大方廣佛華嚴經卷第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十一

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十定品第二十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十定品第二十七之二

「佛子！云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧？佛子！此菩薩摩訶薩過於東方無數世界，復過爾所世界微塵數世界，於彼諸世界中入此三昧，或剎那入，或須臾入，或相續入，或日初分時入，或日中分時入，或日後分時入，或夜初分時入，或夜中分時入，或夜後分時入，或一日入，或五日入，或半月入，或一月入，或一年入，或百年入，或千年入，或百千年入，或億年入，或百千億年入，或百千那由他億年入，或一劫入，或百劫入，或百千劫入，或百千那由他億劫入，或無數劫入，或無量劫入，或無邊劫入，或無等劫入，或不可數劫入，或不可稱劫入，或不可思劫入，或不可量劫入，或不可說劫入，或不可說不可說劫入，若久、若近、若法、若時，種種不同。菩薩於彼不生分別，心無染著，不作二、不作不二，不作普、不作別，雖離此分別而以神通方便從三昧起，於一切法不忘不失至於究竟。譬如日天子周行照曜，晝夜不住；日出名晝，日沒名夜，晝亦不生，夜亦不滅。菩薩摩訶薩於無數世界入神通三昧，入三昧已，明見爾所無數世界亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧？佛子！此菩薩摩訶薩過於東方無數世界，復過爾所世界微塵數世界，於彼諸世界中入此三昧，或剎那入，或須臾入，或相續入，或日初分時入，或日中分時入，或日後分時入，或夜初分時入，或夜中分時入，或夜後分時入，或一日入，或五日入，或半月入，或一月入，或一年入，或百年入，或千年入，或百千年入，或億年入，或百千億年入，或百千那由他億年入，或一劫入，或百劫入，或百千劫入，或百千那由他億劫入，或無數劫入，或無量劫入，或無邊劫入，或無等劫入，或不可數劫入，或不可稱劫入，或不可思劫入，或不可量劫入，或不可說劫入，或不可說不可說劫入，若久、若近、若法、若時，種種不同。菩薩於彼不生分別，心無染著，不作二、不作不二，不作普、不作別，雖離此分別而以神通方便從三昧起，於一切法不忘不失至於究竟。譬如日天子周行照曜，晝夜不住；日出名晝，日沒名夜，晝亦不生，夜亦不滅。菩薩摩訶薩於無數世界入神通三昧，入三昧已，明見爾所無數世界亦復如是。佛子！是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧？佛子！此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生，見無量佛過阿僧祇世界微塵數。於彼一一諸如來所，以一切種種妙香而作供養，以一切種種妙華而作供養，以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養，以超過一切世界一切上妙莊嚴具而作供養，散一切種種寶而作供養，以一切種種莊嚴具莊嚴經行處而作供養，以一切無數上妙摩尼寶藏而作供養，以佛神力所流出過諸天上味飲食而作供養，一切佛剎種種上妙諸供養具，能以神力普皆攝取而作供養。於彼一一諸如來所，恭敬尊重，頭頂禮敬，舉身布地，請問佛法，讚佛平等，稱揚諸佛廣大功德，入於諸佛所入大悲，得佛平等無礙之力；於一念頃，一切佛所勤求妙法，然於諸佛出興於世、入般涅槃，如是之相皆無所得。如散動心，了別所緣，心起不知何所緣起，心滅不知何所緣滅；此菩薩摩訶薩亦復如是，終不分別如來出世及涅槃相。佛子！如日中陽焰，不從雲生，不從池生，不處於陸，不住於水，非有非無，非善非惡，非清非濁，不堪飲漱，不可穢污，非有體非無體，非有味非無味，以因緣故而現水相，為識所了，遠望似水而興水想，近之則無，水想自滅；此菩薩摩訶薩亦復如是，不得如來出興於世及涅槃相。諸佛有相及以無相，皆是想心之所分別。佛子！此三昧名為：清淨深心行。菩薩摩訶薩於此三昧，入已而起，起已不失。譬如有人從睡得寤，憶所夢事，覺時雖無夢中境界，而能憶念、心不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是，入於三昧，見佛聞法，從定而起，憶持不忘，而以此法開曉一切道場眾會，莊嚴一切諸佛國土，無量義趣悉得明達，一切法門皆亦清淨，然大智炬，長諸佛種，無畏具足，辯才不竭，開示演說甚深法藏。是為菩薩摩訶薩第四清淨深心行大三昧善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧？佛子！此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生，見無量佛過阿僧祇世界微塵數。於彼一一諸如來所，以一切種種妙香而作供養，以一切種種妙華而作供養，以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養，以超過一切世界一切上妙莊嚴具而作供養，散一切種種寶而作供養，以一切種種莊嚴具莊嚴經行處而作供養，以一切無數上妙摩尼寶藏而作供養，以佛神力所流出過諸天上味飲食而作供養，一切佛剎種種上妙諸供養具，能以神力普皆攝取而作供養。於彼一一諸如來所，恭敬尊重，頭頂禮敬，舉身布地，請問佛法，讚佛平等，稱揚諸佛廣大功德，入於諸佛所入大悲，得佛平等無礙之力；於一念頃，一切佛所勤求妙法，然於諸佛出興於世、入般涅槃，如是之相皆無所得。如散動心，了別所緣，心起不知何所緣起，心滅不知何所緣滅；此菩薩摩訶薩亦復如是，終不分別如來出世及涅槃相。佛子！如日中陽焰，不從雲生，不從池生，不處於陸，不住於水，非有非無，非善非惡，非清非濁，不堪飲漱，不可穢污，非有體非無體，非有味非無味，以因緣故而現水相，為識所了，遠望似水而興水想，近之則無，水想自滅；此菩薩摩訶薩亦復如是，不得如來出興於世及涅槃相。諸佛有相及以無相，皆是想心之所分別。佛子！此三昧名為：清淨深心行。菩薩摩訶薩於此三昧，入已而起，起已不失。譬如有人從睡得寤，憶所夢事，覺時雖無夢中境界，而能憶念、心不忘失。菩薩摩訶薩亦復如是，入於三昧，見佛聞法，從定而起，憶持不忘，而以此法開曉一切道場眾會，莊嚴一切諸佛國土，無量義趣悉得明達，一切法門皆亦清淨，然大智炬，長諸佛種，無畏具足，辯才不竭，開示演說甚深法藏。是為菩薩摩訶薩第四清淨深心行大三昧善巧智。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧？佛子！此菩薩摩訶薩能知過去諸佛出現，所謂：劫次第中諸剎次第，剎次第中諸劫次第，劫次第中諸佛出現次第，佛出現次第中說法次第，說法次第中諸心樂次第，心樂次第中諸根次第，根次第中調伏次第，調伏次第中諸佛壽命次第，壽命次第中知億那由他年歲數量次第。佛子！此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故，則知過去諸佛，則知過去諸剎，則知過去諸法門，則知過去諸劫，則知過去諸法，則知過去諸心，則知過去諸解，則知過去諸眾生，則知過去諸煩惱，則知過去諸儀式，則知過去諸清淨。佛子！此三昧名：過去清淨藏，於一念中，能入百劫，能入千劫，能入百千劫，能入百千億那由他劫，能入無數劫，能入無量劫，能入無邊劫，能入無等劫，能入不可數劫，能入不可稱劫，能入不可思劫，能入不可量劫，能入不可說劫，能入不可說不可說劫。佛子！彼菩薩摩訶薩入此三昧，不滅現在，不緣過去。佛子！彼菩薩摩訶薩從此三昧起，於如來所受十種不可思議灌頂法，亦得、亦清淨、亦成就、亦入、亦證、亦滿、亦持，平等了知三輪清淨。何等為十？一者辯不違義，二者說法無盡，三者訓辭無失，四者樂說不斷，五者心無恐畏，六者語必誠實，七者眾生所依，八者救脫三界，九者善根最勝，十者調御妙法。佛子！此是十種灌頂法。若菩薩入此三昧，從三昧起，無間則得。如歌羅邏入胎藏時，於一念間識則託生；菩薩摩訶薩亦復如是，從此定起，於如來所，一念則得此十種法。佛子！是名菩薩摩訶薩第五知過去莊嚴藏大三昧善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧？佛子！此菩薩摩訶薩能知過去諸佛出現，所謂：劫次第中諸剎次第，剎次第中諸劫次第，劫次第中諸佛出現次第，佛出現次第中說法次第，說法次第中諸心樂次第，心樂次第中諸根次第，根次第中調伏次第，調伏次第中諸佛壽命次第，壽命次第中知億那由他年歲數量次第。佛子！此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故，則知過去諸佛，則知過去諸剎，則知過去諸法門，則知過去諸劫，則知過去諸法，則知過去諸心，則知過去諸解，則知過去諸眾生，則知過去諸煩惱，則知過去諸儀式，則知過去諸清淨。佛子！此三昧名：過去清淨藏，於一念中，能入百劫，能入千劫，能入百千劫，能入百千億那由他劫，能入無數劫，能入無量劫，能入無邊劫，能入無等劫，能入不可數劫，能入不可稱劫，能入不可思劫，能入不可量劫，能入不可說劫，能入不可說不可說劫。佛子！彼菩薩摩訶薩入此三昧，不滅現在，不緣過去。佛子！彼菩薩摩訶薩從此三昧起，於如來所受十種不可思議灌頂法，亦得、亦清淨、亦成就、亦入、亦證、亦滿、亦持，平等了知三輪清淨。何等為十？一者辯不違義，二者說法無盡，三者訓辭無失，四者樂說不斷，五者心無恐畏，六者語必誠實，七者眾生所依，八者救脫三界，九者善根最勝，十者調御妙法。佛子！此是十種灌頂法。若菩薩入此三昧，從三昧起，無間則得。如歌羅邏入胎藏時，於一念間識則託生；菩薩摩訶薩亦復如是，從此定起，於如來所，一念則得此十種法。佛子！是名菩薩摩訶薩第五知過去莊嚴藏大三昧善巧智。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩智光明藏三昧？佛子！彼菩薩摩訶薩住此三昧，能知未來一切世界一切劫中所有諸佛；若已說、若未說，若已授記、若未授記，種種名號各各不同，所謂：無數名、無量名、無邊名、無等名、不可數名、不可稱名、不可思名、不可量名、不可說名；當出現於世，當利益眾生，當作法王，當興佛事，當說福利，當讚善義，當說白分義，當淨治諸惡，當安住功德，當開示第一義諦，當入灌頂位，當成一切智。彼諸如來修圓滿行，發圓滿願，入圓滿智，有圓滿眾，備圓滿莊嚴，集圓滿功德，悟圓滿法，得圓滿果，具圓滿相，成圓滿覺。彼諸如來名姓種族、方便善巧、神通變化、成熟眾生、入般涅槃，如是一切皆悉了知。此菩薩於一念中，能入一劫、百劫、千劫、百千劫、百千億那由他劫，入閻浮提微塵數劫，入四天下微塵數劫，入小千世界微塵數劫，入中千世界微塵數劫，入大千世界微塵數劫，入佛剎微塵數劫，入百千佛剎微塵數劫，入百千億那由他佛剎微塵數劫，入無數佛剎微塵數劫，入無量佛剎微塵數劫，入無邊佛剎微塵數劫，入無等佛剎微塵數劫，入不可數佛剎微塵數劫，入不可稱佛剎微塵數劫，入不可思佛剎微塵數劫，入不可量佛剎微塵數劫，入不可說佛剎微塵數劫，入不可說不可說佛剎微塵數劫。如是未來一切世界所有劫數，能以智慧皆悉了知。以了知故，其心復入十種持門。何者為十？所謂：入佛持故，得不可說佛剎微塵數諸佛護念；入法持故，得十種陀羅尼光明無盡辯才；入行持故，出生圓滿殊勝諸願；入力持故，無能映蔽，無能摧伏；入智持故，所行佛法無有障礙；入大悲持故，轉於不退清淨法輪；入差別善巧句持故，轉一切文字輪，淨一切法門地；入師子受生法持故，開法關鑰，出欲淤泥；入智力持故，修菩薩行常不休息；入善友力持故，令無邊眾生普得清淨；入無住力持故，入不可說不可說廣大劫；入法力持故，以無礙方便智，知一切法自性清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩智光明藏三昧？佛子！彼菩薩摩訶薩住此三昧，能知未來一切世界一切劫中所有諸佛；若已說、若未說，若已授記、若未授記，種種名號各各不同，所謂：無數名、無量名、無邊名、無等名、不可數名、不可稱名、不可思名、不可量名、不可說名；當出現於世，當利益眾生，當作法王，當興佛事，當說福利，當讚善義，當說白分義，當淨治諸惡，當安住功德，當開示第一義諦，當入灌頂位，當成一切智。彼諸如來修圓滿行，發圓滿願，入圓滿智，有圓滿眾，備圓滿莊嚴，集圓滿功德，悟圓滿法，得圓滿果，具圓滿相，成圓滿覺。彼諸如來名姓種族、方便善巧、神通變化、成熟眾生、入般涅槃，如是一切皆悉了知。此菩薩於一念中，能入一劫、百劫、千劫、百千劫、百千億那由他劫，入閻浮提微塵數劫，入四天下微塵數劫，入小千世界微塵數劫，入中千世界微塵數劫，入大千世界微塵數劫，入佛剎微塵數劫，入百千佛剎微塵數劫，入百千億那由他佛剎微塵數劫，入無數佛剎微塵數劫，入無量佛剎微塵數劫，入無邊佛剎微塵數劫，入無等佛剎微塵數劫，入不可數佛剎微塵數劫，入不可稱佛剎微塵數劫，入不可思佛剎微塵數劫，入不可量佛剎微塵數劫，入不可說佛剎微塵數劫，入不可說不可說佛剎微塵數劫。如是未來一切世界所有劫數，能以智慧皆悉了知。以了知故，其心復入十種持門。何者為十？所謂：入佛持故，得不可說佛剎微塵數諸佛護念；入法持故，得十種陀羅尼光明無盡辯才；入行持故，出生圓滿殊勝諸願；入力持故，無能映蔽，無能摧伏；入智持故，所行佛法無有障礙；入大悲持故，轉於不退清淨法輪；入差別善巧句持故，轉一切文字輪，淨一切法門地；入師子受生法持故，開法關鑰，出欲淤泥；入智力持故，修菩薩行常不休息；入善友力持故，令無邊眾生普得清淨；入無住力持故，入不可說不可說廣大劫；入法力持故，以無礙方便智，知一切法自性清淨。

「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧已，善巧住不可說不可說劫，善巧住不可說不可說剎，善巧知不可說不可說種種眾生，善巧知不可說不可說眾生異相，善巧知不可說不可說同異業報，善巧知不可說不可說精進、諸根習氣、相續差別諸行，善巧知不可說不可說無量染淨種種思惟，善巧知不可說不可說法種種義、無量文字、演說言辭，善巧知不可說不可說種種佛出現、種族、時節、現相、說法、施為佛事、入般涅槃，善巧知不可說不可說無邊智慧門，善巧知不可說不可說一切神通無量變現。佛子！譬如日出，世間所有村營、城邑、宮殿、屋宅、山澤、鳥獸、樹林、華果，如是一切種種諸物，有目之人悉得明見。佛子！日光平等，無有分別，而能令目見種種相；此大三昧亦復如是，體性平等，無有分別，能令菩薩知不可說不可說百千億那由他差別之相。佛子！此菩薩摩訶薩如是了知時，令諸眾生得十種不空。何等為十？一者見不空，令諸眾生生善根故；二者聞不空，令諸眾生得成熟故；三者同住不空，令諸眾生心調伏故；四者發起不空，令諸眾生如言而作，通達一切諸法義故；五者行不空，令無邊世界皆清淨故；六者親近不空，於不可說不可說佛剎諸如來所，斷不可說不可說眾生疑故；七者願不空，隨所念眾生，令作勝供養，成就諸願故；八者善巧法不空，皆令得住無礙解脫清淨智故；九者雨法雨不空，於不可說不可說諸根眾生中，方便開示一切智行令住佛道故；十者出現不空，現無邊相，令一切眾生皆蒙照故。佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，得十種不空時，諸天王眾皆來頂禮，諸龍王眾興大香雲，諸夜叉王頂禮其足，阿脩羅王恭敬供養，迦樓羅王前後圍遶，諸梵天王悉來勸請，緊那羅王、摩睺羅伽王咸共稱讚，乾闥婆王常來親近，諸人王眾承事供養。佛子！是為菩薩摩訶薩第六智光明藏大三昧善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧已，善巧住不可說不可說劫，善巧住不可說不可說剎，善巧知不可說不可說種種眾生，善巧知不可說不可說眾生異相，善巧知不可說不可說同異業報，善巧知不可說不可說精進、諸根習氣、相續差別諸行，善巧知不可說不可說無量染淨種種思惟，善巧知不可說不可說法種種義、無量文字、演說言辭，善巧知不可說不可說種種佛出現、種族、時節、現相、說法、施為佛事、入般涅槃，善巧知不可說不可說無邊智慧門，善巧知不可說不可說一切神通無量變現。佛子！譬如日出，世間所有村營、城邑、宮殿、屋宅、山澤、鳥獸、樹林、華果，如是一切種種諸物，有目之人悉得明見。佛子！日光平等，無有分別，而能令目見種種相；此大三昧亦復如是，體性平等，無有分別，能令菩薩知不可說不可說百千億那由他差別之相。佛子！此菩薩摩訶薩如是了知時，令諸眾生得十種不空。何等為十？一者見不空，令諸眾生生善根故；二者聞不空，令諸眾生得成熟故；三者同住不空，令諸眾生心調伏故；四者發起不空，令諸眾生如言而作，通達一切諸法義故；五者行不空，令無邊世界皆清淨故；六者親近不空，於不可說不可說佛剎諸如來所，斷不可說不可說眾生疑故；七者願不空，隨所念眾生，令作勝供養，成就諸願故；八者善巧法不空，皆令得住無礙解脫清淨智故；九者雨法雨不空，於不可說不可說諸根眾生中，方便開示一切智行令住佛道故；十者出現不空，現無邊相，令一切眾生皆蒙照故。佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，得十種不空時，諸天王眾皆來頂禮，諸龍王眾興大香雲，諸夜叉王頂禮其足，阿脩羅王恭敬供養，迦樓羅王前後圍遶，諸梵天王悉來勸請，緊那羅王、摩睺羅伽王咸共稱讚，乾闥婆王常來親近，諸人王眾承事供養。佛子！是為菩薩摩訶薩第六智光明藏大三昧善巧智。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩了知一切世界佛莊嚴三昧？佛子！此三昧何故名了知一切世界佛莊嚴？佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，能次第入東方世界，能次第入南方世界，西方、北方、四維、上下，所有世界悉亦如是，能次第入。皆見諸佛出興於世，亦見彼佛一切神力，亦見諸佛所有遊戲，亦見諸佛廣大威德，亦見諸佛最勝自在，亦見諸佛大師子吼，亦見諸佛所修諸行，亦見諸佛種種莊嚴，亦見諸佛神足變化，亦見諸佛眾會雲集、眾會清淨、眾會廣大、眾會一相、眾會多相、眾會處所、眾會居止、眾會成熟、眾會調伏、眾會威德，如是一切悉皆明見。亦見眾會其量大小等閻浮提，亦見眾會等四天下，亦見眾會等小千界，亦見眾會等中千界，亦見眾會量等三千大千世界。亦見眾會充滿百千億那由他佛剎，亦見眾會充滿阿僧祇佛剎，亦見眾會充滿百佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿千佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿百千億那由他佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無數佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無量佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無邊佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無等佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可數佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可稱佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可思佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可量佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可說佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可說不可說佛剎微塵數佛剎。亦見諸佛於彼眾會道場中，示現種種相、種種時、種種國土、種種變化、種種神通、種種莊嚴、種種自在、種種形量、種種事業。菩薩摩訶薩亦見自身往彼眾會，亦自見身在彼說法，亦自見身受持佛語，亦自見身善知緣起，亦自見身住在虛空，亦自見身住於法身，亦自見身不生染著，亦自見身不住分別，亦自見身無有疲倦，亦自見身普入諸智，亦自見身普知諸義，亦自見身普入諸地，亦自見身普入諸趣，亦自見身普知方便，亦自見身普住佛前，亦自見身普入諸力，亦自見身普入真如，亦自見身普入無諍，亦自見身普入諸法。如是見時，不分別國土，不分別眾生，不分別佛，不分別法，不執著身，不執著身業，不執著心，不執著意。譬如諸法，不分別自性，不分別音聲，而自性不捨、名字不滅；菩薩摩訶薩亦復如是，不捨於行，隨世所作，而於此二無所執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩了知一切世界佛莊嚴三昧？佛子！此三昧何故名了知一切世界佛莊嚴？佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，能次第入東方世界，能次第入南方世界，西方、北方、四維、上下，所有世界悉亦如是，能次第入。皆見諸佛出興於世，亦見彼佛一切神力，亦見諸佛所有遊戲，亦見諸佛廣大威德，亦見諸佛最勝自在，亦見諸佛大師子吼，亦見諸佛所修諸行，亦見諸佛種種莊嚴，亦見諸佛神足變化，亦見諸佛眾會雲集、眾會清淨、眾會廣大、眾會一相、眾會多相、眾會處所、眾會居止、眾會成熟、眾會調伏、眾會威德，如是一切悉皆明見。亦見眾會其量大小等閻浮提，亦見眾會等四天下，亦見眾會等小千界，亦見眾會等中千界，亦見眾會量等三千大千世界。亦見眾會充滿百千億那由他佛剎，亦見眾會充滿阿僧祇佛剎，亦見眾會充滿百佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿千佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿百千億那由他佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無數佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無量佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無邊佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿無等佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可數佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可稱佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可思佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可量佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可說佛剎微塵數佛剎，亦見眾會充滿不可說不可說佛剎微塵數佛剎。亦見諸佛於彼眾會道場中，示現種種相、種種時、種種國土、種種變化、種種神通、種種莊嚴、種種自在、種種形量、種種事業。菩薩摩訶薩亦見自身往彼眾會，亦自見身在彼說法，亦自見身受持佛語，亦自見身善知緣起，亦自見身住在虛空，亦自見身住於法身，亦自見身不生染著，亦自見身不住分別，亦自見身無有疲倦，亦自見身普入諸智，亦自見身普知諸義，亦自見身普入諸地，亦自見身普入諸趣，亦自見身普知方便，亦自見身普住佛前，亦自見身普入諸力，亦自見身普入真如，亦自見身普入無諍，亦自見身普入諸法。如是見時，不分別國土，不分別眾生，不分別佛，不分別法，不執著身，不執著身業，不執著心，不執著意。譬如諸法，不分別自性，不分別音聲，而自性不捨、名字不滅；菩薩摩訶薩亦復如是，不捨於行，隨世所作，而於此二無所執著。

「佛子！菩薩摩訶薩見佛無量光色、無量形相，圓滿成就，平等清淨；一一現前，分明證了。或見佛身種種光明，或見佛身圓光一尋，或見佛身如盛日色，或見佛身微妙光色，或見佛身作清淨色，或見佛身作黃金色，或見佛身作金剛色，或見佛身作紺青色，或見佛身作無邊色，或見佛身作大青摩尼寶色。或見佛身其量七肘，或見佛身其量八肘，或見佛身其量九肘，或見佛身其量十肘，或見佛身二十肘量，或見佛身三十肘量，如是乃至一百肘量、一千肘量。或見佛身一俱盧舍量，或見佛身半由旬量，或見佛身一由旬量，或見佛身十由旬量，或見佛身百由旬量，或見佛身千由旬量，或見佛身百千由旬量，或見佛身閻浮提量，或見佛身四天下量，或見佛身小千界量，或見佛身中千界量，或見佛身大千界量，或見佛身百大千世界量，或見佛身千大千世界量，或見佛身百千大千世界量，或見佛身百千億那由他大千世界量，或見佛身無數大千世界量，或見佛身無量大千世界量，或見佛身無邊大千世界量，或見佛身無等大千世界量，或見佛身不可數大千世界量，或見佛身不可稱大千世界量，或見佛身不可思大千世界量，或見佛身不可量大千世界量，或見佛身不可說大千世界量，或見佛身不可說不可說大千世界量。佛子！菩薩如是見諸如來無量色相、無量形狀、無量示現、無量光明、無量光明網，其光分量等于法界，於法界中無所不照，普令發起無上智慧；又見佛身，無有染著，無有障礙，上妙清淨。佛子！菩薩如是見於佛身，而如來身不增不減。譬如虛空，於蟲所食芥子孔中亦不減小，於無數世界中亦不增廣；其諸佛身亦復如是，見大之時亦無所增，見小之時亦無所減。佛子！譬如月輪，閻浮提人見其形小而亦不減，月中住者見其形大而亦不增；菩薩摩訶薩亦復如是，住此三昧，隨其心樂，見諸佛身種種化相，言辭演法，受持不忘，而如來身不增不減。佛子！譬如眾生命終之後，將受生時，不離於心，所見清淨；菩薩摩訶薩亦復如是，不離於此甚深三昧，所見清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩見佛無量光色、無量形相，圓滿成就，平等清淨；一一現前，分明證了。或見佛身種種光明，或見佛身圓光一尋，或見佛身如盛日色，或見佛身微妙光色，或見佛身作清淨色，或見佛身作黃金色，或見佛身作金剛色，或見佛身作紺青色，或見佛身作無邊色，或見佛身作大青摩尼寶色。或見佛身其量七肘，或見佛身其量八肘，或見佛身其量九肘，或見佛身其量十肘，或見佛身二十肘量，或見佛身三十肘量，如是乃至一百肘量、一千肘量。或見佛身一俱盧舍量，或見佛身半由旬量，或見佛身一由旬量，或見佛身十由旬量，或見佛身百由旬量，或見佛身千由旬量，或見佛身百千由旬量，或見佛身閻浮提量，或見佛身四天下量，或見佛身小千界量，或見佛身中千界量，或見佛身大千界量，或見佛身百大千世界量，或見佛身千大千世界量，或見佛身百千大千世界量，或見佛身百千億那由他大千世界量，或見佛身無數大千世界量，或見佛身無量大千世界量，或見佛身無邊大千世界量，或見佛身無等大千世界量，或見佛身不可數大千世界量，或見佛身不可稱大千世界量，或見佛身不可思大千世界量，或見佛身不可量大千世界量，或見佛身不可說大千世界量，或見佛身不可說不可說大千世界量。佛子！菩薩如是見諸如來無量色相、無量形狀、無量示現、無量光明、無量光明網，其光分量等于法界，於法界中無所不照，普令發起無上智慧；又見佛身，無有染著，無有障礙，上妙清淨。佛子！菩薩如是見於佛身，而如來身不增不減。譬如虛空，於蟲所食芥子孔中亦不減小，於無數世界中亦不增廣；其諸佛身亦復如是，見大之時亦無所增，見小之時亦無所減。佛子！譬如月輪，閻浮提人見其形小而亦不減，月中住者見其形大而亦不增；菩薩摩訶薩亦復如是，住此三昧，隨其心樂，見諸佛身種種化相，言辭演法，受持不忘，而如來身不增不減。佛子！譬如眾生命終之後，將受生時，不離於心，所見清淨；菩薩摩訶薩亦復如是，不離於此甚深三昧，所見清淨。

「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，成就十種速疾法。何者為十？所謂：速增諸行圓滿大願，速以法光照耀世間，速以方便轉於法輪度脫眾生，速隨眾生業示現諸佛清淨國土，速以平等智趣入十力，速與一切如來同住，速以大慈力摧破魔軍，速斷眾生疑令生歡喜，速隨勝解示現神變，速以種種妙法言辭淨諸世間。佛子！此菩薩摩訶薩復得十種法印，印一切法。何等為十？一者同去、來、今一切諸佛平等善根，二者同諸如來得無邊際智慧法身，三者同諸如來住不二法，四者同諸如來觀察三世無量境界皆悉平等，五者同諸如來得了達法界無礙境界，六者同諸如來成就十力所行無礙，七者同諸如來永絕二行住無諍法，八者同諸如來教化眾生恒不止息，九者同諸如來於智善巧、義善巧中能善觀察，十者同諸如來與一切佛平等無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，成就十種速疾法。何者為十？所謂：速增諸行圓滿大願，速以法光照耀世間，速以方便轉於法輪度脫眾生，速隨眾生業示現諸佛清淨國土，速以平等智趣入十力，速與一切如來同住，速以大慈力摧破魔軍，速斷眾生疑令生歡喜，速隨勝解示現神變，速以種種妙法言辭淨諸世間。佛子！此菩薩摩訶薩復得十種法印，印一切法。何等為十？一者同去、來、今一切諸佛平等善根，二者同諸如來得無邊際智慧法身，三者同諸如來住不二法，四者同諸如來觀察三世無量境界皆悉平等，五者同諸如來得了達法界無礙境界，六者同諸如來成就十力所行無礙，七者同諸如來永絕二行住無諍法，八者同諸如來教化眾生恒不止息，九者同諸如來於智善巧、義善巧中能善觀察，十者同諸如來與一切佛平等無二。

「佛子！若菩薩摩訶薩成就此了知一切世界佛莊嚴大三昧善巧方便門，是無師者，不由他教，自入一切佛法故；是丈夫者，能開悟一切眾生故；是清淨者，知心性本淨故；是第一者，能度脫一切世間故；是安慰者，能開曉一切眾生故；是安住者，未住佛種性者令得住故；是真實知者，入一切智門故；是無異想者，所言無二故；是住法藏者，誓願了知一切佛法故；是能雨法雨者，隨眾生心樂悉令充足故。佛子！譬如帝釋，於頂髻中置摩尼寶，以寶力故，威光轉盛。其釋天王初獲此寶則得十法，出過一切三十三天。何等為十？一者色相，二者形體，三者示現，四者眷屬，五者資具，六者音聲，七者神通，八者自在，九者慧解，十者智用。如是十種，悉過一切三十三天。菩薩摩訶薩亦復如是，初始獲得此三昧時，則得十種廣大智藏。何等為十？一者照耀一切佛剎智，二者知一切眾生受生智，三者普作三世變化智，四者普入一切佛身智，五者通達一切佛法智，六者普攝一切淨法智，七者普令一切眾生入法身智，八者現見一切法普眼清淨智，九者一切自在到於彼岸智，十者安住一切廣大法普盡無餘智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩摩訶薩成就此了知一切世界佛莊嚴大三昧善巧方便門，是無師者，不由他教，自入一切佛法故；是丈夫者，能開悟一切眾生故；是清淨者，知心性本淨故；是第一者，能度脫一切世間故；是安慰者，能開曉一切眾生故；是安住者，未住佛種性者令得住故；是真實知者，入一切智門故；是無異想者，所言無二故；是住法藏者，誓願了知一切佛法故；是能雨法雨者，隨眾生心樂悉令充足故。佛子！譬如帝釋，於頂髻中置摩尼寶，以寶力故，威光轉盛。其釋天王初獲此寶則得十法，出過一切三十三天。何等為十？一者色相，二者形體，三者示現，四者眷屬，五者資具，六者音聲，七者神通，八者自在，九者慧解，十者智用。如是十種，悉過一切三十三天。菩薩摩訶薩亦復如是，初始獲得此三昧時，則得十種廣大智藏。何等為十？一者照耀一切佛剎智，二者知一切眾生受生智，三者普作三世變化智，四者普入一切佛身智，五者通達一切佛法智，六者普攝一切淨法智，七者普令一切眾生入法身智，八者現見一切法普眼清淨智，九者一切自在到於彼岸智，十者安住一切廣大法普盡無餘智。

「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，復得十種最清淨威德身。何等為十？一者為照耀不可說不可說世界故，放不可說不可說光明輪；二者為令世界咸清淨故，放不可說不可說無量色相光明輪；三者為調伏眾生故，放不可說不可說光明輪；四者為親近一切諸佛故，化作不可說不可說身；五者為承事供養一切諸佛故，雨不可說不可說種種殊妙香華雲；六者為承事供養一切佛，及調伏一切眾生故，於一一毛孔中化作不可說不可說種種音樂；七者為成熟眾生故，現不可說不可說種種無量自在神變；八者為於十方種種名號一切佛所請問法故，一步超過不可說不可說世界；九者為令一切眾生見聞之者皆不空故，現不可說不可說種種無量清淨色相身，無能見頂；十者為與眾生開示無量祕密法故，發不可說不可說音聲語言。佛子！菩薩摩訶薩得此十種最清淨威德身已，能令眾生得十種圓滿。何等為十？一者能令眾生得見於佛，二者能令眾生深信於佛，三者能令眾生聽聞於法，四者能令眾生知有佛世界，五者能令眾生見佛神變，六者能令眾生念所集業，七者能令眾生定心圓滿，八者能令眾生入佛清淨，九者能令眾生發菩提心，十者能令眾生圓滿佛智。佛子！菩薩摩訶薩令眾生得十種圓滿已，復為眾生作十種佛事。何等為十？所謂：以音聲作佛事，為成熟眾生故；以色形作佛事，為調伏眾生故；以憶念作佛事，為清淨眾生故；以震動世界作佛事，為令眾生離惡趣故；以方便覺悟作佛事，為令眾生不失念故；以夢中現相作佛事，為令眾生恒正念故；以放大光明作佛事，為普攝取諸眾生故；以修菩薩行作佛事，為令眾生住勝願故；以成正等覺作佛事，為令眾生知幻法故；以轉妙法輪作佛事，為眾說法不失時故；以現住壽命作佛事，為調伏一切眾生故；以示般涅槃作佛事，知諸眾生起疲厭故。佛子！是為菩薩摩訶薩第七了知一切世界佛莊嚴大三昧善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，復得十種最清淨威德身。何等為十？一者為照耀不可說不可說世界故，放不可說不可說光明輪；二者為令世界咸清淨故，放不可說不可說無量色相光明輪；三者為調伏眾生故，放不可說不可說光明輪；四者為親近一切諸佛故，化作不可說不可說身；五者為承事供養一切諸佛故，雨不可說不可說種種殊妙香華雲；六者為承事供養一切佛，及調伏一切眾生故，於一一毛孔中化作不可說不可說種種音樂；七者為成熟眾生故，現不可說不可說種種無量自在神變；八者為於十方種種名號一切佛所請問法故，一步超過不可說不可說世界；九者為令一切眾生見聞之者皆不空故，現不可說不可說種種無量清淨色相身，無能見頂；十者為與眾生開示無量祕密法故，發不可說不可說音聲語言。佛子！菩薩摩訶薩得此十種最清淨威德身已，能令眾生得十種圓滿。何等為十？一者能令眾生得見於佛，二者能令眾生深信於佛，三者能令眾生聽聞於法，四者能令眾生知有佛世界，五者能令眾生見佛神變，六者能令眾生念所集業，七者能令眾生定心圓滿，八者能令眾生入佛清淨，九者能令眾生發菩提心，十者能令眾生圓滿佛智。佛子！菩薩摩訶薩令眾生得十種圓滿已，復為眾生作十種佛事。何等為十？所謂：以音聲作佛事，為成熟眾生故；以色形作佛事，為調伏眾生故；以憶念作佛事，為清淨眾生故；以震動世界作佛事，為令眾生離惡趣故；以方便覺悟作佛事，為令眾生不失念故；以夢中現相作佛事，為令眾生恒正念故；以放大光明作佛事，為普攝取諸眾生故；以修菩薩行作佛事，為令眾生住勝願故；以成正等覺作佛事，為令眾生知幻法故；以轉妙法輪作佛事，為眾說法不失時故；以現住壽命作佛事，為調伏一切眾生故；以示般涅槃作佛事，知諸眾生起疲厭故。佛子！是為菩薩摩訶薩第七了知一切世界佛莊嚴大三昧善巧智。