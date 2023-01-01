大方廣佛華嚴經卷第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十一

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十迴向品第二十五之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五之九

「佛子！云何為菩薩摩訶薩無著無縛解脫迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩無著無縛解脫迴向？

「佛子！是菩薩摩訶薩於一切善根，心生尊重。所謂：於出生死，心生尊重；於攝取一切善根，心生尊重；於希求一切善根，心生尊重；於悔諸過業，心生尊重；於隨喜善根，心生尊重；於禮敬諸佛，心生尊重；於合掌恭敬，心生尊重；於頂禮塔廟，心生尊重；於勸佛說法，心生尊重。於如是等種種善根，皆生尊重，隨順忍可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是菩薩摩訶薩於一切善根，心生尊重。所謂：於出生死，心生尊重；於攝取一切善根，心生尊重；於希求一切善根，心生尊重；於悔諸過業，心生尊重；於隨喜善根，心生尊重；於禮敬諸佛，心生尊重；於合掌恭敬，心生尊重；於頂禮塔廟，心生尊重；於勸佛說法，心生尊重。於如是等種種善根，皆生尊重，隨順忍可。

「佛子！菩薩摩訶薩於彼善根，皆生尊重，隨順忍可時，究竟欣樂，堅固信解；自得安住，令他安住；勤修無著，自在積集；成勝志樂，住如來境；勢力增長，悉得知見。以諸善根如是迴向，所謂：『以無著無縛解脫心，成就普賢身業。以無著無縛解脫心，清淨普賢語業。以無著無縛解脫心，圓滿普賢意業。以無著無縛解脫心，發起普賢廣大精進。以無著無縛解脫心，具足普賢無礙音聲陀羅尼門，其聲廣大，普遍十方。以無著無縛解脫心，具足普賢見一切佛陀羅尼門，恒見十方一切諸佛。以無著無縛解脫心，成就解了一切音聲陀羅尼門，同一切音，說無量法。以無著無縛解脫心，成就普賢一切劫住陀羅尼門，普於十方修菩薩行。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一眾生身中，示修一切菩薩行，盡未來劫常無間斷；如一眾生身，一切眾生身悉如是。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，普入一切眾道場，普現一切諸佛前，修菩薩行。以無著無縛解脫心，成就普賢佛自在力，於一門中示現，經不可說不可說劫，無有窮盡，令一切眾生皆得悟入。以無著無縛解脫心，成就普賢佛自在力，於種種門中示現，經不可說不可說劫，無有窮盡，令一切眾生皆得悟入，其身普現一切佛前。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，念念中令不可說不可說眾生住十力智，心無疲倦。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一切眾生身中，現一切佛自在神通，令一切眾生住普賢行。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一一眾生語言中，作一切眾生語言，令一切眾生一一皆住一切智地。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一一眾生身中，普容納一切眾生身，令皆自謂成就佛身。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，能以一華莊嚴一切十方世界。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，出大音聲，普遍法界，周聞一切諸佛國土，攝受調伏一切眾生。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，盡未來際不可說不可說劫，於念念中悉能遍入一切世界，以佛神力，隨念莊嚴。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，盡未來際所住之劫，常能遍入一切世界，示現成佛出興於世。以無著無縛解脫心，成普賢行，一光普照盡虛空界一切世界。以無著無縛解脫心，成普賢行，得無量智慧，具一切神通，說種種法。以無著無縛解脫心，成普賢行，入於如來盡一切劫不可測量神通智慧。以無著無縛解脫心，成普賢行，住盡法界諸如來所，以佛神力修習一切諸菩薩行；身、口、意業，曾無懈倦。以無著無縛解脫心，成普賢行，不違於義，不壞於法，言辭清淨，樂說無盡；教化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於彼善根，皆生尊重，隨順忍可時，究竟欣樂，堅固信解；自得安住，令他安住；勤修無著，自在積集；成勝志樂，住如來境；勢力增長，悉得知見。以諸善根如是迴向，所謂：『以無著無縛解脫心，成就普賢身業。以無著無縛解脫心，清淨普賢語業。以無著無縛解脫心，圓滿普賢意業。以無著無縛解脫心，發起普賢廣大精進。以無著無縛解脫心，具足普賢無礙音聲陀羅尼門，其聲廣大，普遍十方。以無著無縛解脫心，具足普賢見一切佛陀羅尼門，恒見十方一切諸佛。以無著無縛解脫心，成就解了一切音聲陀羅尼門，同一切音，說無量法。以無著無縛解脫心，成就普賢一切劫住陀羅尼門，普於十方修菩薩行。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一眾生身中，示修一切菩薩行，盡未來劫常無間斷；如一眾生身，一切眾生身悉如是。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，普入一切眾道場，普現一切諸佛前，修菩薩行。以無著無縛解脫心，成就普賢佛自在力，於一門中示現，經不可說不可說劫，無有窮盡，令一切眾生皆得悟入。以無著無縛解脫心，成就普賢佛自在力，於種種門中示現，經不可說不可說劫，無有窮盡，令一切眾生皆得悟入，其身普現一切佛前。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，念念中令不可說不可說眾生住十力智，心無疲倦。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一切眾生身中，現一切佛自在神通，令一切眾生住普賢行。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一一眾生語言中，作一切眾生語言，令一切眾生一一皆住一切智地。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，於一一眾生身中，普容納一切眾生身，令皆自謂成就佛身。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，能以一華莊嚴一切十方世界。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，出大音聲，普遍法界，周聞一切諸佛國土，攝受調伏一切眾生。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，盡未來際不可說不可說劫，於念念中悉能遍入一切世界，以佛神力，隨念莊嚴。以無著無縛解脫心，成就普賢自在力，盡未來際所住之劫，常能遍入一切世界，示現成佛出興於世。以無著無縛解脫心，成普賢行，一光普照盡虛空界一切世界。以無著無縛解脫心，成普賢行，得無量智慧，具一切神通，說種種法。以無著無縛解脫心，成普賢行，入於如來盡一切劫不可測量神通智慧。以無著無縛解脫心，成普賢行，住盡法界諸如來所，以佛神力修習一切諸菩薩行；身、口、意業，曾無懈倦。以無著無縛解脫心，成普賢行，不違於義，不壞於法，言辭清淨，樂說無盡；教化

調伏一切眾生，令其當得一切諸佛無上菩提。以無著無縛解脫心，修普賢行，入一法門時，放無量光，照不思議一切法門；如一法門，一切法門皆亦如是通達無礙，究竟當得一切智地。以無著無縛解脫心，住菩薩行，於法自在，到於普賢莊嚴彼岸；於一一境界，皆以一切智觀察悟入，而一切智亦不窮盡。以無著無縛解脫心，始從此生盡未來際住普賢行，常不休息，得一切智，悟不可說不可說真實法，於法究竟，無有迷惑。以無著無縛解脫心，修普賢業，方便自在，得法光明，於諸菩薩所行之行照了無礙。以無著無縛解脫心，修普賢行，得一切方便智，知一切方便，所謂：無量方便、不思議方便、菩薩方便、一切智方便、一切菩薩調伏方便、轉無量法輪方便、不可說時方便、說種種法方便、無邊際無畏藏方便、說一切法無餘方便。以無著無縛解脫心，住普賢行，成就身業，令一切眾生見者歡喜，不生誹謗；發菩提心，永不退轉，究竟清淨。以無著無縛解脫心，修普賢行，得了一切眾生語言清淨智，一切言辭具足莊嚴，普應眾生，皆令歡喜。以無著無縛解脫心，住普賢行，立殊勝志，具清淨心，得廣大神通、廣大智慧，普詣一切廣大世間、廣大國土、廣大眾生所，說一切如來不可說廣大法、廣大莊嚴圓滿藏。以無著無縛解脫心，成滿普賢迴向行願，得一切佛清淨身、清淨心、清淨解，攝佛功德，住佛境界，智印普照，示現菩薩清淨之業，善入一切差別句義，示諸佛菩薩廣大自在，為一切眾生現成正覺。以無著無縛解脫心，勤修普賢諸根行願，得聰利根、調順根、一切法自在根、無盡根、勤修一切善根根、一切佛境界平等根、授一切菩薩不退轉記大精進根、了知一切佛法金剛界根、一切如來智慧光照金剛焰根、分別一切諸根自在根、安立無量眾生於一切智根、無邊廣大根、一切圓滿根、清淨無礙根。以無著無縛解脫心，修普賢行，得一切菩薩神力，所謂：無量廣大力神力、無量自在智神力、不動其身普現一切佛剎神力、無礙不斷自在神力、普攝一切佛剎置於一處神力、一身遍滿一切佛剎神力、無礙解脫遊戲神力、無所作一念自在神力、住無性無依神力、一毛孔中次第安立不可說世界遍遊法界諸佛道場示諸眾生皆令得入大智慧門神力。以無著無縛解脫心，入普賢門，生菩薩行，以自在智，於一念頃普入無量諸佛國土，一身容受無量佛剎，獲能嚴淨佛國土智，恒以智慧觀見無邊諸佛國土，永不發起二乘之心。以無著無縛解脫心，修普賢方便行，入智慧境界，生如來家，住菩薩道，具足不可說不可說無量不思議殊勝心，行無量願未曾休息，了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏一切眾生，令其當得一切諸佛無上菩提。以無著無縛解脫心，修普賢行，入一法門時，放無量光，照不思議一切法門；如一法門，一切法門皆亦如是通達無礙，究竟當得一切智地。以無著無縛解脫心，住菩薩行，於法自在，到於普賢莊嚴彼岸；於一一境界，皆以一切智觀察悟入，而一切智亦不窮盡。以無著無縛解脫心，始從此生盡未來際住普賢行，常不休息，得一切智，悟不可說不可說真實法，於法究竟，無有迷惑。以無著無縛解脫心，修普賢業，方便自在，得法光明，於諸菩薩所行之行照了無礙。以無著無縛解脫心，修普賢行，得一切方便智，知一切方便，所謂：無量方便、不思議方便、菩薩方便、一切智方便、一切菩薩調伏方便、轉無量法輪方便、不可說時方便、說種種法方便、無邊際無畏藏方便、說一切法無餘方便。以無著無縛解脫心，住普賢行，成就身業，令一切眾生見者歡喜，不生誹謗；發菩提心，永不退轉，究竟清淨。以無著無縛解脫心，修普賢行，得了一切眾生語言清淨智，一切言辭具足莊嚴，普應眾生，皆令歡喜。以無著無縛解脫心，住普賢行，立殊勝志，具清淨心，得廣大神通、廣大智慧，普詣一切廣大世間、廣大國土、廣大眾生所，說一切如來不可說廣大法、廣大莊嚴圓滿藏。以無著無縛解脫心，成滿普賢迴向行願，得一切佛清淨身、清淨心、清淨解，攝佛功德，住佛境界，智印普照，示現菩薩清淨之業，善入一切差別句義，示諸佛菩薩廣大自在，為一切眾生現成正覺。以無著無縛解脫心，勤修普賢諸根行願，得聰利根、調順根、一切法自在根、無盡根、勤修一切善根根、一切佛境界平等根、授一切菩薩不退轉記大精進根、了知一切佛法金剛界根、一切如來智慧光照金剛焰根、分別一切諸根自在根、安立無量眾生於一切智根、無邊廣大根、一切圓滿根、清淨無礙根。以無著無縛解脫心，修普賢行，得一切菩薩神力，所謂：無量廣大力神力、無量自在智神力、不動其身普現一切佛剎神力、無礙不斷自在神力、普攝一切佛剎置於一處神力、一身遍滿一切佛剎神力、無礙解脫遊戲神力、無所作一念自在神力、住無性無依神力、一毛孔中次第安立不可說世界遍遊法界諸佛道場示諸眾生皆令得入大智慧門神力。以無著無縛解脫心，入普賢門，生菩薩行，以自在智，於一念頃普入無量諸佛國土，一身容受無量佛剎，獲能嚴淨佛國土智，恒以智慧觀見無邊諸佛國土，永不發起二乘之心。以無著無縛解脫心，修普賢方便行，入智慧境界，生如來家，住菩薩道，具足不可說不可說無量不思議殊勝心，行無量願未曾休息，了

知三世一切法界。以無著無縛解脫心，成就普賢清淨法門，於一毛端量處悉包容盡虛空遍法界不可說不可說一切國土，皆使明見；如一毛端量處，遍法界、虛空界一一毛端量處悉亦如是。以無著無縛解脫心，成就普賢深心方便，於一念心中現一眾生不可說不可說劫念心，如是乃至現一切眾生爾許劫念心。以無著無縛解脫心，入普賢迴向，行方便地，於一身中悉能包納盡法界不可說不可說身，而眾生界無所增減；如一身，乃至周遍法界一切身悉亦如是。以無著無縛解脫心，成就普賢大願方便，捨離一切想倒、心倒、見倒，普入一切諸佛境界；常見諸佛虛空界等清淨法身，相好莊嚴，神力自在；常以妙音開示演說無礙無斷，令其聞者如說受持，於如來身了無所得。以無著無縛解脫心，修普賢行，住菩薩地，於一念中入一切世界，所謂：入仰世界、覆世界、不可說不可說十方網一切處廣大世界，以因陀羅網分別方便普分別一切法界，以種種世界入一世界，以不可說不可說無量世界入一世界，以一切法界所安立無量世界入一世界，以一切虛空界所安立無量世界入一世界，而亦不壞安立之相，悉令明見。以無著無縛解脫心，修習普賢菩薩行願，得佛灌頂，於一念中入方便地，成滿安住眾行智寶；悉能了知一切諸想，所謂：眾生想、法想、剎想、方想、佛想、世想、業想、行想、界想、解想、根想、時想、持想、煩惱想、清淨想、成熟想、見佛想、轉法輪想、聞法解了想、調伏想、無量想、出離想、種種地想、無量地想、菩薩了知想、菩薩修習想、菩薩三昧想、菩薩三昧起想、菩薩成想、菩薩壞想、菩薩沒想、菩薩生想、菩薩解脫想、菩薩自在想、菩薩住持想、菩薩境界想、劫成壞想、明想、闇想、晝想、夜想、半月一月一時一歲變異想、去想、來想、住想、坐想、睡想、覺想——如是等想，於一念中悉能了知，而離一切想無所分別；斷一切障，無所執著；一切佛智充滿其心，一切佛法長其善根，與諸如來等同一身，一切諸佛之所攝取，離垢清淨，一切佛法皆隨修學到於彼岸。以無著無縛解脫心，為一切眾生修普賢行，生大智寶，於一一心中知無量心，隨其依止，隨其分別，隨其種性，隨其所作，隨其業用，隨其相狀，隨其思覺，種種不同靡不明見。以無著無縛解脫心，成就普賢大願智寶，於一處中知於無量不可說處；如於一處，於一切處悉亦如是。以無著無縛解脫心，修習普賢行業智地，於一業中能知無量不可說不可說業，其業各以種種緣造，明了知見；如於一業，於一切業悉亦如是。以無著無縛解脫心，修習普賢知諸法智，於一法中知不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知三世一切法界。以無著無縛解脫心，成就普賢清淨法門，於一毛端量處悉包容盡虛空遍法界不可說不可說一切國土，皆使明見；如一毛端量處，遍法界、虛空界一一毛端量處悉亦如是。以無著無縛解脫心，成就普賢深心方便，於一念心中現一眾生不可說不可說劫念心，如是乃至現一切眾生爾許劫念心。以無著無縛解脫心，入普賢迴向，行方便地，於一身中悉能包納盡法界不可說不可說身，而眾生界無所增減；如一身，乃至周遍法界一切身悉亦如是。以無著無縛解脫心，成就普賢大願方便，捨離一切想倒、心倒、見倒，普入一切諸佛境界；常見諸佛虛空界等清淨法身，相好莊嚴，神力自在；常以妙音開示演說無礙無斷，令其聞者如說受持，於如來身了無所得。以無著無縛解脫心，修普賢行，住菩薩地，於一念中入一切世界，所謂：入仰世界、覆世界、不可說不可說十方網一切處廣大世界，以因陀羅網分別方便普分別一切法界，以種種世界入一世界，以不可說不可說無量世界入一世界，以一切法界所安立無量世界入一世界，以一切虛空界所安立無量世界入一世界，而亦不壞安立之相，悉令明見。以無著無縛解脫心，修習普賢菩薩行願，得佛灌頂，於一念中入方便地，成滿安住眾行智寶；悉能了知一切諸想，所謂：眾生想、法想、剎想、方想、佛想、世想、業想、行想、界想、解想、根想、時想、持想、煩惱想、清淨想、成熟想、見佛想、轉法輪想、聞法解了想、調伏想、無量想、出離想、種種地想、無量地想、菩薩了知想、菩薩修習想、菩薩三昧想、菩薩三昧起想、菩薩成想、菩薩壞想、菩薩沒想、菩薩生想、菩薩解脫想、菩薩自在想、菩薩住持想、菩薩境界想、劫成壞想、明想、闇想、晝想、夜想、半月一月一時一歲變異想、去想、來想、住想、坐想、睡想、覺想——如是等想，於一念中悉能了知，而離一切想無所分別；斷一切障，無所執著；一切佛智充滿其心，一切佛法長其善根，與諸如來等同一身，一切諸佛之所攝取，離垢清淨，一切佛法皆隨修學到於彼岸。以無著無縛解脫心，為一切眾生修普賢行，生大智寶，於一一心中知無量心，隨其依止，隨其分別，隨其種性，隨其所作，隨其業用，隨其相狀，隨其思覺，種種不同靡不明見。以無著無縛解脫心，成就普賢大願智寶，於一處中知於無量不可說處；如於一處，於一切處悉亦如是。以無著無縛解脫心，修習普賢行業智地，於一業中能知無量不可說不可說業，其業各以種種緣造，明了知見；如於一業，於一切業悉亦如是。以無著無縛解脫心，修習普賢知諸法智，於一法中知不

可說不可說法，於一切法中而知一法；如是諸法，各各差別，無有障礙，無違無著。以無著無縛解脫心，住菩薩行，得具普賢無礙耳根，於一言音中知不可說不可說言音無量無邊種種差別而無所著；如於一言音，於一切言音悉亦如是。以無著無縛解脫心，修普賢智，起普賢行，住普賢地，於一一法中演說不可說不可說法；其法廣大，種種差別教化攝受，不可思議方便相應；於無量時，於一切時，隨諸眾生所有欲解，隨根隨時，以佛音聲而為說法；以一妙音，令不可說道場眾會無量眾生皆悉歡喜，一如來所無量菩薩充滿法界；立殊勝志，生廣大見，究竟了知一切諸行，住普賢地，隨所說法，於念念中悉能證入，一剎那頃增長無量不可說不可說大智慧聚；盡未來劫如是演說，於一切剎修習廣大虛空等行，成就圓滿。以無著無縛解脫心，修習普賢諸根行門，成大行王，於一一根中悉能了知無量諸根、無量心樂、不思議境界所生妙行。以無著無縛解脫心，住普賢行大迴向心，得色甚微細智、身甚微細智、剎甚微細智、劫甚微細智、世甚微細智、方甚微細智、時甚微細智、數甚微細智、業報甚微細智、清淨甚微細智——如是等一切甚微細，於一念中悉能了知，而心不恐怖，心不迷惑、不亂、不散、不濁、不劣；其心一緣，心善寂定，心善分別，心善安住。以無著無縛解脫心，住菩薩智，修普賢行，無有懈倦，能知一切眾生趣甚微細、眾生死甚微細、眾生生甚微細、眾生住甚微細、眾生處甚微細、眾生品類甚微細、眾生境界甚微細、眾生行甚微細、眾生取甚微細、眾生攀緣甚微細——如是等一切甚微細，於一念中悉能了知。以無著無縛解脫心，立深志樂，修普賢行，能知一切菩薩從初發心為一切眾生修菩薩行甚微細、菩薩住處甚微細、菩薩神通甚微細、菩薩遊行無量佛剎甚微細、菩薩法光明甚微細、菩薩清淨眼甚微細、菩薩成就殊勝心甚微細、菩薩往詣一切如來道場眾會甚微細、菩薩陀羅尼門智甚微細、菩薩無量無畏地一切辯才藏演說甚微細、菩薩無量三昧相甚微細、菩薩見一切佛三昧智甚微細、菩薩甚深三昧智甚微細、菩薩大莊嚴三昧智甚微細、菩薩法界三昧智甚微細、菩薩大自在神通三昧智甚微細、菩薩盡未來際廣大行住持三昧智甚微細、菩薩出生無量差別三昧智甚微細、菩薩出生一切諸佛前勤修供養恒不捨離三昧智甚微細、菩薩修行一切甚深廣博無障無礙三昧智甚微細、菩薩究竟一切智地住持行智地大神通地決定義地離翳三昧智甚微細——如是等一切甚微細，悉能了知。以無著無縛解脫心，修普賢行，悉知一切菩薩安立智甚微細、菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可說不可說法，於一切法中而知一法；如是諸法，各各差別，無有障礙，無違無著。以無著無縛解脫心，住菩薩行，得具普賢無礙耳根，於一言音中知不可說不可說言音無量無邊種種差別而無所著；如於一言音，於一切言音悉亦如是。以無著無縛解脫心，修普賢智，起普賢行，住普賢地，於一一法中演說不可說不可說法；其法廣大，種種差別教化攝受，不可思議方便相應；於無量時，於一切時，隨諸眾生所有欲解，隨根隨時，以佛音聲而為說法；以一妙音，令不可說道場眾會無量眾生皆悉歡喜，一如來所無量菩薩充滿法界；立殊勝志，生廣大見，究竟了知一切諸行，住普賢地，隨所說法，於念念中悉能證入，一剎那頃增長無量不可說不可說大智慧聚；盡未來劫如是演說，於一切剎修習廣大虛空等行，成就圓滿。以無著無縛解脫心，修習普賢諸根行門，成大行王，於一一根中悉能了知無量諸根、無量心樂、不思議境界所生妙行。以無著無縛解脫心，住普賢行大迴向心，得色甚微細智、身甚微細智、剎甚微細智、劫甚微細智、世甚微細智、方甚微細智、時甚微細智、數甚微細智、業報甚微細智、清淨甚微細智——如是等一切甚微細，於一念中悉能了知，而心不恐怖，心不迷惑、不亂、不散、不濁、不劣；其心一緣，心善寂定，心善分別，心善安住。以無著無縛解脫心，住菩薩智，修普賢行，無有懈倦，能知一切眾生趣甚微細、眾生死甚微細、眾生生甚微細、眾生住甚微細、眾生處甚微細、眾生品類甚微細、眾生境界甚微細、眾生行甚微細、眾生取甚微細、眾生攀緣甚微細——如是等一切甚微細，於一念中悉能了知。以無著無縛解脫心，立深志樂，修普賢行，能知一切菩薩從初發心為一切眾生修菩薩行甚微細、菩薩住處甚微細、菩薩神通甚微細、菩薩遊行無量佛剎甚微細、菩薩法光明甚微細、菩薩清淨眼甚微細、菩薩成就殊勝心甚微細、菩薩往詣一切如來道場眾會甚微細、菩薩陀羅尼門智甚微細、菩薩無量無畏地一切辯才藏演說甚微細、菩薩無量三昧相甚微細、菩薩見一切佛三昧智甚微細、菩薩甚深三昧智甚微細、菩薩大莊嚴三昧智甚微細、菩薩法界三昧智甚微細、菩薩大自在神通三昧智甚微細、菩薩盡未來際廣大行住持三昧智甚微細、菩薩出生無量差別三昧智甚微細、菩薩出生一切諸佛前勤修供養恒不捨離三昧智甚微細、菩薩修行一切甚深廣博無障無礙三昧智甚微細、菩薩究竟一切智地住持行智地大神通地決定義地離翳三昧智甚微細——如是等一切甚微細，悉能了知。以無著無縛解脫心，修普賢行，悉知一切菩薩安立智甚微細、菩薩

地甚微細、菩薩無量行甚微細、菩薩出生迴向甚微細、菩薩得一切佛藏甚微細、菩薩觀察智甚微細、菩薩神通願力甚微細、菩薩演說三昧甚微細、菩薩自在方便甚微細、菩薩印甚微細、菩薩一生補處甚微細、菩薩生兜率天甚微細、菩薩住止天宮甚微細、菩薩嚴淨佛國甚微細、菩薩觀察人中甚微細、菩薩放大光明甚微細、菩薩種族殊勝甚微細、菩薩道場眾會甚微細、菩薩遍一切世界受生甚微細、菩薩於一身示現一切身命終甚微細、菩薩入母胎甚微細、菩薩住母胎甚微細、菩薩在母胎中自在示現一切法界道場眾會甚微細、菩薩在母胎中示現一切佛神力甚微細、菩薩示現誕生事甚微細、菩薩師子遊行七步智甚微細、菩薩示處王宮巧方便智甚微細、菩薩出家修調伏行甚微細、菩薩菩提樹下坐道場甚微細、菩薩破魔軍眾成阿耨多羅三藐三菩提甚微細、如來坐菩提座放大光明照十方界甚微細、如來示現無量神變甚微細、如來師子吼大涅槃甚微細、如來調伏一切眾生而無所礙甚微細、如來不思議自在力如金剛菩提心甚微細、如來普護念一切世間境界甚微細、如來普於一切世界施作佛事盡未來劫而無休息甚微細、如來無礙神力周遍法界甚微細、如來於盡虛空界一切世界普現成佛調伏眾生甚微細、如來於一佛身現無量佛身甚微細、如來於去來今三世中皆處道場自在智甚微細——如是等一切微細悉能了知；成就清淨，普能示現一切世間；於念念中增長智慧，圓滿不退；善巧方便修菩薩行，無有休息；成就普賢迴向之地，具足一切如來功德，永不厭捨菩薩所行，出生菩薩現前境界；無量方便皆悉清淨，普欲安隱一切眾生；修菩薩行，成就菩薩大威德地，得諸菩薩心之樂欲，獲金剛幢迴向之門，出生法界諸功德藏，常為諸佛之所護念；入諸菩薩深妙法門，演說一切真實之義，於法善巧無所違失，起大誓願不捨眾生；於一念中盡知一切心、非心地境界之藏，於非心處示生於心；遠離語言，安住智慧，同諸菩薩所行之行，以自在力示成佛道，盡未來際常無休息；一切世間眾生劫數，妄想言說之所建立，神通願力悉能示現。以無著無縛解脫心，修普賢行，得一切眾生界甚微細智，所謂：眾生界分別甚微細智、眾生界言說甚微細智、眾生界執著甚微細智、眾生界異類甚微細智、眾生界同類甚微細智、眾生界無量趣甚微細智、眾生界不思議種種分別所作甚微細智、眾生界無量雜染甚微細智、眾生界無量清淨甚微細智——如是等一切眾生界境界甚微細，於一念中能以智慧皆如實知；廣攝眾生而為說法，開示種種清淨法門，令修菩薩廣大智慧；化身無量，見者歡喜，以智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地甚微細、菩薩無量行甚微細、菩薩出生迴向甚微細、菩薩得一切佛藏甚微細、菩薩觀察智甚微細、菩薩神通願力甚微細、菩薩演說三昧甚微細、菩薩自在方便甚微細、菩薩印甚微細、菩薩一生補處甚微細、菩薩生兜率天甚微細、菩薩住止天宮甚微細、菩薩嚴淨佛國甚微細、菩薩觀察人中甚微細、菩薩放大光明甚微細、菩薩種族殊勝甚微細、菩薩道場眾會甚微細、菩薩遍一切世界受生甚微細、菩薩於一身示現一切身命終甚微細、菩薩入母胎甚微細、菩薩住母胎甚微細、菩薩在母胎中自在示現一切法界道場眾會甚微細、菩薩在母胎中示現一切佛神力甚微細、菩薩示現誕生事甚微細、菩薩師子遊行七步智甚微細、菩薩示處王宮巧方便智甚微細、菩薩出家修調伏行甚微細、菩薩菩提樹下坐道場甚微細、菩薩破魔軍眾成阿耨多羅三藐三菩提甚微細、如來坐菩提座放大光明照十方界甚微細、如來示現無量神變甚微細、如來師子吼大涅槃甚微細、如來調伏一切眾生而無所礙甚微細、如來不思議自在力如金剛菩提心甚微細、如來普護念一切世間境界甚微細、如來普於一切世界施作佛事盡未來劫而無休息甚微細、如來無礙神力周遍法界甚微細、如來於盡虛空界一切世界普現成佛調伏眾生甚微細、如來於一佛身現無量佛身甚微細、如來於去來今三世中皆處道場自在智甚微細——如是等一切微細悉能了知；成就清淨，普能示現一切世間；於念念中增長智慧，圓滿不退；善巧方便修菩薩行，無有休息；成就普賢迴向之地，具足一切如來功德，永不厭捨菩薩所行，出生菩薩現前境界；無量方便皆悉清淨，普欲安隱一切眾生；修菩薩行，成就菩薩大威德地，得諸菩薩心之樂欲，獲金剛幢迴向之門，出生法界諸功德藏，常為諸佛之所護念；入諸菩薩深妙法門，演說一切真實之義，於法善巧無所違失，起大誓願不捨眾生；於一念中盡知一切心、非心地境界之藏，於非心處示生於心；遠離語言，安住智慧，同諸菩薩所行之行，以自在力示成佛道，盡未來際常無休息；一切世間眾生劫數，妄想言說之所建立，神通願力悉能示現。以無著無縛解脫心，修普賢行，得一切眾生界甚微細智，所謂：眾生界分別甚微細智、眾生界言說甚微細智、眾生界執著甚微細智、眾生界異類甚微細智、眾生界同類甚微細智、眾生界無量趣甚微細智、眾生界不思議種種分別所作甚微細智、眾生界無量雜染甚微細智、眾生界無量清淨甚微細智——如是等一切眾生界境界甚微細，於一念中能以智慧皆如實知；廣攝眾生而為說法，開示種種清淨法門，令修菩薩廣大智慧；化身無量，見者歡喜，以智

日光照菩薩心，令其開悟智慧自在。以無著無縛解脫心，為一切眾生於一切世界修普賢行，得盡虛空界、法界、一切世界甚微細智，所謂：小世界甚微細智、大世界甚微細智、雜染世界甚微細智、清淨世界甚微細智、無比世界甚微細智、種種世界甚微細智、廣世界甚微細智、狹世界甚微細智、無礙莊嚴世界甚微細智、遍一切世界佛出現甚微細智、遍一切世界說正法甚微細智、遍一切世界普現身甚微細智、遍一切世界放大光明甚微細智、盡一切世界示現諸佛自在神通甚微細智、盡一切世界以一音聲示一切音甚微細智、入一切世界一切佛剎道場眾會甚微細智、以一切法界佛剎作一佛剎甚微細智、以一佛剎作一切法界佛剎甚微細智、知一切世界如夢甚微細智、知一切世界如像甚微細智、知一切世界如幻甚微細智；如是了知出生一切菩薩之道，入普賢行智慧神通，具普賢觀，修菩薩行，常無休息；得一切佛自在神變，具無礙身，住無依智，於諸善法無所取著，心之所行悉無所得；於一切處起遠離想，於菩薩行起淨修想，於一切智無取著想，以諸三昧而自莊嚴，智慧隨順一切法界。以無著無縛解脫心，入普賢菩薩行門，得無量法界甚微細智、演說一切法界甚微細智、入廣大法界甚微細智、分別不思議法界甚微細智、分別一切法界甚微細智、一念遍一切法界甚微細智、普入一切法界甚微細智、知一切法界無所得甚微細智、觀一切法界無所礙甚微細智、知一切法界無有生甚微細智、於一切法界現神變甚微細智——如是等一切法界甚微細，以廣大智皆如實知；於法自在，示普賢行，令諸眾生皆悉滿足；不捨於義，不著於法，出生平等無礙之智；知無礙本，不住一切法，不壞諸法性，如實無染，猶若虛空，隨順世間起於言說；開真實義，示寂滅性，於一切境無依、無住、無有分別；明見法界，廣大安立，了諸世間及一切法平等無二，離一切著。以無著無縛解脫心，修普賢行，生諸劫甚微細智，所謂：以不可說劫為一念甚微細智、以一念為不可說劫甚微細智、以阿僧祇劫入一劫甚微細智、以一劫入阿僧祇劫甚微細智、以長劫入短劫甚微細智、以短劫入長劫甚微細智、入有佛劫無佛劫甚微細智、知一切劫數甚微細智、知一切劫非劫甚微細智、一念中見三世一切劫甚微細智——如是等一切諸劫甚微細，以如來智，於一念中皆如實知；得諸菩薩圓滿行王心、入普賢行心、離一切分別異道戲論心、發大願無懈息心、普見無量世界網無量諸佛充滿心、於諸佛善根諸菩薩行能聞持心、於安慰一切眾生廣大行聞已不忘心、能於一切劫現佛出世心、於一一世界盡未來際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光照菩薩心，令其開悟智慧自在。以無著無縛解脫心，為一切眾生於一切世界修普賢行，得盡虛空界、法界、一切世界甚微細智，所謂：小世界甚微細智、大世界甚微細智、雜染世界甚微細智、清淨世界甚微細智、無比世界甚微細智、種種世界甚微細智、廣世界甚微細智、狹世界甚微細智、無礙莊嚴世界甚微細智、遍一切世界佛出現甚微細智、遍一切世界說正法甚微細智、遍一切世界普現身甚微細智、遍一切世界放大光明甚微細智、盡一切世界示現諸佛自在神通甚微細智、盡一切世界以一音聲示一切音甚微細智、入一切世界一切佛剎道場眾會甚微細智、以一切法界佛剎作一佛剎甚微細智、以一佛剎作一切法界佛剎甚微細智、知一切世界如夢甚微細智、知一切世界如像甚微細智、知一切世界如幻甚微細智；如是了知出生一切菩薩之道，入普賢行智慧神通，具普賢觀，修菩薩行，常無休息；得一切佛自在神變，具無礙身，住無依智，於諸善法無所取著，心之所行悉無所得；於一切處起遠離想，於菩薩行起淨修想，於一切智無取著想，以諸三昧而自莊嚴，智慧隨順一切法界。以無著無縛解脫心，入普賢菩薩行門，得無量法界甚微細智、演說一切法界甚微細智、入廣大法界甚微細智、分別不思議法界甚微細智、分別一切法界甚微細智、一念遍一切法界甚微細智、普入一切法界甚微細智、知一切法界無所得甚微細智、觀一切法界無所礙甚微細智、知一切法界無有生甚微細智、於一切法界現神變甚微細智——如是等一切法界甚微細，以廣大智皆如實知；於法自在，示普賢行，令諸眾生皆悉滿足；不捨於義，不著於法，出生平等無礙之智；知無礙本，不住一切法，不壞諸法性，如實無染，猶若虛空，隨順世間起於言說；開真實義，示寂滅性，於一切境無依、無住、無有分別；明見法界，廣大安立，了諸世間及一切法平等無二，離一切著。以無著無縛解脫心，修普賢行，生諸劫甚微細智，所謂：以不可說劫為一念甚微細智、以一念為不可說劫甚微細智、以阿僧祇劫入一劫甚微細智、以一劫入阿僧祇劫甚微細智、以長劫入短劫甚微細智、以短劫入長劫甚微細智、入有佛劫無佛劫甚微細智、知一切劫數甚微細智、知一切劫非劫甚微細智、一念中見三世一切劫甚微細智——如是等一切諸劫甚微細，以如來智，於一念中皆如實知；得諸菩薩圓滿行王心、入普賢行心、離一切分別異道戲論心、發大願無懈息心、普見無量世界網無量諸佛充滿心、於諸佛善根諸菩薩行能聞持心、於安慰一切眾生廣大行聞已不忘心、能於一切劫現佛出世心、於一一世界盡未來際

行不動行無休息心、於一切世界中以如來身業充滿菩薩身心。以無著無縛解脫心，修普賢行，成不退轉，得一切法甚微細智，所謂：甚深法甚微細智、廣大法甚微細智、種種法甚微細智、莊嚴法甚微細智、一切法無有量甚微細智、一切法入一法甚微細智、一法入一切法甚微細智、一切法入非法甚微細智、無法中安立一切法而不相違甚微細智、入一切佛法方便無有餘甚微細智——如是等一切世界一切言說所安立法諸微細智，與彼同等，其智無礙，皆如實知；得入無邊法界心，於一一法界深心堅住，成無礙行；以一切智充滿諸根，入諸佛智，正念方便，成就諸佛廣大功德；遍滿法界，普入一切諸如來身，現諸菩薩所有身業，隨順一切世界言辭，演說於法；得一切佛神力所加智慧意業，出生無量善巧方便分別諸法薩婆若智。以無著無縛解脫心，修普賢行，出生一切甚微細智，所謂：知一切剎甚微細智、知一切眾生甚微細智、知一切法果報甚微細智、知一切眾生心甚微細智、知一切說法時甚微細智、知一切法界甚微細智、知一切盡虛空界三世甚微細智、知一切語言道甚微細智、知一切世間行甚微細智、知一切出世行甚微細智，乃至知一切如來道、一切菩薩道、一切眾生道甚微細智；修菩薩行，住普賢道，若文若義皆如實知；生如影智，生如夢智，生如幻智，生如響智，生如化智，生如空智，生寂滅智，生一切法界智，生無所依智，生一切佛法智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不動行無休息心、於一切世界中以如來身業充滿菩薩身心。以無著無縛解脫心，修普賢行，成不退轉，得一切法甚微細智，所謂：甚深法甚微細智、廣大法甚微細智、種種法甚微細智、莊嚴法甚微細智、一切法無有量甚微細智、一切法入一法甚微細智、一法入一切法甚微細智、一切法入非法甚微細智、無法中安立一切法而不相違甚微細智、入一切佛法方便無有餘甚微細智——如是等一切世界一切言說所安立法諸微細智，與彼同等，其智無礙，皆如實知；得入無邊法界心，於一一法界深心堅住，成無礙行；以一切智充滿諸根，入諸佛智，正念方便，成就諸佛廣大功德；遍滿法界，普入一切諸如來身，現諸菩薩所有身業，隨順一切世界言辭，演說於法；得一切佛神力所加智慧意業，出生無量善巧方便分別諸法薩婆若智。以無著無縛解脫心，修普賢行，出生一切甚微細智，所謂：知一切剎甚微細智、知一切眾生甚微細智、知一切法果報甚微細智、知一切眾生心甚微細智、知一切說法時甚微細智、知一切法界甚微細智、知一切盡虛空界三世甚微細智、知一切語言道甚微細智、知一切世間行甚微細智、知一切出世行甚微細智，乃至知一切如來道、一切菩薩道、一切眾生道甚微細智；修菩薩行，住普賢道，若文若義皆如實知；生如影智，生如夢智，生如幻智，生如響智，生如化智，生如空智，生寂滅智，生一切法界智，生無所依智，生一切佛法智。』

「佛子！菩薩摩訶薩以無著無縛解脫心迴向，不分別若世間、若世間法，不分別若菩提、若菩提薩埵，不分別若菩薩行、若出離道，不分別若佛、若一切佛法，不分別若調伏眾生、若不調伏眾生，不分別若善根、若迴向，不分別若自、若他，不分別若施物、若受施者，不分別若菩薩行、若等正覺，不分別若法、若智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以無著無縛解脫心迴向，不分別若世間、若世間法，不分別若菩提、若菩提薩埵，不分別若菩薩行、若出離道，不分別若佛、若一切佛法，不分別若調伏眾生、若不調伏眾生，不分別若善根、若迴向，不分別若自、若他，不分別若施物、若受施者，不分別若菩薩行、若等正覺，不分別若法、若智。

「佛子！菩薩摩訶薩以彼善根如是迴向，所謂：『心無著無縛解脫，身無著無縛解脫，口無著無縛解脫，業無著無縛解脫，報無著無縛解脫，世間無著無縛解脫，佛剎無著無縛解脫，眾生無著無縛解脫，法無著無縛解脫，智無著無縛解脫。』菩薩摩訶薩如是迴向時，如三世諸佛為菩薩時所修迴向而行迴向；學過去諸佛迴向，成未來諸佛迴向，住現在諸佛迴向；安住過去諸佛迴向道，不捨未來諸佛迴向道，隨順現在諸佛迴向道；勤修過去諸佛教，成就未來諸佛教，了知現在諸佛教；滿足過去諸佛平等，成就未來諸佛平等，安住現在諸佛平等；行過去諸佛境界，住未來諸佛境界，等現在諸佛境界；得三世一切諸佛善根，具三世一切諸佛種性，住三世一切諸佛所行，順三世一切諸佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以彼善根如是迴向，所謂：『心無著無縛解脫，身無著無縛解脫，口無著無縛解脫，業無著無縛解脫，報無著無縛解脫，世間無著無縛解脫，佛剎無著無縛解脫，眾生無著無縛解脫，法無著無縛解脫，智無著無縛解脫。』菩薩摩訶薩如是迴向時，如三世諸佛為菩薩時所修迴向而行迴向；學過去諸佛迴向，成未來諸佛迴向，住現在諸佛迴向；安住過去諸佛迴向道，不捨未來諸佛迴向道，隨順現在諸佛迴向道；勤修過去諸佛教，成就未來諸佛教，了知現在諸佛教；滿足過去諸佛平等，成就未來諸佛平等，安住現在諸佛平等；行過去諸佛境界，住未來諸佛境界，等現在諸佛境界；得三世一切諸佛善根，具三世一切諸佛種性，住三世一切諸佛所行，順三世一切諸佛境界。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第九無著無縛解脫心迴向。菩薩摩訶薩住此迴向時，一切金剛輪圍山所不能壞，於一切眾生中色相第一無能及者，悉能摧破諸魔邪業，普現十方一切世界；修菩薩行，為欲開悟一切眾生，以善方便說諸佛法；得大智慧，於諸佛法心無迷惑，在在生處若行若住，常得值遇不壞眷屬；三世諸佛所說正法，以清淨念悉能受持，盡未來劫修菩薩行，常不休息，無所依著；普賢行願增長具足，得一切智施作佛事，成就菩薩自在神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第九無著無縛解脫心迴向。菩薩摩訶薩住此迴向時，一切金剛輪圍山所不能壞，於一切眾生中色相第一無能及者，悉能摧破諸魔邪業，普現十方一切世界；修菩薩行，為欲開悟一切眾生，以善方便說諸佛法；得大智慧，於諸佛法心無迷惑，在在生處若行若住，常得值遇不壞眷屬；三世諸佛所說正法，以清淨念悉能受持，盡未來劫修菩薩行，常不休息，無所依著；普賢行願增長具足，得一切智施作佛事，成就菩薩自在神通。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方而說頌言：

「普於十方無等尊， 未曾一起輕慢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普於十方無等尊， 未曾一起輕慢心，

隨其所修功德業， 亦復恭敬生尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所修功德業， 亦復恭敬生尊重。

所修一切諸功德， 不為自己及他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修一切諸功德， 不為自己及他人，

恒以最上信解心， 利益眾生故迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以最上信解心， 利益眾生故迴向。

未甞暫起高慢心， 亦復不生下劣意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未甞暫起高慢心， 亦復不生下劣意，

如來所有身等業， 彼悉請問勤修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有身等業， 彼悉請問勤修習。

所修種種諸善根， 悉為利益諸含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修種種諸善根， 悉為利益諸含識，

安住深心廣大解， 迴向人尊功德位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住深心廣大解， 迴向人尊功德位。

世間所有無量別， 種種善巧奇特事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有無量別， 種種善巧奇特事，

麁細廣大及甚深， 靡不修行皆了達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁細廣大及甚深， 靡不修行皆了達。

世間所有種種身， 以身平等入其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有種種身， 以身平等入其中，

於此修行得了悟， 慧門成就無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此修行得了悟， 慧門成就無退轉。

世間國土無量種， 微細廣大仰覆別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間國土無量種， 微細廣大仰覆別，

菩薩能以智慧門， 一毛孔中無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能以智慧門， 一毛孔中無不見。

眾生心行無有量， 能令平等入一心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心行無有量， 能令平等入一心，

以智慧門悉開悟， 於所修行不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧門悉開悟， 於所修行不退轉。

眾生諸根及欲樂， 上中下品各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸根及欲樂， 上中下品各不同，

一切甚深難可知， 隨其本性悉能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切甚深難可知， 隨其本性悉能了。

眾生所有種種業， 上中下品各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所有種種業， 上中下品各差別，

菩薩深入如來力， 以智慧門普明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩深入如來力， 以智慧門普明見。

不可思議無量劫， 能令平等入一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議無量劫， 能令平等入一念，

如是見已遍十方， 修行一切清淨業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見已遍十方， 修行一切清淨業。

過去未來及現在， 了知其相各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來及現在， 了知其相各不同，

而亦不違平等理， 是則大心明達行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而亦不違平等理， 是則大心明達行。

世間眾生行不同， 或顯或隱無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間眾生行不同， 或顯或隱無量種，

菩薩悉知差別相， 亦知其相皆無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悉知差別相， 亦知其相皆無相。

十方世界一切佛， 所現自在神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界一切佛， 所現自在神通力，

廣大難可得思議， 菩薩悉能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大難可得思議， 菩薩悉能分別知。

一切世界兜率中， 自然覺悟人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界兜率中， 自然覺悟人師子，

功德廣大淨無等， 如其體相悉能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德廣大淨無等， 如其體相悉能見。

或現降神處母胎， 無量自在大神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現降神處母胎， 無量自在大神變，

成佛說法示滅度， 普遍世間無暫已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛說法示滅度， 普遍世間無暫已。

人中師子初生時， 一切勝智悉承奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子初生時， 一切勝智悉承奉，

諸天帝釋梵王等， 靡不恭敬而瞻侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天帝釋梵王等， 靡不恭敬而瞻侍。

十方一切無有餘， 無量無邊法界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切無有餘， 無量無邊法界中，

無始無末無遐邇， 示現如來自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始無末無遐邇， 示現如來自在力。

人中尊導現生已， 遊行諸方各七步， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊導現生已， 遊行諸方各七步，

欲以妙法悟群生， 是故如來普觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以妙法悟群生， 是故如來普觀察。

見諸眾生沈欲海， 盲暗愚癡之所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生沈欲海， 盲暗愚癡之所覆，

人中自在現微笑， 念當救彼三有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中自在現微笑， 念當救彼三有苦。

大師子吼出妙音， 我為世間第一尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師子吼出妙音， 我為世間第一尊，

應然明淨智慧燈， 滅彼生死愚癡闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應然明淨智慧燈， 滅彼生死愚癡闇。

人師子王出世時， 普放無量大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人師子王出世時， 普放無量大光明，

令諸惡道皆休息， 永滅世間眾苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸惡道皆休息， 永滅世間眾苦難。

或時示現處王宮， 或現捨家修學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時示現處王宮， 或現捨家修學道，

為欲饒益眾生故， 示其如是自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲饒益眾生故， 示其如是自在力。

如來始坐道場時， 一切大地皆動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來始坐道場時， 一切大地皆動搖，

十方世界悉蒙光， 六趣眾生咸離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界悉蒙光， 六趣眾生咸離苦。

震動一切魔宮殿， 開悟十方眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動一切魔宮殿， 開悟十方眾生心，

昔曾受化及修行， 皆使了知真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔曾受化及修行， 皆使了知真實義。

十方所有諸國土， 悉入毛孔無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸國土， 悉入毛孔無有餘，

一切毛孔剎無邊， 於彼普現神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔剎無邊， 於彼普現神通力。

一切諸佛所開演， 無量方便皆隨悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所開演， 無量方便皆隨悟，

設諸如來所不說， 亦能解了勤修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設諸如來所不說， 亦能解了勤修習。

遍滿三千大千界， 一切魔軍興鬪諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿三千大千界， 一切魔軍興鬪諍，

所作無量種種惡， 無礙智門能悉滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作無量種種惡， 無礙智門能悉滅。

如來或在諸佛剎， 或復現處諸天宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來或在諸佛剎， 或復現處諸天宮，

或在梵宮而現身， 菩薩悉見無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在梵宮而現身， 菩薩悉見無障礙。

佛現無量種種身， 轉於清淨妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現無量種種身， 轉於清淨妙法輪，

乃至三世一切劫， 求其邊際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至三世一切劫， 求其邊際不可得。

寶座高廣最無等， 遍滿十方無量界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶座高廣最無等， 遍滿十方無量界，

種種妙相而莊嚴， 佛處其上難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙相而莊嚴， 佛處其上難思議。

諸佛子眾共圍遶， 盡於法界悉周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子眾共圍遶， 盡於法界悉周遍，

開示菩提無量行， 一切最勝所由道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示菩提無量行， 一切最勝所由道。

諸佛隨宜所作業， 無量無邊等法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛隨宜所作業， 無量無邊等法界，

智者能以一方便， 一切了知無不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者能以一方便， 一切了知無不盡。

諸佛自在神通力， 示現一切種種身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛自在神通力， 示現一切種種身，

或現諸趣無量生， 或現采女眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現諸趣無量生， 或現采女眾圍遶。

或於無量諸世界， 示現出家成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於無量諸世界， 示現出家成佛道，

乃至最後般涅槃， 分布其身起塔廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至最後般涅槃， 分布其身起塔廟。

如是種種無邊行， 導師演說佛所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種無邊行， 導師演說佛所住，

世尊所有大功德， 誓願修行悉令盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊所有大功德， 誓願修行悉令盡。

以彼善根迴向時， 住於如是方便法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼善根迴向時， 住於如是方便法，

如是修習菩提行， 其心畢竟無厭怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修習菩提行， 其心畢竟無厭怠。

如來所有大神通， 及以無邊勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有大神通， 及以無邊勝功德，

乃至世間諸智行， 一切悉知無不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至世間諸智行， 一切悉知無不盡。

如是一切人中主， 隨其所有諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切人中主， 隨其所有諸境界，

於一念中皆了悟， 而亦不捨菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念中皆了悟， 而亦不捨菩提行。

諸佛所有微細行， 及一切剎種種法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所有微細行， 及一切剎種種法，

於彼悉能隨順知， 究竟迴向到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼悉能隨順知， 究竟迴向到彼岸。

有數無數一切劫， 菩薩了知即一念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有數無數一切劫， 菩薩了知即一念，

於此善入菩提行， 常勤修習不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此善入菩提行， 常勤修習不退轉。

十方所有無量剎， 或有雜染或清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有無量剎， 或有雜染或清淨，

及彼一切諸如來， 菩薩悉能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼一切諸如來， 菩薩悉能分別知。

於念念中悉明見， 不可思議無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於念念中悉明見， 不可思議無量劫，

如是三世無有餘， 具足修治菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三世無有餘， 具足修治菩薩行。

於一切心平等入， 入一切法亦平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切心平等入， 入一切法亦平等，

盡空佛剎斯亦然， 彼最勝行悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡空佛剎斯亦然， 彼最勝行悉了知。

出生眾生及諸法， 所有種種諸智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生眾生及諸法， 所有種種諸智慧，

菩薩神力亦復然， 如是一切無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩神力亦復然， 如是一切無窮盡。

諸微細智各差別， 菩薩盡攝無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸微細智各差別， 菩薩盡攝無有餘，

同相異相悉善知， 如是修行廣大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同相異相悉善知， 如是修行廣大行。

十方無量諸佛剎， 其中眾生各無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸佛剎， 其中眾生各無量，

趣生族類種種殊， 住行力已悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣生族類種種殊， 住行力已悉能知。

過去未來現在世， 所有一切諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來現在世， 所有一切諸導師，

若人知此而迴向， 則與彼佛行平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人知此而迴向， 則與彼佛行平等。

若人能修此迴向， 則為學佛所行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能修此迴向， 則為學佛所行道，

當得一切佛功德， 及以一切佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得一切佛功德， 及以一切佛智慧。

一切世間莫能壞， 一切所學皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間莫能壞， 一切所學皆成就，

常能憶念一切佛， 常見一切世間燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能憶念一切佛， 常見一切世間燈。

菩薩勝行不可量， 諸功德法亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勝行不可量， 諸功德法亦如是，

已住如來無上行， 悉知諸佛自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住如來無上行， 悉知諸佛自在力。