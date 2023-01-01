大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 32 卷
大方廣佛華嚴經卷第三十二
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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十迴向品第二十五之十
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「佛子！云何為菩薩摩訶薩等法界無量迴向？
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「佛子！此菩薩摩訶薩以離垢繒而繫其頂，住法師位，廣行法施，起大慈悲安立眾生，於菩提心常行饒益無有休息；以菩提心長養善根，為諸眾生作調御師，示諸眾生一切智道；為諸眾生作法藏日，善根光明普照一切；於諸眾生其心平等，修諸善行無有休息；心淨無染，智慧自在，不捨一切善根道業；作諸眾生大智商主，普令得入安隱正道；為諸眾生而作導首，令修一切善根法行；為諸眾生作不可壞堅固善友，令其善根增長成就。
「佛子！此菩薩摩訶薩以離垢繒而繫其頂，住法師位，廣行法施，起大慈悲安立眾生，於菩提心常行饒益無有休息；以菩提心長養善根，為諸眾生作調御師，示諸眾生一切智道；為諸眾生作法藏日，善根光明普照一切；於諸眾生其心平等，修諸善行無有休息；心淨無染，智慧自在，不捨一切善根道業；作諸眾生大智商主，普令得入安隱正道；為諸眾生而作導首，令修一切善根法行；為諸眾生作不可壞堅固善友，令其善根增長成就。
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「佛子！此菩薩摩訶薩以法施為首，發生一切清淨白法，攝受趣向一切智心，殊勝願力究竟堅固；成就增益，具大威德，依善知識，心無諂誑，思惟觀察一切智門無邊境界。以此善根如是迴向：『願得修習、成就、增長廣大無礙一切境界；願得於佛正教之中，乃至聽聞一句、一偈受持演說；願得憶念與法界等無量無邊一切世界去、來、現在一切諸佛，既憶念已，修菩薩行。又願以此念佛善根，為一眾生於一世界盡未來劫修菩薩行；如於一世界，盡法界、虛空界、一切世界皆亦如是；如為一眾生，為一切眾生亦復如是。以善方便，一一皆為盡未來劫大誓莊嚴，終無離佛善知識想，常見諸佛現在其前，無有一佛出興於世不得親近。一切諸佛及諸菩薩所讚所說清淨梵行，誓願修行，悉令圓滿，所謂：不破梵行、不缺梵行、不雜梵行、無點梵行、無失梵行、無能蔽梵行、佛所讚梵行、無所依梵行、無所得梵行、增益菩薩清淨梵行、三世諸佛所行梵行、無礙梵行、無著梵行、無諍梵行、無滅梵行、安住梵行、無比梵行、無動梵行、無亂梵行、無恚梵行。』
「佛子！此菩薩摩訶薩以法施為首，發生一切清淨白法，攝受趣向一切智心，殊勝願力究竟堅固；成就增益，具大威德，依善知識，心無諂誑，思惟觀察一切智門無邊境界。以此善根如是迴向：『願得修習、成就、增長廣大無礙一切境界；願得於佛正教之中，乃至聽聞一句、一偈受持演說；願得憶念與法界等無量無邊一切世界去、來、現在一切諸佛，既憶念已，修菩薩行。又願以此念佛善根，為一眾生於一世界盡未來劫修菩薩行；如於一世界，盡法界、虛空界、一切世界皆亦如是；如為一眾生，為一切眾生亦復如是。以善方便，一一皆為盡未來劫大誓莊嚴，終無離佛善知識想，常見諸佛現在其前，無有一佛出興於世不得親近。一切諸佛及諸菩薩所讚所說清淨梵行，誓願修行，悉令圓滿，所謂：不破梵行、不缺梵行、不雜梵行、無點梵行、無失梵行、無能蔽梵行、佛所讚梵行、無所依梵行、無所得梵行、增益菩薩清淨梵行、三世諸佛所行梵行、無礙梵行、無著梵行、無諍梵行、無滅梵行、安住梵行、無比梵行、無動梵行、無亂梵行、無恚梵行。』
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「佛子！菩薩摩訶薩若能為己修行如是清淨梵行，則能普為一切眾生，令一切眾生皆得安住；令一切眾生皆得開曉；令一切眾生皆得成就；令一切眾生皆得清淨；令一切眾生皆得無垢；令一切眾生皆得照明；令一切眾生離諸塵染；令一切眾生無諸障翳；令一切眾生離諸熱惱；令一切眾生離諸纏縛；令一切眾生永離諸惡；令一切眾生無諸惱害，畢竟清淨。何以故？菩薩摩訶薩自於梵行不能清淨，不能令他而得清淨；自於梵行而有退轉，不能令他無有退轉；自於梵行而有失壞，不能令他無有失壞；自於梵行而有遠離，不能令他常不遠離；自於梵行而有懈怠，不能令他不生懈怠；自於梵行不生信解，不能令他心生信解；自於梵行而不安住，不能令他而得安住；自於梵行而不證入，不能令他心得證入；自於梵行而有放捨，不能令他恒不放捨；自於梵行而有散動，不能令他心不散動。何以故？菩薩摩訶薩住無倒行，說無倒法，所言誠實，如說修行，淨身、口、意，離諸雜染，住無礙行，滅一切障。菩薩摩訶薩自得淨心，為他演說清淨心法；自修和忍，以諸善根調伏其心，令他和忍，以諸善根調伏其心；自離疑悔，亦令他人永離疑悔；自得淨信，亦令他得不壞淨信；自住正法，亦令眾生安住正法。
「佛子！菩薩摩訶薩若能為己修行如是清淨梵行，則能普為一切眾生，令一切眾生皆得安住；令一切眾生皆得開曉；令一切眾生皆得成就；令一切眾生皆得清淨；令一切眾生皆得無垢；令一切眾生皆得照明；令一切眾生離諸塵染；令一切眾生無諸障翳；令一切眾生離諸熱惱；令一切眾生離諸纏縛；令一切眾生永離諸惡；令一切眾生無諸惱害，畢竟清淨。何以故？菩薩摩訶薩自於梵行不能清淨，不能令他而得清淨；自於梵行而有退轉，不能令他無有退轉；自於梵行而有失壞，不能令他無有失壞；自於梵行而有遠離，不能令他常不遠離；自於梵行而有懈怠，不能令他不生懈怠；自於梵行不生信解，不能令他心生信解；自於梵行而不安住，不能令他而得安住；自於梵行而不證入，不能令他心得證入；自於梵行而有放捨，不能令他恒不放捨；自於梵行而有散動，不能令他心不散動。何以故？菩薩摩訶薩住無倒行，說無倒法，所言誠實，如說修行，淨身、口、意，離諸雜染，住無礙行，滅一切障。菩薩摩訶薩自得淨心，為他演說清淨心法；自修和忍，以諸善根調伏其心，令他和忍，以諸善根調伏其心；自離疑悔，亦令他人永離疑悔；自得淨信，亦令他得不壞淨信；自住正法，亦令眾生安住正法。
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「佛子！菩薩摩訶薩復以法施所生善根如是迴向，所謂：『願我獲得一切諸佛無盡法門，普為眾生分別解說，皆令歡喜，心得滿足，摧滅一切外道異論。願我能為一切眾生演說三世諸佛法海，於一一法生起、一一法義理、一一法名言、一一法安立、一一法解說、一一法顯示、一一法門戶、一一法悟入、一一法觀察、一一法分位，悉得無邊無盡法藏，獲無所畏，具四辯才，廣為眾生分別解說，窮未來際而無有盡。為欲令一切眾生立勝志願，出生無礙、無謬失辯；為欲令一切眾生皆生歡喜，為欲令一切眾生成就一切淨法光明，隨其類音，演說無斷：為欲令一切眾生深信歡喜，住一切智，辨了諸法，𢔌無迷惑，作是念言：我當普於一切世界，為諸眾生精勤修習，得遍法界無量自在身，得遍法界無量廣大心，具等法界無量清淨音聲，現等法界無量眾會道場，修等法界無量菩薩業，得等法界無量菩薩住，證等法界無量菩薩平等，學等法界無量菩薩法，住等法界無量菩薩行，入等法界無量菩薩迴向。』是為菩薩摩訶薩以諸善根而為迴向，為令眾生悉得成就一切智故。
「佛子！菩薩摩訶薩復以法施所生善根如是迴向，所謂：『願我獲得一切諸佛無盡法門，普為眾生分別解說，皆令歡喜，心得滿足，摧滅一切外道異論。願我能為一切眾生演說三世諸佛法海，於一一法生起、一一法義理、一一法名言、一一法安立、一一法解說、一一法顯示、一一法門戶、一一法悟入、一一法觀察、一一法分位，悉得無邊無盡法藏，獲無所畏，具四辯才，廣為眾生分別解說，窮未來際而無有盡。為欲令一切眾生立勝志願，出生無礙、無謬失辯；為欲令一切眾生皆生歡喜，為欲令一切眾生成就一切淨法光明，隨其類音，演說無斷：為欲令一切眾生深信歡喜，住一切智，辨了諸法，𢔌無迷惑，作是念言：我當普於一切世界，為諸眾生精勤修習，得遍法界無量自在身，得遍法界無量廣大心，具等法界無量清淨音聲，現等法界無量眾會道場，修等法界無量菩薩業，得等法界無量菩薩住，證等法界無量菩薩平等，學等法界無量菩薩法，住等法界無量菩薩行，入等法界無量菩薩迴向。』是為菩薩摩訶薩以諸善根而為迴向，為令眾生悉得成就一切智故。
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「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向，所謂：『為欲見等法界無量諸佛，調伏等法界無量眾生，住持等法界無量佛剎，證等法界無量菩薩智，獲等法界無量無所畏，成等法界無量諸菩薩陀羅尼，得等法界無量諸菩薩不思議住，具等法界無量功德，滿等法界無量利益眾生善根；又願以此善根故，令我得福德平等、智慧平等、力平等、無畏平等、清淨平等、自在平等、正覺平等、說法平等、義平等、決定平等、一切神通平等，如是等法皆悉圓滿。如我所得，願一切眾生亦如是得，如我無異。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向，所謂：『為欲見等法界無量諸佛，調伏等法界無量眾生，住持等法界無量佛剎，證等法界無量菩薩智，獲等法界無量無所畏，成等法界無量諸菩薩陀羅尼，得等法界無量諸菩薩不思議住，具等法界無量功德，滿等法界無量利益眾生善根；又願以此善根故，令我得福德平等、智慧平等、力平等、無畏平等、清淨平等、自在平等、正覺平等、說法平等、義平等、決定平等、一切神通平等，如是等法皆悉圓滿。如我所得，願一切眾生亦如是得，如我無異。』
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「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向，所謂：『如法界無量，善根迴向亦復如是，所得智慧終無有量；如法界無邊，善根迴向亦復如是，見一切佛，無有其邊；如法界無限，善根迴向亦復如是，詣諸佛剎無有齊限；如法界無際，善根迴向亦復如是，於一切世界修菩薩行無有涯際；如法界無斷，善根迴向亦復如是，住一切智永不斷絕；如法界一性，善根迴向亦復如是，與一切眾生同一智性；如法界自性清淨，善根迴向亦復如是，令一切眾生究竟清淨；如法界隨順，善根迴向亦復如是，令一切眾生悉皆隨順普賢行願；如法界莊嚴，善根迴向亦復如是，令一切眾生以普賢行而為莊嚴；如法界不可失壞，善根迴向亦復如是，令諸菩薩永不失壞諸清淨行。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向，所謂：『如法界無量，善根迴向亦復如是，所得智慧終無有量；如法界無邊，善根迴向亦復如是，見一切佛，無有其邊；如法界無限，善根迴向亦復如是，詣諸佛剎無有齊限；如法界無際，善根迴向亦復如是，於一切世界修菩薩行無有涯際；如法界無斷，善根迴向亦復如是，住一切智永不斷絕；如法界一性，善根迴向亦復如是，與一切眾生同一智性；如法界自性清淨，善根迴向亦復如是，令一切眾生究竟清淨；如法界隨順，善根迴向亦復如是，令一切眾生悉皆隨順普賢行願；如法界莊嚴，善根迴向亦復如是，令一切眾生以普賢行而為莊嚴；如法界不可失壞，善根迴向亦復如是，令諸菩薩永不失壞諸清淨行。』
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「佛子！菩薩摩訶薩復以此善根如是迴向，所謂：『願以此善根，承事一切諸佛菩薩皆令歡喜；願以此善根，速得趣入一切智性；願以此善根，遍一切處，修一切智；願以此善根，令一切眾生常得往覲一切諸佛；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，能作佛事；願以此善根，令一切眾生恒得見佛，不於佛事生怠慢心；願以此善根，令一切眾生常得見佛，心喜清淨，無有退轉；願以此善根，令一切眾生常得見佛，心善解了；願以此善根，令一切眾生常得見佛，不生執著；願以此善根，令一切眾生常得見佛，了達無礙；願以此善根，令一切眾生常得見佛，成普賢行；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，現在其前，無時暫捨；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，出生菩薩無量諸力；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，於一切法永不忘失。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以此善根如是迴向，所謂：『願以此善根，承事一切諸佛菩薩皆令歡喜；願以此善根，速得趣入一切智性；願以此善根，遍一切處，修一切智；願以此善根，令一切眾生常得往覲一切諸佛；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，能作佛事；願以此善根，令一切眾生恒得見佛，不於佛事生怠慢心；願以此善根，令一切眾生常得見佛，心喜清淨，無有退轉；願以此善根，令一切眾生常得見佛，心善解了；願以此善根，令一切眾生常得見佛，不生執著；願以此善根，令一切眾生常得見佛，了達無礙；願以此善根，令一切眾生常得見佛，成普賢行；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，現在其前，無時暫捨；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，出生菩薩無量諸力；願以此善根，令一切眾生常見諸佛，於一切法永不忘失。』
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「佛子！菩薩摩訶薩又以諸善根如是迴向，所謂：『如法界無起性迴向、如法界根本性迴向、如法界自體性迴向、如法界無依性迴向、如法界無忘失性迴向、如法界空無性迴向、如法界寂靜性迴向、如法界無處所性迴向、如法界無遷動性迴向、如法界無差別性迴向。』
「佛子！菩薩摩訶薩又以諸善根如是迴向，所謂：『如法界無起性迴向、如法界根本性迴向、如法界自體性迴向、如法界無依性迴向、如法界無忘失性迴向、如法界空無性迴向、如法界寂靜性迴向、如法界無處所性迴向、如法界無遷動性迴向、如法界無差別性迴向。』
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「佛子！菩薩摩訶薩復以法施所有宣示、所有開悟及因此起一切善根如是迴向，所謂：『願一切眾生成菩薩法師，常為諸佛之所護念；願一切眾生作無上法師，方便安立一切眾生於一切智；願一切眾生作無屈法師，一切問難莫能窮盡；願一切眾生作無礙法師，得一切法無礙光明；願一切眾生作智藏法師，能善巧說一切佛法；願一切眾生成諸如來自在法師，善能分別如來智慧；願一切眾生作如眼法師，說如實法，不由他教；願一切眾生作憶持一切佛法法師，如理演說，不違句義；願一切眾生作修行無相道法師，以諸妙相而自莊嚴，放無量光，善入諸法；願一切眾生作大身法師，其身普遍一切國土，興大法雲，雨諸佛法；願一切眾生作護法藏法師，建無勝幢，護諸佛法，令正法海無所缺減；願一切眾生作一切法日法師，得佛辯才，巧說諸法；願一切眾生作妙音方便法師，善說無邊法界之藏；願一切眾生作到法彼岸法師，以智神通開正法藏；願一切眾生作安住正法法師，演說如來究竟智慧；願一切眾生作了達諸法法師，能說無量無盡功德；願一切眾生作不誑世間法師，能以方便令入實際；願一切眾生作破諸魔眾法師，善能覺知一切魔業；願一切眾生作諸佛所攝受法師，離我、我所攝受之心；願一切眾生作安隱一切世間法師，成就菩薩說法願力。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以法施所有宣示、所有開悟及因此起一切善根如是迴向，所謂：『願一切眾生成菩薩法師，常為諸佛之所護念；願一切眾生作無上法師，方便安立一切眾生於一切智；願一切眾生作無屈法師，一切問難莫能窮盡；願一切眾生作無礙法師，得一切法無礙光明；願一切眾生作智藏法師，能善巧說一切佛法；願一切眾生成諸如來自在法師，善能分別如來智慧；願一切眾生作如眼法師，說如實法，不由他教；願一切眾生作憶持一切佛法法師，如理演說，不違句義；願一切眾生作修行無相道法師，以諸妙相而自莊嚴，放無量光，善入諸法；願一切眾生作大身法師，其身普遍一切國土，興大法雲，雨諸佛法；願一切眾生作護法藏法師，建無勝幢，護諸佛法，令正法海無所缺減；願一切眾生作一切法日法師，得佛辯才，巧說諸法；願一切眾生作妙音方便法師，善說無邊法界之藏；願一切眾生作到法彼岸法師，以智神通開正法藏；願一切眾生作安住正法法師，演說如來究竟智慧；願一切眾生作了達諸法法師，能說無量無盡功德；願一切眾生作不誑世間法師，能以方便令入實際；願一切眾生作破諸魔眾法師，善能覺知一切魔業；願一切眾生作諸佛所攝受法師，離我、我所攝受之心；願一切眾生作安隱一切世間法師，成就菩薩說法願力。』
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「佛子！菩薩摩訶薩復以諸善根如是迴向，所謂：『不以取著業故迴向，不以取著報故迴向，不以取著心故迴向，不以取著法故迴向，不以取著事故迴向，不以取著因故迴向，不以取著語言音聲故迴向，不以取著名句文身故迴向，不以取著迴向故迴向，不以取著利益眾生故迴向。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以諸善根如是迴向，所謂：『不以取著業故迴向，不以取著報故迴向，不以取著心故迴向，不以取著法故迴向，不以取著事故迴向，不以取著因故迴向，不以取著語言音聲故迴向，不以取著名句文身故迴向，不以取著迴向故迴向，不以取著利益眾生故迴向。』
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「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向，所謂：『不為耽著色境界故迴向，不為耽著聲、香、味、觸、法境界故迴向，不為求生天故迴向，不為求欲樂故迴向，不為著欲境界故迴向，不為求眷屬故迴向，不為求自在故迴向，不為求生死樂故迴向，不為著生死故迴向，不為樂諸有故迴向，不為求和合樂故迴向，不為求可樂著處故迴向，不為懷毒害心故迴向，不壞善根故迴向，不依三界故迴向，不著諸禪解脫三昧故迴向，不住聲聞、辟支佛乘故迴向。但為教化調伏一切眾生故迴向；但為成滿一切智智故迴向；但為得無礙智故迴向；但為得無障礙清淨善根故迴向；但為令一切眾生超出生死證大智慧故迴向；但為令大菩提心如金剛不可壞故迴向；但為成就究竟不死法故迴向；但為以無量莊嚴莊嚴佛種性，示現一切智自在故迴向；但為求菩薩一切法明大神通智故迴向；但為於盡法界、虛空界一切佛剎，行普賢行圓滿不退，被堅固大願鎧，令一切眾生住普賢地故迴向；但為盡未來劫度脫眾生常無休息，示現一切智地無礙光明恒不斷故迴向。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向，所謂：『不為耽著色境界故迴向，不為耽著聲、香、味、觸、法境界故迴向，不為求生天故迴向，不為求欲樂故迴向，不為著欲境界故迴向，不為求眷屬故迴向，不為求自在故迴向，不為求生死樂故迴向，不為著生死故迴向，不為樂諸有故迴向，不為求和合樂故迴向，不為求可樂著處故迴向，不為懷毒害心故迴向，不壞善根故迴向，不依三界故迴向，不著諸禪解脫三昧故迴向，不住聲聞、辟支佛乘故迴向。但為教化調伏一切眾生故迴向；但為成滿一切智智故迴向；但為得無礙智故迴向；但為得無障礙清淨善根故迴向；但為令一切眾生超出生死證大智慧故迴向；但為令大菩提心如金剛不可壞故迴向；但為成就究竟不死法故迴向；但為以無量莊嚴莊嚴佛種性，示現一切智自在故迴向；但為求菩薩一切法明大神通智故迴向；但為於盡法界、虛空界一切佛剎，行普賢行圓滿不退，被堅固大願鎧，令一切眾生住普賢地故迴向；但為盡未來劫度脫眾生常無休息，示現一切智地無礙光明恒不斷故迴向。』
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「佛子！菩薩摩訶薩以彼善根迴向時，以如是心迴向，所謂：『以本性平等心迴向，以法性平等心迴向，以一切眾生無量平等心迴向，以無諍平等心迴向，以自性無所起平等心迴向，以知諸法無亂心迴向，以入三世平等心迴向，以出生三世諸佛種性心迴向，以得不退失神通心迴向，以生成一切智行心迴向。又為令一切眾生永離一切地獄故迴向；為令一切眾生不入畜生趣故迴向；為令一切眾生不往閻羅王處故迴向；為令一切眾生除滅一切障道法故迴向；為令一切眾生滿足一切善根故迴向；為令一切眾生能應時轉法輪，令一切歡喜故迴向；為令一切眾生入十力輪故迴向；為令一切眾生滿足菩薩無邊清淨法願故迴向；為令一切眾生隨順一切善知識教，菩提心器得滿足故迴向；為令一切眾生受持修行甚深佛法，得一切佛智光明故迴向；為令一切眾生修諸菩薩無障礙行常現前故迴向；為令一切眾生常見諸佛現其前故迴向；為令一切眾生清淨法光明常現前故迴向；為令一切眾生無畏大菩提心常現前故迴向；為令一切眾生菩薩不思議智常現前故迴向；為令一切眾生普救護眾生，令清淨大悲心常現前故迴向；為令一切眾生以不可說不可說勝妙莊嚴具莊嚴一切諸佛剎故迴向；為令一切眾生摧滅一切眾魔鬪諍羅網業故迴向；為令一切眾生於一切佛剎皆無所依修菩薩行故迴向；為令一切眾生發一切種智心，入一切佛法廣大門故迴向。』
「佛子！菩薩摩訶薩以彼善根迴向時，以如是心迴向，所謂：『以本性平等心迴向，以法性平等心迴向，以一切眾生無量平等心迴向，以無諍平等心迴向，以自性無所起平等心迴向，以知諸法無亂心迴向，以入三世平等心迴向，以出生三世諸佛種性心迴向，以得不退失神通心迴向，以生成一切智行心迴向。又為令一切眾生永離一切地獄故迴向；為令一切眾生不入畜生趣故迴向；為令一切眾生不往閻羅王處故迴向；為令一切眾生除滅一切障道法故迴向；為令一切眾生滿足一切善根故迴向；為令一切眾生能應時轉法輪，令一切歡喜故迴向；為令一切眾生入十力輪故迴向；為令一切眾生滿足菩薩無邊清淨法願故迴向；為令一切眾生隨順一切善知識教，菩提心器得滿足故迴向；為令一切眾生受持修行甚深佛法，得一切佛智光明故迴向；為令一切眾生修諸菩薩無障礙行常現前故迴向；為令一切眾生常見諸佛現其前故迴向；為令一切眾生清淨法光明常現前故迴向；為令一切眾生無畏大菩提心常現前故迴向；為令一切眾生菩薩不思議智常現前故迴向；為令一切眾生普救護眾生，令清淨大悲心常現前故迴向；為令一切眾生以不可說不可說勝妙莊嚴具莊嚴一切諸佛剎故迴向；為令一切眾生摧滅一切眾魔鬪諍羅網業故迴向；為令一切眾生於一切佛剎皆無所依修菩薩行故迴向；為令一切眾生發一切種智心，入一切佛法廣大門故迴向。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「佛子！菩薩摩訶薩又以此善根，正念清淨迴向；智慧決定迴向；盡知一切佛法方便迴向；為成就無量無礙智故迴向；欲滿足清淨殊勝心故迴向；為一切眾生住大慈故迴向；為一切眾生住大悲故迴向；為一切眾生住大喜故迴向；為一切眾生住大捨故迴向；為永離二著住勝善根故迴向；為思惟觀察分別演說一切緣起法故迴向；為立大勇猛幢心故迴向；為立無能勝幢藏故迴向；為破諸魔眾故迴向；為得一切法清淨無礙心故迴向；為修一切菩薩行不退轉故迴向；為得樂求第一勝法心故迴向；為得樂求諸功德法自在清淨一切智智心故迴向；為滿一切願，除一切諍，得佛自在無礙清淨法，為一切眾生轉不退法輪故迴向；為得如來最上殊勝法智慧日，百千光明之所莊嚴，普照一切法界眾生故迴向；為欲調伏一切眾生，隨其所樂常令滿足，不捨本願，盡未來際，聽聞正法，修習大行，得淨智慧離垢光明，斷除一切憍慢，消滅一切煩惱，裂愛欲網，破愚癡闇，具足無垢無障礙法故迴向；為一切眾生，於阿僧祇劫常勤修習一切智行無有退轉，一一令得無礙妙慧，示現諸佛自在神通無有休息故迴向。
「佛子！菩薩摩訶薩又以此善根，正念清淨迴向；智慧決定迴向；盡知一切佛法方便迴向；為成就無量無礙智故迴向；欲滿足清淨殊勝心故迴向；為一切眾生住大慈故迴向；為一切眾生住大悲故迴向；為一切眾生住大喜故迴向；為一切眾生住大捨故迴向；為永離二著住勝善根故迴向；為思惟觀察分別演說一切緣起法故迴向；為立大勇猛幢心故迴向；為立無能勝幢藏故迴向；為破諸魔眾故迴向；為得一切法清淨無礙心故迴向；為修一切菩薩行不退轉故迴向；為得樂求第一勝法心故迴向；為得樂求諸功德法自在清淨一切智智心故迴向；為滿一切願，除一切諍，得佛自在無礙清淨法，為一切眾生轉不退法輪故迴向；為得如來最上殊勝法智慧日，百千光明之所莊嚴，普照一切法界眾生故迴向；為欲調伏一切眾生，隨其所樂常令滿足，不捨本願，盡未來際，聽聞正法，修習大行，得淨智慧離垢光明，斷除一切憍慢，消滅一切煩惱，裂愛欲網，破愚癡闇，具足無垢無障礙法故迴向；為一切眾生，於阿僧祇劫常勤修習一切智行無有退轉，一一令得無礙妙慧，示現諸佛自在神通無有休息故迴向。
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「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，不應貪著三有、五欲境界。何以故？菩薩摩訶薩應以無貪善根迴向，應以無瞋善根迴向，應以無癡善根迴向，應以不害善根迴向，應以離慢善根迴向，應以不諂善根迴向，應以質直善根迴向，應以精勤善根迴向，應以修習善根迴向。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時得淨信心，於菩薩行歡喜忍受，修習清淨大菩薩道；具佛種性，得佛智慧；捨一切惡，離眾魔業；親近善友，成己大願；請諸眾生，設大施會。
「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，不應貪著三有、五欲境界。何以故？菩薩摩訶薩應以無貪善根迴向，應以無瞋善根迴向，應以無癡善根迴向，應以不害善根迴向，應以離慢善根迴向，應以不諂善根迴向，應以質直善根迴向，應以精勤善根迴向，應以修習善根迴向。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時得淨信心，於菩薩行歡喜忍受，修習清淨大菩薩道；具佛種性，得佛智慧；捨一切惡，離眾魔業；親近善友，成己大願；請諸眾生，設大施會。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「佛子！菩薩摩訶薩復以此法施所生善根如是迴向，所謂：『令一切眾生，得淨妙音，得柔軟音，得天鼓音，得無量無數不思議音，得可愛樂音，得清淨音，得周遍一切佛剎音，得百千那由他不可說功德莊嚴音，得高遠音，得廣大音，得滅一切散亂音，得充滿法界音，得攝取一切眾生語言音；得一切眾生無邊音聲智，得一切清淨語言音聲智，得無量語言音聲智，得最自在音入一切音聲智；得一切清淨莊嚴音，得一切世間無厭足音，得究竟不繫屬一切世間音，得歡喜音，得佛清淨語言音，得說一切佛法遠離癡翳名稱普聞音，得令一切眾生得一切法陀羅尼莊嚴音，得說一切無量種法音，得普至法界無量眾會道場音，得普攝持不可思議法金剛句音，得開示一切法音，得能說不可說字句差別智藏音，得演說一切法無所著不斷音，得一切法光明照耀音，得能令一切世間清淨究竟至於一切智音，得普攝一切法句義音，得神力護持自在無礙音，得到一切世間彼岸智音。又以此善根，令一切眾生，得不下劣音，得無怖畏音，得無染著音，得一切眾會道場歡喜音，得隨順美妙音，得善說一切佛法音，得斷一切眾生疑念皆令覺悟音，得具足辯才音，得普覺悟一切眾生長夜睡眠音。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以此法施所生善根如是迴向，所謂：『令一切眾生，得淨妙音，得柔軟音，得天鼓音，得無量無數不思議音，得可愛樂音，得清淨音，得周遍一切佛剎音，得百千那由他不可說功德莊嚴音，得高遠音，得廣大音，得滅一切散亂音，得充滿法界音，得攝取一切眾生語言音；得一切眾生無邊音聲智，得一切清淨語言音聲智，得無量語言音聲智，得最自在音入一切音聲智；得一切清淨莊嚴音，得一切世間無厭足音，得究竟不繫屬一切世間音，得歡喜音，得佛清淨語言音，得說一切佛法遠離癡翳名稱普聞音，得令一切眾生得一切法陀羅尼莊嚴音，得說一切無量種法音，得普至法界無量眾會道場音，得普攝持不可思議法金剛句音，得開示一切法音，得能說不可說字句差別智藏音，得演說一切法無所著不斷音，得一切法光明照耀音，得能令一切世間清淨究竟至於一切智音，得普攝一切法句義音，得神力護持自在無礙音，得到一切世間彼岸智音。又以此善根，令一切眾生，得不下劣音，得無怖畏音，得無染著音，得一切眾會道場歡喜音，得隨順美妙音，得善說一切佛法音，得斷一切眾生疑念皆令覺悟音，得具足辯才音，得普覺悟一切眾生長夜睡眠音。』
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「佛子！菩薩摩訶薩復以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得離眾過惡清淨法身，願一切眾生得離眾過惡淨妙功德，願一切眾生得離眾過惡清淨妙相，願一切眾生得離眾過惡清淨業果，願一切眾生得離眾過惡清淨一切智心，願一切眾生得離眾過惡無量清淨菩提心，願一切眾生得離眾過惡了知諸根清淨方便，願一切眾生得離眾過惡清淨信解，願一切眾生得離眾過惡清淨勤修無礙行願，願一切眾生得離眾過惡清淨正念、智慧辯才。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得離眾過惡清淨法身，願一切眾生得離眾過惡淨妙功德，願一切眾生得離眾過惡清淨妙相，願一切眾生得離眾過惡清淨業果，願一切眾生得離眾過惡清淨一切智心，願一切眾生得離眾過惡無量清淨菩提心，願一切眾生得離眾過惡了知諸根清淨方便，願一切眾生得離眾過惡清淨信解，願一切眾生得離眾過惡清淨勤修無礙行願，願一切眾生得離眾過惡清淨正念、智慧辯才。』
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「佛子！菩薩摩訶薩復以諸善根，為一切眾生如是迴向：『願得種種清淨妙身，所謂：光明身、離濁身、無染身、清淨身、極清淨身、離塵身、極離塵身、離垢身、可愛樂身、無障礙身。於一切世界現諸業像，於一切世間現言說像，於一切宮殿現安立像。如淨明鏡，種種色像自然顯現，示諸眾生大菩提行，示諸眾生甚深妙法，示諸眾生種種功德，示諸眾生修行之道，示諸眾生成就之行，示諸眾生菩薩行願，示諸眾生於一世界、一切世界佛興於世，示諸眾生一切諸佛神通變化，示諸眾生一切菩薩不可思議解脫威力，示諸眾生成滿普賢菩薩行願一切智性。』菩薩摩訶薩以如是等微妙淨身，方便攝取一切眾生，悉令成就清淨功德一切智身。
「佛子！菩薩摩訶薩復以諸善根，為一切眾生如是迴向：『願得種種清淨妙身，所謂：光明身、離濁身、無染身、清淨身、極清淨身、離塵身、極離塵身、離垢身、可愛樂身、無障礙身。於一切世界現諸業像，於一切世間現言說像，於一切宮殿現安立像。如淨明鏡，種種色像自然顯現，示諸眾生大菩提行，示諸眾生甚深妙法，示諸眾生種種功德，示諸眾生修行之道，示諸眾生成就之行，示諸眾生菩薩行願，示諸眾生於一世界、一切世界佛興於世，示諸眾生一切諸佛神通變化，示諸眾生一切菩薩不可思議解脫威力，示諸眾生成滿普賢菩薩行願一切智性。』菩薩摩訶薩以如是等微妙淨身，方便攝取一切眾生，悉令成就清淨功德一切智身。
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「佛子！菩薩摩訶薩復以法施所生善根如是迴向：『願身隨住一切世界修菩薩行，眾生見者皆悉不虛，發菩提心永無退轉，順真實義不可傾動；於一切世界，盡未來劫，住菩薩道而無疲厭；大悲均普，量同法界；知眾生根，應時說法，常不休息；於善知識，心常正念，乃至不捨一剎那頃；一切諸佛常現在前，心常正念未曾暫懈，修諸善根無有虛偽；置諸眾生於一切智，令不退轉；具足一切佛法光明，持大法雲，受大法雨，修菩薩行；入一切眾生，入一切佛剎，入一切諸法，入一切三世，入一切眾生業報智，入一切菩薩善巧方便智，入一切菩薩出生智，入一切菩薩清淨境界智，入一切佛自在神通，入一切無邊法界，於此安住，修菩薩行。』
「佛子！菩薩摩訶薩復以法施所生善根如是迴向：『願身隨住一切世界修菩薩行，眾生見者皆悉不虛，發菩提心永無退轉，順真實義不可傾動；於一切世界，盡未來劫，住菩薩道而無疲厭；大悲均普，量同法界；知眾生根，應時說法，常不休息；於善知識，心常正念，乃至不捨一剎那頃；一切諸佛常現在前，心常正念未曾暫懈，修諸善根無有虛偽；置諸眾生於一切智，令不退轉；具足一切佛法光明，持大法雲，受大法雨，修菩薩行；入一切眾生，入一切佛剎，入一切諸法，入一切三世，入一切眾生業報智，入一切菩薩善巧方便智，入一切菩薩出生智，入一切菩薩清淨境界智，入一切佛自在神通，入一切無邊法界，於此安住，修菩薩行。』
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大方廣佛華嚴經卷第三十二
大方廣佛華嚴經卷第三十二
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