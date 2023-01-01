大方廣佛華嚴經卷第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十六

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十地品第二十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第二十六之三

第四地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四地

佛子聞此廣大行， 可樂深妙殊勝地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子聞此廣大行， 可樂深妙殊勝地，

心皆踊悅大歡喜， 普散眾華供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆踊悅大歡喜， 普散眾華供養佛。

演說如是妙法時， 大地海水皆震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說如是妙法時， 大地海水皆震動，

一切天女咸歡喜， 悉吐妙音同讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天女咸歡喜， 悉吐妙音同讚歎。

自在天王大欣慶， 雨摩尼寶供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天王大欣慶， 雨摩尼寶供養佛，

讚言：「佛為我出興， 演說第一功德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚言：「佛為我出興， 演說第一功德行。

如是智者諸地義， 於百千劫甚難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是智者諸地義， 於百千劫甚難得，

我今忽然而得聞， 菩薩勝行妙法音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今忽然而得聞， 菩薩勝行妙法音。

願更演說聰慧者， 後地決定無餘道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願更演說聰慧者， 後地決定無餘道，

利益一切諸天人， 此諸佛子皆樂聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益一切諸天人， 此諸佛子皆樂聞！」

勇猛大心解脫月， 請金剛藏言：「佛子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛大心解脫月， 請金剛藏言：「佛子！

從此轉入第四地， 所有行相願宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此轉入第四地， 所有行相願宣說！」

爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩第三地善清淨已，欲入第四焰慧地，當修行十法明門。何等為十？所謂觀察眾生界、觀察法界、觀察世界、觀察虛空界、觀察識界、觀察欲界、觀察色界、觀察無色界、觀察廣心信解界、觀察大心信解界。菩薩以此十法明門，得入第四焰慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩第三地善清淨已，欲入第四焰慧地，當修行十法明門。何等為十？所謂觀察眾生界、觀察法界、觀察世界、觀察虛空界、觀察識界、觀察欲界、觀察色界、觀察無色界、觀察廣心信解界、觀察大心信解界。菩薩以此十法明門，得入第四焰慧地。

「佛子！菩薩住此焰慧地，則能以十種智成熟法故，得彼內法，生如來家。何等為十？所謂：深心不退故；於三寶中生淨信，畢竟不壞故；觀諸行生滅故；觀諸法自性無生故；觀世間成壞故；觀因業有生故；觀生死涅槃故；觀眾生國土業故；觀前際後際故；觀無所有盡故。是為十。佛子！菩薩住此第四地，觀內身循身觀，勤勇念知，除世間貪憂；觀外身循身觀，勤勇念知，除世間貪憂；觀內外身循身觀，勤勇念知，除世間貪憂；如是，觀內受、外受、內外受循受觀，觀內心、外心、內外心循心觀，觀內法、外法、內外法循法觀，勤勇念知，除世間貪憂。復次，此菩薩未生諸惡不善法為不生故，欲生勤精進發心正斷；已生諸惡不善法為斷故，欲生勤精進發心正斷；未生諸善法為生故，欲生勤精進發心正行；已生諸善法為住不失故，修令增廣故，欲生勤精進發心正行。復次，此菩薩修行欲定斷行，成就神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行精進定、心定、觀定斷行，成就神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行信根，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行精進根、念根、定根、慧根，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行信力，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行精進力、念力、定力、慧力，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行念覺分，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行正見，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。菩薩修行如是功德，為不捨一切眾生故，本願所持故，大悲為首故，大慈成就故，思念一切智智故，成就莊嚴佛土故，成就如來力、無所畏、不共佛法、相好音聲悉具足故，求於上上殊勝道故，隨順所聞甚深佛解脫故，思惟大智善巧方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此焰慧地，則能以十種智成熟法故，得彼內法，生如來家。何等為十？所謂：深心不退故；於三寶中生淨信，畢竟不壞故；觀諸行生滅故；觀諸法自性無生故；觀世間成壞故；觀因業有生故；觀生死涅槃故；觀眾生國土業故；觀前際後際故；觀無所有盡故。是為十。佛子！菩薩住此第四地，觀內身循身觀，勤勇念知，除世間貪憂；觀外身循身觀，勤勇念知，除世間貪憂；觀內外身循身觀，勤勇念知，除世間貪憂；如是，觀內受、外受、內外受循受觀，觀內心、外心、內外心循心觀，觀內法、外法、內外法循法觀，勤勇念知，除世間貪憂。復次，此菩薩未生諸惡不善法為不生故，欲生勤精進發心正斷；已生諸惡不善法為斷故，欲生勤精進發心正斷；未生諸善法為生故，欲生勤精進發心正行；已生諸善法為住不失故，修令增廣故，欲生勤精進發心正行。復次，此菩薩修行欲定斷行，成就神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行精進定、心定、觀定斷行，成就神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行信根，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行精進根、念根、定根、慧根，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行信力，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行精進力、念力、定力、慧力，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行念覺分，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。復次，此菩薩修行正見，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨；修行正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨。菩薩修行如是功德，為不捨一切眾生故，本願所持故，大悲為首故，大慈成就故，思念一切智智故，成就莊嚴佛土故，成就如來力、無所畏、不共佛法、相好音聲悉具足故，求於上上殊勝道故，隨順所聞甚深佛解脫故，思惟大智善巧方便故。

「佛子！菩薩住此焰慧地，所有身見為首，我、人、眾生、壽命、蘊、界、處所起執著，出沒思惟；觀察治故，我所故，財物故，著處故，於如是等一切皆離。此菩薩若見業是如來所訶、煩惱所染，皆悉捨離；若見業是順菩薩道、如來所讚，皆悉修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此焰慧地，所有身見為首，我、人、眾生、壽命、蘊、界、處所起執著，出沒思惟；觀察治故，我所故，財物故，著處故，於如是等一切皆離。此菩薩若見業是如來所訶、煩惱所染，皆悉捨離；若見業是順菩薩道、如來所讚，皆悉修行。

「佛子！此菩薩隨所起方便慧，修習於道及助道分，如是而得潤澤心、柔軟心、調順心、利益安樂心、無雜染心、求上上勝法心、求殊勝智慧心、救一切世間心、恭敬尊德無違教命心、隨所聞法皆善修行心。此菩薩知恩、知報恩，心極和善，同住安樂，質直柔軟，無稠林行，無有我慢，善受教誨，得說者意。此菩薩如是忍成就，如是調柔成就，如是寂滅成就，如是忍、調柔、寂滅成就；淨治後地業，作意修行時，得不休息精進、不雜染精進、不退轉精進、廣大精進、無邊精進、熾然精進、無等等精進、無能壞精進、成熟一切眾生精進、善分別道非道精進。是菩薩心界清淨，深心不失，悟解明利，善根增長，離世垢濁，斷諸疑惑，明斷具足，喜樂充滿，佛親護念，無量志樂皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩隨所起方便慧，修習於道及助道分，如是而得潤澤心、柔軟心、調順心、利益安樂心、無雜染心、求上上勝法心、求殊勝智慧心、救一切世間心、恭敬尊德無違教命心、隨所聞法皆善修行心。此菩薩知恩、知報恩，心極和善，同住安樂，質直柔軟，無稠林行，無有我慢，善受教誨，得說者意。此菩薩如是忍成就，如是調柔成就，如是寂滅成就，如是忍、調柔、寂滅成就；淨治後地業，作意修行時，得不休息精進、不雜染精進、不退轉精進、廣大精進、無邊精進、熾然精進、無等等精進、無能壞精進、成熟一切眾生精進、善分別道非道精進。是菩薩心界清淨，深心不失，悟解明利，善根增長，離世垢濁，斷諸疑惑，明斷具足，喜樂充滿，佛親護念，無量志樂皆悉成就。

「佛子！菩薩住此焰慧地，以願力故，得見多佛。所謂：見多百佛，見多千佛，見多百千佛，乃至見多百千億那由他佛。皆恭敬尊重，承事供養，衣服、臥具、飲食、湯藥，一切資生悉以奉施，亦以供養一切眾僧，以此善根皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。於彼佛所，恭敬聽法，聞已受持，具足修行。復於彼諸佛法中出家修道，又更修治深心信解，經無量百千億那由他劫，令諸善根轉復明淨。佛子！譬如金師鍊治真金作莊嚴具，餘所有金皆不能及；菩薩摩訶薩亦復如是，住於此地所有善根，下地善根所不能及。如摩尼寶清淨光輪能放光明，非諸餘寶之所能及，風雨等緣悉不能壞；菩薩摩訶薩亦復如是，住於此地，下地菩薩所不能及，眾魔煩惱悉不能壞。此菩薩於四攝中，同事偏多；十波羅蜜中，精進偏多；餘非不修，但隨力隨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住此焰慧地，以願力故，得見多佛。所謂：見多百佛，見多千佛，見多百千佛，乃至見多百千億那由他佛。皆恭敬尊重，承事供養，衣服、臥具、飲食、湯藥，一切資生悉以奉施，亦以供養一切眾僧，以此善根皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。於彼佛所，恭敬聽法，聞已受持，具足修行。復於彼諸佛法中出家修道，又更修治深心信解，經無量百千億那由他劫，令諸善根轉復明淨。佛子！譬如金師鍊治真金作莊嚴具，餘所有金皆不能及；菩薩摩訶薩亦復如是，住於此地所有善根，下地善根所不能及。如摩尼寶清淨光輪能放光明，非諸餘寶之所能及，風雨等緣悉不能壞；菩薩摩訶薩亦復如是，住於此地，下地菩薩所不能及，眾魔煩惱悉不能壞。此菩薩於四攝中，同事偏多；十波羅蜜中，精進偏多；餘非不修，但隨力隨分。

「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第四焰慧地。菩薩住此地，多作須夜摩天王，以善方便能除眾生身見等惑，令住正見。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，不離念法，不離念僧，乃至不離念具足一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上，乃至為一切智智依止者。』是菩薩若發勤精進，於一念頃，得入億數三昧，得見億數佛，得知億數佛神力，能動億數世界，乃至能示現億數身，一一身億數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，百劫、千劫乃至百千億那由他劫不能數知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第四焰慧地。菩薩住此地，多作須夜摩天王，以善方便能除眾生身見等惑，令住正見。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，不離念法，不離念僧，乃至不離念具足一切種、一切智智。復作是念：『我當於一切眾生中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上，乃至為一切智智依止者。』是菩薩若發勤精進，於一念頃，得入億數三昧，得見億數佛，得知億數佛神力，能動億數世界，乃至能示現億數身，一一身億數菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，百劫、千劫乃至百千億那由他劫不能數知。」

爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌言：

「菩薩已淨第三地， 次觀眾生世法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩已淨第三地， 次觀眾生世法界，

空界識界及三界， 心解悉了能趣入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空界識界及三界， 心解悉了能趣入。

始登焰地增勢力， 生如來家永不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始登焰地增勢力， 生如來家永不退，

於佛法僧信不壞， 觀法無常無有起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛法僧信不壞， 觀法無常無有起。

觀世成壞業有生， 生死涅槃剎等業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世成壞業有生， 生死涅槃剎等業，

觀前後際亦觀盡， 如是修行生佛家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀前後際亦觀盡， 如是修行生佛家。

得是法已增慈愍， 轉更勤修四念處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是法已增慈愍， 轉更勤修四念處，

身受心法內外觀， 世間貪愛皆除遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身受心法內外觀， 世間貪愛皆除遣。

菩薩修治四勤行， 惡法除滅善增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修治四勤行， 惡法除滅善增長，

神足根力悉善修， 七覺八道亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足根力悉善修， 七覺八道亦如是。

為度眾生修彼行， 本願所護慈悲首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生修彼行， 本願所護慈悲首，

求一切智及佛土， 亦念如來十種力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求一切智及佛土， 亦念如來十種力，

四無所畏不共法， 殊特相好深美音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏不共法， 殊特相好深美音；

亦求妙道解脫處， 及大方便修行彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦求妙道解脫處， 及大方便修行彼。

身見為首六十二， 我及我所無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見為首六十二， 我及我所無量種，

蘊界處等諸取著， 此四地中一切離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊界處等諸取著， 此四地中一切離。

如來所訶煩惱行， 以無義利皆除斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所訶煩惱行， 以無義利皆除斷；

智者修行清淨業， 為度眾生無不作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者修行清淨業， 為度眾生無不作。

菩薩勤修不懈怠， 即得十心皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勤修不懈怠， 即得十心皆具足，

專求佛道無厭倦， 志期受職度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求佛道無厭倦， 志期受職度眾生。

恭敬尊德修行法， 知恩易誨無慍暴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬尊德修行法， 知恩易誨無慍暴，

捨慢離諂心調柔， 轉更精勤不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨慢離諂心調柔， 轉更精勤不退轉。

菩薩住此焰慧地， 其心清淨永不失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此焰慧地， 其心清淨永不失，

悟解決定善增長， 疑網垢濁悉皆離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟解決定善增長， 疑網垢濁悉皆離。

此地菩薩人中勝， 供那由他無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地菩薩人中勝， 供那由他無量佛，

聽聞正法亦出家， 不可沮壞如真金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞正法亦出家， 不可沮壞如真金。

菩薩住此具功德， 以智方便修行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此具功德， 以智方便修行道，

不為眾魔心退轉， 譬如妙寶無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為眾魔心退轉， 譬如妙寶無能壞。

住此多作焰天王， 於法自在眾所尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此多作焰天王， 於法自在眾所尊，

普化群生除惡見， 專求佛智修善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普化群生除惡見， 專求佛智修善業。

菩薩勤加精進力， 獲三昧等皆億數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勤加精進力， 獲三昧等皆億數；

若以願智力所為， 過於此數無能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以願智力所為， 過於此數無能知。

如是菩薩第四地， 所行清淨微妙道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩第四地， 所行清淨微妙道，

功德義智共相應， 我為佛子已宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德義智共相應， 我為佛子已宣說。」

第五地 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五地

菩薩聞此勝地行， 於法解悟心歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞此勝地行， 於法解悟心歡喜，

空中雨華讚歎言： 「善哉大士金剛藏！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中雨華讚歎言： 「善哉大士金剛藏！」

自在天王與天眾， 聞法踊躍住虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天王與天眾， 聞法踊躍住虛空，

普放種種妙光雲， 供養如來喜充遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放種種妙光雲， 供養如來喜充遍。

天諸采女奏天樂， 亦以言辭歌讚佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天諸采女奏天樂， 亦以言辭歌讚佛，

悉以菩薩威神故， 於彼聲中發是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以菩薩威神故， 於彼聲中發是言：

「佛願久遠今乃滿， 佛道久遠今乃得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛願久遠今乃滿， 佛道久遠今乃得，

釋迦文佛至天宮， 利天人者久乃見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文佛至天宮， 利天人者久乃見。

大海久遠今始動， 佛光久遠今乃放， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海久遠今始動， 佛光久遠今乃放，

眾生久遠始安樂， 大悲音聲久乃聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生久遠始安樂， 大悲音聲久乃聞。

功德彼岸皆已到， 憍慢黑闇皆已滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德彼岸皆已到， 憍慢黑闇皆已滅，

最極清淨如虛空， 不染世法猶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最極清淨如虛空， 不染世法猶蓮華。

大牟尼尊現於世， 譬如須彌出巨海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大牟尼尊現於世， 譬如須彌出巨海，

供養能盡一切苦， 供養必得諸佛智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養能盡一切苦， 供養必得諸佛智；

此應供處供無等， 是故歡心供養佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此應供處供無等， 是故歡心供養佛。」

如是無量諸天女， 發此言辭稱讚已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量諸天女， 發此言辭稱讚已，

一切恭敬喜充滿， 瞻仰如來默然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切恭敬喜充滿， 瞻仰如來默然住。

是時大士解脫月， 復請無畏金剛藏： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大士解脫月， 復請無畏金剛藏：

「第五地中諸行相， 唯願佛子為宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五地中諸行相， 唯願佛子為宣說！」

爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩告解脫月菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩第四地所行道善圓滿已，欲入第五難勝地，當以十種平等清淨心趣入。何等為十？所謂：於過去佛法平等清淨心、未來佛法平等清淨心、現在佛法平等清淨心、戒平等清淨心、心平等清淨心、除見疑悔平等清淨心、道非道智平等清淨心、修行智見平等清淨心、於一切菩提分法上上觀察平等清淨心、教化一切眾生平等清淨心。菩薩摩訶薩以此十種平等清淨心，得入菩薩第五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩第四地所行道善圓滿已，欲入第五難勝地，當以十種平等清淨心趣入。何等為十？所謂：於過去佛法平等清淨心、未來佛法平等清淨心、現在佛法平等清淨心、戒平等清淨心、心平等清淨心、除見疑悔平等清淨心、道非道智平等清淨心、修行智見平等清淨心、於一切菩提分法上上觀察平等清淨心、教化一切眾生平等清淨心。菩薩摩訶薩以此十種平等清淨心，得入菩薩第五地。

「佛子！菩薩摩訶薩住此第五地已，以善修菩提分法故，善淨深心故，復轉求上勝道故，隨順真如故，願力所持故，於一切眾生慈愍不捨故，積集福智助道故，精勤修習不息故，出生善巧方便故，觀察照明上上地故，受如來護念故，念智力所持故，得不退轉心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此第五地已，以善修菩提分法故，善淨深心故，復轉求上勝道故，隨順真如故，願力所持故，於一切眾生慈愍不捨故，積集福智助道故，精勤修習不息故，出生善巧方便故，觀察照明上上地故，受如來護念故，念智力所持故，得不退轉心。

「佛子！此菩薩摩訶薩如實知此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是苦滅道聖諦，善知俗諦，善知第一義諦，善知相諦，善知差別諦，善知成立諦，善知事諦，善知生諦，善知盡無生諦，善知入道智諦，善知一切菩薩地次第成就諦，乃至善知如來智成就諦。此菩薩隨眾生心樂令歡喜故，知俗諦；通達一實相故，知第一義諦；覺法自相、共相故，知相諦；了諸法分位差別故，知差別諦；善分別蘊、界、處故，知成立諦；覺身心苦惱故，知事諦；覺諸趣生相續故，知生諦；一切熱惱畢竟滅故，知盡無生智諦；出生無二故，知入道智諦；正覺一切行相故，善知一切菩薩地次第相續成就，乃至如來智成就諦。以信解智力知，非以究竟智力知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩如實知此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是苦滅道聖諦，善知俗諦，善知第一義諦，善知相諦，善知差別諦，善知成立諦，善知事諦，善知生諦，善知盡無生諦，善知入道智諦，善知一切菩薩地次第成就諦，乃至善知如來智成就諦。此菩薩隨眾生心樂令歡喜故，知俗諦；通達一實相故，知第一義諦；覺法自相、共相故，知相諦；了諸法分位差別故，知差別諦；善分別蘊、界、處故，知成立諦；覺身心苦惱故，知事諦；覺諸趣生相續故，知生諦；一切熱惱畢竟滅故，知盡無生智諦；出生無二故，知入道智諦；正覺一切行相故，善知一切菩薩地次第相續成就，乃至如來智成就諦。以信解智力知，非以究竟智力知。

「佛子！此菩薩摩訶薩得如是諸諦智已，如實知一切有為法虛妄、詐偽、誑惑愚夫。菩薩爾時，於諸眾生轉增大悲，生大慈光明。佛子！此菩薩摩訶薩得如是智力，不捨一切眾生，常求佛智，如實觀一切有為行前際、後際。知從前際無明、有愛，故生生死流轉，於諸蘊宅不能動出，增長苦聚；無我、無壽者、無養育者、無更數取後趣身者，離我、我所。如前際，後際亦如是，皆無所有。虛妄、貪著，斷盡出離；若有若無，皆如實知。佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：『此諸凡夫愚癡無智，甚為可愍。有無數身已滅、今滅、當滅，如是盡滅，不能於身而生厭想，轉更增長機關苦事，隨生死流不能還返，於諸蘊宅不求出離，不知憂畏四大毒蛇，不能拔出諸慢見箭，不能息滅貪、恚、癡火，不能破壞無明黑暗，不能乾竭愛欲大海，不求十力大聖導師；入魔意稠林，於生死海中，為覺觀波濤之所漂溺。』佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：『此諸眾生受如是苦，孤窮困迫，無救無依，無洲無舍，無導無目，無明覆翳，黑暗纏裹。我今為彼一切眾生，修行福智助道之法，獨一發心，不求伴侶；以是功德，令諸眾生畢竟清淨，乃至獲得如來十力、無礙智慧。』佛子！此菩薩摩訶薩以如是智慧觀察所修善根，皆為救護一切眾生，利益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切眾生，成就一切眾生，解脫一切眾生，攝受一切眾生；令一切眾生離諸苦惱，令一切眾生普得清淨，令一切眾生悉皆調伏，令一切眾生入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩得如是諸諦智已，如實知一切有為法虛妄、詐偽、誑惑愚夫。菩薩爾時，於諸眾生轉增大悲，生大慈光明。佛子！此菩薩摩訶薩得如是智力，不捨一切眾生，常求佛智，如實觀一切有為行前際、後際。知從前際無明、有愛，故生生死流轉，於諸蘊宅不能動出，增長苦聚；無我、無壽者、無養育者、無更數取後趣身者，離我、我所。如前際，後際亦如是，皆無所有。虛妄、貪著，斷盡出離；若有若無，皆如實知。佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：『此諸凡夫愚癡無智，甚為可愍。有無數身已滅、今滅、當滅，如是盡滅，不能於身而生厭想，轉更增長機關苦事，隨生死流不能還返，於諸蘊宅不求出離，不知憂畏四大毒蛇，不能拔出諸慢見箭，不能息滅貪、恚、癡火，不能破壞無明黑暗，不能乾竭愛欲大海，不求十力大聖導師；入魔意稠林，於生死海中，為覺觀波濤之所漂溺。』佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：『此諸眾生受如是苦，孤窮困迫，無救無依，無洲無舍，無導無目，無明覆翳，黑暗纏裹。我今為彼一切眾生，修行福智助道之法，獨一發心，不求伴侶；以是功德，令諸眾生畢竟清淨，乃至獲得如來十力、無礙智慧。』佛子！此菩薩摩訶薩以如是智慧觀察所修善根，皆為救護一切眾生，利益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切眾生，成就一切眾生，解脫一切眾生，攝受一切眾生；令一切眾生離諸苦惱，令一切眾生普得清淨，令一切眾生悉皆調伏，令一切眾生入般涅槃。

「佛子！菩薩摩訶薩住此第五難勝地，名為：念者，不忘諸法故；名為：智者，能善決了故；名為：有趣者，知經意趣，次第連合故；名為：慚愧者，自護、護他故；名為：堅固者，不捨戒行故；名為：覺者，能觀是處、非處故；名為：隨智者，不隨於他故；名為：隨慧者，善知義、非義句差別故；名為：神通者，善修禪定故；名為：方便善巧者，能隨世行故；名為：無厭足者，善集福德故；名為：不休息者，常求智慧故；名為：不疲倦者，集大慈悲故；名為：為他勤修者，欲令一切眾生入涅槃故；名為：勤求不懈者，求如來力、無畏、不共法故；名為：發意能行者，成就莊嚴佛土故；名為：勤修種種善業者，能具足相好故；名為：常勤修習者，求莊嚴佛身、語、意故；名為：大尊重恭敬法者，於一切菩薩法師處如教而行故；名為：心無障礙者，以大方便常行世間故；名為：日夜遠離餘心者，常樂教化一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此第五難勝地，名為：念者，不忘諸法故；名為：智者，能善決了故；名為：有趣者，知經意趣，次第連合故；名為：慚愧者，自護、護他故；名為：堅固者，不捨戒行故；名為：覺者，能觀是處、非處故；名為：隨智者，不隨於他故；名為：隨慧者，善知義、非義句差別故；名為：神通者，善修禪定故；名為：方便善巧者，能隨世行故；名為：無厭足者，善集福德故；名為：不休息者，常求智慧故；名為：不疲倦者，集大慈悲故；名為：為他勤修者，欲令一切眾生入涅槃故；名為：勤求不懈者，求如來力、無畏、不共法故；名為：發意能行者，成就莊嚴佛土故；名為：勤修種種善業者，能具足相好故；名為：常勤修習者，求莊嚴佛身、語、意故；名為：大尊重恭敬法者，於一切菩薩法師處如教而行故；名為：心無障礙者，以大方便常行世間故；名為：日夜遠離餘心者，常樂教化一切眾生故。

「佛子！菩薩摩訶薩如是勤修行時，以布施教化眾生，以愛語、利行、同事教化眾生，示現色身教化眾生，演說諸法教化眾生，開示菩薩行教化眾生，顯示如來大威力教化眾生，示生死過患教化眾生，稱讚如來智慧利益教化眾生，現大神通力教化眾生，以種種方便行教化眾生。佛子！此菩薩摩訶薩能如是勤方便教化眾生，心恒相續，趣佛智慧；所作善根，無有退轉，常勤修學殊勝行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是勤修行時，以布施教化眾生，以愛語、利行、同事教化眾生，示現色身教化眾生，演說諸法教化眾生，開示菩薩行教化眾生，顯示如來大威力教化眾生，示生死過患教化眾生，稱讚如來智慧利益教化眾生，現大神通力教化眾生，以種種方便行教化眾生。佛子！此菩薩摩訶薩能如是勤方便教化眾生，心恒相續，趣佛智慧；所作善根，無有退轉，常勤修學殊勝行法。

「佛子！此菩薩摩訶薩為利益眾生故，世間技藝靡不該習。所謂：文字、算數、圖書、印璽；地、水、火、風，種種諸論，咸所通達；又善方藥，療治諸病——顛狂、乾消、鬼魅、蠱毒，悉能除斷；文筆、讚詠、歌舞、妓樂、戲笑、談說，悉善其事；國城、村邑、宮宅、園苑、泉流、陂池、草樹、花藥，凡所布列，咸得其宜；金銀、摩尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚等藏，悉知其處，出以示人；日月星宿、鳥鳴地震、夜夢吉凶，身相休咎，咸善觀察，一無錯謬；持戒入禪，神通無量，四無色等及餘一切世間之事，但於眾生不為損惱，為利益故咸悉開示，漸令安住無上佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩為利益眾生故，世間技藝靡不該習。所謂：文字、算數、圖書、印璽；地、水、火、風，種種諸論，咸所通達；又善方藥，療治諸病——顛狂、乾消、鬼魅、蠱毒，悉能除斷；文筆、讚詠、歌舞、妓樂、戲笑、談說，悉善其事；國城、村邑、宮宅、園苑、泉流、陂池、草樹、花藥，凡所布列，咸得其宜；金銀、摩尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚等藏，悉知其處，出以示人；日月星宿、鳥鳴地震、夜夢吉凶，身相休咎，咸善觀察，一無錯謬；持戒入禪，神通無量，四無色等及餘一切世間之事，但於眾生不為損惱，為利益故咸悉開示，漸令安住無上佛法。

「佛子！菩薩住是難勝地，以願力故，得見多佛。所謂：見多百佛，見多千佛，見多百千佛，乃至見多百千億那由他佛。悉恭敬尊重，承事供養，衣服、飲食、臥具、湯藥，一切資生悉以奉施，亦以供養一切眾僧，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所，恭敬聽法，聞已受持，隨力修行。復於彼諸佛法中而得出家；既出家已，又更聞法，得陀羅尼，為聞持法師。住此地中，經於百劫，經於千劫，乃至無量百千億那由他劫，所有善根轉更明淨。佛子！譬如真金，以硨磲磨瑩，轉更明淨；此地菩薩所有善根亦復如是，以方便慧思惟觀察，轉更明淨。佛子！菩薩住此難勝地，以方便智成就功德，下地善根所不能及。佛子！如日月星宿、宮殿光明，風力所持，不可沮壞，亦非餘風所能傾動；此地菩薩所有善根亦復如是，以方便智隨逐觀察，不可沮壞，亦非一切聲聞、獨覺世間善根所能傾動。此菩薩，十波羅蜜中，禪波羅蜜偏多；餘非不修，但隨力隨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住是難勝地，以願力故，得見多佛。所謂：見多百佛，見多千佛，見多百千佛，乃至見多百千億那由他佛。悉恭敬尊重，承事供養，衣服、飲食、臥具、湯藥，一切資生悉以奉施，亦以供養一切眾僧，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所，恭敬聽法，聞已受持，隨力修行。復於彼諸佛法中而得出家；既出家已，又更聞法，得陀羅尼，為聞持法師。住此地中，經於百劫，經於千劫，乃至無量百千億那由他劫，所有善根轉更明淨。佛子！譬如真金，以硨磲磨瑩，轉更明淨；此地菩薩所有善根亦復如是，以方便慧思惟觀察，轉更明淨。佛子！菩薩住此難勝地，以方便智成就功德，下地善根所不能及。佛子！如日月星宿、宮殿光明，風力所持，不可沮壞，亦非餘風所能傾動；此地菩薩所有善根亦復如是，以方便智隨逐觀察，不可沮壞，亦非一切聲聞、獨覺世間善根所能傾動。此菩薩，十波羅蜜中，禪波羅蜜偏多；餘非不修，但隨力隨分。

「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第五難勝地。菩薩住此地，多作兜率陀天王，於諸眾生所作自在，摧伏一切外道邪見，能令眾生住實諦中。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，不離念法，不離念僧，乃至不離念具足一切種、一切智智。復作是念：『我當於眾生中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上，乃至為一切智智依止者。』此菩薩若發勤精進，於一念頃，得千億三昧，見千億佛，知千億佛神力，能動千億佛世界，乃至示現千億身，一一身示千億菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，百劫、千劫乃至百千億那由他劫不能數知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名：略說菩薩摩訶薩第五難勝地。菩薩住此地，多作兜率陀天王，於諸眾生所作自在，摧伏一切外道邪見，能令眾生住實諦中。布施、愛語、利行、同事——如是一切諸所作業，皆不離念佛，不離念法，不離念僧，乃至不離念具足一切種、一切智智。復作是念：『我當於眾生中為首、為勝、為殊勝、為妙、為微妙、為上、為無上，乃至為一切智智依止者。』此菩薩若發勤精進，於一念頃，得千億三昧，見千億佛，知千億佛神力，能動千億佛世界，乃至示現千億身，一一身示千億菩薩以為眷屬；若以菩薩殊勝願力自在示現，過於此數，百劫、千劫乃至百千億那由他劫不能數知。」

爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌曰：

「菩薩四地已清淨， 思惟三世佛平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩四地已清淨， 思惟三世佛平等，

戒心除疑道非道， 如是觀察入五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒心除疑道非道， 如是觀察入五地。

念處為弓根利箭， 正勤為馬神足車， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念處為弓根利箭， 正勤為馬神足車，

五力堅鎧破怨敵， 勇健不退入五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五力堅鎧破怨敵， 勇健不退入五地。

慚愧為衣覺分鬘， 淨戒為香禪塗香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧為衣覺分鬘， 淨戒為香禪塗香，

智慧方便妙莊嚴， 入總持林三昧苑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便妙莊嚴， 入總持林三昧苑。

如意為足正念頸， 慈悲為眼智慧牙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意為足正念頸， 慈悲為眼智慧牙，

人中師子無我吼， 破煩惱怨入五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子無我吼， 破煩惱怨入五地。

菩薩住此第五地， 轉修勝上清淨道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此第五地， 轉修勝上清淨道，

志求佛法不退轉， 思念慈悲無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求佛法不退轉， 思念慈悲無厭倦。

積集福智勝功德， 精勤方便觀上地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集福智勝功德， 精勤方便觀上地，

佛力所加具念慧， 了知四諦皆如實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力所加具念慧， 了知四諦皆如實。

善知世諦勝義諦， 相諦差別成立諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知世諦勝義諦， 相諦差別成立諦，

事諦生盡及道諦， 乃至如來無礙諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事諦生盡及道諦， 乃至如來無礙諦。

如是觀諦雖微妙， 未得無礙勝解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀諦雖微妙， 未得無礙勝解脫，

以此能生大功德， 是故超過世智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此能生大功德， 是故超過世智慧。

既觀諦已知有為， 體性虛偽無堅實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既觀諦已知有為， 體性虛偽無堅實，

得佛慈愍光明分， 為利眾生求佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛慈愍光明分， 為利眾生求佛智。

觀諸有為先後際， 無明黑闇愛纏縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸有為先後際， 無明黑闇愛纏縛，

流轉遲迴苦聚中， 無我無人無壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉遲迴苦聚中， 無我無人無壽命。

愛取為因受來苦， 欲求邊際不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛取為因受來苦， 欲求邊際不可得，

迷妄漂流無返期， 此等可愍我應度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷妄漂流無返期， 此等可愍我應度。

蘊宅界蛇諸見箭， 心火猛熾癡闇重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊宅界蛇諸見箭， 心火猛熾癡闇重，

愛河漂轉不暇觀， 苦海淪湑闕明導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛河漂轉不暇觀， 苦海淪湑闕明導。

如是知已勤精進， 所作皆為度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知已勤精進， 所作皆為度眾生，

名為有念有慧者， 乃至覺解方便者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為有念有慧者， 乃至覺解方便者。

習行福智無厭足， 恭敬多聞不疲倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習行福智無厭足， 恭敬多聞不疲倦，

國土相好皆莊嚴， 如是一切為眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土相好皆莊嚴， 如是一切為眾生。

為欲教化諸世間， 善知書數印等法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲教化諸世間， 善知書數印等法，

亦復善解諸方藥， 療治眾病悉令愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復善解諸方藥， 療治眾病悉令愈。

文詞歌舞皆巧妙， 宮宅園池悉安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文詞歌舞皆巧妙， 宮宅園池悉安隱，

寶藏非一咸示人， 利益無量眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏非一咸示人， 利益無量眾生故。

日月星宿地震動， 乃至身相亦觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月星宿地震動， 乃至身相亦觀察，

四禪無色及神通， 為益世間皆顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四禪無色及神通， 為益世間皆顯示。

智者住此難勝地， 供那由佛亦聽法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者住此難勝地， 供那由佛亦聽法，

如以妙寶磨真金， 所有善根轉明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如以妙寶磨真金， 所有善根轉明淨。

譬如星宿在虛空， 風力所持無損動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如星宿在虛空， 風力所持無損動，

亦如蓮華不著水， 如是大士行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如蓮華不著水， 如是大士行於世。

住此多作兜率王， 能摧異道諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此多作兜率王， 能摧異道諸邪見，

所修諸善為佛智， 願得十力救眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修諸善為佛智， 願得十力救眾生。

彼復修行大精進， 即時供養千億佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復修行大精進， 即時供養千億佛，

得定動剎亦復然， 願力所作過於是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得定動剎亦復然， 願力所作過於是。

如是第五難勝地， 人中最上真實道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第五難勝地， 人中最上真實道，

我以種種方便力， 為諸佛子宣說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以種種方便力， 為諸佛子宣說竟。」