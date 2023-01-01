大方廣佛華嚴經卷第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四十

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十定品第二十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十定品第二十七之一

爾時，世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，於普光明殿入剎那際諸佛三昧，以一切智自神通力現如來身，清淨無礙，無所依止，無有攀緣，住奢摩他最極寂靜，具大威德無所染著，能令見者悉得開悟，隨宜出興不失於時，恒住一相所謂無相。與十佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱，靡不皆入灌頂之位，具菩薩行，等于法界無量無邊，獲諸菩薩普見三昧，大悲安隱一切眾生，神通自在，同於如來智慧深入，演真實義，具一切智，降伏眾魔，雖入世間心恒寂靜，住於菩薩無住解脫。其名曰：金剛慧菩薩、無等慧菩薩、義語慧菩薩、最勝慧菩薩、常捨慧菩薩、那伽慧菩薩、成就慧菩薩、調順慧菩薩、大力慧菩薩、難思慧菩薩、無礙慧菩薩、增上慧菩薩、普供慧菩薩、如理慧菩薩、善巧慧菩薩、法自在慧菩薩、法慧菩薩、寂靜慧菩薩、虛空慧菩薩、一相慧菩薩、善慧菩薩、如幻慧菩薩、廣大慧菩薩、勢力慧菩薩、世間慧菩薩、佛地慧菩薩、真實慧菩薩、尊勝慧菩薩、智光慧菩薩、無邊慧菩薩、念莊嚴菩薩、達空際菩薩、性莊嚴菩薩、甚深境菩薩、善解處非處菩薩、大光明菩薩、常光明菩薩、了佛種菩薩、心王菩薩、一行菩薩、常現神通菩薩、智慧芽菩薩、功德處菩薩、法燈菩薩、照世菩薩、持世菩薩、最安隱菩薩、最上菩薩、無上菩薩、無比菩薩、超倫菩薩、無礙行菩薩、光明焰菩薩、月光菩薩、一塵菩薩、堅固行菩薩、霔法雨菩薩、最勝幢菩薩、普莊嚴菩薩、智眼菩薩、法眼菩薩、慧雲菩薩、總持王菩薩、無住願菩薩、智藏菩薩、心王菩薩、內覺慧菩薩、住佛智菩薩、陀羅尼勇健力菩薩、持地力菩薩、妙月菩薩、須彌頂菩薩、寶頂菩薩、普光照菩薩、威德王菩薩、智慧輪菩薩、大威德菩薩、大龍相菩薩、質直行菩薩、不退轉菩薩、持法幢菩薩、無忘失菩薩、攝諸趣菩薩、不思議決定慧菩薩、遊戲無邊智菩薩、無盡妙法藏菩薩、智日菩薩、法日菩薩、智藏菩薩、智澤菩薩、普見菩薩、不空見菩薩、金剛通菩薩、金剛智菩薩、金剛焰菩薩、金剛慧菩薩、普眼菩薩、佛日菩薩、持佛金剛祕密義菩薩、普眼境界智莊嚴菩薩……。如是等菩薩摩訶薩十佛剎微塵數，往昔皆與毘盧遮那如來同修菩薩諸善根行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，於普光明殿入剎那際諸佛三昧，以一切智自神通力現如來身，清淨無礙，無所依止，無有攀緣，住奢摩他最極寂靜，具大威德無所染著，能令見者悉得開悟，隨宜出興不失於時，恒住一相所謂無相。與十佛剎微塵數菩薩摩訶薩俱，靡不皆入灌頂之位，具菩薩行，等于法界無量無邊，獲諸菩薩普見三昧，大悲安隱一切眾生，神通自在，同於如來智慧深入，演真實義，具一切智，降伏眾魔，雖入世間心恒寂靜，住於菩薩無住解脫。其名曰：金剛慧菩薩、無等慧菩薩、義語慧菩薩、最勝慧菩薩、常捨慧菩薩、那伽慧菩薩、成就慧菩薩、調順慧菩薩、大力慧菩薩、難思慧菩薩、無礙慧菩薩、增上慧菩薩、普供慧菩薩、如理慧菩薩、善巧慧菩薩、法自在慧菩薩、法慧菩薩、寂靜慧菩薩、虛空慧菩薩、一相慧菩薩、善慧菩薩、如幻慧菩薩、廣大慧菩薩、勢力慧菩薩、世間慧菩薩、佛地慧菩薩、真實慧菩薩、尊勝慧菩薩、智光慧菩薩、無邊慧菩薩、念莊嚴菩薩、達空際菩薩、性莊嚴菩薩、甚深境菩薩、善解處非處菩薩、大光明菩薩、常光明菩薩、了佛種菩薩、心王菩薩、一行菩薩、常現神通菩薩、智慧芽菩薩、功德處菩薩、法燈菩薩、照世菩薩、持世菩薩、最安隱菩薩、最上菩薩、無上菩薩、無比菩薩、超倫菩薩、無礙行菩薩、光明焰菩薩、月光菩薩、一塵菩薩、堅固行菩薩、霔法雨菩薩、最勝幢菩薩、普莊嚴菩薩、智眼菩薩、法眼菩薩、慧雲菩薩、總持王菩薩、無住願菩薩、智藏菩薩、心王菩薩、內覺慧菩薩、住佛智菩薩、陀羅尼勇健力菩薩、持地力菩薩、妙月菩薩、須彌頂菩薩、寶頂菩薩、普光照菩薩、威德王菩薩、智慧輪菩薩、大威德菩薩、大龍相菩薩、質直行菩薩、不退轉菩薩、持法幢菩薩、無忘失菩薩、攝諸趣菩薩、不思議決定慧菩薩、遊戲無邊智菩薩、無盡妙法藏菩薩、智日菩薩、法日菩薩、智藏菩薩、智澤菩薩、普見菩薩、不空見菩薩、金剛通菩薩、金剛智菩薩、金剛焰菩薩、金剛慧菩薩、普眼菩薩、佛日菩薩、持佛金剛祕密義菩薩、普眼境界智莊嚴菩薩……。如是等菩薩摩訶薩十佛剎微塵數，往昔皆與毘盧遮那如來同修菩薩諸善根行。

爾時，普眼菩薩摩訶薩承佛神力從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普眼菩薩摩訶薩承佛神力從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌白佛言：

「世尊！我於如來、應、正等覺，欲有所問，願垂哀許。」佛言：「普眼！恣汝所問，當為汝說，令汝心喜。」普眼菩薩言：「世尊！普賢菩薩及住普賢所有行願諸菩薩眾，成就幾何三昧解脫，而於菩薩諸大三昧或入、或出、或時安住？以於菩薩不可思議廣大三昧善入出故，能於一切三昧自在神通變化無有休息。」佛言：「善哉！普眼！汝為利益去、來、現在諸菩薩眾而問斯義。普眼！普賢菩薩今現在此，已能成就不可思議自在神通，出過一切諸菩薩上，難可值遇；從於無量菩薩行生，菩薩大願悉已清淨，所行之行皆無退轉，無量波羅蜜門、無礙陀羅尼門、無盡辯才門皆悉已得，清淨無礙，大悲利益一切眾生，以本願力盡未來際而無厭倦。汝應請彼，彼當為汝說其三昧自在解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我於如來、應、正等覺，欲有所問，願垂哀許。」佛言：「普眼！恣汝所問，當為汝說，令汝心喜。」普眼菩薩言：「世尊！普賢菩薩及住普賢所有行願諸菩薩眾，成就幾何三昧解脫，而於菩薩諸大三昧或入、或出、或時安住？以於菩薩不可思議廣大三昧善入出故，能於一切三昧自在神通變化無有休息。」佛言：「善哉！普眼！汝為利益去、來、現在諸菩薩眾而問斯義。普眼！普賢菩薩今現在此，已能成就不可思議自在神通，出過一切諸菩薩上，難可值遇；從於無量菩薩行生，菩薩大願悉已清淨，所行之行皆無退轉，無量波羅蜜門、無礙陀羅尼門、無盡辯才門皆悉已得，清淨無礙，大悲利益一切眾生，以本願力盡未來際而無厭倦。汝應請彼，彼當為汝說其三昧自在解脫。」

爾時，會中諸菩薩眾聞普賢名，即時獲得不可思議無量三昧，其心無礙寂然不動，智慧廣大難可測量，境界甚深無能與等；現前悉見無數諸佛，得如來力，同如來性，去、來、現在靡不明照，所有福德不可窮盡，一切神通皆已具足。其諸菩薩於普賢所，心生尊重，渴仰欲見，悉於眾會周遍觀察而竟不覩，亦不見其所坐之座。此由如來威力所持，亦是普賢神通自在使其然耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸菩薩眾聞普賢名，即時獲得不可思議無量三昧，其心無礙寂然不動，智慧廣大難可測量，境界甚深無能與等；現前悉見無數諸佛，得如來力，同如來性，去、來、現在靡不明照，所有福德不可窮盡，一切神通皆已具足。其諸菩薩於普賢所，心生尊重，渴仰欲見，悉於眾會周遍觀察而竟不覩，亦不見其所坐之座。此由如來威力所持，亦是普賢神通自在使其然耳。

爾時，普眼菩薩白佛言：「世尊！普賢菩薩今何所在？」佛言：「普眼！普賢菩薩今現在此道場眾會，親近我住，初無動移。」是時，普眼及諸菩薩復更觀察道場眾會，周遍求覓，白佛言：「世尊！我等今者猶未得見普賢菩薩其身及座。」佛言：「如是，善男子！汝等何故而不得見？善男子！普賢菩薩住處甚深不可說故。普賢菩薩獲無邊智慧門，入師子奮迅定，得無上自在用，入清淨無礙際，生如來十種力，以法界藏為身，一切如來共所護念，於一念頃悉能證入三世諸佛無差別智，是故汝等不能見耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普眼菩薩白佛言：「世尊！普賢菩薩今何所在？」佛言：「普眼！普賢菩薩今現在此道場眾會，親近我住，初無動移。」是時，普眼及諸菩薩復更觀察道場眾會，周遍求覓，白佛言：「世尊！我等今者猶未得見普賢菩薩其身及座。」佛言：「如是，善男子！汝等何故而不得見？善男子！普賢菩薩住處甚深不可說故。普賢菩薩獲無邊智慧門，入師子奮迅定，得無上自在用，入清淨無礙際，生如來十種力，以法界藏為身，一切如來共所護念，於一念頃悉能證入三世諸佛無差別智，是故汝等不能見耳。」

爾時，普眼菩薩聞如來說普賢菩薩清淨功德，得十千阿僧祇三昧；以三昧力復遍觀察，渴仰欲見普賢菩薩，亦不能覩。其餘一切諸菩薩眾俱亦不見。時，普眼菩薩從三昧起，白佛言：「世尊！我已入十千阿僧祇三昧，求見普賢而竟不得，不見其身及身業、語及語業、意及意業、座及住處，悉皆不見。」佛言：「如是如是！善男子！當知皆以普賢菩薩住不思議解脫之力。普眼！於汝意云何？頗有人能說幻術文字中種種幻相所住處不？」答言：「不也。」佛言：「普眼！幻中幻相尚不可說，何況普賢菩薩祕密身境界、祕密語境界、祕密意境界，而於其中能入能見！何以故？普賢菩薩境界甚深，不可思議，無有量、已過量。舉要言之，普賢菩薩以金剛慧普入法界，於一切世界無所行、無所住，知一切眾生身皆即非身，無去無來，得無斷盡、無差別自在神通，無依無作，無有動轉，至於法界究竟邊際。善男子！若有得見普賢菩薩，若得承事，若得聞名，若有思惟，若有憶念，若生信解，若勤觀察，若始趣向，若正求覓，若興誓願，相續不絕，皆獲利益，無空過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普眼菩薩聞如來說普賢菩薩清淨功德，得十千阿僧祇三昧；以三昧力復遍觀察，渴仰欲見普賢菩薩，亦不能覩。其餘一切諸菩薩眾俱亦不見。時，普眼菩薩從三昧起，白佛言：「世尊！我已入十千阿僧祇三昧，求見普賢而竟不得，不見其身及身業、語及語業、意及意業、座及住處，悉皆不見。」佛言：「如是如是！善男子！當知皆以普賢菩薩住不思議解脫之力。普眼！於汝意云何？頗有人能說幻術文字中種種幻相所住處不？」答言：「不也。」佛言：「普眼！幻中幻相尚不可說，何況普賢菩薩祕密身境界、祕密語境界、祕密意境界，而於其中能入能見！何以故？普賢菩薩境界甚深，不可思議，無有量、已過量。舉要言之，普賢菩薩以金剛慧普入法界，於一切世界無所行、無所住，知一切眾生身皆即非身，無去無來，得無斷盡、無差別自在神通，無依無作，無有動轉，至於法界究竟邊際。善男子！若有得見普賢菩薩，若得承事，若得聞名，若有思惟，若有憶念，若生信解，若勤觀察，若始趣向，若正求覓，若興誓願，相續不絕，皆獲利益，無空過者。」

爾時，普眼及一切菩薩眾於普賢菩薩心生渴仰，願得瞻覲，作如是言：「南無一切諸佛！南無普賢菩薩！」如是三稱，頭頂禮敬。爾時，佛告普眼菩薩及諸眾會言：「諸佛子！汝等宜更禮敬普賢，慇懃求請，又應專至觀察十方，想普賢身現在其前。如是思惟，周遍法界，深心信解，厭離一切，誓與普賢同一行願：入於不二真實之法，其身普現一切世間，悉知眾生諸根差別，遍一切處集普賢道。若能發起如是大願，則當得見普賢菩薩。」是時，普眼聞佛此語，與諸菩薩俱時頂禮，求請得見普賢大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普眼及一切菩薩眾於普賢菩薩心生渴仰，願得瞻覲，作如是言：「南無一切諸佛！南無普賢菩薩！」如是三稱，頭頂禮敬。爾時，佛告普眼菩薩及諸眾會言：「諸佛子！汝等宜更禮敬普賢，慇懃求請，又應專至觀察十方，想普賢身現在其前。如是思惟，周遍法界，深心信解，厭離一切，誓與普賢同一行願：入於不二真實之法，其身普現一切世間，悉知眾生諸根差別，遍一切處集普賢道。若能發起如是大願，則當得見普賢菩薩。」是時，普眼聞佛此語，與諸菩薩俱時頂禮，求請得見普賢大士。

爾時，普賢菩薩即以解脫神通之力，如其所應為現色身，令彼一切諸菩薩眾皆見普賢親近如來，於此一切菩薩眾中坐蓮華座；亦見於餘一切世界一切佛所，從彼次第相續而來；亦見在彼一切佛所，演說一切諸菩薩行，開示一切智智之道，闡明一切菩薩神通，分別一切菩薩威德，示現一切三世諸佛。是時，普眼菩薩及一切菩薩眾見此神變，其心踊躍，生大歡喜，莫不頂禮普賢菩薩，心生尊重，如見十方一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩即以解脫神通之力，如其所應為現色身，令彼一切諸菩薩眾皆見普賢親近如來，於此一切菩薩眾中坐蓮華座；亦見於餘一切世界一切佛所，從彼次第相續而來；亦見在彼一切佛所，演說一切諸菩薩行，開示一切智智之道，闡明一切菩薩神通，分別一切菩薩威德，示現一切三世諸佛。是時，普眼菩薩及一切菩薩眾見此神變，其心踊躍，生大歡喜，莫不頂禮普賢菩薩，心生尊重，如見十方一切諸佛。

是時，以佛大威神力及諸菩薩信解之力、普賢菩薩本願力故，自然而雨十千種雲。所謂：種種華雲、種種鬘雲、種種香雲、種種末香雲、種種蓋雲、種種衣雲、種種嚴具雲、種種珍寶雲、種種燒香雲、種種繒綵雲。不可說世界六種震動；奏天音樂，其聲遠聞不可說世界；放大光明，其光普照不可說世界，令三惡趣悉得除滅，嚴淨不可說世界，令不可說菩薩入普賢行、不可說菩薩成普賢行，不可說菩薩於普賢行願悉得圓滿成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，以佛大威神力及諸菩薩信解之力、普賢菩薩本願力故，自然而雨十千種雲。所謂：種種華雲、種種鬘雲、種種香雲、種種末香雲、種種蓋雲、種種衣雲、種種嚴具雲、種種珍寶雲、種種燒香雲、種種繒綵雲。不可說世界六種震動；奏天音樂，其聲遠聞不可說世界；放大光明，其光普照不可說世界，令三惡趣悉得除滅，嚴淨不可說世界，令不可說菩薩入普賢行、不可說菩薩成普賢行，不可說菩薩於普賢行願悉得圓滿成阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，普眼菩薩白佛言：「世尊！普賢菩薩是住大威德者、住無等者、住無過者、住不退者、住平等者、住不壞者、住一切差別法者、住一切無差別法者、住一切眾生善巧心所住者、住一切法自在解脫三昧者。」佛言：「如是如是！普眼！如汝所說，普賢菩薩有阿僧祇清淨功德，所謂：無等莊嚴功德、無量寶功德、不思議海功德、無量相功德、無邊雲功德、無邊際不可稱讚功德、無盡法功德、不可說功德、一切佛功德、稱揚讚歎不可盡功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普眼菩薩白佛言：「世尊！普賢菩薩是住大威德者、住無等者、住無過者、住不退者、住平等者、住不壞者、住一切差別法者、住一切無差別法者、住一切眾生善巧心所住者、住一切法自在解脫三昧者。」佛言：「如是如是！普眼！如汝所說，普賢菩薩有阿僧祇清淨功德，所謂：無等莊嚴功德、無量寶功德、不思議海功德、無量相功德、無邊雲功德、無邊際不可稱讚功德、無盡法功德、不可說功德、一切佛功德、稱揚讚歎不可盡功德。」

爾時，如來告普賢菩薩言：「普賢！汝應為普眼及此會中諸菩薩眾說十三昧，令得善入，成滿普賢所有行願。諸菩薩摩訶薩說此十大三昧故，令過去菩薩已得出離，現在菩薩今得出離，未來菩薩當得出離。何者為十？一者普光大三昧，二者妙光大三昧，三者次第遍往諸佛國土大三昧，四者清淨深心行大三昧，五者知過去莊嚴藏大三昧，六者智光明藏大三昧，七者了知一切世界佛莊嚴大三昧，八者眾生差別身大三昧，九者法界自在大三昧，十者無礙輪大三昧。此十大三昧，諸大菩薩乃能善入，去、來、現在一切諸佛已說、當說、現說。若諸菩薩愛樂尊重，修習不懈，則得成就。如是之人，則名為佛，則名如來，亦則名為得十力人，亦名導師，亦名大導師，亦名一切智，亦名一切見，亦名住無礙，亦名達諸境，亦名一切法自在。此菩薩普入一切世界，而於世界無所著；普入一切眾生界，而於眾生無所取；普入一切身，而於身無所礙；普入一切法界，而知法界無有邊。親近三世一切佛，明見一切諸佛法，巧說一切文字，了達一切假名，成就一切菩薩清淨道，安住一切菩薩差別行。於一念中，普得一切三世智，普知一切三世法，普說一切諸佛教，普轉一切不退輪，於去、來、現在一一世，普證一切菩提道；於此一一菩提中，普了一切佛所說。此是諸菩薩法相門，是諸菩薩智覺門，是一切種智無勝幢門，是普賢菩薩諸行願門，是猛利神通誓願門，是一切總持辯才門，是三世諸法差別門，是一切諸佛示現門，是以薩婆若安立一切眾生門，是以佛神力嚴淨一切世界門。若菩薩入此三昧，得法界力無有窮盡，得虛空行無有障礙；得法王位無量自在，譬如世間灌頂受職。得無邊智，一切通達；得廣大力，十種圓滿；成無諍心，入寂滅際；大悲無畏，猶如師子；為智慧丈夫，然正法明燈；一切功德歎不可盡，聲聞、獨覺莫能思議；得法界智，住無動際，而能隨俗種種開演；住於無相，善入法相；得自性清淨藏，生如來清淨家；善開種種差別法門，而以智慧了無所有；善知於時，常行法施開悟一切，名為智者；普攝眾生，悉令清淨；以方便智示成佛道，而常修行菩薩之行無有斷盡；入一切智方便境界，示現種種廣大神通。是故，普賢！汝今應當分別廣說一切菩薩十大三昧，今此眾會咸皆願聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來告普賢菩薩言：「普賢！汝應為普眼及此會中諸菩薩眾說十三昧，令得善入，成滿普賢所有行願。諸菩薩摩訶薩說此十大三昧故，令過去菩薩已得出離，現在菩薩今得出離，未來菩薩當得出離。何者為十？一者普光大三昧，二者妙光大三昧，三者次第遍往諸佛國土大三昧，四者清淨深心行大三昧，五者知過去莊嚴藏大三昧，六者智光明藏大三昧，七者了知一切世界佛莊嚴大三昧，八者眾生差別身大三昧，九者法界自在大三昧，十者無礙輪大三昧。此十大三昧，諸大菩薩乃能善入，去、來、現在一切諸佛已說、當說、現說。若諸菩薩愛樂尊重，修習不懈，則得成就。如是之人，則名為佛，則名如來，亦則名為得十力人，亦名導師，亦名大導師，亦名一切智，亦名一切見，亦名住無礙，亦名達諸境，亦名一切法自在。此菩薩普入一切世界，而於世界無所著；普入一切眾生界，而於眾生無所取；普入一切身，而於身無所礙；普入一切法界，而知法界無有邊。親近三世一切佛，明見一切諸佛法，巧說一切文字，了達一切假名，成就一切菩薩清淨道，安住一切菩薩差別行。於一念中，普得一切三世智，普知一切三世法，普說一切諸佛教，普轉一切不退輪，於去、來、現在一一世，普證一切菩提道；於此一一菩提中，普了一切佛所說。此是諸菩薩法相門，是諸菩薩智覺門，是一切種智無勝幢門，是普賢菩薩諸行願門，是猛利神通誓願門，是一切總持辯才門，是三世諸法差別門，是一切諸佛示現門，是以薩婆若安立一切眾生門，是以佛神力嚴淨一切世界門。若菩薩入此三昧，得法界力無有窮盡，得虛空行無有障礙；得法王位無量自在，譬如世間灌頂受職。得無邊智，一切通達；得廣大力，十種圓滿；成無諍心，入寂滅際；大悲無畏，猶如師子；為智慧丈夫，然正法明燈；一切功德歎不可盡，聲聞、獨覺莫能思議；得法界智，住無動際，而能隨俗種種開演；住於無相，善入法相；得自性清淨藏，生如來清淨家；善開種種差別法門，而以智慧了無所有；善知於時，常行法施開悟一切，名為智者；普攝眾生，悉令清淨；以方便智示成佛道，而常修行菩薩之行無有斷盡；入一切智方便境界，示現種種廣大神通。是故，普賢！汝今應當分別廣說一切菩薩十大三昧，今此眾會咸皆願聞。」

爾時，普賢菩薩承如來旨，觀普眼等諸菩薩眾而告之言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩承如來旨，觀普眼等諸菩薩眾而告之言：

「佛子！云何為菩薩摩訶薩普光明三昧？佛子！此菩薩摩訶薩有十種無盡法。何者為十？所謂：諸佛出現智無盡、眾生變化智無盡、世界如影智無盡、深入法界智無盡、善攝菩薩智無盡、菩薩不退智無盡、善觀一切法義智無盡、善持心力智無盡、住廣大菩提心智無盡、住一切佛法一切智願力智無盡。佛子！是名菩薩摩訶薩十種無盡法。佛子！此菩薩摩訶薩發十種無邊心。何等為十？所謂：發度脫一切眾生無邊心；發承事一切諸佛無邊心；發供養一切諸佛無邊心；發普見一切諸佛無邊心；發受持一切佛法不忘失無邊心；發示現一切佛無量神變無邊心；發為得佛力故，不捨一切菩提行無邊心；發普入一切智微細境界，說一切佛法無邊心；發普入佛不思議廣大境界無邊心；發於佛辯才起深志樂，領受諸佛法無邊心；發示現種種自在身，入一切如來道場眾會無邊心。是為十。佛子！此菩薩摩訶薩有十種入三昧差別智。何者為十？所謂：東方入定西方起，西方入定東方起，南方入定北方起，北方入定南方起，東北方入定西南方起，西南方入定東北方起，西北方入定東南方起，東南方入定西北方起，下方入定上方起，上方入定下方起。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩普光明三昧？佛子！此菩薩摩訶薩有十種無盡法。何者為十？所謂：諸佛出現智無盡、眾生變化智無盡、世界如影智無盡、深入法界智無盡、善攝菩薩智無盡、菩薩不退智無盡、善觀一切法義智無盡、善持心力智無盡、住廣大菩提心智無盡、住一切佛法一切智願力智無盡。佛子！是名菩薩摩訶薩十種無盡法。佛子！此菩薩摩訶薩發十種無邊心。何等為十？所謂：發度脫一切眾生無邊心；發承事一切諸佛無邊心；發供養一切諸佛無邊心；發普見一切諸佛無邊心；發受持一切佛法不忘失無邊心；發示現一切佛無量神變無邊心；發為得佛力故，不捨一切菩提行無邊心；發普入一切智微細境界，說一切佛法無邊心；發普入佛不思議廣大境界無邊心；發於佛辯才起深志樂，領受諸佛法無邊心；發示現種種自在身，入一切如來道場眾會無邊心。是為十。佛子！此菩薩摩訶薩有十種入三昧差別智。何者為十？所謂：東方入定西方起，西方入定東方起，南方入定北方起，北方入定南方起，東北方入定西南方起，西南方入定東北方起，西北方入定東南方起，東南方入定西北方起，下方入定上方起，上方入定下方起。是為十。

「佛子！此菩薩摩訶薩有十種入大三昧善巧智。何者為十？佛子！菩薩摩訶薩以三千大千世界為一蓮華，現身遍此蓮華之上結跏趺坐，身中復現三千大千世界，其中有百億四天下，一一四天下現百億身，一一身入百億百億三千大千世界，於彼世界一一四天下現百億百億菩薩修行，一一菩薩修行生百億百億決定解，一一決定解令百億百億根性圓滿，一一根性成百億百億菩薩法不退業。然所現身非一非多，入定、出定無所錯亂。佛子！如羅睺阿脩羅王，本身長七百由旬，化形長十六萬八千由旬，於大海中出其半身，與須彌山而正齊等。佛子！彼阿脩羅王雖化其身長十六萬八千由旬，然亦不壞本身之相，諸蘊、界、處悉皆如本，心不錯亂，不於變化身而作他想，於其本身生非己想，本受生身恒受諸樂，化身常現種種自在神通威力。佛子！阿脩羅王有貪、恚、癡，具足憍慢，尚能如是變現其身；何況菩薩摩訶薩能深了達心法如幻，一切世間皆悉如夢，一切諸佛出興於世皆如影像，一切世界猶如變化，言語音聲悉皆如響，見如實法，以如實法而為其身，知一切法本性清淨，了知身心無有實體，其身普住無量境界，以佛智慧廣大光明淨修一切菩提之行！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩有十種入大三昧善巧智。何者為十？佛子！菩薩摩訶薩以三千大千世界為一蓮華，現身遍此蓮華之上結跏趺坐，身中復現三千大千世界，其中有百億四天下，一一四天下現百億身，一一身入百億百億三千大千世界，於彼世界一一四天下現百億百億菩薩修行，一一菩薩修行生百億百億決定解，一一決定解令百億百億根性圓滿，一一根性成百億百億菩薩法不退業。然所現身非一非多，入定、出定無所錯亂。佛子！如羅睺阿脩羅王，本身長七百由旬，化形長十六萬八千由旬，於大海中出其半身，與須彌山而正齊等。佛子！彼阿脩羅王雖化其身長十六萬八千由旬，然亦不壞本身之相，諸蘊、界、處悉皆如本，心不錯亂，不於變化身而作他想，於其本身生非己想，本受生身恒受諸樂，化身常現種種自在神通威力。佛子！阿脩羅王有貪、恚、癡，具足憍慢，尚能如是變現其身；何況菩薩摩訶薩能深了達心法如幻，一切世間皆悉如夢，一切諸佛出興於世皆如影像，一切世界猶如變化，言語音聲悉皆如響，見如實法，以如實法而為其身，知一切法本性清淨，了知身心無有實體，其身普住無量境界，以佛智慧廣大光明淨修一切菩提之行！

「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，超過世間，遠離世間，無能惑亂，無能映奪。佛子！譬如比丘觀察內身，住不淨觀，審見其身皆是不淨。菩薩摩訶薩亦復如是，住此三昧，觀察法身，見諸世間普入其身，於中明見一切世間及世間法，於諸世間及世間法皆無所著。佛子！是名菩薩摩訶薩第一普光明大三昧善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此三昧，超過世間，遠離世間，無能惑亂，無能映奪。佛子！譬如比丘觀察內身，住不淨觀，審見其身皆是不淨。菩薩摩訶薩亦復如是，住此三昧，觀察法身，見諸世間普入其身，於中明見一切世間及世間法，於諸世間及世間法皆無所著。佛子！是名菩薩摩訶薩第一普光明大三昧善巧智。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩妙光明三昧？佛子！此菩薩摩訶薩能入三千大千世界微塵數三千大千世界，於一一世界現三千大千世界微塵數身，一一身放三千大千世界微塵數光，一一光現三千大千世界微塵數色，一一色照三千大千世界微塵數世界，一一世界中調伏三千大千世界微塵數眾生。是諸世界種種不同，菩薩悉知，所謂：世界雜染、世界清淨、世界所因、世界建立、世界同住、世界光色、世界來往；如是一切，菩薩悉知，菩薩悉入。是諸世界亦悉來入菩薩之身，然諸世界無有雜亂，種種諸法亦不壞滅。佛子！譬如日出遶須彌山、照七寶山，其七寶山及寶山間皆有光影分明顯現，其寶山上所有日影莫不顯現山間影中，其七山間所有日影亦悉顯現山上影中；如是展轉，更相影現，或說日影出七寶山，或說日影出七山間，或說日影入七寶山，或說日影入七山間；但此日影更相照現，無有邊際，體性非有，亦復非無，不住於山，不離於山，不住於水，亦不離水。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，住此妙光廣大三昧，不壞世間安立之相，不滅世間諸法自性；不住世界內，不住世界外；於諸世界無所分別，亦不壞於世界之相；觀一切法一相無相，亦不壞於諸法自性；住真如性，恒不捨離。佛子！譬如幻師善知幻術，住四衢道作諸幻事，於一日中一須臾頃，或現一日，或現一夜，或復現作七日七夜、半月一月、一年百年，隨其所欲皆能示現城邑聚落、泉流河海、日月雲雨、宮殿屋宅，如是一切靡不具足；不以示現經年歲故，壞其根本一日一時；不以本時極短促故，壞其所現日月年歲；幻相明現，本日不滅。菩薩摩訶薩亦復如是，入此妙光廣大三昧，現阿僧祇世界入一世界。其阿僧祇世界一一皆有地、水、火、風、大海、諸山、城邑、聚落、園林、屋宅、天宮、龍宮、夜叉宮、乾闥婆宮、阿脩羅宮、迦樓羅宮、緊那羅宮、摩睺羅伽宮，種種莊嚴皆悉具足。欲界、色界、無色界，小千世界、大千世界，業行果報，死此生彼。一切世間所有時節、須臾、晝夜、半月、一月、一歲、百歲、成劫、壞劫，雜染國土、清淨國土、廣大國土、狹小國土，於中諸佛出興于世，佛剎清淨，菩薩眾會周匝圍遶，神通自在，教化眾生。其諸國土所在方處，無量人眾悉皆充滿，殊形異趣種種眾生無量無邊不可思議，去、來、現在清淨業力出生無量上妙珍寶。如是等事，咸悉示現，入一世界。菩薩於此普皆明見，普入普觀，普思普了，以無盡智皆如實知，不以彼世界多故壞此一世界，不以此世界一故壞彼多世界。何以故？菩薩知一切法皆無我故，是名：入無命法、無作法者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩妙光明三昧？佛子！此菩薩摩訶薩能入三千大千世界微塵數三千大千世界，於一一世界現三千大千世界微塵數身，一一身放三千大千世界微塵數光，一一光現三千大千世界微塵數色，一一色照三千大千世界微塵數世界，一一世界中調伏三千大千世界微塵數眾生。是諸世界種種不同，菩薩悉知，所謂：世界雜染、世界清淨、世界所因、世界建立、世界同住、世界光色、世界來往；如是一切，菩薩悉知，菩薩悉入。是諸世界亦悉來入菩薩之身，然諸世界無有雜亂，種種諸法亦不壞滅。佛子！譬如日出遶須彌山、照七寶山，其七寶山及寶山間皆有光影分明顯現，其寶山上所有日影莫不顯現山間影中，其七山間所有日影亦悉顯現山上影中；如是展轉，更相影現，或說日影出七寶山，或說日影出七山間，或說日影入七寶山，或說日影入七山間；但此日影更相照現，無有邊際，體性非有，亦復非無，不住於山，不離於山，不住於水，亦不離水。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，住此妙光廣大三昧，不壞世間安立之相，不滅世間諸法自性；不住世界內，不住世界外；於諸世界無所分別，亦不壞於世界之相；觀一切法一相無相，亦不壞於諸法自性；住真如性，恒不捨離。佛子！譬如幻師善知幻術，住四衢道作諸幻事，於一日中一須臾頃，或現一日，或現一夜，或復現作七日七夜、半月一月、一年百年，隨其所欲皆能示現城邑聚落、泉流河海、日月雲雨、宮殿屋宅，如是一切靡不具足；不以示現經年歲故，壞其根本一日一時；不以本時極短促故，壞其所現日月年歲；幻相明現，本日不滅。菩薩摩訶薩亦復如是，入此妙光廣大三昧，現阿僧祇世界入一世界。其阿僧祇世界一一皆有地、水、火、風、大海、諸山、城邑、聚落、園林、屋宅、天宮、龍宮、夜叉宮、乾闥婆宮、阿脩羅宮、迦樓羅宮、緊那羅宮、摩睺羅伽宮，種種莊嚴皆悉具足。欲界、色界、無色界，小千世界、大千世界，業行果報，死此生彼。一切世間所有時節、須臾、晝夜、半月、一月、一歲、百歲、成劫、壞劫，雜染國土、清淨國土、廣大國土、狹小國土，於中諸佛出興于世，佛剎清淨，菩薩眾會周匝圍遶，神通自在，教化眾生。其諸國土所在方處，無量人眾悉皆充滿，殊形異趣種種眾生無量無邊不可思議，去、來、現在清淨業力出生無量上妙珍寶。如是等事，咸悉示現，入一世界。菩薩於此普皆明見，普入普觀，普思普了，以無盡智皆如實知，不以彼世界多故壞此一世界，不以此世界一故壞彼多世界。何以故？菩薩知一切法皆無我故，是名：入無命法、無作法者

；菩薩於一切世間勤修行無諍法故，是名：住無我法者；菩薩如實見一切身皆從緣起故，是名：住無眾生法者；菩薩知一切生滅法皆從因生故，是名：住無補伽羅法者；菩薩知諸法本性平等故，是名：住無意生、無摩納婆法者；菩薩知一切法本性寂靜故，是名：住寂靜法者；菩薩知一切法一相故，是名：住無分別法者；菩薩知法界無有種種差別法故，是名：住不思議法者；菩薩勤修一切方便，善調伏眾生故，是名：住大悲法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；菩薩於一切世間勤修行無諍法故，是名：住無我法者；菩薩如實見一切身皆從緣起故，是名：住無眾生法者；菩薩知一切生滅法皆從因生故，是名：住無補伽羅法者；菩薩知諸法本性平等故，是名：住無意生、無摩納婆法者；菩薩知一切法本性寂靜故，是名：住寂靜法者；菩薩知一切法一相故，是名：住無分別法者；菩薩知法界無有種種差別法故，是名：住不思議法者；菩薩勤修一切方便，善調伏眾生故，是名：住大悲法者。

「佛子！菩薩如是能以阿僧祇世界入一世界，知無數眾生種種差別，見無數菩薩各各發趣，觀無數諸佛處處出興；彼諸如來所演說法，其諸菩薩悉能領受，亦見自身於中修行；然不捨此處而見在彼，亦不捨彼處而見在此，彼身、此身無有差別。入法界故，常勤觀察無有休息，不捨智慧無退轉故。如有幻師隨於一處作諸幻術，不以幻地故壞於本地，不以幻日故壞於本日。菩薩摩訶薩亦復如是，於無國土現有國土，於有國土現無國土；於有眾生現無眾生，於無眾生現有眾生；無色現色，色現無色；初不亂後，後不亂初。菩薩了知一切世法悉亦如是，同於幻化。知法幻故，知智幻；知智幻故，知業幻；知智幻、業幻已，起於幻智，觀一切業。如世幻者，不於處外而現其幻，亦不於幻外而有其處。菩薩摩訶薩亦復如是，不於虛空外入世間，亦不於世間外入虛空。何以故？虛空、世間無差別故，住於世間亦住虛空。菩薩摩訶薩於虛空中能見、能修一切世間種種差別妙莊嚴業，於一念頃悉能了知無數世界若成若壞，亦知諸劫相續次第；能於一念現無數劫，亦不令其一念廣大。菩薩摩訶薩得不思議解脫幻智，到於彼岸；住於幻際，入世幻數，思惟諸法悉皆如幻；不違幻世，盡於幻智，了知三世與幻無別，決定通達，心無邊際。如諸如來住如幻智，其心平等；菩薩摩訶薩亦復如是，知諸世間皆悉如幻，於一切處皆無所著、無有我所。如彼幻師作諸幻事，雖不與彼幻事同住，而於幻事亦無迷惑；菩薩摩訶薩亦復如是，知一切法到於彼岸，心不計我能入於法，亦不於法而有錯亂。是為菩薩摩訶薩第二妙光明大三昧善巧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩如是能以阿僧祇世界入一世界，知無數眾生種種差別，見無數菩薩各各發趣，觀無數諸佛處處出興；彼諸如來所演說法，其諸菩薩悉能領受，亦見自身於中修行；然不捨此處而見在彼，亦不捨彼處而見在此，彼身、此身無有差別。入法界故，常勤觀察無有休息，不捨智慧無退轉故。如有幻師隨於一處作諸幻術，不以幻地故壞於本地，不以幻日故壞於本日。菩薩摩訶薩亦復如是，於無國土現有國土，於有國土現無國土；於有眾生現無眾生，於無眾生現有眾生；無色現色，色現無色；初不亂後，後不亂初。菩薩了知一切世法悉亦如是，同於幻化。知法幻故，知智幻；知智幻故，知業幻；知智幻、業幻已，起於幻智，觀一切業。如世幻者，不於處外而現其幻，亦不於幻外而有其處。菩薩摩訶薩亦復如是，不於虛空外入世間，亦不於世間外入虛空。何以故？虛空、世間無差別故，住於世間亦住虛空。菩薩摩訶薩於虛空中能見、能修一切世間種種差別妙莊嚴業，於一念頃悉能了知無數世界若成若壞，亦知諸劫相續次第；能於一念現無數劫，亦不令其一念廣大。菩薩摩訶薩得不思議解脫幻智，到於彼岸；住於幻際，入世幻數，思惟諸法悉皆如幻；不違幻世，盡於幻智，了知三世與幻無別，決定通達，心無邊際。如諸如來住如幻智，其心平等；菩薩摩訶薩亦復如是，知諸世間皆悉如幻，於一切處皆無所著、無有我所。如彼幻師作諸幻事，雖不與彼幻事同住，而於幻事亦無迷惑；菩薩摩訶薩亦復如是，知一切法到於彼岸，心不計我能入於法，亦不於法而有錯亂。是為菩薩摩訶薩第二妙光明大三昧善巧智。