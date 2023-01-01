大方廣佛華嚴經卷第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十八

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十地品第二十六之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第二十六之五

第八地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八地

是時天王及天眾， 聞此勝行皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天王及天眾， 聞此勝行皆歡喜，

為欲供養於如來， 及以無央大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲供養於如來， 及以無央大菩薩，

雨妙華幡及幢蓋， 香鬘瓔珞與寶衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨妙華幡及幢蓋， 香鬘瓔珞與寶衣，

無量無邊千萬種， 悉以摩尼作嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊千萬種， 悉以摩尼作嚴飾。

天女同時奏天樂， 普發種種妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女同時奏天樂， 普發種種妙音聲，

供養於佛并佛子， 共作是言而讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於佛并佛子， 共作是言而讚歎：

「一切見者兩足尊， 哀愍眾生現神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切見者兩足尊， 哀愍眾生現神力，

令此種種諸天樂， 普發妙音咸得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此種種諸天樂， 普發妙音咸得聞。

於一毛端百千億， 那由他國微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛端百千億， 那由他國微塵數，

如是無量諸如來， 於中安住說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量諸如來， 於中安住說妙法。

一毛孔內無量剎， 各有四洲及大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛孔內無量剎， 各有四洲及大海，

須彌鐵圍亦復然， 悉見在中無迫隘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌鐵圍亦復然， 悉見在中無迫隘。

一毛端處有六趣， 三種惡道及人天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛端處有六趣， 三種惡道及人天，

諸龍神眾阿脩羅， 各隨自業受果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍神眾阿脩羅， 各隨自業受果報。

於彼一切剎土中， 悉有如來演妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切剎土中， 悉有如來演妙音，

隨順一切眾生心， 為轉最上淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順一切眾生心， 為轉最上淨法輪。

剎中種種眾生身， 身中復有種種剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎中種種眾生身， 身中復有種種剎，

人天諸趣各各異， 佛悉知已為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天諸趣各各異， 佛悉知已為說法。

大剎隨念變為小， 小剎隨念亦變大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大剎隨念變為小， 小剎隨念亦變大，

如是神通無有量， 世間共說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是神通無有量， 世間共說不能盡。」

普發此等妙音聲， 稱讚如來功德已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普發此等妙音聲， 稱讚如來功德已，

眾會歡喜默然住， 一心瞻仰欲聽說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會歡喜默然住， 一心瞻仰欲聽說。

時解脫月復請言： 「今此眾會皆寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時解脫月復請言： 「今此眾會皆寂靜，

願說隨次之所入， 第八地中諸行相！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說隨次之所入， 第八地中諸行相！」

爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩於七地中，善修習方便慧，善清淨諸道，善集助道法。大願力所攝，如來力所加，自善力所持，常念如來力、無所畏、不共佛法，善清淨深心思覺，能成就福德智慧，大慈大悲不捨眾生，入無量智道，入一切法，本來無生、無起、無相、無成、無壞、無盡、無轉、無性為性，初、中、後際皆悉平等，無分別如如智之所入處，離一切心、意、識分別想，無所取著猶如虛空，入一切法如虛空性，是名：得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於七地中，善修習方便慧，善清淨諸道，善集助道法。大願力所攝，如來力所加，自善力所持，常念如來力、無所畏、不共佛法，善清淨深心思覺，能成就福德智慧，大慈大悲不捨眾生，入無量智道，入一切法，本來無生、無起、無相、無成、無壞、無盡、無轉、無性為性，初、中、後際皆悉平等，無分別如如智之所入處，離一切心、意、識分別想，無所取著猶如虛空，入一切法如虛空性，是名：得無生法忍。

「佛子！菩薩成就此忍，即時得入第八不動地，為深行菩薩難可知無差別，離一切相、一切想、一切執著，無量無邊，一切聲聞、辟支佛所不能及，離諸諠諍，寂滅現前。譬如比丘，具足神通，得心自在，次第乃至入滅盡定，一切動心、憶想分別悉皆止息。此菩薩摩訶薩亦復如是，住不動地，即捨一切功用行，得無功用法，身、口、意業念務皆息，住於報行。譬如有人，夢中見身墮在大河，為欲渡故，發大勇猛，施大方便；以大勇猛、施方便故，即便覺寤，既覺寤已，所作皆息。菩薩亦爾，見眾生身在四流中，為救度故，發大勇猛，起大精進；以勇猛、精進故，至不動地；既至此已，一切功用靡不皆息，二行、相行悉不現前。佛子！如生梵世，欲界煩惱皆不現前；住不動地亦復如是，一切心、意、識行皆不現前。此菩薩摩訶薩，菩薩心、佛心、菩提心、涅槃心尚不現起，況復起於世間之心！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩成就此忍，即時得入第八不動地，為深行菩薩難可知無差別，離一切相、一切想、一切執著，無量無邊，一切聲聞、辟支佛所不能及，離諸諠諍，寂滅現前。譬如比丘，具足神通，得心自在，次第乃至入滅盡定，一切動心、憶想分別悉皆止息。此菩薩摩訶薩亦復如是，住不動地，即捨一切功用行，得無功用法，身、口、意業念務皆息，住於報行。譬如有人，夢中見身墮在大河，為欲渡故，發大勇猛，施大方便；以大勇猛、施方便故，即便覺寤，既覺寤已，所作皆息。菩薩亦爾，見眾生身在四流中，為救度故，發大勇猛，起大精進；以勇猛、精進故，至不動地；既至此已，一切功用靡不皆息，二行、相行悉不現前。佛子！如生梵世，欲界煩惱皆不現前；住不動地亦復如是，一切心、意、識行皆不現前。此菩薩摩訶薩，菩薩心、佛心、菩提心、涅槃心尚不現起，況復起於世間之心！

「佛子！此地菩薩本願力故，諸佛世尊親現其前與如來智，令其得入法流門中，作如是言：『善哉善哉！善男子！此忍第一，順諸佛法。然善男子！我等所有十力、無畏、十八不共諸佛之法，汝今未得，汝應為欲成就此法勤加精進，勿復放捨於此忍門。又善男子！汝雖得是寂滅解脫，然諸凡夫未能證得，種種煩惱皆悉現前，種種覺觀常相侵害，汝當愍念如是眾生。又善男子！汝當憶念本所誓願，普大饒益一切眾生，皆令得入不可思議智慧之門。又善男子！此諸法法性，若佛出世，若不出世，常住不異，諸佛不以得此法故名為如來，一切二乘亦能得此無分別法。又善男子！汝觀我等身相無量，智慧無量，國土無量，方便無量，光明無量，清淨音聲亦無有量；汝今宜應成就此事。又善男子！汝今適得此一法明，所謂：一切法無生、無分別。善男子！如來法明，無量入，無量作，無量轉，乃至百千億那由他劫不可得知；汝應修行，成就此法。又善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量法、種種差別，悉應如實通達其事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此地菩薩本願力故，諸佛世尊親現其前與如來智，令其得入法流門中，作如是言：『善哉善哉！善男子！此忍第一，順諸佛法。然善男子！我等所有十力、無畏、十八不共諸佛之法，汝今未得，汝應為欲成就此法勤加精進，勿復放捨於此忍門。又善男子！汝雖得是寂滅解脫，然諸凡夫未能證得，種種煩惱皆悉現前，種種覺觀常相侵害，汝當愍念如是眾生。又善男子！汝當憶念本所誓願，普大饒益一切眾生，皆令得入不可思議智慧之門。又善男子！此諸法法性，若佛出世，若不出世，常住不異，諸佛不以得此法故名為如來，一切二乘亦能得此無分別法。又善男子！汝觀我等身相無量，智慧無量，國土無量，方便無量，光明無量，清淨音聲亦無有量；汝今宜應成就此事。又善男子！汝今適得此一法明，所謂：一切法無生、無分別。善男子！如來法明，無量入，無量作，無量轉，乃至百千億那由他劫不可得知；汝應修行，成就此法。又善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量法、種種差別，悉應如實通達其事。』

「佛子！諸佛世尊與此菩薩如是等無量起智門，令其能起無量無邊差別智業。佛子！若諸佛不與此菩薩起智門者，彼時即入究竟涅槃，棄捨一切利眾生業。以諸佛與如是等無量無邊起智門故，於一念頃所生智業，從初發心乃至七地所修諸行，百分不及一，乃至百千億那由他分亦不及一；如是，阿僧祇分，歌羅分，算數分，譬諭分，優波尼沙陀分，亦不及一。何以故？佛子！是菩薩先以一身起行，今住此地，得無量身、無量音聲、無量智慧、無量受生、無量淨國，教化無量眾生，供養無量諸佛，入無量法門，具無量神通，有無量眾會道場差別，住無量身、語、意業集一切菩薩行，以不動法故。佛子！譬如乘船欲入大海，未至於海，多用功力；若至海已，但隨風去，不假人力以至大海，一日所行比於未至，其未至時設經百歲亦不能及。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，積集廣大善根資糧，乘大乘船到菩薩行海，於一念頃以無功用智入一切智智境界，本有功用行經於無量百千億那由他劫所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸佛世尊與此菩薩如是等無量起智門，令其能起無量無邊差別智業。佛子！若諸佛不與此菩薩起智門者，彼時即入究竟涅槃，棄捨一切利眾生業。以諸佛與如是等無量無邊起智門故，於一念頃所生智業，從初發心乃至七地所修諸行，百分不及一，乃至百千億那由他分亦不及一；如是，阿僧祇分，歌羅分，算數分，譬諭分，優波尼沙陀分，亦不及一。何以故？佛子！是菩薩先以一身起行，今住此地，得無量身、無量音聲、無量智慧、無量受生、無量淨國，教化無量眾生，供養無量諸佛，入無量法門，具無量神通，有無量眾會道場差別，住無量身、語、意業集一切菩薩行，以不動法故。佛子！譬如乘船欲入大海，未至於海，多用功力；若至海已，但隨風去，不假人力以至大海，一日所行比於未至，其未至時設經百歲亦不能及。佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，積集廣大善根資糧，乘大乘船到菩薩行海，於一念頃以無功用智入一切智智境界，本有功用行經於無量百千億那由他劫所不能及。

「佛子！菩薩住此第八地，以大方便善巧智所起無功用覺慧，觀一切智智所行境。所謂：觀世間成，觀世間壞；由此業集故成，由此業盡故壞。幾時成？幾時壞？幾時成住？幾時壞住？皆如實知。又知地界小相、大相、無量相、差別相，知水、火、風界小相、大相、無量相、差別相，知微塵細相、差別相、無量差別相。隨何世界中所有微塵聚及微塵差別相，皆如實知；隨何世界中所有地、水、火、風界各若干微塵，所有寶物若干微塵，眾生身若干微塵，國土身若干微塵，皆如實知。知眾生大身、小身各若干微塵成，知地獄身、畜生身、餓鬼身、阿脩羅身、天身、人身各若干微塵成，得如是知微塵差別智。又知欲界、色界、無色界成，知欲界、色界、無色界壞，知欲界、色界、無色界小相、大相、無量相、差別相，得如是觀三界差別智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此第八地，以大方便善巧智所起無功用覺慧，觀一切智智所行境。所謂：觀世間成，觀世間壞；由此業集故成，由此業盡故壞。幾時成？幾時壞？幾時成住？幾時壞住？皆如實知。又知地界小相、大相、無量相、差別相，知水、火、風界小相、大相、無量相、差別相，知微塵細相、差別相、無量差別相。隨何世界中所有微塵聚及微塵差別相，皆如實知；隨何世界中所有地、水、火、風界各若干微塵，所有寶物若干微塵，眾生身若干微塵，國土身若干微塵，皆如實知。知眾生大身、小身各若干微塵成，知地獄身、畜生身、餓鬼身、阿脩羅身、天身、人身各若干微塵成，得如是知微塵差別智。又知欲界、色界、無色界成，知欲界、色界、無色界壞，知欲界、色界、無色界小相、大相、無量相、差別相，得如是觀三界差別智。

「佛子！此菩薩復起智明，教化眾生。所謂：善知眾生身差別，善分別眾生身，善觀察所生處；隨其所應而為現身，教化成熟。此菩薩於一三千大千世界，隨眾生身信解差別，以智光明普現受生；如是，若二、若三，乃至百千，乃至不可說三千大千世界，隨眾生身信解差別，普於其中示現受生。此菩薩成就如是智慧故，於一佛剎其身不動，乃至不可說佛剎眾會中悉現其身。佛子！此菩薩隨諸眾生身心信解種種差別，於彼佛國眾會之中而現其身。所謂：於沙門眾中示沙門形，婆羅門眾中示婆羅門形，剎利眾中示剎利形；如是，毘舍眾、首陀眾、居士眾、四天王眾、三十三天眾、夜摩天眾、兜率陀天眾、化樂天眾、他化自在天眾、魔眾、梵眾，乃至阿迦尼吒天眾中，各隨其類而為現形。又應以聲聞身得度者，現聲聞形；應以辟支佛身得度者，現辟支佛形；應以菩薩身得度者，現菩薩形；應以如來身得度者，現如來形。佛子！菩薩如是於一切不可說佛國土中，隨諸眾生信樂差別，如是如是而為現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩復起智明，教化眾生。所謂：善知眾生身差別，善分別眾生身，善觀察所生處；隨其所應而為現身，教化成熟。此菩薩於一三千大千世界，隨眾生身信解差別，以智光明普現受生；如是，若二、若三，乃至百千，乃至不可說三千大千世界，隨眾生身信解差別，普於其中示現受生。此菩薩成就如是智慧故，於一佛剎其身不動，乃至不可說佛剎眾會中悉現其身。佛子！此菩薩隨諸眾生身心信解種種差別，於彼佛國眾會之中而現其身。所謂：於沙門眾中示沙門形，婆羅門眾中示婆羅門形，剎利眾中示剎利形；如是，毘舍眾、首陀眾、居士眾、四天王眾、三十三天眾、夜摩天眾、兜率陀天眾、化樂天眾、他化自在天眾、魔眾、梵眾，乃至阿迦尼吒天眾中，各隨其類而為現形。又應以聲聞身得度者，現聲聞形；應以辟支佛身得度者，現辟支佛形；應以菩薩身得度者，現菩薩形；應以如來身得度者，現如來形。佛子！菩薩如是於一切不可說佛國土中，隨諸眾生信樂差別，如是如是而為現身。

「佛子！此菩薩遠離一切身想分別，住於平等。此菩薩知眾生身、國土身、業報身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身。此菩薩知諸眾生心之所樂，能以眾生身作自身，亦作國土身、業報身，乃至虛空身。又知眾生心之所樂，能以國土身作自身，亦作眾生身、業報身，乃至虛空身。又知諸眾生心之所樂，能以業報身作自身，亦作眾生身、國土身，乃至虛空身。又知眾生心之所樂，能以自身作眾生身、國土身，乃至虛空身。隨諸眾生所樂不同，則於此身現如是形。此菩薩知眾生集業身、報身、煩惱身、色身、無色身，又知國土身小相、大相、無量相、染相、淨相、廣相、倒住相、正住相、普入相、方網差別相，知業報身假名差別，知聲聞身、獨覺身、菩薩身假名差別，知如來身有菩提身、願身、化身、力持身、相好莊嚴身、威勢身、意生身、福德身、法身、智身，知智身善思量相、如實決擇相、果行所攝相、世間出世間差別相、三乘差別相、共相、不共相、出離相、非出離相、學相、無學相，知法身平等相、不壞相、隨時隨俗假名差別相、眾生非眾生法差別相、佛法聖僧法差別相，知虛空身無量相、周遍相、無形相、無異相、無邊相、顯現色身相。佛子！菩薩成就如是身智已，得命自在、心自在、財自在、業自在、生自在、願自在、解自在、如意自在、智自在、法自在。得此十自在故，則為不思議智者、無量智者、廣大智者、無能壞智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩遠離一切身想分別，住於平等。此菩薩知眾生身、國土身、業報身、聲聞身、獨覺身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身。此菩薩知諸眾生心之所樂，能以眾生身作自身，亦作國土身、業報身，乃至虛空身。又知眾生心之所樂，能以國土身作自身，亦作眾生身、業報身，乃至虛空身。又知諸眾生心之所樂，能以業報身作自身，亦作眾生身、國土身，乃至虛空身。又知眾生心之所樂，能以自身作眾生身、國土身，乃至虛空身。隨諸眾生所樂不同，則於此身現如是形。此菩薩知眾生集業身、報身、煩惱身、色身、無色身，又知國土身小相、大相、無量相、染相、淨相、廣相、倒住相、正住相、普入相、方網差別相，知業報身假名差別，知聲聞身、獨覺身、菩薩身假名差別，知如來身有菩提身、願身、化身、力持身、相好莊嚴身、威勢身、意生身、福德身、法身、智身，知智身善思量相、如實決擇相、果行所攝相、世間出世間差別相、三乘差別相、共相、不共相、出離相、非出離相、學相、無學相，知法身平等相、不壞相、隨時隨俗假名差別相、眾生非眾生法差別相、佛法聖僧法差別相，知虛空身無量相、周遍相、無形相、無異相、無邊相、顯現色身相。佛子！菩薩成就如是身智已，得命自在、心自在、財自在、業自在、生自在、願自在、解自在、如意自在、智自在、法自在。得此十自在故，則為不思議智者、無量智者、廣大智者、無能壞智者。

「此菩薩如是入已，如是成就已，得畢竟無過失身業、無過失語業、無過失意業。身、語、意業隨智慧行，般若波羅蜜增上，大悲為首，方便善巧，善能分別，善起大願，佛力所護，常勤修習利眾生智，普住無邊差別世界。佛子！舉要言之：菩薩住此不動地，身、語、意業諸有所作，皆能積集一切佛法。佛子！菩薩住此地，得善住深心力，一切煩惱不行故；得善住勝心力，不離於道故；得善住大悲力，不捨利益眾生故；得善住大慈力，救護一切世間故；得善住陀羅尼力，不忘於法故：得善住辯才力，善觀察分別一切法故；得善住神通力，普往無邊世界故：得善住大願力，不捨一切菩薩所作故；得善住波羅蜜力，成就一切佛法故；得如來護念力，一切種、一切智智現前故。此菩薩得如是智力，能現一切諸所作事，於諸事中無有過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩如是入已，如是成就已，得畢竟無過失身業、無過失語業、無過失意業。身、語、意業隨智慧行，般若波羅蜜增上，大悲為首，方便善巧，善能分別，善起大願，佛力所護，常勤修習利眾生智，普住無邊差別世界。佛子！舉要言之：菩薩住此不動地，身、語、意業諸有所作，皆能積集一切佛法。佛子！菩薩住此地，得善住深心力，一切煩惱不行故；得善住勝心力，不離於道故；得善住大悲力，不捨利益眾生故；得善住大慈力，救護一切世間故；得善住陀羅尼力，不忘於法故：得善住辯才力，善觀察分別一切法故；得善住神通力，普往無邊世界故：得善住大願力，不捨一切菩薩所作故；得善住波羅蜜力，成就一切佛法故；得如來護念力，一切種、一切智智現前故。此菩薩得如是智力，能現一切諸所作事，於諸事中無有過咎。

「佛子！此菩薩智地名為：不動地，無能沮壞故；名為：不轉地，智慧無退故；名為：難得地，一切世間無能測故；名為：童真地，離一切過失故；名為：生地，隨樂自在故；名為：成地，更無所作故；名為：究竟地，智慧決定故；名為：變化地，隨願成就故；名為：力持地，他不能動故；名為：無功用地，先已成就故。佛子！菩薩成就如是智慧，入佛境界，佛功德照，順佛威儀，佛境現前，常為如來之所護念，梵、釋、四王、金剛力士常隨侍衛，恒不捨離諸大三昧，能現無量諸身差別，於一一身有大勢力，報得神通三昧自在，隨有可化眾生之處示成正覺。佛子！菩薩如是入大乘會，獲大神通，放大光明，入無礙法界，知世界差別，示現一切諸大功德，隨意自在，善能通達前際，後際，普伏一切魔邪之道，深入如來所行境界，於無量國土修菩薩行，以能獲得不退轉法，是故說名：住不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩智地名為：不動地，無能沮壞故；名為：不轉地，智慧無退故；名為：難得地，一切世間無能測故；名為：童真地，離一切過失故；名為：生地，隨樂自在故；名為：成地，更無所作故；名為：究竟地，智慧決定故；名為：變化地，隨願成就故；名為：力持地，他不能動故；名為：無功用地，先已成就故。佛子！菩薩成就如是智慧，入佛境界，佛功德照，順佛威儀，佛境現前，常為如來之所護念，梵、釋、四王、金剛力士常隨侍衛，恒不捨離諸大三昧，能現無量諸身差別，於一一身有大勢力，報得神通三昧自在，隨有可化眾生之處示成正覺。佛子！菩薩如是入大乘會，獲大神通，放大光明，入無礙法界，知世界差別，示現一切諸大功德，隨意自在，善能通達前際，後際，普伏一切魔邪之道，深入如來所行境界，於無量國土修菩薩行，以能獲得不退轉法，是故說名：住不動地。

「佛子！菩薩住此不動地已，以三昧力，常得現見無量諸佛，恒不捨離承事供養。此菩薩於一一劫、一一世界，見無量百佛、無量千佛，乃至無量百千億那由他佛，恭敬尊重，承事供養，一切資生悉以奉施。於諸佛所得於如來甚深法藏，受世界差別等無量法明；若有問難世界差別如是等事，無能屈者。如是經於無量百劫、無量千劫，乃至無量百千億那由他劫，所有善根轉增明淨。譬如真金治作寶冠，置閻浮提主聖王頂上，一切臣民諸莊嚴具無與等者；此地菩薩所有善根亦復如是，一切二乘乃至第七地菩薩所有善根無能及者，以住此地大智光明，普滅眾生煩惱黑闇，善能開闡智慧門故。佛子！譬如千世界主大梵天王，能普運慈心，普放光明，滿千世界；此地菩薩亦復如是，能放光明，照百萬佛剎微塵數世界，令諸眾生滅煩惱火而得清涼。此菩薩，十波羅蜜中，願波羅蜜增上；餘波羅蜜非不修行，但隨力隨分。是名：略說諸菩薩摩訶薩第八不動地；若廣說者，經無量劫不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此不動地已，以三昧力，常得現見無量諸佛，恒不捨離承事供養。此菩薩於一一劫、一一世界，見無量百佛、無量千佛，乃至無量百千億那由他佛，恭敬尊重，承事供養，一切資生悉以奉施。於諸佛所得於如來甚深法藏，受世界差別等無量法明；若有問難世界差別如是等事，無能屈者。如是經於無量百劫、無量千劫，乃至無量百千億那由他劫，所有善根轉增明淨。譬如真金治作寶冠，置閻浮提主聖王頂上，一切臣民諸莊嚴具無與等者；此地菩薩所有善根亦復如是，一切二乘乃至第七地菩薩所有善根無能及者，以住此地大智光明，普滅眾生煩惱黑闇，善能開闡智慧門故。佛子！譬如千世界主大梵天王，能普運慈心，普放光明，滿千世界；此地菩薩亦復如是，能放光明，照百萬佛剎微塵數世界，令諸眾生滅煩惱火而得清涼。此菩薩，十波羅蜜中，願波羅蜜增上；餘波羅蜜非不修行，但隨力隨分。是名：略說諸菩薩摩訶薩第八不動地；若廣說者，經無量劫不可窮盡。

「佛子！菩薩摩訶薩住此地，多作大梵天王，主千世界，最勝自在，善說諸義，能與聲聞、辟支佛、諸菩薩波羅蜜道；若有問難世界差別，無能退屈。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，乃至不離念一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生中為首、為勝，乃至為一切智智依止者。』此菩薩若以發起大精進力，於一念頃，得百萬三千大千世界微塵數三昧，乃至示現百萬三千大千世界微塵數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於是數，乃至百千億那由他劫不能數知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此地，多作大梵天王，主千世界，最勝自在，善說諸義，能與聲聞、辟支佛、諸菩薩波羅蜜道；若有問難世界差別，無能退屈。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，乃至不離念一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生中為首、為勝，乃至為一切智智依止者。』此菩薩若以發起大精進力，於一念頃，得百萬三千大千世界微塵數三昧，乃至示現百萬三千大千世界微塵數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於是數，乃至百千億那由他劫不能數知。」

爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌曰：

「七地修治方便慧， 善集助道大願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七地修治方便慧， 善集助道大願力，

復得人尊所攝持， 為求勝智登八住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復得人尊所攝持， 為求勝智登八住。

功德成就恒慈愍， 智慧廣大等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德成就恒慈愍， 智慧廣大等虛空，

聞法能生決定力， 是則寂滅無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法能生決定力， 是則寂滅無生忍。

知法無生無起相， 無成無壞無盡轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法無生無起相， 無成無壞無盡轉，

離有平等絕分別， 超諸心行如空住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離有平等絕分別， 超諸心行如空住。

成就是忍超戲論， 甚深不動恒寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就是忍超戲論， 甚深不動恒寂滅，

一切世間無能知， 心相取著悉皆離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間無能知， 心相取著悉皆離。

住於此地不分別， 譬如比丘入滅定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此地不分別， 譬如比丘入滅定，

如夢渡河覺則無， 如生梵天絕下欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夢渡河覺則無， 如生梵天絕下欲。

以本願力蒙勸導， 歎其忍勝與灌頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以本願力蒙勸導， 歎其忍勝與灌頂，

語言：『我等眾佛法， 汝今未獲當勤進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言：『我等眾佛法， 汝今未獲當勤進。

汝雖已滅煩惱火， 世間惑焰猶熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝雖已滅煩惱火， 世間惑焰猶熾然，

當念本願度眾生， 悉使修因趣解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當念本願度眾生， 悉使修因趣解脫。

法性真常離心念， 二乘於此亦能得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性真常離心念， 二乘於此亦能得，

不以此故為世尊， 但以甚深無礙智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以此故為世尊， 但以甚深無礙智。』

如是人天所應供， 與此智慧令觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人天所應供， 與此智慧令觀察，

無邊佛法悉得成， 一念超過曩眾行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊佛法悉得成， 一念超過曩眾行。

菩薩住茲妙智地， 則獲廣大神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住茲妙智地， 則獲廣大神通力，

一念分身遍十方， 如船入海因風濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念分身遍十方， 如船入海因風濟。

心無功用任智力， 悉知國土成壞住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無功用任智力， 悉知國土成壞住，

諸界種種各殊異， 小大無量皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界種種各殊異， 小大無量皆能了。

三千世界四大種， 六趣眾生身各別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界四大種， 六趣眾生身各別，

及以眾寶微塵數， 以智觀察悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以眾寶微塵數， 以智觀察悉無餘。

菩薩能知一切身， 為化眾生同彼形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能知一切身， 為化眾生同彼形，

國土無量種種別， 悉為現形無不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土無量種種別， 悉為現形無不遍。

譬如日月住虛空， 一切水中皆現影； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月住虛空， 一切水中皆現影；

住於法界無所動， 隨心現影亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於法界無所動， 隨心現影亦復然。

隨其心樂各不同， 一切眾中皆現身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其心樂各不同， 一切眾中皆現身，

聲聞獨覺與菩薩， 及以佛身靡不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺與菩薩， 及以佛身靡不現。

眾生國土業報身， 種種聖人智法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生國土業報身， 種種聖人智法身，

虛空身相皆平等， 普為眾生而示作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空身相皆平等， 普為眾生而示作。

十種聖智普觀察， 復順慈悲作眾業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十種聖智普觀察， 復順慈悲作眾業，

所有佛法皆成就， 持戒不動如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有佛法皆成就， 持戒不動如須彌。

十力成就不動搖， 一切魔眾無能轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力成就不動搖， 一切魔眾無能轉，

諸佛護念天王禮， 密跡金剛恒侍衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛護念天王禮， 密跡金剛恒侍衛。

此地功德無邊際， 千萬億劫說不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地功德無邊際， 千萬億劫說不盡，

復以供佛善益明， 如王頂上莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以供佛善益明， 如王頂上莊嚴具。

菩薩住此第八地， 多作梵王千界主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此第八地， 多作梵王千界主，

演說三乘無有窮， 慈光普照除眾惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說三乘無有窮， 慈光普照除眾惑。

一念所獲諸三昧， 百萬世界微塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念所獲諸三昧， 百萬世界微塵等，

諸所作事悉亦然， 願力示現復過是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所作事悉亦然， 願力示現復過是。

菩薩第八不動地， 我為汝等已略說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩第八不動地， 我為汝等已略說，

若欲次第廣分別， 經於億劫不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲次第廣分別， 經於億劫不能盡。」

第九地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九地

說此菩薩八地時， 如來現大神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此菩薩八地時， 如來現大神通力，

震動十方諸國土， 無量億數難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動十方諸國土， 無量億數難思議。

一切知見無上尊， 其身普放大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切知見無上尊， 其身普放大光明，

照耀彼諸無量土， 悉使眾生獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照耀彼諸無量土， 悉使眾生獲安樂。

菩薩無量百千億， 俱時踊在虛空住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無量百千億， 俱時踊在虛空住，

以過諸天上妙供， 供養說中最勝者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以過諸天上妙供， 供養說中最勝者。

大自在王自在天， 悉共同心喜無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在王自在天， 悉共同心喜無量，

各以種種眾供具， 供養甚深功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各以種種眾供具， 供養甚深功德海。

復有天女千萬億， 身心歡喜悉充遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天女千萬億， 身心歡喜悉充遍，

各奏樂音無量種， 供養人中大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各奏樂音無量種， 供養人中大導師。

是時眾樂同時奏， 百千萬億無量別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時眾樂同時奏， 百千萬億無量別，

悉以善逝威神力， 演出妙音而讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以善逝威神力， 演出妙音而讚歎：

「寂靜調柔無垢害， 隨所入地善修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂靜調柔無垢害， 隨所入地善修習，

心如虛空詣十方， 廣說佛道悟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如虛空詣十方， 廣說佛道悟群生。

天上人間一切處， 悉現無等妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上人間一切處， 悉現無等妙莊嚴，

以從如來功德生， 令其見者樂佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以從如來功德生， 令其見者樂佛智。

不離一剎詣眾土， 如月普現照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離一剎詣眾土， 如月普現照世間，

音聲心念悉皆滅， 譬猶谷響無不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲心念悉皆滅， 譬猶谷響無不應。

若有眾生心下劣， 為彼演說聲聞行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生心下劣， 為彼演說聲聞行；

若心明利樂辟支， 則為彼說中乘道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心明利樂辟支， 則為彼說中乘道。

若有慈悲樂饒益， 為說菩薩所行事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有慈悲樂饒益， 為說菩薩所行事；

若有最勝智慧心， 則示如來無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有最勝智慧心， 則示如來無上法。

譬如幻師作眾事， 種種形相皆非實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師作眾事， 種種形相皆非實，

菩薩智幻亦如是， 雖現一切離有無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩智幻亦如是， 雖現一切離有無。」

如是美音千萬種， 歌讚佛已默然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是美音千萬種， 歌讚佛已默然住。

解脫月言：「今眾淨， 願說九地所行道！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月言：「今眾淨， 願說九地所行道！」

爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩以如是無量智思量觀察，欲更求轉勝寂滅解脫，復修習如來智慧，入如來祕密法，觀察不思議大智性，淨諸陀羅尼三昧門，具廣大神通，入差別世界，修力、無畏、不共法，隨諸佛轉法輪，不捨大悲本願力，得入菩薩第九善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以如是無量智思量觀察，欲更求轉勝寂滅解脫，復修習如來智慧，入如來祕密法，觀察不思議大智性，淨諸陀羅尼三昧門，具廣大神通，入差別世界，修力、無畏、不共法，隨諸佛轉法輪，不捨大悲本願力，得入菩薩第九善慧地。

「佛子！菩薩摩訶薩住此善慧地，如實知善不善無記法行、有漏無漏法行、世間出世間法行、思議不思議法行、定不定法行、聲聞獨覺法行、菩薩行法行、如來地法行、有為法行、無為法行。此菩薩以如是智慧，如實知眾生心稠林、煩惱稠林、業稠林、根稠林、解稠林、性稠林、樂欲稠林、隨眠稠林、受生稠林、習氣相續稠林、三聚差別稠林。此菩薩如實知眾生心種種相，所謂：雜起相、速轉相、壞不壞相、無形質相、無邊際相、清淨相、垢無垢相、縛不縛相、幻所作相、隨諸趣生相；如是百千萬億乃至無量，皆如實知。又知諸煩惱種種相，所謂：久遠隨行相、無邊引起相、俱生不捨相、眠起一義相、與心相應不相應相、隨趣受生而住相、三界差別相、愛見癡慢如箭深入過患相、三業因緣不絕相；略說乃至八萬四千，皆如實知。又知諸業種種相，所謂：善不善無記相、有表示無表示相、與心同生不離相、因自性剎那壞而次第集果不失相、有報無報相、受黑黑等眾報相、如田無量相、凡聖差別相、現受生受後受相、乘非乘定不定相；略說乃至八萬四千，皆如實知。又知諸根軟中勝相、先際後際差別無差別相、上中下相、煩惱俱生不相離相、乘非乘定不定相、淳熟調柔相、隨根網輕轉壞相、增上無能壞相、退不退差別相、遠隨共生不同相；略說乃至八萬四千，皆如實知。又知諸解軟中上、諸性軟中上、樂欲軟中上；皆略說乃至八萬四千。又知諸隨眠種種相，所謂：與深心共生相、與心共生相、心相應不相應差別相、久遠隨行相、無始不拔相、與一切禪定解脫三昧三摩鉢底神通相違相、三界相續受生繫縛相、令無邊心相續現起相、開諸處門相、堅實難治相、地處成就不成就相、唯以聖道拔出相。又知受生種種相，所謂：隨業受生相、六趣差別相、有色無色差別相、有想無想差別相、業為田愛水潤無明暗覆識為種子生後有芽相、名色俱生不相離相、癡愛希求續有相、欲受欲生無始樂著相、妄謂出三界貪求相。又知習氣種種相，所謂：行不行差別相、隨趣熏習相、隨眾生行熏習相、隨業煩惱熏習相、善不善無記熏習相、隨入後有熏習相、次第熏習相、不斷煩惱遠行不捨熏習相、實非實熏習相、見聞親近聲聞獨覺菩薩如來熏習相。又知眾生正定邪定不定相，所謂：正見正定相、邪見邪定相、二俱不定相、五逆邪定相、五根正定相、二俱不定相、八邪邪定相、正性正定相、更不作二俱離不定相、深著邪法邪定相、習行聖道正定相、二俱捨不定相。佛子！菩薩隨順如是智慧，名：住善慧地；住此地已，了知眾生諸行差別，教化調伏，令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此善慧地，如實知善不善無記法行、有漏無漏法行、世間出世間法行、思議不思議法行、定不定法行、聲聞獨覺法行、菩薩行法行、如來地法行、有為法行、無為法行。此菩薩以如是智慧，如實知眾生心稠林、煩惱稠林、業稠林、根稠林、解稠林、性稠林、樂欲稠林、隨眠稠林、受生稠林、習氣相續稠林、三聚差別稠林。此菩薩如實知眾生心種種相，所謂：雜起相、速轉相、壞不壞相、無形質相、無邊際相、清淨相、垢無垢相、縛不縛相、幻所作相、隨諸趣生相；如是百千萬億乃至無量，皆如實知。又知諸煩惱種種相，所謂：久遠隨行相、無邊引起相、俱生不捨相、眠起一義相、與心相應不相應相、隨趣受生而住相、三界差別相、愛見癡慢如箭深入過患相、三業因緣不絕相；略說乃至八萬四千，皆如實知。又知諸業種種相，所謂：善不善無記相、有表示無表示相、與心同生不離相、因自性剎那壞而次第集果不失相、有報無報相、受黑黑等眾報相、如田無量相、凡聖差別相、現受生受後受相、乘非乘定不定相；略說乃至八萬四千，皆如實知。又知諸根軟中勝相、先際後際差別無差別相、上中下相、煩惱俱生不相離相、乘非乘定不定相、淳熟調柔相、隨根網輕轉壞相、增上無能壞相、退不退差別相、遠隨共生不同相；略說乃至八萬四千，皆如實知。又知諸解軟中上、諸性軟中上、樂欲軟中上；皆略說乃至八萬四千。又知諸隨眠種種相，所謂：與深心共生相、與心共生相、心相應不相應差別相、久遠隨行相、無始不拔相、與一切禪定解脫三昧三摩鉢底神通相違相、三界相續受生繫縛相、令無邊心相續現起相、開諸處門相、堅實難治相、地處成就不成就相、唯以聖道拔出相。又知受生種種相，所謂：隨業受生相、六趣差別相、有色無色差別相、有想無想差別相、業為田愛水潤無明暗覆識為種子生後有芽相、名色俱生不相離相、癡愛希求續有相、欲受欲生無始樂著相、妄謂出三界貪求相。又知習氣種種相，所謂：行不行差別相、隨趣熏習相、隨眾生行熏習相、隨業煩惱熏習相、善不善無記熏習相、隨入後有熏習相、次第熏習相、不斷煩惱遠行不捨熏習相、實非實熏習相、見聞親近聲聞獨覺菩薩如來熏習相。又知眾生正定邪定不定相，所謂：正見正定相、邪見邪定相、二俱不定相、五逆邪定相、五根正定相、二俱不定相、八邪邪定相、正性正定相、更不作二俱離不定相、深著邪法邪定相、習行聖道正定相、二俱捨不定相。佛子！菩薩隨順如是智慧，名：住善慧地；住此地已，了知眾生諸行差別，教化調伏，令得解脫。

「佛子！此菩薩善能演說聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法、如來地法；一切行處，智隨行故，能隨眾生根性、欲解、所行有異、諸聚差別，亦隨受生、煩惱、眠、縛、諸業習氣而為說法，令生信解，增益智慧，各於其乘而得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩善能演說聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法、如來地法；一切行處，智隨行故，能隨眾生根性、欲解、所行有異、諸聚差別，亦隨受生、煩惱、眠、縛、諸業習氣而為說法，令生信解，增益智慧，各於其乘而得解脫。

「佛子！菩薩住此善慧地，作大法師，具法師行，善能守護如來法藏，以無量善巧智，起四無礙辯，用菩薩言辭而演說法。此菩薩常隨四無礙智轉，無暫捨離。何等為四，所謂：法無礙智、義無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。此菩薩以法無礙智，知諸法自相；義無礙智，知諸法別相；辭無礙智，無錯謬說；樂說無礙智，無斷盡說。復次，以法無礙智，知諸法自性；義無礙智，知諸法生滅；辭無礙智，安立一切法不斷說；樂說無礙智，隨所安立，不可壞無邊說。復次，以法無礙智，知現在法差別；義無礙智，知過去、未來法差別；辭無礙智，於去、來、今法無錯謬說；樂說無礙智，於一一世無邊法明了說。復次，以法無礙智，知法差別；義無礙智，知義差別；辭無礙智，隨其言音說；樂說無礙智，隨其心樂說。復次，法無礙智，以法智知差別不異；義無礙智，以比智知差別如實；辭無礙智，以世智差別說；樂說無礙智，以第一義智善巧說。復次，法無礙智，知諸法一相不壞；義無礙智，知蘊、界、處、諦、緣起善巧；辭無礙智，以一切世間易解了美妙音聲、文字說；樂說無礙智，以轉勝無邊法明說。復次，法無礙智，知一乘平等性；義無礙智，知諸乘差別性；辭無礙智，說一切乘無差別；樂說無礙智，說一一乘無邊法。復次，法無礙智，知一切菩薩行、智行、法行智隨證；義無礙智，知十地分位義差別；辭無礙智，說地道無差別相；樂說無礙智，說一一地無邊行相。復次，法無礙智，知一切如來一念成正覺；義無礙智，知種種時、種種處等各差別；辭無礙智，說成正覺差別；樂說無礙智，於一一句法無量劫說不盡。復次，法無礙智，知一切如來語、力、無所畏、不共佛法，大慈大悲，辯才方便，轉法輪，一切智智隨證；義無礙智，知如來隨八萬四千眾生心、行、根、解、差別音聲；辭無礙智，隨一切眾生行，以如來音聲差別說；樂說無礙智，隨眾生信解，以如來智清淨行圓滿說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此善慧地，作大法師，具法師行，善能守護如來法藏，以無量善巧智，起四無礙辯，用菩薩言辭而演說法。此菩薩常隨四無礙智轉，無暫捨離。何等為四，所謂：法無礙智、義無礙智、辭無礙智、樂說無礙智。此菩薩以法無礙智，知諸法自相；義無礙智，知諸法別相；辭無礙智，無錯謬說；樂說無礙智，無斷盡說。復次，以法無礙智，知諸法自性；義無礙智，知諸法生滅；辭無礙智，安立一切法不斷說；樂說無礙智，隨所安立，不可壞無邊說。復次，以法無礙智，知現在法差別；義無礙智，知過去、未來法差別；辭無礙智，於去、來、今法無錯謬說；樂說無礙智，於一一世無邊法明了說。復次，以法無礙智，知法差別；義無礙智，知義差別；辭無礙智，隨其言音說；樂說無礙智，隨其心樂說。復次，法無礙智，以法智知差別不異；義無礙智，以比智知差別如實；辭無礙智，以世智差別說；樂說無礙智，以第一義智善巧說。復次，法無礙智，知諸法一相不壞；義無礙智，知蘊、界、處、諦、緣起善巧；辭無礙智，以一切世間易解了美妙音聲、文字說；樂說無礙智，以轉勝無邊法明說。復次，法無礙智，知一乘平等性；義無礙智，知諸乘差別性；辭無礙智，說一切乘無差別；樂說無礙智，說一一乘無邊法。復次，法無礙智，知一切菩薩行、智行、法行智隨證；義無礙智，知十地分位義差別；辭無礙智，說地道無差別相；樂說無礙智，說一一地無邊行相。復次，法無礙智，知一切如來一念成正覺；義無礙智，知種種時、種種處等各差別；辭無礙智，說成正覺差別；樂說無礙智，於一一句法無量劫說不盡。復次，法無礙智，知一切如來語、力、無所畏、不共佛法，大慈大悲，辯才方便，轉法輪，一切智智隨證；義無礙智，知如來隨八萬四千眾生心、行、根、解、差別音聲；辭無礙智，隨一切眾生行，以如來音聲差別說；樂說無礙智，隨眾生信解，以如來智清淨行圓滿說。

「佛子！菩薩住第九地，得如是善巧無礙智，得如來妙法藏，作大法師，得義陀羅尼、法陀羅尼、智陀羅尼、光照陀羅尼、善慧陀羅尼、眾財陀羅尼、威德陀羅尼、無礙門陀羅尼、無邊際陀羅尼、種種義陀羅尼，如是等百萬阿僧祇陀羅尼門皆得圓滿，以百萬阿僧祇善巧音聲辯才門而演說法。此菩薩得如是百萬阿僧祇陀羅尼門已，於無量佛所一一佛前，悉以如是百萬阿僧祇陀羅尼門聽聞正法，聞已不忘，以無量差別門為他演說。此菩薩初見於佛，頭頂禮敬，即於佛所得無量法門；此所得法門，非彼聞持諸大聲聞，於百千劫所能領受。此菩薩得如是陀羅尼、如是無礙智，坐於法座而說於法；大千世界滿中眾生，隨其心樂差別為說；唯除諸佛及受職菩薩，其餘眾會威德光明無能與比。此菩薩處於法座，欲以一音，令諸大眾皆得解了，即得解了；或時欲以種種音聲，令諸大眾皆得開悟；或時心欲放大光明，演說法門；或時心欲於其身上一一毛孔，皆演法音；或時心欲乃至三千大千世界所有一切形、無形物，皆悉演出妙法言音；或時心欲發一言音，周遍法界，悉令解了；或時心欲一切言音，皆作法音，恒住不滅；或時心欲一切世界簫、笛、鐘、鼓及以歌詠，一切樂聲皆演法音；或時心欲於一字中，一切法句言音差別，皆悉具足；或時心欲令不可說無量世界地、水、火、風四大聚中所有微塵，一一塵中皆悉演出不可說法門。如是所念，一切隨心，無不得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住第九地，得如是善巧無礙智，得如來妙法藏，作大法師，得義陀羅尼、法陀羅尼、智陀羅尼、光照陀羅尼、善慧陀羅尼、眾財陀羅尼、威德陀羅尼、無礙門陀羅尼、無邊際陀羅尼、種種義陀羅尼，如是等百萬阿僧祇陀羅尼門皆得圓滿，以百萬阿僧祇善巧音聲辯才門而演說法。此菩薩得如是百萬阿僧祇陀羅尼門已，於無量佛所一一佛前，悉以如是百萬阿僧祇陀羅尼門聽聞正法，聞已不忘，以無量差別門為他演說。此菩薩初見於佛，頭頂禮敬，即於佛所得無量法門；此所得法門，非彼聞持諸大聲聞，於百千劫所能領受。此菩薩得如是陀羅尼、如是無礙智，坐於法座而說於法；大千世界滿中眾生，隨其心樂差別為說；唯除諸佛及受職菩薩，其餘眾會威德光明無能與比。此菩薩處於法座，欲以一音，令諸大眾皆得解了，即得解了；或時欲以種種音聲，令諸大眾皆得開悟；或時心欲放大光明，演說法門；或時心欲於其身上一一毛孔，皆演法音；或時心欲乃至三千大千世界所有一切形、無形物，皆悉演出妙法言音；或時心欲發一言音，周遍法界，悉令解了；或時心欲一切言音，皆作法音，恒住不滅；或時心欲一切世界簫、笛、鐘、鼓及以歌詠，一切樂聲皆演法音；或時心欲於一字中，一切法句言音差別，皆悉具足；或時心欲令不可說無量世界地、水、火、風四大聚中所有微塵，一一塵中皆悉演出不可說法門。如是所念，一切隨心，無不得者。

「佛子！此菩薩，假使三千大千世界所有眾生咸至其前，一一皆以無量言音而興問難，一一問難各各不同；菩薩於一念頃悉能領受，仍以一音普為解釋，令隨心樂，各得歡喜。如是乃至不可說世界所有眾生，一剎那間，一一皆以無量言音而興問難，一一問難各各不同；菩薩於一念頃悉能領受，亦以一音普為解釋，各隨心樂，令得歡喜。乃至不可說不可說世界滿中眾生，菩薩皆能隨其心樂、隨根、隨解而為說法，承佛神力廣作佛事，普為一切作所依怙。佛子！此菩薩復更精進，成就智明。假使一毛端處有不可說世界微塵數諸佛眾會，一一眾會有不可說世界微塵數眾生，一一眾生有不可說世界微塵數性、欲，彼諸佛隨其性、欲各與法門；如一毛端處，一切法界處悉亦如是。如是所說無量法門，菩薩於一念中悉能領受，無有忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩，假使三千大千世界所有眾生咸至其前，一一皆以無量言音而興問難，一一問難各各不同；菩薩於一念頃悉能領受，仍以一音普為解釋，令隨心樂，各得歡喜。如是乃至不可說世界所有眾生，一剎那間，一一皆以無量言音而興問難，一一問難各各不同；菩薩於一念頃悉能領受，亦以一音普為解釋，各隨心樂，令得歡喜。乃至不可說不可說世界滿中眾生，菩薩皆能隨其心樂、隨根、隨解而為說法，承佛神力廣作佛事，普為一切作所依怙。佛子！此菩薩復更精進，成就智明。假使一毛端處有不可說世界微塵數諸佛眾會，一一眾會有不可說世界微塵數眾生，一一眾生有不可說世界微塵數性、欲，彼諸佛隨其性、欲各與法門；如一毛端處，一切法界處悉亦如是。如是所說無量法門，菩薩於一念中悉能領受，無有忘失。

「佛子！菩薩住此第九地，晝夜專勤更無餘念，唯入佛境界親近如來，入諸菩薩甚深解脫，常在三昧，恒見諸佛，未曾捨離。一一劫中見無量佛、無量百佛、無量千佛，乃至無量百千億那由他佛，恭敬尊重，承事供養，於諸佛所種種問難，得說法陀羅尼，所有善根轉更明淨。譬如真金，善巧金師用作寶冠，轉輪聖王以嚴其首，四天下內一切小王及諸臣民諸莊嚴具無與等者；此第九地菩薩善根亦復如是，一切聲聞、辟支佛及下地菩薩所有善根無能與等。佛子！譬如二千世界主大梵天王，身出光明，二千界中幽遠之處悉能照耀，除其黑闇；此地菩薩所有善根亦復如是，能出光明照眾生心，煩惱黑闇皆令息滅。此菩薩，十波羅蜜中，力波羅蜜最勝；餘波羅蜜非不修行，但隨力隨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此第九地，晝夜專勤更無餘念，唯入佛境界親近如來，入諸菩薩甚深解脫，常在三昧，恒見諸佛，未曾捨離。一一劫中見無量佛、無量百佛、無量千佛，乃至無量百千億那由他佛，恭敬尊重，承事供養，於諸佛所種種問難，得說法陀羅尼，所有善根轉更明淨。譬如真金，善巧金師用作寶冠，轉輪聖王以嚴其首，四天下內一切小王及諸臣民諸莊嚴具無與等者；此第九地菩薩善根亦復如是，一切聲聞、辟支佛及下地菩薩所有善根無能與等。佛子！譬如二千世界主大梵天王，身出光明，二千界中幽遠之處悉能照耀，除其黑闇；此地菩薩所有善根亦復如是，能出光明照眾生心，煩惱黑闇皆令息滅。此菩薩，十波羅蜜中，力波羅蜜最勝；餘波羅蜜非不修行，但隨力隨分。

「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第九善慧地；若廣說者，於無量劫亦不能盡。佛子！菩薩摩訶薩住此地，多作二千世界主大梵天王，善能統理，自在饒益，能為一切聲聞、緣覺及諸菩薩分別演說波羅蜜行；隨眾生心，所有問難無能屈者。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，乃至不離念一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生中為首、為勝，乃至為一切智智依止者。』此菩薩若發勤精進，於一念頃，得百萬阿僧祇國土微塵數三昧，乃至示現百萬阿僧祇國土微塵數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，乃至百千億那由他劫不能數知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第九善慧地；若廣說者，於無量劫亦不能盡。佛子！菩薩摩訶薩住此地，多作二千世界主大梵天王，善能統理，自在饒益，能為一切聲聞、緣覺及諸菩薩分別演說波羅蜜行；隨眾生心，所有問難無能屈者。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，乃至不離念一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生中為首、為勝，乃至為一切智智依止者。』此菩薩若發勤精進，於一念頃，得百萬阿僧祇國土微塵數三昧，乃至示現百萬阿僧祇國土微塵數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，乃至百千億那由他劫不能數知。」

爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌曰：

「無量智力善觀察， 最上微妙世難知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量智力善觀察， 最上微妙世難知，

普入如來祕密處， 利益眾生入九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入如來祕密處， 利益眾生入九地。

總持三昧皆自在， 獲大神通入眾剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持三昧皆自在， 獲大神通入眾剎，

力智無畏不共法， 願力悲心入九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力智無畏不共法， 願力悲心入九地。

住於此地持法藏， 了善不善及無記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此地持法藏， 了善不善及無記，

有漏無漏世出世， 思不思議悉善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏無漏世出世， 思不思議悉善知。

若法決定不決定， 三乘所作悉觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法決定不決定， 三乘所作悉觀察，

有為無為行差別， 如是而知入世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為無為行差別， 如是而知入世間。

若欲知諸眾生心， 則能以智如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲知諸眾生心， 則能以智如實知，

種種速轉壞非壞， 無質無邊等眾相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種速轉壞非壞， 無質無邊等眾相。

煩惱無邊恒共伴， 眠起一義續諸趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱無邊恒共伴， 眠起一義續諸趣，

業性種種各差別， 因壞果集皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業性種種各差別， 因壞果集皆能了。

諸根種種下中上， 先後際等無量別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根種種下中上， 先後際等無量別，

解性樂欲亦復然， 八萬四千靡不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解性樂欲亦復然， 八萬四千靡不知。

眾生惑見恒隨縛， 無始稠林未除翦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生惑見恒隨縛， 無始稠林未除翦，

與志共俱心並生， 常相羈繫不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與志共俱心並生， 常相羈繫不斷絕。

但唯妄想非實物， 不離於心無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但唯妄想非實物， 不離於心無處所，

禪定境排仍退轉， 金剛道滅方畢竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定境排仍退轉， 金剛道滅方畢竟。

六趣受生各差別， 業田愛潤無明覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六趣受生各差別， 業田愛潤無明覆，

識為種子名色芽， 三界無始恒相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識為種子名色芽， 三界無始恒相續。

惑業心習生諸趣， 若離於此不復生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑業心習生諸趣， 若離於此不復生；

眾生悉在三聚中， 或溺於見或行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生悉在三聚中， 或溺於見或行道。

住於此地善觀察， 隨其心樂及根解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此地善觀察， 隨其心樂及根解，

悉以無礙妙辯才， 如其所應差別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以無礙妙辯才， 如其所應差別說。

處於法座如師子， 亦如牛王寶山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處於法座如師子， 亦如牛王寶山王，

又如龍王布密雲， 霔甘露雨充大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如龍王布密雲， 霔甘露雨充大海。

善知法性及奧義， 隨順言辭能辯說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知法性及奧義， 隨順言辭能辯說，

總持百萬阿僧祇， 譬如大海受眾雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持百萬阿僧祇， 譬如大海受眾雨。

總持三昧皆清淨， 能於一念見多佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持三昧皆清淨， 能於一念見多佛，

一一佛所皆聞法， 復以妙音而演暢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛所皆聞法， 復以妙音而演暢。

若欲三千大千界， 教化一切諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲三千大千界， 教化一切諸群生，

如雲廣布無不及， 隨其根欲悉令喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲廣布無不及， 隨其根欲悉令喜。

毛端佛眾無有數， 眾生心樂亦無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛端佛眾無有數， 眾生心樂亦無極，

悉應其心與法門， 一切法界皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉應其心與法門， 一切法界皆如是。

菩薩勤加精進力， 復獲功德轉增勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勤加精進力， 復獲功德轉增勝，

聞持爾所諸法門， 如地能持一切種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持爾所諸法門， 如地能持一切種。

十方無量諸眾生， 咸來親近會中坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸眾生， 咸來親近會中坐，

一念隨心各問難， 一音普對悉充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念隨心各問難， 一音普對悉充足。

住於此地為法王， 隨機誨誘無厭倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此地為法王， 隨機誨誘無厭倦，

日夜見佛未曾捨， 入深寂滅智解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日夜見佛未曾捨， 入深寂滅智解脫。

供養諸佛善益明， 如王頂上妙寶冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛善益明， 如王頂上妙寶冠，

復使眾生煩惱滅， 譬如梵王光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復使眾生煩惱滅， 譬如梵王光普照。

住此多作大梵王， 以三乘法化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此多作大梵王， 以三乘法化眾生，

所行善業普饒益， 乃至當成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行善業普饒益， 乃至當成一切智。

一念所入諸三昧， 阿僧祇剎微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念所入諸三昧， 阿僧祇剎微塵數，

見佛說法亦復然， 願力所作復過此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛說法亦復然， 願力所作復過此。

此是第九善慧地， 大智菩薩所行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是第九善慧地， 大智菩薩所行處，

甚深微妙難可見， 我為佛子已宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深微妙難可見， 我為佛子已宣說。」