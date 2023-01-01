大方廣佛華嚴經卷第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十迴向品第二十五之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五之八

「佛子！何者是菩薩摩訶薩真如相迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！何者是菩薩摩訶薩真如相迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩正念明了，其心堅住，遠離迷惑；專意修行，深心不動；成不壞業，趣一切智，終不退轉；志求大乘，勇猛無畏；植諸德本，普安世間；生勝善根，修白淨法；大悲增長，心寶成就；常念諸佛，護持正法；於菩薩道信樂堅固，成就無量淨妙善根，勤修一切功德智慧；為調御師，生眾善法，以智方便而為迴向。菩薩爾時，慧眼普觀，所有善根無量無邊。其諸善根修集之時，若求緣、若辦具、若治淨、若趣入、若專勵、若起行、若明達、若精審、若開示，如是一切有種種門、種種境、種種相、種種事、種種分、種種行、種種名字、種種分別、種種出生、種種修習，其中所有一切善根，悉是趣向十力乘心之所建立，皆悉迴向一切種智，唯一無二。以諸善根如是迴向，所謂：『願得圓滿無礙身業，修菩薩行；願得清淨無礙口業，修菩薩行；願得成就無礙意業，安住大乘；願得圓滿無障礙心，淨修一切諸菩薩行；願起無量廣大施心，周給無邊一切眾生；願於諸法心得自在，演大法明，無能障蔽；願得明達一切智處，發菩提心，普照世間；願常正念三世諸佛，諦想如來常現在前；願住圓滿增上志樂，遠離一切諸魔怨敵；願得安住佛十力智，普攝眾生無有休息；願得三昧遊諸世界，而於世間無所染著；願住諸世界無有疲厭，教化眾生恒不休息；願起無量思慧方便，成就菩薩不思議道；願得諸方不迷惑智，悉能分別一切世間；願得自在神通智力，於一念中悉能嚴淨一切國土；願得普入諸法自性，見一切世間悉皆清淨；願得生起無差別智，於一剎中入一切剎；願以一切剎莊嚴之事顯示一切，教化無量無邊眾生；願於一佛剎中示無邊法界，一切佛剎悉亦如是；願得自在大神通智，普能往詣一切佛土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩正念明了，其心堅住，遠離迷惑；專意修行，深心不動；成不壞業，趣一切智，終不退轉；志求大乘，勇猛無畏；植諸德本，普安世間；生勝善根，修白淨法；大悲增長，心寶成就；常念諸佛，護持正法；於菩薩道信樂堅固，成就無量淨妙善根，勤修一切功德智慧；為調御師，生眾善法，以智方便而為迴向。菩薩爾時，慧眼普觀，所有善根無量無邊。其諸善根修集之時，若求緣、若辦具、若治淨、若趣入、若專勵、若起行、若明達、若精審、若開示，如是一切有種種門、種種境、種種相、種種事、種種分、種種行、種種名字、種種分別、種種出生、種種修習，其中所有一切善根，悉是趣向十力乘心之所建立，皆悉迴向一切種智，唯一無二。以諸善根如是迴向，所謂：『願得圓滿無礙身業，修菩薩行；願得清淨無礙口業，修菩薩行；願得成就無礙意業，安住大乘；願得圓滿無障礙心，淨修一切諸菩薩行；願起無量廣大施心，周給無邊一切眾生；願於諸法心得自在，演大法明，無能障蔽；願得明達一切智處，發菩提心，普照世間；願常正念三世諸佛，諦想如來常現在前；願住圓滿增上志樂，遠離一切諸魔怨敵；願得安住佛十力智，普攝眾生無有休息；願得三昧遊諸世界，而於世間無所染著；願住諸世界無有疲厭，教化眾生恒不休息；願起無量思慧方便，成就菩薩不思議道；願得諸方不迷惑智，悉能分別一切世間；願得自在神通智力，於一念中悉能嚴淨一切國土；願得普入諸法自性，見一切世間悉皆清淨；願得生起無差別智，於一剎中入一切剎；願以一切剎莊嚴之事顯示一切，教化無量無邊眾生；願於一佛剎中示無邊法界，一切佛剎悉亦如是；願得自在大神通智，普能往詣一切佛土。』

「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根，願得莊嚴一切佛國，願得周遍一切世界，願得成就智慧觀察。如為己身如是迴向，如是而為一切眾生，所謂：『願一切眾生永離一切地獄、畜生、閻羅王趣；願一切眾生除滅一切障礙之業；願一切眾生得周普心平等智慧；願一切眾生於怨於親等心攝受，皆令安樂，智慧清淨；願一切眾生智慧圓滿，淨光普照；願一切眾生思慧成滿，了真實義；願一切眾生以淨志樂，趣求菩提，獲無量智；願一切眾生普能顯示安隱住處。』佛子！菩薩摩訶薩恒以善心如是迴向，為令一切眾生遇清涼雲，霔法雨故；為令一切眾生常值福田，勝境界故；為令一切眾生皆能善入菩提心藏，自護持故；為令一切眾生離諸蓋、纏，善安住故；為令一切眾生皆獲無礙神通智故；為令一切眾生得自在身，普示現故；為令一切眾生成就最勝一切種智，普興利益無空過故；為令一切眾生普攝群品，令清淨故；為令一切眾生皆能究竟一切智故；為令一切眾生心不動搖，無障礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根，願得莊嚴一切佛國，願得周遍一切世界，願得成就智慧觀察。如為己身如是迴向，如是而為一切眾生，所謂：『願一切眾生永離一切地獄、畜生、閻羅王趣；願一切眾生除滅一切障礙之業；願一切眾生得周普心平等智慧；願一切眾生於怨於親等心攝受，皆令安樂，智慧清淨；願一切眾生智慧圓滿，淨光普照；願一切眾生思慧成滿，了真實義；願一切眾生以淨志樂，趣求菩提，獲無量智；願一切眾生普能顯示安隱住處。』佛子！菩薩摩訶薩恒以善心如是迴向，為令一切眾生遇清涼雲，霔法雨故；為令一切眾生常值福田，勝境界故；為令一切眾生皆能善入菩提心藏，自護持故；為令一切眾生離諸蓋、纏，善安住故；為令一切眾生皆獲無礙神通智故；為令一切眾生得自在身，普示現故；為令一切眾生成就最勝一切種智，普興利益無空過故；為令一切眾生普攝群品，令清淨故；為令一切眾生皆能究竟一切智故；為令一切眾生心不動搖，無障礙故。

「佛子！菩薩摩訶薩見可愛樂國土、園林、草木、華果、名香、上服、珍寶、財物、諸莊嚴具，或見可樂村邑、聚落，或見帝王威德自在，或見住處離諸諠雜。見是事已，以方便智精勤修習，出生無量勝妙功德，為諸眾生勤求善法，心無放逸，廣集眾善；猶如大海，以無盡善普覆一切，為眾善法所依之處，以諸善根方便迴向而無分別；開示無量種種善根，智常觀察一切眾生，心恒憶念善根境界，以等真如平等善根迴向眾生，無有休息。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得諸如來可愛樂見，見法真性平等平等，無所取著，圓滿清淨；願一切眾生見諸如來甚可愛樂，圓滿供養；願一切眾生往生一切無諸煩惱、甚可愛樂清淨佛剎；願一切眾生得見諸佛可愛樂法；願一切眾生常樂護持一切菩薩可愛樂行；願一切眾生得善知識可愛樂眼，見無所礙；願一切眾生常見一切可愛樂物，無有違逆；願一切眾生證得一切可愛樂法而勤護持；願一切眾生於一切佛可樂法中得淨光明；願一切眾生修諸菩薩一切能捨可愛樂心；願一切眾生得無所畏能說一切可愛樂法；願一切眾生得諸菩薩極可愛樂甚深三昧；願一切眾生得諸菩薩甚可愛樂陀羅尼門；願一切眾生得諸菩薩甚可愛樂善觀察智；願一切眾生能現菩薩甚可愛樂自在神通；願一切眾生能於諸佛大眾會中說可愛樂甚深妙法；願一切眾生能以方便開示演說甚可愛樂差別之句；願一切眾生常能發起甚可愛樂平等大悲；願一切眾生念念發起甚可愛樂大菩提心，常令諸根歡喜悅豫；願一切眾生能入一切甚可愛樂諸如來家；願一切眾生得可愛樂能調伏行，調伏眾生無有休息；願一切眾生得諸菩薩甚可愛樂無盡辯才演說諸法；願一切眾生於不可說不可說劫，住於一切可樂世界，教化眾生，心無厭倦；願一切眾生以無量方便，普能悟入甚可愛樂諸佛法門；願一切眾生得可愛樂無礙方便，知一切法無有根本；願一切眾生得可愛樂離貪欲際，知一切法畢竟無二，斷一切障；願一切眾生得可愛樂離貪欲際，知一切法平等真實；願一切眾生具足成滿一切菩薩甚可愛樂無戲論法；願一切眾生得金剛藏精進之心，成可愛樂一切智道；願一切眾生具可愛樂無礙善根，摧伏一切煩惱怨敵；願一切眾生得可愛樂一切智門，普於世間現成正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩見可愛樂國土、園林、草木、華果、名香、上服、珍寶、財物、諸莊嚴具，或見可樂村邑、聚落，或見帝王威德自在，或見住處離諸諠雜。見是事已，以方便智精勤修習，出生無量勝妙功德，為諸眾生勤求善法，心無放逸，廣集眾善；猶如大海，以無盡善普覆一切，為眾善法所依之處，以諸善根方便迴向而無分別；開示無量種種善根，智常觀察一切眾生，心恒憶念善根境界，以等真如平等善根迴向眾生，無有休息。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得諸如來可愛樂見，見法真性平等平等，無所取著，圓滿清淨；願一切眾生見諸如來甚可愛樂，圓滿供養；願一切眾生往生一切無諸煩惱、甚可愛樂清淨佛剎；願一切眾生得見諸佛可愛樂法；願一切眾生常樂護持一切菩薩可愛樂行；願一切眾生得善知識可愛樂眼，見無所礙；願一切眾生常見一切可愛樂物，無有違逆；願一切眾生證得一切可愛樂法而勤護持；願一切眾生於一切佛可樂法中得淨光明；願一切眾生修諸菩薩一切能捨可愛樂心；願一切眾生得無所畏能說一切可愛樂法；願一切眾生得諸菩薩極可愛樂甚深三昧；願一切眾生得諸菩薩甚可愛樂陀羅尼門；願一切眾生得諸菩薩甚可愛樂善觀察智；願一切眾生能現菩薩甚可愛樂自在神通；願一切眾生能於諸佛大眾會中說可愛樂甚深妙法；願一切眾生能以方便開示演說甚可愛樂差別之句；願一切眾生常能發起甚可愛樂平等大悲；願一切眾生念念發起甚可愛樂大菩提心，常令諸根歡喜悅豫；願一切眾生能入一切甚可愛樂諸如來家；願一切眾生得可愛樂能調伏行，調伏眾生無有休息；願一切眾生得諸菩薩甚可愛樂無盡辯才演說諸法；願一切眾生於不可說不可說劫，住於一切可樂世界，教化眾生，心無厭倦；願一切眾生以無量方便，普能悟入甚可愛樂諸佛法門；願一切眾生得可愛樂無礙方便，知一切法無有根本；願一切眾生得可愛樂離貪欲際，知一切法畢竟無二，斷一切障；願一切眾生得可愛樂離貪欲際，知一切法平等真實；願一切眾生具足成滿一切菩薩甚可愛樂無戲論法；願一切眾生得金剛藏精進之心，成可愛樂一切智道；願一切眾生具可愛樂無礙善根，摧伏一切煩惱怨敵；願一切眾生得可愛樂一切智門，普於世間現成正覺。』

「佛子！菩薩摩訶薩修習如是諸善根時，得智慧明，為善知識之所攝受，如來慧日明照其心，永滅癡冥；勤修正法，入諸智業，善學智地，流布善根，充滿法界，以智迴向；盡諸菩薩善根源底，以智深入大方便海，成就無量廣大善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩修習如是諸善根時，得智慧明，為善知識之所攝受，如來慧日明照其心，永滅癡冥；勤修正法，入諸智業，善學智地，流布善根，充滿法界，以智迴向；盡諸菩薩善根源底，以智深入大方便海，成就無量廣大善根。

「佛子！菩薩摩訶薩以此善根如是迴向，所謂：『不著世間，不取眾生；其心清淨，無所依止；正念諸法，離分別見；不捨一切佛自在慧，不違三世一切諸佛正迴向門；隨順一切平等正法，不壞如來真實之相，等觀三世無眾生相；善順佛道，善說於法，深了其義，入最勝地，悟真實法，智慧圓滿，信樂堅固；雖善修正業而知業性空，了一切法皆如幻化，知一切法無有自性；觀一切義及種種行，隨世言說而無所著；除滅一切執著因緣，知如實理，觀諸法性皆悉寂滅，了一切法同一實相，知諸法相不相違背；與諸菩薩而共同止，修行其道，善攝眾生，入去、來、今一切菩薩迴向之門；於諸佛法心無驚怖，以無量心令諸眾生普得清淨；於十方世界不起執取我、我所心，於諸世間無所分別；於一切境界不生染著，勤修一切出世間法；於諸世間無取無依，於深妙道正見牢固，離諸妄見，了真實法。譬如真如，遍一切處，無有邊際；善根迴向亦復如是，遍一切處，無有邊際。譬如真如，真實為性；善根迴向亦復如是，了一切法真實為性。譬如真如，恒守本性，無有改變；善根迴向亦復如是，守其本性，始終不改。譬如真如，以一切法無性為性；善根迴向亦復如是，了一切法無性為性。譬如真如，無相為相；善根迴向亦復如是，了一切法無相為相。譬如真如，若有得者，終無退轉；善根迴向亦復如是，若有得者，於諸佛法，永不退轉。譬如真如，一切諸佛之所行處；善根迴向亦復如是，一切如來所行之處。譬如真如，離境界相而為境界；善根迴向亦復如是，離境界相而為三世一切諸佛圓滿境界。譬如真如，能有安立；善根迴向亦復如是，悉能安立一切眾生。譬如真如，性常隨順；善根迴向亦復如是，盡未來劫，隨順不斷。譬如真如，無能測量；善根迴向亦復如是，等虛空界，盡眾生心，無能測量。譬如真如，充滿一切；善根迴向亦復如是，一剎那中普周法界。譬如真如，常住無盡；善根迴向亦復如是，究竟無盡。譬如真如，無有比對；善根迴向亦復如是，普能圓滿一切佛法，無有比對。譬如真如，體性堅固；善根迴向亦復如是，體性堅固，非諸惑惱之所能沮。譬如真如，不可破壞；善根迴向亦復如是，一切眾生不能損壞。譬如真如，照明為體；善根迴向亦復如是，以普照明而為其性。譬如真如，無所不在；善根迴向亦復如是，於一切處悉無不在。譬如真如，遍一切時；善根迴向亦復如是，遍一切時。譬如真如，性常清淨；善根迴向亦復如是，住於世間而體清淨。譬如真如，於法無礙；善根迴向亦復如是，周行一切而無所礙。譬如真如，為眾法眼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以此善根如是迴向，所謂：『不著世間，不取眾生；其心清淨，無所依止；正念諸法，離分別見；不捨一切佛自在慧，不違三世一切諸佛正迴向門；隨順一切平等正法，不壞如來真實之相，等觀三世無眾生相；善順佛道，善說於法，深了其義，入最勝地，悟真實法，智慧圓滿，信樂堅固；雖善修正業而知業性空，了一切法皆如幻化，知一切法無有自性；觀一切義及種種行，隨世言說而無所著；除滅一切執著因緣，知如實理，觀諸法性皆悉寂滅，了一切法同一實相，知諸法相不相違背；與諸菩薩而共同止，修行其道，善攝眾生，入去、來、今一切菩薩迴向之門；於諸佛法心無驚怖，以無量心令諸眾生普得清淨；於十方世界不起執取我、我所心，於諸世間無所分別；於一切境界不生染著，勤修一切出世間法；於諸世間無取無依，於深妙道正見牢固，離諸妄見，了真實法。譬如真如，遍一切處，無有邊際；善根迴向亦復如是，遍一切處，無有邊際。譬如真如，真實為性；善根迴向亦復如是，了一切法真實為性。譬如真如，恒守本性，無有改變；善根迴向亦復如是，守其本性，始終不改。譬如真如，以一切法無性為性；善根迴向亦復如是，了一切法無性為性。譬如真如，無相為相；善根迴向亦復如是，了一切法無相為相。譬如真如，若有得者，終無退轉；善根迴向亦復如是，若有得者，於諸佛法，永不退轉。譬如真如，一切諸佛之所行處；善根迴向亦復如是，一切如來所行之處。譬如真如，離境界相而為境界；善根迴向亦復如是，離境界相而為三世一切諸佛圓滿境界。譬如真如，能有安立；善根迴向亦復如是，悉能安立一切眾生。譬如真如，性常隨順；善根迴向亦復如是，盡未來劫，隨順不斷。譬如真如，無能測量；善根迴向亦復如是，等虛空界，盡眾生心，無能測量。譬如真如，充滿一切；善根迴向亦復如是，一剎那中普周法界。譬如真如，常住無盡；善根迴向亦復如是，究竟無盡。譬如真如，無有比對；善根迴向亦復如是，普能圓滿一切佛法，無有比對。譬如真如，體性堅固；善根迴向亦復如是，體性堅固，非諸惑惱之所能沮。譬如真如，不可破壞；善根迴向亦復如是，一切眾生不能損壞。譬如真如，照明為體；善根迴向亦復如是，以普照明而為其性。譬如真如，無所不在；善根迴向亦復如是，於一切處悉無不在。譬如真如，遍一切時；善根迴向亦復如是，遍一切時。譬如真如，性常清淨；善根迴向亦復如是，住於世間而體清淨。譬如真如，於法無礙；善根迴向亦復如是，周行一切而無所礙。譬如真如，為眾法眼

；善根迴向亦復如是，能為一切眾生作眼。譬如真如，性無勞倦；善根迴向亦復如是，修行一切菩薩諸行恒無勞倦。譬如真如，體性甚深；善根迴向亦復如是，其性甚深。譬如真如，無有一物；善根迴向亦復如是，了知其性無有一物。譬如真如，性非出現；善根迴向亦復如是，其體微妙，難可得見。譬如真如，離眾垢翳；善根迴向亦復如是，慧眼清淨，離諸癡翳。譬如真如，性無與等；善根迴向亦復如是，成就一切諸菩薩行最上無等。譬如真如，體性寂靜；善根迴向亦復如是，善能隨順寂靜之法。譬如真如，無有根本；善根迴向亦復如是，能入一切無根本法。譬如真如，體性無邊；善根迴向亦復如是，淨諸眾生，其數無邊。譬如真如，體性無著；善根迴向亦復如是，畢竟遠離一切諸著。譬如真如，無有障礙；善根迴向亦復如是，除滅一切世間障礙。譬如真如，非世所行；善根迴向亦復如是，非諸世間之所能行。譬如真如，體性無住；善根迴向亦復如是，一切生死皆非所住。譬如真如，性無所作；善根迴向亦復如是，一切所作悉皆捨離。譬如真如，體性安住；善根迴向亦復如是，安住真實。譬如真如，與一切法而共相應；善根迴向亦復如是，與諸菩薩聽聞修習而共相應。譬如真如，一切法中，性常平等；善根迴向亦復如是，於諸世間修平等行。譬如真如，不離諸法；善根迴向亦復如是，盡未來際不捨世間。譬如真如，一切法中，畢竟無盡；善根迴向亦復如是，於諸眾生迴向無盡。譬如真如，與一切法無有相違；善根迴向亦復如是，不違三世一切佛法。譬如真如，普攝諸法；善根迴向亦復如是，盡攝一切眾生善根。譬如真如，與一切法同其體性；善根迴向亦復如是，與三世佛同一體性。譬如真如，與一切法不相捨離；善根迴向亦復如是，攝持一切世、出世法。譬如真如，無能映蔽；善根迴向亦復如是，一切世間無能映蔽。譬如真如，不可動搖；善根迴向亦復如是，一切魔業無能動搖。譬如真如，性無垢濁；善根迴向亦復如是，修菩薩行無有垢濁。譬如真如，無有變易；善根迴向亦復如是，愍念眾生，心無變易。譬如真如，不可窮盡；善根迴向亦復如是，非諸世法所能窮盡。譬如真如，性常覺悟；善根迴向亦復如是，普能覺悟一切諸法。譬如真如，不可失壞；善根迴向亦復如是，於諸眾生起勝志願，永不失壞。譬如真如，能大照明；善根迴向亦復如是，以大智光照諸世間。譬如真如，不可言說；善根迴向亦復如是，一切言語所不可說。譬如真如，持諸世間；善根迴向亦復如是，能持一切菩薩諸行。譬如真如，隨世言說；善根迴向亦復如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；善根迴向亦復如是，能為一切眾生作眼。譬如真如，性無勞倦；善根迴向亦復如是，修行一切菩薩諸行恒無勞倦。譬如真如，體性甚深；善根迴向亦復如是，其性甚深。譬如真如，無有一物；善根迴向亦復如是，了知其性無有一物。譬如真如，性非出現；善根迴向亦復如是，其體微妙，難可得見。譬如真如，離眾垢翳；善根迴向亦復如是，慧眼清淨，離諸癡翳。譬如真如，性無與等；善根迴向亦復如是，成就一切諸菩薩行最上無等。譬如真如，體性寂靜；善根迴向亦復如是，善能隨順寂靜之法。譬如真如，無有根本；善根迴向亦復如是，能入一切無根本法。譬如真如，體性無邊；善根迴向亦復如是，淨諸眾生，其數無邊。譬如真如，體性無著；善根迴向亦復如是，畢竟遠離一切諸著。譬如真如，無有障礙；善根迴向亦復如是，除滅一切世間障礙。譬如真如，非世所行；善根迴向亦復如是，非諸世間之所能行。譬如真如，體性無住；善根迴向亦復如是，一切生死皆非所住。譬如真如，性無所作；善根迴向亦復如是，一切所作悉皆捨離。譬如真如，體性安住；善根迴向亦復如是，安住真實。譬如真如，與一切法而共相應；善根迴向亦復如是，與諸菩薩聽聞修習而共相應。譬如真如，一切法中，性常平等；善根迴向亦復如是，於諸世間修平等行。譬如真如，不離諸法；善根迴向亦復如是，盡未來際不捨世間。譬如真如，一切法中，畢竟無盡；善根迴向亦復如是，於諸眾生迴向無盡。譬如真如，與一切法無有相違；善根迴向亦復如是，不違三世一切佛法。譬如真如，普攝諸法；善根迴向亦復如是，盡攝一切眾生善根。譬如真如，與一切法同其體性；善根迴向亦復如是，與三世佛同一體性。譬如真如，與一切法不相捨離；善根迴向亦復如是，攝持一切世、出世法。譬如真如，無能映蔽；善根迴向亦復如是，一切世間無能映蔽。譬如真如，不可動搖；善根迴向亦復如是，一切魔業無能動搖。譬如真如，性無垢濁；善根迴向亦復如是，修菩薩行無有垢濁。譬如真如，無有變易；善根迴向亦復如是，愍念眾生，心無變易。譬如真如，不可窮盡；善根迴向亦復如是，非諸世法所能窮盡。譬如真如，性常覺悟；善根迴向亦復如是，普能覺悟一切諸法。譬如真如，不可失壞；善根迴向亦復如是，於諸眾生起勝志願，永不失壞。譬如真如，能大照明；善根迴向亦復如是，以大智光照諸世間。譬如真如，不可言說；善根迴向亦復如是，一切言語所不可說。譬如真如，持諸世間；善根迴向亦復如是，能持一切菩薩諸行。譬如真如，隨世言說；善根迴向亦復如

是，隨順一切智慧言說。譬如真如，遍一切法；善根迴向亦復如是，遍於十方一切佛剎，現大神通，成等正覺。譬如真如，無有分別；善根迴向亦復如是，於諸世間，無所分別。譬如真如，遍一切身；善根迴向亦復如是，遍十方剎無量身中。譬如真如，體性無生；善根迴向亦復如是，方便示生而無所生。譬如真如，無所不在；善根迴向亦復如是，十方三世諸佛土中，普現神通而無不在。譬如真如，遍在於夜；善根迴向亦復如是，於一切夜，放大光明，施作佛事。譬如真如，遍在於晝；善根迴向亦復如是，悉令一切在晝眾生，見佛神變，演不退輪，離垢清淨，無空過者。譬如真如，遍在半月及以一月；善根迴向亦復如是，於諸世間次第時節，得善方便，於一念中知一切時。譬如真如，遍在年歲；善根迴向亦復如是，住無量劫明了成熟，一切諸根皆令圓滿。譬如真如，遍成壞劫；善根迴向亦復如是，住一切劫清淨無染，教化眾生咸令清淨。譬如真如，盡未來際；善根迴向亦復如是，盡未來際，修諸菩薩清淨妙行，成滿大願無有退轉。譬如真如，遍住三世；善根迴向亦復如是，令諸眾生於一剎那見三世佛，未曾一念而有捨離。譬如真如，遍一切處；善根迴向亦復如是，超出三界，周行一切，悉得自在。譬如真如，住有無法；善根迴向亦復如是，了達一切有無之法畢竟清淨。譬如真如，體性清淨；善根迴向亦復如是，能以方便集助道法，淨治一切諸菩薩行。譬如真如，體性明潔；善根迴向亦復如是，令諸菩薩悉得三昧明潔之心。譬如真如，體性無垢；善根迴向亦復如是，遠離諸垢，滿足一切諸清淨意。譬如真如，無我、我所；善根迴向亦復如是，以無我、我所清淨之心，充滿十方諸佛國土。譬如真如，體性平等；善根迴向亦復如是，獲得平等一切智智，照了諸法，離諸癡翳。譬如真如，超諸數量；善根迴向亦復如是，與超數量一切智乘大力法藏而同止住，興遍十方一切世界廣大法雲。譬如真如，平等安住；善根迴向亦復如是，發生一切諸菩薩行，平等住於一切智道。譬如真如，遍住一切諸眾生界；善根迴向亦復如是，滿足無礙一切種智，於眾生界悉現在前。譬如真如，無有分別，普住一切音聲智中；善根迴向亦復如是，具足一切諸言音智，能普示現種種言音，開示眾生。譬如真如，永離世間；善根迴向亦復如是，普使眾生永出世間。譬如真如，體性廣大；善根迴向亦復如是，悉能受持去、來、今世廣大佛法，恒不忘失，勤修一切菩薩諸行。譬如真如，無有間息；善根迴向亦復如是，為欲安處一切眾生於大智地，於一切劫修菩薩行無有間息 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是，隨順一切智慧言說。譬如真如，遍一切法；善根迴向亦復如是，遍於十方一切佛剎，現大神通，成等正覺。譬如真如，無有分別；善根迴向亦復如是，於諸世間，無所分別。譬如真如，遍一切身；善根迴向亦復如是，遍十方剎無量身中。譬如真如，體性無生；善根迴向亦復如是，方便示生而無所生。譬如真如，無所不在；善根迴向亦復如是，十方三世諸佛土中，普現神通而無不在。譬如真如，遍在於夜；善根迴向亦復如是，於一切夜，放大光明，施作佛事。譬如真如，遍在於晝；善根迴向亦復如是，悉令一切在晝眾生，見佛神變，演不退輪，離垢清淨，無空過者。譬如真如，遍在半月及以一月；善根迴向亦復如是，於諸世間次第時節，得善方便，於一念中知一切時。譬如真如，遍在年歲；善根迴向亦復如是，住無量劫明了成熟，一切諸根皆令圓滿。譬如真如，遍成壞劫；善根迴向亦復如是，住一切劫清淨無染，教化眾生咸令清淨。譬如真如，盡未來際；善根迴向亦復如是，盡未來際，修諸菩薩清淨妙行，成滿大願無有退轉。譬如真如，遍住三世；善根迴向亦復如是，令諸眾生於一剎那見三世佛，未曾一念而有捨離。譬如真如，遍一切處；善根迴向亦復如是，超出三界，周行一切，悉得自在。譬如真如，住有無法；善根迴向亦復如是，了達一切有無之法畢竟清淨。譬如真如，體性清淨；善根迴向亦復如是，能以方便集助道法，淨治一切諸菩薩行。譬如真如，體性明潔；善根迴向亦復如是，令諸菩薩悉得三昧明潔之心。譬如真如，體性無垢；善根迴向亦復如是，遠離諸垢，滿足一切諸清淨意。譬如真如，無我、我所；善根迴向亦復如是，以無我、我所清淨之心，充滿十方諸佛國土。譬如真如，體性平等；善根迴向亦復如是，獲得平等一切智智，照了諸法，離諸癡翳。譬如真如，超諸數量；善根迴向亦復如是，與超數量一切智乘大力法藏而同止住，興遍十方一切世界廣大法雲。譬如真如，平等安住；善根迴向亦復如是，發生一切諸菩薩行，平等住於一切智道。譬如真如，遍住一切諸眾生界；善根迴向亦復如是，滿足無礙一切種智，於眾生界悉現在前。譬如真如，無有分別，普住一切音聲智中；善根迴向亦復如是，具足一切諸言音智，能普示現種種言音，開示眾生。譬如真如，永離世間；善根迴向亦復如是，普使眾生永出世間。譬如真如，體性廣大；善根迴向亦復如是，悉能受持去、來、今世廣大佛法，恒不忘失，勤修一切菩薩諸行。譬如真如，無有間息；善根迴向亦復如是，為欲安處一切眾生於大智地，於一切劫修菩薩行無有間息

。譬如真如，體性寬廣，遍一切法；善根迴向亦復如是，淨念無礙，普攝一切寬廣法門。譬如真如，遍攝群品；善根迴向亦復如是，證得無量品類之智，修諸菩薩真實妙行。譬如真如，無所取著；善根迴向亦復如是，於一切法皆無所取，除滅一切世間取著，普令清淨。譬如真如，體性不動；善根迴向亦復如是，安住普賢圓滿行願，畢竟不動。譬如真如，是佛境界；善根迴向亦復如是，令諸眾生滿足一切大智境界，滅煩惱境悉令清淨。譬如真如，無能制伏；善根迴向亦復如是，不為一切眾魔事業、外道邪論之所制伏。譬如真如，非是可修，非不可修；善根迴向亦復如是，捨離一切妄想取著，於修、不修無所分別。譬如真如，無有退捨；善根迴向亦復如是，常見諸佛，發菩提心，大誓莊嚴，永無退捨。譬如真如，普攝一切世間言音；善根迴向亦復如是，能得一切差別言音神通智慧，普發一切種種言辭。譬如真如，於一切法無所希求；善根迴向亦復如是，令諸眾生乘普賢乘而得出離，於一切法無所貪求。譬如真如，住一切地；善根迴向亦復如是，令一切眾生捨世間地，住智慧地，以普賢行而自莊嚴。譬如真如，無有斷絕；善根迴向亦復如是，於一切法得無所畏，隨其類音，處處演說，無有斷絕。譬如真如，捨離諸漏；善根迴向亦復如是，令一切眾生成就法智，了達於法，圓滿菩提無漏功德。譬如真如，無有少法而能壞亂，令其少分非是覺悟；善根迴向亦復如是，普令開悟一切諸法，其心無量遍周法界。譬如真如，過去非始，未來非末，現在非異；善根迴向亦復如是，為一切眾生新新恒起菩提心願，普使清淨，永離生死。譬如真如，於三世中無所分別；善根迴向亦復如是，現在念念心常覺悟，過去、未來皆悉清淨。譬如真如，成就一切諸佛菩薩；善根迴向亦復如是，發起一切大願方便，成就諸佛廣大智慧。譬如真如，究竟清淨，不與一切諸煩惱俱；善根迴向亦復如是，能滅一切眾生煩惱，圓滿一切清淨智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。譬如真如，體性寬廣，遍一切法；善根迴向亦復如是，淨念無礙，普攝一切寬廣法門。譬如真如，遍攝群品；善根迴向亦復如是，證得無量品類之智，修諸菩薩真實妙行。譬如真如，無所取著；善根迴向亦復如是，於一切法皆無所取，除滅一切世間取著，普令清淨。譬如真如，體性不動；善根迴向亦復如是，安住普賢圓滿行願，畢竟不動。譬如真如，是佛境界；善根迴向亦復如是，令諸眾生滿足一切大智境界，滅煩惱境悉令清淨。譬如真如，無能制伏；善根迴向亦復如是，不為一切眾魔事業、外道邪論之所制伏。譬如真如，非是可修，非不可修；善根迴向亦復如是，捨離一切妄想取著，於修、不修無所分別。譬如真如，無有退捨；善根迴向亦復如是，常見諸佛，發菩提心，大誓莊嚴，永無退捨。譬如真如，普攝一切世間言音；善根迴向亦復如是，能得一切差別言音神通智慧，普發一切種種言辭。譬如真如，於一切法無所希求；善根迴向亦復如是，令諸眾生乘普賢乘而得出離，於一切法無所貪求。譬如真如，住一切地；善根迴向亦復如是，令一切眾生捨世間地，住智慧地，以普賢行而自莊嚴。譬如真如，無有斷絕；善根迴向亦復如是，於一切法得無所畏，隨其類音，處處演說，無有斷絕。譬如真如，捨離諸漏；善根迴向亦復如是，令一切眾生成就法智，了達於法，圓滿菩提無漏功德。譬如真如，無有少法而能壞亂，令其少分非是覺悟；善根迴向亦復如是，普令開悟一切諸法，其心無量遍周法界。譬如真如，過去非始，未來非末，現在非異；善根迴向亦復如是，為一切眾生新新恒起菩提心願，普使清淨，永離生死。譬如真如，於三世中無所分別；善根迴向亦復如是，現在念念心常覺悟，過去、未來皆悉清淨。譬如真如，成就一切諸佛菩薩；善根迴向亦復如是，發起一切大願方便，成就諸佛廣大智慧。譬如真如，究竟清淨，不與一切諸煩惱俱；善根迴向亦復如是，能滅一切眾生煩惱，圓滿一切清淨智慧。』

「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，得一切佛剎平等，普嚴淨一切世界故；得一切眾生平等，普為轉無礙法輪故；得一切菩薩平等，普出生一切智願故；得一切諸佛平等，觀察諸佛體無二故；得一切法平等，普知諸法性無易故；得一切世間平等，以方便智善解一切語言道故；得一切菩薩行平等，隨種善根盡迴向故；得一切時平等，勤修佛事，於一切時無斷絕故；得一切業果平等，於世、出世所有善根皆無染著，咸究竟故；得一切佛自在神通平等，隨順世間現佛事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，得一切佛剎平等，普嚴淨一切世界故；得一切眾生平等，普為轉無礙法輪故；得一切菩薩平等，普出生一切智願故；得一切諸佛平等，觀察諸佛體無二故；得一切法平等，普知諸法性無易故；得一切世間平等，以方便智善解一切語言道故；得一切菩薩行平等，隨種善根盡迴向故；得一切時平等，勤修佛事，於一切時無斷絕故；得一切業果平等，於世、出世所有善根皆無染著，咸究竟故；得一切佛自在神通平等，隨順世間現佛事故。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第八真如相迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，證得無量清淨法門，能為如來大師子吼，自在無畏；以善方便，教化成就無量菩薩，於一切時未曾休息；得佛無量圓滿之身，一身充遍一切世界；得佛無量圓滿音聲，一音開悟一切眾生；得佛無量圓滿之力，一毛孔中普能容納一切國土；得佛無量圓滿神通，置諸眾生於一塵中；得佛無量圓滿解脫，於一眾生身示現一切諸佛境界，成等正覺；得佛無量圓滿三昧，一三昧中普能示現一切三昧；得佛無量圓滿辯才，說一句法，窮未來際而不可盡，悉除一切眾生疑惑；得佛無量圓滿眾生，具佛十力，盡眾生界示成正覺。佛子！是為菩薩摩訶薩以一切善根順真如相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第八真如相迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，證得無量清淨法門，能為如來大師子吼，自在無畏；以善方便，教化成就無量菩薩，於一切時未曾休息；得佛無量圓滿之身，一身充遍一切世界；得佛無量圓滿音聲，一音開悟一切眾生；得佛無量圓滿之力，一毛孔中普能容納一切國土；得佛無量圓滿神通，置諸眾生於一塵中；得佛無量圓滿解脫，於一眾生身示現一切諸佛境界，成等正覺；得佛無量圓滿三昧，一三昧中普能示現一切三昧；得佛無量圓滿辯才，說一句法，窮未來際而不可盡，悉除一切眾生疑惑；得佛無量圓滿眾生，具佛十力，盡眾生界示成正覺。佛子！是為菩薩摩訶薩以一切善根順真如相迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：

「菩薩志樂常安住， 正念堅固離癡惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩志樂常安住， 正念堅固離癡惑，

其心善軟恒清涼， 積集無邊功德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心善軟恒清涼， 積集無邊功德行。

菩薩謙順無違逆， 所有志願悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩謙順無違逆， 所有志願悉清淨，

已得智慧大光明， 善能照了一切業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得智慧大光明， 善能照了一切業。

菩薩思惟業廣大， 種種差別甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩思惟業廣大， 種種差別甚希有，

決意修行無退轉， 以此饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決意修行無退轉， 以此饒益諸群生。

諸業差別無量種， 菩薩一切勤修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸業差別無量種， 菩薩一切勤修習，

隨順眾生不違意， 普令心淨生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順眾生不違意， 普令心淨生歡喜。

已昇調御人尊地， 離諸熱惱心無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已昇調御人尊地， 離諸熱惱心無礙，

於法於義悉善知， 為利群生轉勤習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法於義悉善知， 為利群生轉勤習。

菩薩所修眾善行， 無量無數種種別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修眾善行， 無量無數種種別，

於彼一切分別知， 為利群生故迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切分別知， 為利群生故迴向。

以妙智慧恒觀察， 究竟廣大真實理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以妙智慧恒觀察， 究竟廣大真實理，

斷諸有處悉無餘， 如彼真如善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸有處悉無餘， 如彼真如善迴向。

譬如真如遍一切， 如是普攝諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如真如遍一切， 如是普攝諸世間，

菩薩以此心迴向， 悉令眾生無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以此心迴向， 悉令眾生無所著。

菩薩願力遍一切， 譬如真如無不在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩願力遍一切， 譬如真如無不在，

若見不見念悉周， 悉以功德而迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見不見念悉周， 悉以功德而迴向。

夜中隨住晝亦住， 半月一月亦隨住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜中隨住晝亦住， 半月一月亦隨住，

若年若劫悉住中， 真如如是行亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若年若劫悉住中， 真如如是行亦然。

所有三世及剎土， 一切眾生與諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有三世及剎土， 一切眾生與諸法，

悉住其中無所住， 以如是行而迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉住其中無所住， 以如是行而迴向。

譬如真如本自性， 菩薩如是發大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如真如本自性， 菩薩如是發大心，

真如所在無不在， 以如是行而迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如所在無不在， 以如是行而迴向。

譬如真如本自性， 其中未曾有一法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如真如本自性， 其中未曾有一法，

不得自性是真性， 以如是業而迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得自性是真性， 以如是業而迴向。

如真如相業亦爾， 如真如性業亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真如相業亦爾， 如真如性業亦爾，

如真如性本真實， 業亦如是同真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真如性本真實， 業亦如是同真如。

譬如真如無邊際， 業亦如是無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如真如無邊際， 業亦如是無有邊，

而於其中無縛著， 是故此業得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於其中無縛著， 是故此業得清淨。

如是聰慧真佛子， 志願堅固不動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是聰慧真佛子， 志願堅固不動搖，

以其智力善通達， 入於諸佛方便藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其智力善通達， 入於諸佛方便藏。

覺悟法王真實法， 於中無著亦無縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟法王真實法， 於中無著亦無縛，

如是自在心無礙， 未曾見有一法起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是自在心無礙， 未曾見有一法起。

如來法身所作業， 一切世間如彼相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身所作業， 一切世間如彼相，

說諸法相皆無相， 知如是相是知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸法相皆無相， 知如是相是知法。

菩薩住是不思議， 於中思議不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是不思議， 於中思議不可盡，

入此不可思議處， 思與非思皆寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入此不可思議處， 思與非思皆寂滅。

如是思惟諸法性， 了達一切業差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟諸法性， 了達一切業差別，

所有我執皆除滅， 住於功德無能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有我執皆除滅， 住於功德無能動。

菩薩一切業果報， 悉為無盡智所印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切業果報， 悉為無盡智所印，

如是無盡自性盡， 是故無盡方便滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無盡自性盡， 是故無盡方便滅。

菩薩觀心不在外， 亦復不得在於內， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀心不在外， 亦復不得在於內，

知其心性無所有， 我法皆離永寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其心性無所有， 我法皆離永寂滅。

彼諸佛子如是知， 一切法性常空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛子如是知， 一切法性常空寂，

無有一法能造作， 同於諸佛悟無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一法能造作， 同於諸佛悟無我。

了知一切諸世間， 悉與真如性相等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知一切諸世間， 悉與真如性相等，

見是不可思議相， 是則能知無相法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見是不可思議相， 是則能知無相法。

若能住是甚深法， 常樂修行菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能住是甚深法， 常樂修行菩薩行，

為欲利益諸群生， 大誓莊嚴無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益諸群生， 大誓莊嚴無退轉。

是則超過於世間， 不起生死妄分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則超過於世間， 不起生死妄分別，

了達其心如幻化， 勤修眾行度群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達其心如幻化， 勤修眾行度群生。

菩薩正念觀世間， 一切皆從業緣得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩正念觀世間， 一切皆從業緣得，

為欲救度修諸行， 普攝三界無遺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲救度修諸行， 普攝三界無遺者。

了知眾生種種異， 悉是想行所分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾生種種異， 悉是想行所分別，

於此觀察悉明了， 而不壞於諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此觀察悉明了， 而不壞於諸法性。

智者了知諸佛法， 以如是行而迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者了知諸佛法， 以如是行而迴向，

哀愍一切諸眾生， 令於實法正思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍一切諸眾生， 令於實法正思惟。