性清淨，是謂：涅槃，云何於中而有厭倦？菩薩摩訶薩亦復如是，為欲度脫一切眾生皆令出離而現於世，云何而起疲厭之心？佛子！如薩婆若，能令過去、未來、現在一切菩薩，於諸佛家已、現、當生，乃至令成無上菩提，終不疲厭。何以故？一切智與法界無二故，於一切法無所著故。菩薩摩訶薩亦復如是，其心平等住一切智，云何而有疲厭之心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧已，觀一切智，總觀一切智，別觀一切智，隨順一切智，顯示一切智，攀緣一切智，見一切智，總見一切智，別見一切智，於普賢菩薩廣大願、廣大心、廣大行、廣大所趣、廣大所入、廣大光明、廣大出現、廣大護念、廣大變化、廣大道，不斷不退，無休無替，無倦無捨，無散無亂，常增進，恒相續。何以故？此菩薩摩訶薩於諸法中，成就大願，發行大乘，入於佛法大方便海；以勝願力，於諸菩薩所行之行，智慧明照皆得善巧，具足菩薩神通變化，善能護念一切眾生；如去、來、今一切諸佛之所護念，於諸眾生恒起大悲，成就如來不變異法。佛子！譬如有人以摩尼寶置色衣中，其摩尼寶雖同衣色，不捨自性。菩薩摩訶薩亦復如是，成就智慧以為心寶，觀一切智普皆明現，然不捨於菩薩諸行。何以故？菩薩摩訶薩發大誓願，利益一切眾生，度脫一切眾生，承事一切諸佛，嚴淨一切世界，安慰眾生，深入法海；為淨眾生界，現大自在，給施眾生，普照世間，入於無邊幻化法門，不退不轉，無疲無厭。佛子！譬如虛空持眾世界，若成若住，無厭無倦，無羸無朽，無散無壞，無變無異，無有差別，不捨自性。何以故？虛空自性，法應爾故。菩薩摩訶薩亦復如是，立無量大願，度一切眾生，心無厭倦。佛子！譬如涅槃，去、來、現在無量眾生於中滅度，終無厭倦。何以故？一切諸法本性清淨，是謂：涅槃，云何於中而有厭倦？菩薩摩訶薩亦復如是，為欲度脫一切眾生皆令出離而現於世，云何而起疲厭之心？佛子！如薩婆若，能令過去、未來、現在一切菩薩，於諸佛家已、現、當生，乃至令成無上菩提，終不疲厭。何以故？一切智與法界無二故，於一切法無所著故。菩薩摩訶薩亦復如是，其心平等住一切智，云何而有疲厭之心？

「佛子！此菩薩摩訶薩有一蓮華，其華廣大盡十方際，以不可說葉、不可說寶、不可說香而為莊嚴；其不可說寶，復各示現種種眾寶，清淨妙好，極善安住。其華常放眾色光明，普照十方一切世界無所障礙；真金為網，彌覆其上；寶鐸徐搖，出微妙音，其音演暢一切智法。此大蓮華具足如來清淨莊嚴，一切善根之所生起，吉祥為表，神力所現，有十千阿僧祇清淨功德，菩薩妙道之所成就，一切智心之所流出，十方佛影於中顯現，世間瞻仰猶如佛塔，眾生見者無不禮敬，從能了幻正法所生，一切世間不可為諭。菩薩摩訶薩於此華上結跏趺坐，其身大小與華相稱。一切諸佛神力所加，令菩薩身一一毛孔各出百萬億那由他不可說佛剎微塵數光明，一一光明現百萬億那由他不可說佛剎微塵數摩尼寶，其寶皆名：普光明藏，種種色相以為莊嚴，無量功德之所成就，眾寶及華以為羅網彌覆其上，散百千億那由他殊勝妙香，無量色相種種莊嚴，復現不思議寶莊嚴蓋以覆其上。一一摩尼寶悉現百萬億那由他不可說佛剎微塵數樓閣；一一樓閣現百萬億那由他不可說佛剎微塵數蓮華藏師子之座；一一師子座現百萬億那由他不可說佛剎微塵數光明；一一光明現百萬億那由他不可說佛剎微塵數色相；一一色相現百萬億那由他不可說佛剎微塵數光明輪；一一光明輪現百萬億那由他不可說佛剎微塵數毘盧遮那摩尼寶華；一一華現百萬億那由他不可說佛剎微塵數臺；一一臺現百萬億那由他不可說佛剎微塵數佛；一一佛現百萬億那由他不可說佛剎微塵數神變；一一神變淨百萬億那由他不可說佛剎微塵數眾生眾；一一眾生眾中現百萬億那由他不可說佛剎微塵數諸佛自在；一一自在雨百萬億那由他不可說佛剎微塵數佛法；一一佛法有百萬億那由他不可說佛剎微塵數修多羅；一一修多羅說百萬億那由他不可說佛剎微塵數法門；一一法門有百萬億那由他不可說佛剎微塵數金剛智所入法輪，差別言辭各別演說；一一法輪成熟百萬億那由他不可說佛剎微塵數眾生界；一一眾生界有百萬億那由他不可說佛剎微塵數眾生，於佛法中而得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩有一蓮華，其華廣大盡十方際，以不可說葉、不可說寶、不可說香而為莊嚴；其不可說寶，復各示現種種眾寶，清淨妙好，極善安住。其華常放眾色光明，普照十方一切世界無所障礙；真金為網，彌覆其上；寶鐸徐搖，出微妙音，其音演暢一切智法。此大蓮華具足如來清淨莊嚴，一切善根之所生起，吉祥為表，神力所現，有十千阿僧祇清淨功德，菩薩妙道之所成就，一切智心之所流出，十方佛影於中顯現，世間瞻仰猶如佛塔，眾生見者無不禮敬，從能了幻正法所生，一切世間不可為諭。菩薩摩訶薩於此華上結跏趺坐，其身大小與華相稱。一切諸佛神力所加，令菩薩身一一毛孔各出百萬億那由他不可說佛剎微塵數光明，一一光明現百萬億那由他不可說佛剎微塵數摩尼寶，其寶皆名：普光明藏，種種色相以為莊嚴，無量功德之所成就，眾寶及華以為羅網彌覆其上，散百千億那由他殊勝妙香，無量色相種種莊嚴，復現不思議寶莊嚴蓋以覆其上。一一摩尼寶悉現百萬億那由他不可說佛剎微塵數樓閣；一一樓閣現百萬億那由他不可說佛剎微塵數蓮華藏師子之座；一一師子座現百萬億那由他不可說佛剎微塵數光明；一一光明現百萬億那由他不可說佛剎微塵數色相；一一色相現百萬億那由他不可說佛剎微塵數光明輪；一一光明輪現百萬億那由他不可說佛剎微塵數毘盧遮那摩尼寶華；一一華現百萬億那由他不可說佛剎微塵數臺；一一臺現百萬億那由他不可說佛剎微塵數佛；一一佛現百萬億那由他不可說佛剎微塵數神變；一一神變淨百萬億那由他不可說佛剎微塵數眾生眾；一一眾生眾中現百萬億那由他不可說佛剎微塵數諸佛自在；一一自在雨百萬億那由他不可說佛剎微塵數佛法；一一佛法有百萬億那由他不可說佛剎微塵數修多羅；一一修多羅說百萬億那由他不可說佛剎微塵數法門；一一法門有百萬億那由他不可說佛剎微塵數金剛智所入法輪，差別言辭各別演說；一一法輪成熟百萬億那由他不可說佛剎微塵數眾生界；一一眾生界有百萬億那由他不可說佛剎微塵數眾生，於佛法中而得調伏。

「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，示現如是神通境界無量變化，悉知如幻而不染著，安住無邊不可說法。自性清淨、法界實相、如來種性，無礙際中，無去無來，非先非後，甚深無底，現量所得，以智自入，不由他悟。心不迷亂亦無分別，為去、來、今一切諸佛之所稱讚，從諸佛力之所流出，入於一切諸佛境界。體性如實，淨眼現證，慧眼普見，成就佛眼為世明燈，行於智眼所知境界，廣能開示微妙法門。成菩提心，趣勝丈夫，於諸境界無有障礙，入智種性出生諸智，離世生法而現受生，神通變化，方便調伏。如是一切無非善巧，功德解欲悉皆清淨，最極微妙具足圓滿，智慧廣大猶如虛空，善能觀察眾聖境界，信行願力堅固不動，功德無盡世所稱歎。於一切佛所觀之藏，大菩提處一切智海，集眾妙寶，為大智者，猶如蓮華自性清淨，眾生見者皆生歡喜、咸得利益。智光普照，見無量佛，淨一切法，所行寂靜，於諸佛法究竟無礙。恒以方便住佛菩提功德行中而得出生，具菩薩智，為菩薩首，一切諸佛共所護念。得佛威神，成佛法身，念力難思，於境一緣而無所緣，其行廣大無相無礙，等于法界無量無邊。所證菩提猶如虛空，無有邊際，無所縛著，於諸世間普作饒益，一切智海善根所流，悉能通達無量境界。已善成就清淨施法，住菩薩心，淨菩薩種，能隨順生諸佛菩提，於諸佛法皆得善巧，具微妙行，成堅固力。一切諸佛自在威神，眾生難聞，菩薩悉知入不二門住無相法；雖復永捨一切諸相，而能廣說種種諸法，隨諸眾生心樂欲解，悉使調伏，咸令歡喜。法界為身無有分別，智慧境界不可窮盡，志常勇猛，心恒平等。見一切佛功德邊際，了一切劫差別次第，開示一切法，安住一切剎，嚴淨一切諸佛國土，顯現一切正法光明，演去、來、今一切佛法，示諸菩薩所住之處。為世明燈，生諸善根，永離世間，常生佛所，得佛智慧明了第一。一切諸佛皆共攝受，已入未來諸佛之數，從諸善友而得出生，所有志求皆無不果。具大威德，住增上意，隨所聽聞咸能善說，亦為開示聞法善根。住實際輪，於一切法心無障礙；不捨諸行，離諸分別，於一切法心無動念。得智慧明滅諸癡闇，悉能明照一切佛法，不壞諸有而生其中，了知一切諸有境界。從本已來無有動作，身、語、意業皆悉無邊，雖隨世俗演說種種無量文字，而恒不壞離文字法。深入佛海，知一切法但有假名，於諸境界無繫無著；了一切法空無所有，所修諸行從法界生，猶如虛空無相無形。深入法界隨順演說，於一境門生一切智，觀十力地以智修學，智為橋梁至薩婆若，以智慧眼見法無礙，善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，示現如是神通境界無量變化，悉知如幻而不染著，安住無邊不可說法。自性清淨、法界實相、如來種性，無礙際中，無去無來，非先非後，甚深無底，現量所得，以智自入，不由他悟。心不迷亂亦無分別，為去、來、今一切諸佛之所稱讚，從諸佛力之所流出，入於一切諸佛境界。體性如實，淨眼現證，慧眼普見，成就佛眼為世明燈，行於智眼所知境界，廣能開示微妙法門。成菩提心，趣勝丈夫，於諸境界無有障礙，入智種性出生諸智，離世生法而現受生，神通變化，方便調伏。如是一切無非善巧，功德解欲悉皆清淨，最極微妙具足圓滿，智慧廣大猶如虛空，善能觀察眾聖境界，信行願力堅固不動，功德無盡世所稱歎。於一切佛所觀之藏，大菩提處一切智海，集眾妙寶，為大智者，猶如蓮華自性清淨，眾生見者皆生歡喜、咸得利益。智光普照，見無量佛，淨一切法，所行寂靜，於諸佛法究竟無礙。恒以方便住佛菩提功德行中而得出生，具菩薩智，為菩薩首，一切諸佛共所護念。得佛威神，成佛法身，念力難思，於境一緣而無所緣，其行廣大無相無礙，等于法界無量無邊。所證菩提猶如虛空，無有邊際，無所縛著，於諸世間普作饒益，一切智海善根所流，悉能通達無量境界。已善成就清淨施法，住菩薩心，淨菩薩種，能隨順生諸佛菩提，於諸佛法皆得善巧，具微妙行，成堅固力。一切諸佛自在威神，眾生難聞，菩薩悉知入不二門住無相法；雖復永捨一切諸相，而能廣說種種諸法，隨諸眾生心樂欲解，悉使調伏，咸令歡喜。法界為身無有分別，智慧境界不可窮盡，志常勇猛，心恒平等。見一切佛功德邊際，了一切劫差別次第，開示一切法，安住一切剎，嚴淨一切諸佛國土，顯現一切正法光明，演去、來、今一切佛法，示諸菩薩所住之處。為世明燈，生諸善根，永離世間，常生佛所，得佛智慧明了第一。一切諸佛皆共攝受，已入未來諸佛之數，從諸善友而得出生，所有志求皆無不果。具大威德，住增上意，隨所聽聞咸能善說，亦為開示聞法善根。住實際輪，於一切法心無障礙；不捨諸行，離諸分別，於一切法心無動念。得智慧明滅諸癡闇，悉能明照一切佛法，不壞諸有而生其中，了知一切諸有境界。從本已來無有動作，身、語、意業皆悉無邊，雖隨世俗演說種種無量文字，而恒不壞離文字法。深入佛海，知一切法但有假名，於諸境界無繫無著；了一切法空無所有，所修諸行從法界生，猶如虛空無相無形。深入法界隨順演說，於一境門生一切智，觀十力地以智修學，智為橋梁至薩婆若，以智慧眼見法無礙，善

入諸地知種種義，一一法門悉得明了，所有大願靡不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諸地知種種義，一一法門悉得明了，所有大願靡不成就。

「佛子！菩薩摩訶薩以此開示一切如來無差別性，此是無礙方便之門，此能出生菩薩眾會，此法唯是三昧境界，此能勇進入薩婆若，此能開顯諸三昧門，此能無礙普入諸剎，此能調伏一切眾生，此能住於無眾生際，此能開示一切佛法，此於境界皆無所得。雖一切時演說開示，而恒遠離妄想分別；雖知諸法皆無所作，而能示現一切作業；雖知諸佛無有二相，而能顯示一切諸佛；雖知無色，而演說諸色；雖知無受，而演說諸受；雖知無想，而演說諸想；雖知無行，而演說諸行；雖知無識，而演說諸識，恒以法輪開示一切；雖知法無生，而常轉法輪；雖知法無差別，而說諸差別門；雖知諸法無有生滅，而說一切生滅之相；雖知諸法無麁無細，而說諸法麁細之相；雖知諸法無上、中、下，而能宣說最上之法；雖知諸法不可言說，而能演說清淨言辭；雖知諸法無內無外，而說一切內外諸法；雖知諸法不可了知，而說種種智慧觀察；雖知諸法無有真實，而說出離真實之道；雖知諸法畢竟無盡，而能演說盡諸有漏；雖知諸法無違無諍，然亦不無自他差別；雖知諸法畢竟無師，而常尊敬一切師長；雖知諸法不由他悟，而常尊敬諸善知識；雖知法無轉，而轉法輪；雖知法無起，而示諸因緣；雖知諸法無有前際，而廣說過去；雖知諸法無有後際，而廣說未來；雖知諸法無有中際，而廣說現在；雖知諸法無有作者，而說諸作業；雖知諸法無有因緣，而說諸集因；雖知諸法無有等比，而說平等、不平等道；雖知諸法無有言說，而決定說三世之法；雖知諸法無有所依，而說依善法而得出離；雖知法無身，而廣說法身；雖知三世諸佛無邊，而能演說唯有一佛；雖知法無色，而現種種色；雖知法無見，而廣說諸見；雖知法無相，而說種種相；雖知諸法無有境界，而廣宣說智慧境界；雖知諸法無有差別，而說行果種種差別；雖知諸法無有出離，而說清淨諸出離行；雖知諸法本來常住，而說一切諸流轉法；雖知諸法無有照明，而恒廣說照明之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以此開示一切如來無差別性，此是無礙方便之門，此能出生菩薩眾會，此法唯是三昧境界，此能勇進入薩婆若，此能開顯諸三昧門，此能無礙普入諸剎，此能調伏一切眾生，此能住於無眾生際，此能開示一切佛法，此於境界皆無所得。雖一切時演說開示，而恒遠離妄想分別；雖知諸法皆無所作，而能示現一切作業；雖知諸佛無有二相，而能顯示一切諸佛；雖知無色，而演說諸色；雖知無受，而演說諸受；雖知無想，而演說諸想；雖知無行，而演說諸行；雖知無識，而演說諸識，恒以法輪開示一切；雖知法無生，而常轉法輪；雖知法無差別，而說諸差別門；雖知諸法無有生滅，而說一切生滅之相；雖知諸法無麁無細，而說諸法麁細之相；雖知諸法無上、中、下，而能宣說最上之法；雖知諸法不可言說，而能演說清淨言辭；雖知諸法無內無外，而說一切內外諸法；雖知諸法不可了知，而說種種智慧觀察；雖知諸法無有真實，而說出離真實之道；雖知諸法畢竟無盡，而能演說盡諸有漏；雖知諸法無違無諍，然亦不無自他差別；雖知諸法畢竟無師，而常尊敬一切師長；雖知諸法不由他悟，而常尊敬諸善知識；雖知法無轉，而轉法輪；雖知法無起，而示諸因緣；雖知諸法無有前際，而廣說過去；雖知諸法無有後際，而廣說未來；雖知諸法無有中際，而廣說現在；雖知諸法無有作者，而說諸作業；雖知諸法無有因緣，而說諸集因；雖知諸法無有等比，而說平等、不平等道；雖知諸法無有言說，而決定說三世之法；雖知諸法無有所依，而說依善法而得出離；雖知法無身，而廣說法身；雖知三世諸佛無邊，而能演說唯有一佛；雖知法無色，而現種種色；雖知法無見，而廣說諸見；雖知法無相，而說種種相；雖知諸法無有境界，而廣宣說智慧境界；雖知諸法無有差別，而說行果種種差別；雖知諸法無有出離，而說清淨諸出離行；雖知諸法本來常住，而說一切諸流轉法；雖知諸法無有照明，而恒廣說照明之法。

「佛子！菩薩摩訶薩入如是大威德三昧智輪，則能證得一切佛法，則能趣入一切佛法，則能成就，則能圓滿，則能積集，則能清淨，則能安住，則能了達，與一切法自性相應，而此菩薩摩訶薩不作是念：『有若干諸菩薩、若干菩薩法、若干菩薩究竟、若干幻究竟、若干化究竟、若干神通成就、若干智成就、若干思惟、若干證入、若干趣向、若干境界。』何以故？菩薩三昧，如是體性，如是無邊，如是殊勝故。此三昧種種境界、種種威力、種種深入，所謂：入不可說智門、入離分別諸莊嚴、入無邊殊勝波羅蜜、入無數禪定、入百千億那由他不可說廣大智、入見無邊佛勝妙藏、入於境界不休息、入清淨信解助道法、入諸根猛利大神通、入於境界心無礙、入見一切佛平等眼、入積集普賢勝志行、入住那羅延妙智身、入說如來智慧海、入起無量種自在神變、入生一切佛無盡智門、入住一切佛現前境界、入淨普賢菩薩自在智、入開示無比普門智、入普知法界一切微細境界、入普現法界一切微細境界、入一切殊勝智光明、入一切自在邊際、入一切辯才法門際、入遍法界智慧身、入成就一切處遍行道、入善住一切差別三昧、入知一切諸佛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩入如是大威德三昧智輪，則能證得一切佛法，則能趣入一切佛法，則能成就，則能圓滿，則能積集，則能清淨，則能安住，則能了達，與一切法自性相應，而此菩薩摩訶薩不作是念：『有若干諸菩薩、若干菩薩法、若干菩薩究竟、若干幻究竟、若干化究竟、若干神通成就、若干智成就、若干思惟、若干證入、若干趣向、若干境界。』何以故？菩薩三昧，如是體性，如是無邊，如是殊勝故。此三昧種種境界、種種威力、種種深入，所謂：入不可說智門、入離分別諸莊嚴、入無邊殊勝波羅蜜、入無數禪定、入百千億那由他不可說廣大智、入見無邊佛勝妙藏、入於境界不休息、入清淨信解助道法、入諸根猛利大神通、入於境界心無礙、入見一切佛平等眼、入積集普賢勝志行、入住那羅延妙智身、入說如來智慧海、入起無量種自在神變、入生一切佛無盡智門、入住一切佛現前境界、入淨普賢菩薩自在智、入開示無比普門智、入普知法界一切微細境界、入普現法界一切微細境界、入一切殊勝智光明、入一切自在邊際、入一切辯才法門際、入遍法界智慧身、入成就一切處遍行道、入善住一切差別三昧、入知一切諸佛心。

「佛子！此菩薩摩訶薩住普賢行，念念入百億不可說三昧，然不見普賢菩薩三昧及佛境界莊嚴前際。何以故？知一切法究竟無盡故，知一切佛剎無邊故，知一切眾生界不思議故，知前際無始故，知未來無窮故，知現在盡虛空遍法界無邊故，知一切諸佛境界不可思議故，知一切菩薩行無數故，知一切諸佛辯才所說境界不可說無邊故，知一切幻心所緣法無量故。佛子！如如意珠，隨有所求一切皆得，求者無盡，意皆滿足，而珠勢力終不匱止。菩薩摩訶薩亦復如是，入此三昧，知心如幻，出生一切諸法境界，周遍無盡，不匱不息。何以故？菩薩摩訶薩成就普賢無礙行智，觀察無量廣大幻境，猶如影像無增減故。佛子！譬如凡夫，各別生心，已生、現生及以當生，無有邊際，無斷無盡；其心流轉，相續不絕，不可思議。菩薩摩訶薩亦復如是，入此普幻門三昧，無有邊際，不可測量。何以故？了達普賢菩薩普幻門無量法故。佛子！譬如難陀跋難陀、摩那斯龍王及餘大龍降雨之時，滴如車軸，無有邊際；雖如是雨，雲終不盡，此是諸龍無作境界。菩薩摩訶薩亦復如是，住此三昧，入普賢菩薩諸三昧門、智門、法門、見諸佛門、往諸方門、心自在門、加持門、神變門、神通門、幻化門、諸法如幻門、不可說不可說諸菩薩充滿門，親近不可說不可說佛剎微塵數如來正覺門，入不可說不可說廣大幻網門，知不可說不可說差別廣大佛剎門，知不可說不可說有體性、無體性世界門，知不可說不可說眾生想門，知不可說不可說時差別門，知不可說不可說世界成壞門，知不可說不可說覆住、仰住諸佛剎門，於一念中皆如實知。如是入時，無有邊際，無有窮盡，不疲不厭，不斷不息，無退無失；於諸法中不住非處，恒正思惟，不沈不舉；求一切智常無退捨，為一切佛剎照世明燈，轉不可說不可說法輪；以妙辯才諮問如來無窮盡時，示成佛道無有邊際，調伏眾生恒無廢捨，常勤修習普賢行願未曾休息，示現無量不可說不可說色相身無有斷絕。何以故？譬如然火，隨所有緣，於爾所時火起不息。菩薩摩訶薩亦復如是，觀察眾生界、法界、世界，猶如虛空無有邊際，乃至能於一念之頃，往不可說不可說佛剎微塵數佛所。一一佛所入不可說不可說一切智種種差別法；令不可說不可說眾生界出家為道，勤修善根，究竟清淨；令不可說不可說菩薩於普賢行願未決定者而得決定，安住普賢智慧之門；以無量方便，入不可說不可說三世成、住、壞廣大差別劫，於不可說不可說成、住、壞世間差別境界，起於爾所大悲大願，調伏無量一切眾生悉使無餘。何以故？此菩薩摩訶薩為欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩住普賢行，念念入百億不可說三昧，然不見普賢菩薩三昧及佛境界莊嚴前際。何以故？知一切法究竟無盡故，知一切佛剎無邊故，知一切眾生界不思議故，知前際無始故，知未來無窮故，知現在盡虛空遍法界無邊故，知一切諸佛境界不可思議故，知一切菩薩行無數故，知一切諸佛辯才所說境界不可說無邊故，知一切幻心所緣法無量故。佛子！如如意珠，隨有所求一切皆得，求者無盡，意皆滿足，而珠勢力終不匱止。菩薩摩訶薩亦復如是，入此三昧，知心如幻，出生一切諸法境界，周遍無盡，不匱不息。何以故？菩薩摩訶薩成就普賢無礙行智，觀察無量廣大幻境，猶如影像無增減故。佛子！譬如凡夫，各別生心，已生、現生及以當生，無有邊際，無斷無盡；其心流轉，相續不絕，不可思議。菩薩摩訶薩亦復如是，入此普幻門三昧，無有邊際，不可測量。何以故？了達普賢菩薩普幻門無量法故。佛子！譬如難陀跋難陀、摩那斯龍王及餘大龍降雨之時，滴如車軸，無有邊際；雖如是雨，雲終不盡，此是諸龍無作境界。菩薩摩訶薩亦復如是，住此三昧，入普賢菩薩諸三昧門、智門、法門、見諸佛門、往諸方門、心自在門、加持門、神變門、神通門、幻化門、諸法如幻門、不可說不可說諸菩薩充滿門，親近不可說不可說佛剎微塵數如來正覺門，入不可說不可說廣大幻網門，知不可說不可說差別廣大佛剎門，知不可說不可說有體性、無體性世界門，知不可說不可說眾生想門，知不可說不可說時差別門，知不可說不可說世界成壞門，知不可說不可說覆住、仰住諸佛剎門，於一念中皆如實知。如是入時，無有邊際，無有窮盡，不疲不厭，不斷不息，無退無失；於諸法中不住非處，恒正思惟，不沈不舉；求一切智常無退捨，為一切佛剎照世明燈，轉不可說不可說法輪；以妙辯才諮問如來無窮盡時，示成佛道無有邊際，調伏眾生恒無廢捨，常勤修習普賢行願未曾休息，示現無量不可說不可說色相身無有斷絕。何以故？譬如然火，隨所有緣，於爾所時火起不息。菩薩摩訶薩亦復如是，觀察眾生界、法界、世界，猶如虛空無有邊際，乃至能於一念之頃，往不可說不可說佛剎微塵數佛所。一一佛所入不可說不可說一切智種種差別法；令不可說不可說眾生界出家為道，勤修善根，究竟清淨；令不可說不可說菩薩於普賢行願未決定者而得決定，安住普賢智慧之門；以無量方便，入不可說不可說三世成、住、壞廣大差別劫，於不可說不可說成、住、壞世間差別境界，起於爾所大悲大願，調伏無量一切眾生悉使無餘。何以故？此菩薩摩訶薩為欲

度脫一切眾生，修普賢行，生普賢智，滿足普賢所有行願。是故，諸菩薩應於如是種類、如是境界、如是威德、如是廣大、如是無量、如是不思議、如是普照明、如是一切諸佛現前住、如是一切如來所護念、如是成就往昔善根、如是其心無礙不動三昧之中，勤加修習，離諸熱惱，無有疲厭，心不退轉，立深志樂，勇猛無怯，順三昧境界，入難思智地。不依文字，不著世間，不取諸法，不起分別，不染著世事，不分別境界，於諸法智但應安住，不應稱量。所謂：親近一切智，悟解佛菩提，成就法光明，施與一切眾生善根。於魔界中拔出眾生，令其得入佛法境界，令不捨大願，勤觀出道，增廣淨境，成就諸度，於一切佛深生信解。常應觀察一切法性，無時暫捨；應知自身與諸法性普皆平等；應當明解世間所作，示其如法智慧方便；應常精進，無有休息；應觀自身善根鮮少；應勤增長他諸善根；應自修行一切智道；應勤增長菩薩境界；應樂親近諸善知識；應與同行而共止住；應不分別佛；應不捨離念；應常安住平等法界；應知一切心識如幻；應知世間諸行如夢；應知諸佛願力出現猶如影像；應知一切諸廣大業猶如變化；應知言語悉皆如響；應觀諸法一切如幻；應知一切生滅之法皆如音聲；應知所往一切佛剎皆無體性；應為請問如來佛法不生疲倦；應為開悟一切世間，勤加教誨而不捨離；應為調伏一切眾生，知時說法而不休息。佛子！菩薩摩訶薩如是修行普賢之行，如是圓滿菩薩境界，如是通達出離之道，如是受持三世佛法，如是觀察一切智門，如是思惟不變異法，如是明潔增上志樂，如是信解一切如來，如是了知佛廣大力，如是決定無所礙心，如是攝受一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫一切眾生，修普賢行，生普賢智，滿足普賢所有行願。是故，諸菩薩應於如是種類、如是境界、如是威德、如是廣大、如是無量、如是不思議、如是普照明、如是一切諸佛現前住、如是一切如來所護念、如是成就往昔善根、如是其心無礙不動三昧之中，勤加修習，離諸熱惱，無有疲厭，心不退轉，立深志樂，勇猛無怯，順三昧境界，入難思智地。不依文字，不著世間，不取諸法，不起分別，不染著世事，不分別境界，於諸法智但應安住，不應稱量。所謂：親近一切智，悟解佛菩提，成就法光明，施與一切眾生善根。於魔界中拔出眾生，令其得入佛法境界，令不捨大願，勤觀出道，增廣淨境，成就諸度，於一切佛深生信解。常應觀察一切法性，無時暫捨；應知自身與諸法性普皆平等；應當明解世間所作，示其如法智慧方便；應常精進，無有休息；應觀自身善根鮮少；應勤增長他諸善根；應自修行一切智道；應勤增長菩薩境界；應樂親近諸善知識；應與同行而共止住；應不分別佛；應不捨離念；應常安住平等法界；應知一切心識如幻；應知世間諸行如夢；應知諸佛願力出現猶如影像；應知一切諸廣大業猶如變化；應知言語悉皆如響；應觀諸法一切如幻；應知一切生滅之法皆如音聲；應知所往一切佛剎皆無體性；應為請問如來佛法不生疲倦；應為開悟一切世間，勤加教誨而不捨離；應為調伏一切眾生，知時說法而不休息。佛子！菩薩摩訶薩如是修行普賢之行，如是圓滿菩薩境界，如是通達出離之道，如是受持三世佛法，如是觀察一切智門，如是思惟不變異法，如是明潔增上志樂，如是信解一切如來，如是了知佛廣大力，如是決定無所礙心，如是攝受一切眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩入普賢菩薩所住如是大智慧三昧時，十方各有不可說不可說國土，一一國土各有不可說不可說佛剎微塵數如來名號，一一名號各有不可說不可說佛剎微塵數諸佛而現其前，與如來念力，令不忘失如來境界；與一切法究竟慧，令入一切智；與知一切法種種義決定慧，令受持一切佛法趣入無礙；與無上佛菩提，令入一切智開悟法界；與菩薩究竟慧，令得一切法光明，無諸黑闇；與菩薩不退智，令知時、非時，善巧方便調伏眾生；與無障礙菩薩辯才，令悟解無邊法演說無盡；與神通變化力，令現不可說不可說差別身無邊色相種種不同開悟眾生；與圓滿言音，令現不可說不可說差別音聲種種言辭開悟眾生；與不唐捐力，令一切眾生若得見形、若得聞法皆悉成就，無空過者。佛子！菩薩摩訶薩如是滿足普賢行故，得如來力，淨出離道，滿一切智，以無礙辯才神通變化，究竟調伏一切眾生；具佛威德，淨普賢行，住普賢道，盡未來際，為欲調伏一切眾生，轉一切佛微妙法輪。何以故？佛子！此菩薩摩訶薩成就如是殊勝大願諸菩薩行，則為一切世間法師，則為一切世間法日，則為一切世間智月；則為一切世間須彌山王，嶷然高出，堅固不動；則為一切世間無涯智海；則為一切世間正法明燈，普照無邊，相續不斷；為一切眾生開示無邊清淨功德，皆令安住功德善根；順一切智，大願平等，修習普賢廣大之行，常能勸發無量眾生，住不可說不可說廣大行三昧，現大自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩入普賢菩薩所住如是大智慧三昧時，十方各有不可說不可說國土，一一國土各有不可說不可說佛剎微塵數如來名號，一一名號各有不可說不可說佛剎微塵數諸佛而現其前，與如來念力，令不忘失如來境界；與一切法究竟慧，令入一切智；與知一切法種種義決定慧，令受持一切佛法趣入無礙；與無上佛菩提，令入一切智開悟法界；與菩薩究竟慧，令得一切法光明，無諸黑闇；與菩薩不退智，令知時、非時，善巧方便調伏眾生；與無障礙菩薩辯才，令悟解無邊法演說無盡；與神通變化力，令現不可說不可說差別身無邊色相種種不同開悟眾生；與圓滿言音，令現不可說不可說差別音聲種種言辭開悟眾生；與不唐捐力，令一切眾生若得見形、若得聞法皆悉成就，無空過者。佛子！菩薩摩訶薩如是滿足普賢行故，得如來力，淨出離道，滿一切智，以無礙辯才神通變化，究竟調伏一切眾生；具佛威德，淨普賢行，住普賢道，盡未來際，為欲調伏一切眾生，轉一切佛微妙法輪。何以故？佛子！此菩薩摩訶薩成就如是殊勝大願諸菩薩行，則為一切世間法師，則為一切世間法日，則為一切世間智月；則為一切世間須彌山王，嶷然高出，堅固不動；則為一切世間無涯智海；則為一切世間正法明燈，普照無邊，相續不斷；為一切眾生開示無邊清淨功德，皆令安住功德善根；順一切智，大願平等，修習普賢廣大之行，常能勸發無量眾生，住不可說不可說廣大行三昧，現大自在。

「佛子！此菩薩摩訶薩，獲如是智，證如是法，於如是法審住明見；得如是神力，住如是境界，現如是神變，起如是神通；常安住大悲，常利益眾生，開示眾生安隱正道，建立福智大光明幢；證不思議解脫，住一切智解脫，到諸佛解脫彼岸，學不思議解脫方便門已得成就，入法界差別門無有錯亂，於普賢不可說不可說三昧遊戲自在，住師子奮迅智心意無礙。其心恒住十大法藏。何者為十？所謂：住憶念一切諸佛，住憶念一切佛法，住調伏一切眾生大悲，住示現不思議清淨國土智，住深入諸佛境界決定解，住去、來、現在一切佛平等相菩提，住無礙無著際，住一切法無相性，住去、來、現在一切佛平等善根，住去、來、現在一切如來法界無差別身、語、意業先導智，住觀察三世一切諸佛受生、出家、詣道場、成正覺、轉法輪、般涅槃悉入剎那際。佛子！此十大法藏廣大無量，不可數、不可稱、不可思、不可說、無窮盡、難忍受，一切世智無能稱述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩，獲如是智，證如是法，於如是法審住明見；得如是神力，住如是境界，現如是神變，起如是神通；常安住大悲，常利益眾生，開示眾生安隱正道，建立福智大光明幢；證不思議解脫，住一切智解脫，到諸佛解脫彼岸，學不思議解脫方便門已得成就，入法界差別門無有錯亂，於普賢不可說不可說三昧遊戲自在，住師子奮迅智心意無礙。其心恒住十大法藏。何者為十？所謂：住憶念一切諸佛，住憶念一切佛法，住調伏一切眾生大悲，住示現不思議清淨國土智，住深入諸佛境界決定解，住去、來、現在一切佛平等相菩提，住無礙無著際，住一切法無相性，住去、來、現在一切佛平等善根，住去、來、現在一切如來法界無差別身、語、意業先導智，住觀察三世一切諸佛受生、出家、詣道場、成正覺、轉法輪、般涅槃悉入剎那際。佛子！此十大法藏廣大無量，不可數、不可稱、不可思、不可說、無窮盡、難忍受，一切世智無能稱述。

「佛子！此菩薩摩訶薩已到普賢諸行彼岸，證清淨法，志力廣大，開示眾生無量善根，增長菩薩一切勢力，於念念頃滿足菩薩一切功德，成就菩薩一切諸行，得一切佛陀羅尼法，受持一切諸佛所說；雖常安住真如實際，而隨一切世俗言說，示現調伏一切眾生。何以故？菩薩摩訶薩住此三昧，法如是故。佛子！菩薩摩訶薩以此三昧，得一切佛廣大智，得巧說一切廣大法自在辯才，得一切世中最為殊勝清淨無畏法，得入一切三昧智，得一切菩薩善巧方便，得一切法光明門，到安慰一切世間法彼岸，知一切眾生時、非時，照十方世界一切處，令一切眾生得勝智，作一切世間無上師，安住一切諸功德，開示一切眾生清淨三昧，令入最上智。何以故？菩薩摩訶薩如是修行，則利益眾生，則增長大悲，則親近善知識，則見一切佛，則了一切法，則詣一切剎，則入一切方，則入一切世，則悟一切法平等性，則知一切佛平等性，則住一切智平等性。於此法中，作如是業，不作餘業；住未足心，住不散亂心，住專一心，住勤修心，住決定心，住不變異心；如是思惟，如是作業，如是究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩已到普賢諸行彼岸，證清淨法，志力廣大，開示眾生無量善根，增長菩薩一切勢力，於念念頃滿足菩薩一切功德，成就菩薩一切諸行，得一切佛陀羅尼法，受持一切諸佛所說；雖常安住真如實際，而隨一切世俗言說，示現調伏一切眾生。何以故？菩薩摩訶薩住此三昧，法如是故。佛子！菩薩摩訶薩以此三昧，得一切佛廣大智，得巧說一切廣大法自在辯才，得一切世中最為殊勝清淨無畏法，得入一切三昧智，得一切菩薩善巧方便，得一切法光明門，到安慰一切世間法彼岸，知一切眾生時、非時，照十方世界一切處，令一切眾生得勝智，作一切世間無上師，安住一切諸功德，開示一切眾生清淨三昧，令入最上智。何以故？菩薩摩訶薩如是修行，則利益眾生，則增長大悲，則親近善知識，則見一切佛，則了一切法，則詣一切剎，則入一切方，則入一切世，則悟一切法平等性，則知一切佛平等性，則住一切智平等性。於此法中，作如是業，不作餘業；住未足心，住不散亂心，住專一心，住勤修心，住決定心，住不變異心；如是思惟，如是作業，如是究竟。

「佛子！菩薩摩訶薩無異語、異作，有如語、如作。何以故？譬如金剛，以不可壞而得其名，終無有時離於不壞；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸行法而得其名，終無有時離諸行法。譬如真金，以有妙色而得其名，終無有時離於妙色；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸善業而得其名，終無有時離諸善業。譬如日天子，以光明輪而得其名，終無有時離光明輪；菩薩摩訶薩亦復如是，以智慧光而得其名，終無有時離智慧光。譬如須彌山王，以四寶峯處於大海，逈然高出而得其名，終無有時捨離四峯；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸善根處在於世，逈然高出而得其名，終無有時捨離善根。譬如大地，以持一切而得其名，終無有時捨離能持；菩薩摩訶薩亦復如是，以度一切而得其名，終無有時捨離大悲。譬如大海，以含眾水而得其名，終無有時捨離於水；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸大願而得其名，終不暫捨度眾生願。譬如軍將，以能慣習戰鬪之法而得其名，終無有時捨離此能；菩薩摩訶薩亦復如是，以能慣習如是三昧而得其名，乃至成就一切智智，終無有時捨離此行。如轉輪王，馭四天下，常勤守護一切眾生，令無橫死，恒受快樂；菩薩摩訶薩亦復如是，入如是等諸大三昧，常勤化度一切眾生，乃至令其究竟清淨。譬如種子，植之於地，乃至能令莖葉增長；菩薩摩訶薩亦復如是，修普賢行，乃至能令一切眾生善法增長。譬如大雲，於夏暑月降霔大雨，乃至增長一切種子；菩薩摩訶薩亦復如是，入如是等諸大三昧，修菩薩行，雨大法雨，乃至能令一切眾生究竟清淨、究竟涅槃、究竟安隱、究竟彼岸、究竟歡喜、究竟斷疑，為諸眾生究竟福田，令其施業皆得清淨，令其皆住不退轉道，令其同得一切智智，令其皆得出離三界，令其皆得究竟之智，令其皆得諸佛如來究竟之法，置諸眾生一切智處。何以故？菩薩摩訶薩成就此法，智慧明了，入法界門，能淨菩薩不可思議無量諸行。所謂：能淨諸智，求一切智故；能淨眾生，使調伏故；能淨剎土，常迴向故；能淨諸法，普了知故；能淨無畏，無怯弱故；能淨無礙辯，巧演說故；能淨陀羅尼，於一切法得自在故；能淨親近行，常見一切佛興世故。佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，得如是等百千億那由他不可說不可說清淨功德，於如是等三昧境界得自在故，一切諸佛所加被故，自善根力之所流故，入智慧地大威力故，諸善知識引導力故，摧伏一切諸魔力故，同分善根淳淨力故，廣大誓願欲樂力故，所種善根成就力故，超諸世間無盡之福、無對力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩無異語、異作，有如語、如作。何以故？譬如金剛，以不可壞而得其名，終無有時離於不壞；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸行法而得其名，終無有時離諸行法。譬如真金，以有妙色而得其名，終無有時離於妙色；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸善業而得其名，終無有時離諸善業。譬如日天子，以光明輪而得其名，終無有時離光明輪；菩薩摩訶薩亦復如是，以智慧光而得其名，終無有時離智慧光。譬如須彌山王，以四寶峯處於大海，逈然高出而得其名，終無有時捨離四峯；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸善根處在於世，逈然高出而得其名，終無有時捨離善根。譬如大地，以持一切而得其名，終無有時捨離能持；菩薩摩訶薩亦復如是，以度一切而得其名，終無有時捨離大悲。譬如大海，以含眾水而得其名，終無有時捨離於水；菩薩摩訶薩亦復如是，以諸大願而得其名，終不暫捨度眾生願。譬如軍將，以能慣習戰鬪之法而得其名，終無有時捨離此能；菩薩摩訶薩亦復如是，以能慣習如是三昧而得其名，乃至成就一切智智，終無有時捨離此行。如轉輪王，馭四天下，常勤守護一切眾生，令無橫死，恒受快樂；菩薩摩訶薩亦復如是，入如是等諸大三昧，常勤化度一切眾生，乃至令其究竟清淨。譬如種子，植之於地，乃至能令莖葉增長；菩薩摩訶薩亦復如是，修普賢行，乃至能令一切眾生善法增長。譬如大雲，於夏暑月降霔大雨，乃至增長一切種子；菩薩摩訶薩亦復如是，入如是等諸大三昧，修菩薩行，雨大法雨，乃至能令一切眾生究竟清淨、究竟涅槃、究竟安隱、究竟彼岸、究竟歡喜、究竟斷疑，為諸眾生究竟福田，令其施業皆得清淨，令其皆住不退轉道，令其同得一切智智，令其皆得出離三界，令其皆得究竟之智，令其皆得諸佛如來究竟之法，置諸眾生一切智處。何以故？菩薩摩訶薩成就此法，智慧明了，入法界門，能淨菩薩不可思議無量諸行。所謂：能淨諸智，求一切智故；能淨眾生，使調伏故；能淨剎土，常迴向故；能淨諸法，普了知故；能淨無畏，無怯弱故；能淨無礙辯，巧演說故；能淨陀羅尼，於一切法得自在故；能淨親近行，常見一切佛興世故。佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，得如是等百千億那由他不可說不可說清淨功德，於如是等三昧境界得自在故，一切諸佛所加被故，自善根力之所流故，入智慧地大威力故，諸善知識引導力故，摧伏一切諸魔力故，同分善根淳淨力故，廣大誓願欲樂力故，所種善根成就力故，超諸世間無盡之福、無對力故。

「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，得十種法，同去、來、今一切諸佛。何者為十？所謂：得諸相好，種種莊嚴，同於諸佛；能放清淨大光明網，同於諸佛；神通變化，調伏眾生，同於諸佛；無邊色身，清淨圓音，同於諸佛；隨眾生業現淨佛國，同於諸佛；一切眾生所有語言皆能攝持、不忘不失，同於諸佛；無盡辯才隨眾生心而轉法輪令生智慧，同於諸佛；大師子吼無所怯畏，以無量法開悟群生，同於諸佛；於一念頃，以大神通普入三世，同於諸佛；普能顯示一切眾生諸佛莊嚴、諸佛威力、諸佛境界，同於諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，得十種法，同去、來、今一切諸佛。何者為十？所謂：得諸相好，種種莊嚴，同於諸佛；能放清淨大光明網，同於諸佛；神通變化，調伏眾生，同於諸佛；無邊色身，清淨圓音，同於諸佛；隨眾生業現淨佛國，同於諸佛；一切眾生所有語言皆能攝持、不忘不失，同於諸佛；無盡辯才隨眾生心而轉法輪令生智慧，同於諸佛；大師子吼無所怯畏，以無量法開悟群生，同於諸佛；於一念頃，以大神通普入三世，同於諸佛；普能顯示一切眾生諸佛莊嚴、諸佛威力、諸佛境界，同於諸佛。」

爾時，普眼菩薩白普賢菩薩言：「佛子！此菩薩摩訶薩得如是法，同諸如來，何故不名：佛？何故不名：十力？何故不名：一切智？何故不名：一切法中得菩提者？何故不得名為：普眼？何故不名：一切境中無礙見者？何故不名：覺一切法？何故不名：與三世佛無二住者？何故不名：住實際者？何故修行普賢行願猶未休息？何故不能究竟法界捨菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普眼菩薩白普賢菩薩言：「佛子！此菩薩摩訶薩得如是法，同諸如來，何故不名：佛？何故不名：十力？何故不名：一切智？何故不名：一切法中得菩提者？何故不得名為：普眼？何故不名：一切境中無礙見者？何故不名：覺一切法？何故不名：與三世佛無二住者？何故不名：住實際者？何故修行普賢行願猶未休息？何故不能究竟法界捨菩薩道？」

爾時，普賢菩薩告普眼菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告普眼菩薩言：

「善哉佛子！如汝所言，若此菩薩摩訶薩同一切佛，以何義故不名為：佛？乃至不能捨菩薩道？佛子！此菩薩摩訶薩已能修習去、來、今世一切菩薩種種行願，入智境界，則名為：佛；於如來所修菩薩行無有休息，說名：菩薩。如來諸力皆悉已入，則名：十力；雖成十力，行普賢行而無休息，說名：菩薩。知一切法而能演說，名：一切智；雖能演說一切諸法，於一一法善巧思惟未嘗止息，說名：菩薩。知一切法無有二相，是則說名：悟一切法；於二、不二一切諸法差別之道善巧觀察，展轉增勝無有休息，說名：菩薩。已能明見普眼境界，說名：普眼；雖能證得普眼境界，念念增長未曾休息，說名：菩薩。於一切法悉能明照，離諸闇障，名：無礙見；常勤憶念無礙見者，說名：菩薩。已得諸佛智慧之眼，是則說名：覺一切法；觀諸如來正覺智眼而不放逸，說名：菩薩。住佛所住，與佛無二，說名：與佛無二住者；為佛攝受，修諸智慧，說名：菩薩。常觀一切世間實際，是則說名：住實際者；雖常觀察諸法實際，而不證入亦不捨離，說名：菩薩。不來不去，無同無異，此等分別悉皆永息，是則說名：休息願者；廣大修習，圓滿不退，則名：未息普賢願者。了知法界無有邊際，一切諸法一相無相，是則說名：究竟法界捨菩薩道；雖知法界無有邊際，而知一切種種異相，起大悲心度諸眾生，盡未來際無有疲厭，是則說名：普賢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉佛子！如汝所言，若此菩薩摩訶薩同一切佛，以何義故不名為：佛？乃至不能捨菩薩道？佛子！此菩薩摩訶薩已能修習去、來、今世一切菩薩種種行願，入智境界，則名為：佛；於如來所修菩薩行無有休息，說名：菩薩。如來諸力皆悉已入，則名：十力；雖成十力，行普賢行而無休息，說名：菩薩。知一切法而能演說，名：一切智；雖能演說一切諸法，於一一法善巧思惟未嘗止息，說名：菩薩。知一切法無有二相，是則說名：悟一切法；於二、不二一切諸法差別之道善巧觀察，展轉增勝無有休息，說名：菩薩。已能明見普眼境界，說名：普眼；雖能證得普眼境界，念念增長未曾休息，說名：菩薩。於一切法悉能明照，離諸闇障，名：無礙見；常勤憶念無礙見者，說名：菩薩。已得諸佛智慧之眼，是則說名：覺一切法；觀諸如來正覺智眼而不放逸，說名：菩薩。住佛所住，與佛無二，說名：與佛無二住者；為佛攝受，修諸智慧，說名：菩薩。常觀一切世間實際，是則說名：住實際者；雖常觀察諸法實際，而不證入亦不捨離，說名：菩薩。不來不去，無同無異，此等分別悉皆永息，是則說名：休息願者；廣大修習，圓滿不退，則名：未息普賢願者。了知法界無有邊際，一切諸法一相無相，是則說名：究竟法界捨菩薩道；雖知法界無有邊際，而知一切種種異相，起大悲心度諸眾生，盡未來際無有疲厭，是則說名：普賢菩薩。

「佛子！譬如伊羅鉢那象王，住金脇山七寶窟中，其窟周圍悉以七寶而為欄楯，寶多羅樹次第行列，真金羅網彌覆其上；象身潔白猶如珂雪，上立金幢，金為瓔珞，寶網覆鼻，寶鈴垂下，七肢成就，六牙具足，端正充滿，見者欣樂，調良善順，心無所逆。若天帝釋將欲遊行，爾時象王即知其意，便於寶窟而沒其形，至忉利天釋主之前，以神通力種種變現，令其身有三十三頭，於一一頭化作七牙，於一一牙化作七池，一一池中有七蓮華，一一華中有七采女，一時俱奏百千天樂。是時，帝釋乘茲寶象，從難勝殿往詣華園，芬陀利華遍滿其中。是時，帝釋至華園已，從象而下，入於一切寶莊嚴殿，無量采女以為侍從，歌詠妓樂受諸快樂。爾時，象王復以神通隱其象形現作天身，與三十三天及諸采女，於芬陀利華園之內歡娛戲樂，所現身相、光明衣服、往來進止、語笑觀瞻，皆如彼天，等無有異，無能分別；此象、此天，象之與天，更互相似。佛子！彼伊羅鉢那象王，於金脇山七寶窟中無所變化，至於三十三天之上，為欲供養釋提桓因，化作種種諸可樂物，受天快樂，與天無異。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，修習普賢菩薩行願及諸三昧以為眾寶莊嚴之具，七菩提分為菩薩身，所放光明以之為網，建大法幢，鳴大法鐘，大悲為窟，堅固大願以為其牙，智慧無畏猶如師子，法繒繫頂，開示祕密，到諸菩薩行願彼岸。為欲安處菩提之座，成一切智，得最正覺，增長普賢廣大行願，不退不息，不斷不捨，大悲精進，盡未來際度脫一切苦惱眾生。不捨普賢道，現成最正覺，現不可說不可說成正覺門，現不可說不可說轉法輪門，現不可說不可說住深心門；於不可說不可說廣大國土，現涅槃變化門；於不可說不可說差別世界，而現受生修普賢行，現不可說不可說如來；於不可說不可說廣大國土菩提樹下成最正覺，不可說不可說菩薩眾親近圍遶。或於一念頃，修普賢行而成正覺，或須臾頃，或於一時，或於一日，或於半月，或於一月，或於一年，或無數年，或於一劫，如是乃至不可說不可說劫，修普賢行而成正覺。復於一切諸佛剎中而為上首，親近於佛，頂禮供養，請問觀察如幻境界，淨修菩薩無量諸行、無量諸智、種種神變、種種威德、種種智慧、種種境界、種種神通、種種自在、種種解脫、種種法明、種種教化調伏之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如伊羅鉢那象王，住金脇山七寶窟中，其窟周圍悉以七寶而為欄楯，寶多羅樹次第行列，真金羅網彌覆其上；象身潔白猶如珂雪，上立金幢，金為瓔珞，寶網覆鼻，寶鈴垂下，七肢成就，六牙具足，端正充滿，見者欣樂，調良善順，心無所逆。若天帝釋將欲遊行，爾時象王即知其意，便於寶窟而沒其形，至忉利天釋主之前，以神通力種種變現，令其身有三十三頭，於一一頭化作七牙，於一一牙化作七池，一一池中有七蓮華，一一華中有七采女，一時俱奏百千天樂。是時，帝釋乘茲寶象，從難勝殿往詣華園，芬陀利華遍滿其中。是時，帝釋至華園已，從象而下，入於一切寶莊嚴殿，無量采女以為侍從，歌詠妓樂受諸快樂。爾時，象王復以神通隱其象形現作天身，與三十三天及諸采女，於芬陀利華園之內歡娛戲樂，所現身相、光明衣服、往來進止、語笑觀瞻，皆如彼天，等無有異，無能分別；此象、此天，象之與天，更互相似。佛子！彼伊羅鉢那象王，於金脇山七寶窟中無所變化，至於三十三天之上，為欲供養釋提桓因，化作種種諸可樂物，受天快樂，與天無異。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，修習普賢菩薩行願及諸三昧以為眾寶莊嚴之具，七菩提分為菩薩身，所放光明以之為網，建大法幢，鳴大法鐘，大悲為窟，堅固大願以為其牙，智慧無畏猶如師子，法繒繫頂，開示祕密，到諸菩薩行願彼岸。為欲安處菩提之座，成一切智，得最正覺，增長普賢廣大行願，不退不息，不斷不捨，大悲精進，盡未來際度脫一切苦惱眾生。不捨普賢道，現成最正覺，現不可說不可說成正覺門，現不可說不可說轉法輪門，現不可說不可說住深心門；於不可說不可說廣大國土，現涅槃變化門；於不可說不可說差別世界，而現受生修普賢行，現不可說不可說如來；於不可說不可說廣大國土菩提樹下成最正覺，不可說不可說菩薩眾親近圍遶。或於一念頃，修普賢行而成正覺，或須臾頃，或於一時，或於一日，或於半月，或於一月，或於一年，或無數年，或於一劫，如是乃至不可說不可說劫，修普賢行而成正覺。復於一切諸佛剎中而為上首，親近於佛，頂禮供養，請問觀察如幻境界，淨修菩薩無量諸行、無量諸智、種種神變、種種威德、種種智慧、種種境界、種種神通、種種自在、種種解脫、種種法明、種種教化調伏之法。

「佛子！菩薩摩訶薩本身不滅，以行願力於一切處如是變現。何以故？欲以普賢自在神力調伏一切諸眾生故，令不可說不可說眾生得清淨故，令其永斷生死輪故，嚴淨廣大諸世界故，常見一切諸如來故，深入一切佛法流故，憶念三世諸佛種故，憶念十方一切佛法及法身故，普修一切菩薩諸行使圓滿故，入普賢流自在能證一切智故。佛子！汝應觀此菩薩摩訶薩，不捨普賢行，不斷菩薩道，見一切佛，證一切智，自在受用一切智法。如伊羅鉢那象王不捨象身，往三十三天，為天所乘，受天快樂，作天遊戲，承事天主，與天采女而作歡娛，同於諸天無有差別。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，不捨普賢大乘諸行，不退諸願，得佛自在，具一切智，證佛解脫，無障無礙，成就清淨，於諸國土無所染著，於佛法中無所分別；雖知諸法普皆平等無有二相，而恒明見一切佛土；雖已等同三世諸佛，而修菩薩行相續不斷。佛子！菩薩摩訶薩安住如是普賢行願廣大之法，當知是人心得清淨。佛子！此是菩薩摩訶薩第十無礙輪大三昧殊勝心廣大智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩本身不滅，以行願力於一切處如是變現。何以故？欲以普賢自在神力調伏一切諸眾生故，令不可說不可說眾生得清淨故，令其永斷生死輪故，嚴淨廣大諸世界故，常見一切諸如來故，深入一切佛法流故，憶念三世諸佛種故，憶念十方一切佛法及法身故，普修一切菩薩諸行使圓滿故，入普賢流自在能證一切智故。佛子！汝應觀此菩薩摩訶薩，不捨普賢行，不斷菩薩道，見一切佛，證一切智，自在受用一切智法。如伊羅鉢那象王不捨象身，往三十三天，為天所乘，受天快樂，作天遊戲，承事天主，與天采女而作歡娛，同於諸天無有差別。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，不捨普賢大乘諸行，不退諸願，得佛自在，具一切智，證佛解脫，無障無礙，成就清淨，於諸國土無所染著，於佛法中無所分別；雖知諸法普皆平等無有二相，而恒明見一切佛土；雖已等同三世諸佛，而修菩薩行相續不斷。佛子！菩薩摩訶薩安住如是普賢行願廣大之法，當知是人心得清淨。佛子！此是菩薩摩訶薩第十無礙輪大三昧殊勝心廣大智。

「佛子！此是菩薩摩訶薩所住普賢行十大三昧輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此是菩薩摩訶薩所住普賢行十大三昧輪。」