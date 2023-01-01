大方廣佛華嚴經卷第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十九

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十地品第二十六之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第二十六之六

第十地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十地

淨居天眾那由他， 聞此地中諸勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居天眾那由他， 聞此地中諸勝行，

空中踊躍心歡喜， 悉共虔誠供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中踊躍心歡喜， 悉共虔誠供養佛。

不可思議菩薩眾， 亦在空中大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議菩薩眾， 亦在空中大歡喜，

俱然最上悅意香， 普熏眾會令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱然最上悅意香， 普熏眾會令清淨。

自在天王與天眾， 無量億數在虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天王與天眾， 無量億數在虛空，

普散天衣供養佛， 百千萬種繽紛下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普散天衣供養佛， 百千萬種繽紛下。

天諸采女無有量， 靡不歡欣供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天諸采女無有量， 靡不歡欣供養佛，

各奏種種妙樂音， 悉以此言而讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各奏種種妙樂音， 悉以此言而讚歎：

「佛身安坐一國土， 一切世界悉現身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身安坐一國土， 一切世界悉現身，

身相端嚴無量億， 法界廣大悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相端嚴無量億， 法界廣大悉充滿。

於一毛孔放光明， 普滅世間煩惱暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔放光明， 普滅世間煩惱暗，

國土微塵可知數， 此光明數不可測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土微塵可知數， 此光明數不可測。

或見如來具眾相， 轉於無上正法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見如來具眾相， 轉於無上正法輪，

或見遊行諸佛剎， 或見寂然安不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見遊行諸佛剎， 或見寂然安不動。

或現住於兜率宮， 或現下生入母胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現住於兜率宮， 或現下生入母胎，

或示住胎或出胎， 悉令無量國中見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或示住胎或出胎， 悉令無量國中見。

或現出家修世道， 或現道場成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現出家修世道， 或現道場成正覺，

或現說法或涅槃， 普使十方無不覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現說法或涅槃， 普使十方無不覩。

譬如幻師知幻術， 在於大眾多所作； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師知幻術， 在於大眾多所作；

如來智慧亦復然， 於世間中普現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧亦復然， 於世間中普現身。

佛住甚深真法性， 寂滅無相同虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住甚深真法性， 寂滅無相同虛空，

而於第一實義中， 示現種種所行事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於第一實義中， 示現種種所行事。

所作利益眾生事， 皆依法性而得有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作利益眾生事， 皆依法性而得有，

相與無相無差別， 入於究竟皆無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相與無相無差別， 入於究竟皆無相。

若有欲得如來智， 應離一切妄分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有欲得如來智， 應離一切妄分別，

有無通達皆平等， 疾作人天大導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無通達皆平等， 疾作人天大導師。」

無量無邊天女眾， 種種言音稱讚已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊天女眾， 種種言音稱讚已，

身心寂靜共安樂， 瞻仰如來默然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心寂靜共安樂， 瞻仰如來默然住。

即時菩薩解脫月， 知諸眾會咸寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時菩薩解脫月， 知諸眾會咸寂靜，

向金剛藏而請言： 「大無畏者真佛子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向金剛藏而請言： 「大無畏者真佛子！

從第九地入十地， 所有功德諸行相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從第九地入十地， 所有功德諸行相，

及以神通變化事， 願聰慧者為宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以神通變化事， 願聰慧者為宣說！」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩告解脫月菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩告解脫月菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩從初地乃至第九地，以如是無量智慧觀察覺了已，善思惟修習，善滿足白法，集無邊助道法，增長大福德智慧，廣行大悲，知世界差別，入眾生界稠林，入如來所行處，隨順如來寂滅行，常觀察如來力、無所畏、不共佛法，名為：得一切種、一切智智受職位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩從初地乃至第九地，以如是無量智慧觀察覺了已，善思惟修習，善滿足白法，集無邊助道法，增長大福德智慧，廣行大悲，知世界差別，入眾生界稠林，入如來所行處，隨順如來寂滅行，常觀察如來力、無所畏、不共佛法，名為：得一切種、一切智智受職位。

「佛子！菩薩摩訶薩以如是智慧入受職地已，即得菩薩離垢三昧、入法界差別三昧、莊嚴道場三昧、一切種華光三昧、海藏三昧、海印三昧、虛空界廣大三昧、觀一切法自性三昧、知一切眾生心行三昧、一切佛皆現前三昧，如是等百萬阿僧祇三昧皆現在前。菩薩於此一切三昧，若入若起，皆得善巧，亦善了知一切三昧所作差別。其最後三昧，名：受一切智勝職位。此三昧現在前時，有大寶蓮華忽然出生。其華廣大，量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界；出世善根之所生起，知諸法如幻性眾行所成，恒放光明普照法界，非諸天處之所能有；毘瑠璃摩尼寶為莖，栴檀王為臺，碼碯為鬚，閻浮檀金為葉，其華常有無量光明，眾寶為藏，寶網彌覆，十三千大千世界微塵數蓮華以為眷屬。爾時，菩薩坐此華座，身相大小正相稱可；無量菩薩以為眷屬，各坐其餘蓮華之上，周匝圍遶，一一各得百萬三昧，向大菩薩一心瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以如是智慧入受職地已，即得菩薩離垢三昧、入法界差別三昧、莊嚴道場三昧、一切種華光三昧、海藏三昧、海印三昧、虛空界廣大三昧、觀一切法自性三昧、知一切眾生心行三昧、一切佛皆現前三昧，如是等百萬阿僧祇三昧皆現在前。菩薩於此一切三昧，若入若起，皆得善巧，亦善了知一切三昧所作差別。其最後三昧，名：受一切智勝職位。此三昧現在前時，有大寶蓮華忽然出生。其華廣大，量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界；出世善根之所生起，知諸法如幻性眾行所成，恒放光明普照法界，非諸天處之所能有；毘瑠璃摩尼寶為莖，栴檀王為臺，碼碯為鬚，閻浮檀金為葉，其華常有無量光明，眾寶為藏，寶網彌覆，十三千大千世界微塵數蓮華以為眷屬。爾時，菩薩坐此華座，身相大小正相稱可；無量菩薩以為眷屬，各坐其餘蓮華之上，周匝圍遶，一一各得百萬三昧，向大菩薩一心瞻仰。

「佛子！此大菩薩并其眷屬坐華座時，所有光明及以言音普皆充滿十方法界，一切世界咸悉震動，惡趣休息，國土嚴淨，同行菩薩靡不來集，人天音樂同時發聲，所有眾生悉得安樂，以不思議供養之具供一切佛，諸佛眾會悉皆顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此大菩薩并其眷屬坐華座時，所有光明及以言音普皆充滿十方法界，一切世界咸悉震動，惡趣休息，國土嚴淨，同行菩薩靡不來集，人天音樂同時發聲，所有眾生悉得安樂，以不思議供養之具供一切佛，諸佛眾會悉皆顯現。

「佛子！此菩薩坐彼大蓮華座時，於兩足下放百萬阿僧祇光明，普照十方諸大地獄，滅眾生苦；於兩膝輪放百萬阿僧祇光明，普照十方諸畜生趣，滅眾生苦；於𪗇輪中放百萬阿僧祇光明，普照十方閻羅王界，滅眾生苦；從左右脇放百萬阿僧祇光明，普照十方一切人趣，滅眾生苦；從兩手中放百萬阿僧祇光明，普照十方一切諸天及阿脩羅所有宮殿；從兩肩上放百萬阿僧祇光明，普照十方一切聲聞；從其項背放百萬阿僧祇光明，普照十方辟支佛身；從其面門放百萬阿僧祇光明，普照十方初始發心乃至九地諸菩薩身；從兩眉間放百萬阿僧祇光明，普照十方受職菩薩，令魔宮殿悉皆不現；從其頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明，普照十方一切世界諸佛如來道場眾會，右遶十匝，住虛空中，成光明網，名：熾然光明，發起種種諸供養事供養於佛，餘諸菩薩從初發心乃至九地所有供養而比於此，百分不及一，乃至算數譬諭所不能及。其光明網普於十方一一如來眾會之前，雨眾妙香、華鬘、衣服、幢幡、寶蓋、諸摩尼等莊嚴之具以為供養，皆從出世善根所生，超過一切世間境界。若有眾生見知此者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩坐彼大蓮華座時，於兩足下放百萬阿僧祇光明，普照十方諸大地獄，滅眾生苦；於兩膝輪放百萬阿僧祇光明，普照十方諸畜生趣，滅眾生苦；於𪗇輪中放百萬阿僧祇光明，普照十方閻羅王界，滅眾生苦；從左右脇放百萬阿僧祇光明，普照十方一切人趣，滅眾生苦；從兩手中放百萬阿僧祇光明，普照十方一切諸天及阿脩羅所有宮殿；從兩肩上放百萬阿僧祇光明，普照十方一切聲聞；從其項背放百萬阿僧祇光明，普照十方辟支佛身；從其面門放百萬阿僧祇光明，普照十方初始發心乃至九地諸菩薩身；從兩眉間放百萬阿僧祇光明，普照十方受職菩薩，令魔宮殿悉皆不現；從其頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明，普照十方一切世界諸佛如來道場眾會，右遶十匝，住虛空中，成光明網，名：熾然光明，發起種種諸供養事供養於佛，餘諸菩薩從初發心乃至九地所有供養而比於此，百分不及一，乃至算數譬諭所不能及。其光明網普於十方一一如來眾會之前，雨眾妙香、華鬘、衣服、幢幡、寶蓋、諸摩尼等莊嚴之具以為供養，皆從出世善根所生，超過一切世間境界。若有眾生見知此者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

「佛子！此大光明作於如是供養事畢，復遶十方一切世界一一諸佛道場眾會，經十匝已，從諸如來足下而入。爾時，諸佛及諸菩薩，知某世界中，某菩薩摩訶薩能行如是廣大之行到受職位。佛子！是時，十方無量無邊乃至九地諸菩薩眾皆來圍遶，恭敬供養，一心觀察。正觀察時，其諸菩薩即各獲得十千三昧。當爾之時，十方所有受職菩薩，皆於金剛莊嚴臆德相中出大光明，名：能壞魔怨，百萬阿僧祇光明以為眷屬，普照十方，現於無量神通變化；作是事已，而來入此菩薩摩訶薩金剛莊嚴臆德相中；其光入已，令此菩薩所有智慧、勢力增長過百千倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此大光明作於如是供養事畢，復遶十方一切世界一一諸佛道場眾會，經十匝已，從諸如來足下而入。爾時，諸佛及諸菩薩，知某世界中，某菩薩摩訶薩能行如是廣大之行到受職位。佛子！是時，十方無量無邊乃至九地諸菩薩眾皆來圍遶，恭敬供養，一心觀察。正觀察時，其諸菩薩即各獲得十千三昧。當爾之時，十方所有受職菩薩，皆於金剛莊嚴臆德相中出大光明，名：能壞魔怨，百萬阿僧祇光明以為眷屬，普照十方，現於無量神通變化；作是事已，而來入此菩薩摩訶薩金剛莊嚴臆德相中；其光入已，令此菩薩所有智慧、勢力增長過百千倍。

「爾時，十方一切諸佛從眉間出清淨光明，名：增益一切智神通，無數光明以為眷屬，普照十方一切世界，右遶十匝，示現如來廣大自在，開悟無量百千億那由他諸菩薩眾，周遍震動一切佛剎，滅除一切諸惡道苦，隱蔽一切諸魔宮殿，示一切佛得菩提處道場眾會莊嚴威德；如是普照盡虛空遍法界一切世界已，而來至此菩薩會上周匝右遶，示現種種莊嚴之事；現是事已，從大菩薩頂上而入，其眷屬光明亦各入彼諸菩薩頂。當爾之時，此菩薩得先所未得百萬三昧，名為：已得受職之位，入佛境界，具足十力，墮在佛數。佛子！如轉輪聖王所生太子，母是正后，身相具足。其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座，張大網幔，建大幢幡，然香散花，奏諸音樂，取四大海水置金瓶內，王執此瓶灌太子頂，是時即名：受王職位，墮在灌頂剎利王數，即能具足行十善道，亦得名為：轉輪聖王。菩薩受職亦復如是，諸佛智水灌其頂故，名為：受職；具足如來十種力故，墮在佛數。佛子！是名：菩薩受大智職。菩薩以此大智職故，能行無量百千萬億那由他難行之行，增長無量智慧功德，名為：安住法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，十方一切諸佛從眉間出清淨光明，名：增益一切智神通，無數光明以為眷屬，普照十方一切世界，右遶十匝，示現如來廣大自在，開悟無量百千億那由他諸菩薩眾，周遍震動一切佛剎，滅除一切諸惡道苦，隱蔽一切諸魔宮殿，示一切佛得菩提處道場眾會莊嚴威德；如是普照盡虛空遍法界一切世界已，而來至此菩薩會上周匝右遶，示現種種莊嚴之事；現是事已，從大菩薩頂上而入，其眷屬光明亦各入彼諸菩薩頂。當爾之時，此菩薩得先所未得百萬三昧，名為：已得受職之位，入佛境界，具足十力，墮在佛數。佛子！如轉輪聖王所生太子，母是正后，身相具足。其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座，張大網幔，建大幢幡，然香散花，奏諸音樂，取四大海水置金瓶內，王執此瓶灌太子頂，是時即名：受王職位，墮在灌頂剎利王數，即能具足行十善道，亦得名為：轉輪聖王。菩薩受職亦復如是，諸佛智水灌其頂故，名為：受職；具足如來十種力故，墮在佛數。佛子！是名：菩薩受大智職。菩薩以此大智職故，能行無量百千萬億那由他難行之行，增長無量智慧功德，名為：安住法雲地。

「佛子！菩薩摩訶薩住此法雲地，如實知欲界集、色界集、無色界集、世界集、法界集、有為界集、無為界集、眾生界集、識界集、虛空界集、涅槃界集。此菩薩如實知諸見煩惱行集，知世界成壞集，知聲聞行集、辟支佛行集、菩薩行集、如來力無所畏色身法身集、一切種一切智智集、示得菩提轉法輪集、入一切法分別決定智集。舉要言之，以一切智，知一切集。佛子！此菩薩摩訶薩以如是上上覺慧，如實知眾生業化、煩惱化、諸見化、世界化、法界化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、如來化、一切分別無分別化，如是等皆如實知。又如實知佛持、法持、僧持、業持、煩惱持、時持、願持、供養持、行持、劫持、智持，如是等皆如實知。又如實知諸佛如來入微細智，所謂：修行微細智、命終微細智、受生微細智、出家微細智、現神通微細智、成正覺微細智、轉法輪微細智、住壽命微細智、般涅槃微細智、教法住微細智，如是等皆如實知。又入如來祕密處，所謂：身祕密、語祕密、心祕密、時非時思量祕密、授菩薩記祕密、攝眾生祕密、種種乘祕密、一切眾生根行差別祕密、業所作祕密、得菩提行祕密，如是等皆如實知。又知諸佛所有入劫智，所謂：一劫入阿僧祇劫、阿僧祇劫入一劫、有數劫入無數劫、無數劫入有數劫、一念入劫、劫入一念、劫入非劫、非劫入劫、有佛劫入無佛劫、無佛劫入有佛劫、過去未來劫入現在劫、現在劫入過去未來劫、過去劫入未來劫、未來劫入過去劫、長劫入短劫、短劫入長劫，如是等皆如實知。又知如來諸所入智，所謂：入毛道智、入微塵智、入國土身正覺智、入眾生身正覺智、入眾生心正覺智、入眾生行正覺智、入隨順一切處正覺智、入示現遍行智、入示現順行智、入示現逆行智、入示現思議不思議世間了知不了知行智、入示現聲聞智辟支佛智菩薩行如來行智。佛子！一切諸佛所有智慧廣大無量，此地菩薩皆能得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此法雲地，如實知欲界集、色界集、無色界集、世界集、法界集、有為界集、無為界集、眾生界集、識界集、虛空界集、涅槃界集。此菩薩如實知諸見煩惱行集，知世界成壞集，知聲聞行集、辟支佛行集、菩薩行集、如來力無所畏色身法身集、一切種一切智智集、示得菩提轉法輪集、入一切法分別決定智集。舉要言之，以一切智，知一切集。佛子！此菩薩摩訶薩以如是上上覺慧，如實知眾生業化、煩惱化、諸見化、世界化、法界化、聲聞化、辟支佛化、菩薩化、如來化、一切分別無分別化，如是等皆如實知。又如實知佛持、法持、僧持、業持、煩惱持、時持、願持、供養持、行持、劫持、智持，如是等皆如實知。又如實知諸佛如來入微細智，所謂：修行微細智、命終微細智、受生微細智、出家微細智、現神通微細智、成正覺微細智、轉法輪微細智、住壽命微細智、般涅槃微細智、教法住微細智，如是等皆如實知。又入如來祕密處，所謂：身祕密、語祕密、心祕密、時非時思量祕密、授菩薩記祕密、攝眾生祕密、種種乘祕密、一切眾生根行差別祕密、業所作祕密、得菩提行祕密，如是等皆如實知。又知諸佛所有入劫智，所謂：一劫入阿僧祇劫、阿僧祇劫入一劫、有數劫入無數劫、無數劫入有數劫、一念入劫、劫入一念、劫入非劫、非劫入劫、有佛劫入無佛劫、無佛劫入有佛劫、過去未來劫入現在劫、現在劫入過去未來劫、過去劫入未來劫、未來劫入過去劫、長劫入短劫、短劫入長劫，如是等皆如實知。又知如來諸所入智，所謂：入毛道智、入微塵智、入國土身正覺智、入眾生身正覺智、入眾生心正覺智、入眾生行正覺智、入隨順一切處正覺智、入示現遍行智、入示現順行智、入示現逆行智、入示現思議不思議世間了知不了知行智、入示現聲聞智辟支佛智菩薩行如來行智。佛子！一切諸佛所有智慧廣大無量，此地菩薩皆能得入。

「佛子！菩薩摩訶薩住此地，即得菩薩不思議解脫、無障礙解脫、淨觀察解脫、普照明解脫、如來藏解脫、隨順無礙輪解脫、通達三世解脫、法界藏解脫、光明輪解脫、無餘境界解脫；此十為首，有無量百千阿僧祇解脫門，皆於此第十地中得。如是乃至無量百千阿僧祇三昧門、無量百千阿僧祇陀羅尼門、無量百千阿僧祇神通門，皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此地，即得菩薩不思議解脫、無障礙解脫、淨觀察解脫、普照明解脫、如來藏解脫、隨順無礙輪解脫、通達三世解脫、法界藏解脫、光明輪解脫、無餘境界解脫；此十為首，有無量百千阿僧祇解脫門，皆於此第十地中得。如是乃至無量百千阿僧祇三昧門、無量百千阿僧祇陀羅尼門、無量百千阿僧祇神通門，皆悉成就。

「佛子！此菩薩摩訶薩通達如是智慧，隨順無量菩提，成就善巧念力，十方無量諸佛所有無量大法明、大法照、大法雨，於一念頃皆能安、能受、能攝、能持。譬如娑伽羅龍王所霔大雨，唯除大海，餘一切處皆不能安、不能受、不能攝、不能持。如來祕密藏大法明、大法照、大法雨亦復如是，唯除第十地菩薩，餘一切眾生、聲聞、獨覺乃至第九地菩薩，皆不能安、不能受、不能攝、不能持。佛子！譬如大海，能安、能受、能攝、能持一大龍王所霔大雨；若二、若三乃至無量諸龍王雨，於一念間一時霔下，皆能安、能受、能攝、能持。何以故？以是無量廣大器故。住法雲地菩薩亦復如是，能安、能受、能攝、能持一佛法明、法照、法雨；若二、若三乃至無量，於一念頃一時演說，悉亦如是。是故此地名為：法雲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩通達如是智慧，隨順無量菩提，成就善巧念力，十方無量諸佛所有無量大法明、大法照、大法雨，於一念頃皆能安、能受、能攝、能持。譬如娑伽羅龍王所霔大雨，唯除大海，餘一切處皆不能安、不能受、不能攝、不能持。如來祕密藏大法明、大法照、大法雨亦復如是，唯除第十地菩薩，餘一切眾生、聲聞、獨覺乃至第九地菩薩，皆不能安、不能受、不能攝、不能持。佛子！譬如大海，能安、能受、能攝、能持一大龍王所霔大雨；若二、若三乃至無量諸龍王雨，於一念間一時霔下，皆能安、能受、能攝、能持。何以故？以是無量廣大器故。住法雲地菩薩亦復如是，能安、能受、能攝、能持一佛法明、法照、法雨；若二、若三乃至無量，於一念頃一時演說，悉亦如是。是故此地名為：法雲。」

解脫月菩薩言：「佛子！此地菩薩於一念間，能於幾如來所安受攝持大法明、大法照、大法雨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「佛子！此地菩薩於一念間，能於幾如來所安受攝持大法明、大法照、大法雨？」

金剛藏菩薩言：「佛子！不可以算數能知，我當為汝說其譬諭。佛子！譬如十方各有十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界，其世界中一一眾生皆得聞持陀羅尼，為佛侍者，聲聞眾中多聞第一，如金剛蓮華上佛所大勝比丘；然一眾生所受之法，餘不重受。佛子！於汝意云何？此諸眾生所受之法為有量耶？為無量耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！不可以算數能知，我當為汝說其譬諭。佛子！譬如十方各有十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界，其世界中一一眾生皆得聞持陀羅尼，為佛侍者，聲聞眾中多聞第一，如金剛蓮華上佛所大勝比丘；然一眾生所受之法，餘不重受。佛子！於汝意云何？此諸眾生所受之法為有量耶？為無量耶？」

解脫月菩薩言：「其數甚多，無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「其數甚多，無量無邊。」

金剛藏菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：

「佛子！我為汝說，令汝得解。佛子！此法雲地菩薩，於一佛所一念之頃，所安、所受、所攝、所持大法明、大法照、大法雨、三世法藏，前爾所世界一切眾生所聞持法，於此百分不及一，乃至譬諭亦不能及。如一佛所，如是十方如前所說，爾所世界微塵數佛復過此數，無量無邊，於彼一一諸如來所所有法明、法照、法雨、三世法藏，皆能安、能受、能攝、能持，是故此地名為：法雲。佛子！此地菩薩以自願力，起大悲雲，震大法雷，通、明、無畏以為電光，福德、智慧而為密雲，現種種身，周旋往返，於一念頃，普遍十方百千億那由他世界微塵數國土，演說大法，摧伏魔怨；復過此數，於無量百千億那由他世界微塵數國土，隨諸眾生心之所樂，霔甘露雨，滅除一切眾惑塵焰。是故此地名為：法雲。佛子！此地菩薩於一世界從兜率天下乃至涅槃，隨所應度眾生心而現佛事；若二、若三，乃至如上微塵數國土，復過於此，乃至無量百千億那由他世界微塵數國土，皆亦如是。是故此地名為：法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我為汝說，令汝得解。佛子！此法雲地菩薩，於一佛所一念之頃，所安、所受、所攝、所持大法明、大法照、大法雨、三世法藏，前爾所世界一切眾生所聞持法，於此百分不及一，乃至譬諭亦不能及。如一佛所，如是十方如前所說，爾所世界微塵數佛復過此數，無量無邊，於彼一一諸如來所所有法明、法照、法雨、三世法藏，皆能安、能受、能攝、能持，是故此地名為：法雲。佛子！此地菩薩以自願力，起大悲雲，震大法雷，通、明、無畏以為電光，福德、智慧而為密雲，現種種身，周旋往返，於一念頃，普遍十方百千億那由他世界微塵數國土，演說大法，摧伏魔怨；復過此數，於無量百千億那由他世界微塵數國土，隨諸眾生心之所樂，霔甘露雨，滅除一切眾惑塵焰。是故此地名為：法雲。佛子！此地菩薩於一世界從兜率天下乃至涅槃，隨所應度眾生心而現佛事；若二、若三，乃至如上微塵數國土，復過於此，乃至無量百千億那由他世界微塵數國土，皆亦如是。是故此地名為：法雲。

「佛子！此地菩薩智慧明達，神通自在。隨其心念，能以狹世界作廣世界，廣世界作狹世界；垢世界作淨世界，淨世界作垢世界；亂住、次住、倒住、正住，如是無量一切世界皆能互作。或隨心念，於一塵中置一世界須彌盧等一切山川，塵相如故，世界不減；或復於一微塵之中置二、置三，乃至不可說世界須彌盧等一切山川，而彼微塵體相如本，於中世界悉得明現。或隨心念，於一世界中示現二世界莊嚴，乃至不可說世界莊嚴；或於一世界莊嚴中示現二世界，乃至不可說世界。或隨心念，以不可說世界中眾生置一世界；或隨心念，以一世界中眾生置不可說世界，而於眾生無所嬈害。或隨心念，於一毛孔示現一切佛境界莊嚴之事。或隨心念，於一念中示現不可說世界微塵數身，一一身示現如是微塵數手，一一手各執恒河沙數華匳、香篋、鬘蓋、幢幡，周遍十方，供養於佛；一一身復示現爾許微塵數頭，一一頭復現爾許微塵數舌，於念念中，周遍十方，歎佛功德。或隨心念，於一念間普遍十方，示成正覺乃至涅槃，及以國土莊嚴之事；或現其身普遍三世，而於身中有無量諸佛及佛國土莊嚴之事，世界成壞靡不皆現；或於自身一毛孔中出一切風，而於眾生無所惱害。或隨心念，以無邊世界為一大海，此海水中現大蓮華，光明嚴好，遍覆無量無邊世界，於中示現大菩提樹莊嚴之事，乃至示成一切種智；或於其身現十方世界一切光明，摩尼寶珠、日月星宿、雲電等光靡不皆現；或以口噓氣，能動十方無量世界，而不令眾生有驚怖想；或現十方風災、火災及以水災；或隨眾生心之所樂，示現色身，莊嚴具足；或於自身示現佛身，或於佛身而現自身；或於佛身現己國土，或於己國土而現佛身。佛子！此法雲地菩薩能現如是及餘無量百千億那由他自在神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此地菩薩智慧明達，神通自在。隨其心念，能以狹世界作廣世界，廣世界作狹世界；垢世界作淨世界，淨世界作垢世界；亂住、次住、倒住、正住，如是無量一切世界皆能互作。或隨心念，於一塵中置一世界須彌盧等一切山川，塵相如故，世界不減；或復於一微塵之中置二、置三，乃至不可說世界須彌盧等一切山川，而彼微塵體相如本，於中世界悉得明現。或隨心念，於一世界中示現二世界莊嚴，乃至不可說世界莊嚴；或於一世界莊嚴中示現二世界，乃至不可說世界。或隨心念，以不可說世界中眾生置一世界；或隨心念，以一世界中眾生置不可說世界，而於眾生無所嬈害。或隨心念，於一毛孔示現一切佛境界莊嚴之事。或隨心念，於一念中示現不可說世界微塵數身，一一身示現如是微塵數手，一一手各執恒河沙數華匳、香篋、鬘蓋、幢幡，周遍十方，供養於佛；一一身復示現爾許微塵數頭，一一頭復現爾許微塵數舌，於念念中，周遍十方，歎佛功德。或隨心念，於一念間普遍十方，示成正覺乃至涅槃，及以國土莊嚴之事；或現其身普遍三世，而於身中有無量諸佛及佛國土莊嚴之事，世界成壞靡不皆現；或於自身一毛孔中出一切風，而於眾生無所惱害。或隨心念，以無邊世界為一大海，此海水中現大蓮華，光明嚴好，遍覆無量無邊世界，於中示現大菩提樹莊嚴之事，乃至示成一切種智；或於其身現十方世界一切光明，摩尼寶珠、日月星宿、雲電等光靡不皆現；或以口噓氣，能動十方無量世界，而不令眾生有驚怖想；或現十方風災、火災及以水災；或隨眾生心之所樂，示現色身，莊嚴具足；或於自身示現佛身，或於佛身而現自身；或於佛身現己國土，或於己國土而現佛身。佛子！此法雲地菩薩能現如是及餘無量百千億那由他自在神力。」

爾時，會中諸菩薩及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、護世四王、釋提桓因、梵天、淨居、摩醯首羅諸天子等，咸作是念：「若菩薩神通智力能如是者，佛復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中諸菩薩及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、護世四王、釋提桓因、梵天、淨居、摩醯首羅諸天子等，咸作是念：「若菩薩神通智力能如是者，佛復云何？」

爾時，解脫月菩薩知諸眾會心之所念，白金剛藏菩薩言：「佛子！今此大眾聞其菩薩神通智力，墮在疑網。善哉仁者！為斷彼疑，當少示現菩薩神力莊嚴之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩知諸眾會心之所念，白金剛藏菩薩言：「佛子！今此大眾聞其菩薩神通智力，墮在疑網。善哉仁者！為斷彼疑，當少示現菩薩神力莊嚴之事。」

時，金剛藏菩薩即入一切佛國土體性三昧。入此三昧時，諸菩薩及一切大眾，皆自見身在金剛藏菩薩身內，於中悉見三千大千世界，所有種種莊嚴之事，經於億劫說不能盡。又於其中見菩提樹，其身周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界，枝葉所蔭亦復如是。稱樹形量，有師子座，座上有佛，號：一切智通王。一切大眾悉見其佛坐菩提樹下師子座上，種種諸相以為莊嚴，假使億劫說不能盡。金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令眾會各在本處。時，諸大眾得未曾有，生奇特想，默然而住，向金剛藏一心瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，金剛藏菩薩即入一切佛國土體性三昧。入此三昧時，諸菩薩及一切大眾，皆自見身在金剛藏菩薩身內，於中悉見三千大千世界，所有種種莊嚴之事，經於億劫說不能盡。又於其中見菩提樹，其身周圍十萬三千大千世界，高百萬三千大千世界，枝葉所蔭亦復如是。稱樹形量，有師子座，座上有佛，號：一切智通王。一切大眾悉見其佛坐菩提樹下師子座上，種種諸相以為莊嚴，假使億劫說不能盡。金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令眾會各在本處。時，諸大眾得未曾有，生奇特想，默然而住，向金剛藏一心瞻仰。

爾時，解脫月菩薩白金剛藏菩薩言：「佛子！今此三昧，甚為希有，有大勢力，其名何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩白金剛藏菩薩言：「佛子！今此三昧，甚為希有，有大勢力，其名何等？」

金剛藏言：「此三昧名：一切佛國土體性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏言：「此三昧名：一切佛國土體性。」

又問：「此三昧境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「此三昧境界云何？」

答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：

「佛子！若菩薩修此三昧，隨心所念，能於身中現恒河沙世界微塵數佛剎，復過此數，無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若菩薩修此三昧，隨心所念，能於身中現恒河沙世界微塵數佛剎，復過此數，無量無邊。

「佛子！菩薩住法雲地，得如是等無量百千諸大三昧，故此菩薩身、身業不可測知，語、語業，意、意業，神通自在，觀察三世三昧境界、智慧境界，遊戲一切諸解脫門；變化所作、神力所作、光明所作，略說乃至舉足、下足，如是一切諸有所作，乃至法王子、住善慧地菩薩皆不能知。佛子！此法雲地菩薩所有境界，略說如是；若廣說者，假使無量百千阿僧祇劫亦不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住法雲地，得如是等無量百千諸大三昧，故此菩薩身、身業不可測知，語、語業，意、意業，神通自在，觀察三世三昧境界、智慧境界，遊戲一切諸解脫門；變化所作、神力所作、光明所作，略說乃至舉足、下足，如是一切諸有所作，乃至法王子、住善慧地菩薩皆不能知。佛子！此法雲地菩薩所有境界，略說如是；若廣說者，假使無量百千阿僧祇劫亦不能盡。」

解脫月菩薩言：「佛子！若菩薩神通境界如是，佛神通力其復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「佛子！若菩薩神通境界如是，佛神通力其復云何？」

金剛藏言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏言：

「佛子！譬如有人，於四天下取一塊土，而作是言：『為無邊世界大地土多，為此土多？』我觀汝問亦復如是，如來智慧無邊無等，云何而與菩薩比量？復次，佛子！如四天下取少許土，餘者無量；此法雲地神通智慧，於無量劫但說少分，況如來地！佛子！我今為汝引事為證，令汝得知如來境界。佛子！假使十方，一一方各有無邊世界微塵數諸佛國土，一一國土得如是地菩薩充滿，如甘蔗、竹、葦、稻、麻、叢林，彼諸菩薩於百千億那由他劫修菩薩行所生智慧，比一如來智慧境界，百分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如有人，於四天下取一塊土，而作是言：『為無邊世界大地土多，為此土多？』我觀汝問亦復如是，如來智慧無邊無等，云何而與菩薩比量？復次，佛子！如四天下取少許土，餘者無量；此法雲地神通智慧，於無量劫但說少分，況如來地！佛子！我今為汝引事為證，令汝得知如來境界。佛子！假使十方，一一方各有無邊世界微塵數諸佛國土，一一國土得如是地菩薩充滿，如甘蔗、竹、葦、稻、麻、叢林，彼諸菩薩於百千億那由他劫修菩薩行所生智慧，比一如來智慧境界，百分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不能及。

「佛子！此菩薩住如是智慧，不異如來身、語、意業，不捨菩薩諸三昧力，於無數劫承事供養一切諸佛，一一劫中以一切種供養之具而為供養。一切諸佛神力所加，智慧光明轉更增勝，於法界中所有問難善為解釋，百千億劫無能屈者。佛子！譬如金師以上妙真金作嚴身具，大摩尼寶鈿廁其間，自在天王身自服戴，其餘天人莊嚴之具所不能及；此地菩薩亦復如是，始從初地乃至九地，一切菩薩所有智行皆不能及。此地菩薩智慧光明，能令眾生乃至入於一切智智，餘智光明無能如是。佛子！譬如摩醯首羅天王光明，能令眾生身心清涼，一切光明所不能及；此地菩薩智慧光明亦復如是，能令眾生皆得清涼，乃至住於一切智智，一切聲聞、辟支佛乃至第九地菩薩智慧光明悉不能及。佛子！此菩薩摩訶薩已能安住如是智慧，諸佛世尊復更為說三世智、法界差別智、遍一切世界智、照一切世界智、慈念一切眾生智，舉要言之，乃至為說得一切智智。此菩薩，十波羅蜜中，智波羅蜜最為增上；餘波羅蜜非不修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩住如是智慧，不異如來身、語、意業，不捨菩薩諸三昧力，於無數劫承事供養一切諸佛，一一劫中以一切種供養之具而為供養。一切諸佛神力所加，智慧光明轉更增勝，於法界中所有問難善為解釋，百千億劫無能屈者。佛子！譬如金師以上妙真金作嚴身具，大摩尼寶鈿廁其間，自在天王身自服戴，其餘天人莊嚴之具所不能及；此地菩薩亦復如是，始從初地乃至九地，一切菩薩所有智行皆不能及。此地菩薩智慧光明，能令眾生乃至入於一切智智，餘智光明無能如是。佛子！譬如摩醯首羅天王光明，能令眾生身心清涼，一切光明所不能及；此地菩薩智慧光明亦復如是，能令眾生皆得清涼，乃至住於一切智智，一切聲聞、辟支佛乃至第九地菩薩智慧光明悉不能及。佛子！此菩薩摩訶薩已能安住如是智慧，諸佛世尊復更為說三世智、法界差別智、遍一切世界智、照一切世界智、慈念一切眾生智，舉要言之，乃至為說得一切智智。此菩薩，十波羅蜜中，智波羅蜜最為增上；餘波羅蜜非不修行。

「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第十法雲地；若廣說者，假使無量阿僧祇劫亦不能盡。佛子！菩薩住此地，多作摩醯首羅天王，於法自在，能授眾生、聲聞、獨覺、一切菩薩波羅蜜行，於法界中所有問難無能屈者。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，乃至不離念具足一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生為首、為勝，乃至為一切智智依止者。』若勤加精進，於一念頃，得十不可說百千億那由他佛剎微塵數三昧，乃至示現爾所微塵數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，所謂：若修行、若莊嚴、若信解、若所作、若身、若語、若光明、若諸根、若神變、若音聲、若行處，乃至百千億那由他劫不能數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第十法雲地；若廣說者，假使無量阿僧祇劫亦不能盡。佛子！菩薩住此地，多作摩醯首羅天王，於法自在，能授眾生、聲聞、獨覺、一切菩薩波羅蜜行，於法界中所有問難無能屈者。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，乃至不離念具足一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生為首、為勝，乃至為一切智智依止者。』若勤加精進，於一念頃，得十不可說百千億那由他佛剎微塵數三昧，乃至示現爾所微塵數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，所謂：若修行、若莊嚴、若信解、若所作、若身、若語、若光明、若諸根、若神變、若音聲、若行處，乃至百千億那由他劫不能數知。

「佛子！此菩薩摩訶薩十地行相次第現前，則能趣入一切智智。譬如阿耨達池出四大河，其河流注遍閻浮提，既無盡竭，復更增長，乃至入海，令其充滿。佛子！菩薩亦爾，從菩提心流出善根大願之水，以四攝法充滿眾生，無有窮盡，復更增長，乃至入於一切智海，令其充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩十地行相次第現前，則能趣入一切智智。譬如阿耨達池出四大河，其河流注遍閻浮提，既無盡竭，復更增長，乃至入海，令其充滿。佛子！菩薩亦爾，從菩提心流出善根大願之水，以四攝法充滿眾生，無有窮盡，復更增長，乃至入於一切智海，令其充滿。

「佛子！菩薩十地，因佛智故而有差別，如因大地有十山王。何等為十？所謂：雪山王、香山王、鞞陀梨山王、神仙山王、由乾陀山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫羯羅山王、計都末底山王、須彌盧山王。佛子！如雪山王，一切藥草咸在其中，取不可盡；菩薩所住歡喜地亦復如是，一切世間經書、技藝、文頌、呪術咸在其中，說不可盡。佛子！如香山王，一切諸香咸集其中，取不可盡；菩薩所住離垢地亦復如是，一切菩薩戒行、威儀咸在其中，說不可盡。佛子！如鞞陀梨山王，純寶所成，一切眾寶咸在其中，取不可盡；菩薩所住發光地亦復如是，一切世間禪定神通、解脫三昧、三摩鉢底咸在其中，說不可盡。佛子！如神仙山王，純寶所成，五通神仙咸住其中，無有窮盡；菩薩所住焰慧地亦復如是，一切道中殊勝智慧咸在其中，說不可盡。佛子！如由乾陀羅山王，純寶所成，夜叉大神咸住其中，無有窮盡；菩薩所住難勝地亦復如是，一切自在如意神通咸在其中，說不可盡。佛子！如馬耳山王，純寶所成，一切諸果咸在其中，取不可盡；菩薩所住現前地亦復如是，入緣起理聲聞果證咸在其中，說不可盡。如尼民陀羅山王，純寶所成，大力龍神咸住其中，無有窮盡；菩薩所住遠行地亦復如是，方便智慧獨覺果證咸在其中，說不可盡。如斫羯羅山王，純寶所成，諸自在眾咸住其中，無有窮盡；菩薩所住不動地亦復如是，一切菩薩自在行差別世界咸在其中，說不可盡。如計都山王，純寶所成，大威德阿脩羅王咸住其中，無有窮盡；菩薩所住善慧地亦復如是，一切世間生滅智行咸在其中，說不可盡。如須彌盧山王，純寶所成，大威德諸天咸住其中，無有窮盡；菩薩所住法雲地亦復如是，如來力、無畏、不共法、一切佛事咸在其中，問答宣說不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩十地，因佛智故而有差別，如因大地有十山王。何等為十？所謂：雪山王、香山王、鞞陀梨山王、神仙山王、由乾陀山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫羯羅山王、計都末底山王、須彌盧山王。佛子！如雪山王，一切藥草咸在其中，取不可盡；菩薩所住歡喜地亦復如是，一切世間經書、技藝、文頌、呪術咸在其中，說不可盡。佛子！如香山王，一切諸香咸集其中，取不可盡；菩薩所住離垢地亦復如是，一切菩薩戒行、威儀咸在其中，說不可盡。佛子！如鞞陀梨山王，純寶所成，一切眾寶咸在其中，取不可盡；菩薩所住發光地亦復如是，一切世間禪定神通、解脫三昧、三摩鉢底咸在其中，說不可盡。佛子！如神仙山王，純寶所成，五通神仙咸住其中，無有窮盡；菩薩所住焰慧地亦復如是，一切道中殊勝智慧咸在其中，說不可盡。佛子！如由乾陀羅山王，純寶所成，夜叉大神咸住其中，無有窮盡；菩薩所住難勝地亦復如是，一切自在如意神通咸在其中，說不可盡。佛子！如馬耳山王，純寶所成，一切諸果咸在其中，取不可盡；菩薩所住現前地亦復如是，入緣起理聲聞果證咸在其中，說不可盡。如尼民陀羅山王，純寶所成，大力龍神咸住其中，無有窮盡；菩薩所住遠行地亦復如是，方便智慧獨覺果證咸在其中，說不可盡。如斫羯羅山王，純寶所成，諸自在眾咸住其中，無有窮盡；菩薩所住不動地亦復如是，一切菩薩自在行差別世界咸在其中，說不可盡。如計都山王，純寶所成，大威德阿脩羅王咸住其中，無有窮盡；菩薩所住善慧地亦復如是，一切世間生滅智行咸在其中，說不可盡。如須彌盧山王，純寶所成，大威德諸天咸住其中，無有窮盡；菩薩所住法雲地亦復如是，如來力、無畏、不共法、一切佛事咸在其中，問答宣說不可窮盡。

「佛子！此十寶山王，同在大海，差別得名；菩薩十地亦復如是，同在一切智中，差別得名。佛子！譬如大海，以十種相，得大海名，不可移奪。何等為十？一、次第漸深；二、不受死屍；三、餘水入中皆失本名；四、普同一味；五、無量珍寶；六、無能至底；七、廣大無量；八、大身所居；九、潮不過限；十、普受大雨，無有盈溢。菩薩行亦復如是，以十相故，名菩薩行，不可移奪。何等為十？所謂歡喜地，出生大願漸次深故；離垢地，不受一切破戒屍故；發光地，捨離世間假名字故；焰慧地，與佛功德同一味故；難勝地，出生無量方便神通、世間所作眾珍寶故；現前地，觀察緣生甚深理故；遠行地，廣大覺慧善觀察故；不動地，示現廣大莊嚴事故；善慧地，得深解脫行於世間，如實而知不過限故；法雲地，能受一切諸佛如來大法明雨無厭足故。佛子！譬如大摩尼珠有十種性出過眾寶。何等為十？一者從大海出；二者巧匠治理；三者圓滿無缺；四者清淨離垢；五者內外明徹；六者善巧鑽穿；七者貫以寶縷；八者置在瑠璃高幢之上；九者普放一切種種光明；十者能隨王意雨眾寶物，如眾生心充滿其願。佛子！當知菩薩亦復如是，有十種事出過眾聖。何等為十？一者發一切智心；二者持戒頭陀，正行明淨；三者諸禪三昧，圓滿無缺；四者道行清白，離諸垢穢；五者方便神通，內外明徹；六者緣起智慧，善能鑽穿；七者貫以種種方便智縷；八者置於自在高幢之上；九者觀眾生行，放聞持光；十者受佛智職，墮在佛數，能為眾生廣作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此十寶山王，同在大海，差別得名；菩薩十地亦復如是，同在一切智中，差別得名。佛子！譬如大海，以十種相，得大海名，不可移奪。何等為十？一、次第漸深；二、不受死屍；三、餘水入中皆失本名；四、普同一味；五、無量珍寶；六、無能至底；七、廣大無量；八、大身所居；九、潮不過限；十、普受大雨，無有盈溢。菩薩行亦復如是，以十相故，名菩薩行，不可移奪。何等為十？所謂歡喜地，出生大願漸次深故；離垢地，不受一切破戒屍故；發光地，捨離世間假名字故；焰慧地，與佛功德同一味故；難勝地，出生無量方便神通、世間所作眾珍寶故；現前地，觀察緣生甚深理故；遠行地，廣大覺慧善觀察故；不動地，示現廣大莊嚴事故；善慧地，得深解脫行於世間，如實而知不過限故；法雲地，能受一切諸佛如來大法明雨無厭足故。佛子！譬如大摩尼珠有十種性出過眾寶。何等為十？一者從大海出；二者巧匠治理；三者圓滿無缺；四者清淨離垢；五者內外明徹；六者善巧鑽穿；七者貫以寶縷；八者置在瑠璃高幢之上；九者普放一切種種光明；十者能隨王意雨眾寶物，如眾生心充滿其願。佛子！當知菩薩亦復如是，有十種事出過眾聖。何等為十？一者發一切智心；二者持戒頭陀，正行明淨；三者諸禪三昧，圓滿無缺；四者道行清白，離諸垢穢；五者方便神通，內外明徹；六者緣起智慧，善能鑽穿；七者貫以種種方便智縷；八者置於自在高幢之上；九者觀眾生行，放聞持光；十者受佛智職，墮在佛數，能為眾生廣作佛事。

「佛子！此集一切種、一切智功德菩薩行法門品，若諸眾生不種善根不可得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此集一切種、一切智功德菩薩行法門品，若諸眾生不種善根不可得聞。」

解脫月菩薩言：「聞此法門，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「聞此法門，得幾所福？」

金剛藏菩薩言：「如一切智所集福德，聞此法門福德如是。何以故？非不聞此功德法門而能信解、受持、讀誦，何況精進、如說修行！是故當知，要得聞此集一切智功德法門，乃能信解、受持、修習，然後至於一切智地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「如一切智所集福德，聞此法門福德如是。何以故？非不聞此功德法門而能信解、受持、讀誦，何況精進、如說修行！是故當知，要得聞此集一切智功德法門，乃能信解、受持、修習，然後至於一切智地。」

爾時，佛神力故，法如是故，十方各有十億佛剎微塵數世界六種十八相動。所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨眾天華、天鬘、天衣，及諸天寶莊嚴之具、幢幡、繒蓋。奏天妓樂，其音和雅，同時發聲，讚一切智地所有功德。如此世界他化自在天王宮演說此法，十方所有一切世界悉亦如是。爾時，復以佛神力故，十方各十億佛剎微塵數世界外，有十億佛剎微塵數菩薩而來此會，作如是言：「善哉善哉！金剛藏！快說此法。我等悉亦同名：金剛藏，所住世界各各差別，悉名：金剛德，佛號：金剛幢。我等住在本世界中，皆承如來威神之力而說此法，眾會悉等，文字句義與此所說無有增減；悉以佛神力而來此會，為汝作證。如我等今者入此世界，如是十方一切世界悉亦如是而往作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，法如是故，十方各有十億佛剎微塵數世界六種十八相動。所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨眾天華、天鬘、天衣，及諸天寶莊嚴之具、幢幡、繒蓋。奏天妓樂，其音和雅，同時發聲，讚一切智地所有功德。如此世界他化自在天王宮演說此法，十方所有一切世界悉亦如是。爾時，復以佛神力故，十方各十億佛剎微塵數世界外，有十億佛剎微塵數菩薩而來此會，作如是言：「善哉善哉！金剛藏！快說此法。我等悉亦同名：金剛藏，所住世界各各差別，悉名：金剛德，佛號：金剛幢。我等住在本世界中，皆承如來威神之力而說此法，眾會悉等，文字句義與此所說無有增減；悉以佛神力而來此會，為汝作證。如我等今者入此世界，如是十方一切世界悉亦如是而往作證。」

爾時，金剛藏菩薩觀察十方一切眾會，普周法界，欲讚歎發一切智智心，欲示現菩薩境界，欲淨治菩薩行力，欲說攝取一切種智道，欲除滅一切世間垢，欲施與一切智，欲示現不思議智莊嚴，欲顯示一切菩薩諸功德，欲令如是地義轉更開顯，承佛神力而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩觀察十方一切眾會，普周法界，欲讚歎發一切智智心，欲示現菩薩境界，欲淨治菩薩行力，欲說攝取一切種智道，欲除滅一切世間垢，欲施與一切智，欲示現不思議智莊嚴，欲顯示一切菩薩諸功德，欲令如是地義轉更開顯，承佛神力而說頌言：

「其心寂滅恒調順， 平等無礙如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心寂滅恒調順， 平等無礙如虛空，

離諸垢濁住於道， 此殊勝行汝應聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸垢濁住於道， 此殊勝行汝應聽。

百千億劫修諸善， 供養無量無邊佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億劫修諸善， 供養無量無邊佛，

聲聞獨覺亦復然， 為利眾生發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺亦復然， 為利眾生發大心。

精勤持戒常柔忍， 慚愧福智皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤持戒常柔忍， 慚愧福智皆具足，

志求佛智修廣慧， 願得十力發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求佛智修廣慧， 願得十力發大心。

三世諸佛咸供養， 一切國土悉嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛咸供養， 一切國土悉嚴淨，

了知諸法皆平等， 為利眾生發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法皆平等， 為利眾生發大心。

住於初地生是心， 永離眾惡常歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於初地生是心， 永離眾惡常歡喜，

願力廣修諸善法， 以悲愍故入後位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力廣修諸善法， 以悲愍故入後位。

戒聞具足念眾生， 滌除垢穢心明潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒聞具足念眾生， 滌除垢穢心明潔，

觀察世間三毒火， 廣大解者趣三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察世間三毒火， 廣大解者趣三地。

三有一切皆無常， 如箭入身苦熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有一切皆無常， 如箭入身苦熾然，

厭離有為求佛法， 廣大智人趣焰地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭離有為求佛法， 廣大智人趣焰地。

念慧具足得道智， 供養百千無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念慧具足得道智， 供養百千無量佛，

常觀最勝諸功德， 斯人趣入難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀最勝諸功德， 斯人趣入難勝地。

智慧方便善觀察， 種種示現救眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便善觀察， 種種示現救眾生，

復供十力無上尊， 趣入無生現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復供十力無上尊， 趣入無生現前地。

世所難知而能知， 不受於我離有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世所難知而能知， 不受於我離有無，

法性本寂隨緣轉， 得此微妙向七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性本寂隨緣轉， 得此微妙向七地。

智慧方便心廣大， 難行難伏難了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便心廣大， 難行難伏難了知，

雖證寂滅勤修習， 能趣如空不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖證寂滅勤修習， 能趣如空不動地。

佛勸令從寂滅起， 廣修種種諸智業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛勸令從寂滅起， 廣修種種諸智業，

具十自在觀世間， 以此而昇善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具十自在觀世間， 以此而昇善慧地。

以微妙智觀眾生， 心行業惑等稠林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以微妙智觀眾生， 心行業惑等稠林，

為欲化其令趣道， 演說諸佛勝義藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲化其令趣道， 演說諸佛勝義藏。

次第修行具眾善， 乃至九地集福慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第修行具眾善， 乃至九地集福慧，

常求諸佛最上法， 得佛智水灌其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求諸佛最上法， 得佛智水灌其頂。

獲得無數諸三昧， 亦善了知其作業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得無數諸三昧， 亦善了知其作業，

最後三昧名受職， 住廣大境恒不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後三昧名受職， 住廣大境恒不動。

菩薩得此三昧時， 大寶蓮華忽然現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得此三昧時， 大寶蓮華忽然現，

身量稱彼於中坐， 佛子圍遶同觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身量稱彼於中坐， 佛子圍遶同觀察。

放大光明百千億， 滅除一切眾生苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明百千億， 滅除一切眾生苦，

復於頂上放光明， 普入十方諸佛會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於頂上放光明， 普入十方諸佛會，

悉住空中作光網， 供養佛已從足入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉住空中作光網， 供養佛已從足入；

即時諸佛悉了知， 今此佛子登職位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時諸佛悉了知， 今此佛子登職位。

十方菩薩來觀察， 受職大士舒光照； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方菩薩來觀察， 受職大士舒光照；

諸佛眉間亦放光， 普照而來從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛眉間亦放光， 普照而來從頂入。

十方世界咸震動， 一切地獄苦消滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界咸震動， 一切地獄苦消滅；

是時諸佛與其職， 如轉輪王第一子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸佛與其職， 如轉輪王第一子。

若蒙諸佛與灌頂， 是則名登法雲地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若蒙諸佛與灌頂， 是則名登法雲地，

智慧增長無有邊， 開悟一切諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧增長無有邊， 開悟一切諸世間。

欲界色界無色界， 法界世界眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界色界無色界， 法界世界眾生界，

有數無數及虛空， 如是一切咸通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有數無數及虛空， 如是一切咸通達。

一切化用大威力， 諸佛加持微細智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切化用大威力， 諸佛加持微細智，

祕密劫數毛道等， 皆能如實而觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密劫數毛道等， 皆能如實而觀察。

受生捨俗成正道， 轉妙法輪入涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受生捨俗成正道， 轉妙法輪入涅槃，

乃至寂滅解脫法， 及所未說皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至寂滅解脫法， 及所未說皆能了。

菩薩住此法雲地， 具足念力持佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此法雲地， 具足念力持佛法，

譬如大海受龍雨， 此地受法亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海受龍雨， 此地受法亦復然。

十方無量諸眾生， 悉得聞持持佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸眾生， 悉得聞持持佛法，

於一佛所所聞法， 過於彼數無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一佛所所聞法， 過於彼數無有量。

以昔智願威神力， 一念普遍十方土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以昔智願威神力， 一念普遍十方土，

霔甘露雨滅煩惱， 是故佛說名法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 霔甘露雨滅煩惱， 是故佛說名法雲。

神通示現遍十方， 超出人天世間境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通示現遍十方， 超出人天世間境，

復過是數無量億， 世智思惟必迷悶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復過是數無量億， 世智思惟必迷悶。

一舉足量智功德， 乃至九地不能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉足量智功德， 乃至九地不能知，

何況一切諸眾生， 及以聲聞辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況一切諸眾生， 及以聲聞辟支佛。

此地菩薩供養佛， 十方國土悉周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地菩薩供養佛， 十方國土悉周遍，

亦供現前諸聖眾， 具足莊嚴佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦供現前諸聖眾， 具足莊嚴佛功德。

住於此地復為說， 三世法界無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此地復為說， 三世法界無礙智，

眾生國土悉亦然， 乃至一切佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生國土悉亦然， 乃至一切佛功德。

此地菩薩智光明， 能示眾生正法路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地菩薩智光明， 能示眾生正法路，

自在天光除世暗， 此光滅暗亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天光除世暗， 此光滅暗亦如是。

住此多作三界王， 善能演說三乘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此多作三界王， 善能演說三乘法，

無量三昧一念得， 所見諸佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量三昧一念得， 所見諸佛亦如是。

此地我今已略說， 若欲廣說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地我今已略說， 若欲廣說不可盡。

如是諸地佛智中， 如十山王嶷然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸地佛智中， 如十山王嶷然住。

初地藝業不可盡， 譬如雪山集眾藥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地藝業不可盡， 譬如雪山集眾藥；

二地戒聞如香山； 三如鞞陀發妙華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二地戒聞如香山； 三如鞞陀發妙華；

焰慧道寶無有盡， 譬如仙山仁善住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰慧道寶無有盡， 譬如仙山仁善住；

五地神通如由乾； 六如馬耳具眾果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五地神通如由乾； 六如馬耳具眾果；

七地大慧如尼民； 八地自在如輪圍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地大慧如尼民； 八地自在如輪圍；

九如計都集無礙； 十如須彌具眾德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九如計都集無礙； 十如須彌具眾德。

初地願首二持戒； 三地功德四專一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地願首二持戒； 三地功德四專一；

五地微妙六甚深； 七廣大慧八莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五地微妙六甚深； 七廣大慧八莊嚴；

九地思量微妙義， 出過一切世間道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地思量微妙義， 出過一切世間道；

十地受持諸佛法， 如是行海無盡竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地受持諸佛法， 如是行海無盡竭。

十行超世發心初， 持戒第二禪第三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十行超世發心初， 持戒第二禪第三，

行淨第四成就五， 緣生第六貫穿七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行淨第四成就五， 緣生第六貫穿七，

第八置在金剛幢， 第九觀察眾稠林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八置在金剛幢， 第九觀察眾稠林，

第十灌頂隨王意， 如是德寶漸清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十灌頂隨王意， 如是德寶漸清淨。

十方國土碎為塵， 可於一念知其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土碎為塵， 可於一念知其數，

毫末度空可知量， 億劫說此不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毫末度空可知量， 億劫說此不可盡。」